Madhyamam
    ആസാദിയുടെ നിരോധനം

    ആസാദിയുടെ നിരോധനം

    Posted On date_range 25 Aug 2025 7:30 AM IST
    Updated On date_range 25 Aug 2025 7:30 AM IST
    By
    മാധ്യമം ആഴ്ചപ്പതിപ്പ് എഡിറ്റോറിയൽ
    വർത്തമാന ഇന്ത്യയിലെ ഭരണകൂട-ഭരണവർഗ പ്രേരിതമായ ഒാരോ നിരോധനത്തിനും ഒറ്റ സ്വഭാവമാണുള്ളത്​ -ഭയം. സ്വതന്ത്രമായി ചിന്തിക്കുന്ന, ചോദ്യംചെയ്യുന്ന ജനത ഫാഷിസ്​റ്റ്​ കാലത്ത്​ ഭരണകൂടത്തിന്​ സങ്കൽപിക്കാൻ പോലുമാകില്ല. അപ്പോൾ ചിന്തയെ, നിലപാടിനെ തളച്ചിടാൻ ഏറ്റവും എളുപ്പമുള്ള മാർഗം നിരോധനം തന്നെ.

    സമീപകാലത്തെ ആദ്യ നിരോധനം ജമ്മു-കശ്​മീരിലാണ്​. ബുക്കർ സമ്മാന ജേതാവും മനുഷ്യാവകാശ പ്രവർത്തകയുമായ അരുന്ധതി റോയി എഴുതിയ ‘ആസാദി’യടക്കം 25 പുസ്​തകങ്ങൾക്ക്​ കേന്ദ്ര ആഭ്യന്തര മന്ത്രലായം നിരോധനം ഏർപ്പെടുത്തി. ഭരണഘടന വിദഗ്ധനും ചരി​ത്ര പണ്ഡിതനുമായ എ.ജി. നൂറാനിയുടെ ‘ദ കശ്മീർ ഡിസ്പ്യൂട്ട്: 1947-2012’ഉം നിരോധന പട്ടികയിലുണ്ട്​. ഇനി ഈ പുസ്തകങ്ങളിലൊന്നിന്റെ കോപ്പി കൈവശം വെച്ചുവെന്ന കുറ്റത്തിനാണ്​ ചെറുപ്പക്കാരും ചിന്തിക്കുന്നവരുമായ കശ്​മീരി ജനത ജയിലിലടക്ക​പ്പെടുക. ‘ആസാദി’ പുസ്​തകത്തേക്കാൾ ആ വാക്കും മോദി ഭരണകൂടത്തെ ഭയപ്പെടുത്തുന്നുണ്ടാവും. ഫാഷിസത്തിൽനിന്നും വർഗീയതയിൽനിന്നും ‘ആസാദി’ വേണമെന്ന് മുദ്രാവാക്യം മുഴക്കിയ വിദ്യാർഥികളെ വേട്ടയാടിയത്​ അധികം മുമ്പല്ല.

    മറ്റൊരു നിരോധനം ലോകപ്രശസ്​ത സാമ്പത്തിക വിദഗ്​ധൻ അമർത്യസെന്നിനാണ്. 91കാരനായ ആ പണ്ഡിതനെ ‘വിലക്കി’യത്​ വിശ്വഭാരതി സർവകലാശാലയാണ്​. ബംഗാളി മാഗസിൻ ആയ ‘അനുസ്തൂപ്’ ആഗസ്റ്റ് 14ന് അമർത്യസെന്നിന്​ ആദരമായി ലൈബ്രറി ഓഡിറ്റോറിയത്തിൽ സംഘടിപ്പിച്ച പരിപാടിക്കാണ്​ സർവകലാശാല അനുമതി നിഷേധിച്ചത്​. പരിപാടിയിൽ വിഖ്യാത സാമ്പത്തിക ശാസ്ത്രജ്ഞൻ ഴാങ്​ ഡ്രെസും പ്രഭാഷണം നടത്തേണ്ടിയിരുന്നു. സർവകലാശാല തടഞ്ഞതിനെ തുടർന്ന് നിശ്ചയിച്ച തീയതിയിൽതന്നെ മറ്റൊരു സ്വകാര്യ ഓഡിറ്റോറിയത്തിൽ പ്രഭാഷണം സംഘടിപ്പിച്ചു. സർവകലാശാലയുടെ സാമ്പത്തിക-ശാസ്ത്ര-രാഷ്ട്രീയ വകുപ്പുമായും എ.കെ. ദാസ് ഗുപ്ത സെന്റർ ഫോർ പ്ലാനിങ് ആൻഡ് ഡെവലപ്‌മെന്റുമായും സഹകരിച്ച് സെന്നിനെക്കുറിച്ച് മാഗസിൻ അടുത്തിടെ ഒരു പ്രത്യേക പതിപ്പ് പ്രസിദ്ധീകരിച്ചിരുന്നു. ഇൗ പ്രത്യേക പതിപ്പ്​ അധികാരികളെ ചൊടിപ്പിച്ചു എന്നുവേണം കരുതാൻ. സ്വകാര്യ വേദിയിലെ ​െഡ്രസിന്റെ പ്രഭാഷണത്തിന് തൊട്ടുപിന്നാലെ സംഘാടകരിൽ ഉൾപ്പെട്ടിരുന്ന എ.കെ. ദാസ്ഗുപ്ത സെന്ററിന്റെ ചെയർപേഴ്‌സൻ പ്രഫസർ അപുർബ കുമാർ ചതോപാധ്യായയെ നീക്കം ചെയ്ത് സർവകലാശാല വിജ്ഞാപനം പുറപ്പെടുവിക്കുകയുംചെയ്തു.

    അടുത്ത ‘വിലക്ക്​’ അസമിൽനിന്നാണ്​. ബി.ജെ.പിയാണ്​ അവി​െട ഭരിക്കുന്നത്​. മു​തി​ർ​ന്ന മാ​ധ്യ​മ​പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ക​രാ​യ സി​ദ്ധാ​ർ​ഥ് വ​ര​ദ​രാ​ജ​ൻ, ക​ര​ൺ ഥാ​പ്പ​ർ എ​ന്നി​വ​ർ​ക്കെ​തി​രെ രാ​ജ്യ​ദ്രോ​ഹ കു​റ്റ​ത്തി​ന് അ​സം പൊ​ലീ​സ് സ​മ​ൻ​സ് അയച്ചിരിക്കുകയാണ്​. ആ​ഗ​സ്റ്റ് 22ന് ​ക്രൈം​ബ്രാ​ഞ്ചി​ന് മു​ന്നി​ൽ ഹാ​ജ​രാ​കാ​നാ​ണ് നി​ർ​ദേ​ശം. നി​ല​വി​ലെ അ​ന്വേ​ഷ​ണ​വു​മാ​യി ബ​ന്ധ​പ്പെ​ട്ട വി​വ​ര​ങ്ങ​ള​റി​യാ​ൻ ചോ​ദ്യംചെ​യ്യാ​നു​ണ്ടെ​ന്നാ​ണ് സ​മ​ൻ​സി​ലു​ള്ള​ത്. വ​ര​ദ​രാ​ജ​ന് ആ​ഗ​സ്റ്റ് 14നും ​ക​ര​ൺ​ ഥാ​പ്പ​റി​ന് 18നു​മാ​ണ് സ​മ​ൻ​സ് ല​ഭി​ച്ച​ത്. നി​ർ​ദേ​ശ​ങ്ങ​ൾ പാ​ലി​ച്ചി​ല്ലെ​ങ്കി​ൽ അ​റ​സ്റ്റ് ചെ​യ്യു​മെ​ന്ന് ക്രൈം​ബ്രാ​ഞ്ച് ഇ​ൻ​സ്പെ​ക്ട​ർ സൗ​മ​ർ​ജ്യോ​തി റേ​യു​ടെ മു​ന്ന​റി​യി​പ്പു​ണ്ട്.

    രാ​ജ്യ​ത്തി​ന്റെ പ​ര​മാ​ധി​കാ​രം, ഐ​ക്യം, അ​ഖ​ണ്ഡ​ത എ​ന്നി​വ​യെ അ​പ​ക​ട​ത്തി​ലാ​ക്കു​ന്ന പ്ര​വൃ​ത്തി​ക​ൾ​ക്കെ​തി​രെ​യാ​ണ് സെ​ക്ഷ​ൻ 152 ചു​മ​ത്തു​ക. അ​സ​മി​ലെ മോ​റി​ഗാ​വ് പൊ​ലീ​സ് സ്റ്റേ​ഷ​നി​ൽ നേ​ര​ത്തേ ഫ​യ​ൽ ചെ​യ്യ​പ്പെ​ട്ട രാ​ജ്യ​ദ്രോ​ഹ കേ​സി​ൽ ജൂ​ലൈ 11ന് ​സു​പ്രീം​കോ​ട​തി ‘ദ ​വ​യ​ർ’ മാ​ധ്യ​മ​പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ക​ർ​ക്ക് അ​റ​സ്റ്റി​ൽ​നി​ന്ന് സം​ര​ക്ഷ​ണം ന​ൽ​കി​യി​രു​ന്ന​താ​ണ്. ‘രാ​ഷ്ട്രീ​യ നേ​തൃ​ത്വ​ത്തി​ന്റെ നി​യ​ന്ത്ര​ണ​ങ്ങ​ൾ കാ​ര​ണം ഇ​ന്ത്യ​ൻ വ്യോ​മ​സേ​ന​യു​ടെ യു​ദ്ധ​വി​മാ​ന​ങ്ങ​ൾ പാ​കി​സ്താ​നി​ൽ​വെ​ച്ച് ന​ഷ്ട​മാ​യി: ഇ​ന്ത്യ​ൻ പ്ര​തി​രോ​ധ അ​റ്റാ​ഷെ’ എ​ന്ന ത​ല​ക്കെ​ട്ടി​ൽ ‘ദ ​വ​യ​റി’​ൽ ജൂ​ൺ 28ന് ​പ്ര​സി​ദ്ധീ​ക​രി​ച്ച റി​പ്പോ​ർ​ട്ടു​മാ​യി ബ​ന്ധ​പ്പെ​ട്ട് ബി.​ജെ.​പി പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ക​ൻ ന​ൽ​കി​യ പ​രാ​തി​യി​ൽ ജൂ​ലൈ 11ന് ​വ​ര​ദ​രാ​ജ​നെ​തി​രെ ​മൊ​റി​ഗാവ് സ്റ്റേ​ഷ​നി​ൽ മ​റ്റൊ​രു എ​ഫ്.​ഐ.​ആ​ർ ര​ജി​സ്റ്റ​ർ ചെ​യ്തി​രു​ന്നു. അതായത്​ ഒരുതരത്തിലുള്ള വിമത-എതിർ ശബ്​ദവും കേൾക്കാൻ ഭരണകൂടം ഇഷ്​ടപ്പെടുന്നില്ല എന്ന്​ ചുരുക്കം. ഫലത്തിൽ വായന പാടില്ല, പ്രസംഗം പാടില്ല, സ്വതന്ത്ര മാധ്യമപ്രവർത്തനവും ഒട്ടും പാടില്ല. സൗകര്യമില്ല. ആസാദി തന്നെയാണ് മറുപടി.


