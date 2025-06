ഒാപറേഷൻ കഗാറും കൂട്ടക്കൊലകളും

ഒാപറേഷൻ കഗാറും കൂട്ടക്കൊലകളും

രാജ്യത്ത്​ മാവോവാദി ഭീഷണി ഇല്ലാതാക്കാൻ കേന്ദ്രസർക്കാറുകൾ രണ്ട്​ പതിറ്റാണ്ടായി തീവ്രമായി പ്രവർത്തിക്കുകയാണ്. അതിൽ ഏറ്റവും ശക്തമായ സൈനികനീക്കമാണ്​ ഇപ്പോൾ ഒാപറേഷൻ കഗാർ എന്ന പേരിൽ നടക്കുന്നത്. തെലങ്കാന, ഛത്തിസ്ഗഢ് സംസ്ഥാനങ്ങളിലെ കരേഗുട്ടാലു കുന്നിൻ പ്രദേശങ്ങളിലെ, നിബിഡവനങ്ങളിലെ മാവോവാദികളെ ഇല്ലാതാക്കാൻ 2025 ഏപ്രിൽ 21നാണ്​ ഒാപറേഷൻ കഗാർ തുടങ്ങിയത്​. 2026 മാ​ർ​ച്ച് 31ഓ​ടെ രാ​ജ്യം മാവോവാദി മു​ക്ത​മാ​ക്കു​മെ​ന്ന് ആ​ഭ്യ​ന്ത​ര മ​ന്ത്രി അ​മി​ത് ഷാ ​പ്ര​ഖ്യാ​പിച്ചതിന്റെ ചുവടുപിടിച്ചാണ്​ ഒാപറേഷൻ കഗാർ മുന്നോട്ടുപോകുന്നത്​. യുദ്ധതന്ത്രപരമായി, കേന്ദ്രസർക്കാറിന്റെ തലത്തിൽ നോക്കിയാൽ ഒാപറേഷൻ കഗാർ വലിയ നേട്ടമാണ്​. സി.​പി.​ഐ (മാ​വോ​യി​സ്റ്റ്) ജ​ന​റ​ൽ സെ​ക്ര​ട്ട​റി ബ​​​സ​​​വ​​​രാ​​​ജു എ​​​ന്ന ന​​​മ്പാ​​​ല കേ​​​ശ​​​വ​​​റാ​​​വു​വിനെ ഇല്ലാതാക്കാൻ ഭരണകൂടത്തിന്​ കഴിഞ്ഞു. മേയ്​ 21 ന്​ ഛത്തി​സ്ഗ​ഢി​ലെ ബ​സ്ത​റി​ൽ 26 മാ​വോ​വാ​ദി​ക​ൾ​ക്കൊ​പ്പമാണ്​ അ​ദ്ദേ​ഹം കൊ​ല്ല​പ്പെ​ട്ട​ത്. മാ​വോ​വാ​ദി പ്ര​സ്ഥാ​ന​ത്തി​ന്റെ നാ​ല് പ​തി​റ്റാ​ണ്ടി​​നി​ട​യി​ൽ ആ​ദ്യ​മാ​യാ​ണ് ഒ​രു ജ​ന​റ​ൽ സെ​ക്ര​ട്ട​റി കൊ​ല്ല​പ്പെ​ടു​ന്ന​ത്. ദേശീയതലത്തിൽ നോക്കിയാൽ മാവോവാദികൾക്ക്​ വലിയ തിരിച്ചടി നേരിട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുകയാ​െണ​ന്ന് ​ബസവരാജുവി​ന്റെ മരണം അടിവരയിടുന്നു. മാവോവാദികൾക്ക്​ ദണ്ഡകാരണ്യ മേഖലയിലെ സ്വാധീനം നഷ്​ടപ്പെട്ടുകഴിഞ്ഞു. ബസ്​തറിലെ സൈനിക നീക്കവും അങ്ങോ​േട്ടക്കു തന്നെ എത്തും. ഇതിനിടയിൽ കേന്ദ്ര നേതാക്കൾ പലരും കൊല്ലപ്പെടുകയോ പിടിയിലാവുകയോ ചെയ്​തു. മാവോവാദി പ്രസ്​ഥാനം ഇല്ലാതാവുകയോ അല്ലയോ എന്നതല്ല പ്രധാന വിഷയം. മാവോവാദികളെ ഇല്ലാതാക്കാനെന്ന പേരിൽ നടക്കുന്ന ആദിവാസി കൂട്ടക്കൊലയും നൃശംസതയുമാണ്​. ബസവരാജുവിനൊപ്പം കൊല്ലപ്പെട്ടവരിൽ നല്ലപങ്കും ആദിവാസികളാണ്​. അവർ കലാപത്തിനിറങ്ങിയ രാഷ്ട്രീയസാഹചര്യം നിലനിൽക്കുന്നുണ്ട്. വൻകിട ഖനന കോർപറേറ്റുകൾ ഭൂമി കവരുന്നതിനും കാട് ഇല്ലാതാക്കുന്നതിനും എതിരായാണ്​ ആദിവാസികൾ നിൽക്കക്കള്ളിയില്ലാതെ ആയുധമെടുത്തതെന്ന്​ നിരവധി പഠനങ്ങൾ സൂചിപ്പിക്കുന്നു. ഇൗ വ​ർ​ഷം അ​ഞ്ചു​മാ​സം മാ​ത്രം പി​ന്നി​ടു​മ്പോ​ൾ 230 ന​ക്സ​ലു​ക​ൾ കൊ​ല്ല​പ്പെ​ട്ട​താ​യി ‘സൗ​ത്ത് ഏ​ഷ്യ ടെ​റ​റി​സം പോ​ർ​ട്ട​ൽ’ സാ​ക്ഷ്യ​പ്പെ​ടു​ത്തു​ന്നു. ഓ​പ​റേ​ഷ​ൻ ഗ്രീ​ൻ ഹ​ണ്ടി​ന്റെ ഭാഗമായി നേരത്തേ മ​ഹാ​രാ​ഷ്ട്ര​യി​ലെ ഗ​ഡ്ചി​റോ​ളി​യി​ലും പി​ന്നീ​ട് ബ​സ്ത​റി​ലും അ​ബൂ​ജ്മ​ാർ​ഗി​ലും റാ​യ്പൂ​രി​ലു​മെ​ല്ലാം വ​ലി​യ മാ​വോ​വി​രു​ദ്ധ ദൗ​ത്യ​ങ്ങ​ൾ അ​ര​ങ്ങേ​റി. നി​ര​വ​ധി പേ​ർ കൊ​ല്ല​പ്പെ​ട്ടു; ഇ​തി​ൽ ഭൂ​രി​ഭാ​ഗ​വും ആ​ദി​വാ​സി വി​ഭാ​ഗ​ത്തി​ൽ​നി​ന്നു​ള്ള​വ​രാണ്. ഛത്തി​സ്ഗ​ഢി​ൽ 2024ൽ 296 മാ​വോ​വാ​ദി​ക​ൾ ഉ​ൾ​പ്പെ​ടെ 397 പേ​ർ കൊല്ലപ്പെട്ടുവെന്നാണ്​ കണക്ക്​. അതായത്​ മരണനിരക്ക്​ അതിഭീകരമാണ്​. കൂട്ടക്കൊലയാണ്​ അരങ്ങേറുന്നത്​. കൊല്ലപ്പെട്ടവരോടും അവരുടെ കുടുംബങ്ങളോടും സർക്കാർ കാണിക്കുന്നത്​ കടുത്ത അനീതിയാണെന്നും വാർത്തകൾ വരുന്നുണ്ട്.​ ആ​ന്ധ്ര​യി​ലെ സി​വി​ൽ ലി​ബ​ർ​ട്ടീ​സ് ക​മ്മി​റ്റി മേ​യ് 21ന് നാ​രാ​യ​ൺ​പൂ​രി​ൽ കൂ​ട്ട​ക്കൊ​ല ന​ട​ന്ന് ദിവസങ്ങൾ കഴിഞ്ഞിട്ടും പൊ​ലീ​സ് മൃ​ത​ദേ​ഹ​ങ്ങ​ൾ കു​ടും​ബാം​ഗ​ങ്ങ​ൾ​ക്ക് കൈ​മാ​റു​ന്നി​ല്ല എ​ന്ന് കുറ്റപ്പെടുത്തി. കു​ടും​ബാം​ഗ​ങ്ങ​ൾ നാ​ല് ദി​വ​സ​മാ​യി മൃ​ത​ദേ​ഹ​ങ്ങ​ൾ ഏ​റ്റെ​ടു​ക്കാ​ൻ ആ​ശു​പ​ത്രി പ​രി​സ​ര​ത്ത് കാ​ത്തി​രി​ക്കു​ന്നു, ആ​ന്ധ്രപ്ര​ദേ​ശ് ഹൈ​കോ​ട​തി മൃ​ത​ദേ​ഹ​ങ്ങ​ൾ കു​ടും​ബ​ത്തി​നും അ​ടു​ത്ത ബ​ന്ധു​ക്ക​ൾ​ക്കും കൈ​മാ​റാ​ൻ ഉ​ത്ത​ര​വി​ട്ടെ​ങ്കി​ലും പൊലീസ്​ മൃതദേഹങ്ങൾ വിട്ടുനൽകിയില്ല. മൃതദേഹങ്ങൾ അഴുകിയെന്നും മറ്റും പറഞ്ഞ്​ പൊലീസ്​ കത്തിച്ചുകളഞ്ഞതായാണ്​ വിവരം. ഇത്​ കടുത്ത മനുഷ്യാവകാശ ലംഘനമാണ്. യുദ്ധമാണ്​ നടക്കുന്നതെന്ന്​ കേന്ദ്രസർക്കാർ അവകാശപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട്​. അന്താരാഷ്​ട്ര യുദ്ധമര്യാദകൾ അനുസരിച്ചുപോലും മൃതദേഹങ്ങൾ വിട്ടുകൊടുക്കുകയും മാന്യമായി സംസ്​കരിക്കാൻ അവസരം നൽകുകയും ചെയ്യും. ഏ​ക​പ​ക്ഷീ​യ​മാ​യ അ​ടി​ച്ച​മ​ർ​ത്ത​ലു​ക​ളോ കൂട്ടക്കൊലകളോ അല്ല ഒരു സർക്കാർ നടത്തേണ്ടത്. സം​വാ​ദ​വും ച​ർ​ച്ച​കളുമാണ്​ മുഖ്യപാത. ജനങ്ങളുടെ, മർദിതരു​െട വിഷയങ്ങൾ അഭിമുഖീകരിക്കുകയും അവ​ക്ക്​ പരിഹാരം തേടുകയുമാണ്​ സർക്കാർ ചെയ്യേണ്ടത്​. അതാണ്​ സു​സ്ഥി​ര ജ​നാ​ധി​പ​ത്യ​ത്തി​ന്റെ ശ​രി​യാ​യ വ​ഴി. അതല്ലാ​ത്ത വഴിയിലൂടെ പ്രശ്​നപരിഹാരം സാധ്യമാകില്ല. പുതിയ രൂപത്തിലും ഭാവത്തിലും ജനങ്ങളുടെ പ്രതിഷേധം വീണ്ടും ആളിക്കത്തും.

News Summary -

The central government has been working to eliminate the Maoist threat in the country