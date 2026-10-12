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    ഇനിയും ഉയരട്ടെ പ്രതിഷേധ ജ്വാല

    Posted On date_range 12 Oct 2026 7:15 AM IST
    Updated On date_range 12 Oct 2026 7:15 AM IST
    ഇനിയും ഉയരട്ടെ പ്രതിഷേധ ജ്വാല
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    മാധ്യമം ആഴ്ചപ്പതിപ്പ് എഡിറ്റോറിയൽ
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    എസ്.ഐ.ആർ എന്ന പേരിൽ കോടിക്കണക്കിന് ജനങ്ങളുടെ പൗരാവകാശവും വോട്ടവകാശവും നിഷേധിച്ച ഗ്യാനേഷ് കുമാർ കുറ്റവാളിതന്നെയാണ്. അയാൾ ചെയ്തത് രാജ്യദ്രോഹമാണ്. അയാളുടെ രാജിയാണ് മിതമായ ആവശ്യം. ശരിക്കും അറസ്റ്റ് ചെയ്ത് കുറ്റവിചാരണ ചെയ്യുകയാണ് വേണ്ടത്.

    ഗ്യാനേഷ്‍കുമാറി​ന്‍റെ രാജി ആവശ്യപ്പെട്ട് യുവത്വം തെരുവിലാണ്. പ്രതിപക്ഷവും അവർക്കൊപ്പമുണ്ട്. വിജയം മാത്രമാണ് ഉത്തരം. പൊരുതുന്ന യുവത്വത്തിന് ഒപ്പമാണ് ആഴ്ചപ്പതിപ്പ്. നമ്മൾ വിജയിക്കും.


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    News Summary - Gyanesh Kumar Must Resign Now
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