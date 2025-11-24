Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
profile-avator
notify
    proflie-avatar
    Login
    Homechevron_rightWeeklychevron_rightLiteraturechevron_rightBookchevron_rightമാം​സ​നി​ബ​ദ്ധ​മീ...

    മാം​സ​നി​ബ​ദ്ധ​മീ ആ​ൺ​ജീ​വി​തം

    Posted On date_range 24 Nov 2025 9:30 AM IST
    Updated On date_range 24 Nov 2025 9:30 AM IST
    മാം​സ​നി​ബ​ദ്ധ​മീ ആ​ൺ​ജീ​വി​തം
    cancel
    By
    ദിവ്യ അരുൺ
    text_fields
    bookmark_border

    2025ലെ ​ബു​ക്ക​ർ പു​ര​സ്‌​കാ​രം കി​ട്ടി​യ ‘ഫ്ലെ​ഷ്’ (Flesh) എ​ന്ന നോ​വ​ലി​നെ​യും എ​ഴു​ത്തു​കാ​ര​ൻ ഡേ​വി​ഡ് സൊ​ലോ​യെ​യും കു​റി​ച്ച് എ​ഴു​തു​ന്നു. എ​ന്താ​ണ് ‘ഫ്ലെ​ഷ്’ വാ​യ​ന​ക്കാ​ർ​ക്ക് ന​ൽ​കു​ന്ന​ത്? ആ​ണ് ആ​ണി​നെ​പ്പ​റ്റി എ​ഴു​തു​ന്ന​തി​നെ സാ​ഹി​ത്യ​ത്തി​ലെ ഒ​രു പ്ര​ത്യേ​ക വി​ഭാ​ഗ​മാ​യി ക​ണ​ക്കാ​ക്കാ​മെ​ന്നു​ണ്ടെ​ങ്കി​ൽ അ​ത്ത​ര​മൊ​രു വ​ർ​ഗീ​ക​ര​ണ​ത്തി​ൽ ഉ​ൾ​പ്പെ​ടു​ത്താ​ൻ എ​ന്തു​കൊ​ണ്ടും അ​നു​യോ​ജ്യ​മാ​ണ് 2025ലെ ​ബു​ക്ക​ർ പു​ര​സ്‌​കാ​രം കി​ട്ടി​യ ‘ഫ്ലെ​ഷ്’ (Flesh) എ​ന്ന നോ​വ​ൽ. ജീ​വി​ത​ത്തെ ഒ​രു ശാ​രീ​രി​കാ​നു​ഭ​വ​മാ​യി എ​ഴു​താ​നു​ള്ള ശ്ര​മ​ത്തി​ൽ​നി​ന്നാ​ണ് ഈ...

    Already subscribed?

    Your Subscription Supports Independent Journalism

    View Plans
    2025ലെ ​ബു​ക്ക​ർ പു​ര​സ്‌​കാ​രം കി​ട്ടി​യ ‘ഫ്ലെ​ഷ്’ (Flesh) എ​ന്ന നോ​വ​ലി​നെ​യും എ​ഴു​ത്തു​കാ​ര​ൻ ഡേ​വി​ഡ് സൊ​ലോ​യെ​യും കു​റി​ച്ച് എ​ഴു​തു​ന്നു. എ​ന്താ​ണ് ‘ഫ്ലെ​ഷ്’ വാ​യ​ന​ക്കാ​ർ​ക്ക് ന​ൽ​കു​ന്ന​ത്?

    ആ​ണ് ആ​ണി​നെ​പ്പ​റ്റി എ​ഴു​തു​ന്ന​തി​നെ സാ​ഹി​ത്യ​ത്തി​ലെ ഒ​രു പ്ര​ത്യേ​ക വി​ഭാ​ഗ​മാ​യി ക​ണ​ക്കാ​ക്കാ​മെ​ന്നു​ണ്ടെ​ങ്കി​ൽ അ​ത്ത​ര​മൊ​രു വ​ർ​ഗീ​ക​ര​ണ​ത്തി​ൽ ഉ​ൾ​പ്പെ​ടു​ത്താ​ൻ എ​ന്തു​കൊ​ണ്ടും അ​നു​യോ​ജ്യ​മാ​ണ് 2025ലെ ​ബു​ക്ക​ർ പു​ര​സ്‌​കാ​രം കി​ട്ടി​യ ‘ഫ്ലെ​ഷ്’ (Flesh) എ​ന്ന നോ​വ​ൽ. ജീ​വി​ത​ത്തെ ഒ​രു ശാ​രീ​രി​കാ​നു​ഭ​വ​മാ​യി എ​ഴു​താ​നു​ള്ള ശ്ര​മ​ത്തി​ൽ​നി​ന്നാ​ണ് ഈ ​നോ​വ​ൽ ഉ​ട​ലെ​ടു​ത്ത​തെ​ന്ന് നോ​വ​ലി​സ്റ്റാ​യ ഡേ​വി​ഡ് സൊ​ലോ​യ് (David Szalay) പ​റ​യു​ന്നു. ശ​രീ​ര​ത്തി​ലേ​ക്ക് ചു​രു​ങ്ങു​ന്നു എ​ന്ന​തു​ത​ന്നെ​യാ​ണ് ‘ഫ്ലെ​ഷ്’ എ​ന്ന നോ​വ​ലി​ന്റെ പോ​രാ​യ്മ​യും അ​തേസ​മ​യം അ​തി​ന്റെ യു.​എ​സ്.​പി (Unique Selling Point) എ​ന്നു ക​രു​താ​വു​ന്ന സ​വി​ശേ​ഷ​ത​യും.

    അ​മ്മ​യോ​ടൊ​ത്ത്‌ ഒ​രു പു​തി​യ പ​ട്ട​ണ​ത്തി​ലേ​ക്കു താ​മ​സം മാ​റു​ന്ന പ​തി​ന​ഞ്ചു വ​യ​സ്സു​ള്ള ആ​ൺ​കു​ട്ടി​യെ​പ്പ​റ്റി പ​റ​ഞ്ഞു​കൊ​ണ്ടാ​ണ് ‘ഫ്ലെ​ഷ്’ ആ​രം​ഭി​ക്കു​ന്ന​ത്. അ​യാ​ൾ പു​തി​യ സ്‌​കൂ​ളി​ൽ ചേ​രു​ന്നു. ആ ​പ്രാ​യ​ത്തി​ൽ അ​ത് അ​ത്ര എ​ളു​പ്പ​മ​ല്ല. കാ​ര​ണം സ്‌​കൂ​ളി​ലെ സാ​മൂ​ഹി​ക​ക്ര​മം അ​തി​ന​കം​ത​ന്നെ സ്ഥാ​പി​ത​മാ​യി​ക്ക​ഴി​ഞ്ഞ​താ​ണ്. അ​തി​നാ​ൽ, സു​ഹൃ​ത്തു​ക്ക​ളെ സ​മ്പാ​ദി​ക്കാ​ൻ അ​യാ​ൾ​ക്കു ബു​ദ്ധി​മു​ട്ടു​ണ്ടാ​കു​ന്നു. ഇ​വി​ടെ, വ്യ​വ​സ്ഥാ​പി​ത​മാ​യ സാ​മൂ​ഹി​ക​ ക്ര​മ​ത്തി​ൽ​നി​ന്നു പി​ന്ത​ള്ള​പ്പെ​ട്ട​വ​നാ​യാ​ണ് സൊ​ലോ​യ് ത​ന്റെ നാ​യ​ക​നാ​യ ഇ​ഷ്ട്വാ​നെ (Istvan) അ​വ​ത​രി​പ്പി​ച്ചി​രി​ക്കു​ന്ന​ത് എ​ന്നു കാ​ണാം. ഇ​രു​ണ്ട സാ​ഹി​ത്യ​മെ​ന്നു വി​വ​ക്ഷി​ക്കാ​വു​ന്ന ആ​ഖ്യാ​നം, ദി​ശാ​ബോ​ധ​മോ നി​യ​ത​മാ​യ ല​ക്ഷ്യ​ങ്ങ​ളോ ഇ​ല്ലാ​ത്ത, സ​മൂ​ഹം ക​ൽ​പി​ച്ചു​ന​ൽ​കാ​റു​ള്ള സ​വി​ശേ​ഷാ​നു​കൂ​ല്യ​ങ്ങ​ളു​ടെ പ​രി​ധി​ക്കു വെ​ളി​യി​ലു​ള്ള ആ​ൺ​ജീ​വി​ത​ത്തെ​യാ​ണ് വ​ര​ച്ചി​ടു​ന്ന​ത്.

    ദാ​രി​ദ്ര്യ​ത്തി​ൽ​നി​ന്നും നി​യ​മ​വി​രു​ദ്ധ​മാ​യ പ​ശ്ചാ​ത്ത​ല​ത്തി​ൽ​നി​ന്നു​മാ​ണ് ഇ​ഷ്ട്വാ​ൻ അ​തി​സ​മ്പ​ന്ന​ത​യി​ലേ​ക്കു ചു​വ​ടു​വെ​ക്കു​ന്ന​ത്. അ​ത് മ​നഃ​പൂ​ർ​വ​മാ​യ ഒ​രു തി​ര​ഞ്ഞെ​ടു​പ്പാ​യി​രു​ന്നു​വോ എ​ന്ന​ത് ചി​ന്ത​നീ​യ​മാ​ണ്. മാ​ന​സി​ക​ വ്യാ​പാ​ര​ങ്ങ​ളി​ൽ​നി​ന്നു വി​ച്ഛേ​ദി​ത​മാ​യ, പ​ല​പ്പോ​ഴും ശ​രീ​ര​ത്തി​ലേ​ക്കു ചു​രു​ങ്ങു​ന്ന ജീ​വി​ത​ത്തെ ഉ​ദാ​ഹ​രി​ക്കാ​ൻ പാ​ർ​ശ്വ​വ​ത്ക​രി​ക്കപ്പെ​ട്ട​വ​നെ തി​ര​ഞ്ഞെ​ടു​ത്ത​തി​ലൂ​ടെ താ​ൻ പ​റ​യു​ന്ന ആ​ൺ​ജീ​വി​ത​ത്തെ സാ​മാ​ന്യ​വ​ത്ക​രി​ക്കാ​ൻ നോ​വ​ലി​സ്റ്റ് താ​ൽ​പ​ര്യ​പ്പെ​ടു​ന്നി​ല്ല എ​ന്നും ക​രു​താ​വു​ന്ന​താ​ണ്.

    ബു​ക്ക​ർ പു​ര​സ്‌​കാ​ര വി​ധി​ക​ർ​ത്താ​ക്ക​ളു​ടെ അ​ഭി​പ്രാ​യ​ത്തി​ൽ, ‘‘ആ​വ​ശ്യ​മു​ള്ള​തു​ മാ​ത്രം പ​റ​യാ​നു​ള്ള ക​ഴി​വ് സൊ​ലോ​യി​ക്കുണ്ട്. ​ഇ​ത് ഒ​രു ആ​ണി​ന്റെ ക​ഥ​യാ​ണ്, അ​യാ​ളു​ടെ ചെ​റു​പ്പം മു​ത​ൽ അ​യാ​ൾ മു​തി​ർ​ന്ന ഒ​രു​വ​നാ​കു​ന്ന​തു​വ​രെ​യു​ള്ള ക​ഥ. ആ ​ക​ഥ​യി​ൽ വി​ട​വു​ക​ൾ കാ​ണാം, അ​വ വെ​ളി​പ്പെ​ടു​ത്താ​ൻ സൊ​ലോ​യ് ശ്ര​മി​ക്കു​ന്നി​ല്ല. നാ​യ​ക​ന്റെ ജീ​വി​ത​ക​ഥ​യി​ലെ വി​ട​വു​ക​ൾ പൂ​രി​പ്പി​ക്കാ​നാ​യി വാ​യ​ന​ക്കാ​ർ​ക്കു വി​ട്ടു​ന​ൽ​കു​മ്പോ​ഴും ആ​ഖ്യാ​ന​ത്തി​ൽ അ​പ്ര​തീ​ക്ഷി​ത പ​രി​വ​ർ​ത്ത​ന​ങ്ങ​ളു​ണ്ടാ​കു​ന്നി​ല്ല.’’

    ഒ​രു​പ​ക്ഷേ, ഇ​വി​ടെ സൂ​ചി​പ്പി​ക്ക​പ്പെ​ട്ട ഈ ​വി​ട​വു​ക​ളാ​ണ്, മ​റ്റൊ​രു​ ത​ല​ത്തി​ലേ​ക്കു ക​ട​ക്കാ​തെ, ശ​രീ​ര​ത്തി​ൽ മാ​ത്രം കേ​ന്ദ്രീ​ക​രി​ച്ചു മു​ന്നേ​റാ​ൻ ആ​ഖ്യാ​ന​ത്തെ സ​ഹാ​യി​ക്കു​ന്ന​ത്. വി​ചി​ത്ര​മെ​ന്നു തോ​ന്നാ​വു​ന്ന ഈ ​ശൈ​ലി​യി​ൽ ശ​രീ​ര​ത്തി​ൽ ഊ​ന്നി​യു​ള്ള സം​ഭ​വ​ങ്ങ​ളു​ടെ വി​വ​ര​ണ​ങ്ങ​ൾ​ക്കാ​ണ് പ്രാ​ധാ​ന്യം ന​ൽ​കി​യി​രി​ക്കു​ന്ന​ത്. ഉ​ദാ​ഹ​ര​ണ​ത്തി​ന് ക​ഥാ​നാ​യ​ക​നാ​യ ഇ​ഷ്ട്വാ​ന്റെ ഭാ​ര്യ ഹെ​ല​നും മ​ക​ൻ ജേ​ക്ക​ബും അ​പ​ക​ട​ത്തി​ൽ​പ്പെ​ടു​ന്നു എ​ന്നു വാ​യി​ച്ച​തി​നു​ശേ​ഷം പി​ന്നീ​ടൊ​രി​ട​ത്ത്‌ വെ​ന്റി​ലേ​റ്റ​റി​ൽ ക​ഴി​യു​ന്ന ഹെ​ല​നെ ന​മ്മ​ൾ കാ​ണു​ന്നു. അ​ത്ത​ര​മൊ​രു അ​പ​ക​ടസ​മ​യ​ത്ത്‌ സം​ഭ​വി​ച്ചേ​ക്കാ​മാ​യി​രു​ന്ന വൈ​കാ​രി​ക​മാ​യ പ്ര​ക​ട​ന​ങ്ങ​ളോ സ്ഥ​ല​കാ​ല വി​വ​ര​ണ​ങ്ങ​ളോ ആ​ഖ്യാ​ന​ത്തി​ൽ ഉ​ൾ​പ്പെ​ടു​ത്തി​യി​ട്ടി​ല്ല. അ​പ്ര​കാ​രം​ത​ന്നെ ജു​വ​ൈന​ൽ ഹോ​മി​ലെ ഇ​ഷ്ട്വാ​ന്റെ ജീ​വി​ത​ത്തെ​പ്പ​റ്റി​യോ ഇ​റാ​ഖി​ലെ അ​യാ​ളു​ടെ സൈ​നി​ക​ജീ​വി​ത​ത്തെ​പ്പ​റ്റി​യോ ആ​ഖ്യാ​ന​ത്തി​ൽ വി​ശ​ദ​മാ​യി പ്ര​തി​പാ​ദി​ച്ചി​ട്ടി​ല്ല. അ​ത്ത​രം സാ​ഹ​ച​ര്യ​ങ്ങ​ളി​ൽ മ​നു​ഷ്യ​ർ​ക്കു​ണ്ടാ​യേ​ക്കാ​വു​ന്ന മാ​ന​സി​ക സം​ഘ​ർ​ഷ​ങ്ങ​ളെ പൂ​ർ​ണ​മാ​യി ഒ​ഴി​വാ​ക്കി​യാ​ണ് ശ​രീ​രം എ​ന്ന നി​ല​യി​ലേ​ക്ക് കേ​ന്ദ്ര ക​ഥാ​പാ​ത്ര​മാ​യ ഇ​ഷ്ട്വാ​ന്റെ ജീ​വി​ത​ത്തെ ചു​രു​ക്കി​യി​രി​ക്കു​ന്ന​ത്.

    പ​തി​ന​ഞ്ചു വ​യ​സ്സു​ മു​ത​ൽ മ​ധ്യ​വ​യ​സ്സോ അ​തി​നു​മ​പ്പു​റ​മോ വ​രെ എ​ത്തി​നി​ൽ​ക്കു​ന്ന ഇ​ഷ്ട്വാ​ന്റെ ജീ​വി​ത​മാ​ണ് നോ​വ​ലി​ന്റെ ഇ​തി​വൃ​ത്ത​മെ​ങ്കി​ലും തു​ട​ർ​ച്ച​യാ​യി ക​ഥ​പ​റ​ഞ്ഞു​പോ​കു​ന്ന രീ​തി​യ​ല്ല സൊ​ലോ​യ് സ്വീ​ക​രി​ച്ചി​രി​ക്കു​ന്ന​ത്. ഓ​രോ അ​ധ്യാ​യ​ത്തി​ലും അ​യാ​ളു​ടെ ജീ​വി​ത​ത്തി​ലെ ചെ​റി​യൊ​രു കാ​ല​ഘ​ട്ട​മോ ഏ​താ​നും ചി​ല സം​ഭ​വ​ങ്ങ​ളോ മാ​ത്ര​മാ​ണ് വി​വ​രി​ച്ചി​രി​ക്കു​ന്ന​ത്. ഒ​രു സം​ഭ​വ​ത്തി​ൽ​നി​ന്നു മ​റ്റൊ​ന്നി​ലേ​ക്ക് സ്വാ​ഭാ​വി​ക​മാ​യ തു​ട​ർ​ച്ച കാ​ണ​ണ​മെ​ന്നി​ല്ല. സം​ഭ​വ​ങ്ങ​ൾ പ​ര​സ്പ​ര​ബ​ന്ധി​ത​മാ​യി​രി​ക്ക​ണ​മെ​ന്നു നി​ർ​ബ​ന്ധ​മി​ല്ലാ​ത്ത ആ​ഖ്യാ​ന​ത്തി​ൽ ഒ​ന്നി​ൽനി​ന്നു മ​റ്റൊ​ന്നി​ലേ​ക്ക് മു​ഖ​വു​ര​യി​ല്ലാ​തെ എ​ത്തി​പ്പെ​ടു​മ്പോ​ഴും അ​തു വാ​യ​ന​യു​ടെ ഒ​ഴു​ക്കി​നെ ബാ​ധി​ക്കു​ന്നി​െ​ല്ല​ന്ന സ​വി​ശേ​ഷ​ത​യു​മു​ണ്ട്.

    ക​ഥ​പ​റ​യാ​ൻ അ​ത്യാ​വ​ശ്യം വേ​ണ്ട ഭാ​ഷ മാ​ത്രം ഉ​പ​യോ​ഗി​ച്ചാ​ണ് ഒ​രു ആ​ൺ​ജീ​വി​ത​ത്തെ സൊ​ലോ​യ് അ​വ​ത​രി​പ്പി​ക്കു​ന്ന​ത്. ജീ​വി​ത​ത്തി​ൽ നേ​രി​ടു​ന്ന മി​ക്ക ചോ​ദ്യ​ങ്ങ​ൾ​ക്കും എ​നി​ക്ക​റി​യി​ല്ല (I don’t know) അ​ഥ​വാ എ​നി​ക്കു കു​ഴ​പ്പ​മി​ല്ല (I am Okay) എ​ന്നാ​ണ് ഇ​ഷ്ട്വാ​ന്റെ മ​റു​പ​ടി. ഈ ​മ​റു​പ​ടി​ക​ൾ ശ​രീ​ര​ത്തി​ന​പ്പു​റ​ത്തേ​ക്കു ക​ട​ന്ന് അ​യാ​ളു​ടെ മാ​ന​സി​ക​വ്യാ​പാ​ര​ങ്ങ​ളി​ൽ പ​ങ്കാ​ളി​ക​ളാ​കു​ന്ന​തി​ൽ​നി​ന്നു വാ​യ​ന​ക്കാ​രെ വി​ല​ക്കു​ന്നു​ണ്ട്.

    പ​ട്ടാ​ള​സേ​വ​നം ക​ഴി​ഞ്ഞു​വ​രു​ന്ന ഇ​ഷ്ട്വാ​നെ അ​യാ​ളു​ടെ അ​മ്മ ഒ​രു വീ​ഞ്ഞു​ശാ​ല​യി​ലേ​ക്കു തൊ​ഴി​ൽ​തേ​ടി അ​യ​ക്കു​ന്നു. താ​ൻ ജോ​ലി​ക്കാ​യി തി​ര​ഞ്ഞെ​ടു​ക്ക​പ്പെ​ട്ടു​വെ​ന്ന് അ​റി​യി​ക്കു​മ്പോ​ൾ അ​മ്മ മ​ക​നോ​ട് അ​വ​ർ എ​ത്ര​യാ​ണ് ശ​മ്പ​ളം വാ​ഗ്ദാ​നം ചെ​യ്തതെന്നു ചോ​ദി​ക്കു​ന്നു. അ​പ്പോ​ഴും ‘എ​നി​ക്ക​റി​യി​ല്ല’ എ​ന്നാ​യി​രു​ന്നു അ​യാ​ളു​ടെ ഉ​ത്ത​രം. വ​ർ​ഷ​ങ്ങ​ൾ​ക്കു​ശേ​ഷം, ഭാ​ര്യ​യാ​യ ഹെ​ല​ന്റെ മു​ൻ​ബ​ന്ധ​ത്തി​ലെ മ​ക​ൻ തോ​മ​സി​ന് ഇ​രു​പ​ത്തി​യ​ഞ്ചു വ​യ​സ്സു തി​ക​യു​മ്പോ​ൾ സ്വ​ത്തു​ക്ക​ളെ​ല്ലാം അ​യാ​ളു​ടേ​താ​കു​മെ​ന്ന​തി​നാ​ൽ അ​തി​നു​ശേ​ഷം ഇ​ഷ്ട്വാ​ൻ എ​ങ്ങ​നെ ജീ​വി​ക്കു​മെ​ന്ന് അ​യാ​ളു​ടെ അ​മ്മ അ​ന്വേ​ഷി​ക്കു​ന്നു​ണ്ട്. എ​ന്നാ​ൽ, ഇ​ഷ്ട്വാ​ൻ അ​തേ​പ്പ​റ്റി ചി​ന്തി​ച്ചി​രു​ന്ന​തേ​യി​ല്ല. ശാ​രീ​രി​ക​സു​ഖ​ങ്ങ​ൾ​ക്ക​പ്പു​റ​മു​ള്ള ഭൗ​തി​ക​സു​ഖ​ങ്ങ​ൾ അ​യാ​ളെ അ​ത്ര​ക​ണ്ട് ഭ്ര​മി​പ്പി​ച്ചി​രു​ന്നി​ല്ലെ​ന്നു വേ​ണം ക​രു​താ​ൻ.

    മ​റ്റെ​ന്തെ​ങ്കി​ലും ക​ണ്ടു​പി​ടി​ക്കു​ന്ന​തു​വ​രെ മാ​ത്ര​മു​ള്ള ഒ​രു താ​ൽ​ക്കാ​ലി​ക ഇ​ട​പാ​ടാ​യാ​ണ് ഇ​ഷ്ട്വാ​ൻ വീ​ഞ്ഞു​ശാ​ല​യി​ലെ ജോ​ലി​യെ കാ​ണു​ന്ന​ത്. എ​ന്നാ​ൽ, പു​തു​താ​യെ​ന്തെ​ങ്കി​ലും ക​ണ്ടെ​ത്താ​ൻ അ​യാ​ൾ ശ്ര​മി​ക്കു​ന്നു​മി​ല്ല. മ​റ്റെ​ന്തെ​ങ്കി​ലും വ​ന്നു ത​ന്നെ ക​ണ്ടെ​ത്താ​ൻ കാ​ത്തി​രി​ക്കു​ന്ന​തു​പോ​ലെ​യാ​യി​രു​ന്നു അ​യാ​ളു​ടെ നി​ല. അ​തു​മ​ല്ലെ​ങ്കി​ൽ അ​യാ​ൾ ഭാ​വി​യെ​പ്പ​റ്റി ചി​ന്തി​ക്കു​ന്ന​തു​ത​ന്നെ ഉ​ണ്ടാ​യി​രു​ന്നി​ല്ലെ​ന്നു പ​റ​യാം. ഇ​തേ നി​സ്സം​ഗ​മാ​യ നി​ല​പാ​ടു ത​ന്നെ​യാ​യി​രു​ന്നു സ്ത്രീ​ക​ളു​ടെ കാ​ര്യ​ത്തി​ലും അ​യാ​ൾ​ക്കു​ണ്ടാ​യി​രു​ന്ന​ത്.

     

    സ്ത്രീ​ക​ളി​ൽ​നി​ന്നും തി​ക​ച്ചും പു​തു​മ​യു​ള്ള ഒ​രു അ​നു​ഭ​വ​മു​ണ്ടാ​കു​ക​യെ​ന്ന​ത് സാ​ധ്യ​ത​യി​ല്ലാ​ത്ത കാ​ര്യ​മാ​ണെ​ന്ന് അ​യാ​ൾ വി​ശ്വ​സി​ച്ചു. മു​മ്പു​ണ്ടാ​യി​ട്ടി​ല്ലാ​ത്ത ഒ​രു അ​നു​ഭ​വ​മു​ണ്ടാ​കാ​ൻ സാ​ധ്യ​ത​യി​ല്ലാ​ത്ത​തു​പോ​ലെ തി​ക​ച്ചും സ​ദൃ​ശ​മാ​യ രീ​തി​യി​ൽ​ത്ത​ന്നെ പി​ന്നീ​ട് സം​ഭ​വി​ക്കു​ക​യും ചെ​യ്യാം എ​ന്നും അ​യാ​ൾ ക​രു​തു​ന്നു. ഓ​രോ സ്ത്രീ​യെ​പ്പ​റ്റി​യു​മു​ള്ള അ​യാ​ളു​ടെ ചി​ന്ത, ‘എ​നി​ക്കു നി​ങ്ങ​ളെ ഇ​ഷ്ട​മാ​ണ്, പ​ക്ഷേ എ​നി​ക്കു മ​റ്റു​ള്ള​വ​രെ​യും ഇ​ഷ്ട​മാ​ണ്. എ​നി​ക്ക് അ​വ​രെ കൂ​ടു​ത​ൽ ഇ​ഷ്ട​മാ​ണ് എ​ന്ന​ല്ല. എ​നി​ക്ക് അ​വ​രെ കു​റ​ച്ച് ഇ​ഷ്ട​മ​ല്ല എ​ന്ന​തു മാ​ത്ര​മാ​ണ​ത്’ എ​ന്നാ​യി​രു​ന്നു. ഈ ​ചി​ന്താ​ഗ​തി കാ​ര​ണം ഒ​രു വ്യ​ക്തി​യോ​ടൊ​പ്പം മാ​ത്ര​മാ​യി​രി​ക്കു​ക എ​ന്ന​ത് യു​ക്തി​ര​ഹി​ത​മാ​യ കാ​ര്യ​മാ​യി അ​യാ​ൾ ക​രു​തി.

    സ്വ​ന്ത​മാ​യി നി​ല​പാ​ടു​ക​ളോ ഉ​ൾ​ക്കാ​ഴ്ച​ക​ളോ ഇ​ല്ലാ​ത്ത ഇ​ഷ്ട്വാ​ന്റെ ജീ​വി​ത​ത്തി​ൽ അ​യാ​ൾ ഇ​ട​പെ​ടു​ന്ന മു​തി​ർ​ന്ന സ്ത്രീ​ക​ളാ​ണ് അ​ധി​കാ​ര​കേ​ന്ദ്ര​ങ്ങ​ളാ​കു​ന്ന​ത്. അ​യാ​ളു​ടെ ജീ​വി​ത​ത്തി​ൽ ക​ട​ന്നു​വ​ന്ന​വ​രും നി​ല​നി​ന്ന​വ​രു​മാ​യ മി​ക്ക സ്ത്രീ​ക​ളും അ​വ​രു​ടെ ആ​വ​ശ്യ​ങ്ങ​ൾ​ക്കാ​യി അ​യാ​ളെ തി​ര​ഞ്ഞെ​ടു​ക്കു​ക​യാ​യി​രു​ന്നു. പ്ര​ത്യേ​കി​ച്ച് അ​ഭി​പ്രാ​യ​ങ്ങ​ളൊ​ന്നു​മി​ല്ലാ​തെ അ​യാ​ൾ അ​വ​രു​മാ​യി ബ​ന്ധം ​െവ​ച്ചു​പു​ല​ർ​ത്തു​ക​യുംചെ​യ്തു.

    സൈ​നി​ക​നാ​യി​രി​ക്കു​മ്പോ​ൾ ഒ​രു സു​ഹൃ​ത്തി​ന്റെ മ​ര​ണം നേ​രി​ൽ കാ​ണാ​നി​ട​യാ​യ​തി​ന്റെ പേ​രി​ൽ വി​ഷാ​ദ​ത്തി​ല​ക​പ്പെ​ടു​ന്ന ഇ​ഷ്ട്വാ​ൻ അ​മ്മ​യു​ടെ നി​ർ​ദേ​ശ​പ്ര​കാ​രം മ​നോ​രോ​ഗ​ ചി​കി​ത്സ​ക​യെ (Therapist) കാ​ണു​ന്നു​ണ്ട്. അ​വ​ർ അ​യാ​ൾ​ക്കു ചി​ല മ​രു​ന്നു​ക​ൾ കു​റി​ച്ചു​ന​ൽ​കു​ന്നു. ത​ല​ച്ചോ​റി​നു​ള്ളി​ലെ സെ​റോ​ടോ​ണി​ന്റെ അ​ള​വു കൂ​ട്ടാ​നാ​ണി​തെ​ന്ന് അ​വ​ർ പ​റ​യു​ന്നു. ത​ന്റെ ചി​ന്ത​ക​ൾ നി​യ​ന്ത്രി​ക്കു​ന്ന​ത് ത​ല​ച്ചോ​റി​നു​ള്ളി​ലെ ചി​ല രാ​സ​വ​സ്തു​ക്ക​ളാ​ണെ​ന്ന​ത് ഇ​ഷ്ട്വാ​നെ അ​ത്ഭു​ത​പ്പെ​ടു​ത്തു​ന്നു. അ​മൂ​ർ​ത്ത​മെ​ന്നു പൊ​തു​വെ ക​രു​ത​പ്പെ​ടു​ന്ന ചി​ന്ത​ക​ൾ​ക്കും മാ​ന​സി​കാ​വ​സ്ഥ​ക്കും ഇ​വി​ടെ ഒ​രു ഭൗ​തി​ക​മാ​നം ന​ൽ​കി​യി​രി​ക്കു​ന്ന​ത് ശ്ര​ദ്ധേ​യ​മാ​ണ്.

    ഇ​ഷ്ട്വാ​ന്റെ പ്രാ​യ​മേ​റു​ന്ന​തി​ന​നു​സ​രി​ച്ച് പൂ​ർ​ണ​മാ​യും ശാ​രീ​രി​കം എ​ന്നു​ള്ള​തി​ൽ​നി​ന്ന് ആ​ഖ്യാ​നം ജീ​വി​ത​ത്തി​ന്റെ മ​റ്റു​ ത​ല​ങ്ങ​ളെ സ്പ​ർ​ശി​ക്കു​ന്നു​ണ്ടെ​ങ്കി​ലും ഒ​രു പ​രി​ധി​ക്ക​പ്പു​റം അ​ത്ത​രം വ്യാ​പ​ന​ങ്ങ​ളു​ണ്ടാ​കു​ന്നി​ല്ല. നോ​വ​ലി​ന്റെ അ​വ​സാ​ന​ഭാ​ഗ​ത്തു മാ​ത്ര​മാ​ണ് ശ​രീ​ര​ത്തി​ന​പ്പു​റ​ത്തേ​ക്കു ഹെ​ല​ൻ ത​നി​ക്ക് ആ​രോ ആ​യി​രു​ന്നു​വെ​ന്ന് അ​ൽ​പ​നേ​ര​ത്തേ​ക്കെ​ങ്കി​ലും ഇ​ഷ്ട്വാ​ൻ ചി​ന്തി​ക്കു​ന്ന​ത്. അ​തും അ​വ​രു​ടെ കാ​ല​ശേ​ഷം മാ​ത്രം. കൗ​മാ​ര​ത്തി​ൽ ശ​രീ​ര​ത്തി​ലു​ണ്ടാ​കു​ന്ന മാ​റ്റ​ങ്ങ​ളെ ഉ​ൾ​ക്കൊ​ള്ളാ​നാ​വാ​തെ മ​റ്റേ​തോ ഇ​ട​ത്ത്‌ എ​ത്തി​പ്പെ​ട്ട​തു​പോ​ലെ സ്വ​ന്തം ശ​രീ​ര​ത്തെ നോ​ക്കി​ക്ക​ണ്ട​ത് ഇ​ഷ്ട്വാ​ൻ ഓ​ർ​ക്കു​ന്നു​ണ്ട്. ഒ​രു​പ​ക്ഷേ ആ ​പ്രാ​യ​ത്തി​ലാ​യി​രി​ക്കാം, നി​ങ്ങ​ളും നി​ങ്ങ​ളു​ടെ ശ​രീ​ര​വും പൂ​ർ​ണ​മാ​യും ഒ​രു​പോ​ലെ​യ​ല്ലെ​ന്നും, ഒ​രേ​പോ​ലെ​യാ​യി​രി​ക്കാ​തെ അ​വ ഒ​രേ ഇ​ടം കൈ​വ​ശ​പ്പെ​ടു​ത്തു​ന്നു​വെ​ന്നും ആ​ദ്യ​മാ​യി തോ​ന്നു​ന്ന​തെ​ന്ന് അ​യാ​ൾ ചി​ന്തി​ക്കു​ന്നു. സ്വ​ന്തം മ​ക​ന്റെ വ​ള​ർ​ച്ച​യാ​ണ് അ​യാ​ളു​ടെ ഇ​ത്ത​രം ആ​ലോ​ച​ന​ക​ൾ​ക്കു പ്രേ​ര​ക​മാ​കു​ന്ന​ത്.

    വി​വാ​ഹി​ത​നാ​യ ഇ​ഷ്ട്വാ​ൻ വാ​യി​ക്കു​ന്ന പു​സ്ത​കം ജ​യി​ക്കാ​ൻ​വേ​ണ്ടി ക​ളി​ക്കു​ന്ന​തി​നെ​ക്കു​റി​ച്ചും ത​ന്ത്രം (Strategy) എ​ങ്ങ​നെ പ്ര​വ​ർ​ത്തി​ക്കു​ന്നു​വെ​ന്ന​തി​നെ​ക്കു​റി​ച്ചു​മാ​ണ്. മു​മ്പൊ​രി​ക്ക​ലും അ​യാ​ൾ അ​ത്ത​ര​ത്തി​ൽ ചി​ന്തി​ച്ച​തോ അ​ങ്ങ​നെ​യെ​ന്തെ​ങ്കി​ലും അ​റി​യാ​ൻ ആ​ഗ്ര​ഹി​ച്ച​തോ ആ​യി ആ​ഖ്യാ​ന​ത്തി​ൽ പ​രാ​മ​ർ​ശ​മി​ല്ല. എ​ന്നാ​ൽ ഇ​ഷ്ട്വാ​നു​മൊ​ത്ത്‌ ടെ​ന്നി​സ് ക​ളി​ക്കു​ന്ന തോ​മ​സ് ജ​യി​ക്കാ​നാ​യ​ല്ല ക​ളി​ക്കു​ന്ന​ത്. യ​ഥാ​ർ​ഥ​ത്തി​ൽ അ​വ​രു​ടെ​യി​ട​യി​ൽ ര​ണ്ടു ക​ളി​ക​ളാ​ണ് ന​ട​ക്കു​ന്ന​ത്. ഒ​ന്ന് ഇ​ഷ്ട്വാ​ൻ ജ​യി​ക്കാ​നാ​യി ക​ളി​ക്കു​ന്ന​ത്. ര​ണ്ടാ​മ​ത്, തോ​മ​സ് തോ​റ്റു​കൊ​ടു​ത്തു​കൊ​ണ്ട് ഇ​ഷ്ട്വാ​ന്റെ ജ​യ​ത്തി​ന് വി​ല​യി​ല്ലാ​തെ​യാ​കു​ന്ന​തി​നാ​യി ക​ളി​ക്കു​ന്ന​ത്.

    പ​ര​മ്പ​രാ​ഗ​ത പു​രു​ഷ നാ​യ​ക​സ​ങ്ക​ൽ​പ​ങ്ങ​ൾ​ക്കു പു​റ​ത്താ​ണ് ‘ഫ്ലെ​ഷി’​ലെ ഇ​ഷ്ട്വാ​ൻ ഇ​ടം ക​ണ്ടെ​ത്തി​യി​രി​ക്കു​ന്ന​ത്. ആ​ൺ​സാ​ഹി​ത്യ​ത്തി​ൽ പൊ​തു​വേ ക​ണ്ടു​വ​രു​ന്ന ശ​ക്ത​രും ധീ​ര​രും ഉ​റ​ച്ച നി​ല​പാ​ടു​ക​ളു​ള്ള​വ​രു​മാ​യ നാ​യ​ക​രു​ടെ ഗ​ണ​ത്തി​ൽ ഇ​ഷ്ട്വാ​ൻ ഉ​ൾ​പ്പെ​ടു​ന്നി​ല്ല. ശ​ക്തി​യും സാ​ഹ​സി​ക​ത​യും സ്ഥി​രോ​ത്സാ​ഹ​വും മ​റ്റും പ്ര​മേ​യ​ങ്ങ​ളാ​കു​ന്ന അ​ത്ത​രം എ​ഴു​ത്തു​ക​ളി​ൽ​നി​ന്നു വി​ഭി​ന്ന​മാ​ണ് ‘ഫ്ലെ​ഷി’​ന്റെ ആ​ഖ്യാ​ന​വും.

    ***

    ത​ന്റെ നോ​വ​ലി​നെ​പ്പ​റ്റി​യും എ​ഴു​ത്തി​നെ​പ്പ​റ്റി​യും ഡേ​വി​ഡ് സൊ​ലോ​യ് പ​ല അ​ഭി​മു​ഖ​ങ്ങ​ളി​ലാ​യി അ​ഭി​പ്രാ​യ​ങ്ങ​ൾ പ​ങ്കു​െ​വ​ച്ചി​ട്ടു​ണ്ട്. ‘ഫ്ലെ​ഷ്’ വ​ള​രെ അ​പ​ക​ട സാ​ധ്യ​ത​യു​ള്ള ഒ​രു നോ​വ​ലാ​ണ്. ആ ​സാ​ധ്യ​ത ഏ​റ്റെ​ടു​ക്കേ​ണ്ട​ത് വ​ള​രെ പ്ര​ധാ​ന​മാ​ണെ​ന്ന് എ​നി​ക്ക് തോ​ന്നി, കാ​ര​ണം ഫി​ക്ഷ​ന് സൗ​ന്ദ​ര്യാ​ത്മ​ക​വും ഔ​പ​ചാ​രി​ക​വും ഒ​രു​പ​ക്ഷേ ധാ​ർ​മി​ക​വു​മാ​യ അ​പ​ക​ട​സാ​ധ്യ​ത​ക​ൾപോ​ലും ഏ​റ്റെ​ടു​ക്കാ​ൻ ക​ഴി​യും, നോ​വ​ലെ​ഴു​ത്തു​കാ​ർ അ​ത് സ്വീ​ക​രി​ക്കേ​ണ്ട​ത് അ​ത്യാ​വ​ശ്യ​മാ​ണ്’’, അ​ദ്ദേ​ഹം പ​റ​യു​ന്നു.

    പു​രു​ഷ എ​ഴു​ത്ത്‌ വാ​യ​ന, പ​രു​വ​പ്പെ​ടു​ത്ത​ൽ (conditioning), പ്ര​തി​സ​ന്ധി എ​ന്നി​വ​യെ കേ​ന്ദ്രീ​ക​രി​ച്ചു​ള്ള സം​വാ​ദ​പ​ര​മ്പ​ര​ക​ളി​ൽ ‘ഫ്ലെ​ഷ്’ തു​ട​ർ​ച്ച​യാ​യി ഉ​ൾ​പ്പെ​ടു​ന്നു എ​ന്ന​തി​ൽ സൊ​ലോ​യ് അ​സ്വ​സ്ഥ​നാ​ണ്. പ്രാ​ഥ​മി​ക​മാ​യി പു​രു​ഷ​ത്വ​ത്തെ​ക്കു​റി​ച്ചു​ള്ള ഒ​രു പു​സ്ത​ക​മാ​യി താ​ൻ ‘ഫ്ലെ​ഷി’​നെ കാ​ണു​ന്നി​ല്ല എ​ന്നാ​ണ് അ​ദ്ദേ​ഹ​ത്തി​ന്റെ അ​ഭി​പ്രാ​യം. ആ​ൺ​രീ​തി​ക​ളെ ക​ഴി​യു​ന്ന​ത്ര യാ​ഥാ​ർ​ഥ്യ​ബോ​ധ​ത്തോ​ടെ വി​വ​രി​ക്കാ​ൻ താ​ൻ ശ്ര​മി​ക്കു​ക​യാ​ണെ​ന്നും എ​ന്നാ​ൽ പ്ര​ധാ​ന സം​ഗ​തി അ​ത​ല്ലെ​ന്നു​മാ​ണ് സൊ​ലോ​യ് ക​രു​തു​ന്ന​ത്. യൂ​റോ​പ്യ​ൻ കു​ടി​യേ​റ്റ​വും ഉ​പ​രി​വ​ർ​ഗ പ്ര​ലോ​ഭ​ന​ങ്ങ​ളു​മാ​ണ് ഇ​ഷ്ട്വാ​നെ മു​ന്നോ​ട്ടു​ന​യി​ക്കു​ന്ന​ത്. അ​തും ചി​ത്ര​ത്തി​ന്റെ ഭാ​ഗ​മാ​ണെ​ന്നു സൊ​ലോ​യ് പ​റ​യു​ന്നു. ദാ​രി​ദ്ര്യ​ത്തി​ൽ​നി​ന്ന് അ​തി​സ​മ്പ​ന്ന​ത​യി​ലേ​ക്ക് എ​ത്തി​ച്ചേ​രു​ന്ന ക​ഥ​കൂ​ടി ആ​ഖ്യാ​ന​ത്തി​ൽ ഉ​ൾ​പ്പെ​ട്ടി​രി​ക്കു​ന്നു​വെ​ന്നും അ​ദ്ദേ​ഹം കൂ​ട്ടി​ച്ചേ​ർ​ത്തു.

     

    ‘ഫ്ലെ​ഷ്’ പുസ്തകവുമായി ഡേ​വി​ഡ് സൊ​ലോ​യ്

    കാ​ന​ഡ​യി​ൽ ജ​നി​ച്ച്, ല​ണ്ട​നി​ൽ വ​ള​ർ​ന്ന ഡേ​വി​ഡ് സൊ​ലോ​യ് ഇ​പ്പോ​ൾ വി​യ​ന​യി​ലാ​ണ് താ​മ​സി​ക്കു​ന്ന​ത്. ആ​റു നോ​വ​ലു​ക​ളു​ടെ​യും നി​ര​വ​ധി ബി.​ബി.​സി റേ​ഡി​യോ നാ​ട​ക​ങ്ങ​ളു​ടെ​യും ര​ച​യി​താ​വാ​ണ് അ​ദ്ദേ​ഹം. സൊ​ലോ​യി​യു​ടെ ര​ച​ന​ക​ൾ ഇ​രു​പ​തി​ല​ധി​കം ഭാ​ഷ​ക​ളി​ലേ​ക്ക് വി​വ​ർ​ത്ത​നം ചെ​യ്യ​പ്പെ​ട്ടി​ട്ടു​ണ്ട്. അ​ദ്ദേ​ഹ​ത്തി​ന്റെ ആ​ദ്യ നോ​വ​ലാ​യ ‘ല​ണ്ട​ൻ ആ​ൻ​ഡ് ദി ​സൗ​ത്ത്-​ഈ​സ്റ്റി’​ന് ബെ​റ്റി ട്രാ​സ്ക് പു​ര​സ്കാ​ര​വും ജെ​ഫ്രി ഫേ​ബ​ർ മെ​മ്മോ​റി​യ​ൽ പു​ര​സ്കാ​ര​വും ല​ഭി​ച്ചു. ‘ഓ​ൾ ദാ​റ്റ് മാ​ൻ ഈ​സ്’ എ​ന്ന നോ​വ​ലി​ന് ഗോ​ർ​ഡ​ൻ ബേ​ൺ പു​ര​സ്കാ​ര​വും പ്ലിം​പ്ട​ൺ പു​ര​സ്കാ​ര​വും ല​ഭി​ച്ചു, ഇ​തേ നോ​വ​ൽ 2016ൽ ​ബു​ക്ക​ർ പു​ര​സ്കാ​ര​ത്തി​നാ​യു​ള്ള ചു​രു​ക്ക​പ്പ​ട്ടി​ക​യി​ലും ഉ​ൾ​പ്പെ​ട്ടു. 2013ൽ ​ഗ്രാ​ന്റാ​യു​ടെ ബെ​സ്റ്റ് ഓ​ഫ് യ​ങ് ബ്രി​ട്ടീ​ഷ് നോ​വ​ലി​സ്റ്റു​ക​ളി​ലേ​ക്ക് അ​ദ്ദേ​ഹ​ത്തി​ന്റെ പേ​ര് തി​ര​ഞ്ഞെ​ടു​ക്ക​പ്പെ​ട്ടു, 2010ൽ ‘​ടെ​ലി​ഗ്രാ​ഫി’​ന്റെ 40 വ​യ​സ്സി​ന് താ​ഴെ​യു​ള്ള മി​ക​ച്ച 20 ബ്രി​ട്ടീ​ഷ് എ​ഴു​ത്തു​കാ​രു​ടെ പ​ട്ടി​ക​യി​ലും സൊ​ലോ​യ് ഇ​ടം നേ​ടി.

    ***

    2003ൽ ​ഹം​ഗ​റി ഇ​റാ​ഖി​ലേ​ക്ക് സൈ​നി​ക​രെ അ​യ​ച്ച​തും 2004നു ​ശേ​ഷം യൂ​റോ​പ്പി​ൽ​നി​ന്നു വ​ലി​യ​തോ​തി​ൽ ഇം​ഗ്ല​ണ്ടി​ലേ​ക്കു കു​ടി​യേ​റ്റ​മു​ണ്ടാ​യ​തും ച​രി​ത്ര സം​ഭ​വ​ങ്ങ​ളാ​ണ്. വ​ർ​ഷ​ങ്ങ​ൾ കൃ​ത്യ​മാ​യി രേ​ഖ​പ്പെ​ടു​ത്തി​യി​ട്ടി​ല്ലാ​ത്ത ആ​ഖ്യാ​ന​ത്തി​ൽ ഇ​ത്ത​ര​ത്തി​ലു​ള്ള സം​ഭ​വ​ങ്ങ​ളു​ടെ സൂ​ച​ന​യാ​ണ് ഇ​ഷ്ട്വാ​ൻ ജീ​വി​ക്കു​ന്ന കാ​ല​ഘ​ട്ടം തി​ട്ട​പ്പെ​ടു​ത്താ​ൻ സ​ഹാ​യ​ക​മാ​കു​ന്ന​ത്. എ​ന്നാ​ൽ അ​തി​ലു​പ​രി സാ​ങ്കേ​തി​ക​വി​ദ്യ​യു​ടെ ഉ​പ​യോ​ഗ​ത്തെ​പ്പ​റ്റി​യു​ള്ള പ​രാ​മ​ർ​ശ​ങ്ങ​ൾ നോ​വ​ലി​ൽ പ​റ​യു​ന്ന സം​ഭ​വ​ങ്ങ​ൾ ഏ​തു കാ​ല​ത്താ​ണ് ന​ട​ന്നി​ട്ടു​ണ്ടാ​കു​ക എ​ന്ന് ഊ​ഹി​ക്കാ​ൻ സ​ഹാ​യ​ക​മാ​കു​ന്നു​ണ്ട്. ഇ​റാ​ഖി​ൽ​നി​ന്നു സൈ​നി​ക​സേ​വ​നം ക​ഴി​ഞ്ഞു മ​ട​ങ്ങി​യെ​ത്തു​ന്ന ഇ​ഷ്ട്വാ​ൻ അ​ക്കാ​ല​ത്ത് പ​രി​ച​യ​പ്പെ​ടു​ന്ന ഒ​രു പെ​ൺ​കു​ട്ടി​യു​ടെ കൈ​യി​ലെ ഐ​പോ​ഡ് (ipod) ക​ണ്ട് അ​ത് എ​ന്താ​ണെ​ന്ന് അ​ന്വേ​ഷി​ക്കു​ന്നു​ണ്ട്. 21ാം നൂ​റ്റാ​ണ്ടി​ന്റെ തു​ട​ക്ക​കാ​ല​മാ​ണ് അ​തെ​ന്ന് ഈ ​സം​ഭ​വം വാ​യ​ന​ക്കാ​രെ ഓ​ർ​മ​പ്പെ​ടു​ത്തു​ന്നു. പി​ന്നീ​ട് പ​ല​പ്പോ​ഴാ​യി ഫേ​സ്ബു​ക്ക് മെ​സ​ഞ്ച​റും ഐ​പാ​ഡും സൂം ​മീ​റ്റി​ങ്ങും ഇ​ല​ക്ട്രോ​ണി​ക് സി​ഗ​ര​റ്റും (Vape) ഓ​രോ കാ​ല​ഘ​ട്ട​ത്തി​ന്റെ അ​ട​യാ​ള​മു​ദ്ര​ക​ളാ​യി ആ​ഖ്യാ​ന​ത്തി​ൽ പ്ര​ത്യ​ക്ഷ​പ്പെ​ടു​ന്നു.

     

    ഇം​ഗ്ല​ണ്ടി​ലെ ആ​ഡം​ബ​ര ജീ​വി​ത​ത്തി​നു​ശേ​ഷം ഹം​ഗ​റി​യി​ലെ കൊ​ച്ചു​പ​ട്ട​ണ​ത്തി​ലേ​ക്കു തി​രി​ച്ചെ​ത്തു​ന്ന ഇ​ഷ്ട്വാ​ൻ ഒ​രു ചെ​റി​യ സം​രം​ഭ​ത്തി​ലെ സു​ര​ക്ഷാ ഉ​ദ്യോ​ഗ​സ്ഥ​നാ​യാ​ണ് ജോ​ലി​ചെ​യ്യു​ന്ന​ത്. ഹെ​ല​ൻ ഇ​രു​പ​തു വ​ർ​ഷം മു​മ്പ് ഫേ​സ്ബു​ക്ക് മെ​സ​ഞ്ച​റി​ൽ അ​യ​ച്ച ചി​ത്ര​ങ്ങ​ൾ അ​യാ​ൾ ആ ​കാ​ല​ത്തു കാ​ണു​ന്ന​താ​യി പ​റ​യു​ന്നു. ഫേ​സ്ബു​ക്ക് മെ​സ​ഞ്ച​ർ പൊ​തു​ജ​ന​ത്തി​ന് പ്രാ​പ്യ​മാ​യി​ട്ട് 20 വ​ർ​ഷ​മാ​യി​ട്ടി​ല്ലെ​ന്നി​രി​ക്കെ ഭാ​വി​യി​ൽ ന​ട​ക്കാ​നി​രി​ക്കു​ന്ന​വ​യാ​ണോ ഈ ​സം​ഭ​വ​ങ്ങ​ൾ എ​ന്ന സം​ശ​യ​മു​ണ്ടാ​കു​ന്നു​ണ്ട്. പി​ന്നീ​ട്, വ​ർ​ത്ത​മാ​ന​കാ​ലാ​ഖ്യാ​ന​ത്തി​ൽ ത​ന്നെ അ​യാ​ൾ അ​തേ ജോ​ലി​യി​ൽ വ​ർ​ഷ​ങ്ങ​ളോ​ളം തു​ട​ർ​ന്നു​വെ​ന്നും അ​നേ​ക വ​ർ​ഷ​ങ്ങ​ൾ​ക്കു​ശേ​ഷം ത​നി​ക്കു ല​ഭി​ച്ച ഉ​ദ്യോ​ഗ​ക്ക​യ​റ്റം നി​ര​സി​ച്ചു​വെ​ന്നും നോ​വ​ലി​ൽ പ​റ​യു​ന്നു. പ​ത്തു വ​ർ​ഷ​ത്തി​നു​ശേ​ഷം അ​യാ​ളു​ടെ അ​മ്മ മ​രി​ക്കു​ന്നു. ഇ​നി​യും അ​നേ​ക​വ​ർ​ഷ​ങ്ങ​ൾ ക​ഴി​ഞ്ഞു ന​ട​ക്കേ​ണ്ട സം​ഭ​വ​ങ്ങ​ളാ​ണോ ഇ​വ​യൊ​ക്കെ​യു​മെ​ന്ന സ​ന്ദേ​ഹം ഇ​വി​ടെ​യും നി​ല​നി​ൽ​ക്കു​ന്നു.

    ലോ​ക്ഡൗ​ൺ കാ​ല​ത്ത്‌ അ​യാ​ൾ ഇം​ഗ്ല​ണ്ടി​ലാ​യി​രു​ന്നു എ​ന്ന​തും ഓ​ർ​ക്കേ​ണ്ട​തു​ണ്ട്. ലോ​കം ലോ​ക്ഡൗ​ൺ അ​ഭി​മു​ഖീ​ക​രി​ച്ചി​ട്ട് അ​ഞ്ചു​ വ​ർ​ഷ​ങ്ങ​ൾ​പോ​ലും ആ​യി​ട്ടി​ല്ലെ​ന്നി​രി​ക്കെ, ലോ​ക്ഡൗ​ണി​നു​ശേ​ഷം അ​നേ​ക​ വ​ർ​ഷ​ങ്ങ​ൾ ക​ഴി​ഞ്ഞു ന​ട​ക്കു​ന്ന​താ​യി പ​റ​യു​ന്ന ഈ ​സം​ഭ​വ​ങ്ങ​ൾ വ​ർ​ത്ത​മാ​ന​കാ​ല​ത്തി​ൽ (present tense) രേ​ഖ​പ്പെ​ടു​ത്തി​യി​രി​ക്കു​ന്ന​ത് യ​ഥാ​ത​ഥ​മാ​യ ആ​ഖ്യാ​ന​രീ​തി സ്വീ​ക​രി​ച്ചി​രി​ക്കു​ന്ന കൃ​തി​യി​ലെ അ​ത്ര​നേ​രം തു​ട​ർ​ന്നു​വ​ന്ന കാ​ല​ഗ​ണ​നാ​രീ​തി​യി​ൽ ആ​ശ​യ​ക്കു​ഴ​പ്പ​മു​ണ്ടാ​ക്കു​ന്നു. കൃ​തി​യു​ടെ വാ​യ​ന​യെ​യോ ആ​സ്വാ​ദ​ന​ത്തെ​യോ ഇ​ത് ബാ​ധി​ക്കു​ക​യി​ല്ലെ​ങ്കി​ൽ​പ്പോ​ലും ആ​ധു​നി​ക മ​നു​ഷ്യ​ന്റെ ജീ​വി​തം യാ​ഥാ​ർ​ഥ്യ​ത്തോ​ട് ചേ​ർ​ന്നു​നി​ൽ​ക്കു​ന്ന രീ​തി​യി​ൽ അ​വ​ത​രി​പ്പി​ക്കു​ക​യും സാ​ങ്കേ​തി​ക​വി​ദ്യ​യു​ടെ വ​ള​ർ​ച്ച പ​ല​ ഘ​ട്ട​ങ്ങ​ളി​ലും പ​രാ​മ​ർ​ശി​ച്ചു​കൊ​ണ്ട് കാ​ല​ഘ​ട്ട​ത്തെ​ക്കു​റി​ച്ചു​ള്ള സൂ​ച​ന ന​ൽ​കു​ക​യും ചെ​യ്യു​ന്ന ആ​ഖ്യാ​ന​ത്തി​ന്റെ അ​വ​സാ​ന ഭാ​ഗ​ത്ത്‌ ഇ​ത്ത​രം ചി​ന്താ​കു​ഴ​പ്പ​ങ്ങ​ൾ ഒ​ഴി​വാ​ക്കാ​മാ​യി​രു​ന്നു.

    മ​നു​ഷ്യ​ൻ ശ​രീ​ര​മാ​യി ചു​രു​ങ്ങു​ന്ന​തി​ന്റെ ഇ​രു​ണ്ട​വ​ശം ആ​ട​യാ​ഭ​ര​ണ​ങ്ങ​ളി​ല്ലാ​തെ അ​നാ​വൃ​ത​മാ​കു​ന്ന ആ​ഖ്യാ​ന​ത്തി​ൽ, ധാ​ർ​മി​ക വി​പ​ത്തി​നെ​പ്പ​റ്റി (Moral Risk) നോ​വ​ലി​സ്റ്റ് മു​ൻ‌​കൂ​ർ ജാ​മ്യ​മെ​ടു​ക്കു​മ്പോ​ഴും, പു​രു​ഷ കേ​ന്ദ്രീ​കൃ​ത നോ​ട്ട​ങ്ങ​ളു​ടെ​യും ശ​രീ​ര​വ​ർ​ണ​ന​ക​ളു​ടെ​യും അ​തി​പ്ര​സ​രം അ​നു​ഭ​വ​പ്പെ​ടു​ന്നു​ണ്ടെ​ന്ന​ത് എ​ടു​ത്തു​പ​റ​യേ​ണ്ടി​യി​രി​ക്കു​ന്നു. ശാ​രീ​രി​ക​വും മാ​ന​സി​ക​വും ആ​ത്മീ​യ​വു​മാ​യ (Physical, Mental and Spiritual) ല​യ​ന​മാ​യി മ​നു​ഷ്യ​ജീ​വി​ത​ത്തെ ദ​ർ​ശി​ക്കു​ന്ന ക​ല​യു​ടെ​യോ സാ​ഹി​ത്യ​ത്തി​ന്റെ​യോ പ്ര​തി​നി​ധാ​ന​മ​ല്ല ‘ഫ്ലെ​ഷ്’. അ​തി​ൽ ഒ​രു ഭാ​ഗ​ത്തി​നു മാ​ത്രം, മ​നു​ഷ്യ​ർ​ക്ക് തൊ​ട്ട​റി​യാ​ൻ ക​ഴി​യു​ന്ന ശ​രീ​ര​ത്തി​നു മാ​ത്ര​മാ​ണ് ഇ​ഷ്ട്വാ​ന്റെ ജീ​വി​ത​ത്തി​ലും അ​തു​വ​ഴി നോ​വ​ലി​ലും പ്രാ​ധാ​ന്യം കൈ​വ​രു​ന്ന​ത്. ആ​ണ്മ തി​രി​ച്ച​റി​ഞ്ഞ​കാ​ലം മു​ത​ൽ ഇ​ഷ്ട്വാ​ൻ ശ​രീ​ര​ത്തെ തൃ​പ്തി​പ്പെ​ടു​ത്താ​ൻ മാ​ത്ര​മാ​ണ് ശ്ര​മി​ക്കു​ന്ന​ത്.

    മ​റ്റൊ​രു​ത​ര​ത്തി​ൽ പ​റ​ഞ്ഞാ​ൽ സാ​ഹി​ത്യ​മൂ​ല്യം അ​ട​യാ​ള​പ്പെ​ടു​ത്തു​ന്ന തോ​തു​ക​ളാ​യി പ​ല​പ്പോ​ഴും വി​ല​യി​രു​ത്ത​പ്പെ​ടു​ന്ന ചി​ന്ത​ക​ളു​ടെ​യോ ആ​ദ​ർ​ശ​ങ്ങ​ളു​ടെ​യോ ത​ത്ത്വ​ചി​ന്ത​ക​ളു​ടെ​യോ മ​റ​ക​ളി​ല്ലാ​തെ, ന​ഗ്ന​മാ​യി, സ്വ​യം വെ​ളി​പ്പെ​ടു​ത്തി​നി​ൽ​ക്കു​ന്ന കൃ​തി​യാ​ണ് ‘ഫ്ലെ​ഷ്’. ചി​ല​പ്പോ​ഴെ​ങ്കി​ലും വാ​യ​ന​യെ അ​ലോ​സ​ര​പ്പെ​ടു​ത്താ​നും ഇ​ത്ത​ര​മൊ​രു തു​റ​ന്നെ​ഴു​ത്തി​നു ക​ഴി​ഞ്ഞേ​ക്കു​മെ​ന്നും സൂ​ചി​പ്പി​ക്കേ​ണ്ട​തു​ണ്ട്. ആ​ഖ്യാ​ന​ത്തി​ലൊ​രി​ട​ത്ത്‌, തോ​മ​സ് ഇ​ഷ്ട്വാ​നെ​പ്പ​റ്റി, അ​യാ​ൾ ‘പു​രു​ഷ​ത്വ​ത്തി​ന്റെ ഒ​രു പ്രാ​കൃ​ത​രൂ​പ​ത്തെ ഉ​ദാ​ഹ​രി​ക്കു​ന്നു’ എ​ന്നു പ​റ​ഞ്ഞ​താ​യി ഹെ​ല​ൻ പ​റ​യു​ന്നു. യ​ഥാ​ർ​ഥ​ത്തി​ൽ ഇ​ഷ്ട്വാ​ന്റെ ജീ​വി​ത​മെ​ന്ന വ​ലി​യ കാ​ൻ​വാ​സി​ൽ അ​ത്ത​ര​മൊ​രു പ്രാ​കൃ​ത ആ​ൺ​രൂ​പ​ത്തി​ന്റെ (ഭാ​വ​ത്തി​ന്റെ) വി​പു​ലീ​ക​ര​ണം (Extension) മാ​ത്ര​മാ​ണ് ‘ഫ്ലെ​ഷ്’ എ​ന്ന കൃ​തി​യും. അ​ത് യാ​ദൃ​ച്ഛി​ക​മാ​യി സം​ഭ​വി​ച്ച​ത​ല്ലെ​ന്ന് നോ​വ​ലി​ന്റെ പേ​രു​ത​ന്നെ സൂ​ചി​പ്പി​ക്കു​ന്നു​മു​ണ്ട്.

    News Summary - Booker Prize
    X