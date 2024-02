ജീവിതസംഘർഷങ്ങളുടെ ഭൂപടം

‘‘പൂർണമായ തരത്തിൽ പുതിയ കാലത്തിന്റെ കഥാകൃത്തായ ഇ. സന്തോഷ്‌ കുമാർ ഫിക്ഷനാലിറ്റി എന്ന സങ്കേതത്തെ യാഥാർഥ്യത്തോട് അടുപ്പിച്ചുനിർത്തുന്നു. അങ്ങനെ ചെയ്യുമ്പോൾ യഥാർഥ ലോകത്തെ മനുഷ്യരുടെ ഉൾക്കാമ്പുകളിലേക്കും അവരുടെ വ്യസനത്തിന്റെ ഉള്ളറകളിലേക്കും സൂക്ഷ്മമായ നോട്ടമെയ്യാൻ കഥാകാരന് സാധിക്കുന്നു എന്നത് നിശ്ചയമായും പറയാനാവും’’ -ഇ. സന്തോഷ്​ കുമാറി​ന്റെ കഥകളിലൂടെ, രചനകളിലൂടെ സഞ്ചരിക്കുകയാണ്​ നിരൂപകനായ ലേഖകൻ.I’ve lost the thread of the story I was telling. My elephant roams his dream of Hindustan again. Narrative, poetics, destroyed, my body, a dissolving, a return. -Rumi യഥാർഥ ലോകത്തെയും ഫിക്ഷനൽ ലോകത്തെയും അന്യോന്യം പകർപ്പുകളായി കാണുന്നതിൽ യുക്തിക്കുറവില്ല. യഥാർഥ ലോകത്തിന്റെയും...