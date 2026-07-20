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    ന​മ്മ​ൾ ഒ​ന്നും പ​ഠി​ക്കു​ന്നി​ല്ല

    Posted On date_range 20 July 2026 7:15 AM IST
    Updated On date_range 20 July 2026 7:16 AM IST
    ന​മ്മ​ൾ ഒ​ന്നും പ​ഠി​ക്കു​ന്നി​ല്ല
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    മാധ്യമം ആഴ്ചപ്പതിപ്പ് എഡിറ്റോറിയൽ
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    ഓ​രോ ദു​ര​ന്ത​വും അ​പ​ക​ട​വും പാ​ഠ​ങ്ങ​ളാ​വു​ക​യാ​ണ് ചെ​യ്യു​ക. ബു​ദ്ധി​യു​ള്ള, വി​വേ​ക​മു​ള്ള മ​നു​ഷ്യ​ർ അ​തി​ൽനി​ന്ന് പാ​ഠ​ങ്ങ​ൾ ഉ​ൾ​ക്കൊ​ള്ളും. അ​താ​വ​ർ​ത്തി​ക്കാ​തി​രി​ക്കാ​ൻ മു​ൻക​രു​തൽ എ​ടു​ക്കും. ദൗ​ർ​ഭാ​ഗ്യ​വ​ശാ​ൽ, കേ​ര​ളം ഒ​ന്നും പ​ഠി​ക്കു​ന്നി​ല്ല. അ​തി​നാ​ൽ ഇ​നി​യും ദു​ര​ന്തം ആ​വ​ർ​ത്തി​ക്കാ​ൻ മാ​ത്ര​മാ​ണ് സാ​ധ്യ​ത.

    പ​ശ്ചി​മ​ഘ​ട്ട​ത്തോ​ടു​ള്ള ന​മ്മു​ടെ സ​മീ​പ​ന​ത്തി​ലു​മു​ണ്ട് ഈ ​ആ​വ​ർ​ത്ത​നം. വ​യ​നാ​ട്ടി​ലെ ദു​ര​ന്ത​ങ്ങ​ളോ​ടു​മു​ണ്ട് ഇ​തേ ഉ​ദാ​സീ​ന​ത. ജൂ​ലൈ 7ന് ​വ​യ​നാ​ട്ടി​ൽ വീ​ണ്ടും ദു​ര​ന്ത​മു​ണ്ടാ​യി. ഏ​ഴുപേ​ർ മ​രി​ച്ചു. 2018ലെ ​മ​ഹാ​പ്ര​ള​യ​ശേ​ഷം അ​ര ഡ​സ​നി​ലേ​റെ ത​വ​ണ​യാ​യി പ​ശ്ചി​​മ​ഘ​ട്ടം അ​തി​ന്റെ രൗ​​ദ്ര​ഭാ​വം പു​റ​ത്തെ​ടു​ത്തി​ട്ടു​ണ്ട്.

    കോ​ഴി​ക്കോ​ട്-​വ​യ​നാ​ട് ജി​ല്ല​ക​ളെ ബ​ന്ധി​പ്പി​ക്കു​ന്ന ആ​ന​ക്കാം​പൊ​യി​ൽ-​മേ​പ്പാ​ടി ഇ​ര​ട്ട തു​ര​ങ്ക​പാ​ത​യു​ടെ വ​യ​നാ​ട് ഭാ​ഗ​ത്തെ പ​ദ്ധ​തി പ്ര​ദേ​ശ​ത്തു​ണ്ടാ​യ മ​ണ്ണി​ടി​ച്ചി​ലി​ലാ​ണ് ഏ​ഴ് പേ​ർ മ​രി​ച്ച​ത്. 2024 ജൂ​​ലൈ 30ന് ​വ​യ​നാ​ട്ടി​ലെ ചൂ​ര​ൽ​മ​ല-​മു​ണ്ട​ക്കൈ ഉ​രു​ൾ​ദു​ര​ന്ത​ത്തി​ന്റെ ആ​ഘാ​ത​ത്തി​ൽ​നി​ന്ന് നാ​ട് പ​തി​യെ ക​ര​കയ​റി​ക്കൊ​ണ്ടി​രി​ക്കു​മ്പോ​ഴാ​ണ് ഏ​താ​ണ്ട് അ​തേ പ്ര​ദേ​ശ​ത്തു​ത​ന്നെ വീ​ണ്ടു​മൊ​രു അ​പ​ക​ടം. 2024 ൽ ​വ​യ​നാ​ട​ൻ മ​ല​നി​ര​ക​ളി​ലെ ര​ണ്ട് ഗ്രാ​മ​ങ്ങ​ൾ സ​മ്പൂ​ർ​ണ​മാ​യി ചാ​ലി​യാ​റി​ൽ പ​തി​ച്ചു.

    വ​യ​നാ​ട്ടി​ലു​ണ്ടാ​യ ഇ​പ്പോ​ഴ​ത്തെ ദു​ര​ന്ത​വും മ​നു​ഷ്യനി​ർ​മി​ത​മാ​ണ്. നി​ർ​ദി​ഷ്ട ഇ​ര​ട്ട തു​ര​ങ്ക​പാ​ത വ​യ​നാ​ട്ടി​ൽ അ​വ​സാ​നി​ക്കു​ന്ന​ത് മേ​പ്പാ​ടി​ക്ക​ടു​ത്ത ക​ള്ളാ​ടി​യി​ലാ​ണ്. ഇ​വി​ടെ, തു​ര​ങ്ക​മു​ഖം​ വ​രെ​യു​ള്ള ‘ക​ട്ട് ആ​ൻ​ഡ് ക​വ​ർ’ പ്ര​വൃ​ത്തി​യാ​ണ് ന​ട​ന്നു​കൊ​ണ്ടി​രി​ക്കു​ന്ന​ത്. പാ​റ തു​ര​ക്കു​ന്ന​തി​ന് മു​ന്നോ​ടി​യാ​യി മ​ല​യി​ലെ മേ​ൽ​മ​ണ്ണ് മാ​റ്റ​ൽ. മാ​റ്റി​യ മ​ണ്ണ് അ​വി​ടെ​നി​ന്ന് നീ​ക്കംചെ​യ്യാ​തെ​ നി​ന്ന​താ​ണ് ഇ​പ്പോ​ഴ​ത്തെ ദു​ര​ന്ത​ത്തി​ന് കാ​ര​ണം. ഇ​വ നീ​ക്കംചെ​യ്യാ​ൻ ആ​​ഴ്ച​ക​ൾ​ക്കു മു​മ്പേ നി​ർ​ദേ​ശി​ച്ചി​ട്ടും ക​രാ​ർ ക​മ്പ​നി അ​ത് പാ​ലി​ച്ചി​ല്ല. മ​ഴ ക​ന​ത്ത​തോ​ടെ, മ​ല​ക​ണ​ക്കെ കു​ന്നുകൂ​ട്ടി​യ മ​ണ്ണി​ടി​ഞ്ഞ് സ​മീ​പ​ത്തെ റോ​ഡി​ലേ​ക്കും പു​ഴ​യി​ലേ​ക്കും കു​ത്തി​യൊ​ലി​ച്ചു. ഇ​ത് മു​ഖ്യ​മാ​യും ക​രാ​ർ ക​മ്പ​നി​യു​ടെ അ​നാ​സ്ഥ​യാ​ണ്.

    പ​രി​സ്ഥി​തി ലോ​ല മേ​ഖ​ല​യി​ൽ ഖ​ന​ന​വും നി​ർ​മാ​ണ​വും ന​ട​ത്തു​ന്ന​തി​നെ​തി​രെ ഗാ​ഡ്ഗി​ൽ റി​പ്പോ​ർ​ട്ട് മു​ന്ന​റി​യി​പ്പ് ന​ൽ​കി​യ​താ​ണ്. എ​ന്നി​ട്ടും എ​തി​ർ​പ്പു​ക​ൾ​ ക​ണ​ക്കി​ലെ​ടു​ക്കാ​തെ ഇ​തേ പ​രി​സ്ഥി​തി ലോ​ല മേ​ഖ​ല​ക​ൾ​ക്കി​ട​യി​ലൂ​ടെ​യാ​ണ് തു​ര​ങ്ക​പാ​ത നി​ർ​മി​ക്കാ​ൻ തീ​രു​മാ​നി​ച്ച​ത്.​ വ​യ​നാ​ട്ടി​ലേ​ക്കു​ള്ള ഗ​താ​ഗ​ത​ത്തി​ന് മ​റ്റ് മാ​ർ​ഗ​ങ്ങ​ൾ കൂ​ടി​യേ തീ​രൂ എ​ന്നതിൽ ത​ർ​ക്ക​മി​ല്ല. പ​ക്ഷേ, അ​ത് എ​ത്ര​ത്തോ​ളം പ​രി​സ്ഥി​തി സൗ​ഹൃ​ദ​വും ശാ​സ്ത്രീ​യ​വു​മാ​ക​ണ​മെ​ന്ന കാ​ര്യ​ത്തി​ൽ കൂ​ടു​ത​ൽ ചി​ന്ത​ക​ൾ ഉ​ണ്ടാ​യേ പ​റ്റൂ

    ചോ​ദ്യ​ങ്ങ​ൾ പി​ന്നെ​യും ശേ​ഷി​ക്കു​ന്നു​ണ്ട്. എ​ന്തു​കൊ​ണ്ട് മ​ഴ​ക്കാല​ങ്ങ​ളി​ൽ പ​ശ്ചി​മ​ഘ​ട്ട മ​ല​നി​ര​ക​ളി​ൽ ആ​വ​ർ​ത്തി​ച്ചു ദു​ര​ന്തം ഉ​ണ്ടാ​കു​ന്നു? വി​ക​സ​ന പ​ദ്ധ​തി​ക​ളും പ്ര​കൃ​തി​ക്കു​മേ​ലു​ള്ള ക​ട​ന്നു​ക​യ​റ്റ​വും അ​തി​ൽ എ​ന്തു പ​ങ്കാ​ണ് വ​ഹി​ക്കു​ന്ന​ത്? മ​നു​ഷ്യനി​ർ​മി​ത​മല്ലേ ഈ ​ദു​ര​ന്ത​ങ്ങ​ൾ?

    തു​ര​ങ്ക​പാ​ത​യി​ലു​ണ്ടാ​യ ദു​ര​ന്തം കേ​വ​ലം തു​ര​ങ്ക​പാ​ത നി​ർ​മാ​ണ​വു​മാ​യി ബ​ന്ധ​പ്പെ​ട്ട സാ​​ങ്കേ​തി​ക​മാ​യ അ​പാ​ക​തയായി ചു​രു​ക്കാ​ൻ പാ​ടി​ല്ല. അ​ങ്ങ​നെ​യാ​ണ് ഇ​പ്പോ​ൾ സം​ഭ​വി​ച്ചി​രി​ക്കു​ന്ന​ത്. നി​ർ​ദി​ഷ്ട തു​ര​ങ്ക​നി​ർ​മാ​ണ പ്ര​വൃ​ത്തി​യെ ​സ​മ​ഗ്ര​മാ​യി​ത്ത​ന്നെ പു​ന​ര​വ​ലോ​ക​ന​ത്തി​ന് വി​ധേ​യ​മാ​ക്കേ​ണ്ട​തു​ണ്ട്. അ​തു​പോ​ലെ പ​ശ്ചി​മ​ഘ​ട്ട​ത്തെ​യും സ​വി​ശേ​ഷ​മാ​യി വ​യ​നാ​ടി​നോ​ടു​ള്ള സ​മീ​പ​ന​ത്തെ​യും. ന​മു​ക്ക് ന​ല്ല പാ​ത​ക​ൾ വേ​ണ​മെ​ന്ന​തി​ൽ സം​ശ​യ​മി​ല്ല. പ​ക്ഷേ, ദു​ര​ന്തം ന​മു​ക്ക് വേ​ണ്ടേ വേ​ണ്ട.

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    News Summary - Disaster Repeated in Wayanad
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