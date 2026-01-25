Begin typing your search above and press return to search.
    അ​വ​സാ​ന​ത്തെ ആ​കാ​ശം

    അ​വ​സാ​ന​ത്തെ ആ​കാ​ശം

    Posted On date_range 25 Jan 2026 2:22 PM IST
    Updated On date_range 25 Jan 2026 2:25 PM IST
    അ​വ​സാ​ന​ത്തെ ആ​കാ​ശം
    ഡോ. ​എ​സ്.​എ​സ്. സ​ന്തോ​ഷ് കു​മാ​ർ

    By
    ടി. മുംതാസ്
    ഗ​സ്സ സം​ഘ​ർ​ഷ​ഭൂ​മി​യി​ൽ മാ​ധ്യ​മ​ങ്ങ​ളു​ടെ ക​ണ്ണു​ക​ൾ​പോ​ലും അ​ന്യ​മാ​കുന്ന ഒ​രു​പി​ടി ചി​ത്ര​ങ്ങ​ളും അ​നു​ഭ​വ​ങ്ങ​ളു​മാ​ണ് ഡോ. ​എ​സ്.​എ​സ്. സ​ന്തോ​ഷ് കു​മാ​റി​ന്റേത്. മു​റി​വേ​റ്റ​വ​ർ​ക്ക് ചി​കി​ത്സ ന​ൽ​കി ദൗ​ത്യം അ​വ​സാ​നി​പ്പി​ക്കാ​തെ ഡോ​ക്ട​ർ എ​ന്ന നി​ല​യി​ൽ ത​ന്‍റെ ധാ​ർ​മി​ക​ദൗ​ത്യം പ​രി​പൂ​ർ​ണ തോ​തി​ൽ ന​ട​പ്പാ​ക്കു​ക​യാ​ണ് ഐ​ക്യ​രാ​ഷ്ട്ര​സ​ഭ​യു​ടെ എ​മ​ർ​ജ​ൻ​സി മെ​ഡി​ക്ക​ൽ ടീ​മി​ന് നേ​തൃ​ത്വം ന​ൽ​കുന്ന ഡോ. ​സ​ന്തോ​ഷ് കുമാ​ർ. ‘യു​ദ്ധ​ഭൂ​മി​ക​ളി​ൽ എ​ത്തി​പ്പെ​ട്ടാ​ൽ 20-30 ശ​ത​മാ​നം പേ​ർ​ക്ക് മാ​ത്ര​മേ ചി​കി​ത്സ ന​ൽ​കാ​ൻ ക​ഴി​യൂ. മ​റ്റു​ള്ള​വ​ർ മ​ര​ണ​ത്തി​ന് കീ​ഴ​ട​ങ്ങു​ന്ന​തു കാ​ണേ​ണ്ടി​വ​രും. പ​ക്ഷേ, നി​ങ്ങ​ൾ ഒ​ന്നും ചെ​യ്തി​ല്ലെ​ങ്കി​ലും ഞ​ങ്ങ​ളെ കാ​ണാ​ൻ വ​ന്ന​തു​ത​ന്നെ വ​ലി​യ കാ​ര്യ​മാ​ണെ​ന്നാ​ണ് ഓ​രോ മ​നു​ഷ്യ​നും ന​മ്മോ​ട് പ​റ​യു​ക. ആ ​സ​മ​യ​ങ്ങ​ളി​ൽ ന​മ്മു​ടെ ഐ​ക്യ​ദാ​ർ​ഢ്യ​മാ​ണ് അ​വ​ർ​ക്ക് പ്ര​ധാ​നം’ -ഡോ​ക്ട​ർ പ​റ​യു​ന്നു.

    ആ​കാ​ശ​വും ഭൂ​മി​യും ന​ഷ്ട​മാ​വു​ന്ന​വ​ർ

    മൂ​ന്നു ത​വ​ണ​ക​ളാ​യി 220 ദി​വ​സ​മാ​ണ് ഞാ​ൻ ഗ​സ്സ​യി​ൽ ഉ​ണ്ടാ​യി​രു​ന്ന​ത്. ഒ​രി​ക്ക​ൽ അ​വി​ടെ​നി​ന്നു മ​ട​ങ്ങി​യ​തി​ന്‍റെ പി​റ്റേ​ന്ന്, ആ​ശു​പ​ത്രി​യി​ൽ കൂ​ടെ ജോ​ലി ചെ​യ്തി​രു​ന്ന ത​ദ്ദേ​ശീ​യ​നാ​യ ഡോ. ​താ​രി​ഖ് എ​ന്നെ വി​ളി​ച്ചു. ‘സ​ന്തോ​ഷ്, നീ ​ഇ​വി​ടെ​യു​ണ്ടാ​യി​രു​ന്ന​പ്പോ​ൾ ന​മു​ക്കി​രു​വ​ർ​ക്കു​മാ​യി ആ​കാ​ശ​വും ഭൂ​മി​യും ഉ​ണ്ടാ​യി​രു​ന്നു. ഇ​പ്പോ​ൾ നീ ​മ​റ്റെ​വി​ടെ​യോ ആ​ണ്. എ​നി​ക്ക് എ​ന്‍റെ ആ​കാ​ശ​വും ഭൂ​മി​യും ന​ഷ്ട​മാ​യി​ക്കൊ​ണ്ടി​രി​ക്കു​ക​യാ​ണ്...’ ഇ​താ​ണ് ഒ​രോ ഗ​സ്സ​നി​വാ​സി​യു​ടെ​യും അ​വ​സ്ഥ.

    ഡോ. ​താ​രി​ഖി​നെ സ​ർ​ജ​റി​ക്കി​ടെ ഭാ​ര്യ വി​ളി​ച്ച് അ​വ​ർ താ​മ​സി​ക്കു​ന്നി​ട​ത്തു​നി​ന്ന് ഒ​രു മ​ണി​ക്കൂ​റി​ന​കം മാ​റ​ണ​മെ​ന്ന് സൈ​ന്യം അ​ന്ത്യ​ശാ​സ​നം കൊ​ടു​ത്ത​താ​യി അ​റി​യി​ച്ചു. തൊ​ട്ട​ടു​ത്ത കോ​മ്പൗ​ണ്ടി​ൽ താ​രി​ഖി​ന്‍റെ മാ​താ​പി​താ​ക്ക​ളും സ​ഹോ​ദ​ര​ങ്ങ​ളും കു​ട്ടി​ക​ളു​മ​ട​ങ്ങു​ന്ന ഇ​രു​പ​തം​ഗ കു​ടും​ബം താ​മ​സി​ക്കു​ന്ന​യി​ടം തൊ​ട്ടു​മു​മ്പ് ബോം​ബി​ങ്ങി​ൽ ത​ക​ർ​ന്നി​രു​ന്നു. താ​രി​ഖി​ന്റെ നി​ർ​ദേ​ശ​പ്ര​കാ​രം ഭാ​ര്യ നാ​ലു മ​ക്ക​ളെ​യും കൂ​ട്ടി അ​വി​ടെ​നി​ന്നി​റ​ങ്ങി. പി​ന്നീ​ട് അ​വ​രെ ബ​ന്ധ​പ്പെ​ടാ​ൻ താ​രി​ഖ് ശ്ര​മി​ച്ചെ​ങ്കി​ലും ന​ട​ന്നി​ല്ല. നാ​ല​ഞ്ചു​ദി​വ​സ​ങ്ങ​ൾ​ക്കു​ശേ​ഷം താ​രി​ഖി​ന്‍റെ സു​ഹൃ​ത്താ​യ മ​റ്റൊ​രു ഡോ​ക്ട​റാ​ണ് ആ ​സ്ത്രീ​യെ​യും കു​ട്ടി​ക​ളെ​യും ക​ണ്ടെ​ത്തി താ​രി​ഖി​നെ അ​റി​യി​ക്കു​ന്ന​ത്.

    2023 ന​വം​ബ​റി​ലാ​ണ് ആ​ദ്യം നാ​സ​ർ ആ​ശു​പ​ത്രി​യി​ൽ എ​ത്തി​യ​ത്. അ​ന്നും ആ​ശു​പ​ത്രി​ക്കു​നേ​രേ ആ​ക്ര​മ​ണ​ഭീ​ഷ​ണി ഉ​യ​ർ​ന്നി​രു​ന്നു. ആ​ശു​പ​ത്രി അ​ട​ച്ചു​പൂ​ട്ടാ​നു​ള്ള ഉ​ത്ത​ര​വ് ഇ​സ്രാ​യേ​ൽ സ​ർ​ക്കാ​ർ പു​റ​പ്പെ​ടു​വി​ച്ചു. രാ​ത്രി​യി​ൽ അ​തി​ശ​ക്ത​മാ​യ ബോം​ബി​ങ് തു​ട​ങ്ങി. ആ​ക്ര​മ​ണ​മു​ണ്ടാ​വു​മെ​ന്ന് മു​ന്ന​റി​യി​പ്പു​ണ്ടാ​യി​ട്ടും നാ​സ​ർ ആ​ശു​പ​ത്രി​യെ അ​ന്ന് ഇ​സ്രാ​യേ​ൽ സൈ​ന്യം വെ​റു​തെ വി​ട്ടു. മൂ​ന്നാ​മ​ത്തെ ഗ​സ്സ ദൗ​ത്യ​ത്തി​ൽ വീ​ണ്ടും നാ​സ​ർ ആ​ശു​പ​ത്രി​യി​ൽ എ​ത്തി, രോ​ഗി​ക​ളെ പ​രി​ശോ​ധി​ച്ചു​കൊ​ണ്ടു നി​ൽ​ക്കു​മ്പോ​ഴാ​ണ് ആ​ശു​പ​ത്രി​ക്കു നേ​രേ​യു​ള്ള ഇ​സ്രാ​യേ​ലി​ന്റെ വ്യോ​മാ​ക്ര​മ​ണം ഉ​ണ്ടാ​കു​ന്ന​ത്. ഐ.​സി.​യു​വി​നു​ള്ളി​ലേ​ക്ക് തു​ള​ഞ്ഞു​ക​യ​റി​യ മി​സൈ​ലി​ന്റെ പ്ര​ഹ​ര​ത്തി​ൽ മു​പ്പ​തോ​ളം പേ​രാ​ണ് ത​ൽ​ക്ഷ​ണം മ​രി​ച്ച​ത്. അ​തി​ൽ പ​ല​രും എ​ന്റെ സു​ഹൃ​ത്തു​ക്ക​ളാ​യി​രു​ന്നു.

    തൊ​ട്ട​ടു​ത്ത ആ​ക്ര​മ​ണ​ത്തി​ൽ ആ​ശു​പ​ത്രി​യു​ടെ ഏ​റ്റ​വും മു​ക​ളി​ൽ ടെ​റ​സി​നു താ​ഴെ​യു​ള്ള നി​ല​യി​ലാ​ണ് മി​സൈ​ൽ പ​തി​ച്ച​ത്. മെ​ഡി​ക്ക​ൽ വി​ദ്യാ​ർ​ഥി​ക​ളു​ൾ​പ്പെ​ടെ എ​ട്ടു​പേ​ർ ആ ​ആ​ക്ര​മ​ണ​ത്തി​ൽ മ​രി​ച്ചു. റോ​യി​ട്ടേ​ഴ്‌​സി​ന്റെ ഫ​ല​സ്‌​തീ​നി​ക​ളാ​യ പ​ത്ര​പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ക​രി​ൽ ര​ണ്ടു​പേ​രും അ​തി​ലു​ൾ​പ്പെ​ട്ടു. അ​ഞ്ചു​മി​നി​റ്റ് ക​ഴി​യും മു​ൻ​പേ അ​ടു​ത്ത മി​സൈ​ലും അ​തേ സ്‌​ഥ​ല​ത്തു പ​തി​ച്ചു. നാ​ൽ​പ​തോ​ളം പേ​രാ​ണ് ഇ​പ്രാ​വ​ശ്യം മ​രി​ച്ചു​വീ​ണ​ത്. ഏ​റ്റ​വും താ​ഴ​ത്തെ നി​ല​യി​ലെ എ​മ​ർ​ജ​ൻ​സി മു​റി​യി​ൽ പ​രി​ക്കേ​റ്റ​വ​രെ പ​രി​ച​രി​ച്ചു​നി​ന്ന ഞ​ങ്ങ​ൾ ഭാ​ഗ്യം​കൊ​ണ്ടു​മാ​ത്ര​മാ​ണ് ര​ക്ഷ​പ്പെ​ട്ട​ത്.

    ഭ​ക്ഷ​ണ​ത്തി​നു വേ​ണ്ടി​യു​ള്ള യു​ദ്ധം

    ചി​ല സ​മ​യ​ങ്ങ​ളി​ൽ ബോം​ബു​ക​ൾ വ​ർ​ഷി​ക്കാ​ന​ല്ലാ​തെ​യും വി​മാ​ന​ങ്ങ​ൾ ഗ​സ്സ​യു​ടെ ആ​കാ​ശ​ത്ത് വ​ട്ട​മി​ട്ടു പ​റ​ക്കും. അ​വ​യി​ൽ​നി​ന്ന് ഭ​ക്ഷ​ണ​വു​മാ​യി പാ​ര​ച്യൂ​ട്ടു​ക​ൾ താ​ഴേ​ക്കു വി​ട​ർ​ന്നു​വ​രും. പ​തി​നാ​യി​ര​ക്ക​ണ​ക്കി​നാ​ളു​ക​ൾ വി​ശ​ന്നു​വ​ല​യു​ന്നി​ട​ത്ത് പ​ത്തോ നൂ​റോ പേ​ർ​ക്കു​മാ​ത്ര​മു​ള്ള ഭ​ക്ഷ​ണം. ആ ​പാ​ര​ച്യൂ​ട്ടു​ക​ളി​ൽ​നി​ന്ന് ഭ​ക്ഷ​ണ​പ്പൊ​തി​ക​ൾ താ​ഴേ​ക്കു പ​തി​ക്കു​മ്പോ​ൾ അ​തി​നു​വേ​ണ്ടി​യു​ള്ള മ​റ്റൊ​രു യു​ദ്ധം ഭൂ​മി​യി​ൽ പൊ​ട്ടി​പ്പു​റ​പ്പെ​ടും. ആ ​യു​ദ്ധ​ത്തി​ലും കു​റെ പേ​ർ മ​രി​ക്കും. ചി​ല സ​മ​യ​ങ്ങ​ളി​ൽ പാ​ര​ച്യൂ​ട്ടു​ക​ളു​ടെ ച​ര​ടു​ക​ൾ പൊ​ട്ടി​പ്പോ​കും. ഭാ​ര​മേ​റി​യ ഭ​ക്ഷ​ണ​ച്ചാ​ക്കു​ക​ൾ ശ​ക്തി​യി​ൽ താ​ഴേ​ക്കു പ​തി​ച്ച് അ​തി​ന​ടി​യി​ൽ​പെ​ട്ടും ആ​ളു​ക​ൾ മ​രി​ക്കും.

    സ​മാ​ധാ​ന​മ​റി​യാ​ത്ത കു​ട്ടി​ക​ൾ

    ഫ​ല​സ്തീ​നി​ൽ വ​ഴി​നീ​ളെ കു​ട്ടി​ക​ളെ കാ​ണാം. സ്വ​ത​ന്ത്ര​മാ​യി അ​ല​യു​ന്ന കു​ട്ടി​ക​ൾ. യു​ദ്ധം എ​ന്താ​ണെ​ന്നും അ​തി​ന്റെ കെ​ടു​തി​ക​ളെ​ന്താ​ണെ​ന്നും ആ ​കു​ട്ടി​ക​ൾ​ക്ക് അ​റി​യി​ല്ല. അ​വ​രു​ടെ ഓ​ർ​മ​യി​ലും അ​റി​വി​ലും അ​വ​ർ ജ​നി​ച്ച നാ​ടി​ങ്ങ​നെ​യാ​ണ്. സ​മാ​ധാ​ന​മെ​ന്തെ​ന്ന് അ​വ​ർ​ക്ക് തി​രി​ച്ച​റി​യാ​നാ​യി​ട്ടേ​യി​ല്ല.

    അ​വ​ർ ക​ണ്ട ഏ​ക​ലോ​കം യു​ദ്ധ​ത്തി​ന്‍റെ വ​ല​യി​ല​ക​പ്പെ​ട്ട ഫ​ല​സ്‌​തീ​ൻ മാ​ത്ര​മാ​ണ്. ആ​ളു​ക​ൾ തി​ങ്ങി​ത്താ​മ​സി​ക്കു​ന്ന ടെ​ന്‍റു​ക​ളി​ൽ​നി​ന്ന് ഇ​റ​ങ്ങി അ​ല​യു​ന്ന​വ​രാ​യി​രി​ക്കും ഇ​ത്. പ​ല​പ്പോ​ഴും ആ ​യാ​ത്ര​ക​ളൊ​ക്കെ അ​വ​സാ​നി​ക്കു​ക ഭ​ക്ഷ​ണ വി​ത​ര​ണ കേ​ന്ദ്ര​ങ്ങ​ൾ​ക്ക​ടു​ത്താ​ണ്. അ​ങ്ങ​നെ ഭ​ക്ഷ​ണ​വി​ത​ര​ണ കേ​ന്ദ്ര​ങ്ങ​ൾ​ക്കു മു​ന്നി​ലെ ക​ലാ​പ​ങ്ങ​ളി​ലേ​ക്ക് കു​രു​ന്നു​ജീ​വ​നു​ക​ൾ എ​ടു​ത്തെ​റി​യ​പ്പെ​ടു​ന്നു.

    ഐ​ക്യ​രാ​ഷ്ട്ര സ​ഭ​യു​ടെ എ​മ​ർ​ജ​ൻ​സി മെ​ഡി​ക്ക​ൽ ടീ​മി​ന് ഭാ​ഗ​മാ​യി 40ഓ​ളം സം​ഘ​ർ​ഷ​ഭ​രി​ത രാ​ജ്യ​ങ്ങ​ളി​ൽ ഡോ. ​എ​സ്.​എ​സ്. സ​ന്തോ​ഷ് കു​മാ​ർ സേ​വ​ന​മ​നു​ഷ്ഠി​ച്ചി​ട്ടു​ണ്ട്. ഈ ​യാ​ത്ര​ക​ളി​ൽ കാ​ണു​ന്ന ക​ര​ള​ലി​യി​പ്പി​ക്കു​ന്ന ദൃ​ശ്യ​ങ്ങ​ളാ​ണ് യു​ദ്ധ​വി​രു​ദ്ധ ബോ​ധ​വ​ത്ക​ര​ണം എ​ന്ന് ദൗ​ത്യ​ത്തി​ലേ​ക്ക് അ​ദ്ദേ​ഹം നീ​ങ്ങു​ന്ന​ത്. സം​ഘ​ർ​ഷ​ഭൂ​മി​ക​ളി​ൽ മാ​ധ്യ​മ​ങ്ങ​ളു​ടെ ക​ൺ​മു​ന്നി​ൽ​നി​ന്ന് മ​റ​ച്ചു​വെ​ക്ക​പ്പെ​ട്ടു​ന്ന നി​സ്സ​ഹാ​യ​രാ​യ മ​നു​ഷ്യ​രു​ടെ നോ​വു​ക​ൾ പു​റം​ലോ​ക​ത്തെ അ​റി​യി​ക്കു​ന്ന​തി​നാ​യി എ​ഴു​തി​യും ഫോ​ട്ടോ എ​ടു​ത്തു​മാ​ണ് തു​ട​ക്കം. പി​ന്നീ​ടാ​ണ് ഫോ​ട്ടോ​ക​ൾ ലാ​മി​നേ​റ്റ് ചെ​യ്ത്, ആ​ളു​ക​ളു​മാ​യി സം​വ​ദി​ക്കു​ന്ന കു​റി​പ്പു​ക​ൾ ത​യാ​റാ​ക്കി ചി​ത്ര പ്ര​ദ​ർ​ശ​നം ന​ട​ക്കാ​ൻ ആ​രം​ഭി​ച്ച​ത്. നേ​ര​ത്തേ​യും പ​ല സം​ഘ​ർ​ഷ ഭൂ​മി​ക​ളി​ൽ​നി​ന്നും തി​രി​ച്ചെ​ത്തു​മ്പോ​ൾ യു​ദ്ധ​ക്കെ​ടു​തി​ക​ളു​ടെ ആ​ഴം ജ​ന​ങ്ങ​ളെ അ​റി​ക്കു​ന്ന​തി​ന് ചി​ത്ര​പ്ര​ദ​ർ​ശ​നം ന​ട​ത്തി​യി​രു​ന്നു. ഗ​സ്സ​യി​ലെ ചി​ത്ര​ങ്ങ​ൾ കോ​ഴി​ക്കോ​ട്ട് പ്ര​ദ​ർ​ശി​പ്പി​ച്ചു. മ​റ്റി​ട​ങ്ങ​ളി​ലും ന​ട​ക്കാ​നി​രി​ക്കു​ന്നു.

    പ്ര​ത്യ​ക്ഷ​ത്തി​ൽ ത​ന്നെ വം​ശ​ഹ​ത്യ​യാ​ണെ​ന്ന​താ​ണ് മ​റ്റ് യു​ദ്ധ​ഭൂ​മി​ക​ളി​ൽ​നി​ന്ന് ഗ​സ്സ​യെ വ്യ​ത്യ​സ്ത​മാ​ക്കു​ന്ന​തെ​ന്ന് ഡോ. ​എ​സ്.​എ​സ്. സ​ന്തോ​ഷ് കു​മാ​ർ പ​റ​യു​ന്നു. മ​റ്റി​ട​ങ്ങ​ളി​ൽ ഇ​രു​ട്ടി​ന്‍റെ മ​റ​വി​ലാ​ണ് ആ​ക്ര​മ​ണ​ങ്ങ​ൾ കൂ​ടു​ത​ൽ ന​ട​ക്കു​ന്ന​തെ​ങ്കി​ൽ ഗ​സ്സ​യി​ൽ പ​ട്ടാ​പ്പ​ക​ൽ മു​ന്ന​റി​യി​പ്പു​ന​ൽ​കി അ​വ​കാ​ശ​വാ​ദം ഉ​ന്ന​യി​ച്ചാ​ണ് ആ​ക്ര​മ​ണ​ങ്ങ​ൾ ന​ട​ക്കു​ന്ന​ത്. ബോം​ബു​വീ​ണ് മ​രി​ക്കു​ന്ന​തി​ന്‍റെ മൂ​ന്നു​നാ​ല് ഇ​ര​ട്ടി​യാ​ണ് ഭ​ക്ഷ​ണ​വും ശു​ദ്ധ​ജ​ല​വും മ​രു​ന്നും ല​ഭി​ക്കാ​തെ മ​രി​ക്കു​ന്ന​ത്. ശി​ശു​മ​ര​ണ​നി​ര​ക്ക് 50 ശ​ത​മാ​ന​ത്തോ​ള​മാ​ണ്.

    തി​രു​വ​ന്ത​പു​രം മെ​ഡി​ക്ക​ൽ കോ​ള​ജി​ൽ പ്രാ​ക്ടീ​സ് ചെ​യ്തി​രു​ന്ന ഡോ. ​സ​ന്തോ​ഷ് കു​മാ​ർ നാ​ലു വ​ർ​ഷ​മാ​യി സ​ർ​ക്കാ​ർ സ​ർ​വി​സി​ൽ​നി​ന്ന് അ​വ​ധി​യെ​ടു​ത്ത് യു​ക്രെ​യ്നി​ലും ഗ​സ്സ​യി​ലും യു.​എ​ന്നി​ന്റെ ​േപ്രാ​ജ​ക്ട് ഹോ​പ്പി​ന്റെ ഡ​യ​റ​ക്ട​റാ​യി സേ​വ​ന​മ​നു​ഷ്ഠി​ക്കു​ക​യാ​ണ്.

    The last sky
