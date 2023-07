ലാ​​റ്റി​​ന​​മേ​​രി​​ക്ക​​ൻ നൊബേൽ സ​​മ്മാ​​നം എ​​ന്ന​​റി​​യ​​പ്പെ​​ടു​​ന്ന, സെ​​ർ​​വാ​​ന്റ​​സ് സാ​​ഹി​​ത്യ​​ പു​​ര​​സ്കാ​​രം ​​നേ​​ടി​​യ മെ​​ക്സി​​ക്ക​​ൻ എ​​ഴു​​ത്തു​​കാ​​ര​​ൻ സെ​​ർ​​ജി​​യോ​​ പി​​റ്റോ​​ളി​​ന്റെ (Sergio Pitol) ഫി​​ക്ഷ​​നൽ രൂ​​പ​​ത്തിലു​​ള്ള ഓ​​ർ​​മ​​ക്കു​​റി​​പ്പ്​ ത്ര​​യ​​ത്തി​​ന്റെ അ​​വ​​സാ​​ന ഭാ​​ഗം ‘വി​​യ​​ന​​യി​​ലെ മാ​​ന്ത്രി​​ക​​ൻ’ (​The Magician of Vienna) വാ​​യി​​ച്ചു​​തീ​​ർ​​ത്ത​​പ്പോ​​ൾ ആ​​ഹ്ലാ​​ദ​​ത്തി​​​ന്റെ മാ​​സ്മ​​രി​​ക​​സ്പ​​ർ​​ശ​​മാ​​ണ് മ​​ന​​സ്സി​​ൽ അ​​നു​​ഭ​​വ​​പ്പെ​​ട്ട​​ത്. ‘ദ ആ​​ർ​​ട്ട് ഓ​​ഫ് ഫ്ലൈ​​റ്റ്’ (The Art of Flight) ‘സ​​ഞ്ചാ​​രം’ (The journey) തു​​ട​​ങ്ങി​​യ ഈ ​​ത്ര​​യ​​ത്തി​​ന്റെ ഒ​​ന്നും ര​​ണ്ടും ഭാ​​ഗ​​ങ്ങ​​ൾ വാ​​യി​​ച്ച​​തി​​ന്റെ അ​​നു​​ഭ​​വ​​ം ഇ​​തി​​ന​​കംത​​ന്നെ വാ​​യ​​ന​​ക്ക​​ാരു​​മാ​​യി പ​​ങ്കു​​​​െവ​​ച്ചിട്ടുണ്ട്​. ഫി​​ക്ഷ​​നും ആ​​ത്മ​​ക​​ഥ​​യും ഇ​​ഴ​​ചേ​​ർ​​ത്താണ്​ സെ​​ർ​​ജി​​യോ പി​​റ്റോ​​ൾ മൂന്നു കൃതികളും എഴുതിയത്​. ആ​​ദ്യ​​ത്തെ ര​​ണ്ടു ഭാ​​ഗ​​ങ്ങ​​ളും ഇം​​ഗ്ലീ​​ഷി​​ലാക്കിയ ജോ​​ർ​​ജ് ​​ഹെൻ​​സ​​ൺ (George Henson) ത​​ന്നെ​​യാ​​ണ് അ​​വ​​സാ​​ന ഭാ​​ഗ​​വും പ​​രി​​ഭാ​​ഷ​​പ്പെ​​ടു​​ത്തി​​യ​​ത്. പുസ്തകം പു​​റ​​ത്തുകൊ​​ണ്ടു​​വ​​ന്ന​​ത് അ​​മേ​​രി​​ക്ക​​യി​​ലെ, മി​​ക​​ച്ച സാ​​ഹി​​ത്യം മാ​​ത്രം ലോ​​ക​​സാ​​ഹി​​ത്യ​​ത്തി​​ൽനി​​ന്നും ക​​ണ്ടെ​​ത്തി പ​​രി​​ഭാ​​ഷ​​യി​​ലൂ​​ടെ വാ​​യ​​ന​​ക്കാ​​രി​​ലെ​​ത്തി​​ക്കു​​ന്ന ഡീ​​പ് വെ​​ല്ല​​ം പ​​ബ്ലി​​ഷിങ് (Deep Vellum Publishing) ത​​ന്നെ​​യാ​​ണ്. ഇ​​തി​​നെ സാ​​ഹി​​ത്യ​​ര​​ച​​ന​​യെ​​ന്ന നി​​ല​​യി​​ലും മ​​നു​​ഷ്യ​​രാ​​ശി​​യു​​ടെ വി​​ഭാ​​വ​​ന​​ങ്ങ​​ളെ സം​​ര​​ക്ഷി​​ക്കു​​ന്ന മഹത്തായ പു​​സ്ത​​ക​​മെ​​ന്ന നി​​ല​​യി​​ലും വി​​ല​​യി​​രു​​ത്താം. പി​​റ്റോ​​ളി​​നെ വാ​​യി​​ക്കു​​ക​​യെ​​ന്നാൽ ശ​​രി​​ക്കും ഒ​​രേസ​​മ​​യം നി​​ര​​വ​​ധി ലോ​​ക​​ഭാ​​ഷ​​ക​​ളു​​മാ​​യി സ​​മ​​ന്വ​​യി​​ക്കു​​ക​​യെ​​ന്ന അ​​ത്യ​​പൂ​​ർ​​വമാ​​യ അ​​നു​​ഭ​​വ​​സാ​​ക്ഷ്യ​​വും കൂ​​ടി​​യാ​​ണ്. ഇ​​തി​​നു സ​​മാ​​ന​​മാ​​യി ലോ​​ക​​സാ​​ഹി​​ത്യ​​ത്തി​​ൽ അ​​ധി​​കം സാ​​ഹി​​ത്യ​​വി​​സ്മ​​യ​​ങ്ങ​​ൾ ക​​​െണ്ട​​ത്താൻ ക​​ഴി​​യി​​ല്ല. മെ​​ക്സി​​കോയു​​ടെ പ്ര​​തി​​നി​​ധി​​യാ​​യി യാ​​ത്ര​​ചെ​​യ്ത രാ​​ജ്യ​​ങ്ങ​​ളി​​ലെ എ​​ഴു​​ത്തു​​കാ​​രെ​​യും അ​​വ​​രു​​ടെ ര​​ച​​ന​​ക​​ളെ​​യും അ​​വ​​രു​​മാ​​യു​​ണ്ടാ​​യി​​രു​​ന്ന വ്യ​​ക്തി​​ബ​​ന്ധ​​ങ്ങ​​ളെ​​യും ശ​​ക്ത​​മാ​​യ രീ​​തി​​യി​​ൽത​​ന്നെ പുസ്​തകത്തിൽ അ​​വ​​ത​​രി​​പ്പി​​ച്ചി​​ട്ടു​​ണ്ട്.

മൂ​​ന്നാ​​മ​​ത്തെ പു​​സ്ത​​ക​​മാ​​യ ‘വി​​യ​​ന​​യി​​ലെ മാ​​ന്ത്രി​​ക​​നി’ലാണ്​ സെ​​ർ​​ജി​​യോ​​യു​​ടെ ഭാ​​വ​​ന​​യു​​​െട ഏ​​റ്റ​​വും​​ ഉ​​ദാ​​ത്ത​​ത​​ല​​ങ്ങ​​ൾ അ​​നാ​​വ​​ര​​ണം ചെ​​യ്യ​​പ്പെ​​ടു​​ന്ന​​ത്. ഓ​​ർ​​മ​​ക​​ളു​​ടെ മാ​​യാ​​പ്ര​​വാ​​ഹ​​ത്തി​​നു​​ള്ളി​​ൽ വാ​​യ​​ന​​ക്കാ​​രും അ​​ദ്ദേ​​ഹ​​ത്തി​​നൊ​​പ്പം ​​ചേ​​രു​​ന്ന നി​​മി​​ഷ​​ങ്ങ​​ൾ ഏ​​റെ​​യു​​ണ്ട്. സ്വ​​ത​​ഃസി​​ദ്ധ​​മാ​​യ ശൈ​​ലി​​, മികച്ച സാഹിത്യം എന്നിവയെല്ലാംകൂ​​ടി​​ച്ചേ​​ർ​​ന്നൊ​​രു​​ക്കു​​ന്ന ഒ​​രു ലോ​​കം മ​​റ​​ക്കാ​​നാ​​വാ​​ത്ത ഒ​​ന്നാ​​യി രൂ​​പാ​​ന്ത​​ര​​പ്പെ​​ടു​​ന്നു. പ​​ല​​പ്പോ​​ഴും ഒ​​രു അവധൂത​ന്റെ ശ​​ബ്ദ​​ത്തി​​ലാ​​ണ് സെ​​ർ​​ജി​​യോ സം​​സാ​​രി​​ക്കു​​ന്ന​​ത്. വാ​​യി​​ക്കു​​ന്തോ​​റും ആ ശ​​ബ്ദം വാ​​യ​​ന​​ക്കാ​​രു​​ടെ അ​​ന്വേ​​ഷ​​ണ​​ത​​ല​​ങ്ങ​​ൾ​​ക്ക് കൂ​​ടു​​ത​​ൽ വ്യാ​​പ്തി പ​​ക​​ർ​​ന്നുകൊ​​ടു​​ക്കു​​ം. വാ​​യ​​ന​​ക്ക​​ാരു​​ടെ ഏ​​കാ​​ന്ത​​മാ​​യ ലോ​​ക​​ത്തി​​നു​​ പു​​തി​​യ വ​​ർ​​ണ​​രാ​​ജി​​ പ​​ക​​ർ​​ന്നു​​കി​​ട്ടു​​ം.

‘വി​​യ​​ന​​യി​​ലെ മാ​​ന്ത്രി​​ക​​ന്റെ’ സ​​ർ​​ഗാ​​ത്മ​​ക​​മാ​​യ ഭാ​​വ​​ന​​ക​​ൾ വെ​​റു​​മൊ​​രു സാ​​ഹി​​ത്യ​​ത്തി​​ന്റെ പ​​രി​​മി​​തി​​ക​​ൾ​​ക്കു​​ള്ളി​​ൽ ഒ​​തു​​ക്കിനി​​ർ​​ത്താൻ ക​​ഴി​​യി​​ല്ല. മാ​​ന​​വ​​രാ​​ശി​​യു​​ടെ ഭാ​​വ​​ന​​യെ നി​​ഗൂ​​ഢ​​മാ​​യി ഉ​​ള്ളി​​ലൊ​​തു​​ക്കി സൂ​​ക്ഷി​​ക്കു​​ന്ന ഒ​​രു വി​​ശു​​ദ്ധ ഗ്ര​​ന്ഥം​​പോ​​ലെ​​യി​​ത് ന​​മ്മെ താ​​ങ്ങിനി​​ർ​​ത്തു​​ം.





അ​​മ്പതു​​ക​​ളു​​ടെ മ​​ധ്യ​​ത്തി​​ൽ എ​​ഴു​​തിത്തുട​​ങ്ങു​​മ്പോ​​ൾ, ആ​​ദ്യ ക​​ഥ​​ക​​ളു​​ടെ രൂ​​പ​​രേ​​ഖ​​ക​​ളു​​മാ​​യി മ​​ല്ലി​​ടു​​മ്പോ​​ൾ ത​​ന്റെ ഭാ​​വ​​ന​​യെ വ​​ല്ലാ​​തെ സ്വാ​​ധീ​​നി​​ച്ച​​ത് ര​​ണ്ടു ഭാ​​ഷ​​ക​​ളു​​ടെ മാ​​യി​​ക​​ നി​​യ​​ന്ത്ര​​ണ​​വ​​ല​​യ​​മാ​​യി​​രു​​ന്നു​​ എ​​ന്ന് ഈ ​​ഭാ​​ഗ​​ത്തി​​ന്റെ ആ​​ദ്യം​​ത​​ന്നെ സെ​​ർ​​ജി​​യോ സൂ​​ചി​​പ്പി​​ക്കു​​ന്നു​​ണ്ട്. സ്പാ​​നി​​ഷ് ഭാ​​ഷ​​യി​​ൽ ര​​ച​​ന​​ക​​ൾ ന​​ട​​ത്തി​​യ ബോ​​ർ​​ഹ​​സും അ​​മേ​​രി​​ക്ക​​ൻ സാ​​ഹി​​ത്യ​​പ്ര​​തി​​ഭ വി​​ല്യം ഫോ​​ക്ന​​റു​​മാ​​യി​​രു​​ന്നു​​ അ​​വ​​ർ. കു​​റ​​ച്ചു​​കാ​​ല​​ത്തേ​​ക്കെ​​ങ്കി​​ലും ഇ​​വ​​ർ ര​​ണ്ടുപേ​​രും മ​​റ്റു​​ള്ള പ​​ല​​രെ​​യും അ​​പ്ര​​സ​​ക്ത​​മാ​​ക്കു​​ക​​യും ചെ​​യ്തി​​രു​​ന്നു. അ​​വ​​രു​​ടെ ര​​ച​​ന​​ക​​ളി​​ലൂ​​ടെ​​യു​​ള്ള യാ​​ത്ര​​ പു​​തി​​യ എ​​ഴു​​ത്തു​​കാ​​ര​​നെ സം​​ബ​​ന്ധി​​ച്ച്​ തീ​​ർ​​ഥാ​​ട​​നംത​​ന്നെ​​യാ​​യി​​രു​​ന്നു. ഇ​​തി​​നു​​ശേ​​ഷ​​മാ​​ണ് യൂ​​റോ​​പ്പി​​ൽനി​​ന്നു​​ള്ള പ്ര​​തി​​ഭ​​ക​​ളു​​ടെ എ​​​ഴുത്തി​​ന്റെ തീ​​ര​​ങ്ങ​​ളി​​ലൂ​​ടെ സ​​ഞ്ച​​രി​​ക്കാ​​നും അ​​വ​​രെ അ​​ടു​​ത്ത​​റി​​യാനും സാ​​ധി​​ച്ച​​ത്. പ​​തി​​നേ​​ഴാം വ​​യ​​സ്സി​​ലാ​​ണ് ആ​​ദ്യ​​മാ​​യി ബോ​​ർ​​ഹ​​സിനെ വായിച്ചത്​. പക്ഷേ, അ​​ടു​​ത്തകാ​​ല​​ത്ത് സം​​ഭ​​വി​​ച്ച ഒ​​ന്നാ​​യി മാ​​ത്ര​​മേ ഇ​​തി​​നെ കാ​​ണാൻ ക​​ഴി​​യു​​ന്നു​​ള്ളൂ.​​ പെ​​റൂ​​വി​​യ​​ൻ എ​​ഴു​​ത്തു​​കാ​​ര​​ൻ ഹോ​​സെ​​ദു​​റാ​​സി​​ന്റെ ക​​ഥ​​ക​​ളും തു​​റ​​ന്നു​​ത​​ന്ന​​ത് പു​​തി​​യ ലോ​​ക​​ത്തി​​ലേ​​ക്കു​​ള്ള ജാ​​ല​​ക​​ങ്ങ​​ളാ​​ണ്. ബോ​​ർ​​ഹ​​സി​​​ന്റെ ദി ​​ഹൗ​​സ് ഓ​​ഫ് അ​​സ്റ്റ​​രി​​യോ​​ണും​​ പ​​ങ്കു​​വെ​​ച്ചുതന്നത്​ വ​​ല്ലാ​​ത്ത അ​​നു​​ഭ​​വ​​മാ​​യി​​രു​​ന്നു.



ഒ​​രു​​ത​​രം വ​​ല്ലാ​​ത്ത വ​​ശീ​​ക​​ര​​ണശ​​ക്തി ‘വിയനയിലെ മാ​ന്ത്രിക​ന്റെ’ ത​​ല​​ങ്ങ​​ൾ​​ക്കു​​ണ്ട്. എ​​ത്ര​​യെ​​ത്ര ക​​ഥാ​​പാ​​ത്ര​​ങ്ങ​​ളു​​ടെ നി​​യോ​​ഗ​​ങ്ങ​​ളെ​​യാ​​ണ് നാം ​​അ​​നു​​ധാ​​വ​​നം ചെ​​യ്യേ​​ണ്ട​​താ​​യിവ​​രു​​ന്ന​​ത്. വൈ​​കാ​​രി​​ക​​മാ​​യ തീ​​വ്ര​​ത​​ക്കു​​ള്ളി​​ലെ അ​​നു​​ഭ​​വ​​ങ്ങ​​ൾ​​ക്കൊ​​പ്പം ന​​മു​​ക്ക് വാ​​യ​​ന​​യു​​ടെ ത​​ല​​ങ്ങ​​ളി​​​ലൂ​​ടെ അ​​ല​​ഞ്ഞു​​തി​​രി​​യേ​​ണ്ട​​താ​​യും വ​​രും.

‘അ​​ന്ന ക​​രെനീ​​ന​​’യും ‘ചാ​​ർട്ട​​ർ ഹൗ​​സ് ഓ​​ഫ് പാ​​ർ​​മ​​’യും ‘മാ​​ദം ബോ​​വ​​റി’യും ‘ഗ്രേ​​റ്റ് എ​​ക്സ്പ​​റ്റേ​​ഷ​​നും’ ‘യു​​ളീ​​സ​​സും’ ഹു​​വാ​​ൻ റൂ​​ൾ​​ഫൊ​​യു​​ടെ ‘പെ​​ഡ്രോ​​പ​​രാ​​മ’യും ക​​ട​​ന്നുവ​​രു​​ന്ന ഓ​​ർ​​മ​​ക്കു​​റി​​പ്പു​​ക​​ളു​​ടെ നി​​ഴ​​ൽ​​പ്പാ​​ടു​​ക​​ൾ​​ക്കു​​ള്ളി​​ൽ നാം ​​സ​​ർ​​ഗാ​​ത്മ​​ക​​മാ​​യ തു​​ടി​​പ്പു​​ക​​ൾ​​ അനുഭവിക്കും. ഓ​​ർ​​മ​​ക​​ളു​​ടെ തീ​​ര​​ത്തേ​​ക്ക് യാ​ത്രചെയ്യു​േമ്പാൾ ലോ​​കസാ​​ഹി​​ത്യ​​ത്തെ മെ​​രു​​ക്കി​​യെ​​ടു​​ത്ത സെ​​ർ​​ജി​​യോ എ​​ന്ന മാ​​ന്ത്രി​​ക​​നെ​​യാ​​ണ് നാ​​മ​​ടു​​ത്ത​​റി​​യു​​ന്ന​​ത്. ലാ​​റ്റി​​ന​​മേ​​രി​​ക്ക​​ൻ എ​​ഴു​​ത്തി​​ന്റെ പ​​ഴ​​യ​​തും പു​​തി​​യ​​തു​​മാ​​യ ത​​ല​​ങ്ങ​​ളെ ഓ​​ർ​​മി​​ച്ചെ​​ടു​​ക്കു​​മ്പോ​​ൾ അ​​തി​​നു​​ള്ളി​​ലെ പ്ര​​തി​​ഭാ​​ശാ​​ലി​​ക​​ളാ​​യ, നാ​​മി​​തു​​വ​​രെ തി​​രി​​ച്ച​​റി​​യാ​​ത്ത എഴു​​ത്തു​​ക​​ാരു​​ടെ സാ​​ന്നി​​ധ്യം ഉ​​ൾ​​ക്കൊ​​ള്ളാ​​നും ക​​ഴി​​യും. സ്പാ​​നി​​ഷ് ക്ലാ​​സിക്കു​​ക​​ൾ അ​​ടു​​ത്ത​​റി​​ഞ്ഞ ത​​ല​​മു​​റ​​യു​​ടെ പ്ര​​തി​​നി​​ധി​​യാ​​ണ് താ​​നെ​​ന്ന് ഉ​​റ​​ക്കെ വി​​ളി​​ച്ചു​​പറ​​യാ​​ൻ ഒ​​രു മ​​ടി​​യും അ​​ദ്ദേ​​ഹ​​ത്തിനില്ല. ഈ ​​പു​​സ്ത​​ക​​ത്തി​​ലൊ​​രി​​ട​​ത്ത് സെ​​ർ​​ജി​​യോ പ​​റ​​യു​​ന്നു: ‘‘ഈ​​ ലോ​​ക​​ത്തെ​​ക്കു​​റി​​ച്ച് ന​​മു​​ക്ക​​റി​​യാ​​വു​​ന്ന​​തെ​​ല്ലാംത​​ന്നെ അ​​പൂ​​ർ​​ണമാ​​ണ്. അ​​ത് ശ​​രി​​യു​​മ​​ല്ല. ഓ​​രോ ദി​​ന​​വും പു​​തി​​യ പു​​തി​​യ അ​​റി​​വു​​ക​​ളാ​​ണ് ന​​മ്മി​​ലേ​​ക്കെ​​ത്തി​​ച്ചേ​​രു​​ന്ന​​ത്. അ​​ത് ന​​മ്മു​​ടെ അ​​റി​​വി​​നെ വീ​​ണ്ടു​​മു​​യ​​ർ​​ത്തു​​ന്നു. പ​​ഴ​​യ അ​​റി​​വി​​ന്റെ സാ​​ധ്യ​​ത​​ക​​ൾ​​ക്കി​​ത് മ​​ങ്ങ​​ലേ​​ൽ​​പി​​ക്കു​​ന്നു. ഇ​​തി​​നൊ​​ക്കെ​​യു​​ള്ള കാ​​ര​​ണം അ​​റി​​വ് എ​​പ്പോ​​ഴും അ​​പൂ​​ർ​​ണ​​മാ​​ണ്. ന​​മു​​ക്കൊ​​ന്നുംത​​ന്നെ അ​​റി​​ഞ്ഞു​​കൂ​​ടാ എ​​ന്ന ധാ​​ര​​ണ​​യി​​ലാ​​ണ് നാ​​മെ​​ത്തി​​ച്ചേ​​രു​​ന്ന​​ത്.’’

പു​​തി​​യ അ​​റി​​വി​​ന്റെ രൂ​​പ​​ത്തി​​ൽ ജ​​ർ​​മ​​ൻ സൗ​​ന്ദ​​ര്യ​​ശാ​​സ്ത്ര​​കാ​​ര​​നും നി​​രൂ​​പ​​ക​​നു​​മാ​​യ വാ​​ൾ​​ട്ട​​ർ ബെഞ്ചമി​​ന്റെ (Walter Benjamin) ‘മോ​​സ്കോ ഡ​​യ​​റി’ (Moscow Diary) എ​​ന്ന പു​​സ്ത​​ക​​ത്തി​​ന്റെ മ​​ാഹാ​​ത്മ്യ​​ത്തെ സെ​​ർ​​ജി​​യോ പ​​ങ്കു​​​െവ​​ക്കുന്നുണ്ട്​. മോ​​സ്കോ​​യി​​ലെ തി​​യറ്റ​​റി​​ൽ പ​​​ങ്കെ​​ടു​​ക്കാനാ​​ണ് ബെഞ്ചമിൻ പോ​​യ​​ത്. 1924ൽ ​​അ​​ദ്ദേ​​ഹം അ​​സ​​യാ ലാ​​സി​​സ് (Asja Lacis) എ​​ന്ന ലാ​​ത്‍വിയ​​ൻ വി​​പ്ല​​വ​​കാ​​രി​​യെ കാ​​പ്രി​​യി​​ൽ ​െവ​​ച്ചു ക​​ണ്ടു​​മു​​ട്ടി. ആ​​ദ്യ നി​​മി​​ഷ​​ത്തി​​ൽത​​ന്നെ അ​​നു​​രാ​​ഗ​​ത്തി​​ലാ​​യി? ലാ​​സി​​സ് നി​​ർ​​ണാ​​യ​​ക​​ സ്വാ​​ധീ​​ന​​മാ​​ണ​​് അദ്ദേ​​ഹ​​ത്തി​​ൽ ചെ​​ലു​​ത്തി​​യ​​ത്. അ​​തേ വ​​ർ​​ഷംത​​ന്നെ അ​​വ​​ർ വീ​​ണ്ടും ബ​​ർ​​ലി​​നി​​ൽ ​െവ​​ച്ച് ക​​ണ്ടു​​മു​​ട്ടി. അ​​തി​​ന​​ടു​​ത്ത വ​​ർ​​ഷം ബെ​​ഞ്ചമി​​ൻ കു​​റ​​ച്ചു​​ദി​​വ​​സ​​ത്തേ​​ക്ക് അ​​വ​​ർക്കൊ​​പ്പം റി​​ഗ​​യി​​ലേ​​ക്ക് യാ​​ത്രചെ​​യ്തു. 1926ൽ ​​അ​​ദ്ദേ​​ഹം മോ​​സ്കോ​​യി​​ലേ​​ക്ക്‍ വീ​​ണ്ടു​​മൊ​​രു യാ​​ത്ര​​ക്ക് ത​​യാ​​റാ​​യി.​​ അ​​ന്ന് ര​​ണ്ടു​​മാ​​സ​​ക്കാ​​ലം അ​​വി​​ടെ താ​​മ​​സി​​ച്ചു. അ​​തോ​​ടെ, അ​​സ്‍യാ​​യു​​മാ​​യു​​ള്ള ക​​ത്തി​​ട​​പാ​​ടു​​ക​​ൾ അ​​വ​​ഗ​​ണി​​ക്കാ​​നാ​​വാ​​ത്ത​​വി​​ധം ത​​ക​​ർ​​ച്ച​​യെ നേ​​രി​​ട്ടു. മോസ്​കോ ഡയറിയിൽ ആ കഥ വിശദമായി പറയുന്നുണ്ട്​. സെർജിയോയിലൂടെ ഞാൻ ബെഞ്ചമിനിലേക്ക്​ എത്തി. ആ പുസ്​തകം തപ്പിപ്പിടിച്ച്​ വായിച്ചു. മോ​സ്കോ​വി​ൽ​ അ​ന്ന​ത്തെ പ​ല പ്ര​മു​ഖ എ​ഴു​ത്തു​കാ​രെ​യും സെ​ർ​ജി​യോ അ​ടു​ത്ത് പ​രി​ച​യ​പ്പെ​ട്ടു. ഇ​വ​രി​ൽ ബു​ൾ​ഗാ​ക്കോവ്​ ഏ​റെ പ്രി​യ​പ്പെ​ട്ട​താ​യി​രു​ന്നു. മോ​സ്കോ ആ​ർ​ട്ട് തി​യ​റ്റ​റി​ന്റെ നി​ഗൂ​ഢ​മാ​യ ച​ല​ന​ങ്ങ​ൾ​ക്കൊ​പ്പം വ്യാ​പ​രി​ക്കാ​നും അ​ദ്ദേ​ഹ​ത്തി​ന് ക​ഴി​ഞ്ഞു. സ്റ്റാ​ലി​ൻ അ​ധി​കാ​ര​ത്തി​ന്റെ പ​ട​വു​ക​ൾ ക​യ​റു​ന്ന സ​മ​യ​വു​മാ​യി​രു​ന്നു അ​ത്.

സാ​ഹി​ത്യ​വും സം​ഗീ​ത​വും ചി​ത്ര​ക​ല​യും ഒ​ത്തു​ചേ​രു​ന്ന വി​യ​നയി​ലെ 1961ലെ ​അ​ന്ത​രീ​ക്ഷ​ത്തെ കു​റി​ച്ച് ​സെ​ർ​ജി​യോ സം​വേ​ദി​ക്കു​ന്നു​ണ്ട്. ബെ​ർ​നാ​ഡി​ന്റെ വി​യ​ന​യെ​ന്നാ​ണ് സെ​ർ​ജി​യോ പ​റ​യു​ന്ന​ത്. അ​തോ​ടൊ​പ്പം വാ​ഗ്ന​റും മൊ​സാ​ർ​ട്ടും റി​ച്ചാ​ർ​ഡ് സ്ട്രോ​സും തി​ള​ങ്ങി​നി​ന്ന ഓ​പ​റ​യു​ടെ ലോ​ക​വും പു​സ്ത​ക​ത്തി​ൽ നി​റ​ഞ്ഞു​നി​ൽ​ക്കു​ന്നു​. ബ്രൂ​ണോ ഷൂ​ർ​സി​ന്റെ ‘ദി ​സി​നാ​മൊ​ൺ ഷോ​പ്സ് (​The Cinnamon Shops) എ​ന്ന പു​സ്ത​ക​ത്തി​ന്റെ ഓ​ർ​മ​ക​ളി​ലൂ​ടെ​യും അ​ദ്ദേ​ഹം വ്യാ​പ​രി​ക്കു​ന്നു​ണ്ട്. സാ​മു​വ​ൽ ബ​ക്ക​റ്റി​ന്റെ ‘ഗോ​ഥോ​യെ കാ​ത്ത്’ എ​ന്ന നാ​ട​ക​ത്തി​ന്റെ വ​ല​യ​ത്തി​ൽ​പ്പെ​ട്ട് ചി​ന്താ​ധീ​ന​നാ​കു​ന്ന സെ​ർ​ജി​യോ​യു​ടെ രൂ​പം അ​ത്ര പെ​​െട്ട​ന്നൊ​ന്നും മ​റ​ക്കാൻ ക​ഴി​യി​ല്ല. ചൈ​ന​യി​ലേ​ക്ക് സ​ഞ്ച​രി​ക്കാ​നും അ​വി​ട​ത്തെ സാം​സ്കാ​രി​കത​ല​ങ്ങ​ളി​ൽ മു​ഴു​കു​വാ​നും എ​ഴു​ത്തു​കാ​രു​മാ​യി അ​ടു​ത്ത് സം​വേ​ദി​ക്കാനും ക​ഴി​ഞ്ഞ​തി​ന്റെ ചി​ത്രവും ഈ ​പു​സ്ത​ക​ത്തി​ലു​ണ്ട്​. ഗാ​വൊ​സി​ങ്ജി​യാ​ൻ എ​ന്ന നൊ​േബ​ൽ ജേ​താ​വാ​യ എ​ഴു​ത്തു​കാ​ര​ന് നേ​രി​ടേ​ണ്ടി​വ​ന്ന യാ​ത​ന​നി​റ​ഞ്ഞ അ​നു​ഭ​വ​ങ്ങ​ളെ​യും സെ​ർ​ജി​യോ വീ​ണ്ടെ​ടു​ക്കു​ന്നു​ണ്ട്. വെ​റു​മൊ​രു വി​മ​ത എ​ഴു​ത്തു​കാ​ര​നാ​യി ഗാ​വോ​യെ മാ​റ്റി​നി​ർ​ത്താ​നും സെ​ർ​ജി​യോ ത​യാ​റാ​കു​ന്നി​ല്ല.

1980ക​ളി​ൽ ഒ​ര​സാ​ധാ​ര​ണ പു​സ്ത​കം ക​ണ്ടെ​ത്തി​യ​തി​നെ കു​റി​ച്ച് സെ​ർ​ജി​യോ സൂ​ചി​പ്പി​ക്കു​ന്നു. റ​ഷ്യ​ൻ സാ​ഹി​ത്യ​കാ​ര​ൻ മി​ഖാ​​േയ​ൽ ബാ​ഖ്തീ​നി​ന്റെ ‘റ​ബെ​ലി​യ​സും അ​യാ​ളു​ടെ ലോ​ക​’വും (Rabelais and His World) എ​ന്ന പു​സ്ത​കമായിരുന്നു അത്​. അതി​ന്റെ ഓ​രോ പേ​ജും വ​ലി​യ ആ​ശ്വാ​സ​മാ​ണ് പ​ക​ർ​ന്നു​ത​ന്ന​ത്. ‘‘അ​ദ്ദേ​ഹ​ത്തി​ന്റെ ‘ഉ​ത്സ​വ​ത്തി​ന്റെ സി​ദ്ധാ​ന്തം’ (Theory of Festival) എ​ന്നെ സം​ബ​ന്ധി​ച്ചി​ട​ത്തോ​ളം ബു​ദ്ധി​പ​ര​മാ​യ ഒ​ന്നാ​യി​രു​ന്നു. കു​റെ ആ​ഴ്ച​ക​ളോ​ളം ബാ​ഖ്തീ​നി​ന്റെ പു​ന​ർവാ​യ​ന​ക​ള​ല്ലാ​തെ മ​റ്റൊ​ന്നി​നും സാ​ധി​ച്ചി​ല്ല.’’ പി​ന്നീ​ട് സെ​ർ​ജി​യോ പോ​യ​ത് ഗൊ​ഗോ​ളി​ന്റെ തി​യ​റ്റ​റി​ലേ​ക്കും ഗ​ദ്യ​ത്തി​ലേ​ക്കു​മാ​യി​രു​ന്നു.

ലാ​റ്റി​ന​മേ​രി​ക്ക​ൻ ക​വി​ത​യി​ലെ മി​ക​ച്ച പ്ര​തി​ഭ​യെ സെ​ർ​ജി​യോ കാ​ട്ടി​ത്ത​രു​മ്പോ​ൾ നെ​രൂ​ദ​യെ​യും വി​ൻ​സെ​ന്റെ ഹു​യി​ദൊ​ബ്രൊ​യേ​യും ഗ​ബ്രി​യ​ല മി​സ്ട്രാ​ളി​നെ​യും ഹോ​സെ​മ​ർ​ട്ടി​യെ​യും ദു​ൾ​സെ​മാ​രി​യ ലാ​യ്ന​സി​നെ​യും ബോ​ർ​ഹ​സി​നെ​യും ഏ​റെ​ ഇ​ഷ്ട​പ്പെ​ട്ടി​രു​ന്ന ന​മു​ക്ക് ഈ ​ക​വി​യെ അ​ടു​ത്ത​റി​യാ​നാ​വാ​തെ പോ​യ​തി​ൽ ദുഃ​ഖം തോ​ന്നും. കൊ​ളം​ബി​യ​യി​ൽനി​ന്നു​ള്ള ദാ​രി​യോ യാ​റാ​മി​ല്ലൊ (Dario Jaramillo) എ​ന്ന ഈ ​ക​വി​യു​ടെ ക​വി​ത​ക​ളി​ൽനി​ന്നും തി​ര​ഞ്ഞെ​ടു​ത്ത ചി​ല ഭാ​ഗ​ങ്ങ​ൾ ഈ ​പു​സ്ത​ക​ത്തി​ൽ ഉ​ൾ​ക്കൊ​ള്ളി​ച്ചി​രി​ക്കു​ന്നു. ദാ​രി​യോ യാ​റാ​മി​ല്ലൊ​യു​മാ​യു​ള്ള സെ​ർ​ജി​യോ​യു​ടെ ബ​ന്ധം 1992ൽ ​കൊ​ള​റാ​ഡോ യൂ​നി​വേ​ഴ്സി​റ്റി​യിൽ​വെ​ച്ചാ​ണ് തു​ട​ങ്ങി​യ​ത്. ‘ഹി​സ്റ്റ​റി ഓ​ഫ് പാ​ഷ​ന്റെ’ പു​സ്ത​കരൂ​പ​ത്തി​നു കൊ​ടു​ക്കേ​ണ്ടി​വ​രു​ന്ന വി​ല താ​ങ്ങാ​നാ​വാ​ത്ത ഒ​ന്നാ​ണ്. ദാ​രി​യോ​യു​ടെ അ​സാ​ധ്യ​മാ​യ പ്ര​ണ​യം (Impossible love) എ​ന്ന ഒ​രു പു​തി​യ നീ​ണ്ട ക​വി​ത​യെ​ക്കുറി​ച്ചും നെ​റ്റി​ൽ തി​ര​ഞ്ഞ​പ്പോ​ൾ കണ്ടു. ദാ​രി​യോ​യു​മാ​യി ക​ണ്ടു​മു​ട്ടി​യ അ​വ​സ​ര​ങ്ങ​ളി​ൽ അ​ദ്ദേ​ഹ​ത്തെ അ​ടു​ത്ത​റി​യാനും ക​വി​ത​ക​ളി​ലൂ​ടെ വീ​ണ്ടും വീ​ണ്ടും ക​ട​ന്നു​പോ​കാനും കൊ​ളം​ബി​യ​ൻ ക​വി​ത​യു​ടെ സ്പ​ർ​ശം അ​നു​ഭ​വി​ക്കാനും ക​ഴി​ഞ്ഞ​തി​നെ കു​റി​ച്ച് സെ​ർ​ജി​യോ ഓ​ർ​മി​ക്കു​ന്നു. അ​തെ, ഇ​ത്ത​രം പ്ര​തി​ഭ​ക​ളി​ലൂ​ടെ ക​ട​ന്നു​പോ​കു​മ്പോ​ൾ സെ​ർ​ജി​യോ​യു​ടെ ഓ​ർ​മ​ക​ൾ​ക്ക് പ​രി​മി​തി​ക​ളി​ല്ലാ​താ​വു​ന്നു. ‘ഗാ​നം’ (Song) എ​ന്ന ദാ​രി​യോ​യു​ടെ ഒ​രു ക​വി​ത പൂ​ർണ​മാ​യും സെ​ർ​ജി​യോ ഇ​തി​ൽ ഉ​ൾ​ക്കൊ​ള്ളി​ച്ചി​ട്ടു​ണ്ട്.

സെർജിയോ പിറ്റോൾ

11ാമ​ത്തെ വ​യ​സ്സി​ൽ നി​ശ്ശബ്ദ സി​നി​മ​ക്ക് പി​യാ​നോ വായിച്ച ഉ​റു​ഗ്വ​ൻ സാ​ഹി​ത്യ​കാ​ര​ൻ ഫെ​ലി​സ്ബ​ർ​ത്തൊ​ ഹെ​ർ​നാ​ൻ​ഡ​സി​ന്റെ (Felisberto Hernandez) ‘പി​യാ​നോ ക​ഥ​’ക​ളും (Piano Stories) ‘ഓ​ർ​മ​യു​ടെ ഭൂ​മി​ക​ക​ളും’ (Lands of Memory) ലാ​റ്റി​ന​മേ​രി​ക്ക​ൻ ക​ഥ​ക​ളി​ലെ സ​മാ​ന​ത​ക​ളി​ല്ലാ​ത്ത മാ​സ്റ്റ​ർ​പീ​സു​ക​ളാ​ണെ​ന്ന് സെ​ർ​ജി​യോ ന​മ്മെ ഓ​ർ​മി​പ്പി​ക്കു​മ്പോ​ൾ ഇ​വ ര​ണ്ടും വാ​യി​ക്കാ​ൻ ഭാ​ഗ്യം സി​ദ്ധി​ച്ച ഈ ​ലേ​ഖ​ക​നും ഇ​തി​നോ​ട് യോ​ജി​ക്കു​ന്നു.



‘വി​യ​നയി​ലെ മാ​ന്ത്രി​ക​നി’​ലൂ​ടെ ജീ​വി​ത​ത്തി​ന്റെ അ​ത്ര​ക്കൊ​ന്നും അ​റി​യ​പ്പെ​ടാ​തെ കി​ട​ക്കു​ന്ന ഒ​രു തലമാ​ണ് മാ​ന്ത്രി​ക​ന്റെ വേ​ഷ​ത്തി​ൽ സെ​ർ​ജി​യോ ന​മു​ക്കു​ മു​ന്നി​ൽ അ​വ​ത​രി​പ്പി​ക്കു​ന്ന​ത്. ഈ ​മാ​ന്ത്രി​ക​ന്റെ ക​ര​ങ്ങ​ളി​ൽ, ഭാ​വ​നക​ളി​ൽ, സം​വേ​ദ​ന​ങ്ങ​ളി​ൽ ലോ​കസാ​ഹി​ത്യം നി​റ​ഞ്ഞു​നി​ൽ​ക്കു​ന്നു. സാ​ഹി​ത്യസ്പ​ർ​ശി​യാ​യ ഈ ​ഓ​ർ​മ​​ത്ര​യ​ത്തി​നെ പ്രി​യ​പ്പെ​ട്ട വാ​യ​ന​ക്കാ​രേ, വി​ട്ടു​ക​ള​യാ​തെ മ​ന​സ്സി​ൽ ചേ​ർ​ത്തു​വെ​ക്കു​ക.