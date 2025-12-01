Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
profile-avator
notify
    proflie-avatar
    Login
    Homechevron_rightWeeklychevron_rightതുടക്കംchevron_rightലേ​ബ​ർ കോ​ഡ് എ​ന്ന...

    ലേ​ബ​ർ കോ​ഡ് എ​ന്ന കെ​ണി

    Posted On date_range 1 Dec 2025 7:15 AM IST
    Updated On date_range 1 Dec 2025 7:15 AM IST
    ലേ​ബ​ർ കോ​ഡ് എ​ന്ന കെ​ണി
    cancel
    By
    മാധ്യമം ആഴ്ചപ്പതിപ്പ് എഡിറ്റോറിയൽ
    text_fields
    bookmark_border

    രാ​ജ്യ​ത്ത്, എ​ട്ടു മ​ണി​ക്കൂ​ർ ജോ​ലി, മി​നി​മം വേ​ത​നം എ​ന്നി​വയട​ക്കം ഒ​രു തൊ​ഴി​ൽ​നി​യ​മ​വും ഒ​രു ആ​നു​കൂ​ല്യ​വും ആ​രും തൊ​ഴി​ലാ​ളി​ക​ൾ​ക്ക് ​െവ​ച്ചു​നീ​ട്ടി​യ​ത​ല്ല. ചോ​ര​യൊ​ഴു​ക്കി​യ നീ​ണ്ട​കാ​ല പോ​രാ​ട്ട​ങ്ങ​ളി​ലൂ​ടെ​യും സ​ഹ​ന​ങ്ങ​ളി​ലൂ​ടെ​യും തൊ​ഴി​ലാ​ളി​ക​ൾ നേ​ടി​യെ​ടു​ത്ത​താ​ണ് അ​വ​യെ​ല്ലാം. തൊ​ഴി​ലാ​ളി​ക​ൾ​ക്ക് അ​നു​കൂ​ല​മാ​യ ഒ​രു തൊ​ഴി​ൽ​നി​യ​മ​വും ഒ​രി​ക്ക​ലും കോ​ർ​പ​റേ​റ്റു​ക​ൾ​ക്കോ മൂ​ല​ധ​ന​പ്ര​മാ​ണി​ക​ൾ​ക്കോ ഇ​ഷ്ട​മാ​യി​രു​ന്നി​ല്ല. ആ ​വ​ർ​ഗ​ത്തി​ന്റെ താ​ൽ​പ​ര്യ​പ്ര​കാ​രം ച​ങ്ങാ​ത്ത മു​ത​ലാ​ളി​ത്ത​ത്തി​ന്റെ ഏ​റ്റ​വും വ​ലി​യ സ​ഖ്യ​ക​ക്ഷി​യാ​യ മോ​ദി ഭ​ര​ണ​കൂ​ടം ന​വം​ബ​ർ 21ന് ​നാ​ല് ലേ​ബ​ർ കോ​ഡു​ക​ൾ (തൊ​ഴി​ൽ​നി​യ​മ​ങ്ങ​ൾ) പ്രാ​ബ​ല്യ​ത്തി​ൽ​ കൊ​ണ്ടു​വ​ന്നു. വി​മ​ർ​ശ​ന​ങ്ങ​ളെ​യും എ​തി​ർ​പ്പു​ക​ളെ​യും പ​രി​ഗ​ണി​ക്കാ​തെ​യാ​യി​രു​ന്നു ഈ ​ന​ട​പ​ടി.

    വേ​​​ത​​​നം, സാ​​​മൂ​​​ഹി​​​ക സു​​​ര​​​ക്ഷ, തൊ​​​ഴി​​​ലി​​​ട​​​ത്തി​​​ലെ സു​​​ര​​​ക്ഷ, ആ​​​രോ​​​ഗ്യ-​​​​തൊ​​​ഴി​​​ൽ സാ​​​ഹ​​​ച​​​ര്യ കോ​​​ഡു​​​ക​​​ളാ​​​ണ് നി​​​ല​​​വി​​​ൽ വ​​​ന്ന​​​ത്. രാ​​ജ്യ​​ത്ത്​ നി​​ല​​നി​ന്ന വി​​വി​​ധ തൊ​​ഴി​​ൽ നി​​യ​​മ​​ങ്ങ​​ളെ നാ​​ലു സ​​മ​​ഗ്ര നി​​യ​​മ​​ങ്ങ​​ളാ​​ക്കി ഏ​​കീ​​ക​​രി​​ക്കു​ന്ന ‘ശ്രം ​​​ശ​​​ക്തി നീ​​​തി 2025’ പ്രാ​ബ​ല്യ​ത്തി​ൽ വ​ന്ന​തോ​ടെ തൊ​​​ഴി​​​ലു​​​മാ​​​യി ബ​​​ന്ധ​​​പ്പെ​​​ട്ട് നി​​​ല​​​നി​​​ൽ​​​ക്കു​​​ന്ന 29 നി​​​യ​​​മ​​​ങ്ങ​​​ൾ ഇ​​​ല്ലാ​​​താ​​​കും. ഇ​തി​ൽ ​മാ​​ധ്യ​​മ​​പ്ര​​വ​​ർ​​ത്ത​​ക​​രു​​ടെ സം​​ര​​ക്ഷ​​ണ​​ത്തി​​ന്​ ഏ​​ഴു പ​​തി​​റ്റാ​​ണ്ടാ​​യി നി​​ല​​നി​​ന്ന വ​​ർ​​ക്കി​​ങ്​ ജേ​​ണ​​ലി​​സ്റ്റ്​ ആ​​ക്ടും ഉ​ൾ​പ്പെ​ടു​ന്നു. സ്വാ​​​ത​​​ന്ത്ര്യ​​​ത്തി​​​നുശേ​​​ഷ​​​മു​​​ള്ള ഏ​​​റ്റ​​​വും സ​​​മ​​​ഗ്ര​​​മാ​​​യ തൊഴിൽ പ​​​രി​​​ഷ്കാ​​​ര​​​മാണെന്നാണ് മോ​​​ദി​യും സം​ഘ​വും അ​വ​കാ​​ശ​പ്പെ​ടു​ന്ന​ത്.

    എ​​​ല്ലാ തൊ​​​ഴി​​​ലാ​​​ളി​​​ക​​​ൾ​​​ക്കും സാ​​​ർ​​​വ​​​ത്രി​​​ക സാ​​​മൂ​​​ഹി​​​ക സു​​​ര​​​ക്ഷ, ജീ​​​വ​​​ന​​​ക്കാ​​​ർ​​​ക്ക് നി​​​ർ​​​ബ​​​ന്ധി​​​ത നി​​​യ​​​മ​​​ന ഉ​​​ത്ത​​​ര​​​വു​​​ക​ൾ, സ​​​മ​​​യ​​​ബ​​​ന്ധി​​​ത​​​വും നി​​​യ​​​മ​​​പ​​​ര​​​വു​​​മാ​​​യ മി​​​നി​​​മം വേ​​​ത​​​നം, ആ​​​രോ​​​ഗ്യ പ​​​രി​​​ര​​​ക്ഷ, 40 വ​​​യ​​​സ്സി​​​നു മു​​​ക​​​ളി​​​ലു​​​ള്ള തൊ​​​ഴി​​​ലാ​​​ളി​​​ക​​​ൾ​​​ക്ക് സൗ​​​ജ​​​ന്യ വാ​​​ർ​​​ഷി​​​ക ആ​​​രോ​​​ഗ്യ പ​​​രി​​​ശോ​​​ധ​​​ന​, അ​​​പ​​​ക​​​ട​​​ക​​​ര​​​മാ​​​യ ജോ​​​ലി​​​ക​​​ൾ​​​ക്കു​​​ള്ള ക​​​വ​​​റേ​​​ജ്, സ്ഥി​​​രം ജീ​​​വ​​​ന​​​ക്കാ​​​ർ​​​ക്കും ക​​രാ​​ർ ജീ​​​വ​​​ന​​​ക്കാ​​​ർ​​​ക്കും തു​​​ല്യ ആ​​​നു​​​കൂ​​​ല്യ​​ം, രാ​​​ത്രി ഷി​​​ഫ്റ്റ് ജോ​​​ലി​​​ക​​​ളി​​​ൽ ഉ​​​ൾ​​​പ്പെ​​​ടെ ലിം​​​ഗ​​​ഭേ​​​ദ​​​മി​​​ല്ലാ​​​തെ സു​​​ര​​​ക്ഷി​​​ത​​​മാ​​​യി ജോ​​​ലി​ചെ​​​യ്യാ​​​നു​​​ള്ള അ​​​വ​​​കാ​​​ശം, ഡി​​​ജി​​​റ്റ​​​ൽ അ​​​ക്കൗ​​​ണ്ടു​​​ക​​​ൾ, വേ​​​ഗ​​​ത്തി​​​ലു​​​ള്ള ത​​​ർ​​​ക്ക​പ​​​രി​​​ഹാ​​​രം തു​ട​ങ്ങി​യ​വ പു​​തി​​യ കോ​​ഡ് ഉ​​റ​​പ്പു​​ന​​ൽ​​കു​​ന്ന​​താ​​യി സ​ർ​ക്കാ​ർ അ​വ​കാ​ശ​പ്പെ​ടു​ന്നു. തൊ​​​ഴി​​​ലാ​​​ളി​​​ക​​​ളെ സം​​​ര​​​ക്ഷി​​​ക്കു​​​ക, ഉ​​​ൽ​​​പാ​​​ദ​​​ന​​​ക്ഷ​​​മ​​​ത വ​​​ർ​​​ധി​​​പ്പി​​​ക്കു​​​ക, ഇ​​​ന്ത്യ​​​യു​​​ടെ സാ​​​മ്പ​​​ത്തി​​​ക വ​​​ള​​​ർ​​​ച്ച​​​യെ പി​​​ന്തു​​​ണ​​​ക്കു​​​ക എ​​​ന്നി​​​വ​യാ​ണ് ല​ക്ഷ്യ​മെ​ന്നും സ​ർ​ക്കാ​ർ അ​വ​കാ​ശ​പ്പെ​ടു​ന്നു. എ​ന്നാ​ൽ, ഇ​ത​ല്ല വാ​സ്ത​വം.

    തൊ​​ഴി​​ലാ​​ളി​ക​ളു​ടെ അ​​വ​​കാ​​ശ​​ങ്ങ​​ൾ അ​​ടി​​ച്ച​​മ​​ർ​​ത്തു​​ക​യാ​ണ് ഒ​ന്നാ​മ​ത്തെ ല​ക്ഷ്യം. തൊ​​​ഴി​​​ൽ​​​സു​​​ര​​​ക്ഷ പാ​ടെ ഇ​​​ല്ലാ​​​താ​​​കും. തൊ​​​ഴി​​​ൽ സ​​​മ​​​യ​​​വും തൊ​​​ഴി​​​ൽ​ഭാ​​​ര​​​വും വ​​​ർ​​​ധി​​​ക്കും. തൊ​​​ഴി​​​ലാ​​​ളി​​​ക​​​ളെ​​​യും ജീ​​​വ​​​ന​​​ക്കാ​​​രെ​​​യും മു​​​ന്ന​​​റി​​​യി​​​പ്പി​​​ല്ലാ​​​തെ ​​പി​രി​​​ച്ചു​​​വി​​​ടാ​​​ൻ തൊ​​​ഴി​​​ലു​​​ട​​​മ​​​ക​​​ൾ​​​ക്ക്‌ ക​ഴി​യും. സ​​​ർ​​​ക്കാ​​​റി​ന്റെ മു​​​ൻ​​​കൂ​​​ർ അ​​​നു​​​മ​​​തി കൂ​​​ടാ​​​തെ​​​ത​​​ന്നെ കൂ​​​ട്ട​​​പ്പി​​​രി​​​ച്ചു​​​വി​​​ട​​​ൽ സാ​​​ധ്യ​​​മാ​​​കും. 300ൽ ​​​താ​​​ഴെ സ്ഥി​​​രം ജീ​​​വ​​​ന​​​ക്കാ​​​രു​​​ള്ള സ്ഥാ​​​പ​​​ന​​​ങ്ങ​​​ൾ സം​​​സ്ഥാ​​​ന സ​​​ർ​​​ക്കാ​​​റി​​​ന്‍റെ അ​​​നു​​​മ​​​തി​​​യി​​​ല്ലാ​​​തെ ഏ​​​ത് സ​​​മ​​​യ​​​വും ഉ​​​ട​​​മ​​​ക​​​ൾ​​​ക്ക് പൂ​​​ട്ടാം.

    പ​ത്തി​ൽ ​താ​​ഴെ തൊ​​ഴി​​ലാ​​ളി​​ക​​ളു​​ള്ള സ്ഥാ​​പ​​ന​​ങ്ങ​​ൾ​​ക്ക് ഇ.​എ​​സ്.​ഐ നി​​ർ​​ബ​​ന്ധ​​മ​​ല്ല. പ്രോ​​വി​​ഡ​​ന്റ് ഫ​​ണ്ട് അ​​പ്പീ​​ലി​​ന് 25 ശ​ത​മാ​നം തു​​ക കെ​​ട്ടി​​െ​വ​​ച്ചാ​​ൽ മ​​തി. ആ​​കെ ജീ​​വ​​ന​​ക്കാ​​രു​​ടെ 10 ശ​​ത​​മാ​​ന​​മോ അ​​ല്ലെ​​ങ്കി​​ൽ 100 ജീ​​വ​​ന​​ക്കാ​​രോ ഉ​​ണ്ടെ​​ങ്കി​​ൽ മാ​​ത്ര​മേ ട്രേ​ഡ് യൂ​​നിയ​​ൻ അ​​നു​​വ​​ദ​​നീ​​യ​മാ​കൂ (നി​​ല​​വി​​ൽ 7 പേ​​ർ മ​​തി). സ​​മ​​രം തു​​ട​​ങ്ങാ​​ൻ 14 ദി​​വ​​സം മു​​മ്പു നോ​​ട്ടീ​സ് ന​​ൽ​​ക​​ണം. നോ​​ട്ടീ​സി​​നു​ ശേ​​ഷം ച​​ർ​​ച്ച​ ന​​ട​​ക്കു​​ന്ന സ​​മ​​യ​​ത്ത് സ​​മ​​രം തു​​ട​​ങ്ങാ​​ൻ അ​​നു​​മ​​തി​​യി​​ല്ല. വ്യ​​വ​​സ്ഥ ലം​​ഘി​​ക്കു​​ന്ന​​വ​​ർ​​ക്ക് 50,000 രൂ​​പ പി​​ഴ​​യും ഒ​​രു മാ​​സം ത​​ട​​വും എ​ന്നി​ങ്ങ​നെ​യാ​ണ് വ്യ​വ​സ്ഥ​ക​ൾ.

    സ​ർ​ക്കാ​റി​ന്റെ തൊ​ഴി​ൽ മേ​ഖ​ല​യി​ലെ ഈ ​ഇ​ട​പെ​ട​ലി​നെ​തി​രെ രാ​ജ്യ​ത്ത് ശ​ക്ത​മാ​യ എ​തി​ർ​പ്പു​ണ്ട്. നേ​​ര​​ത്തേ വേ​​ത​​ന നി​​യ​​മം 2019ൽ ​​അ​​വ​​ത​​രി​​പ്പി​​ച്ച​​പ്പോ​​ഴും മ​​റ്റു മൂ​​ന്നു നി​​യ​​മ​​ങ്ങ​​ൾ 2020ൽ ​​പു​​റ​​ത്തു​​വി​​ട്ട​​പ്പോ​​ഴും എ​തി​ർ​പ്പ് ഉ​യ​ർ​ന്നി​രു​ന്നു. 2020 ജ​​​നു​​​വ​​​രി​​​യി​​​ൽ പൊ​​​തു​​​ പ​​​ണി​​​മു​​​ട​​​ക്കട​​​ക്കം രാ​​​ജ്യ​​​വ്യാ​​​പ​​​ക​​​മാ​​​യി പ്ര​​​ക്ഷോ​​​ഭ​​​ങ്ങ​​​ൾ സം​​​ഘ​​​ടി​​​പ്പി​​​ച്ചു. ഇ‍ൗ ​ജൂ​​​ലൈ​​​യി​​​ലും പ​ണി​മു​ട​ക്ക് ന​ട​ന്നു. അ​വ​​കാ​​ശ സം​​ര​​ക്ഷ​​ണ​​ത്തി​​നാ​​യി രാ​​ജ്യ​​ത്തെ മു​​ഴു​​വ​​ൻ തൊ​ഴി​ലാ​ളി​ക​ളും ഒ​റ്റ​ക്കെ​ട്ടാ​യി പോ​രാ​ടേ​ണ്ട സ​മ​യ​മാ​ണി​ത്. അ​ല്ലെ​ങ്കി​ൽ വ​രു​ന്ന​ത് തീ​ർ​ത്തും അ​ര​ക്ഷി​ത​മാ​യ തൊ​ഴി​ൽ അ​വ​സ്ഥ​ക​ളും സാ​ഹ​ച​ര്യ​വു​മാ​കും. കോ​ർ​പ​റേ​റ്റു​ക​ൾ ഭ​രി​ക്കും, തൊ​ഴി​ലാ​ളി​ക​ൾ ന​ര​കി​ക്കും.


    Show More expand_more
    News Summary - The trap of the labor code
    X