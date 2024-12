കർഷകസമരം വിജയിക്കണം

ഗം​ഭീ​ര​മാ​യി​രി​ക്കു​ന്നു ആ​ഴ്ചപ്പ​തി​പ്പി​ലെ ‘ക​ർ​ഷ​ക​സ​മ​രം’ എ​ന്ന തു​ട​ക്കം (1399). ‘ഞാ​ൻ മ​രി​ച്ചാ​ൽ എ​​ന്റെ ചി​താ​ഭ​സ്മം വ​യ​ലു​ക​ളി​ൽ വി​ത​റ​ണം’ എ​ന്നു പ്ര​ഖ്യാ​പി​ച്ച പ​ണ്ഡി​റ്റ് ജ​വ​ഹ​ർ​ലാ​ൽ നെ​ഹ്റു​വും ‘ജ​യ് ജ​വാ​ൻ, ജ​യ് കി​സാ​ൻ’ എ​ന്ന് ഉ​ച്ച​ത്തി​ൽ ഉ​ദ്ഘോ​ഷി​ക്കാ​ൻ രാ​ജ്യ​ത്തോ​ട് ആ​ഹ്വാ​നം ചെ​യ്ത ലാ​ൽ ബ​ഹദൂ​ർ ശാ​സ്ത്രി​യും പ്ര​ധാ​ന​മ​ന്ത്രി​മാ​രാ​യി​രു​ന്ന രാ​ജ്യ​ത്താ​ണ് ക​ർ​ഷ​ക​ർ​ക്കു​നേ​രെ കണ്ണീർവാതകവും ലാ​ത്തി​ച്ചാ​ർ​ജും റ​ബ​ർബു​ള്ള​റ്റും പ്ര​യോ​ഗി​ക്കു​ന്ന​ത്.

ഒ​ന്നും ര​ണ്ടും ക​ർ​ഷ​ക സ​മ​ര​ങ്ങ​ൾ തീ​ർ​ക്കാ​നാ​യി കേ​ന്ദ്ര​ സ​ർ​ക്കാ​ർ ഉ​ണ്ടാ​ക്കി​യ ഒ​ത്തു​തീ​ർ​പ്പു വ്യ​വ​സ്ഥ​ക​ളി​ൽ പ​ല​തും ഇ​തു​വ​രെ ന​ട​പ്പാ​ക്കാ​ത്ത​തു​കൊ​ണ്ടാ​ണ് ഇ​പ്പോ​ഴ​ത്തെ ക​ർ​ഷ​കസ​മ​രം. പ​ഞ്ചാ​ബിലും ഹ​രി​യാ​ന​യി​ലു​മു​ള്ള ല​ക്ഷ​ക്ക​ണ​ക്ക​ിന് ക​ർ​ഷ​ക​ർ അ​ഗ്രോ കോ​ർ​പറേ​റ്റ് ഭീ​മ​ന്മാ​രു​ടെ അ​ടി​മ​ക​ളാ​കേ​ണ്ട അ​വ​സ്ഥ​യാ​ണ് ഇ​പ്പോ​ഴു​ള്ള​ത്. അ​വ​രു​ടെ ആ​വ​ശ്യ​ങ്ങ​ൾ എ​ന്താ​ണെ​ന്ന് നോ​ക്കാം.

വി​ള​വു​ക​ൾ​ക്ക് നി​യ​മ​പ​ര​മാ​യ പി​ൻ​ബ​ല​ത്തോ​ടെ മി​നി​മം താ​ങ്ങു​വി​ല ന​ൽ​കു​ക. അ​വ​രു​ടെ മൊ​ത്ത​ത്തി​ലു​ള്ള ഉ​ൽ​പാ​ദ​ന​ ചെ​ല​വി​​ന്റെ 50 ശതമാനം ലാ​ഭ​മെ​ങ്കി​ലും സ​ർ​ക്കാ​ർ ഉ​റ​പ്പാ​ക്കു​ക. കാ​ർ​ഷി​ക ക​ട​ങ്ങ​ൾ എ​ഴു​തി​ത്തള്ളു​ക. ക​ർ​ഷ​ക​രെ ബാ​ധി​ക്കു​ന്ന സ്വ​ത​ന്ത്ര വ്യാ​പാ​ര ക​രാ​റി​ൽനി​ന്ന് സ​ർ​ക്കാ​ർ പി​ൻ​വാ​ങ്ങു​ക.

കൃ​ഷി​യി​ലും ചെ​റു​കി​ട മേ​ഖ​ല​യി​ലും കോ​ർ​പറേ​റ്റ് വ​ത്ക​ര​ണം ത​ട​യു​ക, വൈ​ദ്യു​തി ബോ​ർ​ഡു​ക​ൾ സ്വ​കാ​ര്യ​വ​ത്കരി​ക്കാ​നു​ള്ള നീ​ക്കം ഉ​പേ​ക്ഷി​ക്കു​ക. ക​ഴി​ഞ്ഞ സ​മ​ര​കാ​ല​ത്ത് ക​ർ​ഷ​ക​ർ​ക്കെതി​രെ എ​ടു​ത്ത കേ​സു​ക​ൾ പി​ൻ​വ​ലി​ക്കു​ക. കാ​ർ​ഷി​ക, ക്ഷീ​ര, പ​ഴം, പ​ച്ച​ക്ക​റി, മാം​സ ഉ​ൽ​പ​ന്ന​ങ്ങ​ളു​ടെ ഇ​റ​ക്കു​മ​തി തീ​രു​വ കു​റ​ക്കുന്ന​തി​ന് സ​ബ്സി​ഡി വ​ർ​ധിപ്പി​ക്കു​ക തു​ട​ങ്ങി​യ കാ​ര്യ​ങ്ങ​ൾ​ക്കുവേ​ണ്ടി​യാ​ണ് സ​മ​ര​ക്കാ​ർ കു​ടും​ബ​സ​മേ​തം ഡ​ൽ​ഹി അ​തി​ർ​ത്തി​യി​ൽ വ​ന്ന് കെ​ട്ടി​ക്കി​ടക്കു​ന്ന​ത്. ന​മ്മു​ടെ രാ​ജ്യം ശ​ത്രു​ക്ക​ളെ നേ​രി​ടാ​നെ​ന്നോ​ണം സ​ന്നാ​ഹ​ങ്ങ​ൾ ഒ​രു​ക്കി​യാ​ണ് ക​ർ​ഷ​ക​രെ നേ​രി​ടു​ന്ന​ത്.

ഏ​തൊ​രു രാ​ജ്യ​ത്തി​ന്റെ​യും സ​മ്പ​ദ് വ്യ​വ​സ്ഥ​യു​ടെ അ​ടി​സ്ഥാ​നം ക​ർ​ഷ​ക​രാ​ണ്. കോ​ർ​പ​റേ​റ്റു​ക​ൾ​ക്കു​വേ​ണ്ടി അ​വ​രെ അ​ടി​ച്ചൊ​തു​ക്കാ​നാ​ണ് കേ​ന്ദ്രം ശ്ര​മി​ക്കു​ന്ന​ത്. അ​തി​ന് ത​ട​യി​ടേ​ണ്ട​താ​ണ്. അ​ങ്ങ​നെ വെ​റു​തെ വി​ട്ടു​കൊ​ടു​ക്കു​ന്ന​വ​ര​ല്ല ഈ ​ക​ർ​ഷ​ക​ർ. കേ​ന്ദ്ര​ത്തി​നെ​തി​രെ പ​ട പൊ​രു​തി നി​ൽ​ക്കാ​ൻ കെ​ൽപുള്ള​വ​രാ​ണ് അ​വ​രെ​ന്ന് ഒ​ന്നാം ക​ർ​ഷ​കസ​മ​രം തെ​ളി​യി​ച്ച​തു​മാ​ണ്. ഇ​നി അ​വ​രു​ടെ അ​ടു​ത്ത കാ​ൽ​വെ​പ്പ് എ​ന്താ​ണെ​ന്ന് നി​രീ​ക്ഷി​ച്ചു​കൊ​ണ്ടി​രി​ക്കു​ക​യാ​ണ് രാ​ജ്യം.

സ​ണ്ണി ജോ​സ​ഫ്, മാ​ള

ചുട്​ക്ക്​ കവിതകൾ നൽകിയ അറിവ്​

ഡോ. എ.എം. ശ്രീധരൻ എഴുതിയ ചുട്ക്ക്‌ കവിതകൾ വളരെയേറെ അറിവുകൾ പകർന്നു. വിവിധ ഭാഷകളിലുള്ള കവികളെ കുറിച്ചുമുള്ള അവതരണം വളരെ ഹൃദ്യമായി. പുരാതനകാലം മുതൽതന്നെ രാജ്യത്ത് ചുടുക്ക് കവിതകൾ ധാരാളം ഉണ്ടായിരുന്നു. അർഥസാന്ദ്രവും എന്നാൽ, സംക്ഷിപ്തവും അതോടൊപ്പം നർമരസപ്രദവുമായി മാറാൻ ചുടുക്ക് കവിതകൾക്ക് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട്.

ജാതിഭേദത്തിനും മതവിദ്വേഷത്തിനുമെതിരെ പ്രാചീന കാലം മുതൽതന്നെ കവിതകളിലൂടെയും മറ്റും ഉദ്ബോധിപ്പിച്ചിരുന്നത് ആശയസമ്പന്നൻ ആകാനും അനീതികൾക്കെതിരെ പോരാടാനുമുള്ള വഴി തുറന്നുകൊടുത്തത് തീർച്ചയായും അഭിനന്ദനാർഹംതന്നെ.

വി. രാജേഷ് മോഹൻറാവു ധർമടം,തലശ്ശേരി

വാ(ഗ്)ക് വൈചിത്ര്യം

ആഴ്ചപ്പതിപ്പിലെ ‘വാ(ഗ്)ക് വൈചിത്ര്യം’ എന്ന കവിതയിലൂടെ (ലക്കം: 1398) വാക്കിന്റെ അവർണനീയമായ ശക്തിയും മഹിമയും സൗന്ദര്യവും സ്വഭാവ വൈചിത്ര്യങ്ങളും എന്തൊക്കെയെന്ന് വെളിപ്പെടുത്തുകയാണ് കവി നിബുലാൽ വെട്ടൂർ.

വാക്കുകൾക്ക് ആർദ്രതയുടെ തലത്തിലേക്കുയർന്ന് സാന്ത്വനമേകാനും മരങ്ങൾക്ക് മറഞ്ഞിരുന്ന് പഴുതുകിട്ടിയാൽ ചാടി വീഴുന്ന വ്യാഘ്രത്തേപ്പോലെ ഹിംസാത്മകമാവാനും കഴിവുണ്ട്.

സ്വരങ്ങൾക്കും വ്യഞ്ജനങ്ങൾക്കുമിടയിൽ ഒളിച്ചിരിക്കുന്ന ഈ വികൃതികൾ ചിലപ്പോൾ നമ്മെ ഒരു കുറിഞ്ഞിപ്പൂച്ചയെപ്പോലെ തൊട്ടുരുമ്മി, രോമക്കുളിരേകി, വട്ടത്തിൽ ചുറ്റിത്തിരിഞ്ഞ്, ‘കൊണിഞ്ഞ് പ്രണയിക്കു’മെന്നാണ് കവിഭാഷ്യം.

ഇലയനക്കത്തിലുണർന്ന് നായയെപ്പോലെ നിർത്താതെ കുരച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുമെങ്കിലും അൽപസമയത്തിനകം സ്വയമടങ്ങും. എങ്കിലും ഇടക്കൊക്കെ മുരളുകയും നാവുപുറത്തിട്ട് ശ്വാസിക്കുകയും ചെയ്യും. കിണഞ്ഞു പരിശ്രമിക്കുക എന്ന് കേട്ടിട്ടുണ്ടെങ്കിലും ‘കൊണിഞ്ഞു പ്രണയിക്കുക’ എന്ന പ്രയോഗചാരുതക്ക് ഒരു സല്യൂട്ട്. വാക്കുകൾ നമ്മെ ഉരുവപ്പെടുത്തുന്നതെങ്ങനെ എന്ന് കാണിക്കുന്ന ഫലസ്തീൻ കവി മഹ്‌മൂദ് ദർവീശിന്റെ ‘WORDS’ എന്നൊരു കവിതയുണ്ട്.

‘‘When my words were wheat

I was earth.

When my words were anger

I was storm.

When my words were rock

I was river.

When my words turned honey

Flies covered my lips.’’

വിവേകശൂന്യമായി അസ്ഥാനത്ത് പ്രയോഗിക്കുന്ന ചില വാക്കുകൾക്ക് ചില്ലുകളേക്കാൾ മൂർച്ചയോടെ രക്തം ചീന്തുന്നതിനും അന്യന്റെ ഹൃദയത്തെ കീറിമുറിക്കുന്നതിനും ശക്തിയുണ്ട്. ഇത്തരം വാക്കുകൾ വ്യക്തിഹത്യയിലേക്കുവരെ നയിക്കുന്ന സംഭവവികാസങ്ങൾക്ക് നാം സാക്ഷ്യംവഹിക്കേണ്ടിവരുന്നു.

വാക്കുകൾ സമൂഹത്തിൽ സൃഷ്ടിക്കുന്ന സ്വാധീനത്തിനൊപ്പം, അവയെ വ്യക്തിജീവിതത്തിലേക്കും കുടുംബജീവിത സന്ദർഭങ്ങളിലേക്കും (പഴുതുകിട്ടിയാൽ ചാടിവീഴും/ആഴത്തിൽ പറഞ്ഞിറുക്കും) കവി സമർഥമായും സൂക്ഷ്മതയോടെയും വിളക്കിച്ചേർക്കുന്നുണ്ട്.

കമിതാക്കൾക്കിടയിലും ദാമ്പത്യത്തിനിടയിലും വാക്കുകൾക്ക് ചിലപ്പോൾ ലിപിയില്ലാത്തവരെപ്പോലെ നിശ്ശബ്ദരാകേണ്ടി വരുന്നു. മൗനത്തിന്റെ മടിയിലിരിക്കുന്ന ചില സന്ദർഭങ്ങളിൽ നിയന്ത്രണം നഷ്ടപ്പെട്ട് പുറത്തേക്കിറങ്ങി എല്ലാം വിളിച്ചുപറയണമെന്ന് തോന്നും. (ചിലപ്പോഴൊക്കെ കൈവിട്ട് പോകും/ ലക്ഷ്യത്തിൽനിന്ന് ഇഴതിരിഞ്ഞു നിൽക്കും/ നാലുപാടും ചിതറും) തൊട്ടടുത്ത് കാണുന്ന അനീതിക്കെതിരെ ശക്തമായി പ്രതികരിക്കണമെന്നുണ്ടാകും.

പലപ്പോഴും വാക്കുകൾ സ്വയം നിയന്ത്രിക്കുകയോ മറ്റു ചിലരാൽ നിയന്ത്രിക്കപ്പെടുകയോ ചെയ്യും.(പുറത്തേക്കിറങ്ങാൻ തിടുക്കംകൂട്ടി വീർപ്പടക്കി നിൽക്കും/ചുവടൊന്നു തൊട്ടാൽ തപ്പിത്തടയും/വീഴാതിരിക്കാൻ ചുണ്ടിൽ മുറുകെപ്പിടിക്കും) രാത്രിക്കിടക്കയിൽ സിരകളെ ത്രസിപ്പിച്ച് സ്നേഹോന്മാദരതിയിലേക്കു നയിക്കുന്നതും ഇവർതന്നെ.

ചില സന്ദർഭങ്ങളിൽ എത്ര നിയന്ത്രിച്ചാലും ബോധം നഷ്ടപ്പെട്ട്, അന്ധമായ കോപത്തിനടിപ്പെട്ട് വലിയ ഒരു ഉരുൾപൊട്ടൽ പോലെ നാലുപാടും എത്തി എല്ലാം തകർത്തെറിയും. ഇത്തരം വാക്പ്രളയത്തിൽപ്പെട്ട് പലരും കൈകാലിട്ടടിക്കും. മുങ്ങിച്ചാകും. ചേതനയില്ലാതെ കെട്ടിപ്പിടിച്ച് ഒഴുകിനടക്കും. ലക്ഷ്യസ്ഥാനത്തേക്ക് കാഞ്ചിവലിക്കാൻ കഴിയാതെ തോറ്റുപോകുന്നവരായി നാം മാറും.

‘‘കാഞ്ചി വലിയാതെ തോൽക്കുക’’ എന്ന ഗംഭീരമായ വാക്പ്രയോഗത്തിലൂടെ സ്നേഹമസൃണമായ വാക്കുകൾക്കു മുന്നിലും ചിലപ്പോഴൊക്കെ തോറ്റുകൊടുക്കേണ്ടിവരുന്ന ജീവിതസന്ദർഭങ്ങളെക്കൂടിയാണ് കവി വിവക്ഷിക്കുന്നതെന്ന് തോന്നി.

‘‘My words become a spear in flight

Unopposable as truth,

my spear returns to strike me

dead.’’ (Adonis- Lebanon poet)

‘‘മൃദുവായ് മൊഴിയുമ്പോൾ

ഹൃദയം കാതോർക്കുന്നു

ഹിതമായ് പറയുമ്പോൾ

വിജയം കൈ നീട്ടുന്നു.

സഭ്യമായുരുവിട്ടാൽ

സത്യങ്ങളുദിക്കുന്നു

ശുദ്ധമായെതിരിട്ടാൽ ശത്രുവും സ്നേഹിക്കുന്നു.’’ (പി.കെ. ഗോപി –പ്രിയപ്പെട്ട വാക്കുകൾ)

മോഹൻകുമാർ വള്ളിക്കോട് (ഫേസ്​ബുക്ക്​)

ഒറ്റാലും തെറ്റാലിയും

ആഴ്​ചപ്പതിപ്പ്​ വന്നാലുടൻ ഇപ്പോൾ വായന വിജു വി. നായരുടെ ‘ഒറ്റാലും തെറ്റാലി’യുമാണ്​. ഭാഷയെ സംഗീതമാക്കുന്ന, വിജ്​ഞാനത്തി​​ന്റെ ഭണ്ഡാരമാണ്​ ഇൗ പംക്തി. വാക്കുകൾ സൂക്ഷ്​മമായി തിരഞ്ഞെടുത്ത്​ വിജു വി. നായർ കവിതയെഴുതുന്നു.

നൗഫൽ സി.പി, താമരശ്ശേരി