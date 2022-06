9mm ബെരേറ്റ

ഇ​​ന്ത്യ​​ന്‍ പ​​ര്യ​​ട​​നം

"പു​​സ്ത​​ക​​ങ്ങ​​ള്‍ ക​​ണ്ടു​​പി​​ടി​​ക്ക​​പ്പെ​​ടു​​ന്ന​​തി​​നും മു​​മ്പ് ഗ്ര​​ന്ഥ​​ശാ​​ല​​ക​​ള്‍ നി​​ർ​മി​​ക്ക​​പ്പെ​​ട്ടി​​രു​​ന്നെ​​ങ്കി​​ല്‍, ക​​ലാ​​പ​​പ്രി​​യ​​ര്‍ അ​​തെ​​ല്ലാം ബോം​​ബ്‌ നി​​ർ​മാ​​ണ​​ശാ​​ല​​ക​​ളാ​​ക്കി​​യേ​​നെ."



തൊ​​ണ്ണൂ​​റ്റി എ​​ട്ടാം പേ​​ജി​​ലെ അ​​വ​​സാ​​ന​​വാ​​ച​​കം വാ​​യി​​ച്ച​ശേ​​ഷം അ​​ലീ​​സി​​യ ഗ​​ര്‍സ പു​​സ്ത​​കം അ​​ട​​ച്ചു​വെ​​ച്ചു. ഇ​​തി​​നി​​ടെ ഫ്ലൈ​​റ്റ് ലാ​​ന്‍ഡ്‌ ചെ​​യ്യാ​​ന്‍ പോ​​കു​​ന്ന​​തി​​ന്‍റെ അ​​റി​​യി​​പ്പ് വ​​ന്നി​​രു​​ന്നു. സാ​​ന്‍ഫ്രാ​​ന്‍സി​​സ്കോ​​യി​​ല്‍നി​​ന്ന് അ​​ഹ​​മ്മ​​ദാ​​ബാ​​ദി​​ലേ​​ക്കു​​ള്ള യാ​​ത്ര അ​​വ​​ള്‍ക്ക് ഒ​​ട്ടും വി​​ര​​സ​​മാ​​യി​​രു​​ന്നി​​ല്ല. വാ​​യി​​ച്ചും ഉ​​റ​​ങ്ങി​​യും ഓ​​ർ​മ​​ക​​ളെ താ​​ലോ​​ലി​​ച്ചും ഇ​​രു​​പ​​ത്തി​​നാ​​ല് മ​​ണി​​ക്കൂ​​റും മു​​പ്പ​​ത് മി​​നി​​റ്റും ആ​​കാ​​ശ​​യാ​​ത്ര​​യി​​ലു​​ട​​നീ​​ളം അ​​വ​​ള്‍ സ​​ന്തോ​​ഷ​​വ​​തി​​യാ​​യി​​രു​​ന്നു.

ശി​​വ​​റാം ഗോ​​ദ്ര അ​​റൈ​​വ​​ലി​​ന്റെ നി​​ശ്ശ​​ബ്ദ​​ത​​യി​​ല്‍ അ​​ലീ​​സി​​യ ഗ​​ര്‍സ​​യെ കാ​​ത്തു​നി​​ന്നു. വ​​ര്‍ഷ​​ങ്ങ​​ള്‍ക്കു ശേ​​ഷ​​മാ​​ണ് ഇ​​രു​​വ​​രും കാ​​ണാ​​ന്‍ പോ​​കു​​ന്ന​​ത്. ഫേ​​സ്‌​​ടൈ​​മി​​ല്‍പോ​​ലും അ​​വ​​ള്‍ വ​​രാ​​ന്‍ കൂ​​ട്ടാ​​ക്കി​​യി​​രു​​ന്നി​​ല്ല. കൂ​​ടു​​ത​​ല്‍ ത​​ടി വെ​ച്ച ഗ​​ര്‍സ​​യെ​​യാ​​ണ് ശി​​വ​​റാം പ്ര​​തീ​​ക്ഷി​​ച്ചി​​രു​​ന്ന​​തെ​​ങ്കി​​ലും ഷോ ​​സ്റ്റോ​​പ്പ​​റു​​ടെ ശ​​രീ​​ര​​ഭാ​​ഷ​​യോ​​ടെ​​യാ​​ണ് അ​​ലീ​​സി​​യ ഗ​​ര്‍സ അ​​യാ​​ളു​​ടെ മു​​ന്നി​​ല്‍ പ്ര​​ത്യ​​ക്ഷ​​പ്പെ​​ട്ട​​ത്. ഗോ​ഗ​​ള്‍സ് വെ​​ച്ച​​തി​​നാ​​ല്‍ അ​​വ​​ളു​​ടെ ക​​ണ്ണു​​ക​​ളി​​ലെ ചേ​​തോ​​വി​​കാ​​രം അ​​യാ​​ള്‍ക്ക് ശ​​രി​​ക്കും കാ​​ണാ​​ന്‍ ക​​ഴി​​ഞ്ഞി​​ല്ല. ബാ​​ക്പാ​​ക്കും ട്രോ​​ളി​ബാ​​ഗും കാ​​റി​​ലേ​​ക്ക് ക​​യ​​റ്റി​​യ​ശേ​​ഷം ശി​​വ​​റാം അ​​വ​​രെ നോ​​ക്കി നി​​ന്നു. സ​​ര്‍ദാ​​ര്‍ വ​​ല്ല​​ഭ​ഭാ​​യ് പ​​ട്ടേ​​ല്‍ അ​​ന്താ​​രാ​​ഷ്ട്ര വി​​മാ​​ന​​ത്താ​​വ​​ള​​ത്തി​​ന്റെ കാ​​ര്‍ പാ​​ര്‍ക്കി​ങ്ങി​​ല്‍വെ​​ച്ച് അ​​ലീ​​സി​​യ പൊ​​ടു​​ന്ന​​നെ അ​​യാ​​ളെ കെ​​ട്ടി​​പ്പി​​ടി​​ച്ചു. ബേ ​​ഏ​രി​​യ​​യി​​ലേ​​തുപോ​​ലു​​ള്ള കു​​ളി​​ര്‍ക്കാ​​റ്റ് ഇ​​രു​​വ​​ര്‍ക്കും അ​​നു​​ഭ​​വ​​പ്പെ​​ട്ടു.

"ന​​മ്മ​​ള്‍ നേ​​രെ പോ​​കു​​ന്ന​​ത് പോ​​ര്‍ബ​​ന്തറി​​ലേ​​ക്കാ​​ണോ?"

"അ​​ല്ല, ഗോ​​ധ്ര​​യി​​ലെ എ​​ന്‍റെ ത​​റ​​വാ​​ട് വീ​​ട് കാ​​ണേ​​ണ്ടേ? അ​​വി​​ടെ അ​​ടു​​ത്ത് ഹോ​​ട്ട​​ല്‍ പ​​റ​​ഞ്ഞി​​ട്ടു​​ണ്ട്."

"ഇ​​വി​​ടു​​ന്ന് എ​​ത്ര സ​​മ​​യം എ​​ടു​​ക്കും?"

"ട്രാ​​ഫി​​ക്‌ ജാം ​​ഇ​​ല്ലെ​​ങ്കി​​ല്‍ ര​​ണ്ട​​ര മ​​ണി​​ക്കൂ​​ര്‍."

കാ​​റി​​ലി​​രു​​ന്ന് അ​​പ്പോ​​ള്‍മാ​​ത്രം പ​​രി​​ച​​യ​​പ്പെ​​ട്ട​​വ​​രെ​പ്പോ​​ലെ ഇ​​രു​​വ​​രും സം​​സാ​​രി​​ച്ചു​കൊ​​ണ്ടി​​രു​​ന്നു.

"സ​​ബ​​ര്‍മ​​തി ആ​​ശ്ര​​മ​​ത്തി​​ലേ​​ക്ക് ഇ​​വി​​ട​​ന്ന് അ​​ധി​​കം ദൂ​​ര​​മു​​ണ്ടോ?"

"ഇ​​ല്ല, ഏ​​ഴു കി​​ലോ​​മീ​​റ്റ​​ര്‍."

"ഗോ​​ധ്ര​​യി​​ല്‍നി​​ന്ന് തി​​രി​​ച്ചു​വ​​രേ​​ണ്ടി​വ​​രും അ​​ല്ലേ?"

"അ​​തെ. ഞാ​​ന്‍ എ​​ല്ലാം ഏ​​ര്‍പ്പാ​​ടാ​​ക്കി​​യി​​ട്ടു​​ണ്ട്, സ​​മാ​​ധാ​​ന​​മാ​​യി​​രി​​ക്ക്."

അ​​ലീ​സി​​യ ഗ​​ര്‍സ ത​​ന്‍റെ നീ​​ണ്ട വി​​ര​​ലു​​ക​​ള്‍കൊ​​ണ്ട് ശി​​വ​​റാം ഗോ​​ദ്ര​​യു​​ടെ ക​​വി​​ളി​​ല്‍ തൊ​​ട്ടു. "നി​​ന്‍റെ നാ​​ട് കാ​​ണ​​ണ​​മെ​​ന്ന് എ​​ത്ര കാ​​ല​​മാ​​യു​​ള്ള ആ​​ഗ്ര​​ഹ​​മാ​​ണ്. ഇ​​പ്പോ​​ഴെ​​ങ്കി​​ലും അ​​തി​​നു സാ​​ധി​​ച്ച​​ല്ലോ. അ​​തി​​ന്‍റെ എ​​ക്സൈ​​റ്റ്മെ​​ന്‍റ് ഉ​​ണ്ട്. ഈ ​​കാ​​ല​​മ​​ത്ര​​യും ഞാ​​ന്‍ ഗാ​​ന്ധി​​ജി​​യെ വാ​​യി​​ക്കു​​ക​​യായി​​രു​​ന്നു. നി​​ന്നെ​​യും മ​​ഹാ​​ത്മാ​​വി​​നെ​​യും രൂ​​പ​​പ്പെ​​ടു​​ത്തി​​യ സ്ഥ​​ലം എ​​നി​​ക്കും ഏ​​റെ പ്രി​​യ​​പ്പെ​​ട്ട​​താ​​ണ്."

"ഗു​​ജ​​റാ​​ത്ത് ലോ​​കം കീ​​ഴ​​ട​​ക്കാ​​ന്‍ വെ​​മ്പ​​ല്‍ കൊ​​ള്ളു​​ന്ന​​വ​​രു​​ടെ മ​​ണ്ണാ​​ണ്." ശി​​വ​​റാം ഗോ​​ദ്ര സ്നേ​​ഹ​​പൂ​​ർ​വം പ​​റ​​ഞ്ഞു.

"പ​​ക്ഷേ, നി​​ങ്ങ​​ള്‍ക്കി​​പ്പോ​​ള്‍ വ​​ലി​​യ പ്ര​​തി​​മ​​ക​​ള്‍ സ്ഥാ​​പി​​ക്കു​​ന്ന​​തി​​ല​​ല്ലേ ക​​മ്പം."

"നി​​ങ്ങ​​ള്‍ക്ക് സ്റ്റാ​ച്യു ഓ​​ഫ് ലി​​ബ​​ര്‍ട്ടി ഉ​​ണ്ട​​ല്ലോ?"

"അ​​ത് ഞ​​ങ്ങ​​ള്‍ നി​​ർ​മി​​ച്ച​​ത​​ല്ല, സ​​മ്മാ​​നം കി​​ട്ടി​​യ​​താ​​ണ്."

"നീ ​​വ​​ല്ലാ​​തെ മാ​​റി​​പ്പോ​​യി ഗ​​ര്‍സ."

ഒ​​രു ച​​ര​​ക്കു​ലോ​​റി അ​​വ​​രെ പേ​​ടി​​പ്പി​​ക്കും വി​​ധം തൊ​​ട്ട​​രി​​കി​​ലൂ​​ടെ ക​​ട​​ന്നു​പോ​​യി.

"ഏ​​തെ​​ങ്കി​​ലും ഒ​​രാ​​ളു​​ടെ അ​​ശ്ര​​ദ്ധ മ​​തി അ​​ല്ലേ..." അ​​ലീ​​സി​​യ ഗ​​ര്‍സ പ​​റ​​ഞ്ഞു. ശി​​വ​​റാം മ​​റു​​പ​​ടി​​യെ​​ന്നോ​​ണം കാ​​റി​​ന്‍റെ സ്റ്റീ​​രി​​യോ തു​​റ​​ന്നു. ആ​​ഡം ലെ​​വി​​ന്റെ പാ​​ട്ട് മു​​ഴ​​ങ്ങി. അ​​വ​​ള്‍ക്കു ഏ​​റ്റ​​വും പ്രി​​യ​​പ്പെ​​ട്ട പോ​​പ്പ് ഗാ​​നം...

ഒ​​രി​​ക്ക​​ല്‍ അ​​ലാ​​മോ​​യി​​ല്‍നി​​ന്ന് എ​​ല്‍.​എ ​വ​​രെ ഇ​​രു​​വ​​രും മാ​​റി മാ​​റി ഡ്രൈ​​വ് ചെ​​യ്തു പോ​​യ​​പ്പോ​​ള്‍ ഗ​​ര്‍സ കാ​​റി​​ല്‍ വെ​ച്ച അ​​തേ ഗാ​​നം. അ​​വ​​ള്‍ക്ക് അ​​ത് കേ​​ട്ട​​പ്പോ​​ള്‍ വ​​ല്ലാ​​ത്ത സ​​ന്തോ​​ഷം തോ​​ന്നി.

"പ്രി​​യ​​മു​​ള്ള​​വ​​രു​​ടെ കു​​ട്ടി​​ക്കാ​​ലം തി​​ര​​ഞ്ഞു പോ​​കു​​ന്ന​​തി​​നൊ​​പ്പം മ​​റ്റൊ​​രു ഭ്രാ​​ന്തു​കൂ​​ടി എ​​ന്നെ പു​​തു​​താ​​യി പി​​ടി​കൂ​​ടി​​യി​​ട്ടു​​ണ്ട് ശി​​വ​​റാം. ആ​​ത്മ​​ക​​ഥ​​ക​​ളു​​ടെ വാ​​യ​​ന."

"ആ​​ത്മ​​ക​​ഥ​​ക​​ളെ​​ല്ലാം നു​​ണ​​ക​​ള്‍ അ​​ല്ലേ?"

"ജീ​​വി​​ത​​മ​​ല്ലേ ഏ​​റ്റ​​വും വ​​ലി​​യ നു​​ണ."

അ​​യാ​​ള്‍ അ​​ൽ​പ​​നേ​​ര​​ത്തേ​​ക്ക് ഒ​​ന്നും മി​​ണ്ടി​​യി​​ല്ല. അ​​വ​​ര്‍ക്കി​​ട​​യി​​ല്‍ ആ​​ഡം ലെ​​വി​​ന്‍ പാ​​ടി​ക്കൊ​​ണ്ടി​​രു​​ന്നു.

"ആ​​ധി മാ​​റാ​​ത്ത മ​​നു​​ഷ്യ​​രെ​പ്പോ​​ലെ നീ ​​വ​​ല്ലാ​​തെ മെ​​ലി​​ഞ്ഞി​​രി​​ക്കു​​ന്നു."

''ആ​​ധി​​യൊ​​ന്നു​​മി​​ല്ല. ദി ​​എ​​ത്തി​​ക്സ് ഓ​​ഫ് ഡ​​യ​​റ്റ് വാ​​യി​​ച്ച​​തി​​ല്‍ പി​​ന്നെ​​യു​​ണ്ടാ​​യ മാ​​റ്റ​​മാ​​ണ്."

"അ​​ങ്ങ​നെ​​യൊ​​രു പു​​സ്ത​​കം ഞാ​​ന്‍ കേ​​ട്ടി​​ട്ടി​​ല്ല."

"ഞാ​​നും കേ​​ട്ടി​​ട്ടി​​ല്ലാ​​യി​​രു​​ന്നു. ഗാ​​ന്ധി​​ജി​​യു​​ടെ ആ​​ത്മ​​ക​​ഥ​​യി​​ല്‍നി​​ന്നാ​​ണ് എ​​നി​​ക്കീ പു​​സ്ത​​ക​​ത്തെ​ക്കു​​റി​​ച്ചു​​ള്ള അ​​റി​​വ് കി​​ട്ടി​​യ​​ത്. ഹ​​വാ​​ഡ് വി​​ല്യം​​സി​​ന്‍റെ പു​​സ്ത​​കം സം​​ഘ​​ടി​​പ്പി​​ക്കാ​​ന്‍ ഞാ​​ന്‍ വ​​ള​​രെ പാ​​ടു​​പെ​​ട്ടു."

ശി​​വ​​റാം ചി​​രി​​ച്ചു. സ്നേ​​ഹ​​പൂ​​ർ​വം കൈ ​​അ​​വ​​ളു​​ടെ തു​​ട​​യി​​ല്‍ വെ​​ച്ചു. അ​​ലീ​​സി​​യ പി​​ന്നെ​​യൊ​​ന്നും സം​​സാ​​രി​​ച്ചി​​ല്ല. വാ​​ഹ​​ന​​ത്തി​​ന്റെ വേ​​ഗ​​ത കു​​റ​​ഞ്ഞു. ശി​​വ​​റാം ഗോ​​ദ്ര എ​​ന്തോ ആ​​ലോ​​ച​​ന​​യി​​ലാ​​യി​​രു​​ന്നു. അ​​യാ​​ള്‍ എ​​ന്താ​​ണ് ചി​​ന്തി​​ക്കു​​ന്ന​​തെ​​ന്ന് ചി​​ന്തി​​ക്കു​​ക​​യാ​​യി​​രു​​ന്നു അ​​ലീ​​സി​​യ. അ​​ങ്ങ​നെ ഏ​​താ​​നും നി​​മി​​ഷ​​ങ്ങ​​ള്‍ ക​​ട​​ന്നു​പോ​​യി. പൊ​​ടു​​ന്ന​​നെ കു​​ട്ടി​​ക​​ള്‍ സം​​സാ​​രി​​ച്ചു തു​​ട​​ങ്ങും​പോ​​ലെ മു​​മ്പും പി​​മ്പും ആ​​ലോ​​ചി​​ക്കാ​​തെ​​യെ​​ന്നോ​​ണം ശി​​വ​​റാം പ​​റ​​ഞ്ഞു:

"ഗോ​​ധ്ര​​യെ​പ്പ​​റ്റി നി​​ന​​ക്ക് ഗൂ​​ഗി​​ള്‍ ചെ​​യ്‌​​താ​​ല്‍ കി​​ട്ടും. പ​​ക്ഷേ, എ​​ന്റെ ബാ​​ല്യം അ​​തി​​ല്‍ തി​​ര​​ഞ്ഞാ​​ല്‍ കാ​​ണി​​ല്ല. എ​​ന്റെ മാ​​താ​​പി​​താ​​ക്ക​​ളു​​ടെ ക​​ണ്ണീ​​രി​​ന്റെ​​യും കി​​നാ​​വി​​ന്റെ​​യും ബാ​​ക്കി​​പ​​ത്ര​​മാ​​ണ് ഞാ​​ന്‍."

അ​​തി​വൈ​​കാ​​രി​​ക​​മാ​​യ ഒ​​രു ശീ​​ല്‍ക്കാ​​ര​​ത്തോ​​ടെ​​യാ​​ണ് ശി​​വ​​റാം ഗോ​​ദ്ര സം​​സാ​​രി​​ച്ച​​ത്. അ​​ലീ​​സി​​യ​​ക്ക്‌ അ​​ത്ഭു​​തം തോ​​ന്നി. എ​​ന്തു​​കൊ​​ണ്ടോ അ​​യാ​​ളു​​ടെ സം​​സാ​​രം തു​​ട​​രാ​​ന്‍ ഉ​​ത​​കു​​ന്ന ഒ​​ന്നും​ത​​ന്നെ അ​​ലീ​​സി​​യ ചോ​​ദി​​ച്ചി​​ല്ല. ചെ​​യ്തി​​ല്ല. അ​​യാ​​ള്‍ സ്വ​​യം ഉ​​ള്ളു തു​​റ​​ക്ക​​ട്ടെ എ​​ന്ന​​വ​​ള്‍ ക​​രു​​തി.

"റാ​​വ​​ല്‍പി​​ണ്ടി​​യി​​ല്‍നി​​ന്നാ​​ണ് അ​​ച്ഛ​​ന്‍ ഗോ​​ധ്ര​​യി​​ല്‍ എ​​ത്തി​​പ്പെ​​ട്ട​​ത്. എ​​ല്ലാം ന​​ഷ്ട​​പ്പെ​​ട്ട മ​​നു​​ഷ്യ​​ന്‍ പി​​ന്നീ​​ട് ജീ​​വി​​തം കെ​​ട്ടി​​പ്പ​​ടു​​ത്തു. സ​​മാ​​ധാ​​ന​​ത്തോ​​ടെ ക​​ഴി​​യു​​മ്പോ​​ഴാ​​ണ് ല​​ഹ​​ള​​യു​​ണ്ടാ​​വു​​ന്ന​​ത്. അ​​തി​​ല്‍ അ​​ച്ഛ​​ന്‍ വെ​​ന്തു മ​​രി​​ച്ചു. അ​​മ്മ​​ക്ക് മാ​​ന​​സി​​ക​​നി​​ല തെ​​റ്റി. ഏ​​റെ​ക്കാ​​ല​​മെ​​ടു​​ത്താ​​ണ് അ​​ത് മാ​​റി​​യ​​ത്. എ​​ന്നെ വ​​ള​​ര്‍ത്തി​​യ​​ത് ശാ​​ഖ​​യാ​​ണ്‌. ഒ​​രു​ദി​​വ​​സം അ​​യ​​ല്‍ക്കാ​​ര്‍ക്കൊ​​പ്പം അ​​മ്മ തീ​​ര്‍ഥാ​​ട​​ന​​ത്തി​​നു പോ​​യി. പി​​ന്നെ മ​​ട​​ങ്ങി​വ​​ന്നി​​ട്ടി​​ല്ല. അ​​മ്മ പോ​​യ​​തി​​ല്‍ പി​​ന്നെ​​യാ​​ണ് എ​​ന്‍റെ യാ​​ത്ര തു​​ട​​ങ്ങു​​ന്ന​​ത്. അ​​തി​​ന്നും തു​​ട​​രു​​ന്നു."

"നീ​​യ്യും അ​​മ്മ​​യും പാ​​ര്‍ത്ത വീ​​ട് ഇ​​പ്പോ​​ഴും ഉ​​ണ്ടോ?"

"അ​​ത് പൊ​​ളി​​ച്ചു​ക​​ള​​യാ​​നോ വി​​ല്‍ക്കാ​​നോ എ​​നി​​ക്കി​​തു​​വ​​രെ തോ​​ന്നി​​യി​​ട്ടി​​ല്ല. അ​​തെ​​ന്‍റെ പി​​തൃ​​ക്ക​​ളു​​ടെ ബ​​ലി​​കു​​ടീ​​ര​​മാ​​ണ്."

"ദു​​ര​​ന്ത​​ങ്ങ​​ളു​​ടെ അ​​നു​​ഭ​​വ​​മോ ഓ​​ർ​മ​​ക​​ളോ ഒ​​രു മ​​നു​​ഷ്യ​​നെ​​യും ന​​ല്ല​​വ​​നാ​​ക്കു​​ന്നി​​ല്ല. അ​​ത​​വ​​നെ പാ​​പി​​യാ​​ക്കു​​ന്നു." അ​​ന്ന് ഹോ​​ട്ട​​ല്‍ മു​​റി​​യി​​ല്‍ വി​​ശ്ര​​മി​​ച്ച​​പ്പോ​​ള്‍ അ​​ലീ​​സി​​യ ഗ​​ര്‍സ ഓ​​ര്‍ത്തു.

"ഇ​​ത്ര​​യും കാ​​ല​​ത്തി​​നി​​ട​​യി​​ല്‍ നി​​ന​​ക്കെ​​ന്നെ കാ​​ണ​​ണ​​മെ​​ന്ന് ഒ​​രി​​ക്ക​​ല്‍പോ​​ലും തോ​​ന്നി​​യി​​ട്ടി​​ല്ലേ?" ശി​​വ​​റാം ഗോ​​ദ്ര ബാ​​ത്ത്റൂ​​മി​​ല്‍നി​​ന്ന് ഇ​​റ​​ങ്ങി​വ​​ന്ന​​പ്പോ​​ള്‍ അ​​ലീ​​സി​​യ ചോ​​ദി​​ച്ചു.

അ​​യാ​​ള്‍ നി​​ഷ്ക​​ള​​ങ്ക​​മാ​​യി പ​​റ​​ഞ്ഞ മ​​റു​​പ​​ടി ദ​​യാ​​ര​​ഹി​​ത​​മാ​​യി​​രു​​ന്നു. "ഒ​​രി​​ക്ക​​ലു​​മി​​ല്ല."

അ​​ലീ​​സി​​യ​​ക്ക് ക​​ണ്ണ് നി​​റ​​യു​​ന്നു​​ണ്ടാ​​യി​​രു​​ന്നു. അ​​ത് പു​​റ​​ത്തു​ ചാ​​ടാ​​തി​​രി​​ക്കാ​​ന്‍ അ​​വ​​ള്‍ പാ​​ടു​​പെ​​ട്ടു.

"നി​​ങ്ങ​​ള്‍ എ​​ത്ര ക്രൂ​​ര​​മാ​​യാ​​ണെ​​ന്നെ സ്നേ​​ഹി​​ച്ച​​ത്. ഉ​​പേ​​ക്ഷി​​ച്ച​​തു​പോ​​ലും ഞാ​​ന​​റി​​ഞ്ഞി​​ല്ല."

മു​​റി വി​​ട്ടി​​റ​​ങ്ങു​​ന്ന​​തി​​നു​മു​​മ്പ് അ​​ലീ​​സി​​യ ഗ​​ര്‍സ ഡ​​യ​​റി​​യി​​ല്‍ എ​​ഴു​​തി. അ​​യാ​​ളു​​ടെ സാ​​ന്നി​​ധ്യ​​വും ഗ​​ന്ധ​​വും സം​​സാ​​ര​​വു​​മൊ​​ന്നും പ​​ഴ​​യ​​തു​പോ​​ലെ സ്നേ​​ഹ​​മു​​ള്ള​​ത​​ല്ലെ​​ന്നു എ​​യ​​ര്‍പോ​​ര്‍ട്ടി​​ല്‍ വെ​ച്ച് കെ​​ട്ടി​​പ്പി​​ടി​​ച്ച​​പ്പോ​​ള്‍ത​​ന്നെ അ​​വ​​ള്‍ മ​​ന​​സ്സി​​ലാ​​ക്കി​​യി​​രു​​ന്നു.​ ആ​​റു​​മാ​​സം ക​​ഴി​​ഞ്ഞു വ​​രാ​​മെ​​ന്ന് പ​​റ​​ഞ്ഞു​പോ​​യ ആ​​ളാ​​ണ്‌. പി​​ന്നെ കാ​​ണു​​ന്ന​​ത് വ​​ര്‍ഷ​​ങ്ങ​​ള്‍ക്കി​​പ്പു​​റ​​മാ​​ണ്‌. അ​​തി​​നി​​ട​​യി​​ല്‍ വാ​​ട്സ്ആ​​പ് മെ​​സേ​​ജു​​ക​​ൾ, ഇ-​മെ​​യി​​ലു​​ക​​ള്‍, വ​​ല്ല​​പ്പോ​​ഴും ത​​നി​​ക്കെ​​ന്നു​മാ​​ത്രം പ​​റ​​ഞ്ഞ​​യ​​ക്കു​​ന്ന സെ​​ല്‍ഫി​​ക​​ള്‍. ഇ​​ത്ര​​യും മ​​തി​​യാ​​യി​​രു​​ന്നു അ​​ലീ​​സി​​യ​​ക്ക്‌ അ​​യാ​​ളു​​ടെ ഉ​​ള്ളി​​ല്‍ താ​​നി​​പ്പോ​​ഴും ജീ​​വി​​ച്ചി​​രി​​ക്കു​​ന്നു എ​​ന്ന​​റി​​യാ​​ന്‍. പ​​ക്ഷേ, സ​​ത്യം മ​​റ്റൊ​​ന്നാ​​ണ്. അ​​ത​​റി​​ഞ്ഞി​​ട്ട് അ​​വ​​ള്‍ക്ക് ശി​​വ​​റാം ഗോ​​ദ്ര​​യോ​​ട് വെ​​റു​​പ്പ് തോ​​ന്നി​​യി​​ല്ല. ഒ​​രി​​ക്ക​​ല്‍ ത​​ന്നെ വി​​ഷാ​​ദ​​ത്തി​​ല്‍നി​​ന്ന് ക​​ര​ക​​യ​​റ്റി​​യ പ്ര​​ണ​​യ​​മാ​​യി​​രു​​ന്നു അ​​യാ​​ള്‍.





ര​​ണ്ടു ദി​​വ​​സ​​മാ​​ണ് അ​​വ​​ള്‍ ഒ​​ന്നി​​ച്ചു​​ണ്ടാ​​യ​​ത്. ശി​​വ​​റാം ഗോ​​ദ്ര​​ക്ക് തി​​ര​​ക്കാ​​ണ്. അ​​വ​​ളോ​​ട്‌ ലോ​​ഹ്യം തു​​ട​​ങ്ങു​​മ്പോ​​ഴെ​​ല്ലാം ഫോ​​ണ്‍കോ​​ളു​​ക​​ള്‍ വ​​രും. കു​​റ​​ച്ചു​നേ​​ര​​ത്തെ​​ക്കെ​​ങ്കി​​ലും സ്വി​​ച്ച്ഓ​​ഫ് ചെ​​യ്തു​കൂ​​ടേ​​യെ​​ന്ന്‍ ഇ​​ട​​ക്കു ചോ​​ദി​​ക്കു​​ക​​യും ചെ​​യ്തു. ശി​​വ​​റാം അ​​സ്വ​​സ്ഥ​​നാ​​യി​​രു​​ന്നു. അ​​തി​​ന്‍റെ കാ​​ര​​ണം ഗ​​ര്‍സ ചോ​​ദി​​ച്ച​​തേ​​യി​​ല്ല.



വ​​റ്റ​​ല്‍മു​​ള​​കും മ​​ഞ്ഞ​​ളും വ​​ലി​​യ പാ​​യ​​യി​​ല്‍ മു​​റ്റ​​ത്ത് ഉ​​ണ​​ക്കാ​​നി​​ട്ട വീ​​ടു​​ക​​ള്‍ ക​​ട​​ന്നാ​​ണ് ശി​​വ​​റാം ഗോ​​ദ്ര​​യു​​ടെ ത​​റ​​വാ​​ട്ടി​​ലെ​​ത്തി​​യ​​ത്. ര​​ണ്ടു നി​​ല​​ക​​ളു​​ള്ള, ഇ​​ഷ്ടി​​ക​​യി​​ല്‍ പ​​ണി​​ത വീ​​ട് ന​​ര​​ച്ചി​​രി​​ക്കു​​ന്ന​​ത​​ല്ലാ​​തെ വേ​​റെ കു​​ഴ​​പ്പ​​മൊ​​ന്നു​​മി​​ല്ല.

ഗേ​​റ്റ് തു​​രു​​മ്പെ​​ടു​​ത്തി​​രു​​ന്നു. മു​​റ്റ​​ത്തെ പൂ​​ന്തോ​​ട്ട​​ത്തി​​ല്‍ വേ​​ണ്ട​​ത്ര പ​​രി​​ച​​ര​​ണം ല​​ഭി​​ക്കാ​​ഞ്ഞി​​ട്ടും പൂ​​ക്ക​​ള്‍ വി​​ട​​ര്‍ത്തി​നി​​ല്‍ക്കു​​ന്ന ചെ​​ടി​​ക​​ള്‍ ഉ​​ണ്ടാ​​യി​​രു​​ന്നു. വീ​​ട് നോ​​ക്കി​ന​​ട​​ത്തു​​ന്ന മീ​​രാ​​ദാ​​സ് എ​​ല്ലാം തൂ​​ത്തു​വൃ​​ത്തി​​യാ​​ക്കി​​യി​​രു​​ന്നു. അ​​ലീ​​സി​​യ വീ​​ട് മു​​ഴു​​വ​​നും ന​​ട​​ന്നു ക​​ണ്ടു. ശി​​വ​​റാം കാ​​റി​​ല്‍ ത​​ന്നെ​​യി​​രു​​ന്നു. മീ​​രാ​​ദാ​​സ് അ​​വ​​ളു​​ടെ പി​​റ​​കെ ചെ​​ന്ന് എ​​ല്ലാ മു​​റി​​ക​​ളും കാ​​ണി​​ച്ചു​കൊ​​ടു​​ത്തു. ഏ​​റെ​നാ​​ള്‍ അ​​ട​​ച്ചി​​ട്ട​​തി​​ന്റെ വാ​​ട​​യൊ​​ന്നും മു​​റി​​യി​​ലു​​ണ്ടാ​​യി​​രു​​ന്നി​​ല്ല. ദൈ​​വ​​ങ്ങ​​ളു​​ടെ ചി​​ത്ര​​ങ്ങ​​ള്‍ എ​​ല്ലാ മു​​റി​​ക​​ളി​​ലും ഉ​​ണ്ടാ​​യി​​രു​​ന്നു. അ​​ലീ​​സി​​യ അ​​തെ​​ല്ലാം കൗ​​തു​​ക​​ത്തോ​​ടെ നോ​​ക്കി​നി​​ന്നു. മീ​​രാ​​ദാ​​സ് നി​​ശ്ശ​ബ്ദ​​മാ​​യി അ​​നു​​ഗ​​മി​​ച്ചു​കൊ​​ണ്ട്, അ​​വ​​ള്‍ മു​​ഖ​​ത്തു​​നോ​​ക്കു​​മ്പോ​​ഴൊ​​ക്കെ പു​​ഞ്ചി​​രി​​ച്ചു. അ​​വ​​ള്‍ ശി​​വ​​റാ​​മി​​ന്റെ മു​​റി​​യി​​ല്‍ ക​​യ​​റി ക​​ട്ടി​​ലി​​ല്‍ ഇ​​രു​​ന്നു. മീ​​രാ​​ദാ​​സ് ജ​​ന​​ല്‍പാ​​ളി​​ക​​ള്‍ തു​​റ​​ന്ന​​പ്പോ​​ള്‍ വെ​​യി​​ല്‍ വെ​​ളി​​ച്ചം ചെ​​റു​​ക​​ണി​​ക​​ക​​ളോ​​ടൊ​​പ്പം ക​​ട്ടി​​ലി​​ല്‍ വ​​ന്നു​വീ​​ണു. മു​​റി​​യി​​ല്‍ ഒ​​രു ക​​ട്ടി​​ലും മ​​നോ​​ഹ​​ര​​മാ​​യ വ​​ലി​​യ മ​​ര​​ അ​​ല​​മാ​​ര​​യും മാ​​ത്ര​​മേ ഉ​​ണ്ടാ​​യി​​രു​​ന്നു​​ള്ളൂ. അ​​ലീ​​സി​​യ ഗ​​ര്‍സ അ​​ല​​മാ​​ര​​യു​​ടെ സൗ​​ന്ദ​​ര്യം ആ​​സ്വ​​ദി​​ച്ചു​കൊ​​ണ്ട് അ​​തി​​ന്‍റെ മു​​ന്നി​​ല്‍ നി​​ന്നു. അ​​ല​​മാ​​ര തു​​റ​​ക്ക​​ണ​​മെ​​ന്ന് അ​​വ​​ള്‍ക്ക് അ​​തി​​യാ​​യ വെ​​മ്പ​​ലു​​ണ്ടാ​​യി. അ​​തി​​ന്‍റെ അ​​റ​​ക​​ളി​​ല്‍ ശി​​വ​​റാ​​മി​​ന്റെ​ ഭൂ​​ത​​കാ​​ലം ഒ​​ളി​​പ്പി​​ച്ച എ​​ന്തെ​​ങ്കി​​ലും ഉ​​ണ്ടാ​​വാ​​തി​​രി​​ക്കി​​ല്ല​​ല്ലോ. ചു​​വരി​​ലെ ആ​​ണി​​യി​​ല്‍ താ​​ക്കോ​​ല്‍ കൊ​​ളു​​ത്തി​​യി​​ട്ടി​​രു​​ന്നു. അ​​ലീ​​സി​​യ അ​​തെ​​ടു​​ത്ത് അ​​ല​​മാ​​ര തു​​റ​​ന്നു.

"മീ​​രാ​​ദാ​​സ്...''

മു​​റ്റ​​ത്തു​നി​​ന്ന് ശി​​വ​​റാം ഗോ​​ദ്ര ഉ​​റ​​ക്കെ വി​​ളി​​ച്ച​​പ്പോ​​ള്‍ അ​​യാ​​ൾ ഗ​​ര്‍സ​​യെ വി​​ട്ടു താ​​ഴേ​​ക്ക് ധൃ​​തി​​യി​​ല്‍ ഇ​​റ​​ങ്ങി​പ്പോ​​യി. അ​​യാ​​ളു​​ടെ പ്രാ​​യ​​ത്തി​​ന്‍റെ കി​​ത​​പ്പ് അ​​പ്പോ​​ള്‍ അ​​വ​​ള്‍ ശ​​രി​​ക്കും കേ​​ട്ടു.

വ​​ള​​ര്‍ന്നി​​ട്ടും കു​​ട്ടി​​ത്തം മാ​​റാ​​ത്ത മ​​നു​​ഷ്യ​​ന്‍റെ ശേ​​ഖ​​ര​​ങ്ങ​​ള്‍ ആ​​യി​​രു​​ന്നു അ​​ല​​മാ​​ര നി​​റ​​യെ. കാ​​ര്‍ട്ടൂ​​ണ്‍ പു​​സ്ത​​ക​​ങ്ങ​​ള്‍, ഹി​​മാ​​ന്‍, ബാ​​റ്റ് മാ​​ന്‍, സ്പൈ​​ഡ​​ര്‍മാ​ൻ, സൂ​​പ്പ​​ര്‍മാ​​ന്‍ തു​​ട​​ങ്ങി​​യ ക​​ളി​​പ്പാ​​ട്ട​​ങ്ങ​​ളെ​​ല്ലാം അ​​ല​​മാ​​ര​​യി​​ല്‍ കു​​ത്തി​നി​​റ​​ച്ച് വെ​​ച്ചി​​രി​​ക്കു​​ന്നു. അ​​തി​​ല്‍ ഒ​​രു ബാ​​റ്റ്മാ​​നെ തൊ​​ട്ട​​പ്പോ​​ള്‍ വാ​​ല് മു​​റി​​ഞ്ഞ ഒ​​രു പ​​ല്ലി പു​​റ​​ത്തേ​​ക്ക് ചാ​​ടി. അ​​ലീ​​സി​​യ പേ​​ടി​​ച്ചു​പോ​​യി. അ​​ല​​മാ​​ര നേ​​രാം​വ​​ണ്ണം പൂ​​ട്ടാ​​തെ അ​​വ​​ള്‍ പു​​റ​​ത്തേ​​ക്കി​​റ​​ങ്ങി. വീ​​ടി​​ന്‍റെ പി​റ​​കി​​ല്‍, വ​​ലി​​യ പാ​​യ​​യി​​ല്‍ ധാ​​രാ​​ളം മ​​ഞ്ഞ​​ള്‍ ഉ​​ണ​​ക്കാ​​നി​​ട്ടി​​രു​​ന്നു. ശി​​വ​​റാം ഗോ​​ദ്ര അ​​തി​​ന്‍റെ അ​​രി​​കി​​ല്‍നി​​ന്ന് ഫോ​​ണ്‍ ചെ​​യ്യു​​ക​​യാ​​ണ്. അ​​യാ​​ളു​​ടെ നി​​ഴ​​ല്‍ മ​​ഞ്ഞ​​ള്‍പ്പാ​​യ​​യി​​ല്‍ വീ​​ണു​കി​​ട​​ക്കു​​ന്ന​​ത് നോ​​ക്കി മീ​​രാ​​ദാ​​സ് നി​​ല്‍ക്കു​​ക​​യാ​​ണ്. വീ​​ടി​​ന്‍റെ പി​റ​​കി​​ല്‍ നോ​​ക്കെ​​ത്താ ദൂ​​ര​​ത്തോ​​ളം ത​​രി​​ശു​​നി​​ല​​ങ്ങ​​ളാ​​യി​​രു​​ന്നു. അ​​തി​​ന്‍റെ ഇ​​ട​​യി​​ലൂ​​ടെ​​യു​​ള്ള ചെ​​മ്മ​​ണ്‍പാ​​ത​​യി​​ലൂ​​ടെ​​യാ​​ണ​​വ​​ര്‍ തി​​രി​​ച്ചു​​പോ​​യ​​ത്.

വി​​മ​​ല്‍ വ​​ന്‍സാ​​​െര അ​​ഡ്മി​​നാ​​യ ഒ​​രു വാ​​ട്സ്ആ​​പ് ഗ്രൂ​​പ്പി​​ലാ​​ണ് ആ ​​സ്ക്രീ​​ന്‍ ഷോ​​ട്ട് ആ​​ദ്യ​​മെ​​ത്തി​​യ​​ത്‌. മേ​​ധ അ​​ത് സൂം ​​ചെ​​യ്തു നോ​​ക്കി.

പ്ര​​കാ​​ശ് തു​​ലി എ​​ന്ന പ​​യ്യ​​ന്‍റെ പോ​​സ്റ്റാ​​ണ്.

"ഇ​​ന്ന​​ലെ അ​​മ്മ​​യു​​ടെ മു​​റി അ​​ട​​ക്കി​​യൊ​​തു​​ക്കി വെ​ക്കു​​മ്പോ​​ഴാ​​ണ് മു​​ത്ത​​ശ്ശ​​ന്‍റെ പെ​​ട്ടി ശ്ര​​ദ്ധ​​യി​​ല്‍പ്പെ​​ട്ട​​ത്. അ​​തി​​ല്‍നി​​ന്ന് ഒ​​രു ഡ​​യ​​റി കി​​ട്ടി. എ​​ഴു​​പ​​ത്തി​​യ​​ഞ്ചു വ​​ര്‍ഷ​​ത്തി​​ല​​ധി​​കം പ​​ഴ​​ക്ക​​മു​​ള്ള​​താ​​ണ്. ഡ​​യ​​റി തു​​റ​​ന്ന​​പ്പോ​​ള്‍ ഞാ​​ന്‍ അ​​ത്ഭു​​ത​​പ്പെ​​ട്ടു​​പോ​​യി. അ​​തി​​ല്‍ ഗാ​​ന്ധി​​ജി​​യു​​ടെ​​യും ബാബാ​സാ​​​ഹബ് അം​​ബേ​​ദ്‌​​ക​​റു​​ടെ​​യും സി.​വി. രാ​​മ​​ന്‍റെ​​യും കൈ​​യൊ​​പ്പു​​ക​​ള്‍. മു​​ത്ത​​ശ്ശ​​ന്‍ നി​​ധി​​പോ​​ലെ സൂ​​ക്ഷി​​ച്ച ഓ​​ട്ടോ​​ഗ്രാ​​ഫ് പു​​സ്ത​​കം കേ​​ടു​​പാ​​ടി​​ല്ലാ​​തെ ഇ​​രി​​ക്കു​​ന്നു. ഇ​​തി​​നേ​​ക്കാ​​ള്‍ എ​​ന്നെ സ​​ന്തോ​​ഷി​​പ്പി​​ച്ച​​ത് പെ​​ട്ടി​​യി​​ല്‍നി​​ന്ന് കി​​ട്ടി​​യ മ​​റ്റൊ​​രു അ​​മൂ​​ല്യ വ​​സ്തു​​വാ​​ണ്. ഗാ​​ന്ധി​​ജി വെ​​ടി​​യേ​​റ്റ് വീ​​ണ സ്ഥ​​ല​​ത്തെ ചോ​​ര ന​​ന​​ഞ്ഞ മ​​ണ്ണ്. മു​​ത്ത​​ശ്ശ​​ന്‍ ജ​​നു​​വ​​രി 30ന് ​​സം​​ഭ​​വ​​സ്ഥ​​ല​​ത്തു​​ണ്ടാ​​യി​​രു​​ന്നു എ​​ന്ന് അ​​മ്മ പ​​റ​​ഞ്ഞ് ഞാ​​ന്‍ കേ​​ട്ടി​​രു​​ന്നു. പ​​ക്ഷേ ഇ​​ത്ര​​യും പ്ര​​തീ​​ക്ഷി​​ച്ചി​​ല്ല."

ര​​ണ്ടാ​​മ​​ത്തെ സ്ക്രീ​​ന്‍ ഷോ​​ട്ടി​​ല്‍ ഓ​​ട്ടോ​​ഗ്രാ​​ഫി​​ന്റെ​​യും ബാ​​പ്പു നി​​ലം​പ​​തി​​ച്ച സ്ഥ​​ല​​ത്തെ മ​​ണ്ണ് നി​​റ​​ച്ച ഒ​​രു ചെ​​റി​​യ കു​​ട​​ത്തി​​ന്റെ​​യും പ​​ട​​ങ്ങ​​ള്‍...

''എ​​വി​​ടെ​നി​​ന്നാ​​ണി​​ത് പോ​​സ്റ്റ്‌ ചെ​​യ്തി​​രി​​ക്കു​​ന്ന​​ത്?" വി​​മ​​ല്‍ വ​​ന്‍സാ​െ​​ര ഗ്രൂ​​പ്പി​​ല്‍ ചോ​​ദി​​ച്ചു.

"ല​​ഖ്നോ", ട്രോ​​ള്‍ ആ​​ര്‍മി ഹെ​​ഡ് പ്ര​​കാ​​ശ് യാ​​ദ​​വ് മ​​റു​​പ​​ടി​​യി​​ട്ടു.

"ല​​ഖ്നോ​​വി​​ല്‍ എ​​വി​​ടെ​​യാ​​ണെ​​ന്ന് ട്രാ​​ക്ക് ചെ​​യ്തോ?"

"വി​​ഭൂ​​തി​​ഖ​ണ്ഡി​​ല്‍ ആ​​ണ് വീ​​ട്."

മേ​​ധ ആ ​​സ​​ന്ദേ​​ശ​​ത്തി​​ന് ത​​മ്പ്നെ​​യി​​ല്‍ ഇ​​ട്ടു.

ഗോ​​ധ്ര​​യി​​ല്‍നി​​ന്ന് മും​​ബൈ​​യി​​ലേ​​ക്ക് ഡ്രൈ​​വ് ചെ​​യ്തു വ​​രു​​ന്ന​​തി​​നാ​​ല്‍ ശി​​വ​​റാം ഗോ​​ദ്ര വാ​​ട്സ്ആ​​പ് നോ​​ക്കി​​യി​​രു​​ന്നി​​ല്ല. വ​​ഴി​​യി​​ല്‍ നി​​ര്‍ത്തി ഭ​​ക്ഷ​​ണം ക​​ഴി​​ക്കു​​മ്പോ​​ഴും അ​​യാ​​ള്‍ ഫോ​​ണ്‍ നോ​​ക്കി​​യി​​ല്ല. ഗ​​ര്‍സ​​ക്കു മു​​ന്നി​​ല്‍ സ്വ​​യം അ​​പ​​മാ​​നി​​ത​​നാ​​യ​​തി​​ന്റെ നീ​​റ്റ​​ല്‍ അ​​യാ​​ളെ വി​​ട്ടു​മാ​​റി​​യി​​രു​​ന്നി​​ല്ല. ഒ​​രു ഹോ​​ട്ട​​ലി​​ന്‍റെ റൂ​​ഫ്ടോ​​പ്പി​​ല്‍നി​​ന്ന് ഭ​​ക്ഷ​​ണം ക​​ഴി​​ക്കു​​മ്പോ​​ഴാ​​ണ് അ​​ത് സം​​ഭ​​വി​​ച്ച​​ത്. ഗു​​ജ​​റാ​​ത്തി സ്ട്രീ​​റ്റ് ഫു​​ഡ്‌ ഫെ​​സ്റ്റ് ന​​ട​​ക്കു​​ന്ന​​ത​​റി​​ഞ്ഞാ​​ണ് അ​​വി​​ടെ ഭ​​ക്ഷ​​ണം ക​​ഴി​​ക്കാ​​ന്‍ ക​​യ​​റി​​യ​​ത്. റൂ​​ഫ് ടോ​​പ്പി​​ല്‍ ഗ​​ര്‍സ​​യും കം​​ഫ​​ര്‍ട്ട​​ബി​​ള്‍ ആ​​യി​​രു​​ന്നു. ക​​ഴി​​ക്കു​​ന്ന​​തി​​നി​​ട​​യി​​ല്‍ മ​​ഴ​ത്തു​​ള്ളി ശ​​രീ​​ര​​ത്തി​​ല്‍ വീ​​ണ​​തും ശി​​വ​​റാം മു​​ക​​ളി​​ലേ​​ക്കു നോ​​ക്കി. ത​​ന്‍റെ തൊ​​ട്ടു​മു​​ക​​ളി​​ല്‍, കി​​ട​​ന്ന് ഒ​​രു ശ​​വ​ശ​​രീ​​രം തു​​പ്പു​​ന്നു! അ​​യാ​​ള്‍ അ​​ല​​റി. വെ​​യ്റ്റ​​ര്‍മാ​​രും ചു​​റ്റി​​ലും ഇ​​രു​​ന്നു ഭ​​ക്ഷ​​ണം ക​​ഴി​​ക്കു​​ന്ന​​വ​​രും ഒ​​രു നി​​മി​​ഷം സ്തം​​ഭ​​രാ​​യി. അ​​ലീ​​സി​​യ ഗ​​ര്‍സ​​ക്ക് ഭ​​ക്ഷ​​ണം തൊ​​ണ്ട​​യി​​ല്‍ കു​​ടു​​ങ്ങി. അ​​വ​​ള്‍ ഒ​​രു ഗ്ലാ​​സ്‌ വെ​​ള്ളം എ​​ടു​​ത്തു കു​​ടി​​ക്കു​​മ്പോ... ശി​​വ​​റാം തോ​​ക്കെ​​ടു​​ത്ത് ആ​​കാ​​ശ​​ത്തേ​​ക്ക് നി​​റ​​യൊ​​ഴി​​ക്കാ​​ന്‍ ഒ​​രു​​ങ്ങി. അ​​ലീ​​സി​​യ ശ​​രി​​ക്കും പേ​​ടി​​ച്ചു​പോ​​യി. അ​​യാ​​ള്‍ മു​​ക​​ളി​​ലേ​​ക്ക് നോ​​ക്കി. നി​​ര്‍ത്താ​​തെ തെ​​റി​വി​​ളി​​ക്കു​​ക​​യാ​​ണ്‌. അ​​ലീ​​സി​​യ മാ​​ന​​ത്തേ​​ക്കു നോ​​ക്കി.​ ന​​ക്ഷ​​ത്ര​​ങ്ങ​​ള​​ല്ലാ​​തെ അ​​വി​​ടെ മ​​റ്റൊ​​ന്നു​​മി​​ല്ല!

"ശി​​വ​​റാം ബീ​​ഹെ​​വ് യു​​വ​​ര്‍സെ​​ല്‍ഫ്!"

"രോ​​ഗം അ​​വ​​യ​​വ​​ങ്ങ​​ള്‍ക്ക് സം​​ഭ​​വി​​ക്കു​​ന്ന ക്ഷ​​ത​​ങ്ങ​​ളാ​​ണ്. എ​​ന്നാ​​ല്‍, ഭ്രാ​​ന്ത് അ​​ങ്ങ​നെ​​യ​​ല്ല. അ​​ത് ചി​​ന്ത​​ക​​ള്‍ക്ക് സം​​ഭ​​വി​​ക്കു​​ന്ന ത​​ക​​രാ​​റാ​​ണ്. നി​​ന​​ക്ക് ചി​​കി​​ത്സ ആ​​വ​​ശ്യ​​മാ​​ണ്‌ ശി​​വ​​റാം. നി​​ന്‍റെ അ​​ല​​മാ​​ര തു​​റ​​ന്ന​​പ്പോ​​ഴേ എ​​നി​​ക്ക​​ത് മ​​ന​​സ്സി​​ലാ​​യി. എ​​ത്ര​കാ​​ല​​മാ​​യി ഇ​​തെ​​ല്ലാം വാ​​ങ്ങി​​ക്കൂ​​ട്ടാ​​ന്‍ തു​​ട​​ങ്ങി​​യി​​ട്ട്. കാ​​റി​​ലും ഉ​​ണ്ട​​ല്ലോ ക്ഷു​​ദ്ര​ശ​​ക്തി​​യു​​ടെ പ്ര​​തീ​​ക​​മാ​​യ ടോ​​യ്. ക​​ളി​​പ്പാ​​ട്ട​​ങ്ങ​​ള്‍ക്ക് ആ​​രോ​​ടും വൈ​​കാ​​രി​​ക​​ത​​യി​​ല്ല. കൈ​​കാ​​ര്യം ചെ​​യ്യു​​ന്ന​​വ​​ര്‍ക്ക് അ​​തി​​നോ​​ട് സ്നേ​​ഹ​​വും അ​​ടി​​മ​​ഭാ​​വ​​വും ഉ​​ണ്ടാ​​വു​​മെ​​ന്ന​​ല്ലാ​​തെ അ​​ത് ഒ​​രു വ​​ണ്‍ സൈ​​ഡ് അ​​ഫ​​യ​​ര്‍ മാ​​ത്ര​​മാ​​ണ്. ഞാ​​ന്‍ നി​​ന്നെ സ്നേ​​ഹി​​ച്ച​​തു​പോ​​ലെ..."

അ​​വ​​സാ​​ന വാ​​ച​​കം വി​​ഴു​​ങ്ങി​ക്കൊ​​ണ്ട് അ​​ലീ​​സി​​യ ഗ​​ര്‍സ പ​​റ​​ഞ്ഞു. അ​​നാ​​വ​​ശ്യ​​മാ​​യി ഹോ​​ണ്‍ മു​​ഴ​​ക്കി​​ക്കൊ​​ണ്ടാ​​ണ്‌ അ​​ലീ​​സി​​യ​​യോ​​ട് അ​​യാ​​ള്‍ പ്ര​​തി​​ക​​രി​​ച്ച​​ത്. സ​​ബ​​ര്‍മ​​തി ആ​​ശ്ര​​മ​​ത്തി​​ലേ​​ക്കു​​ള്ള വ​​ഴി​​യി​​ലാ​​യി​​രു​​ന്നു അ​​വ​​ര്‍. റോ​​ഡ് മോ​​ശ​​മാ​​യി​​രു​​ന്നു. അ​​ങ്ങ​​ക​​ലെ പാ​​ട​​ങ്ങ​​ളി​​ലേ​​ക്ക് കാ​​ലി​​ക​​ളെ തെ​​ളി​​ച്ചു​കൊ​​ണ്ടു​പോ​​കു​​ന്ന പ​​യ്യ​​നെ ക​​ണ്ട​​പ്പോ​​ള്‍ അ​​ലീ​​സി​​യ ഫെ​​യ​​ര്‍ ഫീ​​ല്‍ഡി​​ലെ മ​​ല​​നി​​ര​​ക​​ളെ ഓ​​ര്‍ത്തു. അ​​വി​​ടെ ലോ​​റി​​ക​​ളി​​ല്‍ കൊ​​ണ്ടു​വി​​ടു​​ന്ന പ​​ശു​​പ്പ​​റ്റ​​ങ്ങ​​ളെ ഓ​​ര്‍ത്തു. സൈ​​ക്കി​​ളു​​മാ​​യി ട്ര​​ക്കി​ങ്ങി​​നു പോ​​കു​​മ്പോ​​ള്‍ വ​​ട്ടം​നി​​ല്‍ക്കു​​ന്ന പ​​ശു​​ക്ക​​ളെ വെ​​ട്ടി​​ച്ചു​പോ​​കാ​​ന്‍ ന​​ല്ല​ര​​സ​​മാ​​ണ്. അ​​വ​​റ്റ​​ക​​ളു​​ടെ ക​​ര​​ച്ചി​​ല്‍, ഗ​​ന്ധം, ധ്യാ​​ന​​ത്തോ​​ടെ​​യു​​ള്ള പു​​ല്ലു​​തീ​​റ്റ... ഭൂ​​മി​​യി​​ല്‍ എ​​ല്ലാ​​യി​​ട​​ത്തും നാ​​ല്‍ക്കാ​​ലി​​ക​​ൾ ഒ​​രേ​​പോ​​ലെ​​യാ​​ണ്. ച​​ത്ത ഹൃ​​ദ​​യ​​മു​​ള്ള​​വ​​രെ​​പ്പോ​​ലും അ​​വ സ്നേ​​ഹി​​ക്കും!

ആ​​ശ്ര​​മ​​ത്തി​​ന​​ടു​​ത്തു​​ള്ള ഹോം​സ്റ്റേ​​യി​​ല്‍ അ​​ലീ​​സി​​യ​​യെ ത​​നി​​ച്ചാ​​ക്കി മ​​ട​​ങ്ങി​​യ​​തി​​ല്‍ ശി​​വ​​റാം ഗോ​​ദ്ര​​ക്ക് ഒ​​ട്ടും കു​​റ്റ​​ബോ​​ധം തോ​​ന്നി​​യി​​ല്ല.

ചു​​റ്റി​​ലും വ​​ലി​​യ ഫ്ലാ​​റ്റു​​ക​​ള്‍ നി​​റ​​ഞ്ഞ​​പ്പോ​​ള്‍ ചെ​​റു​​താ​​യി​പ്പോ​​യ വീ​​ടു​​ക​​ള്‍ തി​​ങ്ങി​പ്പാ​​ര്‍ക്കു​​ന്ന ഒ​​രു ഇ​​ട​​മാ​​യി​​രു​​ന്നു പ്ര​​കാ​​ശ് തു​​ലി​​യു​​ടേ​​ത്. വി​​ഭൂ​​തി​ഖ​ണ്ഡി​​ലെ തെ​​രു​​വി​​ല്‍നി​​ന്ന് തെ​​ക്കോ​​ട്ട്‌ സ​​ഞ്ച​​രി​​ച്ചാ​​ല്‍ ഗോ​​മ്തി ന​​ഗ​​റാ​​ണ്. അ​​വി​​ടെ എ​​ത്തു​​ന്ന​​തി​​നു തൊ​​ട്ടു​​മു​​മ്പു​​ള്ള ക​​വ​​ല ക​​ഴി​​ഞ്ഞാ​​ല്‍ പ്ര​​കാ​​ശ് തു​​ലി​​യും അ​​മ്മ​​യും പാ​​ര്‍ക്കു​​ന്ന പു​​രാ​​ത​​ന​​മാ​​യ വീ​​ട് കാ​​ണാം. ല​​ക്ക​​ൻ ധ​​വാ​​നും രോ​​ഹി​​ത് കാം​​ബ്ലെ​​യും വി​​ഭൂ​​തി​​ഖ​ണ്ഡി​​ലെ​​ത്തു​​മ്പോ​​ള്‍ ഉ​​ച്ച ക​​ഴി​​ഞ്ഞി​​രു​​ന്നു. തു​​ലി​​യു​​ടെ വീ​​ട് ക​​ണ്ടു​പി​​ടി​​ക്കാ​​ന്‍ അ​​വ​​ര്‍ക്ക് പ്ര​​യാ​​സ​​പ്പെ​​ടേ​​ണ്ടി​​വ​​ന്നി​​ല്ല. ട്വി​റ്റ​​റി​​ലും ഫേ​​സ്‌​ബു​​ക്കി​​ലും പോ​​സ്റ്റ്‌ ചെ​​യ്ത​​തി​​ല്‍ പി​​ന്നെ തു​​ലി​​യു​​ടെ വീ​​ട് എ​​ല്ലാ​​വ​​ര്‍ക്കും സു​​പ​​രി​​ചി​​ത​​മാ​​ണ്‌. ബാ​​ല്‍ക്ക​​ണി​​യി​​ല്‍ ഉ​​ണ​​ക്കാ​​നി​​ട്ട കു​​പ്പാ​​യ​​ങ്ങ​​ളി​​ല്‍നി​​ന്നും വെ​​ള്ളം ഇ​​റ്റി​​റ്റു​വീ​​ഴു​​ന്നു​​ണ്ടാ​​യി​​രു​​ന്നു.

കു​​പ്പാ​​യ​​ങ്ങ​​ളു​​ടെ ക​​ണ്ണു​​നീ​​ര്‍!

വാ​​തി​​ല്‍ തു​​റ​​ന്നു​കി​​ട​​ക്കു​​ക​​യാ​​യി​​രു​​ന്നു. ഇ​​രു​​വ​​രും അ​​നു​​വാ​​ദ​മി​​ല്ലാ​​തെ അ​​ക​​ത്തു​ക​​ട​​ന്നു. തു​​ലി ചെ​​റു​​പ്പ​​ക്കാ​​ര​​ന്റെ പ്ര​​സ​​രി​​പ്പോ​​ടെ ആ​​രോ​​ടോ ഫോ​​ണ്‍ ചെ​​യ്യു​​ക​​യാ​​യി​​രു​​ന്നു. ശ​​ബ്ദം കേ​​ട്ട് അ​​വ​​ന്‍റെ അ​​മ്മ അ​​ടു​​ക്ക​​ള​​യി​​ല്‍നി​​ന്ന് പു​​റ​​ത്തേ​​ക്കു​വ​​ന്നു. "ആ​​രാ​​ണ്?" പ​​രി​​ഭ്ര​​മ​​ത്തോ​​ടെ ചോ​​ദി​​ച്ചു.

"ഞ​​ങ്ങ​​ള്‍ പ​​ത്ര​​ക്കാ​​രാ​​ണ്‌, പോ​​സ്റ്റ്‌ ക​​ണ്ട​​പ്പോ​​ള്‍ അ​​തേ​​പ്പ​റ്റി എ​​ഴു​​താ​​ന്‍ വ​​ന്ന​​താ​​ണ്." അ​​മ്മ​​യും തു​​ലി​​യും കൈകൂ​​പ്പി.

പ്ര​​കാ​​ശ് തു​​ലി ഡ​​യ​​റി​​യും ക​​ല​​ശ​​വും ല​​ക്ക​​ൻ ധ​​വാ​​ന് കാ​​ണി​​ച്ചു​കൊ​​ടു​​ത്തു. രോ​​ഹി​​ത് കാം​​ബ്ലെ ഡ​​യ​​റി​​യു​​ടെ താ​​ളു​​ക​​ള്‍ മ​​റി​​ച്ചു​നോ​​ക്കി.

"നി​​ങ്ങ​​ള്‍ ഏ​​തു പ​​ത്ര​​ത്തി​​ല്‍നി​​ന്നാ​​ണ്?" തു​​ലി ചോ​​ദി​​ച്ചു.​ ല​​ക്ക​​ൻ ധ​​വാ​​ന്‍ ഒ​​ന്നും മി​​ണ്ടി​​യി​​ല്ല. അ​​വ​​രു​​ടെ നി​​ശ്ശ​ബ്ദ​​ത​​ക്കു മു​​ന്നി​​ല്‍ പ്ര​​കാ​​ശും തു​​ലി​​യും അ​​മ്മ​​യും മി​​ഴി​​ച്ചു​നി​​ന്നു.

"ഇ​​ത് ഞ​​ങ്ങ​​ള്‍ കൊ​​ണ്ടു​​പോ​​കും" -കാം​​ബ്ലെ പ​​റ​​ഞ്ഞു.

"അ​​ത് പ​​റ്റി​​ല്ല, ആ​​ർ​ക്കി​യോ​​ള​​ജി ഡി​​പ്പാ​​ർ​ട്മെ​​ന്റി​​ല്‍നി​​ന്ന് നാ​​ളെ ഇ​​ത് പ​​രി​​ശോ​​ധി​​ക്കാ​​ന്‍ വ​​രു​​മെ​​ന്ന് പ​​റ​​ഞ്ഞി​​ട്ടു​​ണ്ട്. മാ​​ത്ര​​മ​​ല്ല, ഇ​​ത് വി​​ട്ടു​ത​​രാ​​ന്‍ ഞാ​​നും അ​​മ്മ​​യും താ​​ല്‍പ​​ര്യ​​പ്പെ​​ടു​​ന്നു​​മി​​ല്ല" -തു​​ലി പൊ​​ടി​​മീ​​ശ ത​​ട​​വി​ക്കൊ​​ണ്ട് പ​​റ​​ഞ്ഞു.

മു​​റ്റ​​മി​​ല്ലാ​​ത്ത വീ​​ടി​​ന്‍റെ മു​​ന്നി​​ല്‍ ഒ​​രു ജീ​​പ്പ് വ​​ന്നു​നി​​ന്നു. തു​​ലി ക​​ല​​ശ​മെ​​ടു​​ക്കാ​​ന്‍ തു​​നി​​ഞ്ഞു. ല​​ക്ക​ൻ ധ​​വാ​​ന് അ​​തൊ​​ട്ടും ഇ​​ഷ്ട​മാ​​യി​​ല്ല. അ​​യാ​​ള്‍ തോ​​ക്കെ​​ടു​​ത്തു. തു​​ലി​​യു​​ടെ അ​​മ്മ ത​​ല​ക​​റ​​ങ്ങി വീ​​ണു. ഓ​​ട്ട​വീ​​ണ ബ​​നി​​യ​​നും പൈ​​ജാ​​മ​​ക്കും ഉ​​ള്ളി​​ല്‍ എ​​ന്തു​ചെ​​യ്യ​​ണ​​മെ​​ന്ന​​റി​​യാ​​തെ തു​​ലി വി​​റ​​ച്ചു. ഡ​​യ​​റി​​യും ക​​ല​​ശ​​വും എ​​ടു​​ത്ത് ധ​​വാ​​നും കാം​​ബ്ലെ​​യും ഓ​​ടി ജീ​​പ്പി​​ല്‍ ക​​യ​​റി. ഉ​​ണ​​ക്കാ​​നി​​ട്ട വ​​സ്ത്ര​​ങ്ങ​​ള്‍ അ​​പ്പോ​​ഴും ക​​ണ്ണീ​​ര്‍ പൊ​​ഴി​​ച്ചു​കൊ​​ണ്ടി​​രു​​ന്നു. പ്ര​​കാ​​ശ് തു​​ലി അ​​ല​​റി​ക്കൊ​​ണ്ട് ജീ​​പ്പി​​ന്‍റെ പി​​ന്നാ​​ലെ കു​​റ​​ച്ചു​ദൂ​​രം ഓ​​ടി...​ നാ​​ട്ടു​​കാ​​ര്‍ വാ ​​പൊ​​ളി​​ച്ചു നി​​ന്നു. തു​​ലി നെ​​ഞ്ച​​ത്ത​​ടി​​ച്ച് ക​​ര​​ഞ്ഞു. അ​​വ​​ന്‍റെ ഹൃ​​ദ​​യ​​ഭാ​​രം ആ ​​ക​​ല​​ശ​​ത്തി​​ലു​​ള്ള​​തി​​നേ​​ക്കാ​​ള്‍ ക​​ന​​മു​​ള്ള​​താ​​യി.

ദാ​​ദ​​റി​​ലെ സേ​​നാ​​പ​​തി ദാ​​പ​​ത് റോ​​ഡി​​ലാ​​ണ് അ​​മി​​ത് ച​​ന്ദ്ര പു​​രോ​​ഹി​​തി​​ന്റെ കാ​​ര​​വാ​​ന്‍ നി​​ര്‍ത്തി​​യി​​ട്ടി​​രു​​ന്ന​​ത്. വെ​​ടി​​യേ​​റ്റ്‌ മ​​രി​​ച്ച പാ​​ര്‍ട്ടി പ്ര​​വ​​ര്‍ത്ത​​ക​​ന്റെ വീ​​ട്ടി​​ല്‍ സ​​ന്ദ​​ര്‍ശ​​ന​​ത്തി​​നെ​​ത്തി​​യ​​താ​​യി​​രു​​ന്നു അ​​മി​​ത്ജി. ബ്ലാ​​ക്ക്ക്യാ​​റ്റു​ക​​ളു​​ടെ അ​​ക​​മ്പ​​ടി​​യോ​​ടെ അ​​ദ്ദേ​​ഹം കാ​​ര​​വാ​​നി​​ലേ​​ക്ക് ക​​യ​​റി. ശി​​വ​​റാം ഗോ​​ദ്ര​​യും സ്വാ​​മി ശി​​വാ​​ന​​ന്ദ​​യും പ്ര​​കൃ​​തി ഠാ​​ക്കൂ​റും വി​​മ​​ല്‍ വ​​ന്‍സാ​​​െര​​യും കാ​​റി​​ല്‍ കാ​​ത്തി​​രി​​പ്പു​​ണ്ടാ​​യി​​രു​​ന്നു. പ​​ത്തു മി​​നി​റ്റി​നു​ശേ​​ഷം അ​​വ​​രോ​​ടു അ​​ക​​ത്തേ​​ക്ക് ചെ​​ല്ലാ​​ന്‍ പ​​റ​​ഞ്ഞു.

സ്വാ​​മി ശി​​വാ​​ന​​ന്ദ​​യാ​​ണ് ആ​​ദ്യം കാ​​ര​​വാ​​നി​​ല്‍ ക​​യ​​റി​​യ​​ത്. കൂ​​ണ്‍ സൂ​​പ്പ് ക​​ഴി​​ക്കു​​ക​​യാ​​യി​​രു​​ന്നു അ​​മി​​ത് പു​​രോ​​ഹി​​ത്. സ്വാ​​മി​​യെ ക​​ണ്ട​​തും കൈ ​​കൂ​​പ്പി. എ​​ല്ലാ​​വ​​രും അ​​ദ്ദേ​​ഹ​​ത്തി​​ന്‍റെ ചു​​റ്റി​​ലു​​മാ​​യി ഇ​​രു​​ന്നു.

"നി​​ങ്ങ​​ളു​​ടെ പ്ര​​വ​​ര്‍ത്ത​​നം ശ്ലാ​​ഘ​​നീ​​യ​​മാ​​ണ്. പാ​​ര്‍ട്ടി​​യു​​ടെ പേ​​രി​​ല്‍ ഞാ​​ന്‍ എ​​ല്ലാ​​വ​​രോ​​ടും ന​​ന്ദി പ​​റ​​യു​​ന്നു. പ​​േ​ക്ഷ, ഇ​​നി വ​​രാ​​ന്‍പോ​​കു​​ന്ന​​ത് ക​​ഠി​​ന​​മാ​​യ നാ​​ളു​​ക​​ളാ​​ണ്. അ​​ടു​​ത്ത തി​​ര​​ഞ്ഞെ​​ടു​​പ്പി​​ല്‍ ഭ​​ര​​ണ​ത്തു​​ട​​ര്‍ച്ച​​യാ​​ണ് പാ​​ര്‍ട്ടി ആ​​ഗ്ര​​ഹി​​ക്കു​​ന്ന​​ത്. മൃ​​ഗീ​​യ ഭൂ​​രി​​പ​​ക്ഷം, അ​​താ​​ണ്‌ ല​​ക്ഷ്യം. അ​​തി​​നാ​​യു​​ള്ള പ​​ദ്ധ​​തി​​ക്ക് പാ​​ര്‍ട്ടി രൂ​​പം ന​​ല്‍കി​​യി​​ട്ടു​​ണ്ട്. നി​​ങ്ങ​​ളു​​ടെ അ​​ഭി​​പ്രാ​​യം​കൂ​​ടി ഈ ​​കാ​​ര്യ​​ത്തി​​ല്‍ അ​​റി​​യാ​​ന്‍ ഞാ​​നാ​​ഗ്ര​​ഹി​​ക്കു​​ന്നു."

സ്വാ​​മി ശി​​വാ​​ന​​ന്ദ ഒ​​രു നി​​മി​​ഷം ക​​ണ്ണ​​ട​​ച്ചി​​രു​​ന്നു.

"നാ​​ടി​​ന്‍റെ പ​​ല​ഭാ​​ഗ​​ങ്ങ​​ളി​​ലാ​​യി സ​​ര്‍ക്കാ​​റി​​നെ​​തി​​രെ പ്ര​​ക്ഷോ​​ഭ​ങ്ങ​​ള്‍ ന​​ട​​ക്കു​​ന്നു​​ണ്ട്. അ​​തി​​ല്‍നി​​ന്നെ​​ല്ലാം ജ​​ന​​ങ്ങ​​ളു​​ടെ ശ്ര​​ദ്ധ തി​​രി​​ച്ചു​വി​​ട​​ണം. പ​​ഴ​​യ വ​​ഴി​ത​​ന്നെ നോ​​ക്കാം... സ്ഫോ​​ട​​ന​​ങ്ങ​​ള്‍'' -പ്ര​​കൃ​​തി ഠാ​​ക്കൂ​​ര്‍ പ​​റ​​ഞ്ഞു.

അ​​മി​​ത് ച​​ന്ദ്ര പു​​രോ​​ഹി​​ത് ഉ​​ച്ച​​ത്തി​​ല്‍ മൂ​​ളി. ഒ​​റ്റ​വി​​ര​​ല്‍കൊ​​ണ്ട് നെ​​റ്റി ത​​ട​​വി.

"ആ ​​വ​​ക കാ​​ര്യ​​ങ്ങ​​ളൊ​​ക്കെ ഞാ​​ന്‍ നോ​​ക്കി​ക്കൊ​​ള്ളാം"-​സ്വാ​​മി ശി​​വാ​​ന​​ന്ദ പ​​റ​​ഞ്ഞു.

"വി​​മ​​ലും ശി​​വ​​റാ​​മും എ​​ന്തു പ​​റ​​യു​​ന്നു?" അ​​മി​​ത് ച​​ന്ദ്ര ഇ​​രു​​വ​​രെ​​യും നോ​​ക്കി.

"പു​​രോ​​ഹി​​ത് ജി, ​​സ്വാ​​മി പ​​റ​​ഞ്ഞ കാ​​ര്യ​​ങ്ങ​​ളോ​​ട് എ​​നി​​ക്കും യോ​​ജി​​പ്പാ​​ണ്. പ​​ക്ഷേ, ഭാ​​ര​​ത​​ത്തി​​ലെ മൊ​​ത്തം ജ​​ന​​ങ്ങ​​ളു​​ടെ ശ്ര​​ദ്ധ​തി​​രി​​ക്കു​​ന്ന എ​​ന്തെ​​ങ്കി​​ലും പ​​ദ്ധ​​തി ഉ​​ണ്ടാ​​ക്ക​​ണം."

"അ​​ങ്ങ​നെ എ​​ന്തെ​​ങ്കി​​ലും പ്ലാ​​ന്‍ നി​​ങ്ങ​​ളു​​ടെ കൈ​​യി​​ലു​​ണ്ടോ?"

"ഉ​​ണ്ട്'', വി​​മ​​ല്‍ പ​​റ​​ഞ്ഞു. "പ​​ക്ഷേ, റി​സ്കു​​ള്ള സം​​ഗ​​തി​​യാ​​ണ്."

"റി​​സ്ക്‌ എ​​ടു​​ക്കു​​ന്ന​​തി​​ന്‍റെ പേ​​രാ​​ണ് രാ​​ഷ്ട്രീ​​യം." അ​​മി​​ത് ച​​ന്ദ്ര ചി​​രി​​ച്ചു.

"വി​​മ​​ല്‍ കാ​​ര്യ​​ങ്ങ​​ള്‍ വി​​ശ​​ദീ​​ക​​രി​​ച്ചാ​​ല്‍ ന​​മു​​ക്ക് നോ​​ക്കാം" -സ്വാ​​മി ശി​​വാ​​ന​​ന്ദ പ​​റ​​ഞ്ഞു.

"ഡ​​ല്‍ഹി​​യി​​ലെ നാ​​ഷ​​ന​ൽ ഗാ​​ന്ധി മ്യൂ​സി​​യ​​ത്തി​​ല്‍നി​​ന്ന് ഗോ​​ഡ്സെ ഉ​​പ​​യോ​​ഗി​​ച്ച 9 MM ബെ​​രേ​​റ്റ തോ​​ക്ക് മോ​​ഷ്ടി​ക്ക​​ണം."

"തോ​​ക്ക് ന​​ഷ്ട​​പ്പെ​​ട്ട​​ത​​റി​​ഞ്ഞാ​​ല്‍ വ​​ലി​​യ പു​​കി​​ലാ​​വും" -പ്ര​​കൃ​​തി പ​​റ​​ഞ്ഞു.

"അ​​താ​​ണ്‌ ന​​മ്മു​​ടെ ആ​​വ​​ശ്യം. ലോ​​കം അ​​ത് ച​​ര്‍ച്ച​ചെ​​യ്യ​​ണം."

"നി​​ങ്ങ​​ള്‍ ആ ​​തോ​​ക്ക് ക​​ണ്ടി​​ട്ടു​​ണ്ടോ?"

"ഇ​​ല്ല, അ​​തി​​പ്പോ​​ള്‍ മ്യൂ​സി​​യ​​ത്തി​​ല്‍ ഒ​​രു ലോ​​ക്ക​​റി​​ല്‍ അ​​ട​​ച്ചു​വെ​ച്ചി​​രി​​ക്കു​​ക​​യാ​​ണ്."

"രാ​​ജ്ഘ​​ട്ടി​​ലെ ഗാ​​ന്ധി നാ​​ഷ​​ന​ല്‍ മ്യൂ​സി​​യ​​ത്തി​​ല്‍ വ​​ള​​രെ മു​​മ്പ് പൊ​​തു​​ജ​​നം കാ​​ണും വി​​ധം ര​​ക്ത​​സാ​​ക്ഷി ഗാ​​ല​​റി​​യി​​ല്‍ തോ​​ക്ക് പ്ര​​ദ​​ര്‍ശി​​പ്പി​​ച്ചി​​രു​​ന്നു. ദു​​ഷ്ട​ചി​​ന്ത ഉ​​ണ്ടാ​​ക്കു​​ന്നു എ​​ന്നു​ക​​രു​​തി പി​​ന്നീ​​ട​​ത്‌ മാ​​റ്റി​വെ​ച്ച​​താ​​ണ്" -വി​​മ​​ല്‍ പ​​റ​​ഞ്ഞു.

അ​​മി​​ത് ച​​ന്ദ്ര പു​​രോ​​ഹി​​ത് ബാ​​ക്കി​വെ​ച്ച സൂ​​പ്പ് വ​​ലി​​ച്ചു കു​​ടി​​ച്ചു. എ​​ന്നി​​ട്ട് കു​​റ​​ച്ചു​നേ​​രം വാ​​ക്കു​​ക​​ള്‍ കി​​ട്ടാ​​താ​​യ​​തു​പോ​​ലെ ഇ​​രു​​ന്നു. അ​​യാ​​ളു​​ടെ ഇ​​ട​​ത്തേ കാ​​ല്‍പാ​​ദ​​ത്തി​​ല്‍ നീ​​രു​വ​​ന്നു വീ​​ര്‍ത്ത​​ത് അ​​പ്പോ​​ഴാ​​ണ്‌ വി​​മ​​ലി​​ന്റെ ശ്ര​​ദ്ധ​​യി​​ല്‍പ്പെ​​ട്ട​​ത്. എ​​ല്ലാ​​വ​​രും പു​​രോ​​ഹി​​തി​​ന്റെ മ​​റു​​പ​​ടി​​ക്കാ​​യി കാ​​ത്തി​​രു​​ന്നു. ത​​ല​​യ​​ിണ​​യി​​ലേ​​ക്ക് ചാ​​രി​​യി​​രു​​ന്ന​ശേ​​ഷം അ​​ദ്ദേ​​ഹം ദീ​​ര്‍ഘ​​മാ​​യി ശ്വാ​​സ​​മെ​​ടു​​ത്തു​​കൊ​​ണ്ട് പ​​റ​​ഞ്ഞു, "ഞാ​​നി​​തേ​​പ്പ​​റ്റി കൂ​​ടു​​ത​​ല്‍ ആ​​ലോ​​ചി​​ച്ചി​​ട്ട് പ​​റ​​യാം." എ​​ന്നി​​ട്ട് കൈ​​കൂ​​പ്പി. കൂ​​ടി​​ക്കാ​​ഴ്ച അ​​വ​​സാ​​നി​​ച്ച​​താ​​യി ശി​​വ​​റാം ഗോ​​ദ്ര​​ക്ക് തോ​​ന്നി. സ്വാ​​മി ശി​​വാ​​ന​​ന്ദ​​യും പ്ര​​കൃ​​തി ഠാ​​ക്കൂ​റും അ​​വി​​ടെ​ത്ത​​ന്നെ​​യി​​രു​​ന്നു. വി​​മ​​ലും ശി​​വ​​റാ​​മും കാ​​റി​​ല്‍ ക​​യ​​റി സ്റ്റാ​​ര്‍ട്ടാ​​ക്കു​​ന്ന​​തി​​നു​മു​​മ്പേ കാ​​ര​​വാ​​ന്‍ നീ​​ങ്ങി തു​​ട​​ങ്ങി​​യി​​രു​​ന്നു. പ്ര​​കൃ​​തി​​യോ​​ട് എ​​ന്തോ പ​​റ​​യ​​ണ​​മെ​​ന്നു ശി​​വ​​റാം ഗോ​​ദ്ര​​ക്ക് ഉ​​ണ്ടാ​​യി​​രു​​ന്നു. പ​​ക്ഷേ, അ​​ത് എ​​ന്താ​​ണെ​​ന്ന് ഡ്രൈ​​വ് ചെ​​യ്യു​​ന്ന​​തി​​നി​​ട​​യി​​ല്‍ അ​​യാ​​ള്‍ക്ക് ഓ​​ര്‍ത്തെ​​ടു​​ക്കാ​​നേ ക​​ഴ​​ിഞ്ഞി​​ല്ല.

സ​​ബ​​ര്‍മ​​തി ആ​​ശ്ര​​മം ക​​ണ്ടു മ​​ട​​ങ്ങി​​യ​ശേ​​ഷം അ​​ലീ​​സി​​യ ഗ​​ര്‍സ​​ക്ക് ഓ​​​ർ​മ​ക​​ളു​​ടെ തി​​ര​​ത്ത​​ള്ള​​ലു​​ണ്ടാ​​യി. അ​​ലാ​​മോ​​യി​​ലെ മെ​​മ്മോ​​റി​​യ​​ല്‍ പാ​​ര്‍ക്കി​​ല്‍​വെ​ച്ച് ശി​​വ​​റാം ഗോ​​ദ്ര വ​​ലി​​യ ഇ​​ഷ്ട​​ത്തോ​​ടെ ചേ​​ര്‍ത്തു​പി​​ടി​​ച്ച​​ത് അ​​വ​​ളോ​​ര്‍ത്തു. അ​​ന്ന് പാ​​ര്‍ക്കി​​ലൂ​​ടെ എ​​ത്ര റൗ​​ണ്ട് ന​​ട​​ന്നു എ​​ന്നൊ​​ന്നും ഓ​​ർ​മ​​യി​​ല്ല. പൈ​​ന്‍ മ​​ര​​ങ്ങ​​ള്‍ നി​​റ​​ഞ്ഞു​നി​​ല്‍ക്കു​​ന്ന പാ​​ര്‍ക്കി​​ല്‍ കൊ​​ടും ത​​ണു​​പ്പാ​​യി​​രു​​ന്നു. ത​​ടാ​​ക​​ത്തി​​ല്‍ ഫ്ല​​യി​​ങ് ഡ​​ക്ക് നി​​റ​​ഞ്ഞ സ​​മ​​യം. അ​​വി​​ട​ത്തെ വ​​ന്‍മ​​ര​​ങ്ങ​​ള്‍ പ​​ട്ടാ​​ള​​ക്കാ​​രു​​ടെ ധീ​​ര​​ത പേ​​റു​​ന്ന​​വ​​യാ​​ണ്. മ​​ര​​ങ്ങ​​ളു​​ടെ ചു​​വ​​ട്ടി​​ല്‍ വ​​ലി​​യ ഉ​​രു​​ള​​ന്‍ ക​​ല്ലു​​ക​​ള്‍ സ്ഥാ​​പി​​ച്ചി​​രു​​ന്നു. അ​​തി​​ല്‍ ആ​​ഭ്യ​​ന്ത​​ര​​യു​​ദ്ധ​​ത്തി​​ല്‍ പ​​ങ്കെ​​ടു​​ത്ത പ​​ട്ടാ​​ള​​ക്കാ​​രു​​ടെ പേ​​രു​​ക​​ളാ​​ണ് കൊ​​ത്തി​വെ​ച്ചി​​രു​​ന്ന​​ത്. അ​​വ​​രു​​ടെ ഓ​​ർ​മ​​ക്കാ​​യി ന​​ട്ട മ​​ര​​ങ്ങ​​ള്‍ കാ​​ല​​ശേ​​ഷ​​വും അ​​വ​​രു​​ടെ ജീ​​വി​​ത​​ത്തെ മു​​ന്നോ​​ട്ടു​ന​​യി​​ക്കു​​ന്നു. "In The Loving Memory of..." നൂ​​റു​ക​​ണ​​ക്കി​​ന് ശി​​ല​​ക​​ളി​​ല്‍ അ​​വ​​ർ നേ​​ടി​ത്ത​​ന്ന സ്വാ​​ത​​ന്ത്ര്യ​​ത്തി​​ന്‍റെ പേ​​രു​​ണ്ടാ​​യി​​രു​​ന്നു. യു​​ദ്ധ​​ത്തി​​ല്‍ പ​​ങ്കെ​​ടു​​ത്തു മ​​രി​​ച്ച​​വ​​രാ​​ണ് നേ​​ര​​ത്തേ വ​​ന്‍മ​​ര​​ങ്ങ​​ളാ​​യ​​ത്. യു​​ദ്ധ​​ശേ​​ഷം മ​​രി​​ച്ച പ​​ട്ടാ​​ള​​ക്കാ​​രു​​ടെ ഓ​​ർ​മ​ക്കാ​​യി പി​​ന്നീ​​ട് മ​​രം ന​​ടും. പ​​ട്ടാ​​ള​​ക്കാ​​രു​​ടെ മ​​ര​​ണ​​കാ​​ല​​മ​​നു​​സ​​രി​​ച്ച് മ​​ര​​ങ്ങ​​ള്‍ക്ക് പ്രാ​​യ​വ്യ​​ത്യാ​​സ​​മു​​ണ്ട്. അ​​ങ്ങ​​നെ ന​​ട്ടു​പി​​ടി​​പ്പി​​ച്ച മ​​ര​​ങ്ങ​​ള്‍കൊ​​ണ്ട് നി​​റ​​ഞ്ഞ പാ​​ര്‍ക്കി​​ല്‍, ശി​​വ​​റാം ഗോ​​ദ്ര​​യു​​ടെ സ്വ​​പ്ന​​ത്തി​​നൊ​​പ്പം ന​​ട​​ന്ന​​ത്. അ​​വി​​ടെ സ്ഥാ​​പി​​ച്ച ശി​​ലാ​​ഫ​​ല​​കം വാ​​യി​​ച്ച​​പ്പോ​​ള്‍ ശി​​വ​​റാം ത​​ര്‍ക്കി​​ച്ച​​ത്. FREEDOM IS NOT FREE എ​​ന്ന് എ​​ഴു​​തി​​യ​​തി​​നോ​​ട് അ​​യാ​​ള്‍ക്ക് വി​​യോ​​ജി​​പ്പാ​​യി​​രു​​ന്നു. സ്വാ​​ത​​ന്ത്ര്യം ജ​​ന്മാ​​വ​​കാ​​ശ​​മാ​​ണെ​​ന്നാ​​ണ് ശി​​വ​​റാം പ​​റ​​ഞ്ഞ​​ത്. "ഞ​​ങ്ങ​​ള്‍ക്ക​​ത് ര​​ക്തം കൊ​​ടു​​ത്തും ജീ​​വ​​ന്‍ കൊ​​ടു​​ത്തും നേ​​ടി​​യെ​​ടു​​ത്ത​​താ​​ണ്. അ​​തു​കൊ​​ണ്ടാ​​ണ് ഞ​​ങ്ങ​​ള്‍ പ​​റ​​യു​​ന്ന​​ത് സ്വാ​​ത​​ന്ത്ര്യം സൗ​​ജ​​ന്യ​​മ​​ല്ല." മെ​​മ്മോ​​റി​​യ​​ല്‍ പാ​​ര്‍ക്കി​​ല്‍ പി​​ന്നീ​​ട് ഞ​​ങ്ങ​​ള്‍ ഒ​​രു​​പാ​​ടു ത​​വ​​ണ പോ​​യി​​ട്ടു​​ണ്ട്. അ​​വി​​ട​ത്തെ ഏ​​കാ​​ന്ത​​ത എ​​നി​​ക്ക് ഇ​​ഷ്ട​​മാ​​യി​​രു​​ന്നു. തൊ​​ട്ടു​​രു​​മ്മി ഏ​​റെ​നേ​​രം ഒ​​ന്നും മി​​ണ്ടാ​​തെ ഞ​​ങ്ങ​​ള്‍ ന​​ട​​ക്കു​​മാ​​യി​​രു​​ന്നു. ത​​ടാ​​ക​​ത്തി​​ല്‍ ചൂ​​ണ്ട​​ല്‍ ഇ​​ടു​​ന്ന കു​​ട്ടി​​ക​​ളോ​​ട് മാ​​ത്രം ചി​​രി​​ക്കും. അ​​വി​​ടെ എ​​ത്ര റൗ​​ണ്ട് ന​​ട​​ന്നാ​​ലും കി​​ത​ക്കി​​ല്ലാ​​യി​​രു​​ന്നു. ആ ​​സ​​ായാ​​ഹ്ന​​ങ്ങ​​ള്‍ ഒ​​ക്കെ​​യും സു​​ന്ദ​​ര​​ങ്ങ​​ളാ​​യി​​രു​​ന്നു. മെ​​മ്മോ​​റി​​യ​​ല്‍ പാ​​ര്‍ക്കി​​ല്‍ ഉ​​ള്ള അ​​തേ ഏ​​കാ​​ന്ത​​ത​​യാ​​ണ് സ​​ബ​​ര്‍മ​​തി ആ​​ശ്ര​​മ​​ത്തി​​ലും. മ​​ന​​സ്സി​​നെ വി​​മ​​ലീ​​ക​​രി​​ക്കു​​ന്ന ആ​​ന​​ന്ദ​നി​​ര്‍വൃ​​തി അ​​തു​​ണ്ടാ​​ക്കു​​ന്നു. ലോ​​ക​​ത്തെ​​ല്ലാ​​യി​​ട​​ത്തെ​​യും ശാ​​ന്ത​​ത ഒ​​രേ​പോ​​ലെ​​യാ​​ണ്. അ​​ലീ​​സി​​യ​​ക്ക്‌ ഒ​​രി​​ക്ക​​ല്‍കൂ​​ടി ശി​​വ​​റാ​​മി​​നൊ​​പ്പം മെ​​മ്മോ​​റി​​യ​​ല്‍ പാ​​ര്‍ക്കി​​ലൂ​​ടെ ചു​​റ്റി​ക്ക​​റ​​ങ്ങാ​​ന്‍ മോ​​ഹ​​മു​​ണ്ടാ​​യി.





ദേ​​ശം മാ​​റു​​മ്പോ​​ള്‍ ഭാ​​ഷ മാ​​റു​​ന്ന​​തു​പോ​​ലെ സ്വാ​​ത​​ന്ത്ര്യ​​ത്തി​​ന്റെ നി​​ര്‍വ​​ച​​ന​​വും മാ​​റു​​ന്നു.​ ഹോ​​ട്ട​​ല്‍മു​​റി​​യി​​ലെ വെ​​ളി​​ച്ച​​മെ​​ല്ലാം കെ​​ടു​​ത്തി​​യ​ശേ​​ഷം അ​​ലീ​​സി​​യ ഗ​​ര്‍സ ഇ​​രു​​ട്ടി​​ലി​​രു​​ന്ന്‌ മെ​​മ്മോ​​റി​​യ​​ല്‍ പാ​​ര്‍ക്കി​​ലെ ശി​​ലാ​ഫ​​ല​​ക​​ത്തി​​ല്‍ എ​​ഴു​​തി​​യ​​ത് ഓ​​ര്‍ത്തെ​​ടു​​ത്തു. FREEDOM IS NOT FREE!



"അ​​ഹ​​മ്മ​​ദാ​​ബാ​​ദി​​നോ​​ട് നാ​​ളെ വി​​ട​പ​​റ​​യും. ഇ​​നി ല​​ഖ്നോ​​വി​​ലേ​​ക്ക് പോ​​ക​​ണം. അ​​വി​​ടെ​​യാ​​ണ് കി​​ല്ല​​ര്‍ കാ​​ര്‍ ഉ​​ള്ള​​ത്. ജ​​നു​​വ​​രി 20നു ​​ഗാ​​ന്ധി​​യെ വ​​ധി​​ക്കാ​​നാ​​യി സം​​ഘം സ​​ഞ്ച​​രി​​ച്ച വാ​​ഹ​​നം. അ​​ത് കാ​​ണ​​ണം. മ​ാ​ർ​ട്ടി​​ന്‍ ലൂ​​ഥ​​ര്‍ കി​ങ് കൊ​​ല്ല​​പ്പെ​​ട്ട ഹോ​​ട്ട​​ലും അ​​ന്ന​​വി​​ടെ പാ​​ര്‍ക്ക്‌ ചെ​​യ്തി​​രു​​ന്ന വാ​​ഹ​​ന​​ങ്ങ​​ളും അ​​തേ​പ​​ടി സ്മാ​​ര​​ക​​മാ​​യി നി​​ല​​നി​​ര്‍ത്തി​​യി​​ട്ടു​​ണ്ട്. പ​​ക്ഷേ, കി​​ല്ല​​ര്‍ കാ​​ര്‍ സ്വ​​കാ​​ര്യ​വ്യ​​ക്തി​​യു​​ടെ വി​ന്റേ​​ജ് കാ​​ര്‍ ശേ​​ഖ​​ര​​ത്തി​​ലാ​​ണു​​ള്ള​​ത്. ഈ ​​കാ​​ര്‍ ശ​​രി​​ക്കും ഏ​​തെ​​ങ്കി​​ലും ഗാ​​ന്ധി മ്യൂ​സി​​യ​​ത്തി​​ലാ​​ണ് സം​​ര​​ക്ഷി​​ക്കേ​​ണ്ട​​ത്. ഇ​​തോ​​ര്‍ത്ത​​പ്പോ​​ള്‍ അ​​ലീ​​സി​​യ​​ക്ക്‌ അ​​ത്ഭു​​തം തോ​​ന്നി. അ​​ന്ന് പൊ​​ലീ​​സ് പി​​ടി​​ച്ചെ​​ടു​​ത്ത ഈ ​​തൊ​​ണ്ടി​​മു​​ത​​ല്‍ എ​​ങ്ങ​​നെ സ്വ​​കാ​​ര്യ​വ്യ​​ക്തി​​യു​​ടെ സ്വ​​ന്ത​​മാ​​യി? രാ​​ഷ്ട്ര​​പി​​താ​​വി​​നെ ചു​​റ്റി​​പ്പ​റ്റി​​യു​​ള്ള​​തെ​​ല്ലാം രാ​​ഷ്ട്ര​​ത്തി​​ന്റേ​താ​​വേ​​ണ്ട​​താ​​ണ്. എ​​ഴു​​താ​​നി​​രി​​ക്കു​​ന്ന യാ​​ത്ര​ാക്കു​​റി​​പ്പി​​ല്‍ ഈ ​​കാ​​റി​​നെ​ക്കു​​റി​​ച്ച് വി​​ശ​​ദ​​മാ​​യി വി​​വ​​രി​​ക്ക​​ണ​​മെ​​ന്ന് അ​​ലീ​​സി​​യ ക​​രു​​തി. കാ​​ര്‍ ക​​ണ്ട​​തി​​നു​ശേ​​ഷം ഡ​​ല്‍ഹി​​യി​​ലേ​​ക്ക്‌ പോ​​ക​​ണം. അ​​വി​​ടെ ഗാ​​ന്ധിമ്യൂ​സി​​യ​​വും മ​​ഹാ​​ത്മാ​​വ് അ​​ന്തി​​യു​​റ​​ങ്ങു​​ന്ന രാ​​ജ്ഘ​​ട്ടും സ​​ന്ദ​​ര്‍ശി​​ക്ക​​ണം. ഡ​​ല്‍ഹി ക​​ണ്ടു തീ​​രു​​ന്ന​​തോ​​ടെ ത​​ന്‍റെ ഇ​​ന്ത്യ​​ന്‍ പ​​ര്യ​​ട​​നം അ​​വ​​സാ​​നി​​ക്കും. റൂ​​ട്ട് മാ​​പ്പ് മ​​ന​​സ്സി​​ല്‍ കു​​റി​​ച്ചി​​ട്ട​ശേ​​ഷം അ​​ലീ​​സി​​യ ഗ​​ര്‍സ ഹോ​​ട്ട​​ലി​​ന്‍റെ ബാ​​ല്‍ക്ക​​ണി​​യി​​ല്‍ ചെ​​ന്നി​​രു​​ന്ന് ശി​​വ​​റാം ഗോ​​ദ്ര​​യെ വി​​ളി​​ച്ചു. അ​​യാ​​ള്‍ നെ​​റ്റ് വ​​ര്‍ക്ക് ക​​വ​​റേ​​ജ് ഏ​​രി​​യ​​ക്ക് പു​​റ​​ത്താ​​യി​​രു​​ന്നു. അ​​ലീ​​സി​​യ​​യു​​ടെ ടി​​ക്ക​​റ്റും താ​​മ​​സ​സൗ​​ക​​ര്യ​​വും ശി​​വ​​റാം നേ​​ര​​ത്തേ ഒ​​രു​​ക്കി​ക്കൊ​​ടു​​ത്തി​​രു​​ന്നു.

"നാ​​ളെ നേ​​രം വെ​​ളു​​ക്കു​​മ്പോ​​ള്‍ ഞാ​​നി​​വി​​ടം വി​​ടും. കു​​റ​​ച്ചു​ദി​​വ​​സം​കൂ​​ടി അ​​ഹ​​മ്മ​​ദാ​​ബാ​​ദി​​ല്‍ നി​​ല്‍ക്ക​​ണ​​മെ​​ന്നു​​ണ്ടാ​​യി​​രു​​ന്നു. പ​േ​ക്ഷ, മ​​ന​​സ്സ് സ​​മ്മ​​തി​​ക്കു​​ന്നി​​ല്ല. സ​ാ​ന്‍ഫ്രാ​​ന്‍സി​​സ്കോ​​യി​​ലേ​​തു​പോ​​ലെ ഇ​​വി​​ടെ​​യും ഭൂ​​മി​​കു​​ലു​​ക്കം ഉ​​ണ്ടാ​​യി​​ട്ടു​​ണ്ട്. ഭു​​ജി​​ല്‍ 50 ഇ​​രു​​നി​​ല കെ​​ട്ടി​​ട​​ങ്ങ​​ള്‍ ത​​ക​​ര്‍ന്നു. എ​​ഴു​​ന്നൂ​​റോ​​ളം പേ​​രു​​ടെ ജീ​​വ​​ന്‍ ന​​ഷ്ട​​മാ​​യി. ഇ​​തേ​​പ്പ​റ്റി അ​​റി​​ഞ്ഞ​​പ്പോ​​ള്‍ എ​​നി​​ക്ക് വീ​​ട്ടി​​ല്‍ ഒ​​റ്റ​​ക്കാ​​യി​പ്പോ​​യ ഒ​​രു കു​​ട്ടി​​യു​​ടെ സ​​ങ്ക​​ട​​മു​​ണ്ടാ​​യി. ഇ​​വി​​ടെ പ്ര​​കൃ​​തിദു​​ര​​ന്ത​​ത്തി​​ല്‍ മാ​​ത്ര​​മ​​ല്ല, ക​​ലാ​​പ​​ത്തി​​ലും വ​​ന്‍ സ്ഫോ​​ട​​ന​​ങ്ങ​​ളി​​ലും മ​​നു​​ഷ്യ​​ര്‍ പ​​ച്ച​​ക്ക് ക​​ത്തു​​ക​​യും പൊ​​ട്ടി​ത്തെ​​റി​​ക്കു​​ക​​യും ചെ​​യ്യു​​ന്നു.​​ അ​​ഹിം​​സ​​യു​​ടെ മ​​ണ്ണി​​ല്‍ ആ​​ശാ​​ന്തി​​യു​​മു​​ണ്ട്.

അ​​ലീ​​സി​​യ ഡേ​​റ്റ് എ​​ഴു​​തി​​യ​ശേ​​ഷം ഡ​​യ​​റി അ​​ട​​ച്ചു​വെ​ച്ചു. നേ​​ര​​​ത്തേ ഓ​​ര്‍ഡ​​ര്‍ ചെ​​യ്ത മാ​​ത​​ള​നാ​​ര​​ക​​ത്തി​​ന്റെ ജ്യൂ​​സ്‌ കു​​ടി​​ച്ചു. ചു​​ണ്ട് തു​​ട​​ച്ച​​പ്പോ​​ഴാ​​ണ് കോ​​ളി​ങ് ബെ​​ല്‍ അ​​ടി​​ഞ്ഞ​​ത്. അ​​വ​​ള്‍ ഗ്ലാ​​സ്‌ കൈ​​ക​​ളി​​ല്‍ പി​​ടി​​ച്ചു​കൊ​ണ്ടു ത​​ന്നെ വാ​​തി​​ല്‍ തു​​റ​​ന്നു. ശി​​വ​​റാം ഗോ​​ദ്ര​​യാ​​ണ്. അ​​വ​​ള്‍ അ​​ത്ഭു​​ത​​പ്പെ​​ട്ടു​പോ​​യി. ല​​ഖ്നോ​​വി​ലേ​​ക്ക് യാ​​ത്ര​​യാ​​ക്കാ​​ന്‍ വ​​ന്ന​​താ​​ണ്. അ​​ന്ന് രാ​​ത്രി അ​​ലീ​​സി​​യ ശ​​രി​​ക്കും അ​​യാ​​ളു​​ടെ കൂ​​ട്ട് ആ​​ഗ്ര​​ഹി​​ച്ചി​​രു​​ന്നു.

(തു​ട​രും)