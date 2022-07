അ​നു​ക​ര​ണ​തൃ​ഷ്ണ അ​ടി​സ്ഥാ​ന​സ്വ​ഭാ​വ​മാ​യ മ​നു​ഷ്യാ​നു​ഭ​വ​ത്തി​ന്‍റെ കേ​ന്ദ്ര​ത്തി​ല്‍ അ​ത് വൈ​യ​ക്തി​ക​വും സ​ഞ്ചി​ത​വു​മാ​യ ഒ​രു ത്രി​ത്വ​ഘ​ട​ന സൃ​ഷ്ടി​ക്കു​ന്നു. അ​പ​ര​നെ അ​നു​ക​രി​ക്കാ​നു​ള്ള തൃ​ഷ്ണ​യു​ള്ള വ്യ​ക്തി, തൃ​ഷ്ണാ​കേ​ന്ദ്ര​മാ​യ വ​സ്തു, അ​നു​ക​ര​ണ​തൃ​ഷ്ണ​ക്കു പ്രേ​ര​ക​മാ​യ അ​പ​ര​വ്യ​ക്തി എ​ന്നി​വ ചേ​ര്‍ന്ന​താ​ണ് ആ ​ഘ​ട​ന. ഈ ​അ​പ​ര​വ്യ​ക്തി​യു​ടെ തൃ​ഷ്ണ​യാ​ണ് വ്യ​ക്തി​യെ തൃ​ഷ്ണാ​വ​സ്തു​വി​ലേ​ക്കു ന​യി​ക്കു​ന്ന​ത്. തൃ​ഷ്ണ​യു​ള്ള വ്യ​ക്തി/വി​ഷ​യി​യു​ടെ മാ​തൃ​ക​യാ​ണ് അ​പ​ര​വ്യ​ക്തി. ത​ന്‍റെ മാ​തൃ​ക ആ​ഗ്ര​ഹി​ക്കു​ന്ന​തി​നെ വ്യ​ക്തി​യും ആ​ഗ്ര​ഹി​ക്കു​ന്നു; തൃ​ഷ്ണ തീ​വ്ര​മാ​വു​ക​യും ചെ​യ്യു​ന്നു. ഈ ​അ​നു​ക​ര​ണാ​ത്മ​ക​തൃ​ഷ്ണ, ര​ണ്ടു​പേ​ര്‍ ഒ​രേ വ​സ്തു​വി​നു​വേ​ണ്ടി ശ്ര​മി​ക്കു​മ്പോ​ഴെ​ന്ന​പോ​ലെ, അ​നി​വാ​ര്യ​മാ​യും ശ​ത്രു​ത​ക്കു വ​ഴി​യൊ​രു​ക്കു​ന്നു -അ​നു​ക​ര​ണാ​ത്മ​ക​ വൈ​രം. പ​ങ്കു​വെ​ക്കാ​നാ​വാ​ത്ത ഒ​രു വ​സ്തു​വി​ല്‍, ര​ണ്ടു​ പേ​രു​ടെ തൃ​ഷ്ണ​ക​ള്‍ കൂ​ടി​പ്പി​ണ​യു​മ്പോ​ഴാ​ണ്, അ​ല്ലെ​ങ്കി​ല്‍, ഒ​രേ വ​സ്തു പ​ങ്കി​ടാ​ന്‍ എ​തി​രാ​ളി​ക​ള്‍ ത​യാ​റ​ല്ലാ​തി​രി​ക്കു​മ്പോ​ഴാ​ണ് ശ​ത്രു​ത​യു​ണ്ടാ​കു​ന്ന​ത്. അ​തോ​ടു​കൂ​ടി അ​നു​ക​ര​ണ​തൃ​ഷ്ണ​യു​ടെ മാ​തൃ​ക വ്യ​ക്തി​ക്ക് ത​ട​സ്സ​മാ​യി മാ​റു​ന്നു. വ്യ​ക്തി​യു​ടെ തൃ​ഷ്ണ​യും ശ്ര​ദ്ധ​യും അ​തോ​ടെ മാ​തൃ​ക/​ത​ട​സ്സ​ത്തി​ല്‍ കേ​ന്ദ്രീ​ക​രി​ക്കു​ക​യും തൃ​ഷ്ണാ​വ​സ്തു അ​പ്ര​ധാ​ന​മാ​യി​ത്തീ​രു​ക​യും ചെ​യ്യു​ന്നു. പ​ര​സ്പ​രം സ​ദൃ​ശ​രാ​യ വ്യ​ക്തി​യും മാ​തൃ​ക​യും ത​മ്മി​ലു​ള്ള ബ​ന്ധ​വും ശ​ത്രു​ത​യും അ​നു​ക​ര​ണാ​ത്മ​ക​തൃ​ഷ്ണ​യു​ടെ ഫ​ലം​ത​ന്നെ​യാ​ണ്. ഈ ​ഇ​ര​ട്ട​പ്പി​ടി​ത്ത​ത്തി​ല്‍ വ്യ​ക്തി നി​സ്സാ​ര​നും മാ​തൃ​ക/​ത​ട​സ്സം ശ​ക്ത​നു​മാ​ണ്. സ​മൂ​ഹ​ത്തി​ന്‍റെ​ത​ന്നെ അ​ടി​ത്ത​റ ത​ക​ര്‍ക്കു​ന്ന ഈ ​ശ​ത്രു​ത പ​രി​ഹ​രി​ച്ച് സ​മാ​ധാ​നം കൊ​ണ്ടു​വ​രു​ന്ന പ്ര​ക്രി​യ​യാ​ണ് ബ​ലി​യാ​ടാ​ക്ക​ല്‍. സം​ഘ​ര്‍ഷ​ത്തി​നു കാ​ര​ണ​മാ​യി ഒ​രാ​ളെ ക​ണ്ടെ​ത്തി (അ​യാ​ള്‍ തെ​റ്റു​കാ​ര​നാ​വാം അ​ല്ലാ​യി​രി​ക്കാം) കൊ​ല്ലു​ക​യോ ബ​ഹി​ഷ്ക​രി​ക്കു​ക​യോ ചെ​യ്യു​ന്ന​താ​ണ് ബ​ലി​യാ​ടാ​ക്ക​ല്‍. പ്രാ​ചീ​ന​സ​മൂ​ഹ​ങ്ങ​ളി​ല്‍ അ​നു​ഷ്ഠാ​ന​പ​ര​മാ​യ ബ​ലി ഉ​ട​ലെ​ടു​ത്ത​ത് ഈ ​വി​ധ​ത്തി​ലാ​ണെ​ന്ന് മി​ത്തു​ക​ള്‍ വ്യാ​ഖ്യാ​നി​ച്ചു​കൊ​ണ്ട് റെ​നെ ഷി​രാ​ര്‍ വി​ശ​ദീ​ക​രി​ച്ചി​ട്ടു​ണ്ട്.

അ​സൂ​യ ക​ല​ര്‍ന്ന അ​നു​ക​ര​ണാ​ത്മ​ക​തൃ​ഷ്ണ​യു​ടെ​യും ശ​ത്രു​ത​യു​ടെ​യും ലോ​ക​മാ​ണ് നി​ല​വി​ളി​ക്കു​ന്നി​ല്‍ നാം ​കാ​ണു​ന്ന​ത്. ദാ​ക്ഷാ​യ​ണി എ​ന്ന തൃ​ഷ്ണാ​വ​സ്തു ഗോ​വി​ന്ദ​നെ​യും ചെ​റി​യ​ച്ഛ​നെ​യും വേ​ശു​ക്കു​ട്ട​നെ​യും അ​നു​ക​ര​ണാ​ത്മ​ക​ശ​ത്രു​ത​യു​ടെ ഭാ​ഗ​മാ​ക്കു​ന്നു. എ​ല്ലാ അ​സൂ​യ​ക​ളും അ​നു​ക​ര​ണാ​ത്മ​ക​മാ​ണെ​ങ്കി​ലും എ​ല്ലാ അ​നു​ക​ര​ണാ​ത്മ​ക​തൃ​ഷ്ണ​ക​ളും അ​സൂ​യാ​ത്മ​ക​മ​ല്ല. ഭ​ക്ഷ​ണ​ത്തി​നും വാ​യു​വി​നു​മൊ​ക്കെ വേ​ണ്ടി​യു​ള്ള നൈ​സ​ര്‍ഗി​ക​തൃ​ഷ്ണ​ക​ള്‍ അ​നു​ക​ര​ണാ​ത്മ​ക​മ​ല്ല​ല്ലോ. ഗോ​വി​ന്ദ​ന്‍റെ അ​നു​ക​ര​ണാ​ത്മ​ക​തൃ​ഷ്ണ​യു​ടെ ആ​ദ്യ​മാ​തൃ​ക ചെ​റി​യ​ച്ഛ​നാ​ണ്. അ​യാ​ളെ​പ്പോ​ലെ ക​ട ന​ട​ത്തി​യും ക​ച്ച​വ​ട​ത​ന്ത്ര​ങ്ങ​ള്‍ പ​യ​റ്റി ബാ​ങ്ക് നി​ക്ഷേ​പ​മു​ണ്ടാ​ക്കി​യും സി​നി​മ ക​ണ്ടും ഫോ​ട്ടോ​യെ​ടു​ത്തും ക​റ​ന്‍റി​ന് അ​പേ​ക്ഷ ന​ല്‍കി​യും അ​നു​ക​ര​ണ​തൃ​ഷ്ണ​യി​ലൂ​ടെ ഗോ​വി​ന്ദ​ന്‍ ധ​നി​ക​നും ആ​ധു​നി​ക​നു​മാ​കു​ന്നു. ദാ​ക്ഷാ​യ​ണി​യു​ടെ സ്വ​ഭാ​വ​ശു​ദ്ധി​യെ​പ്പ​റ്റി വേ​ശു​ക്കു​ട്ട​ന്‍റെ സാ​ന്നി​ധ്യ​ത്തി​ല്‍ ചെ​റി​യ​ച്ഛ​ന്‍ ദുഃ​സൂ​ച​ന ന​ല്‍കി​യ രാ​ത്രി​യി​ല്‍ ഗോ​വി​ന്ദ​ന്‍റെ അ​നു​ക​ര​ണാ​ത്മ​ക​തൃ​ഷ്ണ തീ​വ്ര​മാ​കു​ന്നു. ദാ​ക്ഷാ​യ​ണി​യു​മാ​യു​ള്ള ര​തി പൂ​ര്‍ണ​മാ​യ​തു​ത​ന്നെ ആ ​രാ​ത്രി​യി​ലാ​ണെ​ന്നാ​ണ് ക​ഥാ​ഖ്യാ​താ​വു പ​റ​യു​ന്ന​ത്. കോ​ഴി​ക്ക​റി​ക്കൊ​പ്പം ഏ​ഷ​ണി​യും​കൊ​ണ്ടു സ​ൽക്ക​രി​ച്ച ചെ​റി​യ​ച്ഛ​നോ​ടു പു​ല​ര്‍ച്ച​ക്കു യാ​ത്ര പ​റ​യു​മ്പോ​ള്‍ അ​യാ​ള്‍ ദാ​ക്ഷാ​യ​ണി​യെ സ്പ​ര്‍ശി​ച്ച​തു ശ്ര​ദ്ധി​ച്ച ഗോ​വി​ന്ദ​നി​ല്‍ അ​നു​ക​ര​ണ​തൃ​ഷ്ണ​ക്കൊ​പ്പം അ​സൂ​യ​യും രൂ​പ​പ്പെ​ടു​ന്നു. ''കോ​ഴി​ക്ക​റി​യോ​ട് പ്ര​ത്യേ​ക മ​മ​ത​യും എ​രി​യു​ന്ന വെ​റു​പ്പും എ​ന്നെ​ന്നേ​ക്കു​മാ​യി ഗോ​വി​ന്ദ​നി​ല്‍ പ​തി​ഞ്ഞു''​വെ​ന്നാ​ണ് ആ​ഖ്യാ​താ​വി​ന്‍റെ വി​വ​ര​ണം. കാ​ലം ചെ​ന്ന​തോ​ടെ 'ഒ​ന്നി​ലും ഒ​രു ഇ​ദി'​ല്ലാ​താ​യ ഗോ​വി​ന്ദ​ന്‍ 'ഇ​ന്ദ്ര​നീ​ല​ത്തി​ല്‍ തി​ള​ങ്ങു​ന്ന പാ​ഷാ​ണ​ത്തി​നു തു​ല്യ​മാ​യ അ​സൂ​യ ക​ല​ര്‍ന്ന സ്നേ​ഹ​ത്തി​ല്‍ ദാ​ക്ഷാ​യ​ണി​യെ കെ​ട്ടി​പ്പി​ടി​ച്ച്' തൃ​ഷ്ണാ​ശൂ​ന്യ​നാ​യി​ത്തീ​രു​ന്നു. ഇ​വി​ടെ ക​ഥാ​കൃ​ത്ത് ഉ​പ​യോ​ഗി​ക്കു​ന്ന പാ​ഷാ​ണ​ക​ൽ​പ​ന ഇ​തി​വൃ​ത്ത​ത്തി​ല്‍ പ​ട​ര്‍ന്നു വ​ലു​താ​കാ​നി​രി​ക്കു​ന്ന വി​ഷ​വേ​ഗ​ങ്ങ​ളി​ലേ​ക്കും ര​സ​വി​ദ്യ​യു​ടെ നി​ഗൂ​ഢ​ലോ​ക​ത്തേ​ക്കു​മു​ള്ള വാ​തി​ലാ​ണ്.

അ​സൂ​യ​യു​ടെ പാ​ഷാ​ണ​വി​ഷം ബാ​ധി​ച്ച ഗോ​വി​ന്ദ​നി​ല്‍ ദാ​ക്ഷാ​യ​ണി​യു​ടെ ലൈം​ഗി​ക​ത​യെ​ക്കു​റി​ച്ചു​ള്ള ഉ​ത്ക​ണ്ഠ​യും സം​ശ​യ​വും സ​ഹ​ജ​രോ​ഗ​മാ​യി വ​ള​രു​ന്നു. ദാ​ക്ഷാ​യ​ണി​യു​ടെ കാ​മു​ക​രെ​യും ജാ​ര​ന്മാ​രെ​യും ഭാ​വ​ന​ചെ​യ്തും ഒ​ളി​പു​രു​ഷ​ന്‍മാ​രു​ടെ മ​ണ​മ​റി​യാ​ന്‍ വ​സ്ത്ര​ങ്ങ​ള്‍ മ​ണ​പ്പി​ച്ചും വി​വാ​ഹ​പൂ​ര്‍വ​ബ​ന്ധ​ങ്ങ​ള്‍ സ​ങ്ക​ൽ​പി​ച്ചും സ്വ​ന്തം വ​ല​യി​ല്‍ കു​ടു​ങ്ങി​യ എ​ട്ടു​കാ​ലി​യെ​പ്പോ​ലെ​യാ​യ ഗോ​വി​ന്ദ​നെ ശ്രീ​ധ​ര​ന്‍ വൈ​ദ്യ​ര്‍ ആ​ധി​വ്യാ​ധി​ക​ളെ​പ്പ​റ്റി ഓ​ര്‍മി​പ്പി​ക്കു​ന്നു. ''ഭ​യാ​ക്രാ​ന്ത​നാ​യാ​ല്‍, ജ്വ​ര​വും തു​ട​ര്‍ന്നു ഭ്രാ​ന്തും ഒ​ടു​വി​ല്‍ മൃ​തി​യും സം​ഭ​വി​ക്കു​മെ​ന്നു'' മു​ന്ന​റി​യി​പ്പു​ന​ല്‍കി വൈ​ദ്യ​ന്‍ പ​ല​വി​ധം ചി​കി​ത്സ​ക​ള്‍ ചെ​യ്തി​ട്ടും ഗോ​വി​ന്ദ​ന്‍റെ ശ​ങ്കാ​വി​ഷ​ബാ​ധ മാ​റു​ന്നി​ല്ല. വൈ​ദ്യ​രി​ലേ​ക്കു കൂ​ടു​ത​ല്‍ അ​ടു​ത്ത ഗോ​വി​ന്ദ​ന്‍ അ​യാ​ളു​ടെ നി​ഗൂ​ഢ​മാ​യ ര​സ​വി​ദ്യാ​ലോ​ക​ത്തേ​ക്കാ​ണു ചെ​ന്നെ​ത്തു​ന്ന​ത്. പൂ​ര​ക്കാ​ല​ത്ത് തി​മി​ല​വാ​ദ​ക​നാ​യ വേ​ശു​ക്കു​ട്ട​ന്‍ വീ​ട്ടി​ല്‍ വ​രാ​ന്‍ തു​ട​ങ്ങി​യ​തോ​ടെ ഗോ​വി​ന്ദ​ന്‍റെ തൃ​ഷ്ണ വീ​ണ്ടും ഉ​ണ​ര്‍ന്ന് സം​ശ​യ​ത്തി​ലേ​ക്കും ശ​ത്രു​ത​യി​ലേ​ക്കും നീ​ങ്ങു​ന്നു. വേ​ശു​ക്കു​ട്ട​ന്‍ എ​ന്ന മാ​തൃ​ക അ​തി​വേ​ഗം ത​ട​സ്സ​വും അ​നു​ക​ര​ണാ​ത്മ​ക ശ​ത്രു​വു​മാ​യ​തോ​ടെ ഗോ​വി​ന്ദ​ന്‍ വി​ഷ​ബാ​ധി​ത​നി​ല്‍നി​ന്നു വി​ഷ​കാ​ര​ക​നി​ലേ​ക്കു പ​രി​വ​ര്‍ത്തി​ക്കു​ക​യാ​യി. മാ​തൃ​ക​യും ത​ട​സ്സ​വും മാ​ത്ര​മ​ല്ല കാ​മ​വും സം​ഹാ​ര​വാ​സ​ന​യും ഒ​ന്നാ​യി​ത്തീ​രു​ന്ന ഈ ​തൃ​ഷ്ണാ​സം​ഘ​ര്‍ഷ​ത്തി​ലെ ബ​ലി​യാ​ടാ​ണ് ദാ​ക്ഷാ​യ​ണി. ആ​ല്‍കെ​മി​സ്റ്റാ​യ വൈ​ദ്യ​രു​ടെ ''എ​ന്താ​ണ് ഉ​ട​ല്‍? ഉ​ട​യു​ന്ന കു​ടം. അ​ശു​ദ്ധ​പ​ദാ​ർ​ഥ​ങ്ങ​ളാ​ല്‍ ഘ​ടി​തം. ത​മോ​മാ​ത്രാ​ത്മ​കം'' എ​ന്ന ര​സ​വാ​ദ​വേ​ദാ​ന്തം അ​യാ​ളി​ല്‍നി​ന്നു​ത​ന്നെ പ​ഠി​ച്ച വി​ഷ​ക്കൂ​ട്ടു​ക​ള്‍കൊ​ണ്ടു ബ​ലി ന​ട​ത്താ​ന്‍ ഗോ​വി​ന്ദ​നെ പ്രാ​പ്ത​നാ​ക്കു​ന്നു. ബ​ലി​യി​ലൂ​ടെ സം​ഘ​ര്‍ഷ​ശ​മ​നം വ​രു​ത്തു​ന്ന സ​മൂ​ഹം അ​തി​ന്‍റെ സ്വ​ത്വ​മാ​ണ് ഉ​റ​പ്പി​ക്കു​ന്ന​ത്. തൃ​ഷ്ണാ​വ​സ്തു​വി​നെ​ത്ത​ന്നെ ബ​ലി​യ​ര്‍പ്പി​ച്ച് ശ​ത്രു​വി​നെ​തി​രേ ത​ന്‍റെ സ്വ​ത്വ​മു​റ​പ്പി​ക്കു​ന്ന ഗോ​വി​ന്ദ​ന്‍റെ ത​മോ​മ​യ​മാ​യ തൃ​ഷ്ണാ​ലോ​കം അ​ത്ത​ര​മൊ​രു സ​മാ​ധാ​ന​ത്തി​ല​ല്ല എ​ത്തു​ന്ന​ത്. ര​സ​വി​ദ്യ​യി​ലൂ​ടെ നി​ര്‍മി​ച്ചെ​ടു​ത്ത കൂ​ട്ടു​വി​ഷ​മാ​യ ഗ​ര​മാ​ണ് ഗോ​വി​ന്ദ​ന്‍ ദാ​ക്ഷാ​യ​ണി​യി​ല്‍ പ്ര​യോ​ഗി​ക്കു​ന്ന​ത്. അ​തു​കൊ​ണ്ടു​ത​ന്നെ ക​ടി​യു​ടെ പാ​ടു​ക​ളൊ​ന്നും വൈ​ദ്യ​നു ക​ണ്ടെ​ത്താ​നാ​യി​ല്ല, ചി​കി​ത്സ ഫ​ലി​ച്ച​തു​മി​ല്ല. ''ഏ​തു വേ​ന്ദ്ര​ന്‍റെ വി​ഷ​മാ​ണ് നീ ​ഇ​ത്ര​യും കാ​ലം കൂ​ട്ടി​യു​ണ്ടാ​ക്കി​യ​ത്. അ​തു കു​ത്തി​വെ​ച്ച​തെ​ങ്ങ​നെ?'' എ​ന്ന ക​ഠോ​ര​മാ​യ ചോ​ദ്യം പ​രാ​ജി​ത​നാ​യ വി​ഷ​ഹാ​രി ഉ​ന്ന​യി​ക്കു​ന്നു. ഗോ​വി​ന്ദ​ന്‍റെ കൊ​ടും​പാ​ത​ക​ത്തെ അ​ഗ​ദ​ത​ന്ത്ര​ത്തി​ന്‍റെ അ​ന്ത​ര്‍പാ​ഠ​വു​മാ​യി കൂ​ട്ടി​യി​ണ​ക്കു​ന്ന ആ ​ചോ​ദ്യം നി​ല​വി​ളി​ക്കു​ന്നി​ലെ അ​സൂ​യ​യു​ടെ​യും സം​ശ​യ​രോ​ഗ​ത്തി​ന്‍റെ​യും പ​ത്നീ​ഹ​ത്യ​യു​ടെ​യും ഇ​തി​വൃ​ത്ത​ത്തെ മ​നു​ഷ്യ​തൃ​ഷ്ണ​യു​ടെ​യും സ്വ​ത്വ​പ്ര​തി​സ​ന്ധി​യു​ടെ​യും വി​ശേ​ഷാ​ഖ്യാ​ന​മാ​ക്കി മാ​റ്റു​ന്നു.

എം. ​ന​ന്ദ​കു​മാർ

ആ​യു​ര്‍വേ​ദ​ത്തി​ലെ സ​ര്‍പ്പ​വി​ഭ​ജ​ന​ത്തി​ല്‍ ഭി​ന്ന​ജാ​തി​സ​ര്‍പ്പ​ങ്ങ​ള്‍ ഇ​ണ​ചേ​ര്‍ന്നു​ണ്ടാ​കു​ന്ന സ​ങ്ക​ര​സ​ര്‍പ്പ​ങ്ങ​ളാ​ണ് വ്യ​ന്ത​ര​ങ്ങ​ള്‍. വ്യ​ന്തി​ര​ന്‍, വേ​ന്ദ്ര​ന്‍ എ​ന്നി​ങ്ങ​നെ​യും അ​വ വി​ളി​ക്ക​പ്പെ​ടു​ന്നു. മാ​കു​ലി, പോ​ട​ഗ​ല, സ്നി​ഗ്ധ​രാ​ജി എ​ന്നീ മൂ​ന്നു വ്യ​ന്ത​ര​ങ്ങ​ളെ​യും അ​വ​യി​ല്‍നി​ന്നു​ണ്ടാ​കു​ന്ന ദ​ദ​വ്യേ​ല​ക, ലോ​ധ്ര​പു​ഷ്പ​ക, രാ​ജി​ചി​ത്രി​ക തു​ട​ങ്ങി​യ​വ​യെ​യും​പ​റ്റി സു​ശ്രു​ത​സം​ഹി​ത​യു​ടെ ക​ൽ​പ​സ്ഥാ​ന​മെ​ന്ന അ​ധ്യാ​യ​ത്തി​ല്‍ സു​ശ്രു​ത​ന്‍ പ​റ​യു​ന്നു. ഉ​ടു​മ്പു​മാ​യി കൃ​ഷ്ണ​സ​ര്‍പ്പം ഇ​ണ​ചേ​രു​മ്പോ​ള്‍ ഗൗ​ധേ​ര​ക എ​ന്ന പാ​മ്പു​ണ്ടാ​കു​മെ​ന്ന് ച​ര​ക​സം​ഹി​ത​യി​ലു​ണ്ട്. ഋ​തു​സ​ന്ധി​ക​ളി​ല്‍ വി​ഷ​മേ​റു​ന്ന​വ​യും പാ​പ​ശീ​ലം​കൊ​ണ്ട് ദം​ശി​ക്കാ​നാ​യി വ​ഴി​ത​ട​ഞ്ഞു കി​ട​ക്കു​ന്ന​വ​യു​മാ​യ വ്യ​ന്ത​ര​ങ്ങ​ളെ​പ്പ​റ്റി അ​ഷ്ടാം​ഗ​സം​ഗ്ര​ഹ​ത്തി​ല്‍ വാ​ഗ്ഭ​ട​നും പ​റ​യു​ന്നു. ത്രി​ദോ​ഷ​ങ്ങ​ളെ​യും കോ​പി​പ്പി​ക്കു​ന്ന വ്യ​ന്ത​ര​മെ​ന്ന സ​ങ്ക​ര​സ​ര്‍പ്പം പ്രാ​ചീ​ന​ഭാ​വ​ന മാ​ത്ര​മാ​ണെ​ങ്കി​ലും വി​ഷ​ത്തി​ന്‍റെ അ​നി​ശ്ചി​ത​സ്വ​ഭാ​വ​ത്തെ​പ്പ​റ്റി​യു​ള്ള സ​ങ്ക​ൽ​പം അ​തി​ലു​ണ്ട്. സ​വി​ശേ​ഷ​മാ​യ സ്വ​ത്വ​മി​ല്ലാ​ത്ത, അ​ല്ലെ​ങ്കി​ല്‍ സ​ങ്ക​ര​സ്വ​ത്വം മാ​ത്ര​മു​ള്ള വേ​ന്ദ്ര​നെ​പ്പോ​ലെ​യാ​ണ് ഗോ​വി​ന്ദ​നും. അ​നു​ക​ര​ണാ​ത്മ​ക​തൃ​ഷ്ണ​യും വൈ​ര​വും​വ​ഴി തൃ​ഷ്ണാ​വ​സ്തു​വി​നെ​ത്ത​ന്നെ ന​ശി​പ്പി​ക്കു​ന്ന ബ​ലി​യാ​ടാ​ക്ക​ലി​ലൂ​ടെ ത​ന്‍റെ സ്വ​ത്വം ഉ​റ​പ്പി​ക്കാ​ന്‍ ശ്ര​മി​ക്കു​ന്ന അ​യാ​ള്‍ സ്വ​ത്വ​ശൂ​ന്യ​നാ​യ ഉ​ന്മാ​ദി​യാ​യി​ത്തീ​രു​ന്നു. അ​നി​ശ്ചി​ത​സ്വ​ത്വമാ​ണ് (pre​c​ar​ious i​d​en​tity) ഗോ​വി​ന്ദ​ന്റേ​തെ​ന്നു പ​റ​യാം. വി​ഷ​ത്തി​ന്‍റെ പ​ദാ​ര്‍ഥ​സ്വ​ഭാ​വ​വും അ​തു​ത​ന്നെ. രാ​സ​പ​ര​മോ ഭൗ​തി​ക​മോ ജീ​വ​ശാ​സ്ത്ര​പ​ര​മോ ആ​യ സ്വ​ഭാ​വ​സ​വി​ശേ​ഷ​ത​ക​ള്‍ അ​ടി​സ്ഥാ​ന​മാ​ക്കി നി​ര്‍വ​ചി​ക്കാ​നാ​വാ​ത്ത, അ​ല്ലെ​ങ്കി​ല്‍, വ​ര്‍ഗീ​ക​ര​ണ​ത്തി​ല്‍ ഒ​രു നി​ശ്ചി​ത​സ്ഥാ​നം ന​ല്‍കാ​നാ​വാ​ത്ത പ​ദാ​ർ​ഥ​ങ്ങ​ളെ അ​നി​ശ്ചി​ത​പ​ദാ​ര്‍ഥ​ങ്ങ​ള്‍ (precarious substance) എ​ന്ന് ശാ​സ്ത്ര​ച​രി​ത്ര​കാ​ര​ന്മാ​ര്‍ വി​ളി​ക്കാ​റു​ണ്ട്. വി​ഷം ഉ​ള്‍പ്പെ​ടെ​യു​ള്ള അ​പ​ക​ട​കാ​രി​ക​ളും ഏ​താ​ണ്ട് അ​ല​ഭ്യ​ങ്ങ​ളു​മാ​യ പ​ദാ​ര്‍ഥ​ങ്ങ​ള്‍ പ​ല​തും ഈ ​വി​ഭാ​ഗ​ത്തി​ല്‍പെ​ടു​ന്നു. വ​സ്തു​ക്ക​ളു​ടെ ക്ര​മ​ങ്ങ​ളി​ലൊ​ന്നും പ്ര​ത്യേ​ക സ്ഥാ​ന​മി​ല്ലാ​ത്ത അ​വ​യെ ഉ​ൽ​പാ​ദ​ന​ത്തെ​യും ഫ​ല​ത്തെ​യും ഗു​ണ​സി​ദ്ധി​യെ​യും​കു​റി​ച്ചു​ള്ള വീ​ക്ഷ​ണ​ത്തി​ന്‍റെ​യും സാ​മൂ​ഹി​ക​പ്ര​ചാ​ര​ത്തി​ന്‍റെ​യും ബ​ല​ത​ന്ത്ര​മ​നു​സ​രി​ച്ചാ​ണ് അ​നി​ശ്ചി​ത​പ​ദാ​ര്‍ഥ​ങ്ങ​ളെ​ന്നു വി​ളി​ക്കാ​റു​ള്ള​ത്. ഒ​രു സാ​മൂ​ഹി​ക-​ജ്ഞാ​ന-​പ്ര​കൃ​തി​സം​യോ​ഗ​ത്തെ വ​ര​ച്ചു​കാ​ട്ടു​ന്ന ജ്ഞാ​ന​സി​ദ്ധാ​ന്ത​പ​ര​മാ​യ ക​ൽ​പ​ന​യാ​ണ് അ​തെ​ന്നു സാ​രം.



ഈ ​അ​നി​ശ്ചി​ത​സ്വ​ഭാ​വം വി​ഷ​ത്തി​നു​ണ്ട്. ഒ​രു പ​ദാ​ര്‍ഥ​മാ​യി ക​ൽ​പി​ക്കു​മ്പോ​ഴും അ​ദൃ​ശ്യ​വും ഗു​പ്ത​വും ഇ​ന്ദ്രി​യ​ഗ്രാ​ഹ്യ​വു​മ​ല്ല വി​ഷം. വി​ഷ​പ​ദാ​ര്‍ഥ​ങ്ങ​ളെ അ​ല്ലാ​ത്ത​വ​യി​ല്‍നി​ന്നു തി​രി​ച്ച​റി​യു​ക​യും എ​ളു​പ്പ​മ​ല്ല. ഗു​ണ​ഫ​ലം ത​രു​ന്ന​വ വി​ഷ​മാ​യി​ത്തീ​രു​ക​യും ചെ​യ്യാം. ചി​ല ഔ​ഷ​ധ​ങ്ങ​ളു​ടെ അ​നു​ചി​തോ​പ​യോ​ഗ​മോ അ​മി​തോ​പ​യോ​ഗ​മോ വി​ഷ​ഫ​ലം സൃ​ഷ്ടി​ക്കാ​റു​മു​ണ്ട്. വി​ഷം എ​ന്ന പ​ദ​ത്തി​ൽ​ത​ന്നെ​യു​ണ്ട് അ​ര്‍ഥ​ത്തി​ന്‍റെ അ​നി​ശ്ചി​ത​ത്വ​വും സ​ന്ദി​ഗ്ധ​ത​യും ഉ​ഭ​യ​ത്വ​വും. ഇം​ഗ്ലീ​ഷി​ലെ 'പോ​യി​സ​ന്' നി​ത്യേ​ന ക​ഴി​ക്കേ​ണ്ട ഔ​ഷ​ധ​ദ്രാ​വ​ക​മാ​യ 'പോ​ഷ​നു'​മാ​യി ബ​ന്ധ​മു​ണ്ട്. ഗ്രീ​ക്കി​ലെ സ​മാ​ന​പ​ദ​മാ​യ 'ഫാ​ര്‍മ​ക്കോ​ണ്‍' വി​ഷ​മെ​ന്നും ഔ​ഷ​ധ​മെ​ന്നു​മു​ള്ള അ​ര്‍ഥ​ങ്ങ​ള്‍ ഒ​രേ​സ​മ​യം​ത​ന്നെ സൃ​ഷ്ടി​ക്കു​ന്നു. 'പ്ലേ​റ്റോ​സ് ഫാ​ര്‍മ​സി' എ​ന്ന പ്ര​ശ​സ്ത​മാ​യ പ്ര​ബ​ന്ധ​ത്തി​ല്‍ ഫ്ര​ഞ്ച് ത​ത്ത്വ​ചി​ന്ത​ക​നാ​യ ഴാ​ക് ദെ​റി​ദ ഈ ​അ​ര്‍ഥ​ഭേ​ദം മു​ന്‍നി​ര്‍ത്തി എ​ഴു​ത്തി​നെ​ക്കു​റി​ച്ചു​ള്ള ത​ന്‍റെ ആ​ശ​യ​ങ്ങ​ള്‍ വി​ശ​ദീ​ക​രി​ച്ചി​ട്ടു​ണ്ട്. ആ​യു​ര്‍വേ​ദ​ത്തി​ലു​മു​ണ്ട് ഈ ​സ​ന്ദി​ഗ്ധ​ത​യും ഉ​ഭ​യ​ത്വ​വും. ''വി​ഷ​സ്യ, വി​ഷ​മൗ​ഷ​ധം'', ''വി​ഷം വി​ഷ​ഘ്ന​മു​ക്തം'', ''വി​ഷേ പ്ര​തി​വി​ഷം യോ​ഗ്യം'' എ​ന്നി​ങ്ങ​നെ​യാ​ണ് ആ​യു​ര്‍വേ​ദ സൈ​ദ്ധാ​ന്തി​ക​ര്‍ പ​റ​ഞ്ഞി​ട്ടു​ള്ള​ത്. വി​ഷ​ത്തി​നു പ്ര​തി​വി​ഷ​മാ​യി അ​ഥ​വാ പ്ര​ത്യൗ​ഷ​ധ​മാ​യി വി​ഷം​ത​ന്നെ ഉ​പ​യോ​ഗി​ക്കു​ന്ന​തി​നെ​പ്പ​റ്റി ച​ര​ക​സം​ഹി​ത​യും അ​ഷ്ടാം​ഗ​സം​ഗ്ര​ഹ​വും വി​ശ​ദീ​ക​രി​ക്കു​ന്നു. പാ​മ്പു​ക​ടി​യേ​റ്റ​വ​ര്‍ക്ക് സ്ഥാ​വ​ര​വി​ഷം ഔ​ഷ​ധ​മാ​യി ന​ല്‍കാ​മെ​ന്നും വി​ഷ​ത്തെ വി​ഷ​മ​ല്ലാ​താ​ക്കു​ന്ന​തി​ന് വി​ഷം​പോ​ലെ മ​റ്റൊ​ന്നി​ല്ല (''ന ​വി​ഷ​പ്ര​തി​മം കി​ഞ്ചി​ന്നി​ര്‍വി​ഷീ​ക​ര​ണം വി​ഷേ'') എ​ന്നും അ​ഷ്ടാം​ഗ​സം​ഗ്ര​ഹ​ത്തി​ല്‍ വാ​ഗ്ഭ​ട​ന്‍ പ​റ​യു​ന്നു. വി​ഷ​ത്തി​ന്‍റെ ഈ ​അ​നി​ശ്ചി​ത​ത്വം വി​ഷ​ബാ​ധി​ത​നും വി​ഷ​കാ​ര​ക​നു​മാ​യ ഗോ​വി​ന്ദ​ന്‍റെ സ്വ​ത്വ​ത്തി​ലും നാം ​കാ​ണു​ന്നു. അ​നു​ക​ര​ണാ​ത്മ​ക​തൃ​ഷ്ണ​യു​ടെ ഫ​ല​മാ​യ ശ​ത്രു​ത​യി​ല്‍ എ​തി​രാ​ളി​യെ തോ​ൽ​പി​ച്ച് ത​ന്‍റെ സ്വ​ത്വ​മു​റ​പ്പി​ക്കാ​നു​ള്ള ശ്ര​മം അ​യാ​ളെ അ​നി​ശ്ചി​ത​സ്വ​ത്വ​മാ​ക്കി മാ​റ്റു​ന്നു. ആ ​ഉ​ന്മാ​ദി​യു​ടെ ''മൃ​ഗ​ത്തി​ന്‍റെ​യോ മ​നു​ഷ്യ​ന്‍റെ​യോ അ​ല്ലാ​ത്ത ഭാ​ഷാ​ര​ഹി​ത​മാ​യ'' ആ​ത്മ​പ്ര​ല​പ​നം ആ ​അ​നി​ശ്ചി​ത​ത്വ​ത്തി​ന്‍റേ​താ​ണ്. വി​ഷം കൊ​ടു​ത്ത​വ​ന്‍ ഏ​റ്റ​വും സം​ശ​യ​മു​ള്ള​വ​നാ​യും അ​ധി​കം സം​സാ​രി​ക്കു​ന്ന​വ​നാ​യും കാ​ണ​പ്പെ​ടു​മെ​ന്ന ച​ര​ക​സം​ഹി​ത​യി​ലെ ക​ൽ​പ​ന ആ ​വി​ഷ​കാ​ര​ക​ന് ന​ന്നേ ഇ​ണ​ങ്ങും.

അ​വ്യാ​ഖ്യേ​യ​ശ​ബ്ദ​ത്തി​ലു​യ​ര്‍ന്ന ആ ​നി​ല​വി​ളി​യു​ടെ വ്യാ​ഖ്യാ​ന​മാ​ണ് 'നി​ല​വി​ളി​ക്കു​ന്നി'​ന്‍റെ കേ​ന്ദ്ര​മെ​ന്നു പ​റ​യാ​വു​ന്ന പ​ത്താ​മ​ധ്യാ​യ​മാ​യ 'നീ'. ​താ​ന്‍ ബ​ലി​യാ​ടാ​ക്കി​യ ഭാ​ര്യ​യു​ടെ ശ​രീ​ര​ത്തെ​യും പ്രാ​ണ​നെ​യും​കു​റി​ച്ച് ഗോ​വി​ന്ദ​ന്‍ ന​ട​ത്തു​ന്ന ഭാ​ഷാ​ര​ഹി​ത​മാ​യ ആ ​പ്ര​ല​പ​ന​ത്തെ ആ​ഖ്യാ​താ​വ് ഭാ​ഷ​യി​ലേ​ക്കു വി​വ​ര്‍ത്ത​നം ചെ​യ്യു​ന്നു: ''നീ ​അ​രി​കി​ലി​ല്ല. എ​ന്‍റെ അ​സൂ​യ ജ്വ​ലി​ച്ചു. അ​ക​ലം കാ​മം വ​ര്‍ധി​പ്പി​ക്കു​ന്നു. എ​ല്ലാ​റ്റി​ന്‍റെ​യും സ​ന്ദി​ഗ്ധാ​വ​സ്ഥ​യി​ലു​ള്ള ആ​ന​ന്ദ​മാ​ണു നീ. ​മ​ര​ണ​മാ​ണു ന​മ്മു​ടെ സ്നേ​ഹം പു​നഃ​സ്ഥാ​പി​ച്ച​ത്. ഭാ​വ​ന​യെ തൃ​പ്തി​പ്പെ​ടു​ത്തു​ന്ന അ​ഭാ​വ​മാ​യി മാ​ത്ര​മേ നി​ന​ക്കു നി​ല​നി​ല്‍ക്കാ​നാ​വൂ. എ​ന്‍റെ കാ​മ​വും അ​സൂ​യ​യും പ്ര​തി​കാ​ര​വും നി​റ​വേ​റ്റാ​നു​ള്ള വെ​റും ഉ​ട​ല്‍മാ​ത്ര​മാ​യി​രു​ന്നു നീ. ​മ​ണ്ണാ​യി​പ്പോ​കു​ന്ന നി​ന്‍റെ ചു​ണ്ടു​ക​ളി​ല്‍ ഞാ​ന്‍ ചും​ബി​ക്കു​ന്നു.'' മ​നു​ഷ്യ​ദൗ​ര്‍ബ​ല്യ​ത്തി​ന്‍റെ ഏ​റ്റ​വും ബീ​ഭ​ത്സ​മാ​യ തു​റ​ന്നു​കാ​ട്ട​ലെ​ന്ന് ടി.​എ​സ്. എ​ലി​യ​റ്റ് വി​ശേ​ഷി​പ്പി​ച്ച ഒ​ഥെ​ല്ലോ​യു​ടെ അ​ന്ത്യ​ഭാ​ഷ​ണ​ത്തി​ന്‍റെ പ്ര​തി​ധ്വ​നി ഇ​വി​ടെ മു​ഴ​ങ്ങു​ന്നു​ണ്ട്, ക​ഥാ​കൃ​ത്ത് അ​റി​ഞ്ഞു​കൊ​ണ്ടാ​യാ​ലും അ​ല്ലെ​ങ്കി​ലും. സം​ശ​യ​ഗ്ര​സ്ത​നാ​യാ​ല്‍ അ​ങ്ങേ​യ​റ്റം ചി​ത്ത​സം​ഭ്രാ​ന്ത​നാ​വു​ക​യും ത​ന്‍റെ വം​ശ​ത്തെ​ക്കാ​ള്‍ വി​ല​യേ​റി​യ മു​ത്ത് വ​ലി​ച്ചെ​റി​യു​ക​യും അ​റേ​ബ്യ​യി​ലെ മ​ര​ങ്ങ​ള്‍ ഔ​ഷ​ധ​ക്ക​റ ചൊ​രി​യു​ന്ന​ത്ര വേ​ഗ​ത്തി​ല്‍ ക​ണ്ണീ​രൊ​ഴു​ക്കു​ക​യും ചെ​യ്യു​ന്ന ത​ന്നെ​പ്പ​റ്റി​യു​ള്ള ആ ​ഭാ​ഷ​ണ​വും ത​ന്‍റെ പ്രാ​ണ​നും ഒ​രു നി​മി​ഷ​ത്തെ ഇ​ട​വേ​ള​ക്കു​ശേ​ഷം ഒ​ഥെ​ല്ലോ അ​വ​സാ​നി​പ്പി​ക്കു​ന്ന​ത് ''ഞാ​ന്‍ നി​ന്നെ ചും​ബി​ച്ചു, നി​ന്നെ ഞാ​ന്‍ കൊ​ല്ലും​മു​മ്പ്. ഇ​തേ​യു​ള്ളൂ വ​ഴി. എ​ന്നെ​ത്ത​ന്നെ കൊ​ല്ലു​ക, എ​ന്നി​ട്ട് ഒ​രു ചും​ബ​ന​ത്തി​ല്‍ മ​രി​ക്കു​ക'' (I kissed thee ere I killed thee. No way but this, Killing myself, to die upon a kiss). വി​പ​രീ​ത​പ​ദ​ങ്ങ​ള​ല്ലെ​ങ്കി​ലും പ​ദ​സ​മാ​ന​ത​യു​ള്ള 'കി​ല്‍', 'കി​സ്' എ​ന്നി​വ മു​മ്പേ എ​ന്ന​ര്‍ഥ​മു​ള്ള ere എ​ന്ന ദ്യോ​ത​ക​ശ​ബ്ദം (ഗ​തി) കൊ​ണ്ട് കൂ​ട്ടി​യി​ണ​ക്കി സ്നേ​ഹ​ദ്വേ​ഷ​ങ്ങ​ള്‍, ര​തി​യും ഹ​തി​യും നാ​ണ​യ​ത്തി​ന്‍റെ ഇ​രു​വ​ശ​ങ്ങ​ളാ​ണെ​ന്ന ചി​ന്ത​യാ​ണ് ഷേ​ക്സ്പി​യ​ര്‍ ഉ​ണ​ര്‍ത്തു​ന്ന​ത്. മു​ന്നോ​ട്ടും പി​ന്നോ​ട്ടും വാ​യി​ക്കാ​വു​ന്ന പാ​ലി​ന്‍ഡ്രോ​മാ​യ 'are' എ​ന്ന പ​ഴ​യ സാ​ക്സ​ണ്‍ പ​ദ​ത്തി​ന്‍റെ പ്ര​യോ​ഗം അ​തു ദു​ര​ന്ത​തീ​വ്ര​മാ​ക്കു​ക​യും ചെ​യ്യു​ന്നു. ''ഈ ​കി​ട​ക്ക​യി​ലെ ദു​ര​ന്ത​ഭാ​രം നോ​ക്ക്, ഇ​ത് നി​ന്‍റെ ചെ​യ്തി​യാ​ണ്. ഈ ​വ​സ്തു ക​ണ്ണി​ല്‍ കാ​ഴ്ച​യി​ല്‍ വി​ഷം ക​ല​ര്‍ത്തു​ന്നു. അ​തു മ​റ​യ്ക്ക​പ്പെ​ട​ട്ടെ'' എ​ന്ന് ലൊ​ഡോ​വി​ക്കോ പ​റ​യു​ന്നി​ട​ത്താ​ണ് ഒ​ഥെ​ല്ലോ​ക്കു ഭ​ര​ത​വാ​ക്യ​മാ​വു​ന്ന​ത്. ''ഈ ​കി​ട​ക്ക നി​ഷ്ക​ള​ങ്ക​മ​ല്ല. സു​ര​ക്ഷി​ത​വു​മാ​യ ഇ​ട​വു​മ​ല്ല'' എ​ന്നു പ​റ​യു​ന്ന നി​ല​വി​ളി​ക്കു​ന്നി​ലെ ഗോ​വി​ന്ദ​ന് പ​ക്ഷേ പ​ശ്ചാ​ത്താ​പ​മി​ല്ല. യാ​ഥാ​ര്‍ഥ്യ​ത്തി​ല്‍നി​ന്ന് ഒ​ളി​ച്ചോ​ടു​ക​യും ത​ന്‍റെ പാ​ത​ക​ത്തെ മ​നു​ഷ്യ​പ്ര​കൃ​തി​യു​ടെ അ​ടി​സ്ഥാ​ന​സ്വ​ഭാ​വ​മാ​യി സാ​ധൂ​ക​രി​ക്കു​ക​യും ചെ​യ്യു​ന്ന അ​യാ​ളു​ടെ തൃ​ഷ്ണ ശ​മി​ക്കു​ന്നേ​യി​ല്ല. ത​ന്‍റെ ദീ​ര്‍ഘ​മാ​യ വി​ഷ​ഭാ​ഷ​ണ​ത്തി​ല്‍ അ​യാ​ള്‍ പ​റ​യു​ന്നു: ''ഞാ​ന്‍ ചി​ത​യും ഭ​സ്മ​വും സം​ഹാ​ര​വും മാ​ത്ര​മാ​ണ്. നീ​യോ അ​നു​സ്യൂ​ത​മാ​യ പു​നഃ​സൃ​ഷ്ടി​യും. നി​ന​ക്ക് എ​ല്ലാ​റ്റി​നെ​യും നി​ല​നി​ര്‍ത്താ​നു​ള്ള വാ​ശി​യാ​ണ്. എ​നി​ക്കു കു​റ്റ​മു​ക്തി ആ​വ​ശ്യ​മി​ല്ല. ന​ഷ്ട​പ്പെ​ട്ട​തി​ന്‍റെ ഉ​ന്മാ​ദ​ല​ഹ​രി​യി​ല്‍ ഞാ​ന്‍ നി​ല​വി​ളി​ക്കും...​നീ നി​ല​വി​ളി​ക്കു​ന്നാ​യി പ​രി​ണ​മി​ക്ക​ട്ടെ. ഈ ​കു​ന്ന് സ​ര്‍പ്പ​ങ്ങ​ളെ ആ​ക​ര്‍ഷി​ക്ക​ട്ടെ. രാ​ജ​വെ​മ്പാ​ല​യും കു​ഷ്ഠ​മ​ണ്ഡ​ലി​യും ഇ​ണ​ചേ​ര്‍ന്നു​ണ്ടാ​യ വേ​ന്തി​ര​സ​ര്‍പ്പ​മാ​യി ഞാ​ന്‍ നി​ന്‍റെ പാ​റ​ക്കെ​ട്ടു​ക​ളി​ലും വ​ള്ളി​ച്ചെ​ടി​ക​ളി​ലും ഇ​ഴ​ഞ്ഞു​ന​ട​ക്കും. വി​ഷാ​ദി​ക്കു​ന്ന​തി​നാ​ല്‍ വി​ഷം. സ്ഥാ​വ​ര​വും ജം​ഗ​മ​വു​മാ​യ സ​ക​ല​ത്തി​ലും സ്വ​യ​മേ​വ ഒ​രു വി​ഷ​മു​ണ്ട്. ക​ൽ​പാ​ന്ത​പ്ര​ള​യ​ത്തി​നു​ശേ​ഷം നി​ശ്ചേ​ത​ന​മാ​യ നി​ത്യ​നി​ദ്ര​യി​ല്‍ സ​ര്‍വ​തി​നും ബീ​ജ​ഭൂ​ത​വും ഏ​ക​രൂ​പ​വു​മാ​യി ആ​കൃ​തി​യോ ഘ​ട​ന​യോ ഇ​ല്ലാ​ത്ത ദ്ര​വ്യം. വി​ഷ​മെ​ന്ന മൂ​ല​പ്ര​കൃ​തി.'' അ​നി​ശ്ചി​ത​പ​ദാ​ര്‍ഥ​ത്തെ​യും അ​നി​ശ്ചി​ത​സ്വ​ത്വ​ത്തെ​യും കു​റി​ച്ചു​ള്ള ദ​ര്‍ശ​ന​മാ​ണി​ത്.

മൂ​ന്ന് ആ​ഖ്യാ​താ​ക്ക​ളു​ണ്ട് നി​ല​വി​ളി​ക്കു​ന്നി​ലേ​ക്കു​ള്ള ക​യ​റ്റ​ത്തി​ല്‍; വാ​മൊ​ഴി​യി​ല്‍ ഗോ​വി​ന്ദ​ന്‍റെ ക​ഥ പ​റ​ഞ്ഞു കേ​ള്‍പ്പി​ച്ച അ​ച്ചു​വേ​ട്ട​ന്‍, ആ ​ക​ഥ​ക്കു​ള്ളി​ല്‍ ഭാ​ഷാ​ര​ഹി​ത​മാ​യി സ്വ​ന്തം ക​ഥ​പ​റ​യു​ന്ന ഗോ​വി​ന്ദ​ന്‍, ര​ണ്ടു ക​ഥ​ക​ളും വ​ര​മൊ​ഴി​യി​ല്‍ ആ​ഖ്യാ​നം​ചെ​യ്യു​ക​യും വ്യാ​ഖ്യാ​നി​ക്കാ​ന്‍ ശ്ര​മി​ക്കു​ക​യും ചെ​യ്യു​ന്ന ക​ഥാ​ഖ്യാ​താ​വ്. ഗോ​വി​ന്ദ​ന്‍റെ ക​ഥ​യി​ലൂ​ടെ അ​നി​ശ്ചി​ത​പ​ദാ​ര്‍ഥ​ങ്ങ​ളു​ടെ ഇ​രു​ണ്ട ഹൃ​ദ​യ​ങ്ങ​ളി​ലേ​ക്കു​ള്ള നൊ​ടി​നേ​ര​ത്തെ ദ​ര്‍ശ​നം ക​ഥാ​ഖ്യാ​താ​വി​നു ന​ല്‍കി​യ ഒ​ന്നാ​മ​ത്തെ ആ​ഖ്യാ​താ​വ് നി​ല​വി​ളി​ക്കു​ന്നി​ലെ പാ​മ്പു​കൊ​ത്തി അ​തേ പ​ദാ​ര്‍ഥം​കൊ​ണ്ടു​ത​ന്നെ മ​രി​ക്കു​ന്നു. അ​തി​ന്‍റെ സ്ര​ഷ്ടാ​വാ​യ ര​ണ്ടാ​മ​ത്തെ ആ​ഖ്യാ​താ​വ് അ​നി​ശ്ചി​ത​മാ​യ സ്വ​ത്വ​ത്തോ​ടെ തി​രോ​ധാ​നം ചെ​യ്യു​ന്നു. ആ ​വി​ഷ​ഭാ​ഷ​ണ​ങ്ങ​ളെ വ്യാ​ക​ര​ണ​ബ​ദ്ധ​മാ​യ ഭാ​ഷ​യി​ലെ ആ​ഖ്യാ​ന​ക​മാ​യി പു​ന​രാ​വി​ഷ്ക​രി​ക്കു​ന്ന മൂ​ന്നാ​മ​ത്തെ ആ​ഖ്യാ​താ​വ്/​ക​ഥാ​ഖ്യാ​താ​വി​ന്‍റെ 'ഭാ​വ​ന​ക​ളാ​ല്‍ ദൂ​ഷി​ത​മാ​യ മ​ന​സ്സ് സ്ഥ​ല​ഭീ​തി​പ​ര​മാ​യ വി​ഷാ​ദ'​ത്തി​ല​ക​പ്പെ​ട്ട് അ​നി​ശ്ചി​ത​ത്വ​വും സ​ന്ദി​ഗ്ധ​വു​മാ​യി നി​ല്‍ക്കു​ന്നു. ആ​ഖ്യാ​ന​ത്തി​ലൂ​ടെ വ്യാ​ക​ര​ണ​ബ​ദ്ധ​മാ​യ ഭാ​ഷ​യി​ലൂ​ടെ ഗോ​വി​ന്ദ​ന്‍റെ 'ഭാ​ഷാ​ര​ഹി​ത​മാ​യ നി​ല​വി​ളി​യു​ടെ പ​ര്യാ​യ​ങ്ങ​ള്‍' ഇ​ഴ​പി​രി​ക്കു​ക എ​ന്ന വ്യാ​ഖ്യാ​ന​ത്തി​നു ശ്ര​മി​ക്കു​ന്ന ക​ഥാ​ഖ്യാ​താ​വി​ന്‍റെ പ​രാ​ജ​യം ക​ഥാ​ന്ത്യ​ത്തി​ല്‍ നാം ​കാ​ണു​ന്നു. സ്ഥ​ല​ഭീ​തി​യു​ടെ വി​ഷാ​ദം പ​ര​ത്തി​ക്കൊ​ണ്ട് നി​ല​വി​ളി​ക്കു​ന്നി​ലെ പൊ​ന്ത​ക​ള്‍ നി​ത്യ​ത​യോ​ളം ആ​ടു​മ്പോ​ള്‍ ത​ന്‍റെ മ​ന​സ്സി​ല്‍ അ​വ​ശേ​ഷി​ക്കു​ന്ന​ത് ''ഓ​രോ കാ​ര​ക​ത്തെ​യും അ​ത​തി​ന്‍റെ രീ​തി​യി​ല്‍ പ്ര​വ​ര്‍ത്തി​പ്പി​ച്ച് ക്രി​യ​യെ നി​റ​വേ​റ്റേ​ണ്ട ക​ര്‍ത്താ​വ് എ​ന്ന് കാ​ര​കം ന​ഷ്ട​പ്പെ​ട്ട ചി​ല വാ​ക്യ​ങ്ങ​ള്‍; ഉ​ട​ലു​ക​ള്‍ ചോ​ര്‍ന്നു​പോ​യ ഏ​താ​നും പേ​രു​ക​ള്‍'' മാ​ത്ര​മാ​ണെ​ന്ന് പ​റ​ഞ്ഞു​കൊ​ണ്ടാ​ണ് ക​ഥാ​ഖ്യാ​താ​വ് ആ​ഖ്യാ​നം അ​വ​സാ​നി​പ്പി​ക്കു​ന്ന​ത്.

നാ​മ​ങ്ങ​ള്‍ക്കു ക്രി​യ​യോ​ടു​ള്ള ബ​ന്ധ​മാ​ണ് വ്യാ​ക​ര​ണ​ത്തി​ല്‍ കാ​ര​കം. ക്രി​യ ന​ട​ത്തു​ന്ന വ​സ്തു എ​ന്നാ​ണ് അ​തി​ന്‍റെ അ​ര്‍ഥം. ഒ​രു വാ​ക്യ​ത്തി​ല്‍ ക്രി​യ അ​ഥ​വാ പ്ര​വൃ​ത്തി​യെ​പ്പ​റ്റി മാ​ത്ര​മാ​ണ് സൂ​ചി​പ്പി​ക്കു​ന്ന​തെ​ങ്കി​ല്‍ ആ​രാ​ണ് അ​തു ചെ​യ്ത​ത്, ആ​ര്‍ക്കാ​ണ് അ​തു സം​ഭ​വി​ച്ച​ത് തു​ട​ങ്ങി​യ ചോ​ദ്യ​ങ്ങ​ള്‍ സ്വാ​ഭാ​വി​ക​മാ​യും ഉ​ണ്ടാ​കും. വാ​ക്യ​ത്തി​ന്‍റെ ഓ​രോ ഭാ​ഗ​വും ഇ​ങ്ങ​നെ കൂ​ടു​ത​ല്‍ അ​റി​വി​നു​വേ​ണ്ടി അ​ന്വേ​ഷി​ക്കു​ന്ന​തി​നെ 'ആ​കാം​ക്ഷ'​യെ​ന്ന് വ്യാ​ക​ര​ണ​ശാ​സ്ത്രം വി​ളി​ക്കു​ന്നു. മു​ഖ്യ​മാ​യ ആ​കാം​ക്ഷ​ക​ള്‍ പ​രി​ഹ​രി​ക്ക​പ്പെ​ടു​മ്പോ​ഴേ ഒ​രു വാ​ക്യം പൂ​ര്‍ണ​മാ​വു​ക​യു​ള്ളൂ. ക്രി​യ​യു​ടെ ആ​കാം​ക്ഷ​ക​ള്‍ക്കു പൂ​ര്‍ത്തി​വ​രു​ത്തു​ന്ന നാ​മ​മാ​ണ് അ​തി​ന്‍റെ കാ​ര​കം. അ​ങ്ങ​നെ​യു​ള്ള പ​ല​ത​രം കാ​ര​ക​ങ്ങ​ളി​ല്‍ ഏ​റ്റ​വും പ്ര​ധാ​ന​മാ​ണ് ക്രി​യ ന​ട​ത്തു​ന്ന​വ​നാ​യ ക​ര്‍ത്താ​വി​നെ സൂ​ചി​പ്പി​ക്കു​ന്ന ക​ര്‍ത്തൃ​കാ​ര​കം. ഫ​ലാ​നു​കൂ​ല​മാ​യ വ്യാ​പാ​ര​മെ​ന്നാ​ണ് 'കേ​ര​ള​പാ​ണി​നീ​യ'​ത്തി​ല്‍ എ.​ആ​ര്‍. രാ​ജ​രാ​ജ​വ​ര്‍മ ക്രി​യ​യെ നി​ര്‍വ​ചി​ച്ച​ത്. ഫ​ല​ത്തി​ന് 'ക​ര്‍മ'​മെ​ന്നും വ്യാ​പാ​ര​ത്തി​ന് 'പ്ര​വൃ​ത്തി'​യെ​ന്നു​മാ​ണ് വ്യാ​ക​ര​ണ​സ​ന്ദ​ര്‍ഭ​ത്തി​ലെ അ​ര്‍ഥം. വ്യാ​പാ​രം അ​ഥ​വാ പ്ര​വൃ​ത്തി ചെ​യ്യു​ന്ന​യാ​ളാ​ണ് ക​ര്‍ത്താ​വ് എ​ന്ന കാ​ര​കം. ആ ​ക​ര്‍ത്താ​വും ക​ര്‍ത്തൃ​കാ​ര​ക​വു​മി​ല്ലാ​ത്ത​തി​നാ​ല്‍, 'ആ​രാ​ണ​തു ചെ​യ്ത​ത്', 'ആ​ര്‍ക്കാ​ണ​തു സം​ഭ​വി​ച്ച​ത്', 'എ​ന്തു​കൊ​ണ്ടാ​ണ​ങ്ങ​നെ​യു​ണ്ടാ​യ​ത്' തു​ട​ങ്ങി​യ ആ​കാം​ക്ഷ​ക​ള്‍ പൂ​രി​പ്പി​ക്ക​പ്പെ​ടാ​ത്ത വാ​ക്യ​ങ്ങ​ള്‍ മാ​ത്ര​മേ ആ​ഖ്യാ​നാ​ന്ത്യ​ത്തി​ല്‍ നി​ല​വി​ളി​ക്കു​ന്നി​ലെ ക​ഥാ​ഖ്യാ​താ​വി​ന്‍റെ വി​ഷാ​ദം നി​റ​ഞ്ഞ സം​ഭീ​ത​മാ​യ മ​ന​സ്സി​ലു​ള്ളൂ. ''ഉ​ട​ലു​ക​ള്‍ ചോ​ര്‍ന്നു​പോ​യ പേ​രു​ക​ള്‍'' എ​ന്ന് ക​ര്‍ത്താ​വി​ല്ലാ​ത്ത വാ​ക്യ​ത്തെ ആ​ഖ്യാ​താ​വ് വി​ളി​ക്കു​ന്നു. കേ​ട്ട​റി​ഞ്ഞ വി​ഷ​ക​ഥ​യി​ല്‍നി​ന്ന് ക​ര്‍ത്താ​വി​നെ​യും ക്രി​യ​യെ​യും കാ​ര​ക​ത്തെ​യും ക​ര്‍മ​ത്തെ​യും കു​റി​ച്ച​റി​യാ​വു​ന്ന ക​ഥാ​ഖ്യാ​താ​വ് ത​ന്‍റെ ആ​ഖ്യാ​ന​ത്തി​ന്‍റെ നി​ര്‍വ​ഹ​ണ​സ​ന്ധി​യി​ല്‍ ഈ ​അ​നി​ശ്ചി​ത​ത്വ​ത്തി​ലും സ​ന്ദി​ഗ്ധ​ത​യി​ലും എ​ത്തു​ന്ന​തെ​ന്തു​കൊ​ണ്ടാ​വാം? വി​ഷ​പു​രു​ഷ​നെ​ക്ക​ണ്ട് ലോ​കം വി​ഷാ​ദി​ച്ച​തി​നാ​ല്‍ വി​ഷ​മെ​ന്നു പേ​രു​കി​ട്ടി​യ (''ജ​ഗ​ദ് വി​ഷ​ണ്ണം തം ​ദൃ​ഷ്ട്വാ തേ​നാ​സൗ വി​ഷ​സം​ജ്ഞി​തം'' എ​ന്ന് അ​ഷ്ടാം​ഗ​ഹൃ​ദ​യം) പ​ദാ​ർ​ഥ​ത്തി​ന്‍റെ അ​നി​ശ്ചി​ത​പ്ര​കൃ​തി​യാ​ണ് ആ​ഖ്യാ​താ​വി​ലും ആ​ഖ്യാ​ന​ത്തി​ലും വ്യാ​പി​ച്ചു​നി​ല്‍ക്കു​ന്ന​ത്. വി​ഷാ​ദി​പ്പി​ക്കു​ന്ന​തെ​ന്നു മാ​ത്ര​മ​ല്ല, ശ​രീ​ര​ത്തി​ല്‍ വേ​ഗ​ത്തി​ല്‍ വ്യാ​പി​ക്കു​ന്ന​ത് എ​ന്ന അ​ര്‍ഥം​കൂ​ടി​യു​ണ്ട് വി​ഷ​ശ​ബ്ദ​ത്തി​ന്.

(അ​വ​സാ​നി​ച്ച​ു)