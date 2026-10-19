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രാജിയാണിപ്പോൾ ഉത്തരം
Posted On date_range 19 Oct 2026 7:15 AM IST
Updated On date_range 19 Oct 2026 7:15 AM IST
News Summary - Gyanesh Kumar Must Resign
മിസ്റ്റർ ഗ്യാനേഷ് കുമാർ നിങ്ങളുടൻ, കടിച്ചുതൂങ്ങാതെ രാജിവെക്കണം. അതാണിപ്പോൾ മിതമായ ആവശ്യം. എസ്.ഐ.ആറിലൂടെ നിങ്ങൾ രാജ്യദ്രോഹം ചെയ്തിരിക്കുന്നു. കോടിക്കണക്കിന് വോട്ടർമാരുെട വോട്ടും പൗരത്വവും നിഷേധിച്ചിരിക്കുന്നു. ഈ സമര കൊടുങ്കാറ്റ് നിങ്ങളെ തൂക്കിയെറിയും മുമ്പ് രാജിയാണ് നിങ്ങൾക്ക് ചെയ്യാൻ കഴിയുന്ന ഏറ്റവും ചെറിയ കാര്യം. നിങ്ങൾ മാത്രമല്ല, ഈ കച്ചവടത്തിലെ ഏക പ്രതി. നിങ്ങൾ ആജ്ഞാനുവർത്തിയായ ഒരു പാദസേവകൻ മാത്രമാണ്.
നിങ്ങളിലൂെടയാണ് തുടങ്ങുക. നിങ്ങളും അധികാരികളും കടപുഴകി വീഴുകതന്നെ ചെയ്യും. സമരം മുന്നോട്ടാണ്. വിജയംതന്നെ ലക്ഷ്യം. ജനാധിപത്യത്തിന് ഈ പോരാട്ടം ഫലപ്രാപ്തിയിലെത്തിയേ മതിയാകൂ.കടലുപോലെ അലയടിച്ചുയരുന്ന പ്രക്ഷോഭം എല്ലാ അധികാരപ്രമത്തതയെയും തകർക്കട്ടെ.