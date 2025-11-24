Begin typing your search above and press return to search.
    വോ​ട്ട​ർ​പ​ട്ടി​ക​യി​ൽ ആ​ര് അ​ക​ത്ത്, ആ​ര് പു​റ​ത്ത്?

    24 Nov 2025 7:15 AM IST
    24 Nov 2025 7:16 AM IST
    മാധ്യമം ആഴ്ചപ്പതിപ്പ് എഡിറ്റോറിയൽ
    വോ​ട്ട​ര്‍പ​ട്ടി​ക തീ​വ്ര പ​രി​ഷ്‌​ക​ര​ണം (എ​സ്.​ഐ.​ആ​ർ) ഒ​രു​വ​ശ​ത്ത് തീ​വ്ര​മാ​യി ന​ട​ക്കു​ക​യാ​ണ്. മ​റു​വ​ശ​ത്ത് ത​ദ്ദേ​ശ സ്വ​യം​ഭ​ര​ണ തെ​ര​ഞ്ഞെ​ടു​പ്പി​ന്റെ ന​ട​പ​ടി​ക്ര​മ​ങ്ങ​ളും. ഉ​ദ്യോ​ഗ​സ്ഥ​രി​ൽ മാ​ത്ര​മ​ല്ല സാ​ധാ​ര​ണ ജ​ന​ങ്ങ​ളി​ലും ക​ടു​ത്ത ആ​ശ​ങ്ക​യും സ​മ്മ​ർ​ദ​വു​മാ​ണ് വോ​ട്ട​ർ​പ​ട്ടി​ക പ​രി​ഷ്‍ക​ര​ണം സൃ​ഷ്ടി​ച്ചി​ട്ടു​ള്ള​ത്. ക​ടു​ത്ത ജോ​ലി​സ​മ്മ​ർ​ദം​മൂ​ലം എ​സ്.​ഐ.​ആ​റി​ൽ ഏ​​ർ​പ്പെ​ട്ട ഒ​രു ഉ​ദ്യോ​ഗ​സ്ഥ​ൻ (ബി.​എ​ൽ.​ഒ) ജീ​വ​നൊ​ടു​ക്കി​യ​ത് ക​ഴി​ഞ്ഞ​യാ​ഴ്ച​യാ​ണ്.

    മു​ൻ​കൂ​ട്ടി ഒ​ര​ു ഒ​രു​ക്ക​വു​മി​ല്ലാ​തെ​യാ​ണ് തെ​ര​ഞ്ഞെ​ടു​പ്പ് ക​മീ​ഷ​ൻ എ​സ്.​ഐ.​ആ​ർ പ്ര​ഖ്യാ​പി​ച്ച​ത്. സ​മ​യം നീ​ട്ട​ണ​മെ​ന്നും ത​ദ്ദേ​ശ സ്വ​യം​ഭ​ര​ണ തെ​ര​ഞ്ഞെ​ടു​പ്പു ക​ഴി​യും​വ​രെ മാ​റ്റി​വെ​ക്ക​ണ​മെ​ന്നു​മു​ള്ള വി​വി​ധ രാ​ഷ്ട്രീ​യ ക​ക്ഷി​ക​ളു​ടെ ആ​വ​ശ്യ​വും ഇ​ല​ക്ഷ​ൻ ക​മീ​ഷ​ൻ ത​ള്ളി. കു​റ​ഞ്ഞ ദി​വ​സ​ങ്ങ​ൾ​ക്കു​ള്ളി​ൽ ഭ​ഗീ​ര​ഥ പ്ര​യ​ത്നം ന​ട​ത്താ​നാ​ണ് ക​മീ​ഷ​ൻ ജ​ന​ങ്ങ​ൾ​ക്കും ഉ​ദ്യോ​ഗ​സ്ഥ​ർ​ക്കും മേ​ൽ സ​മ്മ​ർ​ദം ചെ​ലു​ത്തു​ന്ന​ത്. സം​സ്ഥാ​ന​ത്ത് ന​വം​ബ​ർ നാ​ലി​നാ​ണ് വോ​ട്ട​ര്‍പ​ട്ടി​ക തീ​വ്ര​പ​രി​ഷ്‌​ക​ര​ണം ആ​രം​ഭി​ച്ച​ത്. ഡി​സം​ബ​ർ നാ​ലി​ന​കം സം​സ്ഥാ​ന​ത്തെ 2.78 കോ​ടി വോ​ട്ട​ര്‍മാ​രെ നേ​രി​ട്ടു കാ​ണു​ക​യും പ​ട്ടി​ക പ​രി​ഷ്ക​രി​ക്കു​ക​യു​മാ​ണ് ല​ക്ഷ്യ​മി​ടു​ന്ന​ത്. 2002 വോ​ട്ട​ര്‍പ​ട്ടി​ക​യെ അ​ടി​സ്ഥാ​ന​മാ​ക്കി​യാ​ണ് പ​രി​ശോ​ധ​ന. മ​ര​ണ​മ​ട​ഞ്ഞ​വ​ർ, താ​മ​സം മാ​റി​യ​വ​ർ, ഇ​ര​ട്ട വോ​ട്ടു​ക​ൾ എ​ന്നി​വ ഒ​ഴി​വാ​ക്കു​ക തു​ട​ങ്ങി​യ​വ​യാ​ണ് പ​രി​ഷ്ക​ര​ണ​ഭാ​ഗ​മാ​യി ക​മീ​ഷ​ൻ പ​റ​യു​ന്ന​ത്.

    ഒ​രു ബൂ​ത്ത് ലെ​വ​ൽ ഓ​ഫി​സ​ർ​ക്ക് ശ​രാ​ശ​രി ര​ണ്ട് വാ​ർ​ഡു​ക​ളി​ലെ വോ​ട്ട​ർ​മാ​രെ​യാ​ണ് കാ​ണേ​ണ്ടി​വ​രു​ന്ന​ത്. ന​വം​ബ​ർ അ​ഞ്ചു മു​ത​ൽ തു​ട​ങ്ങി​യ ഫോ​റം വി​ത​ര​ണം ഇ​നി​യും പ​ല സ്ഥ​ല​ങ്ങ​ളി​ലും പൂ​ർ​ത്തി​യാ​യി​ട്ടി​ല്ല. ഒ​രു മാ​സം​കൊ​ണ്ടു​പോ​ലും വി​ത​ര​ണം പൂ​ർ​ത്തി​യാ​ക്കു​ക പ്ര​യാ​സ​മാ​ണ് എ​ന്നി​രി​ക്കെ 15ന​കം വി​ത​ര​ണം പൂ​ർ​ത്തി​യാ​ക്ക​ണ​മെ​ന്ന നി​ർ​ദേ​ശം പൂ​ർ​ണ​മാ​യി പാ​ലി​ക്കാ​ൻ ക​ഴി​യി​ല്ലെ​ന്ന് സു​വ്യ​ക്ത​മാ​ണ്. വോ​ട്ട​ർ​പ​ട്ടി​ക പ​രി​ഷ്ക​ര​ണ​ത്തി​ലെ സ​മ്മ​ർ​ദ​ത്തെ തു​ട​ർ​ന്ന് രാ​ജ​സ്ഥാ​നി​ലും ഒ​രു ബി.​എ​ൽ.​ഒ ആ​ത്മ​ഹ​ത്യ ചെ​യ്തി​രു​ന്നു. വോ​ട്ട​ർ​മാ​രു​ടെ ആ​ശ​ങ്ക​ക​ളു​ടെ ഭാ​ര​വും പ്ര​തി​ക​ര​ണ​വും അ​തോ​ടൊ​പ്പം മേ​ലു​ദ്യോ​ഗ​സ്ഥ​രു​ടെ സ​മ്മ​ർ​ദ​വും പേ​റു​ന്ന​ത് ബൂ​ത്ത് ലെ​വ​ൽ ഓ​ഫി​സ​ർ​മാ​രാ​ണ്. അ​തി​ന്റെ പ്ര​തി​ഫ​ല​ന​മാ​ണ് ബൂ​ത്ത് ലെ​വ​ൽ ഓ​ഫി​സ​റു​ടെ ആ​ത്മ​ഹ​ത്യ.

    വോ​ട്ട​ർ​പ​ട്ടി​ക കു​റ്റ​മ​റ്റ​താ​ക്കു​ന്ന​തി​ലും അ​തി​നാ​വ​ശ്യ​മാ​യ ന​ട​പ​ടി​ക​ൾ എ​ടു​ക്കു​ന്ന​തി​ലും തെ​റ്റൊ​ന്നു​മി​ല്ല. എ​ന്നാ​ൽ, അ​തി​നു കാ​ട്ടു​ന്ന അ​നാ​വ​ശ്യ ധി​റു​തി​യും ആ​വേ​ശ​വു​മാ​ണ് ഉ​ദ്ദേ​ശ്യ​ശു​ദ്ധി​യെ​ക്കു​റി​ച്ച് സം​ശ​യം സൃ​ഷ്ടി​ക്കു​ന്ന​ത്. ഒ​ടു​വി​ൽ പ​രി​ഷ്ക​ര​ണം ന​ട​ന്ന ബി​ഹാ​റി​ൽ പ​ട്ടി​ക​യി​ൽ​നി​ന്ന് പു​റ​ത്തു​പോ​യ​ത് 68.66 ല​ക്ഷം വോ​ട്ട​ർ​മാ​രാ​ണ്. മ​​ഹാ​​രാ​​ഷ്ട്ര​​യി​​ൽ, 2024ലെ ​​ലോ​​ക്സ​​ഭ തെ​​ര​​ഞ്ഞെ​​ടു​​പ്പി​​ൽ 35 ശ​​ത​​മാ​​നം സീ​​റ്റ് മാ​​ത്രം നേ​​ടി​​യ ബി.​​ജെ.​​പി സ​​ഖ്യം, അ​​ഞ്ചു​​മാ​​സം ക​​ഴി​​ഞ്ഞ് ന​​ട​​ന്ന നി​​യ​​മ​​സ​​ഭ തെ​​ര​​ഞ്ഞെ​​ടു​​പ്പി​​ൽ 82 ശ​​ത​​മാ​​നം സീ​​റ്റ് നേ​​ടി. ജൂ​​ൺ​ മു​​ത​​ൽ ഒ​​ക്ടോ​​ബ​​ർ​ വ​​രെ​​യു​​ള്ള ഈ ​​അ​​ഞ്ചു മാ​​സ​​ത്തി​​നു​​ള്ളി​​ൽ വോ​​ട്ട​​ർ​​പ​​ട്ടി​​ക അ​​സ്വാ​​ഭാ​​വി​​ക​​മാ​​യ രീ​​തി​​യി​​ൽ വ​ലു​താ​യി. ജ​​ന​​സം​​ഖ്യാ വ​​ള​​ർ​​ച്ച​​യെ പ​​ല​​മ​​ട​​ങ്ങ് ക​​വ​​ച്ചു​​വെ​​ച്ച് 40 ല​​ക്ഷ​​ത്തി​​ലേ​​റെ വോ​​ട്ട​​ർ​​മാ​​ർ പ​​ട്ടി​​ക​​യി​​ൽ ക​​യ​​റി​​ക്കൂ​​ടി. മ​​റു​​പു​​റ​​ത്ത്, യ​​ഥാ​​ർ​​ഥ വോ​​ട്ട​​ർ​​മാ​​രെ കൂ​​ട്ട​​മാ​​യി ഒ​​ഴി​​വാ​​ക്കി​​യ സം​​ഭ​​വ​​ങ്ങ​​ളു​​മു​​ണ്ടാ​​യി. ക​​ർ​​ണാ​​ട​​ക, കേ​​ര​​ളം, മ​​ഹാ​​രാ​​ഷ്ട്ര, ഡ​​ൽ​​ഹി, ഹ​​രി​​യാ​​ന, പ​​ശ്ചി​​മ​ ബം​​ഗാ​​ൾ തു​​ട​​ങ്ങി അ​​നേ​​കം സം​​സ്ഥാ​​ന​​ങ്ങ​​ളി​​ൽ വോ​​ട്ട​​ർ​​പ​​ട്ടി​​ക​​യി​​ൽ ​കൃ​​ത്രി​​മ​​ങ്ങ​​ൾ ന​​ട​​ന്ന​താ​യി സം​ശ​യി​ക്കു​ന്നു.

    ക​ടു​ത്ത എ​തി​ർ​പ്പ് നേ​രി​ട്ട പൗ​ര​ത്വ നി​യ​മം മ​റ്റൊ​രു രീ​തി​യി​ൽ എ​സ്.​െ​എ.​ആ​റി​ൽ​കൂ​ടി ന​ട​പ്പാ​ക്കു​ക​യാ​ണെ​ന്ന വാ​ദ​ത്തി​ൽ ക​ഴ​മ്പി​ല്ലാ​തി​ല്ല. ന്യൂ​ന​പ​ക്ഷ വി​ഭാ​ഗ​ങ്ങ​ൾ സ​ങ്കീ​ർ​ണ​മാ​യ ഈ ​പ്ര​ക്രി​യ​യി​ൽ ത​ങ്ങ​ൾ പു​റ​ത്താ​കു​മെ​ന്ന ഭീ​തി​യി​ലാ​ണ്. ഹി​ന്ദു​ത്വ​വാ​ദി​ക​ൾ​ക്ക് വി​ജ​യി​ക്കാ​നു​ള്ള വ​ഴി​യാ​ണി​തെ​ന്ന് മ​റ്റൊ​രു വാ​ദ​വു​മു​ണ്ട്. ത​ങ്ങ​ളെ പി​ന്തു​ണ​ക്കി​ല്ലെ​ന്ന് ഉ​റ​പ്പു​ള്ള കു​റെ​യേ​റെ വോ​ട്ട​ർ​മാ​രെ കേ​​ന്ദ്രം ഭ​രി​ക്കു​ന്ന ക​ക്ഷി എ​സ്.​ഐ.​ആ​റി​ൽ നിന്ന് പു​റ​ത്താ​ക്കു​മെ​ന്ന കാ​ര്യം ഏ​താ​ണ്ട് വ്യ​ക്തം. ഇ​ല​ക്ഷ​ൻ ക​മീ​ഷ​നും എ​ൻ.​ഡി.​എ മു​ന്ന​ണി​യി​ലാ​ണു​ള്ള​ത് എ​ന്ന ആ​ക്ഷേ​പം കോ​ൺ​ഗ്ര​സ് അ​ട​ക്കം ഉ​യ​ർ​ത്തി​ക്ക​ഴി​ഞ്ഞി​ട്ടു​ണ്ട്. അ​വ​സാ​നം ആ​രാ​കും പു​റ​ത്ത് എ​ന്നു മാ​ത്ര​മേ ഇ​നി അ​റി​യാ​നു​ള്ളൂ. ഓ​രോ​രു​ത്ത​രും കൂ​ടു​ത​ൽ ജാ​ഗ്ര​ത്താ​കേ​ണ്ട കാ​ലം​കൂ​ടി​യാ​ണി​ത്.


