Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
profile-avator
notify
    proflie-avatar
    Login
    Homechevron_rightWeeklychevron_rightതുടക്കംchevron_rightക്രൈസ്തവ വേട്ട

    ക്രൈസ്തവ വേട്ട

    Posted On date_range 11 Aug 2025 7:15 AM IST
    Updated On date_range 11 Aug 2025 7:16 AM IST
    nuns
    cancel
    By
    മാധ്യമം ആഴ്ചപ്പതിപ്പ് എഡിറ്റോറിയൽ
    text_fields
    bookmark_border

    ഒരു രാജ്യം അതി​ന്റെ ആദർശാത്മകമായ രാഷ്​ട്രീയ/രാഷ്​ട്ര മൂല്യങ്ങളിൽനിന്ന്​ വ്യതിചലിച്ചാൽ പിന്നെ എന്തും നടക്കും. നീതി അന്യമാകും, നിയമം നോക്കുകുത്തിയാകും, ഗുണ്ടാസംഘങ്ങൾ അധികാരം കൈയാളും, എല്ലാം പിന്നെ കെട്ടവ്യവസ്​ഥയെ പിന്തുണക്കും. മതേതരത്വം, ജനാധിപത്യം എന്ന വലിയ ധാരണകൾക്ക്​ മുകളിൽ കെട്ടിപ്പടുത്തതാണ്​ ഇന്ത്യയെന്ന സങ്കൽപം. അതിന്​ ഒാരോ നിമിഷവും തിരിച്ചടി നേരിടുന്നതായാണ്​ വർത്തമാനകാലത്തെ ഒാരോ സംഭവവും നമ്മെ ഒാർമപ്പെടുത്തുന്നത്​.

    ജൂലൈ 26ന് റെയിൽവേ പൊലീസ് മൂന്നു കന്യാസ്​ത്രീകളെ അറസ്​റ്റ്​ ചെയ്​ത സംഭവവും മൂല്യങ്ങൾ നഷ്​ടപ്പെട്ട രാജ്യത്തി​ന്റെ ചലനഗതിയെ കൃത്യമായി സൂചിപ്പിക്കുന്നുണ്ട്​. കേരളത്തിൽ നിന്നുള്ള കത്തോലിക്കാ കന്യാസ്ത്രീകളായ വന്ദന ഫ്രാൻസിസ്, പ്രീതി മേരി എന്നിവരെയാണ്​ ഛത്തിസ്ഗഢിലെ ദുർഗ് ​െറയിൽവേ സ്റ്റേഷനിൽ പൊലീസ് അറസ്റ്റ് ചെയ്തത്. അസീസി സിസ്റ്റേഴ്‌സ് ഓഫ് മേരി ഇമ്മാക്കുലേറ്റിലെ അംഗങ്ങളായ ഈ കന്യാസ്ത്രീകൾക്കുമേൽ ചുമത്തിയത്​ മനുഷ്യക്കടത്ത്, നിർബന്ധ മതപരിവർത്തനം തുടങ്ങിയ ഗുരുതര കുറ്റങ്ങളാണ്​. ഭാരതീയ ന്യായസംഹിത 143ാം വകുപ്പ് അനുസരിച്ച് മനുഷ്യക്കടത്ത് കേസ് രജിസ്റ്റർ ചെയ്ത് കോടതിയിൽ ഹാജരാക്കിയ മൂവരെയും കോടതി റിമാന്‍ഡ് ചെയ്​തു.

    നാരായൺപുർ ജില്ലയിൽ നിന്നുള്ള മൂന്നു ആദിവാസി യുവതികളെ ആഗ്രയിലെ കോൺ​െവന്‍റിലേക്ക് ഗാർഹിക ജോലിക്കായി കൊണ്ടുപോകുന്നതിനിടെയാണ് അറസ്റ്റ് എന്ന് ഛത്തിസ്​ഗഢിലെ മാധ്യമങ്ങൾ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്​ത​ു. നാരായൺപുരുകാരനായ സുഖ്മാൻ മാണ്ഡവി എന്നയാളുടെ കൂടെ റെയിൽവേ സ്റ്റേഷനിലെത്തിയ യുവതികളോട് ടിക്കറ്റ് പരിശോധകൻ കാര്യം അന്വേഷിച്ചപ്പോൾ കന്യാസ്ത്രീകളുടെ സഹയാത്രികരാണ് എന്ന മറുപടി കിട്ടി. പരിശോധകൻ ഉടനെ ബജ്റംഗ്​ ദൾ പ്രവർത്തകരെ വിവരമറിയിച്ചു. അവർ സംഘടിച്ചു സ്റ്റേഷനിലെത്തി. അറസ്റ്റ് ദുരുപദിഷ്ടവും കേസ് കെട്ടിച്ചമച്ചതുമാണെന്ന്​ പിന്നീടുണ്ടായ എല്ലാ സംഭവവികാസങ്ങളും വ്യക്തമാക്കി. കുറേ വർഷങ്ങളായി ഇന്ത്യയിൽ സംഘ്പരിവാർ നേതൃത്വത്തിൽ നടന്നുവരുന്ന ക്രൈസ്തവവിരുദ്ധ ആക്രമണങ്ങളുടെ ഭാഗമായിരുന്നു ഇതും. ഗുജറാത്ത്, ഒഡിഷ, ഉത്തർപ്രദേശ്, മധ്യപ്രദേശ്, ഛത്തിസ്ഗഢ്, മഹാരാഷ്ട്ര സംസ്ഥാനങ്ങളിൽ എക്കാലത്തും സംഘ്പരിവാർ സംഘടനകളുടെ ഇരകളാണ് ക്രൈസ്തവർ. ഒഡിഷയിൽ ഗ്രഹാംസ്റ്റെയിൻസി​നെയും പിഞ്ചുമക്കളെയും വാഹനത്തിലിട്ട് ചുട്ടുകൊന്നത്​, കണ്ഡമാലിൽ നടത്തിയ വംശഹത്യ ആക്രമണം ഇവ ഇതിൽ ചിലതുമാത്രം. ഗുജറാത്തിലെ ഡാംഗ്സിൽ ചർച്ചുകൾ നശിപ്പിച്ചതും ക്രൈസ്തവ സന്യാസം സ്വീകരിച്ചവരെ പീഡിപ്പിച്ചതും മറക്കാറായിട്ടില്ല. ന്യൂനപക്ഷങ്ങൾക്കു​നേരെ രാജ്യത്തെമ്പാടും നടന്നുവരുന്ന ഹിന്ദുത്വ, ഭരണകൂട അതിക്രമങ്ങൾക്ക്​ എപ്പോഴും ഒരു ന്യായം കണ്ടെത്തും. ഒന്നുകിൽ ഭക്ഷണം, വസ്​ത്രം അല്ലെങ്കിൽ മറ്റെന്തും ആക്രമണത്തിന്​ ‘കാരണ’മാകും.

    ഇന്ത്യയിൽ മതവിശ്വാസം പുലർത്താനും പ്രചരിപ്പിക്കാനും എല്ലാവർക്കും അവകാശമുണ്ട്​. അത്​ അഭിപ്രായ സ്വാതന്ത്ര്യ​ത്തിന്റെ ഭാഗം മാത്രമല്ല മതേതരത്വം അനുവദിക്കുന്ന ജീവിതപദ്ധതി കൂടിയാണ്​. രാജ്യത്ത്​ ന്യൂനപക്ഷങ്ങൾ തങ്ങളുടെ വിശ്വാസം പുലർത്തുന്നതും ഭരണഘടനയുടെ അടിസ്​ഥാനത്തിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്നതും ഹിന്ദുത്വ സംഘടനകൾക്ക്​ ഒട്ട​ും ദഹിക്കാറില്ല. അതി​ന്റെ തുടർച്ചയായി വേണം കന്യാസ്​ത്രീ വേട്ടയെയും കാണാൻ.

    കന്യാസ്​ത്രീ വിഷയത്തിൽ കേരള എം.പിമാർ ഒന്നിച്ച്​ ഇടപെട്ടത് നല്ല സൂചനയാണ്​. കേരളത്തിൽ സംഘ്പരിവാർ ഒഴികെയുള്ള എല്ലാ സംഘടനകളും കന്യാസ്ത്രീകളുടെ അന്യായ അറസ്റ്റിനെ അപലപിക്കുകയും മോചനത്തിന് കേന്ദ്ര-ഛത്തിസ്ഗഢ് സർക്കാറുകളോട് ആവശ്യപ്പെടുകയും ചെയ്തു. മുഖ്യമന്ത്രി പിണറായി വിജയൻ പ്രധാനമന്ത്രി മോദിക്ക് കത്തയച്ചു. ജനാധിപത്യവും മതേതരത്വവും സംരക്ഷിക്കാനുള്ള ഇൗ ശ്രമങ്ങളിൽ തന്നെയാണ്​ പ്രതീക്ഷ. ബജ്റംഗ്​ ദൾ പോലുള്ള തീവ്ര ഫാഷിസ്​റ്റ്​ ആൾക്കൂട്ട സംഘങ്ങളെ നില​ക്കുനിർത്തേണ്ടതിലേക്കു കൂടി ​െഎക്യവും പൊതുധാരണയും വളരേണ്ടതുണ്ട്​. ഫാഷിസ്​റ്റ്​ കാലത്ത്​ ആരാണ്​ യഥാർ​ഥ ചങ്ങാതിമാർ, ആരാണ്​​ ശത്രുക്കൾ എന്ന്​ എല്ലാ ക്രൈസ്​തവരും അവരുടെ സംഘടനകളും ചിന്തിക്കുകയെങ്കിലും വേണം.


    Show More expand_more
    News Summary - nuns arrest
    X