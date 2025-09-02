Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
profile-avator
notify
    proflie-avatar
    Login
    Homechevron_rightWeeklychevron_rightNovelchevron_rightഞാ​ൻ ഔ​റം​ഗ​സേ​ബ്

    ഞാ​ൻ ഔ​റം​ഗ​സേ​ബ്

    Posted On date_range 2 Sept 2025 10:00 AM IST
    Updated On date_range 2 Sept 2025 10:00 AM IST

    ഞാ​ൻ ഔ​റം​ഗ​സേ​ബ്
    cancel
    By
    ചാ​രു നി​വേ​ദി​ത
    text_fields
    bookmark_border

    ലോ​ക​ത്തി​ൽ നീ​യൊ​രു അ​പ​രി​ചി​ത​നെ​പ്പോ​ലെ ജീ​വി​ക്കു​ക. അ​ല്ലെ​ങ്കി​ൽ, ഒ​രു വ​ഴി​പോ​ക്ക​നെ​പ്പോ​ലെ ജീ​വി​ക്കു​ക. അ​തു​മ​ല്ലെ​ങ്കി​ൽ, ക​ല്ല​റ​യി​ൽ ഉ​റ​ങ്ങു​ന്ന ഒ​രു മ​നു​ഷ്യ​നെ​പ്പോ​ലെ ജീ​വി​ക്കു​ക. തി​രു​ദൂ​ത​ര്‍ മു​ഹ​മ്മ​ദ് (സ) (​അ​ബു ദ​ര്‍റി​നോ​ടു​ള്ള ഉ​പ​ദേ​ശം,മ​ഖ​രിം അ​ല്‍ അ​ഖ് ലാ​ഖ് - 12:5)ഭാ​ഗം ഒ​ന്ന് മു​ന്‍ക​ഥ 1ഈ ​നോ​വ​ൽ എ​ഴു​തു​ന്ന​തി​നു​മു​മ്പ്, കാ​ത​റീ​ന ഡെ ​സാ​ൻ ഹു​വാ​ൻ എ​ന്ന ക​ത്തോ​ലി​ക്ക​യാ​യ ക​ന്യാ​സ്ത്രീ​യെ​ക്കു​റി​ച്ച് ഒ​രു നോ​വ​ലെ​ഴു​താ​നു​ള്ള ത​യാ​റെ​ടു​പ്പി​ലാ​യി​രു​ന്നു എ​ഴു​ത്താ​ള​ൻ. ഈ ​കാ​ത​റീ​ന ആ​രാ​ണെ​ന്നാ​ല്‍, 1606ൽ ​ആ​ഗ്ര കൊ​ട്ടാ​ര​ത്തി​ൽ...

    Already subscribed?

    Your Subscription Supports Independent Journalism

    View Plans
    ലോ​ക​ത്തി​ൽ നീ​യൊ​രു അ​പ​രി​ചി​ത​നെ​പ്പോ​ലെ ജീ​വി​ക്കു​ക. അ​ല്ലെ​ങ്കി​ൽ, ഒ​രു വ​ഴി​പോ​ക്ക​നെ​പ്പോ​ലെ ജീ​വി​ക്കു​ക. അ​തു​മ​ല്ലെ​ങ്കി​ൽ, ക​ല്ല​റ​യി​ൽ ഉ​റ​ങ്ങു​ന്ന ഒ​രു മ​നു​ഷ്യ​നെ​പ്പോ​ലെ ജീ​വി​ക്കു​ക. തി​രു​ദൂ​ത​ര്‍ മു​ഹ​മ്മ​ദ് (സ) (​അ​ബു ദ​ര്‍റി​നോ​ടു​ള്ള ഉ​പ​ദേ​ശം,മ​ഖ​രിം അ​ല്‍ അ​ഖ് ലാ​ഖ് - 12:5)

    ഭാ​ഗം ഒ​ന്ന് മു​ന്‍ക​ഥ 1

    ഈ ​നോ​വ​ൽ എ​ഴു​തു​ന്ന​തി​നു​മു​മ്പ്, കാ​ത​റീ​ന ഡെ ​സാ​ൻ ഹു​വാ​ൻ എ​ന്ന ക​ത്തോ​ലി​ക്ക​യാ​യ ക​ന്യാ​സ്ത്രീ​യെ​ക്കു​റി​ച്ച് ഒ​രു നോ​വ​ലെ​ഴു​താ​നു​ള്ള ത​യാ​റെ​ടു​പ്പി​ലാ​യി​രു​ന്നു എ​ഴു​ത്താ​ള​ൻ. ഈ ​കാ​ത​റീ​ന ആ​രാ​ണെ​ന്നാ​ല്‍, 1606ൽ ​ആ​ഗ്ര കൊ​ട്ടാ​ര​ത്തി​ൽ ഷാ​ജ​ഹാ​ന്റെ മ​ച്ചു​ന​ത്തി​യാ​യി ജ​നി​ച്ച​വ​ളാ​ണ്. (മ​ര​ണം 1688) യാ​ഥാ​ർ​ഥ പേ​ര് മീ​റാ. ഷാ​ജ​ഹാ​നൊ​പ്പം ഒ​രേ കൊ​ട്ടാ​ര​ത്തി​ലാ​ണ് അ​വ​ര്‍ വ​ള​ർ​ന്ന​ത്. 1617 കാ​ല​ത്ത് അ​വ​രു​ടെ പ​ത്തോ പ​തി​നൊ​ന്നോ വ​യ​സ്സു പ്രാ​യ​ത്തി​ല്‍ പോ​ർചു​ഗീ​സ് നാ​വി​ക​ര്‍ അ​വ​രെ ത​ട്ടി​ക്കൊ​ണ്ടു​പോ​വു​ക​യും അ​ടി​മ​യാ​ക്കി വി​ല്‍ക്കു​ക​യും ചെ​യ്തു. മെ​ക്സി​ക്കോ​യി​ൽ​നി​ന്നു​ള്ള ഒ​രു വ​ണി​ക​നാ​ണ് അ​വ​ളെ വാ​ങ്ങി​ക്കൊ​ണ്ടു പോ​യ​ത്. അ​ക്കാ​ല​ത്ത് അ​വ​ര്‍ പ​ല അ​ത്ഭു​ത പ്ര​വൃ​ത്തി​ക​ളും കാ​ണി​ച്ചി​രു​ന്ന​തി​നാ​ല്‍ അ​ന്നു മു​ത​ല്‍ ഇ​ന്നു വ​രെ മെ​ക്സി​ക്കോ​യി​ല്‍ വ​ള​രെ പ്ര​സി​ദ്ധി​പെ​റ്റ വി​ശു​ദ്ധ മാ​താ​വാ​യി അ​വ​ര്‍ അ​റി​യ​പ്പെ​ടു​ന്നു. കാ​ത​റീ​ന ഡെ ​സാ​ൻ ഹു​വാ​ന്റെ ജീ​വ​ച​രി​ത്രം അ​ലോ​ൺ​സോ റ​മോ​സ് എ​ന്ന പാ​തി​രി മൂ​ന്നു വാ​ല്യ​ങ്ങ​ളി​ലാ​യി ര​ചി​ച്ചി​ട്ടു​ണ്ട്.

    കാ​ത​റീ​ന മു​ഗ​ൾ കൊ​ട്ടാ​ര​ത്തി​ല്‍ ജ​നി​ച്ചു വ​ള​ർ​ന്ന കാ​ല​ഘ​ട്ട​ത്തി​ല്‍ മ​ത​സ​ഹി​ഷ്ണു​ത​യു​ടെ കാ​ര്യ​ത്തി​ൽ ഹി​ന്ദു​സ്ഥാ​ൻ ലോ​ക​ത്തി​ലെത​ന്നെ മാ​തൃ​കാ​രാ​ഷ്ട്ര​മാ​യി ശോ​ഭി​ച്ചി​രു​ന്നു. അ​ക്കാ​ല​ത്ത് തു​ർ​ക്കി​യി​ൽ പ്ര​വേ​ശി​ക്ക​ണ​മെ​ങ്കി​ൽ യാ​ത്ര​ക്കാ​രും വ്യാ​പാ​രി​ക​ളും പ​ച്ച വ​സ്ത്രം ധ​രി​ക്ക​ണ​മെ​ന്ന നി​യ​മ​മു​ണ്ടാ​യി​രു​ന്നു​വെ​ന്ന് ഇ​റ്റാ​ലി​യ​ൻ സ​ഞ്ചാ​രി നി​ക്ക​ലാ​വോ മ​നൂ​ച്ചി എ​ഴു​തു​ന്നു​ണ്ട്. ത​ല കു​നി​ച്ചാ​ണ് സം​സാ​രി​ക്കേ​ണ്ട​ത്, ക​ണ്ണു​ക​ള്‍ നോ​ക്കി സം​സാ​രി​ച്ചാ​ൽ ചാ​ട്ട​വാ​റ​ടി, എ​തി​ർ​ത്തു സം​സാ​രി​ച്ചാ​ൽ കൈ​ക​ളു​ണ്ടാ​വി​ല്ല. ഇ​ങ്ങ​നെ​യാ​യി​രു​ന്നു അ​പ്പോ​ഴ​ത്തെ തു​ർ​ക്കി. എ​ന്നാ​ൽ, ഇ​ക്കാ​ല​ത്തെ ഒ​രു മ​ഹാ​ന​ഗ​രം എ​ങ്ങ​നെ​യാ​ണോ അ​തു​പോ​ലെ​യാ​ണ് ഹി​ന്ദു​സ്ഥാ​ൻ അ​ന്നു നി​ല​കൊ​ണ്ടി​രു​ന്ന​ത്. ന​ഗ​ര​ങ്ങ​ൾ മാ​ത്ര​മ​ല്ല, ഹി​ന്ദു​സ്ഥാ​ൻ മു​ഴു​വ​നും. നി​ര​വ​ധി വി​ദേ​ശ സ​ഞ്ചാ​രി​ക​ളും വ്യാ​പാ​രി​ക​ളും വ​ന്നുപൊ​യ്ക്കൊ​ണ്ടി​രു​ന്നു. ലോ​കം​ത​ന്നെ അ​സൂ​യ​പ്പെ​ടും​വി​ധം സ​മ്പ​ന്നരാ​ഷ്ട്ര​മാ​യി​രു​ന്ന​തി​നാ​ല്‍, പേ​ർ​ഷ്യ പോ​ലു​ള്ള രാ​ജ്യ​ങ്ങ​ളി​ലെ രാ​ജാ​ക്ക​ന്മാ​ർ ത​ക്കം​കി​ട്ടി​യാ​ൽ ഇ​ന്ത്യ​യി​ൽ ചെ​ന്ന് കൊ​ള്ള​യ​ടി​ക്കാ​ൻ കാ​ത്തി​രി​ക്കു​ന്നു​ണ്ടാ​യി​രു​ന്നു. മ​ഹ​മൂ​ദ് ഗ​സ്‌​ന​വി അ​ഫ്ഗാ​നി​സ്ഥാ​നി​ൽ​നി​ന്ന് ആ​വ​ർ​ത്തി​ച്ചാ​വ​ർ​ത്തി​ച്ച് ഇ​ന്ത്യ​യി​ലേ​ക്ക് വ​രാ​നു​ള്ള കാ​ര​ണ​വും ഇ​വി​ട​ത്തെ സ​മ്പ​ല്‍സ​മൃ​ദ്ധി​യാ​യി​രു​ന്നു. (ഷാ​ജ​ഹാ​ന്റെ കൊ​ട്ടാ​ര​ത്തി​ൽ സു​ര​ക്ഷാ​ചു​മ​ത​ല​യി​ലു​ണ്ടാ​യി​രു​ന്ന മു​തി​ർ​ന്ന ഉ​ദ്യോ​ഗ​സ്ഥ​ര്‍ ത​ങ്ങ​ളു​ടെ കൈ​ക​ളി​ല്‍ നി​റ​യെ സ്വ​ർ​ണ​ദ​ണ്ഡു​ക​ളും അ​വ​രു​ടെ സ​ഹാ​യി​ക​ള്‍ വെ​ള്ളി​ദ​ണ്ഡു​ക​ളും കൊ​ണ്ടു​ന​ട​ന്നി​രു​ന്ന​താ​യി മ​നൂ​ച്ചി എ​ഴു​തു​ന്നു​ണ്ട്) ഹി​ന്ദു​സ്ഥാ​നി​ലെ മ​ത​സൗ​ഹാ​ർ​ദം കാ​ര​ണം മു​ഗ​ൾ കൊ​ട്ടാ​ര​ത്തി​ലെ രാ​ജ​കു​ടും​ബ​വു​മാ​യി നി​ര​വ​ധി ക​ത്തോ​ലി​ക്കാ പാ​തി​രി​മാ​ര്‍ അ​ടു​പ്പ​ത്തി​ലാ​യി​രു​ന്നു. ഔ​റം​ഗ​സേ​ബ് ത​ന്റെ സ​ഹോ​ദ​ര​ൻ ദാ​രാ ഷി​കോ​ഹി​നെ വ​ധി​ച്ച​തി​നും ഇ​സ്‍ലാ​മി​ക പാ​ത​യി​ല്‍ തീ​വ്ര​മാ​യി മു​ഴു​കി​യ​തി​നും പി​ന്നി​ലെ ഒ​രു കാ​ര​ണ​വും ഇ​തു​ത​ന്നെ​യാ​ണെ​ന്ന് പ​റ​യാം. അ​ധി​കാ​രം ദാ​രാ​ക്ക് ല​ഭി​ച്ചി​രു​ന്നെ​ങ്കി​ല്‍ മു​ഴു​വ​ൻ ഹി​ന്ദു​സ്ഥാ​നെ​യും അ​വ​ന്‍ പാ​തി​രി​മാ​ര്‍ക്ക് ന​ൽ​കു​മാ​യി​രു​ന്നു​വെ​ന്ന് ത​ന്റെ​യൊ​രു ക​ത്തി​ൽ ഔ​റം​ഗ​സേ​ബ് പ​രോ​ക്ഷ​മാ​യി പ​രാ​മ​ര്‍ശി​ക്കു​ന്നു​ണ്ട്.

    കാ​ത​റീ​ന​യെ​ക്കു​റി​ച്ച് എ​ഴു​ത്താ​ള​ൻ എ​ഴു​താ​നു​ദ്ദേ​ശി​ക്കു​ന്ന നോ​വ​ലി​നാ​യി ഉ​പ​യോ​ഗ​പ്പെ​ടു​ത്തി​യ അ​ലോ​ൺ​സോ റ​മോ​സ് ര​ചി​ച്ച മൂ​ന്നു വാ​ല്യ​ങ്ങ​ളും ന​ല്ല കോ​ശ​ഗ്ര​ന്ഥ​ങ്ങ​ളാ​ണെ​ങ്കി​ലും വൈ​ദി​ക​നാ​യ​തി​നാ​ൽ, കാ​ത​റീ​ൻ ജ​നി​ച്ച​ത് ക​ന്യാ​മ​റി​യ​ത്തി​ന്റെ കൃ​പ​യി​ലാ​ണെ​ന്നാ​ണ് അ​ദ്ദേ​ഹം എ​ഴു​തി​യി​രി​ക്കു​ന്ന​ത്. ഇ​രു​പ​തു വ​ർ​ഷ​മാ​യി കാ​ത​റീ​ന​യു​ടെ മാ​താ​പി​താ​ക്ക​ൾ​ക്ക് കു​ട്ടി​ക​ളി​ല്ലാ​യി​രു​ന്നു. ഒ​രു കൊ​ട്ടാ​ര പാ​തി​രി​യു​ടെ നി​ർ​ദേ​ശ​പ്ര​കാ​രം ക​ന്യാ​മ​റി​യ​ത്തോ​ട് പ്രാ​ർ​ഥി​ച്ച​തി​നാ​ലാ​ണ് മീ​റാ ജ​നി​ച്ച​തെ​ന്ന് റാ​മോ​സ് പ​റ​യു​ന്നു.

    അ​ങ്ങ​നെ​യാ​യി​രി​ക്കാം. എ​ന്നാ​ൽ, എ​ഴു​ത്താ​ള​ന് അ​തി​നെ​ക്കു​റി​ച്ച് മ​റ്റു ചി​ല വ​സ്തു​ത​ക​ള്‍ ആ​വ​ശ്യ​മാ​യി​രു​ന്നു. പ​ല​യി​ട​ങ്ങ​ളി​ല്‍ അ​ന്വേ​ഷി​ച്ചെ​ങ്കി​ലും ല​ഭി​ച്ചി​ല്ല. എ​ല്ലാ​വ​രും അ​ലോ​ൺ​സോ റ​മോ​സി​ന്റെ വാ​ല്യ​ങ്ങ​ളെ അ​ടി​സ്ഥാ​ന​മാ​ക്കി​യാ​ണ് എ​ഴു​തി​യി​രി​ക്കു​ന്ന​ത്. അ​പ്പോ​ഴാ​ണ് എ​ഴു​ത്താ​ള​ന്റെ​യൊ​രു സു​ഹൃ​ത്ത് ഒ​രു അ​ഘോ​രി​യെ​ക്കു​റി​ച്ച് പ​റ​ഞ്ഞ​ത്. അ​യാ​ള്‍ അ​ക്ബ​റി​ന്റെ പ്രേ​ത​ത്തി​നോ​ട് സം​സാ​രി​ക്കും. അ​ല്ല, വ്യ​ക്ത​മാ​യി പ​റ​യേ​ണ്ട​തു​ണ്ട്. അ​യാ​ള്‍ ആ​രോ​ടു സം​സാ​രി​ക്ക​ണ​മെ​ന്ന് ആ​ഗ്ര​ഹി​ക്കു​ന്നു​വോ, ആ ​വ്യ​ക്തി​യു​ടെ പ്രേ​താ​ത്മാ​വ് അ​ഘോ​രി​യു​ടെ ശ​രീ​ര​ത്തി​ൽ പ്ര​വേ​ശി​ക്കും. അ​പ്പോ​ൾ സം​സാ​രി​ക്കു​ന്ന​ത് അ​ഘോ​രി​യ​ല്ല, ആ ​പ്രേ​താ​ത്മാ​വാ​ണ്. അ​ങ്ങ​നെ​യാ​ണ് ഇ​ട​യ്ക്കി​ടെ വി​ളി​ച്ചു​വ​രു​ത്തി അ​ക്ബ​റി​നെ അ​യാ​ള്‍ ത​ന്റെ സു​ഹൃ​ത്തു​ക്ക​ള്‍ക്ക് കാ​ണി​ച്ചു​കൊ​ടു​ക്കു​ന്ന​ത്.

    ഇ​തി​ൽ എ​ന്തെ​ങ്കി​ലും ത​ട്ടി​പ്പു​ണ്ടോ​യെ​ന്നും അ​ക്ബ​റാ​ണ് സം​സാ​രി​ക്കു​ന്ന​തെ​ന്ന് എ​ങ്ങ​നെ വി​ശ്വ​സി​ക്കാ​മെ​ന്നും എ​ഴു​ത്താ​ള​ൻ ചോ​ദി​ച്ചു. വ​ന്നു ക​ണ്ടു​നോ​ക്കെ​ന്നു സു​ഹൃ​ത്ത് പ​റ​ഞ്ഞു. ത​ന്നെ​ക്കു​റി​ച്ചു​ള്ള വി​വ​ര​മൊ​ന്നും എ​ഴു​താ​ന്‍ പാ​ടു​ള്ള​ത​ല്ലെ​ന്ന് എ​ഴു​ത്താ​ള​നി​ല്‍നി​ന്ന് അ​ഘോ​രി ഉ​റ​പ്പു​വാ​ങ്ങി​യി​രി​ക്കു​ന്ന​തി​നാ​ല്‍ അ​യാ​ളെ​ക്കു​റി​ച്ചോ അ​യാ​ളു​ടെ നാ​ടി​നെ​ക്കു​റി​ച്ചോ ഇ​വി​ടെ​യോ മ​റ്റെ​വി​ടെ​യെ​ങ്കി​ലു​മോ ഒ​ന്നും പ​റ​യാ​ൻ സാ​ധ്യ​മ​ല്ല. അ​തു​കൊ​ണ്ടു​ത​ന്നെ വാ​യ​ന​ക്കാ​ര്‍ ആ​രും​ത​ന്നെ ആ ​അ​ഘോ​രി​യെ​ക്കു​റി​ച്ചു ചോ​ദി​ച്ച് എ​ഴു​ത്താ​ള​നെ​യോ വാ​രി​ക​യു​ടെ പ​ത്രാ​ധി​പ​രെ​യോ ബു​ദ്ധി​മു​ട്ടി​ക്ക​രു​ത്. പ​ല​പ്പോ​ഴാ​യി ഇ​ത്ത​രം കാ​ര്യം ചോ​ദി​ച്ചു വ​രു​ന്ന ക​ത്തു​ക​ൾ എ​ഴു​ത്താ​ള​നെ വ​ല്ലാ​തെ അ​സ്വ​സ്ഥ​നാ​ക്കു​ന്നു​ണ്ട്. ‘ഇ​രു​പ​തു വ​ര്‍ഷ​മാ​യി എ​നി​ക്കു ചൊ​റി​യും ചി​ര​ങ്ങു​മാ​ണ്. ശ​രി​ക്കു​മൊ​ന്നു​റ​ങ്ങി​യി​ട്ടുത​ന്നെ വ​ര്‍ഷ​ങ്ങ​ളാ​യി. നി​ങ്ങ​ള്‍ എ​ഴു​തി​യി​രു​ന്ന സി​ദ്ധ​ന്റെ മേ​ല്‍വി​ലാ​സം ത​രി​ക.’ ഇ​ങ്ങ​നെ​യൊ​രു ക​ത്ത് കി​ട്ടി​യാ​ൽ ദു​ര്‍ബ​ല ഹൃ​ദ​യ​നാ​യ എ​ഴു​ത്താ​ള​ൻ എ​ന്തു​ചെ​യ്യും? സി​ദ്ധ​നാ​ണെ​ങ്കി​ല്‍ ത​ന്നെ​ക്കു​റി​ച്ചു​ള്ള യാ​തൊ​രു വി​വ​ര​വും ആ​ര്‍ക്കും ന​ല്‍ക​രു​തെ​ന്നും പ​റ​ഞ്ഞി​ട്ടു​ണ്ട്. ഇ​ങ്ങ​നെ​യാ​ണ് എ​ഴു​ത്താ​ള​ൻ പ്ര​തി​സ​ന്ധി​യി​ല്‍ അ​ക​പ്പെ​ടു​ന്ന​ത്. ആ​യ​തി​നാ​ല്‍ ആ​രും അ​ഘോ​രി​യു​ടെ വി​ലാ​സം ചോ​ദി​ച്ച് ക​ത്തെ​ഴു​ത​രു​ത്. പ്ലീ​സ്.

    * * * *

    ആ ​മു​റി​ക്ക​ക​ത്ത് പ​ത്തു പേ​രു​ണ്ടാ​യി​രു​ന്നു. ഒ​രു മൂ​ല​യി​ൽ അ​ഗ​ര്‍ബ​ത്തി എ​രി​ഞ്ഞു​കൊ​ണ്ടി​രു​ന്നു. അ​ത്ത​റി​ന്റെ മ​ണ​ത്താ​ല്‍ മു​റി മു​ഴു​വ​നും സു​ഗ​ന്ധ​പൂ​രി​ത​മാ​യി​രു​ന്നു. ഒ​രു ഭാ​ഗ​ത്ത് മൃ​ദു​വാ​യ സ്ത്രീ​സ്വ​ര​ത്തി​ല്‍ ഗ​സ​ല്‍ സം​ഗീ​തം മു​ഴ​ങ്ങി​ക്കൊ​ണ്ടി​രി​ക്കു​ന്നു. തി​ണ്ണ​പോ​ലെ ഉ​യ​ര​ത്തി​ലു​ള്ള മേ​ട​യി​ല്‍ മെ​ത്ത​യി​ട്ട് അ​തി​ല്‍ ക​ണ്ണു​ക​ള്‍ മൂ​ടി​യ​നി​ല​യി​ല്‍ ഇ​രി​ക്കു​ന്നു​ണ്ടാ​യി​രു​ന്നു അ​ഘോ​രി. മ​റ്റു​ള്ള​വ​ര്‍ അ​ൽ​പം താ​ഴെ​യാ​യി ജ​മു​ക്കാ​ള​ത്തി​ലും ഇ​രി​ക്കു​ന്നു​ണ്ടാ​യി​രു​ന്നു.  അ​ക്ബ​ര്‍ ത​ന്നെ​യാ​ണ് സം​സാ​രി​ച്ച​ത്. യാ​തൊ​രു സം​ശ​യ​വു​മി​ല്ല. എ​ന്തു​കൊ​ണ്ടെ​ന്നാ​ല്‍ വെ​ടി​വെ​ച്ചി​ട്ടാ​ല്‍പോ​ലും ആ ​അ​ഘോ​രി​ക്ക് ഹി​ന്ദ​വി1​യി​ല്‍ സം​സാ​രി​ക്കാ​ന്‍ അ​റി​യി​ല്ലെ​ന്ന് സു​ഹൃ​ത്ത് പ​റ​ഞ്ഞു.

    ആ ​കൂ​ടി​ക്കാ​ഴ്ച ക​ഴി​ഞ്ഞ​തും എ​ഴു​ത്താ​ള​ൻ ത​ന്റെ സു​ഹൃ​ത്തി​നോ​ടും അ​ഘോ​രി​യോ​ടും സം​സാ​രി​ച്ചു. അ​വ​ന്റെ നോ​വ​ലി​നു​വേ​ണ്ടി​യു​ള്ള, അ​താ​യ​ത് കാ​ത​റീ​ന​യു​ടെ ആ​ദ്യ​കാ​ല സം​ഭ​വ​ങ്ങ​ളെ​ക്കു​റി​ച്ച് എ​ന്തു​കൊ​ണ്ട് ഷാ​ജ​ഹാ​നോ​ടു​ത​ന്നെ ചോ​ദി​ച്ചു​കൂ​ടാ എ​ന്ന​താ​യി​രു​ന്നു അ​വ​ന്റെ ചി​ന്ത. അ​ഘോ​രി സ​മ്മ​തം മൂ​ളി​യ​തി​നാ​ല്‍ കാ​ര്യ​മെ​ളു​പ്പ​മാ​യി. കൂ​ടി​ക്കാ​ഴ്ച​യ്ക്കു​ള്ള ദി​വ​സ​വും കു​റി​ച്ചു. എ​ന്നാ​ല്‍, അ​ഘോ​രി​യി​ല്‍ പ്ര​വേ​ശി​ച്ച​ത് ഷാ​ജ​ഹാ​ന്റെ പ്രേ​താ​ത്മാ​വ​ല്ലാ​യെ​ന്ന കാ​ര്യം ആ ​പ്രേ​താ​ത്മാ​വ് ത​ന്റെ പേ​രു പ​റ​യു​ന്ന​തി​നു മു​മ്പേ എ​ഴു​ത്താ​ള​ന് ഊ​ഹി​ക്കാ​ന്‍ പ​റ്റി. എ​ന്തെ​ന്നാ​ല്‍ സം​ഗീ​ത​ത്തി​ല്‍ ഭ്ര​മ​മു​ള്ള​യാ​ളാ​യി​രു​ന്നു ഷാ​ജ​ഹാ​ന്‍. കൂ​ടാ​തെ, അ​ദ്ദേ​ഹ​മൊ​രു ഗാ​യ​ക​നു​മാ​യി​രു​ന്നു. അ​ദ്ദേ​ഹ​ത്തി​ന്റെ സ്വ​രം കേ​ട്ട് എ​ല്ലാ​വ​രും മ​യ​ങ്ങി​പ്പോ​കും. അ​തി​നാ​ൽ എ​ഴു​ത്താ​ള​ൻ ആ ​മു​റി​യി​ൽ കി​ഷോ​രി അ​മോ​ങ്ക​റി​ന്റെ യ​മ​ൻ രാ​ഗ​ത്തി​ലു​ള്ള​യൊ​രു കീ​ര്‍ത്ത​നം വെ​ച്ചി​രു​ന്നു. എ​ന്നാ​ല്‍, അ​ഘോ​രി​യി​ലൂ​ടെ സം​സാ​രി​ച്ച പ്രേ​താ​ത്മാ​വാ​ണെ​ങ്കി​ല്‍ തു​ട​ക്ക​ത്തി​ല്‍ത​ന്നെ അ​തു നി​ര്‍ത്തി​വെ​ക്കാ​ന്‍ പ​റ​ഞ്ഞു. ആ ​നി​മി​ഷം അ​വ​ൻ ആ​ശ​യ​ക്കു​ഴ​പ്പ​ത്തി​ലാ​യി. പി​ന്നീ​ട് അ​ല്പ സ​മ​യ​ത്തി​നു ശേ​ഷം അ​ദ്ദേ​ഹം ത​ന്നെ ത​ന്റെ പേ​രു പ​റ​ഞ്ഞ​പ്പോ​ൾ ആ​ശ​യ​ക്കു​ഴ​പ്പം പൂ​ർ​ണ്ണ​മാ​യും മാ​റി.

    അ​ഘോ​രി​യി​ലേ​ക്ക് പ്ര​വേ​ശി​ച്ച​ത് ഔ​റം​ഗ​സേ​ബി​ന്റെ പ്രേ​താ​ത്മാ​വാ​യി​രു​ന്നു. ഇ​തെ​ങ്ങ​നെ സം​ഭ​വി​ച്ചു​വെ​ന്നു ചോ​ദി​ക്കാ​തെ ത​ന്നെ ഔ​റം​ഗ​സേ​ബ് കാ​ര്യം വി​വ​രി​ച്ചു. അ​ദ്ദേ​ഹം വി​ശ​ദീ​ക​രി​ച്ച​തി​ന്റെ ചു​രു​ക്കം ഇ​താ​ണ്:

    ഔ​റം​ഗ​സേ​ബി​നെ​ക്കു​റി​ച്ച് ച​രി​ത്ര​ത്തി​ല്‍ ഒ​രു​പാ​ട് തെ​റ്റാ​യ വി​വ​ര​ങ്ങ​ളാ​ണ് നി​റ​ഞ്ഞു​കി​ട​ക്കു​ന്ന​ത്. ഒ​രു എ​ഴു​ത്താ​ള​നോ​ട് ത​ന്റെ യ​ഥാ​ർ​ഥ ക​ഥ പ​റ​യു​ന്ന​തി​ലൂ​ടെ ആ ​തെ​റ്റു​ക​ളെ​ല്ലാം തി​രു​ത്താ​ൻ ക​ഴി​യു​മെ​ന്ന് ക​രു​തി ത​ന്റെ പി​താ​വി​ന്റെ അ​നു​വാ​ദം വാ​ങ്ങി അ​ദ്ദേ​ഹ​ത്തി​നു പ​ക​രം എ​ഴു​ത്താ​ള​നെ സ​ന്ധി​ച്ചി​രി​ക്കു​ക​യാ​ണ് ഔ​റം​ഗ​സേ​ബ്. അ​ദ്ദേ​ഹം പ​റ​ഞ്ഞ പ​ല വി​വ​ര​ങ്ങ​ളും അ​വ​നെ അ​ത്ഭു​ത​പ്പെ​ടു​ത്തി. പി​ന്ന​ല്ലാ​തെ? ത​ന്റെ ജ്യോ​തി​ഷ​ന്‍ ഒ​രു ബ്രാ​ഹ്മ​ണ​നാ​ണെ​ന്ന് പ​റ​ഞ്ഞു അ​ദ്ദേ​ഹം. അ​ക്ബ​ര്‍നാ​മ​യു​ടെ ആ​ദ്യ വാ​ല്യ​ത്തി​ന്റെ തു​ട​ക്ക​ത്തി​ല്‍ അ​ബു​ൽ ഫ​സ​ൽ അ​ക്ബ​ർ ബാ​ദു​ഷ​യു​ടെ ജാ​ത​ക​ത്തെ​ക്കു​റി​ച്ചുത​ന്നെ അ​മ്പ​ത് പേ​ജു​ക​ൾ എ​ഴു​തി​യി​ട്ടി​ല്ലേ​യെ​ന്ന് ചോ​ദി​ക്കു​ന്നു അ​ദ്ദേ​ഹം.

    അ​തു മാ​ത്ര​മ​ല്ല, താ​നാ​ണോ മ​തം മാ​റ്റി​യ​തെ​ന്ന ചോ​ദ്യം ഉ​ന്ന​യി​ക്കു​ന്ന​തോ​ടൊ​പ്പം ഹി​ന്ദു​ക്ക​ള്‍ക്കാ​യി ക്ഷേ​ത്ര​ങ്ങ​ള്‍ പ​ണി​ക​ഴി​പ്പി​ച്ചു കൊ​ടു​ത്തി​ട്ടു​ള്ള കാ​ര്യ​വും പ​റ​യു​ന്നു. നി​ര്‍മി​ച്ചു​കൊ​ടു​ക്കു​ക മാ​ത്ര​മ​ല്ല, അ​വ പ​രി​പാ​ലി​ക്കു​ന്ന​തി​നാ​യി ധ​ന​സ​ഹാ​യം ന​ൽ​കു​ക​യും ചെ​യ്തി​ട്ടു​ണ്ട്. എ​ല്ലാ​റ്റി​നും ച​രി​ത്ര​ത്തി​ല്‍നി​ന്ന് അ​ദ്ദേ​ഹം തെ​ളി​വു​ക​ൾ നി​ര​ത്തു​ന്നു. എ​ഴു​ത്താ​ള​ന്‍ ആ ​തെ​ളി​വു​ക​ളെ​ല്ലാം പ​രി​ശോ​ധി​ച്ച​പ്പോ​ൾ അ​വ മി​ക്ക​വാ​റും ശ​രി​യാ​യി​രു​ന്നു. തെ​ളി​വു​ക​ള്‍ എ​ന്തെ​ന്നാ​ല്‍, യൂ​റോ​പ്യ​ൻ സ​ഞ്ചാ​രി​ക​ളു​ടെ കു​റി​പ്പു​ക​ളും ഔ​റം​ഗ​സേ​ബി​ന്റെ മ​ര​ണാ​ന​ന്ത​രം എ​ഴു​തി​യ ച​രി​ത്ര​ങ്ങ​ളും. മ​റ്റു ച​ക്ര​വ​ർ​ത്തി​മാ​രെ​പ്പോ​ലെ, ആ​ളു​ക​ളെ വെ​ച്ചെ​ഴു​തി​യ ച​രി​ത്ര​മ​ല്ല. ഔ​റം​ഗ​സേ​ബി​ന്റെ മ​ര​ണ​ശേ​ഷം എ​ഴു​ത​പ്പെ​ട്ട​വ.

    ഇ​പ്ര​കാ​രം ഔ​റം​ഗ​സേ​ബി​ന്റെ സ​ത്വ​ര പ്ര​വ​ൃത്തി കാ​ര​ണം കാ​ത​റീ​ന ഡെ ​സാ​ൻ ഹു​വാ​നെ​ക്കു​റി​ച്ച് എ​ഴു​താ​ന്‍ പ​ദ്ധ​തി​യി​ട്ടി​രു​ന്ന നോ​വ​ല്‍ മാ​റ്റി​വെ​ച്ച് ഔ​റം​ഗ​സേ​ബി​ന്റെ ക​ഥ അ​ദ്ദേ​ഹം പ​റ​ഞ്ഞു​പോ​കെ അ​വ​ന്‍ എ​ഴു​താ​ന്‍ തു​ട​ങ്ങി. (എ​ന്നാ​ല്‍ അ​വ​ന്റെ മ​ന​സ്സി​ലൂ​ടെ​യൊ​രു ചി​ന്ത ക​ട​ന്നു​പോ​യി. എ​ടാ മ​ഹാ​പാ​പീ, ജീ​വി​ച്ചി​രി​ക്കു​മ്പോ​ൾ പി​താ​വി​നെ പി​ടി​ച്ച് ത​ട​വി​ലാ​ക്കി. മ​രി​ച്ച​തി​നു ശേ​ഷ​വും അ​ദ്ദേ​ഹ​ത്തെ ത​ള്ളി​മാ​റ്റി വ​ന്നി​രി​ക്കു​ന്നു​വ​ല്ലോ!)

    അ​പ്പോ​ൾ എ​ഴു​ത്താ​ള​ന്റെ​യു​ള്ളി​ല്‍ മ​റ്റൊ​രു ചോ​ദ്യ​വും ഉ​യ​ർ​ന്നു. ഒ​രു പ്രേ​താ​ത്മാ​വ് ത​ന്റെ ക​ഥ പ​റ​യു​മ്പോ​ള്‍ വെ​റു​തെ എ​ഴു​തി​യാ​ല്‍ അ​തി​ന് ആ​ധി​കാ​രി​ക​ത കൈ​വ​രു​ത്തു​വാ​ന്‍ എ​ന്തു​ചെ​യ്യും? ഒ​രൊ​റ്റ വ​ഴി​യാ​ണ് ഉ​ണ്ടാ​യി​രു​ന്ന​ത്. ഒ​രു ഭാ​ഗ​ത്ത് പ്രേ​താ​ത്മാ​വ് പ​റ​യു​ന്ന​തെ​ല്ലാം രേ​ഖ​പ്പെ​ടു​ത്തി​ക്കൊ​ണ്ടി​രി​ക്കു​ക, പി​ന്നീ​ട് അ​ത് കോ​ശ​ഗ്ര​ന്ഥ​ങ്ങ​ളി​ല്‍ പ​രി​ശോ​ധി​ക്കു​ക. അ​ത​നു​സ​രി​ച്ച്, ഔ​റം​ഗ​സേ​ബി​ന്റെ സം​ഭാ​ഷ​ണം ശ​ബ്ദ​ലേ​ഖ​ന ഉ​പ​ക​ര​ണ​ത്തി​ല്‍ രേ​ഖ​പ്പെ​ടു​ത്താ​മെ​ന്നും എ​ഴു​ത്താ​ള​ന്‍ ക​രു​തി. എ​ന്നാ​ൽ, ഔ​റം​ഗ​സേ​ബ് വി​സ​മ്മ​തി​ച്ചു. അ​ട​യാ​ള​ങ്ങ​ൾ ഉ​പേ​ക്ഷി​ച്ചു പോ​കു​ന്ന​ത് അ​വ​രു​ടെ (പ്രേ​താ​ത്മാ​ക്ക​ളു​ടെ) ലോ​ക​നി​യ​മ​ങ്ങ​ള്‍ക്ക് സ്വീ​കാ​ര്യ​മ​ല്ല​ത്രെ. അ​തെ​ന്ത് യു​ക്തി​യാ​ണെ​ന്ന​റി​യി​ല്ല. എ​ന്നാ​ൽ, എ​ഴു​ത്താ​ള​ൻ ത​ന്നോ​ടൊ​പ്പം കൂ​ടെ​കൂ​ട്ടി​യ റി​സ്വാ​ൻ, ഔ​റം​ഗ​സേ​ബി​ന്റെ സം​ഭാ​ഷ​ണം പ​ക​ർ​ത്തി​യെ​ഴു​തി ന​ല്‍കാ​മെ​ന്ന് പ​റ​ഞ്ഞ​പ്പോ​ൾ എ​ഴു​ത്താ​ള​ന് ആ​ശ്വാ​സ​മാ​യി. ക​ട​ലാ​സു​ക​ളി​ല്‍ കു​റി​പ്പെ​ഴു​താം. അ​തി​ന് ഔ​റം​ഗ​സേ​ബ് മ​റു​ത്തൊ​ന്നും പ​റ​ഞ്ഞി​ല്ല.

     

    * * * *

    മു​ഗ​ൾ ച​ക്ര​വ​ർ​ത്തി​മാ​രെ​ല്ലാ​വ​രും​ത​ന്നെ ബ്രാ​ഹ്മ​ണ ജ്യോ​തി​ഷി​മാ​രെ ത​ങ്ങ​ളു​ടെ കൊ​ട്ടാ​ര​ങ്ങ​ളി​ൽ ഉ​യ​ർ​ന്ന​സ്ഥാ​ന​ങ്ങ​ളി​ൽ പ്ര​തി​ഷ്ഠി​ച്ചി​രു​ന്നു. ഔ​റം​ഗ​സേ​ബ് ഉ​ള്‍പ്പെ​ടെ. പ​ണ്ഡി​റ്റ് ച​ന്ദ​ർ​ബാ​ന്‍ ബ്രാ​ഹ്മ​ൺ –അ​താ​ണ് അ​ദ്ദേ​ഹ​ത്തി​ന്റെ മു​ഴു​വ​ൻ പേ​ര്– 1620ക​ളു​ടെ അ​വ​സാ​നം മു​ത​ൽ 1663 വ​രെ ഷാ​ജ​ഹാ​ന്റെ​യും ഔ​റം​ഗ​സേ​ബി​ന്റെ​യും ദ​ര്‍ബാ​റു​ക​ളി​ല്‍ ആ​സ്ഥാ​ന ജ്യോ​തി​ഷി​യാ​യും ആ​സ്ഥാ​ന ക​വി​യാ​യും മു​ൻ​ഷി​യാ​യും ത​ന്റെ ബ്രാ​ഹ്മ​ണ സ്വ​ത്വം ഉ​പേ​ക്ഷി​ക്കാ​തെത​ന്നെ സ്ഥാ​ന​ങ്ങ​ള്‍ അ​ല​ങ്ക​രി​ച്ചി​രു​ന്നു. ഷാ​ജ​ഹാ​ൻ രോ​ഗ​ബാ​ധി​ത​നാ​യ​പ്പോ​ൾ ദാ​രാ ഷി​കോ​ഹാ​ണ് രാ​ജ്യാ​ധി​കാ​രം കൈ​യാ​ളി​യി​രു​ന്ന​ത്. അ​പ്പോ​ഴും ച​ന്ദ​ർ​ബാ​ന്‍ ബ്രാ​ഹ്മ​ണനാ​യി​രു​ന്നു കാ​ര്യ​നി​ര്‍വാ​ഹ​ക​നാ​യി​രു​ന്ന​ത്. ബ്രാ​ഹ്മ​ണ​നാ​യി​രു​ന്നെ​ങ്കി​ലും പേ​ർ​ഷ്യ​ൻ ഭാ​ഷ​യി​ലെ ആ​ദ്യ​ത്തെ ഇ​ന്ത്യ​ൻ ക​വി​യാ​യും ഗ​ദ്യ എ​ഴു​ത്താ​ള​നാ​യും ച​ന്ദ​ർ​ബാ​ന്‍ അ​റി​യ​പ്പെ​ടു​ന്നു. അ​തി​നു​മാ​ത്രം പേ​ര്‍ഷ്യ​ന്‍ ഭാ​ഷ ച​ന്ദ​ര്‍ബാ​ന്റെ മാ​തൃ​ഭാ​ഷ​യ​ല്ല. അ​തു പ​ഠി​ച്ചെ​ടു​ത്ത ഭാ​ഷ. ആ​ക​യാ​ൽ, ഔ​റം​ഗ​സേ​ബി​ന്റെ കാ​ല​ത്ത് അ​ദ്ദേ​ഹ​ത്തി​ന്റെ ദ​ര്‍ബാ​റി​ല്‍ സു​പ്ര​ധാ​ന സ്ഥാ​നം വ​ഹി​ച്ചി​രു​ന്ന ഒ​രു ബ്രാ​ഹ്മ​ണ​ൻ ത​ന്റെ ആ​ത്മ​ക​ഥ പേ​ർ​ഷ്യ​ൻ ഭാ​ഷ​യി​ൽ, ഗ​ദ്യ​രൂ​പ​ത്തി​ൽ എ​ഴു​തി​യി​രി​ക്കു​ന്നു​വെ​ന്ന​ത് എ​ന്തു​മാ​ത്രം അ​മൂ​ല്യ​മാ​യ നി​ധി​യാ​ണ്! അ​തു​പോ​ലെ, ഷാ​ജ​ഹാ​ന്റെ ദ​ര്‍ബാ​റി​ലും പി​ന്നീ​ട് ഔ​റം​ഗ​സേ​ബി​ന്റെ ദ​ര്‍ബാ​റി​ലും വൈ​ദ്യ​നാ​യി സേ​വ​ന​മ​നു​ഷ്ഠി​ച്ച ഫ്രാ​ൻ​സ്വാ ബെ​ർ​നി​യേ (Franois Bernier 1620-1688) ഒ​രു യാ​ത്രാ​വി​വ​ര​ണ ഗ്ര​ന്ഥം ര​ചി​ച്ചി​രു​ന്നു.

     

    നി​ക്ക​ലാ​വോ മ​നൂ​ച്ചി (Niccolao Manucci 1638-1717) ആ​യി​രു​ന്നു മ​റ്റൊ​രാ​ൾ. ജ​ന്മ​നാ​ടാ​യ വെ​നീ​സ് വി​ട്ട് പ​തി​നെ​ട്ടാം വ​യ​സ്സി​ൽ (1656) ഇ​ന്ത്യ​യി​ലെ​ത്തി​യ വ്യ​ക്തി​യാ​ണ് ഇ​ദ്ദേ​ഹം. പി​ന്നീ​ട് അ​മ്പ​ത്തി​നാ​ലു വ​ർ​ഷം ഇ​ന്ത്യ​യി​ൽ​ത​ന്നെ താ​മ​സി​ച്ചു. ഷാ​ജ​ഹാ​ൻ ച​ക്ര​വ​ർ​ത്തി​യു​ടെ കു​ടും​ബ​വു​മാ​യി –പ്ര​ത്യേ​കി​ച്ച് ദാ​രാ​യു​മാ​യി– അ​ടു​പ്പ​മു​ണ്ടാ​യി​രു​ന്ന വൈ​ദ്യ​ൻ. താ​ൻ നേ​രി​ല്‍ ക​ണ്ട സം​ഭ​വ​ങ്ങ​ളെ​ല്ലാം നാ​ലു വാ​ല്യ​ങ്ങ​ളി​ലാ​യി അ​ദ്ദേ​ഹം എ​ഴു​തി​യി​ട്ടു​ണ്ട്. അ​തി​ല്‍ ആ​ദ്യ വാ​ല്യം ഔ​റം​ഗ​സേ​ബി​ന്റെ കാ​ല​ഘ​ട്ട​ത്തെ​യാ​ണ് പ്ര​തി​പാ​ദി​ക്കു​ന്ന​ത്. “ഞാ​ൻ കാ​ണാ​ത്ത​തും അ​നു​ഭ​വി​ക്കാ​ത്ത​തു​മാ​യ ഒ​ന്നുംത​ന്നെ എ​ന്റെ കു​റി​പ്പു​ക​ളി​ൽ എ​ഴു​തി​യി​ട്ടി​ല്ല” എ​ന്നു പ​റ​യു​ന്നു മ​നൂ​ച്ചി.

    അ​വ​സാ​ന​മാ​യി, ഒ​രേ​യൊ​രു കാ​ര്യം മാ​ത്രം ഊ​ന്നി​പ്പ​റ​യാ​ൻ എ​ഴു​ത്താ​ള​ൻ ആ​ഗ്ര​ഹി​ക്കു​ന്നു. അ​ത് ഫ്രാ​ൻ​സ്വാ ബെ​ർ​നി​യെ ത​ന്റെ യാ​ത്രാ​വി​വ​ര​ണ​ത്തി​ൽ പ​റ​യു​ന്ന​തു​പോ​ലെ, “ഈ ​ച​രി​ത്ര​മാ​ണ് ഏ​റ്റ​വും ശ​രി​യെ​ന്ന് ഞാ​ൻ പ​റ​യി​ല്ല. എ​ന്നാ​ല്‍, തീ​ര്‍ച്ച​യാ​യും ​മ​റ്റു​ള്ള​വ​ർ എ​ഴു​തി​യ​തി​നേ​ക്കാ​ൾ തെ​റ്റു​ക​ൾ കു​റ​വാ​യി​രി​ക്കു​മെ​ന്നു​മാ​ത്രം ഉ​റ​പ്പി​ച്ചു പ​റ​യു​ന്നു”

    മു​ന്‍ക​ഥ 2

    ത​ന്റെ പ്ര​ജ​ക​ളെ തു​ല്യ​രാ​യി പ​രി​ഗ​ണി​ച്ച് ഭ​രി​ക്കു​ക​യാ​ണ് ഒ​രു രാ​ജാ​വി​ന്റെ ഏ​റ്റ​വും പ്ര​ധാ​ന​പ്പെ​ട്ട ക​ട​മ എ​ന്നു മ​ന​സ്സി​ലാ​ക്കി പ്ര​വ​ര്‍ത്തി​ച്ച മ​ഹാ​നാ​യ ഒ​രു രാ​ജാ​വു​ണ്ടെ​ങ്കി​ല്‍ അ​തു തീ​ര്‍ച്ച​യാ​യും ഔ​റം​ഗ​സേ​ബാ​ണ്.

    ● ഔ​റം​ഗ​സേ​ബി​ന്റെ ദ​ർ​ബാ​റി​ൽ എ​ട്ടു വ​ർ​ഷം സേ​വ​ന​മ​നു​ഷ്ഠി​ച്ച ഫ്ര​ഞ്ച് വൈ​ദ്യ​ന്‍ ഫ്രാ​ൻ​സ്വാ ബെ​ർ​നി​യേ

     എ​നി​ക്കു വേ​ണ്ടി​യ​ല്ല, മ​റ്റു​ള്ള​വ​ര്‍ക്കാ​യി ജീ​വി​ച്ച് സേ​വ​നം ചെ​യ്യാ​നാ​ണ് ദൈ​വം എ​ന്നെ ഈ ​ലോ​ക​ത്തേ​ക്ക് അ​യ​ച്ചി​രി​ക്കു​ന്ന​ത്.

    ● ഔ​റം​ഗ​സേ​ബ്

    ഒ​രു രാ​ജാ​വി​ന്റെ ക​ർ​ത്ത​വ്യ​മെ​ന്തെ​ന്നാ​ല്‍, ആ​വ​ശ്യ​മെ​ങ്കി​ൽ ത​ന്റെ ജ​ന​ങ്ങ​ൾ​ക്കു​വേ​ണ്ടി കൈ​യി​ൽ വാ​ളു​മേ​ന്തി മ​രി​ക്കാ​ൻ ത​യാ​റാ​വു​ക എ​ന്ന​താ​ണ്.

    ● ഔ​റം​ഗ​സേ​ബ്

    ഈ ​ക​ഥ​യി​ൽ പ​റ​ഞ്ഞി​രി​ക്കു​ന്ന എ​ല്ലാ അ​ഭി​പ്രാ​യ​ങ്ങ​ളും ഔ​റം​ഗ​സേ​ബ് ച​ക്ര​വ​ർ​ത്തി​യി​ല്‍ നി​ക്ഷി​പ്ത​മാ​ണ്. അ​വ​യ്ക്ക് എ​ഴു​ത്താ​ള​ൻ ഉ​ത്ത​ര​വാ​ദി​യ​ല്ല. അ​വ​യി​ൽ ഔ​റം​ഗ​സേ​ബി​ന്റെ പ​ല വീ​ക്ഷ​ണ​ങ്ങ​ളോ​ടും എ​ഴു​ത്താ​ള​ന് യോ​ജി​പ്പി​ല്ലെ​ങ്കി​ലും അ​ദ്ദേ​ഹ​വു​മാ​യി അ​വ​യെ​ക്കു​റി​ച്ചെ​ല്ലാം ച​ർ​ച്ച ചെ​യ്യാ​ൻ എ​ഴു​ത്താ​ള​ന് ക​ഴി​യി​ല്ല. അ​ദ്ദേ​ഹ​മാ​ണെ​ങ്കി​ല്‍ ഒ​രു ച​ക്ര​വ​ര്‍ത്തി. കൂ​ടാ​തെ, ഒ​രു പ്രേ​താ​ത്മാ​വും. അ​ടി​ച്ചാ​ലോ അ​തോ​ടെ തീ​ര്‍ന്നു ക​ഥ. അ​തി​നു​ശേ​ഷം അ​യ്യോ എ​ന്നു പ​റ​ഞ്ഞാ​ലും വ​രി​ല്ല, അ​മ്മാ​യെ​ന്നു പ​റ​ഞ്ഞാ​ലും വ​രി​ല്ല. അ​തി​നാ​ലാ​ണ് അ​ദ്ദേ​ഹ​വു​മാ​യി യാ​തൊ​രു വി​ധ സം​വാ​ദ​ത്തി​ലും ഏ​ര്‍പ്പെ​ടാ​തെ വാ​യ മൂ​ടി​വെ​ച്ച് അ​ദ്ദേ​ഹം പ​റ​യു​ന്ന​ത് എ​ഴു​ത്താ​ള​ന്‍ കേ​ട്ടു​കൊ​ണ്ടി​രു​ന്ന​ത്. അ​തു​കൂ​ടാ​തെ, സം​വാ​ദ​ത്തി​ല്‍ ഏ​ര്‍പ്പെ​ടാ​ന്‍ അ​ദ്ദേ​ഹം ജ​നാ​ധി​പ​ത്യ​വാ​ദി​യോ ഇ​രു​പ​ത്തി​യൊ​ന്നാം നൂ​റ്റാ​ണ്ടി​ലെ ബു​ദ്ധി​ജീ​വി​യോ അ​ല്ലെ​ന്ന കാ​ര്യം നി​ങ്ങ​ൾ​ക്ക​റി​യാ​മ​ല്ലോ!

    എ​ഴു​ത്താ​ള​ൻ ഔ​റം​ഗ​സേ​ബു​മാ​യി ആ​ശ​യ​വി​നി​മ​യം ന​ട​ത്തു​ന്ന​ത് ഏ​തു മാ​ധ്യ​മ​ത്തി​ലൂ​ടെ​യാ​ണോ ആ ​മാ​ധ്യ​മ​ത്തെ ഔ​റം​ഗ​സേ​ബി​ന്റെ വീ​ക്ഷ​ണ​ങ്ങ​ൾ​ക്ക് ഉ​ത്ത​ര​വാ​ദി​യാ​ക്കാ​ൻ ന​മു​ക്ക് ക​ഴി​യി​ല്ല. മാ​ധ്യ​മ​മാ​യി നി​ല​കൊ​ണ്ടി​രു​ന്ന വ്യ​ക്തി​ക്ക് ഔ​റം​ഗ​സേ​ബ് എ​ന്ന പേ​രി​ലൊ​രു രാ​ജാ​വു​ണ്ടാ​യി​രു​ന്നു എ​ന്ന​റി​യാ​മ​ല്ലാ​തെ മ​റ്റൊ​ന്നു​മ​റി​യി​ല്ല. പ്രേ​താ​ത്മാ​വ് അ​യാ​ളു​ടെ ശ​രീ​ര​ത്തി​ൽ പ്ര​വേ​ശി​ച്ച് സം​സാ​രി​ച്ച​ശേ​ഷം പ്രേ​താ​ത്മാ​വ് പ​റ​ഞ്ഞ​തെ​ന്താ​ണെ​ന്ന കാ​ര്യ​വും അ​യാ​ളു​ടെ ഓ​ർ​മ​യി​ല്‍ ഉ​ണ്ടാ​യി​രി​ക്കി​ല്ല. രേ​ഖ്ത്ത എ​ന്ന ഭാ​ഷ​യി​ലാ​ണ് ഔ​റം​ഗ​സേ​ബ് എ​ഴു​ത്താ​ള​നോ​ട് സം​സാ​രി​ച്ച​ത്. ഒ​രു ദി​വ​സം അ​ദ്ദേ​ഹ​വു​മാ​യി അ​തി​നെ​പ്പ​റ്റി ഒ​രു സം​ഭാ​ഷ​ണം ന​ട​ന്നു. അ​തി​ങ്ങ​നെ​യാ​ണ്:

    ബ​ഹു​മാ​ന​പ്പെ​ട്ട ഖാ​ത്തി​ബ്2 അ​വ​ര്‍ക​ളേ, താ​ങ്ക​ളോ​ട് ഞാ​നി​പ്പോ​ൾ സം​സാ​രി​ക്കു​ന്ന ഭാ​ഷ രേ​ഖ്ത്ത​യാ​ണ്. ഞ​ങ്ങ​ൾ ഹി​ന്ദു​സ്ഥാ​നി​ലേ​ക്ക് വ​രു​ന്ന​തി​നുമു​മ്പ് ഹി​ന്ദ​വി എ​ന്ന ഭാ​ഷ​യാ​യി​രു​ന്ന​ത്രെ ഇ​വി​ടെ പ്ര​ചാ​ര​ത്തി​ലു​ണ്ടാ​യി​രു​ന്ന​ത്. അ​തോ​ടൊ​പ്പം ഞ​ങ്ങ​ളു​ടെ മാ​തൃ​ഭാ​ഷ​യാ​യ പാ​ര്‍സി​യും ക​ല​ര്‍ന്നാ​ണ് രേ​ഖ്ത്ത രൂ​പ​പ്പെ​ട്ട​ത്. ഇ​ത് അ​ത്ര​യേ​റെ ബു​ദ്ധി​മു​ട്ടു​ള്ള ഭാ​ഷ​യൊ​ന്നു​മ​ല്ല. ഉ​ർ​ദു അ​റി​യു​ന്ന​വ​ർ​ക്ക് എ​ളു​പ്പ​മാ​ണ്. ഞാ​ൻ പ​റ​യു​ന്ന​തെ​ന്താ​ണെ​ന്ന് ഒ​രു പ​രി​ധി​വ​രെ താ​ങ്ക​ൾ​ക്ക് മ​ന​സ്സി​ലാ​കു​മെ​ന്ന് ക​രു​തു​ന്നു?

    അ​തെ ഹു​സൂ​ർ. എ​നി​ക്ക് ഹി​ന്ദി അ​റി​യാം. അ​തി​നാ​ൽ താ​ങ്ക​ള്‍ പ​റ​യു​ന്ന​ത് മ​ന​സ്സി​ലാ​കു​ന്നു​ണ്ട്. അ​ൽ​പം ശ്ര​ദ്ധ ആ​വ​ശ്യ​മാ​ണെ​ന്നു മാ​ത്രം. ഞ​ങ്ങ​ള്‍ക്കുത​ന്നെ ശ്രീ​ല​ങ്ക​ന്‍ ത​മി​ഴ​രു​ടെ ത​മി​ഴ് മ​ന​സ്സി​ലാ​കു​ന്നു​ണ്ടെ​ന്നാ​ണോ ക​രു​തു​ന്ന​ത്? അ​ത്ത​ര​ത്തി​ല്‍ കു​റ​ച്ചു വ്യ​ത്യാ​സം മാ​ത്രം. എ​ഴു​ത്താ​ള​നെ പ​രി​ഗ​ണി​ച്ച് ഔ​റം​ഗ​സേ​ബും അ​ൽ​പം നി​ര്‍ത്തി നി​ര്‍ത്തി​യാ​ണ് സം​സാ​രി​ച്ച​ത്. വി​കാ​ര​ഭ​രി​ത​നാ​കു​മ്പോ​ൾ മാ​ത്രം പാ​ർ​സി​യി​ലേ​ക്ക് ഗ​തി​മാ​റും. പി​ന്നീ​ട് റി​സ്വാ​നും എ​ഴു​ത്താ​ള​നും ചേ​ര്‍ന്ന് അ​ദ്ദേ​ഹ​ത്തെ ത​റ​നി​ര​പ്പി​ലേ​ക്ക് വ​ലി​ച്ചി​ഴ​ച്ചു​കൊ​ണ്ടു വ​ന്ന് അ​ദ്ദേ​ഹ​ത്തെ​ക്കൊ​ണ്ടുത​ന്നെ പ​രി​ഭാ​ഷ​പ്പെ​ടു​ത്തും. റി​സ്വാ​ന് പാ​ർ​സി​യും അ​റ​ബി​യും ഉ​ർ​ദു​വും അ​റി​യാം. എ​ഴു​ത്താ​ള​ൻ ത​ന്റെ സ​ഹാ​യ​ത്തി​നാ​യി കൂ​ടെ​ക്കൂ​ട്ടി​യ പേ​ർ​ഷ്യ​ൻ സാ​ഹി​ത്യവി​ദ്യാ​ർ​ഥി​യാ​ണ് റി​സ്വാ​ൻ.

    ഇ​തി​നെക്കുറി​ച്ച് ഞാ​ന​ധി​കം ആ​ലോ​ചി​ച്ചി​രു​ന്നി​ല്ല ഹു​സൂ​ർ. അ​ക്ബ​റി​ന്റെ പ്രേ​താ​ത്മാ​വി​നോ​ട് ഹി​ന്ദി​യി​ലാ​ണ് ഞാ​ൻ സം​സാ​രി​ച്ച​ത്. അ​തു​കൂ​ടാ​തെ, ശ​രീ​രം വി​ട്ടു​പോ​യ​തി​നു​ശേ​ഷം നി​ങ്ങ​ളെ​ല്ലാ​വ​ർ​ക്കും (പ്രേ​താ​ത്മാ​വെ​ന്നു പ​റ​യാ​ന്‍ അ​വ​ന് മ​ടി​യാ​യി​രു​ന്ന​തി​നാ​ല്‍ എ​ങ്ങ​നെ​യൊ​ക്കെ​യോ പ​റ​ഞ്ഞൊ​പ്പി​ച്ചു) ഏ​തു ഭാ​ഷ​യി​ല്‍ വേ​ണ​മെ​ങ്കി​ലും സം​സാ​രി​ക്കാ​ന്‍ പ​റ്റു​മെ​ന്നാ​ണ് ക​രു​തി​യ​ത്. എ​ന്തെ​ന്നാ​ല്‍, ശ​രീ​രം വി​ട്ടു​പോ​യ ശേ​ഷം ആ​ത്മാ​ക്ക​ൾ (ആ​ഹാ, പ്രേ​താ​ത്മാ​വെ​ന്ന​തി​നെ​ക്കാ​ള്‍ ഇ​താ​ണ് ന​ല്ല വാ​ക്ക്!) ഈ ​ലോ​ക​ത്തി​ന്റെ നി​യ​മ പ​ദ്ധ​തി​ക​ൾ​ക്ക് അ​തീ​ത​രാ​യി​ത്തീ​രും. മ​നു​ഷ്യ​ജ​ന്മ​ങ്ങ​ളാ​യ ഞ​ങ്ങ​ൾ​ക്കൊ​രു ഭാ​ഷ പ​ഠി​ക്ക​ണ​മെ​ന്നു​ണ്ടെ​ങ്കി​ൽ, എ​ന്തൊ​ക്കെ​യോ കു​ട്ടി​ക്ക​ര​ണം ന​ട​ത്തേ​ണ്ട​താ​യു​ണ്ട്. വ​ള​രെ കു​റ​ച്ചാ​ളു​ക​ൾ മാ​ത്ര​മാ​ണ് പു​തി​യ ഭാ​ഷ എ​ളു​പ്പ​ത്തി​ല്‍ പ​ഠി​ച്ചെ​ടു​ക്കു​ന്ന​ത്. പ​ക്ഷേ, പു​തി​യ ഭാ​ഷ​യു​ടെ വ്യാ​ക​ര​ണ​പാ​ഠം കി​ട്ടു​മ്പോ​ള്‍ എ​ന്നെ​പ്പോ​ലു​ള്ള പ​ല​രും ഓ​ടി​യൊ​ളി​ക്കും ഹു​സൂ​ർ. അ​തി​ല്‍ത​ന്നെ ജ​ർ​മ​ൻ, സം​സ്കൃ​തം തു​ട​ങ്ങി​യ ഭാ​ഷ​ക​ളു​ടെ വ്യാ​ക​ര​ണം പു​തി​യ ആ​ളു​ക​ളെ ഭ്രാ​ന്തു​പി​ടി​പ്പി​ക്കു​ന്നു. എ​ന്തി​നു വേ​റെ, ത​മി​ഴും മ​ല​യാ​ള​വും പോ​ലും. കാ​ണാ​ന്‍ പാ​വ​ത്താ​ന്മാ​രെ​പ്പോ​ലെ തോ​ന്നും. എ​ന്നാ​ല്‍, പു​തു​താ​യി സ​മീ​പി​ക്കു​ന്ന​വ​രെ ഡ്രാ​ക്കു​ള പോ​ലെ തു​ര​ത്തി​യോ​ടി​ക്കും. ഒ​രു ഉ​ദാ​ഹ​ര​ണം നോ​ക്കൂ ഹു​സൂ​ര്‍. ഒ​രു ഹം​ഗേ​റി​യ​ക്കാ​ര​നെ​യോ റ​ഷ്യ​ക്കാ​ര​നെ​യോ ‘പോ’ ​എ​ന്ന ക്രി​യാ​പ​ദം ഉ​പ​യോ​ഗി​ച്ച് ഞാ​ൻ എ​ങ്ങ​നെ​യാ​ണൊ​രു വാ​ക്യം പ​ഠി​പ്പി​ക്കു​ക? വെ​റു​തെ താ​ങ്ക​ളും എ​ന്നോ​ടൊ​പ്പം ചേ​ര്‍ന്ന് പ​രീ​ക്ഷി​ച്ചു നോ​ക്കൂ, പൊ​ന്നും പ​ണ​വു​മൊ​ന്നു​മ​ല്ല​ല്ലോ?

    ഞ​ങ്ങ​ൾ നാ​ലു​പേ​രും ഇ​ന്ന​ലെ സി​നി​മ​യ്ക്ക് പോ​യി.

    ന​മ്മ​ള്‍ നാ​ലു​പേ​രും നാ​ളെ സി​നി​മ​യ്ക്ക് പോ​കാം.

    അ​വ​ളും അ​വ​നും ഇ​ന്ന​ലെ സി​നി​മ​യ്ക്ക് പോ​യി​ക്കൊ​ണ്ടി​രി​ക്കു​മ്പോ​ൾ ഒ​രു റൗ​ഡി അ​വ​ളു​ടെ കൈ​യി​ൽ പി​ടി​ച്ചു​വ​ലി​ച്ചു.

    മ​ര​ണ സ​ർ​ട്ടി​ഫി​ക്ക​റ്റ് വാ​ങ്ങാ​ന്‍ എ​ങ്ങോ​ട്ടൊ​ക്കെ​യോ പോ​കേ​ണ്ടി​യി​രി​ക്കു​ന്നു.

    എ​ങ്ങോ​ട്ടാ​ണ് പോ​കു​ന്ന​ത്?

    ഇ​പ്പോ​ള്‍ പോ​കു​ന്നു​ണ്ടോ, ഇ​ല്ല​യോ?

    പോ​യി, പോ​കാം, പോ​യി​ക്കൊ​ണ്ടി​രി​ക്കു​മ്പോ​ള്‍, പോ​കേ​ണ്ടി​യി​രി​ക്കു​ന്നു, പോ​കു​ന്നു, പോ​കു​മ്പോ​ള്‍, പോ​കു​ന്നോ...

    പ​ഠി​ക്കാ​ൻ വ​രു​ന്ന​വ​ൻ ഒ​റ്റ​ദി​വ​സം കൊ​ണ്ട് വി​ഷം ക​ഴി​ച്ച് ചാ​വും. ശ​രി, ഒ​രു പ​റ​ച്ചി​ലി​നു​വേ​ണ്ടി ആ ​റ​ഷ്യ​ക്കാ​ര​ന്‍ ഇ​തെ​ല്ലാം മ​നഃ​പാ​ഠ​മാ​ക്കി​യെ​ന്നു​ത​ന്നെ ക​രു​തു​ക. ഉ​ട​നെ അ​വ​നോ​ട് “നീ ​നാ​ളെ സി​നി​മ​യ്ക്ക് പോ​കു​ന്നു​ണ്ടോ?” എ​ന്ന് ചോ​ദി​ച്ചാ​ൽ അ​തോ​ടെ തീ​ര്‍ന്നു ക​ഥ. ‘പോ’ ​എ​ന്ന​ത് ക്രി​യാ​പ​ദം. നോ​ക്കൂ, അ​തു​പ​യോ​ഗി​ച്ചു​കൊ​ണ്ട് എ​ന്തൊ​ക്കെ ക​ളി​ക​ളാ​ണ് ഈ ​ത​മി​ഴ് വ്യാ​ക​ര​ണ​വും മ​ല​യാ​ള വ്യാ​ക​ര​ണ​വും ക​ളി​ക്കു​ന്ന​ത്. ഇ​തേ പോ​ലെ​യാ​ണ് ആ ​ആ ജ​ർ​മ​ന്‍ ഭാ​ഷ​യും എ​ന്നെ ഓ​ടി​ച്ചു​വി​ട്ട​ത്.

    ഇ​ത്ര​യ​ധി​കം വാ​യി​ച്ചി​ട്ടു​ള്ള താ​ങ്ക​ള്‍ക്ക് ഇ​തി​നെ​ക്കു​റി​ച്ച​റി​യി​ല്ലേ ബ​ഹു​മാ​ന​പ്പെ​ട്ട ഖാ​ത്തി​ബ് അ​വ​ര്‍ക​ളേ? അ​തൊ​രു പോ​രാ​യ്മ​യാ​ണ്. അ​ത്ര മാ​ത്രം. Dyslexia. അ​തെ​നി​ക്ക് എ​ങ്ങ​നെ​യ​റി​യാ​മെ​ന്നു ചോ​ദി​ച്ചാ​ല്‍, അ​ക്ബ​ർ ബാ​ദു​ഷ​യ്ക്ക് എ​ഴു​താ​നും വാ​യി​ക്കാ​നും ക​ഴി​യാ​തെ വ​ന്ന​തി​നു​ള്ള കാ​ര​ണം ഈ ​പോ​രാ​യ്മ​യാ​ണ്. ഒ​രു​പ​ക്ഷേ, താ​ങ്ക​ള്‍ക്കും ഈ ​ഡി​സ്ലെ​ക്സി​യ ഉ​ണ്ടാ​യി​രി​ക്കാം.

    അ​തു​ശ​രി! ഞാ​ൻ ഹു​സൂ​രി​നെ നേ​ര​ത്തേ ക​ണ്ടു​മു​ട്ടി​യി​രു​ന്നെ​ങ്കി​ൽ ഞാ​ന്‍ നേ​രി​ട്ട ഏ​റ്റ​വും മോ​ശ​മാ​യ മാ​ന​സി​ക പ്ര​തി​സ​ന്ധി​യി​ൽ​നി​ന്ന് ര​ക്ഷ​പ്പെ​ട്ടി​രു​ന്നേ​നെ! എ​ന്തു​കൊ​ണ്ടെ​ന്നാ​ല്‍ ത​മി​ഴൊ​ഴി​ച്ച് മ​റ്റേ​തൊ​രു ഭാ​ഷ പ​ഠി​ക്കു​മ്പോ​ഴും അ​തി​ന്റെ വ്യാ​ക​ര​ണ പാ​ഠം വ​രു​മ്പോ​ൾ വി​ഷം കു​ടി​ക്കാ​നോ കെ​ട്ടി​ത്തൂ​ങ്ങാ​നോ തോ​ന്നും. ഇ​ങ്ങ​നെ ഓ​രോ ഭാ​ഷ​യും പ​ഠി​ക്കാ​ൻ പോ​വു​ക​യും അ​തു സാ​ധി​ക്കാ​തെ തി​രി​ച്ചു​വ​ന്ന്... ഇ​തു പ​റ​യാ​ന്‍ കാ​ര്യ​മെ​ന്താ​ണ്? ഹാം… ​താ​ങ്ക​ള്‍ ആ​ത്മാ​വ​സ്ഥ​യി​ലാ​യ​തി​നാ​ല്‍ (നു​ണ​ക​ൾ എ​ത്ര ഒ​ഴു​ക്കോ​ടെ​യാ​ണ് ന​മ്മി​ലേ​ക്ക് വ​രു​ന്ന​ത്!) ആ​ത്മാ​ക്ക​ൾ​ക്ക് എ​ന്തും ചെ​യ്യാ​ൻ ക​ഴി​യു​മെ​ന്ന് ക​രു​തി, താ​ങ്ക​ള്‍ എ​ന്നോ​ട് ത​മി​ഴി​ൽ സം​സാ​രി​ക്കു​മെ​ന്നാ​ണ് ഞാ​ൻ പ്ര​തീ​ക്ഷി​ച്ച​ത്.

    ഇ​ല്ല, ബ​ഹു​മാ​ന​പ്പെ​ട്ട ഖാ​ത്തി​ബ് അ​വ​ര്‍ക​ളേ, ആ​ത്മാ​വാ​യി മാ​റി​യാ​ലും അ​ക്ബ​ർ ബാ​ദു​ഷ​യാ​യി മാ​റാ​ന്‍ എ​നി​ക്ക് ക​ഴി​യി​ല്ല. ത​ട​സ്സ​പ്പെ​ടു​ത്തു​ന്ന​തി​ല്‍ ക്ഷ​മി​ക്ക​ണം ഹു​സൂ​ര്‍. ത​മി​ഴും അ​ക്ബ​ർ ബാ​ദു​ഷ​യും ത​മ്മി​ലു​ള്ള ബ​ന്ധ​മെ​ന്താ​ണെ​ന്ന് പ​റ​ഞ്ഞു​ത​രാ​മോ? വി​ന്ധ്യ​പ​ർ​വ​ത​ങ്ങ​ൾ ക​ട​ന്നു​വ​ന്ന് ത​മി​ഴ്നാ​ട് പി​ടി​ച്ച​ട​ക്കു​ക എ​ന്ന​ത് അ​ക്ബ​ർ ബാ​ദു​ഷ​യു​ടെ വ​ലി​യ സ്വ​പ്ന​മാ​യി​രു​ന്നു. കൃ​ഷ്ണ​ദേ​വ​രാ​യ​ർ​ക്ക് ചെ​യ്യാ​ന്‍ ക​ഴി​ഞ്ഞ​ത് എ​ന്തു​കൊ​ണ്ട് ത​നി​ക്ക് ചെ​യ്യാ​ൻ സാ​ധി​ച്ചി​ല്ലാ​യെ​ന്ന് അ​ദ്ദേ​ഹം പ​ല​പ്പോ​ഴും നെ​ടു​വീ​ർ​പ്പി​ടു​മാ​യി​രു​ന്നു. ഭാ​ഗ്യ​വ​ശാ​ൽ, അ​തി​നു ക​ഴി​യി​ല്ലാ​യെ​ന്നു തോ​ന്നി​യ​പ്പോ​ള്‍ അ​ദ്ദേ​ഹം പെ​ട്ടി മ​ട​ക്കി​വെ​ക്കു​ക​യു​ണ്ടാ​യി. അ​ങ്ങ​നെ ചെ​യ്യാ​തെ ഒ​രു​വേ​ള അ​തി​നു ഇ​റ​ങ്ങി​പ്പു​റ​പ്പെ​ട്ടി​രു​ന്നെ​ങ്കി​ൽ എ​ന്തു സം​ഭ​വി​ക്കു​മാ​യി​രു​ന്നു​വോ ആ​വോ? ജ​ഹാ​ന്‍പ​നാ​ഹ് ഗീ​ത്തി സി​ത്താ​നി ഫി​ർ​ദൗ​സെ മ​ക്കാ​നി3 ബാ​ബ​ര്‍ ബാ​ദു​ഷ ഗാ​സി4 ആ ​അ​പ​ക​ട​ക​ര​മാ​യ ക​ളി​യി​ലേ​ക്ക് ഇ​റ​ങ്ങി​പ്പു​റ​പ്പെ​ട്ടി​ല്ല.

    ഇ​റ​ങ്ങി​പ്പു​റ​പ്പെ​ട്ടി​രു​ന്നെ​ങ്കി​ൽ മു​ഗ​ൾ സാ​മ്രാ​ജ്യം ഫി​ർ​ദൗ​സെ മ​ക്കാ​നി​യോ​ടൊ​പ്പം അ​ട​ക്കം ചെ​യ്യ​പ്പെ​ടു​മാ​യി​രു​ന്നു. കൃ​ഷ്ണ ദേ​വ​രാ​യ​രു​ടെ ഭീ​മാ​കാ​ര​മാ​യ സൈ​ന്യം ഫി​ർ​ദൗ​സെ ​മ​ക്കാ​നി​യു​ടെ പ​ട​യെ കൊ​തു​കി​നെ ഞെ​രി​ക്കു​ന്ന​തു​പോ​ലെ അ​ടി​ച്ച​മ​ര്‍ത്തു​മാ​യി​രു​ന്നു. അ​ര്‍ഷ് ആ​ഷ്യാ​നി5 അ​ക്ബ​ർ ബാ​ദു​ഷ ത​മി​ഴ്നാ​ട് പി​ടി​ക്കാ​ൻ ആ​ഗ്ര​ഹി​ച്ച​ത് നാ​ടു​വാ​ഴാ​നു​ള്ള ആ​ഗ്ര​ഹം കൊ​ണ്ട​ല്ല. വാ​യി​ക്കാ​ന​റി​യി​ല്ലെ​ങ്കി​ലും ഒ​രു​പാ​ട് വാ​യി​പ്പി​ച്ച് കേ​ട്ടി​രു​ന്ന​യാ​ളാ​ണ് അ​ദ്ദേ​ഹം. വാ​യി​ക്കാ​ന​റി​യാ​ത്ത പ​ണ്ഡി​ത​ന്‍. അ​ദ്ദേ​ഹ​ത്തി​ന് ആ​രോ ത​മി​ഴ് സം​ഗീ​തം പ​രി​ച​യ​പ്പെ​ടു​ത്തി​കൊ​ടു​ത്തി​രു​ന്നു. അ​തു കേ​ൾ​ക്കാ​ൻ അ​ദ്ദേ​ഹ​ത്തി​ന് അ​തി​യാ​യ മോ​ഹം. അ​തു​കൊ​ണ്ടാ​ണ് ത​മി​ഴ്നാ​ട്ടി​ലേ​ക്ക് വ​രാ​ൻ ആ​ശി​ച്ച​ത്. അ​ശോ​ക​ന്റെ കാ​ല​ത്തു​ത​ന്നെ യ​വ​ന​ന്മാ​രു​മാ​യി വാ​ണി​ജ്യ​ബ​ന്ധം വെ​ച്ചു​പു​ല​ര്‍ത്തി​യി​രു​ന്ന ആ ​വം​ശ​ത്തെ കാ​ണ​ണ​മെ​ന്ന് അ​ദ്ദേ​ഹം പ​ല​പ്പോ​ഴും പ​റ​ഞ്ഞി​രു​ന്ന​താ​യി ഞാ​ൻ കേ​ട്ടി​ട്ടു​ണ്ട്.

     

    * * * *

    മൊ​ത്തം പ​ന്ത്ര​ണ്ട് കൂ​ടി​ക്കാ​ഴ്ച​ക​ളി​ലാ​യാ​ണ് ഈ ​സം​ഭാ​ഷ​ണം ന​ട​ന്ന​ത്. ഏ​ക​ദേ​ശം ആ​റു മു​ത​ൽ എ​ട്ടു മ​ണി​ക്കൂ​ർ വ​രെ​യാ​യി​രു​ന്നു ഓ​രോ കൂ​ടി​ക്കാ​ഴ്ച​ക​ളു​ടെ​യും ദൈ​ര്‍ഘ്യം. ആ ​സ​മ​യ​ത്തൊ​ക്കെ ഔ​റം​ഗ​സേ​ബ് ഇ​ട​യ്ക്കി​ടെ ക​ണ്ണു​ക​ള​ട​ച്ചു​കൊ​ണ്ട് അ​ൽ​പ​നേ​രം മി​ണ്ടാ​തി​രി​ക്കും. എ​ഴു​ത്താ​ള​നും അ​ദ്ദേ​ഹ​ത്തി​ന്റെ മൗ​നം ഭ​ഞ്ജി​ക്കാ​തെ നി​ശ്ശ​ബ്ദ​നാ​യി ഇ​രു​ന്നു. പി​ന്നീ​ട് പൊ​ടു​ന്ന​നെ, “കേ​ള്‍ക്കൂ, ബ​ഹു​മാ​ന​പ്പെ​ട്ട ഖാ​ത്തി​ബ് അ​വ​ര്‍ക​ളേ!” എ​ന്നാ​രം​ഭി​ക്കും. ഓ​രോ കൂ​ടി​ക്കാ​ഴ്ച​യും സൂ​റ​ത്തു​ല്‍ ഫാ​ത്തി​ഹ​യി​ലെ ഏ​ഴ് മ​ക്കീ6 സൂ​ക്ത​ങ്ങ​ളു​ടെ പാ​രാ​യ​ണ​ത്തോ​ടെ​യാ​ണ് തു​ട​ങ്ങു​ക. എ​ങ്കി​ലും നോ​വ​ലി​ന്റെ ദൈ​ര്‍ഘ്യം പ​രി​ഗ​ണി​ച്ച് തു​ട​ക്ക​ത്തി​ല്‍ മാ​ത്ര​മാ​ണ് എ​ഴു​ത്താ​ള​ന്‍ അ​തു ന​ൽ​കി​യി​രി​ക്കു​ന്ന​ത്. ആ​ദ്യ കൂ​ടി​ക്കാ​ഴ്ച​യി​ൽ അ​ദ്ദേ​ഹം അ​ൽ ഫാ​ത്തി​ഹ ഓ​താ​ന്‍ തു​ട​ങ്ങി അ​വ​സാ​നി​പ്പി​ക്കു​ന്ന​തി​നി​ട​യി​ല്‍ എ​ഴു​ത്താ​ള​നൊ​രു കാ​ര്യം ചെ​യ്തു. അ​താ​യ​ത്, മു​ഗ​ൾ ച​ക്ര​വ​ർ​ത്തി​മാ​രെ ക​ണ്ടു​മു​ട്ടു​മ്പോ​ൾ അ​വ​രെ വ​ണ​ങ്ങു​ന്ന ഒ​രു രീ​തി​യു​ണ്ട്. നി​ക്ക​ലാ​വോ മ​നൂ​ച്ചി ഇ​തി​നെ​ക്കു​റി​ച്ച് എ​ഴു​തി​യി​ട്ടു​ണ്ട്. ആ​ദ്യ​മാ​യി ഔ​റം​ഗ​സേ​ബി​നെ കാ​ണാ​ൻ ചെ​ന്ന​പ്പോ​ൾ അ​ങ്ങ​നെ​യാ​ണ​ത്രെ അ​ദ്ദേ​ഹം വ​ണ​ങ്ങി​യ​ത്. എ​ഴു​ത്താ​ള​നും അ​തേ​പോ​ലെ വ​ണ​ങ്ങി. വ​ല​തു കൈ​യു​ടെ പി​ൻ​ഭാ​ഗം ത​റ​യി​ൽ വെ​ച്ച് അ​ര​ക്കെ​ട്ട് നൂ​റ്റി എ​ൺ​പ​ത് ഡി​ഗ്രി​യി​ൽ വ​ള​ച്ച് ത​ല ഏ​താ​ണ്ട് ത​റ​യി​ലു​ള്ള കൈ​യി​ല്‍ തൊ​ടും​വി​ധം വ​ണ​ങ്ങു​ന്ന​താ​ണ് ആ ​രീ​തി. യോ​ഗ​യി​ൽ ഇ​തി​നെ ഉ​ത്ഥാ​നാ​സ​നം എ​ന്നു​പ​റ​യു​ന്നു.

    എ​ഴു​ത്താ​ള​ൻ അ​ങ്ങ​നെ കു​നി​ഞ്ഞു വ​ള​ഞ്ഞ് വ​ണ​ങ്ങു​ന്ന​ത് ക​ണ്ട​തും ഔ​റം​ഗ​സേ​ബ് കു​ടു​കു​ടാ​യെ​ന്ന് ചി​രി​ച്ചു​ക​ള​ഞ്ഞു. താ​ങ്ക​ളെ​ന്റെ പ​ഴ​യ ഓ​ർ​മ​ക​ള്‍ ഉ​ണ​ർ​ത്തി​യി​രി​ക്കു​ന്നു, ബ​ഹു​മാ​ന​പ്പെ​ട്ട ഖാ​ത്തി​ബ് അ​വ​ര്‍ക​ളേ… ആ​രോ​ഗ്യ​ത്തി​ന് ന​ല്ല​താ​ണെ​ങ്കി​ലും ഇ​മ്മാ​തി​രി കു​മ്പി​ട​ലൊ​ന്നും ആ​വ​ശ്യ​മി​ല്ല... ഇ​പ്പോ​ള്‍ ജ​നാ​ധി​പ​ത്യ​മൊ​ക്കെ​യ​ല്ലേ. ജ​ന​ങ്ങ​ൾ രാ​ജാ​വും മ​ന്ത്രി​മാ​ർ അ​വ​രു​ടെ സേ​വ​ക​രു​മാ​ണ​ത്രെ. അ​ങ്ങ​നെ​യാ​ണെ​ന്നാ​ണ് കേ​ട്ട​റി​ഞ്ഞ​ത്. അ​ത്ര​ത്തോ​ളം പോ​കേ​ണ്ട​തി​ല്ലെ​ങ്കി​ലും വീ​ണ്ടും ഞ​ങ്ങ​ളു​ടെ കാ​ല​ത്തേ​ക്കുത​ന്നെ മ​ട​ങ്ങേ​ണ്ട ആ​വ​ശ്യ​മി​ല്ല. ത​ട​സ്സ​പ്പെ​ടു​ത്തു​ന്ന​തി​ല്‍ ക്ഷ​മി​ക്ക​ണം ഹു​സൂ​ര്‍... താ​ങ്ക​ൾ പ​റ​യു​ന്ന​ത് ഏ​റ​ക്കു​റെ സ​ത്യ​മാ​ണെ​ങ്കി​ലും യാ​ഥാ​ർ​ഥ്യം വേ​റെ മാ​തി​രി​യാ​ണ്. ഞാ​ന്‍ ഇ​പ്പോ​ള്‍ കു​നി​ഞ്ഞ​തു​പോ​ലെ കു​മ്പി​ടാ​നാ​യി മ​ന്ത്രി​മാ​ര്‍ക്ക് അ​വ​രു​ടെ കു​ട​വ​യ​റു​ക​ള്‍ പ്ര​തി​ബ​ന്ധ​മാ​വു​ന്ന​തി​നാ​ല്‍ മു​ട്ടു​കു​ത്തി പ്രാ​ർ​ഥി​ക്കു​ന്ന​തു​പോ​ലെ അ​വ​ർ ത​ങ്ങ​ളു​ടെ നേ​താ​ക്ക​ളുടെ കാ​ൽ​ക്ക​ൽ വീ​ഴു​ക​യാ​ണ്. മാ​ത്ര​വു​മ​ല്ല, ഒ​രു ത​ലൈ​വി​യു​ടെ തൃ​പ്പാ​ദ​ങ്ങ​ളെ അ​വ​രു​ടെ മു​ന്നി​ലു​ള്ള മേ​ശ മ​റ​ച്ച​തി​നാ​ല്‍, ഒ​രു മ​ന്ത്രി ആ​ന​ക്കാ​ലി​ല്‍ ഇ​ഴ​ഞ്ഞു​ചെ​ന്നു​കൊ​ണ്ട് ത​ലൈ​വി​യു​ടെ പാ​ദ​ങ്ങ​ള്‍ തൊ​ഴു​തി​രു​ന്നു. അ​തി​നാ​ല്‍ പേ​രു മാ​റി​യെ​ങ്കി​ലും സ്ഥി​തി​ഗ​തി​ക​ള്‍ മാ​റി​യി​ല്ലെ​ന്ന് പ​റ​യേ​ണ്ടി​യി​രി​ക്കു​ന്നു.

    * * * *

    ഓ​രോ കൂ​ടി​ക്കാ​ഴ്ച​യും ന​ട​ന്ന എ​ട്ടു മ​ണി​ക്കൂ​ർ സ​മ​യ​ത്ത്, വെ​ള്ള​മ​ല്ലാ​തെ ഔ​റം​ഗ​സേ​ബ് മ​റ്റൊ​ന്നും കു​ടി​ച്ചി​ല്ല. ആ​ദ്യ കൂ​ടി​ക്കാ​ഴ്ച​യി​ല്‍, “താ​ങ്ക​ള്‍ കാ​ബൂ​ളി7​ക​ഴി​ക്കു​ന്നോ ഹു​സൂ​ർ?” എ​ന്നു ചോ​ദി​ച്ചു എ​ഴു​ത്താ​ള​ൻ. ഹ ​ഹ ഹാ ​എ​ന്നു​റ​ക്കെ ചി​രി​ച്ചു​കൊ​ണ്ട് “ഞാ​നെ​ന്റെ മ​ക​ന് എ​ഴു​തി​യ ക​ത്തു​ക​ളെ​ല്ലാം താ​ങ്ക​ള്‍ കൃ​ത്യ​മാ​യി വാ​യി​ച്ചു​വെ​ന്ന് തോ​ന്നു​ന്നു. അ​തി​ലൊ​രി​ട​ത്ത് എ​നി​ക്ക് കാ​ബൂ​ളി ഇ​ഷ്ട​മാ​ണെ​ന്ന് എ​ഴു​തി​യി​ട്ടു​ണ്ട്. ശ​രി​യാ​ണ്. ഞാ​ൻ ന​ല്ല ഭ​ക്ഷ​ണ​പ്രി​യ​നാ​ണെ​ങ്കി​ലും പ​തി​വാ​യി ക​ഴി​ക്കാ​റി​ല്ല. ക​ര്‍മോ​ത്സു​ക​ന്‍ ഒ​രി​ക്ക​ലും ഇ​ത്ത​രം ഇ​ച്ഛ​ക​ളി​ല്‍ ആ​കൃ​ഷ്ട​നാ​വി​ല്ല. അ​തു​കൊ​ണ്ടാ​ണ് 89 വ​യ​സ്സ് വ​രെ ആ​രോ​ഗ്യ​ത്തോ​ടെ ജീ​വി​ക്കാ​ൻ എ​നി​ക്കു ക​ഴി​ഞ്ഞ​തും 49 വ​ർ​ഷം അ​ധി​കാ​ര​ത്തി​ൽ ഇ​രി​ക്കാ​ൻ സാ​ധി​ച്ച​തും” അ​ദ്ദേ​ഹം പ​റ​ഞ്ഞു. ഒ​രു നൊ​ടി ആ​ലോ​ചി​ച്ചി​ട്ട് “അ​ക്ബ​ർ ബാ​ദു​ഷ​യും എ​ന്നെ​പ്പോ​ലെ 49 വ​ർ​ഷം അ​ധി​കാ​ര​ത്തി​ലി​രു​ന്ന ആ​ളാ​യി​രു​ന്നു​വെ​ന്ന​ത് ശ​രി​യാ​ണ്. എ​ന്നാ​ലും അ​ദ്ദേ​ഹ​ത്തി​ന്റെ പി​താ​വ് ജ​ഹാ​ൻ​ബാ​നി ജ​ന്ന​ത്ത് ആ​ഷ്യാ​നി9 ഹു​മ​യൂ​ൺ ബാ​ദു​ഷ മ​രി​ച്ച് അ​ക്ബ​ർ ബാ​ദു​ഷ​യെ മ​യൂ​ര​സിം​ഹാ​സ​ന​ത്തി​ല്‍ ആ​സ​ന​സ്ഥ​നാ​ക്കു​മ്പോ​ള്‍ പ​തി​നാ​ല് വ​യ​സ്സാ​യി​രു​ന്നു അ​ദ്ദേ​ഹ​ത്തി​ന്റെ പ്രാ​യം. അ​തി​നാ​ല്‍ അ​ദ്ദേ​ഹ​ത്തി​നു പ​തി​നെ​ട്ടു വ​യ​സ്സ് പൂ​ര്‍ത്തി​യാ​കു​ന്ന​തു​വ​രെ ബെ​ഹ്റാം ഖാ​നാ​യി​രു​ന്ന​ല്ലോ ഭ​ര​ണ​നി​ര്‍വ​ഹ​ണം ന​ട​ത്തി​യി​രു​ന്ന​ത്” ഔ​റം​ഗ​സേ​ബ് പ​റ​ഞ്ഞു.

    അ​ങ്ങ​നെ​യെ​ങ്കി​ല്‍ ഹു​സൂ​ര്‍, മാ​മ്പ​ഴ ജ്യൂ​സ് കൊ​ണ്ടു​വ​രാ​ന്‍ പ​റ​യ​ട്ടെ?

    വീ​ണ്ടും പൊ​ട്ടി​ച്ചി​രി​ച്ചി​ട്ട് “താ​ങ്ക​ള്‍ ആ​ളൊ​രു കി​ല്ലാ​ഡിത​ന്നെ ബ​ഹു​മാ​ന​പ്പെ​ട്ട ഖാ​ത്തി​ബ് അ​വ​ര്‍ക​ളേ, ഞ​ങ്ങ​ളു​ടെ വം​ശംത​ന്നെ ആ ​പ​ഴ​ത്തി​ന് അ​ടി​മ​യാ​ണ്. ഗീ​ത്തി സി​ത്താ​നി ഫി​ർ​ദൗ​സെ ​മ​ക്കാ​നി​ക്കാ​യി​രു​ന്നു അ​തി​നൊ​ന്നും സ​മ​യ​മി​ല്ലാ​തി​രു​ന്ന​ത്. അ​തൊ​ഴി​ച്ചാ​ല്‍ ജ​ഹാ​ൻ​ബാ​നി ജ​ന്ന​ത്ത് ആ​ഷ്യാ​നി​യി​ൽനി​ന്നാ​രം​ഭി​ക്കു​ന്നു മാ​മ്പ​ഴ​വു​മാ​യു​ള്ള ഞ​ങ്ങ​ളു​ടെ ബ​ന്ധം. ദി​ല്ലി​യി​ൽ​നി​ന്ന് കാ​ബൂ​ളി​ലേ​ക്ക് ഓ​ടേ​ണ്ടി​വ​ന്ന​പ്പോ​ള്‍ പോ​ലും, കൊ​ട്ടക്കണ​ക്കി​ന് മാ​മ്പ​ഴ​ങ്ങ​ൾ തു​ട​രെ കാ​ബൂ​ളി​ലേ​ക്ക് അ​യ​ച്ചു​കൊ​ടു​ക്കാ​നു​ള്ള ഏ​ർ​പ്പാ​ടു​ക​ൾ ചെ​യ്താ​ണ് അ​ദ്ദേ​ഹം പു​റ​പ്പെ​ട്ട​ത്. അ​ക്ബ​ർ ബാ​ദു​ഷ​യു​ടെ മാ​ന്തോ​പ്പി​ൽ ഒ​രു ല​ക്ഷം മാ​വു​ക​ളു​ണ്ടാ​യി​രു​ന്നു. അ​റി​യാ​മോ? ഒ​രി​ക്ക​ൽ ഈ ​മാ​മ്പ​ഴ പ്ര​ശ്നം കാ​ര​ണം ച​ക്ര​വ​ർ​ത്തി8 എ​ന്നെ വീ​ട്ടു​ത​ട​ങ്ക​ലി​ലാ​ക്കി​യി​രു​ന്നു​വെ​ന്ന് പ​റ​ഞ്ഞാ​ല്‍ താ​ങ്ക​ൾ​ക്ക് വി​ശ്വ​സി​ക്കാ​നാ​കു​മോ?

    അ​തി​ലു​പ​രി ഹു​സൂ​ർ... എ​ന്റെ വാ​യ​ന​ക്കാ​രു​ടെ പ്ര​ധാ​ന പ്ര​ശ്നം താ​ങ്ക​ള്‍ പ​രാ​മ​ർ​ശി​ക്കു​ന്ന ഗീ​ത്തി സി​ത്താ​നി ഫി​ർ​ദൗ​സേ മ​ക്കാ​നി​യും ജ​ഹ​ൻ​ബാ​നി ജ​ന്ന​ത്ത് ആ​ഷ്യാ​നി​യും അ​ർ​ഷ് ആ​ഷ്യാ​നി​യു​മാ​ണ്. ഞ​ങ്ങ​ള്‍ എ​ങ്ങ​നെ​യാ​ണ് ഈ ​പേ​രു​ക​ൾ ഓ​ർ​ത്തു​വെ​ക്കു​ക? ഇ​തി​നു​മാ​ത്രം താ​ങ്ക​ള്‍ മ​റു​പ​ടി പ​റ​ഞ്ഞി​ല്ലെ​ങ്കി​ല്‍ താ​ങ്ക​ളു​ടെ ക​ഥ ആ​രും കേ​ള്‍ക്കു​ക​യി​ല്ല. പ​റ​ഞ്ഞി​ല്ലെ​ന്നു വേ​ണ്ട...

    മു​ന്‍ക​ഥ 3

    ആ​ദ്യം, മാ​മ്പ​ഴ​ത്തി​നാ​യി ച​ക്ര​വ​ർ​ത്തി എ​ന്നെ വീ​ട്ടു​ത​ട​ങ്ക​ലി​ലാ​ക്കി​യ​തി​നെ​ക്കു​റി​ച്ച് പ​റ​ഞ്ഞ​തി​നു​ശേ​ഷം താ​ങ്ക​ളു​ടെ ചോ​ദ്യ​ത്തി​ലേ​ക്കു വ​രാം. ഒ​രി​ക്ക​ൽ ഭാ​ഗ്‌​ന​ഗ​റി​ൽ10നി​ന്ന് ഇ​മാം​പ​സ​ന്ദ്11 മാ​മ്പ​ഴം എ​നി​ക്ക് കൊ​ടു​ത്ത​യ​ച്ചി​രു​ന്നു. അ​തി​ൽ​നി​ന്ന് കു​റ​ച്ചു കൊ​ട്ട​ക​ൾ ഞാ​ൻ ച​ക്ര​വ​ർ​ത്തി​ക്ക് അ​യ​ച്ചു​കൊ​ടു​ക്കേ​ണ്ടി​യി​രു​ന്നു. പ​ക്ഷേ, അ​ത്ത​രം പ​ഴ​ങ്ങ​ൾ ഞാ​ന്‍ അ​തി​നു​മു​മ്പ് ക​ഴി​ച്ചി​രു​ന്നി​ല്ല. അ​ന്നാ​യി​രു​ന്നു ആ​ദ്യ​മാ​യി ക​ഴി​ക്കു​ന്ന​ത്. അ​ത്ര​യും രു​ചി അ​തി​നു​മു​മ്പ് ഞാ​നെ​ന്റെ ജീ​വി​ത​ത്തി​ൽ അ​നു​ഭ​വി​ച്ചി​ട്ടി​ല്ല. അ​തി​നാ​ല്‍ ആ ​കു​ട്ട​ക​ളെ​ല്ലാം ഞാ​ൻ​ത​ന്നെ സൂ​ക്ഷി​ച്ചു. തെ​റ്റാ​യി​പ്പോ​യി. ച​ക്ര​വ​ർ​ത്തി അ​റി​യാ​തെ കൊ​ട്ടാ​ര​ത്തി​ലൊ ​രു ഈ​ച്ച​യ്ക്കു പോ​ലും പ​റ​ക്കാ​ൻ സാ​ധ്യ​മ​ല്ല. അ​ദ്ദേ​ഹ​മെ​ന്നെ വീ​ട്ടു​ത​ട​ങ്ക​ലി​ലാ​ക്കി. എ​ന്നാ​ലും സാ​ര​മി​ല്ലെ​ന്ന് ക​രു​തി. ഇ​മാം​പ​സ​ന്ദി​ന്റെ രു​ചി​ക്കാ​യി വീ​ട്ടു​ത​ട​ങ്ക​ലി​ല്‍ ക​ഴി​ഞ്ഞു​കൊ​ള്ളാം. ഇ​മാം​പ​സ​ന്ദ് ഈ ​ന​ഗ​ര​ത്തി​ൽ ല​ഭ്യ​മാ​ണെ​ങ്കി​ൽ കൊ​ണ്ടു​വ​രി​ക, ബ​ഹു​മാ​ന​പ്പെ​ട്ട ഖാ​ത്തി​ബ് അ​വ​ര്‍ക​ളേ!

    ഭാ​ഗ്യ​വ​ശാ​ല്‍ അ​വ​രു​ടെ സം​ഭാ​ഷ​ണം ന​ട​ന്നു​കൊ​ണ്ടി​രു​ന്ന​ത് വേ​ന​ല്‍ക്കാ​ല​ത്താ​യി​രു​ന്ന​തി​നാ​ല്‍ ഇ​മാം​പ​സ​ന്ദി​ന് പ​ഞ്ഞ​മു​ണ്ടാ​യി​രു​ന്നി​ല്ല. അ​തു കൊ​ണ്ടു​വ​ന്ന് ഓ​രോ കൂ​ടി​ക്കാ​ഴ്ച​യി​ലും അ​തി​ന്റെ തൊ​ലി നീ​ക്കി മാം​സം മാ​ത്രം ക​ഷ​ണ​ങ്ങ​ളാ​ക്കി, അ​ത് കു​ത്തി​യെ​ടു​ത്ത് ഭ​ക്ഷി​ക്കാ​ന്‍ മു​ള്‍ക്ക​ര​ണ്ടി​യോ​ടൊ​പ്പം എ​ഴു​ത്താ​ള​ന്‍ പി​ഞ്ഞാ​ണ​പ്പാ​ത്ര​ത്തി​ലേ​ക്ക് പ​ക​ർ​ന്നു ന​ൽ​കി. “താ​ങ്ക​ളെ​ന്നെ​യൊ​രു ഫി​ര​ങ്കി12 യാ​ക്കി​യ​ല്ലേ, ന​ല്ല​ത്” എ​ന്നു പ​റ​ഞ്ഞു​കൊ​ണ്ട് ഔ​റം​ഗ​സേ​ബ് അ​തെ​ടു​ത്ത് രു​ചി​യോ​ടെ ഭ​ക്ഷി​ച്ചു. സ​മീ​പ​ത്താ​യി ഒ​രു കോ​പ്പ​യി​ല്‍ വെ​ള്ള​വു​മു​ണ്ടാ​യി​രു​ന്നു. അ​ദ്ദേ​ഹ​ത്തോ​ടൊ​പ്പം റി​സ്വാ​നും എ​ഴു​ത്താ​ള​നും മാ​മ്പ​ഴം ക​ഴി​ച്ചു.

    കാ​ല​ങ്ങ​ൾ എ​ത്ര​യോ ക​ട​ന്നു​പോ​യി​ട്ടും, പ​ല മാ​റ്റ​ങ്ങ​ള്‍ സം​ഭ​വി​ച്ചി​ട്ടും ഇ​മാം​പ​സ​ന്ദ് മാ​ത്രം അ​ങ്ങ​നെ​ത​ന്നെ​യു​ണ്ട്... ശ​രി, ഇ​നി ആ ​സ്ഥാ​ന​പ്പേ​രു​മാ​യി ബ​ന്ധ​പ്പെ​ട്ട വി​ഷ​യ​ത്തി​ലേ​ക്കു വ​രാം. ഞ​ങ്ങ​ളു​ടെ മു​ഗ​ൾ സാ​മ്രാ​ജ്യ​ത്തി​ൽ ആ​രും ച​ക്ര​വ​ർ​ത്തി​മാ​രു​ടെ പേ​രു​ക​ൾ പ​രാ​മ​ർ​ശി​ക്കി​ല്ല. സ്ഥാ​ന​പ്പേ​രു മാ​ത്രം. ഗീ​ത്തി സി​ത്താ​നി ഫി​ർ​ദൗ​സെ മ​ക്കാ​നി എ​ന്ന​ത് ബാ​ബ​ര്‍ ബാ​ദു​ഷ ഗാ​സി​യെ സൂ​ചി​പ്പി​ക്കും. ജ​ഹാ​ൻ​ബാ​നി ജ​ന്ന​ത്ത് ആ​ഷ്യാ​നി എ​ന്ന​ത് അ​ദ്ദേ​ഹ​ത്തി​ന്റെ മ​ക​ന്‍ ഹു​മ​യൂ​ണ്‍ ബാ​ദു​ഷ. അ​ര്‍ഷ് ആ​ഷ്യാ​നി അ​ക്ബ​ര്‍ ബാ​ദു​ഷ. ഇ​തെ​ല്ലാം താ​ങ്ക​ൾ അ​ക്ബ​ർ​നാ​മ​യി​ൽ ക​ണ്ടി​ട്ടു​ണ്ടാ​കു​മ​ല്ലോ, ബ​ഹു​മാ​ന​പ്പെ​ട്ട ഖാ​ത്തി​ബ് അ​വ​ര്‍ക​ളേ​! ഈ ​മൂ​ന്നും താ​ങ്ക​ൾ മ​നഃ​പാ​ഠ​മാ​ക്കി​യി​ട്ടി​ല്ലെ​ങ്കി​ൽ, എ​ന്റെ ക​ഥ പി​ന്തു​ട​രാ​ൻ അ​ൽ​പം ബു​ദ്ധി​മു​ട്ടാ​യി​രി​ക്കും. കൂ​ടാ​തെ, ഇ​തെ​ല്ലാം എ​ങ്ങ​നെ ഓ​ർ​ത്തു​വെ​ക്കു​മെ​ന്ന് താ​ങ്ക​ള്‍ ചോ​ദി​ച്ചി​രു​ന്നു. ന​ല്ല ചോ​ദ്യം. താ​ങ്ക​ളോ​ട് സം​സാ​രി​ക്കാ​നു​ദ്ദേ​ശി​ച്ച് താ​ങ്ക​ളെ​ക്കു​റി​ച്ചും താ​ങ്ക​ളു​ടെ നാ​ടി​നെ​ക്കു​റി​ച്ചും അ​ൽ​പം പ​ഠി​ച്ചാ​ണ് വ​ന്നി​രി​ക്കു​ന്ന​ത്. ദ്രാ​വി​ഡ മു​ന്നേ​റ്റ ക​ഴ​ക​ത്തി​ലെ ഒ​രു പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ക​ൻ ആ ​പാ​ർ​ട്ടി​യു​ടെ അ​ന്ത​രി​ച്ച ത​ല​വ​ൻ ബ​ഹു​മാ​ന്യ​നാ​യ ശ്രീ. ​ക​രു​ണാ​നി​ധി​യെ ക​രു​ണാ​നി​ധി എ​ന്നാ​ണോ വി​ളി​ക്കു​ക? എ​ത്ര ത​വ​ണ പ​രാ​മ​ര്‍ശി​ക്കു​മ്പോ​ഴും ക​ലൈ​ജ്ഞ​ര്‍ എ​ന്ന​ല്ലേ പ​റ​യു​ക? അ​ങ്ങ​നെ​യെ​ങ്കി​ൽ ഞാ​ൻ മാ​ത്ര​മെ​ങ്ങ​നെ പേ​രെ​ടു​ത്ത് സം​സാ​രി​ക്കും? കൂ​ടാ​തെ, ഗീ​ത്തി സി​ത്താ​നി ഫി​ർ​ദൗ​സെ മ​ക്കാ​നി മു​മ്പേ, “ഹി​ന്ദു​സ്ഥാ​നി​ലെ ആ​ളു​ക​ള്‍ക്ക് ബ​ഹു​മാ​ന​മൊ​ന്നും അ​റി​യി​ല്ല, അ​വ​രു​ടെ വാ​ക്കു​ക​ളി​ലോ ശ​രീ​ര​ഭാ​ഷ​യി​ലോ അ​ട​ക്ക​വും ഒ​തു​ക്ക​വു​മി​ല്ല” എ​ന്ന​ല്ലേ പ​റ​ഞ്ഞി​രി​ക്കു​ന്ന​ത്!

    സ​ത്യ​മാ​ണ് ശ​ഹെ​ൻ​ശാ​ഹ്. സ്ഥാ​ന​പ്പേ​രു​ക​ളെ സം​ബ​ന്ധി​ച്ചി​ട​ത്തോ​ളം, മു​ഗ​ൾ സാ​മ്രാ​ജ്യ​ത്തി​നും ഞ​ങ്ങ​ളു​ടെ ത​മി​ഴ്നാ​ടി​നും വ​ള​രെ​യേ​റെ പൊ​രു​ത്ത​മു​ണ്ടെ​ന്ന് ​തോ​ന്നു​ന്നു. ച​ക്ര​വ​ർ​ത്തി​മാ​രു​ടെ പേ​ര് ആ​രും പ​റ​യാ​ന്‍ പാ​ടി​ല്ല. അ​തി​നാ​ലാ​ണ് അ​ബു​ല്‍ ഫ​സ​ല്‍ അ​ക്ബ​ര്‍നാ​മ​യി​ലു​ട​നീ​ളം ജ​ഹാ​ന്‍പ​നാ​ഹ് ഗീ​ത്തി സി​ത്താ​നി ഫി​ർ​ദൗ​സെ മ​ക്കാ​നി എ​ന്നു പ​റ​ഞ്ഞ് നി​ര്‍ത്തു​ന്ന​ത്. പു​സ്ത​ക​ത്തി​ന്റെ തു​ട​ക്ക​ത്തി​ൽത​ന്നെ ഇ​ത് വി​ശ​ദീ​ക​രി​ച്ച് അ​ദ്ദേ​ഹ​മൊ​രു സൂ​ച​ന ന​ൽ​കു​ന്നു​ണ്ട്. എ​ന്നാ​ലും അ​ക​ത്തേ​ക്ക് ക​ട​ക്കു​മ്പോ​ള്‍ കീ. ​സി. ഫി. ​മ. തി. ​എ​ന്നും ജ. ​ജ. ആ. ​തി. എ​ന്നും ചു​രു​ക്കി​പ്പ​റ​യു​മ്പോ​ള്‍ എ​ന്തോ വി​ഷ​മം തോ​ന്നു​ന്നു. ഇ​തു പ​റ​ഞ്ഞ​തി​ന് ഞാ​ൻ അ​ബു​ൽ ഫ​സ​ല്‍ അ​വ​ര്‍ക​ളെ ഇ​ക​ഴ്ത്തി​പ്പ​റ​യു​ക​യാ​ണെ​ന്ന് താ​ങ്ക​ള്‍ ക​രു​ത​രു​ത്. ഞാ​ൻ വാ​യി​ച്ചി​ട്ടു​ള്ള ഗ​ദ്യ​കൃ​തി​ക​ളി​ൽ അ​ക്ബ​ർ​നാ​മ ഒ​രു ഇ​തി​ഹാ​സ​മാ​ണെ​ന്ന് പ​റ​യും. പേ​ർ​ഷ്യ​യി​ല്‍നി​ന്നു​ള്ള ഇം​ഗ്ലീ​ഷ് വി​വ​ർ​ത്ത​ന​മാ​ണ് വാ​യി​ച്ച​തെ​ങ്കി​ലും ആ ​ഗ​ദ്യ​ത്തി​ന്റെ ആ​ഴ​വും പ​ര​പ്പും പ​രി​ഭാ​ഷ​യി​ൽ​ത​ന്നെ മ​ന​സ്സി​ലാ​ക്കാ​ൻ ക​ഴി​ഞ്ഞു.

     

    എ​ങ്കി​ലും കീ. ​സി. ഫി. ​മ. തി. ​എ​ന്നും ജ. ​ജ. ആ. ​തി. എ​ന്നു​മെ​ഴു​തി ഞ​ങ്ങ​ളെ ഇ​ങ്ങ​നെ ശി​ക്ഷി​ക്കേ​ണ്ടി​യി​രു​ന്നി​ല്ല. അ​ല്ലേ? പ​ക്ഷേ, താ​ങ്ക​ൾ പ​റ​ഞ്ഞ​ത് സ​ത്യ​മാ​ണ് ഹു​സൂ​ർ. ക​ലൈ​ജ്ഞ​രെ മാ​ത്ര​മ​ല്ല; മ​റ്റു രാ​ഷ്ട്രീ​യ​നേ​താ​ക്ക​ളെ​യും സി​നി​മാ​താ​ര​ങ്ങ​ളെ​യും ഞ​ങ്ങ​ള്‍ പേ​രു​പ​റ​ഞ്ഞ് വി​ളി​ക്കാ​റി​ല്ല. അ​റി​ജ്ഞ​ര്‍, ക​ലൈ​ജ്ഞ​ര്‍, നാ​വ​ല​ര്‍, പേ​രാ​സി​രി​യ​ര്‍, സി​ന്ത​നൈ സി​ര്‍പ്പി, പു​ര​ട്ച്ചി​ത്ത​ലൈ​വ​ന്‍, പു​ര​ട്ച്ചി​ത്ത​ലൈ​വി, ക്യാ​പ്റ്റ​ന്‍, ദ​ള​പ​തി എ​ന്നി​ങ്ങ​നെ സ്ഥാ​ന​പ്പേ​ര് പ​റ​ഞ്ഞാ​ണ് വി​ളി​ക്കു​ന്ന​ത്. അ​തു​കൂ​ടാ​തെ ഞ​ങ്ങ​ളു​ടെ നാ​ട്ടി​ല്‍ സി​നി​മ​യെ​യും രാ​ഷ്ട്രീ​യ​ത്തെ​യും വേ​ർ​തി​രി​ക്കാ​ൻ ക​ഴി​യാ​ത്ത​തി​നാ​ൽ താ​ങ്ക​ള്‍ ഈ ​ര​ണ്ടു​ത​രം സ്ഥാ​ന​പ്പേ​രു​ക​ളും ശ്ര​ദ്ധി​ക്ക​ണ​മെ​ന്ന് അ​ഭ്യ​ർ​ഥി​ക്കു​ന്നു ഹു​സൂ​ർ. മ​ക്ക​ള്‍ തി​ല​കം, ന​ടി​ക​ര്‍ തി​ല​കം, ന​വ​ര​സ നാ​യ​ക​ന്‍, പു​ര​ട്ച്ചി​ത്ത​മി​ഴ​ന്‍, പു​ര​ട്ച്ചി ദ​ള​പ​തി, ഇ​ള​യ ദ​ള​പ​തി, പ​വ​ര്‍ സ്റ്റാ​ര്‍, വൈ​ഗൈ​പു​യ​ല്‍14, ത​ല, ക​വി​പ്പേ​ര​ര​സു, ഉ​ല​ക​നാ​യ​ക​ന്‍... നോ​ക്കൂ, താ​ങ്ക​ളു​ടെ സ്ഥാ​ന​പ്പേ​രി​നെ​ത്ത​ന്നെ അ​ടി​ച്ചു​മാ​റ്റി​യി​രി​ക്കു​ന്നു. താ​ങ്ക​ള​ല്ലേ ആ​ലം​ഗീ​ര്‍? ആ​ലം​ഗീ​ർ എ​ന്നാ​ല്‍ ഉ​ല​ക​നാ​യ​ക​ന്‍! അ​തി​ശ​യ​ക​ര​മെ​ന്നു പ​റ​യ​ട്ടെ, കാ​ണാ​നും ആ​ളു താ​ങ്ക​ളെ​പ്പോ​ലെ ത​ന്നെ​യാ​ണ്.

    സ്ഥാ​ന​പ്പേ​രു​ക​ളി​ൽ ക്രാ​ന്തി, ക്രാ​ന്തി13​യെ​ന്നും ക്യാ​പ്റ്റ​നെ​ന്നും ദ​ള​പ​തി​യെ​ന്നും ഇ​ട​ക്കി​ടെ വ​രു​ന്നു​ണ്ട​ല്ലോ. ജ​നാ​ധി​പ​ത്യ​മെ​ന്നൊ​രു മൗ​ഢ്യ പ്ര​തി​ഭാ​സം ഇ​പ്പോ​ള്‍ ലോ​ക​ത്തെ പി​ടി​ച്ചു കു​ലു​ക്കി​ക്കൊ​ണ്ടി​രി​ക്കു​ന്നു​മു​ണ്ട​ല്ലോ, ക്രാ​ന്തി​ക്കും ദ​ള​പ​തി​ക്കും എ​ങ്ങ​നെ​യാ​ണ് അ​വി​ടെ സ്ഥാ​ന​മു​ണ്ടാ​വു​ക? ഒ​രു​പ​ക്ഷേ, പാ​കി​സ്താ​നോ​ടും ചൈ​ന​യോ​ടും ബം​ഗ്ലാ​ദേ​ശി​നോ​ടും പൊ​രു​തി വീ​ര​പ​ത​ക്കം നേ​ടി​യ​വ​രെ​യാ​ണോ സി​നി​മ​യി​ലും രാ​ഷ്ട്രീ​യ​ത്തി​ലും ചേ​ര്‍ക്കു​ന്ന​ത്? അ​ങ്ങ​നെ​യെ​ങ്കി​ല്‍ ദ​ള​പ​തി​യെ​ന്ന സ്ഥാ​ന​പ്പേ​രി​ന്റെ കാ​ര്യ​ത്തി​ല്‍ അ​തുശ​രി​യാ​കാം. പ​ക്ഷേ, ജ​നാ​ധി​പ​ത്യ​ത്തി​ൽ ക്രാ​ന്തി എ​ങ്ങ​നെ സാ​ധ്യ​മാ​കും?

    ഹു​സൂ​ർ, ഈ ​നോ​വ​ലി​ല്‍ താ​ങ്ക​ളാ​ണ് നാ​യ​ക​ൻ. എ​ന്നാ​ൽ, താ​ങ്ക​ള്‍ ചോ​ദി​ക്കു​ന്ന എ​ല്ലാ ചോ​ദ്യ​ങ്ങ​ൾ​ക്കും വി​ശ​ദ​മാ​യ ഉ​ത്ത​ര​ങ്ങ​ൾ ആ​വ​ശ്യ​മാ​ണ്. അ​തെ​ല്ലാം​കൂ​ടി പ​റ​ഞ്ഞാ​ല്‍, ഈ ​നോ​വ​ലി​ൽ താ​ങ്ക​ളൊ​രു സ​ഹ​ക​ഥാ​പാ​ത്ര​മാ​യി പ​രി​ണ​മി​ച്ച് ഞാ​ൻ ത​ന്നെ ആ​ഖ്യാ​താ​വാ​യി മാ​റും. അ​ങ്ങ​നെ സം​ഭ​വി​ച്ചാ​ല്‍ അ​ത് ഈ ​നോ​വ​ലി​ന്റെ ത​ല​ക്കെ​ട്ടി​നോ​ട് നീ​തി​പു​ല​ര്‍ത്തു​ക​യി​ല്ലാ​യെ​ന്ന​തി​നാ​ല്‍ ചു​രു​ക്കി​പ്പ​റ​യാ​ന്‍ ശ്ര​മി​ക്കാം. ന​ടി​ക​ര്‍ തി​ല​കം എ​ന്നൊ​രു ന​ട​നു​ണ്ട്. അ​ദ്ദേ​ഹ​മാ​ണ് ന​വ​ര​സ​ങ്ങ​ളി​ല്‍ വിവിധ ര​സ​ങ്ങ​ളാ​യ ശൃം​ഗാ​രം, ക​രു​ണം, വീ​രം, രൗ​ദ്രം, ഹാ​സ്യം, ഭ​യാ​ന​കം, ബീ​ഭ​ത്സം, അ​ത്ഭു​തം, ശാ​ന്തം എ​ന്നി​വ പ്ര​കാ​ശി​പ്പി​ച്ച് ഞ​ങ്ങ​ളു​ടെ ത​ല​മു​റ​യി​ല്‍ തി​ല​ക​മാ​യി പ്ര​സി​ദ്ധി​യാ​ര്‍ജി​ച്ച​ത്. ഇ​തു​കൂ​ടാ​തെ, സ്നേ​ഹം, വാ​ത്സ​ല്യം, ത​ത്ത്വ​ചി​ന്ത, ത്യാ​ഗം, ദേ​ശ​സ്നേ​ഹം എ​ന്നി​വ​യാ​യി​രു​ന്നു അ​ദ്ദേ​ഹം ശ്ര​ദ്ധി​ച്ചി​രു​ന്ന മ​റ്റു മേ​ഖ​ല​ക​ൾ. അ​താ​യ​ത്, ഞാ​നു​ദ്ദേ​ശി​ക്കു​ന്ന​തെന്താ​ണെ​ന്നു​വെ​ച്ചാ​ല്‍, ഞ​ങ്ങ​ള്‍ ത​മി​ഴ​ർ യാ​ഥാ​ർ​ഥ്യ​ത്തേ​ക്കാ​ൾ യാ​ഥാ​ർ​ഥ്യ​മെ​ന്ന് തോ​ന്നി​പ്പി​ക്കു​ന്ന കാ​ര്യ​ങ്ങ​ൾ​ക്കാ​ണ് കൂ​ടു​ത​ൽ മൂ​ല്യം ക​ൽ​പി​ക്കു​ന്ന​ത്. മ​റ്റൊ​ന്ന്, ഞ​ങ്ങ​ള്‍ത​ന്നെ അ​നു​ഭ​വി​ച്ചു നോ​ക്കു​ന്ന​തി​നെ​ക്കാ​ള്‍ മ​റ്റു​ള്ള​വ​ര്‍ അ​നു​ഭ​വി​ക്കു​ന്ന​തി​നെ​യാ​ണ് ഞ​ങ്ങ​ള്‍ ആ​സ്വ​ദി​ക്കു​ന്ന​ത്.

    ആ​ധു​നി​ക മ​നഃ​ശാ​സ്ത്ര​ജ്ഞ​ർ ഈ ​മ​നോ​ഭാ​വ​ത്തെ voyeurism എ​ന്നാ​ണ് പ​റ​യു​ന്ന​ത്. ഉ​ദാ​ഹ​ര​ണ​ത്തി​ന്, രാ​ജ്യ​ത്തി​നു​വേ​ണ്ടി ഒ​ന്ന​ന​ങ്ങു​ക​പോ​ലും ചെ​യ്യി​ല്ല. എ​ന്നാ​ല്‍, വീ​ര​പാ​ണ്ഡ്യ ക​ട്ട​ബൊ​മ്മ​ന്‍, ക​പ്പ​ലോ​ട്ടി​യ ത​മി​ഴ​ന്‍പോ​ലു​ള്ള പ​ട​ങ്ങ​ളി​ല്‍ ഞ​ങ്ങ​ളു​ടെ ന​ടി​ക​ര്‍ തി​ല​കം അ​ഭി​ന​യി​ക്കു​മ്പോ​ള്‍ വീ​ര​പാ​ണ്ഡ്യ ക​ട്ട​ബൊ​മ്മ​നാ​യും ക​പ്പ​ലോ​ട്ടി​യ ത​മി​ഴ​നാ​യും മാ​റും. ഒ​ന്ന്, വീ​രം. മ​റ്റൊ​ന്ന്, ത്യാ​ഗം. അ​ടി​സ്ഥാ​ന​പ​ര​മാ​യി ര​ണ്ടും ദേ​ശ​സ്നേ​ഹ​മാ​ണ്. രാ​ജ്യ​ത്തി​നു​വേ​ണ്ടി പോ​രാ​ടു​ന്ന​താ​ണ് ഒ​ന്ന്. രാ​ഷ്ട്ര​ത്തി​നു​വേ​ണ്ടി ത്യാ​ഗം ചെ​യ്യു​ക എ​ന്ന​താ​ണ് മ​റ്റൊ​ന്ന്. എ​ന്നാ​ൽ യ​ഥാ​ർ​ഥ ജീ​വി​ത​ത്തി​ൽ എ​ന്റെ മ​ക​നോ മ​ക​ളോ ‘‘ഞാ​ന്‍ സൈ​ന്യ​ത്തി​ൽ ചേ​രാ​ന്‍ പോ​വു​ക​യാ​ണ്’’ എ​ന്നു പ​റ​ഞ്ഞാ​ൽ, ‘‘മ​ര​ത്ത​ല​യാ! നി​ന്റെ ബു​ദ്ധി കെ​ട്ടു​പോ​യോ?’’ എ​ന്നു ശ​കാ​രി​ച്ച് ‘അ​മേ​രി​ക്ക​യി​ൽ ചെ​ന്ന് ഡോ​ള​ര്‍ സ​മ്പാ​ദി​ക്കാ​ൻ നോ​ക്ക്’ എ​ന്നു​പ​ദേ​ശി​ക്കും.

     

    മ​റ്റൊ​രാ​ള്‍ പു​ര​ട്ച്ചി​ത്ത​ലൈ​വ​ര്‍. ഞ​ങ്ങ​ളു​ടെ വി​പ്ല​വ​ബോ​ധ​ത്തി​ന്റെ പ്ര​തീ​ക​മാ​ണ് അ​ദ്ദേ​ഹം. ഞ​ങ്ങ​ളു​ടെ നാ​ട്ടി​ൽ ഒ​രു ശു​ചീ​ക​ര​ണ തൊ​ഴി​ലാ​ളി​ക്ക് ല​ഭി​ക്കു​ന്ന മാ​സശ​മ്പ​ളം ഏ​ഴാ​യി​രം രൂ​പ​യാ​ണ്. എ​ന്നാ​ൽ, മ​റ്റ് ഇ​ട​ത്ത​ര​ക്കാ​രു​ടെ മാ​സ​ശ​മ്പ​ളം കു​റ​ഞ്ഞ​ത് എ​ഴു​പ​ത്തി​നാ​യി​രം രൂ​പ​യി​ൽ​നി​ന്നാ​ണ് ആ​രം​ഭി​ക്കു​ന്ന​ത്. പ​ല​ർ​ക്കും ല​ക്ഷ​ങ്ങ​ളാ​ണ് ശ​മ്പ​ളം. ആ ​ശു​ചീ​ക​ര​ണ തൊ​ഴി​ലാ​ളി​ക്ക് എ​ങ്ങ​നെ​യാ​ണ് ത​ന്റെ മ​ക്ക​ളെ പ​ഠി​പ്പി​ക്കാ​ന്‍ സാ​ധി​ക്കു​ക? അ​വ​ന്റെ മ​ക്ക​ൾ എ​ന്തു ജോ​ലി​ക്കാ​ണ് പോ​വു​ക? താ​ങ്ക​ള്‍ക്കു​ത​ന്നെ ഊ​ഹി​ക്കാ​ന്‍ പ​റ്റും. ഇ​തെ​ല്ലാം മാ​റ്റ​ണ​മെ​ന്ന് പ​റ​ഞ്ഞ​യാ​ളാ​ണ് കാ​ൾ മാ​ർ​ക്സ്. അ​ദ്ദേ​ഹ​ത്തെ താ​ങ്ക​ള്‍ക്ക​റി​യാ​മ​ല്ലോ? താ​ങ്ക​ളു​ടെ കാ​ല​ശേ​ഷം വ​ന്ന​യാ​ള്‍. എ​ല്ലാ മ​നു​ഷ്യ​രും തു​ല്യ​രാ​ണെ​ന്നും ആ​രും ആ​രെ​യും ചൂ​ഷ​ണം ചെ​യ്യാ​ന്‍ പാ​ടി​ല്ലെ​ന്നും പു​തി​യ രീ​തി​യി​ൽ അ​ദ്ദേ​ഹം ചി​ന്തി​ച്ചു.

    ക്ഷ​മി​ക്ക​ണം ബ​ഹു​മാ​ന​പ്പെ​ട്ട ഖാ​ത്തി​ബ് അ​വ​ര്‍ക​ളേ, ചൂ​ഷ​ണം ചെ​യ്യാ​ന്‍ പാ​ടി​ല്ലാ​യെ​ന്നു പ​റ​ഞ്ഞാ​ല്‍ എ​ന്താ​ണെ​ന്ന് മ​ന​സ്സ​ലാ​യി​ല്ല​ല്ലോ?

    അ​തു വ​ള​രെ സാ​ധാ​ര​ണ വി​ഷ​യ​മാ​ണ് ഹു​സൂ​ർ. എ​ല്ലാ മ​നു​ഷ്യ​രും തു​ല്യ​രാ​ണ്, ഉ​യ​ര്‍ന്ന​വ​ന്‍ താ​ഴ്ന്ന​വ​ന്‍ എ​ന്നൊ​ന്നി​ല്ലാ​യെ​ന്ന​തി​നാ​ല്‍ ഒ​രു മ​നു​ഷ്യ​ൻ മ​റ്റൊ​രു മ​നു​ഷ്യ​ന്റെ അ​ധ്വാ​ന​ത്തി​ൽ ജീ​വി​ക്ക​രു​ത്.

    അ​ങ്ങ​നെ​യെ​ങ്കി​ല്‍ മ​നു​ഷ്യ​രാ​രും അ​ധ്വാ​നി​ക്കി​ല്ല​ല്ലോ? ലോ​കംത​ന്നെ നി​ശ്ച​ല​മാ​കി​ല്ലേ?

    ഇ​ല്ല ഹു​സൂ​ര്‍. ഞാ​ൻ കൃ​ത്യ​മാ​യി വി​ശ​ദീ​ക​രി​ച്ചി​ല്ല. അ​ധ്വാ​നി​ക്കാം. എ​ന്നാ​ൽ, അ​വി​ടെ മു​ത​ലാ​ളി-​തൊ​ഴി​ലാ​ളി എ​ന്ന വ്യ​ത്യാ​സ​മു​ണ്ടാ​യി​രി​ക്കി​ല്ല. ഒ​രു നേ​തൃ​ഘ​ട​ന​യു​ണ്ടാ​കും. ഇ​തെ​ല്ലാ​വ​രെ​യും വ്യ​ത്യ​സ്ത​ത​രം ജോ​ലി​ക​ളി​ൽ വ്യാ​പൃ​ത​മാ​ക്കും. എ​ല്ലാ​വ​ർ​ക്കും തു​ല്യ​മാ​യ വേ​ത​നം ന​ൽ​കും.

    അ​തു​ത​ന്നെ​യ​ല്ലേ ഞാ​നും ചെ​യ്ത​ത് ബ​ഹു​മാ​ന​പ്പെ​ട്ട ഖാ​ത്തി​ബ് അ​വ​ര്‍ക​ളേ? പ്ര​ജ​ക​ളി​ൽ​നി​ന്ന് നി​കു​തി പി​രി​ച്ച് അ​വ​ർ​ക്ക് ആ​വ​ശ്യ​മു​ള്ള​ത് ന​ൽ​കി. എ​നി​ക്കാ​യി ഞാ​നൊ​ന്നും എ​ടു​ത്തി​ല്ല​ല്ലോ? തൊ​പ്പി ത​യ്ച്ച് അ​തി​ൽ​നി​ന്ന് കി​ട്ടു​ന്ന കൂ​ലി​പ്പ​ണ​ത്തി​ൽ നി​ന്ന​ല്ലേ ഞാ​ന്‍ ഭ​ക്ഷി​ച്ച​ത്?

    എ​ന്നാ​ൽ, താ​ങ്ക​ളു​ടെ അ​ഭി​പ്രാ​യ​ത്തി​ന് എ​തി​രാ​യി സം​സാ​രി​ച്ചാ​ല്‍ ക​ണ്ണു​ക​ൾ ചൂ​ഴ്ന്നെ​ടു​ക്കും, അ​ല്ലെ​ങ്കി​ൽ ആ​ന​ക്കാ​ലി​ൽ ച​വി​ട്ടി​ക്കൊ​ല്ലും, അ​തു​മ​ല്ലെ​ങ്കി​ൽ ത​ല വെ​ട്ടി​ക്ക​ള​യും... അ​തെ​ല്ലാം മ​നു​ഷ്യ​ത്വ​ര​ഹി​ത​മാ​ണെ​ന്നാ​ണ് കാ​ൾ മാ​ർ​ക്സ് പ​റ​യു​ന്ന​ത്.

    അ​ങ്ങ​നെ​യെ​ങ്കി​ല്‍ അ​ദ്ദേ​ഹ​മൊ​രു വി​ഡ്ഢി​യാ​യി​രി​ക്ക​ണം. സാ​മൂ​ഹി​ക വി​രു​ദ്ധ​രെ കൊ​ല്ലു​ക​യ​ല്ലാ​തെ പി​ന്നെ​ന്താ​ണ് ചെ​യ്യേ​ണ്ട​ത്? സാ​മൂ​ഹി​ക വി​രു​ദ്ധ​രെ കൊ​ന്ന​വ​ര്‍ മ​നു​ഷ്യ​വി​രു​ദ്ധ​രോ? എ​ന്റെ ഈ ​ചോ​ദ്യ​ത്തി​ന് അ​ദ്ദേ​ഹ​ത്തി​ന്റെ ഉ​ത്ത​ര​മെ​ന്താ​ണ്?

    വേ​ണ്ട ഹു​സൂ​ര്‍. എ​ന്റെ വാ​യ​ന​ക്കാ​ർ​ക്കും മ​റ്റു​ള്ള​വ​ർ​ക്കും കാ​ൾ മാ​ർ​ക്സ് ത​ന്നെ ഇ​പ്പോ​ള്‍ കാ​ല​ഹ​ര​ണ​പ്പെ​ട്ട​താ​യി തോ​ന്നു​ന്നു. അ​തു​കൊ​ണ്ട് ഇ​ത്ത​രം ഗ​വേ​ഷ​ണ​ങ്ങ​ളി​ലും സം​ഭാ​ഷ​ണ​ങ്ങ​ളി​ലും ക​യ​റി​യി​റ​ങ്ങി സ​മ​യം ക​ള​യു​ന്ന​തി​നെ​ക്കാ​ളും താ​ങ്ക​ള്‍ താ​ങ്ക​ളു​ടെ ക​ഥ പ​റ​ഞ്ഞാ​ൽ എ​നി​ക്കും എ​ന്റെ വാ​യ​ന​ക്കാ​ർ​ക്കും ര​സ​മാ​യി​രി​ക്കും.

    ന​ല്ല​ത് ബ​ഹു​മാ​ന​പ്പെ​ട്ട ഖാ​ത്തി​ബ് അ​വ​ര്‍ക​ളെ, പ​ക്ഷേ താ​ങ്ക​ളാ​ണ് കാ​ള്‍ മാ​ര്‍ക്സെ​ന്നും പു​ര​ട്ച്ചി​ത്ത​ലൈ​വ​രെ​ന്നും പ​റ​ഞ്ഞു​കൊ​ണ്ടി​രു​ന്ന​ത്. പ​റ​ഞ്ഞു തീ​ര്‍ന്നോ?

    അ… ​അ​തേ ഹു​സൂ​ര്‍. ക്ഷ​മി​ക്ക​ണം. ഞ​ങ്ങ​ളു​ടെ പു​ര​ട്ച്ചി​ത്ത​ലൈ​വ​ര്‍ എ​ന്തു​കൊ​ണ്ടാ​ണ് പു​ര​ട്ച്ചി​ത്ത​ലൈ​വ​രെ​ന്നാ​ല്‍, നാ​ടോ​ടി മ​ന്ന​ൻ എ​ന്ന ചി​ത്ര​ത്തി​ൽ കാ​ൾ മാ​ർ​ക്‌​സി​ന്റെ ക​മ്യൂ​ണി​സ്റ്റ് മാ​നി​ഫെ​സ്റ്റോ​യെ​യാ​ണ് അ​ദ്ദേ​ഹം ത​ന്റെ രാ​ഷ്ട്രീ​യ സി​ദ്ധാ​ന്ത​മാ​യി അ​വ​ത​രി​പ്പി​ക്കു​ന്ന​ത്. കാ​ൾ മാ​ർ​ക്സി​ന്റെ പേ​രു പ​റ​യു​ന്നി​ല്ല. പ​റ​ഞ്ഞി​രു​ന്നെ​ങ്കി​ല്‍ എ​ൻ​കൗ​ണ്ട​റി​ല്‍ അ​ദ്ദേ​ഹ​ത്തെ തീ​ര്‍ത്തു ക​ള​ഞ്ഞേ​നെ. അ​തു​കൊ​ണ്ട് കാ​ൾ മാ​ർ​ക്സി​ന്റെ പേ​രു പ​റ​യാ​തെ, താ​ന്‍ അ​ധി​കാ​ര​ത്തി​ൽ വ​ന്നാ​ൽ കാ​ൾ മാ​ർ​ക്സ് ക​മ്യൂ​ണി​സ്റ്റ് മാ​നി​ഫെ​സ്റ്റോ​യി​ൽ പ​റ​ഞ്ഞ​തെ​ല്ലാം ചെ​യ്യു​മെ​ന്ന് ഞ​ങ്ങ​ളു​ടെ പു​ര​ട്ച്ചി​ത്ത​ലൈ​വ​ര്‍ പ്ര​തി​ജ്ഞ​യെ​ടു​ത്തു.

    എ​ൻ​കൗ​ണ്ട​ര്‍, തീ​ര്‍ത്തു ക​ള​യു​ക... ബ​ഹു​മാ​ന​പ്പെ​ട്ട ഖാ​ത്തി​ബ് അ​വ​ര്‍ക​ളേ എ​ന്താ​ണി​ത്, എ​നി​ക്കി​തൊ​ന്നും മ​ന​സ്സി​ലാ​കു​ന്നി​ല്ല​ല്ലോ?

    സി​മ്പി​ള്‍ ഹു​സൂ​ര്‍. താ​ങ്ക​ളൊ​രു ച​ക്ര​വ​ര്‍ത്തി. താ​ങ്ക​ളു​ടെ കാ​ല​ത്ത് ത​ല വെ​ട്ടി​യ ശേ​ഷം പ​ട്ട​ണ​ത്തി​നു ന​ടു​വി​ലു​ള്ള തൂ​ണി​ൽ നാ​ട്ടി വെ​ക്കും. ജ​നാ​ധി​പ​ത്യ​ത്തി​ൽ അ​തെ​ല്ലാം സാ​ധ്യ​മ​ല്ലാ​ത്ത​തി​നാ​ൽ ഇ​രു​ചെ​വി​യ​റി​യാ​തെ പോ​ലീ​സി​നെ വി​ട്ട് വ​ക​വ​രു​ത്തും. കു​റ്റ​വാ​ളി ഞ​ങ്ങ​ളെ വെ​ടി​വെ​ക്കാ​ൻ വ​ന്നു. സ്വ​ജീ​വ​ന്‍ ര​ക്ഷി​ക്കാ​ന്‍ ഞ​ങ്ങ​ൾ വെ​ടി​വെ​ച്ചി​ട്ടു. ക​ഴി​ഞ്ഞു ക​ഥ. ത​ങ്ങ​ളു​ടെ ത​ള്ള​വി​ര​ലി​ലെ ന​ഖം​കൊ​ണ്ട് മു​ഖ​ത്തൊ​രു പോ​റ​ലു​ണ്ടാ​ക്കി​യാ​ൽ മാ​ത്രം മ​തി. അ​ത് കു​റ്റ​വാ​ളി വെ​ടി​വെ​ച്ച​തി​ന്റെ അ​ട​യാ​ള​മാ​യി മാ​റും.

    മ​ന​സ്സി​ലാ​യി. എ​ന്നാ​ൽ, ക​മ്യൂ​ണി​സ്റ്റ് മാ​നി​ഫെ​സ്റ്റോ​യി​ൽ എ​ന്താ​ണ് പ​റ​യു​ന്ന​ത്? അ​തി​ല്‍ ഏ​താ​ണ് താ​ങ്ക​ളു​ടെ പു​ര​ട്ച്ചി​ത്ത​ലൈ​വ​ര്‍ ചെ​യ്തു​കാ​ണി​ക്കു​മെ​ന്ന് ശ​പ​ഥം ചെ​യ്ത​ത്?

    അ​ധ്വാ​നി​ക്കു​ന്ന​വ​നു ത​ന്നെ നി​ലം.

    അ​നീ​തി, ക്രൂ​രം, അ​രാ​ജ​ക​ത്വം. മു​ഴു​വ​ന്‍ ഭൂ​മി​യു​ടെ​യും അ​വ​കാ​ശി ച​ക്ര​വ​ര്‍ത്തി​യ​ല്ലേ?

    ക്ഷ​മി​ക്ക​ണം ഹു​സൂ​ര്‍, രാ​ജ​വാ​ഴ്ച​യി​ലാ​ണ് അ​ത്. ഇ​പ്പോ​ള്‍ പ്ര​ചാ​ര​ത്തി​ലു​ള്ള​ത് ജ​നാ​ധി​പ​ത്യം. എ​ന്നാ​ല്‍, ജ​നാ​ധി​പ​ത്യ​മെ​ന്ന് പേ​രി​ട്ടി​ട്ടു​ണ്ടെ​ങ്കി​ലും ഇ​വി​ടെ ഇ​പ്പോ​ഴും രാ​ജ​വാ​ഴ്ച​യാ​ണ് ന​ട​ന്നു​കൊ​ണ്ടി​രി​ക്കു​ന്ന​തെ​ന്ന് പ​റ​യാം. ഭൂ​വു​ട​മ​സ്ഥ​രെ​ല്ലാം നാ​ടു​വാ​ഴി​ക​ള്‍. ഇ​ത​ങ്ങ​നെ പ​ടി​പ​ടി​യാ​യി മേ​ൽ​പ്പോ​ട്ടു ചെ​ല്ലും. ഈ ​അ​വ​സ്ഥ​യി​ല്ലാ​താ​ക്കി അ​ധ്വാ​നി​ക്കു​ന്ന ജ​ന​ത​യെ ഭൂ​മി​യു​ടെ അ​വ​കാ​ശി​ക​ളാ​ക്കു​മെ​ന്നാ​ണ് നാ​ടോ​ടി​മ​ന്ന​നി​ല്‍ ഞ​ങ്ങ​ളു​ടെ പു​ര​ട്ച്ചി​ത്ത​ലൈ​വ​ര്‍ പ്ര​തി​ജ്ഞ​യെ​ടു​ത്ത​ത്.

    സ​ത്യ​ത്തി​ൽ അ​തു രാ​ജ്യ​ദ്രോ​ഹ​മ​ല്ലേ? ആ ​മ​നു​ഷ്യ​ന്റെ ത​ല കൊ​യ്ത് പ​ട്ട​ണ​ത്തി​നു മ​ധ്യേ നാ​ട്ടി നി​ര്‍ത്തു​ക​യ​ല്ലേ വേ​ണ്ട​ത്?

    അ​ല്ല ഹു​സൂ​ര്‍. നേ​ര​ത്തേത​ന്നെ പ​റ​ഞ്ഞി​രു​ന്നു​വ​ല്ലോ? ജ​നാ​ധി​പ​ത്യ​ത്തി​ൽ അ​തെ​ല്ലാം സാ​ധ്യ​മ​ല്ലെ​ന്ന്. അ​ധി​കാ​രം ഞ​ങ്ങ​ള്‍ പു​ര​ട്ച്ചി​ത്ത​ലൈ​വ​രെ ഏ​ൽ​പി​ച്ചു.

    അ​യ്യോ, പ​റ​ഞ്ഞ​തു​പ്ര​കാ​രം ഭൂ​മി​യെ​ല്ലാം അ​ദ്ദേ​ഹം വി​ഭ​ജി​ച്ചു ന​ല്‍കി​യോ?

    ചി​ല​പ്പോ​ൾ താ​ങ്ക​ൾ ഞ​ങ്ങ​ളു​ടെ വൈ​ഗൈ പു​യ​ലി5​നെ​ക്കാ​ളും ഭ​യ​ങ്ക​ര കോ​മ​ഡി പ​റ​യു​ന്നു​ണ്ട്, ഹു​സൂ​ർ. പു​ര​ട്ചി ത​ലൈ​വ​ർ അ​ധി​കാ​ര​ത്തി​ൽ വ​ന്നു. സ്കൂ​ൾ വി​ദ്യാ​ർ​ഥി​ക​ൾ​ക്ക് അ​ദ്ദേ​ഹം പ​ൽ​പ്പൊ​ടി വി​ത​ര​ണം ചെ​യ്തു. ചെ​രിപ്പ് കൊ​ടു​ത്തു. എ​ല്ലാ​വ​ർ​ക്കും ഉ​ച്ച​ഭ​ക്ഷ​ണം ന​ൽ​കി. വ​ള​രെ ന​ല്ല മാ​തൃ​ക. 

    എ​ന്തു​കൊ​ണ്ട്, അ​തി​നു​മു​മ്പ് നി​ങ്ങ​ളു​ടെ വി​ദ്യാ​ർ​ഥി​ക​ൾ പ​ല്ലു തേ​ക്കി​ല്ലാ​യി​രു​ന്നോ?

     

    എ.​കെ. റി​യാ​സ് മു​ഹ​മ്മ​ദ്,തോ​ലി​ൽ സു​രേ​ഷ്

    =================

    മൊഴിമാറ്റം-എ.​കെ. റി​യാ​സ് മു​ഹ​മ്മ​ദ്

    സൂ​ചി​ക

    1. ഔ​റം​ഗ​സേ​ബി​ന്റെ കാ​ല​ത്ത് ഉ​ർ​ദു​വി​ന്റെ ര​ണ്ടു രൂ​പ​ങ്ങ​ൾ പ്ര​ചാ​ര​ത്തി​ലു​ണ്ടാ​യി​രു​ന്നു. ദ​ക്ഷി​ണേ​ന്ത്യ​യി​ലു​ണ്ടാ​യി​രു​ന്ന​ത് ദ​ക്കി​ണി ഉ​ർ​ദു. അ​താ​യ​ത്, ഹൈ​ദ​രാ​ബാ​ദ്, ബി​ജാ​പൂ​ർ, ഗോ​ൽ​ക്കൊ​ണ്ട തു​ട​ങ്ങി​യ പ്ര​ദേ​ശ​ങ്ങ​ളി​ല്‍. ഡ​ൽ​ഹി​യി​ൽ ഉ​ണ്ടാ​യി​രു​ന്ന​ത് ഹി​ന്ദു​സ്ഥാ​നി, ഹി​ന്ദ​വി, ഹി​ന്ദി, ദെ​ഹ​ല​വി, രേ​ഖ്ത്ത (കാ​ല​ക്ര​മ​ത്തി​ൽ). ആ​യ​തി​നാ​ല്‍, ഹി​ന്ദി എ​ന്ന പേ​ര് ആ​ദ്യം ഉ​ർ​ദു​വി​ന്റേ​താ​യി​രു​ന്നു. മി​ർ​സ ഗാ​ലി​ബി​ന്റെ കാ​ല​ത്താ​ണ് രേ​ഖ്ത്ത എ​ന്ന പേ​ര് പോ​യി ഒ​ടു​വി​ൽ ഉ​ർദു എ​ന്ന പേ​ര് ല​ഭി​ച്ച​ത്.

    2. ഖാ​ത്തി​ബ് (അ​റ​ബി) –എ​ഴു​ത്താ​ള​ന്‍

    3. ഗീ​ത്തി സി​ത്താ​നി ഫി​ർ​ദൗ​സെ മ​ക്കാ​നി –ബാ​ബ​റി​നെ ഔ​റം​ഗ​സേ​ബ് ഒ​രി​ക്ക​ലും ബാ​ബ​ർ എ​ന്ന് സം​ബോ​ധ​ന ചെ​യ്തി​ട്ടി​ല്ല. ബ​ഹു​മാ​ന​സൂ​ച​ക​മാ​യ സ്ഥാ​ന​പ്പേ​രു​പ​യോ​ഗി​ച്ചാ​ണ് സം​ബോ​ധ​ന ചെ​യ്ത​ത്. ജ​ഹാ​ന്‍പ​നാ​ഹ് –തി​രു​മ​ന​സ്സ്, ഗീ​ത്തി സി​ത്താ​നി –ലോ​കം കീ​ഴ​ട​ക്കി​യ​വ​ൻ, ഫി​ർ​ദൗ​സെ ​മ​ക്കാ​നി –സ്വ​ര്‍ഗ​ത്തെ പാ​ര്‍പ്പി​ട​മാ​ക്കി​യ​വ​ന്‍.

    4. ഗാ​സി –യു​ദ്ധ​വീ​ര​ന്‍ (ഗ​സ്വ –യു​ദ്ധം). പ്ര​ത്യേ​കി​ച്ചും യു​ദ്ധ​ത്തി​ന് നേ​തൃ​ത്വം ന​ല്‍കു​ന്ന രാ​ജാ​ക്ക​ന്മാര്‍ക്ക് ന​ൽ​കു​ന്ന പ​ട്ട​മാ​ണ് ഗാ​സി.

    5. അ​ര്‍ഷ് ആ​ഷ്യാ​നി –ദൈ​വിക ലോ​ക​ത്ത് വ​സി​ക്കു​ന്ന​വ​ന്‍. അ​ക്ബ​ർ മ​രി​ച്ച​ശേ​ഷം അ​ദ്ദേ​ഹ​ത്തി​ന് ന​ൽ​കി​യ പ​ട്ടം.

    6. മ​ക്കീ –ഖു​ർ​ആ​നി​ൽ ര​ണ്ട് ത​ര​ത്തി​ലു​ള്ള സൂ​ക്ത​ങ്ങ​ളു​ണ്ട്. ഒ​ന്ന് മ​ക്കീ സൂ​ക്ത​ങ്ങ​ള്‍, മ​റ്റൊ​ന്ന് മ​ദ​നീ സൂ​ക്ത​ങ്ങ​ള്‍. ന​ബി തി​രു​മേ​നി മ​ക്ക​യി​ലാ​യി​രു​ന്ന​പ്പോ​ൾ ല​ഭി​ച്ച വെ​ളി​പാ​ടു​ക​ളാ​ണ് ആ​ദ്യ​ത്തേ​ത്; ര​ണ്ടാ​മ​ത്തേ​ത് മ​ദീ​ന​യി​ലാ​യി​രു​ന്ന​പ്പോ​ള്‍ ല​ഭി​ച്ച​തും.

    7. കാ​ബൂ​ളി –അ​രി, ആ​ട്ടി​റ​ച്ചി, തു​ള​സി, വെ​ള്ള​ക്ക​ട​ല, ഉ​ണ​ക്ക ആ​പ്രി​ക്കോ​ട്ട്, ബ​ദാം, തൈ​ര് എ​ന്നി​വ​യ​ട​ങ്ങി​യ ബി​രി​യാ​ണി.

    8. ജ​ഹാ​ൻ​ബാ​നി ജ​ന്ന​ത്ത് ആ​ഷ്യാ​നി –ഹു​മ​യൂ​ണി​നെ ഔ​റം​ഗ​സേ​ബ് ഒ​രി​ക്ക​ലും പേ​രു​പ​റ​ഞ്ഞ് സം​ബോ​ധ​ന ചെ​യ്തി​ട്ടി​ല്ല. ബ​ഹു​മാ​ന​സൂ​ച​ക​മാ​യ സ്ഥാ​ന​പ്പേ​രു​പ​യോ​ഗി​ച്ചാ​ണ് സം​ബോ​ധ​ന ചെ​യ്ത​ത്. ജ​ഹാ​ൻ​ബാ​നി –ലോ​ക​ത്തെ ഭ​രി​ക്കു​ന്ന​വ​ന്‍. ജ​ന്ന​ത്ത് ആ​ഷ്യാ​നി –സ്വ​ര്‍ഗ​ത്തി​ല്‍ വ​സി​ക്കു​ന്ന​വ​ന്‍.

    9. സം​ഭാ​ഷ​ണ​ത്തി​ലു​ട​നീ​ളം ഔ​റം​ഗ​സേ​ബ് ത​ന്റെ പി​താ​വ് ഷാ​ജ​ഹാ​ന്റെ പേ​ര് പ​രാ​മ​ർ​ശി​ച്ചി​ട്ടി​ല്ല. ച​ക്ര​വ​ര്‍ത്തി എ​ന്നു മാ​ത്ര​മാ​ണ് സം​ബോ​ധ​ന ചെ​യ്ത​ത്.

    10. ഭാ​ഗ്‌​ന​ഗ​ർ എ​ന്നാ​യി​രു​ന്നു ഹൈ​ദ​രാ​ബാ​ദി​ന്റെ പ​ഴ​യ പേ​ര്. മു​ഹ​മ്മ​ദ് ഗു​ലി കു​ത്തു​ബ് ഷാ ​ത​ന്റെ ഭാ​ര്യ ഭാ​ഗ്യ​മ​തി​യു​ടെ പേ​രി​ൽ ന​ഗ​രം പ​ണി​യു​ക​യും അ​തി​ന് ഭാ​ഗ്യ​ന​ഗ​ർ എ​ന്ന് നാ​മ​ക​ര​ണം ചെ​യ്യു​ക​യും ചെ​യ്തു. പി​ന്നീ​ട് അ​ത് ഭാ​ഗ്ന​ഗ​റാ​യി. നൈ​സാ​മി​ന്റെ കാ​ല​ത്ത് ഹൈ​ദ​രാ​ബാ​ദ് എ​ന്നാ​ക്കി.

    11. ഇ​മാം പ​സ​ന്ദ് –ഇ​മാ​മി​ന് ഇ​ഷ്ട​പ്പെ​ട്ട​ത്.

    12. ഫി​ര​ഞ്ച് എ​ന്ന അ​റ​ബി പ​ദ​ത്തി​ൽ​നി​ന്നാ​ണ് ഫി​ര​ങ്കി എ​ന്ന വാ​ക്കു​ത്ഭ​വി​ച്ച​ത്. ച​രി​ത്ര​ത്തി​ന്റെ മ​ധ്യ​കാ​ല​ഘ​ട്ട​ത്തി​ൽ യൂ​റോ​പ്പു​കാ​രാ​യ ക്രൈസ്തവരെ പ​രാ​മ​ര്‍ശി​ക്കു​മ്പോ​ള്‍ ഫി​ര​ഞ്ച് എ​ന്നാ​ണ് അ​റ​ബി​ക​ള്‍ ഉ​പ​യോ​ഗി​ച്ചി​രു​ന്ന​ത്. കാ​ര​ണം അ​റ​ബ് മു​സ്‍ലിം​രാ​ജ്യ​ങ്ങ​ളി​ൽ വ​രു​ന്ന യൂ​റോ​പ്പു​കാ​ർ കൂ​ടു​ത​ലും ഫ്ര​ഞ്ചു​കാ​രാ​യി​രു​ന്നു. പി​ന്നീ​ട് ഫി​ര​ഞ്ച് എ​ന്ന ഈ ​അ​റ​ബി വാ​ക്ക് യൂ​റോ​പ്പു​കാ​രെ പ​രാ​മ​ർ​ശി​ക്കാ​നാ​യി ഫാ​ർ​സി​യി​ലും ഉ​പ​യോ​ഗി​ക്കാ​ന്‍ തു​ട​ങ്ങി. ഔ​റം​ഗ​സേ​ബ് ത​ന്റെ സം​ഭാ​ഷ​ണ​ത്തി​ലു​ട​നീ​ളം അ​തു​ത​ന്നെ​യാ​ണ് ഉ​പ​യോ​ഗി​ച്ച​ത്. ഒ​രു സ്ഥ​ല​ത്തു​പോ​ലും യൂ​റോ​പ്പു​കാ​രെ അ​വ​രു​ടെ രാ​ജ്യ​ത്തെ പ​രാ​മ​ർ​ശി​ക്കാ​തെ പൊ​തു​വാ​യി ഫി​ര​ങ്കി​ക​ളെ​ന്നാ​ണ് പ​റ​ഞ്ഞ​ത്

    13. ക്രാ​ന്തി –വി​പ്ല​വം

    14. വൈ​ഗൈ പു​യ​ൽ –സി​നി​മാ​താ​രം വ​ടി​വേ​ലു 

    News Summary - Malayalam novel-njan Aurangzeb
    X