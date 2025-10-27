Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
profile-avator
notify
    proflie-avatar
    Login
    Homechevron_rightWeeklychevron_rightLiteraturechevron_rightBookchevron_rightഈ​ഴ​വ​ര്‍...

    ഈ​ഴ​വ​ര്‍ ഹി​ന്ദു​ക്ക​ളാ​ണോ?

    Posted On date_range 27 Oct 2025 10:15 AM IST
    Updated On date_range 27 Oct 2025 10:15 AM IST
    ഈ​ഴ​വ​ര്‍ ഹി​ന്ദു​ക്ക​ളാ​ണോ?
    cancel
    By
    രാ​ജേ​ഷ് കെ. ​എ​രു​മേ​ലി
    text_fields
    bookmark_border

    ‘ഈ​ഴ​വ​ര്‍ ഹി​ന്ദു​ക്ക​ള​ല്ല’ എ​ന്ന പ്ര​ഖ്യാ​പ​ന​ത്തി​ലൂ​ടെ പ്ര​ശ​സ്​​ത​മാ​യ, ഇ. ​മാ​ധ​വ​ന്‍ ര​ചി​ച്ച ‘സ്വ​ത​ന്ത്ര സ​മു​ദാ​യ​’ത്തി​ന്​ 90 വ​യ​സ്സ്. ആ ​പ​ശ്ചാ​ത്ത​ല​ത്തി​ൽ ആ ​കൃ​തി​യെ​യും അ​ന്ന​ത്തെ സാ​മൂ​ഹി​ക സാ​ഹ​ച​ര്യ​ത്തെ​യും ഇ​ന്ന​ത്തെ അ​വ​സ്​​ഥ​ക​ളെ​യും പ​രി​ശോ​ധി​ക്കു​ക​യാ​ണ്​ ലേ​ഖ​ക​ൻ. പൊ​തു​സ​മൂ​ഹ​ത്തി​ല്‍ പു​രോ​ഗ​മ​ന​ത്തി​ന്‍റെ ഉ​ടു​പ്പ​ണി​യു​ക​യും സ്വ​കാ​ര്യ​ജീ​വി​ത​ത്തി​ല്‍ ജാ​ത്യാ​ചാ​ര​ങ്ങ​ള്‍ കൃ​ത്യ​മാ​യി പാ​ലി​ക്കു​ക​യും അ​ത് ബോ​ധ​മാ​യും അ​ബോ​ധ​മാ​യും വ്യ​ക്തി, സാം​സ്കാ​രി​ക ശ​രീ​ര​ത്തി​ല്‍ ആ​ക്രോ​ശ​ത്തോ​ടെ...

    Already subscribed?

    Your Subscription Supports Independent Journalism

    View Plans
    ‘ഈ​ഴ​വ​ര്‍ ഹി​ന്ദു​ക്ക​ള​ല്ല’ എ​ന്ന പ്ര​ഖ്യാ​പ​ന​ത്തി​ലൂ​ടെ പ്ര​ശ​സ്​​ത​മാ​യ, ഇ. ​മാ​ധ​വ​ന്‍ ര​ചി​ച്ച ‘സ്വ​ത​ന്ത്ര സ​മു​ദാ​യ​’ത്തി​ന്​ 90 വ​യ​സ്സ്. ആ ​പ​ശ്ചാ​ത്ത​ല​ത്തി​ൽ ആ ​കൃ​തി​യെ​യും അ​ന്ന​ത്തെ സാ​മൂ​ഹി​ക സാ​ഹ​ച​ര്യ​ത്തെ​യും ഇ​ന്ന​ത്തെ അ​വ​സ്​​ഥ​ക​ളെ​യും പ​രി​ശോ​ധി​ക്കു​ക​യാ​ണ്​ ലേ​ഖ​ക​ൻ.

    പൊ​തു​സ​മൂ​ഹ​ത്തി​ല്‍ പു​രോ​ഗ​മ​ന​ത്തി​ന്‍റെ ഉ​ടു​പ്പ​ണി​യു​ക​യും സ്വ​കാ​ര്യ​ജീ​വി​ത​ത്തി​ല്‍ ജാ​ത്യാ​ചാ​ര​ങ്ങ​ള്‍ കൃ​ത്യ​മാ​യി പാ​ലി​ക്കു​ക​യും അ​ത് ബോ​ധ​മാ​യും അ​ബോ​ധ​മാ​യും വ്യ​ക്തി, സാം​സ്കാ​രി​ക ശ​രീ​ര​ത്തി​ല്‍ ആ​ക്രോ​ശ​ത്തോ​ടെ ആ​ധി​പ​ത്യ​മു​റ​പ്പി​ക്കു​ക​യുംചെ​യ്യു​ന്ന സ​മ​കാ​ലി​ക സ​ന്ദ​ര്‍ഭ​മാ​ണി​ത്. ഈ ​ഘ​ട്ട​ത്തി​ല്‍ ഇ. ​മാ​ധ​വ​ന്‍ എ​ഴു​തി​യ ‘സ്വ​ത​ന്ത്ര​ സ​മു​ദാ​യം’ എ​ന്ന കൃ​തി എ​ന്തു​കൊ​ണ്ട് പു​ന​ര്‍വാ​യി​ക്ക​ണം എ​ന്ന ചോ​ദ്യം പ്ര​സ​ക്ത​മാ​ണ്. ബ്രാ​ഹ്മ​ണ്യം അ​തി​ന്‍റെ എ​ല്ലാ ക്രൂ​ര​ത​യോ​ടുംകൂ​ടി ജാ​ത്യാ​ധി​പത്യ​മാ​യി കീ​ഴാ​ള സ​മൂ​ഹ​ങ്ങ​ള്‍ക്കു​മേ​ല്‍ ആ​ക്ര​മ​ണം അ​ഴി​ച്ചു​വി​ട്ട കാ​ല​ഘ​ട്ട​ത്തി​ലാ​ണ് (1934ല്‍) ​ഈ കൃ​തി പി​റ​വി​കൊ​ള്ളു​ന്ന​ത്.

    2025ല്‍ ​ഈ പു​സ്ത​കം പു​റ​ത്തി​റ​ങ്ങി​യി​ട്ട് തൊ​ണ്ണൂ​റ് വ​യ​സ്സ് പൂ​ര്‍ത്തി​യാ​യി തൊ​ണ്ണൂ​റ്റി ഒ​ന്നി​ലേ​ക്ക് ക​ട​ന്നു. അ​ന്ന് തി​രു​വി​താം​കൂ​ര്‍, കൊ​ച്ചി, മ​ല​ബാ​ര്‍ സ​ര്‍ക്കാ​റു​ക​ള്‍ ഈ ​കൃ​തി നി​രോ​ധി​ച്ചു. വി​പ്ല​വാ​ത്മ​ക ചി​ന്ത​ക​ള്‍ പു​സ്ത​ക​ത്തി​ലു​ണ്ടാ​യി​രു​ന്നു എ​ന്ന​താ​യി​രു​ന്നു കാ​ര​ണം. നാ​രാ​യ​ണ ഗു​രു​വും അ​യ്യ​ന്‍കാ​ളി​യും സ​മ​കാ​ലി​ക​രാ​യ മ​റ്റു ന​വോ​ത്ഥാ​ന നാ​യ​ക​രും തു​ട​ക്ക​മി​ട്ട പു​രോ​ഗ​മ​ന ശ്ര​മ​ങ്ങ​ളു​ടെ തു​ട​ര്‍ച്ച​യി​ലാ​ണ് മാ​ധ​വ​നും സാ​മൂ​ഹി​ക പ്ര​വ​ര്‍ത്ത​ന​രം​ഗ​ത്ത് സ​ജീ​വ​മാ​കു​ന്ന​തും ഈ ​കൃ​തി പു​റ​ത്തു​വ​രു​ന്ന​തും. മാ​ധ​വ​നുംകൂ​ടി സ​ജീ​വ​മാ​യി​രു​ന്ന എ​സ്.​എ​ന്‍.​ഡി.​പി യോ​ഗ​ത്തെ ജാ​തി പ്ര​സ്ഥാ​ന​മാ​ക്കാ​നും ഹി​ന്ദു​ത്വ​ത്തി​ന്‍റെ വാ​ലി​ല്‍ കെ​ട്ടാ​നും വെ​ള്ളാ​പ്പ​ള്ളി ന​ടേ​ശ​നെ​പ്പോ​ലു​ള്ള​വ​ര്‍ ശ്ര​മി​ച്ചു​കൊ​ണ്ടി​രി​ക്കു​മ്പോ​ഴാ​ണ് ‘ഈ​ഴ​വ​ര്‍ ഹി​ന്ദു​ക്ക​ള​ല്ല’ എ​ന്ന വാ​ദം മു​ന്നോ​ട്ടു​വെ​ച്ച മാ​ധ​വ​ന്‍റെ പു​സ്ത​ക​വും നി​രീ​ക്ഷ​ണ​ങ്ങ​ളും പ്ര​ശ​സ്ത​മാ​കു​ന്ന​ത്.

    ജാ​തി​വാ​ലാ​യും (ഇ​പ്പോ​ള്‍ കു​ട്ടി​ക​ളു​ടെ പേ​രി​ന് പി​ന്നി​ലും) സ​മ​ഗ്രാ​ധി​പ​ത്യ​മാ​യും ജ​നാ​ധി​പ​ത്യ സ​മൂ​ഹ​ത്തി​നു​മേ​ല്‍ ആ​ക്ര​മ​ണം ന​ട​ത്തു​ന്ന സാ​ഹ​ച​ര്യ​ത്തി​ലാ​ണ് ഈ ​കൃ​തി വീ​ണ്ടും സ​മ​കാ​ലി​കാ​വ​സ്ഥ​യി​ല്‍ പു​ന​ര്‍വാ​യി​ക്കേ​ണ്ടി വ​രു​ന്ന​ത്. നാ​രാ​യ​ണ​ഗു​രു​വി​ന്‍റെ സ​വ​ര്‍ണാ​ധി​പ​ത്യ വി​രു​ദ്ധ​നി​ല​പാ​ടു​ക​ളാ​ണ് മാ​ധ​വ​നെ​യും ആ​ക​ര്‍ഷി​ച്ച​ത്. ഹി​ന്ദു​മ​ത​ത്തി​നു​ള്ളി​ലെ ജാ​ത്യാ​ചാ​ര​ങ്ങ​ളെ ശ​ക്ത​മാ​യി എ​തി​ര്‍ത്ത മാ​ധ​വ​ന്‍റെ നി​രീ​ക്ഷ​ണ​ങ്ങ​ള്‍ പു​രോ​ഗ​മ​ന​പ​ര​വും യു​ക്തി​വാ​ദ​പ​ര​വു​മാ​ണ്. മ​ത​ത്തി​നും ജാ​തി​ക്കു​മെ​തി​രാ​യ ശ​ക്ത​മാ​യ നി​ല​പാ​ടു​ക​ള്‍ സ്വീ​ക​രി​ച്ച​തോ​ടെ ബ്രാ​ഹ്മ​ണി​ക്ക​ല്‍ ബോ​ധം പു​ല​ര്‍ത്തു​ന്ന​വ​ര്‍ വി​റ​ളി​പി​ടി​ക്കു​ക​യും പു​സ്ത​കം തി​രു​വി​താം​കൂ​ര്‍, മ​ല​ബാ​ര്‍, കൊ​ച്ചി സ​ര്‍ക്കാ​റു​ക​ള്‍ നി​രോ​ധി​ക്കു​ക​യുംചെ​യ്തു.

    ‘ഈ​ഴ​വ​ര്‍ ഹി​ന്ദു​ക്ക​ള​ല്ല’ എ​ന്ന പ്ര​ഖ്യാ​പ​ന​ത്തി​ലൂ​ടെ കേ​ര​ള​ത്തി​ന്‍റെ സാം​സ്കാ​രി​ക ച​രി​ത്ര​ത്തി​ല്‍ വ​ലി​യൊ​രു വി​പ്ല​വ​ത്തി​നാ​ണ് മാ​ധ​വ​ന്‍ തു​ട​ക്ക​മി​ട്ട​ത്. തീ​ണ്ട​ലും തൊ​ടീ​ലും നി​ർ​മി​ച്ച സ​വ​ര്‍ണ​ത ഈ​ഴ​വ​ര്‍, പു​ല​യ​ര്‍, പ​റ​യ​ര്‍, മ​റ്റു പി​ന്നാ​ക്ക ജാ​തി​ക്കാ​ര്‍ എ​ന്നി​വ​ര്‍ക്കെ​ല്ലാം ‘ഇ​ത്ര​യ​ടി’​യെ​ന്ന് വ​ഴി​യി​ലെ അ​ക​ലം നി​ശ്ച​യി​ച്ച​പ്പോ​ള്‍ ഇ​തി​നെ​തി​രെ സ്ത്രീ​ക​ള്‍ ഉ​ള്‍പ്പെ​ടെ നി​ര​വ​ധി പോ​രാ​ട്ട​ങ്ങ​ളാ​ണ് ന​ട​ത്തി​യ​ത്. ഇ​ത്ത​രം ച​രി​ത്രാ​നു​ഭ​വ​ങ്ങ​ളും അ​തി​ന്‍റെ പ​ശ്ചാ​ത്ത​ല​വും സ​വ​ര്‍ണ​ത സൃ​ഷ്ടി​ച്ച സാം​സ്കാ​രി​ക സ​മ​ഗ്രാ​ധി​പ​ത്യ​വും നി​ര​ന്ത​രം പ​ഠ​ന​ത്തി​ന് വി​ധേ​യ​മാ​ക്കി​യ ശേ​ഷ​മാ​ണ് ‘ഈ​ഴ​വ​ര്‍ ഹി​ന്ദു​ക്ക​ള​ല്ല’ എ​ന്ന പ്ര​ഖ്യാ​പ​നം മാ​ധ​വ​ന്‍ മു​ന്നോ​ട്ടു​വെ​ച്ച​ത്. അ​തു​കൊ​ണ്ടു​ത​ന്നെ ജാ​തി ആ​ധി​പ​ത്യ​ങ്ങ​ളെ​യും അ​വ​യു​ടെ സൗ​ന്ദ​ര്യ​നി​ർ​മി​തി​ക​ളെ​യു​മെ​ല്ലാം എ​തി​ര്‍ത്ത് പു​തി​യൊ​രു കാ​ഴ്ച​പ്പാ​ട് മു​ന്നോ​ട്ടു​വെ​ക്കാ​നാ​ണ് മാ​ധ​വ​ന്‍ ശ്ര​മി​ച്ച​ത്.

     

    അ​ന്ധ​വി​ശ്വാ​സ​ങ്ങ​ളെ​ല്ലാം കു​ട​ഞ്ഞെ​റി​യ​ണ​മെ​ന്ന് പ​റ​യു​മ്പോ​ഴും പാ​ര​മ്പ​ര്യം തി​ക​ട്ടി​വ​രു​മ്പോ​ള്‍ പു​രോ​ഗ​മ​ന കാ​ഴ്ച​പ്പാ​ടി​ല്‍നി​ന്നും കു​ത​റി​മാ​റു​ക​യും ജാ​തി നി​ർ​മി​തി​ക​ളെ വാ​രി​പ്പു​ണ​രു​ക​യുംചെ​യ്യു​ന്ന ജാ​തി​വാ​ദി​ക​ള്‍ക്കു നേ​രെ സൈ​ദ്ധാ​ന്തി​ക​മാ​യും പ്രാ​യോ​ഗി​ക​മാ​യും ആ​ക്ര​മ​ണം അ​ഴി​ച്ചു​വി​ടു​ക​യാ​യി​രു​ന്നു അ​ദ്ദേ​ഹം.‘​വ​ര്‍ണ​വ്യ​വ​സ്ഥ​യും ജാ​തി​യും’ എ​ന്ന അ​ധ്യാ​യ​ത്തി​ല്‍ ഹി​ന്ദു​മ​തം നി​ർ​മി​ച്ച ചാ​തു​ര്‍വ​ര്‍ണ്യ​ത്തെ​ക്കു​റി​ച്ച് വി​വ​രി​ക്കു​ന്നു. വ​ര്‍ണാ​ശ്ര​മ​ധ​ർ​മ സൗ​ധം കെ​ട്ടി​പ്പ​ടു​ത്തി​രി​ക്കു​ന്ന​ത് ഗു​ണ​ക​ർ​മ​ത്തി​ല​ല്ല. ജ​ന​ന​മാ​കു​ന്ന അ​സ്തി​വാ​ര​ത്തി​ന്മേ​ലാ​ണെ​ന്ന് സ്ഥാ​പി​ക്കാ​ന്‍ ഇ​തു​പോ​ലെ അ​നി​ഷേ​ധ്യ​മാ​യ ഒ​രു പ​ര​മാ​ര്‍ഥി​ക ദൃ​ഷ്ടാ​ന്തം ഉ​ണ്ടാ​കു​മോ എ​ന്നാ​ണ് അ​ദ്ദേ​ഹം ചോ​ദി​ക്കു​ന്ന​ത്. ഇ​ത്ര​ത്തോ​ളം നി​ന്ദ്യ​മാ​യും നി​ഷ്ഠു​ര​മാ​യും വ​ര്‍ത്തി​ക്കു​ന്ന ഹി​ന്ദു​മ​ത​ത്തി​ലെ വ​ര്‍ണ​വ്യ​വ​സ്ഥ​ക​ളെ​യാ​ണ് ഗാ​ന്ധി​യും കൂ​ട്ട​രും സ​ര്‍വ​സി​ദ്ധി പ്ര​ദാ​യ​ക​മാ​യി കൊ​ണ്ടു​ന​ട​ക്കു​ന്ന​ത് എ​ന്നാ​ണ് അ​ദ്ദേ​ഹം നി​രീ​ക്ഷി​ക്കു​ന്ന​ത്. വ​ര്‍ണാ​ശ്ര​മ​മി​ല്ലാ​ത്ത ജാ​തി​യും ജാ​തി​യി​ല്ലാ​ത്ത വ​ര്‍ണാ​ശ്ര​മ​ധ​ർ​മ​വു​മി​ല്ല എ​ന്ന നി​രീ​ക്ഷ​ണ​മൊ​ക്കെ ജാ​തി​ക്കെ​തി​രാ​യ സ​മ​ഗ്ര​മാ​യ വീ​ക്ഷ​ണ​മാ​ണ് മു​ന്നോ​ട്ടു​വെ​ക്കു​ന്ന​ത്.

    സാ​മൂ​ഹി​ക ന​വോ​ത്ഥാ​ന പ്ര​സ്ഥാ​ന​ങ്ങ​ള്‍ ഉ​ഴു​തു​മ​റി​ച്ച മ​ണ്ണി​ല്‍ വൈ​കു​ണ്ഠ സ്വാ​മി​യു​ടെ​യും നാ​രാ​യ​ണ ഗു​രു​വി​ന്‍റെ​യും അ​യ്യ​ന്‍കാ​ളി​യു​ടെ​യും പൊ​യ്ക​യി​ല്‍ കു​മാ​ര ഗു​രു​വി​ന്‍റെ​യും പ്ര​വ​ര്‍ത്ത​ന​ങ്ങ​ള്‍ വ​ലി​യ മാ​റ്റ​ങ്ങ​ള്‍ക്ക് കാ​ര​ണ​മാ​കു​ന്നു​ണ്ട്. കേ​ര​ള ന​വോ​ത്ഥാ​നം ആ​രം​ഭി​ക്കു​ന്ന​ത് അ​വ​ര്‍ണ മു​ന്നേ​റ്റ​ത്തോ​ടെ​യാ​ണെ​ന്ന ച​രി​ത്ര​പാ​ഠം മ​റ​ക്കാ​നാ​ണ് സ​വ​ര്‍ണ കേ​ന്ദ്രീ​കൃ​ത​മാ​യ വ്യ​വ​ഹാ​ര​മ​ണ്ഡ​ലവും ശ്ര​മി​ച്ച​ത്. അ​തു​കൊ​ണ്ട് മാ​ധ​വ​നെ​പ്പോ​ലു​ള്ള​വ​രെ​യും എ​ഴു​ത്തു​കാ​ര്‍ പ​രി​ഗ​ണി​ക്കാ​തെ പോ​യി. ച​രി​ത്രം സൃ​ഷ്ടി​ക്കു​ക​യും അ​തി​ന്റെ ഭാ​ഗ​മാ​കു​ക​യുംചെ​യ്ത ജ​ന​ത​യു​ടെ ച​രി​ത്ര​മെ​ഴു​തി​യ​പ്പോ​ഴും അ​ത് ബോ​ധ​പൂ​ർ​വം മ​റ​ന്നു. 1934ല്‍ ​പു​റ​ത്തി​റ​ങ്ങി​യ പു​സ്ത​കം പ്ര​ത്യേ​കി​ച്ചും അ​ത് മു​ന്നോ​ട്ടു​വെ​ച്ച പു​രോ​ഗ​മ​ന ആ​ശ​യ​ങ്ങ​ള്‍ക്ക് തി​രി​ച്ച​ടി നേ​രി​ടു​ക​യോ പ്ര​തി​ലോ​മ​ശ​ക്തി​ക​ള്‍ ഇ​തി​നെ ത​മ​സ്ക​രി​ക്കാ​ന്‍ ശ്ര​മി​ക്കു​ക​യോ ചെ​യ്യു​ന്ന അ​വ​സ​ര​ത്തി​ലാ​ണ് ച​രി​ത്ര​ത്തി​ന്‍റെ അ​നി​വാ​ര്യ​ത എ​ന്ന നി​ല​യി​ല്‍ ഈ ​പു​സ്ത​കം പു​ന​ര്‍വാ​യി​ക്കേ​ണ്ട​ത്.

    സ​വ​ര്‍ണ​ത​യു​ടെ എ​ല്ലാ ആ​ഘോ​ഷ​ങ്ങ​ളും അ​ട​യാ​ള​ങ്ങ​ളും പ്ര​ത്യ​ക്ഷ​വും പ​രോ​ക്ഷ​വു​മാ​യി പൊ​തു​ജീ​വി​ത​ത്തി​ല്‍ അ​ടി​ച്ചേ​ല്‍പി​ക്കു​ക​യും മ​തേ​ത​ര​ത്വ മു​ഖം​മു​ടി അ​ണി​ഞ്ഞ് പൊ​തു ഇ​ട​ത്തി​ല്‍ പ്ര​ത്യ​ക്ഷ​പ്പെ​ടു​ക​യും ചെ​യ്യു​ന്ന സാം​സ്കാ​രി​ക അ​ധി​നി​വേ​ശം കേ​ര​ള​ത്തി​ന്‍റെ സാ​ധാ​ര​ണ ജീ​വി​തം മു​ത​ല്‍ സാം​സ്കാ​രി​ക ജീ​വി​ത​ത്തി​ല്‍ വ​രെ ആ​ധി​പ​ത്യ​മു​റ​പ്പി​ക്കു​ക​യാ​ണ്. ന​മ്മ​ള​റി​യാ​തെ സ​വ​ര്‍ണ​ത ക​പ​ട മ​തേ​ത​ര​ത്വ വേ​ഷ​മ​ണി​ഞ്ഞ് എ​ല്ലാ ആ​ഘോ​ഷ​ങ്ങ​ളെ​യും പു​ല്‍കു​ക​യും കീ​ഴാ​ള സ​മൂ​ഹ​ങ്ങ​ള്‍ സ്വ​ത്വ​പ​ര​മാ​യി എ​വി​ടെ​യെ​ങ്കി​ലും ജാ​തി പ​റ​ഞ്ഞാ​ല്‍ (അ​തൊ​രി​ക്ക​ലും ജാ​ത്യാ​ധി​പ​ത്യ​മാ​യി മാ​റി​യ ച​രി​ത്ര​മി​ല്ല) മാ​ന​വി​ക​ത/ മ​തേ​ത​ര​ത്വം ത​ക​രു​മെ​ന്ന് ചി​ല ബു​ദ്ധി​ജീ​വി​ക​ള്‍ പ​റ​ഞ്ഞ് ന​ട​ക്കു​ക​യു​മാ​ണ്. ജാ​തി​യെ ഇ​ല്ലാ​താ​ക്കു​ക എ​ന്ന​ത് ജാ​തി നി​ർ​മി​ച്ച​വ​രു​ടെ​യും ജാ​ത്യാ​ധി​പ​ത്യം പേ​റു​ന്ന​വ​രു​ടെ​യും ക​ട​മ​യാ​ണ്. ജാ​തി​മേ​ല്‍ക്കോ​യ്മ​യും ജാ​തി വം​ശീ​യ​വാ​ദ​വും ജാ​തി ഉ​ന്മൂ​ല​ന​ത്തി​ന് ഗു​ണ​ക​ര​മ​ല്ല. ‘സ്വ​ത​ന്ത്ര​ സ​മു​ദാ​യം’ വീ​ണ്ടും വാ​യി​ക്കു​മ്പോ​ള്‍ ഇ​ത്ത​രം ചി​ല സാം​സ്കാ​രി​ക ചോ​ദ്യ​ങ്ങ​ള്‍ മു​ന്നി​ലെ​ത്തു​ന്നു​ണ്ട്. സ​വ​ര്‍ണ ഹി​ന്ദു സ​മൂ​ഹ​ത്തി​ന്‍റെ ആ​ക്ര​മ​ണ​ങ്ങ​ള്‍ക്കും പീ​ഡ​ന​ങ്ങ​ള്‍ക്കും ഇ​ര​യാ​യ തി​യ്യ (ഈ​ഴ​വ സ​മൂ​ഹം) ഹി​ന്ദു​മ​ത​ത്തി​ന്‍റെ ഭാ​ഗ​മ​ല്ലെ​ന്നും അ​വ​ര്‍ ഒ​രു സ്വ​ത​ന്ത്ര സ​മൂ​ഹ​മാ​യി മാ​റ​ണ​മെ​ന്നു​മാ​ണ് മാ​ധ​വ​ന്‍ മു​ന്നോ​ട്ടു​വെ​ച്ച പ്ര​ധാ​ന ആ​ശ​യം. എ​ന്നാ​ല്‍, ഈ ​ആ​ശ​യം ആ​രും മു​ന്നോ​ട്ടു​കൊ​ണ്ടു​പോ​കാ​ന്‍ ത​യാ​റാ​യി​ല്ല.

     

    വെ​ള്ളാ​പ്പ​ള്ളി ന​ടേ​ശ​ന്‍

    ‘സ്വ​ത​ന്ത്ര സ​മു​ദാ​യം’ എ​ഴു​തു​ന്ന കാ​ല​ഘ​ട്ട​ത്തി​ല്‍നി​ന്നും വ​ള​രെ​യ​ധി​കം മാ​റ്റ​ത്തി​ന് വി​ധേ​യ​മാ​യ പു​തി​യ​കാ​ല​ത്തി​ലാ​ണ് ഈ ​പു​സ്ത​കം വീ​ണ്ടും വാ​യി​ക്കേ​ണ്ട​ത്. സ​വ​ര്‍ണാ​ധി​പ​ത്യ​വും ജാ​തി​മേ​ല്‍ക്കോ​യ്മ​യും മ​താ​ധി​പ​ത്യ​വും ജ​നാ​ധി​പ​ത്യ സ​മൂ​ഹ​ത്തി​നു​മേ​ല്‍ ക​ട​ന്നാ​ക്ര​മ​ണം ന​ട​ത്തു​മ്പോ​ഴാ​ണ് ഈ ​പു​സ്ത​ക​ത്തി​ന്‍റെ പു​ന​ര്‍വാ​യ​ന​യു​ടെ പ്ര​സ​ക്തി വ​ര്‍ധി​ക്കു​ന്ന​ത്. ‘ഈ​ഴ​വ​ര്‍ ഹി​ന്ദു​ക്ക​ള​ല്ല’ എ​ന്ന അ​ധ്യാ​യ​ത്തി​ല്‍ തു​ട​ങ്ങി ‘മ​ത​വും ദൈ​വ​വും’ ഭ​രി​ച്ച ലോ​ക​ത്തി​ല്‍ അ​വ​സാ​നി​ക്കു​മ്പോ​ള്‍ പു​രോ​ഗ​മ​ന ചി​ന്ത​ക​ള്‍ ന​ഷ്ട​പ്പെ​ട്ട് ജാ​തീ​യ​ത​യി​ലേ​ക്ക് ന​ട​ന്നു​നീ​ങ്ങു​ന്ന സ​മൂ​ഹ​ത്തെ​യാ​ണ് കാ​ണാ​ന്‍ ക​ഴി​യു​ന്ന​ത്. നാ​രാ​യ​ണ ഗു​രു​വി​ന്‍റെ ആ​ശ​യ​ങ്ങ​ളെ വ്യാ​ഖ്യാ​നി​ച്ച് പ്ര​തി​ലോ​മ​ക​ര​മാ​യ​ രീ​തി​യി​ല്‍ അ​വ​ത​രി​പ്പി​ക്കാ​നാ​ണ് ജാ​തി​വാ​ദി​ക​ളും ബു​ദ്ധി​ജീ​വി​ക​ളും ഇ​പ്പോ​ള്‍ ശ്ര​മി​ക്കു​ന്ന​ത്. ഈ​ഴ​വ​ര്‍ ഹി​ന്ദു​ക്ക​ള​ല്ല എ​ന്ന് പ​റ​ഞ്ഞ​തി​ന്‍റെ പേ​രി​ലാ​ണ് മാ​ധ​വ​ന്‍ ആ​ക്ര​മി​ക്ക​പ്പെ​ട്ട​ത്. സ​വ​ര്‍ണ​ത നി​ർ​മി​ച്ച ജാ​തി​വ്യ​വ​ഹാ​ര​ത്തി​ല്‍ ഏ​റ്റ​വും കൂ​ടു​ത​ല്‍ പീ​ഡ​നം ഏ​ല്‍ക്കേ​ണ്ടി​വ​ന്ന​ത് ദ​ലി​തു​ക​ള്‍ക്കും ഈ​ഴ​വ​ര്‍ക്കു​മാ​യി​രു​ന്നു. അ​തു​കൊ​ണ്ടു​ത​ന്നെ ബ്രാ​ഹ്മ​ണ്യ​ത്തി​നെ​തി​രെ തു​റ​ന്ന സ​മ​ര​മാ​ണ് ഈ ​പു​സ്ത​കം മു​ന്നോ​ട്ടു​വെ​ക്കു​ന്ന​ത്. എ​ന്നാ​ല്‍, ഇ​ന്ന് എ​സ്.​എ​ന്‍.​ഡി.​പി യോ​ഗ​ത്തെ ഹൈ​ന്ദ​വവ​ത്ക​രി​ച്ച് സം​ഘ​്പ​രി​വാ​റി​ന്‍റെ ഭാ​ഗ​മാ​ക്കു​ക​യാ​ണ് പു​തി​യ നേ​തൃ​ത്വം. നാ​രാ​യ​ണ​ഗു​രു​വും ഡോ. ​പ​ല്‍പു​വും കു​മാ​ര​നാ​ശാ​നും സ​ഹോ​ദ​ര​ന്‍ അ​യ്യ​പ്പ​നും ന​യി​ച്ച ന​വോ​ത്ഥാ​ന-​ജ​നാ​ധി​പ​ത്യ പ്ര​സ്ഥാ​ന​ത്തി​നാ​ണ് ഈ ​ദു​ര്‍ഗ​തി വ​ന്നി​രി​ക്കു​ന്ന​ത്.

    ‘ഹി​ന്ദു​മ​ത പ​രി​ഷ്ക​ര​ണം’ എ​ന്ന അ​ധ്യാ​യ​ത്തി​ല്‍ അ​ദ്ദേ​ഹം ഇ​ങ്ങ​നെ പ​റ​യു​ന്നു​ണ്ട്. ‘‘ദു​ഷി​ച്ചു​പോ​യ ഹി​ന്ദു​മ​ത​ത്തെ സ​വ​ര്‍ണ​രും അ​വ​ര്‍ണ​രും യോ​ജി​ച്ചു പ​രി​ഷ്ക​രി​ച്ച്, അ​തി​ല്‍നി​ന്ന് ത​ന്നെ ര​ക്ഷ​നേ​ടു​ക​യാ​ണ് വേ​ണ്ട​ത്’’ എ​ന്നാ​ണ് പി​ന്നൊ​രു കൂ​ട്ട​രു​ടെ വാ​ദം. ‘‘ശ​വ​ക്കു​ഴി​യേ​ക്കാ​ള്‍ ചീ​ഞ്ഞ​ളി​ഞ്ഞ ദു​ര്‍ഗ​ന്ധം വ​മി​ക്കു​ന്ന ഈ ​ഹി​ന്ദു​മ​തം പ​രി​ഷ്ക​രി​ക്കു​ക​യോ? ഹി​ന്ദു​മ​ത​ത്തെ പ​രി​ഷ്ക​രി​ക്കു​ന്ന​തി​ലും എ​ളു​പ്പം ചെ​മ്പി​ന്‍റെ ക്ലാ​വ് മാ​റ്റി ശു​ദ്ധീ​ക​രി​ക്കു​ക​യാ​ണ്.’’ പു​രാ​ത​ന​വും സ​നാ​ത​ന​വും പ​ര​മ പാ​വ​ന​വു​മാ​യ ഹി​ന്ദു​മ​ത​ത്തെ​ക്കു​റി​ച്ച് വാ​തോ​രാ​തെ പ്ര​സം​ഗി​ക്കു​ക​യെ​ന്ന​ത് ന​മ്മു​ടെ ഹി​ന്ദു​ത്വ​വാ​ദി​ക​ളു​ടെ പ്ര​ത്യേ​ക​ത​യാ​ണെ​ന്ന് ഈ ​പു​സ്ത​കം അ​ടി​വ​ര​യി​ടു​ന്നു. അം​ബേ​ദ്ക​റെ​പ്പോ​ലെ, ബ്രാ​ഹ്മ​ണി​ക്ക​ല്‍ ആ​ധി​പ​ത്യ​ങ്ങ​ളെ നേ​രി​ടാ​ന്‍ സ​മ​ഗ്ര​മാ​യൊ​രു സൈ​ദ്ധാ​ന്തി​ക സ​മീ​പ​ന​മാ​ണ് ഇ. ​മാ​ധ​വ​നും സ്വീ​ക​രി​ക്കു​ന്ന​ത്. അ​ത് വെ​റു​മൊ​രു പ​രി​ഷ്ക​ര​ണ വാ​ദം മാത്ര​മ​ല്ല. പു​തി​യൊ​രു ചി​ന്താ​പ​ദ്ധ​തി​ ത​ന്നെ​യാ​ണ്.

    ആ​ശ​യ​ങ്ങ​ളെ ആ​ശ​യ​ങ്ങ​ള്‍കൊ​ണ്ട് നേ​രി​ടു​ക​യോ അ​തി​നെ അ​തി​ന്റെ അ​ര്‍ഥ​ത്തി​ല്‍ മ​ന​സ്സി​ലാ​ക്കു​ക​യോ​ ആ​ണ് മാ​ധ​വ​ന്‍ ചെ​യ്യു​ന്ന​ത്. വി​മ​ര്‍ശ​ന​ങ്ങ​ളി​ലൂ​ടെ​യും അ​ത​ത് സ​മ​യ​ങ്ങ​ളി​ലെ ഇ​ട​പെ​ട​ലി​ലൂ​ടെ​യും ആ​ശ​യ​ങ്ങ​ള്‍ ഭ​യ​മി​ല്ലാ​തെ​യും അ​വ​ത​രി​പ്പി​ക്കാ​ന്‍ ക​ഴി​യു​ന്നു​വെ​ന്ന​താ​ണ് മാ​ധ​വ​ന്‍റെ പ്ര​ത്യേ​ക​ത. നി​ല​വി​ലെ മൂ​ര്‍ത്ത​മാ​യ യാ​ഥാ​ര്‍ഥ്യ​ങ്ങ​ള്‍ തെ​റ്റാ​ണെ​ന്ന് ഉ​ത്ത​മ​ബോ​ധ്യ​മു​ള്ള സ​മ​യ​ത്തും ഇ​ത്ത​രം യാ​ഥാ​ര്‍ഥ്യ​ങ്ങ​ളെ തി​രി​ച്ച​റി​യാ​തെ അ​തു​മാ​യി ചേ​രു​ന്ന സ​മീ​പ​ന​മാ​ണ് ന​മ്മു​ടെ ബു​ദ്ധി​ജീ​വി​ക​ള്‍ വെ​ച്ചു​പു​ല​ര്‍ത്താ​റു​ള്ള​ത്. എ​ന്നാ​ല്‍, മൂ​ര്‍ത്ത​മാ​യ​തി​ന​പ്പു​റം സ​മൂ​ര്‍ത്ത​മാ​യ​ത് മ​റ​ഞ്ഞി​രി​ക്കു​ന്നു​വെ​ന്ന് തി​രു​ത്തി വാ​യി​ക്കാ​നും അ​ത് പ​റ​യാ​നും ധൈ​ര്യം കാ​ണി​ച്ച സാ​മൂ​ഹി​ക പ്ര​വ​ര്‍ത്ത​ക​നാ​യി​രു​ന്നു മാ​ധ​വ​ന്‍.

     

    പൊയ്കയിൽ അപ്പച്ചൻ,ശ്രീനാരായണ ഗുരു

    മ​ത​ത്തി​നെ​തി​രാ​യ മാ​ധ​വ​ന്‍റെ നി​ല​പാ​ടു​ക​ള്‍ യു​ക്തി​വാ​ദി​ക​ള്‍ ഉ​ള്‍പ്പെ​ടെ പു​രോ​ഗ​മ​ന​കാ​രി​ക​ളെ ആ​ക​ര്‍ഷി​ക്കു​ന്ന​തും യാ​ഥാ​സ്ഥിതി​ക മ​ത​വി​ശ്വാ​സി​ക​ളെ ചൊ​ടി​പ്പി​ക്കു​ന്ന​തും അ​തു​കൊ​ണ്ടാ​ണ്. മ​ത​ത്തി​ന്‍റെ ച​രി​ത്രം പ​രി​ശോ​ധി​ച്ചാ​ല്‍ ഒ​രുഭാ​ഗ​ത്ത് അ​ത് സൃ​ഷ്ടി​ച്ച കൂ​ട്ട​ക്കു​രു​തി​ക​ള്‍ എ​ത്ര ഭ​യാ​ന​ക​മാ​ണെ​ന്നാ​ണ് അ​ദ്ദേ​ഹം ചോ​ദി​ക്കു​ന്ന​ത്. ലോ​ക​ത്ത് മ​ത​ങ്ങ​ള്‍ ചെ​യ്തുകൂ​ട്ടി​യ അ​നീ​തി​ക​ള്‍ ന്യാ​യീ​ക​രി​ക്കാ​ന്‍ ക​ഴി​യി​െ​ല്ല​ന്ന് ചൂ​ണ്ടി​ക്കാ​ട്ടു​ന്ന അ​ദ്ദേ​ഹം മ​ത​നി​രാ​സ​ത്തി​ന്‍റെ വീ​ക്ഷ​ണ​വും ത​ള്ളി​ക്ക​ള​യു​ന്നി​ല്ല. ന​വോ​ത്ഥാ​ന പ്ര​സ്ഥാ​ന​ങ്ങ​ളു​ടെ വ​ള​ര്‍ച്ച​യി​ല്‍ സ​മൂ​ഹം നേ​ര​ത്തേ ത​ള്ളി​ക്ക​ള​ഞ്ഞ അ​ന്ധ​വി​ശ്വാ​സ​ങ്ങ​ളെ മ​റ്റൊ​രു ത​ല​ത്തി​ല്‍ സ്വീ​ക​രി​ക്കു​ക​യാ​ണ് പ​ല പ്ര​സ്ഥാ​ന​ങ്ങ​ളും. ‘ശ്രീ​നാ​രാ​യ​ണ​ഗു​രു​വും മ​ത​വും’ എ​ന്ന അ​ധ്യാ​യ​ത്തി​ല്‍ നാ​രാ​യ​ണ​ഗു​രു​വി​ന്‍റെ ‘ഒ​രു ജാ​തി ഒ​രു മ​തം ഒ​രു ദൈ​വം മ​നു​ഷ്യ​ന്’ എ​ന്ന വീ​ക്ഷ​ണ​ത്തി​ന് പു​രോ​ഗ​മ​ന​പ​ര​മാ​യ വ്യാ​ഖ്യാ​ന​മാ​ണ് മാ​ധ​വ​ന്‍ ന​ല്‍കു​ന്ന​ത്. ‘സ്വ​ത​ന്ത്ര​ സ​മു​ദാ​യ’​ത്തി​നു നേ​രെ ഉ​യ​രാ​വു​ന്ന ചോ​ദ്യ​ങ്ങ​ള്‍ക്ക് അ​ദ്ദേ​ഹം കൃ​ത്യ​മാ​യ മ​റു​പ​ടി​യും ന​ല്‍കു​ന്നു​ണ്ട്.

    ന​മ്മു​ടെ വ്യ​വ​ഹാ​രമ​ണ്ഡ​ല​ത്തി​ല്‍ വ​ലി​യൊ​രു ചോ​ദ്യ​ചി​ഹ്ന​മാ​കു​മെ​ന്ന കാ​ര​ണം​കൊ​ണ്ടാ​ണ് ജ​നാ​ധി​പ​ത്യസ​മൂ​ഹം പൂ​ര്‍ണ​മാ​യും വി​ക​സി​ക്കു​ന്ന​തി​നു മു​മ്പു​ള്ള ഭ​ര​ണ​കൂ​ടം പു​സ്ത​കം നി​രോ​ധി​ച്ച​ത്. മ​ത​ത്തി​ന്‍റെ ഉ​ദ്ഭ​വ​വും വ​ള​ര്‍ച്ച​യും ചൂ​ണ്ടി​ക്കാ​ട്ടു​ന്ന​തി​നൊ​പ്പം ദൈ​വ​ത്തെ​ക്കു​റി​ച്ചും ‘സ്വ​ത​ന്ത്ര​ സ​മു​ദാ​യ’​ത്തി​ല്‍ ചി​ല​ നി​രീ​ക്ഷ​ണ​ങ്ങ​ള്‍ മാ​ധ​വ​ന്‍ മു​ന്നോ​ട്ടുവെ​ക്കു​ന്നു​ണ്ട്. ദൈ​വ​വി​ശ്വാ​സ​ത്തെ സം​ബ​ന്ധി​ച്ച അ​വ​രു​ടെ വീ​ക്ഷ​ണ​ങ്ങ​ള്‍ ഉ​ള്ളി​ലൊ​തു​ക്കി ഭ​യ​ത്തോ​ടെ ഇ​രി​ക്കു​മ്പോ​ള്‍ ഇ​തുസം​ബ​ന്ധി​ച്ച ത​ന്‍റെ നി​രീ​ക്ഷ​ണ​ങ്ങ​ള്‍ മു​ന്നോ​ട്ടു​വെ​ക്കാ​ന്‍ മാ​ധ​വ​ന് ക​ഴി​യു​ന്നു​ണ്ട്. സാ​മൂ​ഹി​കവി​മ​ര്‍ശ​നം പ്ര​തി​ലോ​മ​ക​ര​മാ​കു​ക​യും യാ​ഥാ​സ്ഥി​തിക​ പ​ക്ഷം ചേ​ര​ലു​മാ​കു​മ്പോ​ള്‍ സ​മൂ​ഹ​ത്തി​നെ ഏ​ത് ദി​ശ​യി​ലേ​ക്ക് പ​രി​വ​ര്‍ത്ത​നംചെ​യ്യ​ണ​മെ​ന്ന കാ​ഴ്ച​പ്പാ​ടാ​ണ് മാ​ധ​വ​ന്‍ മു​ന്നോ​ട്ടു​വെ​ക്കു​ന്ന​ത്. പൗ​രോ​ഹി​ത്യ​ത്തി​നെ​തി​രെ​യും ശ​ക്ത​മാ​യ നി​ല​പാ​ടാ​ണ് മാ​ധ​വ​ന്‍റേ​ത്. യാ​ഥാ​സ്ഥി​തി​ക​ര്‍ക്കു​മു​ള്ള താ​ക്കീ​തും പു​രോ​ഗ​മ​ന​കാ​രി​ക​ള്‍ക്കു​ള്ള ദാ​ര്‍ശ​നി​ക പ​ദ്ധ​തി​യു​മാ​ണ് മാ​ധ​വ​ന്‍റെ നി​ല​പാ​ടു​ക​ള്‍. ‘സ്വ​ത​ന്ത്ര​ സ​മു​ദാ​യം’ ഇ​നി​യും പ​ഠ​ന​ങ്ങ​ള്‍ക്കും സം​വാ​ദ​ങ്ങ​ള്‍ക്കും വി​ധേ​യ​മാ​ക്കേ​ണ്ട​താ​ണ്.

    News Summary - Are Ezhavar Hindus?
    X