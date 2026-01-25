Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    ഷാ​ജി, സി​യെം​പ്രെ സെ​റാ​സ് റെ​ക്കോ​ഡ​ഡോ

    Posted On date_range 25 Jan 2026 1:16 PM IST
    Updated On date_range 25 Jan 2026 1:16 PM IST

    അ​ർ​ജ​ന്റീ​ന​യി​ൽ​നി​ന്നു​ള്ള പ്ര​ശ​സ്ത ലാ​റ്റി​ന​മേ​രി​ക്ക​ൻ ഫി​ലിം ക്യു​റേ​റ്റ​ർ ഫെ​ർ​ണാ​ണ്ടോ ബ്ര​ന്ന​ർ ഒ​രു മ​ല​യാ​ളി​യു​മാ​യു​ള്ള ത​ന്റെ ആ​ത്മ​ബ​ന്ധ​ത്തെ കു​റി​ച്ച് സം​സാ​രി​ക്കുകയാണ്...

    ഷാ​ജി, സി​യെം​പ്രെ സെ​റാ​സ് റെ​ക്കോ​ഡ​ഡോ
    ഫെ​ർ​ണാ​ണ്ടോ

    ബ്ര​ന്ന​ർ

    By
    ഇ.പി. ഷെഫീഖ്
    ‘ല ​വി​ദ സി​ൻ അ​മി​ഗോ​സ് നൊ ​മെ​രെ​ചെ ലാ ​പെ​ന’ -സ്പാ​നി​ഷി​ലെ ഈ ​ചൊ​ല്ലോ​ടു​കൂ​ടി​യാ​ണ് അ​ർ​ജ​ന്റീ​ന​യി​ൽ​നി​ന്നു​ള്ള പ്ര​ശ​സ്ത ലാ​റ്റി​ന​മേ​രി​ക്ക​ൻ ഫി​ലിം ക്യു​റേ​റ്റ​ർ ഫെ​ർ​ണാ​ണ്ടോ ബ്ര​ന്ന​ർ ഒ​രു മ​ല​യാ​ളി​യു​മാ​യു​ള്ള ത​ന്റെ ആ​ത്മ​ബ​ന്ധ​ത്തെ കു​റി​ച്ച് സം​സാ​രി​ച്ച് തു​ട​ങ്ങി​യ​ത്. ‘സു​ഹൃ​ത്തു​ക്ക​ളി​ല്ലാ​ത്ത ജീ​വി​തം അ​ർ​ഥ​ശൂ​ന്യ​മാ​ണ്’ എ​ന്നാ​ണ് ഈ ​ചൊ​ല്ലി​ന്റെ അ​ർ​ഥം. ലോ​ക​മെ​മ്പാ​ടു​മു​ള്ള സൗ​ഹൃ​ദ​ങ്ങ​ളെ എ​ന്നും നെ​ഞ്ചോ​ടു​ചേ​ർ​ക്കു​ന്ന ബ്ര​ന്ന​റു​ടെ മ​ല​യാ​ളി സു​ഹൃ​ത്ത് ഇ​ന്ന് ന​മു​ക്കൊ​പ്പ​മി​ല്ല. ലോ​ക സി​നി​മാ തി​ര​ശ്ശീ​ല​യി​ൽ മ​ല​യാ​ള​ത്തി​ന്റെ ഫ്രെ​യ്മു​ക​ൾ​ക്ക് മേ​ൽ​വി​ലാ​സ​മൊ​രു​ക്കി കൊ​ടു​ത്ത വി​ഖ്യാ​ത ച​ല​ച്ചി​ത്ര​കാ​ര​ൻ ഷാ​ജി എ​ൻ. ക​രു​ൺ ആ​ണ് ആ ​സു​ഹൃ​ത്ത്. ‘വ​ള​രെ കു​റ​ച്ചു​നാ​ള​ത്തെ സൗ​ഹൃ​ദ​മേ ഞാ​നും ഷാ​ജി​യും ത​മ്മി​ൽ ഉ​ണ്ടാ​യി​രു​ന്നു​ള്ളൂ. പ​ക്ഷേ, സി​നി​മ ഞ​ങ്ങ​ളെ ആ​ത്മ​ബ​ന്ധ​ത്തി​ലാ​ക്കി​യെ​ന്നു ത​ന്നെ പ​റ​യാം. ച​ല​ച്ചി​ത്ര മേ​ഖ​ല​യി​ലെ ഉ​ന്ന​തി​യി​ൽ നി​ൽ​ക്കു​മ്പോ​ഴും സം​സാ​ര​ത്തി​ലും പെ​രു​മാ​റ്റ​ത്തി​ലും അ​ദ്ദേ​ഹം പു​ല​ർ​ത്തി​യി​രു​ന്ന ലാ​ളി​ത്യ​മാ​ണ് എ​ന്നെ സ്പ​ർ​ശി​ച്ച​ത്. എ​ന്റെ മൂ​ന്നാ​മ​ത്തെ കേ​ര​ള സ​ന്ദ​ർ​ശ​ന​മാ​ണി​ത്. ഇ​തി​നു​മു​മ്പ് ര​ണ്ടു​ത​വ​ണ വ​ന്ന​പ്പോ​ഴും ഷാ​ജി ഉ​ണ്ടാ​യി​രു​ന്നു. ജെ.​സി. ദാ​നി​യേ​ൽ പു​ര​സ്കാ​രം ഏ​റ്റു​വാ​ങ്ങു​ന്ന ചി​ത്രം ക​ണ്ട​പ്പോ​ഴാ​ണ് അ​ദ്ദേ​ഹ​ത്തി​ന്റെ ആ​രോ​ഗ്യ​നി​ല ഇ​ത്ര​ത്തോ​ളം വ​ഷ​ളാ​യെ​ന്ന് അ​റി​യു​ന്ന​ത്. അ​ദ്ദേ​ഹ​വു​മാ​യി ന​ട​ത്തി​യ ച​ർ​ച്ച​ക​ളും യാ​ത്ര​ക​ളും ഒ​രു​മി​ച്ച് ഭ​ക്ഷ​ണം ക​ഴി​ച്ച​തു​മെ​ല്ലാം വ​ല്ലാ​തെ മി​സ് ചെ​യ്യു​ന്നു​ണ്ട്.’ -സു​ഹൃ​ത്തി​ന്റെ ഓ​ർ​മ​യി​ൽ ഒ​രു നി​മി​ഷം ബ്ര​ന്ന​ർ മൗ​ന​ത്തി​ലാ​ണ്ടു.

    ബ്രന്നറും മൊളിനയും

    (1995ലെ ചിത്രം)

    ‘മ​നു​ഷ്യ​ജീ​വി​ത​ങ്ങ​ളെ​യും അ​തി​ലെ അ​ഭി​വാ​ഞ്ഛ​ക​ളെ​യും ദുഃ​ഖ​ത്തെ​യും ക​ഷ്ട​പ്പാ​ടി​നെ​യു​മൊ​ക്കെ ചി​ത്രീ​ക​രി​ക്കു​ന്ന​തി​ന് നി​റം, പ്ര​കൃ​തി, നി​ഴ​ലു​ക​ൾ എ​ന്നി​വ​യു​ടെ അ​ന​ന്ത സാ​ധ്യ​ത​ക​ൾ ഉ​പ​യോ​ഗി​ച്ച ച​ല​ച്ചി​ത്ര​കാ​ര​നാ​ണ് ഷാ​ജി എ​ൻ. ക​രു​ൺ. സി​നി​മ​യോ​ടു​ള്ള അ​ദ്ദേ​ഹ​ത്തി​ന്റെ ദ​ർ​ശ​ന​വും സ​മ​ർ​പ്പ​ണ​വും ഏ​റെ പേ​ർ​ക്ക് പ്ര​ചോ​ദ​ന​മാ​യ​താ​ണ്. സി​നി​മ​യു​ള്ള കാ​ല​ത്തോ​ളം ആ ​വെ​ളി​ച്ചം നി​ല​നി​ൽ​ക്കും’ -

    ഷാ​ജി എ​ൻ. ക​രു​ണി​നെ അ​നു​സ്മ​രി​ച്ച് സ്പാ​നി​ഷ് വെ​ബ്സൈ​റ്റാ​യ https://www.escribiendocine.comൽ ​ബ്ര​ന്ന​ർ എ​ഴു​തി. ‘ആ ​ലേ​ഖ​നം വാ​യി​ച്ച് ഷാ​ജി​യെ കു​റി​ച്ച്, അ​ദ്ദേ​ഹ​ത്തി​ന്റെ സി​നി​മ​ക​ളെ കു​റി​ച്ച് അ​റി​യാ​ൻ നി​ര​വ​ധി ലാ​റ്റി​ന​മേ​രി​ക്ക​ൻ ച​ല​ച്ചി​ത്ര പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ക​ർ എ​ന്നെ ബ​ന്ധ​പ്പെ​ട്ടി​രു​ന്നു. അ​തി​ൽ ഞാ​ൻ പ​രാ​മ​ർ​ശി​ച്ച ഷാ​ജി​യു​ടെ വ​ർ​ക്കു​ക​ൾ ക​ണ്ട​ശേ​ഷം ഇ​ന്ത്യ​ൻ സി​നി​മ​യെ കു​റി​ച്ചു​ള്ള ധാ​ര​ണ ത​ന്നെ മാ​റി​യെ​ന്ന് പ​റ​ഞ്ഞ​വ​രു​ണ്ട്. ലാ​റ്റി​ന​മേ​രി​ക്ക​ൻ സി​നി​മ​ക​ളെ കു​റി​ച്ചു​ള്ള ഷാ​ജി​യു​ടെ നി​രീ​ക്ഷ​ണം അ​ത്ഭു​ത​പ്പെ​ടു​ത്തു​ന്ന​താ​യി​രു​ന്നു. ഇ​ന്ത്യ​ൻ സി​നി​മ​ക​ളെ ലാ​റ്റി​ന​മേ​രി​ക്ക​ൻ ച​ല​ച്ചി​ത്ര പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ക​ർ ഇ​ത്ര​യും ആ​ഴ​ത്തി​ൽ പ​ഠി​ച്ചി​ട്ടി​ല്ല​ല്ലോ​യെ​ന്ന് ഞാ​ൻ വി​സ്മ​യ​പ്പെ​ടു​ക​യും ചെ​യ്തി​ട്ടു​ണ്ട്’ -ബ്ര​ന്ന​ർ പ​റ​യു​ന്നു.

    ബ്രന്നറും മൊളിനയും 2025ലെ ഐ.എഫ്.എഫ്കെയിൽ

    2023ലെ ​ഐ.​എ​ഫ്.​എ​ഫ്.​കെ കാ​ല​ത്താ​ണ് ബ്ര​ന്ന​റും ആ ​മേ​ള​യി​ലെ ജ​ന​റ​ൽ ഫി​ലിം ക്യു​റേ​റ്റ​ർ ഗോ​ൾ​ഡ സെ​ല്ല​വു​മൊ​ക്കെ ഷാ​ജി എ​ൻ. ക​രു​ണു​മാ​യു​ള്ള സൗ​ഹൃ​ദം ശ​ക്ത​മാ​ക്കു​ന്ന​ത്. മോ​ഹ​ൻ​ലാ​ലു​മാ​യി വീ​ണ്ടും ഒ​ന്നി​ക്കാ​നി​രു​ന്ന ‘ഗാ​ഥ’ (ടി. ​പ​ദ്മ​നാ​ഭ​ന്റെ ‘ക​ട​ലി’​ന്റെ ച​ല​ച്ചി​ത്രാ​വി​ഷ്കാ​രം) എ​ന്ന സി​നി​മ ന​ട​ക്കാ​തെ പോ​യ​തി​നെ കു​റി​ച്ചും പോ​ള​ണ്ട് സം​ഗീ​ത​കാ​ര​ൻ സ്ബി​ഗ്ന്യു പ്രൈ​സ്ന​റു​മാ​യി അ​ത് സം​ബ​ന്ധി​ച്ച ച​ർ​ച്ച​ക​ൾ ന​ട​ത്തി​യ​തി​നെ കു​റി​ച്ചും അ​ർ​ജ​ന്റീ​നി​യ​ൻ സം​വി​ധാ​യ​ക​ൻ ഹെ​ക്ട​ർ ബാ​ബെ​ൻ​കോ​യു​മാ​യി സ​ഹ​ക​രി​ച്ച് പ്ര​വ​ർ​ത്തി​ച്ച നാ​ളു​ക​ളെ കു​റി​ച്ചു​മൊ​ക്കെ അ​ന്ന് അ​ദ്ദേ​ഹം വാ​ചാ​ല​നാ​യ കാ​ര്യ​വും ബ്ര​ന്ന​ർ ഓ​ർ​ത്തെ​ടു​ത്തു. ‘സി​നി​മ​യാ​യി​രു​ന്നു അ​ദ്ദേ​ഹ​ത്തി​ന്റെ ജീ​വ​ൻ. ഓ​രോ ശ്വാ​സ​വും സി​നി​മ​ക്കാ​യി അ​ർ​പ്പി​ച്ച ച​ല​ച്ചി​ത്ര​കാ​ര​നാ​ണ്. ഷാ​ജി, സി​യെം​പ്രെ സെ​റാ​സ് റെ​ക്കോ​ഡാ​ഡോ’ -സി​നി​മ​യു​ള്ള കാ​ല​ത്തോ​ളം ഷാ​ജി ഓ​ർ​മി​ക്ക​പ്പെ​ടു​മെ​ന്ന് അ​ടി​വ​ര​യി​ടു​ന്നു ബ്ര​ന്ന​ർ.

    എ​റെ​സ് മി ​മെ​ഹോ​ർ അ​മി​ഗ

    ഇ​ത്ത​വ​ണ ഐ.​എ​ഫ്.​എ​ഫ്.​കെ​യു​ടെ മു​പ്പ​താം പ​തി​പ്പി​ൽ ബ്ര​ന്ന​റി​നെ കാ​ത്തി​രു​ന്ന​ത് 30 വ​ർ​ഷ​ത്തി​നു ശേ​ഷ​മു​ള്ള ഒ​ര​പൂ​ർ​വ സ്നേ​ഹ​സം​ഗ​മ​മാ​യി​രു​ന്നു. മൂ​ന്ന് പ​തി​റ്റാ​ണ്ടി​നു​ശേ​ഷ​മു​ള്ള ര​ണ്ട് സു​ഹൃ​ത്തു​ക്ക​ളു​ടെ ക​ണ്ടു​മു​ട്ട​ൽ. പ്ര​മു​ഖ സ്പാ​നി​ഷ് ന​ടി​യും ഇ​ത്ത​വ​ണ​ത്തെ ഐ.​എ​ഫ്.​എ​ഫ്.​കെ ജൂ​റി അം​ഗ​വു​മാ​യ എ​യ്ഞ്ച​ല മൊ​ളി​ന​യു​മാ​യു​ള്ള സൗ​ഹൃ​ദം പു​തു​ക്ക​ലി​നും തി​രു​വ​ന​ന്ത​പു​രം വേ​ദി​യാ​യി. 1995ൽ ​സ്പാ​നി​ഷ് ന​ഗ​ര​മാ​യ ഡൊ​ണോ​സ്റ്റി​യ-​സാ​ൻ സെ​ബാ​സ്റ്റ്യ​നി​ൽ ന​ട​ക്കു​ന്ന സാ​ൻ സെ​ബാ​സ്റ്റ്യ​ൻ ച​ല​ച്ചി​ത്ര മേ​ള​യു​ടെ 43ാം പ​തി​പ്പി​ലാ​ണ് ഇ​വ​ർ ഇ​തി​നു മു​മ്പ് ക​ണ്ട​ത്. അ​ന്ന് സി​നി​മാ നി​രൂ​പ​ക​നും മാ​ധ്യ​മ​പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ക​നു​മാ​യി​രു​ന്നു ബ്ര​ന്ന​ർ. ഒ​രു അ​ഭി​മു​ഖ​ത്തി​ലൂ​ടെ​യാ​ണ് ഇ​രു​വ​രും സു​ഹൃ​ത്തു​ക്ക​ളാ​കു​ന്ന​ത്.

    മൊ​ളി​ന വ​രു​ന്ന​ത​റി​ഞ്ഞ് അ​ന്നെ​ടു​ത്ത അ​വ​രു​ടെ മ​നോ​ഹ​ര ചി​ത്ര​ങ്ങ​ളു​മാ​യി​ട്ടാ​ണ് ബ്ര​ന്ന​ർ തി​രു​വ​ന​ന്ത​പു​ര​ത്തേ​ക്ക് വി​മാ​നം ക​യ​റി​യ​ത്. ആ ​ഫോ​ട്ടോ​ക​ൾ ക​ണ്ട​പ്പോ​ൾ മൊ​ളി​ന​ക്കും ഏ​റെ സ​ന്തോ​ഷം. ‘ഏ​റെ ഹൃ​ദ്യ​മാ​യി​രു​ന്നു ഈ ​കൂ​ടി​ക്കാ​ഴ്ച. ഞ​ങ്ങ​ൾ ഇ​രു​വ​രും 30 വ​ർ​ഷം പി​ന്നി​ലേ​ക്ക് പോ​യി. സാ​ൻ സെ​ബാ​സ്റ്റ്യ​ൻ മേ​ള​ക്കു​ശേ​ഷം ഞ​ങ്ങ​ൾ ര​ണ്ടാ​ൾ​ക്കും ഒ​രു​മി​ച്ചൊ​രു ഫി​ലിം ഫെ​സ്റ്റി​വ​ലി​ൽ പ​ങ്കെ​ടു​ക്കാ​ൻ ക​ഴി​ഞ്ഞി​രു​ന്നി​ല്ല. എ​ങ്കി​ലും സൗ​ഹൃ​ദം നി​ല​നി​ന്നി​രു​ന്നു. മൊ​ളി​ന​യു​ടെ ക​രി​യ​റി​ലെ ഉ​യ​ർ​ച്ച​താ​ഴ്ച​ക​ളും നേ​ട്ട​ങ്ങ​ളു​മൊ​ക്കെ അ​റി​യു​ക​യും വി​ല​യി​രു​ത്തു​ക​യും ചെ​യ്യു​ന്നു​മു​ണ്ടാ​യി​രു​ന്നു. എ​ങ്കി​ലും മ​റ്റൊ​രു ഭൂ​ഖ​ണ്ഡ​ത്തി​ലെ, ഞ​ങ്ങ​ൾ​ക്ക് അ​ജ്ഞാ​ത​മാ​യ ഭാ​ഷ​യും സം​സ്കാ​ര​വു​മു​ള്ളൊ​രു ദേ​ശ​ത്തെ കൂ​ടി​ക്കാ​ഴ്ച ഒ​രു പ്ര​ത്യേ​ക അ​നു​ഭ​വ​മാ​യി’ -പ്രി​യ സ്നേ​ഹി​ത​യെ നേ​രി​ൽ ക​ണ്ട സ​ന്തോ​ഷം ബ്ര​ന്ന​ർ പ​ങ്കു​വെ​ച്ചു. 30 കൊ​ല്ലം മു​മ്പ് താ​ൻ പ​ക​ർ​ത്തി​യ മൊ​ളി​ന​യു​ടെ ഫോ​ട്ടോ​യും ബ്ര​ന്ന​ർ സ​മ്മാ​നി​ച്ചു. മൂ​ന്ന് പ​തി​റ്റാ​ണ്ട​ത്തെ സൗ​ഹൃ​ദ​കാ​ലം ആ ​ഫോ​ട്ടോ​യി​ൽ ഇ​ങ്ങ​നെ​യെ​ഴു​തി -എ​യ്ഞ്ച​ല, എ​റെ​സ് മി ​മെ​ഹോ​ർ അ​മി​ഗ (എ​യ്ഞ്ച​ല, നീ ​എ​ന്റെ അ​ടു​ത്ത സു​ഹൃ​ത്താ​ണ്).

    ‘എ​ൻ​സോ’ എ​പി​സോ​ഡ്

    തി​രു​വ​ന​ന്ത​പു​ര​ത്തെ ബ്ര​ന്ന​റി​ന്റെ മ​റ്റൊ​രു അ​പ്ര​തീ​ക്ഷി​ത സൗ​ഹൃ​ദ​മാ​യി​രു​ന്നു ‘എ​ൻ​സോ’​യു​മാ​യു​ള്ള​ത്. ഐ.​എ​ഫ്.​എ​ഫ്.​കെ രാ​ത്രി​ക​ളി​ലൊ​ന്നി​ൽ മേ​ള​യു​ടെ മു​ഖ്യ വേ​ദി​യാ​യ ടാ​ഗോ​ർ തി​യ​റ്റ​റി​ന് മു​ന്നി​ലെ റോ​ഡി​ൽ​നി​ന്ന് ര​ണ്ട് ഡെ​ലി​ഗേ​റ്റു​ക​ൾ​ക്ക് കി​ട്ടി​യ സു​ന്ദ​ര​ൻ പൂ​ച്ച​ക്കു​ട്ടി​യാ​ണ് എ​ൻ​സോ. അ​വ​ര​തി​നെ മീ​ഡി​യ സെ​ല്ലി​ലെ മാ​ധ്യ​മ വി​ദ്യാ​ർ​ഥി ന​വ​നീ​തി​ന് കൈ​മാ​റി. വൈ​കാ​തെ മീ​ഡി​യ സെ​ല്ലി​ലെ 15ഓ​ളം വ​രു​ന്ന വ​ള​ന്റി​യ​ർ​മാ​രു​ടെ ചെ​ല്ല​ക്കു​ട്ടി​യാ​യി മാ​റി ഈ ​പൂ​ച്ച​ക്കു​ട്ടി. ച​ല​ച്ചി​ത്ര മേ​ള​ക്കി​ടെ ല​ഭി​ച്ച പൂ​ച്ച​ക്കു​ഞ്ഞാ​യ​തു​കൊ​ണ്ട് മേ​ള​യി​ൽ പ്ര​ദ​ർ​ശി​പ്പി​ച്ച, റോ​ബി​ൻ കാ​മ്പി​ല്ലോ സം​വി​ധാ​നം ചെ​യ്ത ഫ്ര​ഞ്ച് പ​ടം ‘എ​ൻ​സോ’​യു​ടെ ഉ​ഗ്ര​ൻ പേ​രു​മി​ട്ടു. ‘ഹോം ​റൂ​ള​ർ’ എ​ന്നാ​ണ് എ​ൻ​സോ എ​ന്ന ഇ​റ്റാ​ലി​യ​ൻ വാ​ക്കി​ന്റെ അ​ർ​ഥം. അ​ങ്ങ​നെ മീ​ഡി​യ സെ​ല്ലി​ലെ റൂ​ള​റാ​യി വാ​ഴു​ന്ന എ​ൻ​സോ​യെ ബ്ര​ന്ന​റി​നും ന​ന്നാ​യി ബോ​ധി​ച്ചു. ഇ​ട​ക്ക് മീ​ഡി​യ സെ​ല്ലി​ലെ​ത്തി പൂ​ച്ച​ക്കു​ഞ്ഞി​നെ ക​ളി​പ്പി​ക്കു​ന്ന ബ്ര​ന്ന​റും മേ​ള​യി​ലെ കൗ​തു​ക​ക്കാ​ഴ്ച​യാ​യി. വ​ള​ന്റി​യ​ർ​മാ​ർ മൃ​ഗ​സ്നേ​ഹി​ക​ളു​മാ​യി ബ​ന്ധ​പ്പെ​ട്ട് പൂ​ച്ച​ക്കു​ഞ്ഞി​നെ ദ​ത്ത് ന​ൽ​കാ​ൻ തീ​രു​മാ​നി​ച്ച​തോ​ടെ തി​രു​മ​ല​യി​ലെ കു​ടും​ബ​മെ​ത്തി എ​ൻ​സോ​യെ കൊ​ണ്ടു​പോ​കു​ക​യും ചെ​യ്തു. ‘ഇ​നി എ​ൻ​സോ ആ ​വീ​ട്ടി​ലെ ഹോം ​റൂ​ള​ർ ആ​ക​ട്ടെ’ - ഇ​ത​റി​ഞ്ഞ ബ്ര​ന്ന​റി​ന്റെ പ്ര​തി​ക​ര​ണം ഇ​താ​യി​രു​ന്നു.

    കോ​വി​ഡി​ന് ശേ​ഷം മാ​റി​യ ലോ​ക സി​നി​മ

    കോ​വി​ഡ് കാ​ല​ത്തി​നു​ശേ​ഷം ലോ​ക സി​നി​മ​യി​ൽ കാ​ര്യ​മാ​യ മാ​റ്റ​ങ്ങ​ൾ വ​ന്നി​ട്ടു​ണ്ടെ​ന്നാ​ണ് ഇ​രു കാ​ല​യ​ള​വി​ലെ​യും അ​ന്താ​രാ​ഷ്ട്ര ച​ല​ച്ചി​ത്ര മേ​ള​ക​ളി​ൽ ക്യു​റേ​റ്റ​റാ​യ അ​നു​ഭ​വ​ത്തി​ന്റെ വെ​ളി​ച്ച​ത്തി​ൽ ബ്ര​ന്ന​ർ വി​ല​യി​രു​ത്തു​ന്ന​ത്. വ​ര്‍ഷ​ങ്ങ​ള്‍ ക​ഴി​യു​ന്തോ​റും സി​നി​മ സ്വാ​ഭാ​വി​ക മാ​റ്റ​ങ്ങ​ള്‍ക്ക് വി​ധേ​യ​മാ​കാ​റു​ണ്ട്. പ​ല​തും ഗു​ണ​ക​ര​മാ​യ മാ​റ്റ​ങ്ങ​ളാ​ണ്. കോ​വി​ഡ് മ​ഹാ​മാ​രി​ക്കു​ശേ​ഷ​മു​ള്ള മാ​റ്റ​ങ്ങ​ൾ ഏ​റെ പ്ര​ക​ട​മാ​ണ്. ആ​ര്‍ക്കും പു​റ​ത്തി​റ​ങ്ങാ​ന്‍ ക​ഴി​യാ​തി​രു​ന്ന സാ​ഹ​ച​ര്യ​വും സി​നി​മ​ക​ളു​ണ്ടാ​കു​ന്ന​തി​നെ ത​ട​സ്സ​പ്പെ​ടു​ത്തി​യി​ല്ല. ലോ​ക​ത്ത് കോ​വി​ഡ് വ​ലി​യ പ്ര​തി​സ​ന്ധി സൃ​ഷ്ടി​ച്ചെ​ങ്കി​ലും സി​നി​മ​ക്ക് ഗു​ണ​ക​ര​മാ​യ മാ​റ്റ​ങ്ങ​ളാ​ണു​ണ്ടാ​യ​ത്. ക​ലാ​മൂ​ല്യ​മു​ള്ള മി​ക​ച്ച സി​നി​മ​ക​ള്‍ ചെ​ല​വു കു​റ​ച്ച് നി​ർ​മി​ക്കാ​ൻ ക​ഴി​യു​മെ​ന്ന് കോ​വി​ഡ് കാ​ലം തെ​ളി​യി​ച്ചു. തി​യ​റ്റ​റു​ക​ളി​ല്‍നി​ന്നും കൈ​യി​ലു​ള്ള മൊ​ബൈ​ല്‍ ഫോ​ണി​ലേ​ക്കും സ്വീ​ക​ര​ണ മു​റി​യി​ലെ ടി.​വി​ക​ളി​ലേ​ക്കും ലോ​ക സി​നി​മ വ​ന്നു. പ​ല​പ്പോ​ഴും ഒ​രു രാ​ജ്യ​ത്തെ സി​നി​മ ആ ​രാ​ജ്യ​ത്തെ തി​യ​റ്റ​റു​ക​ളി​ല്‍ മാ​ത്രം പ്ര​ദ​ര്‍ശി​പ്പി​ച്ചി​രു​ന്ന​താ​ണ്. എ​ന്നാ​ല്‍ കോ​വി​ഡ് കാ​ല​ത്ത് ഒ.​ടി.​ടി പ്ലാ​റ്റ് ഫോ​മു​ക​ള്‍ സ​ജീ​വ​മാ​യി. ഇ​തോ​ടെ എ​വി​ടെ ഇ​രു​ന്നും എ​വി​ട​ത്തെ​യും സി​നി​മ​ക​ള്‍ കാ​ണാ​ന്‍ ക​ഴി​യു​ക​യും ചെ​യ്തു. ഇ​പ്പോ​ഴും അ​ത് തു​ട​രു​ക​യാ​ണ്.

    എ​ല്ലാ​ക്കാ​ല​ത്തും ഇ​ത്ത​രം പു​തി​യ പ്ര​വ​ണ​ത​ക​ൾ ത​ന്നെ​യാ​ണ് സി​നി​മ​യെ മു​ന്നോ​ട്ട് ന​യി​ച്ചി​ട്ടു​ള്ള​ത്. ആ​വി​ഷ്കാ​ര​ത്തി​ലും അ​വ​ത​ര​ണ​ത്തി​ലും പ്ര​മേ​യ​ത്തി​ലു​മൊ​ക്കെ പു​തി​യ സ​മീ​പ​ന​ങ്ങ​ള്‍ വ​രു​ന്ന​ത് സി​നി​ക്ക് ഗു​ണ​മേ ചെ​യ്യൂ. പു​തി​യ പു​തി​യ സ​മീ​പ​ന​ങ്ങ​ള്‍ വ​ര​ട്ടെ. സി​നി​മ വ​ള​ര​ട്ടെ.

    ഓ​രോ കാ​ല​ഘ​ട്ട​ത്തി​ലും പു​തി​യ സാ​ങ്കേ​തി​ക വി​ദ്യ​ക​ള്‍ സി​നി​മ​ക്കാ​യി സൃ​ഷ്ടി​ക്ക​പ്പെ​ടു​ന്നു​ണ്ട്. ചെ​ല​വ് കു​റ​ക്കാ​നും സ​മ​യം ലാ​ഭി​ക്കാ​നു​മൊ​ക്കെ ക​ഴി​യു​ന്ന​വ. പു​തി​യ സാ​ങ്കേ​തി​ക​വി​ദ്യ ഉ​പ​യോ​ഗി​ക്കു​മ്പോ​ള്‍ ക​ലാ​മേ​ന്മ​യും സ്വാ​ഭാ​വി​ക​ത്വ​വും ന​ഷ്ട​മാ​കാ​തെ നോ​ക്ക​ണം. സൃ​ഷ്ടി​പ​ര​മാ​യ ക​ഴി​വി​നെ അ​ത് മ​റി​ക​ട​ക്ക​രു​ത്. കൃ​ത്രി​മ​ത്വം സി​നി​മ​യെ ന​ശി​പ്പി​ക്കും. ചെ​റി​യൊ​രു കാ​ല​യ​ള​വി​ല്‍ മേ​ധാ​വി​ത്വം നേ​ടാ​നാ​യേ​ക്കാം. പ​ക്ഷേ, ദീ​ര്‍ഘ​കാ​ലാ​ടി​സ്ഥാ​ന​ത്തി​ല്‍ ഇ​ത് ഗു​ണ​ക​ര​മ​ല്ല. ഇ​പ്പോ​ള്‍ മൊ​ബൈ​ല്‍ ഫോ​ണു​ക​ളി​ല്‍പോ​ലും സി​നി​മ​ക​ള്‍ സൃ​ഷ്ടി​ക്ക​പ്പെ​ടു​ന്നു​ണ്ട്. പ​ക്ഷേ, സി​നി​മ​യെ​ടു​ക്കാ​ന്‍ മൊ​ബൈ​ല്‍ ഫോ​ണ്‍ മ​തി​യെ​ന്ന ചി​ന്ത​യു​ണ്ടാ​യാ​ല്‍ അ​വി​ടെ സി​നി​മ ത​ക​ര്‍ന്നു തു​ട​ങ്ങും.

    ലാ​റ്റി​ന​മേ​രി​ക്ക​ൻ സി​നി​മ​ക​ളെ പ്ര​ണ​യി​ക്കു​ന്ന കേ​ര​ളം

    സി​നി​മ, സം​ഗീ​തം, ഫു​ട്ബാ​ൾ. ലാ​റ്റി​ന​മേ​രി​ക്ക​ക്കാ​രും മ​ല​യാ​ളി​ക​ളും ത​മ്മി​ൽ ഈ ​മൂ​ന്ന് കാ​ര്യ​ങ്ങ​ളി​ലും ഇ​ഴ​പി​രി​യാ​ത്ത ഒ​രു ബ​ന്ധ​മു​ണ്ടെ​ന്ന് തോ​ന്നി​യി​ട്ടു​ണ്ട്. അ​തു മ​ന​സ്സി​ലാ​ക്കി​യാ​ണ് മെ​സ്സി വ​രേ​ണ്ട​ത് കേ​ര​ള​ത്തി​ലാ​യി​രു​ന്നെ​ന്ന് ഞാ​ൻ അ​ഭി​പ്രാ​യ​പ്പെ​ട്ട​ത്. നാ​ട്ടു​കാ​ര​നാ​യ​തി​നാ​ൽ മെ​സ്സി ഞ​ങ്ങ​ളു​ടെ ആ​വേ​ശ​മാ​ണ്, വി​കാ​ര​മാ​ണ്. സോ​ക്ക​ർ സ്നേ​ഹി​ക​ള​ല്ലാ​ത്ത ആ​രു​മി​ല്ല ഞ​ങ്ങ​ളു​ടെ നാ​ട്ടി​ൽ. അ​തി​നു സ​മാ​ന​മാ​ണ് കേ​ര​ള​ത്തി​ലെ ഫു​ട്ബാ​ൾ ആ​രാ​ധ​ക​രും. ലോ​ക​ക​പ്പ് മ​ത്സ​ര​മൊ​ക്കെ ന​ട​ക്കു​മ്പോ​ള്‍ കേ​ര​ള​ത്തി​ൽ ന​ട​ക്കു​ന്ന ആ​ഘോ​ഷ​ങ്ങ​ളെ അ​ത്ഭു​ത​ത്തോ​ടെ​യാ​ണ് കാ​ണു​ന്ന​ത്. ഞ​ങ്ങ​ളു​ടെ നാ​ട്ടി​ൽ​പോ​ലും ഇ​ത്ര​യും വ​ലി​യ ക​ട്ടൗ​ട്ടു​ക​ൾ ഉ​ണ്ടാ​കി​ല്ല. അ​ത്ര​മാ​ത്രം ആ​രാ​ധ​ന ഇ​വി​ടു​ള്ള​വ​ർ​ക്കു​ണ്ട്. അ​ങ്ങ​നെ​യു​ള്ള​വ​രെ നി​രാ​ശ​പ്പെ​ടു​ത്താ​തെ മെ​സ്സി കേ​ര​ള​ത്തി​ലേ​ക്ക് വ​രു​മെ​ന്നു ത​ന്നെ​യാ​ണ് വി​ശ്വാ​സം.

    ലാ​റ്റി​ന​മേ​രി​ക്ക​ന്‍ സി​നി​മ​ക​ളെ പ്ര​ണ​യി​ക്കു​ന്ന നി​ര​വ​ധി മ​ല​യാ​ളി​ക​ളെ ഇ​വി​ടെ കാ​ണാ​ൻ ക​ഴി​ഞ്ഞു. ഇ​പ്പോ​ൾ ലാ​റ്റി​ന​മേ​രി​ക്ക​ന്‍ സി​നി​മാ പ്ര​വ​ര്‍ത്ത​ക​ര്‍ക്കി​ട​യി​ലും കേ​ര​ള​ത്തി​നെ കു​റി​ച്ച് ന​ല്ല മ​തി​പ്പാ​ണ്. ഐ.​എ​ഫ്.​എ​ഫ്‌.​കെ​യി​ല്‍ സ്വ​ന്തം സൃ​ഷ്ടി​ക​ളെ​ത്തി​ക്കു​ന്ന​തി​നെ കു​റി​ച്ച് അ​വ​ർ സം​സാ​രി​ക്കാ​റു​ണ്ട്. അ​തി​നു​ള്ള ശ്ര​മ​ങ്ങ​ളു​ടെ ഭാ​ഗ​മാ​യി നി​ര​ന്ത​രം എ​ന്നെ ബ​ന്ധ​പ്പെ​ടാ​റു​ണ്ട്. അ​വ​ര്‍ ഇ​ന്ത്യ​ന്‍ സി​നി​മ​ക​ള്‍ കാ​ണും. പ​ഴ​യ​കാ​ല ക്ലാ​സി​ക്കു​ക​ള്‍ക്കൊ​ക്കെ അ​വി​ട​ത്തെ സി​നി​മാ​ക്കാ​ര്‍ക്കി​ട​യി​ല്‍ ന​ല്ല പ്ര​ചാ​ര​മു​ണ്ട്. ലാ​റ്റി​ന​മേ​രി​ക്ക​ന്‍ രാ​ജ്യ​ങ്ങ​ളി​ല്‍ സി​നി​മ​ക​ള്‍ക്കെ​ന്ന പോ​ലെ ഹ്ര​സ്വ​ചി​ത്ര​ങ്ങ​ള്‍ക്കും ഡോ​ക്യു​മെ​ന്റ​റി​ക​ള്‍ക്കും വ​ലി​യ സ്വീ​കാ​ര്യ​ത​യാ​ണു​ള്ള​ത്. ഇ​വി​ട​ത്തെ ഡോ​ക്യു​മെ​ന്റ​റി, ഷോ​ര്‍ട്ട് ഫി​ലിം ഫെ​സ്റ്റി​വ​ലി​ൽ ച​ല​ച്ചി​ത്ര മേ​ള​യു​ടെ​യ​ത്ര പ്ര​തി​നി​ധി​ക​ള്‍ വ​രി​ല്ലെ​ന്ന​ത് സ​ങ്ക​ട​ക​ര​മാ​ണ്.

    ഏ​ക​ദേ​ശം 50 വ​ർ​ഷം മു​മ്പ് ലാ​റ്റി​ന​മേ​രി​ക്ക​ൻ സി​നി​മ​ക​ൾ ശ​ക്ത​മാ​യ രാ​ഷ്ട്രീ​യ ആ​ശ​യ​ങ്ങ​ൾ ഉ​ൾ​ക്കൊ​ള്ളു​ന്ന​വ​യാ​യി​രു​ന്നു. പി​ന്നീ​ട് അ​വ മൂ​ർ​ച്ച കു​റ​ഞ്ഞ ഫാ​ന്റ​സി ക​ഥ​ക​ൾ​ക്ക് വ​ഴി​മാ​റി. 90ക​ളു​ടെ മ​ധ്യ​ത്തി​ൽ ആ​രം​ഭി​ച്ച നൂ​വോ സി​നെ അ​ർ​ജ​ന്റീ​നോ പ്ര​സ്ഥാ​ന​മാ​ണ് അ​ർ​ജ​ന്റീ​ന സി​നി​മ​യി​ൽ നി​ർ​ണാ​യ​ക വ​ഴി​ത്തി​രി​വാ​യ​ത്. കു​റ​ഞ്ഞ ബ​ജ​റ്റു​ക​ളെ​യും പ്ര​ഫ​ഷ​ന​ൽ അ​ല്ലാ​ത്ത അ​ഭി​നേ​താ​ക്ക​ളെ​യും സ്വീ​ക​രി​ച്ച​തി​ലൂ​ടെ പ്ര​സ്ഥാ​നം അ​ർ​ജ​ന്റീ​ന സി​നി​മ​യു​ടെ മു​ഖം ത​ന്നെ മാ​റ്റി. ആ ​ഒ​രു പ്ര​വ​ണ​ത അ​ടു​ത്തി​ടെ​യാ​യി ഇ​ന്ത്യ​ൻ സി​നി​മ​ക​ളി​ൽ പ്ര​ത്യേ​കി​ച്ച് മ​ല​യാ​ളം സി​നി​മ​യി​ൽ ക​ണ്ടു​വ​രു​ന്നു​ണ്ടെ​ന്ന​ത് ആ​ശാ​വ​ഹ​മാ​ണ്. താ​ര​ങ്ങ​ളി​ല്ലാ​ത്ത സി​നി​മ​ക​ളും ഇ​വി​ടെ ഇ​പ്പോ​ൾ സ്വീ​ക​രി​ക്ക​പ്പെ​ടു​ന്നു. മ​ല​യാ​ള സി​നി​മ​യു​ടെ ക​രു​ത്ത് ആ​ഴ​മേ​റി​യ പ്ര​മേ​യ​ങ്ങ​ളും വി​ഷ​യ വൈ​വി​ധ്യ​വു​മാ​ണ്. ഇ​ന്ത്യ​ൻ സി​നി​മ​യെ ബോ​ളി​വു​ഡ് വാ​ർ​പ്പു​മാ​തൃ​ക​യി​ൽ കാ​ണു​ന്ന​വ​ർ ഇ​ന്നും ലാ​റ്റി​ൻ അ​മേ​രി​ക്ക​ൻ രാ​ജ്യ​ങ്ങ​ളി​ലു​ണ്ട്. സു​ഗ​ന്ധ​വ്യ​ഞ്ജ​ന​ങ്ങ​ൾ, ബോ​ളി​വു​ഡ്, മ​ലി​ന​ജ​ല​മു​ള്ള സ്ഥ​ലം എ​ന്നൊ​ക്കെ ഇ​ന്ത്യ​യെ വി​ല​യി​രു​ത്തു​ന്ന​വ​ർ ഇ​ന്നു​മു​ണ്ട്. എ​ന്നാ​ൽ, ഇ​ന്ത്യ​ൻ സി​നി​മ എ​ന്താ​ണെ​ന്നും ഐ.​എ​ഫ്.​എ​ഫ്.​കെ എ​ന്താ​ണെ​ന്നു​മൊ​ക്കെ വ്യ​ക്ത​മാ​യ ധാ​ര​ണ എ​നി​ക്കു​ണ്ട്. സ​ത്യ​ജി​ത് റാ​യ്, മീ​ര നാ​യ​ർ എ​ന്നി​വ​രെ​യൊ​ക്കെ ഗൗ​ര​വ​മാ​യി കാ​ണു​ന്ന ത​ല​മു​റ അ​വി​ടെ ഉ​ണ്ടാ​യി​രു​ന്നു. പു​തി​യ ത​ല​മു​റ​ക്ക് മീ​ര​യെ ഇ​പ്പോ​ൾ സൊ​ഹ്റാ​ൻ മം​ദാ​നി​യു​ടെ മാ​താ​വാ​യി കാ​ണു​ന്ന​തി​ൽ സ​ങ്ക​ട​മു​ണ്ട്.

    ഷാ​ജി, നി​ങ്ങ​ൾ എ​ന്നെ​ന്നും ഓ​ർ​മി​ക്ക​പ്പെ​ടും

    News Summary - Shaji, always seras recorded
