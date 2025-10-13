Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    വംശഹത്യ രഹിത ഫലസ്തീൻ

    Posted On date_range 13 Oct 2025 7:15 AM IST
    Updated On date_range 13 Oct 2025 7:15 AM IST
    By
    മാധ്യമം ആഴ്ചപ്പതിപ്പ് എഡിറ്റോറിയൽ
    ഗസ്സയിൽ രണ്ടു വർഷം പിന്നിട്ട, സയണിസ്​റ്റുകൾ നടത്തിയ വംശഹത്യയുടെ ബാക്കിപത്രം ഇതാണ്​:

    67,160 ഫലസ്​തീനികളുടെ കൊലപാതകം. 1,69,000 പേർക്ക്​ പരിക്ക്​. 20,000ലധികം കുട്ടികളുടെ ഉന്മൂലനം. അതിൽ 1009 പേർ നവജാത ശിശുക്കൾ. 42,011 കുട്ടികൾക്ക്​ പരിക്ക്​. 21,000 കുട്ടികൾക്ക്​ സ്​ഥായിയായ അംഗവൈകല്യം.

    154 കുട്ടികളടക്കം 459 ഫലസ്​തീനികളുടെ പട്ടിണിമരണം. 1670 ആരോഗ്യ പ്രവർത്തകർ, 254 മാധ്യമപ്രവർത്തകർ, 562 സന്നദ്ധപ്രവർത്തകർ, 830 വിദ്യാഭ്യാസപ്രവർത്തകർ എന്നിവരുടെ നിഷ്​ഠൂരമായ കൊലപാതകം.

    ഇനിയും തുടരരുത്​, സയണിസ്​റ്റുകൾ അവസാനിപ്പിച്ചേ തീരൂ.

