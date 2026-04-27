    ജമന്തിപ്പൂക്കൾ...

    ജമന്തിപ്പൂക്കൾ നീണ്ടകഥയുടെ കഥ

    Posted On date_range 27 April 2026 11:15 AM IST
    Updated On date_range 27 April 2026 11:15 AM IST
    ജമന്തിപ്പൂക്കൾ നീണ്ടകഥയുടെ കഥ
    അഷ്ടമൂർത്തി
    വി​രാ​മം ‘മ​ണ​വാ​ട്ടി’​യു​ടെ പ്ര​ശ​സ്തി ചി​ല്ല​റ​യൊ​ന്നു​മാ​യി​രു​ന്നി​ല്ല. ‘മ​നോ​ര​ഥം’ വാ​രി​ക​യി​ല്‍ വ​ന്നു​കൊ​ണ്ടി​രി​ക്കു​മ്പോ​ള്‍ത്ത​ന്നെ അ​തി​ന് ല​ക്ഷ​ക്ക​ണ​ക്കി​ന് വാ​യ​ന​ക്കാ​ര്‍ ഉ​ണ്ടാ​യി​രു​ന്നു. ആ ​നോ​വ​ല്‍കൊ​ണ്ടു മാ​ത്രം ‘മ​നോ​ര​ഥ’​ത്തി​ന്‍റെ പ്ര​ചാ​രം നാ​ലു മ​ട​ങ്ങാ​യി. പ​റ​ഞ്ഞു​വെ​ച്ച​തി​നേ​ക്കാ​ള്‍ പ്ര​തി​ഫ​ലം അ​വ​ര്‍ എ​നി​ക്കു​ത​ന്നു. അ​ടു​ത്ത നോ​വ​ലി​നു​ള്ള മു​ന്‍കൂ​ര്‍ പ​ണ​വും ത​ന്നു. 1990ല്‍ ​അ​ത് പു​സ്ത​ക​രൂ​പ​ത്തി​ലാ​യ​പ്പോ​ള്‍ ആ​യി​ര​ക്ക​ണ​ക്കി​നു പ്ര​തി​ക​ള്‍ വി​റ്റു​പോ​യി. പ്ര​സാ​ധ​ക​ര്‍ക്കു ഞാ​ന്‍ പ്രി​യ​പ്പെ​ട്ട​വ​നാ​യി....

    വി​രാ​മം

    ‘മ​ണ​വാ​ട്ടി’​യു​ടെ പ്ര​ശ​സ്തി ചി​ല്ല​റ​യൊ​ന്നു​മാ​യി​രു​ന്നി​ല്ല. ‘മ​നോ​ര​ഥം’ വാ​രി​ക​യി​ല്‍ വ​ന്നു​കൊ​ണ്ടി​രി​ക്കു​മ്പോ​ള്‍ത്ത​ന്നെ അ​തി​ന് ല​ക്ഷ​ക്ക​ണ​ക്കി​ന് വാ​യ​ന​ക്കാ​ര്‍ ഉ​ണ്ടാ​യി​രു​ന്നു. ആ ​നോ​വ​ല്‍കൊ​ണ്ടു മാ​ത്രം ‘മ​നോ​ര​ഥ’​ത്തി​ന്‍റെ പ്ര​ചാ​രം നാ​ലു മ​ട​ങ്ങാ​യി. പ​റ​ഞ്ഞു​വെ​ച്ച​തി​നേ​ക്കാ​ള്‍ പ്ര​തി​ഫ​ലം അ​വ​ര്‍ എ​നി​ക്കു​ത​ന്നു. അ​ടു​ത്ത നോ​വ​ലി​നു​ള്ള മു​ന്‍കൂ​ര്‍ പ​ണ​വും ത​ന്നു.

    1990ല്‍ ​അ​ത് പു​സ്ത​ക​രൂ​പ​ത്തി​ലാ​യ​പ്പോ​ള്‍ ആ​യി​ര​ക്ക​ണ​ക്കി​നു പ്ര​തി​ക​ള്‍ വി​റ്റു​പോ​യി. പ്ര​സാ​ധ​ക​ര്‍ക്കു ഞാ​ന്‍ പ്രി​യ​പ്പെ​ട്ട​വ​നാ​യി. അ​തു​വ​രെ പു​സ്ത​ക​രൂ​പ​ത്തി​ല്‍ വ​രാ​ത്ത എ​ന്‍റെ നോ​വ​ലു​ക​ള്‍ക്കു വേ​ണ്ടി അ​വ​ര്‍ പ​ര​സ്പ​രം മ​ത്സ​രി​ച്ചു. ചു​രു​ക്ക​ത്തി​ല്‍ എ​നി​ക്ക് ധാ​രാ​ളം പ​ണം വ​രാ​ന്‍ തു​ട​ങ്ങി.

    അ​പ്പോ​ഴാ​ണ് മ​റ്റൊ​രു സം​ഭ​വം. ക​ഷ്ട​കാ​ല​ത്താ​ണ് വീ​ടു പ​ണി​യാ​ന്‍ തോ​ന്നു​ക എ​ന്നു പ​റ​യാ​റു​ണ്ട​ല്ലോ.

    ഇ​ന്ന് താ​ന്‍ കാ​ണു​ന്ന ഈ ​വീ​ട്ടി​ല്‍ത്ത​ന്നെ​യാ​യി​രു​ന്നു അ​ന്നും എ​ന്‍റെ താ​മ​സം. പ​ക്ഷേ, ഈ ​രൂ​പ​ത്തി​ല​ല്ലാ​യി​രു​ന്നു അ​ത്. ചെ​റി​യ ര​ണ്ടു കി​ട​പ്പു​മു​റി​ക​ള്‍. വ​ള​രെ ചെ​റി​യ ഒ​രി​രി​പ്പു​മു​റി. ചെ​റി​യ ഒ​ര​ടു​ക്ക​ള; മു​ന്നി​ലും പി​ന്നി​ലും ഇ​റ​യം. നാ​ലു​പേ​രു​ള്ള ഒ​രു കു​ടും​ബ​ത്തി​ന് അ​ത്യാ​വ​ശ്യം ക​ഴി​യാ​നു​ള്ള സൗ​ക​ര്യ​മൊ​ക്കെ​യു​ണ്ട്.

    പ​ക്ഷേ ശ്രീ​ജ​യും പ്രീ​ജ​യും വ​ള​ര്‍ന്നു​വ​രി​ക​യ​ല്ലേ? അ​വ​രെ ഇ​ങ്ങ​നെ ഒ​രു കൂ​ര​യി​ല്‍ താ​മ​സി​പ്പി​ക്കു​ന്ന​തു ശ​രി​യാ​ണോ? കാ​ലം ഏ​റെ ക​ഴി​യും മു​മ്പു​ത​ന്നെ അ​വ​ര്‍ക്കു വി​വാ​ഹ​പ്രാ​യ​മാ​വും. അ​വ​ര്‍ക്കു ന​ല്ലൊ​രു ബ​ന്ധം വ​ര​ണ്ടേ? ജീ​വി​താ​വ​സാ​ന​ത്തി​ല്‍ ന​മു​ക്കും കു​റ​ച്ചു സു​ഖ​മാ​യി വേ​ണ്ടേ ക​ഴി​യാ​ന്‍?

    -ലീ​ലാ​വ​തി ഇ​ട​ക്കി​ടെ ഓ​ർ​മി​പ്പി​ച്ചു​കൊ​ണ്ടി​രു​ന്നു.

    എ​ല്ലാം ശ​രി​യാ​യി​രു​ന്നു. അ​പ്ര​തീ​ക്ഷി​ത​മാ​യി വ​ന്നു​കൊ​ണ്ടി​രു​ന്ന പ​ണം എ​ന്‍റെ ക​ണ്ണു​തു​റ​പ്പി​ച്ചു. എ​ന്നെ​പ്പോ​ലെ​യ​ല്ല; വീ​ട് മാ​റ്റി​പ്പ​ണി​യു​ന്ന​തി​ന് ലീ​ലാ​വ​തി​ക്ക് കൃ​ത്യ​മാ​യ സ​ങ്ക​ല്‍പ​മു​ണ്ടാ​യി​രു​ന്നു. പ​ണി​യു​ടെ മേ​ല്‍നോ​ട്ടം ന​ട​ത്തി​യ​തും അ​വ​ള്‍ത​ന്നെ.

    പ​ണി തു​ട​ങ്ങി​യ​തോ​ടെ പ​ണ​ത്തി​നു​ള്ള ആ​വ​ശ്യ​ങ്ങ​ള്‍ കൂ​ടി​ക്കൂ​ടി​വ​ന്നു. അ​റി​യാ​മ​ല്ലോ, വീ​ടു​പ​ണി തു​ട​ങ്ങി​യാ​ല്‍ കൈ​യി​ല്‍ എ​ത്ര പ​ണം വ​ന്നാ​ലും മ​തി​യാ​വി​ല്ല. ആ​ദ്യം ക​രു​തി​വെ​ച്ച​തി​ന്‍റെ ഇ​ര​ട്ടി​യോ ര​ണ്ടി​ര​ട്ടി​യോ ഒ​ക്കെ​യാ​യി അ​ത് വ​ള​ര്‍ന്നു​കൊ​ണ്ടി​രി​ക്കും.

    ഇ​ക്കാ​ല​ത്തു​ത​ന്നെ​യാ​ണ് ഞാ​ന്‍ മു​മ്പു സൂ​ചി​പ്പി​ച്ച പൈ​ങ്കി​ളി വാ​രി​ക​ക​ളു​ടെ മ​ഹാ​പ്ര​ള​യ​മു​ണ്ടാ​യ​തും. 1985നു​ശേ​ഷം പി​ന്നാ​ലെ​പ്പി​ന്നാ​ലെ പ​ത്തോ പ​ന്ത്ര​ണ്ടോ പു​തി​യ വാ​രി​ക​ക​ള്‍. ഓ​രോ​ന്നി​ന്‍റെ​യും പേ​രു​പോ​ലും ഓ​ർ​മി​ക്കാ​ന്‍ പ​റ്റാ​ത്ത​വി​ധ​ത്തി​ല്‍ അ​തു പെ​രു​കി​ക്കൊ​ണ്ടി​രു​ന്നു.

    കെ​ട്ടും മ​ട്ടും ഉ​ള്ള​ട​ക്ക​വു​മൊ​ക്കെ ഏ​ക​ദേ​ശം ഒ​രു​പോ​ലെ. ഉ​ള്‍പ്പു​റ​ങ്ങ​ള്‍ ക​ണ്ടാ​ല്‍ ഏ​താ​ണ് വാ​രി​ക എ​ന്ന് മ​ന​സ്സി​ലാ​ക്കാ​ന്‍ പ​റ്റാ​ത്ത​ത്ര സാ​മ്യം. മു​ഖ​ചി​ത്രം​പോ​ലും ത​മ്മി​ല്‍ത്ത​മ്മി​ല്‍ തെ​റ്റി​പ്പോ​വു​മാ​യി​രു​ന്നു. മി​ക്ക​വാ​റും എ​ല്ലാം അ​ക്കാ​ല​ത്ത് പോ​പ്പു​ല​ര്‍ ആ​യി​രു​ന്ന സി​നി​മാ​ന​ടി​ക​ളു​ടെ ഫോ​ട്ടോ​ക​ള്‍. കാ​ര്‍ട്ടൂ​ണു​ക​ള്‍, നു​റു​ങ്ങു​വാ​ര്‍ത്ത​ക​ള്‍, ആ​രോ​ഗ്യ​പം​ക്തി​ക​ള്‍, ആ​ഴ്ച​ഫ​ല​ങ്ങ​ള്‍, ഫ​ലി​ത​ങ്ങ​ള്‍. പ​ല പ​ല പം​ക്തി​ക​ളു​ണ്ടാ​യി​രു​ന്നെ​ങ്കി​ലും അ​വ​ക്കു​പോ​ലും ഐ​ക​രൂ​പ്യ​മു​ണ്ടാ​യി​രു​ന്നു. അ​തി​ലു​മ​ധി​ക​മാ​യി​രു​ന്നു കൊ​ല​പാ​ത​ക ഫീ​ച്ച​റു​ക​ള്‍. ഇ​ത്ര​യും ഫീ​ച്ച​റു​ക​ള്‍ക്കു​ള്ള കൊ​ല​പാ​ത​ക​ങ്ങ​ള്‍ ന​മ്മു​ടെ നാ​ട്ടി​ല്‍ ന​ട​ക്കു​ന്നു​ണ്ടോ എ​ന്നു പേ​ടി തോ​ന്നി​പ്പി​ക്കു​ന്ന രീ​തി​യി​ലാ​യി​രു​ന്നു അ​ത്. വൈ​കാ​തെ ഈ ​കൊ​ല​പാ​ത​ക​വാ​ര്‍ത്ത​ക​ള്‍ കൂ​ടു​ത​ല്‍ കൊ​ല​പാ​ത​ക​ങ്ങ​ളി​ലേ​ക്ക് ന​യി​ക്കു​ന്നു എ​ന്ന ആ​രോ​പ​ണ​മു​ണ്ടാ​യി.

    നോ​വ​ലു​ക​ളോ? പ​ല​തി​ലും പ്രേ​മ​ബ​ന്ധ​ങ്ങ​ളാ​യി​രു​ന്നു വി​ഷ​യം. ഭ​ഗ്ന​പ്ര​ണ​യ​ങ്ങ​ള്‍, നി​ല​വി​ളി​ക​ള്‍, ആ​ത്മ​ഹ​ത്യ​ക​ള്‍. വാ​രി​ക​ക​ളു​ടെ അ​മി​ത​പ്ര​ചാ​രം യു​വാ​ക്ക​ളെ ആ​ത്മ​ഹ​ത്യ​യി​ലേ​ക്ക് ന​യി​ക്കു​ന്നു എ​ന്ന ആ​രോ​പ​ണ​വു​മു​ണ്ടാ​യി.

    ചി​ല സം​ഘ​ട​ന​ക​ള്‍ ഈ ​വാ​രി​ക​ക​ള്‍ക്കെ​തി​രെ പ്ര​ക്ഷോ​ഭം തു​ട​ങ്ങി​യ​ത് തൊ​ണ്ണൂ​റു​ക​ളി​ലാ​ണ്. സ​മ്മേ​ള​ന​ങ്ങ​ള്‍, പ്ര​തി​ഷേ​ധ​ജാ​ഥ​ക​ള്‍. പ​ല​യി​ട​ത്തു​മാ​യി അ​വ​ര്‍ വാ​രി​ക​ക​ള്‍ കെ​ട്ടു​കെ​ട്ടാ​യി ക​ത്തി​ച്ചു​ക​ള​ഞ്ഞു. ‘മ​നോ​ര​ഥ’​മാ​ണ് ഏ​റ്റ​വും കൂ​ടു​ത​ല്‍ ആ​ക്ര​മി​ക്ക​പ്പെ​ട്ട​ത്.

    പ​റ​ഞ്ഞു​പ​റ​ഞ്ഞ് കാ​ടു ക​യ​റി. ന​മു​ക്ക​തു വി​ടാം. ത​ല്‍ക്കാ​ലം ന​മ്മു​ടെ വി​ഷ​യം അ​ത​ല്ല​ല്ലോ. പോ​രാ​ത്ത​തി​ന് അ​തൊ​ക്കെ വേ​ഗം കെ​ട്ട​ട​ങ്ങു​ക​യും ചെ​യ്തു.

    പ​ത്തു​പ​തി​നേ​ഴു വാ​രി​ക​ക​ള്‍. അ​തി​ലേ​ക്കൊ​ക്കെ എ​ട്ടും ഒ​മ്പ​തും നോ​വ​ലു​ക​ള്‍. നി​ല​വി​ലു​ള്ള നോ​വ​ലി​സ്റ്റു​ക​ള്‍ മ​തി​യാ​വാ​തെ​വ​ന്നു. അ​തു​കൊ​ണ്ട് നി​ര​വ​ധി എ​ഴു​ത്തു​കാ​ര്‍ രം​ഗ​ത്തു​വ​ന്നു. പ​ത്രാ​ധി​പ​ന്മാ​ര്‍ അ​വ​രെ ക​ണ്ടെ​ത്തു​ക​യാ​ണു​ണ്ടാ​യ​ത്.

    ‘മ​ണ​വാ​ട്ടി’​യു​ടെ പ്ര​ശ​സ്തി ഈ ​രം​ഗ​ത്ത് എ​ന്‍റെ മൂ​ല്യം വ​ർ​ധി​പ്പി​ച്ച സ​മ​യ​വു​മാ​യി​രു​ന്നു​വ​ല്ലോ അ​ത്. അ​തു​വ​രെ എ​ന്നോ​ട് നോ​വ​ല്‍ ആ​വ​ശ്യ​പ്പെ​ടാ​ത്ത വാ​രി​ക​ക​ള്‍പോ​ലും എ​ന്‍റെ നോ​വ​ല്‍ കി​ട്ടാ​ന്‍വേ​ണ്ടി സ​മ്മ​ർ​ദം ചെ​ലു​ത്താ​ന്‍ തു​ട​ങ്ങി. ഒ​രേ​സ​മ​യ​ത്ത് ഒ​ന്നി​ല​ധി​കം നോ​വ​ലു​ക​ള്‍ എ​ഴു​തു​ന്ന രീ​തി പ​ല​രും വ​ള​രെ അ​നാ​യാ​സ​മാ​യി ചെ​യ്യു​ന്നു​ണ്ടാ​യി​രു​ന്നു​വെ​ങ്കി​ലും എ​നി​ക്ക​ത് ഒ​ട്ടും വ​ശ​മു​ണ്ടാ​യി​രു​ന്നി​ല്ല. അ​ത്ത​രം ആ​വ​ശ്യ​വു​മാ​യി വ​രു​ന്ന​വ​രെ ഞാ​ന്‍ നി​ർ​ദ​യം ഒ​ഴി​വാ​ക്കു​ക​യാ​യി​രു​ന്നു പ​തി​വ്. പ​ക്ഷേ, പു​തി​യ സാ​ഹ​ച​ര്യ​ത്തി​ല്‍ ആ ​രീ​തി പ​രീ​ക്ഷി​ക്കാ​ന്‍ത​ന്നെ ഞാ​ന്‍ നി​ർ​ബ​ന്ധി​ത​നാ​യി. വീ​ടു​പ​ണി ന​ട​ക്കു​ക​യാ​ണ​ല്ലോ.

    കോ​ട്ട​യ​ത്തെ ലോ​ഡ്ജു​ക​ളെ​ല്ലാം എ​ഴു​ത്തു​കാ​രെ​ക്കൊ​ണ്ടു നി​റ​ഞ്ഞ കാ​ല​മാ​യി​രു​ന്നു അ​ത്. ഓ​രോ​ന്നി​ലും എ​ട്ടും ഒ​മ്പ​തും നോ​വ​ലു​ക​ള്‍ വേ​ണ​മ​ല്ലോ. ഒ​രേ​സ​മ​യം, നൂ​റ്റ​മ്പ​തോ​ളം നോ​വ​ലു​ക​ളു​ടെ നി​ർ​മാ​ണം ന​ട​ക്കു​ന്ന ഫാ​ക്ട​റി​ക​ളാ​യി​രു​ന്നു കോ​ട്ട​യ​ത്തെ ആ ​ലോ​ഡ്ജു​ക​ള്‍. മു​പ്പ​തോ​ളം എ​ഴു​ത്തു​കാ​ര്‍ രാ​വും പ​ക​ലു​മെ​ന്നി​ല്ലാ​തെ ജോ​ലി ചെ​യ്തി​രു​ന്ന സ​മ​യം.

    ഒ​രു ലോ​ഡ്ജി​ല്‍ ഞാ​നും ക​യ​റി​പ്പ​റ്റി.

    ആ​റ് എ​ഴു​ത്തു​കാ​ര്‍ ആ ​ലോ​ഡ്ജി​ല്‍ത്ത​ന്നെ​യു​ണ്ടെ​ന്ന് അ​റി​ഞ്ഞി​രു​ന്നു​വെ​ങ്കി​ലും ഞാ​ന്‍ ആ​രെ​യും കാ​ണാ​ന്‍ പോ​യി​ല്ല. അ​തി​നു​ള്ള സ​മ​യം​കൂ​ടി നോ​വ​ലെ​ഴു​ത്തോ അ​ല്ലെ​ങ്കി​ല്‍ അ​തി​നു​വേ​ണ്ടി​യു​ള്ള ചി​ന്ത​ക​ളോ ഒ​ക്കെ​യാ​യി മു​റി​യി​ല്‍ത്ത​ന്നെ ച​ട​ഞ്ഞു​കൂ​ടി.

    തി​ക​ച്ചും യാ​ന്ത്രി​ക​മാ​യി​രു​ന്നു ലോ​ഡ്ജി​ലെ എ​ന്‍റെ ജീ​വി​തം. കാ​ര്‍ത്തി​കേ​യ​ന്‍ എ​ന്ന ഒ​രെ​ഴു​ത്തു​യ​ന്ത്രം! എ​ഴു​ത്തു​കാ​രു​ടെ കാ​നേ​ഷു​മാ​രി​ക്ക​ണ​ക്കി​ലെ ഒ​ര​ക്കം.

    ത​ട​വി​ല്‍ക്കി​ട​ക്കു​ന്ന​തു​പോ​ലെ​യാ​യി​രു​ന്നു. രാ​വി​ലെ ആ​റു മ​ണി​ക്ക് ബെ​ഡ് കോ​ഫി. എ​ട്ട​ര​ക്ക് പ്രാ​ത​ലെ​ത്തും. പ​തി​നൊ​ന്നു മ​ണി​ക്ക് വീ​ണ്ടും ചാ​യ. കൃ​ത്യം ഒ​രു മ​ണി​ക്ക് ഉ​ച്ച​യൂ​ണി​നു​ള്ള അ​ടു​ക്കു​പാ​ത്രം എ​ത്തും. പി​ന്നെ നാ​ലു മ​ണി​ക്ക് ചാ​യ. രാ​ത്രി എ​ട്ടു മ​ണി​ക്ക് അ​ത്താ​ഴം. ഇ​ട​ക്ക് കു​ടി​ക്കാ​നാ​യി മേ​ശ​പ്പു​റ​ത്തെ കൂ​ജ എ​പ്പോ​ഴും നി​റ​ഞ്ഞി​രി​ക്കും. ഒ​രാ​വ​ശ്യ​ത്തി​നും പു​റ​ത്തി​റ​ങ്ങേ​ണ്ടി വ​രാ​റി​ല്ല. ആ ​സ​മ​യ​വും കൂ​ടി എ​ഴു​ത്തി​ന് ഉ​പ​യോ​ഗി​ക്കാ​മ​ല്ലോ. ക​ട​ലാ​സും മ​ഷി​യു​മൊ​ക്കെ അ​പ്പ​പ്പോ​ള്‍ എ​ത്തി​ക്കാ​ന്‍ ഏ​ര്‍പ്പാ​ടു​ണ്ടാ​ക്കി​യി​രു​ന്നു.

    മു​റി​യി​ല്‍ത്ത​ന്നെ​യി​രു​ന്ന് ഭ്രാ​ന്തു​പി​ടി​ക്കു​മെ​ന്നാ​യ​പ്പോ​ള്‍ ഒ​രു ദി​വ​സം രാ​വി​ലെ ഒ​ന്നു ന​ട​ന്നു​വ​രാ​മെ​ന്ന് ക​രു​തി ഞാ​ന്‍ പു​റ​ത്തി​റ​ങ്ങി. ലോ​ഡ്ജി​നു പു​റ​ത്ത് ഒ​രു ലോ​ക​മു​ണ്ടെ​ന്നു ത​ന്നെ ഞാ​ന്‍ മ​റ​ന്നു​ക​ഴി​ഞ്ഞി​രു​ന്നു. ത​ല​യി​ല്‍ നി​റ​യെ നോ​വ​ലു​ക​ളും അ​തി​ലെ ക​ഥാ​പാ​ത്ര​ങ്ങ​ളു​മാ​യി​രു​ന്നു​വ​ല്ലോ. പ​രി​സ​രം മു​ഴു​വ​ന്‍ എ​നി​ക്ക് അ​പ​രി​ചി​ത​മാ​യി​ത്തോ​ന്നി.

    കോ​ട്ട​യം ന​ഗ​ര​ത്തി​ന്‍റെ തി​ര​ക്കു​പി​ടി​ച്ച റോ​ഡി​ലൂ​ടെ​യു​ള്ള ആ ​ന​ട​ത്തം ഒ​ട്ടും സു​ഖ​ക​ര​മാ​യി​രു​ന്നി​ല്ല. ഞാ​നൊ​രു റെ​സ്റ്റോ​റ​ന്‍റി​ല്‍ ക​യ​റി. അ​ത് ചാ​യ കു​ടി​ക്കാ​നാ​യി​രു​ന്നു എ​ന്നു പ​റ​യാ​ന്‍ വ​യ്യ. ന​ഗ​ര​ത്തെ​രു​വി​ല്‍നി​ന്ന് പെ​ട്ടെ​ന്ന് ര​ക്ഷ​പ്പെ​ടാ​നാ​യി​രു​ന്നു.

    റെ​സ്റ്റോ​റ​ന്‍റി​ലും തി​ര​ക്കാ​യി​രു​ന്നു. ചാ​യ വേ​ഗം കു​ടി​ച്ച് അ​വി​ടെ നി​ന്നു പു​റ​ത്തു​ചാ​ട​ണ​മെ​ന്നു തീ​രു​മാ​നി​ച്ച് ഞാ​ന്‍ ഒ​രു മേ​ശ​ക്കു​മു​ന്നി​ല്‍ ഇ​രി​പ്പു​റ​പ്പി​ച്ചു.

    അ​പ്പോ​ഴാ​ണ് ര​ണ്ടു ചെ​റു​പ്പ​ക്കാ​ര്‍ എ​ന്‍റെ മേ​ശ​ക്ക​ടു​ത്തേ​ക്ക് വ​രു​ന്ന​ത്. അ​ത് എ​ന്നെ പ​രി​ച​യ​പ്പെ​ടാ​നാ​യി​രു​ന്നു. എ​ന്‍റെ നോ​വ​ലു​ക​ള്‍ വാ​യി​ച്ചി​ട്ടു​ണ്ടെ​ന്നു പ​റ​ഞ്ഞാ​ണ് അ​വ​ര്‍ അ​ടു​ത്തു​വ​ന്ന​ത്. അ​വ​ര്‍ സ്വ​യം പ​രി​ച​യ​പ്പെ​ടു​ത്തി. പു​തി​യ എ​ഴു​ത്തു​കാ​രാ​യി​രു​ന്നു. അ​വ​രു​ടെ പേ​രു​ക​ള്‍ ഇ​പ്പോ​ള്‍ എ​നി​ക്ക് ഓ​ർ​മ​യി​ല്ല. ഞാ​ന്‍ താ​മ​സി​ക്കു​ന്ന ലോ​ഡ്ജി​ലെ അ​ന്തേ​വാ​സി​ക​ളാ​യി​രു​ന്നു. അ​വ​രും പ​ല വാ​രി​ക​ക​ള്‍ക്കും വേ​ണ്ടി എ​ന്നെ​പ്പോ​ലെ​ത്ത​ന്നെ നോ​വ​ലു​ക​ള്‍ എ​ഴു​തി​ക്കൊ​ണ്ടി​രി​ക്കു​ക​യാ​ണ്.

    എ​ന്നോ​ട് അ​നു​വാ​ദം ചോ​ദി​ക്കാ​തെ അ​വ​ര്‍ എ​തി​രെ​യു​ള്ള ക​സേ​ര​ക​ളി​ല്‍ ഇ​രു​ന്നു. ഏ​തൊ​ക്കെ വാ​രി​ക​ക​ളി​ലേ​ക്കാ​ണ് ഞാ​ന്‍ നോ​വ​ല്‍ എ​ഴു​തു​ന്ന​തെ​ന്ന് അ​വ​ര്‍ ആ​രാ​ഞ്ഞു. നോ​വ​ലി​ന്‍റെ പേ​രു​ക​ള്‍ എ​ന്തൊ​ക്കെ​യാ​ണെ​ന്നു ചോ​ദി​ച്ചു. എ​ത്ര​യൊ​ക്കെ​യാ​ണ് പ്ര​തി​ഫ​ലം കി​ട്ടു​ന്ന​തെ​ന്ന് അ​ന്വേ​ഷി​ച്ചു.

    എ​നി​ക്ക​വ​രു​ടെ നീ​ക്ക​ങ്ങ​ള്‍ ക​ടു​ത്ത അ​ലോ​സ​ര​മു​ണ്ടാ​ക്കി. എ​ന്നാ​ലും അ​തു പു​റ​ത്തു​കാ​ണി​ക്കാ​തെ എ​ല്ലാ​ത്തി​നും ചു​രു​ക്ക​ത്തി​ല്‍ മ​റു​പ​ടി കൊ​ടു​ത്തു. ഒ​ടു​വി​ല്‍ എ​ന്‍റെ മ​ടു​പ്പ് വാ​ക്കു​ക​ളി​ലൂ​ടെ പു​റ​ത്തു​വ​ന്നു:

    ‘‘എ​ല്ലാം തീ​ര്‍ത്ത് ഇ​വി​ടെ​നി​ന്നു വേ​ഗം ര​ക്ഷ​പ്പെ​ട്ടാ​ല്‍ മ​തി​യെ​ന്നാ​യി​ട്ടു​ണ്ട് എ​നി​ക്ക്.’’

    അ​വ​ര​ത് പ​ക്ഷേ വ​ലി​യൊ​രു ത​മാ​ശ​യാ​യാ​ണ് എ​ടു​ത്ത​ത്.

    ‘‘ഇ​തി​ലൊ​ക്കെ ഇ​ത്ര ടെ​ന്‍ഷ​ന​ടി​ക്കാ​ന്‍ എ​ന്താ​ണ് സ​ര്‍?’’ അ​വ​രി​ലൊ​രാ​ള്‍ ചോ​ദി​ച്ചു. ‘‘ഒ​ന്നും ഗൗ​ര​വ​മാ​യി എ​ടു​ക്ക​രു​ത്. അ​വ​ര്‍ക്ക് നോ​വ​ല്‍ വേ​ണം; ന​മു​ക്കു കാ​ശും കി​ട്ട​ണം. അ​ങ്ങ​നെ​യെ​ടു​ത്താ​ല്‍ പോ​രേ?’’

    ‘‘അ​ല്ലാ​തെ പി​ന്നെ?’’ ര​ണ്ടാ​മ​ത്തെ​യാ​ള്‍ ചി​രി​ച്ചു. ‘‘കു​റ​ച്ചു​കൂ​ടി കാ​ശു ത​രു​മെ​ങ്കി​ല്‍ ഞാ​ന്‍ എ​ന്തും എ​ഴു​തി​ക്കൊ​ടു​ക്കാ​ന്‍ ത​യ്യാ​റാ​ണെ​ന്ന് ഒ​രു പ​ത്രാ​ധി​പ​രോ​ടു പ​റ​ഞ്ഞു. അ​പ്പോ​ള്‍ അ​യാ​ളു​ടെ മ​റു​പ​ടി എ​ന്താ​യി​രു​ന്നു​വെ​ന്നോ?’’ ശ​ബ്ദം അ​ല്‍പം വ​ക്രി​പ്പി​ച്ച് അ​യാ​ള്‍ തു​ട​ര്‍ന്നു: ‘‘ഞ​ങ്ങ​ളു​ടേ​ത് കു​ടും​ബ​വാ​രി​ക​യാ​ണ്. അ​മ്മ​യും അ​ച്ഛ​നും മ​ക്ക​ളും ഒ​ന്നി​ച്ചി​രു​ന്നു വാ​യി​ക്കാ​നു​ള്ള​താ​ണ്!’’

    ‘‘കു​ടും​ബ​വാ​രി​ക! മ​ണ്ണാ​ങ്ക​ട്ട​യാ​ണ്,’’ ഒ​ന്നാ​മ​ന്‍ പ​റ​ഞ്ഞു. ‘‘അ​ച്ഛ​ന്‍റെ​യും അ​മ്മ​യു​ടെ​യും കാ​ര്യ​മ​റി​യി​ല്ല. മ​ക്ക​ള്‍ക്ക് അ​ങ്ങ​നെ​യ​ല്ല​ല്ലോ. പ്ര​ത്യേ​കി​ച്ചും പെ​ണ്‍കു​ട്ടി​ക​ള്‍ക്ക്. അ​വ​ര്‍ക്ക് അ​ത്യാ​വ​ശ്യം ഇ​ക്കി​ളി​പ്പെ​ടു​ത്തു​ന്ന ക​ഥ​ക​ളാ​ണ് ആ​വ​ശ്യം. എ​നി​ക്ക് നേ​രി​ട്ട് അ​നു​ഭ​വ​മു​ള്ള​താ​ണ്. പ​ക്ഷേ, അ​തൊ​ക്കെ പ​റ​ഞ്ഞാ​ല്‍ ന​മ്മു​ടെ പ​ത്രാ​ധി​പ​ന്മാ​ര്‍ക്ക് മ​ന​സ്സി​ലാ​വ​ണ്ടേ?’’

    ‘‘പ​ത്രാ​ധി​പ​ന്മാ​ര്‍ക്ക് അ​റി​യി​ല്ലെ​ങ്കി​ലും ചി​ത്ര​കാ​ര​ന്മാ​ര്‍ക്ക് അ​തി​നെ​പ്പ​റ്റി ന​ല്ല ബോ​ധ്യ​മു​ണ്ട്. അ​വ​ര്‍ വ​ര​ക്കു​ന്ന ചി​ത്ര​ങ്ങ​ള്‍ നോ​ക്കി​യി​ട്ടി​ല്ലേ? ‘ചി​ത്ര​ലേ​ഖ’ എ​ന്ന എ​ന്‍റെ നോ​വ​ലി​ല്‍ ചി​ത്ര​ലേ​ഖ​യു​ടെ ചി​ത്രം ക​ണ്ട് എ​നി​ക്കു​ത​ന്നെ അ​വ​ളോ​ടു പ്രേ​മ​മാ​യി. പ​ണ്ട് ഒ​രു ശി​ല്‍പി​യു​ടെ ക​ഥ കേ​ട്ടി​ട്ടി​ല്ലേ? താ​നു​ണ്ടാ​ക്കി​യ പ്ര​തി​മ​യു​മാ​യി ആ ​ശി​ല്‍പി ക​ടു​ത്ത പ്രേ​മ​ത്തി​ല്‍ കു​ടു​ങ്ങു​ന്ന​ത്? അ​തു​പോ​ലെ.’’

    ‘‘ഒ​ന്നും പ​റ​യ​ണ്ട. ഞാ​നി​ന്ന​ലെ രാ​ത്രി മ​ധു​മ​ക്ഷി​ക​യെ സ്വ​പ്നം ക​ണ്ടു. എ​ന്‍റെ നോ​വ​ലി​ലെ നാ​യി​ക​യാ​ണ്. അ​വ​ള്‍ എ​ന്നെ കാ​ണാ​ന്‍ വ​ന്നു എ​ന്ന​താ​യി​രു​ന്നു സ്വ​പ്നം. എ​ന്താ​യി​രു​ന്നു അ​വ​ളു​ടെ ആ​വ​ശ്യം എ​ന്ന​റി​യാ​മോ? അ​ല്ലെ​ങ്കി​ല്‍ വേ​ണ്ട; സാ​റി​രി​ക്കു​മ്പോ​ള്‍ ഞാ​ന്‍ അ​തു പ​റ​യു​ന്നി​ല്ല.’’

    ‘‘സാ​റി​ന് ഇ​തൊ​ന്നും പി​ടി​ക്കി​ല്ല. പ​ഴ​യ ആ​ളാ​ണ​ല്ലോ.’’

    ‘‘എ​ന്നു​വെ​ച്ച്? ആ ​കോ​ത​ച്ചി​റ സാ​റി​നും ഇ​ത്ര​യൊ​ക്കെ പ്രാ​യ​മാ​യി​ട്ടു​ണ്ടാ​വി​ല്ലേ? എ​ന്നി​ട്ടോ? ചെ​റു​പ്പ​ക്കാ​രു​ടെ പോ​ലെ​യ​ല്ലേ?’’

    അ​വ​രു​ടെ സം​സാ​രം കേ​ട്ട് എ​ന്‍റെ ത​ല ത​രി​ച്ചു. അ​ടു​ത്ത നി​മി​ഷം ഞാ​ന്‍ എ​ന്തെ​ങ്കി​ലും പ​റ​യു​മാ​യി​രു​ന്നു. ഭാ​ഗ്യ​ത്തി​ന് അ​പ്പോ​ള്‍ ചാ​യ വ​ന്നു. അ​തു പെ​ട്ടെ​ന്നു കു​ടി​ച്ചു​തീ​ര്‍ത്ത് ഞാ​ന്‍ വേ​ഗം മു​റി​യി​ലേ​ക്ക് ത​ന്നെ പോ​ന്നു.

    ഇ​നി നോ​വ​ലു​ക​ള്‍ എ​ഴു​തി​ത്തീ​രു​ന്ന​തു​വ​രെ മു​റി വി​ട്ട് പു​റ​ത്തി​റ​ങ്ങി​ല്ലെ​ന്ന് ഞാ​ന്‍ തീ​ര്‍ച്ച​യാ​ക്കി. പ​ക്ഷേ, പി​റ്റേ​ന്നു വൈ​കു​ന്നേ​രം വാ​തി​ല്‍ക്ക​ല്‍ ഒ​രു മു​ട്ടു കേ​ട്ട് എ​നി​ക്കു തു​റ​ക്കേ​ണ്ടി​വ​ന്നു. കു​മാ​ര​നാ​യി​രു​ന്നു അ​ത്. കോ​ത​ച്ചി​റ കു​മാ​ര​ന്‍.

    അ​വ​ന്‍ ഈ ​ലോ​ഡ്ജി​ല്‍ത്ത​ന്നെ​യു​ണ്ടെ​ന്ന് ഞാ​ന്‍ അ​റി​ഞ്ഞി​രു​ന്നി​ല്ല. എ​ന്നോ​ടു ചോ​ദി​ക്കാ​തെ​ത്ത​ന്നെ അ​വ​ന്‍ അ​ക​ത്തേ​ക്കു ക​ട​ന്നു.

    ‘‘എ​ത്ര​യെ​ണ്ണ​മു​ണ്ട്?’’ ഞാ​ന്‍ പാ​തി എ​ഴു​തി​വെ​ച്ചി​രി​ക്കു​ന്ന ക​ട​ലാ​സി​ലേ​ക്ക് നോ​ക്കി അ​വ​ന്‍ ചോ​ദി​ച്ചു.

    ‘‘നാ​ല്,’’ ഞാ​ന്‍ പ​റ​ഞ്ഞു.

    ‘‘ഓ, ​ഭാ​ഗ്യ​വാ​ന്‍! എ​നി​ക്ക് മൂ​ന്നെ​ണ്ണ​മേ​യു​ള്ളൂ. ഒ​രു മൂ​ന്നാ​ലെ​ണ്ണം കൂ​ടി കി​ട്ടി​യാ​ല്‍ വേ​ണ്ടി​ല്ലെ​ന്നു​ണ്ട്. നാ​ലു കു​ട്ടി​ക​ളാ. എ​വി​ടെ​യു​മെ​ത്തി​യി​ട്ടി​ല്ല.’’

    ഒ​രു ല​ക്ക​ത്തി​ന് താ​ന്‍ മു​ന്നൂ​റു വെ​ച്ചാ​ണ് വാ​ങ്ങു​ന്ന​തെ​ന്ന് അ​വ​ന്‍ വെ​ളി​പ്പെ​ടു​ത്തി. എ​നി​ക്ക് എ​ത്ര​യാ​ണ് കി​ട്ടു​ന്ന​തെ​ന്ന് ആ​രാ​ഞ്ഞു. എ​നി​ക്ക് അ​ഞ്ഞൂ​റു വെ​ച്ച് കി​ട്ടു​ന്നു​ണ്ടാ​യി​രു​ന്നു. ഞാ​ന​ത് അ​വ​നോ​ടു പ​റ​ഞ്ഞി​ല്ല.

    ‘‘വൈ​കു​ന്നേ​രം തൊ​ണ്ട ന​ന​യ്ക്കാ​ന്‍ എ​ന്തെ​ങ്കി​ലും സം​വി​ധാ​ന​മു​ണ്ടാ​യാ​ല്‍ നാ​ലെ​ണ്ണ​മൊ​ന്നും ഒ​രു പ്ര​ശ്ന​മ​ല്ല,’’ കു​മാ​ര​ന്‍ തു​ട​ര്‍ന്നു. ‘‘ര​ണ്ടെ​ണ്ണം അ​ക​ത്തു​ചെ​ന്നാ​ല്‍ ഒ​റ്റ​യെ​ഴു​ത്താ​ണ്. പി​ന്നീ​ട് വാ​യി​ച്ചു​നോ​ക്കി​യാ​ല്‍ ഇ​ത് ന​മ്മ​ള്‍ത​ന്നെ എ​ഴു​തി​യ​താ​ണോ എ​ന്ന് സം​ശ​യം തോ​ന്നും.’’

    എ​ഴു​ത്തി​ന് മ​ദ്യം സ​ഹാ​യി​ക്കു​മെ​ന്ന് എ​നി​ക്ക് അ​നു​ഭ​വ​മി​ല്ല. ഞാ​ന്‍ ജീ​വി​ത​ത്തി​ല്‍ മ​ദ്യ​പി​ച്ചി​ട്ടേ​യു​ണ്ടാ​യി​രു​ന്നി​ല്ല. കു​മാ​ര​നാ​ണെ​ങ്കി​ല്‍ ഏ​റ​ക്കു​റെ അ​തി​ന്‍റെ പി​ടി​യി​ലാ​യി​രു​ന്നു. എ​ഴു​ത്തി​ല്‍നി​ന്ന് എ​ത്ര പ​ണം കി​ട്ടി​യാ​ലും അ​വ​ന് അ​തൊ​ക്കെ മ​തി​യാ​വാ​തെ വ​ന്നു. വീ​ട്ടി​ലെ സ്ഥി​തി​യൊ​ക്കെ പ​രു​ങ്ങ​ലാ​ണെ​ന്ന് ഞാ​ന്‍ കേ​ട്ടി​രു​ന്നു.

    ‘‘എ​നി​ക്ക് താ​ന്‍ ഒ​രു നൂ​റു രൂ​പ ത​ര​ണം,’’ കു​മാ​ര​ന്‍ പ​റ​ഞ്ഞു.

    ‘‘ക​യ്യി​ലെ പൈ​സ​യൊ​ക്കെ തീ​ര്‍ന്നു. അ​ഡ്വാ​ന്‍സ് ചോ​ദി​ച്ചി​ട്ട് ആ​രും ത​രു​ന്നി​ല്ല.’’

    ‘‘ഇ​നി ഈ ​ആ​വ​ശ്യം പ​റ​ഞ്ഞ് എ​ന്‍റെ അ​ടു​ത്തു വ​ര​രു​ത്.’’ പ​ണം എ​ടു​ത്തു​കൊ​ടു​ക്കു​മ്പോ​ള്‍ ഞാ​ന്‍ ക​ര്‍ശ​ന​മാ​യി അ​വ​നോ​ടു പ​റ​ഞ്ഞു.

    നോ​വ​ലി​ന്‍റെ എ​ണ്ണം ഞാ​ന്‍ കു​മാ​ര​നോ​ടു പ​റ​ഞ്ഞ​ത് സ​ത്യ​മാ​യി​രു​ന്നു. നാ​ലു നോ​വ​ലു​ക​ള്‍ എ​ഴു​താ​നു​ള്ള ദൗ​ത്യ​വു​മാ​യാ​ണ് ഞാ​ന്‍ ലോ​ഡ്ജി​ല്‍ ചേ​ക്കേ​റി​യ​ത്. പ​ക്ഷേ, അ​വി​ടെ താ​മ​സ​മാ​ക്കി​യ​തോ​ടെ പ​ല​പ്പോ​ഴാ​യി മൂ​ന്നു വാ​രി​ക​ക​ളു​ടെ പ​ത്രാ​ധി​പ​ന്മാ​ര്‍കൂ​ടി എ​ന്നെ കാ​ണാ​ന്‍ വ​ന്നു. ആ​രെ​യും തി​ര​സ്ക​രി​ക്കാ​നാ​യി​ല്ല. അ​ങ്ങ​നെ ആ​ഴ്ച​യി​ല്‍ ഏ​ഴു നോ​വ​ലു​ക​ള്‍ എ​ന്ന ടാ​ര്‍ഗെ​റ്റി​ലെ​ത്തി. വീ​ണ്ടും ആ​വ​ശ്യ​ക്കാ​രു​ണ്ടാ​യി​രു​ന്നു​വെ​ങ്കി​ലും ഞാ​ന​വ​രെ തി​രി​ച്ച​യ​ച്ചു. ഒ​രു ദി​വ​സം ഒ​ന്നി​ല്‍ക്കൂ​ടു​ത​ല്‍ നോ​വ​ലു​ക​ളോ!

    രാ​വി​ലെ നേ​ര​ത്തേ ഉ​റ​ക്ക​മെ​ഴു​ന്നേ​റ്റ് എ​ഴു​ത്തു തു​ട​ങ്ങും. ഉ​റ​ക്ക​മെ​ഴു​ന്നേ​റ്റ് എ​ന്നു പ​റ​യു​ന്ന​തു ശ​രി​യ​ല്ല. ഉ​റ​ങ്ങി​യി​ട്ടു​വേ​ണ​മ​ല്ലോ അ​തി​ല്‍നി​ന്ന് എ​ഴു​ന്നേ​ല്‍ക്കാ​ന്‍! ആ​ദ്യ​മാ​ദ്യ​മൊ​ക്കെ വ​ലി​യ പ്ര​ശ്നം തോ​ന്നി​യി​ല്ല. പ​ക്ഷേ പി​ന്നീ​ട് അ​ത് എ​ന്നെ വ​ല്ലാ​തെ അ​സ്വ​സ്ഥ​നാ​ക്കാ​ന്‍ തു​ട​ങ്ങി.

    രാ​വി​ലെ ഇ​ന്ന് ഏ​തു നോ​വ​ലി​ന്‍റെ അ​ധ്യാ​യം എ​ഴു​ത​ണം എ​ന്ന ചി​ന്ത​യോ​ടെ​യാ​ണ് എ​ഴു​ന്നേ​ല്‍ക്കു​ക. അ​തി​ലെ ക​ഥ എ​ന്താ​ണെ​ന്നും ക​ഥാ​പാ​ത്ര​ങ്ങ​ള്‍ ആ​രൊ​ക്കെ​യാ​ണെ​ന്നും ആ​ദ്യം​ത​ന്നെ നോ​ക്കി​വെ​ക്കും. ക​ഴി​ഞ്ഞ അ​ധ്യാ​യം എ​വി​ടെ​യാ​ണ് നി​ര്‍ത്തി​യ​ത് എ​ന്നും നോ​ക്കും. ഇ​ത്ത​രം നോ​വ​ലു​ക​ളു​ടെ രീ​തി അ​റി​യാ​മ​ല്ലോ. ഓ​രോ അ​ധ്യാ​യ​വും അ​വ​സാ​നി​ക്കു​ന്ന​ത് വാ​യ​ന​ക്കാ​ര്‍ക്ക് എ​ന്തെ​ങ്കി​ലും ഉ​ദ്വേ​ഗം ഇ​ട്ടു​കൊ​ടു​ത്തു​കൊ​ണ്ടാ​ണ്. അ​തി​നു​ള്ള വ​കു​പ്പ് ക​ണ്ടെ​ത്ത​ലാ​ണ് ആ​ദ്യ​ത്തെ പ​ണി. നോ​വ​ല്‍ അ​തി​ന്‍റെ മു​ഴു​വ​ന്‍ രൂ​പ​ത്തി​ല്‍ സ​ങ്ക​ൽ​പി​ക്കാ​നൊ​ന്നും പ​റ്റി​യി​രു​ന്നി​ല്ല. ഓ​രോ​ന്നും ഓ​രോ വ​ഴി​ക്ക് പോ​വാ​ന്‍ തു​ട​ങ്ങി. എ​ങ്ങ​നെ​യെ​ങ്കി​ലും പു​തി​യ അ​ധ്യാ​യം എ​ഴു​തി സ​മ​യ​ത്തി​നു കൊ​ടു​ക്കു​ക എ​ന്ന രീ​തി​യാ​യി.

    ഏ​റ്റ​വും ദു​ര്‍ഘ​ടം ബു​ധ​നാ​ഴ്ച​യാ​യി​രു​ന്നു. മി​ക്ക​വാ​റും എ​ല്ലാ​വ​ര്‍ക്കും ബു​ധ​നാ​ഴ്ച​ക​ളി​ലാ​ണ് നോ​വ​ല്‍ കി​ട്ടേ​ണ്ട അ​വ​സാ​ന തീ​യ​തി. പ​ക്ഷേ, ബു​ധ​നാ​ഴ്ച​യാ​വാ​ന്‍ നി​ല്‍ക്കാ​റി​ല്ല. അ​തി​നു​മു​മ്പു​ത​ന്നെ എ​ഴു​തി​ത്ത​യാ​റാ​ക്കി വെ​ക്കും. പ​ക്ഷേ, ചി​ല​പ്പോ​ള്‍ എ​ത്ര കു​ത്തി​യി​രു​ന്ന് എ​ഴു​താ​ന്‍ ശ്ര​മി​ച്ചാ​ലും ചി​ല​ത് വ​ഴി​മു​ട്ടി​നി​ല്‍ക്കും. ശ​രി​ക്ക് ത​ല​പു​ക​യു​ന്ന​ത് അ​പ്പോ​ഴാ​ണ്. നോ​വ​ലു​ക​ളി​ലെ അ​ടു​ത്ത അ​ധ്യാ​യം എ​ന്തു​വേ​ണ​മെ​ന്ന് ആ​ലോ​ചി​ച്ചാ​ലോ​ചി​ച്ച് മു​റി​യി​ല്‍ ത​ല​ങ്ങും വി​ല​ങ്ങും ന​ട​ക്കും. ഏ​തു നി​മി​ഷ​വും എ​ന്‍റെ ത​ല നൂ​റു​നൂ​റു ക​ഷ​ണ​ങ്ങ​ളാ​യി പൊ​ട്ടി​ത്തെ​റി​ക്കു​മെ​ന്ന് എ​നി​ക്കു തോ​ന്നി.

    ഞാ​ന്‍ ദി​വ​സ​വും മാ​സ​വും മ​റ​ന്നു. എ​നി​ക്ക് രാ​ത്രി​യും പ​ക​ലും തി​രി​ച്ച​റി​യാ​താ​യി. കോ​ളി​ങ് ബെ​ല്‍ അ​ല​റു​മ്പോ​ഴൊ​ക്കെ ഞെ​ട്ടി​ത്ത​രി​ച്ചു. വ​രാ​ന്ത​യി​ലെ കാ​ലൊ​ച്ച​ക​ള്‍ എ​ന്നെ പേ​ടി​പ്പി​ച്ചു. എ​ല്ലാം തീ​ര്‍ത്ത് എ​ന്നെ​ങ്കി​ലും സ്വ​സ്ഥ​മാ​യി ഉ​റ​ങ്ങ​ണ​മെ​ന്നു​ള്ള മോ​ഹം മാ​ത്ര​മാ​യി എ​നി​ക്ക്.

     

    എ​ന്തൊ​ക്കെ​യാ​ണ് എ​ഴു​തി​ക്കൊ​ണ്ടി​രി​ക്കു​ന്ന നോ​വ​ലു​ക​ളു​ടെ പേ​ര് എ​ന്നു​പോ​ലും ഓ​ർ​മി​ക്കാ​ന്‍ ഞാ​ന്‍ ബു​ദ്ധി​മു​ട്ടി. വാ​രി​ക​ക​ളി​ല്‍നി​ന്നു​ള്ള പ്ര​തി​നി​ധി വാ​തി​ല്‍ക്ക​ല്‍ മു​ട്ടു​ന്ന​തി​നു​മു​മ്പ് എ​ന്തെ​ങ്കി​ലും എ​ഴു​തി​ക്കൊ​ടു​ക്കു​ക എ​ന്ന മ​ട്ടി​ലാ​യി എ​ന്‍റെ പ്ര​വ​ര്‍ത്ത​നം. ഒ​ന്നും മു​ട​ക്കാ​നു​ള്ള അ​നു​വാ​ദ​മി​ല്ല​ല്ലോ. എ​ല്ലാ​വ​രും മു​ന്‍കൂ​ര്‍ പ​ണം ത​ന്നി​രു​ന്നു. അ​തു​വെ​ച്ച് വീ​ടു​പ​ണി പു​രോ​ഗ​മി​ച്ചു​കൊ​ണ്ടി​രു​ന്നു.

    വീ​ടി​ന്‍റെ വി​ശേ​ഷ​ങ്ങ​ള്‍ അ​റി​യി​ക്കാ​ന്‍ വേ​ണ്ടി ലീ​ലാ​വ​തി വി​ളി​ക്കാ​റു​ണ്ടാ​യി​രു​ന്നു. മു​റി​യി​ലെ ടെ​ലി​ഫോ​ണ്‍ മ​ണി​യ​ടി​ക്കു​മ്പോ​ഴൊ​ക്കെ ഞാ​ന്‍ ഞെ​ട്ടി​ത്തെ​റി​ച്ചു. ലീ​ലാ​വ​തി പ​റ​യു​ന്ന​തു മു​ഴു​വ​ന്‍ എ​നി​ക്ക് മ​ന​സ്സി​ലാ​യ​തു​പോ​ലു​മി​ല്ല. മ​റ്റൊ​ന്നി​ലും ശ്ര​ദ്ധി​ക്കാ​ന്‍ എ​ന്നെ​ക്കൊ​ണ്ടാ​യി​ല്ല. ഏ​ഴു നോ​വ​ലു​ക​ളും അ​തി​ലെ ക​ഥാ​പാ​ത്ര​ങ്ങ​ളും എ​ന്നെ സ​ദാ​സ​മ​യ​വും ചൂ​ഴ്ന്നു​നി​ന്നു. അ​വ​രു​ടെ പേ​രു​ക​ള്‍ മാ​റി​പ്പോ​വാ​തി​രി​ക്കാ​ന്‍ നോ​വ​ലി​ന്‍റെ പേ​രും ക​ഥാ​പാ​ത്ര​ങ്ങ​ളു​ടെ പേ​രും എ​ഴു​തി​യ വ​ലി​യ ഒ​രു ചാ​ര്‍ട്ട് മേ​ശ​പ്പു​റ​ത്ത് പ​തി​ച്ചു​വെ​ച്ചു. അ​തി​ല്‍ അ​ത​തു വാ​രി​ക​ക​ളു​ടെ പേ​രും ഏ​തൊ​ക്കെ ദി​വ​സ​ങ്ങ​ളി​ലാ​ണ് അ​വ എ​ഴു​തേ​ണ്ട​തെ​ന്നും കൊ​ടു​ക്കേ​ണ്ട​തെ​ന്നും രേ​ഖ​പ്പെ​ടു​ത്തി​വെ​ച്ചു. അ​ത് ലീ​ലാ​വ​തി പ​റ​ഞ്ഞു​ത​ന്ന സൂ​ത്ര​മാ​യി​രു​ന്നു. അ​വ​ള്‍ എ​ല്ലാ​ത്തി​ലും പ്രാ​യോ​ഗി​ക​മ​തി​യാ​യി​രു​ന്നു.

    ലോ​ഡ്ജി​ലെ ഫോ​ണി​ലേ​ക്ക് എ​ന്നെ വി​ളി​ക്ക​രു​തെ​ന്ന് ഞാ​ന്‍ പ​ത്രാ​ധി​പ​ന്മാ​രോ​ട് നി​ബ​ന്ധ​ന​വെ​ച്ചി​രു​ന്നു. ആ​രു​ടെ​യെ​ങ്കി​ലും ഫോ​ണ്‍ വ​ന്നാ​ല്‍ എ​ന്നെ വി​ളി​ച്ചു​ത​രാ​ന്‍ പാ​ടി​ല്ലെ​ന്ന് ലോ​ഡ്ജി​ന്‍റെ റി​സ​പ്ഷ​നി​ലും ഞാ​ന്‍ ശ​ട്ടം​കെ​ട്ടി​യി​രു​ന്നു. ലീ​ലാ​വ​തി​യു​ടെ ഫോ​ണ്‍ മാ​ത്ര​മേ മു​റി​യി​ലേ​ക്ക് ക​ട​ത്തി​വി​ടാ​വൂ എ​ന്ന് പ​റ​ഞ്ഞു​വെ​ച്ചി​രു​ന്നു. പ​ക്ഷേ, ലീ​ലാ​വ​തി​യു​ടെ വി​ളി​ക​ളും എ​ന്നെ സം​ഭ്രാ​ന്ത​നാ​ക്കാ​ന്‍ തു​ട​ങ്ങി​യ​പ്പോ​ള്‍ ഞാ​ന്‍ അ​തും വി​ല​ക്കി. ലീ​ലാ​വ​തി ക​ത്തു​ക​ള്‍ അ​യ​ക്കാ​ന്‍ തു​ട​ങ്ങി​യ​ത് അ​പ്പോ​ഴാ​ണ്. വീ​ടു​പ​ണി​യു​ടെ പു​രോ​ഗ​തി അ​റി​യി​ക്കാ​ന്‍ മാ​ത്ര​മാ​യി​രു​ന്നി​ല്ല. കു​ട്ടി​ക​ളു​ടെ വി​ശേ​ഷ​ങ്ങ​ളും ലീ​ലാ​വ​തി പ​റ​യാ​റു​ണ്ടാ​യി​രു​ന്നു. എ​നി​ക്കു ചി​ല​പ്പോ​ള്‍ അ​വ​രു​ടെ പേ​രു​ക​ള്‍ ത​ന്നെ നോ​വ​ലി​ലെ ക​ഥാ​പാ​ത്ര​ങ്ങ​ളു​മാ​യി ഇ​ട​ക​ല​ര്‍ന്ന് തെ​റ്റി​ക്കൊ​ണ്ടി​രു​ന്നു. ലീ​ലാ​വ​തി ക​ഥ​യാ​ണോ പ​റ​യു​ന്ന​ത് എ​ന്നു​പോ​ലും തോ​ന്നി​ത്തു​ട​ങ്ങി. അ​തെ​ന്നെ വ​ല്ലാ​തെ സം​ഭ്ര​മി​പ്പി​ക്കാ​ന്‍ തു​ട​ങ്ങി. അ​വ​ളു​ടെ ക​ത്തു​ക​ള്‍ വ​രു​മ്പോ​ഴെ​ല്ലാം തു​റ​ക്കാ​ന്‍ പേ​ടി​ച്ചു.

    ഉ​ന്മാ​ദ​ത്തി​ന്‍റെ ദി​വ​സ​ങ്ങ​ളാ​യി​രു​ന്നു അ​വ.

    എ​ന്നി​ട്ടും ഒ​രു പ​ത്രാ​ധി​പ​രു​ടെ ഫോ​ണ്‍ എ​ന്നെ തേ​ടി​വ​ന്നു. നോ​വ​ല്‍ പ​ച്ച​പി​ടി​ക്കു​ന്നി​ല്ലെ​ന്നും ഒ​ന്നു​കൂ​ടി ശ്ര​ദ്ധി​ക്ക​ണ​മെ​ന്നും പ​റ​യാ​നാ​യി​രു​ന്നു അ​ത്. അ​രി​ശം​വ​ന്നെ​ങ്കി​ലും ഒ​ന്നും തി​രി​ച്ചു​പ​റ​യാ​തി​രി​ക്കാ​ന്‍ ഞാ​ന്‍ വ​ല്ലാ​തെ പ​ണി​പ്പെ​ട്ടു. അ​വ​രു​ടെ പ​ണം​കൊ​ണ്ടാ​ണ​ല്ലോ ഞാ​ന്‍ വീ​ടു പ​ണി​തു​കൊ​ണ്ടി​രി​ക്കു​ന്ന​ത്. മ​റ്റൊ​രു ഭാ​ഷ​യി​ല്‍ പ​റ​ഞ്ഞാ​ല്‍ എ​ന്നെ അ​വ​ര്‍ ലേ​ല​ത്തി​നെ​ടു​ത്തി​രി​ക്കു​ക​യാ​ണ​ല്ലോ. അ​ടി​മ​ക​ള്‍ക്കെ​ന്ത് അ​വ​കാ​ശ​ങ്ങ​ള്‍?

    കൂ​ടു​ത​ല്‍ ശ്ര​ദ്ധി​ക്കാം എ​ന്ന് എ​നി​ക്കു പ​റ​യേ​ണ്ടി​വ​ന്നു.

    എ​ന്നി​ട്ടും ഒ​രി​ക്ക​ല്‍ എ​ന്‍റെ നി​യ​ന്ത്ര​ണം പാ​ടെ വി​ട്ടു​പോ​യി. പാ​ടി​ല്ലാ​യി​രു​ന്നു. ഏ​ഴു നോ​വ​ലു​ക​ളി​ല്‍ ഒ​ന്ന് അ​തി​ന്‍റെ സ്വാ​ഭാ​വി​ക​മാ​യ അ​ന്ത്യ​ത്തി​ലേ​ക്ക് നീ​ങ്ങി​ക്കൊ​ണ്ടി​രി​ക്കു​ക​യാ​യി​രു​ന്നു. 27 അ​ധ്യാ​യ​ങ്ങ​ള്‍ പി​ന്നി​ട്ടി​രു​ന്നു. ഒ​രു​പ​ക്ഷേ ഞാ​ന്‍ കു​റ​ച്ചെ​ങ്കി​ലും ആ​സ്വ​ദി​ച്ച് എ​ഴു​തി​ക്കൊ​ണ്ടി​രി​ക്കു​ന്ന നോ​വ​ലാ​യി​രു​ന്നു അ​ത്. 32 അ​ധ്യാ​യ​ത്തി​ല്‍ അ​ത് അ​വ​സാ​നി​പ്പി​ക്കാ​നാ​യി​രു​ന്നു എ​ന്‍റെ പ​ദ്ധ​തി. അ​ത്ര​ത്തോ​ളം സം​ഭ​വ​ങ്ങ​ളെ​ല്ലാം തി​ട്ട​മാ​ക്കി​വെ​ച്ചി​രു​ന്നു.

    നോ​വ​ല്‍ അ​ന്ത്യ​ത്തി​ലേ​ക്ക് നീ​ങ്ങു​ക​യാ​ണെ​ന്ന് മ​ണ​ത്ത​റി​ഞ്ഞ ആ ​വാ​രി​ക​യു​ടെ പ​ത്രാ​ധി​പ​ര്‍ എ​ന്‍റെ മു​റി​യി​ലെ​ത്തി. നോ​വ​ല്‍ പെ​ട്ടെ​ന്ന് അ​വ​സാ​നി​പ്പി​ക്ക​രു​തെ​ന്നും ചു​രു​ങ്ങി​യ​ത് അ​മ്പ​ത് അ​ധ്യാ​യ​ങ്ങ​ള്‍ വ​രെ​യെ​ങ്കി​ലും നീ​ട്ടി​ക്കൊ​ണ്ടു​പോ​വ​ണ​മെ​ന്നും അ​യാ​ള്‍ ആ​വ​ശ്യ​പ്പെ​ട്ടു. എ​ന്‍റെ നോ​വ​ലാ​ണ് ആ ​വാ​രി​ക​യി​ല്‍ ഏ​റ്റ​വും കൂ​ടു​ത​ല്‍ പ്രി​യ​മാ​യി​രി​ക്കു​ന്ന​ത​ത്രേ. അ​തു നി​ല​ച്ചാ​ല്‍ പ്ര​ചാ​രം കു​റ​ഞ്ഞു​പോ​കു​മ​ത്രേ.

    സാ​ധ്യ​മ​ല്ലെ​ന്ന് ഞാ​ന്‍ വെ​ട്ടി​ത്തു​റ​ന്നു പ​റ​ഞ്ഞു. എ​ഴു​ത്തു​കാ​ര​ന്‍റെ അ​ധി​കാ​ര​ത്തി​നു മേ​ലു​ള്ള ക​ട​ന്നു​ക​യ​റ്റ​മാ​ണ് അ​തെ​ന്ന് ഞാ​ന്‍ പ​റ​ഞ്ഞു. അ​പ്പോ​ള്‍ അ​യാ​ള്‍ നോ​വ​ലി​നു​ള്ള പ്ര​തി​ഫ​ലം കൂ​ട്ടി​ത്ത​രാ​മെ​ന്ന് പ​റ​ഞ്ഞു. എ​നി​ക്ക​ത് താ​ങ്ങാ​നാ​യി​ല്ല.

    ‘‘നി​ങ്ങ​ളു​ടെ കൂ​ലി​വേ​ല​ക്കാ​ര​ന​ല്ല ഞാ​ന്‍,’’ അ​യാ​ളു​ടെ മു​ഖ​ത്തു​നോ​ക്കി ഞാ​ന്‍ അ​ല​റി. ‘‘എ​ന്‍റെ നോ​വ​ല്‍ എ​വി​ടെ എ​ങ്ങ​നെ നി​ര്‍ത്ത​ണ​മെ​ന്ന് എ​നി​ക്ക​റി​യാം. ഞാ​നൊ​രെ​ഴു​ത്തു​കാ​ര​നാ​ണ്. അ​തു നി​ങ്ങ​ള്‍ മ​റ​ക്ക​രു​ത്.’’

    എ​ന്തി​നാ​ണ് ഞാ​ന്‍ അ​യാ​ളോ​ട് അ​ങ്ങ​നെ ത​ട്ടി​ക്ക​യ​റി​യ​തെ​ന്ന് ആ​ലോ​ചി​ച്ച് ഞാ​ന്‍ പി​ന്നീ​ട് പ​ശ്ചാ​ത്ത​പി​ച്ചി​ട്ടു​ണ്ട്. അ​തു ശ​രി​യാ​യി​ല്ല എ​ന്ന് എ​നി​ക്ക് പി​ന്നീ​ട് ന​ല്ല​വ​ണ്ണം ബോ​ധ്യം​വ​ന്നി​ട്ടു​ണ്ട്. വാ​യ​ന​ക്കാ​ര്‍ക്ക് ഇ​ഷ്ട​മു​ള്ള​ത് എ​ഴു​തി​ക്കൊ​ടു​ക്കു​ക​യ​ല്ലേ ഞാ​ന്‍ ചെ​യ്യേ​ണ്ടി​യി​രു​ന്ന​ത്? അ​വ​ര്‍ക്കു​വേ​ണ്ടി​യ​ല്ലേ ആ ​പ​ത്രാ​ധി​പ​ര്‍ അ​ത് നീ​ട്ടി​ക്കൊ​ണ്ടു​പോ​വ​ണ​മെ​ന്നു പ​റ​ഞ്ഞ​ത്? അ​ത​ല്ലെ​ങ്കി​ല്‍പ്പി​ന്നെ എ​ന്താ​ണ് എ​ഴു​ത്തു​കാ​ര​ന്‍ എ​ന്ന നി​ല​യി​ല്‍ ഞാ​ന്‍ ചെ​യ്യേ​ണ്ട​ത്? പ​ത്രാ​ധി​പ​രു​ടെ മാ​ത്ര​മ​ല്ല; എ​ന്‍റെ​യും ആ​വ​ശ്യ​മ​ല്ലേ അ​ത്?

    ആ ​നോ​വ​ല്‍ ഏ​താ​യാ​ലും ഞാ​ന്‍ ഉ​ദ്ദേ​ശി​ച്ച​തു​പോ​ലെ​ത്ത​ന്നെ അ​വ​സാ​നി​പ്പി​ച്ചു. എ​ന്നാ​ലും ആ ​പ​ത്രാ​ധി​പ​ര്‍ എ​ന്നോ​ടു പി​ണ​ങ്ങി​യി​ല്ല. മാ​ത്ര​മ​ല്ല നോ​വ​ല്‍ തീ​രാ​റാ​യ​പ്പോ​ള്‍ അ​ടു​ത്ത നോ​വ​ലി​ന്‍റെ പേ​രു ത​ര​ണ​മെ​ന്നു പ​റ​ഞ്ഞു. അ​ത് നോ​വ​ല്‍ ക​ഴി​യു​ന്ന ആ ​ല​ക്ക​ത്തി​ല്‍ത്ത​ന്നെ പ​ര​സ്യം കൊ​ടു​ക്കാ​നാ​ണെ​ന്നും പ​റ​ഞ്ഞു. വ​രി​ക്കാ​രെ പി​ടി​ച്ചു​നി​ര്‍ത്താ​നാ​ണ​ത്രേ. ര​ണ്ടു മാ​സ​ത്തി​നു​ള്ളി​ല്‍ കൊ​ടു​ത്താ​ല്‍ മ​തി​യെ​ന്നു പ​റ​ഞ്ഞു.

    ‘‘ഞാ​നി​നി നോ​വ​ല്‍ എ​ഴു​തു​ന്നി​ല്ലെ​ങ്കി​ലോ?’’

    പെ​ട്ടെ​ന്ന് അ​ങ്ങ​നെ ചോ​ദി​ച്ചു​പോ​യ​താ​ണ്. അ​തു​വ​രെ ചി​ന്തി​ച്ച കാ​ര്യ​മാ​യി​രു​ന്നി​ല്ല. പ​ക്ഷേ അ​ത് എ​ന്‍റെ ഉ​ള്ളി​ല്‍നി​ന്നു വ​ന്ന മ​റു​പ​ടി​യാ​യി​രു​ന്നു. അ​പ്പോ​ള്‍ എ​ഴു​തി​ക്കൊ​ണ്ടി​രി​ക്കു​ന്ന ആ​റു നോ​വ​ലു​ക​ള്‍ക്കു ശേ​ഷം പു​തി​യ​ത് ഒ​ന്നും ഏ​റ്റെ​ടു​ക്കി​ല്ല എ​ന്ന് ആ ​നി​മി​ഷ​ത്തി​ല്‍ ഞാ​നെ​ടു​ത്ത തീ​രു​മാ​ന​മാ​യി​രു​ന്നു. ഇ​നി ഒ​രു പ്ര​ലോ​ഭ​ന​ത്തി​നും വ​ഴ​ങ്ങി​ല്ല എ​ന്ന് ദൃ​ഢ​നി​ശ്ച​യം എ​ടു​ത്തു. ആ ​നി​മി​ഷം വ​രെ ആ​ലോ​ചി​ക്കാ​ത്ത ഒ​രു കാ​ര്യ​മാ​യി​രു​ന്നു അ​ത്.

    ‘‘അ​വ​സാ​ന​വാ​ക്കാ​ണോ?’’ പ​ത്രാ​ധി​പ​ര്‍ ചോ​ദി​ച്ചു.

    ‘‘അ​തെ,’’ എ​നി​ക്ക് മ​റു​പ​ടി​ക്കു​വേ​ണ്ടി ആ​ലോ​ചി​ക്കേ​ണ്ടി​വ​ന്നി​ല്ല.

    ‘‘ഞ​ങ്ങ​ളു​ടെ വാ​രി​ക​ക്കു​ള്ള​തു മാ​ത്ര​മ​ല്ല​ല്ലോ ഈ ​തീ​രു​മാ​നം?’’ പ​ത്രാ​ധി​പ​ര്‍ വീ​ണ്ടും ചോ​ദി​ച്ചു.

    അ​പ്പോ​ള്‍ ആ ​ദൃ​ഢ​നി​ശ്ച​യം എ​നി​ക്ക് അ​യാ​ളു​ടെ മു​ന്നി​ല്‍ ആ​വ​ര്‍ത്തി​ക്കേ​ണ്ടി​വ​ന്നു.

    ‘‘അ​ല്ല. അ​ല്ല. അ​ല്ല. ഞാ​നി​നി ഇ​ത്ത​ര​ത്തി​ലു​ള്ള നോ​വ​ല്‍ എ​ഴു​തി​ല്ല.’’

    ക​ടു​ത്ത നി​രാ​ശ​യോ​ടെ ആ ​പ​ത്രാ​ധി​പ​ര്‍ സ്ഥ​ലം വി​ട്ടു.

    വീ​ടു​പ​ണി ഏ​റ​ക്കു​റെ അ​വ​സാ​ന​ത്തെ ഘ​ട്ട​ത്തി​ലെ​ത്തി​യെ​ന്ന് ലീ​ലാ​വ​തി അ​റി​യി​ച്ചു. ഇ​ട​ക്ക് ഒ​രി​ക്ക​ല്‍പ്പോ​ലും ഞാ​ന്‍ അ​തു കാ​ണാ​ന്‍ ചെ​ന്നി​രു​ന്നി​ല്ല. ലീ​ലാ​വ​തി അ​തെ​ല്ലാം ഭം​ഗി​യാ​യി നോ​ക്കു​ന്നു​ണ്ട് എ​ന്ന് എ​നി​ക്ക് ഉ​റ​പ്പു​ണ്ടാ​യി​രു​ന്നു. ഇ​നി വേ​ണ​മെ​ന്നു വി​ചാ​രി​ച്ചാ​ലും ലോ​ഡ്ജി​ല്‍നി​ന്ന് ഒ​രു​ദി​വ​സം പോ​ലും വി​ട്ടു​നി​ല്‍ക്കാ​ന്‍ എ​ന്നെ​ക്കൊ​ണ്ട് ആ​വു​മാ​യി​രു​ന്നി​ല്ല.

    ഓ​രോ​രോ നോ​വ​ലാ​യി ആ​റെ​ണ്ണ​വും അ​വ​സാ​നി​ക്കാ​ന്‍ എ​ട്ടു മാ​സ​ത്തോ​ള​മെ​ടു​ത്തു. അ​വ​സാ​ന​ത്തെ നോ​വ​ലി​ന്‍റെ അ​വ​സാ​ന​ത്തെ അ​ധ്യാ​യം എ​ഴു​തി​ത്തീ​ര്‍ന്ന​പ്പോ​ള്‍ വ​ലി​യ ഒ​രു ഭാ​രം ഇ​റ​ക്കി​വെ​ച്ച​തു​പോ​ലെ​യാ​യി എ​നി​ക്ക്. ജീ​വ​പ​ര്യ​ന്ത​ത്ത​ട​വു ക​ഴി​ഞ്ഞ് കു​റ്റ​വാ​ളി​ക​ള്‍ പു​റ​ത്തി​റ​ങ്ങു​ന്ന​തു​പോ​ലെ...

    കാ​ര്‍ത്തി​കേ​യ​ന്‍ സാ​റി​ന്‍റെ വാ​ക്കു​ക​ള്‍ മു​റി​ച്ചു​കൊ​ണ്ട് എ​ന്‍റെ മൊ​ബൈ​ലി​ല്‍ ഒ​രു വി​ളി വ​ന്നു.

    ‘‘ത​ലി​യാ​ര്‍ഖാ​ന്‍!’’ ഫോ​ണ്‍ എ​ടു​ത്ത​പ്പോ​ള്‍ എ​ഡി​റ്റ​റു​ടെ ശ​ബ്ദ​ത്തി​ലെ അ​ക്ഷ​മ എ​നി​ക്കു മ​ന​സ്സി​ലാ​ക്കാ​നാ​യി. ‘‘ഞാ​ന്‍ വി​ളി​ച്ച​പ്പോ​ള്‍ താ​നെ​ന്താ ഫോ​ണ്‍ ക​ട്ട് ചെ​യ്ത​ത്? തി​രി​ച്ചു​വി​ളി​ച്ച​തു​മി​ല്ല​ല്ലോ.’’

    ‘‘അ​തെ​പ്പോ​ഴാ​ണ്?’’ എ​നി​ക്ക് ഒ​രെ​ത്തും പി​ടി​യും കി​ട്ടി​യി​ല്ല.

    ‘‘മ​റ​ന്നു​പോ​യോ?’’ എ​ഡി​റ്റ​റു​ടെ ശ​ബ്ദം ക​ന​ത്തു. എ​ന്തോ തി​ര​ക്കി​ലാ​ണെ​ന്നും കു​റ​ച്ചു​ക​ഴി​ഞ്ഞ് തി​രി​ച്ചു​വി​ളി​ക്കാ​മെ​ന്നും പ​റ​ഞ്ഞ് താ​ന്‍ ഫോ​ണ്‍ ക​ട്ട് ചെ​യ്തു.

    ‘‘അ​ന്നു മു​ഴു​വ​ന്‍ ഞാ​ന്‍ ത​ന്‍റെ ഫോ​ണും പ്ര​തീ​ക്ഷി​ച്ച് ഇ​രു​ന്നു. അ​വി​ടെ കു​ഴ​പ്പ​മൊ​ന്നു​മി​ല്ല​ല്ലോ.’’

    ‘‘ഇ​ല്ല സ​ര്‍. എ​ല്ലാം ന​ല്ല​രീ​തി​യി​ല്‍ പോ​കു​ന്നു. ‘മ​നോ​മ​യ’​ത്തി​ല്‍നി​ന്ന് ദൂ​ത​ന്‍ വ​ന്ന​പ്പോ​ഴാ​ണ് എ​ഡി​റ്റ​റു​ടെ ഫോ​ണ്‍ വ​ന്ന​തെ​ന്ന് അ​പ്പോ​ള്‍ ഞാ​ന്‍ ഓ​ർ​മി​ച്ചു. അ​തെ​ന്നാ​യി​രു​ന്നു? ഇ​ന്നോ ഇ​ന്ന​ലെ​യോ മി​നി​യാ​ന്നോ? ലോ​ഡ്ജി​ലെ താ​മ​സ​ക്കാ​ല​ത്തു​ള്ള കാ​ര്‍ത്തി​കേ​യ​ന്‍ സാ​റി​നെ​പ്പോ​ലെ എ​നി​ക്കും സ്ഥ​ല​കാ​ല​ബോ​ധം ന​ഷ്ട​പ്പെ​ട്ടി​രി​ക്കു​ക​യാ​ണോ?

    ദൂ​ത​ന്‍ വ​ന്ന കാ​ര്യം എ​ഡി​റ്റ​റോ​ടു പ​റ​യ​ണോ എ​ന്ന് ഒ​ന്നു സം​ശ​യി​ച്ചെ​ങ്കി​ലും ഉ​ട​നെ​ത്ത​ന്നെ അ​തു വേ​ണ്ടെ​ന്നു വെ​ച്ചു. വി​വ​ര​ങ്ങ​ള്‍ കൊ​ടു​ക്കും​തോ​റും എ​ഡി​റ്റ​റു​ടെ സം​ശ​യ​ങ്ങ​ളും കൂ​ടും. അ​ല്ലെ​ങ്കി​ല്‍ത്ത​ന്നെ ഇ​പ്പോ​ള്‍ ദി​വ​സ​ത്തി​ല്‍ ആ​റേ​ഴു പ്രാ​വ​ശ്യം വി​ളി​ക്കാ​റു​ണ്ട​ല്ലോ.

    ‘‘അ​വി​ടെ സം​ഭ​വി​ക്കു​ന്ന​ത് ഒ​ന്നും എ​ന്നി​ല്‍നി​ന്നു മ​റ​ച്ചു​വെ​ക്ക​രു​ത് എ​ന്ന് ഞാ​ന്‍ മു​മ്പും ത​ന്നോ​ടു പ​റ​ഞ്ഞി​ട്ടു​ണ്ട്,’’ എ​ഡി​റ്റ​ര്‍ തു​ട​ര്‍ന്നു. ‘‘ഓ​രോ​ന്നും ചെ​യ്യു​മ്പോ​ള്‍ എ​ന്നോ​ടു ചോ​ദി​ക്ക​ണം. ന​മ്മു​ടെ നീ​ക്ക​ങ്ങ​ളി​ല്‍ ഒ​രു പി​ഴ​വും പ​റ്റാ​ന്‍ പാ​ടി​ല്ല. അ​തു​കൊ​ണ്ടാ​ണ്.’’

     

    ഞാ​ന്‍ മ​റു​പ​ടി​യൊ​ന്നും പ​റ​ഞ്ഞി​ല്ല.

    ‘‘അ​തു​പോ​ട്ടെ. ത​ന്നെ ഞാ​നി​പ്പോ​ള്‍ വി​ളി​ച്ച​തി​ന് ഒ​രു കാ​ര​ണ​മു​ണ്ട്. നാ​ളെ താ​ന്‍ ഓ​ഫീ​സി​ലേ​ക്ക് വ​ര​ണം. രാ​വി​ലെ ഒ​രു മീ​റ്റി​ങ് വെ​ച്ചി​ട്ടു​ണ്ട്.’’

    എ​ത്തി​ക്കോ​ളാ​മെ​ന്നു സ​മ്മ​തി​ച്ച​പ്പോ​ള്‍ എ​ഡി​റ്റ​ര്‍ തു​ട​ര്‍ന്നു.

    ‘‘ഇ​തി​നി​ട​ക്കെ​ങ്ങാ​നും താ​ന്‍ കാ​ര്‍ത്തി​കേ​യ​ന്‍ സാ​റി​നോ​ട് ത​ന്‍റെ ഐ​ഡ​ന്‍റി​റ്റി വെ​ളി​പ്പെ​ടു​ത്തി​യി​ട്ടി​ല്ല​ല്ലോ. നാ​ളെ ഓ​ഫീ​സി​ലെ​ത്തി​യി​ട്ട് അ​ത്യാ​വ​ശ്യ​മു​ണ്ട് എ​ന്നോ മ​റ്റോ അ​ബ​ദ്ധ​ത്തി​ലെ​ങ്കി​ലും ത​ന്‍റെ നാ​വി​ല്‍നി​ന്നു വീ​ണു​പോ​വ​രു​ത്. അ​വി​ടെ താ​ന്‍ ഇ​പ്പോ​ഴും കാ​ര്‍ത്തി​കേ​യ​ന്‍ സാ​റി​ന്‍റെ കേ​ട്ടെ​ഴു​ത്തു​കാ​ര​ന്‍ മാ​ത്ര​മാ​ണ്. ഓ​ർ​മ​യു​ണ്ട​ല്ലോ!’’

    ഒ​ന്നും ഇ​തു​വ​രെ ചോ​ര്‍ന്നു​പോ​യി​ട്ടി​ല്ല എ​ന്ന് എ​ഡി​റ്റ​ര്‍ക്ക് ഉ​റ​പ്പു​കൊ​ടു​ത്തു. ദാ​മു​വേ​ട്ട​ന്‍റെ കാ​ര്യം ഏ​താ​യാ​ലും പ​റ​യേ​ണ്ട​തി​ല്ല. മാ​ത്ര​മ​ല്ല, അ​ത് ദാ​മു​വേ​ട്ട​ന്‍വ​ഴി ചോ​ര്‍ന്നു​പോ​വാ​ന്‍ സാ​ധ്യ​ത​യി​ല്ല എ​ന്ന് എ​നി​ക്ക് ഉ​റ​പ്പു​മു​ണ്ടാ​യി​രു​ന്നു. ‘ശാ​രി​ക’​യും ‘മ​നോ​മ​യ’​വും ത​മ്മി​ലു​ള്ള കി​ട​മ​ത്സ​ര​ത്തെ​ക്കു​റി​ച്ചൊ​ന്നും ദാ​മു​വേ​ട്ട​ന് അ​റി​യി​ല്ല​ല്ലോ.

    ‘‘പി​ന്നെ. അ​ന്നു പ​റ​ഞ്ഞ കാ​ര്യം ത​ന്നെ ഒ​ന്നു​കൂ​ടി ഓ​ർ​മി​പ്പി​ക്കു​ക​യാ​ണ്,’’ എ​ഡി​റ്റ​ര്‍ തു​ട​ര്‍ന്നു. ‘‘ഓ​ഫീ​സി​ലേ​ക്ക് വ​രു​മ്പോ​ള്‍ ലാ​പ്ടോ​പ്പ് ക​യ്യി​ലെ​ടു​ത്തോ​ളൂ. ക​യ്യെ​ഴു​ത്തു​പ്ര​തി താ​ന്‍ താ​മ​സി​ക്കു​ന്ന വീ​ട്ടി​ലേ​ക്ക് ഇ​ന്നു​ത​ന്നെ കൊ​ണ്ടു​പോ​യി വെ​ക്ക​ണം. കാ​ര്‍ത്തി​കേ​യ​ന്‍ സാ​റി​ന്‍റെ വീ​ട് സു​ര​ക്ഷി​ത​മാ​യി​ക്കൊ​ള്ള​ണ​മെ​ന്നി​ല്ല.’’

    എ​ഡി​റ്റ​റു​ടെ ഫോ​ണ്‍ തീ​ര്‍ന്ന​പ്പോ​ഴാ​ണ് ഞാ​ന്‍ കാ​ര്‍ത്തി​കേ​യ​ൻ സാ​റി​ന്‍റെ മു​റി​യി​ല്‍ത്ത​ന്നെ നി​ല്‍ക്കു​ക​യാ​ണെ​ന്നു മ​ന​സ്സി​ലാ​യ​ത്. സി​റ്റൗ​ട്ടി​ലേ​ക്ക് നീ​ങ്ങു​ന്ന കാ​ര്യം തി​ടു​ക്ക​ത്തി​നി​ട​യി​ല്‍ ഞാ​ന്‍ മ​റ​ന്നു​പോ​യി​രു​ന്നു.

    അ​തു​കൊ​ണ്ട് ഏ​താ​യാ​ലും പ്ര​ശ്ന​മൊ​ന്നു​മു​ണ്ടാ​യി​ല്ല. കാ​ര്‍ത്തി​കേ​യ​ന്‍ സാ​ര്‍ ഒ​ന്നും കേ​ട്ടി​രു​ന്നി​ല്ല. എ​ന്തോ അ​ഗാ​ധ​മാ​യ ചി​ന്ത​യി​ലാ​യി​രു​ന്നു.

    ‘‘സ​ര്‍,’’ എ​ന്‍റെ വി​ളി കേ​ട്ട് അ​ദ്ദേ​ഹം പ​തു​ക്കെ ഒ​ന്നു ഞെ​ട്ടി​യെ​ന്നു തോ​ന്നി. ‘‘എ​നി​ക്ക് വീ​ട്ടി​ലൊ​ന്നു പോ​ണം. ര​ണ്ടു ദി​വ​സ​ത്തെ ലീ​വു വേ​ണം.’’

    കാ​ര്‍ത്തി​കേ​യ​ന്‍ സാ​ര്‍ എ​ന്‍റെ മു​ഖ​ത്തേ​ക്ക് നോ​ക്കി​യെ​ങ്കി​ലും അ​ദ്ദേ​ഹം എ​ന്നെ​യ​ല്ല കാ​ണു​ന്ന​തെ​ന്നു തോ​ന്നി. ചി​ന്ത​യി​ല്‍നി​ന്ന് ഉ​ണ​ര്‍ന്നി​ട്ടി​ല്ല. ഞാ​ന്‍ ചോ​ദി​ച്ച​തും പ​റ​ഞ്ഞ​തു​മൊ​ന്നും അ​ദ്ദേ​ഹം കേ​ട്ടി​ട്ടി​ല്ല.

    (തു​ട​രും)

