ആറുവരി പാത

നാടിന്റെ വികസനം എന്ന സങ്കൽപവുമായി ചേർന്നുനിൽക്കുന്ന ഒന്നാണ് റോഡുകൾ. സംശയമില്ല പാതകൾ വികസനത്തിന്റെ സൂചകമായിട്ടുതന്നെയാണ് ലോകമെങ്ങും പരിഗണിക്കപ്പെടുന്നതും. കേരളത്തിനും ആ നിലക്ക് അഭിമാനമാണ് പണി പൂർത്തിയാകുന്ന ആറുവരി പാത. അതിൽ മലബാറിൽ നല്ല ഭാഗത്തും പണി പൂർത്തിയായിട്ടുണ്ട്. യൂ ടേണുകളില്ലാത്ത പാതയിൽ ചുങ്കം നൽകി അതിവേഗത്തിൽ കേരളത്തിന്റെ ഒരറ്റത്തുനിന്ന് മറ്റൊരു അറ്റത്തേക്ക് പായാം. റോ​​​​ഡ്​​​​​ നി​​​​ർ​​​​മാ​​​​ണം അ​​​​വ​​​​സാ​​​​ന​​​​ഘ​​​​ട്ട​​​​ത്തി​​​​ലേ​​​​ക്ക് നീ​​​​ങ്ങു​​​​കയാണ്. എന്നാൽ, ആറുവരി പാതയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ഇപ്പോഴുയരുന്ന വാർത്തകൾ ഒട്ടും നല്ലതല്ല. അഭിമാനത്തിന് പകരം ദുരന്തമായി പാത മാറുമോയെന്ന ആശങ്ക പല കോണുകളിൽനിന്നും ഉയർന്നിരിക്കുന്നു. മേയ് 19ന് ദേ​​​​ശീ​​​​യ​​​​പാ​​​​ത 66ൽ മലപ്പുറത്ത് 250ഓ​​​​ളം മീ​​​​റ്റ​​​​ർ ദൂ​​​​രം റോ​​​​ഡും സ​​​​ർ​​​​വിസ് റോ​​​​ഡും ഇ​​​​ടി​​​​ഞ്ഞു​​​​താ​​​​ഴ്ന്നു. കോ​​​​ട്ട​​​​ക്ക​​​​ലി​​​​നും കൊ​​​​ള​​​​പ്പു​​​​റ​​​​ത്തി​​​​നു​​​​മി​​​​ട​​​​യി​​​​ൽ 10 മീ​​​​റ്റ​​​​റി​​​​ല​​​​ധി​​​​കം ഉ​​​​യ​​​​ര​​​​ത്തി​​​​ൽ മ​​​​ണ്ണി​​​​ട്ടു​​​​യ​​​​ർ​​​​ത്തി നി​​​​ർ​​​​മി​​​​ക്കു​​​​ന്ന കൂ​​​​രി​​​​യാ​​​​ട് വ​​​​യ​​​​ലി​​​​ലെ റോ​​​​ഡാ​​​​ണ് ഇ​​​​ടി​​​​ഞ്ഞു​​​​താ​​​​ഴ്ന്ന​​​​ത്. മെ​​​​യി​​​​ൻ​​​​റോ​​​​ഡ് ഇ​​​​ടി​​​​ഞ്ഞ സ​​​​മ്മ​​​​ർ​​​​ദ​​​​ത്തി​​​​ൽ സ​​​​ർ​​​​വിസ് റോ​​​​ഡും നി​​​​ര​​​​ങ്ങിനീ​​​​ങ്ങി. മു​​​​ന്നൂ​​​​റ് മീ​​​​റ്റ​​​​റോ​​​​ളം ഭാ​​​​ഗം വി​​​​ണ്ടു​​​​കീ​​​​റു​​​​ക​​​​യും സ​​​​മീ​​​​പ​​​​ത്ത് ചെ​​​​റു​​​​കു​​​​ന്നു​​​​ക​​​​ൾ രൂ​​​​പ​​​​പ്പെ​​​​ടു​​​​ക​​​​യുംചെ​​​​യ്തു. സം​​​​സ്ഥാ​​​​ന​​​​ത്തെ ഏ​​​​റ്റ​​​​വും തി​​​​ര​​​​ക്കു​​​​കൂ​​​​ടി​​​​യ പാ​​​​ത​​​​ക​​​​ളി​​​​ലൊ​​​​ന്നാ​​​​യ തൃ​​​​ശൂ​​​​ർ-കോ​​​​ഴി​​​​ക്കോ​​​​ട് പാ​​​​ത​​​​യി​​​​ലെ ഈ ​​​​ഭാ​​​​ഗം 10 കി​​​​ലോ​​​​മീ​​​​റ്റ​​​​റോ​​​​ളം അ​​​​ട​​​​ച്ച് ഗ​​​​താ​​​​ഗ​​​​തം വ​​​​ഴി​​​​തി​​​​രി​​​​ച്ചു​​​​വിടേണ്ടിവന്നു. കാ​​​​സ​​​​ർ​​​​കോ​​​​ട് മാ​​​​വു​​​​ങ്കാ​​​​ലി​​​​ലും കോ​​​​ഴി​​​​ക്കോ​​​​ട് മ​​​​ലാ​​​​പ്പ​​​​റ​​​​മ്പി​​​​ലും സ​​​​ർ​​​​വിസ് റോ​​​​ഡ് ഇ​​​​ടി​​​​ഞ്ഞി​​​​ട്ടു​​​​ണ്ട്. കൂ​​​​രി​​​​യാ​​​​ടി​​​​ന​​​​ടു​​​​ത്ത ത​​​​ല​​​​പ്പാ​​​​റ​​​​യി​​​​ലും റോ​​​​ഡി​​​​ൽ വി​​​​ള്ള​​​​ൽ പ്ര​​​​ത്യ​​​​ക്ഷ​​​​പ്പെ​​​​ട്ടു. ഇ​​​​വി​​​​ടെ​​​​യും ന​​​​ല്ല ഉ​​​​യ​​​​ര​​​​ത്തി​​​​ലാ​​​​ണ് പാ​​​​ത ക​​​​ട​​​​ന്നു​​​​പോ​​​​വു​​​​ന്ന​​​​ത്. മഴയിൽ അടിമണ്ണിന് വന്ന മാറ്റമാണ് തകർച്ചക്ക് കാരണമെന്നാണ് ദേശീയപാത വികസന അതോറിറ്റിയുടെ വാദം. നി​​​​ല​​​​വി​​​​ൽ ഇ​​​​ടി​​​​ച്ചി​​​​ലു​​​​ണ്ടാ​​​​യ​​​​തി​​​​നു തൊ​​​​ട്ടു​​​​ള്ള ക​​​​ക്കാ​​​​ട് അ​​​​ട​​​​ക്കം പ​​​​ല സ്ഥ​​​​ല​​​​ത്തും റോ​​​​ഡി​​​​നും സ​​​​ർ​​​​വിസ് റോ​​​​ഡി​​​​നും ക​​​​ഴി​​​​ഞ്ഞ വ​​​​ർ​​​​ഷ​​​​ം മ​​​​ഴ​​​​യി​​​​ൽ ത​​​​ക​​​​ർ​​​​ച്ച നേ​​​​രി​​​​ട്ടി​​​​രു​​​​ന്നു. വേ​​​​ണ്ട​​​​ത്ര പ​​​​ഠ​​​​നം ന​​​​ട​​​​ത്താ​​​​തെ​​​​യാ​​​​ണ് കേ​​​​ര​​​​ള​​​​ത്തി​​​​ൽ ദേ​​​​ശീ​​​​യ​​​​പാ​​​​ത രൂ​​​​പ​​​​രേ​​​​ഖ ത​​​​യാ​​​​റാ​​​​ക്കി​​​​യ​​​​തെ​​​​ന്ന് നേ​​​​ര​​​​ത്തേ വി​​​​മ​​​​ർ​​​​ശ​​​​ന​​​​മു​​​​യ​​​​ർ​​​​ന്ന​​​​താ​​​​ണ്. ഓ​​​​രോ ജി​​​​ല്ല​​​​യി​​​​ലും മ​​​​ണ്ണി​​​​ന്റെ സ്വ​​​​ഭാ​​​​വ​​​​വും അ​​​​തി​​​​ന​​​​നു​​​​സ​​​​രി​​​​ച്ച മു​​​​ൻ​​​​ക​​​​രു​​​​ത​​​​ലു​​​​ക​​​​ളും നി​​​​ർ​​​​മാ​​​​ണ​​​​ക്ക​​​​രാ​​​​ർ ഏ​​​​റ്റെ​​​​ടു​​​​ത്ത ഇതര​​​​ സം​​​​സ്ഥാ​​​​ന ക​​​​മ്പ​​​​നി​​​​ക​​​​ൾ പാ​​​​ലി​​​​ച്ചി​​​​ട്ടു​​​​ണ്ടോ എ​​​​ന്ന​​​​ത് സം​​​​ശ​​​​യ​​​​ക​​​​ര​​​​മാ​​​​ണ്. പേ​​​​മാ​​​​രി അ​​​​ട​​​​ക്ക​​​​മു​​​​ള്ള കാ​​​​ലാ​​​​വ​​​​സ്ഥാ മാ​​​​റ്റ​​​​വും പ​​​​രി​​​​ഗ​​​​ണി​​​​ച്ചി​​​​ട്ടി​​​​ല്ല. ദേ​​​​ശീ​​​​യ​​​​പാ​​​​ത നി​​​​ർ​​​​മാ​​​​ണ​​​​ത്തി​​​​നി​​​​ടെ വി​​​​വി​​​​ധ പ്ര​​​​ശ്ന​​​​ങ്ങ​​​​ളു​​​​ണ്ടാ​​​​യ എ​​​​ല്ലാ സ്ഥ​​​​ല​​​​ങ്ങ​​​​ളി​​​​ലും അ​​​​പാ​​​​ക​​​​ത​​​​ മു​​​​മ്പു​​​​ത​​​​ന്നെ നാ​​​​ട്ടു​​​​കാ​​​​ർ അ​​​​ധി​​​​കൃ​​​​ത​​​​രോ​​​​ട് ചൂ​​​​ണ്ടി​​​​ക്കാ​​​​ട്ടി​​​​യ​​​​താ​​​​ണ്. വി​​​​വി​​​​ധ റീ​​​​ച്ചു​​​​ക​​​​ളു​​​​ടെ പ​​​​ണി​​​​ക്ക് ക​​​​രാ​​​​റെ​​​​ടു​​​​ത്ത​​​​വ​​​​ർ അ​​​​ത് പ​​​​രി​​​​ഗ​​​​ണി​​​​ച്ച​​​​തേ​​​​യി​​​​ല്ല. പ​​​​ല സ്ഥ​​​​ല​​​​ങ്ങ​​​​ളി​​​​ലും 10 മീ​​​​റ്റ​​​​റി​​​​ല​​​​ധി​​​​കം താ​​​​ഴ്ച​​​​യി​​​​ലാ​​​​ണ് റോ​​​​ഡ് ക​​​​ട​​​​ന്നു​പോ​​​​വു​​​​ന്ന​​​​ത്. വ​​​​യ​​​​ൽ പ്ര​​​​ദേ​​​​ശ​​​​ങ്ങ​​​​ളി​​​​ലും ക്രോ​​​​സി​​​​ങ്ങു​​​​ക​​​​ളി​​​​ലും 10 മീ​​​​റ്റ​​​​റി​​​​ല​​​​ധി​​​​കം ഉ​​​​യ​​​​ര​​​​ത്തി​​​​ലും. താ​​​​ഴ്ച​​​​യു​​​​ള്ള ഒ​​​​രു സ്ഥ​​​​ല​​​​ത്തും സം​​​​ര​​​​ക്ഷ​​​​ണഭി​​​​ത്തി ഇല്ലതാനും. അപകടം വീണ്ടും ഉണ്ടാവാനുള്ള സാധ്യതയുണ്ട്. അതിനാൽതന്നെ സം​​​​സ്ഥാ​​​​ന​​​​ത്തെ​​​​യാ​​​​കെ ദേ​​​​ശീ​​​​യ​​​​പാ​​​​ത നി​​​​ർ​​​​മാ​​​​ണ​​​​ത്തെ​​​​ക്കു​​​​റി​​​​ച്ചും അ​​​​തി​​​​ന്റെ ഗു​​​​ണ​​​​നി​​​​ല​​​​വാ​​​​ര​​​​ത്തെ​​​​ക്കു​​​​റി​​​​ച്ചും ഒ​​​​രു വി​​​​ദ​​​​ഗ്ധ സ​​​​മി​​​​തി​​​​യെ​​​​ക്കൊ​​​​ണ്ട് വി​​​​ശ​​​​ദ പ​​​​രി​​​​ശോ​​​​ധ​​​​ന​​​​ക്ക് സം​​​​സ്ഥാ​​​​ന​​​​ സ​​​​ർ​​​​ക്കാ​​​​ർ ത​​​​യാ​​​​റാ​​​​വ​​​​ണം. നിർമാണത്തിലെ അപാകത മാത്രമല്ല ചർച്ചയാകേണ്ടത്. റോഡ് ആർക്കുവേണ്ടിയാണ്, ആരുടെ വികസനമാണിത് എന്ന വിഷയം കൂടി ഗൗരവമായ സംവാദമായി ഉയർന്നുവരേണ്ടതുണ്ട്. പുതിയ ആറുവരി പാതയിൽ ഇരുചക്ര വാഹനങ്ങൾക്കും മുച്ചക്ര വാഹനങ്ങൾക്കും പ്രവേശനം ഉണ്ടാകില്ല എന്നാണ് മനസ്സിലാകുന്നത്. അത്തരം അറിയിപ്പ് ബോർഡുകൾ പലയിടത്തും സ്ഥാപിച്ചുതുടങ്ങി. ഫലത്തിൽ ഈ ‘ഹൈ​വേ’ വി​ക​സ​നം പുറം തള്ളുന്നത് നാടിനെ തന്നെയാണ്. പൊരുതി നേടിയതാണ് കേരളത്തിലെ പൊതുവഴികൾ. അത് ചുങ്കം നൽകുന്നവർക്കു മാത്രമായി ചുരുക്കുന്നത് ശരിയല്ല. റോഡുകൾ ചുങ്കം പിരിക്കുന്ന കമ്പനികളുടേതല്ല. ഇപ്പോഴുള്ള നീക്കം സഹായിക്കുക കോർപറേറ്റ് ചുങ്ക കമ്പനിക​െളയാണ്. സാ​ങ്കേതിക പ്രശ്നങ്ങളിലൂന്നിയും സർവിസ് റോഡുകളെ എടുത്തുകാട്ടിയുമാകും പ്രതിരോധം. അതല്ല, കൂടുതൽപേരെ ഉൾച്ചേർക്കുന്ന എല്ലാവരുടെയും വികസനമാണ് വേണ്ടത്. കെട്ടിപ്പൊക്കി അടച്ച, സുരക്ഷിതമല്ലാത്ത പാതയിലൂടെ കേരളംപോലുള്ള ചെറിയ ദേശത്തിന്റെ പ്രയാണം അത്ര സുഗമമാവില്ല.

