Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
profile-avator
notify
    proflie-avatar
    Login
    Homechevron_rightWeeklychevron_rightLiteraturechevron_rightഇ​രു​ണ്ട മു​ഖവും ...

    ഇ​രു​ണ്ട മു​ഖവും മ​നഃ​സാ​ക്ഷിയും

    Posted On date_range 25 Jan 2026 12:37 PM IST
    Updated On date_range 25 Jan 2026 12:38 PM IST
    ഇ​രു​ണ്ട മു​ഖവും മ​നഃ​സാ​ക്ഷിയും
    cancel
    By
    റ​ഷാ​ദ് കൂ​രാ​ട്
    text_fields
    bookmark_border

    കാ​ല​ത്തി​നു​മേ​ൽ മ​റ​ഞ്ഞി​രി​ക്കു​ന്ന അ​നീ​തി, മ​നഃ​സാ​ക്ഷി, ധൈ​ര്യം എ​ന്നി​വ​യെ​ക്കു​റി​ച്ചു​ള്ള നി​ശ്ശ​ബ്ദ​വും ശ​ക്ത​വു​മാ​യ ധ്വ​നി ന​ൽ​കു​ന്ന ചി​ത്ര​മാ​ണ് ‘സ്മോ​ൾ തി​ങ്‌​സ് ലൈ​ക് ദീ​സ്’ (Small Things like These). ഐ​റി​ഷ് എ​ഴു​ത്തു​കാ​രി ക്ലെ​യ​ർ കീ​ഗ​ന്റെ നോ​വ​ലി​നെ അ​ടി​സ്ഥാ​ന​മാ​ക്കി ബെ​ൽ​ജി​യം സ്വ​ദേ​ശി ടിം ​മി​യ​ല​ന്റ്സ് ആ​ണ് ചി​ത്രം സം​വി​ധാ​നം ചെ​യ്ത​ത്. 1985ൽ ​അ​യ​ർ​ല​ൻ​ഡി​ൽ ന​ട​ന്ന സം​ഭ​വ​ത്തെ ചു​റ്റി​പ്പ​റ്റി​യാ​ണ് ക​ഥ വി​ക​സി​ക്കു​ന്ന​ത്. 1993ൽ, ​ഒ​രു അ​ല​ക്കു​ശാ​ല​യു​ടെ കോ​ൺ​വെ​ന്റ് ഗ്രൗ​ണ്ടി​ൽ 155 സ്ത്രീ​ക​ളു​ടെ അ​ട​യാ​ള​പ്പെ​ടു​ത്താ​ത്ത ശ​വ​ക്കു​ഴി​ക​ൾ ക​ണ്ടെ​ത്തി. ഇ​ത് ഈ ​ര​ഹ​സ്യ​സ്ഥാ​പ​ന​ങ്ങ​ളു​ടെ പി​ന്നി​ലെ നി​ഗൂ​ഢ​ത​ക​ളെ പു​റം​ലോ​ക​ത്ത് എ​ത്താ​ൻ ഇ​ട​യാ​ക്കി. തു​ട​ർ​ന്ന് മ​നഃ​സാ​ക്ഷി​യെ ഞെ​ട്ടി​ക്കു​ന്ന സം​ഭ​വ​ക​ഥ​ക​ളാ​ണ് നാ​ട്ടി​ലാ​കെ പ​ര​ന്ന​ത്.

    സാ​ധാ​ര​ണ​ക്കാ​ര​നാ​യ ബി​ൽ ഫ​ർ​ലോ​ങ് എ​ന്ന ക​ൽ​ക്ക​രി വ്യാ​പാ​രി​യു​ടെ അ​തു​വ​രെ​യു​ള്ള ജീ​വി​തം പെ​ട്ടെ​ന്നൊ​രു ദി​വ​സം മാ​റി​മ​റി​യു​ന്നു. അ​തി​ന്‍റെ കാ​ര​ണം തേ​ടു​മ്പോ​ൾ ഞെ​ട്ടി​പ്പി​ക്കു​ന്ന കാ​ര്യ​ങ്ങ​ളാ​ണ് ചു​രു​ള​ഴി​ഞ്ഞു​വീ​ഴു​ന്ന​ത്. ചി​ല സ​ത്യ​ങ്ങ​ൾ ക​ണ്ടെ​ത്തു​മ്പോ​ൾ​ത​ന്നെ ഏ​റ്റു​മു​ട്ട​ൽ സ്വ​ഭാ​വ​ത്തി​ലേ​ക്ക് ക​ഥാ​ഗ​തി മാ​റി സ​ഞ്ച​രി​ക്കു​ന്നു. മി​ന്നു​ന്ന ദൃ​ശ്യ​ങ്ങ​ളോ ഉ​ച്ച​ത്തി​ലു​ള്ള സം​സാ​ര​ങ്ങ​ളോ നാ​ട​കീ​യ​ത​യു​ടെ അ​തി​പ്ര​സ​ര​മോ ഇ​ല്ലാ​തെ സി​നി​മ മു​ന്നേ​റു​മ്പോ​ൾ ആ​യാ​സ​മി​ല്ലാ​തെ​ത​ന്നെ ഇ​ത് ക​ണ്ടു​തീ​ർ​ക്കാ​നാ​കും. കൂ​ടാ​തെ, ശ്ര​ദ്ധാ​പൂ​ർ​വ​മാ​യ ക​ഥ​പ​റ​ച്ചി​ലും ആ​ഴ​ത്തി​ലു​ള്ള സ്ഥ​ല​ബോ​ധ​വും കാ​ഴ്ച​യി​ലു​ട​നീ​ളം പി​രി​മു​റു​ക്ക​വും സൃ​ഷ്ടി​ക്കു​ന്നു. ക​ഥ​പ​റ​ച്ചി​ലി​നെ സൂ​ക്ഷ്മ​മാ​യി സ​മീ​പി​ക്കു​ന്ന​തി​ലാ​ണ് സി​നി​മ​യു​ടെ ശ​ക്തി. തി​ര​ക്ക​ഥാ​കൃ​ത്ത് എ​ൻ​ഡ വാ​ൽ​ഷും സം​വി​ധാ​യ​ക​ൻ ടിം ​മി​യ​ല​ന്റ്സും വാ​ക്കു​ക​ൾ​കൊ​ണ്ട് ആ​ശ​യ​വി​നി​മ​യം ന​ട​ത്താ​ൻ നോ​ക്കു​ന്ന​തി​ന​പ്പു​റം ആം​ഗ്യ​ങ്ങ​ൾ, നോ​ട്ട​ങ്ങ​ൾ, നി​ശ്ശ​ബ്ദ​ത എ​ന്നി​വ ഉ​പ​യോ​ഗി​ച്ച് ക​ഥ സ്വാ​ഭാ​വി​ക​മാ​യി വി​ക​സി​ക്കാ​നും അ​തി​ലൂ​ടെ പ്രേ​ക്ഷ​ക​ശ്ര​ദ്ധ നേ​ടാ​നു​മാ​ണ് ശ്ര​മി​ക്കു​ന്ന​ത്. അ​താ​ണ് സി​നി​മ​യെ കൂ​ടു​ത​ൽ വ്യ​ത്യ​സ്ത​മാ​ക്കു​ന്ന​ത്. സി​നി​മ​യു​ടെ വേ​ഗ​ത മ​ന്ദ​ഗ​തി​യി​ലാ​ണ് എ​ന്നാ​ല​ത് ആ​സൂ​ത്രി​ത​വു​മാ​ണ്.

    ‘ഓ​പ​ൺ​ഹൈ​മ​ർ’ എ​ന്ന ചി​ത്ര​ത്തി​നു​ശേ​ഷം ഓ​സ്ക​ർ പു​ര​സ്കാ​ര ജേ​താ​വ് സി​ലി​യ​ൻ മ​ർ​ഫി ശ്ര​ദ്ധേ​യ​മാ​യ വേ​ഷ​ത്തി​ലെ​ത്തി എ​ന്ന​താ​ണ് ഈ ​ചി​ത്ര​ത്തി​ന്‍റെ എ​ടു​ത്തു​പ​റ​യേ​ണ്ട സ​വി​ശേ​ഷ​ത. കോ​ൺ​വെ​ന്റി​ന്റെ അ​ധി​കാ​ര​ത്തി​ന്റെ പ്ര​തി​നി​ധി​യാ​യ സി​സ്റ്റ​ർ മേ​രി​യാ​യി എ​മി​ലി വാ​ട്സ​ൺ അ​തി​ശ​യി​പ്പി​ക്കു​ന്ന കൃ​ത്യ​ത​യോ​ടെ​യാ​ണ് ഇ​തി​ൽ നി​റ​ഞ്ഞാ​ടു​ന്ന​ത്. സി​ലി​യ​ൻ മ​ർ​ഫി​യു​ടെ​യും എ​മി​ലി വാ​ട്സ​ണി​ന്‍റെ​യും പ്ര​ക​ട​ന​ത്തി​ന് പു​റ​മെ സ​ഹ​താ​ര​നി​ര ചി​ത്ര​ത്തി​ന് കൂ​ടു​ത​ൽ ആ​ഴം ന​ൽ​കു​ന്നു. ക​ൽ​ക്ക​രി ഷെ​ഡി​ലെ സാ​റ എ​ന്ന യു​വ​തി​യെ അ​വ​ത​രി​പ്പി​ക്കു​ന്ന സാ​റ ഡെ​വ്‌​ലി​ന് ഹ്ര​സ്വ​വും എ​ന്നാ​ൽ അ​വി​സ്മ​ര​ണീ​യ​വു​മാ​യ ഒ​രു വേ​ഷ​മു​ണ്ട്.

    1922 മു​ത​ൽ 1998 വ​രെ നീ​ണ്ടു​നി​ന്ന മ​ഗ്ദ​ലീ​ൻ അ​ല​ക്കു​ശാ​ല​ക​ളി​ൽ ഇ​ര​ക​ളാ​യ സ്ത്രീ​ക​ൾ​ക്കു​ള്ള സ​മ​ർ​പ്പ​ണ​ത്തോ​ടെ​യാ​ണ് ചി​ത്രം അ​വ​സാ​നി​ക്കു​ന്ന​ത്. ഇ​ത് എ​ളു​പ്പ​മു​ള്ളൊ​രു സി​നി​മാ കാ​ഴ്‌​ച​യ​ല്ല, പ​ക്ഷേ അ​ത്യാ​വ​ശ്യ​മാ​യ ഒ​ന്നാ​ണ്. ചെ​റി​യ പ്ര​വൃ​ത്തി​ക​ൾ​ക്കു​പോ​ലും വ​ലി​യ അ​ർ​ഥ​മു​ണ്ടാ​കു​മെ​ന്നും ശ​രി​യാ​യ കാ​ര്യം ചെ​യ്യാ​ൻ പ​ല​പ്പോ​ഴും വ​ലി​യ ധൈ​ര്യം ആ​വ​ശ്യ​മാ​ണെ​ന്നും ഈ ​ചി​ത്രം പ്രേ​ക്ഷ​ക​രെ ഓ​ർ​മി​പ്പി​ക്കു​ന്നു.

    .

    Show More expand_more
    News Summary - Dark face and conscience
    X