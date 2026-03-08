Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    മ​ല​യാ​ള സി​നി​മ​യി​ലെ...

    മ​ല​യാ​ള സി​നി​മ​യി​ലെ പെ​ണ്ണ​നു​ഭ​വ​ങ്ങ​ൾ

    Posted On date_range 8 March 2026 2:07 PM IST
    Updated On date_range 8 March 2026 2:07 PM IST
    മ​ല​യാ​ള സി​നി​മ​യി​ലെ പെ​ണ്ണ​നു​ഭ​വ​ങ്ങ​ൾ
    പെ​ൺ​തി​ര

    പ​ഠ​നം

    ഡോ. ​അ​നു പാ​പ്പ​ച്ച​ൻ

    മാ​തൃ​ഭൂ​മി ബു​ക്സ്

    ന​സീ​ർ അ​ലി​യാ​ർ
    ‘മൂ​ല​ധ​ന താ​ൽ​പ​ര്യ​ങ്ങ​ൾ​ക്കൊ​പ്പം, ക​ല​യു​ടെ മ​റ​വി​ൽ ഒ​രു​ക്ക​പ്പെ​ടു​ന്ന ആ​ൺ കാ​മ​ന​ക​ളു​ടെ സ​മ്മ​ർ​ദ​ങ്ങ​ളും ത​ന്ത്ര​ങ്ങ​ളും എ​തി​രി​ട്ടും സ​ഹി​ച്ചും​ത​ന്നെ​യാ​ണ് അ​ക്കാ​ല​ത്തും ഈ ​പെ​ണ്ണു​ങ്ങ​ൾ ഉ​യ​ർ​ന്നു​പൊ​ങ്ങി​യ​ത്’ -ഡോ. ​അ​നു പാ​പ്പ​ച്ച​ന്റെ ‘പെ​ൺ​തി​ര’ എ​ന്ന പു​സ്ത​ക​ത്തി​ലെ വാ​ക്കു​ക​ളാ​ണി​ത്. മ​ല​യാ​ള സി​നി​മാ സ​മു​ദ്ര​ത്തി​ൽ അ​ഭി​ന​യ​ങ്ങ​ളു​ടെ​യും അ​നു​ഭ​വ​ങ്ങ​ളു​ടെ​യും തി​ര​യി​ള​ക്കി​യ ഒ​രു​പ​റ്റം സ്ത്രീ​ക​ളു​ടെ നേ​ർ​ചി​ത്ര​ങ്ങ​ൾ പ​ങ്കു​വെ​ക്കു​ന്ന ച​രി​ത്ര​മെ​ഴു​ത്ത്. മ​ല​യാ​ള സി​നി​മാ തി​ര​ശ്ശീ​ല​യി​ൽ ആ​ദ്യ നാ​ലു ദ​ശ​ക​ങ്ങ​ളി​ൽ പ​തി​ഞ്ഞ സ്ത്രീ ​മു​ഖ​ങ്ങ​ളാ​ണ് ഈ ​പു​സ്ത​ക​ത്തി​ൽ. ആ​ദ്യ നാ​യി​ക പി.​കെ. റോ​സി മു​ത​ൽ ചെ​മ്പ​ര​ത്തി ശോ​ഭ​ന വ​രെ​യു​ള്ള​വ​ർ. അ​നേ​ക​ർ ഇ​നി​യും ഈ ​പു​സ്ത​ക​പ്പ​ടി​ക്ക് പു​റ​ത്തു​നി​ൽ​ക്കു​ന്നു, അ​ടു​ത്ത പ്ര​വേ​ശ​ന ഊ​ഴ​ത്തി​നാ​യി.

    മ​ല​യാ​ള ആ​ദ്യ സി​നി​മ​യി​ൽ ഭാ​ഗ​മാ​യ ഓ​രോ​രു​ത്ത​രു​ടെ​യും വി​യ​ർ​പ്പി​ൽ തെ​ളി​ഞ്ഞ വി​ഗ​ത​കു​മാ​ര​ന്റെ ഒ​റ്റ ഫ്രെ​യിം പോ​ലു​മ​വ​ശേ​ഷി​പ്പി​ക്കാ​ത്ത നി​യ​തി​യു​ടെ നി​ശ്ച​യ​ത്തി​ൽ മ​റ​ഞ്ഞു​പോ​യ തി​ര​പ്പെ​ണ്ണാ​ണ് റോ​സി യെ​ന്ന് എ​ഴു​ത്തു​കാ​രി നി​രീ​ക്ഷി​ക്കു​ന്നു. സ​വ​ർ​ണ​ത​യു​ടെ ര​ക്ഷാ​ക​ർ​തൃ​ത്വ​ത്തി​ൽ എ​ഴു​ത​പ്പെ​ട്ട ച​രി​ത്ര​പു​സ്ത​ക​ങ്ങ​ളി​ൽ വി​ത്തും വേ​രു​മി​ല്ലാ​തെ അ​ന്ധ​കാ​ര​ത്തി​ലേ​ക്ക് ചി​ത​റി തെ​റി​ച്ചു​പോ​യ പെ​ണ്ണ്! ന​ന്ത​ൻ​കോ​ട് ആ​മ​ത്ത​റ​യി​ൽ പു​ല​യ സ​മു​ദാ​യ​ത്തി​ൽ​നി​ന്ന് ക്രൈ​സ്ത​വ മ​തം സ്വീ​ക​രി​ച്ച കോ​ല​പ്പ​ൻ-​കു​ഞ്ഞി ദ​മ്പ​തി​ക​ളു​ടെ മ​ക​ളാ​യ രാ​ജ​മ്മ​യാ​യി​രു​ന്നു പി.​കെ. റോ​സി​യെ​ന്ന കേ​ര​ള​ത്തി​ലെ സ​വ​ർ​ണ ബോ​ധ​വും ആ​ണ​ധി​കാ​ര​വും ജാ​തി​മേ​ധാ​വി​ത്വ​വും ചേ​ർ​ന്ന് ആ​ക്ര​മി​ച്ചു തു​ര​ത്തി​പ്പാ​യി​ച്ച മ​ല​യാ​ള സി​നി​മ​യി​ലെ ആ​ദ്യ നാ​യി​ക! അ​ന്ന് തു​ട​ങ്ങി​യ പെ​ൺ ന​ടി​മാ​രു​ടെ ഓ​ട്ടം ഇ​ന്നും തു​ട​ർ​ന്നു​കൊ​ണ്ടി​രി​ക്കു​ന്നു.

    റോ​സി​യി​ലൂ​ടെ മ​ല​യാ​ള സി​നി​മ റ​ദ്ദു ചെ​യ്ത കീ​ഴാ​ള പ്ര​തി​നി​ധാ​നം, അ​തേ ദു​ഷി​ച്ച പാ​ര​മ്പ​ര്യ​ത്തെ സി​നി​മ​യു​ടെ നൂ​റാം വാ​ർ​ഷി​ക​ത്തി​ന് തൊ​ട്ട​ടു​ത്തും തു​ട​ർ​ന്നു​കൊ​ണ്ടേ​യി​രി​ക്കു​ന്ന​തും കാ​ണാ​തെ പോ​ക​രു​തെ​ന്ന് എ​ഴു​ത്തു​കാ​രി അ​ഭി​പ്രാ​യ​പ്പെ​ടു​ന്നു. സ്ത്രീ ​സു​ര​ക്ഷാ മ​തി​ലു​ക​ളു​ടെ ച​ർ​ച്ച​ക​ളും കാ​മ്പ​യി​നു​ക​ളും ടെ​ലി​വി​ഷ​ൻ ഫ്രെ​യി​മു​ക​ളി​ൽ നി​റ​ഞ്ഞാ​ടി നി​ൽ​ക്കു​ന്ന ഇ​ക്കാ​ല​ത്തും ഇ​ത്ത​രം പെ​ണ്ണോ​ട്ട​ങ്ങ​ൾ ഇ​നി​യും നി​ല​ച്ചി​ട്ടി​ല്ല എ​ന്നു​വേ​ണം ക​രു​താ​ൻ. കേ​ര​ള​ത്തി​ലെ ഒ​രു ന​ടി​ക്ക് നേ​രി​ടേ​ണ്ടി​വ​ന്ന അ​നു​ഭ​വ​ങ്ങ​ൾ​ക്ക് വി​ഗ​ത​കു​മാ​ര ഘ​ട്ടം​വ​രെ പോ​കേ​ണ്ട​തു​മി​ല്ല. പ​തി​റ്റാ​ണ്ട് മു​മ്പ​ത്തെ തി​ര​ശ്ശീ​ല​ക്ക​ക​ത്തെ പെ​ണ്ണ​നു​ഭ​വ​ങ്ങ​ളു​ടെ ഒ​രു ബ്ലാ​ക്ക് ആ​ൻ​ഡ് വൈ​റ്റ് ഹേ​മാ റി​പ്പോ​ർ​ട്ടാ​ണ് അ​നു പാ​പ്പ​ച്ച​ന്റെ ഈ ​പു​സ്ത​കം എ​ന്ന് വേ​ണ​മെ​ങ്കി​ൽ പ​റ​യാം.

    റോ​സി​ക്ക് പു​റ​മെ, പു​തി​യ ത​ല​മു​റ​യി​ലെ ച​ല​ച്ചി​ത്ര പ്രേ​മി​ക​ൾ​ക്ക് അ​പ​രി​ചി​ത​രാ​യ എം.​കെ. ക​മ​ലം, ദേ​വ​കി ബാ​യ് കെ.​എ​ൻ. ല​ക്ഷ്മി സ​രോ​ജം, മി​സ്സ് കു​മാ​രി, സി.​കെ. രാ​ജം, തി​രു​വി​താം​കൂ​ർ സി​സ്റ്റേ​ഴ്സ് എ​ന്ന​റി​യ​പ്പെ​ടു​ന്ന ല​ളി​ത പ​ത്മി​നി രാ​ഗി​ണി​മാ​ർ തു​ട​ങ്ങി ക​വി​യൂ​ർ പൊ​ന്ന​മ്മ, ശാ​ര​ദ, കെ.​ആ​ർ. വി​ജ​യ തു​ട​ങ്ങി​യ പു​തു​ത​ല​മു​റ​ക​ളി​ൽ​പെ​ട്ട ചി​ല​ർ​ക്കെ​ങ്കി​ലും പ​രി​ചി​ത​രാ​യ അ​ഭി​നേ​ത്രി​മാ​രു​ടെ തി​ര-​ജീ​വി​ത​ങ്ങ​ളെ​യും, അ​നു​ഭ​വ​ങ്ങ​ളെ​യും കൃ​ത്യ​മാ​യും ല​ളി​ത​മാ​യ വി​വ​ര​ണ​ങ്ങ​ളി​ലൂ​ടെ​യും പു​സ്ത​ക​ത്തി​ൽ പ്ര​തി​പാ​ദി​ക്ക​പ്പെ​ട്ടി​ട്ടു​ണ്ട്.

    വെ​ള്ളി​ത്തി​ര​യി​ൽ ന​ക്ഷ​ത്ര പ്ര​ഭ​യോ​ടെ വി​ള​ങ്ങി​നി​ന്ന്, ശേ​ഷം ക​ടു​ത്ത രോ​ഗാ​വ​സ്ഥ​യി​ൽ​പെ​ട്ട് ആ​രാ​ലും തി​രി​ഞ്ഞു​നോ​ക്ക​പ്പെ​ടാ​തെ ഒ​റ്റ​മു​റി വാ​ട​ക വീ​ടു​ക​ളി​ൽ അ​ന്ത്യ​നാ​ൾ ക​ഴി​ച്ചു​കൂ​ട്ടി​യ​വ​ർ, ആ​ണ​ധി​കാ​ര​ങ്ങ​ളു​ടെ ക​മ്പോ​ള ദൃ​ശ്യ ചു​ഴി​ക​ളി​ല​ക​പ്പെ​ട്ട് ആ​ത്മാ​ഹു​തി​യി​ൽ വി​ല​യം പ്രാ​പി​ച്ച​വ​ർ, ത​ങ്ങ​ളു​ടെ അ​റി​വോ സ​മ്മ​ത​മോ കൂ​ടാ​തെ സ്വ​കാ​ര്യ ശ​രീ​ര ഭാ​ഗ​ങ്ങ​ളു​ടെ നി​മ്നോ​ന്ന​തി​ക​ൾ ചി​ത്ര​ഗ്രാ​ഹി​ക​ളു​പ​യോ​ഗി​ച്ചു പ​ക​ർ​ത്തി വാ​ണി​ജ്യ ക​മ്പോ​ള​ത്തി​ൽ വി​റ്റ് പു​ക​ഴും സ​മ്പ​ത്തും പെ​റു​ന്ന​വ​രെ എ​തി​ർ​ക്കാ​ൻ പോ​ലും ത്രാ​ണി​യി​ല്ലാ​തെ ക​ടു​ത്ത മാ​ന​സി​ക സ​മ്മ​ർ​ദ​ങ്ങ​ൾ​ക്ക​ടി​പ്പെ​ട്ടു ജീ​വി​തം ഹോ​മി​ക്ക​പ്പെ​ട്ട​വ​ർ... അ​ങ്ങ​നെ​യെ​ത്ര! അ​ക്കാ​ല​ത്തെ മ​ല​യാ​ള സി​നി​മാ കൊ​ട്ട​ക​ക​ളെ ത്ര​സി​പ്പി​ച്ചി​രു​ന്ന വി​ജ​യ​ശ്രീ എ​ന്ന ന​ടി​യാ​ക​ട്ടെ, വ​ള​രെ ചെ​റു​പ്രാ​യ​ത്തി​ലാ​ണ് അ​ര​ങ്ങൊ​ഴി​ഞ്ഞ​ത്, ത​ന്റെ 21ാമ​ത്തെ വ​യ​സ്സി​ൽ. പ്ര​ശ​സ്‌​തി​യു​ടെ പാ​ര​മ്യ​ത്തി​ൽ നി​ൽ​ക്കു​മ്പോ​ഴാ​ണ് ദേ​ശീ​യ സി​നി​മാ അ​വാ​ർ​ഡ് നേ​ടി​യ ശോ​ഭ ആ​ത്മ​ഹ​ത്യ ചെ​യ്ത​ത്. അ​മ്മ പ്രേ​മ​യാ​വ​ട്ടെ കോ​ട​തി​യെ​യും, അ​ന്ന​ത്തെ പ്ര​ധാ​ന​മ​ന്ത്രി​യെ പോ​ലും നേ​രി​ൽ ക​ണ്ട് മ​ക​ളു​ടെ നീ​തി​ക്ക് വേ​ണ്ടി യാ​ചി​ച്ചി​രു​ന്നു​വെ​ങ്കി​ലും ഫ​ല​മു​ണ്ടാ​യി​ല്ല! ഇ​ന്ന​ത്തെ അ​തി​ജീ​വി​ത​യെ​പ്പോ​ലെ​ത്ത​ന്നെ അ​വ​രോ​ടൊ​പ്പം ഹൃ​ദ​യം ചേ​ർ​ത്തു​വെ​ച്ച് പോ​രാ​ടി​യ ഒ​രു​പ​റ്റം സ​ഹ​പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ക​മാ​രും ഭ​ഗ്ന​ഹൃ​ദ​യ​ത്തോ​ടെ​യാ​ണ് മു​ഖ്യ ആ​സൂ​ത്ര​ക​നാ​ണെ​ന്നു ക​രു​ത​പ്പെ​ടു​ന്ന ന​ട​നെ വി​ടു​ത​ൽ ചെ​യ്ത കോ​ട​തി​വി​ധി ശ്ര​വി​ച്ച​ത്. ആ​ൺ​കോ​യ്മ അ​ന്നും ഇ​ന്നും ഫ​ണം വി​ട​ർ​ത്തി​യാ​ടി​ക്കൊ​ണ്ടേ​യി​രി​ക്കു​ന്നു എ​ന്ന് സാ​രം.

    പ​ക്ഷേ, ക​രു​ത്തോ​ടെ എ​ല്ലാ​വി​ധ ആ​രോ​പ​ണ​ങ്ങ​ളെ​യും ചൂ​ഷ​ണ​ങ്ങ​ളെ​യും അ​തി​ജീ​വി​ച്ചു ക​രു​ത്തു​കാ​ട്ടി​യ അ​ഭി​നേ​ത്രി​ക​ളു​മു​ണ്ട്. ന​ടി ഷീ​ല അ​ത്ത​ര​ത്തി​ൽ ‘പോ​യി പ​ണി നോ​ക്കെ​ന്നേ​യ്’ എ​ന്ന മ​ട്ടി​ൽ ജീ​വി​ച്ചു കാ​ട്ടി​യ ന​ടി​യാ​ണ്. മ​ല​യാ​ള സി​നി​മാ ലോ​ക​ത്ത് പെ​ൺ അ​ഭി​നേ​താ​ക്ക​ളു​ടെ സ്വ​ത്വ സ്ഥാ​പ​ന​ത്തി​നാ​യി ആ​ദ്യം ഉ​യ​ർ​ന്നു​കേ​ട്ട ശ​ബ്ദ​വും ഷീ​ല​യു​ടേ​താ​യി. ജ​യ​ഭാ​ര​തി, മ​ല്ലി​കാ സു​കു​മാ​ര​ൻ എ​ന്നി​വ​രും മ​നോ​വീ​ര്യം കെ​ടാ​തെ ജീ​വി​ച്ചു.

    യു​വ​ന​ടി​യെ അ​തി​ജീ​വി​ത​യാ​ക്ക​പ്പെ​ട്ട സം​ഭ​വ​ത്തി​നു ശേ​ഷം ഞാ​നു​മു​ണ്ടേ​യെ​ന്ന് (me too) തെ​ളി​വു സ​ഹി​തം സി​നി​മാ മേ​ഖ​ല​യി​ലെ പ​ല യു​വ​തി​ക​ളും രം​ഗ​ത്തു വ​ന്നെ​ങ്കി​ലും വ​ന​രോ​ദ​ന​ങ്ങ​ളാ​യി പ​ര്യ​വ​സാ​നി​ച്ചു മീ​ടൂ കാ​മ്പ​യി​നു​ക​ൾ. ചു​രു​ക്ക​ത്തി​ൽ, മ​ല​യാ​ള സി​നി​മ​യി​ലെ പെ​ൺ താ​ര മ​ന​സ്സും വ​പു​സ്സും എ​ക്കാ​ല​ത്തും പു​രു​ഷ സൂ​ര്യ​ന്മാ​രാ​ൽ വ​ല​യം ചെ​യ്യ​പ്പെ​ട്ട് ബാ​ഷ്പീ​ക​രി​ക്ക​പ്പെ​ടു​ന്ന ധൂ​മ​കേ​തു​ക്ക​ളാ​കാ​നാ​ണ് നി​യോ​ഗം. സാ​ഹി​ത്യ, ച​ല​ച്ചി​ത്ര ജൂ​റി അം​ഗ​മാ​യും​കൂ​ടി പ്ര​വ​ർ​ത്തി​ച്ചി​ട്ടു​ണ്ട് ഈ ​പു​സ്ത​ക​ത്തി​ന്റെ ര​ച​യി​താ​വ് ഡോ. ​അ​നു പാ​പ്പ​ച്ച​ൻ. മ​ല​യാ​ള സി​നി​മാ ഗ​വേ​ഷ​ക​ർ​ക്കൊ​രു റ​ഫ​റ​ൻ​സാ​ണ് ‘പെ​ൺ​തി​ര’.

