    പ്ര​ത്യാ​ശ​യു​ടെ ക​വി​ത​ക​ൾ

    Posted On date_range 18 Jan 2026 2:19 PM IST
    Updated On date_range 18 Jan 2026 2:19 PM IST
    പ്ര​ത്യാ​ശ​യു​ടെ ക​വി​ത​ക​ൾ
    By
    വി.എം. അരവിന്ദാക്ഷൻ
    മ​ല​യാ​ള ക​വി​ത​യു​ടെ ഭാ​വു​ക​ത്വ​ത്തി​ൽ പു​തു​ക​വി​ത വ​ലി​യ വി​ച്ഛേ​ദ​മാ​ണു​ണ്ടാ​ക്കി​യ​ത്. ആ​ധു​നി​ക​ത സൃ​ഷ്ടി​ച്ച ദു​ർ​ഗ്ര​ഹ ബിം​ബാ​വ​ലി​ക​ളു​ടെ അ​ട​യാ​ഭ​ര​ണ​ങ്ങ​ൾ ഊ​രി​യെ​റി​ഞ്ഞ് അ​വ വാ​യ​ന​ക്കാ​ര​നോ​ടൊ​ട്ടി നി​ൽ​ക്കു​ന്നു. പു​തു​ക​വി​ത​യു​ടെ ഏ​റ്റ​വും വ​ലി​യ പ്ര​ത്യേ​ക​ത അ​തി​ന്റെ പാ​രാ​യ​ണ​ക്ഷ​മ​ത​യാ​ണ്. അ​വ ന​മ്മെ വാ​യി​പ്പി​ക്കു​ക ത​ന്നെ ചെ​യ്യും. ക​വി​ത വാ​യ​ന​ക്കാ​ര​നെ പി​ന്തു​ട​രും. രാ​ജീ​വ് പെ​രു​മ​ൺ​പു​റ​യു​ടെ ‘വെ​യി​ല​ത്ത് ഉ​ണ​ങ്ങു​ന്ന ക​വി​ത​ക​ൾ’ എ​ന്ന ക​വി​താ സ​മാ​ഹാ​രം അ​ത്ത​ര​ത്തി​ൽ ഒ​ന്നാ​ണ്. രാ​ജീ​വി​ന്റെ ക​വി​ത​ക​ൾ ദു​ർ​ഗ്ര​ഹ​ങ്ങ​ള​ല്ല. എ​ന്നാ​ല​വ അ​ത്ര ല​ളി​ത​വു​മ​ല്ല.

    മാ​ന​വ​ജീ​വി​ത​ത്തി​ന്റെ ധ​മ​നി​ക​ളി​ൽ ജീ​ർ​ണ​ത ബാ​ധി​ക്കു​മ്പോ​ൾ പു​ഴു​ക്കു​ത്തു​ക​ൾ ഉ​ന്മൂ​ല​നം​ചെ​യ്യാ​ൻ ഒ​രു ക​വി ജ​നി​ക്കു​ക​ത​ന്നെ ചെ​യ്യും. നെ​റി​കെ​ട്ട കാ​ല​ത്തോ​ട് അ​യാ​ളു​ടെ തൂ​ലി​ക പോ​രാ​ടും. കേ​സ​രി വി​ഷം​തീ​നി​ക​ളാ​യി ക​വി​ക​ളെ ക​ണ്ട​ത് മ​റ്റൊ​ന്നും കൊ​ണ്ട​ല്ല. വെ​യി​ല​ത്ത് ഉ​ണ​ങ്ങു​ന്ന ക​വി​ത​ക​ളി​ലെ ര​ച​ന​ക​ളേ​റെ​യും കെ​ട്ട​കാ​ല​ത്തോ​ട് നി​ശി​ത​മാ​യി ക​ല​ഹി​ക്കു​ന്ന​വ​യാ​ണ്. സൂ​ക്ഷ്മ​രാ​ഷ്ട്രീ​യ​ധ്വ​നി​ക​ളാ​ണ് ഈ ​ക​വി​ത​ക​ളു​ടെ അ​ന്ത​ർ​ധാ​ര. അ​വ​താ​രി​ക​യി​ൽ ക​വി. ഡോ. ​സി. രാ​വു​ണ്ണി സ​മ​രോ​ത്സു​ക​മാ​യ ഒ​രു കാ​ല​ത്തി​ന്റെ അ​ക്ഷ​ര​സാ​ക്ഷ്യ​മാ​യാ​ണ് ഈ ​കൃ​തി​യെ വി​ശേ​ഷി​പ്പി​ക്കു​ന്ന​ത്. ത​ന്റെ ‘തെ​ര​ഞ്ഞെ​ടു​പ്പ്’ എ​ന്ന ക​വി​ത​യി​ലൂ​ടെ രാ​ജീ​വ് ഫാ​ഷി​സ​ത്തി​ന്റെ​യും അ​പ​ര വി​ദ്വേ​ഷ​ത്തി​ന്റെ​യും പു​തി​യ​കാ​ല​ത്തി​നെ വി​ചാ​ര​ണ ചെ​യ്യു​ന്നു.

    ക​വി​യെ​ഴു​തു​ന്നു, ‘മ​റ​വി ദേ​ശീ​യ​രോ​ഗ​മാ​ണ്. ഓ​ർ​മ​യു​ടെ തീ​ക്കാ​റ്റ് കൊ​ള്ളി​ച്ച് ക​രി​ച്ചി​ല്ലെ​ങ്കി​ൽ പ​തി​യെ​പ്പ​തി​യെ ന​മ്മെ കൊ​ന്നു​ക​ള​യും.’ ഒ​റ്റു​കാ​രും ക​പ​ട സ്നേ​ഹി​ത​രും കു​തി​കാ​ൽ​വെ​ട്ടു​കാ​രും ചു​റ്റും​നി​ന്ന് ഒ​ളി​യ​മ്പെ​യ്യു​മ്പോ​ൾ ക​ണ്ണു​ക​ളി​ൽ നി​ശ്ച​യ​ദാ​ർ​ഢ്യ​ത്തോ​ടെ അ​ക്ഷോ​ഭ്യ​നാ​യി നി​ൽ​ക്കു​ന്ന ഒ​രു നേ​താ​വ് ‘ക​പ്പി​ത്താ​ൻ’ എ​ന്ന ക​വി​ത​യി​ലു​ണ്ട്. ആ ​ക​പ്പി​ത്താ​ൻ ത​ക​രു​ന്ന ക​പ്പ​ലി​ൽ​നി​ന്ന് അ​വ​സാ​നം മാ​ത്രം ര​ക്ഷ​പ്പെ​ടു​ന്ന, യാ​ത്രി​ക​രു​ടെ ആ​ന്ത​ലു​ക​ൾ​ക്കാ​ശ്വാ​സ​മേ​കു​ന്ന ഉ​ത്ത​മ​നാ​യ നാ​വി​ക​നാ​ണ്. പ​ല​ത​ല​ങ്ങ​ളി​ൽ വാ​യി​ച്ചെ​ടു​ക്കാ​ൻ ക​ഴി​യു​ന്ന മി​ക​ച്ച രാ​ഷ്ട്രീ​യ ക​വി​ത​യാ​ണി​ത്. ക​ർ​ഷ​ക​ന്റെ ചോ​ര, ചോ​ര ചി​ന്തി​യ തെ​രു​വി​ൽ ക​ര​ളു​കൊ​ണ്ടെ​ഴു​തി​യ ക​വി​ത​യാ​ണ്. ഗു​രു​ദ്വാ​ര​യി​ൽ​നി​ന്ന് വ​രു​ന്ന വെ​ടി​യു​ണ്ട ക​ടു​കു​പാ​ട​ങ്ങ​ളി​ൽ വ​റ​വു​മ​ണം പ​ട​ർ​ത്തു​ന്ന​ത് ഈ ​ക​വി​ത​യി​ൽ കാ​ണാം.

    ‘സ​ർ​വ​നാ​ശം’ എ​ന്ന ക​വി​ത​യി​ലെ​ത്തു​മ്പോ​ൾ ‘ഒ​ന്നു​ത​ന്ന​ല്ല​യോ ഞാ​നു​മീ കാ​ടു​മീ​യ​ണ്ഡ​ക​ടാ​ഹ​വു’​മെ​ന്ന വി​ന​യ​ച​ന്ദ്ര​ന്റെ ദ​ർ​ശ​നം​പോ​ലെ നാം ​ധ്യാ​നാ​ത്മ​ക​മാ​യൊ​രു അ​വ​സ്ഥ​യി​ലെ​ത്തു​ന്നു. ‘ചി​റ​ക് ക​രി​ഞ്ഞൊ​രു പ​റ​വ ക​ര​ഞ്ഞു എ​വി​ടെ​പ്പോ​യെ​ൻ മാ​മ​ര​മെ​ല്ലാം...’ - ഈ ​ഒ​രു വി​ലാ​പം രാ​ജീ​വി​ന്റെ ഒ​ട്ട​നേ​കം ക​വി​ത​ക​ളി​ൽ മു​ഴ​ങ്ങു​ന്നു​ണ്ട്. ന​ഗ​ര-​ഗ്രാ​മ ദ്വ​ന്ദ്വം പ​ല ക​വി​ത​ക​ളി​ലും പ്ര​ത്യ​ക്ഷ​പ്പെ​ടു​ന്നു​ണ്ട്. ന​ന്മ​യു​ടെ വി​ള​നി​ല​മാ​യ ഒ​രു ഗ്രാ​മം രാ​ജീ​വി​ന്റെ ക​വി​ത​ക​ളി​ലെ​ല്ലാ​മു​ണ്ട്‌. മ​റി​യാ​മ്മ​യും ത​ങ്ക​മ​ണി​യും ശാ​ര​ദ​യും മ​റ്റും ഈ ​നാ​ട്ടു​ന​ന്മ​ക​ളു​ടെ ദീ​പ​ശി​ഖ​യേ​ന്തി​യ​വ​രാ​ണ്. ചു​റ്റും മ​തി​ലു​ക​ൾ പ​ണി​യു​ന്ന പു​തി​യ​കാ​ല​ത്തി​ന് പ്ര​തി​രോ​ധി​ക്കാ​ൻ ഇ​വ​ർ​ക്കാ​വു​മെ​ന്ന് ക​വി വി​ശ്വ​സി​ക്കു​ന്നു. മ​നു​ഷ്യ​നി​ൽ​നി​ന്നി​ല്ലാ​താ​വു​ന്ന ന​ന്മ​യും മാ​ന​വി​ക​ത​യു​മെ​ല്ലാം ഈ ​ക​വി​യെ പൊ​റു​തി​കേ​ടി​ലാ​ക്കു​ന്നു​ണ്ട്. അ​നീ​തി​ക്കു നേ​രെ പ്ര​തി​ഷേ​ധ​സ്വ​ര​മു​യ​ർ​ത്തേ​ണ്ട​തി​ന്റെ അ​നി​വാ​ര്യ​ത​യെ​ക്കു​റി​ച്ച് ഉ​ത്ത​മ​ബോ​ധ്യ​മു​ണ്ട് ഈ ​ക​വി​ക്ക്. ‘ചെ​രു​പ്പ്’ എ​ന്ന ക​വി​ത​യി​ൽ കൊ​ള്ള​രു​താ​യ്മ​യു​ടെ മു​ഖ​ത്തേ​ക്കെ​റി​യു​വാ​ൻ ഒ​രു രൂ​പ​ക​മാ​യി കാ​ലി​ൽ കി​ട​ന്ന് ഞ​ര​ങ്ങു​ന്ന ചെ​രു​പ്പു​ക​ളെ അ​വ​ത​രി​പ്പി​ക്കു​ന്നു​ണ്ട്. ജീ​വി​താ​നു​ഭ​വ​ങ്ങ​ളു​ടെ മു​ൾ​വേ​ലി​യി​ൽ​നി​ന്ന് ചോ​ര​യി​റ്റു​ന്ന ജീ​വി​തം പ​ല ക​വി​ത​ക​ളി​ലു​മു​ണ്ട്. അ​തു​കൊ​ണ്ടു​ത​ന്നെ​യാ​വാം ‘എ​ന്റെ ക​വി​ത’ എ​ന്ന ര​ച​ന​യി​ൽ ക​വി ഇ​ങ്ങ​നെ എ​ഴു​തി​യ​ത്:

    ‘പ​രാ​ജ​യ​പ്പെ​ട്ട​വ​ന്റെ പി​ട​ച്ചി​ൽ

    പ​രാ​ജ​യ​പ്പെ​ടാ​ൻ കൂ​ട്ടാ​ക്കാ​ത്ത​വ​ന്റെ കു​ത​റ​ൽ

    ക​ട​ന്ന​ൽ​കു​ത്തേ​റ്റ ഹൃ​ദ​യ​ത്തി​ന്റെ നീ​റ്റ​ൽ

    എ​ന്റെ ക​വി​ത’

    ‘പു​ള​കം’ എ​ന്ന ക​വി​ത കെ.​ഇ.​എ​ന്നു​മാ​യു​ള്ള സൗ​ഹൃ​ദ​ത്തി​ൽ​നി​ന്ന് രൂ​പ​പ്പെ​ട്ട ക​വി​ത​യാ​ണ്. അ​പ​ര​സ്നേ​ഹം ല​ഹ​രി​യാ​യി കാ​ണു​ന്ന, ചൂ​ടും ത​ണു​പ്പും ത​ന്ന് സ്നേ​ഹ​ത്താ​ൽ വാ​രി​പ്പു​ണ​രു​ന്ന, ദൃ​ഢ സൗ​ഹൃ​ദ​ത്തി​ന്റെ അ​ക്ഷ​ര​സാ​ക്ഷ്യ​മാ​ണ​ത്.

    ‘യാ​ത്രാ​മൊ​ഴി ചൊ​ല്ലി പി​രി​യു​മ്പോ​ൾ

    ഒ​രു സൂ​ര്യ​കാ​ന്തി​പ്പൂ​വ് പി​ന്നി​ൽ​നി​ന്ന് കൈ ​വീ​ശി​ച്ചി​രി​ക്കും.’ എ​ന്ന മ​നോ​ഹ​ര​മാ​യ ബിം​ബ​മു​ള്ള ഈ ​ര​ച​ന ആ​റ്റൂ​രി​ന്റെ ‘മേ​ഘ​രൂ​പ​ൻ’ പോ​ലെ ചു​ള്ളി​ക്കാ​ടി​ന്റെ ‘എ​വി​ടെ ജോ​ൺ’​പോ​ലെ ഒ​രു എ​ഴു​ത്തു​കാ​ര​ൻ മ​റ്റൊ​രു എ​ഴു​ത്തു​കാ​ര​ന് ന​ൽ​കു​ന്ന അ​ന​ർ​ഘ​സ​മ്മാ​ന​മാ​ണ്.

    സ്ഥൂ​ല​ത്തെ സൂ​ക്ഷ്മ​ത്തി​ലേ​ക്ക് ഒ​തു​ക്കി​വെ​ക്കു​ന്ന, ശി​ൽ​പ​ഭം​ഗി​യു​ള്ള ഒ​ട്ടേ​റെ ര​ച​ന​ക​ൾ ഈ ​സ​മാ​ഹാ​ര​ത്തി​ലു​ണ്ട്. ഒ​രു മ​ഞ്ഞു​തു​ള്ളി​യി​ൽ പ്ര​പ​ഞ്ച​ത്തെ​യാ​കെ കാ​ട്ടി​ത്ത​രു​ന്നു​ണ്ട് അ​വ. ഈ ​ന്യൂ​നോ​ക്തി ക​വി​ത​യെ കൂ​ടു​ത​ൽ സു​ന്ദ​ര​മാ​ക്കു​ന്നു. ഹ്ര​സ്വ​മാ​യി​രി​ക്കു​മ്പോ​ഴും അ​വ ശ​ക്ത​വും തീ​ക്ഷ്ണ​വു​മാ​യ ഏ​റു​പ​ട​ക്ക​ങ്ങ​ളാ​യി മാ​റു​ന്നു. ല​ഘു നി​ബ​ദ്ധ​മാ​വു​മ്പോ​ൾ​ത​ന്നെ അ​വ തീ​ക്ഷ്ണ​മാ​ണ്‌. തെ​ലു​ഗു​വി​ൽ ദി​ഗം​ബ​ര ക​വി​ത​ക​ൾ എ​ന്ന​പേ​രി​ലും മ​ല​യാ​ള​ത്തി​ൽ ന​ഗ്ന​ക​വി​ത​ക​ൾ എ​ന്ന പേ​രി​ലും അ​വ വാ​യ​ന​ക്കാ​രെ ഏ​റെ ആ​ക​ർ​ഷി​ക്കു​ന്നു​ണ്ട്. ആ​റ്റി​ക്കു​റു​ക്കി​യ ഇ​ത്ത​രം ര​ച​ന​ക​ളാ​ണ് ആ​ത്മം, തീ​പ്പെ​ട്ടി, കു​ടി​ല​ത, യ​ഥാ​വി​ധി, ഉ​ൺ​മ എ​ന്നി​വ.

    ക​വി​ത എ​ന്ന ര​ച​ന ഇ​ങ്ങ​നെ​യാ​ണ്:

    ‘കാ​ടി​നു മു​ക​ളി​ൽ വീ​ഴു​ന്ന

    സൂ​ര്യ​വെ​ളി​ച്ചം

    ചി​ല​ത്

    ഇ​ല​ക​ളി​ൽ

    ചി​ല​ത്

    മ​ര​ത്തി​ൽ

    ചി​ല​ത് മാ​ത്രം

    മ​ണ്ണി​ൽ’

    ചാ​ര​ത്തി​രി​ക്കു​വാ​ൻ ആ​രു​വ​രു​മെ​ന്ന് തു​റ​ന്നി​ട്ട വാ​തി​ലി​ൻ ശൂ​ന്യ​ത​യി​ൽ ക​ൺ​പാ​ർ​ത്തു കി​ട​ക്കു​ന്ന കി​ട​പ്പു രോ​ഗി​യു​ടെ മാ​യാ​ത്ത ചി​ത്രം വ​ര​ക്കു​ന്ന ‘കി​ട​പ്പു​രോ​ഗി’ എ​ന്ന ക​വി​ത ഈ ​സ​മാ​ഹാ​ര​ത്തി​ലെ മി​ഴി​വു​റ്റ ര​ച​ന​യാ​ണ്.

    ക​വി​ത​ക​ളെ​ല്ലാം വ്യ​ത്യ​സ്ത​മെ​ങ്കി​ലും അ​വ​ക്കെ​ല്ലാം ഒ​രു ആ​ന്ത​രി​ക താ​ള​മു​ണ്ട്. ഈ ​താ​ളം​ത​ന്നെ​യാ​ണ് ഈ ​ക​വി​ത​ക​ളു​ടെ മ​റ്റൊ​രു സ​വി​ശേ​ഷ​ത. ‘വെ​യി​ല​ത്ത് ഉ​ണ​ങ്ങു​ന്ന ക​വി​ത​ക​ളി’​ലെ ഏ​റ്റ​വും വ​ലി​യ പ്ര​ത്യേ​ക​ത അ​വ ജീ​വി​ത​ത്തെ പ്ര​ത്യാ​ശ​യോ​ടെ നോ​ക്കി​ക്കാ​ണു​ന്നു എ​ന്ന​താ​ണ്. മാ​നു​ഷി​ക​ത​യു​ടെ വീ​ണ്ടെ​ടു​പ്പി​ന്റെ ക​വി​ത​ക​ളാ​ണി​ത്. ഈ ​പ്ര​ത്യാ​ശ വാ​യ​ന​ക്കാ​ര​നി​ൽ എ​ത്തേ​ണ്ട​തു​ണ്ട്.

    News Summary - Poems of Hope
