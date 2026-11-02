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    വിവ ലുല!

    Posted On date_range 2 Nov 2026 7:15 AM IST
    Updated On date_range 2 Nov 2026 7:15 AM IST
    വിവ ലുല!
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    മാധ്യമം ആഴ്ചപ്പതിപ്പ് എഡിറ്റോറിയൽ
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    ​ബ്രസീൽ വീണ്ടും ചരിത്രമെഴുതി. പ്ര​സി​ഡ​ന്റ് തെ​ര​ഞ്ഞെ​ടു​പ്പി​ൽ തീ​വ്ര​ വ​ല​തു​പ​ക്ഷ സ്ഥാ​നാ​ർ​ഥി ഫ്ലാ​വി​യോ ബൊൽ​​െസ​ാനാ​രോ​യെ പ​രാ​ജ​യ​പ്പെ​ടു​ത്തി ഇ​ട​തു​പ​ക്ഷ നേ​താ​വ് ലൂ​യി​സ് ഇ​നാ​സി​യോ ലു​ല ഡ ​സി​ൽ​വ​ വീണ്ടും അധികാരത്തിലെത്തി. നാ​ലാം ത​വ​ണ​യാ​ണ് ലു​ല ബ്ര​സീ​ലി​ന്റെ പ്ര​സി​ഡ​ന്റാ​യി തെ​ര​ഞ്ഞെ​ടു​ക്ക​പ്പെ​ടു​ന്ന​ത്.

    വോ​ട്ടെ​ണ്ണ​ൽ പൂ​ർ​ത്തി​യാ​യ​പ്പോ​ൾ 80കാ​ര​നാ​യ ലു​ല​ക്ക് 51.79 ശ​ത​മാ​നം വോ​ട്ടു​ക​ൾ ല​ഭി​ച്ചു. എ​തി​രാ​ളി​യാ​യ 45കാ​ര​ൻ ഫ്ലാ​വി​യോ ബൊൽ​​െസ​ാനാ​രോ​ക്ക് 48.21 ശ​ത​മാ​നം വോ​ട്ടു​ക​ളാ​ണ് നേ​ടാ​നാ​യ​ത്. 44 ല​ക്ഷം വോ​ട്ടു​ക​ളു​ടെ ഭൂ​രി​പ​ക്ഷ​ത്തി​ലാ​ണ് ലു​ല​യു​ടെ വി​ജ​യം. ബ്ര​സീ​ലി​ൽ 1980ക​ളി​ൽ ജ​നാ​ധി​പ​ത്യം പു​നഃ​സ്ഥാ​പി​ക്ക​പ്പെ​ട്ട​ശേ​ഷം ആ​ദ്യ​ഘ​ട്ട​ത്തി​ൽ ര​ണ്ടാം​സ്ഥാ​ന​ത്തെ​ത്തി​യ സ്ഥാ​നാ​ർ​ഥി ര​ണ്ടാം​ഘ​ട്ട വോ​ട്ടെ​ടു​പ്പി​ലൂ​ടെ പ്ര​സി​ഡ​ന്റ് തെ​ര​ഞ്ഞെ​ടു​പ്പി​ൽ വി​ജ​യി​ക്കു​ന്ന​ത് ആ​ദ്യ​മാ​ണ്. സാ​വോ പോ​ളോ​യി​ൽ അ​നു​യാ​യി​ക​ളെ അ​ഭി​സം​ബോ​ധ​ന ചെ​യ്ത ലു​ല, ജ​നാ​ധി​പ​ത്യ​ത്തി​ന്റെ വി​ജ​യ​മാ​ണി​തെ​ന്ന് പ്ര​ഖ്യാ​പി​ച്ചു.

    അ​തേ​സ​മ​യം, തെ​ര​ഞ്ഞെ​ടു​പ്പ് ഫ​ലം അം​ഗീ​ക​രി​ക്കാ​നാ​വി​ല്ലെ​ന്ന നി​ല​പാ​ടി​ലാ​ണ് ഫ്ലാ​വി​യോ ബൊൽ​​െസ​ാനാ​രോ​. വോ​ട്ടെ​ടു​പ്പ് സ​മ​യം ര​ണ്ടു​മ​ണി​ക്കൂ​ർ നീ​ട്ടി​യ സു​പ്രീം​കോ​ട​തി ജ​ഡ്ജി ക്രി​സ്റ്റ്യാ​നോ സാ​നി​ന്റെ തീ​രു​മാ​ന​മാ​ണ് അ​ദ്ദേ​ഹം ചോ​ദ്യം ചെ​യ്യു​ന്ന​ത്. വോ​ട്ടെ​ടു​പ്പ് ന​ട​ക്കു​ന്ന​തി​നി​ടെ നി​യ​മ​ങ്ങ​ൾ മാ​റ്റി​യെ​ന്ന് ആ​രോ​പി​ച്ച ബൊൽ​​െസ​ാനാ​രോ​, തെ​ര​ഞ്ഞെ​ടു​പ്പ് റ​ദ്ദാ​ക്കാ​ൻ നി​യ​മ​ന​ട​പ​ടി സ്വീ​ക​രി​ക്കു​മെ​ന്ന് വ്യ​ക്ത​മാ​ക്കി. എ​ന്നാ​ൽ, വോ​ട്ടെ​ടു​പ്പ് സ​മ​യം നീ​ട്ട​ണ​മെ​ന്ന് ബൊൽ​​െസ​ാനാ​രോ​​യു​ടെ പ്ര​ചാ​ര​ണ​സം​ഘ​വും നേ​ര​ത്തേ ആ​വ​ശ്യ​പ്പെ​ട്ടി​രു​ന്ന​താ​യി റി​പ്പോ​ർ​ട്ടു​ണ്ട്. മു​ൻ പ്ര​സി​ഡ​ന്റ് ​െജയ്ർ ബൊൽ​​െസ​ാനാ​രോ​യു​ടെ മ​ക​നാ​ണ് ഫ്ലാ​വി​യോ ബൊൽ​​െസ​ാനാ​രോ​. 2022ലെ ​പ്ര​സി​ഡ​ന്റ് തെ​ര​ഞ്ഞെ​ടു​പ്പി​ൽ ലു​ല​യോ​ട് പ​രാ​ജ​യ​പ്പെ​ട്ട ജെ​യ​്ർ ബൊൽ​​െസ​ാനാ​രോ​യും തെ​ര​ഞ്ഞെ​ടു​പ്പ് ഫ​ലം അം​ഗീ​ക​രി​ക്കാ​ൻ ത​യാ​റാ​യി​രു​ന്നി​ല്ല. ​

    ബ്രസീലിൽ ലുല നേടിയ വിജയം വലതുപക്ഷത്തിന് മേൽ നേടിയ വിജയം മാത്രമല്ല. മെറ്റ എന്ന ആഗോള ടെക് കമ്പനിയുടെ പക്ഷപാത ഇടപെടലിനെതിരായ വിജയംകൂടിയാണ്. മെറ്റയുടെ ഇൻസ്റ്റ അടക്കമുള്ള പ്ലാറ്റ് ഫോമുകളിൽ ലുലയുടെ രാഷ്ട്രീയ പ്രചാരണങ്ങളുടെ റീച്ച് തുടർച്ചയായി കുറച്ചിരുന്നു. ഇത് തെളിവ് സഹിതം പുറത്തുവന്നതിനെ തുടർന്ന് ബ്രസീലിലെ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് കോടതി മെറ്റക്ക് മേൽ കനത്ത പിഴ ചുമത്തി. എതിർ സ്ഥാനാർഥി ഫ്ലാവിയോ ബൊൽ​​െസ​ാനാ​രോ​യുടെ ദൃശ്യത കൂട്ടുന്ന തരത്തിൽ മെറ്റയുടെ അൽഗോരിതം പ്രവർത്തിച്ചുവെന്നും ബ്രസീലിലെ മാധ്യമങ്ങളും സ്വതന്ത്ര സംഘടനകളും വ്യക്തമാക്കിയിട്ടുണ്ട്.

    ദ​രി​ദ്ര കു​ടും​ബാം​ഗ​മാ​യ ലു​ല, സാ​വോ പോ​ളോ​യി​ലെ ഒ​രു ഓ​ട്ടോ​മൊ​ബൈ​ൽ പാ​ർ​ട്സ് നി​ർ​മാ​ണ ഫാ​ക്ട​റി​യി​ൽ മെ​റ്റ​ൽ വ​ർ​ക്ക​റാ​യി ജോ​ലി ചെ​യ്യു​മ്പോൾ, 17ാം വയസ്സിൽ കൈയിലെ ഒരു വിരൽ അറ്റുപോയിരുന്നു. രാ​ത്രി ഷി​ഫ്റ്റി​ൽ ജോ​ലി ചെ​യ്യു​ന്ന​തി​നി​ടെ അ​വി​ടത്തെ ഒ​രു ഹൈ​ഡ്രോ​ളി​ക് പ്ര​സിലെ യ​ന്ത്ര​ത്തി​ന് ത​ക​രാ​ർ സം​ഭ​വി​ച്ചു. അ​തു ന​ന്നാ​ക്കാ​ൻ ശ്ര​മി​ക്കു​ന്ന​തി​നി​ടെ ലു​ല​യു​ടെ ഇ​ട​തു കൈയിലെ ​ചെ​റു​വി​ര​ൽ യ​ന്ത്ര​ത്തി​നു​ള്ളി​ൽ പെ​ട്ട് ച​ത​ഞ്ഞു​പോ​യി.

    ലു​ല തൊ​ഴി​ലാ​ളി യൂ​നി​യ​ൻ നേ​താ​വാ​യും പി​ന്നീ​ട് ബ്ര​സീ​ലി​ന്‍റെ വ​ലി​യൊ​രു രാ​ഷ്ട്രീ​യ ശ​ക്തി​യാ​യും ഉ​യ​ർ​ന്നു​വ​ന്ന​പ്പോ​ൾ, രാ​ഷ്ട്രീ​യ എ​തി​രാ​ളി​ക​ൾ അ​ദ്ദേ​ഹ​ത്തി​ന്റെ ഈ ​ശാ​രീ​രി​ക അ​വ​സ്ഥ​യെ ആ​ണ് ആ​ദ്യം ല​ക്ഷ്യം വെ​ച്ച​ത്. തെര​ഞ്ഞെ​ടു​പ്പ് പ്ര​ചാ​ര​ണ​ങ്ങ​ളി​ലും ച​ർ​ച്ച​ക​ളി​ലും ലു​ല​യെ അ​ധി​ക്ഷേ​പി​ക്കാ​ൻ അ​വ​ർ അ​ദ്ദേ​ഹ​ത്തെ ‘ഒമ്പത് വി​ര​ലു​കാ​ര​ൻ’ എ​ന്ന് വി​ളി​ച്ചു പ​രി​ഹ​സി​ച്ചു. ലു​ല​യു​ടെ വി​ജ​യ​ത്തി​ന് ശേ​ഷം അ​ദ്ദേ​ഹ​ത്തി​ന്റെ ഈ ​നാ​ല് വി​ര​ലു​ക​ൾ ഉ​യ​ർ​ത്തി​യു​ള്ള ചി​ത്ര​ങ്ങ​ൾ ലോ​ക​മെ​മ്പാ​ടും ത​രം​ഗ​മാ​യി മാ​റിയിട്ടുണ്ട്.

    തീവ്ര വലതുപക്ഷത്തെ അധികാരത്തിൽ നിന്ന് അകറ്റിനിർത്തിയ ബ്രസീൽ ജനത അഭിനന്ദനം അർഹിക്കുന്നു. എന്നാൽ, ബ്രസീലിന്റെ വർത്തമാന അവസ്ഥകൾ ദയനീയവും ഭീകരവുമാണ്. അവിടെ ലുലക്ക് വിജയിക്കാനാവുമോയെന്നാണ് അറിയേണ്ടത്. അമേരിക്കയെ ലുല എങ്ങനെ ​പ്രതിരോധിക്കുമെന്നും കണ്ടറിയേണ്ടിയിരിക്കുന്നു.

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    News Summary - Brazil Elects Lula Fourth Time
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