    ജമന്തിപ്പൂക്കൾ...

    Posted On date_range 5 Jan 2026 8:45 AM IST
    Updated On date_range 5 Jan 2026 8:46 AM IST
    ജമന്തിപ്പൂക്കൾ നീണ്ടകഥയുടെ കഥ
    By
    അഷ്ടമൂർത്തി
    ക​ല​യൂ​രി​ലേ​ക്ക്

    പ​തി​നൊ​ന്നു മ​ണി ക​ഴി​ഞ്ഞി​രു​ന്നു ക​ല​യൂ​രി​ല്‍ ബ​സി​റ​ങ്ങി​യ​പ്പോ​ള്‍. വെ​യി​ല് കു​റ​ച്ചു മൂ​ത്തി​ട്ടു​ണ്ട്. ഏ​തു സ്റ്റോ​പ്പി​ലാ​ണ് ഇ​റ​ങ്ങേ​ണ്ട​തെ​ന്ന് ചെ​റി​യ ഒ​രാ​ശ​യ​ക്കു​ഴ​പ്പ​മു​ണ്ടാ​യി. ക​ല​യൂ​ര്‍ ഹെ​ല്‍ത്ത് സെ​ന്‍റ​റാ​ണോ ക​ല​യൂ​ര്‍ സി​റ്റി​യാ​ണോ എ​ന്നു ക​ണ്ട​ക്ട​ര്‍ ചോ​ദി​ച്ച​പ്പോ​ഴാ​ണ് ര​ണ്ടു സ്റ്റോ​പ്പു​ക​ളു​ണ്ടെ​ന്ന് അ​റി​ഞ്ഞ​തു​ത​ന്നെ. സി​റ്റി എ​ന്നു പ​റ​യു​ക​യാ​ണ് ന​ല്ല​തെ​ന്നു തോ​ന്നി. ഓ​ട്ടോ​റി​ക്ഷ കി​ട്ടാ​ന്‍ എ​ളു​പ്പ​മു​ണ്ടാ​വു​മ​ല്ലോ. ക​ല​യൂ​ര്‍ കാ​ര്‍ത്തി​കേ​യ​ന്‍റെ വീ​ട്ടി​ലേ​ക്ക് ഇ​നി അ​ഥ​വാ ന​ട​ക്കാ​നു​ള്ള ദൂ​ര​മേ ഉ​ള്ളൂ​വെ​ങ്കി​ലും വ​ഴി ചോ​ദി​ച്ച​റി​യാ​ന്‍ ഏ​റ്റ​വും പ​റ്റി​യ​ത് ഓ​ട്ടോ​റി​ക്ഷ​ക്കാ​രോ​ടാ​ണ​ല്ലോ എ​ന്നും ക​രു​തി. എ​ന്നി​ട്ടോ? ഇ​വി​ടെ ഇ​റ​ങ്ങി​യ​പ്പോ​ള്‍ ഒ​രൊ​റ്റ ഓ​ട്ടോ​റി​ക്ഷ പോ​ലും കാ​ണാ​നി​ല്ല.

    ഏ​താ​യാ​ലും സാ​വ​കാ​ശ​മു​ണ്ട്. ക​ല​യൂ​ര്‍ സി​റ്റി ഒ​ന്നു ക​ണ്ടു​ക​ള​യാ​മെ​ന്നു തീ​രു​മാ​നി​ച്ച് ഞാ​ന്‍ ബ​സ് സ്റ്റോ​പ്പി​ല്‍നി​ന്ന് തി​രി​ച്ചു​ന​ട​ന്നു. പേ​രി​ല്ലാ​ത്ത ഒ​രു പ​ല​ച​ര​ക്കു ക​ട ക​ണ്ടു. അ​തി​നു തു​ട​ര്‍ച്ച​യാ​യി ഒ​രു റേ​ഷ​ന്‍ ക​ട, ര​ണ്ടു പ​ച്ച​ക്ക​റി​ക്ക​ട​ക​ള്‍, നീ​തി മെ​ഡി​ക്ക​ല്‍ സ്റ്റോ​ര്‍. ഒ​രു തു​ന്ന​ല്‍ക്ക​ട​യും ഒ​രു ചെ​രി​പ്പു​ക​ട​യും കാ​ണാ​നു​ണ്ട്. രൂ​ക്ഷ​മാ​യ മ​ണം​കൊ​ണ്ട് പ​ച്ച​മ​രു​ന്നി​ന്‍റെ ക​ട പെ​ട്ടെ​ന്ന് തി​രി​ച്ച​റി​ഞ്ഞു. അ​തി​ന്‍റെ തൊ​ട്ട് മൊ​ബൈ​ല്‍ ഫോ​ണി​ന്‍റെ ര​ണ്ടു ക​ട​ക​ള്‍. പി​ന്നെ ഒ​രു ഫോ​ട്ടോ സ്റ്റു​ഡി​യോ. ഒ​രു ഹാ​ര്‍ഡ് വെ​യ​ര്‍ ഷോ​പ്പും മ​റ്റൊ​രു പ​ല​ച​ര​ക്കു ക​ട​യും. മോ​ഡേ​ണ്‍ ക​ഫേ എ​ന്ന് വ​ലി​യ ബോ​ര്‍ഡു​ള്ള ഒ​രു ചാ​യ​ക്ക​ട​യു​മു​ണ്ട്. കെ​ട്ടി​ട​ങ്ങ​ള്‍ക്കെ​ല്ലാം ന​ല്ല പ​ഴ​ക്ക​മു​ണ്ട്. സാ​മാ​ന്യം ത​ര​ക്കേ​ടി​ല്ലാ​ത്ത ഒ​രു കെ​ട്ടി​ടം എ​ന്നു പ​റ​യാ​ന്‍ ആ​കെ​യു​ള്ള​ത് ക​ല​യൂ​ര്‍ സ​ര്‍വീ​സ് സ​ഹ​ക​ര​ണ ബാ​ങ്കി​ന്‍റെ​യാ​ണ്. ഇ​ത്ര​യും ചെ​റി​യ ഒ​ര​ങ്ങാ​ടി​യെ​യാ​ണ് സി​റ്റി എ​ന്നു വി​ശേ​ഷി​പ്പി​ക്കു​ന്ന​ത്!

    എ​തി​രെ വ​ന്ന പ​യ്യ​നോ​ട് ക​ല​യൂ​ര്‍ കാ​ര്‍ത്തി​കേ​യ​ന്‍ സാ​റി​ന്‍റെ വീ​ട് അ​ന്വേ​ഷി​ച്ചു. അ​വ​നാ​വ​ട്ടെ ‘ക്യാ’ ​എ​ന്നു ചോ​ദി​ച്ച് അ​ന്തം​വി​ട്ടു നി​ല്‍ക്കു​ക​യാ​ണു​ണ്ടാ​യ​ത്. അ​പ്പോ​ഴാ​ണ് ക​ല​യൂ​രി​ലും മ​റു​നാ​ട​ന്‍ തൊ​ഴി​ലാ​ളി​ക​ള്‍ ഉ​ണ്ടാ​കാ​മ​ല്ലോ എ​ന്ന് ആ​ലോ​ചി​ച്ച​ത്. അ​ല്ല അ​ഥ​വാ ഇ​നി മ​ല​യാ​ളി​യാ​ണെ​ങ്കി​ല്‍ത്ത​ന്നെ ഈ ​ത​ല​മു​റ​യി​ല്‍പ്പെ​ട്ട ഒ​രു ചെ​റു​പ്പ​ക്കാ​ര​ന്‍ കാ​ര്‍ത്തി​കേ​യ​ന്‍സാ​റി​നെ​പ്പ​റ്റി അ​റി​യാ​ന്‍ ഒ​രു വ​ഴി​യു​മി​ല്ല. മു​പ്പ​ത്തി​മൂ​ന്നു കൊ​ല്ലം മു​മ്പ് എ​ഴു​ത്തു നി​ര്‍ത്തി​യ ആ​ളാ​ണ​ല്ലോ.

    ഒ​രു ചാ​യ കു​ടി​ച്ചി​ട്ടാ​വാം ബാ​ക്കി കാ​ര്യ​ങ്ങ​ള്‍ എ​ന്നു തീ​രു​മാ​നി​ച്ചു. ചാ​യ​ക്ക​ട​യു​ടെ മ​ര​യ​ഴി​ക​ളി​ല്‍ തൂ​ങ്ങി​ക്കി​ട​ക്കു​ന്ന ത​പാ​ല്‍പ്പെ​ട്ടി​യി​ലാ​ണ് ആ​ദ്യം ക​ണ്ണു​ട​ക്കി​യ​ത്. തു​രു​മ്പു പി​ടി​ച്ച പെ​ട്ടി​യി​ലെ ചു​വ​ന്ന ചാ​യം ഏ​റക്കു​റെ അ​ട​ര്‍ന്നു​പോ​യി​രി​ക്കു​ന്നു. താ​ഴെ​യു​ള്ള അ​ട​പ്പി​ലെ ക​റു​ത്ത ത​കി​ടി​ല്‍ വെ​ളു​ത്ത അ​ക്ഷ​ര​ങ്ങ​ളി​ല്‍ എ​ഴു​തി​വെ​ച്ചി​ട്ടു​ണ്ട്:

    Next Clearance 4 P.M

    ക​ല​യൂ​രി​ല്‍ ആ​രെ​ങ്കി​ലും ഇ​പ്പോ​ഴും ക​ത്തു​ക​ള്‍ എ​ഴു​താ​റു​ണ്ടാ​വു​മോ? ആ​ര്‍ക്ക​റി​യാം? ‘ശാ​രി​ക’​ക്ക് വ​രു​ന്ന സ​ന്ദേ​ശ​ങ്ങ​ളി​ല്‍ത്ത​ന്നെ എ​ത്ര കു​റ​ച്ചേ ക​ത്തു​ക​ളു​ടെ രൂ​പ​ത്തി​ലു​ള്ളൂ! പ​ണ്ടൊ​ക്കെ​യാ​ണെ​ങ്കി​ല്‍ ഏ​തെ​ങ്കി​ലും ദേ​ശ​ത്ത് എ​ത്തി​പ്പെ​ട്ടാ​ല്‍ ഒ​രാ​ളു​ടെ വീ​ട​റി​യാ​നു​ള്ള എ​ളു​പ്പ​വ​ഴി പോ​സ്റ്റ് ഓ​ഫീ​സി​ല്‍ അ​ന്വേ​ഷി​ക്കു​ക​യാ​ണ് എ​ന്നു കേ​ട്ടി​ട്ടു​ണ്ട്. ആ​രും ക​ത്തെ​ഴു​താ​ത്ത ഈ ​കാ​ല​ത്ത് ആ ​വ​ഴി​ക്ക് നോ​ക്കി​യി​ട്ട് ഏ​താ​യാ​ലും കാ​ര്യ​മൊ​ന്നു​മു​ണ്ടാ​വി​ല്ല, തീ​ര്‍ച്ച.

    ചാ​യ​ക്ക​ട​യി​ല്‍ തീ​രെ തി​ര​ക്കു​ണ്ടാ​യി​രു​ന്നി​ല്ല. കൗ​ണ്ട​റി​ലി​രി​ക്കു​ന്ന ആ​ളെ ഒ​ഴി​ച്ചാ​ല്‍ ആ​കെ ര​ണ്ടു​പേ​രേ​യു​ള്ളൂ. അ​തി​ലൊ​രാ​ളു​ടെ മു​ഖ​ത്തും ത​ല​യി​ലും ഒ​റ്റ രോ​മം​പോ​ലു​മി​ല്ല. ക​ട​യി​ലേ​ക്ക് ക​യ​റി​ച്ചെ​ന്ന എ​ന്നെ അ​യാ​ള്‍ വ​ട ക​ടി​ച്ചു​കൊ​ണ്ട് രൂ​ക്ഷ​മാ​യി നോ​ക്കി. അ​യാ​ളു​ടെ മു​ഖ​ഭാ​വം ക​ണ്ടാ​ല്‍ ഞാ​ന്‍ പ​റ​ഞ്ഞി​ട്ടാ​ണ് അ​യാ​ള്‍ വ​ട ഓ​ര്‍ഡ​ര്‍ ചെ​യ്ത​തെ​ന്നു തോ​ന്നും. ര​ണ്ടാ​മ​നാ​യ താ​ടി​ക്കാ​ര​ന്‍ പ​ത്രം വാ​യി​ച്ചു​കൊ​ണ്ടി​രി​ക്കു​ക​യാ​ണ്. അ​യാ​ളു​ടെ മു​ന്നി​ലു​ള്ള കി​ണ്ണ​ത്തി​ല്‍ മ​സാ​ല​ദോ​ശ​യു​ടെ​യും ച​ട്ടി​ണി​യു​ടെ​യും അ​വ​ശി​ഷ്ട​ങ്ങ​ള്‍ കാ​ണാ​നു​ണ്ട്. ഞാ​ന്‍ ക​യ​റി​ച്ചെ​ന്ന​ത് അ​യാ​ള്‍ ശ്ര​ദ്ധി​ച്ചി​ട്ടി​ല്ല.

    ചു​മ​രി​ന​ടു​ത്ത് ഒ​രി​ടം തി​ര​ഞ്ഞെ​ടു​ത്ത് ക​യ്യി​ലെ ബാ​ക്പാ​ക് അ​ടു​ത്ത ക​സേ​ര​യി​ല്‍ വെ​ച്ച് ഞാ​ന്‍ ഇ​രു​ന്നു. ന​ല്ല ചൂ​ട് തോ​ന്നു​ന്നു​ണ്ട്. ഒ​ന്നു കാ​റ്റു​കൊ​ള്ളാ​മെ​ന്നു വെ​ച്ചാ​ല്‍ ഒ​രു ഫാ​ന്‍പോ​ലും കാ​ണാ​നി​ല്ല.

    കൗ​ണ്ട​റി​ലി​രു​ന്ന് റേ​ഡി​യോ​വി​ല്‍നി​ന്ന് ഏ​തോ ഒ​രു ത​മി​ഴ്പാ​ട്ടു കേ​ള്‍ക്കു​ക​യാ​യി​രു​ന്ന ചാ​യ​ക്ക​ട​ക്കാ​ര​ന്‍ എ​ഴു​ന്നേ​റ്റ് എ​ന്‍റെ അ​ടു​ത്തേ​ക്ക് വ​ന്നു. ഞാ​ന്‍ ചാ​യ​ക്കൊ​പ്പം ക​ടി​ക്കാ​ന്‍ ഒ​രു പ​രി​പ്പു​വ​ട കൂ​ടി പ​റ​ഞ്ഞു.

    എ​ഡി​റ്റ​റോ​ട് കൂ​ടു​ത​ല്‍ വി​ശ​ദ​മാ​യി കാ​ര്യ​ങ്ങ​ള്‍ ചോ​ദി​ച്ച​റി​യേ​ണ്ട​താ​യി​രു​ന്നു. ചു​രു​ങ്ങി​യ​പ​ക്ഷം ഏ​തു സ്റ്റോ​പ്പി​ലാ​ണ് ഇ​റ​ങ്ങേ​ണ്ട​ത് എ​ന്നെ​ങ്കി​ലും. എ​ഡി​റ്റ​ര്‍ക്ക് അ​തൊ​ന്നും അ​റി​യാ​തെ വ​രി​ല്ല തീ​ര്‍ച്ച. വ​ര്‍ഷ​ങ്ങ​ള്‍ക്കു മു​മ്പാ​ണെ​ങ്കി​ലും ‘ശാ​രി​ക’​യി​ല്‍ കാ​ര്‍ത്തി​കേ​യ​ന്‍ സാ​റി​ന്‍റെ നോ​വ​ലു​ക​ള്‍ വ​ന്നി​ട്ടു​ണ്ടെ​ന്നാ​ണ​ല്ലോ പ​റ​ഞ്ഞ​ത്.

    എ​ന്നി​ട്ടും ഇ​ത്ത​ര​മൊ​രു നീ​ക്ക​ത്തി​ന് എ​ന്തി​നാ​ണ് എ​ന്നെ​ത്ത​ന്നെ തി​ര​ഞ്ഞെ​ടു​ത്ത​ത് എ​ന്നാ​ണ് എ​നി​ക്കു മ​ന​സ്സി​ലാ​വാ​ത്ത​ത്. കാ​ര്യം ന​ട​ക്കാ​ന്‍ എ​ഡി​റ്റ​ര്‍ത​ന്നെ നേ​രി​ട്ടു ചോ​ദി​ക്കു​ന്ന​ത​ല്ലേ ന​ല്ല​ത്? ഈ ​രം​ഗ​ത്ത് പു​തു​മു​ഖ​മാ​യ എ​ന്നെ ഇ​റ​ക്കി​ക്ക​ളി​ച്ചി​ട്ട് എ​ന്തു കി​ട്ടാ​നാ​ണ്? ഇ​നി എ​ഡി​റ്റ​ര്‍ക്കു സൗ​ക​ര്യ​മി​ല്ലെ​ങ്കി​ല്‍ ശ്രീ​രാ​ഗി​നെ​യോ ബാ​ബു​വി​നെ​യോ അ​യ​ക്കാ​മാ​യി​രു​ന്നു. എ​ന്നേ​ക്കാ​ള്‍ പ്ര​വ​ര്‍ത്ത​ന​പ​രി​ച​യ​മു​ള്ള​വ​ര്‍ അ​വ​രാ​ണ​ല്ലോ.

    മൂ​ന്നു മാ​സ​മാ​ണ് കാ​ര്‍ത്തി​കേ​യ​ന്‍ സാ​ര്‍ ‘മ​നോ​മ​യ’​ത്തോ​ട് ആ​വ​ശ്യ​പ്പെ​ട്ടി​ട്ടു​ള്ള സ​മ​യം. അ​പ്പോ​ഴേ​ക്കും നോ​വ​ല്‍ പൂ​ര്‍ത്തി​യാ​ക്കി​ക്കൊ​ടു​ക്കാം എ​ന്നാ​ണ​ത്രേ ധാ​ര​ണ. ഓ​രോ അ​ധ്യാ​യ​മാ​യി ആ​ഴ്ച​തോ​റും കൊ​ടു​ക്കു​ന്ന അ​ഭ്യാ​സ​മൊ​ന്നും ത​ന്നെ​ക്കൊ​ണ്ടാ​വി​ല്ലെ​ന്ന് അ​ദ്ദേ​ഹം ‘മ​നോ​മ​യം’ പ​ത്രാ​ധി​പ​രോ​ട് പ​റ​ഞ്ഞു​പോ​ല്‍.

    ‘മ​നോ​മ​യ’​വു​മാ​യി ബ​ന്ധ​പ്പെ​ട്ട ഇ​ത്ര​യും വി​ശ​ദാം​ശ​ങ്ങ​ള്‍ എ​ങ്ങ​നെ​യാ​ണ് എ​ഡി​റ്റ​ര്‍ക്കു കി​ട്ടു​ന്ന​ത്? ‘മ​നോ​മ​യ’​ത്തി​ന്‍റെ പ​ത്രാ​ധി​പ​ര്‍ വ​ഴി​യാ​വാ​ന്‍ ഒ​രു സാ​ധ്യ​ത​യു​മി​ല്ല. ക​ടു​ത്ത ശ​ത്രു​ക്ക​ളാ​യി​ട്ടാ​ണ് അ​വ​ര്‍ ത​മ്മി​ല്‍ത്ത​മ്മി​ല്‍ കാ​ണു​ന്നു​ണ്ടാ​വു​ക. നീ​ക്ക​ങ്ങ​ള്‍ എ​ല്ലാം പ​ര​മ​ര​ഹ​സ്യ​മാ​യാ​ണ് ന​ട​ത്തു​ന്ന​ത്. പ​ന്ത​യ​ത്തി​ല്‍ ഒ​ന്നും ചോ​ര്‍ന്നു​പോ​വാ​തി​രി​ക്കാ​ന്‍ ശ്ര​ദ്ധ പു​ല​ര്‍ത്തു​ന്നു​മു​ണ്ട്. പി​ന്നെ ആ​രാ​ണ് ഇ​തെ​ല്ലാം ചോ​ര്‍ത്തി​ക്കൊ​ടു​ക്കു​ന്ന​ത്? ഏ​തെ​ങ്കി​ലും ഒ​രു ചാ​ര​നാ​വു​മെ​ന്നു തീ​ര്‍ച്ച.

    അ​ങ്ങ​നെ​യാ​ണെ​ങ്കി​ല്‍ ‘മ​നോ​മ​യ’​ത്തി​ന് ഒ​രു ചാ​ര​ന്‍ ‘ശാ​രി​ക’​യി​ലു​മു​ണ്ടാ​വി​ല്ലേ? ആ​രാ​ണ​ത്? ശ്രീ​രാ​ഗാ​ണോ? അ​തോ ബാ​ബു​വോ? ഇ​നി അ​തു​കൊ​ണ്ടാ​വു​മോ താ​ര​ത​മ്യേ​ന പു​തു​മു​ഖ​മാ​യ എ​ന്നെ​ത്ത​ന്നെ എ​ഡി​റ്റ​ര്‍ ഈ ​ദൗ​ത്യം ഏ​ൽപി​ച്ച​ത്? റി​സീ​വ​റു​ടെ പ​ണി ത​ല്‍ക്കാ​ലം ദേ​വ​നെ ഏ​ൽപിച്ചു​കൊ​ള്ളാ​മെ​ന്നാ​ണ് എ​ഡി​റ്റ​ര്‍ പ​റ​ഞ്ഞ​ത്. ആ​രെ​ങ്കി​ലും ചോ​ദി​ച്ചാ​ല്‍ നാ​ട്ടി​ല്‍ പോ​വു​ക​യാ​ണെ​ന്നു പ​റ​ഞ്ഞാ​ല്‍ മ​തി. കാ​ര്‍ത്തി​കേ​യ​ന്‍ സാ​റി​നെ കാ​ണാ​നാ​ണ് പോ​വു​ന്ന​തെ​ന്ന് ഓ​ഫീ​സി​ലെ ആ​രോ​ടും പ​റ​യ​രു​ത്.

    ‘‘നീ​ക്ക​ങ്ങ​ള്‍ ന​മ്മ​ള്‍ മൂ​ന്നു​പേ​രും മാ​ത്രം അ​റി​ഞ്ഞാ​ല്‍ മ​തി,’’ എ​ഡി​റ്റ​ര്‍ ക​ര്‍ശ​ന​മാ​യി പ​റ​ഞ്ഞു. ‘‘ത​ല്‍ക്കാ​ലം എ​ല്ലാം ര​ഹ​സ്യ​മാ​യി​രി​ക്ക​ണം.’’

    മൂ​ന്നു​പേ​ര്‍ മാ​നേ​ജി​ങ് എ​ഡി​റ്റ​റ​ട​ക്ക​മാ​ണ്. രാ​വി​ലെ ക​ല​യൂ​ര്‍ക്ക് ഇ​റ​ങ്ങു​ന്ന​തി​നു മു​മ്പ് അ​ദ്ദേ​ഹ​ത്തെ ചെ​ന്നു ക​ണ്ട​പ്പോ​ള്‍ പ​റ​ഞ്ഞു: ‘‘എ​ഡി​റ്റ​ര്‍ എ​ല്ലാം പ​റ​ഞ്ഞി​ട്ടു​ണ്ട​ല്ലോ. ഇ​നി എ​ല്ലാ കാ​ര്യ​ങ്ങ​ളും അ​ദ്ദേ​ഹ​ത്തി​ന്‍റെ നി​ർ​ദേ​ശം​പോ​ലെ ചെ​യ്താ​ല്‍ മ​തി.’’

    ഒ​രു​ത​ര​ത്തി​ല്‍ എ​നി​ക്ക് ഒ​രു സ​ന്തോ​ഷം തോ​ന്നാ​യ്ക​യി​ല്ല. ഒ​രു മാ​സം ക​ഴി​ഞ്ഞ​പ്പോ​ഴേ​ക്കും റി​സീ​വ​റു​ടെ പ​ണി കു​റേ​ശ്ശ മ​ടു​ത്തു​തു​ട​ങ്ങി​യി​രു​ന്നു. ചി​ല ദി​വ​സ​ങ്ങ​ള്‍ കാ​ര്യ​മാ​യ ജോ​ലി​യൊ​ന്നും ഉ​ണ്ടാ​വാ​റി​ല്ല. വാ​രി​ക ചൊ​വ്വാ​ഴ്ച​യാ​ണ് ഇ​റ​ങ്ങു​ക. ബു​ധ​നും വ്യാ​ഴ​വു​മാ​ണ് കു​റ​ച്ചെ​ങ്കി​ലും വി​ളി​ക​ളും വാ​ട്സ്ആപ് സ​ന്ദേ​ശ​ങ്ങ​ളും കി​ട്ടു​ക. മ​റ്റു​ള്ള ദി​വ​സ​ങ്ങ​ളി​ലൊ​ന്നും കാ​ര്യ​മാ​യ അ​ന​ക്ക​മു​ണ്ടാ​വാ​റി​ല്ല.

    പു​തി​യ ദൗ​ത്യ​ത്തി​ന് ഒ​രു ത്രി​ല്ലു​ണ്ട്. അ​തേ​സ​മ​യം അ​ത് ഫ​ലം ക​ണ്ടി​ല്ലെ​ങ്കി​ലോ എ​ന്ന ആ​ശ​ങ്ക​യു​മു​ണ്ട്. എ​ഡി​റ്റ​ര്‍ എ​ന്നെ വി​ശ്വ​സി​ച്ചേ​ൽപിച്ച ദൗ​ത്യ​മ​ല്ലേ? അ​തു പി​ഴ​ച്ചാ​ല്‍ മ​റ്റാ​രെ​യും പ​ഴി ചാ​രാ​നാ​വി​ല്ല. പ​രി​പൂ​ര്‍ണ ഉ​ത്ത​ര​വാ​ദി​ത്തം എ​ന്‍റെ​യാ​ണ​ല്ലോ.

    ‘മ​നോ​മ​യ’​ത്തി​നു കൊ​ടു​ക്കാ​മെ​ന്നേ​റ്റ നോ​വ​ല്‍ ക​ര​സ്ഥ​മാ​ക്കു​ക എ​ന്ന​ത് അ​ത്ര എ​ളു​പ്പ​മു​ള്ള പ​ണി​യൊ​ന്നു​മ​ല്ല. അ​ങ്ങ​നെ വാ​ക്കു തെ​റ്റി​ക്കാ​ന്‍ മാ​ത്രം ആ​ദ​ര്‍ശ​ബോ​ധ​മി​ല്ലാ​ത്ത ആ​ളാ​വ​ണ​മെ​ന്നി​ല്ല​ല്ലോ കാ​ര്‍ത്തി​കേ​യ​ന്‍ സാ​ര്‍. പി​ന്നെ പ്ര​തി​ഫ​ല​ത്തി​ന്‍റെ കാ​ര്യ​മാ​ണ്. കൂ​ടു​ത​ല്‍ കൊ​ടു​ക്കാ​മെ​ന്നു ത​ന്നെ വെ​ക്കു​ക. ഏ​തു വ​ഴി​യും സ്വീ​ക​രി​ക്കാ​മെ​ന്നാ​ണ​ല്ലോ എ​ഡി​റ്റ​ര്‍ പ​റ​ഞ്ഞി​രി​ക്കു​ന്ന​ത്. പ​ക്ഷേ എ​ത്ര​യാ​ണ് ‘മ​നോ​മ​യ’​ത്തി​ന്‍റെ ഓ​ഫ​ര്‍ എ​ന്ന​റി​ഞ്ഞാ​ല​ല്ലേ അ​ക്കാ​ര്യ​ത്തി​ല്‍ ഒ​രു മ​റു​നീ​ക്ക​ത്തി​നു​ള്ള സാ​ധ്യ​ത​യു​ള്ളൂ?

    ‘‘ക​ല​യൂ​ര്‍ കാ​ര്‍ത്തി​കേ​യ​ന്‍ എ​ന്ന ആ​ള്‍ ഇ​വി​ടെ​യ​ല്ലേ താ​മ​സി​ക്കു​ന്ന​ത്?’’

    വ​ട​യും ചാ​യ​യും കൊ​ണ്ടു​വ​ന്ന​പ്പോ​ള്‍ ഞാ​ന്‍ ചാ​യ​ക്ക​ട​ക്കാ​ര​നോ​ടു ചോ​ദി​ച്ചു.

    ‘‘അ​ങ്ങ​നെ പ​റ​യാം,’’ ചാ​യ​ക്ക​ട​ക്കാ​ര​ന്‍ ചി​രി​ച്ചു. ‘‘പ​ക്ഷേ ആ​ള് ഇ​വി​ടെ​യു​ള്ള സ​മ​യം കു​റ​വാ​ണ്. മാ​വേ​ലി​ക്ക​ര​യി​ല്‍ ഒ​രു മോ​ളു​ണ്ട്. അ​ധി​ക​സ​മ​യ​വും അ​വി​ടെ​യാ​ണ്. മോ​ള്‍ക്ക് എ​ന്തോ ശാ​രീ​രി​ക​പ്ര​ശ്ന​മു​ള്ള ഒ​രു കു​ട്ടി​യു​ണ്ട്. അ​തി​നെ നോ​ക്ക​ലാ​ണ് ഇ​പ്പോ​ള്‍ അ​ദ്ദേ​ഹ​ത്തി​ന്‍റെ പ്ര​ധാ​ന​പ​ണി.’’

    ‘‘അ​പ്പോ​ള്‍ അ​ദ്ദേ​ഹ​ത്തി​നു ഭാ​ര്യ​യി​ല്ലേ?’’

    ‘‘ഉ​വ്വു​വ്വ്. ര​ണ്ടു​പേ​രും കൂ​ടി​യാ​ണ് പോ​വു​ക. ര​ണ്ടു പെ​ണ്‍മ​ക്ക​ളാ​ണ് മൂ​പ്പ​ര്‍ക്ക്. മ​റ്റേ​യാ​ള്‍ കാ​സ​ര്‍ക്കോ​ടാ​ണ്. ഇ​ട​ക്ക് അ​വി​ടേ​ക്ക് പോ​വും. ക​ല​യൂ​ര് ഉ​ള്ള കാ​ലം ഇ​ല്ലെ​ന്നു​ത​ന്നെ പ​റ​യാം.’’

    അ​തു ഞാ​ന്‍ തീ​രെ പ്ര​തീ​ക്ഷി​ച്ച​ത​ല്ല. എ​ഡി​റ്റ​ര്‍ പി​ന്നെ എ​ന്ത​റി​ഞ്ഞി​ട്ടാ​ണ് എ​ന്നെ ഇ​ങ്ങോ​ട്ട​യ​ച്ച​ത്?

    ‘‘അ​പ്പോ​ള്‍ അ​ദ്ദേ​ഹ​ത്തെ കാ​ണ​ണ​മെ​ങ്കി​ല്‍ മാ​വേ​ലി​ക്ക​ര​ക്ക് പോ​വേ​ണ്ടി​വ​രു​മോ?’’

    പ​ത്രം വാ​യി​ച്ചു​കൊ​ണ്ടി​രു​ന്ന താ​ടി​ക്കാ​ര​ന്‍ ഞ​ങ്ങ​ളു​ടെ സം​സാ​രം ശ്ര​ദ്ധി​ക്കു​ന്നു​ണ്ടാ​യി​രു​ന്നു.

    ‘‘മി​നി​യാ​ന്നു രാ​വി​ലെ ആ ​വീ​ടി​ന്‍റെ ഇ​റ​യ​ത്ത് മൂ​പ്പ​രു​ടെ മി​ന്ന​ലാ​ട്ടം ക​ണ്ടു​വോ എ​ന്ന് എ​നി​ക്കൊ​രു സം​ശ​യ​മു​ണ്ട്,’’ അ​യാ​ള്‍ പ​റ​ഞ്ഞു. ‘‘സൂ​ക്ഷം അ​റി​യി​ല്ല.’’

    ‘‘താ​ന്‍ സ്വ​പ്നം ക​ണ്ട​താ​വും,’’ ചാ​യ​ക്ക​ട​ക്കാ​ര​ന്‍ പ​റ​ഞ്ഞു. ‘‘ഞാ​ന്‍ ഇ​ന്നു രാ​വി​ലെ​യും​കൂ​ടി ആ ​വീ​ടി​ന്‍റെ മു​ന്നി​ലൂ​ടെ പോ​യ​താ. വീ​ട് അ​ട​ഞ്ഞു കി​ട​ക്കു​ക​യാ​ണ്.’’

    ചാ​യ കു​ടി​ച്ചു​കൊ​ണ്ടി​രി​ക്കു​മ്പോ​ള്‍ ഞാ​ന്‍ മ​റ്റൊ​രു കാ​ര്യ​മാ​ണ് ചി​ന്തി​ച്ച​ത്. ക​ല​യൂ​ര്‍ കാ​ര്‍ത്തി​കേ​യ​നെ​പ്പ​റ്റി കാ​ര്യ​മാ​യി ഒ​ന്നും എ​നി​ക്ക​റി​യി​ല്ല. അ​ദ്ദേ​ഹ​ത്തി​ന്‍റെ കൃ​തി​ക​ളാ​ണെ​ങ്കി​ല്‍ ഒ​രെ​ണ്ണം​പോ​ലും ഞാ​ന്‍ വാ​യി​ച്ചി​ട്ടു​മി​ല്ല. അ​തു​കൊ​ണ്ട് നേ​രി​ട്ടു കാ​ണു​മ്പോ​ള്‍ ചോ​ദി​ക്കാ​നു​ള്ള ഒ​രു നു​റു​ങ്ങു വി​വ​രം​പോ​ലു​മി​ല്ല. എ​ന്തെ​ങ്കി​ലു​മൊ​രു തു​ട​ക്കം കി​ട്ട​ണ്ടേ?

    അ​പ്പോ​ള്‍ അ​തു​വ​രെ തോ​ന്നാ​ത്ത ഒ​രു ബു​ദ്ധി തോ​ന്നി. നാ​ട്ടു​കാ​ര്‍ക്ക​റി​യി​ല്ലെ​ങ്കി​ലും ഗൂ​ഗ്ളി​ന് അ​റി​യാ​തി​രി​ക്കി​ല്ല​ല്ലോ. Kalayoor Karthikeyan എ​ന്ന് തി​ര​ഞ്ഞു.

    ജി. ​കാ​ര്‍ത്തി​കേ​യ​നും ശി​വ​കാ​ര്‍ത്തി​കേ​യ​നു​മ​ട​ക്കം കു​റ​ച്ചു കാ​ര്‍ത്തി​കേ​യ​ന്മാ​രു​ടെ ചി​ത്ര​ങ്ങ​ളും വി​വ​ര​ങ്ങ​ളും ഗൂ​ഗ്ള്‍ വി​ള​മ്പി​ത്ത​ന്നു. അ​തി​ലൊ​ന്നും എ​ഴു​ത്തു​കാ​ര​നാ​യ ക​ല​യൂ​ര്‍ കാ​ര്‍ത്തി​കേ​യ​നി​ല്ല.

    Kalayoor Karthikeyan Writer എ​ന്ന് ഇ​ട്ടു​കൊ​ടു​ത്തു. ഉ​ട​നെ വ​ന്നു മ​റു​പ​ടി: ‘‘നി​ങ്ങ​ള്‍ ന​ട​ത്തി​യ Kalayoor Karthikeyan Writer എ​ന്ന തി​ര​യ​ലി​ന് ഫ​ല​ങ്ങ​ളൊ​ന്നും ക​ണ്ടെ​ത്താ​നാ​യി​ല്ല.’’

    ഗൂ​ഗ്ള്‍ ക​യ്യൊ​ഴി​ഞ്ഞു; ശ​രി​ത​ന്നെ. ഞാ​ന്‍ വാ​ട്സ്ആ​പ് തു​റ​ന്ന് മെ​റ്റ​യോ​ടു ചോ​ദി​ച്ചു. Writer എ​ന്ന വി​ശേ​ഷ​ണ​വും​കൂ​ട്ടി​യാ​ണ് ചോ​ദി​ച്ച​ത്. മ​റു​പ​ടി​ക്കു താ​മ​സ​മു​ണ്ടാ​യി​ല്ല:

    Kalayoor Karthikeyan is a Malayalam poet and writer from Kerala, India. He is known for his contributions to Malayalam literature, particularly in the genres of poetry and short stories. Some notable aspects of his work and life:

    1. Literary style: Karthikeyan's poetry is characterized by its simplicity, depth, and exploration of themes such as love, nature, and social issues.

    2. Awards and recognition: He has received several awards, including the Kerala Sahitya Akademi

    Award and the Edasseri Award.

    3. Literary movements: Karthikeyan was associated with the ‘Sixties’ movement in Malayalam literature, which focused on experimental and progressive writing.

    Published works:

    1. ‘Kalayoor Karthikeyan Kavithakal’ (Poetry collection)

    2. ‘Oru Kudamattathu’ (Short story collection)

    3. ‘Anubhavangal’ (Memoirs)

    കൃ​തി​ക​ളു​ടെ പ​ട്ടി​ക ക​ണ്ടാ​ൽ ക​ല​യൂ​ർ കാ​ർ​ത്തി​കേ​യ​ൻ നോ​വ​ലി​സ്റ്റാ​ണെ​ന്ന​തി​ന് ഒ​രു തെ​ളി​വു​മി​ല്ല.

    ഇ​നി ചാ​റ്റ് ജിപിടി ത​ന്നെ ശ​ര​ണം. ഞാ​ൻ ആ​പ് തു​റ​ന്ന് kalayoor karthikeyan writerനെ ​ത​പ്പി. ഇ​വി​ടെ​യും മ​റു​പ​ടി​ക്കു സം​ശ​യ​മൊ​ന്നു​മി​ല്ല.

    Kalayoor Karthikeyan (1934-2018) was a renowned Malayalam poet, writer, and social critic from Kerala, India. He was known for his powerful and thought-provoking writings, which often explored themes of social justice, politics, and human relationships.

    Some notable aspects of his work and life:

    1. Literary contributions: Karthikeyan authored numerous poetry collections, novels, and essays, including ‘Kalayoor Karthikeyan Kavithakal’ and ‘Oru Kudamattathu’.

    2. Awards and recognition: He received several awards, including the Kerala Sahitya Akademi Award, the Kendra Sahitya Akademi Award, and the Padma Shri.

    3. Social activism: Karthikeyan was an outspoken critic of social injustices and advocated for the rights of marginalized communities.

    4. Influence: His writings influenced a generation of Malayalam writers and intellectuals.

    കൂ​ടെ ഇ​ങ്ങ​നെ​യൊ​രു ഓ​ഫ​റു​മു​ണ്ടാ​യി​രു​ന്നു:

    Is there something specific you’d like to know about his works, awards, or perhaps a particular book of his?

    അ​തി​ന് ക​ല​യൂ​ര്‍ കാ​ര്‍ത്തി​കേ​യ​ന്‍റെ ഏ​തെ​ങ്കി​ലും ഒ​രു പു​സ്ത​ക​ത്തെ​ക്കു​റി​ച്ചെ​ങ്കി​ലും വ​ല്ല​തും അ​റി​ഞ്ഞി​ട്ടു​ വേ​ണ്ടേ?

    ഞാ​ന്‍ ഫോ​ണ്‍ ഡെ​സ്കി​ല്‍ തി​രി​ച്ചു​വെ​ച്ച് ചാ​യ​ക്ക​ട​ക്കാ​ര​നി​ലേ​ക്ക് ത​ന്നെ തി​രി​ഞ്ഞു.

    ‘‘വീ​ട് അ​ട​ഞ്ഞു​കി​ട​ക്കു​ക​യാ​െ​ണ​ന്ന് ഉ​റ​പ്പു​ണ്ടോ?’’

    ‘‘നി​ങ്ങ​ള്‍ക്ക് എ​ന്താ മൂ​പ്പ​രെ​ക്കൊ​ണ്ടു​ള്ള ആ​വ​ശ്യം?’’ ഒ​രു മ​റു​ചോ​ദ്യ​മാ​ണ് ഉ​യ​ര്‍ന്ന​ത്.

    ഞാ​ന്‍ ഒ​ന്നും മി​ണ്ടി​യി​ല്ല. കാ​ര്യം വ​ള​രെ ര​ഹ​സ്യ​മാ​ക്കി​വെ​ക്കാ​നാ​ണ​ല്ലോ എ​ഡി​റ്റ​ര്‍ നി​ർ​ദേ​ശി​ച്ചി​രി​ക്കു​ന്ന​ത്. ആ​രു വ​ഴി​യും ഒ​ന്നും ചോ​ര്‍ന്നു പോ​വ​രു​ത്.

    ‘‘ച​ന്ദ്രേ​ട്ട​നെ​ന്തി​നാ ആ ​കു​ട്ടി​യോ​ട് ഇ​ങ്ങ​നെ ചാ​ടി​ക്ക​ടി​ക്കു​ന്ന​ത്?’’ താ​ടി​ക്കാ​ര​ന്‍ ചി​രി​ച്ചു. ‘‘ആ ​കു​ട്ടി ഒ​രു സം​ശ​യം ചോ​ദി​ച്ചു. പ​റ്റു​മെ​ങ്കി​ല്‍ അ​തി​ന് മ​റു​പ​ടി കൊ​ടു​ക്കു​ക; അ​ല്ലെ​ങ്കി​ല്‍ അ​റി​യി​ല്ലെ​ന്നു പ​റ​യു​ക.’’

    ‘‘ഞാ​ന്‍ ചാ​ടി​ക്ക​ടി​ച്ചി​ല്ല​ല്ലോ മോ​ഹ​നാ. അ​ടു​ത്ത കാ​ല​ത്തൊ​ന്നും മൂ​പ്പ​രെ അ​ന്വേ​ഷി​ച്ച് ആ​രും ഇ​വി​ടെ വ​ന്നി​ട്ടി​ല്ലെ​ന്ന് പ​റ​ഞ്ഞ​ത​ല്ലേ​യു​ള്ളൂ,’’ ച​ന്ദ്രേ​ട്ട​ന്‍ ക്ഷ​മാ​പ​ണ​ത്തോ​ടെ തു​ട​ര്‍ന്നു. ‘‘നാ​ട്ടു​കാ​ര്‍ത​ന്നെ ഇ​പ്പോ​ള്‍ മൂ​പ്പ​രെ മ​റ​ന്ന മ​ട്ടാ​ണ്. അ​തു​കൊ​ണ്ട് ചോ​ദി​ച്ചു​വെ​ന്നേ​യു​ള്ളൂ.’’ പി​ന്നെ എ​ന്‍റെ നേ​രെ തി​രി​ഞ്ഞു. ‘‘സാ​റി​ന് ഒ​ന്നും തോ​ന്ന​രു​ത്.’’

    ‘‘അ​തു ശ​രി​യാ​ണ്,’’ മോ​ഹ​ന​ന്‍ ചി​രി​ച്ചു. ‘‘ഒ​രു മി​ന്ന​ലാ​ട്ട​മെ​ന്ന് ഞാ​ന്‍ പ​റ​ഞ്ഞു​വെ​ന്നേ​യു​ള്ളൂ. അ​തു ശ​രി​യാ​വ​ണ​മെ​ന്നി​ല്ല. ഞാ​നും മൂ​പ്പ​രെ ക​ണ്ടി​ട്ട് ആ​റേ​ഴു കൊ​ല്ല​മാ​യി​ട്ടു​ണ്ടാ​വും. ആ​ള് അ​ധി​ക​വും ഇ​വി​ടെ​യു​ണ്ടാ​വാ​റി​ല്ല​ല്ലോ. ഇ​നി ഉ​ണ്ടെ​ങ്കി​ല്‍ത്ത​ന്നെ പു​റ​ത്തേ​ക്ക് ഇ​റ​ങ്ങാ​റു​മി​ല്ല. എ​ന്തി​ന് പു​റ​ത്തേ​ക്ക്? വീ​ടി​ന്‍റെ മു​റ്റ​ത്തേ​ക്ക് ത​ന്നെ ഇ​റ​ങ്ങാ​റി​ല്ല.’’

    ‘‘അ​തെ. ഇ​ങ്ങ​നെ അ​ട​ച്ചി​രു​ന്നി​ട്ട് എ​ന്താ ചെ​യ്യു​ന്ന​തെ​ന്ന് അ​റി​യി​ല്ല. നോ​വ​ലെ​ഴു​ത്തൊ​ക്കെ എ​ന്നോ നി​ര്‍ത്തി​യ​താ​ണ​ല്ലോ.’’

    ‘‘എ​ഴു​ത്ത് നി​ര്‍ത്താ​ന്‍ എ​ന്താ കാ​ര​ണം?’’ വ​ല്ല പി​ടി​വ​ള്ളി​യും കി​ട്ടി​യാ​ലോ എ​ന്നു ക​രു​തി ഞാ​ന്‍ ചോ​ദി​ച്ചു.

    ‘‘അ​തൊ​ക്കെ ആ​ര്‍ക്ക​റി​യാം?’’ ച​ന്ദ്രേ​ട്ട​ന്‍ കൈ​മ​ല​ര്‍ത്തി. ‘‘നാ​ട്ടു​കാ​ര​നാ​ണെ​ന്നു പ​റ​ഞ്ഞി​ട്ടൊ​ന്നും ഒ​രു കാ​ര്യ​വു​മി​ല്ല. നാ​ട്ടി​ല്‍ ആ​ര്‍ക്കും അ​ദ്ദേ​ഹ​ത്തെ അ​റി​യി​ല്ല. പു​റ​ത്താ​ണ് പ്ര​സി​ദ്ധി മു​ഴു​വ​ന്‍. ഞാ​ന്‍ മൂ​പ്പ​രു​ടെ നോ​വ​ലു​ക​ളൊ​ന്നും വാ​യി​ച്ചി​ട്ടു​മി​ല്ല.’’

    ‘‘നി​ര്‍ത്തി​യ​താ​ണോ?’’ മോ​ഹ​ന​നും പി​ന്‍വാ​ങ്ങി. ‘‘നി​ര്‍ത്തി​ച്ച​താ​ണെ​ന്നും പ​റ​യു​ന്നു​ണ്ട​ല്ലോ ചി​ല​ര്‍.’’

    ‘‘നാ​ട്ടി​ല്‍നി​ന്ന് ഒ​രാ​ള്‍ നോ​വ​ലെ​ഴു​തു​മ്പോ​ള്‍ അ​ത് ആ​രാ നി​ര്‍ത്തി​ക്കാ​ന്‍ പോ​വു​ന്ന​ത്?’’ ച​ന്ദ്രേ​ട്ട​ന്‍ ചി​രി​ച്ചു. ‘‘ആ​ളു​ക​ള്‍ക്ക് എ​ന്താ പ​റ​യാ​ന്‍ പാ​ടി​ല്ലാ​ത്ത​ത്?’’

    ‘‘നാ​ട്ടു​കാ​ര്‍ക്ക് ആ​ളെ​പ്പ​റ്റി ഒ​ന്നും അ​റി​യി​ല്ല. ര​ണ്ടു കൊ​ല്ലം മു​മ്പ് ഇ​വി​ടെ പ​ഞ്ചാ​യ​ത്തി​ലെ വ​ലി​യ ആ​ളു​ക​ളെ ആ​ദ​രി​ക്കു​ന്ന ഒ​രു ച​ട​ങ്ങു​ണ്ടാ​യി. പ​ഞ്ചാ​യ​ത്ത് ക​മ്യൂ​ണി​റ്റി ഹാ​ളി​ല്‍ വെ​ച്ചാ​യി​രു​ന്നു പ​രി​പാ​ടി. മ​ന്ത്രി​യൊ​ക്കെ വ​ന്ന ച​ട​ങ്ങാ​ണ്. കു​റേ​പ്പേ​രെ സ്റ്റേ​ജി​ലി​രു​ത്തി മ​ന്ത്രി പൊ​ന്നാ​ട അ​ണി​യി​ച്ചു. അ​തി​ല്‍ ക​ല​യൂ​ര്‍ കാ​ര്‍ത്തി​കേ​യ​ന്‍ ഉ​ണ്ടാ​യി​രു​ന്നി​ല്ല. പ​രി​പാ​ടി ക​ഴി​ഞ്ഞി​ട്ടാ​ണ് കാ​ര്‍ത്തി​കേ​യ​നെ വി​ട്ടു​ക​ള​ഞ്ഞ​തു ശ​രി​യാ​യി​ല്ല എ​ന്നു പ​റ​ഞ്ഞു കു​റ​ച്ച് ആ​ളു​ക​ള്‍ ബ​ഹ​ളം കൂ​ട്ടി​യ​ത്.’’

    ‘‘മൂ​പ്പ​രെ വി​ളി​ച്ചി​രു​ന്നു എ​ന്നും വ​രാ​തി​രു​ന്ന​താ​ണ് എ​ന്നും കേ​ട്ടി​രു​ന്നു.’’

    ‘‘അ​ങ്ങ​നെ​യാ​ണ് ഭാ​ര​വാ​ഹി​ക​ള്‍ അ​ന്നു പ​റ​ഞ്ഞ​ത്. ശ​രി​ക്ക് എ​ന്താ​ണു​ണ്ടാ​യ​ത് എ​ന്ന് ആ​ര്‍ക്കു​മ​റി​യി​ല്ല. ഇ​ങ്ങ​നെ ഒ​രു കാ​ര്യം ആ​ലോ​ചി​ക്കു​മ്പോ​ള്‍ നാ​ട്ടി​ല്‍ ആ​ര്‍ക്കെ​ങ്കി​ലും മൂ​പ്പ​രു​ടെ പേ​ര് ഓ​ർ​മ വ​ര​ണ്ടേ? അ​തി​നേ​യ്, ഇ​ട​ക്കൊ​ക്കെ പു​റ​ത്തി​റ​ങ്ങി ന​ട​ക്ക​ണം.’’

    ഇ​നി അ​ധി​ക​നേ​രം അ​വി​ടെ ഇ​രു​ന്നി​ട്ടു കാ​ര്യ​മി​ല്ലെ​ന്നു തീ​രു​മാ​നി​ച്ച് ഞാ​ന്‍ എ​ഴു​ന്നേ​റ്റു.

    ‘‘കാ​ര്‍ത്തി​കേ​യ​ന്‍ സാ​റി​ന്‍റെ വീ​ട്ടി​ലേ​ക്കു​ള്ള വ​ഴി പ​റ​ഞ്ഞു ത​രാ​മോ ച​ന്ദ്രേ​ട്ടാ?’’

    വ​ഴി വി​ശ​ദ​മാ​യി പ​റ​ഞ്ഞു​ത​ന്ന​തി​നു ശേ​ഷം പു​റ​ത്തേ​ക്ക് ഒ​ന്നു നോ​ക്കി ച​ന്ദ്രേ​ട്ട​ന്‍ തു​ട​ര്‍ന്നു:

    ‘‘ന​ല്ല വെ​യി​ലാ​ണ​ല്ലോ. ന​ട​ക്കാ​നൊ​ന്നും ശ്ര​മി​ക്കേ​ണ്ട. സ്റ്റാൻഡില്‍ ഓ​ട്ടോ​റി​ക്ഷ കി​ട​പ്പു​ണ്ടാ​വും. കാ​ര്‍ത്തി​കേ​യ​ന്‍ സാ​റി​ന്‍റെ വീ​ട് എ​ന്നു പ​റ​ഞ്ഞാ​ല്‍ അ​വ​ര്‍ക്ക് അ​റി​ഞ്ഞു​വെ​ന്നു വ​രി​ല്ല. ഏ​താ​യാ​ലും ഞാ​ന്‍ പ​റ​ഞ്ഞു​ത​ന്ന​ത് ഓ​ർ​മി​ച്ചാ​ല്‍ മ​തി.’’

    അ​തേ​താ​യാ​ലും ശ​രി​യാ​യി​ല്ല. ഓ​ട്ടോ​റി​ക്ഷാ സ്റ്റാ​ന്‍ഡി​ല്‍ ഇ​പ്പോ​ഴും റി​ക്ഷ​ക​ളൊ​ന്നും കാ​ണാ​നി​ല്ല. ച​ന്ദ്രേ​ട്ട​ന്‍റെ നി​ർ​ദേ​ശ​ങ്ങ​ള്‍ ഓ​ർ​മ​വെ​ച്ച് ന​ട​ക്കാ​ന്‍ത​ന്നെ തീ​രു​മാ​നി​ച്ചു.

    ബ​സി​റ​ങ്ങി​യ നേ​ര​ത്തെ പോ​ലെ​യ​ല്ല. വെ​യി​ലി​ന് ഒ​ന്നു​കൂ​ടി ചൂ​ടു വെ​ച്ചി​ട്ടു​ണ്ട്.

    ക​ണ്ട​ക്ട​ര്‍ പ​റ​ഞ്ഞ ഹെ​ല്‍ത്ത് സെ​ന്‍റ​ര്‍ സ്റ്റോ​പ്പ് ക​ണ്ടു. സി​റ്റി സ്റ്റോ​പ്പി​ല്‍നി​ന്ന് ക​ഷ്ടി​ച്ച് ഇ​രു​ന്നൂ​റു മീ​റ്റ​റു​ണ്ട്. സി​റ്റി​യി​ലു​ള്ള​തു പോ​ലെ ക​ട​ക​ളി​ല്ല. ആ​കെ ഒ​രു പെ​ട്ടി​ക്ക​ട​യാ​ണ് ഉ​ള്ള​ത്.

    മെ​യി​ന്‍ റോ​ഡാ​ണെ​ങ്കി​ലും പ​ണ്ടെ​ന്നോ ടാ​റി​ട്ട​താ​ണ്. അ​ധി​ക​ഭാ​ഗ​വും പൊ​ട്ടി​പ്പൊ​ളി​ഞ്ഞി​രി​ക്കു​ന്നു. ര​ണ്ടു വ​ശ​ത്തും അ​ത്യാ​വ​ശ്യം വീ​ടു​ക​ളു​ണ്ടെ​ങ്കി​ലും വ​ഴി​യി​ല്‍ അ​ധി​കം ആ​ളു​ക​ളെ​യൊ​ന്നും കാ​ണാ​നി​ല്ല.

    പോ​കെ​പ്പോ​കെ വ​ഴി വി​ജ​ന​മാ​വു​ക​യാ​ണ്. ഒ​രു വീ​ടി​ന്‍റെ മു​ന്നി​ല്‍ ഒ​ന്നു​ര​ണ്ടു കോ​ഴി​ക​ള്‍ ചി​ക്കി​പ്പ​ര​ത്തു​ന്ന​തു ക​ണ്ടു. മ​റ്റൊ​രു വീ​ടി​ന്‍റെ മു​റ്റ​ത്ത് ഒ​രു സ്ത്രീ ​ത​ഴ​പ്പാ​യ​യി​ല്‍ കൊ​പ്ര ഉ​ണ​ക്കാ​നി​ടു​ന്നു. ഒ​ന്നോ ര​ണ്ടോ ആ​ളു​ക​ള്‍ സൈ​ക്കി​ളി​ല്‍ എ​ന്‍റെ എ​തി​രെ വ​ന്ന​തും ഒ​രു ബൈ​ക്ക് യാ​ത്ര​ക്കാ​ര​ന്‍ എ​ന്നെ ക​ട​ന്നു​പോ​യ​തു​മൊ​ഴി​ച്ചാ​ല്‍ വ​ഴി​യി​ല്‍ ആ​രെ​യും ക​ണ്ടു​മു​ട്ടി​യി​ല്ല.

    കു​റ​ച്ചു പോ​യ​പ്പോ​ള്‍ കു​റ​ച്ചു പീ​ടി​ക​ക​ളും ഒ​ന്നു​ര​ണ്ടു പെ​ട്ടി​ക്ക​ട​ക​ളും ക​ണ്ടു. ഒ​രു സ്കൂ​ളാ​ണ്. ന​ല്ല പ​ഴ​ക്ക​മു​ള്ള നീ​ണ്ട ഒ​രു കെ​ട്ടി​ടം. മു​ന്നി​ല്‍ ഒ​രു ബോ​ര്‍ഡു​ണ്ട്: ‘ക​ല​യൂ​ര്‍ ഹൈ​സ്കൂ​ള്‍, ക​ല​യൂ​ര്‍.’

    ക്ലാ​സ് കൂ​ടി​യ സ​മ​യ​മാ​ണെ​ന്നു തോ​ന്നു​ന്നു. മു​റി​ക​ളി​ല്‍നി​ന്ന് ഇ​ര​മ്പം കേ​ള്‍ക്കാ​നു​ണ്ട്.

    ടൗ​ണി​ലേ​ക്കു​ള്ള റോ​ഡ് ക​ഴി​ഞ്ഞ് ച​ന്ദ്രേ​ട്ട​ന്‍ പ​റ​ഞ്ഞ സെ​ന്‍റ് മേ​രീ​സ് ഓ​ര്‍ത്ത​ഡോ​ക്സ് സു​റി​യാ​നി പ​ള്ളി ക​ണ്ടു. പ​ള്ളി​ക്കു ശേ​ഷം നൂ​റു മീ​റ്റ​ര്‍ ക​ഴി​ഞ്ഞ് വ​ല​ത്തോ​ട്ടു​ള്ള റോ​ഡ് തി​ക​ച്ചും വി​ജ​നം​ത​ന്നെ.

    വ​ല​ത്തോ​ട്ടു​ള്ള ആ​ദ്യ​ത്തെ വ​ഴി തി​രി​ഞ്ഞു. ചെ​മ്മ​ണ്‍പാ​ത​യാ​ണ്. ച​ന്ദ്രേ​ട്ട​ന്‍ പ​റ​ഞ്ഞ ല​ക്ഷ​ണ​ങ്ങ​ളെ​ല്ലാ​മു​ള്ള വീ​ട് ക​ണ്ടു​പി​ടി​ച്ചു. കു​റ​ച്ച് പ​ഴ​ക്ക​മു​ള്ള ഓ​ടി​ട്ട വീ​ട്.

    ആ​ദ്യം​ത​ന്നെ ശ്ര​ദ്ധി​ച്ച​ത് മു​റ്റ​ത്തെ പാ​ഴി​ല​ക​ളാ​ണ്. സി​റ്റൗ​ട്ടി​ലേ​ക്കും പാ​റി​വീ​ണു കി​ട​ക്കു​ന്നു​ണ്ട് അ​വ. അ​ടു​ത്തൊ​ന്നും അ​വി​ടെ ആ​രു​ടെ​യെ​ങ്കി​ലും കാ​ല്‍പ്പെ​രു​മാ​റ്റം ഉ​ണ്ടാ​യ​തി​ന്‍റെ ഒ​രു ല​ക്ഷ​ണ​വും കാ​ണാ​നി​ല്ല.

    വീ​ടി​ന്‍റെ ജ​ന​ലു​ക​ളെ​ല്ലാം അ​ട​ഞ്ഞു​കി​ട​ക്കു​ക​യാ​ണ്. പ​ക്ഷേ സി​റ്റൗ​ട്ടി​ല്‍ ഒ​രു ചാ​രു​ക​സേ​ര കി​ട​ക്കു​ന്നു​ണ്ട്. അ​ത് പ​തി​വാ​യി അ​ങ്ങ​നെ കി​ട​ക്കു​ന്ന​താ​ണോ? അ​തോ കാ​ര്‍ത്തി​കേ​യ​ന്‍ സാ​ര്‍ വീ​ട്ടി​ലു​ണ്ടെ​ന്ന​തി​ന്‍റെ ല​ക്ഷ​ണ​മാ​ണോ?

    തു​രു​മ്പു​പി​ടി​ച്ച ഇ​രു​മ്പു ഗേ​റ്റി​നു മു​ന്നി​ല്‍ ഞാ​ന്‍ കു​റ​ച്ചു​നേ​രം കാ​തോ​ര്‍ത്തു നി​ന്നു. അ​ക​ത്തു​നി​ന്ന് എ​ന്തെ​ങ്കി​ലും അ​ന​ക്കം കേ​ള്‍ക്കാ​നു​ണ്ടോ?

    അ​പ്പോ​ഴാ​ണ് ഒ​രു ഞെ​ട്ട​ലോ​ടെ ഞാ​ന്‍ മ​റ്റൊ​രു കാ​ര്യം ഓ​ർ​മി​ച്ച​ത്: കാ​ര്‍ത്തി​കേ​യ​ന്‍ സാ​റി​നോ​ട് എ​ന്തു പ​റ​ഞ്ഞാ​ണ് ഞാ​ന്‍ സ്വ​യം പ​രി​ച​യ​പ്പെ​ടു​ത്തേ​ണ്ട​ത്? ‘ശാ​രി​ക’​യി​ല്‍നി​ന്നു വ​രു​ന്ന​താ​ണെ​ന്നു പ​റ​ഞ്ഞാ​ല്‍ ശ​രി​യാ​വു​മോ? ‘മ​നോ​മ​യ’​ത്തി​നു നോ​വ​ല്‍ കൊ​ടു​ക്കാം എ​ന്നു തീ​രു​മാ​നി​ച്ചി​രി​ക്കു​ന്ന സ​മ​യ​ത്ത് ‘ശാ​രി​ക’​യി​ല്‍നി​ന്നു വ​രു​ന്ന ഒ​രാ​ളെ അ​ദ്ദേ​ഹം സം​ശ​യ​ദൃ​ഷ്ടി​യോ​ടെ​യ​ല്ലാ​തെ കാ​ണു​മോ?

    ചോ​ദി​ച്ചാ​ല്‍ സ്വ​ന്തം പേ​രു പ​റ​ഞ്ഞാ​ൽ​പോ​ലും അ​ത് അ​ബ​ദ്ധ​മാ​വും. മ​റ്റെ​ന്തെ​ങ്കി​ലും പേ​രു പ​റ​യാ​മെ​ന്നു ത​ന്നെ വെ​ക്കു​ക. പ​ക്ഷേ എ​ന്തി​നാ​ണ് വ​ന്ന​തെ​ന്നു ചോ​ദി​ച്ചാ​ല്‍ എ​ന്തു മ​റു​പ​ടി പ​റ​യും?

    എ​ഡി​റ്റ​ര്‍ ഒ​ന്നും പ​റ​ഞ്ഞു​ത​ന്നി​ട്ടി​ല്ല. ഞാ​നാ​വ​ട്ടെ ചോ​ദി​ച്ച​തു​മി​ല്ല. ഇ​നി​യി​പ്പോ​ള്‍ എ​ല്ലാം വൈ​കി​പ്പോ​യി.

    അ​ക​ത്ത് ആ​രോ ചു​മ​യ്ക്കു​ന്ന ശ​ബ്ദം കേ​ട്ട​തു​പോ​ലെ തോ​ന്നി ഞാ​ന്‍ കു​റ​ച്ചു​നേ​രം കാ​തോ​ര്‍ത്തു​നി​ന്നു. പി​ന്നീ​ട് ഒ​ര​ന​ക്ക​വു​മി​ല്ല. എ​നി​ക്കു വെ​റു​തെ തോ​ന്നി​യ​താ​വു​മോ?

    എ​ന്താ​യാ​ലും ഒ​ന്നു പ​രി​ശോ​ധി​ക്കാ​തെ മ​ട​ങ്ങു​ന്ന​തു ശ​രി​യാ​വി​ല്ല. ഞാ​ന്‍ സി​റ്റൗ​ട്ടി​ലേ​ക്ക് ക​യ​റി കോ​ളി​ങ് ബെ​ല്ലി​ന്‍റെ സ്വി​ച്ചി​ല്‍ വി​ര​ല​മ​ര്‍ത്തി.

    സി​റ്റൗ​ട്ടി​ന്‍റെ ചു​മ​രി​ല്‍ അ​വി​ട​വി​ടെ​യാ​യി മാ​റാ​ല കെ​ട്ടി​യി​ട്ടു​ണ്ട്. അ​ടു​ത്ത കാ​ല​ത്തൊ​ന്നും നി​ലം അ​ടി​ച്ചു​വാ​രി​യ​തി​ന്‍റെ ല​ക്ഷ​ണ​മി​ല്ല. കാ​ര്‍ത്തി​കേ​യ​ന്‍ സാ​ര്‍ എ​ത്തി​യി​ട്ടു​ണ്ടെ​ങ്കി​ല്‍ ഇ​ങ്ങ​നെ കി​ട​ക്കാ​ന്‍ ഒ​രു വ​ഴി​യു​മി​ല്ല.

    കോ​ളി​ങ് ബെ​ല്‍ ര​ണ്ടു പ്രാ​വ​ശ്യം അ​ടി​ച്ചി​ട്ടും അ​ക​ത്തു​നി​ന്ന് ഒ​ര​ന​ക്ക​വും കേ​ട്ടി​ല്ല. ആ​രും അ​ക​ത്തി​ല്ല എ​ന്ന് എ​നി​ക്കു തീ​ര്‍ച്ച​യാ​യി.

    കാ​ര്‍ത്തി​കേ​യ​ന്‍ സാ​റി​നെ സി​റ്റൗ​ട്ടി​ല്‍ ക​ണ്ടു എ​ന്ന് മോ​ഹ​നേ​ട്ട​ന്‍ പ​റ​ഞ്ഞ​ത് വെ​റും തോ​ന്ന​ലാ​യി​രു​ന്നു എ​ന്നും തീ​ര്‍ച്ച​യാ​യി.

    പാ​ഴി​ല​ക​ള്‍ താ​ണ്ടി ഞാ​ന്‍ ഗെ​യ്റ്റി​നു പു​റ​ത്തെ​ത്തി.

    ഇ​നി എ​ന്തു​ചെ​യ്യ​ണം? ഞാ​ന്‍ മൊ​ബൈ​ലെ​ടു​ത്ത് എ​ഡി​റ്റ​റെ വി​ളി​ച്ചു. വി​വ​ര​ങ്ങ​ള്‍ അ​റി​യി​ച്ച​പ്പോ​ള്‍ എ​ഡി​റ്റ​ര്‍ക്ക് ഒ​ര​തി​ശ​യ​വും ഉ​ള്ള​താ​യി തോ​ന്നി​യി​ല്ല. കാ​ര്‍ത്തി​കേ​യ​ന്‍ സാ​ര്‍ ഇ​വി​ടെ ഉ​ണ്ടാ​വി​ല്ല എ​ന്ന് അ​റി​ഞ്ഞി​ട്ടു​ത​ന്നെ​യാ​ണോ അ​ദ്ദേ​ഹം എ​ന്നെ ഇ​വി​ടേ​ക്ക് അ​യ​ച്ച​ത്?

    എ​നി​ക്കൊ​ന്നും മ​ന​സ്സി​ലാ​വു​ന്നി​ല്ല. എ​ഡി​റ്റ​റോ​ടു ചോ​ദി​ക്കു​ക ത​ന്നെ.

    ‘‘ഞാ​ന്‍ തി​രി​ച്ചു​പോ​ന്നോ​ട്ടെ സ​ര്‍?’’ വി​വ​ര​ങ്ങ​ള്‍ ധ​രി​പ്പി​ച്ച് ഞാ​ന്‍ ചോ​ദി​ച്ചു.

    ‘‘വേ​ണ്ട വേ​ണ്ട. താ​ന്‍ ഇ​ന്ന് അ​വി​ടെ​ത്ത​ന്നെ നി​ല്‍ക്കെ​ടോ. ഇ​ന്നു രാ​ത്രി​യ​ല്ലെ​ങ്കി​ല്‍ നാ​ളെ രാ​വി​ലെ കാ​ര്‍ത്തി​കേ​യ​ന്‍ സാ​ര്‍ അ​വി​ടെ എ​ത്തും.’’

    കാ​ര്‍ത്തി​കേ​യ​ന്‍ സാ​ര്‍ നാ​ളെ​യാ​ണ് എ​ത്തു​ന്ന​തെ​ന്ന് എ​ഡി​റ്റ​ര്‍ക്കു മു​മ്പേ അ​റി​യാ​മാ​യി​രു​ന്നു​വെ​ങ്കി​ല്‍പ്പി​ന്നെ എ​ന്തി​നാ​ണ് തി​ര​ക്കി​ട്ട് എ​ന്നെ ഇ​ന്നു​ത​ന്നെ അ​യ​ച്ച​ത്?

    ‘‘അ​തി​ന് സ​ര്‍, ഇ​വി​ടെ ത​ങ്ങാ​നു​ള്ള ഡ്ര​സ്സൊ​ന്നും ഞാ​നെ​ടു​ത്തി​ട്ടി​ല്ല.’’

    ‘‘ത​ലി​യാ​ര്‍ഖാ​ന്‍, താ​ന്‍ ചെ​റി​യ കു​ട്ടി​യൊ​ന്നു​മ​ല്ല​ല്ലോ. ഡ്ര​സ്സൊ​ന്നും എ​ടു​ക്കാ​തെ പോ​വാ​ന്‍ ത​ന്നോ​ടു ഞാ​ന്‍ പ​റ​ഞ്ഞി​രു​ന്നോ? വെ​റു​തെ സി​ല്ലി​യാ​യ ഓ​രോ കാ​ര​ണ​ങ്ങ​ള്‍ പ​റ​ഞ്ഞ് എ​ന്നെ ദേ​ഷ്യം പി​ടി​പ്പി​ക്ക​രു​ത്. കാ​ര്‍ത്തി​കേ​യ​ന്‍ സാ​റി​നെ ക​ണ്ടി​ട്ടേ താ​ന്‍ തി​രി​ച്ചു​പോ​രു​ന്നു​ള്ളൂ.’’

    മ​റു​പ​ടി​ക്കു കാ​ക്കാ​തെ എ​ഡി​റ്റ​ര്‍ ഫോ​ണ്‍ ക​ട്ടാ​ക്കി.

    കാ​ര്‍ത്തി​കേ​യ​ന്‍ സാ​ർ വൈ​കു​ന്നേ​രം എ​ത്തു​മോ?

    ഇ​പ്പോ​ള്‍ പ​ന്ത്ര​ണ്ടു മ​ണി​യേ ആ​യി​ട്ടു​ള്ളൂ. വൈ​കു​ന്നേ​ര​മാ​വാ​ന്‍ ഇ​നി​യും ക​ഴി​യ​ണം നാ​ല​ഞ്ചു മ​ണി​ക്കൂ​ര്‍. അ​ത്ര​യും നേ​രം എ​വി​ടെ​ച്ചെ​ന്നി​രി​ക്കും? എ​ങ്ങ​നെ ക​ഴി​ച്ചു​കൂ​ട്ടും?

    ഒ​രു പ​ക​ല്‍ മു​ഴു​വ​ന്‍ ക​റ​ങ്ങി​ന​ട​ക്കാ​ന്‍ ക​ല​യൂ​രെ​ന്താ കാ​ഴ്ച​ബം​ഗ്ലാ​വാ​ണോ?

    എ​നി​ക്ക് എ​ഡി​റ്റ​റോ​ട് അ​രി​ശം തോ​ന്നി.

    (തു​ട​രും)

