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    റോഡിൽ പൊലിയുന്ന ജീവിതങ്ങൾ

    Posted On date_range 14 Sept 2026 7:15 AM IST
    Updated On date_range 14 Sept 2026 7:15 AM IST
    https://www.madhyamam.com/tags/accident-news
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    മാധ്യമം ആഴ്ചപ്പതിപ്പ് എഡിറ്റോറിയൽ
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    കേരളത്തിൽ വാഹനാപകടങ്ങളും ജീവൻ പൊലിയലുകളും വാർത്തയേ അല്ലാതായ മട്ടുണ്ട്. തുടർച്ചയായി ആവർത്തിക്കുന്ന എന്തും സാധാരണ കാര്യമായി മാറും. അതിനാലാവണം അത്. എന്നാൽ, മനുഷ്യസ്നേഹികളെ ഞെട്ടിക്കുന്ന വിധത്തിലാണ് കഴിഞ്ഞ കുറേ നാളുകളായി നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന വാഹനാപകടങ്ങൾ.

    സെപ്റ്റംബർ നാലിന് തൃ​ശൂ​ർ ജി​ല്ല​യി​ലെ കൈ​പ്പ​മം​ഗ​ലം പ​ന​മ്പി​ക്കു​ന്നി​നു​ സ​മീ​പം ദേ​ശീ​യ​പാ​ത 66​ൽ ഒ​രു കാ​ർ നി​ർ​ത്തി​യി​ട്ട ലോ​റി​യി​ലി​ടി​ച്ച് ത​മി​ഴ്നാ​ട്ടു​കാ​രാ​യ എ​ട്ടു വി​ദ്യാ​ർ​ഥി​ക​ൾ സം​ഭ​വ​സ്ഥ​ല​ത്തു​ത​ന്നെ മ​രി​ച്ചതാണ് ഒന്ന്. അടുത്തദിവസം ഇ​തേ സ​മ​യ​ത്തു​ത​ന്നെ റോ​ഡ​രി​കി​ൽ നി​ർ​ത്തി​യ ബൈ​ക്കി​ൽ അ​മി​ത​വേ​ഗ​ത​യി​ൽ വ​ന്ന കാ​ർ ഇ​ടി​ച്ചു​തെ​റി​പ്പി​ച്ച​ത് മാ​താ​പി​താ​ക്ക​ളും പു​ത്ര​നു​മ​ട​ക്കം മൂ​ന്നു​പേ​രെ​യാ​ണ്. ര​ണ്ടു സം​ഭ​വ​ത്തി​ലും ര​ക്ഷാ​പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ന​ത്തി​ന് ആ​ളെ​ത്തും മു​മ്പേ എ​ല്ലാ​വ​രും മ​ര​ണ​പ്പെ​ട്ടി​രു​ന്നു. 2026 ജൂലൈ 10ന് കണ്ണൂർ ഇരിട്ടിയിൽ കാർ വഴിയരികിലെ മരത്തിലിടിച്ച് 5 യുവ എൻജിനീയർമാർ മരിച്ചു. വാഹനത്തിലുണ്ടായിരുന്ന അഞ്ചുപേരും മരിച്ചതുകൊണ്ടുതന്നെ ഈ അപകടത്തിന്റെ കൃത്യമായ കാരണം കണ്ടെത്തിയിട്ടില്ല. 2025ൽ ​അ​മ്പ​തി​നാ​യി​ര​ത്തോ​ളം വാ​ഹ​നാ​പ​ക​ട​ങ്ങ​ളാ​ണ് കേ​ര​ള​ത്തി​ൽ ന​ട​ന്ന​ത്. മരിച്ചത് 3733 പേ​ർ –പ്ര​തി​ദി​നം ശ​രാ​ശ​രി പ​ത്തു​പേ​ർ എ​ന്ന നി​ര​ക്കി​ൽ. 56,922 പേ​ർ​ക്ക് പ​രി​ക്കേ​ൽ​ക്കു​ന്നു.

    തൃ​ശൂ​രി​ലടക്കം ദേ​ശീ​യ​പാ​ത 66ന്റെ ​വി​ക​സ​ന​പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ന​ം മ​തി​യാ​യ സു​ര​ക്ഷാ മു​ന്ന​റി​യി​പ്പു​ക​ൾ ഒ​രു​ക്കാ​തെ​യാ​ണ് ന​ട​ന്നു​വ​രു​ന്ന​ത് എ​ന്ന ആ​ക്ഷേ​പം നേ​ര​ത്തേ ഉ​യ​ർ​ന്ന​താ​ണ്. ദേ​ശീ​യ​പാ​ത നി​ർ​മാ​ണ​പ്ര​വൃ​ത്തി​ക​ൾ ന​ട​ത്തു​ന്ന വി​വി​ധ ക​മ്പ​നി​ക​ൾ വ്യ​ത്യ​സ്ത​മാ​യ സു​ര​ക്ഷാ​ക്ര​മീ​ക​ര​ണ​ങ്ങ​ളാ​ണ് ഏ​ർ​പ്പെ​ടു​ത്തി​വ​രു​ന്ന​ത്. പ​ണി ന​ട​ക്കു​ന്നി​ട​ത്തും ഗ​താ​ഗ​തം തി​രി​ച്ചു​വി​ടു​ന്നി​ട​ത്തു​മൊ​ന്നും ശ​രി​യാ​യ സൈ​ൻ​ബോ​ർ​ഡു​ക​ളോ വേ​ഗ​നി​യ​ന്ത്ര​ണ സം​വി​ധാ​ന​ങ്ങ​ളോ സൂ​ച​ക​ങ്ങ​ളോ സ്ഥാ​പി​ക്കു​ന്ന​തി​ൽ അ​ലം​ഭാ​വഗമാണ് കാണുന്നത്.

    കേരളത്തിൽ ഇപ്പോൾ നടന്നുവരുന്ന അപകടങ്ങൾക്ക് എല്ലാം പലതരത്തിൽ സാമ്യമുണ്ട്: 1. അമിത വേഗത, 2. റോഡിന്റെ ഗതിവിഗതികൾ കൃത്യമായി മനസ്സിലാവാത്തത്, 3. എതിരെ വരുന്ന വണ്ടികൾ ഡിം ചെയ്യാത്തത്, 4. മതിയായ വിശ്രമമില്ലാതെ ദീർഘദൂരം വാഹനമോടിക്കുന്നത്, 5. മദ്യലഹരി, 6. അശ്രദ്ധ, 7. റോഡ് നിർമാണത്തിലെ അശാസ്ത്രീയത, 8. വാഹന പെരുപ്പം, 9. ഹെൽമറ്റും സീറ്റ് ബെൽറ്റും ധരിക്കാത്തത്, 10. അപരനുവേണ്ടി വിട്ടുവീ​ഴ്ചയും സൗഹാർദവും കാണിക്കാത്ത ഡ്രൈവിങ്, 11. വാഹനത്തിന്റെ കുഴപ്പങ്ങൾ, കാലപ്പഴക്കം, 12. ഡ്രൈവറുടെ പരിചയക്കുറവ്, 13. ഗതാഗത നിയമങ്ങൾ പാലിക്കുന്നതിലുള്ള അലസത.

    കൈ​പ്പ​മം​ഗ​ല​ത്ത് ദേ​ശീ​യ​പാ​ത​യി​ലെ സ്പീ​ഡ് ട്രാ​ക്കി​ൽ പാ​ർ​ക്കു​ചെ​യ്ത ലോ​റി​ക്കു പി​റ​കി​ലാ​ണ് കാ​റി​ടി​ച്ച​ത്. കു​ന്നം​കു​ളം അ​പ​ക​ട​ത്തി​ൽ ഫോ​ൺ​വി​ളി​ക്കാ​ൻ റോ​ഡ​രി​കി​ലേ​ക്ക് മാ​റ്റി​യി​ട്ട ബൈ​ക്കി​ൽ വ​ന്നി​ടി​ച്ച കാ​ർ ഓ​ടി​ച്ചി​രു​ന്ന​ത് മ​ദ്യ​പ​നാ​യി​രു​ന്നു. ഹൈ​വേ പ​ട്രോ​ളി​ങ്ങും നൈ​റ്റ് പ​ട്രോ​ളി​ങ്ങു​മൊ​ക്കെ ന​ട​ക്കു​ന്നു​ണ്ടെ​ങ്കി​ലും അ​തൊ​ന്നും അ​പ​ക​ട​ങ്ങ​ൾ കു​റ​ക്കു​ന്നി​ല്ല. വാസ്തവത്തിൽ കേരളത്തിലെ പൊലീസിന്റെയും മോട്ടോർ വാഹന വകുപ്പിന്റെയും പ്രവർത്തനം കൂടുതൽ കാര്യക്ഷമമാകേണ്ടതുണ്ട്.

    അപകട സാധ്യതയുള്ള സ്ഥലങ്ങളിൽ കൂടുതൽ പൊലീസിനെ വിന്യസിക്കുന്നതടക്കമുള്ള നടപടികളിൽ ഇപ്പോൾ വീഴ്ചവരുന്നുണ്ട്. മ​ദ്യ​വും ല​ഹ​രി​യും ഉ​പ​യോ​ഗി​ച്ച് വാ​ഹ​ന​മോ​ടി​ക്കു​ന്ന​വ​രെ നി​യ​മാ​നു​സൃ​തം പി​ടി​കൂ​ടി ക​ടു​ത്ത ശി​ക്ഷ ന​ൽ​ക​ണം. അതേസമയം ഒരു വാഹനസംസ്കാരത്തിലേക്ക് കേരളം മാറുകയും വേണം. യാ​ത്രാ​ക്ഷീ​ണ​വും ഉ​റ​ക്ക​വും മു​ത​ൽ അ​ല​സ​മാ​യ മൊ​ബൈ​ൽ ഫോ​ൺ ഉ​പ​യോ​ഗം വ​രെ​യു​ള്ള അ​പ​ക​ടം ക്ഷ​ണി​ച്ചു​വ​രു​ത്തു​ന്ന ശീ​ല​ങ്ങ​ൾ യാ​ത്ര​ക​ളി​ൽ ഒ​ഴി​വാ​ക്ക​ണം. ട്രാ​ഫി​ക് സാ​ക്ഷ​ര​ത വ്യാപകവും ആഴത്തിലും നടപ്പാക്കണം. റോഡുകളിൽ പുതിയ വാഹനസംസ്കാരം നടപ്പിലാവാ​തെ അപകടങ്ങൾ കുറക്കാനാവില്ല. അതിലാവണം ഭരണാധികാരികളും ഓരോ ഡ്രൈവറ​ും ഉൗന്നേണ്ടത്.

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    News Summary - Kerala's Roads Turn Deadly
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