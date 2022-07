ഒ​​രു ജാ​​തി ഹി​​ന്ദു കോ​​ള​​നി​​യു​​ടെ ജ​​യി​​ലു​​ക​​ൾ നി​​റ​​യെ കീ​​ഴ്ജാ​​തി​​ക​​ളും മു​​സ്‍ലി​​ംക​​ളു​​മാ​​യി​​രി​​ക്കും എ​​ന്ന​​തി​​ൽ അ​​ത്ഭു​​ത​​മി​​ല്ല. മി​​ക്കി​​ല്ലേ അ​​ല​​ക്സാ​​ണ്ട​​ർ, The New Jim Crow: Mass Incarceration in the Age of Colour blindness എ​​ന്ന പു​​സ്ത​​ക​​ത്തി​​ൽ...