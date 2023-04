The quality of democracy and the quality of journalism are deeply entwined- Bill Moyersബി​ൽ മോ​യേ​ഴ്സ്​ അ​മേ​രി​ക്ക​ക്കാ​ര​നാ​ണ് എ​ന്ന​തു​കൊ​ണ്ടും ഒ​രു​കാ​ല​ത്ത് വൈ​റ്റ് ഹൗ​സ്​ പ്ര​സ്​ സെ​ക്ര​ട്ട​റി​യാ​യി​രു​ന്നു​വെ​ന്ന​തു​കൊ​ണ്ടും പ​റ​ഞ്ഞ കാ​ര്യം തെ​റ്റാ​വു​ന്നി​ല്ല. മാ​ധ്യ​മ​പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ന​വും ജ​നാ​ധി​പ​ത്യ​വും പ​ര​സ്​​പ​രം ഇ​ഴ​ചേ​ർ​ന്ന അ​സ്​​തി​ത്വ​ങ്ങ​ളാ​ണ്. ഒ​ന്ന് ഇ​ല്ലെ​ങ്കി​ൽ മ​റ്റൊ​ന്നി​ല്ല. ഒ​രു രാ​ജ്യ​ത്തെ ജ​നാ​ധി​പ​ത്യ​ത്തിെ​ൻ​റ അ​വ​സ്ഥ എ​ന്തെ​ന്ന​റി​യാ​ൻ അ​വി​ട​ത്തെ മാ​ധ്യ​മ​ങ്ങ​ളു​ടെ അ​വ​സ്ഥ എ​ന്തെ​ന്നു നോ​ക്കി​യാ​ൽ മ​തി​യാ​കും.ഇ​ന്ത്യ​ൻ ജ​നാ​ധി​പ​ത്യ​ത്തി​ന്റെ അ​ള​വു​കോ​ലും...