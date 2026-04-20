Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
profile-avator
notify
    proflie-avatar
    Login
    Homechevron_rightWeeklychevron_rightതുടക്കംchevron_rightഅഞ്ചരക്കണ്ടിയിലെ ...

    അഞ്ചരക്കണ്ടിയിലെ കൊലപാതകം

    Posted On date_range 20 April 2026 7:15 AM IST
    Updated On date_range 20 April 2026 7:16 AM IST
    cancel
    By
    മാധ്യമം ആഴ്ചപ്പതിപ്പ് എഡിറ്റോറിയൽ
    text_fields
    bookmark_border

    ക​ണ്ണൂ​ർ അ​ഞ്ച​ര​ക്ക​ണ്ടി ഡെ​ന്റ​ൽ കോ​ള​ജി​ലെ ഒ​ന്നാം വ​ർ​ഷ വി​ദ്യാ​ർ​ഥി ആ​ർ.​എ​ൽ. നി​തി​ൻ രാ​ജി​ന്റെ അസ്വഭാവിക മരണം കേരളം ചർച്ചചെയ്യുകയാണിപ്പോൾ. തി​രു​വ​ന​ന്ത​പു​രം ചാ​ല​ക്കാ​ട് സ്വ​ദേ​ശിയായ നി​തി​ൻ രാ​ജ് നീ​റ്റ് പ​രീ​ക്ഷ​ക്കു​വേ​ണ്ടി ത​യാ​റെ​ടു​പ്പു​ക​ൾ ന​ട​ത്തുകയായിരുന്നു. ക​രി​യ​റി​നെ​ക്കു​റി​ച്ച വ​ലി​യ പ്ര​തീ​ക്ഷ​ പു​ല​ർ​ത്തിയ നിതിനെ സ്വ​ന്തം കോ​ള​ജി​ൽ നി​ന്നു​മാ​റി മ​റ്റൊ​രു പ​രി​സ​ര​ത്ത് മ​രി​ച്ചു​കി​ട​ക്കു​ന്ന നി​ല​യി​ൽ ക​ണ്ടെ​ത്തി​യ​തിൽ ദുരൂഹതയുണ്ടെന്നാണ് അ​ച്ഛ​നും ബ​ന്ധു​ക്ക​ളും ആരോപിക്കുന്നത്. നി​തി​ൻ ആ​ത്മ​ഹ​ത്യ ചെ​യ്യാ​നി​ട​യി​ല്ലെ​ന്നാണ് വാദം.

    കോ​ള​ജി​ൽ പ്ര​വേ​ശ​നം നേ​ടി​യ​തു മു​ത​ൽ അ​ധ്യാ​പ​ക​രു​ടെ​യും സീ​നി​യ​ർ വി​ദ്യാ​ർ​ഥി​ക​ളു​ടെ​യും വ​ർ​ണ, വം​ശ, ജാ​തി​വി​വേ​ച​ന​ത്തി​നും വി​ദ്വേ​ഷ​ത്തി​നും നി​തി​ൻ ഇ​ര​യായെന്ന് തെളിയുന്നു. ഇ​പ്പോ​ൾ പു​റ​ത്തു​വ​ന്ന നി​തി​ന്റെ ശ​ബ്ദ സ​ന്ദേ​ശ​ങ്ങ​ളി​ൽ​നി​ന്നും സ​ഹ​പാ​ഠി​ക​ളു​ടെ വി​വ​ര​ണ​ങ്ങ​ളി​ൽനി​ന്നും അത് വ്യ​ക്ത​മാ​വു​ന്നുണ്ട്. കൂടാതെ, ലോൺ മാഫിയയെക്കുറിച്ചും ചില സംശയങ്ങൾ ഉയർന്നിട്ടുണ്ട്. നി​തി​നെ ജാ​തി അ​ധി​ക്ഷേ​പ​ത്തി​നും മാ​ന​സി​ക​പീ​ഡ​ന​ത്തി​നു​ം ഇ​ര​യാ​ക്കി​യി​രു​ന്ന അ​ധ്യാ​പ​ക​ൻ അ​പാ​യ​പ്പെ​ടു​ത്തു​മെ​ന്ന് ഭീ​ഷ​ണി​പ്പെ​ടു​ത്തി​യി​രു​ന്ന​താ​യി ശ​ബ്ദ​സ​ന്ദേ​ശ​ത്തി​ൽ പ​റ​യു​ന്നു​ണ്ട്. വ​കു​പ്പു​ ത​ല​വ​നും മ​റ്റ് അ​ധ്യാ​പ​ക​രും ജാ​തി, വ​ർ​ണ വൈ​ര​ത്തോ​ടെയാണ് ഇട​െപട്ടത്. ജാതി അധിക്ഷേപത്തിനു പുറമെ നിറത്തിന്റെ പേരിലും അപമാനിക്കപ്പെട്ടു.

    നി​തി​ൻ രാ​ജി​ന്റെ മ​ര​ണ​വു​മാ​യി ബ​ന്ധ​പ്പെ​ട്ട് അ​ധ്യാ​പ​ക​രാ​യ ഓ​റ​ൽ പാ​ത്തോ​ള​ജി വി​ഭാ​ഗം മേ​ധാ​വി ഡോ. ​കെ. റാം, ​ഡോ. സം​ഗീ​ത ന​മ്പ്യാ​ർ എ​ന്നി​വ​രു​ടെ പേ​രി​ൽ ആ​ത്മ​ഹ​ത്യ പ്രേ​ര​ണ​ക്കു​റ്റ​ത്തി​ന് കേ​സെ​ടു​ത്തി​ട്ടുണ്ട്. പ​ട്ടി​ക​ജാ​തി-പ​ട്ടി​ക​വ​ർ​ഗ അ​തി​ക്ര​മ നി​രോ​ധ​ന​വ​കു​പ്പും ഇ​വ​ർ​ക്കെ​തി​രെ ചു​മ​ത്തി​. എ.​സി.​പി​യു​ടെ നേ​തൃ​ത്വ​ത്തി​ൽ ഏ​ഴം​ഗ പ്ര​ത്യേ​കാ​ന്വേ​ഷ​ണ സം​ഘ​ത്തെ പൊ​ലീ​സ് അ​ന്വേ​ഷ​ണ​ത്തി​ന് നി​യോ​ഗി​ച്ചി​ട്ടു​ണ്ട്. ആ​രോ​ഗ്യ​ശാ​സ്ത്ര സ​ർ​വ​ക​ലാ​ശാ​ല​യും അ​ന്വേ​ഷ​ണ​സ​മി​തി രൂ​പ​വ​ത്ക​രി​ച്ചി​ട്ടു​ണ്ട്. നി​തി​ൻ രാ​ജി​ന്റേ​ത് ആ​ത്മ​ഹ​ത്യ​യാ​ണോ കൊലപാതകമാണോ എന്നതല്ല വിഷയം. ജാതിവെറിയുടെ ഇരയാണ് നിതിൻ രാജ് എന്നതിൽ തർക്കമില്ല. മലയാളി സമൂഹത്തി​ന്റെ എല്ലാതലങ്ങളിലും ആധിപത്യമുള്ള ജാതീയ ഹിംസയുടെ ഏറ്റവും ഒടുവിലത്തെ ഇരയാണ് നിതിൻ രാജ്. ജാതിയെയും ജാതിയ​തയെയും തകർത്തില്ലെങ്കിൽ നിതിൻ രാജുമാർ ആവർത്തിക്കപ്പെടും.

    നിതിൻ രാജിന്റെ വിഷയം എന്നാൽ ജാതിയിൽ മാത്രം ഒതുക്കുന്നതിൽ കാര്യമില്ല. വിദ്യാഭ്യാസരംഗത്തിലെ പ്രശ്നങ്ങൾ, അധ്യാപനരീതികളിലെ കുഴപ്പങ്ങൾ, ഫീസ് ക്രമത്തിലെ പാളിച്ചകൾ, സ്ഥാപന നടത്തിപ്പിലെ ധാർഷ്ട്യങ്ങൾ, സമൂഹത്തിന്റെ മൂല്യച്യുതികൾ എന്നിങ്ങനെ വ്യത്യസ്തമായ ഘടകങ്ങൾകൂടി ഈ മരണത്തിൽ ഉള്ളടങ്ങിയിട്ടുണ്ട്. വി​ദ്യാ​ഭ്യാ​സ​ത്തെ സം​സ്കാ​ര​ത്തി​ന്റെ​യും പ്ര​ബു​ദ്ധ​ത​യു​ടെ​യും നി​ക്ഷേ​പ​മാ​യി ക​രു​തി​പ്പോ​രു​ന്ന സ​മൂ​ഹ​മ​ന​സ്സ് നമുക്ക് മുന്നേ നഷ്ടമായിട്ടുണ്ട്. കലാലയങ്ങളിൽ നിലനിൽക്കുന്ന ഭീകരമായ വിദ്യാർഥി വിരുദ്ധതകൂടി പരിശോധിക്കപ്പെടണം. മാനേജ്മെന്റിനും അധ്യാപകർക്കും അമിതാധികാരവും വിദ്യാർഥികളുടെ പഠനഭാവിയെപ്പോലും നിയന്ത്രിക്കാനും ഇല്ലാതാക്കാനും കഴിയുന്ന വ്യവസ്ഥകളും തീർച്ചയായും നിതിൻ രാജുമാരെ സൃഷ്ടിക്കാൻ പോന്നതാണ്.

    പാഠ്യപദ്ധതികൾപോലും ഏകപക്ഷീയമാവുകയും വിദ്യാർഥി സമൂഹംതന്നെ തട്ടുകളായി സമ്പത്തിന്റെയും മറ്റും അടിസ്ഥാനത്തിൽ തരം തിരിക്കപ്പെടുകയും ചെയ്യുന്ന അവസ്ഥയിൽ അതിജീവനംപോലും ബുദ്ധിമുട്ടായി മാറുന്നുണ്ട്. സമ്പത്തല്ല വിദ്യാഭ്യാസം. അത് കച്ചവടം ചെയ്യപ്പെടേണ്ട ഒന്നുമല്ല. ആ ബോധ്യം പൊതുസമൂഹം ആർജിക്കേണ്ടതുണ്ട്. ഇങ്ങനെ സാമ്പത്തികമായും സാംസ്കാരികമായും മോശമായ അന്തരീക്ഷത്തിൻമേലാണ് ജാതി ഭീമാകാരമായ പ്രതിലോമശക്തിയായി പടർന്നിരിക്കുന്നത്. ഈ പശ്ചാത്തലത്തിൽ നമ്മുടെ വിദ്യാർഥികളെ കൊലക്കും ആത്മഹത്യക്കും വിട്ടുകൊടുക്കാതിരിക്കാൻ പതിവ് ചപ്പടാച്ചികൾ പോരാ. കൂടുതൽ സാമൂഹിക പ്രതിബദ്ധതയുള്ള ഇടപെടൽ എല്ലാ കോണിൽ നിന്നും ഉയർന്നേ തീരൂ.

    Show More expand_more
    News Summary - Kannur Dental College Student Death
    X