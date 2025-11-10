Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    ഞാൻ ഔറംഗസേബ്

    ഞാൻ ഔറംഗസേബ്

    Posted On date_range 10 Nov 2025 11:30 AM IST
    Updated On date_range 10 Nov 2025 11:30 AM IST
    ഞാൻ ഔറംഗസേബ്
    By
    ചാ​രു നി​വേ​ദി​ത
    അ​ധ്യാ​യം 11 എ​ന്നാ​ലും ബാ​ബ​റി​ന്റെ ച​രി​ത്ര​ത്തി​ല്‍ വി​ധി​യു​ടെ വി​ള​യാ​ട്ടം നോ​ക്കൂ, ശ​ഹെ​ന്‍ഷാ​ഹ്. ഹി​ന്ദു​സ്ഥാ​ൻ എ​ന്ന ഭൂ​പ്ര​ദേ​ശ​ത്ത് ത​നി​ക്കു പി​റ​കെ വ​ന്ന സ​ന്ത​തി​ക​ള്‍ക്ക് വി​പു​ല​മാ​യൊ​രു സാ​മ്രാ​ജ്യം കെ​ട്ടി​പ്പ​ടു​ക്കു​ന്ന​തി​നു​ള്ള അ​ടി​ത്ത​റ പാ​കി​യ ബാ​ബ​റി​ന്, ത​ന്റെ പൂ​ർ​വി​ക​ർ നൂ​റ്റ​മ്പ​ത് വ​ർ​ഷം ഭ​രി​ച്ചി​രു​ന്ന സ​മ​ർ​ഖ​ണ്ഡി​ൽ നൂ​റ്റ​മ്പ​ത് ദി​വ​സംപോ​ലും തു​ട​ര്‍ന്ന് ഭ​രി​ക്കാ​ൻ സാ​ധി​ച്ചി​ല്ല. നൂ​റു ദി​വ​സ​ത്തി​നു​ള്ളി​ൽ ത​ന്നെ സ​മ​ർ​ഖ​ണ്ഡി​ൽ​നി​ന്ന് ര​ക്ഷ​പ്പെ​ടേ​ണ്ട​താ​യി വ​ന്നു. സ​മ​ർ​ഖ​ണ്ഡ് അ​ദ്ദേ​ഹ​ത്തി​ന്റെ ജീ​വി​ത​ത്തി​ലൊ​രു...

    അ​ധ്യാ​യം 11

    എ​ന്നാ​ലും ബാ​ബ​റി​ന്റെ ച​രി​ത്ര​ത്തി​ല്‍ വി​ധി​യു​ടെ വി​ള​യാ​ട്ടം നോ​ക്കൂ, ശ​ഹെ​ന്‍ഷാ​ഹ്. ഹി​ന്ദു​സ്ഥാ​ൻ എ​ന്ന ഭൂ​പ്ര​ദേ​ശ​ത്ത് ത​നി​ക്കു പി​റ​കെ വ​ന്ന സ​ന്ത​തി​ക​ള്‍ക്ക് വി​പു​ല​മാ​യൊ​രു സാ​മ്രാ​ജ്യം കെ​ട്ടി​പ്പ​ടു​ക്കു​ന്ന​തി​നു​ള്ള അ​ടി​ത്ത​റ പാ​കി​യ ബാ​ബ​റി​ന്, ത​ന്റെ പൂ​ർ​വി​ക​ർ നൂ​റ്റ​മ്പ​ത് വ​ർ​ഷം ഭ​രി​ച്ചി​രു​ന്ന സ​മ​ർ​ഖ​ണ്ഡി​ൽ നൂ​റ്റ​മ്പ​ത് ദി​വ​സംപോ​ലും തു​ട​ര്‍ന്ന് ഭ​രി​ക്കാ​ൻ സാ​ധി​ച്ചി​ല്ല. നൂ​റു ദി​വ​സ​ത്തി​നു​ള്ളി​ൽ ത​ന്നെ സ​മ​ർ​ഖ​ണ്ഡി​ൽ​നി​ന്ന് ര​ക്ഷ​പ്പെ​ടേ​ണ്ട​താ​യി വ​ന്നു. സ​മ​ർ​ഖ​ണ്ഡ് അ​ദ്ദേ​ഹ​ത്തി​ന്റെ ജീ​വി​ത​ത്തി​ലൊ​രു നി​റ​വേ​റാ​ത്ത സ്വ​പ്ന​മാ​യി അ​വ​ശേ​ഷി​ച്ചു.

    1501ൽ ​അ​ദ്ദേ​ഹം വീ​ണ്ടും സ​മ​ർ​ഖ​ണ്ഡി​ന്റെ രാ​ജാ​വാ​കു​ന്നു​ണ്ട്. അ​ന്ന് അ​ദ്ദേ​ഹ​ത്തി​ന് പ​തി​നെ​ട്ട് വ​യ​സ്സാ​യി​രു​ന്നു. ഏ​റെ ബു​ദ്ധി​മു​ട്ടു​ക​ൾ​ക്കി​ട​യി​ലും അ​ദ്ദേ​ഹം ത​ന്റെ പൂ​ര്‍വി​ക​രു​ടെ ഭൂ​മി തി​രി​ച്ചു​പി​ടി​ച്ചു. പ​ക്ഷേ, അ​തും കു​റ​ച്ചു​ദി​വ​സം മാ​ത്ര​മാ​ണ് നി​ല​നി​ന്ന​ത്. അ​ദ്ദേ​ഹ​ത്തി​ന്റെ ശ​ത്രു​ക്ക​ൾ സ​മ​ർ​ഖ​ണ്ഡി​നെ ഉ​പ​രോ​ധി​ച്ചു. ഉ​പ​രോ​ധ​ത്തെ നേ​രി​ട​ണ​മെ​ങ്കി​ൽ ആ ​കോ​ട്ട​ക്ക് ഒ​രു ത​ല​യും ര​ണ്ടു കൈ​ക​ളും ര​ണ്ടു കാ​ലു​ക​ളും വേ​ണം. ത​ലയാണ് കോ​ട്ട​യു​ടെ ത​ല​വ​ൻ. ഇ​രു​വ​ശ​ത്തു​നി​ന്നും വ​രു​ന്ന സൈ​ന്യ​മാ​ണ് കൈ​ക​ള്‍. വെ​ള്ള​വും ആ​വ​ശ്യ​ത്തി​നു​ള്ള ഭ​ക്ഷ​ണ​വ​സ്തു​ക്ക​ളു​മാ​ണ് കാ​ലു​ക​ള്‍. ബാ​ബ​റി​ന്റെ സ​മ​ർ​ഖ​ണ്ഡ് കോ​ട്ട​യി​ലാ​ണെ​ങ്കി​ല്‍ ത​ല​വ​ന്‍ മാ​ത്ര​മാ​ണ് ധൈ​ര്യ​ത്തോ​ടെ നി​ന്നി​രു​ന്ന​ത്. യാ​തൊ​രു ഭാ​ഗ​ത്തു​നി​ന്നും സ​ഹാ​യം ല​ഭി​ച്ചി​ല്ല. വെ​ള്ള​വു​മി​ല്ല ഭ​ക്ഷ​ണവ​സ്തു​ക്ക​ളു​മി​ല്ല. ജ​ന​ങ്ങ​ള്‍ പ​ട്ടി​ക​ളെ​യും ക​ഴു​ത​ക​ളെ​യും അ​ടി​ച്ചു​കൊ​ന്നു തി​ന്നാ​ൻ തു​ട​ങ്ങി. കു​തി​ര​ക​ൾ​ക്ക് ഇ​ല​ക​ളും പു​ല്ലും ന​ൽ​കി. ബാ​ബ​റി​ന്റെ പ​ല സൈ​ന്യാ​ധി​പ​ന്മാ​രും സൈ​നി​ക​രും മ​തി​ല്‍ ക​യ​റി​ച്ചാ​ടി​യും മ​റ്റു വ​ഴി​ക​ളി​ലൂ​ടെ​യും ര​ക്ഷ​പ്പെ​ട്ടു​കൊ​ണ്ടി​രു​ന്നു. ഒ​ടു​വി​ൽ മ​റ്റൊ​രു വ​ഴി​യു​മി​ല്ലാ​തെ സ​മ​ർ​ഖ​ണ്ഡ് കോ​ട്ട​യി​ല്‍നി​ന്ന് ബാ​ബ​ർ ര​ഹ​സ്യ​മാ​യി പു​റ​ത്തു​ക​ട​ക്കു​ന്നു.

    ഓ​ടിര​ക്ഷ​പ്പെ​ടു​മ്പോ​ള്‍ കു​തി​ര​യി​ല്‍നി​ന്ന് ക​മി​ഴ്ന്നു വീ​ണ​തി​നാ​ല്‍ ത​ല​ക്ക് പ​രി​ക്കു​പ​റ്റു​ക​യു​ണ്ടാ​യി. ഉ​ട​നെ എ​ഴു​ന്നേ​റ്റെ​ങ്കി​ലും ഒ​രു​ദി​വ​സം മു​ഴു​വ​നും ത​ന്റെ മു​ന്നി​ൽ ന​ട​ക്കു​ന്ന​തെ​ല്ലാം അ​ദ്ദേ​ഹ​ത്തി​ന് സ്വ​പ്ന​ലോ​ക​ത്തെ സം​ഭ​വ​ങ്ങ​ള്‍പോ​ലെ ത​രം​ഗി​ത​മാ​യി വെ​ളി​പ്പെ​ട്ടു. പി​ന്നീ​ട് അ​ദ്ദേ​ഹ​വും സൈ​ന്യാ​ധി​പ​ന്മാ​രും ഒ​രു കു​തി​ര​യെ അ​ടി​ച്ചു ഭ​ക്ഷി​ക്കു​ന്നു. അ​തു​ക​ഴി​ഞ്ഞ് ത​ക്ക​ദ് എ​ന്ന ഗ്രാ​മ​ത്തി​ലേ​ക്കു ചെ​ന്ന് ഗ്രാ​മ​ത്ത​ല​വ​ന്റെ വീ​ട്ടി​ല്‍ താ​മ​സി​ക്കു​ന്നു. എ​ൺ​പ​ത് വ​യ​സ്സു​ള്ള ഒ​രു വൃ​ദ്ധ​ൻ. നോ​ക്കു​മ്പോ​ഴു​ണ്ട്, അ​യാ​ളു​ടെ മാ​താ​വും ജീ​വി​ച്ചി​രി​പ്പു​ണ്ട്. നൂ​റ്റി​പ​തി​നൊ​ന്നു വ​യ​സ്സ്. തൈ​മൂ​ര്‍ ഹി​ന്ദു​സ്ഥാ​നി​ലേ​ക്ക് സൈ​ന്യ​വു​മാ​യി വ​ന്ന​പ്പോ​ള്‍ ആ ​വൃ​ദ്ധ​യു​ടെ ഒ​രു ബ​ന്ധു തൈ​മൂ​റി​ന്റെ സൈ​ന്യ​ത്തി​ൽ ഉ​ണ്ടാ​യി​രു​ന്ന​ത്രെ. അ​ന്നു പ​ത്തു​വ​യ​സ്സു​കാ​രി​യാ​യ ബാ​ലി​ക​യാ​യി​രി​ക്ക​ണം ആ ​വൃ​ദ്ധ. ബാ​ബ​ര്‍ അ​വ​രെ കാ​ണു​മ്പോ​ള്‍ അ​വ​ര്‍ക്ക് ആ ​ഗ്രാ​മ​ത്തി​ൽ തൊ​ണ്ണൂ​റ്റി​യാ​റ് മ​ക്ക​ളും അ​വ​രി​ലൂ​ടെ എ​ണ്ണ​മ​റ്റ പേ​ര​ക്കു​ട്ടി​ക​ളും അ​വ​രു​ടെ പേ​ര​ക്കു​ട്ടി​ക​ളു​മു​ണ്ടാ​യി​രു​ന്നു. അ​വ​രി​ൽ ഇ​രു​നൂ​റോ​ളം പേ​ര​ക്കു​ട്ടി​ക​ള്‍ മ​ര​ണ​പ്പെ​ട്ടി​ട്ടു​ണ്ട്. അ​വ​സാ​ന​മാ​യി മ​രി​ച്ച പേ​ര​ക്കു​ട്ടി​യു​ടെ പ്രാ​യം ഇ​രു​പ​ത്ത​ഞ്ച്. ബാ​ബ​റി​ന്റെ ആ​ത്മ​ക​ഥ​യി​ലെ ഈ ​ഭാ​ഗം വാ​യി​ച്ച​പ്പോ​ൾ, അ​ക്കാ​ല​ത്ത് പു​രു​ഷ​ന്മാ​രു​ടെ ജോ​ലി യു​ദ്ധംചെ​യ്ത് മ​രി​ക്ക​ലും സ്ത്രീ​ക​ളു​ടെ ജോ​ലി കു​ട്ടി​ക​ളെ പ്ര​സ​വി​ക്ക​ലു​മാ​യി​രു​ന്നു എ​ന്ന് ഞാ​നോ​ര്‍ത്തു.

    അ​തു മാ​ത്ര​മ​ല്ല ശ​ഹെ​ന്‍ഷാ​ഹ്, ഒ​രി​ക്ക​ൽ ഞാ​ൻ മു​ഗ​ൾ കാ​ല​ഘ​ട്ട​ത്തി​ലെ വ​ര്‍ണ​ച്ചി​ത്ര​ങ്ങ​ൾ നോ​ക്കി​ക്കൊ​ണ്ടി​രി​ക്കു​മ്പോ​ൾ, അ​തി​ൽ​നി​ന്നു​ള്ള ഒ​രു ചി​ത്രം മാ​ത്രം എ​ന്റെ ഓ​ർ​മ​യി​ൽ​നി​ന്ന് വി​ട്ടു​പോ​കാ​ൻ വി​സ​മ്മ​തി​ച്ചി​രു​ന്നു. ഒ​രി​ട​ത്ത് മ​നു​ഷ്യ​ത​ല​ക​ള്‍ കൂ​ന​കൂ​ന​യാ​യി കൂ​ട്ടി​യി​ട്ടി​രി​ക്കു​ന്നു. അ​ത് അ​ക്കാ​ല​ത്തെ പ​തി​വാ​യി​രു​ന്നു​വെ​ന്ന് മ​ന​സ്സി​ലാ​ക്കാ​ൻ സാ​ധി​ക്കു​ന്നു. എ​ന്നാ​ൽ ആ ​ത​ല​ക​ളി​ൽ പ​ല​തി​ന്റെ​യും വാ​യി​ൽ പു​ല്ലു​ക​ളു​ണ്ടാ​യി​രു​ന്നു. കീ​ഴ​ട​ങ്ങാ​ൻ ആ​ഗ്ര​ഹി​ക്കു​ന്ന​വ​ർ ത​ങ്ങ​ളു​ടെ വാ​യി​ൽ പു​ല്ല് ക​ടി​ച്ചു​പി​ടി​ച്ചു വ​ന്നാ​ല്‍ ചി​ല​പ്പോ​ൾ ജീ​വ​ന്‍ തി​രി​ച്ചു​കി​ട്ടി​യേ​ക്കാ​മെ​ന്ന ഒ​രു സ​മ്പ്ര​ദാ​യം അ​ന്നു​ണ്ടാ​യി​രു​ന്നു​വെ​ന്ന് പി​ന്നീ​ട് വാ​യി​ച്ച​പ്പോ​ഴാ​ണ് അ​റി​ഞ്ഞ​ത്. അ​ത​റി​ഞ്ഞ​തോ​ടെ ആ ​ചി​ത്ര​ത്തി​ലെ ഭീ​ക​ര​ത വ​ർ​ധി​ക്കു​ക​യാ​ണ് ചെ​യ്ത​ത്. ച​രി​ത്ര​ത്തി​ന്റെ മ​ധ്യ​കാ​ല​ഘ​ട്ടം മ​ന​സ്സി​ലാ​ക്കു​ക വ​ള​രെ ബു​ദ്ധി​മു​ട്ടാ​ണ്.

    ബു​ദ്ധി​മു​ട്ട​ല്ല, ബ​ഹു​മാ​ന​പ്പെ​ട്ട ഖാ​ത്തി​ബ് അ​വ​ര്‍ക​ളെ! താ​ങ്ക​ൾ പ​രാ​മ​ർ​ശി​ക്കു​ന്ന ചി​ത്രം ഞാ​നും ക​ണ്ടി​ട്ടു​ണ്ട്. ഹം​ഗു യാ​ത്ര എ​ന്നാ​ണ് ബാ​ബ​റി​ന്റെ സം​ഭ​വം അ​റി​യ​പ്പെ​ടു​ന്ന​ത്. കോ​ഹ​ത്തി​ല്‍നി​ന്ന് പു​റ​പ്പെ​ട്ട് ഖു​ര്‍റം താ​ഴ്വ​ര ല​ക്ഷ്യ​മാ​ക്കി ബാ​ബ​ര്‍ ഹം​ഗു​വി​ലേ​ക്ക് നീ​ങ്ങു​ക​യാ​ണ്. ഇ​പ്പോ​ൾ ഈ ​സ്ഥ​ല​ങ്ങ​ളെ​ല്ലാം പാ​കി​സ്ഥാ​നി​ലാ​ണു​ള്ള​ത്. കോ​ഹ​ത്തി​ല്‍നി​ന്ന് ഹം​ഗു​വി​ലേ​ക്ക് ഇ​രു​പ​ത്തി​മൂ​ന്നു മൈ​ലാ​ണ് ദൂ​രം. കോ​ഹ​ത്തി​നും ഹം​ഗു​വി​നും മ​ധ്യേ ഉ​യ​ർ​ന്ന പ​ർ​വ​ത​ങ്ങ​ൾ​ക്കി​ട​യി​ലൊ​രു ഇ​ടു​ക്കു​വ​ഴി​യു​ണ്ട്. അ​വി​ടെ കോ​ഹ​ത്തി​ലെ അ​ഫ്ഗാ​നി​ക​ളും മു​ഗ​ൾ സൈ​ന്യ​വും ത​മ്മി​ൽ യു​ദ്ധം ന​ട​ക്കു​ന്നു. നൂ​റ്റ​മ്പ​ത് അ​ഫ്ഗാ​നി​ക​ള്‍ കൊ​ല്ല​പ്പെ​ടു​ന്നു. അ​വ​രാ​യി​രു​ന്നു കീ​ഴ​ട​ങ്ങു​മ്പോ​ൾ വാ​യി​ൽ പു​ല്ല് ക​ടി​ച്ചു​പി​ടി​ച്ചു വ​ന്ന​ത്. “ഞ​ങ്ങ​ള്‍ നി​ങ്ങ​ളു​ടെ പ​ശു​ക്ക​ള്‍, ഞ​ങ്ങ​ളെ കൊ​ല്ല​രു​തേ” എ​ന്നാ​ണ​ർ​ഥം. അ​ങ്ങ​നെ കീ​ഴ​ട​ങ്ങു​ന്ന​വ​രെ​യും കൊ​ല്ലു​ന്ന​താ​യി​രു​ന്നു മം​ഗോ​ളി​യ​രു​ടെ ശീ​ലം.

    തൈ​മൂ​റി​ൽ​നി​ന്നു​ള്ള​വ​രു​ടെ ശീ​ല​വും അ​താ​യി​രു​ന്നു. ആ ​ര​ണ്ടു വം​ശ​ങ്ങ​ളു​ടെ​യും പി​ന്‍ഗാ​മി​യാ​യി​രു​ന്നു ഫി​ർ​ദൗ​സെ മ​ക്കാ​നി. അ​ദ്ദേ​ഹം വ്യ​ത്യ​സ്ത​മാ​യി ചി​ന്തി​ക്കാ​ൻ വ​ഴി​യി​ല്ല. കൂ​ടാ​തെ, ദാ​രാ​യെ ഞാ​ന്‍ വ​ധി​ച്ചി​ല്ലാ​യി​രു​ന്നെ​ങ്കി​ൽ അ​വ​നെ​ന്നെ കൊ​ല്ലു​മാ​യി​രു​ന്നു. അ​തു​മാ​ത്ര​മോ, സ്റ്റാ​ലി​ന് പ​ക​രം ട്രോ​ട്സ്കി വ​ന്നി​രു​ന്നെ​ങ്കി​ൽ, ട്രോ​ട്സ്കി സ്റ്റാ​ലി​നെ കൊ​ല്ലു​മാ​യി​രു​ന്നി​ല്ലേ? സൈ​നി​ക ബ​ല​ത്തോ​ടൊ​പ്പം രാ​ഷ്ട്രീ​യ ത​ന്ത്ര​ങ്ങ​ളും അ​റി​യു​ന്ന​താ​രോ, അ​വ​നാ​യി​രി​ക്കും വി​ജ​യം കൈ​വ​രി​ക്കു​ക. ആ ​ഹം​ഗു യു​ദ്ധ​ത്തി​ൽ മു​ഗ​ള​ന്മാ​ർ​ക്ക് പ​ക​രം അ​ഫ്ഗാ​നി​ക​ൾ വി​ജ​യി​ച്ചി​രു​ന്നെ​ങ്കി​ൽ മു​ഗ​ള​ന്മാ​രു​ടെ ത​ല​ക​ളാ​യി​രി​ക്കും കു​മി​ഞ്ഞു​കൂ​ടു​ക. പ​ക്ഷേ വാ​യി​ൽ പു​ല്ലു​ണ്ടാ​യി​രു​ന്നി​രി​ക്കി​ല്ല. ഒ​രു സാ​ധ്യ​ത​യു​മി​ല്ല. കാ​ര​ണം താ​ങ്ക​ള്‍ക്കു ത​ന്നെ​യ​റി​യാം. പു​ലി​യൊ​രി​ക്ക​ലും പ​ശു​വാ​കി​ല്ല. വി​ശ​ന്നാ​ലും പു​ലി പു​ല്ല് തി​ന്നി​ല്ല.

    എ​നി​ക്കു മ​ന​സ്സി​ലാ​കു​ന്നു​ണ്ട് ശ​ഹെ​ന്‍ഷാ​ഹ്... ബാ​ബ​ർ​നാ​മ വാ​യി​ക്കു​മ്പോ​ൾ എ​ന്നി​ലു​ട​ലെ​ടു​ത്ത ഒ​രു പ്ര​ധാ​ന സം​ശ​യം അ​ല്ലെ​ങ്കി​ൽ ആ​ശ​യ​ക്കു​ഴ​പ്പം എ​ന്തെ​ന്നാ​ല്‍, ആ ​ഗ്ര​ന്ഥ​ത്തി​ല്‍ ദൃ​ശ്യ​മാ​കു​ന്ന ഹിം​സ. ച​രി​ത്ര​ത്തി​ലെ ആ ​പ്ര​ത്യേ​ക കാ​ല​ഘ​ട്ട​ത്തി​ലെ സ​ന്ദ​ര്‍ഭ​ത്തി​ന​നു​സ​രി​ച്ച് ഞാ​ന​ത് മ​ന​സ്സി​ലാ​ക്കാ​ൻ ശ്ര​മി​ച്ചെ​ങ്കി​ലും എ​നി​ക്ക​ത് സാ​ധി​ച്ചി​ല്ല. ഇ​ള​നീ​ര്‍ വെ​ട്ടു​ന്ന​തു​പോ​ലെ വ​ള​രെ സാ​ധാ​ര​ണ​മാ​യി രാ​ജാ​ക്ക​ന്മാ​ര്‍ മ​നു​ഷ്യ​രു​ടെ ത​ല കൊ​യ്തെ​റി​യു​ന്നു. ന​ഖം വെ​ട്ടു​ന്ന​തു​പോ​ലെ അ​വ​ർ വി​ര​ലു​ക​ൾ മു​റി​ക്കു​ന്നു. ഇ​ക്കാ​ല​ത്ത് ഭി​ഷ​ഗ്വ​ര​ന്‍മാ​ര്‍ കു​ത്തി​വെ​ക്കു​ന്ന​തു​പോ​ലെ സൂ​ചി​കൊ​ണ്ട് ക​ണ്ണു​ക​ള്‍ തു​ള​ക്കു​ന്നു. ഏ​തു വി​ഷ​യ​മെ​ടു​ത്താ​ലും, “സൂ​ചി​കൊ​ണ്ട് ക​ണ്ണ് തു​ള​യ്ക്ക്, സൂ​ചി​കൊ​ണ്ട് ക​ണ്ണ് തു​ള​യ്ക്ക്” എ​ന്ന രാ​ജ​ക​ൽ​പ​ന​ക​ൾ വാ​യി​ക്കു​മ്പോ​ൾ താ​ങ്ക​ളു​ടെ കാ​ല​ത്ത് പ​കു​തി​യോ​ളം പേ​ര്‍ അ​ന്ധ​രാ​യി​രു​ന്നോ​യെ​ന്ന് ആ​ശ്ച​ര്യ​പ്പെ​ടേ​ണ്ടി​യി​രി​ക്കു​ന്നു. എ​ന്തൊ​രു കാ​ട​ത്തം! ഈ ​ഇ​രു​പ​ത്തി​യൊ​ന്നാം നൂ​റ്റാ​ണ്ടി​ലെ മ​നു​ഷ്യ​നെ​പ്പോ​ലെ സൂ​ക്ഷ്മ​ബോ​ധ​മു​ള്ള ബാ​ബ​ർ​പോ​ലും ഇ​തെ​ല്ലാം നി​സ്സാ​ര​മാ​യി ക​ണ്ടു​വെ​ന്ന​ത് ഞെ​ട്ടി​പ്പി​ക്കു​ന്ന​താ​ണ്.

    ബ​ഹു​മാ​ന​പ്പെ​ട്ട ഖാ​ത്തി​ബ് അ​വ​ര്‍ക​ളെ! ന​മ്മു​ടെ സം​ഭാ​ഷ​ണം ഈ ​രീ​തി​യി​ൽ തു​ട​ര്‍ന്നു​പോ​യാ​ല്‍ എ​ത്ര മ​ണി​ക്കൂ​ർ സം​സാ​രി​ച്ചാ​ലും ന​മ്മ​ള്‍ പ​ര​സ്പ​രം മ​ന​സ്സി​ലാ​ക്കു​ക​യി​ല്ലെ​ന്നു മാ​ത്ര​മ​ല്ല, താ​ങ്ക​ള്‍ക്ക് ഞ​ങ്ങ​ളാ​രെ​യും മ​ന​സ്സി​ലാ​ക്കു​വാ​നും ക​ഴി​യി​ല്ല. ഒ​രാ​ളെ മ​ന​സ്സി​ലാ​ക്കാ​തെ അ​യാ​ളു​ടെ ക​ഥ പ​റ​യു​ന്ന​ത് പു​റ​ത്തു​നി​ന്ന് എ​ത്തി​നോ​ക്കു​ന്ന​തു​പോ​ലെ​യാ​യി​രി​ക്കു​മെ​ന്ന് താ​ങ്ക​ള്‍ക്ക​റി​യാം. അ​ക​ത്തേ​ക്ക് ക​ട​ക്കാ​ന്‍ പ​റ്റി​ല്ല. ഒ​ന്നാ​മ​താ​യി, നി​ങ്ങ​ൾ അ​ഭി​മാ​ന​ത്തോ​ടെ പ​റ​യു​ന്ന ഇ​രു​പ​ത്തൊ​ന്നാം നൂ​റ്റാ​ണ്ടി​ലെ മ​നു​ഷ്യ​രാ​ശി എ​ത്ര​ത്തോ​ളം കാ​ട​ത്ത​മാ​ണെ​ന്ന​തി​ന്റെ ഉ​ദാ​ഹ​ര​ണ​മ​ല്ലേ എ​ല്ലാ രാ​ജ്യ​ങ്ങ​ൾ​ക്കും അ​തി​രു​ക​ളു​ണ്ടെ​ന്ന​ത്? ഓ​രോ രാ​ജ്യ​വും വി​ദ്യാ​ഭ്യാ​സ​ത്തി​നും വൈ​ദ്യ​ശാ​സ്ത്ര​ത്തി​നും വേ​ണ്ടി ചെ​ല​വ​ഴി​ക്കു​ന്ന​തി​നേ​ക്കാ​ൾ പ​തി​ന്മ​ട​ങ്ങി​ല​ധി​കം ത​ങ്ങ​ളു​ടെ സൈ​നി​കാ​വ​ശ്യ​ങ്ങ​ൾ​ക്കാ​യി ചെ​ല​വ​ഴി​ക്കു​ന്നു​വെ​ങ്കി​ൽ ഏ​തു​ത​രം മ​നു​ഷ്യ നാ​ഗ​രി​ക​ത​യാ​ണ​ത്? ഏ​തു ത​രം സം​സ്കാ​രം? പൊ​ടു​ന്ന​നെ ഞാ​ൻ താ​ങ്ക​ളു​ടെ പോ​ക്ക​റ്റി​ൽ കൈ​യി​ട്ട് താ​ങ്ക​ളു​ടെ പ​ണ​മെ​ടു​ത്താ​ൽ താ​ങ്ക​ളെ​ന്നെ ക​ള്ള​നെ​ന്ന് വി​ളി​ക്കും.

    അ​റി​യാ​തെ ചെ​യ്താ​ല്‍ സാ​ര​മി​ല്ല. അ​റി​ഞ്ഞു​കൊ​ണ്ട് ചെ​യ്താ​ൽ അ​ത് തെ​മ്മാ​ടി​ത്ത​ര​വും പ്രാ​കൃ​ത​വു​മാ​ണ്. എ​ന്നാ​ൽ എ​ല്ലാ രാ​ജ്യ​ങ്ങ​ളും ഇ​തേ കാ​ര്യം ത​ങ്ങ​ളു​ടെ സൈ​ന്യ​ത്തെ​യു​പ​യോ​ഗി​ച്ച് ചെ​യ്യു​ന്നു. ന​മ്മ​ൾ അ​ൽ​പം അ​ശ്ര​ദ്ധ കാ​ണി​ച്ചാ​ൽ ന​മ്മു​ടെ ഭൂ​മി ശ​ത്രു​വി​ന്റെ കൈ​ക​ളി​ലാ​കും. ശ​ത്രു അ​ൽ​പം അ​ശ്ര​ദ്ധ കാ​ണി​ച്ചാ​ലും ഇ​തു​ത​ന്നെ​യാ​ണ് ക​ഥ. പി​ന്നീ​ട് ഈ ​ത​ർ​ക്കം ഐ​ക്യ​രാ​ഷ്ട്ര​സ​ഭ​യി​ൽ വെ​ച്ച് പ​രി​ഹ​രി​ക്ക​പ്പെ​ടു​ന്ന​തി​നു​ള്ളി​ല്‍ ആ ​ഭൂ​മി ക​ട​ലി​ൽ മു​ങ്ങും. തി​ബ​ത്ത് എ​ന്ന മ​ഹ​ത്താ​യ രാ​ഷ്ട്ര​ത്തി​ല്‍ ചൈ​ന അ​തി​ക്ര​മി​ച്ച് ക​ട​ന്നു​ക​യ​റി കൈ​ക്ക​ലാ​ക്കി​യ​തി​നെ​ക്കു​റി​ച്ചും ലോ​ക​രാ​ജ്യ​ങ്ങ​ള്‍ അ​തു ക​ണ്ടു നോ​ക്കി​നി​ന്ന​തി​നെ​ക്കു​റി​ച്ചും താ​ങ്ക​ളെ​ന്തു പ​റ​യു​ന്നു? ഇ​തൊ​ക്കെ​യാ​ണെ​ങ്കി​ലും ഇ​രു രാ​ജ്യ​ങ്ങ​ളി​ലെ​യും ഭാ​ഷ​ക​ള്‍ വ്യ​ത്യ​സ്ത​മാ​ണ്, വം​ശം വ്യ​ത്യ​സ്ത​മാ​ണ്, സം​സ്കാ​രം വ്യ​ത്യ​സ്ത​മാ​ണ്, വി​ശ്വാ​സ​ങ്ങ​ൾ വ്യ​ത്യ​സ്ത​മാ​ണ്. ച​രി​ത്ര​ത്തി​ലെ മ​ധ്യ​കാ​ല​ഘ​ട്ടം പ്രാ​കൃ​ത​മാ​ണെ​ന്നു പ​റ​ഞ്ഞി​ട്ട് അ​തേ ക​ഥ​ത​ന്നെ​യ​ല്ലേ ഇ​പ്പോ​ഴും മ​റ്റൊ​രു രീ​തി​യി​ൽ തു​ട​രു​ന്ന​ത്? അ​തി​നാ​ല്‍ ആ ​വി​ഷ​യ​ത്തി​ലേ​ക്ക് ന​മ്മ​ള്‍ ക​ട​ക്കേ​ണ്ട​തി​ല്ലെ​ന്നാ​ണ് ഞാ​ൻ ക​രു​തു​ന്ന​ത്... 

    മ​റ്റൊ​ന്നു​കൂ​ടി, ബ​ഹു​മാ​ന​പ്പെ​ട്ട ഖാ​ത്തി​ബ് അ​വ​ര്‍ക​ളെ! ഞാ​ൻ പ​റ​യാ​നു​ദ്ദേ​ശി​ച്ച​ത് എ​ന്തെ​ന്നാ​ല്‍, അ​ത്ര​യും സ​ങ്ക​ട​ങ്ങ​ള്‍ പേ​റി​ക്കൊ​ണ്ട് ഗീ​ത്തി സി​ത്താ​നി ഫി​ർ​ദൗ​സെ മ​ക്കാ​നി ബാ​ബ​ര്‍ ബാ​ദു​ഷാ ഗാ​സി​ക്ക് ഹി​ന്ദു​സ്ഥാ​ന്‍ ല​ക്ഷ്യ​മാ​ക്കി വ​രേ​ണ്ട ആ​വ​ശ്യ​മെ​ന്താ​യി​രു​ന്നു? മ​റ്റു​ള്ള​വ​രെ​പ്പോ​ലെ സ്വ​ർ​ണ​ത്തി​നും വ​സ്തു​ക്ക​ള്‍ക്കും വേ​ണ്ടി​യ​ല്ല അ​ദ്ദേ​ഹം വ​ന്ന​ത്. പാ​നി​പ്പ​ത്ത് യു​ദ്ധ​ത്തി​നു​ശേ​ഷം അ​ദ്ദേ​ഹ​ത്തി​ന് കാ​ബൂ​ളി​ലേ​ക്ക് മ​ട​ങ്ങാ​മാ​യി​രു​ന്നു, അ​ല്ലേ? അ​താ​ണ് അ​ദ്ദേ​ഹ​ത്തി​ന്റെ സൈ​ന്യാ​ധി​പ​ന്മാ​രും സൈ​നി​ക​രും ആ​ഗ്ര​ഹി​ച്ച​തും. അ​തു​ത​ന്നെ​യാ​ണ് നി​ങ്ങ​ളു​ടെ ചോ​ഴ രാ​ജാ​ക്ക​ന്മാ​രെ​ല്ലാ​വ​രും ചെ​യ്ത​ത്. അ​വ​ർ പ​ട ന​യി​ച്ചു ജ​യി​ച്ച രാ​ജ്യ​ങ്ങ​ളെ​ല്ലാം സ്വ​ന്തം രാ​ജ്യ​മാ​യി ക​രു​തി അ​ധി​വ​സി​ച്ചി​ല്ല​ല്ലോ? അ​വി​ടെ​യു​മി​വി​ടെ​യും ക്ഷേ​ത്ര​ങ്ങ​ള്‍ പ​ണി​തി​ട്ട് തി​രി​ച്ചു പോ​രു​ക​യ​ല്ലേ ചെ​യ്ത​ത്? ഫി​ർ​ദൗ​സെ മ​ക്കാ​നി അ​ങ്ങ​നെ​യാ​ണോ ചെ​യ്ത​ത്? പി​ന്നെ​യെ​ന്തി​നാ​ണ് ‘അ​വ​ർ വ​ന്നു, കീ​ഴ​ട​ക്കി’ എ​ന്നു​പ​റ​യു​ന്ന​ത്? നി​ങ്ങ​ളു​ടെ ചോ​ഴ​രാ​ജാ​ക്ക​ന്മാ​രെ നോ​ക്കി​യാ​ണ് ‘അ​വ​ർ വ​ന്നു, കീ​ഴ​ട​ക്കി’ എ​ന്നു പ​റ​യേ​ണ്ട​ത്. ഞ​ങ്ങ​ൾ വ​ന്നു കീ​ഴ​ട​ക്കി നി​ങ്ങ​ളു​ടെ മ​ണ്ണി​ന്റെ പു​ത്ര​ന്മാ​രാ​യി നി​ല​നി​ന്നു. എ​ന്താ​ണു കാ​ര​ണം? അ​തു മ​ന​സ്സി​ലാ​ക്കാ​ൻ ഫി​ർ​ദൗ​സെ മ​ക്കാ​നി ത​ന്റെ സൈ​നി​ക​ർ​ക്കി​ട​യി​ൽ ന​ട​ത്തി​യ പ്ര​ധാ​ന​പ്പെ​ട്ട​യൊ​രു പ്ര​സം​ഗം കേ​ൾ​ക്ക​ണം.

    1527 മാ​ർ​ച്ച് 16ന് ​സി​ക്രി​ക്ക​ടു​ത്തു​ള്ള ഖ​ൻ​വ​യി​ൽ ഗീ​ത്തി സി​ത്താ​നി ഫി​ർ​ദൗ​സെ മ​ക്കാ​നി​യു​ടെ മു​ഗ​ൾ സൈ​ന്യ​വും മേ​വാ​റി​ലെ റാ​ണ സം​ഗ​യു​ടെ ര​ജ​പു​ത്ര സേ​ന​യും ത​മ്മി​ല്‍ ഏ​റ്റു​മു​ട്ടി. അ​തി​ന് ഏ​താ​നും ദി​വ​സ​ങ്ങ​ള്‍ക്കു മു​മ്പ് ഫി​ർ​ദൗ​സെ മ​ക്കാ​നി​ ത​ന്റെ സൈ​നി​ക​രെ അ​ഭി​സം​ബോ​ധ​നചെ​യ്തു. വ​ട​ക്ക​ൻ ഹി​ന്ദു​സ്ഥാ​നി​ൽ വ​സ​ന്തം അ​വ​സാ​നി​ക്കു​ന്ന സ​മ​യ​മാ​യി​രു​ന്നു അ​ത്. വേ​ന​ൽ ഇ​നി​യും തു​ട​ങ്ങി​യി​ട്ടി​ല്ല. സാ​യാ​ഹ്ന വേ​ള. ത​ന്റെ ക​ട​വാ​യി​ലെ പ​ല്ലു​ക​ള്‍ക്കി​ട​യി​ല്‍ അ​ക​ത്തെ വാ​യ​യു​ടെ ഓ​ര​ത്താ​യി ഒ​രു ഉ​രു​ള മ​അ്ജൂ​ന്‍1 വെ​ച്ചു​കൊ​ണ്ട് ത​ന്റെ കൂ​ടാ​ര​ത്തി​ൽ​നി​ന്ന് പു​റ​ത്തേ​ക്കു​വ​ന്ന് ഫി​ർ​ദൗ​സെ മ​ക്കാ​നി ത​ന്റെ സൈ​ന്യാ​ധി​പ​ന്മാ​രെ വി​ളി​ക്കു​ന്നു. മു​ഗ​ൾ സൈ​നി​ക​ര്‍ എ​ല്ലാ​വ​രും അ​ദ്ദേ​ഹ​ത്തി​ന്റെ മു​ന്നി​ൽ ഒ​ത്തു​കൂ​ടു​ന്നു. അ​പ്പോ​ള്‍ അ​ദ്ദേ​ഹം സം​സാ​രി​ക്കാ​ന്‍ തു​ട​ങ്ങു​ക​യാ​ണ്.

     

    ബി​സ്മി​ല്ലാ​ഹിർറ​ഹ്മാ​നി റ​ഹീം.

    അ​ല്‍ഹം​ദു​ലി​ല്ലാ​ഹി റ​ബ്ബി​ല്‍ ആ​ല​മീ​ന്‍.

    അ​ര്‍റ​ഹ്മാ​നി റ​ഹീം.

    മാ​ലി​ക്കി യൗ​മി​ദ്ദീ​ന്‍.

    ഇ​യ്യാ​ക്ക ന​അ്‍ബു​ദു വ ​ഇ​യ്യാ​ക്ക ന​സ്ത​ഈ​ന്‍.

    ഇ​ഹ്ദി​ന സ്വി​റാ​ത്ത​ല്‍ മു​സ്ത​ഖീം.

    സ്വി​റാ​ത്ത​ല്ല​ദീ​ന അ​ന്‍അം​ത്ത അ​ലൈ​ഹീം ഗൈ​രി​ല്‍ മ​ഗ്ദൂ​ബി അ​ലൈ​ഹീം വ​ല​ദ്ദാ​ല്ലീ​ന്‍.

    ആ​മീ​ന്‍...

    സൈ​ന്യാ​ധി​പ​ന്മാ​രേ! പ​ട​വീ​ര​ന്മാ​രേ!

    ദൈ​വ​ത്തി​ന്റെ ക​ൽ​പ​നപ്ര​കാ​ര​മാ​ണ് ച​രി​ത്ര​ത്തി​ലെ ഈ ​പ്ര​ത്യേ​ക നി​മി​ഷ​ത്തി​ൽ നാം ​ഇ​വി​ടെ നി​ന്നു​കൊ​ണ്ടി​രി​ക്കു​ന്ന​തും നി​ങ്ങ​ളു​ടെ മു​ന്നി​ൽ സം​സാ​രി​ച്ചു​കൊ​ണ്ടി​രി​ക്കു​ന്ന​തും. എ​ന്റെ ഇ​രു​പ​ത്തി​യൊ​ന്നാം വ​യ​സ്സി​ൽ വെ​റും ഇ​രു​ന്നൂ​റ് സൈ​നി​ക​രു​മാ​യാ​ണ് ഞാ​ൻ പു​റ​പ്പെ​ട്ട​ത്. കു​തി​ര​ക​ൾ​പോ​ലു​മി​ല്ലാ​തെ കാ​ൽ​ന​ട​യാ​യി. സൈ​നി​ക​ര്‍ക്കു​ള്ള വേ​ഷ​വു​മി​ല്ല. അ​ല​ക്ഷ്യ​മാ​യ വ​സ്ത്ര​ങ്ങ​ളും റ​യ്യ​ത്തു​ക​ള്‍2 ധ​രി​ക്കു​ന്ന പാ​ദ​ര​ക്ഷ​യു​മ​ണി​ഞ്ഞ് ന​മ്മു​ടെ സ്വ​പ്നം നി​റ​വേ​റ്റാ​ൻ ന​മ്മ​ള്‍ പു​റ​പ്പെ​ട്ടു. ആ​രു​ടെ​യും കൈ​യി​ലൊ​രു വാ​ൾ​പോ​ലു​മി​ല്ല. വെ​റും വ​ടി​ക​ള്‍ മാ​ത്രം. പ​ട​ച്ച​വ​നി​ല്‍ ഭ​ര​മേ​ൽ​പി​ച്ച് ബ​ദ​ഖ്ശാ​നും കാ​ബൂ​ളും ല​ക്ഷ്യ​മാ​ക്കി ന​മ്മ​ള്‍ ന​ട​ന്നു...

    ഇ​താ ഇ​ന്നു ന​മ്മ​ളെ​ല്ലാ​വ​രു​ടെ​യും സ്വ​പ്ന​ങ്ങ​ള്‍ യാ​ഥാ​ർ​ഥ്യ​മാ​കു​ന്ന നി​മി​ഷ​ത്തി​ലാ​ണ് നാം ​നി​ല്‍ക്കു​ന്ന​ത്. എ​നി​ക്ക് ന​ന്നാ​യ​റി​യാം. പാ​നി​പ്പ​ത്ത് യു​ദ്ധ​ത്താ​ല്‍ നി​ങ്ങ​ളെ​ല്ലാ​വ​രും ത​ള​ർ​ന്നു​പോ​യി​രി​ക്കു​ന്നു. നി​ങ്ങ​ളു​ടെ മു​ഖ​ങ്ങ​ള്‍ ക്ഷീ​ണി​ച്ചു​കി​ട​ക്കു​ക​യാ​ണ്. സം​സാ​ര​ത്തി​ൽ ഉ​ത്സാ​ഹ​മി​ല്ല. ന്യാ​യ​മാ​ണ​ത്. ന​മ്മ​ള്‍ കാ​ബൂ​ളി​ല്‍നി​ന്നു പു​റ​പ്പെ​ട്ടി​ട്ട് പ​തി​നാ​റു മാ​സ​മാ​യി. നി​ങ്ങ​ളെ​ല്ലാ​വ​ര്‍ക്കും കു​ടും​ബ​ങ്ങ​ളെ കാ​ണേ​ണ്ട​തു​ണ്ട്. ന​മ്മ​ള്‍ യു​ദ്ധ​ത്തി​ല്‍ ജ​യി​ച്ചു​ക​ഴി​ഞ്ഞു. ഇ​നി​യും എ​ന്തി​നാ​ണ് ബാ​ദു​ഷാ ഇ​വി​ടെ നി​ല്‍ക്കു​ന്ന​ത്? മി​ണ്ടാ​തെ നാ​ട്ടി​ലേ​ക്ക് തി​രി​ച്ചു​പോ​കാ​തെ മ​റ്റൊ​രു വ​ലി​യ യു​ദ്ധം നേ​രി​ടേ​ണ്ട​ത് എ​ന്തി​നാ​ണ്? ക​ഴി​ഞ്ഞ കു​റ​ച്ചു നാ​ളു​ക​ളാ​യി ഇ​ങ്ങ​നെ​യു​ള്ള ചോ​ദ്യ​ങ്ങ​ളാ​ണ് നി​ങ്ങ​ളു​ടെ മ​ന​സ്സി​ൽ ഓ​ടി​ക്കൊ​ണ്ടി​രി​ക്കു​ന്ന​ത്...

    ഞാ​ൻ മാ​ത്ര​മ​ല്ല, ഇ​വി​ടെ നി​ല്‍ക്കു​ന്ന ഓ​രോ മ​നു​ഷ്യ​നും ദൈ​വ​ത്താ​ൽ തി​ര​ഞ്ഞെ​ടു​ക്ക​പ്പെ​ട്ടി​രി​ക്കു​ക​യാ​ണ്. ഇ​തു​വ​രെ​യു​ള്ള ര​ണ്ടാ​യി​രം വ​ർ​ഷ​ത്തെ ച​രി​ത്ര​ത്തി​ൽ എ​ന്താ​ണ് സം​ഭ​വി​ച്ച​ത്? ഖൈ​ബ​ർ ക​ട​ന്നു​ചെ​ല്ലും. സി​ന്ധു​ന​ദീ​ത​ട​ത്തി​ന് ചു​റ്റു​മു​ള്ള ഫ​ല​ഭൂ​യി​ഷ്ഠ​മാ​യ പ്ര​ദേ​ശ​ങ്ങ​ളി​ൽ​നി​ന്ന് ല​ഭ്യ​മാ​യ​വ എ​ടു​ത്തു​കൊ​ണ്ട് മ​ട​ങ്ങും. മ​റ്റു ചി​ല​ർ അ​തി​നു താ​ഴേ​ക്കും പോ​കും. ഇ​ങ്ങോ​ട്ടു വ​ന്ന് കു​റ​ച്ച് സൈ​നി​ക​രു​മാ​യി പോ​രാ​ടി​യി​ട്ട് കൈ​യി​ല്‍ കി​ട്ടു​ന്ന​തും​കൊ​ണ്ട് എ​ടു​ത്തോ​ടാ​ൻ ന​മ്മ​ളെ​ന്താ കൊ​ള്ള​ക്കാ​രാ​ണോ? ഭ​രി​ക്കാ​ൻ ജ​നി​ച്ച​വ​രാ​ണ് ന​മ്മ​ള്‍. ഈ ​വി​ശാ​ല​മാ​യ ഭൂ​മി​യി​ൽ ന​മ്മു​ടെ സാ​മ്രാ​ജ്യം സ്ഥാ​പി​ക്കാ​നാ​ണ് ന​മ്മ​ള്‍ വ​ന്നി​രി​ക്കു​ന്ന​ത്. ന​മ്മ​ൾ മാ​ത്ര​മാ​ണ് ആ ​ര​ണ്ടാ​യി​രം വ​ർ​ഷം പ​ഴ​ക്ക​മു​ള്ള വി​ധി മാ​റ്റി​യെ​ഴു​തി​ക്കൊ​ണ്ടി​രി​ക്കു​ന്ന​ത്. ഹി​ന്ദു​സ്ഥാ​ന്റെ ച​രി​ത്ര​ത്തി​ൽ ഒ​രു പു​തി​യ യു​ഗം സൃ​ഷ്ടി​ക്കു​ന്ന​തി​നു​വേ​ണ്ടി യാ​തൊ​ന്നി​നോ​ടും താ​ര​ത​മ്യ​പ്പെ​ടു​ത്താ​ന്‍ സാ​ധി​ക്കാ​ത്ത ത്യാ​ഗം ചെ​യ്യാ​ന്‍ ന​മ്മ​ളി​ന്ന് ത​യ്യാ​റാ​യി നി​ല്‍ക്കു​ക​യാ​ണ്. 

    യു​ദ്ധ​ക്ക​ളം കാ​ണാ​തെ സാ​മ്രാ​ജ്യ​ങ്ങ​ൾ കെ​ട്ടി​പ്പ​ടു​ക്കു​ക സാ​ധ്യ​മ​ല്ല. പ​ല വ​ര്‍ഷ​ങ്ങ​ളാ​യി പ​ല​വി​ധ​ത്തി​ലു​ള്ള സ​ങ്ക​ട​ങ്ങ​ള്‍ പേ​റി​ക്കൊ​ണ്ടും അ​സാ​ധ്യ​മാ​യ പ​ല യാ​ത്ര​ക​ള്‍ ന​ട​ത്തി​യും പ​ല അ​പ​ക​ട​ങ്ങ​ള്‍ അ​തി​ജീ​വി​ച്ചും ന​മ്മു​ടെ​യും ന​മ്മു​ടെ ശ​ത്രു​ക്ക​ളു​ടെ​യും പ​തി​നാ​യി​ര​ക്ക​ണ​ക്കി​ന് ജീ​വ​നു​ക​ള്‍ പ​രി​ത്യാ​ഗം ചെ​യ്തു​മാ​ണ് ഈ ​സ്ഥ​ല​ത്ത് നാ​മെ​ത്തി​ച്ചേ​ര്‍ന്നി​രി​ക്കു​ന്ന​ത്. ദൈ​വ​ഹി​ത​മാ​ണ് എ​ല്ലാം. ഇ​ല്ലെ​ങ്കി​ൽ, ഇ​ബ്രാ​ഹിം ലോ​ദി​യു​ടെ ഒ​രു ല​ക്ഷ​ത്തി ഇ​രു​പ​തി​നാ​യി​രം പേ​ര​ട​ങ്ങു​ന്ന സൈ​ന്യ​ത്തെ അ​തി​ന്റെ പ​ത്തി​ലൊ​രു അം​ശ​മു​ള്ള ന​മ്മു​ടെ സൈ​നി​ക​ർ​ക്ക് ജ​യി​ക്കാ​ന്‍ ക​ഴി​യു​മാ​യി​രു​ന്നു​വോ? ലോ​ക ച​രി​ത്ര​ത്തി​ൽ എ​ന്റെ മു​ന്‍ഗാ​മി​യാ​യ ചെ​ങ്കി​സ്ഖാ​ന​ല്ലാ​തെ മ​റ്റാ​ർ​ക്കെ​ങ്കി​ലും ഇ​ങ്ങ​നെ സം​ഭ​വി​ച്ചി​ട്ടു​ണ്ടോ? ആ ​വി​ജ​യം സാ​ധ്യ​മാ​ക്കി​യ​ത് ദൈ​വേ​ച്ഛ​യ​ല്ലാ​തെ മ​റ്റെ​ന്താ​യി​രി​ക്കു​മെ​ന്നാ​ണ് നി​ങ്ങ​ൾ ക​രു​തു​ന്ന​ത്? പ​ട​ച്ച​വ​ന്‍ മാ​ത്ര​മാ​ണ് മ​നു​ഷ്യ​ച​രി​ത്ര​മെ​ന്ന ബൃ​ഹ​ത്താ​യ ച​തു​രം​ഗ​ക്ക​ളി​യി​ലെ ക​രു​ക്ക​ളാ​യി നീ​ക്കി ഖ​ൻ​വ​യെ​ന്ന ഈ ​ചെ​റു​ഗ്രാ​മ​ത്തി​ല്‍ ന​മ്മെ കൊ​ണ്ടു​വ​ന്നു നി​ര്‍ത്തി​യി​രി​ക്കു​ന്ന​ത്. അ​തി​നാ​ൽ, ഇ​ത്ര​യും ക​ഷ്ട​പ്പെ​ട്ടും ഒ​രു​പാ​ട് സ​ഹോ​ദ​ര​ങ്ങ​ളു​ടെ ജീ​വ​ൻ ബ​ലി​യ​ർ​പ്പി​ച്ചും നാം ​കെ​ട്ടി​പ്പ​ടു​ത്ത ഈ ​ബൃ​ഹ​ത്താ​യ സാ​മ്രാ​ജ്യ​ത്തി​ന്റെ അ​വ​സാ​ന യു​ദ്ധംപോ​ലു​മാ​യി​രി​ക്കാ​മി​ത്.

    നി​ങ്ങ​ളെ​പ്പോ​ലെ ത​ന്നെ എ​നി​ക്കും കു​ടും​ബ​മു​ണ്ട്. ഏ​ഴു മാ​സ​ങ്ങ​ള്‍ക്ക് മു​മ്പ്, എ​ന്റെ ജീ​വ​നെ​ക്കാ​ളും പ്രി​യ​പ്പെ​ട്ട മാ​ഹിം ബീ​ഗം ഒ​രു ആ​ൺ​കു​ഞ്ഞി​ന് ജ​ന്മം ന​ൽ​കി​യെ​ന്ന വി​വ​രം എ​നി​ക്കു ല​ഭി​ക്കു​ക​യു​ണ്ടാ​യി. അ​വ​ന് ഫാ​റൂ​ഖ് എ​ന്നു പേ​രി​ട്ടി​രു​ന്നു. അ​തു​ക​ഴി​ഞ്ഞ് ഏ​താ​നും മാ​സ​ങ്ങ​ൾ​ക്കു ശേ​ഷം ഫാ​റൂ​ഖ് സ്വ​ര്‍ഗ​ലോ​കം പൂ​കി​യ​താ​യി വാ​ർ​ത്ത വ​രു​ന്നു. കു​ഞ്ഞി​ന്റെ മു​ഖം​പോ​ലും കാ​ണാ​ന്‍ അ​വ​സ​രം കി​ട്ടി​യി​ല്ല. ഒ​രു​ദി​വ​സം കാ​ബൂ​ളി​ൽ​നി​ന്ന് വ​ന്ന പ​ഴ​ങ്ങ​ൾ ക​ണ്ട് ഞാ​ൻ ക​ര​ഞ്ഞു​ക​ള​ഞ്ഞു3. എ​ന്നാ​ലും ന​മ്മ​ൾ എ​ന്തി​നാ​ണ് ന​മ്മു​ടെ മ​ണ്ണി​ലേ​ക്ക് മ​ട​ങ്ങാ​തെ ഇ​വി​ടെ​ത്ത​ന്നെ നി​ല്‍ക്കേ​ണ്ട​ത്? നി​ങ്ങ​ൾ​ക്ക് ന​ന്നാ​യ​റി​യാം, പ​ത്തൊ​മ്പ​തു വ​ർ​ഷം കാ​ബൂ​ളി​ലെ ച​ക്ര​വ​ർ​ത്തി​യാ​യി ഞാ​ൻ ശോ​ഭി​ച്ചു. അ​തു​പേ​ക്ഷി​ച്ചി​ട്ട് ഞാ​നെ​ന്തി​നാ​ണ് ഈ ​നാ​ട്ടി​ലേ​ക്ക് വ​രേ​ണ്ട​ത്? സി​ന്ധു ന​ദി ക​ട​ന്നു​ചെ​ല്ല​ണ​മെ​ന്ന​ത് പ​ത്തൊ​മ്പ​തു വ​ർ​ഷ​ത്തെ എ​ന്റെ സ്വ​പ്ന​മാ​ണ്.

    നാ​ടു ഭ​രി​ക്ക​ണ​മെ​ന്ന ആ​ഗ്ര​ഹ​മാ​ണോ അ​ത്? അ​ല്ലെ​ങ്കി​ല്‍ ഇ​വി​ടെ​യു​ള്ള പൊ​ന്നും സ​മ്പ​ത്തും ആ​ശി​ച്ചാ​ണോ വ​ന്ന​ത്? ന​മ്മു​ടെ ജീ​വ​നേ​ക്കാ​ൾ വ​ലു​താ​ണോ സ്വ​ർ​ണ​വും വ​ജ്ര​വും? അ​തി​നു​വേ​ണ്ടി​യാ​ണോ ഇ​ത്ര​യും ജീ​വ​നു​ക​ള്‍ ബ​ലി​യ​ര്‍പ്പി​ച്ച​ത്? അ​തി​നു​വേ​ണ്ടി​യാ​ണോ ഇ​ത്ര​യും കൊ​ടു​ങ്കാ​റ്റും വെ​ള്ള​പ്പൊ​ക്ക​വും ത​ര​ണംചെ​യ്ത് ഇ​വി​ടെ വ​ന്നെ​ത്തി​ച്ചേ​ര്‍ന്നി​രി​ക്കു​ന്ന​ത്? ന​മ്മു​ടെ മ​ണ്ണി​ല്‍നി​ന്ന് പു​റ​പ്പെ​ട്ട് ഈ ​ഹി​ന്ദു​സ്ഥാ​നി​ൽ എ​ത്തി​ച്ചേ​രു​ന്ന​തു​വ​രെ ന​മ്മ​ൾ നേ​രി​ട്ട യു​ദ്ധ​ങ്ങ​ളി​ലെ​ല്ലാം ന​മ്മ​ള്‍ നേ​ടി​യ​തെ​ന്താ​ണ്? ആ​യി​ര​ക്ക​ണ​ക്കി​ന് മ​നു​ഷ്യ ത​ല​ക​ൾ... കൂ​ന​കൂ​ന​യാ​യി ശ​ത്രു​ക്ക​ളു​ടെ ത​ല​ക​ള്‍. ന​മ്മ​ൾ കീ​ഴ​ട​ക്കി​യ ന​ഗ​ര​ങ്ങ​ളി​ൽ കാ​ലു​കു​ത്താ​ൻ ന​മു​ക്ക് സ്ഥ​ല​മി​ല്ല. നി​ല​ത്തെ​ങ്ങും ത​ല​യ​റ്റ മ​നു​ഷ്യ ക​ബ​ന്ധ​ങ്ങ​ള്‍. അ​ത്ര​യും ശ​വ​ശ​രീ​ര​ങ്ങ​ൾ​ക്കു മു​ക​ളി​ലൂ​ടെ ന​ട​ന്നാ​ണ് ന​മ്മ​ള്‍ ഇ​വി​ടെ എ​ത്തി​ച്ചേ​ര്‍ന്നി​രി​ക്കു​ന്ന​ത്. വ​ഴി​യി​ൽ ന​മ്മ​ളൊ​രു ദി​വ​സം നേ​രി​ട്ട മ​ഞ്ഞു​വീ​ഴ്ച4 നി​ങ്ങ​ളാ​രും മ​റ​ന്നി​ട്ടി​ല്ലെ​ന്ന് ക​രു​തു​ന്നു. പ​ട​ച്ച​വ​ന്റെ കൃ​പ​യാ​ല്‍ അ​ന്ന​ത്തെ ദി​വ​സം ന​മ്മ​ളെ​ല്ലാ​വ​ര്‍ക്കും വീ​ണ്ടു​മൊ​രി​ക്ക​ല്‍കൂ​ടി ജീ​വ​ന്‍ തി​രി​ച്ചു​കി​ട്ടി. ഇ​ത് ദൈ​വ​ത്തി​ന്റെ ക​ൽ​പന​യാ​ണ്. ഈ ​വി​ശാ​ല​മാ​യ ഭൂ​മി​യി​ൽ ന​മ്മു​ടെ സാ​മ്രാ​ജ്യം കെ​ട്ടി​പ്പ​ടു​ക്ക​ണ​മെ​ന്ന​ത് ദൈ​വ​ത്തി​ന്റെ ഉ​ത്ത​ര​വാ​ണ്.

    ഇ​ബ്രാ​ഹിം ലോ​ദി ന​മ്മു​ടെ ശ​ത്രു​വ​ല്ല. ന​മ്മു​ടെ മ​ഹ​ത്താ​യ ല​ക്ഷ്യ​ത്തി​ന് അ​ദ്ദേ​ഹ​മൊ​രു ത​ട​സ്സ​മാ​യി​രു​ന്നു. ആ ​ക​രു​വി​നെ പു​റ​ന്ത​ള്ളു​ക​യാ​ണ് ന​മ്മ​ള്‍ ചെ​യ്ത​ത്. അ​ത്ര​മാ​ത്രം. അ​തി​നാ​ൽ അ​ദ്ദേ​ഹ​ത്തി​ന്റെ മാ​താ​വി​നും മ​ക്ക​ള്‍ക്കും സം​ര​ക്ഷ​ണം ന​ല്‍കേ​ണ്ട​ത് ന​മ്മു​ടെ ക​ട​മ​യാ​യി മാ​റി. അ​ങ്ങ​നെ അ​വ​ർ​ക്ക് കൊ​ട്ടാ​ര​ത്തി​ൽ ഇ​ടം ന​ൽ​കി. എ​ന്നാ​ല്‍, പ​ക​രം ന​മു​ക്ക് ല​ഭി​ച്ച​തെ​ന്താ​ണ്? വി​ഷം. ഇ​ബ്രാ​ഹിം ലോ​ദി​യു​ടെ മാ​താ​വ്, ദി​ലാ​വ​ർ ബീ​ഗം എ​ന്ന ആ ​പി​ശാ​ച് നാം ​സ​ഹാ​യി​ച്ച​തി​ന് പ​ക​ര​മാ​യി ന​ൽ​കി​യ​ത് വി​ഷ​മാ​യി​രു​ന്നു. അ​ന്നും പ​ട​ച്ച​വ​നാ​ണ് എ​ന്നെ ര​ക്ഷി​ച്ച​ത്. പൊ​തു​വെ ആ ​സ​മ​യ​ത്ത് ന​ല്ല വി​ശ​പ്പു​ണ്ടാ​കു​ന്ന എ​നി​ക്ക് അ​ന്ന​ത്തെ ദി​വ​സം വി​ശ​പ്പി​ല്ലാ​തി​രു​ന്ന​തി​നാ​ല്‍ ഒ​രെ​യോ​രു ക​ഷ​ണം മാം​സം മാ​ത്ര​മാ​ണ് ക​ടി​ച്ച​ത്. മു​ഴു​വ​നാ​യും ക​ഴി​ച്ചി​രു​ന്നെ​ങ്കി​ൽ ന​മ്മു​ടെ മ​ഹ​ത്താ​യ ഉ​ദ്ദേ​ശം പൂ​ർ​ത്തി​യാ​ക്കാ​തെ അ​ന്നു ത​ന്നെ ഞാ​ൻ സ്വ​ര്‍ഗം പൂ​കു​മാ​യി​രു​ന്നു. പ​ട​ച്ച​വ​ന്റെ കാ​രു​ണ്യ​ത്താ​ൽ ര​ക്ഷ​പ്പെ​ട്ടെ​ങ്കി​ലും എ​ന്റെ ശ​രീ​ര​ത്തി​ൽ​നി​ന്ന് വി​ഷാം​ശം പൂ​ർ​ണ​മാ​യും വി​ട്ടു​പോ​യി​ട്ടി​ല്ല. അ​തി​ന്റെ ഫ​ല​ങ്ങ​ൾ ദി​വ​സ​വും ഞാ​ൻ അ​നു​ഭ​വി​ച്ചു​കൊ​ണ്ടി​രി​ക്കു​ന്നു.

    നി​ങ്ങ​ള്‍ക്കെ​ന്നെ ന​ന്നാ​യ​റി​യാം. ഞാ​ൻ ജ​നി​ച്ച ഫ​ർ​ഗാ​ന​യെ എ​ന്റെ സ്വ​ന്തം നാ​ടാ​യി ക​രു​തു​ന്നി​ല്ല. ഭ​രി​ക്കു​ന്ന അ​ഫ്ഗാ​ൻ മ​ണ്ണി​നെ ഞാ​ൻ എ​ന്റേ​താ​യി ക​രു​തു​ന്നി​ല്ല. ഞാ​ന്‍ ക​ല​ന്ദ​ര്‍. എ​ന്താ​ണി​ത്, ച​ക്ര​വ​ര്‍ത്തി ക​ല​ന്ദ​ര്‍ എ​ന്നു പ​റ​യു​ന്ന​ല്ലോ​യെ​ന്ന് നി​ങ്ങ​ള്‍ ക​രു​തു​ന്നു​ണ്ടാ​കും. നി​ങ്ങ​ള്‍ക്ക് എ​ന്നെ​യ​റി​യാം. സ്വ​ത്തൊ​ന്നു​മി​ല്ലാ​തെ​യും താ​മ​സി​ക്കാ​ന്‍ ഒ​രി​ട​വു​മി​ല്ലാ​തെ​യും നാ​ടോ​ടി​യാ​യി അ​ല​യു​ന്ന ഒ​രു ഫ​ക്കീ​റി​ന്റെ മാ​ന​സി​കാ​വ​സ്ഥ​യു​മാ​യാ​ണ് ഞാ​ൻ കൊ​ട്ടാ​ര​ത്തി​ൽ ജീ​വി​ക്കു​ന്ന​ത്. കൊ​ട്ടാ​ര​ത്തി​ലെ ആ​ഡം​ബ​ര​ത്തേ​ക്കാ​ളും നി​ങ്ങ​ളോടൊ​പ്പം താ​മ​സി​ക്കു​ന്ന ഈ ​കൂ​ടാ​ര​ങ്ങ​ളാ​ണ് എ​നി​ക്കു പ്രി​യ​പ്പെ​ട്ട​ത്. ആ ​അ​ർ​ഥ​ത്തി​ൽ എ​ന്നി​ൽ തൈ​മൂ​റി​ന്റെ ര​ക്തം ക​ല​ർ​ന്നി​ട്ടു​ണ്ട്. കൊ​ട്ടാ​ര​ങ്ങ​ളേ​ക്കാ​ളും കൂ​ടാ​ര​ങ്ങ​ളി​ലാ​ണ് അ​ദ്ദേ​ഹം ക​ഴി​ഞ്ഞ​ത്. ജീ​വി​ത​ത്തി​ന്റെ പ​ല നി​മി​ഷ​ങ്ങ​ളി​ല്‍ ഞാ​നെ​ന്റെ ദേ​ശ​ത്തു​നി​ന്നും എ​ന്റെ മ​ണ്ണി​ൽ​നി​ന്നും ആ​ട്ടി​യോ​ടി​ക്ക​പ്പെ​ടു​ക​യും എ​ന്റെ കു​തി​ര​യു​ടെ​യും പ​ത്തി​രു​പ​ത് സൈ​നി​ക​രു​ടെ​യും കൂ​ടെ ഒ​റ്റ​പ്പെ​ടു​ത്ത​പ്പെ​ടു​ക​യുംചെ​യ്തി​ട്ടു​ണ്ട്. അ​പ്പോ​ഴെ​ല്ലാം എ​നി​ക്കാ​യി എ​വി​ടെ​യോ ഒ​രു രാ​ജ്യം കി​ട​പ്പു​ണ്ടെ​ന്ന് എ​നി​ക്കു തോ​ന്നും. തൈ​മൂ​റി​ന്റെ​യും ചെ​ങ്കി​സ് ഖാ​ന്റെ​യും പി​ൻ​ഗാ​മി​യാ​യ ഒ​രു​വ​ന്‍ അ​നാ​ഥ​നാ​യി ഒ​രു മ​രു​ഭൂ​മി​യി​ൽ മ​രി​ക്കി​ല്ലെ​ന്നും, എ​പ്പോ​ഴെ​ങ്കി​ലു​മൊ​രു ദി​വ​സം അ​വ​നും വ​ലി​യൊ​രു രാ​ഷ്ട്രം ഭ​രി​ക്കു​മെ​ന്നും പ​ല​പ്പോ​ഴും പ​റ​ഞ്ഞി​രു​ന്ന ദി​വ​സ​ങ്ങ​ളു​ണ്ടാ​യി​രു​ന്നു. അ​തി​പ്പോ​ൾ ഫ​ലി​ക്കാ​ൻ പോ​വു​ക​യാ​ണ്.

    എ​ന്നാ​ൽ, എ​ന്റെ പൂ​ർ​വി​ക​ര്‍ക്കും എ​നി​ക്കും ത​മ്മി​ൽ വ്യ​ത്യാ​സ​മു​ണ്ട്. ഞാ​നൊ​രി​ക്ക​ലും വ​സ്തു​ക്ക​ളു​ടെ മീ​തെ കൊ​തി​യു​ള്ള​വ​ന​ല്ല. അ​തി​നാ​ലാ​ണ് ഞാ​നെ​പ്പോ​ഴും സ്വ​യ​മൊ​രു ക​ല​ന്ദ​ര്‍ എ​ന്നു പ​റ​ഞ്ഞു​കൊ​ണ്ടി​രി​ക്കു​ന്ന​ത്. ഞാ​ൻ അ​ങ്ങ​നെ പ​റ​യു​മ്പോ​ഴെ​ല്ലാം ബാ​ദു​ഷ വി​ള​യാ​ടു​ക​യാ​ണെ​ന്നാ​യി​രി​ക്കും മ​റ്റു​ള്ള​വ​ർ ക​രു​തു​ക. അ​ല്ല. ക​ല​ന്ദ​ര്‍ എ​ന്ന​താ​ണ് എ​ന്റെ യ​ഥാ​ർ​ഥ സ്വ​ത്വം. ക​ല​ന്ദ​ര്‍ എ​ന്ന​ത് ഒ​രു മാ​ന​സി​കാ​വ​സ്ഥ​യാ​ണ്. ഞാ​ന്‍ ബാ​ദു​ഷ​യാ​യി​രി​ക്കാം. എ​ന്നാ​ലും അ​തെ​ന്റെ സ്വ​ത്വ​മ​ല്ല. ഞാ​നെ​പ്പോ​ഴും അ​ല​ഞ്ഞു​കൊ​ണ്ടി​രി​ക്കു​ന്ന​വ​ന്‍. അ​തു​കൊ​ണ്ടാ​ണ് ഞാ​ൻ ജ​നി​ച്ച് വ​ള​ർ​ന്ന ഫ​ർ​ഗാ​ന​യി​ലും വ​സി​ക്കാ​ത്ത​ത്. അ​ത്യാ​ഗ്ര​ഹി​ക​ളാ​ണ് ഫ​ർ​ഗാ​ന​യി​ലെ ജ​ന​ങ്ങ​ൾ. ഞാ​ൻ ഭ​രി​ച്ചി​രു​ന്ന കാ​ബൂ​ളി​ലും വ​സി​ച്ചി​ല്ല. വി​ശ്വാ​സ​യോ​ഗ്യ​ര​ല്ല അ​ഫ്ഗാ​നി​ലെ ജ​ന​ങ്ങ​ൾ. ഈ ​ഹി​ന്ദു​സ്ഥാ​നും എ​ന്റെ സ്വ​ന്ത​മാ​യി എ​നി​ക്കു തോ​ന്നി​യി​ല്ല. പ​ണ​ത്തോ​ട് അ​ത്യാ​ഗ്ര​ഹ​മു​ള്ള​വ​രാ​ണ് ഹി​ന്ദു​സ്ഥാ​നി​ക​ള്‍. അ​വ​ർ​ക്ക് പ​ണ​ത്തെ​ക്കു​റി​ച്ച​ല്ലാ​തെ മ​റ്റൊ​ന്നും അ​റി​യി​ല്ല. സം​സാ​ര​ത്തി​ലോ ശ​രീ​ര​ഭാ​ഷ​യി​ലോ അ​ൽ​പംപോ​ലും വി​ന​യ​മി​ല്ലാ​ത്ത മൂ​ഢ​ന്മാ​രാ​ണി​വ​ര്‍.

    അ​വ​രെ​പ്പോ​ലെ​ത്ത​ന്നെ​യാ​ണ് അ​വ​രു​ടെ ഭാ​ഷ​യും. ത​ല്ലാ​ൻ വ​രു​ന്ന​തു​പോ​ലെ​യാ​ണ് ഇ​വ​രു​ടെ സം​സാ​രം. ഈ ​ഭാ​ഷ കേ​ൾ​ക്കു​മ്പോ​ള്‍ മ​ല​ക​ള്‍ക്കി​ട​യി​ൽ പാ​റ​ക​ൾ ഉ​രു​ട്ടു​ന്ന​തു​പോ​ലെ​യാ​ണ് തോ​ന്നു​ന്ന​ത്. സം​ഗീ​ത​ത്തി​ന്റെ മ​റ്റൊ​രു രൂ​പ​മാ​ണ് ന​മ്മു​ടെ ച​ഗ്താ​യ്5 ഭാ​ഷ. കാ​ണാ​നോ വ​ര്‍ണ​ച്ചി​ത്രം​പോ​ലെ. ഇ​വി​ടെ​യു​ള്ള ആ​ളു​ക​ളു​ടെ​യ​ടു​ത്ത് സൗ​ന്ദ​ര്യ​മി​ല്ല. സൗ​കു​മാ​ര്യ​ത​യി​ല്ല. ക​വി​ത​യി​ല്ല. നാ​ഗ​രി​ക​ത​യി​ല്ല. ശ്രേ​ഷ്ഠ​ത​യി​ല്ല. ആ​ണ​ത്ത​മി​ല്ല. ഇ​വ​രു​ടെ ക​ല​യി​ലും കൈ​വേ​ല​യി​ലും ല​യ​മി​ല്ല. ഗാം​ഭീ​ര്യ​മു​ള്ള​വ​യ​ല്ല ഇ​വ​രു​ടെ കു​തി​ര​ക​ൾ. മാം​സ​ത്തി​ന് രു​ചി​യി​ല്ല. ഫ​ർ​ഗാ​ന​യി​ലെ നീ​ർ​ക്കോ​ഴി​യെ അ​ടി​ച്ചു ഭ​ക്ഷി​ച്ചാ​ല്‍ നാ​ലു​പേ​ർ ക​ഴി​ച്ചാ​ലും ബാ​ക്കി​കി​ട​ക്കും. ഇ​വി​ടെ​യാ​ണെ​ങ്കി​ല്‍ ഒ​രു നീ​ർ​ക്കോ​ഴി ഒ​രാ​ൾ​ക്കു ത​ന്നെ മ​തി​യാ​കി​ല്ല. മ​യി​ലി​ന്റെ മാം​സ​മാ​ണെ​ങ്കി​ല്‍ മ​ണ​ൽ ക​ഴി​ക്കു​ന്ന​തുപോ​ലെ​യാ​ണ്. മു​ന്തി​രി​ക്ക് ന​ല്ല പു​ളി. പു​ളി​യാ​ണെ​ങ്കി​ല്‍ മ​ധു​രി​ക്കു​ന്നു. ത​ണു​ത്ത വെ​ള്ള​മി​ല്ല. മ​ഞ്ഞു​ക​ട്ട​ക​ളി​ല്ല. ന​ല്ല ഭ​ക്ഷ​ണ​മി​ല്ല. ന​ല്ല പാ​ഠ​ശാ​ല​ക​ളി​ല്ല. ന​ല്ല ന​ല്ല പൊ​തു​ കു​ളി​മു​റി​ക​ളി​ല്ല. മെ​ഴു​കു​തി​രി​ക​ൾപോ​ലു​മി​ല്ല.

     

    എ​ന്നാ​ൽ, സ്വ​ർ​ണം മാ​ത്രം മ​ല​പോ​ലെ കു​മി​ഞ്ഞു​കി​ട​ക്കു​ന്നു. ശി​ലാ​യു​ഗ മ​നു​ഷ്യ​ർ ക​ല്ലു​കൊ​ണ്ട് തീ​യു​ണ്ടാ​ക്കു​ന്ന​തുപോ​ലെ ഇ​പ്പോ​ഴും കി​ണ​റി​നു മു​ക​ളി​ൽ ഒ​രു ക​പ്പി​യും ക​യ​റും കെ​ട്ടി തൊ​ട്ടി​യു​പ​യോ​ഗി​ച്ച് വെ​ള്ള​മെ​ടു​ക്കു​ന്ന ഈ ​സ​മൂ​ഹ​ത്തി​ന്റെ പ​ക്ക​ല്‍ ഇ​ത്ര​യ​ധി​കം സ്വ​ർ​ണം എ​ങ്ങ​നെ ല​ഭി​ച്ചു​വെ​ന്ന് എ​നി​ക്ക് മ​ന​സ്സി​ലാ​കു​ന്നി​ല്ല. ഒ​രു​പ​ക്ഷേ ജി​ന്നു​ക​ളെ​ക്കൊ​ണ്ട് ഇ​രു​മ്പി​നെ സ്വ​ർ​ണ​മാ​ക്കു​ന്ന വി​ദ്യ അ​വ​ർ​ക്ക​റി​യാ​മോ എ​ന്തോ! ഓ​രോ കൊ​ട്ടാ​ര​വും സ്വ​ർ​ണഖ​നി​പോ​ലെ തി​ള​ങ്ങു​ന്നു. മ​ല​പോ​ലെ ഒ​രു ക​ല്ല് സ്ഥാ​പി​ച്ച് അ​വ​ര്‍ ആ​രാ​ധി​ക്കു​ന്നു. ആ ​ക​ല്ലി​ൽ നോ​ക്കി​യാ​ൽ അ​തു മു​ഴു​വ​ന്‍ സ്വ​ര്‍ണം!

    നാ​മി​വി​ടെ ഇ​പ്പോ​ഴും ത​ങ്ങു​ന്ന​ത് എ​ന്റെ സു​ഹൃ​ത്തു​ക്ക​ൾ ഇ​ഷ്ട​പ്പെ​ടു​ന്നി​ല്ല. ഈ ​സ്ഥ​ല​വും ചൂ​ടും ഭ​ക്ഷ​ണ​വു​മാ​യി അ​വ​ർ ഒ​ത്തു​പോ​കു​ന്നി​ല്ല. ന​മ്മു​ടെ മ​ണ്ണ് ന​മ്മെ വാ ​വാ എ​ന്ന് വി​ളി​ക്കു​ന്നു. ഇ​വി​ടെ​യു​ള്ള ആ​ളു​ക​ൾ​ക്കും ന​മ്മെ ഇ​ഷ്ട​മ​ല്ല. എ​ന്നി​ട്ടും എ​ന്തി​നാ​ണ് ജീ​വ​ൻ ന​ൽ​കാ​ൻ ത​യാ​റാ​യി ന​മ്മ​ളി​വി​ടെ​നി​ന്നു​കൊ​ണ്ടി​രി​ക്കു​ന്ന​ത്? ച​രി​ത്രം എ​ന്ന ഒ​റ്റ​വാ​ക്ക്. ഹി​ന്ദു​സ്ഥാ​ൻ എ​ന്ന ഈ ​രാ​ജ്യം ഇ​ന്ന് ലോ​ക​ത്തി​ലെ ഏ​റ്റ​വും സ​മ്പ​ന്ന​മാ​യ രാ​ജ്യ​മാ​യി ശോ​ഭി​ക്കു​ക​യാ​ണ്. ആ​യു​ധ​ബ​ലം കൂ​ടാ​തെ, ലോ​ക​ത്തി​ലെ മ​റ്റു വം​ശ​ങ്ങ​ളേ​ക്കാ​ളും ശ്രേ​ഷ്ഠ​ര്‍ ത​ങ്ങ​ളാ​ണെ​ന്ന് ക​രു​തു​ന്ന യൂ​റോ​പ്പു​കാ​ര്‍ ഈ ​ദേ​ശ​ത്തു വ​ന്ന് ത​ങ്ങ​ളു​ടെ അ​ധ്വാ​നം സ്വ​ർ​ണ​ത്തി​നാ​യി വി​റ്റു​കൊ​ണ്ടി​രി​ക്കു​ന്നു. എ​ന്നി​രു​ന്നാ​ലും ആ ​സ്വ​ർ​ണ​ത്തി​ന് വേ​ണ്ടി​യു​മ​ല്ല ഞാ​നി​വി​ടെ നി​ൽ​ക്കു​ന്ന​ത്. സ്വ​ർ​ണം തേ​ടി​യെ​ത്തി​യ​വ​ർ അ​തു​മാ​ത്രം ക​ണ്ട​വ​രാ​ണ്. അ​തി​നു പ​ക​രം ച​രി​ത്ര​ത്തി​ൽ നി​ൽ​ക്കാ​നാ​ണ് ഞാ​ന്‍ ആ​ഗ്ര​ഹി​ക്കു​ന്ന​ത്. ച​രി​ത്രം സൃ​ഷ്ടി​ക്കാ​നാ​ണ് താ​ൽ​പ​ര്യ​പ്പെ​ടു​ന്ന​ത്. ഒ​രു മ​ഹ​ത്താ​യ സാ​മ്രാ​ജ്യം കെ​ട്ടി​പ്പ​ടു​ക്കു​ന്ന​തി​ന്റെ ആ​രം​ഭ നി​മി​ഷ​ത്തി​ലാ​ണ് നി​ങ്ങ​ൾ നി​ന്നു​കൊ​ണ്ടി​രി​ക്കു​ന്ന​ത്. ആ ​അ​ർ​ഥ​ത്തി​ൽ മ​ര​ണ​ത്തെ​യും താ​ണ്ടി ജീ​വി​ക്കു​ന്ന​തി​നാ​യി എ​ന്നോ​ടൊ​പ്പം ചേ​രാ​ൻ ഞാ​ൻ നി​ങ്ങ​ളെ ക്ഷ​ണി​ക്കു​ന്നു. ഈ ​ഹി​ന്ദു​സ്ഥാ​ൻ ഉ​ള്ളി​ട​ത്തോ​ളം കാ​ലം ന​മ്മു​ടെ പേ​ര് പ​റ​ഞ്ഞു​കൊ​ണ്ടി​രി​ക്കും, എ​ന്നോ​ടൊ​പ്പം വ​രി​ക...

    ഇ​ബ്രാ​ഹിം ലോ​ദി​യി​ൽ​നി​ന്ന് ല​ഭി​ച്ച നി​ധി​ക​ൾ കാ​ബൂ​ളി​ലേ​ക്ക് –നി​ങ്ങ​ളു​ടെ ബ​ന്ധു​ക്ക​ൾ​ക്ക്– ഞാ​ൻ അ​യ​ച്ചി​ട്ടു​ണ്ട്. എ​ന്റെ പ​ക്ക​ല്‍ അ​വ​ശേ​ഷി​ച്ച​തും ഞാ​ൻ നി​ങ്ങ​ള്‍ക്ക് ന​ൽ​കി​യി​രി​ക്കു​ന്നു. എ​നി​ക്കാ​യി ഒ​രു തു​രു​മ്പു​പോ​ലും എ​ന്റെ പ​ക്ക​ലി​ല്ല. എ​ന്റെ കൈ​യി​ലു​ണ്ടാ​യി​രു​ന്ന സ്വ​ര്‍ണം​കൊ​ണ്ടു​ള്ള മ​ദ്യ​ക്കു​പ്പി​ക​ൾ ഞാ​ൻ സൂ​ക്ഷി​ച്ചി​ല്ല. എ​ല്ലാ​റ്റി​നെ​യും ഉ​ട​ച്ചു​ട​ച്ച് നി​ങ്ങ​ള്‍ക്ക് ത​ന്നു. നി​ങ്ങ​ൾ​ക്ക് ആ​വ​ശ്യ​മാ​യ ആ​യു​ധ​ങ്ങ​ളും നി​ങ്ങ​ള്‍ക്ക് ഞാ​ൻ ന​ൽ​കി​യി​ട്ടു​ണ്ട്. എ​ന്നാ​ൽ മ​റ്റൊ​രു ആ​യു​ധം നി​ങ്ങ​ളു​ടെ പ​ക്ക​ലാ​ണു​ള്ള​ത്. ഇ​താ, അ​തു​പ​യോ​ഗി​ക്കാ​നു​ള്ള നി​മി​ഷം എ​ത്തി​യി​രി​ക്കു​ന്നു. ധീ​ര​ത​യാ​ണ് അ​ത്. സ്ഥൈ​ര്യ​മാ​ണ് അ​ത്. ഭ​യ​മി​ല്ലാ​യ്മ​യും. എ​ന്തു വേ​ണ​മെ​ങ്കി​ലും വി​ളി​ച്ചു​കൊ​ള്ളു​ക. എ​ന്റെ ജീ​വി​തം​ത​ന്നെ അ​തി​നു​ദാ​ഹ​ര​ണ​മാ​ണ്.

    എ​ന്റെ ജീ​വി​ത​കാ​ലം മു​ഴു​വ​ൻ ഞാ​ൻ ത​നി​ച്ചാ​ണ് ക​ഴി​ഞ്ഞ​ത്. ഏ​ക​നാ​ണെ​ന്നാ​ണ് എ​നി​ക്ക് സ്വ​യം തോ​ന്നി​യ​ത്. പ​ല​ത​വ​ണ കൂ​ട്ടു​കാ​രാ​ല്‍ ഉ​പേ​ക്ഷി​ക്ക​പ്പെ​ട്ട് പ​ത്തി​രു​നൂ​റ് സൈ​നി​ക​രോ​ടൊ​പ്പം ഒ​റ്റ​പ്പെ​ടു​ത്ത​പ്പെ​ട്ട​പ്പോ​ള്‍ എ​ന്റെ വി​കാ​ര​ങ്ങ​ൾ എ​ന്താ​യി​രു​ന്നു​വെ​ന്ന് നി​ങ്ങ​ള്‍ക്ക​റി​യാ​മോ? ഒ​രു അ​മീ​റി​ന്റെ മ​ക​ൻ –മ​ധ്യേ​ഷ്യ​യി​ൽ ഒ​രു സാ​മ്രാ​ജ്യം സ്ഥാ​പി​ച്ച തൈമൂ​റി​ന്റെ​യും ലോ​ക​ത്തെ ത​ന്നെ ത​ന്റെ ആ​ധി​പ​ത്യ​ത്തി​നു കീ​ഴി​ല്‍ കൊ​ണ്ടു​വ​ന്ന ചെ​ങ്കി​സ് ഖാ​ന്റെ​യും പി​ൻ​ഗാ​മി –മ​രു​ഭൂ​മി​യി​ലെ ഒ​രു കൊ​ള്ള​ക്കാ​ര​നെ​പ്പോ​ലെ​യാ​ണോ അ​ല​ഞ്ഞു​തി​രി​യു​ന്ന​തും അ​ല​ഞ്ഞു​തി​രി​ഞ്ഞ​തും? പോ​കാ​നാ​യി ഇ​ട​മി​ല്ല. എ​ന്തു​ചെ​യ്യ​ണ​മെ​ന്ന നി​ശ്ച​യ​മി​ല്ല. പ​ല​പ്പോ​ഴും അ​ങ്ങ​നെ​യൊ​രു നി​സ്സ​ഹാ​യാ​വ​സ്ഥ​യി​ൽ വി​ശ്വാ​സ​ത്തി​ന്റെ ജ്വാ​ല​ക​ള്‍ എ​രി​ഞ്ഞു​യ​രു​ന്ന സാ​ഹ​ച​ര്യ​ത്തി​ലേ​ക്ക് ഞാ​നെ​ന്നെ കൊ​ണ്ടു​വ​ന്നു നി​ർ​ത്തി. നാ​ളെ​യെ​ന്ന നി​ശ്ച​യ​മി​ല്ലാ​തെ, ശ​ത്രു​ക്ക​ളാ​ൽ നി​ര​ന്ത​രം ഭ​യ​പ്പെ​ട്ടു​കൊ​ണ്ട് ജീ​വി​ച്ച ഞാ​ൻ, അ​സ​ഹ​നീ​യ​മാ​യ ക​ഷ്ട​പ്പാ​ടു​ക​ളും ദു​രി​ത​ങ്ങ​ളും അ​നു​ഭ​വി​ച്ചു. ജ​നി​ച്ച നാ​ട്ടി​ൽത​ന്നെ ഞാ​നൊ​രു അ​പ​രി​ചി​ത​നാ​യി, സാ​മ്രാ​ജ്യ​മി​ല്ലാ​തെ, എ​ന്തി​ന്, സാ​മ്രാ​ജ്യം ല​ഭി​ക്കു​മെ​ന്ന പ്ര​തീ​ക്ഷ​യു​ടെ നേ​രി​യ അം​ശം​പോ​ലു​മി​ല്ലാ​തെ ക​ഴി​ഞ്ഞി​ട്ടു​ണ്ട്. ആ ​വേ​ള​യി​ലെ​ല്ലാം “ഇ​ത്ത​ര​മൊ​രു അ​പ​ച​യ​ത്തി​ലും മോ​ശാ​വ​സ്ഥ​യി​ലും എ​ന്റെ കാ​ലു​ക​ള്‍ എ​ന്നെ എ​ങ്ങോ​ട്ടാ​ണോ കൊ​ണ്ടു​പോ​കു​ന്ന​ത് –അ​ത് ഈ ​ഭൂ​മി​യു​ടെ അ​റ്റ​മാ​ണെ​ങ്കി​ൽപോ​ലും– ഞാ​ന്‍ ജീ​വി​ച്ചി​രി​ക്കു​ന്നി​ട​ത്തോ​ളം എ​നി​ക്ക് ഒ​റ്റ​യ്ക്ക് പോ​ക​ണം” എ​ന്ന് എ​ന്റെ​യു​ള്ളി​ല്‍ ഞാ​ന്‍ പ​റ​ഞ്ഞു​കൊ​ണ്ടി​രു​ന്നു.

    ഇ​ങ്ങ​നെ​യൊ​ക്കെ സം​ഭ​വി​ച്ചെ​ങ്കി​ലും ഞാ​നൊ​രു ഫീ​നി​ക്സ് പ​ക്ഷി​യെ​പ്പോ​ലെ വീ​ണ്ടും വീ​ണ്ടും ഉ​യി​ര്‍ത്തെ​ഴു​ന്നേ​റ്റു​കൊ​ണ്ടേ​യി​രു​ന്നു. 1497. 14 വ​യ​സ്സാ​യി​രു​ന്നു എ​നി​ക്ക്. ന​മ്മു​ടെ സൈ​ന്യം സ​മ​ർ​ഖ​ണ്ഡ് ഉ​പ​രോ​ധി​ച്ച് വി​ജ​യം നേ​ടി​യി​രു​ന്നു. എ​ന്നാ​ൽ സ​മ​ർ​ഖ​ണ്ഡി​ൽ ന​മ്മു​ടെ സൈ​ന്യ​ത്തി​ന് ശ​രി​യാ​യ ഇ​ര ല​ഭി​ച്ചി​ല്ല. നേ​ര​ത്തേ​ത​ന്നെ പ​ട്ടി​ണി​യി​ല്‍ കി​ട​ന്ന​വ​രു​ടെ പ​ക്ക​ലെ​വി​ടെ​യാ​ണ് ആ​ഭ​ര​ണ​ങ്ങ​ളും സ​മ്പ​ത്തും? ഒ​രു യാ​ച​ക​ന്റെ വി​ടു​തി​യെ കൊ​ള്ള​യ​ടി​ക്കു​ന്ന​തു​പോ​ലെ​യാ​യി​രു​ന്നു അ​ത്. സൈ​നി​ക​രും സൈ​ന്യാ​ധി​പ​ന്മാ​രും ഓ​രോ​രു​ത്ത​രാ​യി എ​ന്നെ വി​ട്ടു​പോ​കാ​ൻ തു​ട​ങ്ങി. സ​മ​ർ​ഖ​ണ്ഡ് പി​ടി​ച്ചെ​ടു​ക്കാ​നാ​യി ആ​ന്ദി​ജാ​ന്‍ കോ​ട്ട​യെ നാം ​ന​മ്മു​ടെ സൈ​ന്യാ​ധി​പ​ന്‍ അ​ലി ദോ​സ്ത് ത​ഗാ​യി​യു​ടെ ഉ​ത്ത​ര​വാ​ദി​ത്തത്തി​ല്‍ ഏ​ൽ​പി​ച്ച് വ​ന്നി​രു​ന്നു. ഇ​തി​നി​ട​യി​ല്‍, ദ്രോ​ഹി​ക​ളാ​യ സു​ൽ​ത്താ​ൻ അ​ഹ​മ്മ​ദ് ദം​ബ​ലും ആ​സൂ​ൻ ഹ​സ​നും ആ​ന്ദി​ജാ​ന്‍ കോ​ട്ട ത​ങ്ങ​ൾ​ക്കു ലഭിക്കാൻ കോ​ട്ട ഉ​പ​രോ​ധി​ച്ചു.

    അ​പ്പോ​ളൊ​രു ദി​വ​സം സ​മ​ർ​ഖ​ണ്ഡി​ൽ​വെ​ച്ച് എ​നി​ക്ക് ക​ടു​ത്ത പ​നി പി​ടി​പെ​ട്ടു. ക​ണ്ണു​ക​ള്‍ തു​റ​ക്കാ​ൻ സാ​ധി​ച്ചി​ല്ല. ഭ​ക്ഷ​ണം ക​ഴി​ക്കാ​ൻ ക​ഴി​ഞ്ഞി​ല്ല. ശ​രീ​രം തീ​യാ​യ് തി​ള​ച്ചു. നാ​ലു ദി​വ​സ​മാ​യി വെ​ള്ളം പോ​ലു​മി​റ​ക്കാ​ൻ ക​ഴി​യാ​ത്ത​തി​നാ​ൽ വെ​ള്ള​ത്തി​ല്‍ പ​ഞ്ഞി മു​ക്കി തു​ള്ളി തു​ള്ളി​യാ​യി എ​നി​ക്കു ന​ൽ​കു​ന്നു​ണ്ടാ​യി​രു​ന്നു. ഇ​തെ​ല്ലാം കൊ​ട്ടാ​ര​ത്തി​ല​ല്ല. ഒ​രു യു​ദ്ധാ​ന്ത​രീ​ക്ഷ​ത്തി​ൽ. ആ ​വി​വ​രം അ​ലി ദോ​സ്ത് ത​ഗാ​യി​യു​ടെ അ​ടു​ക്ക​ല്‍ എ​ത്തി​ച്ചേ​രു​ന്നു. വാ​ര്‍ത്ത എ​ത്തി​ച്ചു​കൊ​ടു​ത്ത ചാ​ര​ന്‍, ബാ​ബ​റി​ന്റെ നി​ല അ​തീ​വ ഗു​രു​ത​ര​മാ​ണെ​ന്നും അ​തി​ജീ​വി​ക്കാ​ൻ പ്ര​യാ​സ​മാ​ണെ​ന്നും അ​റി​യി​ക്കു​ന്നു. അ​ത് കേ​ട്ട​യു​ട​നെ അ​ലി ദോ​സ്ത് ത​ഗാ​യി താ​ൻ കാ​വ​ലി​രു​ന്ന കോ​ട്ട ത​ന്റെ ശ​ത്രു​വി​നെ ഏ​ൽ​പി​ച്ച് കീ​ഴ​ട​ങ്ങു​ന്നു.

    എ​ന്നാ​ൽ പ​ട​ച്ച​വ​ന്റെ കാ​രു​ണ്യ​ത്താ​ൽ എ​ന്റെ പ​നി മാ​റു​ക​യും ഞാ​ന്‍ എ​ഴു​ന്നേ​ല്‍ക്കു​ക​യുംചെ​യ്തു. ആ​ന്ദി​ജാ​ന്‍ കോ​ട്ട​യെ​ക്കു​റി​ച്ച് കേ​ട്ട​റി​ഞ്ഞ് സ​മ​ർ​ഖ​ണ്ഡി​ല്‍നി​ന്ന് ഞാ​ന്‍ പു​റ​പ്പെ​ട്ടു. പാ​തിവ​ഴി​യി​ലെ​ത്തി​യ​പ്പോ​ൾ സ​മ​ർ​ഖ​ണ്ഡി​ൽ ന​മ്മു​ടെ സൈ​ന്യം ശ​ത്രു​ക്ക​ളോ​ട് പ​രാ​ജ​യ​പ്പെ​ട്ടു​വെ​ന്ന വി​വ​രം ല​ഭി​ക്കു​ന്നു. അ​ങ്ങ​നെ സ​മ​ര്‍ഖ​ണ്ഡും ന​ഷ്ട​പ്പെ​ട്ടു; ആ​ന്ദി​ജാ​നും ന​ഷ്ട​പ്പെ​ട്ടു. അ​പ്പോ​ൾ ഞാ​ൻ ച​ഗ്താ​യ് ഭാ​ഷ​യി​ല്‍ ‘ഗാ​ഫി​ല്‍ അ​സ് ഈ​ന്‍ ഝാ ​രാ​ന്താ, അ​സ് ആ​ന്‍ ഝാ ​മാ​ന്താ’ –അ​റി​വി​ല്ലാ​യ്മ​കൊ​ണ്ട് ഈ ​സ്ഥ​ല​ത്തു​നി​ന്ന് പു​റ​പ്പെ​ട്ടു, അ​തി​നാ​ല്‍ ആ ​സ്ഥ​ല​വും ന​ഷ്ട​പ്പെ​ട്ടു! –എ​ന്നു പ​റ​ഞ്ഞു. കൂ​ടാ​തെ എ​ന്റെ ജീ​വി​ത​ത്തി​ലൊ​രി​ക്ക​ലും എ​ന്റെ പ്ര​ജ​ക​ളി​ല്‍നി​ന്നും രാ​ജ്യ​ത്തു​നി​ന്നും ഞാ​നി​ങ്ങ​നെ വേ​ര്‍പ്പെ​ടു​ത്ത​പ്പെ​ട്ടി​ട്ടി​ല്ല. ആ ​നി​മി​ഷം എ​ന്റെ ക​ണ്ണി​ലെ ക​ണ്ണു​നീ​ർ മു​ഴു​വ​ൻ വ​റ്റി​ത്തീ​രുംവ​രെ ഞാ​ൻ ക​ര​ഞ്ഞു.

    ഇ​ങ്ങ​നെ എ​ന്റെ സ്വ​ന്തം നാ​ട്ടി​ൽത​ന്നെ നാ​ടു​ക​ട​ത്ത​പ്പെ​ട്ട​വ​നെ​പ്പോ​ലെ​യാ​യി​ത്തീ​ര്‍ന്ന എ​ന്നോ​ടൊ​പ്പം ആ​യി​രം പ​ട​യാ​ളി​ക​ളാ​യി​രു​ന്നു അ​പ്പോ​ഴു​ണ്ടാ​യി​രു​ന്ന​ത്. അ​തി​ല്‍ത​ന്നെ മി​ക്ക​വ​രു​ടെ​യും കു​ടും​ബ​ങ്ങ​ള്‍ ആ​ന്ദി​ജാ​നി​ലു​ണ്ടാ​യി​രു​ന്ന​തി​നാ​ല്‍ അ​വ​രും എ​ന്നെ വി​ട്ടു​പി​രി​ഞ്ഞ് ആ​ന്ദി​ജാ​നി​ലേ​ക്ക് പു​റ​പ്പെ​ട്ടു. ഇ​പ്ര​കാ​രം, ഒ​ടു​വി​ൽ ഇ​രു​നൂ​റ് പ​ട​യാ​ളി​ക​ള്‍ മാ​ത്ര​മാ​ണ് എ​ന്നോ​ടൊ​പ്പം അ​വ​ശേ​ഷി​ച്ച​ത്. ആ ​ഇ​രു​നൂ​റ് സൈ​നി​ക​രു​മാ​യാ​ണ് ഞാ​ന്‍ സ്വ​പ്നം ക​ണ്ട ഒ​രു വ​ലി​യ സാ​മ്രാ​ജ്യം കെ​ട്ടി​പ്പ​ടു​ക്കാ​ൻ പു​റ​പ്പെ​ട്ട​ത്. ഞാ​ൻ നേ​ര​ത്തേ പ​ര​ാമ​ര്‍ശി​ച്ച​തു​പോ​ലെ 1497ലാ​ണ് ഇ​ത് സം​ഭ​വി​ച്ച​ത്. എ​ന്റെ വ​യ​സ്സ്? പ​തി​നാ​ല്! അ​ല്ലാ​ഹു അ​ക്ബ​ര്‍!

    മ​റ്റൊ​രി​ക്ക​ൽ, വ​ഞ്ച​ക​നാ​യ സു​ൽ​ത്താ​ൻ അ​ഹ​മ്മ​ദ് ദം​ബ​ൽ നൂ​റു സൈ​നി​ക​രു​മാ​യി എ​ന്റെ മു​ന്നി​ൽ നി​ൽ​ക്കു​ക​യാ​ണ്. ത​ന്റെ സൈ​നി​ക​രോ​ട് അ​വ​ൻ ആ​ക്ര​മി​ക്കാ​ൻ ആ​ജ്ഞാ​പി​ച്ചു. എ​ന്നോ​ടൊ​പ്പ​മാ​ണെ​ങ്കി​ല്‍ മൂ​ന്നേ മൂ​ന്നു പ​ട​യാ​ളി​ക​ള്‍. നി​ങ്ങ​ളെ​ന്തു​ചെ​യ്യും? ഞാ​നെ​ന്റെ പ​ക്ക​ലു​ള്ള അ​മ്പെ​യ്തു. മ​റ്റൊ​രു അ​മ്പെ​ടു​ത്തു​കൊ​ണ്ട് ഞാ​ൻ മു​ന്നോ​ട്ടു ചെ​ന്നു. എ​ന്റെ മൂ​ന്നു പ​ട​യാ​ളി​ക​ളും പി​റ​കി​ല്‍നി​ന്ന് ഒ​ര​ടി മു​ന്നോ​ട്ടു വെ​ച്ചി​ല്ല. എ​ന്റെ ജീ​വി​ത​മ​വ​സാ​നി​ച്ചു. ഭ​യ​ത്തേ​ക്കാ​ൾ മോ​ശ​മാ​യ മ​റ്റൊ​ന്നും ഈ ​ലോ​ക​ത്തി​ല്ലാ​യെ​ന്ന് അ​പ്പോ​ഴാ​ണ് ഞാ​നോ​ര്‍ത്ത​ത്. അ​മ്പു​മേ​ന്തി​ക്കൊ​ണ്ടു ത​ന്നെ ഞാ​ന്‍ ആ ​യു​ദ്ധ​ക്ക​ള​ത്തി​ലെ മു​ന്‍ഭാ​ഗ​ത്തേ​ക്കു ചെ​ന്നു. കൃ​ത്യ​മാ​യി ആ ​നി​മി​ഷം ഒ​രു സൈ​ന്യം എ​ന്റെ സ​ഹാ​യ​ത്തി​നെ​ത്തി. അ​ല്‍ഹം​ദു​ലി​ല്ലാ​ഹ്! അ​ന്നെ​ന്റെ വ​യ​സ്സ് പ​ത്തൊ​മ്പ​ത്.

    മ​റ്റൊ​രു സ​മ​യ​ത്ത്, അ​തേ വ​ര്‍ഷം. താ​ഷ്ക​ന്റി​ല്‍ സം​ഭ​വി​ച്ച​ത്. ഭാ​വി​യെ​ക്കു​റി​ച്ചു​ള്ള പ്ര​തീ​ക്ഷ​ത​ന്നെ അ​സ്ത​മി​ച്ചി​രു​ന്നു. ഭൂ​രി​പ​ക്ഷം സൈ​നി​ക​രും എ​ന്നെ​യു​പേ​ക്ഷി​ച്ചുപോ​യി​ക്ക​ള​ഞ്ഞി​രു​ന്നു. അ​വ​ശേ​ഷി​ച്ച ചു​രു​ക്കം ചി​ല​രാ​ണെ​ങ്കി​ല്‍ ഒ​രു ചു​വ​ടു​പോ​ലും മു​ന്നോ​ട്ടു വെ​ക്കാ​നാ​വാ​ത്ത​വി​ധം മോ​ശ​മാ​യ അ​വ​സ്ഥ​യി​ലാ​യി​രു​ന്നു. എ​ങ്കി​ലും ക്ഷ​മ​യോ​ടെ ഞാ​ൻ കാ​ത്തി​രു​ന്നു. നാ​ലു​വ​ർ​ഷ​ത്തെ കാ​ത്തി​രി​പ്പ് വെ​റു​തെ​യാ​യി​ല്ല. ഇ​രു​പ​ത്തി​മൂ​ന്നാം വ​യ​സ്സി​ലേ​ക്ക് ഞാ​ന്‍ കാ​ലെ​ടു​ത്തു​വെ​ച്ചി​രു​ന്നു. അ​പ്പോ​ഴാ​ണ് ആ​ദ്യ​മാ​യി ഞാ​നെ​ന്റെ മു​ഖ​ത്ത് ക​ത്തി​വെ​ച്ച​ത്. അ​പ്പോ​ഴാ​ണ് കാ​ബൂ​ൾ എ​ന്റെ കൈ​വ​ശം വ​ന്ന​തും. എ​ന്നാ​ലും ഒ​രേ​യൊ​രു കാ​ര്യം മാ​ത്രം ഈ ​ക​ല​ന്ദ​ര്‍ ഒ​രി​ക്ക​ലും കൈ​വി​ട്ടി​ല്ല. അ​താ​ണ് എ​ന്റെ ക​വി​ത. എ​ന്റെ ക​ഥ. ഞാ​നെ​ന്റെ ക​ഥ തു​ട​ര്‍ന്നും എ​ഴു​തി​ക്കൊ​ണ്ടേ​യി​രു​ന്നു. ഇ​ന്നു കാ​ല​ത്തു​പോ​ലും ഞാ​ൻ എ​ഴു​തി​യി​രു​ന്നു. എ​ഴു​തു​ന്ന സ​മ​യ​ത്ത് മ​യി​ലു​ക​ളു​ടെ വ​ലി​യൊ​രു കൂ​ട്ടം എ​നി​ക്ക് ചു​റ്റും ക​റ​ങ്ങി​ത്തി​രി​യു​ന്നു​ണ്ടാ​യി​രു​ന്നു. ഈ ​ദേ​ശ​ത്തെ മ​യി​ലു​ക​ളും കാ​റ്റും എ​നി​ക്കി​ഷ്ട​മാ​ണ്. ഒ​രി​ക്ക​ൽ ഫ​ർ​ഗാ​ന​യി​ൽ ഞാ​നൊ​രു അ​നാ​ഥ​നാ​യി അ​ല​ഞ്ഞു​കൊ​ണ്ടി​രി​ക്കു​മ്പോ​ള്‍ ഒ​രു മ​ല​മ്പ്ര​ദേ​ശ​ത്ത് കി​ട​ന്നു. എ​ഴു​താ​ൻ ക​ട​ലാ​സി​ല്ല. കൂ​ര്‍ത്ത​യൊ​രു ക​ല്ലെ​ടു​ത്ത് പാ​റ​യി​ൽ ത​ന്നെ ഞാ​നെ​ന്റെ ക​വി​ത കൊ​ത്തി​യെ​ഴു​തി. അ​തി​പ്പോ​ള്‍ ഈ​യൊ​രു നി​മി​ഷ​ത്തി​നും യോ​ജി​ക്കും.

    ന​മ്മെ​പ്പോ​ലെ എ​ത്ര​യോ ആ​ളു​ക​ള്‍

    ഈ ​വ​സ​ന്ത​കാ​ല​ത്തി​ല്‍ സം​സാ​രി​ച്ചി​ട്ടു​ണ്ട്

    എ​ന്നാ​ല്‍,

    ക​ണ്ണി​മ​യ്ക്കു​ന്ന നേ​ര​ത്തി​ല്‍

    അ​വ​ര്‍

    അ​പ്ര​ത്യ​ക്ഷ​രാ​യി.

    ന​മ്മ​ളോ

    ന​മ്മു​ടെ ധീ​ര​ത​യാ​ലും

    ശ​ക്തി​യാ​ലും

    ലോ​കം കീ​ഴ​ട​ക്കി.

     എ​ന്നാ​ലും,

    സ്വ​ര്‍ഗം പൂ​കു​മ്പോ​ള്‍

    ന​മ്മ​ളോ​ടൊ​പ്പ​മി​ത്

    കൊ​ണ്ടു​പോ​കി​ല്ല

    അ​താ​ണ് ഉ​ള്ള​തും ഇ​ല്ലാ​ത്ത​തും

    ന​മു​ക്ക്

    ജ​യി​ക്കാം ജീ​വി​ക്കാം ആ​ഘോ​ഷി​ക്കാം.

    ന​മ്മു​ടേ​താ​യി ഒ​ന്നു​മി​ല്ല

    ഒ​ന്നു​മി​ല്ലാ​തെ വ​ന്നു.

    ഒ​ന്നു​മി​ല്ലാ​തെ മ​ട​ങ്ങാം...

    എ​ന്റെ ജീ​വ​നേ​ക്കാ​ളും പ്രി​യ​പ്പെ​ട്ട സൈ​നി​ക​രേ,

    ഇ​നി​യും ചി​ല ദി​വ​സ​ങ്ങ​ൾ​ക്കു​ള്ളി​ൽ ഒ​രു പു​തി​യ യു​ഗം സൃ​ഷ്ടി​ക്കാ​ന്‍ പോ​വു​ക​യാ​ണ് നി​ങ്ങ​ൾ. ന​മ്മെ എ​തി​ര്‍ത്തു​നി​ല്‍ക്കു​ന്ന സൈ​ന്യം എ​ണ്ണ​ത്തി​ൽ ന​മ്മ​ളെ​ക്കാ​ളും പ​ത്തി​ര​ട്ടി കൂ​ടു​ത​ലാ​ണ്. ലോ​ദി​യോ​ടു പൊ​രു​തി​യ​പ്പോ​ഴും ഇ​തു ത​ന്നെ​യാ​യി​രു​ന്നു അം​ഗ​സം​ഖ്യ. എ​ന്നാ​ലും പ​ട​ച്ച​വ​ന്റെ അ​നു​ഗ്ര​ഹ​ത്താ​ൽ ന​മ്മ​ൾ വി​ജ​യം കൈ​വ​രി​ച്ചു. അ​തേ അ​വ​സ്ഥ​യാ​ണ് ഇ​പ്പോ​ഴും. എ​ന്നാ​ൽ ഒ​രു വ്യ​ത്യാ​സ​മു​ണ്ട്. ഞാ​നും നി​ങ്ങ​ളും ആ​ദ്യ​മാ​യി മു​സ്‌​ലിം​ക​ള​ല്ലാ​ത്ത ഒ​രു വ​ലി​യ സൈ​ന്യ​ത്തെ നേ​രി​ടാ​ന്‍ പോ​വു​ക​യാ​ണ്. ഇ​തു​വ​രെ ന​മ്മ​ൾ യു​ദ്ധം ചെ​യ്ത​തെ​ല്ലാം മു​സ്‌​ലിം​ക​ളു​മാ​യി​ട്ടാ​ണ്. ഇ​താ​ണ് മു​സ്‌​ലിം​ക​ള​ല്ലാ​ത്ത​വ​രു​മാ​യു​ള്ള ന​മ്മു​ടെ ആ​ദ്യ​ത്തെ യു​ദ്ധം. ഇ​താ​ണ് ന​മ്മു​ടെ അ​വ​സാ​ന​ത്തെ യു​ദ്ധം.

    ഹി​ന്ദു​സ്ഥാ​നി​ൽ നാം ​സ്ഥാ​പി​ച്ച സാ​മ്രാ​ജ്യ​ത്തി​ൽ ഇ​തു​മാ​ത്ര​മാ​ണ് ഒ​രേ​യൊ​രു ത​ട​സ്സം. പ​ട​ച്ച​വ​ന്റെ കാ​രു​ണ്യ​ത്താ​ൽ ഇ​തും ന​മ്മ​ള്‍ക്കു ത​ക​ര്‍ത്തെ​റി​യാം. ശ​രീ​രം​കൊ​ണ്ടും മ​ന​സ്സു​കൊ​ണ്ടും ദു​ർ​ബ​ല​രാ​യി​ട്ടു​ള്ള നി​ങ്ങ​ളെ പ​ട​ച്ച​വ​ന്റെ പേ​രി​ല്‍ ഞാ​ൻ ക്ഷ​ണി​ക്കു​ക​യാ​ണ്. ഇ​തി​ൽ ന​മ്മ​ള്‍ ജ​യി​ച്ചാ​ൽ, നാം ​ത​ന്നെ ഈ ​ഹി​ന്ദു​സ്ഥാ​ന്റെ ച​രി​ത്ര​മെ​ഴു​തു​ന്ന ര​ച​യി​താ​ക്ക​ളാ​യി മാ​റും. കാ​ല​മു​ള്ളി​ട​ത്തോ​ളം ഈ ​വി​ശാ​ല​മാ​യ രാ​ജ്യ​ത്തി​ന്റെ ച​രി​ത്രം എ​ന്നെ​ന്നേ​ക്കു​മാ​യി ന​മ്മ​ളാ​ല്‍ മാ​റ്റ​പ്പെ​ടും. ഈ ​വി​ശു​ദ്ധ ദൗ​ത്യ​ത്തി​ൽ പ​ട​ച്ച​വ​ന്‍ ന​മ്മെ ഒ​രി​ക്ക​ലും കൈ​വി​ടി​ല്ലെ​ന്ന് ഉ​റ​പ്പാ​യും ഞാ​ന്‍ വി​ശ്വ​സി​ക്കു​ന്നു.

    ഈ ​പു​ണ്യ​പ്ര​വൃ​ത്തി​ക്കാ​യി എ​ന്റെ ഒ​രേ​യൊ​രു സ​ന്തോ​ഷം ബ​ലി​യ​ർ​പ്പി​ക്കാ​ന്‍ ഞാ​ൻ മു​തി​ര്‍ന്നു. ഇ​ന്ന​ത്തോ​ടെ ഞാ​ൻ മ​ദ്യ​പാ​നം നി​ർ​ത്തു​ക​യാ​ണ്. മ​ദ്യ​വും അ​ഫീ​നും എ​നി​ക്ക് മ​തി​യാ​യി. ഇ​ന്ന് നി​ങ്ങ​ളോ​ടൊ​പ്പം എ​ന്റെ അ​വ​സാ​ന​ത്തെ മ​ദ്യ​പാ​ന​മാ​ണ്. കാ​ബൂ​ളി​ല്‍നി​ന്ന് വീ​പ്പ​ക​ണ​ക്കി​ന് വീ​ഞ്ഞ് ഇ​റ​ക്കു​മ​തി ചെ​യ്തി​ട്ടു​ണ്ട്. അ​തെ​ല്ലാം കു​ടി​ച്ചു​തീ​ര്‍ക്കു​ക. ഇ​നി ഏ​താ​നും ദി​വ​സ​ങ്ങ​ൾ​ക്കു​ള്ളി​ൽ ശ​ത്രു​വി​ന്റെ ചോ​ര​പ്പു​ഴ ഇ​വി​ടെ​യൊ​ഴു​കും. അ​തി​നു നാ​ന്ദി​യാ​യി ഇ​ന്നി​വി​ടെ മ​ദ്യ​പ്പു​ഴ ഒ​ഴു​ക​ട്ടെ. എ​ന്നാ​ല്‍, ഓ​ര്‍ത്തു​വെ​ച്ചോ​ളൂ, ഇ​താ​ണ് ന​മ്മു​ടെ അ​വ​സാ​ന​ത്തെ മ​ദ്യ​സ​ല്‍ക്കാ​രം. ഇ​നി​യൊ​രി​ക്ക​ലും മ​ദ്യം തൊ​ടി​ല്ലെ​ന്ന് വി​ശു​ദ്ധ ഗ്ര​ന്ഥ​ത്തി​നു​മേ​ലെ സ​ത്യംചെ​യ്ത് യു​ദ്ധ​ത്തി​നി​റ​ങ്ങു​ക.6 ഇ​ത് മ​ണ്ണി​ന് വേ​ണ്ടി​യു​ള്ള യു​ദ്ധ​മ​ല്ല. ന​മ്മു​ടെ മ​ത​ത്തി​നു വേ​ണ്ടി​യു​ള്ള യു​ദ്ധം7. അ​തു മാ​ത്രം മ​റ​ക്കാ​തി​രി​ക്കു​ക.

    അ​വ​സാ​ന​മാ​യി ഒ​രു വാ​ക്കു കൂ​ടി. ഈ ​ഹി​ന്ദു​സ്ഥാ​നി​ൽ പു​തി​യൊ​രു ച​രി​ത്ര​മെ​ഴു​ത​പ്പെ​ടാ​ൻ പോ​കു​ന്ന ഈ ​നി​മി​ഷ​ത്തി​ല്‍, ന​മ്മു​ടെ വി​ജ​യ​ത്തി​നാ​യി നി​ങ്ങ​ളോ​രോ​രു​ത്ത​രും നി​ങ്ങ​ളു​ടെ ജീ​വ​ൻ​പോ​ലും ത്യ​ജി​ക്കാ​ൻ ത​യാ​റാ​ണെ​ന്ന് വി​ശു​ദ്ധ ഗ്ര​ന്ഥം തൊ​ട്ട് സ​ത്യം ചെ​യ്യ​ണം. വി​ജ​യി​ച്ചാ​ല്‍ ദൈ​വ​നാ​മം പ്ര​തി​ഷ്ഠി​ക്കു​ന്ന​വ​രാ​കാം. പ​രാ​ജ​യ​പ്പെ​ട്ടാ​ൽ ന​മു​ക്ക് ര​ക്ത​സാ​ക്ഷി​ക​ളാ​കാം. എ​ന്തു സം​ഭ​വി​ച്ചാ​ലും അ​ത് ന​മ്മു​ടെ വി​മോ​ച​ന​ത്തി​നു​ള്ള പ​രി​ഹാ​ര​മാ​യി​രി​ക്കും.

    വി​ജ​യം അ​ല്ലെ​ങ്കി​ൽ വീ​ര​മൃ​ത്യു. അ​ല്ലാ​ഹു അ​ക്ബ​ര്‍.

    ജ​ഹാ​ൻ​പ​നാ​ഹ് ഗീ​ത്തി സി​ത്താ​നി ഫി​ർ​െ​ദൗ​സ് മ​ക്കാ​നി ബാ​ബ​ര്‍ ബാ​ദു​ഷ ഗാ​സി​യു​ടെ ഇ​ടി​മു​ഴ​ക്കം നി​റ​ഞ്ഞ ശ​ബ്ദ​ത്തെ തു​ട​ര്‍ന്ന് പ​തി​നാ​യി​രം പ​ട​യാ​ളി​ക​ളു​ടെ വീ​ര​മു​ഴ​ക്കം അ​ന്ത​രീ​ക്ഷ​ത്തി​ൽ നി​റ​ഞ്ഞു​നി​ന്നു.

    മൊഴിമാറ്റം: എ.കെ. റിയാസ് മുഹമ്മദ്

    (അ​വ​സാ​നി​ച്ചു)

    1. മ​അ്ജൂ​ന്‍ –ആ​ഫീ​ന്‍, നെ​യ്യ്, പ​ഞ്ച​സാ​ര എ​ന്നി​വ ക​ല​ര്‍ന്ന ല​ഹ​രി പ​ദാ​ർ​ഥം.

    2. റ​യ്യ​ത്ത് –ക​ര്‍ഷ​ക​ന്‍

    3. പ​ഴ​ങ്ങ​ളോ​ട് ഉ​ല്‍ക്ക​ട​മാ​യ ആ​ഗ്ര​ഹ​മു​ള്ള​യാ​ളാ​യി​രു​ന്നു ബാ​ബ​ര്‍. ഫ​ർ​ഗാ​ന​യി​ലെ സ​ബ​ര്‍ജ​ന്‍, മു​ന്തി​രി, ത​ണ്ണി​മ​ത്ത​ൻ, സ​മ​ർ​ഖ​ണ്ഡി​ലെ ആ​പ്പി​ൾ എ​ന്നി​വ അ​ദ്ദേ​ഹ​ത്തി​ന് ഹി​ന്ദു​സ്ഥാ​നി​ൽ അ​ല​ഭ്യ​മാ​യി​രു​ന്നു. ഫ​ർ​ഗാ​ന​യി​ലെ മാ​ർ​ഗി​ലാ​ൻ ന​ഗ​ര​ത്തി​ലെ മാ​ത​ള​പ്പ​ഴ​ത്തി​നു തു​ല്യ​മാ​യി മ​റ്റൊ​ന്നി​ല്ല​യെ​ന്ന് ത​ന്റെ ആ​ത്മ​ക​ഥ​യി​ല്‍ പ​ല​യി​ട​ത്തും അ​ദ്ദേ​ഹം പ​രാ​മ​ർ​ശി​ക്കു​ന്നു​ണ്ട്. ഒ​ടു​വി​ൽ ത​ന്റെ കു​ടും​ബ​ത്തെ കാ​ണാ​ൻ ബാ​ബ​റി​ന് മൂ​ന്നു​വ​ർ​ഷം കാ​ത്തി​രി​ക്കേ​ണ്ടി വ​ന്നു. അ​തി​നു​ശേ​ഷ​വും അ​ദ്ദേ​ഹ​ത്തി​ന് കാ​ബൂ​ൾ കാ​ണാ​ന്‍ സാ​ധി​ച്ചി​ല്ല.

    സ്വ​യം നാ​ടോ​ടി​യാ​ണെ​ന്നൊ​ക്കെ പ​റ​ഞ്ഞെ​ങ്കി​ലും അ​ദ്ദേ​ഹ​ത്തി​ന്റെ ഹൃ​ദ​യം കാ​ബൂ​ളി​ലാ​യി​രു​ന്നു. ഈ ​ഹി​ന്ദു​സ്ഥാ​നി​ലെ ചു​ട്ടു​പൊ​ള്ളു​ന്ന വെ​യി​ലും ക​ന​ത്ത മ​ഴ​യും അ​ദ്ദേ​ഹം ഇ​ഷ്ട​പ്പെ​ട്ടി​രു​ന്നി​ല്ല. കാ​ബൂ​ളി​ന്റെ മ​നോ​ഹാ​രി​ത അ​ദ്ദേ​ഹ​ത്തി​ന് ഇ​വി​ടെ കാ​ണാ​ൻ ക​ഴി​ഞ്ഞി​ല്ല. ഒ​രു ക​വി​യാ​യ ബാ​ബ​റി​ന് ഹി​ന്ദു​സ്ഥാ​നി​ലെ പ​ര​ന്ന​തും പൊ​ടി​നി​റ​ഞ്ഞ​തു​മാ​യ ഭൂ​മി ഇ​ഷ്ട​പ്പെ​ട്ടി​ല്ല. നി​മ്നോ​ന്ന​ത പ്ര​ദേ​ശ​മാ​ണ് കാ​ബൂ​ള്‍. ചു​റ്റി​ലും മ​ല​ക​ള്‍. കു​തി​ര​പ്പു​റ​ത്ത് ക​യ​റി ഇ​രു​ന്നാ​ൽ മ​രു​ഭൂ​മി. അ​ദ്ദേ​ഹ​ത്തി​ന്റെ ഹൃ​ദ​യം കാ​ബൂ​ളി​നാ​യി കൊ​തി​ച്ചു. താ​ന്‍ മ​ര​ണ​പ്പെ​ട്ടാ​ല്‍ കാ​ബൂ​ളി​ല്‍ ഖ​ബ​റ​ട​ക്കം ചെ​യ്യ​ണ​മെ​ന്ന് മ​ര​ണ​ക്കി​ട​ക്ക​യി​ൽ വെ​ച്ച് അ​ദ്ദേ​ഹം വ്യ​ക്ത​മാ​യി പ​റ​ഞ്ഞു. പ​ക്ഷേ, അ​ദ്ദേ​ഹം ആ​ഗ്ര​ഹി​ച്ച​തു​പോ​ലെ ജീ​വി​ച്ചി​രി​ക്കു​മ്പോ​ൾ പി​ന്നീ​ടൊ​രി​ക്ക​ലും അ​ദ്ദേ​ഹ​ത്തി​ന് കാ​ബൂ​ൾ കാ​ണാ​ൻ സാ​ധി​ച്ചി​ല്ല. ശ​രീ​രം മാ​ത്ര​മാ​ണ് കാ​ബൂ​ളി​ലേ​ക്ക് പോ​യ​ത്.

    4. ബാ​ബ​ർ ത​ന്റെ സം​ഭാ​ഷ​ണ​ത്തി​ൽ പ​രാ​മ​ര്‍ശി​ക്കു​ന്ന മ​ഞ്ഞു​വീ​ഴ്ച​യു​ടെ സ​മ​യ​ത്ത് പാ​റ​ക​ൾ​ക്കി​ട​യി​ൽ ഒ​രാ​ൾ​ക്ക് മാ​ത്രം സു​ര​ക്ഷി​ത​മാ​യി ഒ​ളി​ക്കാ​ൻ ക​ഴി​യു​ന്ന ഒ​രു സ്ഥ​ല​മു​ണ്ടെ​ന്ന് മ​ന​സ്സി​ലാ​ക്കു​ന്നു. ഒ​രു പാ​റ​യി​ടു​ക്കാ​യി​രു​ന്നു അ​ത്. പ​ട​യാ​ളി​ക​ൾ ബാ​ബ​റി​നോ​ട് ആ ​വി​ട​വി​ൽ പോ​യി ത​ങ്ങാ​ന്‍ പ​റ​യു​ന്നു. മ​ഞ്ഞു​വീ​ഴ്ച​യു​ടെ സ​മ​യ​ത്ത് രാ​ത്രി മു​ഴു​വ​ൻ തു​റ​സ്സാ​യ സ്ഥ​ല​ത്ത് ത​ങ്ങി​യാ​ൽ മ​ര​ണം ഉ​റ​പ്പാ​ണ്. ഞ​ങ്ങ​ൾ മ​ര​ണം വ​രി​ക്കാം, പ​ക്ഷേ ത​ല​വ​നാ​യ നി​ങ്ങ​ൾ മ​രി​ക്ക​രു​ത് എ​ന്നു​പ​റ​യു​ന്നു സൈ​ന്യാ​ധി​പ​ന്മാ​ർ. ജീ​വി​ത​മോ മ​ര​ണ​മോ, അ​തെ​ന്തു​ത​ന്നെ​യാ​യാ​ലും, നി​ങ്ങ​ളോ​ടൊ​പ്പ​മാ​ണെ​ന്നും എ​ന്റെ മാ​ത്രം ര​ക്ഷ​യെ​ന്ന പ​റ​ച്ചി​ലി​നു​ത​ന്നെ ഇ​ട​മി​ല്ലെ​ന്നും പ​റ​ഞ്ഞ് ബാ​ബ​ർ അ​തു നി​ര​സി​ക്കു​ന്നു. പി​ന്നീ​ട് ഭാ​ഗ്യ​വ​ശാ​ല്‍ –ബാ​ബ​റി​ന്റെ ഭാ​ഷ​യി​ൽ പ​റ​ഞ്ഞാ​ൽ ‘പ​ട​ച്ച​വ​ന്റെ കൃ​പ​യാ​ൽ’– ആ ​പാ​റ​യി​ടു​ക്ക് ഒ​രു ഗു​ഹ​യാ​ണെ​ന്ന് മ​ന​സ്സി​ലാ​ക്കു​ന്നു. ശേ​ഷം എ​ല്ലാ പ​ട​യാ​ളി​ക​ളും അ​തി​ൽ ചെ​ന്ന് ത​ങ്ങു​ന്നു. രാ​വി​ല​ത്തോ​ടെ മ​ഞ്ഞു​വീ​ഴ്ച അ​ക​ലു​ന്നു.

    5. ച​ഗ്താ​യ് –ബാ​ബ​റി​ന്റെ മാ​തൃ​ഭാ​ഷ. ആ ​ഭാ​ഷ​യി​ലാ​ണ് ബാ​ബ​ർ ത​ന്റെ ആ​ത്മ​ക​ഥ​യാ​യ ബാ​ബ​ർ​നാ​മ എ​ഴു​തി​യ​ത്. പി​ന്നീ​ട് അ​ക്ബ​റി​ന്റെ നി​ർ​ദേ​ശ​പ്ര​കാ​രം അ​ത് പേ​ര്‍ഷ്യ​ന്‍ ഭാ​ഷ​യി​ലേ​ക്ക് മൊ​ഴി​മാ​റ്റം ചെ​യ്യ​പ്പെ​ട്ടു. ഇ​ന്ന് ച​ഗ്താ​യ് ഭാ​ഷ ഉ​പ​യോ​ഗ​ത്തി​ലി​ല്ല. നാ​മാ​വ​ശേ​ഷ​മാ​യി.

    6. അ​ന്ന് ബാ​ബ​റി​നൊ​പ്പം 400 സൈ​നി​ക​ര്‍ മ​ദ്യ​പാ​നം വ​ർ​ജി​ക്കു​മെ​ന്ന് പ്ര​തി​ജ്ഞ​യെ​ടു​ത്തു.

    7. ആ ​യു​ദ്ധം നേ​രി​ടാ​ന്‍ അ​ങ്ങ​നെ പ​റ​യു​ക​യ​ല്ലാ​തെ ബാ​ബ​റി​നു മു​ന്നി​ല്‍ മ​റ്റൊ​രു വ​ഴി​യി​ല്ലാ​യി​രു​ന്നു. അ​ദ്ദേ​ഹ​ത്തോ​ടൊ​പ്പ​മു​ണ്ടാ​യി​രു​ന്ന ഒ​രാ​ള്‍ക്കു​പോ​ലും യു​ദ്ധ​ത്തി​ൽ ഏ​ർ​പ്പെ​ടാ​ൻ ആ​ഗ്ര​ഹ​മു​ണ്ടാ​യി​രു​ന്നി​ല്ല. അ​തി​നാ​ലാ​ണ് സൈ​നി​ക​രെ അ​ത്ത​ര​ത്തി​ൽ പ്ര​ചോ​ദി​പ്പി​ക്കാ​ൻ ബാ​ബ​ർ ത​ന്റെ ജീ​വി​ത​ത്തി​ലാ​ദ്യ​മാ​യി മ​ത​ത്തെ ഉ​പ​യോ​ഗി​ച്ച​ത്. അ​ത് വെ​റും വാ​ക്ക​ല്ലെ​ന്ന് തെ​ളി​യി​ക്കാ​നാ​യി അ​ദ്ദേ​ഹ​ത്തി​ന് ത​ന്റെ ഇ​ഷ്ട​ങ്ങ​ളാ​യ വീ​ഞ്ഞും അ​ഫീ​നും ത്യ​ജി​ക്കേ​ണ്ടി​വ​ന്നു.

