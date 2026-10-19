സാഹിത്യത്തിനുള്ള നൊബേൽ സമ്മാനം നേടിയ കനേഡിയൻ എഴുത്തുകാരി ആൻ കാഴ്സന്റെ രചനകളിലൂടെയും എഴുത്തുജീവിതത്തിലൂടെയും സഞ്ചരിക്കുകയാണ് ലേഖിക. കറങ്ങുന്ന പമ്പരം: കാമനയുടെ വൈരുധ്യങ്ങൾഒരു കുട്ടി പമ്പരം കറക്കുന്നു. ആദ്യം ചെറുതായി വിറക്കുന്ന പമ്പരം ക്രമേണ വേഗം കൈവരിക്കുകയും ചലനത്തിനുള്ളിൽത്തന്നെ ഒരുതരം സ്ഥിരത കണ്ടെത്തിയതുപോലെ നിവർന്നുനിൽക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. ഈ കാഴ്ചയിൽ ആകൃഷ്ടനായ ഒരു തത്ത്വചിന്തകൻ പമ്പരത്തെ...
സാഹിത്യത്തിനുള്ള നൊബേൽ സമ്മാനം നേടിയ കനേഡിയൻ എഴുത്തുകാരി ആൻ കാഴ്സന്റെ രചനകളിലൂടെയും എഴുത്തുജീവിതത്തിലൂടെയും സഞ്ചരിക്കുകയാണ് ലേഖിക.
ഒരു കുട്ടി പമ്പരം കറക്കുന്നു. ആദ്യം ചെറുതായി വിറക്കുന്ന പമ്പരം ക്രമേണ വേഗം കൈവരിക്കുകയും ചലനത്തിനുള്ളിൽത്തന്നെ ഒരുതരം സ്ഥിരത കണ്ടെത്തിയതുപോലെ നിവർന്നുനിൽക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. ഈ കാഴ്ചയിൽ ആകൃഷ്ടനായ ഒരു തത്ത്വചിന്തകൻ പമ്പരത്തെ സൂക്ഷിച്ചുനോക്കുന്നു. കറങ്ങിക്കൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ അതിനെ പിടിച്ചെടുക്കാൻ കഴിഞ്ഞാൽ ലോകത്തെക്കുറിച്ചുള്ള ഏതോ മൗലികസത്യം തനിക്ക് വെളിപ്പെടുമെന്ന് അയാൾ വിശ്വസിക്കുന്നു. അതിനാൽ അയാൾ പമ്പരത്തിന്റെ പിന്നാലെ ഓടുന്നു.
കറങ്ങുന്ന പമ്പരവും അതിനെ പിന്തുടരുന്ന മനസ്സും ഏതോ വലിയ തിരിച്ചറിവിലേക്ക് അടുക്കുന്നതുപോലെ തോന്നുന്ന ആ നിമിഷങ്ങൾക്കൊടുവിൽ അയാൾ പമ്പരത്തെ പിടിച്ചെടുക്കുന്നു. എന്നാൽ, അതോടെ അതിന്റെ നിഗൂഢത അപ്രത്യക്ഷമാകുന്നു. അതൊരു മരക്കഷണം മാത്രമാണെന്ന് തിരിച്ചറിയുന്ന അയാൾ നിരാശയോടെ അതിനെ വലിച്ചെറിയുന്നു. പക്ഷേ, കുട്ടികൾ വീണ്ടും ഒരു പമ്പരം കറക്കാൻ തയാറെടുക്കുമ്പോൾ അയാളുടെ പ്രതീക്ഷയും തിരിച്ചെത്തുന്നു. പുതിയൊരു സാധ്യതയുടെ ആകർഷണത്തിൽ അയാൾ വീണ്ടും അതിന്റെ പിന്നാലെ ഓടുന്നു.
ഫ്രാൻസ് കാഫ്കയുടെ ‘The Top’ എന്ന ഈ കഥയിലൂടെയാണ് ആൻ കാഴ്സൺ തന്റെ ‘Eros the Bittersweet’ എന്ന കൃതി ആരംഭിക്കുന്നത്. കാഴ്സന്റെ സാഹിത്യഭാവനയിലുടനീളം പലരൂപങ്ങളിൽ തിരിച്ചെത്തുന്ന ഒരു വൈരുധ്യത്തെ ഈ കഥ മനോഹരമായി അവതരിപ്പിക്കുന്നു. നാം ആഗ്രഹിക്കുന്നതിനെ ഒടുവിൽ സ്വന്തമാക്കിയാൽ എന്താണ് സംഭവിക്കുന്നത്? അറിവ് ആഗ്രഹത്തെ പൂർണമാക്കുകയാണോ, അതോ ആഗ്രഹത്തിന് ജീവൻ നൽകിയ നിഗൂഢതയെ ഇല്ലാതാക്കുകയാണോ? ഈ ചോദ്യങ്ങൾക്കിടയിലാണ് കാഴ്സന്റെ എഴുത്ത് സഞ്ചരിക്കുന്നത്. പൂർണമായി അറിയാൻ കഴിയാത്ത ഒന്നിന്റെ അടുത്തേക്ക് നീങ്ങിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന മനസ്സിന്റെ അസ്വസ്ഥമായ ചലനത്തിലാണ് അവർക്ക് താൽപര്യം.
ഒരു മുഖമാകട്ടെ, ഒരു ശരീരമാകട്ടെ, പുരാതന കവിതയുടെ അവശേഷിച്ച ഏതാനും വരികളാകട്ടെ, നഷ്ടപ്പെട്ട ഒരു പ്രണയിതാവോ മാഞ്ഞുപോകുന്ന ഒരു ഓർമയോ ആകട്ടെ, അവയെല്ലാം പുതിയൊരു വെളിപ്പെടുത്തലിന്റെ സാധ്യത നമുക്കു മുന്നിൽ തുറന്നിടുന്നു. എന്നാൽ അവയുടെ അർഥം പൂർണമായി കൈവശപ്പെടുത്താൻ നമുക്കാവില്ല. വ്യാഖ്യാനത്തിനും അറിവിനും അപ്പുറത്തേക്ക് നീളുന്ന എന്തോ ഒന്ന് അവയിൽ ശേഷിക്കുന്നു. ഈ അപൂർണതയാണ് ആഗ്രഹത്തെ/കാമനയെ നിലനിർത്തുന്നതും അതിന്റെ പിന്നാലെ വീണ്ടും വീണ്ടും സഞ്ചരിക്കാൻ നമ്മെ പ്രേരിപ്പിക്കുന്നതും. അങ്ങനെ, ആഗ്രഹം/കാമന ഒരു വസ്തുവിനെ സ്വന്തമാക്കാനുള്ള മോഹം മാത്രമല്ലാതാകുന്നു. നമുക്ക് പൂർണമായി അറിയാൻ കഴിയാത്തതിനെ ശ്രദ്ധയോടെ സമീപിക്കുന്ന ഒരു അനുഭവമായും ചിന്തയെയും വികാരത്തെയും നിരന്തരം ചലിപ്പിക്കുന്ന ശക്തിയായും അത് മാറുന്നു.
1950ൽ ടൊറന്റോയിൽ ജനിച്ച ആൻ കാഴ്സൺ കവിയും ഉപന്യാസകാരിയും ക്ലാസിക്കൽ സാഹിത്യപഠിതാവും വിവർത്തകയുമാണ്. കവിത, ഗവേഷണം, തത്ത്വചിന്ത, കഥ, ആത്മകഥ എന്നിവയെ പരസ്പരം സംവദിപ്പിക്കുന്നതാണ് അവരുടെ എഴുത്തിന്റെ സവിശേഷത. ഭാഷയുമായുള്ള അവരുടെ ബന്ധത്തെ ശക്തമായ ദൃശ്യഭാവന സ്വാധീനിച്ചിട്ടുണ്ട്. എഴുത്തിലേക്കു തിരിയുന്നതിനുമുമ്പ് ചിത്രരചനയിൽ മുഴുകിയിരുന്ന കാഴ്സൺ, വാക്കുകളേക്കാൾ ദൃശ്യങ്ങളിലൂടെ ആവിഷ്കരിക്കുന്ന കലാകാരിയായാണ് സ്വയം കണ്ടിരുന്നതെന്ന് സ്റ്റീഫൻ ബർട്ടുമായുള്ള അഭിമുഖം സൂചിപ്പിക്കുന്നു (Burt).ചിത്രങ്ങളും വാക്കുകളും ശകലങ്ങളും കൊളാഷും വ്യത്യസ്തമായ പാഠവിന്യാസങ്ങളും സമന്വയിപ്പിക്കുന്ന അവരുടെ രചനാരീതി ഈ ദൃശ്യാഭിമുഖ്യത്തിന്റെ തുടർച്ചയാണ് (Anne Carson).
പുരാതന ഗ്രീക്ക് സാഹിത്യത്തോടുള്ള കാഴ്സന്റെ അടുപ്പം സ്കൂൾകാലത്താണ് ആരംഭിച്ചത്. ലാറ്റിൻ പഠിപ്പിച്ചിരുന്ന ഒരു അധ്യാപിക ഉച്ചഭക്ഷണ സമയത്ത് ഗ്രീക്കും പഠിപ്പിക്കാൻ തയാറായതോടെ തുടങ്ങിയ ആ താൽപര്യം പിന്നീട് അവരുടെ ജീവിതത്തിലെ നിർണായകമായ ബൗദ്ധികാന്വേഷണമായി വളർന്നു. ടൊറന്റോ സർവകലാശാലയിൽ ക്ലാസിക്കൽ സാഹിത്യം പഠിച്ച അവർ 1981ൽ ഡോക്ടറൽ ബിരുദം നേടി (Bresge). ക്ലാസിക്കൽ സാഹിത്യം സങ്കീർണതകളെ അഭിമുഖീകരിക്കാൻ നമ്മെ പഠിപ്പിക്കുന്നുവെന്നാണ് കാഴ്സന്റെ നിലപാട്. ഗ്രീക്കുകാരും റോമാക്കാരും മാതൃകാപരമായ നേട്ടങ്ങൾ കൈവരിച്ചവരാണെങ്കിലും വൈരുധ്യങ്ങളും സങ്കീർണതകളും നിറഞ്ഞവരുമാണ്. പുരാതന ഗ്രീക്ക് സാഹിത്യവുമായുള്ള തന്റെ ബന്ധത്തെക്കുറിച്ച് അവർ പറയുന്നത്, “എന്റെ ഗ്രീക്ക് എഴുത്തുകാരോടൊപ്പം ഞാൻ ഇരുട്ടിൽ പോരാടുന്നു.
അതൊരു ഗുസ്തിമത്സരമാണ്” എന്നാണ് (Bresge). ഈ വാക്കുകൾ അവരുടെ സാഹിത്യസമീപനത്തിന്റെ സ്വഭാവം വ്യക്തമാക്കുന്നുണ്ട്. കാഴ്സനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം പുരാതന സാഹിത്യം നിശ്ചലമായ ഒരു പാരമ്പര്യമല്ല, മറിച്ച്, വായനക്കാരനെ വെല്ലുവിളിക്കുകയും പുതിയ ചോദ്യങ്ങളിലേക്ക് നയിക്കുകയും ചെയ്യുന്ന സജീവമായ സാന്നിധ്യമാണ്. കാമന, സൗന്ദര്യം, ഹിംസ, ദുഃഖം, ആത്മബോധം തുടങ്ങിയ വിഷയങ്ങളെക്കുറിച്ച് പുരാതന ഗ്രന്ഥങ്ങൾ ഉയർത്തുന്ന ചോദ്യങ്ങളെ സമകാലിക ജീവിതവുമായി സംവദിപ്പിച്ചുകൊണ്ടാണ് അവർ സമീപിക്കുന്നത്. പഴയ അർഥങ്ങളെ അതേപടി വീണ്ടെടുക്കുന്നതിനു പകരം, നമ്മുടെ പതിവുചിന്തകളെ ചോദ്യംചെയ്യാനും പുതിയ അർഥസാധ്യതകൾ കണ്ടെത്താനുമുള്ള വഴികളാണ് അവരുടെ രചനകൾ തുറക്കുന്നത്. വിവർത്തനം, കവിത, ഉപന്യാസം, സാഹിത്യപഠനം, കഥാസാഹിത്യം എന്നിവയുടെ അതിരുകൾ മറികടന്ന് ഇരുപതിലധികം പുസ്തകങ്ങളിലൂടെ വികസിക്കുന്ന അവരുടെ രചനാലോകത്തെ രൂപപ്പെടുത്തുന്നതിൽ ഈ ബൗദ്ധിക സംഘർഷം നിർണായകമാണ് (Bresge).
ഈ സംവാദത്തിന്റെ ബൗദ്ധികമായ അടിത്തറയാണ് 1986ൽ പ്രസിദ്ധീകരിച്ച ‘Eros the Bittersweet’. സാഫോയുടെ കവിതകളെയും പ്ലേറ്റോയുടെ ചിന്തകളെയും പുരാതന ഗ്രീക്ക് പാരമ്പര്യത്തെയും ആധാരമാക്കി, പ്രണയിക്കുന്നയാളും പ്രണയിക്കപ്പെടുന്നയാളും തമ്മിലുള്ള അകലം കാമനയെ എങ്ങനെ രൂപപ്പെടുത്തുന്നു എന്നാണ് കാഴ്സൺ ഇവിടെ അന്വേഷിക്കുന്നത്. കാമന ഈ അകലം ഇല്ലാതാക്കാൻ ശ്രമിക്കുമ്പോഴും അതിന് തീവ്രത നൽകുന്നത് അതേ അകലമാണെന്ന വൈരുധ്യമാണ് അവരുടെ ചിന്തയുടെ കാതൽ. പൂർണമായി സ്വന്തമാക്കാൻ കഴിയാത്തതുകൊണ്ടാണ് പ്രണയിക്കപ്പെടുന്നയാൾ ഭാവനയിൽ ഇത്രമേൽ ശക്തമായ സാന്നിധ്യമായി മാറുന്നത്. ഈ തിരിച്ചറിവിലൂടെ കാഴ്സൺ പ്രണയാകർഷണത്തിന്റെ പരിധി കടന്ന് അഭാവവും അറിവും, ഭാഷയും അർഥവും, കാഴ്ചയും തിരിച്ചറിവും തമ്മിലുള്ള ബന്ധങ്ങളിലേക്ക് കടക്കുന്നു. മറ്റൊരാളെ നാം എത്ര അടുത്തറിഞ്ഞാലും അയാളുടെ ആന്തരികലോകം മുഴുവനായി നമുക്ക് സ്വന്തമാക്കാനാവില്ല.
ഒരു കവിതയെ എത്ര ആഴത്തിൽ വായിച്ചാലും അതിന്റെ അർഥങ്ങൾ പൂർണമായി അവസാനിക്കുന്നില്ല. ഭൂതകാലത്തെ എത്ര തീവ്രമായി ഓർത്താലും അതിനെ പഴയതുപോലെ തിരിച്ചുപിടിക്കാനും കഴിയുന്നില്ല. ഈ അനുഭവങ്ങളെയെല്ലാം ബന്ധിപ്പിക്കുന്നത്, നമുക്ക് ലഭ്യമല്ലാത്ത ഒന്നിലേക്കു നീങ്ങാനുള്ള ആഗ്രഹമാണ്. അതിനാൽ കാമന നിറവേറാൻ കാത്തിരിക്കുന്ന ഒരു വികാരം മാത്രമല്ല, അറിവിലേക്ക് മനസ്സിനെ നയിക്കുന്ന അടിസ്ഥാനശക്തി കൂടിയാണ്. 2026ലെ സാഹിത്യത്തിനുള്ള നൊബേൽ സമ്മാനം ആൻ കാഴ്സന്റെ ഈ സാഹിത്യസമീപനത്തെ വീണ്ടും വായിക്കാനും അവരുടെ വ്യത്യസ്തങ്ങളായ കൃതികളിൽ അത് എങ്ങനെയെല്ലാം പുതിയ രൂപങ്ങൾ കൈക്കൊള്ളുന്നു എന്ന് അന്വേഷിക്കാനുമുള്ള ഒരു അവസരമാണ്.
പുരാതന പാരമ്പര്യവുമായി സർഗാത്മകവും കളിഭാവം നിറഞ്ഞതുമായ സംവാദത്തിലേർപ്പെട്ടുകൊണ്ട് സമകാലിക സാഹിത്യത്തിന് പുതിയ രൂപങ്ങൾ സൃഷ്ടിച്ച ധീരവും നൂതനവുമായ രചനാലോകത്തിനാണ് കാഴ്സന് നൊബേൽ സമ്മാനം നൽകിയത് എന്നാണ് പുരസ്കാര പ്രഖ്യാപനം വ്യക്തമാക്കുന്നത് (Nobel Prize Outreach). ഈ പരാമർശം കാഴ്സന്റെ രചനകളിലെ മൗലികതയെയും പുരാതന സാഹിത്യപാരമ്പര്യത്തെ സമകാലികമായ ചോദ്യങ്ങളിലൂടെ പുനർവായിക്കാനുള്ള അവരുടെ കഴിവിനെയും ഒരുപോലെ അടയാളപ്പെടുത്തുന്നു.
‘Eros the Bittersweet’ൽ അവതരിപ്പിക്കുന്ന ഈ ആശയങ്ങൾ കാഴ്സന്റെ പിൽക്കാല കൃതികളിൽ വ്യത്യസ്ത അനുഭവങ്ങളിലൂടെ വികസിക്കുന്നതു കാണാം. ‘Autobiography of Red’ (1998) എന്ന കൃതിയിൽ ഗെറിയോൺ, ഹെറാക്കിൾസ് എന്നീ ഗ്രീക്ക് പുരാണകഥാപാത്രങ്ങളെ അവർ സമകാലിക ജീവിതത്തിന്റെ പശ്ചാത്തലത്തിൽ പുനരാവിഷ്കരിക്കുന്നു. പുരാതന പുരാണത്തിന്റെ ഈ പുനർവായനയിലൂടെ കാമന, ദുർബലത, ക്വിയർ സ്വത്വം, സ്വയം ആവിഷ്കരിക്കാനുള്ള ശ്രമം എന്നിവയെക്കുറിച്ചുള്ള ചോദ്യങ്ങൾ ഉയരുന്നു.
സ്വന്തം സ്വത്വത്തിൽ ഉറച്ചുനിൽക്കാൻ ശ്രമിക്കുമ്പോഴും മറ്റുള്ളവരുടെ ആഗ്രഹങ്ങൾക്കും വ്യാഖ്യാനങ്ങൾക്കും മുന്നിൽ ഒരാൾ എത്രമാത്രം ദുർബലനാകാമെന്ന് ഈ കൃതി പരിശോധിക്കുന്നു. അടുപ്പത്തിന്റെ മറ്റൊരു വൈരുധ്യമാണ് ‘The Beauty of the Husband: A Fictional Essay in 29 Tangos’ (2001) എന്ന കൃതിയുടെ കേന്ദ്രത്തിൽ. സൗന്ദര്യവും അവിശ്വസ്തതയും വഞ്ചനയും ഇവിടെ പരസ്പരം പിണഞ്ഞു കിടക്കുന്നത് കാണാനാകും. പ്രണയം നിരാശയുടെയും വേദനയുടെയും ഉറവിടമായി മാറിയാലും അതിനോടുള്ള ആകർഷണം എങ്ങനെ നിലനിൽക്കുന്നു എന്ന ചോദ്യം കൃതി ഉയർത്തുന്നു.
മറ്റൊരാളെ അറിയാനുള്ള ആഗ്രഹവും ആ അറിവിന്റെ പരിമിതികളും കാഴ്സന്റെ എഴുത്തിൽ പ്രണയബന്ധങ്ങളിൽ മാത്രം ഒതുങ്ങുന്നില്ല. സാഹിത്യത്തെയും ചരിത്രത്തെയും സമീപിക്കുന്ന രീതിയിലും ഈ അന്വേഷണത്തിന്റെ സാന്നിധ്യമുണ്ട്. ‘Economy of the Unlost’ (1999) എന്ന കൃതിയിൽ സിമോണിഡീസിനെയും പോൾ സെലാനെയും അവർ ഒരുമിച്ചു വായിക്കുമ്പോൾ, വ്യത്യസ്ത കാലങ്ങളിലെയും ഭാഷകളിലെയും കവികൾ തമ്മിൽ പുതിയൊരു സംവാദം രൂപപ്പെടുന്നു. ‘Men in the Off Hours’ (2000) എന്ന കൃതിയിലും പുരാതനവും ആധുനികവുമായ ശബ്ദങ്ങൾ അപ്രതീക്ഷിതമായ രീതിയിൽ പരസ്പരം കണ്ടുമുട്ടുന്നു. അതേസമയം, ‘Glass, Irony, and God’ (1995) എന്ന കൃതിയിലെ ‘The Glass Essay’ സ്ത്രീജീവിതത്തിന്റെ കൂടുതൽ സ്വകാര്യവും സങ്കീർണവുമായ അനുഭവങ്ങളിലേക്ക് നമ്മെ നയിക്കുന്നു.
പ്രണയനഷ്ടം, പ്രായമാകുന്ന ശരീരം, അമ്മയുമായുള്ള ബന്ധം, എമിലി ബ്രോണ്ടിയുടെ സാഹിത്യസാന്നിധ്യം എന്നിവ ഇവിടെ ഒത്തുചേരുകയും ഓർമയിലൂടെയും സാഹിത്യത്തിലൂടെയും സ്വയം മനസ്സിലാക്കാൻ ശ്രമിക്കുന്ന ഒരു സ്ത്രീയുടെ അനുഭവലോകം തുറന്നുകാട്ടുകയും ചെയ്യുന്നു. ഈ കൃതികളിൽ ചിന്ത വ്യക്തമായ ഒരു നിഗമനത്തിലേക്ക് നേരിട്ട് നീങ്ങുന്നില്ല, മറിച്ച്, അനുഭവങ്ങൾ തമ്മിൽ ബന്ധങ്ങൾ കണ്ടെത്തുകയും അവക്കിടയിലെ വൈരുധ്യങ്ങളെ നിലനിർത്തുകയും ചെയ്തുകൊണ്ടാണ് മുന്നോട്ടുപോകുന്നത്. ഈ സ്വഭാവം കാഴ്സന്റെ രചനാരൂപങ്ങളിലും പ്രകടമാണ്.
‘Short Talks’ (1992), ‘Plainwater’ (1995) എന്നീ കൃതികളിൽ ചെറു കുറിപ്പുകൾ, കവിത, ഉപന്യാസം, യാത്രാവിവരണം, ഗവേഷണം എന്നിവ പരസ്പരം അതിരുകൾ ലംഘിക്കുന്നു. ഒരു അനുഭവത്തെ തുടക്കം മുതൽ അവസാനം വരെ ക്രമമായി വിവരിക്കുന്നതിനുപകരം, വ്യത്യസ്ത കാഴ്ചപ്പാടുകളും ചിന്തകളും ഒരുമിച്ചു കൊണ്ടുവന്ന് അവക്കിടയിൽ അർഥം രൂപപ്പെടാനുള്ള ഇടം അവർ സൃഷ്ടിക്കുന്നു. വായനക്കാരന് എല്ലാം വിശദീകരിച്ചുകൊടുക്കുന്നതിനുപകരം, ചില വിടവുകൾ അവശേഷിപ്പിച്ചും ചില ചോദ്യങ്ങൾക്ക് ഉത്തരം നൽകാതെയും അവർ വായനയെ മുന്നോട്ടു നയിക്കുന്നു. ഈ രീതി വെറും ശൈലീപരമായ പരീക്ഷണമല്ല. ജീവിതത്തെക്കുറിച്ചുള്ള നമ്മുടെ അറിവ് എപ്പോഴും ഭാഗികവും മാറിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നതുമാണെന്ന തിരിച്ചറിവിന് അനുയോജ്യമായ ആവിഷ്കാരരീതിയാണത്.
പൂർണമായി വീണ്ടെടുക്കാനാവാത്തതിനെ സമീപിക്കുന്നതിനുള്ള മറ്റൊരു വഴിയായി കാഴ്സന്റെ എഴുത്തിൽ വിവർത്തനം മാറുന്നു. ‘If Not, Winter: Fragments of Sappho’ (2002) എന്ന കൃതിയിൽ സാഫോയുടെ കവിതകളുടെ അവശേഷിച്ച ഭാഗങ്ങൾ വിവർത്തനം ചെയ്യുമ്പോൾ, കാലം നഷ്ടപ്പെടുത്തിയ വരികളെയും വാക്കുകളെയും അവർ മറച്ചുവെക്കുന്നില്ല. ഒരു പുരാതന കവിതയെ വിവർത്തനത്തിലൂടെ പൂർണതയിലേക്ക് തിരിച്ചുകൊണ്ടുവരാമെന്ന ധാരണയെ ഈ രീതി ചോദ്യംചെയ്യുന്നു. നഷ്ടപ്പെട്ട ഭാഗങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണെന്ന് ഓർമിപ്പിക്കുന്നതിലുപരി, അവശേഷിച്ചവയെ നാം എങ്ങനെ വായിക്കുന്നു എന്നതിനെയും ആ വിടവുകൾ മാറ്റിമറിക്കുന്നു. അങ്ങനെ, അഭാവം വായനാനുഭവത്തിന്റെ ഭാഗമായിത്തീരുന്നു.
അവരുടെ ഗ്രീക്ക് ദുരന്തനാടക വിവർത്തനങ്ങളായ ‘Electra’ (2001), ‘Grief Lessons’ (2006), ‘An Oresteia’ (2009) എന്നിവയിലും പുരാതന ശബ്ദങ്ങൾ പുതിയ കാലത്തിന്റെ ചോദ്യങ്ങളുമായി സംവദിക്കുന്നു. ഹിംസ, ദുഃഖം, തിരിച്ചറിവ്, ധാർമികമായ അനിശ്ചിതത്വം എന്നിവക്ക് ഈ കൃതികളിൽ പുതിയ അർഥങ്ങൾ കൈവരുന്നു. സിമോൺ വെയിലിന്റെ ചിന്തകളിൽനിന്ന് പ്രചോദനം ഉൾക്കൊള്ളുന്ന ‘Decreation: Poetry, Essays, Opera (2005) എന്ന കൃതിയിൽ, എല്ലാ അനുഭവങ്ങളുടെയും കേന്ദ്രത്തിൽ താനായിരിക്കണമെന്ന മനുഷ്യന്റെ അഹത്തെ കാഴ്സൺ ചോദ്യം ചെയ്യുന്നു. എല്ലാറ്റിനെയും നിയന്ത്രിക്കണമെന്ന അഹത്തിന്റെ അവകാശവാദം വിട്ടൊഴിയുമ്പോഴാണോ യഥാർഥ ശ്രദ്ധ സാധ്യമാകുന്നത് എന്ന ചോദ്യവും അവർ ഉയർത്തുന്നു. ഇതിലൂടെ മറ്റൊന്നിനെ അറിയാനുള്ള ശ്രമം അതിനെ സ്വന്തം നിയന്ത്രണത്തിലാക്കുന്നതല്ലെന്നും, അതിന്റെ തനിമക്ക് ഇടം നൽകുന്നതുകൂടിയാണെന്നും തിരിച്ചറിയാൻ കഴിയുന്നു.
ഓർമകളെ വീണ്ടെടുക്കുന്നതിന്റെ പരിമിതികൾ കൂടുതൽ വ്യക്തിപരമായ അനുഭവമായി മാറുന്നത് ‘Nox’ (2010) എന്ന കൃതിയിലാണ്. സഹോദരന്റെ മരണത്തെ ആസ്പദമാക്കിയ ഈ വിലാപ രചന, പലതവണ മടക്കിെവച്ച ഒരു നീണ്ട കടലാസ് പുസ്തകരൂപത്തിൽ അവതരിപ്പിക്കുന്നു. ‘കുടുംബ ഫോട്ടോകൾ’, ‘വ്യക്തിപരമായ രേഖകൾ’, ‘നിഘണ്ടുവിലെ അർഥങ്ങൾ’, ‘കാറ്റുള്ളസിന്റെ 101ാം കവിതയുടെ വിവർത്തനം’ എന്നിവ അതിൽ ഒന്നിച്ചുചേരുന്നു. വീണ്ടെടുക്കാനാവാത്ത ഒരു അഭാവത്തെ ചുറ്റിപ്പറ്റിയാണ് ഈ ശകലങ്ങൾ കൂടിച്ചേരുന്നത്. മരിച്ചുപോയ ഒരാളെ ഭാഷയിലൂടെ തിരികെ കൊണ്ടുവരാമെന്ന് കാഴ്സൺ നടിക്കുന്നില്ല. പകരം, ഓർമിക്കാനുള്ള ആഗ്രഹത്തിനും ഭൂതകാലത്തെ പൂർണമായി തിരിച്ചുപിടിക്കാനാവില്ലെന്ന വേദനജനകമായ തിരിച്ചറിവിനും അവർ ഭൗതികമായ ഒരു രൂപം നൽകുന്നു. ഓർമ ഇവിടെ നഷ്ടത്തെ ഇല്ലാതാക്കുന്നില്ല, മറിച്ച്, ആ നഷ്ടത്തോടൊപ്പം ജീവിക്കാനുള്ള ഒരു വഴിയായി മാറുന്നു.
പിൽക്കാല കൃതികളിലും വിവർത്തനം, ദൃശ്യരൂപം, വ്യത്യസ്ത സാഹിത്യരീതികളുടെ സംഗമം എന്നിവയിലൂടെ കാഴ്സൺ ഈ സംഘർഷങ്ങളെ തുടർന്നും അന്വേഷിക്കുന്നു. ‘Antigonick’ (2012), ‘Red Doc>’ (2013) എന്നിവ ക്ലാസിക്കൽ ആഖ്യാനങ്ങളെയും പാരമ്പര്യമായി ലഭിച്ച സ്വത്വങ്ങളെയും പുതിയ രീതിയിൽ പുനരാവിഷ്കരിക്കുന്നു. ‘Nay Rather’ (2013) നിശ്ശബ്ദതയെയും വിവർത്തനത്തിന്റെ പരിമിതികളെയും പരിശോധിക്കുന്നു. പ്രൂസ്റ്റിന്റെ അവ്യക്തതകൾ നിറഞ്ഞ പ്രണയകഥാപാത്രമായ ആൽബെർട്ടീനെ വീണ്ടും സമീപിക്കുന്ന ‘The Albertine Workout’ (2014), അസൂയ, ഓർമ, മറ്റൊരാളെ പൂർണമായി അറിയാനുള്ള അസാധ്യത എന്നിവയെക്കുറിച്ച് ചിന്തിക്കുന്നു. ‘Norma Jeane Baker of Troy’ (2019) എന്ന കൃതിയിൽ ട്രോയിലെ ഹെലനും മെർലിൻ മൺറോയും ഒരുമിച്ചെത്തുന്നു.
സൗന്ദര്യം, ലിംഗസ്വത്വം, പ്രശസ്തി, സ്ത്രീകളെ ആഗ്രഹത്തിന്റെ വസ്തുക്കളായി അവതരിപ്പിക്കുന്ന സാംസ്കാരിക സങ്കൽപങ്ങൾ എന്നിവയെ ഈ കൃതി ചോദ്യംചെയ്യുന്നുണ്ട്. ‘Float’ (2016), ‘The Trojan Women: A Comic, H of H Playbook’ (2021), ‘Wrong Norma’ (2024) എന്നിവ കവിത, നാടകം, ഗദ്യം, ചിത്രം തുടങ്ങിയ രൂപങ്ങൾക്കിടയിൽ സഞ്ചരിച്ച് സാഹിത്യത്തിന്റെ പരമ്പരാഗത അതിരുകളെയും ഏകീകൃതതയെക്കുറിച്ചുള്ള പ്രതീക്ഷകളെയും വെല്ലുവിളിക്കുന്നു. ഈ കൃതികളിലെ ശകലങ്ങൾ, നിശ്ശബ്ദത, ആവർത്തനം, സാഹിത്യരൂപങ്ങളുടെ മാറ്റം എന്നിവ വെറും ശൈലീപരമായ പുതുമകളല്ല. പൂർണമായി വിശദീകരിക്കാൻ കഴിയാത്ത അനുഭവങ്ങളെ സമീപിക്കാൻ അവ സഹായിക്കുന്നു. അതേസമയം, എല്ലാ വിടവുകളും നികത്തേണ്ടതാണെന്ന ധാരണയില്ലാതെ അർഥം കണ്ടെത്താനുള്ള വായനക്കാരന്റെ ശ്രമത്തിനും അവ ഇടം നൽകുന്നു.
ഗ്രിഫിൻ കവിതാപുരസ്കാരം, ടി.എസ്. എലിയറ്റ് പുരസ്കാരം, മക് ആർതർ, ഗഗ്ഗൻഹൈം ഫെലോഷിപ്പുകൾ, ഇംഗ്ലീഷ് കവിതക്കുള്ള ഗവർണർ ജനറൽ പുരസ്കാരം എന്നിവയുൾപ്പെടെ നിരവധി അംഗീകാരങ്ങൾ കാഴ്സനെ തേടിയെത്തിയിട്ടുണ്ട്. 2005ൽ അവർ ഓർഡർ ഓഫ് കാനഡയിലെ അംഗമായി. 2020ൽ ടൊറന്റോ സർവകലാശാലയിൽ നോർത്രോപ്പ് ഫ്രൈ പ്രഫസർ ഇൻ ലിറ്റററി തിയറിയായി തിരിച്ചെത്തിയ അവർ ‘Stillness’ എന്ന പ്രഭാഷണവും നടത്തി (Bresge, 2026). 2026ലെ സാഹിത്യത്തിനുള്ള നൊബേൽ സമ്മാനം, ഗവേഷണവും സർഗാത്മകതയും തമ്മിലുള്ള അതിരുകൾ മായ്ച്ചും പുരാതനത്തെയും സമകാലികത്തെയും ബന്ധിപ്പിച്ചും വ്യക്തിപരമായ അനുഭവങ്ങളെ തത്ത്വചിന്തയുടെ വിശാലമായ മണ്ഡലത്തിലേക്ക് കൊണ്ടുവന്നും വളർന്ന കാഴ്സന്റെ സാഹിത്യലോകത്തിലേക്ക് വീണ്ടും ശ്രദ്ധ ക്ഷണിക്കുന്നു. എന്നാൽ, രൂപപരമായ പരീക്ഷണങ്ങളിലും ക്ലാസിക്കൽ പാരമ്പര്യവുമായുള്ള സംവാദത്തിലും മാത്രമല്ല അവരുടെ പ്രാധാന്യം. അറിവിന്റെയും ആവിഷ്കാരത്തിന്റെയും പരിമിതികളെ അഭിമുഖീകരിക്കുമ്പോഴും ബൗദ്ധികാന്വേഷണത്തെ വൈകാരികമായ ദുർബലതയിൽനിന്ന് വേർപെടുത്താതിരിക്കുന്നതിലാണ് അവരുടെ എഴുത്തിന്റെ ആഴം.
കാഴ്സന്റെ രചനകളിൽ തുടർച്ചയായി പ്രത്യക്ഷപ്പെടുകയും പുതിയ അർഥങ്ങൾ കൈവരിക്കുകയും ചെയ്യുന്ന ആശയങ്ങളിലേക്കുള്ള പ്രവേശനമായാണ് ഈ ലേഖനം കാമനയെ സമീപിക്കുന്നത്. ‘Eros the Bittersweet’ൽ അവതരിപ്പിക്കപ്പെടുന്ന പ്രണയാകർഷണത്തെ അവരുടെ എല്ലാ കൃതികളെയും കോര്ക്കുന്ന ഒരേയൊരു കണ്ണിയായി കാണുകയല്ല ലക്ഷ്യം. മറിച്ച്, ആ കൃതിയിൽ ഉയരുന്ന ചോദ്യങ്ങൾ പിൽക്കാല രചനകളിൽ പ്രണയം, സൗന്ദര്യം, ഓർമ, വിവർത്തനം, ദുഃഖം, ആത്മബോധം എന്നിവയിലൂടെ എങ്ങനെ വികസിക്കുന്നു എന്നു പരിശോധിക്കുകയാണ്.
തിരഞ്ഞെടുത്ത കൃതികളിലൂടെ സാഹിത്യരൂപങ്ങളിലെ പരീക്ഷണങ്ങളും ശകലങ്ങളിലൂടെയുള്ള ആഖ്യാനവും ക്ലാസിക്കൽ രചനകളുടെ പുനരാവിഷ്കാരവും കവിതയും ഗവേഷണവും തമ്മിലുള്ള ഇടപെടലും അപൂർണമായ അനുഭവങ്ങൾക്ക് എങ്ങനെ രൂപം നൽകുന്നു എന്നും ലേഖനം അന്വേഷിക്കുന്നു. ഈ അനുഭവങ്ങൾ പരസ്പരം ബന്ധപ്പെട്ടവയാണെങ്കിലും അവ ഒരുപോലെയല്ല. പ്രണയത്തിന്റെ കാമനയും ദുഃഖവും വ്യത്യസ്തമാണ്. പുരാതന കവിതയുടെ ശകലങ്ങളായി നിലനിൽക്കുന്നതും നഷ്ടപ്പെട്ട ഒരു ജീവിതത്തെ വീണ്ടെടുക്കാനാവാത്തതും ഒരേ അനുഭവമല്ല. ഇവയെ ബന്ധിപ്പിക്കുന്നത് സ്വന്തമാക്കലിന്റെയും വീണ്ടെടുക്കലിന്റെയും ആവിഷ്കാരത്തിന്റെയും പരിമിതികളോടുള്ള കാഴ്സന്റെ ശ്രദ്ധയാണ്. നമുക്ക് പൂർണമായി കൈവശപ്പെടുത്താനാവാത്തതിനെ അതിന്റെ സങ്കീർണത നിലനിർത്തിക്കൊണ്ട് സമീപിക്കാനുള്ള ഒരു ധാർമിക സാധ്യതയും ഈ സമീപനം തുറക്കുന്നു.
ആൻ കാഴ്സന്റെ കൃതികൾ
ആൻ കാഴ്സന്റെ ‘Autobiography of Red: A Novel in Verse’ (1998), ‘The Beauty of the Husband: A Fictional Essay in 29 Tangos’ (2001) എന്നീ കൃതികളിൽ, കാമന വ്യക്തിത്വത്തെയും അടുപ്പത്തെയും ആവിഷ്കാരത്തെയും പുനർവിചിന്തനം ചെയ്യാനുള്ള ഒരു പ്രധാന വഴിയായി മാറുന്നു. ഈ കൃതികളിൽ കാമന പ്രണയത്തിന്റെ വൈകാരിക അനുഭവത്തിൽ ഒതുങ്ങുന്നില്ല. മറ്റൊരാളെ അറിയാനും സ്വന്തമാക്കാനും ശ്രമിക്കുമ്പോൾ വെളിപ്പെടുന്ന പരിമിതികളിലേക്കും, നമ്മുടെ അറിവിനെയും ആത്മബോധത്തെയും രൂപപ്പെടുത്തുന്ന അനിശ്ചിതത്വങ്ങളിലേക്കും അത് നമ്മെ നയിക്കുന്നു. പ്രണയം, ഓർമ, വഞ്ചന, സ്വത്വം, മറ്റൊരാളുടെ അപരത എന്നിവ തമ്മിലുള്ള സങ്കീർണബന്ധങ്ങളാണ് കാഴ്സൺ ഇവിടെ അന്വേഷിക്കുന്നത്.
‘Autobiography of Red’ എന്ന കൃതിയിൽ, പുരാതന ഗ്രീക്ക് പുരാണത്തെ സമകാലികമായൊരു അനുഭവലോകത്തിലേക്ക് കൊണ്ടുവരുന്ന കാഴ്സൺ, കവിതയും നോവലും തമ്മിലുള്ള അതിരുകൾ മായ്ച്ചുകൊണ്ട് verse novel എന്ന രൂപത്തെ പുതുതായി വിന്യസിക്കുന്നു. പുരാണകഥയുടെ പുനരാഖ്യാനം മാത്രമല്ല ഈ രചന, പുരാണത്തിലെ കഥാപാത്രങ്ങളിലൂടെ കാമന, ദുർബലത, ലൈംഗിക സ്വത്വം, അധികാരബന്ധങ്ങൾ എന്നിവയെക്കുറിച്ച് ചിന്തിക്കാനുള്ള ഒരു പരീക്ഷണംകൂടിയാണിത്. ചിത്രീകരണം, ആത്മകഥ, ഫോട്ടോഗ്രഫി തുടങ്ങിയ ആവിഷ്കാരരീതികൾ കഥയുടെ ഭാഗമാകുമ്പോൾ, ഒരാളുടെ അനുഭവത്തെ മറ്റൊരാൾക്ക് എത്രത്തോളം മനസ്സിലാക്കാനോ പ്രതിനിധാനം ചെയ്യാനോ കഴിയും എന്ന ചോദ്യം കൃതി ഉയർത്തുന്നു. ആഗ്രഹം/കാമന ഇവിടെ സ്വയം വെളിപ്പെടുത്തുന്ന അനുഭവം മാത്രമല്ല, സ്വത്വം എങ്ങനെ രൂപപ്പെടുന്നു, മറ്റൊരാളുടെ നോട്ടത്തിൽ അത് എങ്ങനെ മാറുന്നു എന്നറിയാനുള്ള വഴികൂടിയാണ്.
‘The Beauty of the Husband’ എന്ന കൃതിയിൽ കാഴ്സൺ മറ്റൊരു രൂപപരീക്ഷണത്തിലേക്ക് കടക്കുന്നു. ‘A Fictional Essay in 29 Tangos’ എന്ന ഉപശീർഷകം തന്നെ കവിത, ഉപന്യാസം, കഥ, സംഗീതാത്മകമായ താളക്രമം എന്നിവയെ ഒരുമിപ്പിക്കുന്ന രചനയുടെ സ്വഭാവം സൂചിപ്പിക്കുന്നുണ്ട്. ഇരുപത്തൊമ്പത് ടാംഗോകളായി വിഭജിച്ചിരിക്കുന്ന ഈ കൃതി, ഓർമയിലൂടെയും ആവർത്തനത്തിലൂടെയും തകർന്നുപോകുന്ന ദാമ്പത്യത്തെയും അതിനുശേഷവും നിലനിൽക്കുന്ന കാമനയെയും സമീപിക്കുന്നു. സംഭവങ്ങളെ നേർരേഖയിൽ അവതരിപ്പിക്കുന്നതിനു പകരം, ഭൂതകാലത്തിലേക്കുള്ള മടങ്ങിപ്പോക്കുകളും ചിന്തയുടെ വഴിത്തിരിവുകളും പരസ്പരം തിരുത്തുന്ന ഓർമകളും ചേർന്നാണ് ആഖ്യാനം മുന്നേറുന്നത്.
ഈ രണ്ട് കൃതികളിലും രൂപവും വിഷയവും വേർതിരിക്കാനാവാത്തവിധം പരസ്പരം ബന്ധപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു. വിഘടിതമായ ആഖ്യാനം, വ്യത്യസ്ത സാഹിത്യരൂപങ്ങളുടെ സംയോജനം, പുരാണത്തിന്റെ പുനർവായന, ഓർമയുടെ ആവർത്തനാത്മകമായ ചലനം എന്നിവയിലൂടെ കാഴ്സൺ കാമനയുടെ അനിശ്ചിതത്വത്തെ രചനയുടെ ഘടനയിൽത്തന്നെ ഉൾക്കൊള്ളിക്കുന്നു. മറ്റൊരാളെ സ്നേഹിക്കുക എന്നത് അയാളെ പൂർണമായി അറിയുകയോ സ്വന്തമാക്കുകയോ ചെയ്യുന്നതല്ലെന്ന് ഈ കൃതികൾ ഓർമിപ്പിക്കുന്നു. കാമന നമ്മെ മറ്റൊരാളിലേക്ക് അടുപ്പിക്കുമ്പോൾത്തന്നെ, അയാളുടെ അപരതയെയും നമ്മുടെ അറിവിന്റെ പരിമിതികളെയും അത് വെളിപ്പെടുത്തുന്നു. അങ്ങനെ, ‘Eros the Bittersweet’ൽ കാഴ്സൺ അവതരിപ്പിക്കുന്ന കാമനയുടെ അടിസ്ഥാനപരമായ വൈരുധ്യങ്ങൾ പിൽക്കാല കൃതികളിൽ കൂടുതൽ സങ്കീർണമായ ആഖ്യാനരൂപങ്ങളിലൂടെയും അനുഭവങ്ങളിലൂടെയും വികസിക്കുന്നത് കാണാനാകും.
കാമന, സ്വത്വം, അടുപ്പം, അറിവിന്റെ പരിമിതികൾ എന്നിവയെക്കുറിച്ചുള്ള ഈ അന്വേഷണങ്ങൾ കാഴ്സന്റെ രൂപപരമായ പരീക്ഷണങ്ങളിലും തുടരുന്നു. മുമ്പ് സൂചിപ്പിച്ചപോലെ, അവരുടെ കൃതികൾ പലപ്പോഴും പണ്ഡിതോചിതമായ ചിന്തകളെയും കവിതയെയും ഗദ്യത്തെയും ഉദ്ധരണികളെയും ദൃശ്യരൂപങ്ങളെയും ഒരുമിപ്പിക്കുന്നു. ഒരു സാഹിത്യകൃതി ഒരൊറ്റ രൂപത്തിൽ ഒതുങ്ങണമെന്ന ധാരണയെ അവരുടെ കൃതികള് നിരന്തരം ചോദ്യം ചെയ്യുന്നുണ്ട്. ‘Plainwater: Essays and Poetry’ (1995), ‘Men in the Off Hours’ (2000) എന്നീ കൃതികൾ വ്യത്യസ്ത ശബ്ദങ്ങളെയും ചരിത്രകാലങ്ങളെയും ചിന്താരീതികളെയും ഒരേ ഇടത്തിൽ കൊണ്ടുവരുന്നു.
അവിടെ ആശയങ്ങൾ തുടർച്ചയായ ഒരു വാദത്തിലൂടെ മാത്രം വികസിക്കുന്നില്ല; മറിച്ച്, പരസ്പരം ചേർന്നുനിൽക്കുന്ന വ്യത്യസ്ത അനുഭവങ്ങളും ചിന്തകളും തമ്മിലുള്ള കൂടിക്കാഴ്ചകളിലൂടെയാണ് അവ തെളിഞ്ഞുവരുന്നത്. പുരാതനമായൊരു പാഠം സമകാലികമായൊരു ചിന്തയെ തടസ്സപ്പെടുത്താം, വ്യക്തിപരമായൊരു നിരീക്ഷണം ദാർശനികമായൊരു ചോദ്യത്തിലേക്ക് തുറന്നേക്കാം, നിസ്സാരമെന്നു തോന്നുന്ന ഒരു വിശദാംശം പോലും ഒരു ഭാഗത്തിന്റെ മുഴുവൻ അർഥത്തെയും മാറ്റിമറിച്ചേക്കാം.
അനുഭവം ഒരിക്കലും പൂർണവും മുറിവുകളില്ലാത്തതുമായ ഒരു സമഗ്രതയായി നമ്മുടെ മുന്നിൽ തെളിയുന്നില്ലെന്ന കാഴ്സന്റെ ബോധ്യമാണ് ഈ രചനാരീതിക്കു പിന്നിലുള്ളത്. ഓർമ ചിലതിനെ തിരഞ്ഞെടുക്കുകയും മറ്റുചിലതിനെ വിട്ടുകളയുകയും ചെയ്യുന്നു. കാലത്തിനൊപ്പം സ്വത്വം മാറുന്നു. സംഭവങ്ങൾക്ക് നാം നൽകുന്ന അർഥങ്ങളും വീണ്ടും വീണ്ടും തിരുത്തപ്പെടുന്നു. അതിനാൽ, ശകലങ്ങളിലൂടെ എഴുതുന്നത് ഒരു ശൈലീപരമായ തിരഞ്ഞെടുപ്പ് മാത്രമല്ല. ഭൂതകാലത്തെ തിരിച്ചുപിടിക്കുമ്പോൾ അതിന് ഇല്ലാത്തൊരു പൂർണത കൽപിച്ചുനൽകുന്നതിലെ അപകടം തിരിച്ചറിയുന്ന രീതികൂടിയാണത്. അറിവ് അപൂർണമാണെന്ന് കാഴ്സന്റെ രചനകൾ നമ്മോടു പറയുക മാത്രമല്ല ചെയ്യുന്നത്; അറിവ് രൂപപ്പെടുന്ന അനിശ്ചിതത്വത്തെ അതിന്റെ ഘടനയിലൂടെ നമുക്ക് അനുഭവവേദ്യമാക്കുകയും ചെയ്യുന്നു.
ഈ അന്വേഷണത്തിന് മറ്റൊരു പ്രധാന മാനം നൽകുന്നത് വിവർത്തനമാണ്. സാഫോ, യൂറിപ്പിഡീസ് തുടങ്ങിയ പുരാതന ഗ്രീക്ക് എഴുത്തുകാരുടെ കൃതികളുമായുള്ള കാഴ്സന്റെ ഇടപെടൽ, ഭാഷയുടെയും ചരിത്രത്തിന്റെയും ദൂരം കടന്നുവന്ന പാഠങ്ങളുമായുള്ള നിരന്തരമായ സംവാദമാണ്. ‘If Not, Winter: Fragments of Sappho’ (2002) എന്ന കൃതിയിൽ, സാഫോയുടെ കവിതകൾ ശകലങ്ങളായി മാത്രം നിലനിൽക്കുന്ന അവസ്ഥ വായനയുടെ അനുഭവത്തിന്റെ ഭാഗമായിത്തീരുന്നു. പേജിലെ ശൂന്യതകൾ വിവർത്തകര് നികത്തേണ്ട ഇടങ്ങൾ മാത്രമല്ല. ചില വാക്കുകൾ ചരിത്രത്തിന്റെ യാദൃച്ഛികതകളിലൂടെ നമ്മളിലേക്ക് എത്തിയപ്പോൾ മറ്റുചിലത് എന്നെന്നേക്കുമായി നഷ്ടപ്പെട്ടുപോയതിന്റെ അടയാളങ്ങളാണവ.
അങ്ങനെ, വിവർത്തനം ഭാഷയുടെ സാന്നിധ്യത്തെയും അത് നമ്മളിലേക്ക് എത്തിച്ചേരുന്ന വഴിയിലെ അഭാവങ്ങളെയും ഒരേസമയം അഭിമുഖീകരിക്കുന്ന പ്രവൃത്തിയായി മാറുന്നു. മറ്റൊരു ഭാഷയിലേക്ക് ഒരു കൃതി കൊണ്ടുവരുമ്പോൾ വിവർത്തകര് തിരഞ്ഞെടുപ്പുകൾ നടത്തുകയും വാക്കുകൾ തമ്മിൽ പുതിയ ബന്ധങ്ങൾ സ്ഥാപിക്കുകയും വായിക്കാവുന്ന ഒരു പുതിയ രൂപം സൃഷ്ടിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. എന്നാൽ, ഓരോ തിരഞ്ഞെടുപ്പും ചില പരിമിതികളെക്കൂടി അംഗീകരിക്കുന്നു. ഒരു വാക്കിന്റെ പല സാധ്യതയുള്ള അർഥങ്ങളിലേക്കും വിവർത്തനത്തിന് വെളിച്ചം വീശാനാകും, പക്ഷേ അവയെയെല്ലാം പൂർണമായി ഉൾക്കൊള്ളാനാവില്ല. പുരാതനമായൊരു ശബ്ദത്തെ സമകാലിക വായനക്കാരുടെ അടുത്തേക്ക് കൊണ്ടുവരാനും കഴിയും, എന്നാൽ, ആ ശബ്ദത്തിന്റെയും ഇന്നത്തെ വായനക്കാരുടെയും ലോകങ്ങൾക്കിടയിലെ ചരിത്രപരമായ അകലം പൂർണമായി മായ്ച്ചുകളയാനാവില്ല.
‘Grief Lessons: Four Plays by Euripides’ (2006), ‘An Oresteia (2009) തുടങ്ങിയ ഗ്രീക്ക് നാടകങ്ങളുടെ വിവർത്തനങ്ങളിലും കാഴ്സൺ പുരാതന ശബ്ദങ്ങളെ സമകാലിക ഭാഷയിലേക്ക് കൊണ്ടുവരുന്നുണ്ട്. പുതിയ വായനക്കാർക്കായി ക്ലാസിക്കൽ കൃതികളെ അവതരിപ്പിക്കുമ്പോൾ വിവർത്തകര് നടത്തുന്ന സർഗാത്മകമായ തിരഞ്ഞെടുപ്പുകൾ അവരുടെ രചനകളിൽ തെളിഞ്ഞുകാണാം. അതോടൊപ്പം, വിവർത്തനപ്രവർത്തനത്തിന്റെ കേന്ദ്രത്തിലുള്ള ഒരു ചോദ്യവും ഇവ ഉയർത്തുന്നു: ഒരു പാഠത്തെ കാലത്തിലൂടെ കടത്തിക്കൊണ്ടുവരുമ്പോൾ, മൂലകൃതിയെ ഒരു നഷ്ടവുമില്ലാതെ പുനഃസൃഷ്ടിക്കാനാകുമെന്ന് നടിക്കാതെ അതിനെ എങ്ങനെ സമീപിക്കാം?
വിവർത്തനം സൂക്ഷ്മമായ ശ്രദ്ധയുടെ പ്രവൃത്തിയാണ്. അതേസമയം, അകലം നിലനിൽക്കുന്നുവെന്ന തിരിച്ചറിവുകൂടിയാണ്. മറ്റൊരു ഭാഷയെയും ചരിത്രലോകത്തെയും വിവർത്തകര് സമീപിക്കുകയും പുതിയ വായനക്കാർക്കായി അവ തുറന്നുകൊടുക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. എന്നാൽ, അവക്കിടയിലെ വ്യത്യാസങ്ങളെ പൂർണമായി ഇല്ലാതാക്കാനാവില്ലെന്ന ബോധ്യവും ആ പ്രവൃത്തിയുടെ ഭാഗമാണ്. ശ്രദ്ധയും അപൂർണതയും തമ്മിലുള്ള ഈ ബന്ധം കാഴ്സന്റെ വിവർത്തനരീതിയെ അവരുടെ വിശാലമായ സാഹിത്യസങ്കൽപവുമായി ബന്ധിപ്പിക്കുന്നു.
കാഴ്സന്റെ രചനകളിലെ വിവിധ സാഹിത്യരൂപങ്ങളുടെ കൂടിച്ചേരലും ഇതേ മനോഭാവത്തിൽ നിന്നാണ് ഉയർന്നുവരുന്നത്. പരമ്പരാഗതമായ വാദരൂപത്തിലേക്ക് ചുരുങ്ങാതെ കവിതക്ക് ചിന്തിക്കാനാകും, പഠനപരമായ എഴുത്തിന് അതിന്റെ വിഷയത്തിന്റെ വൈകാരികമായ ആഴം തിരിച്ചറിയാനാകും, ഒരു പാഠത്തിന്റെ അപരതയെ മാനിച്ചുകൊണ്ടുതന്നെ വിവർത്തനത്തിന് സർഗാത്മകമായ ഇടപെടലായി മാറാനാകും. താൻ അന്വേഷിക്കുന്ന വൈരുധ്യങ്ങളെ ഒരു രൂപത്തിനുള്ളിൽ പൂർണമായി ഉൾക്കൊള്ളാനാവില്ലെന്ന തിരിച്ചറിവിലാണ് കാഴ്സൻ വിവിധ രൂപങ്ങളിലൂടെ സഞ്ചരിക്കുന്നത്. ഈ രൂപസങ്കലനങ്ങൾ അലങ്കാരപരമായ പരീക്ഷണങ്ങളല്ല. വ്യത്യസ്തമായ അറിവുരീതികൾക്ക് പരസ്പരം സംവദിക്കാനുള്ള ഇടം സൃഷ്ടിക്കുന്ന മാർഗങ്ങളാണ് അവ. അങ്ങനെ, കാഴ്സന്റെ എഴുത്തിൽ രൂപം ചിന്തിക്കുന്നതിനുള്ള ഒരു മാർഗമായി മാറുന്നു. എല്ലാ സംഘർഷങ്ങളെയും ഒരൊറ്റ വിശദീകരണത്തിലൂടെ പരിഹരിക്കുന്നതിനുപകരം, അനിശ്ചിതത്വത്തിനും വൈരുധ്യങ്ങൾക്കും അവിടെ ഇടം ലഭിക്കുന്നു.
‘Decreation: Poetry, Essays, Opera’ (2005) എന്ന കൃതിയിൽ, സ്വത്വവും അതിനപ്പുറം നിലകൊള്ളുന്ന ലോകവും തമ്മിലുള്ള ബന്ധത്തെക്കുറിച്ചുള്ള അന്വേഷണം ആൻ കാഴ്സൺ പുതിയൊരു തലത്തിലേക്ക് കൊണ്ടുപോകുന്നുണ്ട്. സിമോൺ വെയിലിന്റെ ചിന്തകളിൽനിന്ന് ഊർജം ഉൾക്കൊണ്ടുകൊണ്ട്, അനുഭവങ്ങളുടെ കേന്ദ്രം താനാണെന്ന സ്വത്വത്തിന്റെ പതിവായ അവകാശവാദത്തെ അഴിച്ചുമാറ്റുന്ന പ്രക്രിയയായാണ് കാഴ്സൺ decreation അഥവാ സ്വയം മായ്ക്കലിനെ അവതരിപ്പിക്കുന്നത്. Eros the Bittersweet ൽ മറ്റൊരാളിലേക്ക് അടുക്കാനും അയാളെ അറിയാനുമുള്ള ആഗ്രഹമാണ് പ്രധാനമെങ്കിൽ, Decreation മറ്റൊരു ചോദ്യമാണ് ഉയർത്തുന്നത്. നാം അഭിമുഖീകരിക്കുന്നതിനെ നിയന്ത്രിക്കാനും സ്വന്തമാക്കാനുമുള്ള ത്വരയിൽനിന്ന് സ്വത്വം വിട്ടുമാറുമ്പോഴാണോ യഥാർഥമായ ശ്രദ്ധ സാധ്യമാകുന്നത്? ഈ ചോദ്യം കാഴ്സന്റെ രചനകളിൽ ആവർത്തിച്ചെത്തുന്ന കാമന, അപരത, അറിവിന്റെ പരിമിതികൾ എന്നിവയെ കൂടുതൽ വിശാലമായ ഒരു ധാർമികാന്വേഷണവുമായി ബന്ധിപ്പിക്കുന്നു.
കാമന നമ്മെ മറ്റൊരാളിലേക്ക് അടുപ്പിക്കുമ്പോൾത്തന്നെ, അയാളെ നമ്മുടെ ആവശ്യങ്ങൾക്കും പ്രതീക്ഷകൾക്കും അനുസരിച്ച് രൂപപ്പെടുത്താനുള്ള പ്രവണതയും അതിലുണ്ട്. സ്വയം മായ്ക്കൽ ഈ പ്രവണതയെ ചോദ്യം ചെയ്യുന്നു. മറ്റൊരാളെ പൂർണമായി അറിയുകയോ നമ്മുടെ അനുഭവത്തിന്റെ ഭാഗമായി സ്വന്തമാക്കുകയോ ചെയ്യുന്നതിനു പകരം, അയാളുടെ വ്യത്യസ്തതയെ അംഗീകരിച്ചുകൊണ്ട് അയാളിലേക്ക് ശ്രദ്ധ തിരിക്കാൻ നമുക്ക് കഴിയുമോ? ഈ അർഥത്തിൽ, കാഴ്സന്റെ ആദ്യകാല കൃതികളിൽ വികസിച്ച കാമനയെ കുറിച്ചുള്ള ചിന്തകൾക്ക് ഒരു ധാർമികമായ തുടർച്ചയാണ് Decreation. അർഥവത്തായ കൂടിക്കാഴ്ചകൾ പൂർണമായ അറിവിലേക്കോ നിയന്ത്രണത്തിലേക്കോ നയിക്കണമെന്ന ധാരണയെ അവര് ചോദ്യം ചെയ്യുന്നു. മറ്റൊരാളെ മനസ്സിലാക്കുക എന്നത് അയാളുടെ അപരതയെ ഇല്ലാതാക്കുക എന്നല്ലെന്നും, ചിലപ്പോൾ നമ്മുടെ അറിവിന്റെ പരിമിതികളെ അംഗീകരിക്കുന്നതിലൂടെയാണ് യഥാർഥമായ ശ്രദ്ധ സാധ്യമാകുന്നതെന്നും ഈ രചനകൾ സൂചിപ്പിക്കുന്നു.
ഈ ചിന്തകൾ കാഴ്സന്റെ മൗനത്തെയും നിശ്ചലതയെയും കുറിച്ചുള്ള അന്വേഷണത്തിലും പ്രതിഫലിക്കുന്നുണ്ട്. അവരുടെ എഴുത്തിൽ ഒരു ഇടവേളയോ ശൂന്യമായ ഇടമോ ആഖ്യാനത്തിന്റെ അഭാവം മാത്രമല്ല, സാധാരണയായി ശ്രദ്ധിക്കപ്പെടാതെ പോകുന്ന അനുഭവങ്ങളെ തെളിച്ചുകാട്ടുന്ന സാന്നിധ്യം കൂടിയാണ്. എന്നാൽ, മൗനം എല്ലായ്പോഴും ഒരേ അർഥം വഹിക്കുന്നില്ല. അത് ചിന്തക്കും ശ്രദ്ധക്കും ഇടം നൽകാം, അതേസമയം, സംസാരിക്കാനുള്ള അവകാശം നിഷേധിക്കപ്പെട്ടവരുടെ ശബ്ദത്തെ അടിച്ചമർത്തുകയും ചെയ്യാം. ഈ വ്യത്യാസം കാഴ്സന്റെ രചനകൾക്ക് രാഷ്ട്രീയവും ധാർമികവുമായ ആഴം നൽകുന്നു. ആരാണ് സംസാരിക്കുന്നത്, ആരുടെ അനുഭവങ്ങളാണ് അംഗീകരിക്കപ്പെടുന്നത്, ആരുടെ ശബ്ദങ്ങളാണ് അർഥം നിർമിക്കുന്ന സാംസ്കാരിക ഘടനകളിൽനിന്ന് പുറത്താക്കപ്പെടുന്നത് എന്ന ചോദ്യങ്ങൾ അവരുടെ കൃതികളിൽ രൂപപരമായ പരീക്ഷണങ്ങളുമായി ചേർന്നുനിൽക്കുന്നു. Glass, Irony, and God (1992) എന്ന കൃതിയിലെ ‘The Glass Essay’ കാഴ്സന്റെ ഈ സവിശേഷതയുടെ പ്രധാന ഉദാഹരണമാണ്.
വ്യക്തിപരമായ അനുഭവം, സാഹിത്യവായന, ദാർശനികമായ വിചിന്തനം എന്നിവയെ പരസ്പരം വേർതിരിക്കാനാവാത്തവിധം കൂട്ടിയിണക്കുന്ന കവിത, സ്ത്രീയുടെ വൈകാരിക അനുഭവങ്ങളെയും ശരീരത്തെയും സ്വത്വത്തെയും കുറിച്ചുള്ള ചോദ്യങ്ങളെ വിശാലമായ സാംസ്കാരിക പശ്ചാത്തലത്തിൽ അവതരിപ്പിക്കുന്നു. ഓർമയും വർത്തമാനവും, വ്യക്തിപരമായ വേദനയും സാഹിത്യപാരമ്പര്യവും, അനുഭവവും അതിനെ മനസ്സിലാക്കാനുള്ള ശ്രമവും ഇവിടെ നിരന്തരം പരസ്പരം കടന്നുകയറുന്നു. ഒരു അനുഭവത്തെ തുടക്കം മുതൽ അവസാനം വരെ വിശദീകരിച്ച് അതിന്റെ അർഥം ഉറപ്പിക്കുന്നതിനുപകരം, കാഴ്സൺ വ്യത്യസ്തമായ ചിന്തകളെയും ദൃശ്യങ്ങളെയും ഓർമകളെയും അടുത്തടുത്തായി അവതരിപ്പിക്കുന്നു.
ഈ ആഖ്യാനരീതി അനുഭവത്തിന്റെ സങ്കീർണതയെ ലളിതമായൊരു കഥയിലേക്ക് ചുരുക്കാതെ നിലനിർത്തുന്നു. കവിതയിലെ ശരീരദൃശ്യങ്ങളും ശൂന്യതകളും ഇടവേളകളും ഈ അനുഭവത്തെ ആവിഷ്കരിക്കുന്നതിൽ പ്രധാന പങ്കുവഹിക്കുന്നതായി കാണാൻ സാധിക്കും. ശരീരം വേദനയുടെയും ആഗ്രഹത്തിന്റെയും ഇടം മാത്രമല്ല, ബോധവും അനുഭവവും തമ്മിലുള്ള ബന്ധം തെളിയുന്ന ഇടം കൂടിയാണ്. അതുപോലെ, ശൂന്യമായ വരികളും വിഘടിതമായ ആഖ്യാനവും പറയാനാവാത്തതോ പരമ്പരാഗതമായ ഭാഷയിൽ പൂർണമായി ഉൾക്കൊള്ളാനാവാത്തതോ ആയ അനുഭവങ്ങൾക്ക് ഇടം നൽകുന്നു. “ഒഴി വരികളോ പറയുകില്ലെന്നില്ല,” “blank lines do not say nothing” (“The Glass Essay”) എന്ന കാഴ്സന്റെ നിരീക്ഷണം അവരുടെ കാവ്യസങ്കൽപത്തിന്റെ കാതൽ വെളിപ്പെടുത്തുന്നു. മൗനം ഇവിടെ അർഥത്തിന്റെ അഭാവമല്ല. അർഥം എളുപ്പത്തിൽ പിടിച്ചെടുക്കാനാവാത്ത അനുഭവങ്ങളുടെ സാന്നിധ്യമാണ്.
ഈ രചനാരീതിയിൽ വിരോധാഭാസത്തിനും പരിഹാസത്തിനും പ്രത്യേക സ്ഥാനമുണ്ട്. സംസാരിക്കുന്ന ശബ്ദത്തിനും അതിന്റെ തന്നെ അവകാശവാദങ്ങൾക്കുമിടയിൽ അകലം സൃഷ്ടിക്കുന്നതിലൂടെ, അനുഭവത്തെ വ്യാഖ്യാനിക്കുന്ന നമ്മുടെ രീതികളെ കാഴ്സൺ പരിശോധിക്കുന്നു. വികാരങ്ങളെ നേരിട്ട് പ്രഖ്യാപിക്കുകയോ അവയെ സംശയമില്ലാത്ത സത്യങ്ങളായി അവതരിപ്പിക്കുകയോ ചെയ്യുന്നതിനു പകരം, അവയെ അനുഭവിക്കുകയും അതേസമയം, അവയെക്കുറിച്ച് ചിന്തിക്കുകയും ചെയ്യുന്ന ഒരു വിഭജിതമായ സ്വത്വത്തെയാണ് അവര് സൃഷ്ടിക്കുന്നത്. ഈ സ്വത്വം സ്വന്തം അനുഭവങ്ങളെ പൂർണമായി അറിയുന്നില്ല, അവയെ മനസ്സിലാക്കാനുള്ള ശ്രമത്തിനിടയിൽ വീണ്ടും വീണ്ടും മാറുകയും സ്വയം ചോദ്യം ചെയ്യുകയും ചെയ്യുന്നു. അതിനാൽ, കാഴ്സന്റെ എഴുത്തിൽ വ്യക്തിപരമായ അനുഭവം ഒരിക്കലും അവസാനിച്ചുകഴിഞ്ഞ ഒരു കഥയല്ല, മറിച്ച് വ്യാഖ്യാനവും പുനർവ്യാഖ്യാനവും തുടരുന്ന ഒരു പ്രക്രിയയാണ്.
ലിംഗഭേദത്തെയും ശബ്ദത്തെയും കുറിച്ചുള്ള കാഴ്സന്റെ അന്വേഷണം ഈ രൂപപരമായ സവിശേഷതകൾക്ക് കൂടുതൽ വിശാലമായ പ്രസക്തി നൽകുന്നു. ഏത് ഭാഷക്കാണ് യുക്തിസഹമെന്ന അംഗീകാരം ലഭിക്കുന്നത്, ആരുടെ വേദനയാണ് അതിരുകടന്നതായി കണക്കാക്കപ്പെടുന്നത്, ഏതുതരം ആവിഷ്കാരങ്ങൾക്കാണ് സാംസ്കാരികമായ അധികാരം ലഭിക്കുന്നത് എന്നിങ്ങനെയുള്ള ചോദ്യങ്ങൾ അവർ ഉയർത്തുന്നു. സ്ത്രീയുടെ അനുഭവത്തെ വ്യക്തിപരമായതോ യുക്തിരഹിതമായതോ ആയി ചുരുക്കുന്ന ധാരണകളെ സാഹിത്യപാരമ്പര്യങ്ങളുമായുള്ള സംവാദത്തിലൂടെ കാഴ്സൺ ചോദ്യം ചെയ്യുന്നു. എന്നാൽ, ഒരു അധികാരശബ്ദത്തിന് പകരം മറ്റൊരു ശബ്ദത്തെ സ്ഥാപിക്കുക എന്നതല്ല അവരുടെ ലക്ഷ്യം. അനുഭവങ്ങൾക്ക് അർഥം നൽകുന്ന അധികാരഘടനകൾ എങ്ങനെ പ്രവർത്തിക്കുന്നു എന്നതിനെ തുറന്നുകാട്ടുകയാണ് അവൾ ചെയ്യുന്നത്.
ഇവിടെയാണ് കാഴ്സന്റെ രൂപപരമായ പരീക്ഷണങ്ങൾ ഒരു ധാർമികമായ നിലപാടായി മാറുന്നത്. ശകലങ്ങൾ, ഇടവേളകൾ, മാറിമാറിവരുന്ന കാഴ്ചപ്പാടുകൾ, കവിതയും ഉപന്യാസവും തമ്മിലുള്ള അതിരുകൾ മായ്ച്ചുകളയുന്ന രീതി എന്നിവയിലൂടെ മറ്റൊരാളുടെ അനുഭവത്തെ പൂർണമായി സ്വന്തമാക്കാവുന്ന ഒന്നാക്കി മാറ്റാനുള്ള ശ്രമത്തെ അവൾ ചെറുക്കുന്നു. അതേസമയം, ചില അനുഭവങ്ങൾ അപൂർണമാക്കപ്പെടുകയോ ശബ്ദമില്ലാത്തവയാക്കി മാറ്റപ്പെടുകയോ ചെയ്ത ചരിത്രങ്ങളിലേക്കും ഈ രചനാരീതികൾ ശ്രദ്ധ ക്ഷണിക്കുന്നു. അപൂർണത ചിലപ്പോൾ മറ്റൊരാളുടെ വ്യത്യസ്തതയെ അംഗീകരിക്കുന്നതിന്റെ അടയാളമാണ്; മറ്റു ചിലപ്പോൾ സംസാരിക്കാനും കേൾക്കപ്പെടാനുമുള്ള അവസരങ്ങൾ നിഷേധിച്ച അധികാരബന്ധങ്ങളുടെ ഫലവും. അതിനാൽ, എന്താണ് ഇല്ലാത്തതെന്നു മാത്രം അന്വേഷിക്കാതെ, ആ അഭാവം എങ്ങനെ രൂപപ്പെട്ടു എന്നുകൂടി ചോദിക്കാൻ കാഴ്സന്റെ എഴുത്ത് നമ്മെ പ്രേരിപ്പിക്കുന്നു.
അങ്ങനെ, കാമനയെക്കുറിച്ചുള്ള ആദ്യകാല അന്വേഷണങ്ങളിൽനിന്ന് സ്വയം മായ്ക്കലിന്റെയും ശ്രദ്ധയുടെയും ധാർമികതയിലേക്കുള്ള കാഴ്സന്റെ യാത്ര, സ്വത്വം മറ്റൊരാളുമായി ബന്ധപ്പെടുമ്പോൾ എന്തെല്ലാം സാധ്യമാകുന്നു എന്നതോടൊപ്പം, ആ ബന്ധത്തിൽ എന്തെല്ലാം സ്വന്തമാക്കാനാവാതെ ശേഷിക്കുന്നു എന്നതും പരിശോധിക്കുന്നു. പൂർണമായ അറിവിലേക്കുള്ള യാത്രയല്ല അത്, മറിച്ച്, മറ്റൊരാളുടെ ലോകത്തെയും അവയുടെ സങ്കീർണതയോടെയും അപൂർണതയോടെയും ശ്രദ്ധിക്കാൻ പഠിക്കുന്ന നിരന്തരമായ ഒരു ശ്രമമാണ്.
നഷ്ടപ്പെട്ടതിനെ വീണ്ടെടുക്കാനുള്ള ആഗ്രഹവും അതിനെ പൂർണമായി തിരിച്ചുകൊണ്ടുവരാനാവില്ലെന്ന തിരിച്ചറിവും തമ്മിലുള്ള സംഘർഷം ‘Nox’ (2010) എന്ന കൃതിയിൽ ഹൃദയസ്പർശിയായ ആവിഷ്കാരം നേടുന്നു. സഹോദരന്റെ മരണത്തെത്തുടർന്ന് രചിച്ച ഈ കൃതി, ഫോട്ടോഗ്രാഫുകൾ, കുടുംബരേഖകൾ, കൈയെഴുത്തുകുറിപ്പുകൾ, നിഘണ്ടുവിലെ അർഥവിവരണങ്ങൾ, മരിച്ച സഹോദരനെ അനുസ്മരിച്ചുകൊണ്ട് കാറ്റുള്ളസ് എഴുതിയ ലാറ്റിൻ കവിതയായ ‘101ാം കവിത’യുടെ വിവർത്തനം എന്നിവയെ ഒരുമിപ്പിക്കുന്നു. പലതവണ മടക്കിവെച്ചിരിക്കുന്ന ഒരു നീണ്ട കടലാസിന്റെ രൂപത്തിൽ അവതരിപ്പിച്ചിരിക്കുന്ന പുസ്തകം നിവർത്തിയും പരിശോധിച്ചും വീണ്ടും മടക്കിവെച്ചും വായിക്കേണ്ട ഒന്നായി മാറുന്നു.
അങ്ങനെ, വായന എന്നത് വ്യക്തിപരവും കുടുംബപരവുമായ ചരിത്രത്തിന്റെ ചിതറിക്കിടക്കുന്ന ശകലങ്ങളിലൂടെയുള്ള ഒരു സഞ്ചാരമായിത്തീരുന്നു. ‘Nox’ൽ വിവർത്തനവും ദുഃഖവും വേർതിരിക്കാനാവാത്തവിധം പരസ്പരം ബന്ധപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു. ഒരു വാക്കിന്റെ അർഥം കണ്ടെത്താനുള്ള ശ്രമത്തിൽ, ഇനി ഒരിക്കലും മറുപടി നൽകാനാവാത്ത ഒരാളെ മനസ്സിലാക്കാനുള്ള ആഗ്രഹത്തിന്റെ പ്രതിധ്വനി കേൾക്കാം. അകൽച്ചയും വേർപിരിയലും അടയാളപ്പെടുത്തിയ സഹോദരബന്ധത്തെ പുനർനിർമിക്കാനായി കാഴ്സൺ അയാളുടെ ജീവിതത്തിന്റെ ശേഷിപ്പുകളെല്ലാം ചേർത്തുവെക്കുന്നു.
എന്നാൽ രേഖകൾക്ക് മരിച്ചുപോയ ഒരാളെ തിരിച്ചുകൊണ്ടുവരാനാവില്ല. ആ ബന്ധത്തെ ചുറ്റിപ്പറ്റിയിരുന്ന അനിശ്ചിതത്വങ്ങൾ പരിഹരിക്കാനും അവക്കാവില്ല. ഫോട്ടോഗ്രാഫുകളും രേഖകളും ഒരു ജീവിതത്തിന്റെ അടയാളങ്ങൾ സൂക്ഷിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിലും, അവയിലൂടെ ആ ജീവിതത്തെ പൂർണമായി അറിയാനാവില്ല. ഓരോ രേഖയും നഷ്ടപ്പെട്ട വ്യക്തിയിലേക്ക് അടുക്കാനുള്ള ഒരു വഴിതുറക്കുന്നു, എന്നാൽ അവയിലൊന്നിനും അയാളുടെ അഭാവത്തെ നികത്താനാവില്ല.
കൃതിയുടെ ശിഥിലവും വിഘടിതവുമായ രൂപം അതിന്റെ വൈകാരികവും ബൗദ്ധികവുമായ ശക്തിയുടെ അവിഭാജ്യഘടകമാണ്. ഓർമകളെ അനുരഞ്ജനത്തിലേക്കോ വ്യക്തമായൊരു പരിഹാരത്തിലേക്കോ നയിക്കുന്ന തുടർച്ചയായ ആഖ്യാനമായി ക്രമീകരിക്കുന്നതിനുപകരം, അവശേഷിക്കുന്ന രേഖകളുടെ ക്രമരഹിതതയും അപൂർണതയും അനുഭവിക്കാൻ കാഴ്സൺ വായനക്കാരനെ അനുവദിക്കുന്നു. പേജുകൾ നിവർത്തുന്ന ശാരീരികമായ പ്രവൃത്തി അർഥം കണ്ടെത്താനുള്ള ശ്രമത്തെ സ്പർശിക്കാവുന്ന അനുഭവമാക്കി മാറ്റുന്നുണ്ട്.
ശകലങ്ങൾക്കിടയിലെ ശൂന്യതകൾ വീണ്ടെടുക്കാനാവാത്തതിന്റെ സാന്നിധ്യത്തെ വെളിപ്പെടുത്തുകയും ചെയ്യുന്നു. ഓർമകളെ പരിശോധിക്കുകയും അവക്കിടയിൽ ബന്ധങ്ങൾ കണ്ടെത്താൻ ശ്രമിക്കുകയും ചെയ്യുന്ന ആഖ്യാതാവിന്റെ പ്രവൃത്തിയിൽ വായനക്കാരും പങ്കുചേരുന്നു. എന്നാൽ, ആഖ്യാതാവിനോ വായനക്കാര്ക്കോ ആ കഥ പൂർണമാക്കാനുള്ള അധികാരമില്ല. എളുപ്പമുള്ള ആശ്വാസം വാഗ്ദാനം ചെയ്യാത്ത ഒരു വിലാപകാവ്യമായി ‘Nox’ മാറുന്നുണ്ട്. ഓർമിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കേണ്ടതിന്റെ ആവശ്യകതയും നഷ്ടപ്പെട്ട വ്യക്തിയെ പൂർണമായി വീണ്ടും സന്നിഹിതനാക്കാനാവില്ലെന്ന വേദനജനകമായ സത്യവും ഒരേസമയം അംഗീകരിക്കുന്ന കൃതിയാണിത്.
നഷ്ടപ്പെട്ടതിനെ വീണ്ടെടുക്കാനാവില്ലെന്ന സത്യത്തെ അംഗീകരിക്കുമ്പോഴും അതിനെ ഓർക്കാനും മനസ്സിലാക്കാനും നാം ശ്രമിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു. ആ ശ്രമത്തിന്റെ അപൂർണതയിലാണ് ‘Nox’ന്റെ ആഴവും അതിന്റെ മൗനമായ സൗന്ദര്യവും നിലകൊള്ളുന്നത്.
കാഴ്സന്റെ രചനകളിലുടനീളം, കാമനയും ആഗ്രഹവും ഒരു പ്രധാന വ്യാഖ്യാനസൂത്രമായി കടന്നുവരുന്നു. പ്രണയാഭിലാഷം, ഓർമ, വിവർത്തനം, ദുഃഖം, ആവിഷ്കരണത്തിന്റെ ധാർമികത എന്നിവയെ പരസ്പരം ബന്ധിപ്പിക്കുന്ന ഒരു നൂലിഴയാണത്. എന്നാൽ, കാഴ്സന്റെ എഴുത്തിലെ എല്ലാ സവിശേഷതകളെയും ഈ ഒരൊറ്റ ആശയംകൊണ്ട് വിശദീകരിക്കാനാവില്ല. വ്യത്യസ്ത അനുഭവങ്ങൾ തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസങ്ങളെ അത് ഇല്ലാതാക്കുന്നുമില്ല. മറിച്ച്, ആവർത്തിച്ചു കടന്നുവരുന്ന ഒരു ചോദ്യത്തിലേക്ക് അത് നമ്മുടെ ശ്രദ്ധ ക്ഷണിക്കുന്നു: പൂർണമായി സ്വന്തമാക്കാനോ മനസ്സിലാക്കാനോ കഴിയാത്ത ഒന്നിനെ അറിയാനുള്ള ആഗ്രഹം അതിന്റെ പരിധികളിൽ എത്തുമ്പോൾ എന്തു സംഭവിക്കുന്നു? കാഴ്സൻ ഈ ചോദ്യത്തിന് ഉത്തരം കണ്ടെത്തുന്നത് ഭാഗികമായെങ്കിലും താൻ സൃഷ്ടിക്കുന്ന ആഖ്യാനരൂപങ്ങളിലൂടെയാണ്.
If Not, Winter എന്ന കൃതിയിലെ ശകലങ്ങൾ പുരാതന ഭൂതകാലത്തിന്റെ തകർന്നടിഞ്ഞ അവസ്ഥയെ അതേപടി നിലനിർത്തുന്നു. ‘Autobiography of Red’ എന്ന കൃതിയിലെ മാറിമറിയുന്ന ആഖ്യാനം പാരമ്പര്യമായി കൈമാറി കിട്ടിയ മിത്തുകളെ ഇളക്കിമറിക്കുകയും പാർശ്വവത്കരിക്കപ്പെട്ട ഒരു കഥാപാത്രത്തെ കേന്ദ്രസ്ഥാനത്തേക്ക് കൊണ്ടുവരുകയും ചെയ്യുന്നു. ‘The Beauty of the Husband’ എന്ന കൃതിയിലെ ടാംഗോകൾ പ്രണയത്തിന്റെ വൈരുധ്യങ്ങളിലേക്ക് വീണ്ടും വീണ്ടും നമ്മെ മടക്കിക്കൊണ്ടുപോകുന്നു. ‘Decreation’ എന്ന കൃതിയിൽ കവിതയും തത്ത്വചിന്തയും പാണ്ഡിത്യപൂർണമായ പഠനവും പരസ്പരം കടന്നുചേരുമ്പോൾ സ്വത്വത്തിന്റെ അധികാരത്തെത്തന്നെ ചോദ്യം ചെയ്യുന്നു. അതേസമയം, ‘Nox’ എന്ന കൃതിയിലെ ഭൗതികരൂപത്തിലുള്ള രേഖാശേഖരം മരിച്ചുപോയ ഒരാളെ വീണ്ടെടുക്കുക അസാധ്യമാണെന്ന തിരിച്ചറിവിന് ദൃശ്യവും സ്പർശനീയവുമായ രൂപംനൽകുന്നു. ഓരോ കൃതിയും അപൂർണതയെ സമീപിക്കുന്നത് വ്യത്യസ്തമായ രീതിയിലാണ്.
മറ്റുള്ളവരെക്കുറിച്ച് പറയപ്പെടുന്ന കഥകളിലൂടെയാണ് അവർ നമുക്ക് അറിയാവുന്നവരായി മാറുന്നതെന്ന് അവരുടെ എഴുത്ത് ഓർമിപ്പിക്കുന്നു. അതേസമയം, ആ കഥകളുടെ അധികാരത്തെയും അവ നിലനിർത്തുന്ന അധികാരബന്ധങ്ങളെയും അവര് ചോദ്യം ചെയ്യുന്നു. മറ്റൊരാളെ നമ്മുടെ വ്യാഖ്യാനത്തിനുള്ളിൽ പൂർണമായി ഒതുക്കാനാവില്ല. എന്നാൽ, ഓരോ മൗനത്തെയും അഭാവത്തെയും നിഗൂഢസൗന്ദര്യവത്കരിക്കാനും പാടില്ല. ചില വിടവുകൾ അനുഭവത്തിന്റെ അളക്കാനാവാത്ത സവിശേഷതകളിൽനിന്ന് ഉണ്ടാകുന്നു. മറ്റു ചിലത് അക്രമവും പുറന്തള്ളലും അധികാരത്തിന്റെ അസമമായ വിതരണവും സൃഷ്ടിക്കുന്നവയാണ്.
അതിനാൽ, അപൂർണതയെ ശ്രദ്ധിക്കുക എന്നതിന്റെ അർഥം അവ്യക്തതയെ ആഘോഷിക്കുക മാത്രമല്ല. നമ്മുടെ അറിവിന് അപ്പുറം എന്താണ് അവശേഷിക്കുന്നത്, എന്താണ് നഷ്ടപ്പെട്ടത്, ചില അനുഭവങ്ങൾക്ക് ശബ്ദമുയർത്താൻ കഴിയാതിരുന്നത് എന്തുകൊണ്ടാണ് എന്നീ ചോദ്യങ്ങൾ ഉന്നയിക്കുക കൂടിയാണ്. മനസ്സിലാക്കലിന്റെ പരിമിതികളെ സാഹിത്യസാധ്യതയുടെ ഉറവിടമാക്കി മാറ്റുന്നതിലാണ് കാഴ്സന്റെ സവിശേഷമായ നേട്ടം. അർഥത്തെ പൂർണമായി ഉറപ്പിച്ചുനിർത്താനാവില്ലെന്ന കാരണത്താൽ അവർ അർഥാന്വേഷണം ഉപേക്ഷിക്കുന്നില്ല. പകരം, വിശദീകരണത്തെ ചെറുത്തുനിൽക്കുന്ന കാര്യങ്ങളോട് ശ്രദ്ധാലുവായിരിക്കാൻ അവരുടെ രചനകൾ നമ്മെ ക്ഷണിക്കുന്നു.
2026ലെ നൊബേൽ പുരസ്കാര പ്രഖ്യാപനത്തെത്തുടർന്ന് നൊബേൽ പ്രൈസിന് നൽകിയ അഭിമുഖത്തിൽ, എഴുത്തിനെക്കുറിച്ച് കാഴ്സൻ പങ്കുവെക്കുന്ന ചിന്തകൾ ഈ സർഗാത്മക പ്രക്രിയയിലേക്ക് ഒരു ജാലകം തുറക്കുന്നു. പുതിയൊരു പുസ്തകം എങ്ങനെയാണ് തുടങ്ങുന്നതെന്ന ചോദ്യത്തിന് അവർ നൽകുന്ന മറുപടി ഇതാണ്: “മധ്യത്തിൽ തുടങ്ങുക.” തുടർന്ന് അവൾ പറയുന്നു: “മധ്യഭാഗം കണ്ടെത്തുക, അവിടെനിന്ന് തുടങ്ങുക” (Nobel Prize, 2026). എഴുത്തുകാരാകാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നവർക്കുള്ള ഉപദേശം ചോദിച്ചപ്പോഴും അവൾ ഇതേ ആശയത്തിലേക്ക് മടങ്ങുന്നു: “മധ്യത്തിൽ തുടങ്ങുക. എനിക്കുള്ള ഒരേയൊരു നിയമം അതാണ്” (Nobel Prize, 2026).
നേർരേഖയിലുള്ള മുന്നേറ്റത്തെയും പൂർണമായ ധാരണയെന്ന വാഗ്ദാനത്തെയും ചെറുക്കുന്ന കാഴ്സന്റെ രചനാലോകത്തിന്റെ ഒരു അടിസ്ഥാനസ്വഭാവം ഈ വാക്കുകളിൽ തെളിയുന്നു. മധ്യത്തിൽനിന്ന് തുടങ്ങുക എന്നത് ഇതിനകം ചലിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരു ലോകത്തിലേക്ക് കടന്നുചെല്ലുകയാണ്. പൂർണമായ ഒരു തുടക്കത്തിന്റെ സുരക്ഷിതത്വമോ ഉറപ്പുള്ള ഒരു ലക്ഷ്യസ്ഥാനമോ അവിടെ നമുക്കില്ല. അനിശ്ചിതത്വം എന്നത് മനസ്സിലാക്കലിലേക്കുള്ള വഴിയിലെ താൽക്കാലിക തടസ്സമല്ല, എഴുത്ത് അതിന്റെ സാധ്യതകൾ കണ്ടെത്തുന്ന അടിസ്ഥാനാവസ്ഥകളിലൊന്നാണ്.
അഭിമുഖത്തിലെ മറ്റൊരു പരാമർശം ഈ ആശയത്തിന്റെ ശാന്തമായൊരു മറുവശം തുറന്നുകാട്ടുന്നു. നൊബേൽ പ്രഖ്യാപനത്തിനുശേഷമുള്ള തന്റെ പദ്ധതികളെക്കുറിച്ച് സംസാരിക്കവേ, ഭർത്താവിനൊപ്പം കാട്ടിലൂടെ നടക്കാനും “നിശ്ശബ്ദതയെ കേൾക്കാനും” ആഗ്രഹിക്കുന്നതായി കാഴ്സൻ പറയുന്നു (Nobel Prize, 2026). സംഭാഷണത്തിലെ സ്വാഭാവികമായ ഒരു പരാമർശമാണത്. എങ്കിലും, നിശ്ചലതയോടും മൗനത്തോടും സ്വന്തമാക്കലിന്റെ പരിധികളോടും അവൾ പുലർത്തുന്ന ദീർഘകാല താൽപര്യവുമായി ആ വാക്കുകൾ ആഴത്തിൽ ചേർന്നുനിൽക്കുന്നു. അവരടെ ‘Stillness’ എന്ന ലേഖനം ചലനവും വിരാമവും തമ്മിലുള്ള ബന്ധത്തെ പുനർവിചിന്തനം ചെയ്യാൻ നമ്മെ പ്രേരിപ്പിക്കുന്നുണ്ട്.
ഒരുപക്ഷേ, നിശ്ചലത ചലനത്തിന്റെ വിപരീതമല്ല. ചലനം ചിന്തക്ക് അനുഭവവേദ്യമാകുന്ന നിമിഷമായിരിക്കാം അത്. എല്ലാം പൂർത്തിയാക്കാനും വിശദീകരിക്കാനും സ്വന്തമാക്കാനുമുള്ള മനസ്സിന്റെ ആഗ്രഹം, പൂർണമായി അറിയപ്പെടാൻ വിസമ്മതിക്കുന്ന ലോകത്തെ അഭിമുഖീകരിച്ച് ഒരു നിമിഷം നിശ്ശബ്ദമാകുന്ന സന്ദർഭം. ഒരു കവിതയിലെ വിടവ്, ചലനമറ്റ ഒരു ചിത്രം, പാതിയിൽ നിർത്തിയ ഒരു വാക്ക്, അല്ലെങ്കിൽ ഒരു നിമിഷത്തെ മൗനം, ആഗ്രഹത്തിലേക്കും മരണത്തിലേക്കും ചരിത്രത്തിലേക്കും മനുഷ്യജീവിതത്തിന്റെ ദുർബലമായ അവസ്ഥകളിലേക്കും തുറക്കുന്ന വാതിലുകളാകാം. അപ്രതീക്ഷിതമായ കൂടിക്കാഴ്ചകളിലൂടെ ഇത്തരം തിരിച്ചറിവുകൾ സ്വയം ഉയർന്നുവരാൻ കാഴ്സൻ ഇടം നൽകുന്നു. അവക്കു മേൽ മുൻകൂട്ടി നിശ്ചയിച്ച നിഗമനങ്ങൾ അടിച്ചേൽപിക്കുന്നില്ല. അവരടെ രചനകളിൽ നിശ്ചലത അർഥം അവസാനിച്ചുകഴിഞ്ഞതിന്റെ മൗനമല്ല. അർഥം തുടർന്നും സംഭവിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന മൗനമാണ്.
കാഫ്കയുടെ കഥയിലെ തത്ത്വചിന്തകൻ കറങ്ങിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന പമ്പരത്തെ പിന്തുടരുന്നുണ്ടല്ലോ. അതിനെ പിടിച്ചെടുക്കുമ്പോൾ എന്താണ് സംഭവിക്കുകയെന്ന് അയാൾക്കറിയാം. എന്നിട്ടും മറ്റൊരു പമ്പരം കറങ്ങിത്തുടങ്ങുമ്പോൾ പ്രതീക്ഷ വീണ്ടും അയാളിൽ ഉണരുന്നു; അയാൾ വീണ്ടും അതിന്റെ പിന്നാലെ ഓടുന്നു. ഒരുപക്ഷേ, നാം എഴുതുന്നതും വായിക്കുന്നതും ചിന്തിക്കുന്നതും സ്നേഹിക്കുന്നതും ഇതേ കാരണത്താലായിരിക്കാം. ലോകം ഒടുവിൽ അതിന്റെ രഹസ്യം നമുക്കുമുന്നിൽ തുറന്നുവെക്കുമെന്ന പ്രതീക്ഷകൊണ്ടല്ല, മറിച്ച്, എന്തോ ഒന്ന് നമ്മുടെ മുന്നിൽ തുടർന്നും ചലിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയും അതിനെ പുതുതായി സമീപിക്കാൻ നമ്മെ ക്ഷണിക്കുകയും ചെയ്യുന്നതുകൊണ്ടാണ്. കാമനക്കും തിരിച്ചറിവിനും ഇടയിലെ അസ്വസ്ഥമായ ഇടവേളയിലാണ് കാഴ്സന്റെ എഴുത്ത് നിലകൊള്ളുന്നത്. ഉൾക്കൊള്ളാനാവാത്ത ഒന്നിലേക്കു ഭാഷ എത്താൻ ശ്രമിക്കുകയും വീണ്ടെടുക്കാനാവാത്തതിനെ ഓർമ വഹിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയും ചെയ്യുന്ന ഇടമാണത്. നമ്മളും ലോകവും തമ്മിലുള്ള അകലം ഇല്ലാതാക്കുക എന്നതല്ല സാഹിത്യഭാവനയുടെ ദൗത്യം. മറിച്ച്, ആ അകലത്തിനുള്ളിൽ എങ്ങനെ ജീവിക്കാമെന്ന് പഠിക്കുകയാണ്.
ഒരുപക്ഷേ, കാഴ്സന്റെ എഴുത്ത് നമുക്കു നൽകുന്ന നിത്യമായ ക്ഷണം ഇതാണ്. കാഫ്കയുടെ തത്ത്വചിന്തകനെപ്പോലെ, വെളിപ്പെടലിന്റെ പ്രതീക്ഷയിൽ നാം ആ കറങ്ങുന്ന പമ്പരത്തെ പിന്തുടരുന്നു. കാമനതന്നെയാണ് ആ യാത്രക്ക് ഊർജം പകരുന്നത്. പമ്പരത്തെ പിടിച്ചെടുത്ത് അതിന്റെ ചലനം അവസാനിപ്പിക്കുന്നതിലല്ല ആ പിന്തുടരലിന്റെ മൂല്യം. അതിന്റെ കറക്കം, അതിനെ പിന്തുടരുന്ന മനസ്സിൽ എന്തെല്ലാം സാധ്യതകൾ തുറക്കുന്നു എന്നതിലാണ്. അറിയാനാവാത്തതിന്റെ നിഗൂഢതയെ ഇല്ലാതാക്കാനല്ല, അതിന്റെ സാന്നിധ്യത്തിൽ എന്തെല്ലാം സാധ്യമാകുന്നു എന്ന് കണ്ടെത്താനാണ് നാം എഴുതുന്നത്. അങ്ങനെ, കാഫ്കയുടെ തത്ത്വചിന്തകനെപ്പോലെ നമ്മളും ഓടിക്കൊണ്ടേയിരിക്കുന്നു.
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കേരള സർവകലാശാല കനേഡിയൻ പഠനകേന്ദ്രം ഡയറക്ടറും കേരള സർവകലാശാല ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഓഫ് ഇംഗ്ലീഷിൽ അസിസ്റ്റന്റ് പ്രഫസറുമാണ് ലേഖിക.