Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
profile-avator
notify
    proflie-avatar
    Login
    Homechevron_rightWeeklychevron_rightSocialchevron_rightEnvironmentchevron_rightകേ​ര​ള​ത്തി​ലെ ...

    കേ​ര​ള​ത്തി​ലെ സ​സ്യ​ജാ​ല​ങ്ങ​ൾ

    Posted On date_range 5 Jan 2026 8:15 AM IST
    Updated On date_range 5 Jan 2026 8:15 AM IST
    കേ​ര​ള​ത്തി​ലെ സ​സ്യ​ജാ​ല​ങ്ങ​ൾ
    cancel
    By
    വി.​സി. ബാ​ല​കൃ​ഷ്ണ​ൻ
    text_fields
    bookmark_border

    ക​ണ്ണാ​ന്ത​ളി

    “ക​ണ്ണാ​ന്ത​ളി​യും കാ​ട്ടു​കു​റി​ഞ്ഞി​യും

    ക​ണ്ണാ​ടി​നോ​ക്കും ചോ​ല​യി​ൽ...”

    (അ​നു​ഭ​വം -1985- എ​ന്ന സി​നി​മ​യി​ൽ ബി​ച്ചു തി​രു​മ​ല എ​ഴു​തി​യ ഗാ​നം)

    ക​വി​ത​ക​ളി​ലും ഗാ​ന​ങ്ങ​ളി​ലും ക​ഥ​ക​ളി​ലും ക​ണ്ണാ​ന്ത​ളി​യെ​ന്ന പേ​ര് പ​ല​ർ​ക്കും പ​രി​ചി​ത​മാ​ണ്.

    ഉ​ത്ത​ര മ​ല​ബാ​റി​ലെ കു​ന്നു​ക​ളി​ൽ പ​ല​തും മേ​ൽ​ഭാ​ഗം പ​ര​ന്ന​തും വി​ശാ​ല​വു​മാ​ണ്. ഇ​വ​യെ പാ​റ​പ്പ​ര​പ്പു​ക​ൾ എ​ന്നും വി​ളി​ച്ചു​വ​രു​ന്നു. ഓ​ണ​ക്കാ​ല​ത്ത് ഈ ​പ്ര​ദേ​ശ​ങ്ങ​ളി​ലെ കു​ന്നു​ക​ൾ പൂ​ക്ക​ൾ​കൊ​ണ്ട് നി​റ​ഞ്ഞി​രി​ക്കും. കാ​ക്ക​പ്പൂ​ക്ക​ളും കൃ​ഷ്ണ​പ്പൂ​ക്ക​ളും​ ചൂ​തും പാ​റ​നീ​ലി​യും ഇ​വി​ടെ അ​തി​മ​നോ​ഹ​ര​ങ്ങ​ളാ​യ പൂ​ക്ക​ള​മൊ​രു​ക്കി​യി​ട്ടു​ണ്ടാ​കും. ഇ​ക്കാ​ല​ത്ത് ക​ണ്ണാ​ന്ത​ളി​പ്പൂ​ക്ക​ൾ ക​ണ്മി​ഴി​ച്ചി​രി​ക്കും. കു​ന്നി​ൻ ചരി​വു​ക​ളി​ലു​ള്ള പു​ൽ​മേ​ടു​ക​ളി​ൽ, പോ​ഷ​ക​മു​ള്ള ക​റു​ത്ത മ​ണ്ണു​ള്ള കൊ​ച്ചു കൊ​ച്ചു തു​രു​ത്തു​ക​ളി​ലാ​ണ് അ​വ ത​ല​യു​യ​ർ​ത്തി നി​ൽ​ക്കു​ക. ഇ​വ അ​തി​മ​നോ​ഹ​ര​ങ്ങ​ളാ​യ ഓ​ർ​ക്കി​ഡ് പൂ​ക്ക​ളെ ഓ​ർ​മി​പ്പി​ക്കും.

    ഇ​ന്ത്യ​യി​ൽ ഡെ​ക്കാ​ൻ പീ​ഠ​ഭൂ​മി മു​ത​ൽ സ​ഹ്യാ​ദ്രി വ​രെ​യു​ള്ള പ്ര​ദേ​ശ​ങ്ങ​ളി​ലെ പു​ൽ​മേ​ടു​ക​ളി​ലും കു​ന്നി​ൻ​ചരി​വു​ക​ളി​ലു​മാ​ണ് ക​ണ്ണാ​ന്ത​ളി​പ്പൂ​ക്ക​ൾ കാ​ണാ​ൻ ക​ഴി​യു​ക. 50 മീ​റ്റ​ർ മു​ത​ൽ 200 മീ​റ്റ​ർ വ​രെ ഉ​യ​ര​മു​ള്ള ചെ​ങ്ക​ൽ​ക്കുന്നു​ക​ളി​ലും 1350 മീ​റ്റ​ർ വ​രെ ഉ​യ​ര​മു​ള്ള പു​ൽ​മേ​ടു​ക​ളി​ലും വ​ള​രു​ന്ന ഈ ​ചെ​ടി തെ​ക്കേ ഇ​ന്ത്യ​യി​ലെ ഒ​രു സ്ഥാ​നി​ക (endemic) സ​സ്യ​മാ​ണ്. ഇ​ട​വ​പ്പാ​തി​യോ​ടെ മു​ള​പൊ​ട്ടു​ന്ന ക​ണ്ണാ​ന്ത​ളി​യു​ടെ ത​ണ്ടു​ക​ൾ ച​തു​രാ​കൃ​തി​യി​ലാ​ണ്. അ​ൽ​പം നീ​ണ്ട​തും മൂ​ന്ന് ഞ​ര​മ്പു​ക​ൾ വ്യ​ക്ത​മാ​യി കാ​ണു​ന്ന​തു​മാ​യ ഇ​ല​ക​ൾ സ​മ്മു​ഖ​മാ​യി വി​ന്യ​സി​ച്ചി​രി​ക്കു​ന്നു. ഇ​ല​ക​ൾ​ക്ക് ഏ​ഴ് സെ​ന്റി​മീ​റ്റ​ർ വ​രെ നീ​ള​വും ഒ​ന്ന​ര സെ​ന്റി​മീ​റ്റ​ർ വ​രെ വീ​തി​യും കാ​ണും. 50 സെ​ന്റീ​മീ​റ്റ​ർ മു​ത​ൽ 120 സെ​ന്റി​മീ​റ്റ​ർ വ​രെ പൊ​ക്ക​ത്തി​ൽ വ​ള​രാ​റു​ണ്ട്.

    ആ​ഗ​സ്റ്റ് മു​ത​ൽ ന​വം​ബ​ർ വ​രെ​യു​ള്ള മാ​സ​ങ്ങ​ളാ​ണ് ഇ​തി​ന്റെ പൂ​ക്കാ​ലം. വി​രി​ഞ്ഞു ക​ഴി​ഞ്ഞാ​ൽ ആ​ദ്യ​ത്തെ ര​ണ്ടോ മൂ​ന്നോ ദി​വ​സം സ​ന്ധ്യ​യാ​കു​ന്ന​തോ​ടെ കൂ​മ്പു​ക​യും പി​റ്റേ​ന്ന് കാ​ല​ത്ത് വീ​ണ്ടും വി​ട​രു​ക​യും​ചെ​യ്യും. പി​ന്നീ​ട് ഒ​രാ​ഴ്ച​യി​ല​ധി​കം കൊ​ഴി​യാ​തെ നി​ൽ​ക്കും. ദ​ള​ങ്ങ​ളു​ടെ അ​റ്റം വ​യ​ല​റ്റ് നി​റ​ത്തി​ലാ​ണ്. ദി​വ​സം ക​ഴി​യു​ന്തോ​റും ദ​ള​ങ്ങ​ളു​ടെ അ​റ്റ​ത്തെ വ​യ​ല​റ്റ് നി​റം കൂ​ടി​ക്കൂ​ടി​വ​രി​ക​യും ദ​ള​ങ്ങ​ളു​ടെ ഇ​ത​ര ഭാ​ഗ​ങ്ങ​ളി​ലേ​ക്ക് വ്യാ​പി​ക്കു​ക​യും​ചെ​യ്യും. കേ​സ​ര​ങ്ങ​ൾ നാ​ല്. കേ​സ​ര​ങ്ങ​ൾ​ക്ക് സ്വ​ർ​ണ മ​ഞ്ഞ​നി​റ​മാ​ണ്. ര​ണ്ട് അ​റ​ക​ളു​ള്ള ചെ​റി​യ ഫ​ല​ത്തി​ൽ അ​നേ​കം ചെ​റു​വി​ത്തു​ക​ൾ കാ​ണ​പ്പെ​ടു​ന്നു. ഉ​ത്ത​ര കേ​ര​ള​ത്തി​ൽ പ​ല​യി​ട​ങ്ങ​ളി​ലും ഓ​ണ​പ്പൂ​വ് എ​ന്ന പേ​രി​ൽ അ​റി​യ​പ്പെ​ടു​ന്നു. ഓ​ണ​ക്കാ​ല​ത്ത് വി​രി​യു​ന്ന​തി​നാ​ലാ​ക​ണം ഈ ​പേ​ര് ല​ഭി​ച്ച​ത്. മ​ല​പ്പു​റം ജി​ല്ല​യി​ൽ പ​ല പ്ര​ദേ​ശ​ങ്ങ​ളി​ലും കാ​ച്ചി​പ്പൂ എ​ന്ന പേ​രാ​ണു​ള്ള​ത്. മു​സ്‍ലിം സ്ത്രീ​ക​ൾ ഉ​പ​യോ​ഗി​ച്ചി​രു​ന്ന കാ​ച്ചി​മു​ണ്ടി​ന്റെ ക​ര​യു​ടെ നി​റ​മു​ള്ള​തി​നാ​ലാ​ക​ണം ഈ ​പേ​ര്.

    ക​ണ്ണാ​ന്ത​ളി​യു​ടെ ശാ​സ്ത്രീ​യ നാ​മം Exacum tetragonum എ​ന്നാ​ണ്. റോ​മാ സാ​മ്രാ​ജ്യ​ത്തി​ന്റെ ഭാ​ഗ​മാ​യി​രു​ന്ന Gaulൽ ​നി​ല​വി​ലു​ണ്ടാ​യി​രു​ന്ന ഗാ​ലി​ക് ഭാ​ഷ​യി​ൽ സെ​ന്റോ​റി​യം എ​ന്ന പൂ​വി​ന്റെ പേ​രി​ന്റെ ലാ​റ്റി​ൻ രൂ​പ​മാ​ണ് ജ​നു​സ്സ് പേ​രാ​യി ന​ൽ​കി​യി​രി​ക്കു​ന്ന​ത്. നാ​ലു കോ​ണു​ക​ളു​ള്ള​ത് എ​ന്നാ​ണ് സ്പീ​ഷീ​സ് നാ​മ​ത്തി​ന​ർ​ഥം. Gentianaceae സ​സ്യ​കു​ടും​ബ​ത്തി​ൽ ഉ​ൾ​പ്പെ​ടു​ന്നു. Exacum ജ​നു​സ്സില്‍ ഉ​ൾ​പ്പെ​ടു​ന്ന പ​തി​ന​ഞ്ചോ​ളം സ​സ്യ​ങ്ങ​ൾ കേ​ര​ള​ത്തി​ൽ കാ​ണ​പ്പെ​ടു​ന്നു​ണ്ട്. Bicolor Persian Violet എ​ന്നാ​ണ് ഇം​ഗ്ലീ​ഷ് നാ​മം. അ​ക്ഷീ​പു​ഷ്പി എ​ന്നാ​ണ് സം​സ്കൃ​ത​ത്തി​ൽ അ​റി​യ​പ്പെ​ടു​ന്ന​ത്. അ​ഞ്ചാ​റു ദ​ശാ​ബ്ദം മു​മ്പു​വ​രെ ഓ​ണ​ക്കാ​ല​ത്ത് തൃ​ക്കാ​ക്ക​ര​യ​പ്പ​നെ അ​ണി​യി​ച്ചൊ​രു​ക്കു​ന്ന​തി​ന് ക​ണ്ണാ​ന്ത​ളി​പ്പൂ​ക്ക​ൾ ഉ​പ​യോ​ഗി​ച്ചി​രു​ന്നു.

    ക​ണ്ണാ​ന്ത​ളി ഔ​ഷ​ധ​മാ​യും ഉ​പ​യോ​ഗി​ക്കു​ന്നു​ണ്ട്- ചില നേ​ത്ര​രോ​ഗ​ങ്ങ​ൾ​ക്ക് ​.മൂ​ല​മെ​ടു​ത്ത് ഇ​ടി​ച്ചു പി​ഴി​ഞ്ഞ് ത​യാ​റാ​ക്കു​ന്ന സ​ത്ത് ക​ണ്ണി​ലൊ​ഴി​ക്കു​ന്ന​ത് ന​ല്ല​താ​ണ്. അ​തു​കൊ​ണ്ടാ​യി​രി​ക്ക​ണം ക​ണ്ണാ​ന്ത​ളി​യെ​ന്ന് പേ​ര് വ​ന്നി​ട്ടു​ണ്ടാ​വു​ക. ചി​ല​ത​രം ത്വ​ക് രോ​ഗ​ങ്ങ​ൾ, വ​യ​റു​വേ​ദ​ന, മൂ​ത്രാ​ശ​യ രോ​ഗ​ങ്ങ​ൾ എ​ന്നി​വ​ക്കും ഔ​ഷ​ധ​മാ​യി ഉ​പ​യോ​ഗി​ക്കു​ന്നു. നീ​രി​നു ക​യ്പു​ര​സ​മു​ള്ള​തി​നാ​ൽ ചി​ല നാ​ട്ടു​വൈ​ദ്യ​ന്മാ​ർ പ്ര​മേ​ഹ ചി​കി​ത്സ​യി​ലും ഉ​പ​യോ​ഗി​ക്കാ​റു​ണ്ട്. മ​ഴ​ക്കാ​ലം ക​ഴി​യു​ന്ന​തോ​ടെ ഉ​ണ​ങ്ങി​പ്പോ​കു​ന്ന ഇ​വ അ​ടു​ത്ത മ​ഴ​ക്കാ​ല​ത്തോ​ടെ വീ​ണ്ടും മു​ള​ച്ചു​പൊ​ന്തു​ക​യും വ​ള​ർ​ന്നു​വ​രി​ക​യും​ചെ​യ്യു​ന്നു.

    വി​ത്തു​ക​ളി​ൽ​നി​ന്ന് പു​തി​യ തൈ​ക​ളു​ണ്ടാ​കു​ന്ന​ത് വ​ള​രെ കു​റ​വാ​ണ്. ഇ​ട​നാ​ട​ൻ കു​ന്നു​ക​ളു​ടെ​യും പു​ൽ​മേ​ടു​ക​ളു​ടെ​യും നാ​ശം ക​ണ്ണാ​ന്ത​ളി​പോ​ലു​ള്ള സ​സ്യ​ങ്ങ​ളു​ടെ നി​ല​നി​ൽ​പ്പി​ന് വ​ലി​യ ഭീ​ഷ​ണി​യാ​ണ്. നാ​ടു നീ​ങ്ങു​ന്ന കു​ന്നു​ക​ളെ​ക്കു​റി​ച്ച് ‘ക​ണ്ണാ​ന്ത​ളി​പ്പൂ​ക്ക​ളു​ടെ കാ​ല’​ത്തി​ൽ എം.​ടി. വാ​സു​ദേ​വ​ൻ നാ​യ​ർ ആ​ശ​ങ്ക​പ്പെ​ടു​ന്നു​ണ്ട്. കാ​ല​മേ​റെ ക​ണ്ടി​ട്ടു​ള്ള സം​സ്കാ​ര​ങ്ങ​ളു​ടെ ആ​ഴ​ങ്ങ​ള​റി​യു​ന്ന, ഒ​രു​പാ​ട് മ​നു​ഷ്യ​ർ​ക്കും അ​തി​ലേ​റെ ജീ​വ​ജാ​ല​ങ്ങ​ൾ​ക്കും അ​ഭ​യം ന​ൽ​കു​ന്ന കു​ന്നു​ക​ളി​ലൂ​ടെ​യു​ള്ള യാ​ത്ര​ക​ൾ ഒ​രു​പാ​ട് ജീ​വി​ത​പാ​ഠ​ങ്ങ​ൾ ന​മ്മെ പ​ഠി​പ്പി​ക്കു​ന്നു.

    സ​സ്യ​ജാ​ല​ങ്ങ​​ൾ​ക്കൊ​പ്പം

    പ​ർ​വ​ത​ശി​ഖ​ര​ങ്ങ​ളി​ലെ വാ​സം മ​നു​ഷ്യ​ന്റെ കാ​ഴ്ച​പ്പാ​ടു​ക​ളി​ൽ അ​ഞ്ജ​ന​മ​ണി​യി​ക്കു​മെ​ന്ന് അ​മേ​രി​ക്ക​ൻ ത​ത്ത്വ​ചി​ന്ത​ക​നാ​യ ജോ​ർ​ജ് സ​ന്താ​യ​ന (Geroge Santhayana -1863-1952) പ​റ​യു​ക​യു​ണ്ടാ​യി. പ​ർ​വ​ത​ങ്ങ​ളു​ടെ ഉ​ച്ചി​യി​ലും മ​ല​ക​ളു​ടെ കൊ​ടു​മു​ടി​യി​ലും കു​ന്നു​ക​ളു​ടെ ത​ല​പ്പ​ത്തും ക​യ​റി​പ്പ​റ്റു​ക എ​ന്ന​ത് ഉ​ന്ന​തി​യി​ലേ​ക്കു​ള്ള മ​നു​ഷ്യ​മ​ന​സ്സി​ന്റെ അ​ഭി​വാ​ഞ്ഛ​യെ​യാ​ണു സൂ​ചി​പ്പി​ക്കു​ന്ന​തെ​ന്നു തോ​ന്നു​ന്നു. ഈ ​അ​ഭി​വാ​ഞ്ഛ​കൊ​ണ്ടാ​ണോ എ​ന്ന​റി​യി​ല്ലെ​ങ്കി​ലും യൗ​വ​ന​കാ​ല​ത്തെ എ​ന്റെ സാ​യാ​ഹ്ന​യാ​ത്ര​ക​ൾ പ​ല​പ്പോ​ഴും കു​ന്നു​ക​ളി​ലേ​ക്കാ​യി​രു​ന്നു. ഞ​ങ്ങ​ളു​ടെ നാ​ട്ടി​ലെ മി​ക്ക​വാ​റും എ​ല്ലാ കു​ന്നു​ക​ളും അ​തു​കൊ​ണ്ടു​ത​ന്നെ എ​നി​ക്ക് ഏ​റെ പ​രി​ച​യ​മാ​യി​രു​ന്നു.

    പി​ന്നീ​ട് ഏ​റെ വ​ർ​ഷ​ങ്ങ​ൾ​ക്കു ശേ​ഷ​മാ​ണ് ജൈ​വ​വൈ​വി​ധ്യം തേ​ടി​യു​ള്ള യാ​ത്ര​യി​ൽ കു​ന്നു​ക​ൾ വീ​ണ്ടും എ​ന്റെ ജീ​വി​ത​ത്തി​ൽ സ്ഥാ​നം​പി​ടി​ക്കു​ന്ന​ത്; ഏ​റെ സ്വാ​ധീ​നി​ക്കു​ന്ന​തും. അ​തി​നി​ട​യി​ൽ​ത​ന്നെ എ​പ്പോ​ഴോ വ​യ​ലു​ക​ളും കാ​ടു​ക​ളും പു​ൽ​മേ​ടു​ക​ളും മ​ല​ക​ളും എ​ന്റെ ജീ​വി​ത​ത്തി​ൽ ഏ​റെ സ്വാ​ധീ​നം ചെ​ലു​ത്തു​ക​യു​ണ്ടാ​യി. എ​ന്റെ നാ​ടാ​യ ക​ണ്ണ​പു​ര​ത്തെ സ​വി​ശേ​ഷ​മാ​യ വി​വി​ധ ആ​വാ​സ​വ്യ​വ​സ്ഥ​ക​ൾ സ​ന്ദ​ർ​ശി​ക്കു​ന്ന​തും പ​തി​വാ​യി​രു​ന്നു. കാ​ര​ക്കു​ന്നും ത​ണ്ണൂ​പ്പാ​റ​യും കീ​റ​ക്കു​ന്നും അ​യ്യോ​ത്തെ​യും ഇ​ട​ക്കേ​പ്പു​റ​ത്തെ​യും ത​ണ്ണീ​ർ​ത്ത​ട​ങ്ങ​ളും വ​യ​ലു​ക​ളും പ​ല​പ്പോ​ഴാ​യി എ​ന്റെ ന​ട​ത്ത​ത്തി​ന്റെ ഭാ​ഗ​മാ​യി​രു​ന്നു. ക​ണ്ണൂ​ർ-​കാ​സ​ർ​കോ​ട് ജി​ല്ല​യി​ലെ കാ​വു​ക​ളും മാ​ടാ​യി​പ്പാ​റ​യും ചീ​മേ​നി​ക്കു​ന്നു​ക​ളും കാ​നാ​യി​ക്കാ​ന​വും പ​ല കാ​ല​ങ്ങ​ളാ​യി സ​ന്ദ​ർ​ശി​ക്കു​ക​യു​ണ്ടാ​യി. കേ​ര​ള​ത്തി​ലെ സം​ര​ക്ഷി​ത​വ​ന​ങ്ങ​ളി​ലെ​യും വ​ന്യ​ജീ​വി​സ​ങ്കേ​ത​ങ്ങ​ളി​ലെ​യും സ​ർ​വേ​ക​ളും വ​ന​ഗ​വേ​ഷ​ണ കേ​ന്ദ്ര​വു​മാ​യി ഉ​ണ്ടാ​യി​രു​ന്ന ബ​ന്ധ​ങ്ങ​ളും എ​ന്റെ ജൈ​വ​വൈ​വി​ധ്യ പ​ഠ​ന​ങ്ങ​ളെ സ​ഹാ​യി​ച്ചി​ട്ടു​ണ്ട്. ഇ​ത്ത​രം ഫീ​ൽ​ഡ് പ​ഠ​ന​ങ്ങ​ളി​ൽ ഒ​രു​പാ​ട് സു​ഹൃ​ത്തു​ക്ക​ളും എ​ന്നോ​ടൊ​പ്പം പ​ല​പ്പോ​ഴാ​യി ഉ​ണ്ടാ​യി​രു​ന്നു.

    Show More expand_more
    News Summary - Crop nets in Kerala
    X