    ആ​കാ​ശ​ങ്ങ​ൾ​ക്ക​പ്പു​റം

    Posted On date_range 15 Sept 2025 9:30 AM IST
    Updated On date_range 15 Sept 2025 9:30 AM IST
    രാഹുൽ രാധാകൃഷ്ണൻ
    മ​ൾ​ഡോ​വ​യി​ൽ ജ​നി​ച്ച ച​രി​ത്ര​ഗ​വേ​ഷ​ക​യാ​യ ലി​ലി​യാ​ന കോ​റോ​ബ്കയു​ടെ 'Too Great a Sky' എ​ന്ന നോ​വ​ലാ​ണ്​ ത​​ന്റെ പം​ക്തി​യി​ൽ ​രാ​ഹു​ൽ രാ​ധാ​കൃ​ഷ്​​ണ​ൻ വാ​യി​ക്കു​ന്ന​ത്. സ​മ​കാ​ലി​ക ലോ​ക നോ​വ​ലു​ക​ളി​ലൂ​ടെ​യു​ള്ള ഇൗ ​സ​ഞ്ചാ​രം പു​തി​യ അ​നു​ഭ​വ​ങ്ങ​ളും വാ​യ​നാ​നു​ഭൂ​തി​ക​ളും തൊ​ട്ട​റി​യു​ന്നു. ച​രി​ത്രം പ​രി​ശോ​ധി​ച്ചാ​ൽ വി​വി​ധ ശൈ​ലി​ക​ളി​ലും രീ​തി​ക​ളി​ലും ന​ട​പ്പാ​ക്ക​പ്പെ​ട്ട അ​ധി​നി​വേ​ശ​ത്തി​ന്റെ അ​നീ​തി​ക​ളെ കു​റി​ച്ച് ബോ​ധ്യ​മാ​വും. മ​നു​ഷ്യ​സം​സ്കൃ​തി​യു​ടെ അ​പ​രി​ഷ്കൃ​ത​മാ​യ രൂ​പ​ങ്ങ​ൾ പ​ല​തും അ​ത്യ​ന്തം ഭീ​ക​ര​മാ​യ വി​ധ​ത്തി​ൽ ലോ​ക​ത്തി​ന്റെ...

    ച​രി​ത്രം പ​രി​ശോ​ധി​ച്ചാ​ൽ വി​വി​ധ ശൈ​ലി​ക​ളി​ലും രീ​തി​ക​ളി​ലും ന​ട​പ്പാ​ക്ക​പ്പെ​ട്ട അ​ധി​നി​വേ​ശ​ത്തി​ന്റെ അ​നീ​തി​ക​ളെ കു​റി​ച്ച് ബോ​ധ്യ​മാ​വും. മ​നു​ഷ്യ​സം​സ്കൃ​തി​യു​ടെ അ​പ​രി​ഷ്കൃ​ത​മാ​യ രൂ​പ​ങ്ങ​ൾ പ​ല​തും അ​ത്യ​ന്തം ഭീ​ക​ര​മാ​യ വി​ധ​ത്തി​ൽ ലോ​ക​ത്തി​ന്റെ പ​ല​യി​ട​ങ്ങ​ളി​ലും ന​ട​ന്ന​തി​ന്റെ തെ​ളി​വ് ഇ​ന്ന് ല​ഭ്യ​മാ​ണ്. വി​വി​ധ സാ​മ്രാ​ജ്യ​ങ്ങ​ളു​ടെ (ഓ​ട്ടോ​മ​ൻ, ഓ​സ്ട്രോ-​ഹം​ഗേ​റി​യ​ൻ, ജ​ർ​മ​ൻ, സോ​വി​യ​റ്റ്) അ​ധി​കാ​ര പ​രി​ധി​ക്കു​ള്ളി​ൽ വീ​ർ​പ്പു​മു​ട്ടി​യ റു​മേ​നി​യ​യി​ലെ ജ​ന​ത ക​ടു​ത്ത സ​മ്മ​ർ​ദ​ങ്ങ​ൾ​ക്ക് വി​ധേ​യ​മാ​യി​രു​ന്നു. ര​ണ്ടാം ലോ​ക​യു​ദ്ധ​ത്തി​ന്റെ പ​ശ്ചാ​ത്ത​ല​ത്തി​ൽ 1940ൽ ​റു​മേ​നി​യ​യെ കീ​ഴ്പ്പെ​ടു​ത്താ​നാ​യി നടത്തിയ സോ​വി​യ​റ്റ് യൂ​നി​യ​ന്റെ ശ്ര​മ​ങ്ങ​ൾ മ​ധ്യ യൂ​റോ​പ്പി​ലെ ദു​രി​ത​പൂ​ർ​ണ​മാ​യ ഒ​രു അ​ധ്യാ​യ​മാ​യി ഇ​ന്നും അ​വ​ശേ​ഷി​ക്കു​ന്നു. ര​ണ്ടാം ലോ​ക​യു​ദ്ധം അ​വ​സാ​നി​ക്കു​മ്പോ​ഴേ​ക്കും രാ​ജ്യം സോ​വി​യ​റ്റ് യൂ​നി​യ​ന്റെ ആ​ധി​പ​ത്യ​ത്തി​ലാ​യി. പ​ല​ത​രം ക​രാ​റു​ക​ളി​ലൂ​ടെ രാ​ജ്യ​ത്തി​ന്റെ സാ​മ്പ​ത്തി​ക, രാ​ഷ്ട്രീ​യ സ്ഥി​തി​ഗ​തി​ക​ളെ സോ​വി​യ​റ്റ് യൂ​നി​യ​ൻ അ​ട​ക്കി ഭ​രി​ക്കു​ക​യാ​യി​രു​ന്നു.

    1944 മു​ത​ൽ 1958 വ​രെ​യു​ള്ള ഇ​ക്കാ​ല​യ​ള​വി​ൽ സോ​വി​യ​റ്റ് യൂ​നി​യ​ൻ റു​മേ​നി​യ​യി​ൽ ഗ​ണ്യ​മാ​യ രാ​ഷ്ട്രീ​യ സ്വാ​ധീ​നം ചെ​ലു​ത്തി. 1947 മു​ത​ൽ 1965 വ​രെ​യു​ള്ള കാ​ല​ത്ത് റു​മേ​നി​യ​ൻ വ​ർ​ക്കേ​ഴ്സ് പാ​ർ​ട്ടി​യു​ടെ കീ​ഴി​ൽ ഒ​രു ക​മ്യൂ​ണി​സ്റ്റ് സ​ർ​ക്കാ​ർ സ്ഥാ​പി​ക്കു​ന്ന​തി​ന് ഇ​ത് വ​ഴി​യൊ​രു​ക്കി. ഹം​ഗ​റി​യും സെ​ർ​ബി​യ​യും യു​ക്രെ​യ്നും മാ​ൾ​ഡോ​വ​യും ബ​ൾ​ഗേ​റി​യ​യും അ​തി​രു​ക​ളാ​യ റു​മേ​നി​യ​യു​ടെ ഭാ​ഗ​മാ​യി​രു​ന്ന ബു​ക്കോ​വി​ന എ​ന്ന പ്ര​ദേ​ശം സോ​വി​യ​റ്റ് യൂ​നി​യ​ൻ പി​ടി​ച്ചെ​ടു​ത്ത​തും അ​വി​ട​ത്തെ ജ​ന​ങ്ങ​ളെ നി​ഷ്കാ​സി​ത​രാ​ക്കി​യ​തും ച​രി​ത്ര​മാ​ണ്. ഇ​ന്ന്, ബു​ക്കോ​വി​ന​യു​ടെ വ​ട​ക്ക​ൻ ഭാ​ഗം യു​ക്രെ​യ്നി​ലും തെ​ക്ക​ൻ ഭാ​ഗം റു​മേ​നി​യ​യി​ലു​മാ​ണ്. ഭാ​ഷാ​പ​ര​വും സ്വ​ത്വ​പ​ര​വു​മാ​യ കാ​ര​ണ​ങ്ങ​ളാ​ൽ സാ​മൂ​ഹി​ക പ്ര​ശ്ന​ങ്ങ​ൾ​ക്ക് ഇ​ത് മാ​ർ​ഗം​ തെ​ളി​ച്ചു. ബു​ക്കോ​വി​ന​യി​ലെ ജ​ന​ങ്ങ​ൾ അ​നു​ഭ​വി​ച്ച സം​ഘ​ർ​ഷ​ങ്ങ​ളും പ്ര​യാ​സ​ങ്ങ​ളു​മാ​ണ് ശ്ര​ദ്ധേ​യ​യാ​യ എ​ഴു​ത്തു​കാ​രി​യും ച​രി​ത്ര​ഗ​വേ​ഷ​ക​യു​മാ​യ ലി​ലി​യാ​ന കോ​റോ​ബ്കയു​ടെ ‘Too Great a Sky’ എ​ന്ന നോ​വ​ൽ. മ​ൾ​ഡോ​വ​യി​ൽ ജ​നി​ച്ച ലി​ലി​യാ​ന​യു​ടെ ഈ ​നോ​വ​ൽ റു​മേ​നി​യ​നി​ൽ​നി​ന്ന് മോ​ണി​ക്ക ക്യൂ​യ​റാ​ണ് ഇം​ഗ്ലീ​ഷി​ലേ​ക്ക് പ​രി​ഭാ​ഷ​പ്പെ​ടു​ത്തി​യ​ത്. ഇം​ഗ്ലീ​ഷി​ലേ​ക്ക് വി​വ​ർ​ത്ത​നം​ചെ​യ്ത ലി​ലി​യാ​ന​യു​ടെ മൂ​ന്നാ​മ​ത്തെ നോ​വ​ലാ​ണ് ഇ​ത്. സൈ​ബീ​രി​യ​യി​ലേ​ക്ക് നാ​ടുക​ട​ത്തി​യ​വ​രു​ടെ കൂ​ട്ട​ത്തി​ലു​ള്ള എ​ൺ​പ​തു​പേ​രെ അ​ഭി​മു​ഖം​ചെ​യ്ത് ദു​മി​ത്രു കോ​വ​ൽ​സി​യൂ​ക്കി​നൊ​പ്പം ലി​ലി​യാ​ന ത​യാ​റാ​ക്കി​യ ‘ദ ​റു​മേ​നി​യ​ൻ ഗോ​ൽ​ഗോ​ത്ത’ എ​ന്ന പു​സ്ത​കം ശ്ര​ദ്ധേ​യ​മാ​ണ്.

    തെ​ക്കു കി​ഴ​ക്ക​ൻ യൂ​റോ​പ്പി​നെ അ​ധീ​ന​ത​യി​ലാ​ക്കു​ക എ​ന്ന ആ​ഗ്ര​ഹം സോ​വി​യ​റ്റ് യൂ​നി​യ​ന്റെ ന​യ​പ​ദ്ധ​തി ആ​യി​രു​ന്നു. ഇ​ത് സാ​ധ്യ​മാ​വ​ണ​മെ​ങ്കി​ൽ റു​മേ​നി​യ​യെ പൂ​ർ​ണ​മാ​യും നി​യ​ന്ത്ര​ണ​വി​ധേ​യ​മാ​ക്ക​ണം. ഇ​പ്പ​റ​ഞ്ഞ ആ​ശ​യം സാ​ക്ഷാ​ത്ക​രി​ക്കാ​നാ​യി പ​തി​നെ​ട്ടാം നൂ​റ്റാ​ണ്ടി​ലും പ​ത്തൊ​മ്പ​താം നൂ​റ്റാ​ണ്ടി​ലും റ​ഷ്യ​ൻ പ​ട്ടാ​ളം റു​മേ​നി​യ​ൻ പ്ര​ദേ​ശ​ത്തെ ഒ​ന്നി​ലേ​റെ ത​വ​ണ ആ​ക്ര​മി​ച്ചു. സ​മ​ഗ്രാ​ധി​പ​ത്യം എ​ന്ന ല​ക്ഷ്യം ഉ​റ​പ്പി​ക്കാ​നാ​യി ആ​സൂ​ത്ര​ണം​ചെ​യ്ത​താ​യി​രു​ന്നു റ​ഷ്യ​യു​ടെ ഈ ​നീ​ക്കം. 1940ലെ ​ജൂ​ണി​ൽ റ​ഷ്യ​ക്കാ​ർ റു​മേ​നി​യ​യെ ല​ക്ഷ്യ​മാ​ക്കി​യ​പ്പോ​ൾ ത​ങ്ങ​ൾ സു​ര​ക്ഷി​ത​രാ​ണെ​ന്ന വി​ശ്വാ​സം ബു​ക്കോ​വി​നാ​വാ​സി​ക​ൾ​ക്കു​ണ്ടാ​യി​രു​ന്നു. എ​ന്നാ​ൽ, അ​തൊ​രു ‘വ്യാ​മോ​ഹം’ മാ​ത്ര​മാ​യി മാ​റി. ത​ങ്ങ​ളു​ടെ അ​ധീ​ന​ത​യി​ലു​ള്ള പ്ര​ദേ​ശ​ങ്ങ​ളു​ടെ വി​സ്തീ​ർ​ണം വ​ർ​ധി​പ്പി​ക്കു​ക എ​ന്ന ഏ​തൊ​രു അ​ധി​നി​വേ​ശ ശ​ക്തി​യു​ടെ​യും ഉ​ദ്ദേ​ശ്യം സോ​വി​യ​റ്റ് യൂ​നി​യ​നും കൃ​ത്യ​മാ​യി പാ​ലി​ച്ചു. അ​തി​നി​ടെ 1940ൽ ​നാ​സി ജ​ർ​മ​നി​യും സോ​വി​യ​റ്റ് യൂ​നി​യ​നും ത​മ്മി​ൽ മൊ​ളോ​ടോ​വ്-​റി​ബ​ൻ​ട്രോ​പ്പ് ഉ​ട​മ്പ​ടി​യി​ൽ ഒ​പ്പു​വെ​ച്ചു. അ​തേ​ത്തു​ട​ർ​ന്ന് സോ​വി​യ​റ്റ് സൈ​ന്യം റു​മേ​നി​യ​ൻ പ്ര​ദേ​ശ​ത്തി​ന്റെ ഒ​രു ഭാ​ഗം സ്വ​ന്ത​മാ​ക്കി.

    റു​മേ​നി​യ​യി​ലെ പൗ​ര​രു​ടെ​യും ക​ന്നു​കാ​ലി​ക​ളു​ടെ​യും സ്ഥാ​വ​ര ജം​ഗ​മ വ​സ്തു​ക്ക​ളു​ടെ​യും സു​ര​ക്ഷ വ​ലി​യ ഒ​രു ആ​ഭ്യ​ന്ത​ര​പ്ര​ശ്ന​മാ​യി​ത്തീ​രു​ക​യാ​യി​രു​ന്നു. ബു​ക്കോ​വി​ന​യി​ലെ സാ​മ്പ​ത്തി​ക​നി​ല പൂ​ർ​ണ​മാ​യും ത​ക​രാ​റി​ലാ​വു​ക​യും ഭ​ക്ഷ്യ​വ​സ്തു​ക്ക​ളു​ടെ അ​ഭാ​വ​വും മ​റ്റും ജ​ന​ങ്ങ​ളെ ബാ​ധി​ക്കു​ക​യും​ ചെ​യ്തു. വൈ​കാ​തെ ക്ഷാ​മ​വും പൊ​ട്ടി​പ്പു​റ​പ്പെ​ട്ടു. വ​ള​രെ ചെ​റി​യ ഭൂ​വി​ട​മാ​യി​രു​ന്ന ബു​ക്കോ​വി​ന ര​ണ്ട് രാ​ജ്യ​ങ്ങ​ളു​ടെ ഭാ​ഗ​മാ​യ ര​ണ്ട് വ്യ​ത്യ​സ്ത പ്ര​ദേ​ശ​ങ്ങ​ളാ​യി മാ​റു​ക​യും പു​തി​യ അ​തി​രു​ക​ൾ രൂ​പംകൊ​ള്ളു​ക​യും​ ചെ​യ്തു. സ്വ​ദേ​ശം വി​ട്ടു​പി​രി​യു​ന്ന​തി​ന്റെ ദുഃ​ഖം ഓ​രോ ജീ​വ​നി​ലും പ്ര​ത്യ​ക്ഷ​മാ​യി. ദു​രി​ത​മ​യ​മാ​യ അ​ന്ത​രീ​ക്ഷ​ത്തെ സ​ഹി​ക്കാ​ൻ ക​ഴി​യാ​തെ മൃ​ഗ​ങ്ങ​ൾ ഓ​രി​യി​ടാ​നും മ​നു​ഷ്യ​ർ ക​ര​യാ​നും തു​ട​ങ്ങി​യ കാ​ഴ്ച വ​രാ​നി​രി​ക്കു​ന്ന അ​ല്ല​ലു​ക​ളു​ടെ സൂ​ച​ന ത​ന്നെ​യാ​യി​രു​ന്നു. ഒ​രേ ഗ്രാ​മ​ത്തി​ൽ വ​സി​ക്കു​ന്ന​വ​ർ​ക്കുപോ​ലും ഒ​രു വ​ശ​ത്തുനി​ന്ന് മ​റു​വ​ശ​ത്തേ​ക്ക് ക​ട​ക്കാ​ൻ അ​നു​വാ​ദം ഇ​ല്ലാ​താ​യി. നീ​ള​മു​ള്ള വ​ടി​ക​ൾ നി​ല​ത്ത് കു​ത്തി​വെ​ച്ചോ തു​ണി​ക്ക​ഷ്ണ​മോ വൈ​ക്കോ​ൽ​ക്കൂ​ന​യോ ഉ​പ​യോ​ഗി​ച്ചോ ആ​യി​രു​ന്നു അ​തി​ർ​ത്തി​ക​ളെ അ​ട​യാ​ള​പ്പെ​ടു​ത്തി​യി​രു​ന്ന​ത്. അ​ങ്ങ​നെ സൈ​ബീ​രി​യ​യി​ലെ സ്റ്റെ​പ്പി​ക​ളി​ലേ​ക്ക് നി​ർ​ബ​ന്ധി​ത​മാ​യി നാ​ട് ക​ട​ത്താ​നാ​യി മ​നു​ഷ്യ​രെ തീ​വ​ണ്ടി​യി​ലാ​ക്കി.

    അ​വ​രി​ൽ പ​ല​രും ദീ​ർ​ഘ​മാ​യ യാ​ത്ര​ക്കി​ടെ വി​ശ​പ്പും ദാ​ഹ​വും മൂ​ലം മ​രി​ച്ചു. ആ​ഹാ​ര​വും വെ​ള്ള​വും കി​ട്ടാ​തെ വ​ല​യു​ന്ന ചെ​റി​യ കു​ട്ടി​ക​ൾ വാ​വി​ട്ടു ക​ര​യു​ന്ന ദൃ​ശ്യം ഏ​താ​ണ്ട് സ്ഥി​രം കാ​ഴ്ച​യാ​യി​ത്തീ​ർ​ന്നു. സൈ​ബീ​രി​യ​ൻ യാ​ത്രാ​സം​ഘ​ത്തി​ൽ ചേ​ർ​ക്കാ​നാ​യി വീ​ടു​ക​ളി​ലും തെ​രു​വോ​ര​ങ്ങ​ളി​ലും​നി​ന്നും മ​നു​ഷ്യ​രെ പ​ട്ടാ​ളം ബ​ല​മാ​യി പി​ടി​ച്ചുകൊ​ണ്ടു​പോ​യി. തീ​രെ സൗ​ക​ര്യ​മി​ല്ലാ​ത്ത, തി​ങ്ങി​നി​റ​ഞ്ഞ തീ​വ​ണ്ടി​യി​ലെ യാ​ത്ര ദു​രി​ത​പ​ർ​വ​മാ​യി പ​രി​ണ​മി​ച്ചു. റ​ഷ്യ​യി​ൽ​നി​ന്ന് അ​ന​വ​ധി റെ​യി​ൽ​കാ​റു​ക​ൾ ആ​ളു​ക​ളെ കൊ​ണ്ടു​പോ​കാ​നാ​യി സ​ജ്ജ​മാ​ക്കി​യി​രു​ന്നു. മാ​ർ​ഗ​മ​ധ്യേ​യു​ള്ള ഓ​രോ റെ​യി​ൽ​വേ സ്റ്റേ​ഷ​നി​ൽ​നി​ന്നും യാ​ത്ര​ക്കാ​രും വ​ണ്ടി​ക​ളും യാ​ത്ര പു​റ​പ്പെ​ടു​ന്ന​ത് സാ​ധാ​ര​ണ കാ​ഴ്ച​യാ​യി. യാ​ത്ര​ക്കൊ​ടു​വി​ൽ എ​ത്തി​ച്ചേ​രു​ന്ന ഇ​ടം വാ​ഗ്ദ​ത്ത​ഭൂ​മി​യാ​കു​മോ എ​ന്ന വ്യാ​മോ​ഹം അ​വ​രി​ൽ ചി​ല​ർ​ക്കെ​ങ്കി​ലും ഉ​ണ്ടാ​യി​രു​ന്നി​രി​ക്കാം. പ​ല​രും ആ ​യാ​ത്ര​ക്കി​ട​യി​ൽ വ​ണ്ടി​യി​ൽ വെ​ച്ചു​ത​ന്നെ മ​രി​ച്ചു. പ​ട്ടി​ണി കി​ട​ന്ന് അ​ങ്ങേ​യ​റ്റം ദു​ർ​ബ​ല​മാ​യ ശാ​രീ​രി​കാ​വ​സ്ഥ​യി​ൽ ഉ​ള്ള​വ​ർ​ക്ക് എ​ളു​പ്പ​ത്തി​ലു​ള്ള മ​ര​ണം സാ​ധ്യ​മാ​ണ​ല്ലോ എ​ന്ന ആ​ലോ​ച​ന​യും അ​വി​ടെ​യു​ണ്ടാ​യി. സ​മാ​ധാ​ന​പൂ​ർ​ണ​മാ​യ ജീ​വി​തം ന​യി​ച്ചു വ​ന്ന​വ​ർ അ​വി​ചാ​രി​ത​മാ​യി അ​ഭ​യാ​ർ​ഥി​ക​ളാ​യി രൂ​പം​പ്രാ​പി​ക്കു​ക​യാ​യി​രു​ന്നു.

    ഇ​തെ​ല്ലാം നേ​രി​ൽ കാ​ണു​ക​യും അ​നു​ഭ​വി​ക്കു​ക​യും​ചെ​യ്ത അ​ന ബ്ലാ​ജി​ൻ​ഷി എ​ന്ന പ​തി​നൊ​ന്നു​കാ​രി​യു​ടെ വി​വ​ര​ണ​ത്തി​ലൂ​ടെ​യാ​ണ് നോ​വ​ൽ മു​ന്നോ​ട്ടു​പോ​കു​ന്ന​ത്. ഗ്രാ​മം വി​ട്ടുപോ​കേ​ണ്ട സ​മ​യ​ത്ത് അ​ന​യു​ടെ അ​മ്മ മാ​ത്ര​മേ അ​വ​ളു​ടെ കൂ​ടെ ഉ​ണ്ടാ​യി​രു​ന്നു​ള്ളൂ, സ​ഹോ​ദ​ര​ങ്ങ​ൾ റു​മേ​നി​യ​യി​ലും അ​ച്ഛ​ൻ മ​റ്റേ​തോ സ്ഥ​ല​ത്തു​മാ​യി​രു​ന്നു. അ​ധി​നി​വേ​ശ​ത്തി​ന്റെ തി​ക്ത​ത​ക​ളെ കു​റി​ച്ച് ഗ​വേ​ഷ​ണം ന​ട​ത്തി എ​ഴു​തി​യ ആ​ഖ്യാ​ന​ത്തി​ൽ അ​മ്മ​യോ​ടൊ​പ്പം നാ​ടുക​ട​ത്ത​പ്പെ​ട്ട അ​ന അ​നു​ഭ​വി​ച്ച ക​ഷ്ട​ത​ക​ളും പീ​ഡ​ന​ങ്ങ​ളും തെ​ളി​ഞ്ഞു​നി​ൽ​ക്കു​ന്നു. പ​ല ശ്രേ​ണി​യി​ലു​ള്ള, വി​വി​ധ ആ​ചാ​ര​ങ്ങ​ൾ പി​ന്തു​ട​രു​ന്ന, വ്യ​ത്യ​സ്ത ഭാ​ഷാ​ശൈ​ലി​ക​ളു​ള്ള ആ​ലം​ബ​ഹീ​ന​രാ​യി​രു​ന്നു അ​വ​രെ കൊ​ണ്ടു​പോ​യ തീ​വ​ണ്ടി​യി​ലു​ണ്ടാ​യി​രു​ന്ന​ത്.

     

    ഏ​താ​ണ് ല​ക്ഷ്യ​സ്ഥാ​ന​മെ​ന്നോ ഭാ​വി എ​ന്താ​യി​ത്തീ​രു​മെ​ന്നോ ഒ​രു ഉ​റ​പ്പു​മി​ല്ലാ​തെ റൊ​ട്ടി​ക്കും വെ​ള്ള​ത്തി​നു​മാ​യി ക​ല​ഹി​ക്കേ​ണ്ടി​യും യാ​ചി​ക്കേ​ണ്ടി​യും വ​ന്ന മ​നു​ഷ്യ​രു​ടെ അ​വ​സ്ഥ പ​രി​താ​പ​കാ​ര​മെ​ന്നേ പ​റ​യേ​ണ്ടൂ. അ​ത്യ​ന്തം ദു​സ്സ​ഹ​മാ​യ യാ​ത്ര​യി​ൽ പ​ട്ടാ​ള​ക്കാ​രു​ടെ ഇ​ട​പെ​ട​ലു​ക​ളും അ​സ​ഹ​നീ​യ​മാ​യി​രു​ന്നു. ച​രി​ത്ര​ത്തി​ന്റെ താ​ളു​ക​ളി​ൽ രേ​ഖ​പ്പെ​ടു​ത്തി​യി​ട്ടു​ണ്ടെ​ങ്കി​ലും എ​ന്തു​കൊ​ണ്ടോ ഗൗ​ര​വ​മാ​യി ച​ർ​ച്ചചെ​യ്യ​പ്പെ​ടാ​തെ പോ​യ സ​ന്ദ​ർ​ഭ​ങ്ങ​ളെ ഫി​ക്ഷ​നി​ലൂ​ടെ പു​ന​ര​വ​ത​രി​പ്പി​ക്കു​ക​യാ​ണ് നോ​വ​ലി​സ്റ്റ്. ശ​രീ​രം, ജീ​വി​തം, മ​ര​ണം എ​ന്നി​ങ്ങ​നെ​യു​ള്ള ത​ല​ങ്ങ​ളി​ലൂ​ടെ​യു​ള്ള സ​ഞ്ചാ​ര​മാ​യി നോ​വ​ലി​നെ കാ​ണു​ന്ന​തി​ലും തെ​റ്റി​ല്ല. ശ​രീ​ര​ത്തേ​ക്കാ​ൾ ആ​ത്മാ​വി​നും വേ​രു​ക​ൾ​ക്കും പ്രാ​ധാ​ന്യം കൊ​ടു​ക്ക​ണ​മെ​ന്ന് ഒ​രു ക​ഥാ​പാ​ത്രം സൂ​ചി​പ്പി​ക്കു​ന്ന​ത് ശ്ര​ദ്ധി​ക്ക​ണം.

    ‘‘റെ​യി​ൽ​വേ സ്റ്റേ​ഷ​നി​ൽ ഒ​ത്തു​കൂ​ടി​യ​വ​രു​ടെ ബ​ഹ​ളം വ​ള​രെ ഉ​ച്ച​ത്തി​ലു​ള്ള​താ​യി​രു​ന്നു. ഗ്രാ​മം മു​ഴു​വ​ൻ അ​വി​ടെ ചേ​ർ​ന്നു നി​ല​വി​ളി​ച്ചു. ചി​ല​ർ വി​ല​പി​ക്കു​ക​യും മ​റ്റു ചി​ല​ർ നി​ശ്ശ​ബ്ദ​രാ​വു​ക​യും ചെ​യ്തു. ചെ​ന്നാ​യ​യു​ടെ ആ​ക്ര​മ​ണം ഭ​യ​ന്ന ആ​ടു​ക​ളെ​പ്പോ​ലെ കു​ഞ്ഞു​ങ്ങ​ൾ മാ​താ​പി​താ​ക്ക​ളു​ടെ സ​മീ​പ​ത്തുത​ന്നെ നി​ന്നു. ഗ്രാ​മ​വാ​സി​ക​ൾ ഏ​റ്റ​വും ബ​ഹു​മാ​നി​ച്ചി​രു​ന്ന അ​വി​ട​ത്തെ ഏ​റ്റ​വും പ്ര​ധാ​ന​പ്പെ​ട്ട ഭൂ​വു​ട​മ​ക​ൾ ദ​യ​നീ​യ​രും അ​വ​ഹേ​ള​ന​ത്തി​ന് പാ​ത്ര​മാ​യ​വ​രു​മാ​യി.’’ ഒ​രു ഗ്രാ​മം കു​ടി​യൊ​ഴി​യു​ന്ന സ​ന്ദ​ർ​ഭം അ​ത്ര​ക്കും അ​സ്വാ​സ്ഥ്യം ജ​നി​പ്പി​ക്കു​ന്ന​താ​യി​രു​ന്നു. 1941 ജൂ​ൺ 13ന് ​രാ​ത്രി, പി​ന്നീ​ട് ച​രി​ത്ര​ത്തി​ന്റെ ഭാ​ഗ​മാ​യി​ത്തീ​ർ​ന്ന ആ ​യാ​ത്ര ആ​രം​ഭി​ച്ചു. എ​ല്ലാ മ​നു​ഷ്യ​രും ഉ​റ​ക്ക​ത്തി​ലാ​ണെ​ന്ന വി​ചാ​ര​ത്തി​ൽ വ​ണ്ടി ച​ലി​ക്കാ​ൻ തു​ട​ങ്ങി. എ​ന്നാ​ൽ, പൂ​ട്ടി​യ വാ​തി​ലു​ക​ൾ​ക്ക് പി​ന്നി​ൽ ഞ​ര​ങ്ങി​ക്കൊ​ണ്ടി​രു​ന്ന എ​ല്ലാ​വ​രും പൊ​ടു​ന്ന​നെ അ​സ്വ​സ്ഥ​രാ​യി. ആ​യി​ര​ക്ക​ണ​ക്കി​ന് സ്ത്രീ​ക​ളു​ടെ​യും കു​ട്ടി​ക​ളു​ടെ​യും ശ​ബ്ദ​ങ്ങ​ൾ ക​ര​ച്ചി​ലു​ക​ളാ​യും നി​ല​വി​ളി​ക​ളാ​യും അ​ന്ത​രീ​ക്ഷ​ത്തെ മ​ഥി​ച്ചു.

    ര​ണ്ടോ മൂ​ന്നോ ദി​വ​സം കൂ​ടു​മ്പോ​ൾ മാ​ത്ര​മാ​യി​രു​ന്നു തീ​വ​ണ്ടി​യി​ൽ ഭ​ക്ഷ​ണം വി​ത​ര​ണം​ചെ​യ്തി​രു​ന്ന​ത്. വെ​ളി​ച്ചം ക​ട​ന്നു​ചെ​ല്ലാ​ത്ത ഇ​രു​ട്ടു​മു​റി​യി​ലെ യാ​ത്ര​യി​ൽ ലോ​കം സ​ങ്കു​ചി​ത​വും സ​ങ്കീ​ർ​ണ​വു​മാ​യി രൂ​പ​പ്പെ​ടു​ന്ന​താ​യി അ​നു​ഭ​വ​പ്പെ​ട്ടു. പ്ര​കാ​ശ​ക​ണ​ങ്ങ​ളെ കാ​ണാ​തെ ദി​ന​രാ​ത്ര​ങ്ങ​ൾ ക​ഴി​ച്ചു​കൂ​ട്ടേ​ണ്ടി വ​ന്ന ചി​ല​രെ​ങ്കി​ലും അ​ന്ധ​രാ​യി എ​ന്ന​ത് അ​തി​ശ​യോ​ക്തി​യ​ല്ല. വെ​റു​പ്പി​ന്റെയും സ്വാ​ർ​ഥ​ത​യു​ടെ​യും തീ​ക്ക​ണ്ണു​ക​ൾ ജ്വ​ലി​ക്കു​ന്ന കാ​ഴ്ച അ​വ​ർ ക​ണ്ടു. അ​ധി​കാ​രം സ്ഥാ​പി​ക്കാ​ൻ​വേ​ണ്ടി ദു​ർ​ബ​ല​രാ​യ ജ​ന​ത​യെ ഇ​രു​ളി​ന്റെ കു​ടു​സ്സു​മു​റി​ക​ളി​ൽ ത​ട​വി​ലാ​ക്കി​യ രാ​ഷ്ട്രീ​യ​ത്തെ ഒ​രി​ക്ക​ലും നീ​തീ​ക​രി​ക്കാ​നാ​വി​ല്ല. ഒ​രുവി​ധ​ത്തി​ലു​ള്ള നി​യ​ന്ത്ര​ണ​ശ​ക്തി ഇ​ല്ലാ​തെ​യും ദു​ർ​ബ​ല​മാ​യ ചെ​റു​ത്തു​നി​ൽ​പുക​ളോ​ടെ​യും ആ​ധി​പ​ത്യ​വ്യ​വ​സ്ഥ​യെ അം​ഗീ​ക​രി​ച്ച മ​നു​ഷ്യ​രു​ടെ സം​ഘ​ത്തെ​യാ​ണ് നാം ​ഇ​വി​ടെ കാ​ണു​ന്ന​ത്.

    വി​യോ​ജി​പ്പി​ന്റെ കാ​ര്യ​കാ​ര​ണ​ങ്ങ​ളി​ൽ അ​ധി​ഷ്ഠി​ത​മാ​ക്കി​യു​ള്ള പ്ര​തി​പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ന​ത്തി​ന്റെ സാ​ധ്യ​ത​യെ മു​ള​യി​ലേ അ​വ​സാ​നി​പ്പി​ക്കു​ക എ​ന്ന​ത് ഏ​തൊ​രു അ​ധി​കാ​ര സ്ഥാ​പ​ന​വും ന​ട​പ്പാ​ക്കും. മ​റി​ച്ചൊ​ന്നാ​യി​രു​ന്നി​ല്ല സോ​വി​യ​റ്റ് യൂ​നി​യ​നും ചെ​യ്ത​ത്. പ്ര​ത്യ​യ​ശാ​സ്ത്ര​പ​ര​മാ​യ അ​ടി​സ്ഥാ​ന​ത്തി​ലു​പ​രി​യാ​യി അ​ധി​നി​വേ​ശ​ത്തി​ലൂ​ടെ മേ​ൽ​ക്കൈ നേ​ടാ​നു​ള്ള രാ​ഷ്ട്രീ​യ​ബു​ദ്ധി​യു​ടെ ഇ​ര​ക​ൾ എ​ക്കാ​ല​വും സാ​ധാ​ര​ണ​ക്കാ​രാ​ണ്. ഇ​വി​ടെ സം​ഭ​വി​ച്ച​തും അ​തി​ന്റെ ദൃ​ഷ്ടാ​ന്ത​മാ​യി നോ​ക്കി​ക്കാ​ണാം. ഒ​ന്നാം ലോ​ക​യു​ദ്ധ​ത്തി​ന് മു​ന്നോ​ടി​യാ​യി ജ​ർ​മ​ൻ ഭ​ര​ണ​കൂ​ടം ആ​സൂ​ത്ര​ണം​ചെ​യ്ത ലെ​നി​ന്റെ ച​രി​ത്ര​പ്ര​സി​ദ്ധ​മാ​യ തീ​വ​ണ്ടി​യാ​ത്ര​യി​ൽ​നി​ന്നു തീ​ർ​ത്തും വ്യ​ത്യ​സ്ത​മാ​ണ് റ​ഷ്യ​ൻ പ​ട്ടാ​ളം തി​ര​ക്ക​ഥ​യൊ​രു​ക്കി​യ ഈ ​യാ​ത്ര.

    തീ​വ​ണ്ടി​യി​ൽ​വെ​ച്ച് പ​തി​നൊ​ന്നാം പി​റ​ന്നാ​ൾ ആ​ഘോ​ഷി​ച്ച അ​ന, അ​തി​നാ​യി ഭ​ക്ഷ​ണം കാ​ത്തു​സൂ​ക്ഷി​ച്ച​തെ​ങ്ങ​നെ​യെ​ന്നൊ​ക്കെ വി​ശ​ദീ​ക​രി​ക്കു​ന്നു​ണ്ട്. അ​ങ്ങ​നെ ക​രു​ത​ലോ​ടെ ഒ​ളി​പ്പി​ച്ചു വെ​ക്കേ​ണ്ടി വ​ന്ന ആ​ഹാ​രം​കൊ​ണ്ട് ജ​ന്മ​ദി​നം അ​ന ‘കൊ​ണ്ടാ​ടി’. ഒ​രു​പ​ക്ഷേ, തീ​വ​ണ്ടി​യി​ലെ ജീ​വി​ത​വു​മാ​യി ദി​വ​സ​ങ്ങ​ൾ​ക്കു​ള്ളി​ൽ സ​മ​ര​സ​പ്പെ​ടാ​ൻ സാ​ധി​ച്ച​ത് കു​ട്ടി​ക​ൾ​ക്ക് മാ​ത്ര​മാ​വ​ണം. തീ​വ​ണ്ടി​യി​ൽ പി​റ​ന്നുവീ​ണ​വ​രെ പോ​ലെ അ​വ​ർ പു​തി​യ അ​ന്ത​രീ​ക്ഷ​വു​മാ​യി പൊ​രു​ത്ത​പ്പെ​ട്ടു. ഇ​തി​നു​ പു​റ​മെ, അ​വ​ർ റ​ഷ്യ​ൻ ഭാ​ഷ പ​ഠി​ക്കാ​നും ആ​രം​ഭി​ച്ചു. എ​ന്നാ​ൽ മ​റു​വ​ശ​ത്ത്, രോ​ഗ​വും ക്ഷീ​ണ​വു​മാ​യി മ​ല്ലി​ടു​ന്ന മ​നു​ഷ്യ​രു​ടെ വേ​വ​ലാ​തി നി​റ​ഞ്ഞു​നി​ന്നു.

    ‘‘ആ ​തീ​വ​ണ്ടി ഒ​രു വ​ലി​യ മൃ​ഗ​ത്തെ​പ്പോ​ലെ, ഒ​ന്നി​ല​ധി​കം ശി​ര​സ്സു​ക​ളു​ള്ള വ്യാ​ളി​യെ​പ്പോ​ലെ, എ​ല്ലാ വാ​യ​യും ഉ​പ​യോ​ഗി​ച്ച് ആ​ർ​ത്തുവി​ളി​ക്കു​ക​യും നെ​ടു​വീ​ർ​പ്പി​ടു​ക​യും ആ​ടി​യു​ല​യു​ക​യും​ചെ​യ്തു.’’ അ​ല്ല​ലു​ക​ളെ അ​ധി​ക​രി​ക്കാ​നെ​ന്നോ​ണം വൃ​ത്തി​ഹീ​ന​മാ​യ സാ​ഹ​ച​ര്യ​ങ്ങ​ൾ അ​നു​ദി​നം വ​ർ​ധി​ച്ചു​കൊ​ണ്ടി​രു​ന്നു. ഒ​രു ജ​ലാ​ശ​യ​ത്തി​ന് അ​ടു​ത്തോ മ​റ്റോ വ​ണ്ടി നി​ർ​ത്തു​ക​യാ​ണെ​ങ്കി​ൽ ദാ​ഹം മാ​റ്റാ​നാ​യി അ​വി​ടേ​ക്ക് ഓ​ടി​പ്പോ​യി​രു​ന്ന മ​നു​ഷ്യ​രു​ടെ ചി​ത്രം വി​ഷാ​ദം പ​ട​ർ​ത്തു​ന്നു. ഒ​രു തു​ള്ളി ജ​ല​ത്തി​നാ​യി അ​വ​ശേ​ഷി​ച്ചി​രു​ന്ന ക​രു​ത്ത് മു​ഴു​വ​ൻ ആ​വാ​ഹി​ച്ചു​കൊ​ണ്ട് വാ​വി​ട്ടു ക​ര​യു​ന്ന​വ​രെ സ​ങ്ക​ൽ​പി​ക്കു​ന്ന​ത് ത​ന്നെ പ്ര​യാ​സ​ക​ര​മാ​ണ്. ഒ​രു ആ​യു​ഷ്കാ​ല​ത്തി​ന്റെ ക​ഷ്ട​ത​ക​ളെ​ല്ലാം അ​നു​ഭ​വി​ച്ച നീ​ണ്ട യാ​ത്ര​യി​ലൂ​ടെ ജീ​വി​ത​ത്തി​ന്റെ ക്ഷ​ണി​ക​ത അ​വ​ർ​ക്ക് ബോ​ധ്യ​പ്പെ​ട്ടു. മ​ര​ണം ഭീ​തി ജ​നി​പ്പി​ക്കു​ന്ന രീ​തി​യി​ൽ ക​ട​ന്നുവ​രു​ന്ന ആ​ഖ്യാ​ന​മാ​ണ് ലി​ലി​യാ​ന​യു​ടേ​ത്. തീ​വ​ണ്ടി​യി​ൽ വെ​ച്ച് മ​രി​ച്ച​വ​രു​ടെ മൃ​ത​ദേ​ഹം പ​ട്ടാ​ള​ക്കാ​ർ വ​ഴി​യി​ലേ​ക്ക് എ​റി​ഞ്ഞു ക​ള​യു​ക​യാ​യി​രു​ന്നു. അ​തോ​ടെ ജീ​വി​ത​ത്തി​ന്റെ വി​ല എ​ന്ത് തു​ച്ഛ​മാ​ണെ​ന്നു വ്യ​ക്ത​മാ​കു​ക​യാ​ണ്. മ​രി​ച്ച​വ​രെ പ​ര​സ്പ​രം അ​ടു​ത്ത​ടു​ത്താ​യി നി​ര​ത്തി​യാ​ൽ, അ​ത് പാ​ത​യു​ടെ അ​വ​സാ​ന​ത്തേ​ക്കാ​ളും ലോ​ക​ത്തേ​ക്കാ​ളും വ​ലു​താ​കു​മെ​ന്ന നി​രീ​ക്ഷ​ണം ഭ​യം ജ​നി​പ്പി​ക്കു​ന്നു. യാ​ത്ര​ക്കി​ട​യി​ൽ മ​രി​ച്ച​വ​രു​ടെ വി​വ​ര​ങ്ങ​ളും അ​വ​ർ​ക്കാ​യി നീ​ക്കി​വെ​ച്ചി​രു​ന്ന ഭ​ക്ഷ​ണം മ​റ്റു​ള്ള​വ​ർ ക​ഴി​ക്കാ​നാ​യി എ​ടു​ക്കു​ന്ന​തും മ​റ്റും ആ​ഖ്യാ​ന​ത്തി​ലെ ആ​ർ​ദ്ര​മാ​യ സ​ന്ദ​ർ​ഭ​ങ്ങ​ളാ​ണ്.

    സ്വ​രാ​ഷ്ട്രം ഉ​പേ​ക്ഷി​ച്ച മ​നു​ഷ്യ​ർ ജീ​വ​ശ്വാ​സം ക​ഴി​ക്കാ​ൻ പ്ര​യാ​സ​പ്പെ​ടു​ന്ന​തും യാ​ത്ര​ക്കി​ട​യി​ൽ മ​രി​ച്ചു​വീ​ഴു​ന്ന​തും അ​ന​യെ​യും അ​മ്മ​യെ​യും ത​ള​ർ​ത്തി. അ​ങ്ങ​നെ മൂ​ന്ന​ര ആ​ഴ്ച​ത്തെ യാ​ത്ര​ക്കു ശേ​ഷം ‘ഭൂ​മി​യു​ടെ അ​റ്റ​ത്ത്’ എ​ത്തി​ച്ചേ​ർ​ന്ന മ​നു​ഷ്യ​ർ​ക്ക് ലോ​ക​ത്തി​ന്റെ അ​വ​സാ​ന​യി​ട​ത്തി​ൽ എ​ത്തി​യെ​ന്ന പ്ര​തീ​തി ജ​നി​ച്ചു. ഇ​രു​ട്ടി​ൽ​നി​ന്ന് വെ​ളി​ച്ച​ത്തെ​ത്തി​യ​തോ​ടെ, ആ​കാ​ശം തെ​ളി​ഞ്ഞ​തോ​ടെ ഭൂ​മി​യി​ൽ​നി​ന്ന് ആ​കാ​ശം സ്പ​ർ​ശി​ക്കാ​മെ​ന്ന മ​നോ​ര​ഥം അ​വ​രി​ലു​ണ്ടാ​യി. എ​ല്ലാ വീ​ഥി​ക​ളേ​ക്കാ​ളും നീ​ള​വും സ​മു​ദ്ര​ങ്ങ​ളേ​ക്കാ​ളും ആ​ഴ​വും, പൂ​ക്ക​ളേ​ക്കാ​ളും മ​നോ​ഹ​ര​വും, ബിം​ബ​ങ്ങ​ളേ​ക്കാ​ൾ വി​ല​യേ​റി​യ​തും, പീ​ര​ങ്കി​ക​ളേ​ക്കാ​ൾ ഭാ​ര​മു​ള്ള​തും, മെ​ഴു​കു​തി​രി​ക​ളേ​ക്കാ​ൾ തി​ള​ക്ക​മു​ള്ള​തും, നി​ല​വ​റ​ക​ളേ​ക്കാ​ൾ ഇ​രു​ണ്ട​തും ആ​യ ആ​കാ​ശ​ത്തെ കു​റി​ച്ച് ആ​ഖ്യാ​താ​വ് ആ​ലോ​ചി​ക്കു​ന്നു! ‘‘ഭൂ​മി​യു​ടെ​യോ മ​നു​ഷ്യ​രു​ടെ​യോ എ​ന്തെ​ങ്കി​ലും അ​ട​യാ​ള​ത്തി​നാ​യി ഞാ​ൻ ചു​റ്റും നോ​ക്കി. പ​ക്ഷേ ഉ​യ​ർ​ന്ന ആ​കാ​ശം മാ​ത്ര​മാ​ണ് ഞ​ങ്ങ​ളെ സ്വാ​ഗ​തം​ചെ​യ്ത​ത്.’’ തീ​വ​ണ്ടി​യി​ൽ ശ്വാ​സം മു​ട്ടി​ക്കു​ന്ന സ്ഥി​തി​യി​ൽ​നി​ന്നു ശു​ദ്ധ​വാ​യു ശ്വ​സി​ച്ച​തോ​ടെ പു​തി​യൊ​രു ജീ​വ​ൻ അ​വ​രി​ൽ ഉ​ള​വെ​ടു​ത്തു. ഒ​രു കൊ​ച്ചു പെ​ൺ​കു​ട്ടി​യാ​യി യാ​ത്ര ആ​രം​ഭി​ച്ച അ​ന പ്രാ​യ​പൂ​ർ​ത്തി​യാ​യ സ്ത്രീ​യാ​യി​ട്ടാ​ണ് പു​റ​ത്തി​റ​ങ്ങി​യ​ത്. അ​തേ​പോ​ലെ പു​തി​യ ഇ​ട​ത്ത് സ​ഹ​പാ​ഠി​യാ​യ പെ​ലേ​ഖ്യ എ​ന്ന കു​ട്ടി​യു​ടെ അ​മ്മ​യു​ടെ മ​ര​ണ​വും മൃ​ത​ദേ​ഹം മ​റ​വുചെ​യ്യാ​നാ​യി അ​വ​ൾ അ​ന​യു​ടെ സ​ഹാ​യം അ​ഭ്യ​ർ​ഥി​ക്കു​ന്ന​തും വി​ഷ​മ​ക​ര​മാ​യ അ​വ​സ്ഥ​യെ ചി​ത്രീ​ക​രി​ക്കു​ന്നു. ഉ​പേ​ക്ഷി​ക്ക​പ്പെ​ട്ട കി​ണ​റ്റി​ലേ​ക്ക് മൃ​ത​ദേ​ഹ​ങ്ങ​ൾ വ​ലി​ച്ചെ​റി​യു​ക​യാ​യി​രു​ന്നു പ​തി​വെ​ന്നും പ​റ​യു​ന്നു​ണ്ട്.

    ക​സാ​ഖു​ക​ൾ, ടാ​റ്റാ​റു​ക​ൾ, ഉ​യ്ഗൂ​റു​ക​ൾ, കി​ർ​ഗി​സു​ക​ൾ, ഉ​സ്ബെ​ക്കു​ക​ൾ തു​ട​ങ്ങി​യ ജ​ന​ത​ക​ളെ ക​ണ്ടു​മു​ട്ടാ​നും അ​പ​രി​ചി​ത​ത്വ​ത്തി​ന്റെ​യും ഭാ​ഷ​യു​ടെ​യും അ​തി​ർ​വ​ര​മ്പു​ക​ൾ ഭേ​ദി​ച്ചു​കൊ​ണ്ട് അ​വ​രു​മാ​യി ഇ​ട​പ​ഴ​കാ​നും ബു​ക്കോ​നി​യ​ക്കാ​ർ​ക്ക് ക​ഴി​ഞ്ഞ​തി​ൽ അ​ത്ഭു​ത​മി​ല്ല. പു​തി​യ നാ​ട്ടി​ൽ കൃ​ഷി​യെ ആ​ശ്ര​യി​ച്ചാ​യി​രു​ന്നു അ​വ​ർ ക​ഴി​ഞ്ഞ​ത്. ഉ​രു​ള​ക്കി​ഴ​ങ്ങ് കൃ​ഷി​യി​ൽ അ​വ​ർ വ്യാ​പൃ​ത​രാ​യി. എ​ന്നാ​ൽ, വ​ര​ൾ​ച്ച​യും ക​ന്നു​കാ​ലി​ക​ളു​ടെ കൂ​ട്ട​ക്കൊ​ല​യും അ​വ​രു​ടെ ജീ​വി​ത​ത്തെ ദു​ഷ്ക​ര​മാ​ക്കി. വി​ശ​പ്പ് നി​ര​വ​ധി ജീ​വി​ത​ങ്ങ​ളെ നി​ഷ്ക​രു​ണം ഇ​ല്ലാ​താ​ക്കു​ന്ന രം​ഗം ആ​വ​ർ​ത്തി​ച്ചു​കൊ​ണ്ടി​രു​ന്നു. ആ​യി​ട​ക്ക് റെ​യി​ൽ​പാ​ത​ക​ളു​ടെ നി​ർ​മാ​ണ​പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ന​ത്തി​നാ​യി അ​വ​രെ നി​യോ​ഗി​ച്ചു. ഭ​ക്ഷ​ണം ല​ഭി​ക്കു​മ​ല്ലോ എ​ന്നു ക​രു​തി ആ​ളു​ക​ൾ ആ ​ജോ​ലി ഏ​റ്റെ​ടു​ക്കു​ന്നു​മു​ണ്ട്. സ്വാ​ർ​ഥ താ​ൽ​പ​ര്യ​ങ്ങ​ളും അ​ധി​കാ​ര​ഭ്രാ​ന്തും മു​ൻ​നി​ർ​ത്തി അ​ധി​നി​വേ​ശ രാ​ഷ്ട്രം ന​ട​ത്തി​യ നീ​ക്ക​ങ്ങ​ൾ​ക്കെ​തി​രെ ഒ​രു​മി​ച്ചു നി​ൽ​ക്കേ​ണ്ട അ​നി​വാ​ര്യ​ത​യെ കു​റി​ച്ച് അ​വ​ർ​ക്ക് ധാ​ര​ണ​യു​ണ്ട്. മ​നു​ഷ്യ​ർ എ​പ്പോ​ഴും ത​ട​വി​ലാ​ക്ക​പ്പെ​ട്ട​വ​രാ​ണോ​യെ​ന്നും അ​ധി​കാ​ര​ത്തി​ന്റെ ഗൂ​ഢോ​ദ്ദേ​ശ്യ​ങ്ങ​ൾ അ​വ​രെ പീ​ഡി​ത​രും നി​ന്ദി​ത​രു​മാ​ക്കു​ക​യാ​ണോ​യെ​ന്നു​മു​ള്ള ചോ​ദ്യ​ങ്ങ​ൾ​ക്കു​ള്ള ഉ​ത്ത​ര​ങ്ങ​ൾ അ​നു​ഭ​വ​പാ​ഠ​ങ്ങ​ളി​ൽ​നി​ന്നാ​ണ് ഉ​രു​ത്തി​രി​യേ​ണ്ട​ത്. രോ​ഷം, ഭ​യം, ഭീ​തി, ദേ​ഷ്യം, നി​രാ​ശ, സ​ങ്ക​ടം, വേ​ദ​ന, വി​ര​ഹം തു​ട​ങ്ങി​യ വി​കാ​ര​ങ്ങ​ളു​ടെ മേ​ൽ സൃ​ഷ്ടി​ച്ചെ​ടു​ത്ത ആ​ഖ്യാ​ന​ത്തി​ൽ അ​ധി​കാ​ര​വും ആ​ശ്രി​ത​ത്വ​വും ത​മ്മി​ലു​ള്ള അ​സ​മ​വാ​ക്യ​ങ്ങ​ളു​ടെ സ​ങ്കീ​ർ​ണ​ത പ്ര​ക​ട​മാ​കു​ന്നു​ണ്ട്.

    ഭ​യ​ത്തി​ലും നി​രാ​ലം​ബ​ത്വ​ത്തി​ലും കേ​ന്ദ്രീ​ക​രി​ച്ചു​കൊ​ണ്ടു​ള്ള ‘സാ​മൂ​ഹി​ക’​ജീ​വി​തം മ​നു​ഷ്യ​ർ​ക്ക് സാ​ധ്യ​മാ​വി​ല്ല. തീ​വ​ണ്ടി​യി​ലെ കു​ടു​സ്സു​മു​റി​യി​ലെ പ​രി​താ​പ​ക​ര​മാ​യ ജീ​വി​തം അ​ത്ത​ര​മൊ​രു സാ​മൂ​ഹി​ക തു​റ​വി​യെ പ്രോ​ത്സാ​ഹി​പ്പി​ക്കി​ല്ല എ​ന്നു​റ​പ്പാ​ണ്. മി​ഷേ​ൽ ഫൂ​ക്കോ​യു​ടെ അ​ധി​കാ​രം സം​ബ​ന്ധി​ച്ച ആ​ശ​യ​ത്തെ ഇ​വി​ടെ പ​രാ​മ​ർ​ശി​ക്കു​ന്ന​ത് ഉ​ചി​ത​മാ​വും. അ​തി​സൂ​ക്ഷ്മ​വും നി​ര​ന്ത​ര​വു​മാ​യ വി​നി​മ​യ​ങ്ങ​ളി​ലൂ​ടെ​യും സാ​മൂ​ഹി​ക വ്യ​വ​ഹാ​ര​ങ്ങ​ളി​ലൂ​ടെ​യും സ​മൂ​ഹ​ത്തി​ൽ അ​ധി​കാ​രം എ​ങ്ങ​നെ പ്ര​വ​ർ​ത്തി​ക്കു​ന്നു​വെ​ന്ന് അ​ദ്ദേ​ഹം വി​വ​രി​ക്കു​ന്നു. ഇ​ത് ഫൂ​ക്കോ വി​ശ​ദീ​ക​രി​ക്കു​ന്ന​ത് ര​സ​ക​ര​മാ​യി​ട്ടാ​ണ്. ഒ​രു കാ​പ്പി​ല​റി​യു​ടെ (Capillary) ചെ​റി​യ ഇ​ട​ങ്ങ​ളി​ലൂ​ടെ ദ്രാ​വ​കം വ്യാ​പി​ക്കു​ന്ന​തി​ന് സ​മാ​ന​മാ​യി സാ​മൂ​ഹി​ക ജീ​വി​ത​ത്തി​ന്റെ എ​ല്ലാ ത​ല​ങ്ങ​ളി​ലും അ​ധി​കാ​ര​സ്വാ​ധീ​നം നി​ല​കൊ​ള്ളു​ന്ന​താ​യി അ​ദ്ദേ​ഹം പ​റ​യു​ന്നു. ഏ​താ​ണ്ട​തേ ത​ര​ത്തി​ലാ​ണ് തീ​വ​ണ്ടി​യി​ലേ​റി​യ മ​നു​ഷ്യ​രും അ​ധി​കാ​രി​ക​ളു​മാ​യു​ള്ള ഇ​ട​പെ​ട​ലു​ക​ളും. ശ്ര​ദ്ധി​ക്കാ​ത്ത പ​ഴു​തു​ക​ളി​ലൂ​ടെ സ​സൂ​ക്ഷ്മ​മാ​യി ഇ​ട​പെ​ട​ലു​ക​ൾ ന​ട​ത്തു​ന്ന രീ​തി അ​ധി​കാ​ര​വ്യ​വ​സ്ഥ​ക്കു​ണ്ടെ​ന്നും ഓ​ർ​മി​ക്ക​ണം.

     

    ലി​ലി​യാ​ന കോ​റോ​ബ്ക​യുടെ പുസ്തകങ്ങൾ

    ലോ​ക​മെ​മ്പാ​ടും പ്ര​ത്യേ​കി​ച്ച് യൂ​റോ​പ്പി​ൽ ഉ​രു​ത്തി​രി​യു​ന്ന രാ​ഷ്ട്രീ​യ​ത്തി​ന്റെ​യും സൈ​നി​ക കാ​ര്യ​ങ്ങ​ളു​ടെ​യും സ്ഥി​തി​ഗ​തി​ക​ളെ കു​റി​ച്ചും യ​ഥാ​ർ​ഥ ഉ​ദ്ദേ​ശ്യ​ങ്ങ​ളെ സം​ബ​ന്ധി​ച്ചും റു​മേ​നി​യ​യി​ലെ രാ​ഷ്ട്രീ​യ നേ​തൃ​ത്വ​ത്തി​ന് ബോ​ധ്യ​മു​ണ്ടാ​യി​രു​ന്നു. 1930ക​ളു​ടെ അ​വ​സാ​ന​ത്തി​ൽ യൂ​റോ​പ്പി​ലെ സ​ഖ്യ​ങ്ങ​ളു​ടെ ന​യം റു​മേ​നി​യ​യി​ലെ നേ​താ​ക്ക​ൾ സ​ശ്ര​ദ്ധം പ​ഠി​ക്കു​ക​യും ഗ​ണ്യ​മാ​യ മാ​റ്റ​ങ്ങ​ൾ അ​ധി​കാ​ര/രാ​ഷ്ട്രീ​യ ത​ല​ത്തി​ൽ ഉ​ണ്ടാ​കു​മെ​ന്നു പ്ര​തീ​ക്ഷി​ക്കു​ക​യും​ ചെ​യ്തു. രാ​ജ്യ​ത്തി​ന്റെ ഭൗ​മ​രാ​ഷ്ട്രീ​യ​ സ്ഥാ​നം വ​ള​രെ പ്ര​ധാ​ന​പ്പെ​ട്ട​താ​ണെ​ന്നും അ​വ​ർ​ക്ക​റി​യാ​മാ​യി​രു​ന്നു. രാ​ജ്യ​ത്തി​ന്റെ സു​ര​ക്ഷ ഉ​റ​പ്പാ​ക്കാ​ൻ റു​മേ​നി​യ​യും സോ​വി​യ​റ്റ് യൂ​നി​യ​നു​മാ​യി അ​നു​ര​ഞ്ജ​നം​കൂ​ടി​യേ തീ​രൂ​വെ​ന്നും അ​വ​ർ അ​നു​മാ​നി​ച്ചു. എ​ന്നാ​ൽ, ഭ​യ​ന്ന​തു​പോ​ലെ സോ​വി​യ​റ്റ് യൂ​നി​യ​ൻ അ​വ​രെ ആ​ക്ര​മി​ക്കാ​ൻ ഒ​രു​മ്പെ​ട്ടു. അ​തി​നി​ട​യി​ൽ കു​ട്ടി​ക​ളെ ബ​ല​മാ​യി ജോ​ലി​ക്കാ​യി അ​ധി​കൃ​ത​ർ പി​ടി​ച്ചു​കൊ​ണ്ട് പോ​കാ​ൻ തു​ട​ങ്ങി. കാ​ണാ​താ​യ മ​ക്ക​ളെ അ​ന്വേ​ഷി​ച്ച് അ​നാ​ഥാ​ല​യ​ങ്ങ​ളി​ൽ ക​യ​റി​യി​റ​ങ്ങു​ന്ന അ​മ്മ​മാ​രു​ടെ നൊ​മ്പ​രം തു​ട​ർ​ക്ക​ഥ​യാ​യി. അ​പ​രി​ചി​ത​മാ​യ ദേ​ശ​ങ്ങ​ളി​ലേ​ക്കും ആ ​തി​ര​ച്ചി​ൽ വ്യാ​പി​ക്കേ​ണ്ടി വ​ന്നു. അ​ന​യു​ടെ സു​ഹൃ​ത്താ​യ സ​ൻ​സി​റ മ​ക​നെ അ​ന്വേ​ഷി​ച്ച് ഉ​സ്ബ​കി​സ്താ​നി​ലും മ​റ്റൊ​രു സ്വ​ത​ന്ത്ര റി​പ്പ​ബ്ലി​ക്കാ​യ ക​റ​ക​ൽ​പാ​ക്സ്താ​നി​ലും (Karakalpakstan) എ​ത്തി​ച്ചേ​രു​ന്നു​ണ്ട്.

    ക​റ​ക​ൽ​പാ​ക്കു​ക​ൾ, ഉ​സ്ബ​ക്കു​ക​ൾ, ക​സാ​ഖു​ക​ൾ എ​ന്നി​വ ചെ​ങ്കി​സ്ഖാ​ന്റെ സാ​മ്രാ​ജ്യ​ത്തി​ന്റെ​യും ഗോ​ൾ​ഡ​ൻ ഹോ​ർ​ഡി​ന്റെ​യും ത​ക​ർ​ച്ച​ക്കു ശേ​ഷം പ​തി​ന​ഞ്ചാം നൂ​റ്റാ​ണ്ടി​ൽ ഉ​ട​ലെ​ടു​ത്ത ഉ​സ്ബ​ക് കോ​ൺ​ഫെ​ഡ​റേ​ഷ​ന്റെ ഉ​പ​ഗ്രൂ​പ്പു​ക​ളാ​ണ്. അ​തു​പോ​ലെ നി​ര​ന്ത​രം സോ​വി​യ​റ്റ് യൂ​നി​യ​നു​മാ​യി ക​ല​ഹി​ച്ചി​രു​ന്ന ബു​ദ്ധ​മ​ത രാ​ജ്യ​മാ​യ കാ​മി​ക( Republic of Kalmykia) യി​ൽ​നി​ന്നു​ള്ള ഒ​ര​ച്ഛ​നെ​യും മൂ​ന്നു മ​ക്ക​ളെ​യും അ​ന​യും സ​ൻ​സി​റ​യും പ​രി​ച​യ​പ്പെ​ട്ടു. വ​ന​ങ്ങ​ളി​ൽ ഒ​ളി​ച്ചി​രു​ന്നു​കൊ​ണ്ട് യു​ദ്ധം​ചെ​യ്തി​രു​ന്ന വി​വ​രം അ​വ​ർ പ​ങ്കു​വെ​ച്ചു. ഇ​ക്കാ​ര​ണ​ത്താ​ൽ, യു​ദ്ധം അ​വ​സാ​നി​ച്ച​പ്പോ​ൾ, ഈ ​രാ​ജ്യം ഭൂ​പ​ട​ത്തി​ൽ​നി​ന്ന് അ​പ്ര​ത്യ​ക്ഷ​മാ​കാ​നും കാ​മി​ക​യു​ടെ പ്ര​ദേ​ശ​ങ്ങ​ൾ ആ​സ്ട്ര​ഖാ​ൻ, സ്റ്റാ​വ്രോ​പോ​ൾ, സ്റ്റാ​ലി​ൻ​ഗ്രാ​ഡ് എ​ന്നീ പ്ര​ദേ​ശ​ങ്ങ​ളു​മാ​യി കൂ​ട്ടി​ച്ചേ​ർ​ക്കാ​നും ഭ​ര​ണം കൈ​യാ​ളു​ന്ന​വ​ർ ഉ​ത്ത​ര​വി​ട്ടി​രു​ന്നു. ഇ​ക്കൂ​ട്ട​ർ​ക്കും സൈ​ബീ​രി​യ​യി​ലേ​ക്ക് നി​ർ​ബ​ന്ധി​ത​മാ​യി പ​ലാ​യ​നം​ചെ​യ്യേ​ണ്ടി​വ​ന്നു. 1946 ക​ഴി​ഞ്ഞ​പ്പോ​ഴേ​ക്കും സൈ​ബീ​രി​യ​യി​ൽ എ​ത്തി​പ്പെ​ട്ട​വ​ർ ബു​ക്കോ​വി​ന​യി​ലേ​ക്ക് മ​ട​ങ്ങി പോ​കാ​നു​ള്ള ആ​ലോ​ച​ന​ക​ളും പ​ദ്ധ​തി​ക​ളും സ​ജീ​വ​മാ​ക്കി. അ​പ്പോ​ഴേ​ക്കും റു​മേ​നി​യ​ക്കാ​ർ വ​ള​രെ കു​റ​വാ​യ ഒ​രു പ്ര​ദേ​ശ​മാ​യി ബു​ക്കോ​വി​ന മാ​റി​ക്ക​ഴി​ഞ്ഞി​രു​ന്നു. മാ​ത്ര​മ​ല്ല, സ്വ​ദേ​ശ​ത്ത് പ്ര​വേ​ശി​ക്കാ​ൻ പ്ര​ത്യേ​ക​മാ​യ അ​നു​മ​തി​പ​ത്ര​ങ്ങ​ളും രേ​ഖ​ക​ളും ആ​വ​ശ്യ​മാ​യി.

    ചു​രു​ക്ക​ത്തി​ൽ സ്വ​ന്തം നാ​ട്ടി​ൽ തി​രി​ച്ച​റി​യ​പ്പെ​ടാ​തെ പോ​കു​ന്ന​തി​ന്റെ പ്ര​യാ​സ​വും അ​ന അ​നു​ഭ​വി​ച്ചു. സ്വ​ത്വ​ന​ഷ്ട​ത്തി​ന്റെ ത​ല​ങ്ങ​ളി​ലേ​ക്ക് സ്വ​യം വീ​ണു പോ​കാ​വു​ന്ന സ​ന്ദ​ർ​ഭ​ങ്ങ​ളി​ലൂ​ടെ​യാ​യി​രു​ന്നു അ​വ​ൾ ക​ട​ന്നുപോ​യ​ത്. ത​യ്യ​ൽ​വേ​ല അ​ട​ക്ക​മു​ള്ള കൊ​ച്ചു ജോ​ലി​ക​ൾ ചെ​യ്തു​കൊ​ണ്ട് അ​വ​ൾ​ക്ക് ജീ​വി​തം പു​ല​ർ​ത്തേ​ണ്ടി​വ​ന്നു. അ​മ്മ​യെ സ്വ​ന്തം മ​ണ്ണി​ൽ സം​സ്ക​രി​ക്ക​ണ​മെ​ന്ന ആ​ശ നി​റ​വേ​റ്റാ​ൻ അ​ന​ക്കാ​യി​ല്ല. അ​മ്മ​യെ അ​വ​ൾ ഒ​രു ശ​വ​മ​ഞ്ച​ത്തി​ൽ അ​ട​ക്കം​ചെ​യ്തു, യാ​ത്ര​ക്കാ​യി, തി​രി​ച്ചു​വ​ര​വി​നാ​യി, ക​രു​തി​െ​വ​ച്ചി​രു​ന്ന മു​ഴു​വ​ൻ പ​ണ​വും അ​വ​ൾ അ​തി​ൽ ചെ​ല​വ​ഴി​ച്ചു. എ​ങ്കി​ലും മ​റ്റൊ​രു രാ​ജ്യ​ത്താ​യി​രു​ന്നു അ​തെ​ന്ന സ​ങ്ക​ടം അ​വ​ളെ വി​ട്ടൊ​ഴി​ഞ്ഞി​ല്ല. റു​മേ​നി​യ​യി​ൽ ജീ​വി​ച്ചി​രു​ന്ന സ​ഹോ​ദ​രി​യെ നാ​ല് പ​തി​റ്റാ​ണ്ടു​ക​ൾ​ക്ക് ശേ​ഷം കാ​ണാ​നാ​യി എ​ന്ന​ത് ഇ​തി​നി​ട​യി​ലും അ​വ​ൾ​ക്ക് ആ​ശ്വാ​സം പ​ക​ർ​ന്നു. ത​ങ്ങ​ളു​ടേ​ത​ല്ലാ​ത്ത കാ​ര​ണ​ങ്ങ​ളാ​ൽ ജീ​വി​ത​ത്തി​ന്റെ വ​ഴി വേ​റേ​തോ ദി​ശ​യി​ലേ​ക്ക് സ​ഞ്ച​രി​ച്ച ഹ​ത​ഭാ​ഗ്യ​രു​ടെ അ​നു​ഭ​വ​ങ്ങ​ളാ​ണ് ലി​ലി​യാ​ന അ​വ​ത​രി​പ്പി​ക്കു​ന്ന​ത്. ഭൂ​മി​യി​ലെ സ്വ​ർ​ഗം എ​വി​ടെ​യാ​ണ്? എ​ന്ന ചോ​ദ്യ​ത്തി​ന്റെ മ​റു​പ​ടി​യാ​യി സ്വ​രാ​ജ്യ​മാ​യ ബു​ക്കോ​വി​ന​യാ​ണ​ത് എ​ന്ന മ​റു​പ​ടി ന​ൽ​കി ശീ​ലി​ച്ച മ​നു​ഷ്യ​ർ​ക്ക് സം​ഭ​വി​ച്ച ഇ​ച്ഛാ​ഭം​ഗ​ത്തെ ഈ ​നോ​വ​ലി​ൽ സം​ബോ​ധ​ന​ചെ​യ്യു​ന്നു.

    ക്രി​സ്മ​സ് ഫാ​ദ​ർ ത​ങ്ങ​ളു​ടെ നാ​ട്ടു​കാ​ര​നാ​ണെ​ന്നു വി​ശ്വ​സി​ച്ച ബു​ക്കോ​വി​ന​ക്കാ​രെ സ​ഹാ​യി​ക്കാ​ൻ ഫാ​ദ​ർ വ​ന്നോ എ​ന്നു​റ​പ്പി​ല്ല. അ​ധി​കാ​ര​വ​ർ​ഗ​ത്തി​ന്റെ ഉ​പ​ജാ​പ​ങ്ങ​ൾ​ക്ക് മു​ന്നി​ൽ പ​രാ​ജി​ത​രാ​യി സ്വ​ദേ​ശം ത്യ​ജി​ക്കേ​ണ്ടി വ​രു​ന്ന ജ​ന​ത​യു​ടെ ഗ​ദ്ഗ​ദം സാ​ർ​വ​ജ​നീ​ന​മാ​ണ്. ‘ത​ഴു​കു​ന്ന സൂ​ര്യ​നും വീ​ശു​ന്ന കാ​റ്റും ശു​ദ്ധീ​ക​രി​ക്കു​ന്ന ഹി​മ​പാ​ത’​വു​മു​ള്ള ബു​ക്കോ​വി​ന​യെ​ന്ന പോ​ലെ ഓ​രോ രാ​ജ്യ​വും അ​വി​ടെ ജ​നി​ച്ചു വ​ള​ർ​ന്ന​വ​ർ​ക്ക് പ്രി​യ​പ്പെ​ട്ട​താ​ണെ​ന്ന​തി​ൽ ത​ർ​ക്ക​മി​ല്ല. സ്വ​ന്തം മ​ണ്ണി​ലെ ചു​വ​ടു​വെ​പ്പു​ക​ളു​ടെ ക​രു​ത്ത് ആ​ഗ്ര​ഹി​ക്കു​ന്ന മ​നു​ഷ്യ​രെ കു​റി​ച്ചാ​ണ് ‘Too Great a Sky’. ലോ​ക​ച​രി​ത്ര​ത്തി​ലെ എ​ക്കാ​ല​ത്തെ​യും പ്ര​തി​സ​ന്ധി​യാ​യ കു​ടി​യേ​റ്റ​വും അ​ഭ​യാ​ർ​ഥി​ത്വ​വും ഒ​രു പ്ര​ത്യേ​ക ഭൂ​പ്ര​ദേ​ശ​ത്തി​ന്റെ വെ​ല്ലു​വി​ളി​യാ​യി മാ​റി​യ​തി​ന്റെ ആ​ഖ്യാ​ന​മാ​യി ഈ ​നോ​വ​ലി​നെ കാ​ണാം. സ​മ​കാ​ല​ത്ത് ശ​ക്ത​മാ​യി തു​ട​രു​ന്ന അ​ഭ​യാ​ർ​ഥി​ക​ളു​ടെ അ​ല​ച്ചി​ലി​നെ അ​ത് ഓ​ർ​മി​പ്പി​ക്കു​ക​യും​ ചെ​യ്യു​ന്നു. ആ​ഖ്യാ​നം ച​രി​ത്ര​ത്തെ പു​ത​പ്പാ​ക്കി ചു​റ്റി​ക്കൊ​ണ്ട് യാ​ഥാ​ർ​ഥ്യ​ത്തെ അ​ന്വേ​ഷി​ക്കു​ക​യും അ​ങ്ങ​നെ ആ​കാ​ശ​ങ്ങ​ൾ​ക്ക​പ്പു​റ​ത്തേ​ക്ക് ഭാ​വ​നാ​ത്മ​ക​മാ​യി ക​ഥാ​പ​രി​സ​രം വി​പു​ല​പ്പെ​ടു​ക​യു​മാ​ണ്.

