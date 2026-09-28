Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
profile-avator
notify
    proflie-avatar
    Login
    Homechevron_rightWeeklychevron_rightSocialchevron_rightEnvironmentchevron_rightകാ​ര​മു​ള്ള്

    കാ​ര​മു​ള്ള്

    Posted On date_range 28 Sept 2026 8:15 AM IST
    Updated On date_range 28 Sept 2026 8:16 AM IST
    കാ​ര​മു​ള്ള്
    cancel
    By
    വി.​സി. ബാ​ല​കൃ​ഷ്ണ​ൻ
    text_fields
    bookmark_border

    ‘‘കാ​തു​രു​മ്മി കാ​ര​മു​ള്ളോ​ണ്ട്കാ​തു​കു​ത്ത​ണ നേ​രം നോ​വു​മ്പോ​ൾ പ​ച്ചി​ല​നോ​ക്കി​യി​രു​ന്നാ​ൽ മ​തി​യെ​ന്റെ പൊ​ന്നേ...’’ ഇ​ട​നാ​ട​ൻ ചെ​ങ്ക​ൽ​ക്കു​ന്നു​ക​ൾ ജൈ​വ​വൈ​വി​ധ്യ​ത്തി​ന്റെ ക​ല​വ​റ​ക​ളാ​ണ്. കാ​സ​ർ​കോ​ട് ജി​ല്ല​യി​ലെ തെ​യ്യ​ക്കാ​വു​ക​ളി​ൽ പ​ല​തും ഇ​ട​നാ​ട​ൻ ചെ​ങ്ക​ൽ​ക്കു​ന്നി​ൻ പ്ര​ദേ​ശ​ങ്ങ​ളി​ലാ​ണ്. ഇ​ത്ത​രം പ്ര​ദേ​ശ​ങ്ങ​ളി​ൽ വ​ള​ർ​ന്നു​നി​ൽ​ക്കു​ന്ന കാ​ര​മു​ള്ളു​മാ​യി ബ​ന്ധ​മു​ള്ള ഒ​രു തെ​യ്യ​മാ​ണ് കാ​ര​ഗു​ളി​ക​ൻ. ചെ​റു​വ​ത്തൂ​ർ, നീ​ലേ​ശ്വ​രം, കാ​ഞ്ഞ​ങ്ങാ​ട് ഭാ​ഗ​ങ്ങ​ളി​ലെ തെ​യ്യ​ക്കാ​വു​ക​ളി​ലാ​ണ് ഇ​ത് പ്ര​ധാ​ന​മാ​യും കെ​ട്ടി​യാ​ടു​ന്ന​ത്....

    Already subscribed?

    Your Subscription Supports Independent Journalism

    View Plans

    ‘‘കാ​തു​രു​മ്മി കാ​ര​മു​ള്ളോ​ണ്ട്

    കാ​തു​കു​ത്ത​ണ നേ​രം

    നോ​വു​മ്പോ​ൾ പ​ച്ചി​ല​നോ​ക്കി​യി​രു​ന്നാ​ൽ മ​തി​യെ​ന്റെ പൊ​ന്നേ...’’

    ഇ​ട​നാ​ട​ൻ ചെ​ങ്ക​ൽ​ക്കു​ന്നു​ക​ൾ ജൈ​വ​വൈ​വി​ധ്യ​ത്തി​ന്റെ ക​ല​വ​റ​ക​ളാ​ണ്. കാ​സ​ർ​കോ​ട് ജി​ല്ല​യി​ലെ തെ​യ്യ​ക്കാ​വു​ക​ളി​ൽ പ​ല​തും ഇ​ട​നാ​ട​ൻ ചെ​ങ്ക​ൽ​ക്കു​ന്നി​ൻ പ്ര​ദേ​ശ​ങ്ങ​ളി​ലാ​ണ്. ഇ​ത്ത​രം പ്ര​ദേ​ശ​ങ്ങ​ളി​ൽ വ​ള​ർ​ന്നു​നി​ൽ​ക്കു​ന്ന കാ​ര​മു​ള്ളു​മാ​യി ബ​ന്ധ​മു​ള്ള ഒ​രു തെ​യ്യ​മാ​ണ് കാ​ര​ഗു​ളി​ക​ൻ. ചെ​റു​വ​ത്തൂ​ർ, നീ​ലേ​ശ്വ​രം, കാ​ഞ്ഞ​ങ്ങാ​ട് ഭാ​ഗ​ങ്ങ​ളി​ലെ തെ​യ്യ​ക്കാ​വു​ക​ളി​ലാ​ണ് ഇ​ത് പ്ര​ധാ​ന​മാ​യും കെ​ട്ടി​യാ​ടു​ന്ന​ത്. കാ​ര​ക്കു​ളി​യ​ൻ എ​ന്നും ഈ ​തെ​യ്യം അ​റി​യ​പ്പെ​ടു​ന്നു​ണ്ട്. ഉ​മ്മ​ട്ട​ക്കു​ളി​യ​ൻ, മാ​ര​ണ​ക്കു​ളി​യ​ൻ, ഉ​ച്ചാ​ര്‍ക്കു​ളി​യ​ൻ, അ​ക​നാ​ള്‍ക്കു​ളി​യ​ൻ, മാ​രി​ക്കു​ളി​യ​ൻ, മാ​മാ​യ​ക്കു​ളി​യ​ൻ എ​ന്നി​ങ്ങ​നെ ഗു​ളി​ക​ന്റെ വ്യ​ത്യ​സ്ത കോ​ല​ങ്ങ​ളി​ൽ ഏ​റ്റ​വും അ​പൂ​ർ​വ​മാ​യ ഒ​ന്നാ​ണ് കാ​ര​ക്കു​ളി​യ​ൻ.

    വ​ലി​യ​പൊ​യി​ലി​ലെ കാ​ര​ത്തോ​ട് എ​ന്ന ദേ​ശ​ത്ത് കാ​ര​ക്കു​ളി​യ​ന് ഒ​രു പ്ര​ധാ​ന സ്ഥാ​ന​വു​മു​ണ്ട്. ന​ട്ടു​ച്ച​നേ​ര​ത്താ​ണ് കാ​ര​ക്കു​ളി​യ​ൻ പു​റ​പ്പെ​ടു​ക. ത​ന്റെ പ്ര​ച​ണ്ഡ​മാ​യ ക​രു​ത്ത് കാ​ണി​ക്കാ​നാ​യി​രി​ക്ക​ണം ഈ ​തെ​യ്യ​ക്കോ​ലം കാ​ര​പ്പൊ​ന്ത​ക​ളി​ൽ മ​ല​ർ​ന്നു​വീ​ഴു​ക​യും പൂ​ർ​വാ​ധി​കം വീ​ര്യ​ത്തോ​ടെ എ​ഴു​ന്നേ​റ്റ് വ​രി​ക​യും ചെ​യ്യു​ന്ന​ത്. ഈ ​ച​ട​ങ്ങ് ഒ​രു​പാ​ട് പ്രാ​വ​ശ്യം ആ​വ​ർ​ത്തി​ക്കാ​റു​ണ്ട്. മു​ൾ​പ്പ​ട​ർ​പ്പു​ക​ളി​ൽ വീ​ഴു​ന്ന തെ​യ്യ​ത്തെ വ​ലി​ച്ചു​ക​യ​റ്റാ​നാ​യി പ്ര​ത്യേ​കം സ​ഹാ​യി​ക​ളു​മു​ണ്ടാ​യി​രി​ക്കും. സ​ഹാ​യി​ക​ളി​ൽ​നി​ന്നും കു​ത​റി​മാ​റി വീ​ണ്ടും വീ​ണ്ടും കൂ​ർ​ത്ത​മു​ള്ളു​ക​ളി​ലേ​ക്ക് വീ​ണു​കൊ​ണ്ടി​രി​ക്കും. ഇ​തു​മാ​യി ബ​ന്ധ​പ്പെ​ട്ട് ‘കാ​ര​ക്കു​ളി​യ​ൻ’ എ​ന്നൊ​രു ചെ​റു​ക​ഥ അം​ബി​കാ​സു​ത​ൻ മാ​ങ്ങാ​ട് എ​ഴു​തി​യി​ട്ടു​ണ്ട്.

    ഇ​ന്തോ-​മ​​േലഷ്യ​ൻ (Indo-Malesia) മേ​ഖ​ല​യി​ൽ കാ​ണ​പ്പെ​ടു​ന്ന വ​ലി​യ കു​റ്റി​ച്ചെ​ടി​യാ​ണ് കാ​ര​മു​ള്ള്. കേ​ര​ള​ത്തി​ലെ വ​ര​ണ്ട ഇ​ല​പൊ​ഴി​യും വ​ന​ങ്ങ​ളി​ലും ചെ​ങ്ക​ൽ​ക്കു​ന്നു​ക​ളി​ലും കാ​വു​ക​ളി​ലും വ​ള​രു​ന്നു. തൊ​ലി​ക്ക് ചാ​ര​നി​റ​മാ​ണ്.

    കാ​ണ്ഡ​ത്തി​ലും ശാ​ഖ​ക​ളി​ലും നീ​ണ്ടു കൂ​ർ​ത്ത മു​ള്ളു​ക​ളു​ണ്ട്. മു​ള്ളു​ക​ൾ​ക്ക് 1-3.2 സെ​ന്റി​മീ​റ്റ​ർ വ​രെ നീ​ള​മു​ണ്ട്. 1.8-4.2 സെ​ന്റി​മീ​റ്റ​ർ നീ​ള​വും 1.3.3 സെ​ന്റി​മീ​റ്റ​ർ വ​രെ വീ​തി​യു​മു​ള്ള ഇ​ല​ക​ൾ സ​മ്മു​ഖ​മാ​യി വി​ന്യ​സി​ച്ചി​രി​ക്കു​ന്നു. ഇ​ല​ക​ൾ​ക്ക് അ​ണ്ഡാ​കൃ​തി​യോ അ​പാ​ണ്ഡാ​കൃ​തി​യോ ആ​യി​രി​ക്കും. ഇ​ല​ക​ൾ ഞെ​ര​ടി​യാ​ൽ അ​ത്ര ന​ല്ല​ത​ല്ലാ​ത്ത മ​ണ​മാ​ണ്. മാ​ർ​ച്ച്-​മേ​യ് മാ​സ​ങ്ങ​ളി​ലാ​ണ് പൂ​ക്കു​ന്ന​ത്. മ​ഞ്ഞി​ച്ച പ​ച്ച​നി​റ​മു​ള്ള ചെ​റി​യ പൂ​ക്ക​ൾ പ​ത്ര​ക​ക്ഷ​ങ്ങ​ളി​ൽ മു​ള്ളു​ക​ൾ​ക്ക​ടി​യി​ലാ​യി​ട്ടാ​ണ് ഉ​ണ്ടാ​കു​ന്ന​ത്. പൂ​ക്ക​ൾ ചെ​റി​യ ക​റ്റ​ക​ളാ​യി​ട്ടാ​ണ് കാ​ണ​പ്പെ​ടു​ന്ന​ത്. അ​ര സെ​ന്റി​മീ​റ്റ​ർ മാ​ത്രം വ്യാ​സ​മു​ള്ള പൂ​വി​ന് ന​ക്ഷ​ത്ര​ത്തി​ന്റെ ആ​കൃ​തി​യാ​ണ്. പൂ​മൊ​ട്ടു​ക​ൾ ഗ്ഗോ​ലാ​കാ​ര​ത്തി​ലും ഒ​ട്ടു​ന്ന സ്വ​ഭാ​വ​മു​ള്ള​തു​മാ​ണ്. കേ​സ​ര​ങ്ങ​ൾ നാ​ലെ​ണ്ണം. ഗോ​ളാ​കൃ​തി​യു​ള്ള പ​ച്ച​നി​റ​മു​ള്ള ഫ​ല​ത്തി​നു 1-1.4 സെ​ന്റി​മീ​റ്റ​ർ വ​ലു​പ്പ​മു​ണ്ടാ​കും. പ​ഴു​ക്കു​ന്ന​തോ​ടെ മ​ഞ്ഞ​നി​റ​മാ​യി​ത്തീ​രു​ന്നു. ര​ണ്ടു വി​ത്തു​ക​ൾ കാ​ണും.

    ക​ണ്ട​ൻ​കാ​ര, ക​ട്ട​ക്കാ​ര, ക​ഠാ​ര​മു​ള്ള്, ക​ണ്ട​കാ​ര, പൂ​ച്ച​ക്കാ​ര എ​ന്നീ പേ​രു​ക​ളി​ലും അ​റി​യ​പ്പെ​ടു​ന്ന ഈ ​സ​സ്യ​ത്തി​ന്റെ ശാ​സ്ത്രീ​യ​നാ​മം Canthiun coromandelicum എ​ന്നാ​ണ്. ക​ണ്ട​ൻ​കാ​ര എ​ന്ന മ​ല​യാ​ള പ​ദ​ത്തി​ന്റെ ലാ​റ്റി​ൻ രൂ​പ​മാ​ണ് ജ​നു​സ്സ് നാ​മ​മാ​യി ന​ൽ​ക​പ്പെ​ട്ടി​രി​ക്കു​ന്ന​ത്. കോ​റ​മ​ണ്ഡ​ൽ തീ​ര​ത്തു​നി​ന്നു​ള്ള​ത് എ​ന്നാ​ണ് സ്പീ​ഷീ​സ് നാ​മ​ത്തി​ന​ർ​ഥം. ക​ട​മ്പും ചെ​ത്തി​യും ഉ​ൾ​പ്പെ​ടു​ന്ന റൂ​ബി​യേ​സി​യേ (Rubiaceae) സ​സ്യ​കു​ടും​ബ​ത്തി​ൽ ഉ​ൾ​പ്പെ​ടു​ന്നു. Wild Jessamine, Indian Barbed wire plant, Coromandel Box wood എ​ന്നി​വ​യാ​ണ് ഇം​ഗ്ലീ​ഷ് പേ​രു​ക​ൾ. ഗാ​ങ്ഗേ​രു​കീ, ഛായാ​തി​നി​ശഃ എ​ന്നി​വ​യാ​ണ് സം​സ്കൃ​ത​നാ​മ​ങ്ങ​ൾ.

    പ​ഴം ഭ​ക്ഷ്യ​യോ​ഗ്യ​മാ​ണ്. കു​ട്ടി​ക്കാ​ല​ത്ത് പ​റി​ച്ചു​തി​ന്നാ​റു​ണ്ട്. ഇ​തി​ന്റെ മു​ള്ളാ​ണ് പ​ണ്ട് പെ​ൺ​കു​ഞ്ഞു​ങ്ങ​ൾ​ക്ക് കാ​ത് കു​ത്താ​ൻ ഉ​പ​യോ​ഗി​ച്ചി​രു​ന്ന​ത്. സ്ത്രീ​ക​ൾ പ്ര​സ​വി​ച്ചാ​ൽ പ്ര​സ​വ​ര​ക്ഷ​യി​ൽ കു​റു​ക്ക് ഉ​ണ്ടാ​ക്കി കൊ​ടു​ക്കാ​ൻ കാ​ര​യി​ല ഒ​ഴി​ച്ചു​കൂ​ടാ​ൻ പ​റ്റാ​ത്ത​താ​ണ്. വി​ഷു​വി​ന് ഉ​ണ്ണി​യ​പ്പം (കാ​ര​യ​പ്പം) എ​ണ്ണ​യി​ൽ​നി​ന്നും എ​ടു​ക്കാ​ൻ ഇ​തി​ന്റെ ക​മ്പ് (ഒ​ന്നോ ര​ണ്ടോ മു​ള്ളു​ക​ൾ ഒ​ഴി​ച്ച് ബാ​ക്കി​യു​ള്ള​വ നീ​ക്കം ചെ​യ്ത​ത്) ഉ​പ​യോ​ഗി​ച്ചി​രു​ന്നു. കോ​ൽ​ക്ക​ളി​യി​ൽ ഉ​പ​യോ​ഗി​ക്കു​ന്ന കോ​ലു​ക​ൾ ഉ​ണ്ടാ​ക്കാ​നും കാ​ര​ക്ക​മ്പു​ക​ൾ ഉ​പ​യോ​ഗി​ക്കാ​റു​ണ്ട്.

     

    വ​ലി​യ തെ​ങ്ങു​ക​ളി​ൽ തേ​ങ്ങ മോ​ഷ​ണം ത​ട​യു​ന്ന​തി​നാ​യി കെ​ട്ടു​ന്ന ‘പൊ​ത്ത​ലി​ൽ’ കെ​ട്ടു​ന്ന​തി​നാ​യി കാ​ര​മു​ള്ളി​ൻ ക​മ്പു​ക​ൾ ഉ​പ​യോ​ഗി​ക്കു​മാ​യി​രു​ന്നു. കൂ​ടാ​തെ, വേ​ലി​കെ​ട്ടു​മ്പോ​ഴും കാ​ര​മു​ള്ളി​ൻ ക​മ്പു​ക​ൾ ഉ​പ​യോ​ഗി​ച്ചി​രു​ന്നു. ഇ​ല​യും വേ​രു​ക​ളും ഔ​ഷ​ധ​യോ​ഗ്യ​ങ്ങ​ളാ​ണ്. ദ​ഹ​ന​ക്കേ​ട്, ഗ്ര​ഹ​ണി, അ​തി​സാ​രം, മ​ല​ബ​ന്ധം, ഉ​ദ​ര​കൃ​മി, ത​ല​വേ​ദ​ന തു​ട​ങ്ങി​യ രോ​ഗ​ങ്ങ​ൾ​ക്ക് ഔ​ഷ​ധ​മാ​യി ഉ​പ​യോ​ഗി​ക്കു​ന്നു.

    1688ൽ ​പ്ര​സി​ദ്ധീ​ക​രി​ച്ച ഹോ​ർ​ത്തൂ​സ് മ​ല​ബാ​റി​ക്കൂ​സി​ന്റെ ഏ​ഴാം വാ​ല്യ​ത്തി​ൽ കാ​ര​മു​ള്ളി​നെ​ക്കു​റി​ച്ച് വി​വ​രി​ക്കു​ന്നു​ണ്ട്. ഇ​പ്പോ​ൾ നി​ല​വി​ലി​ല്ലാ​ത്ത ‘വ​ള്ളി-​ക്കാ​ര’ എ​ന്ന​പേ​രി​ലാ​ണ് ഈ ​ഗ്ര​ന്ഥ​ത്തി​ൽ ഈ ​സ​സ്യ​ത്തെ പ​രാ​മ​ർ​ശി​ക്കു​ന്ന​ത്. ശ​ല​ഭ​ങ്ങ​ൾ ഉ​ൾ​പ്പെ​ടെ ധാ​രാ​ളം ഷ​ഡ്പ​ദ​ങ്ങ​ളെ ആ​ക​ർ​ഷി​ക്കു​ന്ന​താ​ണ് കാ​ര​മു​ള്ളി​ന്റെ പൂ​ക്ക​ൾ. പൂ​ക്ക​ൾ​ക്ക് രൂ​ക്ഷ​മാ​യ ഗ​ന്ധ​മു​ണ്ട്.

    കാ​ര​ഗു​ളി​ക​ൻ കെ​ട്ടി​യാ​ടു​ന്ന ഇ​ട​ങ്ങ​ളി​ൽ തെ​യ്യ​ത്തി​ന്റെ അ​നു​ഷ്ഠാ​ന​വു​മാ​യി ബ​ന്ധ​പ്പെ​ട്ടു​കൊ​ണ്ടെ​ങ്കി​ലും കാ​ര​പ്പൊ​ന്ത​ക​ൾ ഇ​പ്പോ​ഴും അ​വ​ശേ​ഷി​ക്കു​ന്നു​ണ്ട്. കാ​ര​ക്കു​ളി​യ​ന്റെ പേ​രി​ലെ​ങ്കി​ലും കാ​ര​പ്പൊ​ന്ത​ക​ൾ​പോ​ലു​ള്ള ചെ​റു ആ​വാ​സ​വ്യ​വ​സ്ഥ​ക​ളു​ടെ ശേ​ഷി​പ്പു​ക​ൾ നി​ല​നി​ൽ​ക്കു​ന്ന​ത് അ​ത്ര​ക്കെ​ങ്കി​ലും ആ​ശാ​സ്യ​മാ​ണ്. എ​ന്നാ​ൽ, കാ​ര​പ്പൊ​ന്ത​ക​ൾ ന​ശി​ച്ച പ്ര​ദേ​ശ​ങ്ങ​ളി​ലു​ള്ള കാ​വു​ക​ളി​ൽ ഈ ​തെ​യ്യം കെ​ട്ടി​യാ​ടു​മ്പോ​ൾ മ​റ്റെ​വി​ടെ​നി​ന്നെ​ങ്കി​ലും കാ​ര​മു​ള്ളു​ക​ൾ വെ​ട്ടി​ക്കൊ​ണ്ടു​വ​ന്ന് ചെ​റി​യ കൂ​ന​ക​ളാ​ക്കി ച​ട​ങ്ങ് ന​ട​ത്തു​ന്ന പ​രി​പാ​ടി​യും ഇ​പ്പോ​ൾ ക​ണ്ടു​വ​രു​ന്നു​ണ്ട്! Egnasia ephyrodalis എ​ന്ന നി​ശാ​ശ​ല​ഭ​ത്തി​ന്റെ ലാ​ർ​വാ​ഭ​ക്ഷ​ണ സ​സ്യം​കൂ​ടി​യാ​ണ് ഈ ​സ​സ്യം.

    News Summary - The Rare Karagulikan Theyyam and Karamullu Shrub
    X