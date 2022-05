9mm ബെരേറ്റ -നോവൽ

ഇ​ര​ക​ളു​ടെ ജാ​ത​കം

തി​ള​യ്ക്കു​ന്ന വെ​ള്ള​ത്തി​ന്‍റെ ശ​ബ്ദം മാ​ത്ര​മാ​ണ് ആ​ന​ന്ദി ബെ​ന്നി​നു കേ​ൾ​ക്കാ​നാ​വു​ന്ന​ത്. ക​ഴി​ഞ്ഞ ആ​റു മാ​സ​മാ​യി അ​വ​ർ കി​ട​പ്പി​ലാ​ണ്. വെ​ട്ടി​ത്തി​ള​ക്കു​ന്ന വെ​ള്ള​ത്തി​ന്റെ ഒ​ച്ച അ​പ​ക​ട​ക​ര​മാം​വി​ധം ഭ​യ​പ്പെ​ടു​ത്തു​മ്പോ​ൾ മാ​ത്രം അ​വ​ർ കൈ​ച​ലി​പ്പി​ക്കും, ചു​ണ്ട​ന​ക്കും, അ​വ​ർ​ക്കു​പോ​ലും കേ​ൾ​ക്കാ​ൻ ക​ഴി​യാ​ത്ത​ത്ര​യും നേ​ർ​ത്ത ശ​ബ്ദ​ത്തി​ൽ പ​റ​യും ''അ​ടു​പ്പ് ഓ​ഫാ​ക്കൂ...​അ​ടു​പ്പ് ഓ​ഫാ​ക്കൂ...''

അ​ശോ​ക് ചാ​വ്ഡ ഉ​ദ്യോ​ഗ​ത്തി​ൽനി​ന്ന് പി​രി​ഞ്ഞ് ഒ​രു വ​ർ​ഷ​ത്തി​ന് ശേ​ഷ​മാ​ണ് ആ​ന​ന്ദി​ക്ക് അ​സു​ഖം വ​ന്ന​ത്, പി​ന്നെ അ​ധി​കം വൈ​കാ​തെ അ​വ​ർ കി​ട​പ്പി​ലാ​വു​ക​യും ചെ​യ്തു. ഭാ​ര്യ​യെ പ​രി​ച​രി​ച്ചു​കൊ​ണ്ടു റി​ട്ട​യ​ർ​മെ​ന്റ് ജീ​വി​തം ക​ഴി​ക്കു​ന്ന​തി​ൽ അ​ശോ​ക് ചാ​വ്ഡ​ക്കു നി​രാ​ശ​യൊ​ന്നു​മി​ല്ല. പ​ക്ഷേ ത​ന്റെ താ​ങ്ങും ത​ണ​ലു​മാ​യ​വ​ൾ അ​ന​ങ്ങാ​തെ കി​ട​ക്കു​ന്ന​തു കാ​ണു​മ്പോ​ൾ ആ​ധി​യാ​ണ്. ഇ​നി​യ​വ​ൾ എ​ഴു​ന്നേ​റ്റു ന​ട​ക്കു​മെ​ന്ന പ്ര​തീ​ക്ഷ​യൊ​ന്നും അ​യാ​ൾ​ക്കി​ല്ല. ന​ട​ന്നി​ല്ലെ​ങ്കി​ലും കു​ഴ​പ്പ​മി​ല്ല, മി​ണ്ടി​ത്തു​ട​ങ്ങി​യാ​ൽ മ​തി​യാ​യി​രു​ന്നു...​ഒ​രു മ​നു​ഷ്യ​ന്റെ ഏ​കാ​ന്ത​ത ഒ​ഴി​വാ​ക്കാ​ൻ മു​റി​യി​ൽ ഇ​ള​കു​ന്ന ക​ർ​ട്ട​ൻ ഉ​ണ്ടാ​യാ​ലും മ​തി. പ​ക്ഷേ അ​ന​ക്ക​മി​ല്ലാ​ത്ത​തു ഭ​യം വ​ർ​ധി​പ്പി​ക്കു​ക​യേ ഉ​ള്ളൂ. ശ്വാ​സം എ​ടു​ക്കു​ന്ന​തി​ന്റെ നേ​ർ​ത്ത അ​ന​ക്കം ആ​ന​ന്ദി​യു​ടെ വ​സ്ത്ര​ത്തി​ൽ പ​ട​രു​ന്നു​ണ്ടോ എ​ന്ന് അ​ശോ​ക് ചാ​വ്ഡ ഇ​ട​ക്ക് നീ​രി​ക്ഷി​ക്കും. ആ ​സൂ​ക്ഷ്മ​മാ​യ അ​ന​ക്കം ക​ണ്ടെ​ത്തു​മ്പോ​ൾ അ​യാ​ൾ നെ​ടു​വീ​ർ​പ്പി​ടും. Life is nothing ,

but a series of Breath...

1980 ഐ.​പി.​എ​സ് ബാ​ച്ചാ​ണ് അ​ശോ​ക് ചാ​വ്ഡ. സ്വപ്ര​യ​ത്ന​ത്താ​ൽ ജീ​വി​ത​വി​ജ​യം നേ​ടി​യ മ​നു​ഷ്യ​ൻ. പ​ക്ഷേ ക​രി​യ​റി​ൽ നേ​രി​നും ഇ​ഷ്ട​ങ്ങ​ൾ​ക്കും എ​തി​രെ പ്ര​വ​ർ​ത്തി​ക്കേ​ണ്ടി​വ​രു​മ്പോ​ൾ ആ​ണ് ത​ള​ർ​ന്നു​പോ​യി​രു​ന്ന​ത്. അ​ശോ​ക് ചാ​വ്ഡ ഐ.​ജി ആ​യി​രി​ക്കു​മ്പോ​ഴാ​ണ് ക​ലാ​പ​മു​ണ്ടാ​യ​ത്. ഈ ​സ​മ​യ​ത്തെ​ല്ലാം വ​ല്ലാ​ത്ത പി​രി​മു​റു​ക്ക​മാ​യി​രു​ന്നു. ഒ​റ്റ രാ​ത്രി​കൊ​ണ്ട് മു​ടി​യെ​ല്ലാം ന​ര​ച്ചു​പോ​യി എ​ന്നാ​ണ് ആ ​അ​നു​ഭ​വ​ത്തെ​പ്പ​റ്റി അ​ശോ​ക് ചാ​വ്ഡ വി​വ​രി​ക്കു​ക. വി​വാ​ഹം ക​ഴി​ഞ്ഞ നാ​ളു​ക​ളി​ൽ ആ​ന​ന്ദി​ക്കും പൊ​ലീ​സി​ന്റെ വീ​ര​ക​ഥ​ക​ൾ കേ​ൾ​ക്കാ​ൻ വ​ലി​യ ഇ​ഷ്ട​മാ​യി​രു​ന്നു. അ​യാ​ളെ സ്നേ​ഹി​ക്കാ​ൻ കി​ട്ടു​ന്ന നേ​ര​ങ്ങ​ളി​ൽ അ​വ​ർ ചോ​ദി​ക്കും.''​െ​പാ​ലീ​സി​ന്റെ ക​ഥ പ​റ​യൂ...''

''പൊ​ലീ​സി​ന് ക​ഥ​യൊ​ന്നു​മി​ല്ല, അ​വ​ർ​ക്കു പ​റ​യാ​ൻ മ​റ്റു​ള്ള​വ​രു​ടെ ക​ഥ​ക​ളെ​യു​ള്ളൂ.''

''എ​ങ്കി​ൽ ആ ​അ​നു​ഭ​വ​ങ്ങ​ൾ പ​റ​യൂ...''

ഇ​ങ്ങ​നെ​യു​ള്ള നി​മി​ഷ​ങ്ങ​ളി​ൽ ഔ​ദ്യോ​ഗി​ക ജീ​വി​ത​ത്തി​ന്റെ പി​രി​മു​റു​ക്കം അ​യ​ഞ്ഞു​പോ​കു​ന്ന​ത് അ​ശോ​ക് ചാ​വ്ഡ​ക്കു വ​ലി​യ ആ​ശ്വാ​സം പ​ക​ർ​ന്നി​രു​ന്നു. ക​ലാ​പ​കാ​ല​ങ്ങ​ളി​ൽ പ​ല ര​ഹ​സ്യ​ങ്ങ​ളും അ​യാ​ൾ ഭാ​ര്യ​യോ​ട് പ​ങ്കു​വെ​ച്ചു. അ​ന്നൊ​ക്കെ എ​പ്പോ​ഴാ​ണ് വീ​ട്ടി​ൽ വ​രു​ക, പോ​വു​ക എ​ന്നൊ​ന്നും നി​ശ്ച​യ​മി​ല്ലാ​യി​രു​ന്നു. അ​യാ​ളെ അ​ടു​ത്തി​രു​ത്തി ആ​ന​ന്ദി ത​ലോ​ടും. നി​ങ്ങ​ൾ സ​ത്യം വി​ട്ടു ഒ​ന്നും ചെ​യ്യ​ണ്ട എ​ന്ന് പ​റ​യും. എ​ന്നി​ട്ട് അ​യാ​ൾ​ക്ക് എ​ത്ര​യും പ്രി​യ​പ്പെ​ട്ട ഇ​ഞ്ചി​ച്ചാ​യ ഉ​ണ്ടാ​ക്കി​ക്കൊ​ടു​ക്കും.

മേ​ല​ധി​കാ​രി​ക​ളു​ടെ നി​ർ​ദേ​ശ​ങ്ങ​ൾ അ​യാ​ളെ പ​ല​പ്പോ​ഴും വെ​ട്ടി​ലാ​ക്കാ​റു​ണ്ട്. ത​ല പൊ​ട്ടി​ത്തെ​റി​ക്കു​ന്ന​തു​പോ​ലെ ചാ​വ്ഡ​ക്കു തോ​ന്നും. ഇ​ങ്ങ​നെ​യു​ള്ള ദി​വ​സ​ങ്ങ​ളി​ൽ അ​യാ​ളെ സ​മ​നി​ല തെ​റ്റാ​തെ കാ​ത്തു​സൂ​ക്ഷി​ച്ചി​രു​ന്ന​ത് ആ​ന​ന്ദി​യാ​ണ്.

''ഒ​ന്നും ഓ​ർ​ത്ത് അ​ധി​കം വി​ഷ​മി​ക്കേ​ണ്ട, get into the problem, then the problem will get out of you'' ആ​ന​ന്ദി അ​യാ​ൾ​ക്ക്‌ ആ​ത്മ​വി​ശ്വാ​സം ന​ൽ​കും. അ​ശോ​ക് ചാ​വ്ഡ​ക്കു അ​ത്ര​യും മ​തി​യാ​യി​രു​ന്നു. നെ​റി​കേ​ടു​ക​ൾ​ക്കൊ​ന്നും അ​യാ​ൾ കൂ​ട്ട് നി​ന്നി​ല്ല, വ​ലി​യ തെ​റ്റു​ക​ളി​ലേ​ക്ക് വ​ഴു​തി​വീ​ണി​ല്ല. വ്യാ​ജ ഏ​റ്റു​മു​ട്ട​ൽ കൊ​ല​പാ​ത​കം വി​വാ​ദ​മാ​യ​പ്പോ​ഴും യൂ​നി​ഫോ​മി​ൽ ക​റ​പു​ര​ളാ​തെ അ​ശോ​ക് ചാ​വ്ഡ​ക്കു ത​ല​യു​യ​ർ​ത്തി ന​ട​ക്കാ​നാ​യ​ത് അ​തു​കൊ​ണ്ടാ​ണ്. പ​ക്ഷേ ര​ഹ​സ്യ​ങ്ങ​ൾ അ​യാ​ൾ​ക്കു പു​റ​ത്തു പ​റ​യാ​ൻ വ​യ്യ. അ​തി​ന്റെ ഭാ​ര​വു​മാ​യി ജീ​വി​ക്കു​മ്പോ​ഴാ​ണ്, ഏ​റ്റ​വും പ്രി​യ​മാ​യ​തു നി​ശ്ച​ല​മാ​യ​ത്. ആ​ന​ന്ദി...​അ​യാ​ൾ വി​ളി​ക്കു​ന്ന​തൊ​ന്നും അ​വ​ര​റി​യു​ന്നി​ല്ല. സ​ർ​വി​സ് ക​ഥ​ക​ൾ കേ​ൾ​ക്കാ​ൻ അ​വ​ർ​ക്കു ഇ​ഷ്ട​മാ​യി​രു​ന്നു. ഇ​പ്പോ​ഴും അ​ത് കേ​ൾ​ക്കാ​ൻ ആ​ന​ന്ദി കാ​തോ​ർ​ക്കു​ന്നു​ണ്ടാ​വു​മോ? അ​യാ​ൾ ഭാ​ര്യ​യു​ടെ നേ​ർ​ത്ത കൈ​ക​ളി​ൽ പി​ടി​ച്ചു.

''നി​ന​ക്ക് ക​ഥ​ക​ൾ കേ​ൾ​ക്ക​ണോ?''

ഒ​രു ദി​വ​സം ക​ട്ടി​ലി​ന്റെ അ​രി​കി​ൽ ഇ​രു​ന്നു ആ​ന​ന്ദി​യു​ടെ ഹൃ​ദ​യ​മി​ടു​പ്പു നി​രീ​ക്ഷി​ക്കു​ക​യാ​യി​രു​ന്ന ചാ​വ്ഡ ചോ​ദി​ച്ചു. യാ​തൊ​രു പ്ര​തി​ക​ര​ണ​വും ഇ​ല്ല. അ​യാ​ൾ​ക്കു സ​ങ്ക​ടം വ​ന്നു.

''അ​ടു​പ്പ് ഓ​ഫാ​ക്കൂ...​അ​ടു​പ്പ് ഓ​ഫാ​ക്കൂ...'' ഇ​ങ്ങ​നെ പ​റ​യു​മെ​ന്നാ​ണ് അ​ശോ​ക് ചാ​വ്ഡ ക​രു​തി​യി​രു​ന്ന​ത്. പ​േ​ക്ഷ അ​വ​ർ മ​യ​ങ്ങി കി​ട​ന്നു. സ​ങ്ക​ടം സ​ഹി​ക്കാ​ൻ ക​ഴി​യാ​തെ അ​യാ​ൾ പ്രി​യ​പ്പെ​ട്ട​വ​ളോ​ട് ക​ഥ പ​റ​യാ​ൻ തു​ട​ങ്ങി.

വ​ര്‍ഷ​ങ്ങ​ള്‍ക്ക് മു​മ്പ് ന​ട​ന്ന കാ​ര്യ​മാ​ണ് ആ​ന​ന്ദി... അ​ന്ന് ഞാ​ൻ ക​മീ​ഷ​ണ​ർ ആ​യി​രു​ന്നു. ചോ​ര​ത്തി​ള​പ്പു​ള്ള കാ​ലം. വി​ചി​ത്ര​മാ​യ കേ​സാ​യി​രു​ന്നു അ​ത്. മാ​ച്ച് ലാ ​ദേ​വി​യും കി​ഷ​ൻ കു​മാ​റും വി​വാ​ഹി​ത​രാ​യി​ട്ടു ഏ​താ​നും ദി​വ​സ​ങ്ങ​ളെ ആ​യി​രു​ന്നു​ള്ളൂ. ഒ​രു ദി​വ​സം ഇ​രു​വ​രും സി​നി​മ​ക്ക് പോ​യി, അ​വ​ർ താ​മ​സി​ക്കു​ന്ന സ്ഥ​ല​ത്തു​നി​ന്ന് വ​ള​രെ അ​ക​ലെ​യാ​യി​രു​ന്നു തി​യ​റ്റ​ർ. പ​ട്ടേ​ലു​മാ​ർ തി​ങ്ങി പാ​ർ​ക്കു​ന്ന പ്ര​ദേ​ശ​ത്തെ വ​ഴി​യി​ലൂ​ടെ​യാ​ണ​വ​ർ സ്നേ​ഹം പ​റ​ഞ്ഞു ന​ട​ന്ന​ത്. ഒ​രു വ​ള​വു ക​ഴി​ഞ്ഞ​പ്പോ​ൾ വൃ​ദ്ധ​നാ​യ സ​ർ​പ​ഞ്ചി​ന്റെ നേ​തൃ​ത്വ​ത്തി​ൽ കു​റെ ചെ​റു​പ്പ​ക്കാ​ർ അ​വ​രെ വ​ള​ഞ്ഞു.

''എ​ന്താ​ടി​യി​ത്?'' വൃ​ദ്ധ​ൻ ചോ​ദി​ച്ചു. മാ​ച്ച് ലാ ​ദേ​വി അ​മ്പ​ര​ന്നു കി​ഷ​ൻ​കു​മാ​റി​നെ നോ​ക്കി. ഇ​രു​വ​ർ​ക്കും ഒ​ന്നും മ​ന​സ്സി​ലാ​യി​ല്ല.

''ഊ​രെ​ടി ചെ​രി​പ്പ്'', ആ​ൺ​കൂ​ട്ടം അ​ല​റി.

അ​പ്പോ​ഴാ​ണ് കി​ഷ​ൻ​കു​മാ​റി​ന് കാ​ര്യം മ​ന​സ്സി​ലാ​യ​ത്. അ​വി​ടെ ദ​ലി​ത​ർ​ക്കു ചെ​രി​പ്പി​ട്ടു ന​ട​ക്കാ​ൻ അ​വ​കാ​ശ​മി​ല്ല. ക​ല്യാ​ണ​ത്തി​ന് വാ​ങ്ങി​യ പു​ത്ത​ൻ ചെ​രി​പ്പാ​യി​രു​ന്നു. അ​യാ​ൾ എ​ന്തെ​ങ്കി​ലും പ​റ​യും​മു​മ്പേ ഒ​രു ചെ​റു​പ്പ​ക്കാ​ര​ൻ അ​വ​ളു​ടെ മു​ടി കൂ​ട്ടി​പ്പി​ടി​ച്ചു. മാ​ച്ച് ലാ​യു​ടെ ക​ണ്ണി​ൽ​നി​ന്നും വേ​ദ​ന പി​ട​ഞ്ഞു. കി​ഷ​ൻ​കു​മാ​റി​ന് ത​ടു​ക്കാ​നാ​യി​ല്ല. അ​യാ​ളെ​യും അ​വ​ർ വ​ലി​ച്ചി​ഴ​ച്ച് ആ​ൽ​മ​ര​ത്തി​ന്റെ ചോ​ട്ടി​ലേ​ക്കു കൊ​ണ്ടു​പോ​യി. ഒ​ച്ച​കേ​ട്ടു ആ​ൾ​ക്കാ​ർ കൂ​ടി. ഊ​രി​പ്പി​ടി​ച്ച ചെ​രി​പ്പു​മാ​യി കി​ഷ​ൻ​കു​മാ​ർ ദ​യ​നീ​യ​മാ​യി എ​ല്ലാ​വ​രെ​യും നോ​ക്കി. ''അ​ടി​ക്ക​ടാ അ​വ​ളെ'' വൃ​ദ്ധ​ൻ സ​ർ​പ​ഞ്ച് ആ​ജ്ഞാ​പി​ച്ചു. പ്രി​യ​ത​മ​യെ ത​ല്ലാ​ന്‍ അ​യാ​ൾ​ക്കാ​യി​ല്ല. എ​ല്ലാ ശ​ക്തി​യും ചോ​ർ​ന്നു​പോ​യ കി​ഷ​ൻ​കു​മാ​റി​നെ ഒ​രു ചെ​റു​പ്പ​ക്കാ​ര​ൻ മു​ട്ട​ൻ വ​ടി​കൊ​ണ്ട് മു​തു​കി​ന​ടി​ച്ചു. അ​യാ​ൾ വീ​ണു​പോ​യി.

''മ​ര്യാ​ദ​ക്ക് അ​വ​ളെ ത​ല്ലു​ന്ന​താ​ണ് നി​ന​ക്ക് ന​ല്ല​ത്.''

കി​ഷ​ൻ വേ​ദ​ന​കൊ​ണ്ടു പി​ട​ഞ്ഞു. മ​ന​സ്സി​ല്ലാ​മ​ന​സ്സോ​ടെ അ​വ​ൻ ഭാ​ര്യ​യെ ത​ല്ലി.

''ചെ​രി​പ്പു​കൊ​ണ്ട് ത​ലോ​ടാ​ന​ല്ല പ​റ​ഞ്ഞ​ത്'', സ​ർ​പ​ഞ്ച് ഒ​ച്ച​വെ​ച്ചു.

ആ​ൾ​ക്കൂ​ട്ടം ആ​ർ​പ്പു​വി​ളി​ച്ചു. കി​ഷ​ൻ ചെ​രി​പ്പെ​ടു​ത്തു വീ​ണ്ടും ഭാ​ര്യ​യു​ടെ മു​ഖ​ത്ത് ആ​ഞ്ഞ​ടി​ച്ചു.

അ​വ​ൾ ക​ര​ഞ്ഞു​കൊ​ണ്ട് സ​ർ​പ​ഞ്ചി​ന്റെ കാ​ലു​പി​ടി​ച്ചു.

''ഞ​ങ്ങ​ളെ വെ​റു​തെ വി​ട​ണം. ഇ​നി അ​വ​ൾ ഒ​രി​ക്ക​ലും ചെ​രി​പ്പി​ടി​ല്ല'', അ​യാ​ൾ കേ​ണു, വൃ​ദ്ധ​ൻ കാ​ലു​നീ​ട്ടി അ​വ​നെ ച​വി​ട്ടി​യ​ക​റ്റി.

''ഇ​വ​റ്റ​ക​ൾ​ക്ക് ത​ക്ക​താ​യ ശി​ക്ഷ കൊ​ടു​ക്ക​ണം, ഇ​താ​വ​ർ​ത്തി​ക്കാ​ൻ പാ​ടി​ല്ല.''

അ​ശോ​ക് ചാ​വ്ഡ വി​വ​രി​ക്കു​ന്ന​ത് കേ​ട്ടു​കൊ​ണ്ടി​രി​ക്കെ ആ​ന​ന്ദി മൂ​ളാ​ൻ തു​ട​ങ്ങി. ചാ​വ്ഡ​ക്കു ആ​ശ്വാ​സ​മാ​യി. അ​യാ​ൾ ഉ​റ​ക്കെ തു​ട​ർ​ന്നു...

ചെ​റു​പ്പ​ക്കാ​ർ മാ​ച്ച് ലാ ​ദേ​വി​യെ​യും കി​ഷ​ൻ​കു​മാ​റി​നെ​യും വ​ലി​ച്ചി​ഴ​ച്ചു തെ​രു​വി​ന്റെ മ​റു​പു​റ​ത്തെ​ത്തി​ച്ചു. അ​വി​ടെ വെ​ച്ച് കി​ഷ​നോ​ട് ഭാ​ര്യ​യു​ടെ ത​ല മു​ണ്ഡ​നം ചെ​യ്യാ​ൻ ആ​വ​ശ്യ​പ്പെ​ട്ടു. മാ​ച്ച് ലാ ​വാ​വി​ട്ടു​ക​ര​ഞ്ഞു. അ​തൊ​ന്നും ഒ​രാ​ളും ചെ​വി​ക്കൊ​ണ്ടി​ല്ല. കി​ഷ​ൻ വി​റ​കൈ​ക​ളോ​ടെ യാ​ചി​ച്ചു. യാ​തൊ​രു ഫ​ല​വു​മു​ണ്ടാ​യി​ല്ല.

ഭാ​ര്യ​യു​ടെ ത​ല അ​യാ​ൾ ക്ഷൗ​രം ചെ​യാ​ൻ തു​ട​ങ്ങി. മാ​ച്ച് ലാ ​വി​ധി​യെ പ​ഴി​ച്ചു എ​ണ്ണി​പ്പെ​റു​ക്കി ക​ര​ഞ്ഞു. അ​വ​ളു​ടെ ക​ണ്ണു​നീ​ർ സ​ർ​പ​ഞ്ചും കൂ​ട്ട​രും ശ​രി​ക്കും ആ​സ്വ​ദി​ച്ചു. ആ​ൾ​ക്കൂ​ട്ടം കൈ​യ​ടി​ച്ചു. മു​ടി​മു​ഴു​വ​നും നി​ല​ത്തു ച​ത്തു​വീ​ണു. അ​വ​ൾ അ​ണി​ഞ്ഞ ചെ​രു​പ്പി​ൽ പു​ണ്യാ​ഹം ത​ളി​ച്ച ശേ​ഷം വൃ​ദ്ധ​ൻ അ​തു​കൊ​ണ്ടു അ​വ​ളു​ടെ മൊ​ട്ട​ത്ത​ല​ക്ക​ടി​ച്ചു അ​നു​ഗ്ര​ഹി​ച്ചു. ആ​ൾ​ക്കൂ​ട്ട​വും അ​വ​ളെ കൂ​ടു​ത​ൽ അ​പ​മാ​നി​ക്കാ​നാ​യി കൂ​വി. ചെ​രി​പ്പ് അ​ൽ​പ​നി​മി​ഷ​ത്തി​ന​കം മാ​ല​യാ​യി. ഉ​പേ​ക്ഷി​ക്ക​പ്പെ​ട്ട മു​ടി മാ​ച്ച് ലാ ​വാ​രി​പ്പു​ണ​ർ​ന്നു തേ​ങ്ങി. മു​ടി അ​വ​ളു​ടെ സാ​രി​കോ​ന്ത​ല​യി​ൽ കെ​ട്ടി​വെ​ച്ച ശേ​ഷം ആ​ൾ​ക്കൂ​ട്ടം ഇ​രു​വ​രെ​യും വീ​ട്ടി​ലേ​ക്കു പി​ൻ​ന​ട​ത്തി. ചെ​രു​പ്പ് മാ​ല മാ​ച്ച് ലാ ​ദേ​വി​യു​ടെ ക​ഴു​ത്തി​ൽ വി​ഷ​പ്പാ​മ്പ് ചു​റ്റി​കി​ട​ന്ന​തു​പോ​ലെ കി​ഷ​ന് തോ​ന്നി.





നി​സ്സ​ഹാ​യ​ത​യു​ടെ കാ​ല്‍വെ​പ്പു​ക​ളോ​ടെ, ച​ളി​യും മ​ണ്ണും പു​ര​ണ്ട്, ആ​ൾ​ക്കൂ​ട്ട​ത്തി​ന്റെ ആ​ർ​പ്പു​വി​ളി​ക്കൊ​പ്പം അ​വ​ർ വീ​ട്ടി​ലെ​ത്തി. കോ​ള​നി മു​ഴു​വ​നും നി​ശ്ശ​ബ്ദ​മാ​യി. ആ​ൾ​ക്കൂ​ട്ടം ഒ​ഴി​ഞ്ഞു​പോ​യ​പ്പോ​ൾ തെ​രു​വു​പ​ട്ടി​ക​ൾ മാ​ത്രം കു​ര​ച്ചു പ്ര​തി​ഷേ​ധി​ച്ചു.



ആ​ന​ന്ദി ഇ​തു കേ​ട്ട് ചു​ണ്ട​ന​ക്കി, കൈ​വി​ര​ൽ ച​ലി​പ്പി​ച്ചു. ശ്വാ​സ​മെ​ടു​ക്കു​ന്ന​തു ഉ​ച്ച​ത്തി​ലാ​യി. അ​വ​രു​ടെ മി​ടി​പ്പ് ചാ​വ്ഡ അ​റി​ഞ്ഞു. അ​യാ​ൾ​ക്ക് സ​ന്തോ​ഷം തോ​ന്നി, അ​വ​ൾ മൂ​ളു​ന്നു​ണ്ട്...

ഈ ​കേ​സി​ൽ സ​ർ​പ​ഞ്ചും കൂ​ട്ട​രും അ​ക​ത്താ​യി. അ​വ​രെ റി​ലീ​സ് ചെ​യ്യാ​ൻ ആ​ണ് ആ​ദ്യം സ​മ്മ​ർ​ദം ഉ​ണ്ടാ​യ​ത്. ഞാ​ന​തു ചെ​യ്തി​ല്ല. എ​നി​ക്കീ സം​ഭ​വം ഒ​രു​ത​ര​ത്തി​ലും ന്യാ​യി​ക​രി​ക്കാ​നാ​വു​മാ​യി​രു​ന്നി​ല്ല. ക്രൈം ​ചെ​യ്യു​ന്ന​വ​ർ​ക്ക് ജാ​തി​യു​ടെ പേ​രി​ൽ ഇ​ള​വൊ​ന്നും കൊ​ടു​ക്കാ​ൻ ക​ഴി​യി​ല്ലെ​ന്ന് ഞാ​ൻ നി​ല​പാ​ടെ​ടു​ത്തു. അ​തി​നാ​യി​രു​ന്നു ക​രി​യ​റി​ലെ ആ​ദ്യ​ത്തെ ട്രാ​ൻ​സ്ഫ​ർ!

ചാ​വ്ഡ എ​ത്ര​യും പ്രി​യ​ത്തോ​ടെ ആ​ന​ന്ദി​യെ നോ​ക്കി. അ​വ​ർ ചി​രി​ക്കാ​ൻ ശ്ര​മി​ക്കു​ന്ന​തു​പോ​ലെ ചാ​വ്ഡ​ക്കു തോ​ന്നി.

ആ​ന​ന്ദി മൂ​ളു​മ്പോ​ഴാ​ണ് അ​വ​ളു​ടെ ഉ​ള്ളി​ൽ പ്രാ​ണ​ൻ ഉ​ണ്ടെ​ന്നു ചാ​വ്ഡ​ക്കു ബോ​ധ്യ​മാ​വു​ന്ന​ത്. ആ​ന​ന്ദി അ​ന​ങ്ങാ​തി​രി​ക്കു​മ്പോ​ൾ അ​യാ​ൾ​ക്ക്‌ ഭ​യ​മാ​ണ്. അ​വ​ളു​ടെ മൂ​ള​ൽ കേ​ൾ​ക്കാ​ൻ വേ​ണ്ടി, ചു​ണ്ട​ന​ക്കം കാ​ണാ​ൻ​വേ​ണ്ടി മാ​ത്രം അ​യാ​ൾ ഇ​തു​പോ​ലു​ള്ള അ​നു​ഭ​വ​ക​ഥ​ക​ൾ പ​റ​യു​ന്ന​ത് പ​തി​വാ​ക്കി. ക​ഥ​ക​ൾ മ​നു​ഷ്യ​നെ അ​ബോ​ധ​ത്തി​ലും നി​ല​നി​ർ​ത്തു​ന്നു.

ന​രോ​ധ​യി​ൽ​നി​ന്നും അ​ഹ​മ്മ​ദാ​ബാ​ദി​ലേ​ക്കു മ​ട​ങ്ങു​ന്ന വ​ഴി​യാ​ണ് സു​പ്രി​യ പ​ട്ടേ​ലി​ന് സ​ഹ​പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ക​നാ​യി​രു​ന്ന ഗൗ​ര​വ് ഖ​ര​യെ വി​ളി​ക്കാ​ൻ തോ​ന്നി​യ​ത്.

''നീ ​വീ​ട്ടി​ലു​ണ്ടോ?''

''തൊ​ഴി​ൽ​ര​ഹി​ത​നോ​ട് ചോ​ദി​ക്കാ​ൻ പ​റ്റി​യ ചോ​ദ്യം, ഞാ​നെ​വി​ടെ പോ​കാ​നാ​ണ്. ഇ​ങ്ങോ​ട്ടു വ​ന്നോ​ളൂ.''

എ​ഡി​റ്റ​റു​മാ​യി ഉ​ട​ക്കി പി​രി​ഞ്ഞ​താ​ണ് ഗൗ​ര​വ്. അ​വ​ൻ അ​ങ്ങ​നെ​യാ​ണ് ഒ​ന്നി​നും വി​ട്ടു​വീ​ഴ്ച​യി​ല്ല. പെ​യ്ഡ്സ്റ്റോ​റി​യു​ടെ കാ​ര്യം പ​റ​ഞ്ഞാ​ണ് വ​ഴ​ക്ക​ടി​ച്ച​ത്. മാ​നേ​ജ്മെ​ന്റി​ന്റെ താ​ൽ​പ​ര്യ​മോ എ​ഡി​റ്റ​റു​ടെ നി​ർ​ദേ​ശ​മോ ഒ​ന്നും അ​വ​നെ ബാ​ധി​ക്കാ​റി​ല്ല. ഐ​ഡി​യോ​ള​ജി ഇ​ത്ര​യ​ധി​കം പ്രാ​ക്ടി​ക്ക​ലാ​ക്കാ​ൻ നോ​ക്കു​ന്ന ഒ​രാ​ളെ സു​പ്രി​യ വേ​റെ ക​ണ്ടി​ട്ടി​ല്ല.

വീ​ട്ടി​ൽ കാ​പ്പി കു​ടി​ച്ചി​രി​ക്കു​മ്പോ​ൾ സു​പ്രി​യ അ​വ​നോ​ടു ചോ​ദി​ച്ചു:

''ജോ​ലി വി​ട്ട​തി​ൽ നീ ​റി​ഗ്ര​റ്റ്​ ചെ​യ്യു​ന്നു​ണ്ടോ?''

''നെ​വ​ർ, എ​നി​ക്ക് യാ​തൊ​രു ഗി​ൽ​റ്റി ഫീ​ലി​ങ്ങ്സും ഇ​ല്ല സു​പ്രി​യ. ന​മ്മു​ടെ ശ​രി​ക​ളി​ൽ ജീ​വി​ക്കു​ന്ന​തി​ന്റെ സ​മാ​ധാ​നം ഉ​ണ്ട്.''

''ഞാ​നി​ന്നു അ​ശോ​ക് ചാ​വ്ഡാ സാ​റി​നെ ക​ണ്ടി​രു​ന്നു.''

''അ​ദ്ദേ​ഹം പ്ര​സി​നെ കാ​ണാ​ൻ കൂ​ട്ടാ​ക്കി​യോ?''

''കു​റെ മാ​സ​ങ്ങ​ളാ​യി ഞാ​ൻ പി​ന്നാ​ലെ ന​ട​ക്കു​ന്നു. നീ ​ചെ​യ്യേ​ണ്ടി​യി​രു​ന്ന സ്റ്റോ​റി​യാ​ണ്.''

ഗൗ​ര​വ് ഖ​രെ പു​ഞ്ചി​രി​ച്ചു.

''അ​ദ്ദേ​ഹം എ​ന്തു​പ​റ​ഞ്ഞു, എ​ന്തെ​ങ്കി​ലും സ്കൂ​പ്?''

''ഇ​ല്ല ഒ​ന്നും വി​ട്ടു പ​റ​ഞ്ഞി​ല്ല. അ​ദ്ദേ​ഹ​ത്തി​ന്റെ ജീ​വി​ത​മാ​കെ മാ​റി​പ്പോ​യി ഗൗ​ര​വ്. വ​ല്ലാ​ത്ത ഒ​രു സ്ഥ​ല​ത്താ​ണി​പ്പോ​ൾ താ​മ​സി​ക്കു​ന്ന​ത്. ന​രോ​ദ് പാ​ട്യ​യി​ൽനി​ന്നും കു​റ​ച്ചു പോ​ക​ണം. അ​ഭ​യാ​ർ​ഥി​ക​ൾ തി​ങ്ങി​പ്പാ​ർ​ക്കു​ന്ന ചാ​വ്‌​ല​ക​ളും വൃ​ത്തി​ഹീ​ന​മാ​യ ചേ​രി​ക​ളും ക​ട​ന്നു വേ​ണം അ​ദ്ദേ​ഹ​ത്തി​ന്റെ ബം​ഗ്ലാ​വി​ലെ​ത്താ​ൻ. അ​വി​ടെ ഒ​രു സ​ർ​ക്കാ​ർ സ്കൂ​ൾ ഉ​ണ്ട്. അ​തി​ന്റെ ഇ​ട​തു​വ​ശ​ത്തു​ള്ള റോ​ഡ് ചെ​ന്ന​വ​സാ​നി​ക്കു​ന്ന​തു ചാ​വ്ഡാ സാ​റി​ന്റെ താ​മ​സ​സ്ഥ​ല​ത്താ​ണ്. ദ​രി​ദ്ര​ര്‍ തി​ങ്ങി​പ്പാ​ർ​ക്കു​ന്ന പ്ര​ദേ​ശം. ആ ​ഹൗ​സി​ങ് കോ​ള​നി​യി​ലെ ഏ​ക വ​ലി​യ വീ​ട് ചാ​വ്ഡാ സാ​റി​ന്റേ​താ​ണ്.''

''അ​ദ്ദേ​ഹ​ത്തി​ന് ടൗ​ണി​ൽ വീ​ട് വെ​ക്കാ​മാ​യി​രു​ന്ന​ല്ലോ, ഇ​ത്ര​യും വ​ലി​യ പ​ദ​വി​യി​ൽ ഇ​രു​ന്ന ആ​ള​ല്ലേ...''

''അ​തേ​ക്കു​റി​ച്ചു അ​ദ്ദേ​ഹം പ​റ​ഞ്ഞു. വീ​ട് വെ​ക്കാ​ൻ നോ​ക്കി​യി​ട്ടു ന​ട​ന്നി​ല്ല​പോ​ലും. ജാ​തി​യാ​യി​രു​ന്നു പ്ര​ശ്നം. മു​മ്പ് ​െവ​ച്ച വീ​ടി​ന്റെ അ​ടു​ത്തു​ള്ള ബാ​ർ​ബ​ർ മു​ടി​വെ​ട്ടാ​ൻ കൂ​ട്ടാ​ക്കാ​റി​ല്ലാ​യി​രു​ന്നു​വ​ത്രെ. ഐ.​ജി ആ​യി​രു​ന്ന ഒ​രാ​ളു​ടെ അ​വ​സ്ഥ​യാ​ണി​ത്. അ​തി​നാ​ൽ പി​ന്നീ​ട് അ​ഹ​മ്മ​ദാ​ബാ​ദി​ൽ​നി​ന്നും അ​ക​ലെ പോ​യി വീ​ട് വാ​ങ്ങേ​ണ്ടി വ​ന്നു.''

''ന​മ്മു​ടെ സം​സ്ഥാ​ന​ത്തെ ഏ​റ്റ​വും സ​ത്യ​സ​ന്ധ​നാ​യ പൊ​ലീ​സ് ഓ​ഫീ​സ​ർ ആ​യി​രു​ന്നു അ​ദ്ദേ​ഹം. ക​ലാ​പം റി​പ്പോ​ർ​ട്ട് ചെ​യ്യാ​ൻ പോ​യ സ​മ​യ​ത്തെ​ല്ലാം ഞാ​ന​തു മ​ന​സ്സി​ലാ​ക്കി​യി​ട്ടു​ണ്ട്'', ഗൗ​ര​വ് പ​റ​ഞ്ഞു.

''അ​ദ്ദേ​ഹം ഇ​പ്പോ​ഴും പ​ഴ​യ​തു​പോ​ലെ​ത​ന്നെ​യു​ണ്ട്. കൊ​മ്പ​ൻ മീ​ശ​യും ഫ​യ​ൽ​വാ​ന്റെ മേ​നി​യ​ഴ​കും കാ​ത്തു​സൂ​ക്ഷി​ക്കു​ന്നു.''

''ക​വി നീ​ര​വ് പ​ട്ടേ​ലി​ന്റെ വ​ലി​യ ആ​രാ​ധ​ക​നാ​ണ​ദ്ദേ​ഹം.''

''ഓ... ​അ​തൊ​രു പു​തി​യ അ​റി​വാ​ണ​ല്ലോ.''

കാ​പ്പി​ക്കൊ​പ്പം കി​ട്ടി​യ ബ​ർ​ഫി​യി​ലെ അ​ണ്ടി​പ്പ​രി​പ്പ് സു​പ്രി​യ നു​ള്ളി​ത്തി​ന്നു. ഗൗ​ര​വ് അ​തി​നി​ട​ക്ക് ജോ​ലി​ക്കാ​രി​ക്ക് കാ​ശു എ​ടു​ത്തു​കൊ​ടു​ക്കാ​ൻ പോ​യി.

''മാ​സാ​വ​സാ​ന​മ​ല്ലേ, അ​വ​ര​തി​നു​വേ​ണ്ടി കാ​ത്തു​നി​ൽ​പ്പു​ണ്ടാ​യി​രു​ന്നു, ഞാ​ന​ക്കാ​ര്യം വി​ട്ടു​പോ​യി'', ഗൗ​ര​വ് തി​രി​ച്ചു വ​ന്നു​കൊ​ണ്ടു പ​റ​ഞ്ഞു.

''നീ​യി​നി ജോ​ലി​ക്കു ക​യ​റു​ന്നി​ല്ലേ?''

''പ​ത്ര​പ്ര​വ​ർ​ത്ത​നം എ​നി​ക്ക് മ​ടു​ത്തു സു​പ്രി​യ... ന​മ്മ​ളൊ​ക്കെ വ​ലി​യ പ്ര​ത്യേ​ക​ത​ക​ൾ ഉ​ള്ള ആ​ൾ​ക്കാ​രാ​ണെ​ന്നാ​ണ് ന​മ്മ​ൾ വി​ചാ​രി​ക്കു​ന്ന​ത്. ഫോ​ര്‍ത് എ​സ്റ്റേ​റ്റ്, വി​സി​ൽ ബ്ലോ​വേ​ഴ്സ് ... ഒ​രു കാ​ര്യ​വും ഇ​ല്ല. ആ​നി​മ​ൽ ഫാ​മി​ൽ ഓ​ർ​വെ​ൽ എ​ഴു​തി​യ​താ​ണ് ശ​രി, എ​ല്ലാ​വ​രും സ​മ​ന്മാ​രാ​ണ്. ചി​ല​ർ കൂ​ടു​ത​ൽ സ​മ​ന്മാ​രാ​ണ്.'' ഗൗ​ര​വ് ഇ​തു പ​റ​ഞ്ഞു ക​ഴി​ഞ്ഞ​തും സു​പ്രി​യ​യി​ൽ​നി​ന്ന് ക​ണ്ണു​വെ​ട്ടി​ച്ചു​കൊ​ണ്ട് ത​ന്റെ കാ​ല്‍പാ​ദ​ത്തി​ലേ​ക്കു നോ​ക്കി​യി​രു​ന്നു.

''അ​പ്പോ​ൾ എ​ന്താ​ണ് ഭാ​വി​പ​രി​പാ​ടി?''

''ആ​ശ​ങ്ക​ക​ൾ ഒ​ന്നു​മി​ല്ല, ഗോ​ധ്ര​ക്ക​ടു​ത്തു അ​മ്മ​യു​ടെ കു​റ​ച്ചു സ്ഥ​ലം ഉ​ണ്ട്, ഭൂ​മാ​ഫി​യ നോ​ട്ട​മി​ട്ട​താ​ണ്. അ​വി​ടെ കൃ​ഷി​ചെ​യ്യാം എ​ന്ന് വി​ചാ​രി​ക്കു​ന്നു.''

സു​പ്രി​യ പി​ന്നെ കൂ​ടു​ത​ലൊ​ന്നും ചോ​ദി​ച്ചി​ല്ല. അ​വി​ടെ നി​ന്ന് ഇ​റ​ങ്ങു​മ്പോ​ൾ അ​വ​ൾ ഗൗ​ര​വി​ന്റെ കാ​ൽ​പാ​ദ​ത്തി​ലെ മു​റി​വ​ട​യാ​ളം ശ്ര​ദ്ധി​ച്ചു. മ​ന്ത്രി​യു​ടെ അ​ഴി​മ​തി പു​റ​ത്തു​കൊ​ണ്ടു​വ​ന്ന​തി​ന്റെ പേ​രി​ൽ അ​നു​യാ​യി​ക​ൾ കൊ​ടു​ത്ത സ​മ്മാ​നം. ഏ​ഴു​മാ​സം ആ​ശു​പ​ത്രി​വാ​സം. ഗൗ​ര​വ് ഡി​സ്ചാ​ർ​ജ് ആ​വു​ന്ന​തി​നും മു​മ്പേ മ​ന്ത്രി ജ​യി​ലി​ൽ​നി​ന്നും ഇ​റ​ങ്ങി​യി​രു​ന്നു.

''ഈ ​ലോ​കം പ​ല​പ്പോ​ഴും ന​ല്ല മ​നു​ഷ്യ​രെ അ​ർ​ഹി​ക്കു​ന്നി​ല്ല.'' വീ​ട്ടി​ലേ​ക്കു ഡ്രൈ​വ് ചെ​യു​മ്പോ​ൾ അ​വ​ൾ​ക്കു ഗൗ​ര​വി​നെ ഓ​ർ​ത്തു ക​ര​ച്ചി​ൽ വ​ന്നു.

''ര​ഹ​സ്യം പ​റ​യു​ന്ന​ത് ആ​പ്പി​ൾ കൈ​മാ​റു​ന്ന​തു​പോ​ലെ അ​ത്ര എ​ളു​പ്പ​മ​ല്ല. എ​ന്റെ കൈ​യി​ലു​ള്ള ആ​പ്പി​ൾ ഞാ​ൻ സു​പ്രി​യ​ക്ക് ത​ന്നു എ​ന്നി​രി​ക്ക​ട്ടെ, പി​ന്നെ എ​ന്റെ കൈ​യി​ൽ ആ​പ്പി​ൾ ഇ​ല്ല. സു​പ്രി​യ​യു​ടെ കൈ​യി​ൽ ഉ​ണ്ടു​താ​നും. അ​ങ്ങ​നെ​യു​ള്ള കൈ​മാ​റ്റ​ത്തി​ൽ ഞാ​ൻ സേ​ഫ് ആ​ണ്. പ​ക്ഷേ ര​ഹ​സ്യം കൈ​മാ​റി​ക്ക​ഴി​ഞ്ഞാ​ൽ അ​ങ്ങ​നെ​യ​ല്ല. അ​ത് നി​ങ്ങ​ളു​ടെ കൈ​യി​ലു​മു​ണ്ടാ​വും എ​ന്റെ കൈ​യി​ലു​മു​ണ്ടാ​വും. ഇ​ങ്ങ​നെ​യു​ള്ള ഇ​ട​പാ​ടി​ൽ ര​ണ്ടു​കൂ​ട്ട​രും സു​ര​ക്ഷി​ത​ര​ല്ല.''

അ​ശോ​ക് ചാ​വ്ഡ പി​ന്നീ​ട് പ​റ​യാം എ​ന്ന് പ​റ​ഞ്ഞ ര​ഹ​സ്യം എ​ന്താ​വും? സു​പ്രി​യ​ക്ക് തീ​രെ ഉ​റ​ക്കം വ​ന്നി​ല്ല. പി​റ്റേ ആ​ഴ്ച അ​വി​ടെ ചെ​ല്ലു​മ്പോ​ൾ അ​ശോ​ക് ചാ​വ്ഡ മു​റ്റ​ത്തു ത​ന്നെ​യു​ണ്ടാ​യി​രു​ന്നു. ഗേ​റ്റ് തു​റ​ക്കു​മ്പോ​ഴാ​ണ് മു​മ്പ് വ​ന്ന​പ്പോ​ൾ ശ്ര​ദ്ധ​യി​ൽപെ​ടാ​ത്ത കാ​ര്യം സു​പ്രി​യ ക​ണ്ട​ത്. ഗേ​റ്റി​ന്റെ മ​തി​ലി​ൽ, ചാ​വ്ഡ ഇ​തു​വ​രെ വ​ഹി​ച്ച പ​ദ​വി​ക​ൾ എ​ല്ലാം മാ​ർ​ബി​ൾ ഫ​ല​ക​ത്തി​ൽ കൊ​ത്തി​െ​വ​ച്ചി​ട്ടു​ണ്ട്. അ​തി​ൽ വ​ള്ളി​ച്ചെ​ടി​ക​ൾ പ​ട​ർ​ന്ന​തി​നാ​ൽ പൂ​ർ​ണ​മാ​യി കാ​ണാ​നാ​വു​ന്നി​ല്ല. മു​റ്റ​ത്തെ പൂ​ന്തോ​ട്ട​ത്തി​ൽ ധാ​രാ​ളം ചെ​ടി​ക​ൾ ഉ​ണ്ടാ​യി​രു​ന്നു. അ​തി​നെ​ല്ലാം ആ​വ​ശ്യ​ത്തി​ൽ കൂ​ടു​ത​ൽ വെ​ള്ള​മൊ​ഴി​ച്ച​തി​ന്‍റെ ന​ന​വ് ച​ട്ടി​ക​ൾ​ക്കു പു​റ​ത്തേ​ക്കു ഒ​ഴു​കി​ക്കി​ട​ന്നി​രു​ന്നു.

''എ​ല്ലാം ആ​ന​ന്ദി നോ​ക്കി ന​ട​ത്തി​യ​താ​ണ്. ചെ​ടി​ക​ൾ അ​വ​ൾ​ക്കു വ​ള​രെ ഇ​ഷ്ട​മാ​ണ്.''

ചാ​വ്ഡ വാ​തി​ൽ തു​റ​ന്നു​കൊ​ണ്ടു പ​റ​ഞ്ഞു.

വീ​ടി​ന്റെ ചു​മ​ർ നി​റ​യെ ഫോ​ട്ടോ​ക​ൾ ഭം​ഗി​യാ​യി തൂ​ക്കി​യി​ട്ടി​ട്ടു​ണ്ട്. പ​ല പ്ര​മു​ഖ​രു​ടേ​യും കൂ​ടെ ചാ​വ്ഡാ നി​ൽ​ക്കു​ന്ന ചി​ത്ര​ങ്ങ​ൾ. ഞാ​ന​തെ​ല്ലാം ശ്ര​ദ്ധി​ച്ചി​രി​ക്കു​ന്ന​തി​ന്റെ ഇ​ട​യി​ൽ ചാ​വ്ഡ അ​ടു​ക്ക​ള​യി​ൽ പോ​യി ചാ​യ ഇ​ട്ടു​കൊ​ണ്ടു​വ​ന്നു.

''ഇ​ഞ്ചി​ച്ചാ​യ​യാ​ണ്. സു​പ്രി​യ​ക്ക് ഇ​ഷ്ട​മാ​കു​മോ എ​ന്ന​റി​യി​ല്ല.''

ക​പ്പ് നീ​ട്ടി​ക്കൊ​ണ്ട് അ​ദ്ദേ​ഹം പ​റ​ഞ്ഞു. ചാ​യ​ക്ക്‌ പ്ര​ത്യേ​ക രു​ചി​യു​ണ്ടാ​യി​രു​ന്നു. ഞാ​ൻ ചി​രി​ച്ചു.

''ആ​ന​ന്ദി ന​ന്നാ​യി ചാ​യ ഇ​ടും. ഞാ​നു​ണ്ടാ​ക്കു​ന്ന ഇ​ഞ്ചി​ച്ചാ​യ അ​വ​ളു​ണ്ടാ​ക്കു​ന്ന​ത്ര പോ​രാ. ന​ട​ക്കാ​ൻ സാ​ധി​ച്ചി​രു​ന്നെ​ങ്കി​ൽ സു​പ്രി​യ​ക്ക് ആ​ന​ന്ദി ഉ​ഗ്ര​ൻ ചാ​യ ത​ന്നു സ​ൽ​ക്ക​രി​ക്കു​മാ​യി​രു​ന്നു.''

ആ ​വാ​ക്കു​ക​ളി​ൽ നേ​ർ​ത്ത സ​ങ്ക​ടം ഉ​ള്ള​തി​നാ​ൽ ഞാ​ൻ തി​രി​ച്ചൊ​ന്നും പ​റ​യേ​ണ്ടെ​ന്നു വെ​ച്ചു. ചു​ണ്ടു തു​ട​ച്ച ശേ​ഷം ഞാ​ൻ ചോ​ദി​ച്ചു:

''സ​ർ, സ​ർ​വീ​സി​ൽ ഇ​രി​ക്കു​മ്പോ​ൾ ജാ​തി​യു​ടെ പേ​രി​ൽ വി​വേ​ച​നം നേ​രി​ട്ടി​രു​ന്നോ?''

''ദ​ലി​ത​ൻ എ​ന്ന ലേ​ബ​ൽ എ​പ്പോ​ഴും വേ​ട്ട​യാ​ടും. മു​തി​ർ​ന്ന ഓ​ഫി​സ​ർ​മാ​രു​ടെ വൃ​ത്തി​കേ​ടു​ക​ൾ​ക്കു കൂ​ട്ടു​നി​ൽ​ക്കേ​ണ്ടി​വ​രും. പ​ക്ഷേ ഞാ​ൻ അ​ത്ത​രം ഓ​ർ​ഡ​റു​ക​ൾ ഒ​ന്നും ചെ​വി​ക്കൊ​ള്ളാ​റി​ല്ല. ദ​ലി​ത​നാ​ണെ​ന്ന​റി​ഞ്ഞാ​ൽ, അ​വ​നോ​ടു എ​ന്തും ആ​വാ​മെ​ന്ന മ​നോ​ഭാ​വ​മാ​ണ്. ദ​ലി​ത​ർ​ക്കു ആ​ത്മാ​ഭി​മാ​നം ഇ​ല്ലെ​ന്നാ​ണ​വ​ർ ക​രു​തു​ന്ന​ത്. കോ​ൾ​ഡ് ബ്ല​ഡ​ഡ് മ​ർ​ഡ​ർ ചെ​യ്യാ​നൊ​ക്കെ അ​വ​ർ പ​റ​യും. ന​മ്മ​ൾ​ക്കും ആ​ദ​ർ​ശ​വും അ​ഭി​മാ​ന​വും ഉ​ണ്ടെ​ന്നു അ​വ​ർ അം​ഗീ​ക​രി​ക്കി​ല്ല. ഉ​യ​ർ​ന്ന ജാ​തി​യി​ൽപെ​ട്ട പൊ​ലീ​സ് ഓ​ഫി​സ​ർ​മാ​രാ​ണ് എ​ല്ലാ​വ​രു​ടെ​യും ഗു​ഡ് ബു​ക്കി​ൽ ഇ​ടം നേ​ടു​ക.''

''പൊ​ലീ​സി​ൽ മാ​ത്ര​മ​ല്ല ജാ​തിവി​വേ​ച​നം ഉ​ള്ള​ത്. നി​ങ്ങ​ളു​ടെ പ​ത്ര​സ്ഥാ​പ​ന​ങ്ങ​ളി​ലും ഉ​ണ്ട​ല്ലോ. ഈ​യി​ടെ മ​ഹാ​നാ​യ ദ​ലി​ത് ക​വി നീ​ര​വ് പാ​ട്ടീ​ൽ അ​ന്ത​രി​ച്ചു. ഒ​രു പ​ത്ര​ത്തി​ൽപോ​ലും അ​ത് വാ​ർ​ത്ത​യാ​യി​ല്ല. ച​ര​മ​കോ​ള​ത്തി​ൽ​പോ​ലും കൊ​ടു​ത്തി​ല്ല. അ​ദ്ദേ​ഹ​ത്തി​ന്റെ പേ​ര് സോ​മോ ഹി​രോ ച​മാ​ർ എ​ന്നാ​യി​രു​ന്നു. ജാ​തിവി​വേ​ച​നം സ​ഹി​ക്കാ​നാ​വാ​തെ​യാ​ണ് അ​ദ്ദേ​ഹം പേ​രു​പോ​ലും മാ​റ്റി​യ​ത്. ഉ​യ​ർ​ന്ന ബാ​ങ്ക് ഉ​ദ്യോ​ഗ​സ്ഥ​നാ​യി​രു​ന്നു. ഗു​ജ​റാ​ത്തി​യി​ലും ഇം​ഗ്ലീ​ഷി​ലും ക​വി​ത​ക​ൾ എ​ഴു​തി. വ​ലി​യ അ​ക്കാ​ദ​മി​ക് ബാ​ക്ക്ഗ്രൗ​ണ്ട് ഉ​ണ്ടാ​യി​രു​ന്ന മ​നു​ഷ്യ​നാ​ണ്. ഇം​ഗ്ലീ​ഷ് സാ​ഹി​ത്യ​ത്തി​ൽ Ph.D ഉ​ണ്ടാ​യി​രു​ന്നു. എ​ന്നി​ട്ടും ജാ​തി​സ​മൂ​ഹം അ​ദ്ദേ​ഹ​ത്തോ​ട് എ​ന്താ​ണ് ചെ​യ്ത​ത്? കീ​ഴ്ജാ​തി​ക്കാ​ര​നെ മ​രി​ച്ചാ​ലും ജാ​തി വേ​ട്ട​യാ​ടും.''

''ഞാ​ന​ദ്ദേ​ഹ​ത്തെ വാ​യി​ച്ചി​ട്ടി​ല്ല സ​ർ...''

''വാ​യി​ക്ക​ണം. burning from the both the ends, what did I do to be black and blue തു​ട​ങ്ങി​യ ക​വി​ത​ക​ൾ ഗം​ഭീ​ര​മാ​ണ്.''

എ​പ്പോ​ഴെ​ങ്കി​ലും വ്യാ​ജ ഏ​റ്റു​മു​ട്ട​ൽ ന​ട​പ്പാ​ക്കാ​ൻ സാ​റി​നോ​ട് ആ​രെ​ങ്കി​ലും ആ​വ​ശ്യ​പ്പെ​ട്ടി​രു​ന്നോ?

''ഉ​ണ്ട്. അ​മി​ത് പു​രോ​ഹി​ത് ഒ​രി​ക്ക​ൽ ആ​വ​ശ്യ​പ്പെ​ട്ടി​രു​ന്നു. അ​യാ​ൾ​ക്കു മ​നു​ഷ്യാ​വ​കാ​ശ​ത്തി​ലൊ​ന്നും വ​ലി​യ വി​ശ്വാ​സ​മി​ല്ല. മ​നു​ഷ്യാ​വ​കാ​ശ ക​മീ​ഷ​ൻ പി​രി​ച്ചു​വി​ട​ണ​മെ​ന്ന പ​ക്ഷ​ക്കാ​ര​നാ​ണ്.''

ആ​രെ കൊ​ല്ലാ​നാ​ണ് ഉ​ത്ത​ര​വ് ത​ന്നി​രു​ന്ന​ത്?

''ഒ​രു കേ​സി​ൽ ര​ണ്ടു പേ​രെ അ​റ​സ്റ്റ് ചെ​യ്തി​രു​ന്നു. സ​ർ​ദാ​ർ​മാ​രെ. അ​തി​ൽ ഒ​രാ​ൾ പൊ​ലീ​സ് കോ​ൺ​സ്റ്റ​ബി​ൾ ആ​യി​രു​ന്നു. ഞാ​ൻ പ​ക്ഷേ പു​രോ​ഹി​തി​നെ ചെ​വി​ക്കൊ​ണ്ടി​ല്ല. പ്ര​തി​ക​ൾ നി​ര​പ​രാ​ധി​ക​ൾ ആ​യി​രു​ന്നു. അ​വ​ർ​ക്കൊ​ന്നും ജീ​വി​ക്കാ​ൻ അ​വ​കാ​ശ​മി​ല്ല, കൊ​ന്നു​ക​ള​യൂ എ​ന്നാ​ണ് പു​രോ​ഹി​ത് പ​റ​ഞ്ഞ​ത്.''

എ​ന്റെ കീഴ് ഉ​ദ്യോ​ഗ​സ്ഥ​ർ​ക്ക് അ​യാ​ൾ ഓ​ർ​ഡ​ർ ന​ൽ​കു​മെ​ന്ന് ഞാ​ൻ ഭ​യ​ന്നു. അ​തി​നാ​ൽ ഞാ​ന​വ​രെ​യെ​ല്ലാം ഓ​ഫീ​സി​ലേ​ക്ക് വി​ളി​പ്പി​ച്ചു. പ്ര​തി​ക​ളെ കൊ​ല്ലാ​ൻ എ​നി​ക്ക് ഓ​ർ​ഡ​ർ കി​ട്ടി​യി​ട്ടു​ണ്ട്, പ​ക്ഷേ ന​മ്മ​ളാ​രും അ​വ​രെ തൊ​ടു​ക​യി​ല്ല, ഞാ​ന​തു ചെ​യ്യി​ല്ല, അ​തു​കൊ​ണ്ടു നി​ങ്ങ​ളും അ​ത് ചെ​യ്യ​രു​ത്. ഇ​ത് എ​ന്റെ ഓ​ർ​ഡ​റാ​ണെ​ന്ന് പ​റ​ഞ്ഞു. സ​ബ് ഓ​ർ​ഡി​നേ​റ്റ​്സി​നു കാ​ര്യം പി​ടി​കി​ട്ടി. എ​ന്റെ ക​ടു​ത്ത നി​ല​പാ​ടു​കൊ​ണ്ടാ​ണ് അ​ന്ന് സ​ർ​ദാ​ർ​മാ​ർ ര​ക്ഷ​പ്പെ​ട്ട​ത്.''

പി​ന്നീ​ട് ധാ​രാ​ളം വ്യാ​ജ ഏ​റ്റു​മു​ട്ട​ൽ കൊ​ല​ക​ൾ ന​ട​ന്ന​ല്ലോ? മും​ബൈ​യി​ൽനി​ന്നു​ള്ള ഒ​രു പെ​ൺ​കു​ട്ടി​യും കൊ​ല്ല​പ്പെ​ട്ടു..

''ല​ഷ്‌​ക​ർ തീ​വ്ര​വാ​ദി​യാ​ണെ​ന്നും പ​റ​ഞ്ഞാ​ണ് ആ ​പെ​ൺ​കു​ട്ടി​യെ കൊ​ല​പ്പെ​ടു​ത്തി​യ​ത്. പു​രോ​ഹി​തി​ന്റെ നി​ർ​ദേ​ശ​പ്ര​കാ​ര​മാ​ണ് ന​ട​പ്പാ​ക്കി​യ​ത്. സം​ഭ​വ​ത്തി​ന് മു​മ്പെ​യു​ള്ള ഒ​രാ​ഴ്ച​ക്കാ​ലം അ​വ​ളെ​യും കാ​മു​ക​നെ​യും പു​രോ​ഹി​തി​ന്റെ ഫാം ​ഹൗ​സി​ലാ​ണ് താ​മ​സി​പ്പി​ച്ചി​രു​ന്ന​ത്. പു​രോ​ഹി​തി​നെ വ​ധി​ക്കാ​ൻ ഗൂ​ഢാ​ലോ​ച​ന ന​ട​ത്തി എ​ന്നാ​ണ് പ്ര​ച​രി​പ്പി​ച്ച​ത്. ഞാ​ൻ ലീ​വി​ൽ പോ​യ ദി​വ​സ​ങ്ങ​ളി​ൽ ആ​ണ് ഈ ​അ​നി​ഷ്ടസം​ഭ​വം ന​ട​ന്ന​ത്. എ​ല്ലാ കാ​ര്യ​ങ്ങ​ളും ന​മു​ക്ക് ത​ടു​ക്കാ​നാ​വി​ല്ല​ല്ലോ?''

ഇ​വ​ർ​ക്ക് വേ​ണ്ടി നി​ല​കൊ​ള്ളാ​തി​രു​ന്ന​തു​കൊ​ണ്ടാ​ണോ സ​ർ ഡി.​ജി ആ​വാ​തി​രു​ന്ന​ത്?''

അ​ത് സു​പ്രി​യ​ക്ക് ഊ​ഹി​ക്കാ​വു​ന്ന​ത​ല്ലേ​യു​ള്ളൂ...

ഇ​തും പ​റ​ഞ്ഞു ചാ​വ്ഡ സ​ർ ഉ​റ​ക്കെ ചി​രി​ച്ചു. അ​പ്പോ​ൾ അ​ക​ത്തു​നി​ന്ന് ഒ​രു ഞെ​ര​ക്കം കേ​ട്ടു.

അ​ദ്ദേ​ഹം അ​ക​ത്തു​പോ​യി നോ​ക്കി. ഞാ​നും പി​ന്നാ​ലെ ചെ​ന്നു. ആ​ന​ന്ദി ബ​ഹ​ൻ ക​ണ്ണ് തു​റ​ന്നു കി​ട​ക്കു​ക​യാ​ണ്. അ​വ​ർ എ​ന്തോ പ​റ​യാ​ൻ ശ്ര​മി​ക്കു​ന്നു​ണ്ട്. ഞാ​ൻ കാ​തോ​ർ​ത്തു.

''അ​ടു​പ്പ് ഓ​ഫാ​ക്കൂ... അ​ടു​പ്പ് ഓ​ഫാ​ക്കൂ...''

ചാ​വ്ഡ സ​ർ അ​വ​രെ ത​ലോ​ടി​ക്കൊ​ണ്ട് ഉ​റ​ക്കെ പ​റ​ഞ്ഞു.

''ഇ​താ​രാ വ​ന്ന​തെ​ന്ന് മ​ന​സ്സി​ലാ​യോ?''

അ​വ​ർ ക​ണ്ണ് തി​രി​ച്ചു എ​ന്നെ നോ​ക്കാ​ൻ പാ​ടു​പെ​ട്ടു. വി​ര​ല​ന​ക്കി​ക്കൊ​ണ്ട് എ​ന്തോ പ​റ​യാ​ൻ ശ്ര​മി​ച്ചു. വാ​ക്കു​ക​ൾ ഒ​ന്നും പു​റ​ത്തു വ​ന്നി​ല്ല.

''സു​പ്രി​യ പാ​ട്ടീൽ, പ​ത്ര​ത്തി​ൽനി​ന്നാ​ണ്.''

മു​റി​യി​ൽ​നി​ന്ന് പു​റ​ത്തു​ക​ട​ന്ന​പ്പോ​ൾ ചാ​വ്ഡ സാ​റി​ന് സം​സാ​രി​ക്കാ​നു​ള്ള ഉ​ത്സാ​ഹം കെ​ട്ടി​രു​ന്നു.

''ഞാ​ൻ ഒ​രു ഇ​ഞ്ചി​ച്ചാ​യ​കൂ​ടി എ​ടു​ക്ക​ട്ടേ?''

''വേ​ണ്ട സ​ർ ഞാ​ന​ധി​കം ചാ​യ കു​ടി​ക്കാ​റി​ല്ല.''

''ആ​ന​ന്ദി ഉ​ണ്ടാ​ക്കി​യ ഇ​ഞ്ചി​ച്ചാ​യ ആ​യി​രു​ന്നെ​ങ്കി​ൽ നി​ങ്ങ​ൾ വീ​ണ്ടും ചോ​ദി​ച്ചു വാ​ങ്ങി​യേ​നെ!''

ഞാ​ൻ ചി​രി​ച്ചു​കൊ​ണ്ട് വീ​ണ്ടും വി​ഷ​യ​ത്തി​ലേ​ക്കു വ​ന്നു.

ന​മ്മ​ൾ വ്യാ​ജ ഏ​റ്റു​മു​ട്ട​ൽ കൊ​ല​യെ​പ്പ​റ്റി​യാ​ണ് സം​സാ​രി​ച്ചു​തു​ട​ങ്ങി​യ​ത്...

''സു​പ്രി​യ ഇ​നി ന​മു​ക്ക് വേ​റൊ​രു ദി​വ​സം വി​ശ​ദ​മാ​യി സം​സാ​രി​ക്കാം'', അ​ദ്ദേ​ഹം ഇ​ട​ക്ക് ക​യ​റി പ​റ​ഞ്ഞു. ഭാ​ര്യ​യു​ടെ നി​ർ​ത്താ​തെ​യു​ള്ള ഞെ​രു​ക്കം അ​ദ്ദേ​ഹ​ത്തെ വ​ല്ലാ​തെ അ​ല​ട്ടു​ന്നു​ണ്ടാ​യി​രു​ന്നു.

ഞാ​ൻ എ​ഴു​ന്നേ​റ്റു മു​റ്റ​ത്തേ​ക്കി​റ​ങ്ങി​യ​പ്പോ​ൾ അ​ദ്ദേ​ഹ​വും പി​ന്നാ​ലെ വ​ന്നു.

''വ​ലി​യ ഡാ​ലി​യ പൂ​ക്ക​ളാ​ണ​ല്ലോ...''

അ​ദ്ദേ​ഹ​ത്തി​ന്റെ മ​ന​സ്സ് കു​ളി​ർ​പ്പി​ക്കാ​നെ​ന്നോ​ണം ഞാ​ൻ ചോ​ദി​ച്ചു.

''ആ​ന​ന്ദി ന​ട്ടു​ന​ന​ച്ച​താ​ണ്. ഇ​തു​വ​രെ പൂ​വി​ട്ടി​രു​ന്നി​ല്ല. ക​ഴി​ഞ്ഞ ദി​വ​സ​മാ​ണ് ആ​ദ്യ​മാ​യി പൂ​വി​രി​ഞ്ഞ​ത്. അ​തു​കാ​ണാ​ൻ അ​വ​ൾ​ക്കു ഭാ​ഗ്യ​മി​ല്ല.''

അ​ദ്ദേ​ഹം ആ ​ചെ​റി​യ ച​ട്ടി കു​നി​ഞ്ഞെ​ടു​ത്തു.

''ഇ​ത് സു​പ്രി​യ കൊ​ണ്ടു​പോ​യി​ക്കോ​ളൂ. ഞ​ങ്ങ​ളു​ടെ വ​സ​ന്ത​മൊ​ക്കെ അ​വ​സാ​നി​ച്ചി​രി​ക്കു​ന്നു.''

മ​റു​പ​ടി​പ​റ​യാ​നാ​വാ​തെ എ​നി​ക്ക് വാ​ക്കു​ക​ൾ തൊ​ണ്ട​യി​ൽ കു​ടു​ങ്ങി. അ​ദ്ദേ​ഹം ത​ന്നെ ആ ​പൂ​ച്ചെ​ടി എ​ന്റെ കാ​റി​ൽ വെ​ച്ച് ത​ന്നു.

''സ​ർ ഇ​നി ഞാ​ൻ എ​ന്നാ​ണ് വ​രേ​ണ്ട​ത്?''

''ഫോ​ണു​ണ്ട​ല്ലോ, ഞാ​ൻ വി​ളി​ക്കാം.''

അ​ദ്ദേ​ഹം ഗേ​റ്റ് അ​ട​ച്ച​പ്പോ​ൾ ഇ​ല​പ്പ​ട​ർ​പ്പി​ൽനി​ന്ന് ഒ​രു ഓ​ന്ത്‌ മ​തി​ലി​ലെ വ​ള്ളി​പ്പ​ട​ർ​പ്പി​ലേ​ക്കു ചാ​ടി. ആ​ണു​ങ്ങ​ൾ നോ​ക്കി ന​ട​ത്തു​ന്ന വീ​ടി​ന്റെ അ​ക​വും പു​റ​വും വൃ​ത്തി​യു​ള്ള​താ​വി​ല്ലെ​ന്നു കാ​ർ വ​ള​യ്ക്കു​മ്പോ​ൾ സു​പ്രി​യ​ക്ക് തോ​ന്നി.

ട്രാ​ഫി​ക് കൂ​ടു​ത​ലാ​യി​രു​ന്ന​തി​നാ​ൽ വൈ​കി​യാ​ണ് സു​പ്രി​യ ഫ്ലാ​റ്റി​ൽ എ​ത്തി​യ​ത്. എ​ന്നി​ട്ടും പൂ​ക്ക​ള്‍ വാ​ടി​യി​രു​ന്നി​ല്ല. അ​വ​ൾ ച​ട്ടി​യെ​ടു​ത്തു ബാ​ൽ​ക്ക​ണി​യി​ൽ വെ​ച്ചു. അ​തി​ന്റെ ക​ട​ക്ക​ൽ വെ​ള്ള​മൊ​ഴി​ച്ചു പ്ര​സ​രി​പ്പോ​ടെ നി​ൽ​ക്കു​മ്പോ​ഴാ​ണ് ഒ​രു മെ​സ്സേ​ജ് വ​ന്ന​ത്. ചാ​വ്ഡ സാ​റി​ന്റേ​താ​ണ്.

''ആ​ന​ന്ദി പാ​സ്ഡ് എ​വേ''





ooo



പൂ​ന​യി​ൽ അ​നി​ഷ്ടസം​ഭ​വം ന​ട​ന്ന ദി​വ​സ​മാ​ണ് ശി​വ​റാം ഗോ​ദ്ര ഗ​ഞ്ച്പേ​ട്ടി​ൽ വെ​ച്ച് പ്ര​കൃ​തി ഠാ​ക്കു​റി​നെ ക​ണ്ട​ത്. മെ​ലി​ഞ്ഞു സു​ന്ദ​രി​യാ​യ പ്ര​കൃ​തി മു​ടി ക​ഴു​ത്ത​റ്റം വെ​ട്ടി​യി​രു​ന്നു. കാ​ഷാ​യ​നി​റ​ത്തി​ലു​ള്ള ചു​രി​ദാ​ർ ആ​ണ് അ​വ​ർ ധ​രി​ച്ചി​രു​ന്ന​ത്. ക​ഴു​ത്തി​ൽ, വ​ള​രെ ശ്ര​ദ്ധി​ച്ചാ​ൽ മാ​ത്രം കാ​ണാ​വു​ന്ന സ്വ​ർ​ണ​മാ​ല. ഷാ​മ്പു​വി​ന്റെ​യും ഡി​യോ​ഡ​റി​ന്റെ​യും മ​ണം അ​വ​രു​ടെ ശ​രീ​രം പു​റ​പ്പെ​ടു​വി​ച്ചി​രു​ന്നു. പ്രാ​യം പി​ടി​ത​രാ​ത്ത ക​ണ്ണു​ക​ളാ​യി​രു​ന്നു പ്ര​കൃ​തി​യു​ടേ​ത്. ഗ​ഞ്ച്പേ​ട്ടി​ലെ ഹോ​ട്ട​ലി​ൽ കാ​പ്പി​കു​ടി​ച്ചി​രി​ക്കു​മ്പോ​ൾ ശി​വ​റാ​മി​നെ​പ്പ​റ്റി വ​ലി​യ മ​തി​പ്പോ​ടെ​യാ​ണ​വ​ർ സം​സാ​രി​ച്ച​ത്. സ്വാ​മി ശി​വാ​ന​ന്ദ പ​റ​ഞ്ഞു​കൊ​ടു​ത്ത കാ​ര്യ​ങ്ങ​ൾ ശി​വ​റാ​മി​നെ നേ​രി​ൽ ക​ണ്ട​പ്പോ​ൾ പ്ര​കൃ​തി​ക്ക് കൂ​ടു​ത​ൽ ബോ​ധ്യ​മാ​യി. ശി​വ​റാ​മി​നും അ​വ​രെ ആ​ദ്യ​മാ​യി കാ​ണു​ന്ന​തി​ന്റെ അ​പ​രി​ചി​ത​ത്വ​മൊ​ന്നും അ​നു​ഭ​വ​പ്പെ​ട്ടി​ല്ല. വ​ര്‍ഷ​ങ്ങ​ളാ​യി അ​ടു​ത്ത​റി​യാ​വു​ന്ന​വ​രെ​പോ​ലെ അ​വ​ർ നേ​രം ചി​ല​വി​ട്ടു. പ്ര​കൃ​തി ആ​രെ​യോ ഫോ​ൺ ചെ​യ്യു​ന്ന​തി​നി​ട​യി​ൽ ശി​വ​റാം അ​വ​ളു​ടെ കാ​ല്‍പാ​ദ​ങ്ങ​ളി​ലേ​ക്കു നോ​ക്കി​യി​രു​ന്നു. നെ​യി​ൽ പോ​ളി​ഷ് ചെ​യ​ത വി​ര​ലു​ക​ൾ, വൃ​ത്തി​യു​ള്ള​തും അ​ഴ​ക​ള​വു​ള്ള​തും ലാ​ള​ന അ​ർ​ഹി​ക്കു​ന്ന​തു​മാ​യി​രു​ന്നു. സം​സാ​ര​ത്തി​നി​ട​യി​ൽ പ്ര​കൃ​തി കാ​ലാ​ട്ടി​ക്കൊ​ണ്ടി​രു​ന്നു. താ​നി​രി​ക്കു​ന്ന ഹോ​ട്ട​ലി​ന്റെ വി​ലാ​സം പ​റ​ഞ്ഞു​കൊ​ടു​ക്കു​ക​യാ​ണ്.

''ന​മു​ക്കൊ​രു ജ്യൂ​സ് പ​റ​ഞ്ഞാ​ലോ?''

ശി​വ​റാം ഗോ​ദ്ര ജ്യൂ​സി​ന് ഓ​ർ​ഡ​ർ ചെ​യ്തു. ത​ണു​ത്ത ജ്യൂ​സ് കു​ടി​ക്കു​ന്ന​തി​നി​ട​യി​ൽ പ്ര​കൃ​തി​ക്കു വീ​ണ്ടും ഫോ​ൺ വ​ന്നു.

''ഹോ​ട്ട​ലി​ലെ ക​ഫെ​യി​ൽ ഉ​ണ്ട്, ഇ​ങ്ങോ​ട്ടു പോ​രൂ.''

ഫോ​ൺ വെ​ച്ച​തും പ്ര​കൃ​തി ബാ​ക്കി വ​ന്ന ജ്യൂ​സ് ധൃ​തി​യി​ൽ കു​ടി​ച്ചു തീ​ർ​ത്തു, കു​ട്ടി​ക​ളെ​പ്പോ​ലെ ചു​ണ്ടു​തു​ട​ച്ച​പ്പോ​ൾ ശി​വ​റാ​മി​ന് അ​വ​ളോ​ട് വ​ല്ലാ​ത്ത ആ​രാ​ധ​ന തോ​ന്നി. മൂ​ക്കു കു​ത്തി​യ പാ​ട് അ​പ്പോ​ഴാ​ണ​യാ​ൾ ശ്ര​ദ്ധി​ച്ച​ത്. അ​യാ​ൾ ത​ന്നെ നോ​ക്കു​ന്ന​ത് ഒ​രു നി​മി​ഷ​ത്തെ നോ​ട്ടം​കൊ​ണ്ടു​ത​ന്നെ പ്ര​കൃ​തി തി​രി​ച്ച​റി​ഞ്ഞു. ഗൗ​ര​വം ന​ടി​ച്ചു​കൊ​ണ്ട് അ​വ​ൾ പ​റ​ഞ്ഞു: ''ഒ​രു ചെ​റി​യ ഡീ​ൽ ഉ​ണ്ട്, അ​തു​ക​ഴി​ഞ്ഞു ന​മു​ക്ക് വി​ശ​ദ​മാ​യി സം​സാ​രി​ക്കാം, മു​ഷി​യി​ല്ല​ല്ലോ?''

അ​പ്പോ​ഴേ​ക്കും ഒ​രു ചു​വ​ന്ന ട്രോ​ളി ബാ​ഗു​മാ​യി ക​റു​ത്ത നി​റ​മു​ള്ള ര​ണ്ടു ചെ​റു​പ്പ​ക്കാ​ർ വ​ന്നു.

''ന​മ​സ്കാ​രം ബ​ഹ​ൻ​ജി.''

ഇ​രു​വ​രും കൈ​കൂ​പ്പി. പ്ര​കൃ​തി ഇ​രു​വ​രെ​യും ശി​വ​റാ​മി​ന് പ​രി​ച​യ​പ്പെ​ടു​ത്തി.

ല​ക്ക​ൻ ധ​വാ​ൻ

രോ​ഹി​ത് കാം​ബ്ലെ

ഇ​രു​വ​രും പ​രു​ക്ക​ൻ സ്വ​ഭാ​വ​മു​ള്ള​വ​രെ​പോ​ലെ തോ​ന്നി​ച്ചു. പ​ക്ഷേ അ​വ​രു​ടെ ശ​ബ്ദം വ​ള​രെ സൗ​മ്യ​വും സ്നേ​ഹം തോ​ന്നു​ന്ന​തു​മാ​യി​രു​ന്നു.

''ഇ​വ​ർ ലോ​ഹ്യാ​ന​ഗ​റി​ലാ​ണ് താ​മ​സി​ക്കു​ന്ന​ത്.''

''എ​ന്ത് ചെ​യ്യു​ന്നു?''

''ബ​ഹ​ൻ​ജി​ക്ക്‌ വേ​ണ്ടി ജോ​ലി ചെ​യ്യു​ന്നു.''

ശി​വ​റാം പു​ഞ്ചി​രി​ച്ചു​കൊ​ണ്ട് പ്ര​കൃ​തി​യെ നോ​ക്കി.

അ​വ​ൾ ഗൗ​ര​വ​ത്തി​ൽ പേ​ഴ്സി​ൽ നി​ന്ന് കു​റ​ച്ച​ധി​കം കാ​ശെ​ടു​ത്തു ല​ക്ക​ൻ ധ​വാ​ന് കൊ​ടു​ത്തു.

അ​യാ​ള​ത് ഭ​വ്യ​ത​യോ​ടെ വാ​ങ്ങി. പോ​കു​ന്ന​തി​നു മു​മ്പ് ഇ​രു​വ​രും പ്ര​കൃ​തി​യു​ടെ കാ​ൽ​തൊ​ട്ടു വ​ന്ദി​ച്ചു. അ​താ​സ്വ​ദി​ച്ചു​കൊ​ണ്ടു പ്ര​കൃ​തി ഠാ​ക്കൂ​ർ ക്ഷി​പ്ര പ്ര​സാ​ദി​യെ​പോ​ലെ ഇ​രു​ന്നു.

''ഇ​നി നി​ങ്ങ​ൾ ശി​വ​റാം സാ​ബ്ബി​നു വേ​ണ്ടി​യും ജോ​ലി​യെ​ടു​ക്കേ​ണ്ടി​വ​രും'', പ്ര​കൃ​തി പ​റ​ഞ്ഞു.

ഉ​രു​ക്കു​മ​നു​ഷ്യ​രെ​പ്പോ​ലെ തോ​ന്നി​ച്ച ചെ​റു​പ്പ​ക്കാ​ർ ശി​വ​റാ​മി​നെ വ​ണ​ങ്ങി​യ ശേ​ഷം യാ​ത്ര പ​റ​ഞ്ഞി​റ​ങ്ങി. അ​വ​ർ കൊ​ണ്ടു​വ​ന്ന ട്രോ​ളി ബാ​ഗ് എ​ടു​ക്കു​ന്ന​തി​നി​ട​യി​ൽ പ്ര​കൃ​തി പ​റ​ഞ്ഞു,

''ശി​വ​റാം ജി ​ജ്യൂ​സ് മു​ഴു​വ​നും കു​ടി​ച്ചി​ല്ല​ല്ലോ?''

അ​യാ​ൾ അ​പ്പോ​ഴാ​ണ് ആ ​കാ​ര്യം ഓ​ർ​ത്ത​ത്. അ​യാ​ളു​ടെ വി​ചാ​ര​ങ്ങ​ളി​ൽ ആ​യു​ധ ഇ​ട​പാ​ടു​ക​ളും പ്ര​കൃ​തി​യെ പ​രി​ച​യ​പ്പെ​ട്ട​തി​ലു​ള്ള സ​ന്തോ​ഷ​വും തി​ര​ത​ള്ളു​ക​യാ​യി​രു​ന്നു. സ്ത്രീ​ക​ളോ​ട് ഇ​ട​പ​ഴ​കു​മ്പോ​ഴാ​ണ് ശി​വ​റാം ഗോ​ദ്ര​ക്ക് ഏ​റ്റ​വും സ​ന്തോ​ഷം ല​ഭി​ക്കു​ന്ന​ത്. ക​ഴി​ഞ്ഞ കു​റെ മാ​സ​ങ്ങ​ളാ​യി​ടു​ള്ള അ​നാ​വ​ശ്യ ആ​ധി​യും പി​രി​മു​റു​ക്ക​വും ഇ​നി​യൊ​രി​ക്ക​ലും തി​രി​ച്ചു​വ​രാ​ത്ത​വി​ധം അ​യാ​ൾ ഈ ​ഒ​റ്റ കൂ​ടി​ക്കാ​ഴ്ച​യോ​ടു​കൂ​ടി ബ​ല​പ്പെ​ട്ടു.

ട്രോ​ളി ബാ​ഗ് വ​ലി​ച്ചു​കൊ​ണ്ടു അ​വ​ർ പ്ര​കൃ​തി​യു​ടെ മു​റി​യി​ലെ​ത്തി. ടി.​വി ഓ​ണാ​യി​കി​ട​ന്നി​രു​ന്നു. അ​വ​ൾ ട്രോ​ളി​ബാ​ഗ് ഒ​രു മൂ​ല​യി​ൽ വെ​ച്ച ശേ​ഷം ചെ​രു​പ്പ​ഴി​ച്ചു​കൊ​ണ്ടു പ​റ​ഞ്ഞു:

''രാ​ത്രി ഡ്യൂ​ട്ടി​ക്കി​ട​യി​ൽ വ​നി​താ കോ​ൺ​സ്റ്റ​ബി​ളി​നെ പീ​ഡി​പ്പി​ച്ച പൊ​ലീ​സു​കാ​ര​ൻ ഇ​ന്ന​ലെ രാ​ത്രി തൂ​ങ്ങി​മ​രി​ച്ചു. അ​തി​ന്റെ കോ​ലാ​ഹ​ല​മാ​ണ് തെ​രു​വി​ലും ടി.​വി​യി​ലും. മ​രി​ച്ച പൊ​ലീ​സു​കാ​ര​നെ എ​നി​ക്ക​റി​യാം, അ​യാ​ളൊ​രു നാ​റി​യാ​ണ്.''

ശി​വ​റാം ടേ​ബി​ൾ ലാ​മ്പി​ന്റെ അ​രി​കി​ലു​ള്ള ക​സേ​ര​യി​ൽ ഇ​രു​ന്നു.

''ഞാ​നും ഈ ​വാ​ർ​ത്ത ശ്ര​ദ്ധി​ച്ചി​രു​ന്നു.''

പ്ര​കൃ​തി ട്രോ​ളി ബാ​ഗ് തു​റ​ന്നു അ​തി​ൽനി​ന്ന് ര​ണ്ടു വ​ലി​യ കു​പ്പി​ക​ൾ പു​റ​ത്തെ​ടു​ത്തു. കു​പ്പി​ക്കു​ള്ളി​ല്‍ ചു​റ്റി​ക്കി​ട​ക്കു​ന്ന വ​ലി​യ പാ​മ്പു​ക​ൾ ഉ​ണ്ടാ​യി​രു​ന്നു. അ​വ​ൾ കു​പ്പി മേ​ശ​പ്പു​റ​ത്തു വെ​ച്ച​പ്പോ​ൾ ശി​വ​റാം പേ​ടി​ച്ചു​പോ​യി. അ​യാ​ൾ പൊ​ടു​ന്ന​നെ ക​ട്ടി​ലി​ലേ​ക്ക് മാ​റി​യി​രു​ന്നു.

''പേ​ടി​ക്കേ​ണ്ട വി​ഷ​മി​ല്ലാ​ത്ത പാ​മ്പാ​ണി​ത്. സാ​യി​പ്പു​മാ​ർ സാ​ന്റ് ബോ ​എ​ന്ന് പ​റ​യും. മ​ണ്ണൂ​ലി എ​ന്നാ​ണ് പ്രാ​ദേ​ശി​ക​നാ​മം. ഉ​പ​ദ്ര​വി​ക്കാ​റി​ല്ല.''

''ഇ​തു​കൊ​ണ്ടു പ്ര​കൃ​തി​ക്കു എ​ന്താ​ണ് കാ​ര്യം?''

''നി​ങ്ങ​ൾ കു​റേ​ക്കാ​ലം അ​മേ​രി​ക്ക​യി​ൽ ആ​യ​തു​കൊ​ണ്ട് ഇ​ന്ത്യ​യി​ൽ ഉ​ണ്ടാ​യ മാ​റ്റ​മൊ​ന്നും അ​റി​ഞ്ഞു​കാ​ണി​ല്ല. ഈ ​സാ​ധ​ന​ത്തി​നു വ​ൻ ഡി​മാ​ന്റാ​ണ്.''

ശി​വ​റാം ഗോ​ദ്ര ഒ​ന്നും പി​ടി​കി​ട്ടാ​ത്ത ഭാ​വ​ത്തോ​ടെ പ്ര​കൃ​തി​യെ നോ​ക്കി. കു​പ്പി​യി​ൽ കി​ട​ന്ന മ​ണ്ണൂ​ലി ഒ​ന്ന​ന​ങ്ങി.

''കാ​ഴ്ച​യി​ൽ പെ​രു​മ്പാ​മ്പി​നോ​ടും അ​ണ​ലി​യോ​ടും രൂ​പ​സാ​ദൃ​ശ്യ​മു​ള്ള ഒ​രി​നം പാ​മ്പാ​ണ് മ​ണ്ണൂ​ലി. നാ​ല​ടി​യി​ൽ അ​ധി​കം നീ​ള​മു​ള്ള ഒ​രെ​ണ്ണ​ത്തി​ന് ഏ​ഴു ല​ക്ഷം രൂ​പ വ​രെ കി​ട്ടും. പ​തി​ന​ഞ്ചു ല​ക്ഷം രൂ​പ​യു​ടെ മു​ത​ലാ​ണ് ഇ​ത്.'' പ്ര​കൃ​തി കു​പ്പി​തു​റ​ന്നു ഒ​രെ​ണ്ണ​ത്തി​നെ പു​റ​ത്തെ​ടു​ത്തു. ക​ഴു​ത്തും വാ​ലും കൂ​ട്ടി​പ്പി​ടി​ച്ചു ശി​വ​റാ​മി​ന് നീ​ട്ടി. അ​യാ​ൾ ക​ണ്ണ​ട​ച്ച് കേ​ഴു​ന്ന​പോ​ലെ വേ​ണ്ട എ​ന്ന ഒ​ച്ച പു​റ​പ്പെ​ടു​വി​ച്ചു. പ്ര​കൃ​തി കു​ലു​ങ്ങി ചി​രി​ച്ചു.

''ഇ​ത്ര​യും കാ​ശു​കൊ​ടു​ത്തു ആ​രാ​ണി​ത് വാ​ങ്ങു​ന്ന​ത്?''

''സെ​ലി​ബ്രി​റ്റി​ക​ൾ, ജ്യോ​തി​ഷി​ക​ൾ, ബി​സി​ന​സ് മാ​ഗ്ന​റ്റു​ക​ൾ, പ​വ​ർ പൊ​ളി​റ്റി​ക്സി​ലു​ള്ള രാ​ഷ്ട്രീയ​ക്കാ​ർ...​ഇ​തു വെ​റും പാ​മ്പ​ല്ല, ഇ​വ ഐ​ശ്വ​ര്യ​വും സ​മാ​ധാ​ന​വും സ​മ്പ​ൽ​സ​മൃ​ദ്ധി​യും അ​മ​ര​ത്വ​വും പ്ര​ദാ​നം​ചെ​യ്യു​മെ​ന്ന് ഇ​വ​രൊ​ക്കെ വി​ശ്വ​സി​ക്കു​ന്നു. അ​തി​നാ​ൽ വാ​ങ്ങി വീ​ട്ടി​ലോ സ്ഥാ​പ​ന​ത്തി​ലോ ആ​രാ​ധ​ന​യോ​ടെ വ​ള​ർ​ത്തും.''

''പ്ര​കൃ​തി​ക്കു ഇ​തി​ൽ വി​ശ്വാ​സ​മു​ണ്ടോ?''

അ​വ​ൾ വീ​ണ്ടും കു​ലു​ങ്ങി ചി​രി​ച്ചു. ക​ഴു​ത്തി​ൽ കി​ട​ന്നു വി​യ​ർ​പ്പു പ​റ്റി​യ മാ​ല ന​ന്നാ​യി തി​ള​ങ്ങി.

''മ​ണ്ണൂ​ലി​യെ കൈ​വ​ശം വെ​ച്ചാ​ൽ ഗു​ഡ് ല​ക്ക് ഉ​ണ്ടാ​വും. സ്ഫോ​ട​ന കേ​സി​ൽ ഞാ​ൻ ര​ക്ഷ​പ്പെ​ട്ട​ത് ഇ​തു​പോ​ലൊ​രെ​ണ്ണ​ത്തി​നെ വ​ള​ർ​ത്താ​ൻ തു​ട​ങ്ങി​യ​തോ​ടെ​യാ​ണ്. പ​ക്ഷേ അ​തി​നെ​യും ഞാ​ൻ ക​ഴി​ഞ്ഞ മാ​സം വി​റ്റു കേ​ട്ടോ...''

ശി​വ​റാം അ​വി​ശ്വ​സ​നീ​യ​മാ​യി പ്ര​കൃ​തി​യെ നോ​ക്കി​യി​രു​ന്നു.

''വേ​ണ​മെ​ങ്കി​ൽ ഒ​ന്ന് തൊ​ട്ടോ​ളൂ. ചെ​യ്യു​ന്ന​തെ​ല്ലാം വി​ജ​യി​ക്കും. പി​രി​മു​റു​ക്ക​മോ ധൈ​ര്യ​ക്കു​റ​വോ ജീ​വി​ത​ത്തെ ബാ​ധി​ക്കു​ക​യേ​യി​ല്ല.'' പ്ര​കൃ​തി സ്നേ​ഹ​പൂ​ർ​വം മ​ണ്ണൂ​ലി​യെ ശി​വ​റാമി​ന് നീ​ട്ടി.

അ​യാ​ൾ അ​റ​പ്പു മാ​റ്റി​വെ​ച്ചു ആ ​സാ​ധു​ജീ​വി​യെ തൊ​ട്ടു. മ​ണ്ണി​ന്റെ മ​ണം അ​യാ​ളു​ടെ മൂ​ക്കി​ലേ​ക്ക്‌ ക​യ​റി.

''ഗു​ഡ് ബോ​യ്'', പ്ര​കൃ​തി ചി​രി​ച്ചു.

അ​വ​ര​തി​നെ കു​പ്പി​യി​ൽ അ​ട​ച്ചു​വെ​ച്ച​ശേ​ഷം ശി​വ​റാ​മി​ന്റെ അ​രി​കി​ൽ വ​ന്നി​രു​ന്നു.

അ​യാ​ൾ​ക്ക്‌ അ​വ​ളോ​ട് വ​ല്ലാ​ത്ത ആ​ക​ർ​ഷ​ണം തോ​ന്നി. പ്ര​ലോ​ഭ​നം അ​ട​ക്കാ​ൻ അ​യാ​ൾ​ക്കാ​യി​ല്ല. ചൂ​ടു​ള്ള വി​ര​ലു​ക​ൾകൊ​ണ്ട് അ​യാ​ൾ അ​വ​ളു​ടെ തു​ട​യി​ൽ തൊ​ട്ടു.

''ഇ​തു​പോ​ലെ പ​ല​രും എ​ന്നെ പ്രൊ​പ്പോ​സ് ചെ​യ്തി​ട്ടു​ണ്ട്.'' പ്ര​കൃ​തി അ​യാ​ളു​ടെ കൈ ​ത​ട്ടി​മാ​റ്റി. ''പ​ക്ഷേ ഇ​ന്നെ​നി​ക്ക​ത് വേ​ണം'', അ​വ​ൾ ശി​വ​റാ​മി​ന്റെ ക​വി​ളി​ൽ ഉ​മ്മ വെ​ച്ചു. എ​ത്ര​യും പെ​ട്ടെ​ന്ന് അ​വ​ൾ സ​മ്മ​ത​പ്പെ​ടു​മെ​ന്നു അ​യാ​ൾ ക​രു​തി​യി​രു​ന്നി​ല്ല. അ​വ​ൾ​ത​ന്നെ മേ​ലു​ടു​പ്പ് ഊ​രി​യെ​റി​ഞ്ഞു.

''എ​നി​ക്ക് ആ​ണു​ങ്ങ​ളെ ഭ​യ​മാ​യി​രു​ന്നു.''

''എ​ന്തി​ന്?'' ശി​വ​റാം അ​വ​ളു​ടെ ക​ഴു​ത്തി​ൽ ത​ലോ​ടി.

''ചെ​റു​താ​കു​മ്പോ​ൾ ഞാ​നും അ​ച്ഛ​നും അ​മ്മ​യും ഒ​രേ ക​ട്ടി​ലി​ൽ ആ​യി​രു​ന്നു കി​ട​ന്നു​റ​ങ്ങാ​റ്. ഒ​രു ദി​വ​സം രാ​ത്രി ഞാ​ൻ ഉ​റ​ക്കം ഞെ​ട്ടി​യ​പ്പോ​ൾ ക​ണ്ട​ത് ക​ട്ടി​ലി​നു താ​ഴെ അ​മ്മ​യു​ടെ മു​ക​ളി​ൽ ഒ​രു നി​ഴ​ലി​ന്റെ ശ്വാ​സം താ​ഴ്ന്നു പൊ​ങ്ങു​ന്ന​താ​ണ്. ഞാ​ൻ പേ​ടി​ച്ചു​പോ​യി. ഇ​രു​ട്ടി​ൽ സൂ​ക്ഷി​ച്ചു നോ​ക്കി​യ​പ്പോ​ൾ അ​ച്ഛ​ൻ അ​മ്മ​യു​ടെ ക​ഴു​ത്തി​ന് പി​ടി​ച്ചു ഞെ​ക്കു​ന്ന​താ​ണ് ക​ണ്ട​ത്. അ​വ​രു​ടെ കി​ത​പ്പി​ൽ എ​ന്റെ പേ​ടി പി​ട​യു​ന്ന ശ്വാ​സ​ഗ​തി ആ​രും കേ​ട്ടി​ല്ല. കു​റെ മു​തി​ർ​ന്ന​പ്പോ​ഴാ​ണ് അ​ന്നു രാ​ത്രി​യി​ലെ സം​ഭ​വം എ​നി​ക്ക് കൃ​ത്യ​മാ​യി പി​ടി​കി​ട്ടി​യ​ത്. ആ ​കാ​ഴ്ച​യാ​വാം എ​ന്നി​ൽ വി​ര​ക്തി​യു​ണ്ടാ​ക്കി​യ​ത്'', പ്ര​കൃ​തി ശി​വ​റാ​മി​ലേ​ക്കു ചാ​ഞ്ഞു.

അ​യാ​ൾ അ​വ​ളി​ലേ​ക്ക്‌ അ​മ​ര്‍ന്ന​പ്പോ​ള്‍ ചൂ​ടു​നി​ശ്വാ​സം മു​റി നി​റ​ഞ്ഞു. തു​ട​ക്ക​ത്തി​ൽ ആ​സ​ക്തി​യി​ല്ലാ​ത്ത അ​നു​കൂ​ല​ഭാ​വം മാ​ത്ര​മാ​ണ​വ​ൾ പ്ര​ക​ട​മാ​ക്കി​യ​ത്. ഉ​ദാ​സീ​ന​വും അ​തേ​സ​മ​യം വ്യ​ഗ്ര​ത നി​റ​ഞ്ഞ​തു​മാ​യ പ്ര​കൃ​തി​യു​ടെ ആ ​ഭാ​വം, എ​ന്നി​ട്ടും ശി​വ​റാ​മി​നെ ആ​വേ​ശ​ഭ​രി​ത​നാ​ക്കി.

അ​വ​ളു​ടെ ച​ന്ദ​ന​നി​റ​മു​ള്ള തൊ​ലി​യു​ടെ നി​റം എ​ല്ലാ ഭാ​ഗ​ത്തും ഒ​രു​പോ​ലെ​യാ​യി​രു​ന്നു. അ​ലീ​സി​യ ഗ​ർ​സ​യു​ടെ ദേ​ഹ​ത്തു​ണ്ടാ​യി​രു​ന്ന​തു​പോ​ലെ സൂ​ര്യ​താ​പ​മേ​റ്റ പാ​ടു​ക​ളോ നി​റം​മാ​റ്റ​മോ പു​ള്ളി​ക്കു​ത്തു​ക​ളോ ഉ​ണ്ടാ​യി​രു​ന്നി​ല്ല.

''എ​നി​ക്ക് കു​ട്ടി​ക്കാ​ല​ത്തെ ആ ​രാ​ത്രി ഓ​ർ​മ വ​രു​ന്നു.''

''ഭ​യ​മു​ണ്ടോ?'' അ​യാ​ൾ അ​വ​ളി​ലേ​ക്ക്‌ അ​മ​ർ​ന്നു.

ശി​വ​റാമി​ന്റെ പ​ല്ലും ന​ഖ​വും ത​ട്ടി പ്ര​കൃ​തി​യു​ടെ തൊ​ലി ചു​വ​ന്നു തു​ടു​ത്തു.

ഫോ​ൺ നി​ര​ന്ത​രം ശ​ബ്‌​ദി​ക്കാ​ൻ തു​ട​ങ്ങി. പ്ര​കൃ​തി അ​യാ​ളി​ൽ​നി​ന്ന് അ​ട​രാ​തെ മൊ​ബൈ​ൽ ത​ല​യി​ണ​ക്കി​ട​യി​ൽനി​ന്ന് ത​പ്പി​യെ​ടു​ത്തു.

ഫോ​ൺ നോ​ക്കി​യ ശേ​ഷം അ​വ​ൾ അ​ന​ർ​ഥം സം​ഭ​വി​ച്ച​തു​പോ​ലെ ക​ട്ടി​ലി​ൽ കാ​ൽ പി​ണ​ച്ചി​രു​ന്നു.

''എ​ന്തു​പ​റ്റി പ്ര​കൃ​തി?''

''അ​ശോ​ക് ചാ​വ്ഡ പ​ണി പ​റ്റി​ച്ചു. ഔ​ദ്യോ​ഗി​ക ര​ഹ​സ്യം അ​യാ​ൾ ആ ​തേ​വി​ടി​ശ്ശി​യോ​ടു പ​റ​ഞ്ഞു​കാ​ണും.''

അ​വ​ൾ എ​ഴു​ന്നേ​റ്റു ചെ​ന്ന് കു​പ്പി​തു​റ​ന്നു പാ​മ്പി​നെ കൈ​യി​ലെ​ടു​ത്തു ത​ലോ​ടി. എ​ന്നി​ട്ടു അ​തി​വേ​ഗം അ​തി​നെ കു​പ്പി​യി​ൽ അ​ട​ച്ചശേ​ഷം ട്രോ​ളി ബാ​ഗി​ൽ എ​ടു​ത്തു​വെ​ച്ചു.