    തുടക്കംchevron_rightഅമ്പലം വിഴുങ്ങികൾ

    അമ്പലം വിഴുങ്ങികൾ

    Posted On date_range 20 Oct 2025 7:15 AM IST
    Updated On date_range 20 Oct 2025 7:15 AM IST
    മാധ്യമം ആഴ്ചപ്പതിപ്പ് എഡിറ്റോറിയൽ
    ദേവസ്വം മുൻ മന്ത്രി കെ. രാധാകൃഷ്ണൻ പറഞ്ഞത് സത്യമാണ് -‘അമ്പലക്കള്ളൻമാർ എന്നുമുണ്ട്’. എന്നാൽ, അമ്പലക്കള്ളന്മാരുടെ ‘​േഗ്രഡ്’ ഇപ്പോൾ മറ്റൊന്നാണ്. മുമ്പ്, കാണിക്കയിലെ വരുമാനത്തിൽ കൈയിട്ടുവാരൽ, പുഷ്പാഞ്ജലി അടക്കമുള്ള വഴിപാടുകളിൽ രസീത് വെട്ടിക്കൽ, ക്ഷേത്രത്തിലേക്കുള്ള സാധനങ്ങൾ വാങ്ങുന്നതിൽ കൂട്ടിയെഴുത്ത് എന്നിങ്ങനെയാണ് തട്ടിപ്പുകൾ നടന്നിരുന്നത്. പലതിനും കണക്കില്ല. അമ്പലത്തിലേക്ക് നൽകിയതിന് വിശ്വാസികളും കണക്ക് ചോദിക്കില്ല. ആ തട്ടിപ്പിന് പരിധിയും പരിമിതിയും ഉണ്ടായിരുന്നു.

    ശബരിമലയിൽനിന്ന് ഉയർന്നുവന്ന തട്ടിപ്പിന്റെ തലങ്ങൾ ​ഇതിനെല്ലാം അപ്പുറമാണ്. സങ്കൽപിക്കാൻപോലും കഴിയാത്ത വിധമുള്ള കൊള്ള. ഒരു കാര്യം ഉറപ്പാണ്, പലതരം അവിശ​ുദ്ധ കൂട്ടുകെട്ടില്ലെങ്കിൽ, ഒത്താശയില്ലെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ പുറത്തുവരുന്നതുപോലുള്ള തട്ടിപ്പ് അവിടെ നടക്കില്ല. ശ​ബ​രി​മ​ലയിൽ വി​ശ്വാ​സി​ക​ൾ പ​രി​പാ​വ​ന​മാ​യി ക​രു​തുന്ന ദ്വാ​ര​പാ​ല​ക വി​ഗ്ര​ഹ​ങ്ങ​ളി​ലെ സ്വ​ർ​ണ​പ്പാ​ളി​ക​ൾ ആ​രാ​ധ​നാ​ല​യ​ത്തി​ലെ കാ​വ​ലാ​ളു​ക​ളാ​യി രം​ഗ​ത്തു​ണ്ടാ​യി​രു​ന്ന​വ​ർ ക​ട​ത്തി​ക്കൊ​ണ്ടു​പോ​യ​താ​ണ്​ സംഭവം. 2019 ജൂ​ലൈ 20ന്​ ​ശ​ബ​രി​മ​ല​യി​ലെ ദ്വാ​ര​പാ​ല​ക ശി​ൽ​പ​ങ്ങ​ളി​ലെ 2064.19 ​ഗ്രാം ​വ​രു​ന്ന സ്വ​ർ​ണ​പ്പാ​ളി​ക​ൾ വീ​ണ്ടും സ്വ​ർ​ണം പൂ​ശാ​നാ​യി സ​ന്നി​ധാ​ന​ത്തു​നി​ന്ന്​ അ​ഴി​ച്ചെ​ടു​ത്ത്​ ചെ​​ന്നൈ​യി​ലെ സ്വ​കാ​ര്യ സ്ഥാ​പ​ന​ത്തി​ലേ​ക്ക്​ കൊ​ണ്ടു​പോ​യി. എ​ന്നാ​ൽ, 39 ദി​വ​സം ക​ഴി​ഞ്ഞാ​ണ്​ സ്വ​ർ​ണ​പ്പാ​ളി​ക​ൾ ചെ​ന്നൈ​യി​ൽ എ​ത്തി​യ​തെ​ന്നും അ​വി​ടെ​യെ​ത്തി​യ​ത്​ സ്വ​ർ​ണ​മ​ല്ല, ചെ​മ്പു​പാ​ളി​ക​ളാ​ണെ​ന്നു​മാ​ണ്​ വാദം. ഈ ​കാ​ല​യ​ള​വി​നി​ട​യി​ൽ ചെ​ന്നൈ​യി​ൽ ചി​ല വീ​ടു​ക​ളി​ലേ​ക്കും ഹൈ​ദ​രാ​ബാ​ദി​ലേ​ക്കും പാ​ളി​ക​ൾ കൊ​ണ്ടു​പോ​യി. പലയിടത്തും പൂജയും മറ്റും നടത്തി വരുമാനവും ഉണ്ടാക്കി. പിന്നീട് സ്വ​ർ​ണം പൂ​ശാ​നാ​യി ചെ​മ്പു​ത​കി​ടു​ക​ൾ എ​ത്തി​ച്ചു.

    1998ൽ ​മ​ദ്യ​വ്യ​വ​സാ​യി​ വി​ജ​യ്​ മ​ല്യ​യു​ടെ യു.​ബി ഗ്രൂ​പ്​ സ്വ​ർ​ണം പൊ​തി​ഞ്ഞുവെന്ന് അവകാശപ്പെടുന്ന ചെ​മ്പു​ത​കി​ടു​ക​ൾ കൈപ്പറ്റിയതും കൈകാര്യം ചെയ്തതും​ ഉ​ണ്ണി​കൃ​ഷ്ണ​ൻ പോ​റ്റി എ​ന്ന​യാ​ളാ​ണ്. ദ്വാ​ര​പാ​ല​ക ശി​ൽ​പ​ങ്ങ​ളി​ലും തെ​ക്കു​വ​ട​ക്ക്​ മൂ​ല​ക​ളി​ലും ഘ​ടി​പ്പി​ച്ച സ്വർണമാണ് പോറ്റി വഴി നഷ്ടമായിരിക്കുന്നത്. എ​ട്ടു​ വ​ർ​ഷം മു​മ്പ്​ മ​ണ്ഡ​ല​കാ​ല​ത്ത്​ ശ​ബ​രി​മ​ല​യി​ൽ കീ​ഴ്​​ശാ​ന്തി​യു​ടെ പ​രി​ക​ർ​മി​ക​ളി​ലൊ​രാ​ളാ​യാണ് പോറ്റി തുടങ്ങിയത്. പിന്നീട് പോറ്റി വലിയ കളികളിൽ ഏർപ്പെട്ടു. അമ്പലത്തിലെ സ്വർണപ്പാളികൾ വ്യക്തമായ രേഖകളില്ലാതെയും മറ്റും കേരളത്തിന് പുറത്തേക്ക് കൊണ്ടുപോകാൻ തക്കവിധം ഇയാളുടെ സ്വാധീനം വളർന്നുവെന്നു വേണം അനുമാനിക്കാൻ. ‘സ്വ​ർ​ണം കു​റ​ഞ്ഞ്​ ചെ​മ്പ്​ തെ​ളി​ഞ്ഞ​തി​നാ​ൽ സ്വ​ർ​ണം പൂ​ശാ​ൻ’ ഏ​ൽ​പി​ച്ച സ്വ​ർ​ണ​പ്പാ​ളി​ക​ൾ രേ​ഖ​ക​ളി​ൽ ചെ​മ്പു​ത​കി​ടു​ക​ളാ​ക്കി കാ​ണിച്ചു. യു.​ബി ഗ്രൂ​പ്​ 2064.19 ​ഗ്രാ​മി​ൽ ​പൊ​തി​ഞ്ഞുവെന്ന് പറയുന്ന പാ​ളി ചെ​ന്നൈ​യി​ലെ​ത്തു​മ്പോ​ൾ 394.900 ഗ്രാ​മാ​യി ചു​രു​ങ്ങി. ഉ​ണ്ണി​കൃ​ഷ്ണ​ൻ പോ​റ്റി, സു​ഹൃ​ത്ത്​ ക​ൽ​പേ​ഷ്​ എ​ന്നി​വ​ർ​ക്കു​പു​റ​മെ 2019ലെ ​ദേ​വ​സ്വം ക​മീ​ഷ​ണ​ർ, തി​രു​വാ​ഭ​ര​ണ ക​മീ​ഷ​ണ​ർ, എ​ക്സി​ക്യൂ​ട്ടി​വ്​ ഓ​ഫി​സ​ർ, അ​സി.​ എ​ൻ​ജി​നീ​യ​ർ എ​ന്നി​വ​രാണ് ഇപ്പോൾ ഈ കേസിൽ ​ പ്ര​തി​കൾ. കൂടുതൽ പേർ കേസിൽ ഉൾപ്പെടുമെന്ന് കരുതുന്നു.

    ശബരിമലയിൽ നടന്ന തട്ടിപ്പ് കേവലം ചില വ്യക്തിക​ളിൽ മാത്രം ഒതുക്കാനാണ് സർക്കാർ ശ്രമിക്കുന്നത്. ​എന്നാൽ​, ​ക്ഷേ​ത്ര​ഭ​ര​ണം നി​ർ​വ​ഹി​ക്കു​ന്ന ദേ​വ​സ്വം ബോ​ർ​ഡിനും അ​തി​നെ നി​യ​ന്ത്രി​ക്കു​ന്ന സം​സ്ഥാ​ന സ​ർ​ക്കാ​റിനും അങ്ങനെ എളുപ്പത്തിൽ കൈയൂരാൻ കഴിയില്ല. തീ​ർ​ഥാ​ട​ന​​കേ​ന്ദ്ര​ത്തെ വ​ൻ​ക​വ​ർ​ച്ച​യു​ടെ​യും ത​ട്ടി​പ്പി​​ന്‍റെ​യും കേ​ന്ദ്ര​മാ​ക്കി മാ​റ്റി​യ​വ​രെ നി​യ​മ​ത്തി​നു മു​ന്നി​ൽ കൊ​ണ്ടു​വ​രണം. കടുത്ത ശിക്ഷ ഉറപ്പാക്കുകയും വേണം. അതേസമയം, സൂക്ഷ്മതയോടെ കൈകാര്യംചെയ്യേണ്ട ഒന്നുകൂടിയാണ് ശബരിമല. മുൻ അനുഭവങ്ങൾ അത് വ്യക്തമാക്കിയിട്ടുണ്ട്. തെരഞ്ഞെടുപ്പ് അടുത്ത സാഹചര്യത്തിൽ ശബരിമല സ്വാഭാവികമായും ചർച്ചയാകും. വിഷയം ആളിക്കത്തിക്കാൻ ഹിന്ദുത്വവാദികളും രംഗത്തിറങ്ങും. ധ്രുവീകരണത്തിലൂടെയും മറ്റും ഹിന്ദുവോട്ടുകൾ സമാഹരിക്കാനുള്ള ശ്രമങ്ങൾ എവിടെയെത്തുമെന്നും ആർക്കു ഗുണംചെയ്യുമെന്നും ഓർക്കണം. ഇക്കാര്യത്തിലും വലിയ ഉത്തരവാദിത്തങ്ങൾ സംസ്ഥാന സർക്കാറിന് മുന്നിലുണ്ട്. ​െതറ്റുകൾ തിരുത്തിയേ മതിയാകൂ.


