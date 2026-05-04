Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
profile-avator
notify
    proflie-avatar
    Login
    Homechevron_rightWeeklychevron_rightതുടക്കംchevron_rightമു​നി​യു​ടെ മ​തം

    മു​നി​യു​ടെ മ​തം

    Posted On date_range 4 May 2026 7:15 AM IST
    Updated On date_range 4 May 2026 7:15 AM IST
    മു​നി​യു​ടെ മ​തം
    cancel
    By
    മാധ്യമം ആഴ്ചപ്പതിപ്പ് എഡിറ്റോറിയൽ
    text_fields
    bookmark_border

    നാ​രാ​യ​ണ ഗു​രു​കു​ല​ത്തി​ന്റെ അ​ധ്യ​ക്ഷ​നും ആ​ത്മീ​യ​ാചാ​ര്യ​നു​മാ​യ മു​നി നാ​രാ​യ​ണ പ്ര​സാ​ദി​ന്റെ ഭൗ​തി​കദേ​ഹം ഇ​നി ന​മു​ക്ക് ഒ​പ്പ​മി​ല്ല. ഏ​പ്രി​ൽ 25ന് ​അ​ദ്ദേ​ഹം വി​ട​വാ​ങ്ങി​യി​രി​ക്കു​ന്നു.​ എ​ന്നാ​ൽ, അ​ദ്ദേ​ഹം പ​ക​ർ​ന്നുന​ൽ​കി​യ ജ്ഞാ​ന​ത്തി​ന്റെ വി​ള​ക്കു​ക​ൾ കെ​ടാ​തെ, മ​ങ്ങാ​തെ അ​തി​ന്റെ ദൗ​ത്യം കൂ​ടു​ത​ൽ ന​ന്നാ​യി നി​ർ​വ​ഹി​ക്കു​ക ത​ന്നെചെ​യ്യും. മ​തേ​ത​ര കേ​ര​ള​ത്തി​ന്, വെ​ല്ലു​വി​ളി​ക​ൾ നേ​രി​ടു​ന്ന മ​ത​സൗ​ഹാ​ർ​ദ​ത്തി​ന് തീ​രാ​ന​ഷ്ട​മാ​ണ് മു​നി​യു​ടെ വി​യോ​ഗം.

    നാ​രാ​യ​ണ ഗു​രു​വി​ന്റെ ചി​ന്താ​ധാ​ര​യു​ടെ ശ​രി​യാ​യ പൈ​തൃ​ക​ത്തി​നു​ട​മയാ​യി​രു​ന്നു മു​നി നാ​രാ​യ​ണ പ്ര​സാ​ദ്. ഗു​രു​വി​നെ​പ്പോ​ലെ മു​നി​യും സം​സാ​രി​ച്ച​ത് മൊ​ത്തം മ​നു​ഷ്യസ​മൂ​ഹ​ത്തോ​ടാ​ണ്. ലോ​ക സ​മാ​ധാ​ന​ത്തെ​യും മ​നു​ഷ്യ​ർ​ക്കി​ട​യി​ലെ അ​ന​ന്ത​മാ​യ ന​ന്മ​യെ​യും അ​തി​ന്റെ ആ​വ​ശ്യ​ക​ത​യെ​യും കു​റി​ച്ചാ​ണ് മു​നി​ എ​ന്നും സം​സാ​രി​ച്ച​ത്. മു​നി​യു​ടെ മ​തം വി​ശ്വ​സാ​ഹോ​ദ​ര്യ​മാ​യി​രു​ന്നു, കാ​രു​ണ്യ​മാ​യി​രു​ന്നു, നീ​തി​യാ​യി​രു​ന്നു, സ​ത്യ​മാ​യി​രു​ന്നു. അ​ദ്ദേ​ഹം ഗു​രു​വി​നെ​പ്പോ​ലെ വാ​ദി​ക്കാ​നോ ജ​യി​ക്കാ​നോ ഉ​ള്ള ബൗ​ദ്ധി​കവ്യാ​പാ​ര​ത്തി​ൽ ഏ​​ർ​പ്പെ​ട്ടി​ല്ല. പ​ക​രം, അ​റി​യാ​നും അ​റി​യി​ക്കാ​നും വേ​ണ്ടി​യു​ള്ള ജീ​വി​തസ​മ​ര​ത്തി​ൽ ഏ​ർ​പ്പെ​ട്ടു.

    ന​ട​രാ​ജ​ഗു​രു​വി​ന്റെ​യും നി​ത്യ​ചൈ​ത​ന്യ​യ​തി​യു​ടെ​യും പി​ൻ​ഗാ​മി​യാ​യി ഗു​രു​കു​ല​ധ​ർ​മം സ്തുത്യ​ർ​ഹ​മായരീ​തി​യി​ൽ മു​നി നി​ർ​വ​ഹി​ച്ചു. 1999ൽ ​നി​ത്യ ചൈ​ത​ന്യ​ യ​തി​യു​ടെ മ​ര​ണ​ത്തോ​ടെ​യാ​ണ് ഗു​രു​കു​ല​ത്തി​ന്റെ ഉ​ത്ത​ര​വാ​ദി​ത്തം മു​നി​യു​ടെ ചു​മ​ലി​ലാ​കു​ന്ന​ത്. ലാ​ളി​ത്യ​മാ​ർ​ന്ന ജീ​വി​തത്തി​​ലൂ​ടെ ജ്ഞാ​ന​ത്തി​ന്റെ പ്ര​ചാ​ര​ക​നാ​യി അ​ദ്ദേ​ഹം. ഗു​രു​കു​ല​ത്തി​െ​ന്റ പാ​ര​മ്പ​ര്യ​ത്തി​ൽനി​ന്നും രീ​തി​ക​ളി​ൽനി​ന്നും ഒ​ട്ടും മാ​റാ​തെ, നാ​രാ​യ​ണ ദ​ർ​ശ​ന​ത്തെ​യും ബ്ര​ഹ്മ​വി​ദ്യ​യെ​യും പ​ഠി​പ്പി​ച്ചുകൊ​ണ്ട് പ്ര​ച​രി​പ്പി​ച്ചു.

    മു​നി​യു​ടെ വി​യോ​ഗം കാ​ലം അ​ദ്ദേ​ഹ​ത്തെ വ​ള​രെ​യ​ധി​കം ആ​വ​ശ്യ​പ്പെ​ടു​ന്ന കാ​ല​ത്താ​ണ് എ​ന്ന​താ​ണ് വാ​സ്ത​വം. ഗു​രു​വി​ൽനി​ന്ന് അ​ദ്ദേ​ഹ​ത്തി​ന്റെ പേ​രി​ലു​ള്ള പ്ര​സ്ഥാ​നം വ​ള​രെ​യ​ധി​കം അ​ക​ന്നു​പോ​യി​രി​ക്കു​ന്ന കാ​ല​മാ​ണി​ത്. എ​സ്.​എ​ൻ.​ഡി.​പി​യു​ടെ നേ​തൃപ​ദ​വി​യി​ലി​രു​ന്ന് അ​ന്യ​മ​ത​വി​ദ്വേ​ഷ​വും അ​പ​ര​വി​രോ​ധ​വും തു​ട​ർ​ച്ച​യാ​യി പ്ര​ച​രി​പ്പി​ക്ക​പ്പെ​ടു​ന്ന നാ​ളു​ക​ളി​ലൂ​ടെ​യാ​ണ് കേ​ര​ളം ക​ട​ന്നു​പോ​യി​ക്കൊ​ണ്ടി​രി​ക്കു​ന്ന​ത്. ഈ ​വി​ദ്വേ​ഷം ഹി​ന്ദു​ത്വ​ക്ക് വ​ള​വും വെ​ള്ള​വും ചൊ​രി​യു​ന്ന​ത് എ​ല്ലാ​വ​രും കാ​ണു​ക​യും അ​റി​യു​ക​യും ചെ​യ്യു​ന്നു​ണ്ട്. ഇ​വി​ടെ​യാ​ണ് മു​നി തീ​ർ​ത്തും വ്യ​ത്യ​സ്ത​നാ​യ​ത്.

    ഗു​രു​വി​ന്റെ പാ​ത ഏ​തെ​ന്ന് മു​നി ഓ​രോ നി​മി​ഷ​വും ഓ​ർ​മി​പ്പി​ച്ചു. ബ്രാ​ഹ്മ​ണ്യ​ത്തി​ന്റെ ന​ട​പ്പു​രീ​തി​ക​ളെ​യും ചെ​യ്തി​ക​ളെ​യും ത​ന്റെ അ​നു​ശാ​സ​ന​ക​ളി​ലൂ​ടെ അ​ദ്ദേ​ഹം നി​ഷേ​ധി​ച്ചു. ഗു​രു​വി​ന്റെ ചി​ന്ത​ക​ൾ പി​ന്തു​ട​രു​ന്ന​തി​ലൂ​ടെ ആ​ധു​നി​ക കാ​ല​ത്തും ഈ ​ക​ല​ുഷി​ത കാ​ല​ത്തും ന​മ്മ​ൾ നേ​രി​ടു​ന്ന പ്ര​ശ്ന​ങ്ങ​ൾ​ക്ക് ഉ​ത്ത​ര​മു​ണ്ടെ​ന്ന് മു​നി പ​റ​ഞ്ഞു​കൊ​ണ്ടി​രു​ന്നു.

    എ​ഴു​ത്തി​ന്റെ​യും ബൗ​ദ്ധി​കചി​ന്ത​യു​ടെ​യും ലോ​ക​ത്ത് മു​നി അ​തു​ല്യ​നാ​യി​രു​ന്നു. നാ​രാ​യ​ണ ഗു​രു​വി​ന്റെ എ​ല്ലാ കൃ​തി​ക​ൾ​ക്കും ഇം​ഗ്ലീ​ഷി​ലും മ​ല​യാ​ള​ത്തി​ലും മു​നി ഭാ​ഷ്യ​ങ്ങ​ൾ തീ​ർ​ത്തിരു​ന്നു.​ ‘അ​ല്ലാ​ഹു​വി​ന്റെ നാ​മ​ത്തി​ൽ’ തു​ട​ങ്ങി കൃ​തി​ക​ൾ വേ​റെ. വി​ന​യ​ത്തി​ന്റെ ഭാ​ഷ​യി​ൽ എ​ഴു​തി​യ ആ​ത്മ​ക​ഥ​യും വാ​യി​ക്ക​പ്പെ​ടേ​ണ്ട​തു​ത​ന്നെ. നി​ശ്ശബ്ദ​നാ​യി, ഏ​കാ​കി​യാ​യി, ജ്ഞാ​നവി​ദ്യാ​ർ​ഥി​യാ​യി മു​നി നാ​രാ​യ​ണ പ്ര​സാ​ദ് നി​ർ​വ​ഹി​ച്ച ദൗ​ത്യം, അ​ദ്ദേ​ഹ​ത്തി​ന്റെ ‘മ​തം’ കൂ​ടു​ത​ൽ ഉ​യ​ര​ങ്ങ​ളി​ലെ​ത്ത​ട്ടെ; കൂ​ടു​ത​ൽ വി​ശാ​ല​മാ​യി പ​ട​ര​ട്ടെ.


    Show More expand_more
    News Summary - Muni Narayana Prasad is no longer with us
    X