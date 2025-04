ഗവർണറുടെ അധികാരം

cancel

ജനപ്രതിനിധികളുടെ ഭരണനിർവഹണമാണ് ഇന്ത്യൻ ജനാധിപത്യത്തിന്റെ സൗന്ദര്യം. ജനങ്ങൾ തങ്ങൾക്കുവേണ്ടി തെരഞ്ഞെടുത്തവരാൽ ഭരിക്കപ്പെടുന്നു​ എന്നതാണതിനർഥം. അവിടെ ഗവർണർമാരു​െട റോളെന്താണ് എന്ന​ ചോദ്യം മുമ്പും ‘തുടക്ക’ത്തിൽ പലതവണ ഉന്നയിക്കപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട്. പ്രത്യേകിച്ച്, കേരള ഗവർണറായിരുന്ന ആരിഫ് മുഹമ്മദ് ഖാൻ കേന്ദ്രത്തിലെ ബി.ജെ.പി സർക്കാറിന്റെ കാര്യസ്ഥനായി അന്യായമായി കേരള രാഷ്ട്രീയത്തിൽ ഇടപെട്ടപ്പോൾ. ഇപ്പോഴിതാ, ഏപ്രിൽ 9ന് സുപ്രീംകോടതി ഗവർണറുടെ അധികാരത്തെ വീണ്ടും നിർവചിച്ചിരിക്കുന്നു. ഭ​​ര​​ണ​​ഘ​​ട​​ന ഗ​​വ​​ർ​​ണ​​ർമാ​​ർ​​ക്ക് വീ​​റ്റോ അ​​ധി​​കാ​​രം ന​​ൽ​​കു​​ന്നി​​ല്ല എന്ന് വ്യക്തമായി പറഞ്ഞ പരമോന്നത കോടതി നി​​യ​​മ​​സ​​ഭ പാ​​സാ​​ക്കി​​യ ബി​​ല്ലു​​ക​​ളി​​ൽ മൂ​​ന്നുമാ​​സ​​ത്തി​​ന​​കം തീ​​രു​​മാ​​ന​​മെ​​ടു​​ക്ക​​ണമെന്നും നിർദേശിച്ചു. തമിഴ്നാട് നി​​യ​​മ​​സ​​ഭ പാ​​സാ​​ക്കി​​യ ബി​​ല്ലു​​ക​​ൾ ത​​ട​​ഞ്ഞു​​വെ​​ച്ച ത​മി​ഴ്നാ​ട് ഗ​​വ​​ർ​​ണ​​ർ ആ​​ർ.​​എ​​ൻ. ര​​വി​​യു​​ടെ ന​​ട​​പ​​ടി ചോദ്യം ചെയ്ത ഹരജിയിലായിരുന്നു ജ​​സ്റ്റി​​സു​​മാ​​രാ​​യ ജെ.​​ബി. പ​​ർ​​ദി​​വാ​​ല, ആ​​ർ. മ​​ഹാ​​ദേ​​വ​​ൻ എ​​ന്നി​​വ​​ര​​ട​​ങ്ങി​​യ ബെ​​ഞ്ചിന്റെ വി​​ധി. 2020 ജ​​നു​​വ​​രി മു​​ത​​ൽ പ​​രി​​ഗ​​ണ​​ന​​യി​​ലു​​ള്ള 10 ബി​​ല്ലു​​ക​​ൾ​​ക്ക് അ​​നു​​മ​​തി നി​​ഷേ​​ധി​​ക്കു​​ക​​യും നി​​യ​​മ​​സ​​ഭ വീ​​ണ്ടും പാ​​സാ​​ക്കി​​യ​​തോ​​ടെ രാ​​ഷ്ട്ര​​പ​​തി​​യു​​ടെ പ​​രി​​ഗ​​ണ​​ന​​ക്ക് വി​ടു​ക​​യുംചെ​​യ്ത ഗ​​വ​​ർ​​ണ​​റു​​ടെ ന​​ട​​പ​​ടി നി​​യ​​മ​​വി​​രു​​ദ്ധ​​വും തെ​​റ്റു​​മാ​​ണെ​​ന്ന് കോ​​ട​​തി വി​​ല​​യി​​രു​​ത്തി. 10 ​ബി​​ല്ലു​​ക​​ളി​​ൽ രാ​​ഷ്ട്ര​​പ​​തി​​യു​​ടെ ഏ​​ത് അ​​ന​​ന്ത​​ര ന​​ട​​പ​​ടി​​യും അ​​സാ​​ധു​​വാക്കി. ര​​ണ്ടാം​​ ത​​വ​​ണ​​യും നി​​യ​​മ​​സ​​ഭ പാ​​സാ​​ക്കി അ​​യ​​ച്ച​​തോ​​ടെ 10 ബി​​ല്ലു​​ക​​ൾ​​ക്കും ഗ​​വ​​ർ​​ണ​​റു​​ടെ അ​​നു​​മ​​തി ല​​ഭി​​ച്ച​​താ​​യി ക​​ണ​​ക്കാ​​ക്ക​​പ്പെ​​ടു​​മെ​​ന്നും കോ​​ട​​തി വി​​ധി​​ച്ചു. ഭ​​ര​​ണ​​ഘ​​ട​​ന​​യു​​ടെ 200ാം അ​​നു​​ച്ഛേ​​ദ പ്ര​​കാ​​ര​​മാ​​ണ് ഗ​​വ​​ർ​​ണ​​ർ​​മാ​​ർ തീ​​രു​​മാ​​ന​​മെ​​ടു​​ക്കേ​​ണ്ട​​ത് എന്ന് തറപ്പിച്ചു പറഞ്ഞു കോടതി. ഭ​​ര​​ണ​​ഘ​​ട​​ന പോ​​ക്ക​​റ്റ് വീ​​റ്റോ അ​​ധി​​കാ​​ര​​മോ, സ​​മ്പൂ​​ർ​​ണ വീ​​റ്റോ അ​​ധി​​കാ​​ര​​മോ ഗവർണർക്ക് നൽകുന്നില്ല എന്ന് വ്യക്തമാക്കി. ബി​​ല്ലു​​ക​​ൾ​​ക്ക് അ​​നു​​മ​​തി ന​​ൽ​​കു​​ക, നി​​ഷേ​​ധി​​ക്കു​​ക അ​​ല്ലെ​​ങ്കി​​ൽ രാ​​ഷ്ട്ര​​പ​​തി​​ക്ക് വി​ടു​ക എ​​ന്നീ ന​​ട​​പ​​ടി​​ക​​ളാ​​ണ് ഗ​​വ​​ർ​​ണ​​ർ​​മാ​​ർ​​ക്ക് സ്വീ​​ക​​രി​​ക്കാ​​നാ​​വു​​ക. ഇ​​തി​​ൽ​ ആ​​ദ്യ​​ഘ​​ട്ട​​ത്തി​​ൽ മാ​​ത്ര​​മേ ബി​​ൽ രാ​​ഷ്ട്ര​​പ​​തി​​ക്ക് അ​​യ​​ക്കാ​​നാ​​വൂ. ആ​​ർ​​ട്ടി​​ക്കി​​ൾ 200 പ്ര​​കാ​​ര​​മു​​ള്ള അ​​ധി​​കാ​​ര​​ങ്ങ​​ൾ വി​​നി​​യോ​​ഗി​​ക്കു​​മ്പോ​​ൾ ഗ​​വ​​ർ​​ണ​​ർ മ​​ന്ത്രി​​സ​​ഭ​​യു​​ടെ സ​​ഹാ​​യ​​വും ഉ​​പ​​ദേ​​ശ​​വും അ​​നു​​സ​​രി​​ച്ച് പ്ര​​വ​​ർ​​ത്തി​​ക്ക​​ണം. ബി​​ല്ലു​​ക​​ൾ വീ​​ണ്ടും നി​​യ​​മ​​സ​​ഭ പാ​​സാ​​ക്കി അ​​യ​​ച്ചാ​​ൽ ഗ​​വ​​ർ​​ണ​​ർ​​ക്ക് വി​​വേ​​ച​​നാ​​ധി​​കാ​​ര​​വു​​മു​​ണ്ടാ​​വി​​ല്ല. ആ​​ർ​​ട്ടി​​ക്കി​​ൾ 200ലെ ​​ര​​ണ്ടാ​​മ​​ത്തെ വ്യ​​വ​​സ്ഥ (ഹൈ​​കോ​​ട​​തി​​യു​​ടെ​​യും സു​​പ്രീം​​കോ​​ട​​തി​​യു​​ടെ​​യും അ​​ധി​​കാ​​ര​​ങ്ങ​​ളെ ബാ​​ധി​​ക്കു​​ന്ന ബി​​ല്ലു​​ക​​ൾ) മാ​​ത്ര​​മാ​​ണ് ഇ​​തി​​ന് അ​​പ​​വാ​​ദ​​മെ​​ന്നും കോ​​ട​​തി വ്യ​​ക്ത​​മാ​​ക്കി. തി​​രി​​ച്ച​​യ​​ച്ച ബി​​ല്ലു​​ക​​ൾ നി​​യ​​മ​​സ​​ഭ വീ​​ണ്ടും പാ​​സാ​​ക്കി അ​​യ​​ച്ചാ​​ൽ ഗ​​വ​​ർ​​ണ​​ർ ഒ​​രു മാ​​സ​​ത്തി​​ന​​കം അം​​ഗീ​​കാ​​രം ന​​ൽ​​ക​​ണം. എല്ലാ കാലത്തും ഗവർണർമാർ കേന്ദ്രസർക്കാറിന്റെ ചട്ടുകമാകാറാണ് പതിവ്. അവരുടെ റോൾതന്നെ കേന്ദ്രനയം നടപ്പാക്കുക അല്ലെങ്കിൽ ‘ഇടങ്കോലിടുക’ എന്നതാണ്. ആ അർഥത്തിലും സു​​പ്രീം​​കോ​​ട​​തി വി​​ധി കേ​​ന്ദ്ര​​സ​​ർ​​ക്കാ​​റി​​നേ​​റ്റ​​ ക​​ന​​ത്ത​​ തി​​രി​​ച്ച​​ടി​​യാ​​ണ്. ഗ​​വ​​ർ​​ണ​​ർ​​മാ​​രെ ഉ​​പ​​യോ​​ഗി​​ച്ച് പ്ര​​തി​​പ​​ക്ഷം ഭ​​രി​​ക്കു​​ന്ന സം​​സ്ഥാ​​ന​​ങ്ങ​​ളെ ഒ​​തു​​ക്കു​​ന്ന നി​​ല​​പാ​​ടാ​​ണ് കേ​​ന്ദ്രം സ്വീ​​ക​​രി​​ക്കു​​ന്നത്. അതിനാൽതന്നെ വി​​ധി പ്ര​​തി​​പ​​ക്ഷം ഭ​​രി​​ക്കു​​ന്ന തമിഴ്നാട്, കേരളം പോലുള്ള സം​​സ്ഥാ​​ന​​ങ്ങ​​ൾ​​ക്ക് പ്ര​​തീ​​ക്ഷ​​യാണ്. വി​​ധി ബി​​ല്ലു​​ക​​ൾ അ​​ന​​ന്ത​​മാ​​യി പി​​ടി​​ച്ചു​​വെ​​ക്കു​​ന്ന ഗ​​വ​​ർ​​ണ​​റുടെ ന​​ട​​പ​​ടി ചോ​​ദ്യംചെ​​യ്യാ​​ൻ ബി.​​ജെ.​​പി ഇ​​ത​​ര സം​​സ്ഥാ​​ന​​ങ്ങ​​ൾ​​ക്ക് കോ​​ട​​തിവി​​ധി ക​​രു​​ത്താ​​വു​​ം. ത​​മി​​ഴ്‌​​നാ​​ടി​​ന് പു​​റ​​മെ കേ​​ര​​ളം, തെ​​ല​​ങ്കാ​​ന, പ​​ഞ്ചാ​​ബ് എ​​ന്നീ സം​​സ്ഥാ​​ന​​ങ്ങ​​ളും ഈ ​​വി​​ഷ​​യ​​ത്തി​​ൽ സു​​പ്രീം​​കോ​​ട​​തി​​യു​​ടെ ഇ​​ട​​പെ​​ട​​ൽ ആ​​വ​​ശ്യ​​പ്പെ​​ട്ടി​​രു​​ന്നു. മൂ​​ന്ന് ബി​​ല്ലു​​ക​​ൾ ഗ​​വ​​ർ​​ണ​​ർ ആ​​രി​​ഫ് മു​​ഹ​​മ്മ​​ദ് ഖാ​​ന്റെ പ​​ക്ക​​ൽ ര​​ണ്ട് വ​​ർ​​ഷ​​ത്തി​​ലേ​​റെ​​യാ​​യി കെ​​ട്ടി​​ക്കി​​ട​​ക്കു​​ക​​യാ​​ണെ​​ന്നും മ​​റ്റു മൂ​​ന്ന് ബി​​ല്ലു​​ക​​ൾ ഒ​​രു വ​​ർ​​ഷ​​ത്തി​​ലേ​​റെ​​യാ​​യി ഇ​​തേ നി​​ല​​യി​​ലാ​​ണെ​​ന്നും കേ​​ര​​ളം ഹ​​ര​​ജി​​യി​​ൽ പ​​റ​​ഞ്ഞി​​രു​​ന്നു. സം​​സ്ഥാ​​ന​​ത്തി​​ന്റെ ഭ​​ര​​ണ​​ഘ​​ട​​നാ ത​​ല​​വ​​ൻ എ​​ന്ന നി​​ല​​യി​​ൽ ഗ​​വ​​ർ​​ണ​​ർ സം​​സ്ഥാ​​ന​​ത്തെ ജ​​ന​​ങ്ങ​​ളു​​ടെ ഇ​​ച്ഛ​​ക്കും ക്ഷേ​​മ​​ത്തി​​നും പ്രാ​​ധാ​​ന്യം ന​​ൽ​​കു​​ക​​യും ഭ​​ര​​ണ​​സം​​വി​​ധാ​​ന​​ത്തോ​​ട് ചേ​​ർ​​ന്ന് പ്ര​​വ​​ർ​​ത്തി​​ക്കു​​ക​​യും വേ​​ണം. കോടതിയുടെ നിർദേശം വരുംകാല ഗവർണർമാർ പാലിക്കുമെന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കാം.

Show More expand_more

News Summary -

The Supreme Court has redefined the powers of the Governor