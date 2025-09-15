Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    പൊ​ലീ​സ്​ രാ​ജ്​

    പൊ​ലീ​സ്​ രാ​ജ്​
    മാധ്യമം ആഴ്ചപ്പതിപ്പ് എഡിറ്റോറിയൽ
    ഇ​ന്ത്യ​യി​ലെ പൊ​ലീ​സ്​ സം​വി​ധാ​നം ഒ​രി​ക്ക​ലും മാ​തൃ​കാ​പ​ര​മ​ല്ല, ശാ​സ്​​ത്രീ​യ​വു​മ​ല്ല. ‘ജ​ന​ങ്ങ​ളു​ടെ ജീ​വ​നും സ്വ​ത്തി​നും സം​ര​ക്ഷ​ണം’ എ​ന്ന വി​ശാ​ല​മാ​യ സ​ങ്ക​ൽ​പ​ത്തി​ന​നു​സ​രി​ച്ചു​മ​ല്ല പൊ​ലീ​സ്​ ഇ​ക്കാ​ല​മ​ത്ര​യും പ്ര​വ​ർ​ത്തി​ച്ചി​ട്ടു​ള്ള​ത്. അ​ധി​കാ​ര​ത്തി​​ന്റെ ഹു​ങ്കി​ൽ ജ​ന​ങ്ങ​ൾ​ക്കു​മേ​ൽ തി​ക​ഞ്ഞ മ​ർ​ദ​ന ഉ​പ​ക​ര​ണ​മാ​യി പൊ​ലീ​സ്​ എ​ന്നും അ​ഴി​ഞ്ഞാ​ടി​യി​ട്ടു​ണ്ട്. കേ​ര​ളം​പോ​ലെ സാ​ക്ഷ​ര​ത​യി​ലും അ​വ​കാ​ശ​ങ്ങ​ളി​ലും ഉ​യ​ർ​ന്ന​ബോ​ധ​ത​ല​ങ്ങ​ൾ പ്ര​ക​ടി​പ്പി​ക്കു​ന്ന സ​മൂ​ഹ​ത്തി​ൽ​പോ​ലും പൊ​ലീ​സ്​ ഒ​ട്ട​ും ന​ന്നാ​യി അ​ല്ല പ്ര​വ​ർ​ത്തി​ച്ചി​ട്ടു​ള്ള​ത്. അ​ടി​യ​ന്ത​രാ​വ​സ്​​ഥ​യി​ലെ പ്രേ​തം പൊ​ലീ​സി​നെ എ​ന്നും ആ​വേ​ശി​ച്ചി​ട്ടു​ണ്ട്.

    ക​ഴി​ഞ്ഞ ആ​ഴ്ച​ക​ളി​ൽ, കേ​ര​ള​ത്തി​ൽ പൊ​ലീ​സ്​ ന​ട​ത്തി​യ അ​തി​ക്ര​മ​ങ്ങ​ൾ ഒ​ന്നൊ​ന്നാ​യി പു​റ​ത്തു​വ​ന്നു​കൊ​ണ്ടി​രി​ക്കു​ക​യാ​ണ്. കു​ന്നം​കു​ള​ത്തു​നി​ന്നാ​ണ്​ ഒ​രു അ​തി​ക്ര​മ​വാ​ർ​ത്ത ആ​ദ്യം വ​ന്ന​ത്. അ​വി​ടെ ര​​ണ്ട​​ര വ​​ർ​​ഷം മു​​മ്പ് നാ​​ട്ടു​​കാ​​രാ​​യ ചെ​​റു​​പ്പ​​ക്കാ​​രെ എ​​സ്.​​ഐ​​യു​​ടെ നേ​​തൃ​​ത്വ​​ത്തി​​ൽ അ​​കാ​​ര​​ണ​​മാ​​യി പി​​ടി​​കൂ​​ടി​​യ​​തി​​നെ പൊ​​തു​പ്ര​​വ​​ർ​​ത്ത​​ക​​ൻ എ​​ന്ന നി​​ല​​യി​​ൽ ചോ​​ദ്യം​ചെ​​യ്ത ‘കു​​റ്റ’​​ത്തി​​ന്​​ യൂ​​ത്ത് കോ​​ൺ​​ഗ്ര​​സ് പ്രാ​​ദേ​​ശി​​ക നേ​​താ​​വാ​​യ സു​​ജി​​ത്തി​​നെ അ​​ന്യാ​​യ​​മാ​​യി പി​​ടി​​ച്ചു​​കൊ​​ണ്ടു​​പോ​​യി ​​മ​ർ​ദി​ച്ചു. സി.​സി.​ടി.​വി ദൃ​ശ്യ​ങ്ങ​ൾ പു​റ​ത്തു​വ​ന്ന​തോ​ടെ മ​​ർ​​ദ​​നം ന​​ട​​ത്തി​​യ കു​ന്നം​കു​ളം സ്​​റ്റേ​ഷ​നി​ലെ നാ​ല്​ പൊ​ലീ​സ്​ ക്രി​മി​ന​ലു​ക​ൾ സ​സ്​​പെ​ൻ​ഷ​നി​ലാ​യി​ട്ടു​ണ്ട്. ദൃ​ശ്യ​ങ്ങ​ൾ മാ​ധ്യ​മ​ങ്ങ​ൾ​ക്ക്​ ല​ഭി​ച്ച​തോ​ടെ​യാ​ണ്​ കു​ന്നം​കു​ള​ത്ത്​ ന​ട​പ​ടി​യെ​ടു​ക്കാ​ൻ അ​ധി​കാ​രി​ക​ൾ നി​ർ​ബ​ന്ധി​ത​രാ​യ​ത്. കാ​​മ​​റ​​യു​​ടെ പ​​രി​​ധി​​യി​​ല​​ല്ലാ​​ത്ത സ്ഥ​​ല​​ത്ത് വെ​​ച്ച് ഇ​​തി​​ലും ഹീ​​ന​​മാ​​യാ​​ണ​​ത്രേ പൊ​​ലീ​​സു​​കാ​​ർ അ​​തി​​ക്ര​​മം കാ​​ണി​​ച്ച​​ത്. ക്രൂ​​ര​​മ​​ർ​​ദ​​ന​​ത്തി​​നി​​ര​​യാ​​യ യു​​വ​​നേ​​താ​​വ് നാ​​ളു​​ക​​ൾ നീ​​ണ്ട നി​​യ​​മ പോ​​രാ​​ട്ട​​ത്തി​​ലൂ​​ടെ ആ ​​ദൃ​​ശ്യ​​ങ്ങ​​ൾ പു​​റ​​ത്തെ​​ത്തി​​ച്ചി​​ല്ലാ​​യി​​രു​​ന്നു​​വെ​​ങ്കി​​ൽ അ​​ങ്ങ​​നെ​​യൊ​​രു സം​​ഭ​​വ​​മേ ന​ട​ന്ന​താ​യി ആ​രും അ​റി​യി​ല്ലാ​യി​രു​ന്നു. ഇ​വി​ടെ മ​ർ​ദി​ക്ക​െ​പ്പ​ട്ട വ്യ​ക്തി ത​ന്നെ തെ​ളി​വു​ക​ൾ​ക്കാ​യി ഗ​തി​കെ​ട്ട്​ അ​ല​യേ​ണ്ടി​വ​ന്നു. പൊ​തു​സ​മൂ​ഹം അ​യാ​ൾ​െ​ക്കാ​പ്പം നി​ന്നി​ല്ല എ​ന്ന​ത്​ കു​റ്റ​ക​ര​മാ​യ അ​നാ​സ്ഥ​കൂ​ടി​യാ​ണ്.

    സു​ജി​ത്തി​​ന്റെ നി​യ​മ​പോ​രാ​ട്ടം പ​ല​രു​ടെ​യും ക​ണ്ണുതു​റ​പ്പി​ച്ചി​ട്ടു​ണ്ട്. മാ​വേ​ലി​ക്ക​ര​യി​ലും തി​രു​വ​ന​ന്ത​പു​ര​ത്തു​മ​ട​ക്കം സം​സ്​​ഥാ​ന​ത്തി​​ന്റെ വി​വി​ധ ഭാ​ഗ​ങ്ങ​ളി​ൽ ന​ട​ന്ന പൊ​ലീ​സ്​ മ​ർ​ദ​ന​ങ്ങ​ളു​ടെ ക​ഥ​ക​ൾ ഇ​ര​ക​ൾ ത​ന്നെ വെ​ളി​പ്പെ​ടു​ത്താ​ൻ തു​ട​ങ്ങി​യി​രി​ക്കു​ന്നു. പൊ​​ലീ​​സ് സ്റ്റേ​​ഷ​​നി​​ലെ സി.​​സി.​​ടി.​​വി ദൃ​​ശ്യ​​ങ്ങ​​ൾ തേ​​ടി നി​​ര​​വ​​ധി അ​​പേ​​ക്ഷ​​ക​​ൾ വി​​വ​​രാ​​വ​​കാ​​ശ ക​​മീ​​ഷ​​ന് മു​​ന്നി​​ൽ എ​​ത്തു​​ന്നു​​വെ​ന്ന​ത്​ ന​ല്ല കാ​ര്യം.

    ന​മു​ക്ക്​ മ​റ്റു സം​സ്​​ഥാ​ന​ങ്ങ​ളു​ടെ കാ​ര്യം ത​ൽ​ക്കാ​ലം വി​ടാം. കേ​ര​ള​ത്തി​ലെ പൊ​ലീ​സ്​ സേ​ന ഇ​ങ്ങ​നെ ആ​യാ​ൽ പോ​രാ. ഇ​ങ്ങ​നെ തു​ട​രാ​നും പാ​ടി​ല്ല. പൊ​​ലീ​​സി​​ലെ ന​​ല്ലൊ​​രു ശ​​ത​​മാ​​നം ക്രി​​മി​​ന​​ലു​​ക​​ളാ​​ണ് എ​​ന്ന് തെ​​ളി​​യി​​ക്കു​​ന്ന വി​​വ​​രാ​​വ​​കാ​​ശ രേ​​ഖ​​ക​​ൾ നേ​​ര​​ത്തേ പു​​റ​​ത്തു​​വ​​ന്നി​രു​ന്നു. സം​​സ്ഥാ​​ന പൊ​​ലീ​​സി​​ൽ 828 ക്രി​​മി​​ന​​ലു​​ക​​ൾ ഉ​​ണ്ടെ​​ന്ന് ര​​ണ്ടു​ വ​​ർ​​ഷം മു​​മ്പ് മു​​ഖ്യ​​മ​​ന്ത്രി പി​​ണ​​റാ​​യി വി​​ജ​​യ​​ൻ ത​ന്നെ നി​​യ​​മ​​സ​​ഭ​​യി​​ൽ വെ​​ളി​​പ്പെ​​ടു​​ത്തി​​യി​രു​ന്നു. ​ക്രി​മി​ന​ലു​ക​ളാ​യ പൊ​ലീ​സു​കാ​രെ പി​രി​ച്ചു​വി​ടു​മെ​ന്ന്​ പി​ണ​റാ​യി സ​ർ​ക്കാ​ർ പ​റ​ഞ്ഞി​രു​ന്നെ​ങ്കി​ലും പ​ല​പ്പോ​ഴും ന​ട​പ​ടി ക്ര​മ​ങ്ങ​ളു​ടെ നൂ​ലാ​മാ​ല​യി​ൽ അ​ത് കു​ടു​ങ്ങും. ക്രി​മി​ന​ലു​ക​ളാ​യ പൊ​ലീ​സു​കാ​രെ സം​ര​ക്ഷി​ക്കു​ന്ന വ​ലി​യൊ​രു ഉ​ദ്യോ​ഗ​സ്​​ഥ- രാ​ഷ്​​ട്രീ​യ കൂ​ട്ടു​കെ​ട്ടും ശ​ക്ത​മാ​ണ്. ഇ​വ​രു​ടെ ഇ​ട​നി​ല​ക്കാ​രോ ബി​നാ​മി​ക​ളോ ആ​ണ്​ പ​ല പൊ​ലീ​സ്​ ഉ​ദ്യോ​ഗ​സ്​​ഥ​രും.

    കേ​ര​ളം ഭ​രി​ക്കു​ന്ന​ത്​ നി​ഷ്​​ഠു​ര​മാ​യ പൊ​ലീ​സ്​ മ​ർ​ദ​ന​ത്തി​ന്​ ഇ​ര​യാ​യ ഒ​രു മു​ഖ്യ​മ​ന്ത്രി​യാ​ണ്. അ​ദ്ദേ​ഹ​ത്തി​​നാ​ണ്​ പൊ​ലീ​സി​നെ നി​യ​ന്ത്രി​ക്കു​ന്ന ആ​ഭ്യ​ന്ത​ര വ​കു​പ്പി​​ന്റെ ചു​മ​ത​ല. വാ​സ്​​ത​വ​ത്തി​ൽ ത​​ന്റെ ത​ന്നെ അ​നു​ഭ​വ​ങ്ങ​ളി​ൽ​നി​ന്ന്​ മു​ഖ്യ​മ​ന്ത്രി മ​ർ​ദി​ക്ക​പ്പെ​ടു​ന്ന ജ​ന​ങ്ങ​ൾ​ക്കൊ​പ്പം നി​ല​കൊ​ള്ളു​ക​യാ​ണ്​ വേ​ണ്ട​ത്. കു​റ്റ​ക്കാ​രാ​യ പൊ​ലീ​സു​കാ​രെ മു​ഖ്യ​മ​ന്ത്രി​യും അ​ധി​കാ​ര​വും സം​ര​ക്ഷി​ക്ക​രു​ത്. ക്രി​മി​ന​ലു​ക​ളി​ല്ലാ​ത്ത, ‘ആ​ക്ഷ​ൻ ഹീ​റോ ബി​ജു’​മാ​രി​ല്ലാ​ത്ത, ‘സി.​െ​എ ജോ​ർ​ജു’​മാ​രി​ല്ലാ​ത്ത മാ​തൃ​കാ പൊ​ലീ​സ്​ സം​വി​ധാ​ന​മാ​ണ്​ വേ​ണ്ട​ത്. അ​തി​ന്​ അ​ടി​മു​ടി പൊ​ലീ​സ്​ സം​വി​ധാ​ന​ത്തെ​യും അ​തി​നെ ന​യി​ക്കു​ന്ന ന​യ​ങ്ങ​ളും തി​രു​ത്തി എ​ഴു​ത​ണം.


