എഴുത്തുകുത്ത്

ഭാ​​​ഷ​​​യി​​​ലെ വ​​​രേ​​​ണ്യബാ​​​ധ​​​യെ തു​​​റ​​​ന്നുകാ​​​ട്ടു​​​ന്ന എ​​​ഴു​​​ത്ത്

Disabilityയെ​​​ക്കു​​​റി​​​ച്ച് ക​​​വി​​​യും എ​​​ഴു​​​ത്തു​​​കാ​​​ര​​​നു​​​മാ​​​യ അ​​​ജി​​​ത് എം. ​​​പ​​​ച്ച​​​നാ​​​ട​​​ൻ എ​​​ഴു​​​തി​​​യ ദീ​​​ർ​​​ഘലേ​​​ഖ​​​നം (ല​​​ക്കം: 1397) ‘കാ​​​ഴ്ച​​​യു​​​ടെ മാ​​​ട​​​മ്പി​​​മാ​​​രാ​​​യ’ (അ​​​ജി​​​തി​​​​ന്റെ പ്ര​​​യോ​​​ഗം) ന​​​മ്മു​​​ടെ​​​യൊ​​​ക്കെ ബോ​​​ധ്യ​​​ങ്ങ​​​ളു​​​ടെ പൊ​​​ള്ള​​​ത്ത​​​ര​​​ങ്ങ​​​ളെ തു​​​റ​​​ന്നുകാ​​​ണി​​​ക്കു​​​ന്നു.

മ​​​ഹാക​​​വി​​​ക​​​ളും പ​​​രി​​​ഷ്ക​​​ർ​​​ത്താ​​​ക്ക​​​ളാ​​​യ ഗു​​​രു​​​വ​​​ര്യ​​​ന്മാ​​​രും ച​​​ല​​​ച്ചി​​​ത്രപ്ര​​​തി​​​ഭ​​​ക​​​ളും എ​​​ഴു​​​ത്തു​​​കാ​​​രും പ​​​ത്ര​​​പ്ര​​​വ​​​ർ​​​ത്ത​​​ക​​​രും രാ​​​ഷ്ട്രീ​​​യ നേ​​​താ​​​ക്ക​​​ളു​​​മെ​​​ല്ലാം അ​​​ധ​​​മ​​​മെ​​​ന്ന ബോ​​​ധ്യ​​​ത്തോ​​​ടെ ത​​​ന്നെ ച​​​ളി​​​പ്പി​​​ല്ലാ​​​തെ, യ​​​ഥേ​​​ഷ്ടം എ​​​ടു​​​ത്തു​​​പ​​​യോ​​​ഗി​​​ക്കു​​​ന്ന മു​​​ട​​​ന്ത​​​ൻ ന്യാ​​​യം, അ​​​ന്ധ​​​ൻ ആ​​​ന​​​യെ ക​​​ണ്ട​​​തു​​​പോ​​​ലെ, വാ​​​യി​​​ൽ തോ​​​ന്നി​​​യ​​​ത് കോ​​​ത​​​ക്ക് പാ​​​ട്ട്, തെ​​​ണ്ടി​​​ത്ത​​​രം... തു​​​ട​​​ങ്ങി​​​യ അ​​​പ​​​ര ദ്രോ​​​ഹ​​​പ​​​ര​​​മാ​​​യ പ്ര​​​യോ​​​ഗ​​​ങ്ങ​​​ളു​​​ടെ ഡി.​​​എ​​​ൻ.​​​എ, വേ​​​റി​​​ട്ട നോ​​​ട്ട​​​ത്തി​​​​ന്റെ സൂ​​​ക്ഷ്മ കവച​​​ത്തി​​​ലൂ​​​ടെ അ​​​ജി​​​ത് വി​​​ശ​​​ക​​​ല​​​നവി​​​ധേ​​​യ​​​മാ​​​ക്കു​​​മ്പോ​​​ൾ, ജ​​​നാ​​​ധി​​​പ​​​ത്യ വി​​​രു​​​ദ്ധ​​​മാ​​​യ ഭാ​​​ഷ​​​യി​​​ലെ വ​​​രേ​​​ണ്യ ബോ​​​ധ്യ​​​ങ്ങ​​​ളെ​​​യ​​​ത് ആ​​​ഴ​​​ത്തി​​​ൽ പി​​​ടി​​​ച്ചു​​​ല​​​ക്കുന്നു.

ക്ഷേ​​​മ പെ​​​ൻ​​​ഷ​​​ൻ അ​​​ന​​​ർ​​​ഹ​​​മാ​​​യി കൈ​​​പ്പ​​​റ്റി​​​യ സ​​​ർ​​​ക്കാ​​​ർ ഉ​​​ദ്യോ​​​ഗ​​​സ്ഥ​​​രെ പ​​​രാ​​​മ​​​ർ​​​ശി​​​ക്ക​​​വെ, ‘‘പാ​​​വ​​​ങ്ങ​​​ളു​​​ടെ പി​​​ച്ച​​​ച്ച​​​ട്ടി​​​യി​​​ൽ കൈ​​​യി​​​ട്ട് വാ​​​രു​​​ന്ന പ​​​ണി’’ എ​​​ന്ന് ഉ​​​ത്ത​​​ര​​​വാ​​​ദ​​​പ്പെ​​​ട്ട ഒ​​​രു ജ​​​ന​​​പ്ര​​​തി​​​നി​​​ധി പ​​​റ​​​യു​​​ന്ന​​​തും ശ്ര​​​ദ്ധി​​​ച്ചു. ക്ഷേ​​​മ പെ​​​ൻ​​​ഷ​​​ൻ വാ​​​ങ്ങു​​​ന്ന​​​വ​​​രെ​​​ല്ലാം പി​​​ച്ച​​​ച്ച​​​ട്ടി എ​​​ടു​​​ത്ത​​​വ​​​ർ എ​​​ന്ന ധ്വ​​​നി ഇ​​​തി​​​ലു​​​ണ്ട​​​ല്ലോ; പ​​​റ​​​ഞ്ഞ നേ​​​താ​​​വ് അ​​​ത​​​ല്ല ഉ​​​ദ്ദേ​​​ശി​​​ച്ച​​​തെ​​​ങ്കി​​​ൽപോ​​​ലും.

വാ​​​ൾമു​​​ന​​​യി​​​ൽ ത​​​പ​​​സ്സ് ചെ​​​യ്യു​​​ന്ന​​​തുപോ​​​ലെ ഏ​​​കാ​​​ഗ്ര ജാ​​​ഗ്ര​​​മാ​​​യ ധി​​​ഷ​​​ണ​​​യു​​​മാ​​​യി അ​​​ജി​​​ത് എം. ​​​പ​​​ച്ച​​​നാ​​​ട​​​ൻ ഭാ​​​ഷ​​​യി​​​ലും ക​​​ല-​​​സാ​​​ഹി​​​ത്യ-​​​സാം​​​സ്കാ​​​രി​​​ക-രാ​​​ഷ്ട്രീ​​​യ മ​​​ത രം​​​ഗ​​​ങ്ങ​​​ളി​​​ലും മ​​​റ്റു പൊ​​​തു ഇ​​​ട​​​ങ്ങ​​​ളി​​​ലു​​​മൊ​​​ക്കെ ശേ​​​ഷി​​​ക്കു​​​റ​​​വു​​​ള്ള​​​വ​​​ർ നേ​​​രി​​​ടേ​​​ണ്ടിവ​​​രു​​​ന്ന ത​​​രം​​​താ​​​ഴ്ത്ത​​​ലു​​​ക​​​ളെ​​​യും അ​​​വ​​​ഗ​​​ണ​​​ന​​​യെ​​​യും അ​​​രി​​​കുവ​​​ത്ക​​​ര​​​ണ​​​ത്തെ​​​യും അ​​​തീ​​​വ സൂ​​​ക്ഷ്മ​​​മാ​​​യി അ​​​ട​​​യാ​​​ള​​​പ്പെ​​​ടു​​​ത്തു​​​മ്പോ​​​ൾ, പൂ​​​ർ​​​ണ​​​കാ​​​യ​​​സ്ഥ ഡം​​​ഭാ​​​ർ​​​ന്ന ന​​​മ്മു​​​ടെ ബോ​​​ധ്യ​​​ങ്ങ​​​ളെ തി​​​രു​​​ത്തേ​​​ണ്ടി​​​വ​​​രു​​​ന്നു, തേ​​​ഞ്ഞു പ​​​ഴ​​​കി​​​യ ക്ലീ​​​ഷേ​​​ക​​​ളെ സം​​​സ്ക​​​രി​​​ച്ച് ഭാ​​​ഷ​​​യെ ത​​​ദ​​​നു​​​സാ​​​രം പു​​​തു​​​ക്കേ​​​ണ്ടി​​​വ​​​രു​​​ന്നു.

സ്വ​​​യം ആ​​​ഗ്ര​​​ഹി​​​ച്ചി​​​ട്ട​​​ല്ല ഒ​​​രാ​​​ൾ​​​ക്കും ഒ​​​രുത​​​ര​​​ത്തി​​​ലു​​​ള്ള ശേ​​​ഷി​​​ക്കു​​​റ​​​വു​​​മു​​​ണ്ടാ​​​കു​​​ന്ന​​​ത്. എ​​​ന്നി​​​ട്ടും ന​​​മ്മു​​​ടേ​​​തുപോ​​​ലൊ​​​രു ജ​​​നാ​​​ധി​​​പ​​​ത്യ സ​​​മൂ​​​ഹ​​​ത്തി​​​ൽ​​​നി​​​ന്നുപോ​​​ലും അ​​​വ​​​ർ​​​ക്ക് അ​​​വ​​​ഗ​​​ണ​​​ന​​​യും അ​​​ധ​​​മ​​​ത്വ​​​വും ത​​​രംതാ​​​ഴ്ത്ത​​​ലു​​​ക​​​ളു​​​മാ​​​ണ് അ​​​നു​​​ഭ​​​വ​​​പ്പെ​​​ടു​​​ന്ന​​​തെ​​​ങ്കി​​​ൽ വ്യ​​​വ​​​സ്ഥ​​​യു​​​ടെ അ​​​ടി​​​സ്ഥാ​​​ന കാ​​​ഴ്ച​​​പ്പാ​​​ടി​​​ൽത​​​ന്നെ വൈ​​​ക​​​ല്യ​​​മു​​​ണ്ടെ​​​ന്നാ​​​ണ് അ​​​ത് അ​​​ർ​​​ഥ​​​മാ​​​ക്കു​​​ന്ന​​​ത്.

അ​​​വ​​​ഗ​​​ണ​​​ന​​​യോ അ​​​മി​​​ത ശ്ര​​​ദ്ധ​​​യോ സ​​​ഹ​​​താ​​​പ​​​മോ അ​​​ല്ല, സ​​​മ​​​ശീ​​​ർ​​​ഷ​​​മാ​​​യ തു​​​ല്യ​​​താ പ​​​രി​​​ഗ​​​ണ​​​ന​​​യാ​​​ണ് അ​​​വ​​​രു​​​ടെ മൗ​​​ലി​​​കാ​​​വ​​​കാ​​​ശം എ​​​ന്ന തി​​​രി​​​ച്ച​​​റി​​​വി​​​ലേ​​​ക്ക് ഈ ​​​എ​​​ഴു​​​ത്ത് പൊ​​​തുസ​​​മൂ​​​ഹ​​​ത്തെ ആ​​​ന​​​യി​​​ക്കു​​​ന്നു.

‘‘മ​​​ത​​​ങ്ങ​​​ൾ ഡി​​​സെ​​​ബി​​​ലി​​​റ്റി ദൈ​​​വ​​​ത്തി​​​​ന്റെ ശി​​​ക്ഷ​​​യാ​​​യി ക​​​ണ​​​ക്കാ​​​ക്കു​​​ന്ന​​​തും ദൈ​​​വ​​​ശാ​​​പം നേ​​​ടി​​​യ ഉ​​​ട​​​ലു​​​ക​​​ളെ അ​​​ശു​​​ദ്ധ​​​മാ​​​ക്കി മാ​​​റ്റിനി​​​ർ​​​ത്തു​​​ന്ന​​​തും മ​​​റു​​​വ​​​ശ​​​ത്ത് മ​​​ത​​​ങ്ങ​​​ൾ ഡി​​​സെ​​​ബി​​​ലി​​​റ്റി വ്യ​​​ക്തി​​​ക​​​ളെ ഉ​​​ദാ​​​ര​​​ത​​​യോ​​​ടെ സ​​​ഹാ​​​യി​​​ക്കേ​​​ണ്ടു​​​ന്ന​​​തി​​​നെ​​​ക്കു​​​റി​​​ച്ചും പ​​​റ​​​യു​​​ന്ന ത​​​ര​​​ത്തി​​​ലു​​​ള്ള ഇ​​​ര​​​ട്ട​​​ത്താ​​​പ്പി​​​നെ​​​ക്കു​​​റി​​​ച്ചും’’ അ​​​ജി​​​ത് എം. ​​​പ​​​ച്ച​​​നാ​​​ട​​​ൻ എ​​​ഴു​​​തു​​​ന്നു​​​ണ്ട്. ഇ​​​തെ​​​ത്ര​​​മാ​​​ത്രം വ​​​സ്തു​​​താ​​​പ​​​ര​​​മെ​​​ന്നു നോ​​​ക്കാ​​​ൻ ഈ ​​​കു​​​റി​​​പ്പു​​​കാ​​​ര​​​ൻ ഒ​​​രു മ​​​ത​​​പ​​​ണ്ഡി​​​ത​​​ന​​​ല്ല. എ​​​ന്നാ​​​ൽ, ‘ഖു​​​ർ​​​ആ​​​നി​​​’ൽ ‘അ​​​ബ​​​സ’ എ​​​ന്ന ഒ​​​രു അ​​​ധ്യാ​​​യം ഈ​​​യു​​​ള്ള​​​വ​​​ൻ വാ​​​യി​​​ച്ചി​​​ട്ടു​​​ണ്ട്. ഉ​​​മ്മിമ​​​ക്തൂം എ​​​ന്നു പേ​​​രു​​​ള്ള അ​​​ന്ധ​​​നാ​​​യ ഒ​​​രു ജ്ഞാ​​​നാ​​​ർ​​​ഥി​​​യോ​​​ടു​​​ള്ള ന​​​ബി​​​യു​​​ടെ പ്ര​​​ത്യേ​​​ക സ​​​ന്ദ​​​ർ​​​ഭ​​​ത്തി​​​ലെ സ​​​മീ​​​പ​​​ന​​​ത്തെ തി​​​രു​​​ത്തി​​​ അ​​​വ​​​ത​​​രി​​​ച്ച​​​താ​​​ണ് ഈ ​​​ആ​​​യ​​​ത്തു​​​ക​​​ൾ എ​​​ന്ന് വി​​​ശ്വ​​​സി​​​ക്ക​​​പ്പെ​​​ടു​​​ന്നു.

സം​​​ഭ​​​വം ഇ​​​ങ്ങ​​​നെ: മ​​​ക്ക​​​യി​​​ലെ ബ​​​ഹു​​​ദൈ​​​വാ​​​രാ​​​ധ​​​ക​​​രാ​​​യ ഖു​​​റൈ​​​ശി പ്ര​​​മാ​​​ണി​​​മാ​​​ർ അ​​​ണി​​​നി​​​ര​​​ന്ന പ്രൗ​​​ഢ​​​മാ​​​യ സ​​​ദ​​​സ്സി​​​ൽ ഏ​​​ക ദൈ​​​വാ​​​രാ​​​ധ​​​ന​​​യി​​​ൽ അ​​​ധി​​​ഷ്ഠി​​​ത​​​മാ​​​യ ഇ​​​സ് ലാ​​​മി​​​ക വി​​​ശ്വാ​​​സ പ്ര​​​മാ​​​ണ​​​ങ്ങ​​​ളെ​​​ക്കു​​​റി​​​ച്ച് സ​​​ശ്ര​​​ദ്ധം സം​​​സാ​​​രി​​​ച്ചു​​​കൊ​​​ണ്ടി​​​രി​​​ക്കു​​​ക​​​യാ​​​യി​​​രു​​​ന്നു മു​​​ഹ​​​മ്മ​​​ദ് ന​​​ബി. ഈ ​​​സ​​​മ​​​യ​​​ത്ത് സ​​​ദ​​​സ്സി​​​​ന്റെ ഗൗ​​​ര​​​വ​​​വും ഗാം​​​ഭീ​​​ര്യ​​​വു​​​മൊ​​​ന്നും ക​​​ണ്ട​​​റി​​​യാ​​​നാ​​​കാ​​​ത്ത അ​​​ന്ധ​​​നാ​​​യ ഉ​​​മ്മിമ​​​ക്തൂം എ​​​ന്ന വ്യ​​​ക്തി ന​​​ബി​​​യോ​​​ട് സാ​​​രോ​​​പ​​​ദേ​​​ശം തേ​​​ടി​​​ക്കൊ​​​ണ്ട് അ​​​വി​​​ടേ​​​ക്ക് ക​​​യ​​​റി​​​വ​​​ന്നു.

സ​​​ദ​​​സ്സി​​​ലെ പ്ര​​​മാ​​​ണി​​​മാ​​​ർ​​​ക്ക് അ​​​ത് ര​​​സി​​​ക്കാ​​​തെ വ​​​ന്നെ​​​ങ്കി​​​ലോ എ​​​ന്ന ശ​​​ങ്ക​​​യാ​​​ലാ​​​വാം പ്ര​​​വാ​​​ച​​​ക​​​ൻ ഒ​​​രു നി​​​മി​​​ഷം നീ​​​ര​​​സ​​​ത്തോ​​​ടെ നെ​​​റ്റി ചു​​​ളി​​​ച്ച് മു​​​ഖം തി​​​രി​​​ച്ചു. ഉ​​​ട​​​ൻ പ്ര​​​വാ​​​ച​​​ക​​​നെ തി​​​രു​​​ത്തി​​​ക്കൊ​​​ണ്ട് അ​​​വ​​​ത​​​രി​​​ച്ച് വേ​​​ദ​​​ഗ്ര​​​ന്ഥ​​​ത്തി​​​​ന്റെ ഭാ​​​ഗ​​​മാ​​​യ ഈ ​​​അ​​​ധ്യാ​​​യ​​​ത്തി​​​ലെ നാ​​​ലാ​​​മ​​​ത്തെ ആ​​​യ​​​ത്തി​​​​ന്റെ വ്യാ​​​ഖ്യാ​​​ന​​​ത്തി​​​ൽ ലോ​​​കപ്ര​​​ശ​​​സ്ത ഖു​​​ർ​​​ആ​​​ൻ വ്യാ​​​ഖ്യാ​​​താ​​​വാ​​​യ അ​​​ബ്ദു​​​ല്ല യൂ​​​സു​​​ഫ് അ​​​ലി എ​​​ഴു​​​തു​​​ന്നു: ‘‘It may be the poor blind man might, on account of his will to learn, he more likely to grow in his own spiritual development or to profit by lessons taught to him even in report than a self sufficient leader. In fact, it was so. For the blind man becomes true and sincere Muslim and lived to become a governor of Madinah. (The holy Quran page -1897). പി​​​ൽ​​​ക്കാ​​​ലം മു​​​ഹ​​​മ്മ​​​ദ് ന​​​ബി ഏ​​​റെ സ്നേ​​​ഹാ​​​ദ​​​ര​​​ങ്ങ​​​ളോ​​​ടെ പ​​​രി​​​ഗ​​​ണി​​​ച്ചി​​​രു​​​ന്ന സ്വ​​​ഹാ​​​ബി​​​യാ​​​യി​​​രു​​​ന്നു അ​​​ന്ധ​​​നാ​​​യ ഉ​​​മ്മിമ​​​ക്തൂം. മ​​​ദീ​​​ന​​​യു​​​ടെ ഗ​​​വ​​​ർ​​​ണ​​​ർ പ​​​ദ​​​വി വ​​​രെ ഇ​​​ദ്ദേ​​​ഹം അ​​​ല​​​ങ്ക​​​രി​​​ച്ചു എ​​​ന്നും ഇ​​​സ് ലാ​​​മി​​​ക ച​​​രി​​​ത്രം.

ഡോ. ​​​റീം എ​​​സ്, കാ​​​ട്ടു​​​ക​​​ണ്ടി കു​​​ഞ്ഞ​​​ബ്ദു​​​ല്ല എ​​​ന്നി​​​വ​​​രും എ​​​ഴു​​​തി​​​യി​​​ട്ടു​​​ള്ള ഈ ​​​ഡി​​​സെ​​​ബി​​​ലി​​​റ്റി സ്പെ​​​ഷ​​​ൽ പ​​​തി​​​പ്പി​​​​ന്റെ വാ​​​യ​​​ന​​​ക്കു​​​ശേ​​​ഷം, അ​​​ത്ര​​​മേ​​​ൽ അ​​​ല​​​സ​​​മാ​​​യി ഇ​​​നി ന​​​മു​​​ക്ക് ശേ​​​ഷി​​​ക്കു​​​റ​​​വു​​​ള്ള​​​വ​​​രു​​​ടെ പ്ര​​​ശ്ന​​​ങ്ങ​​​ളെ അ​​​ഡ്ര​​​സ് ചെ​​​യ്യാ​​​നാ​​​വി​​​ല്ലെ​​​ന്ന് ചു​​​രു​​​ക്കം. അ​​​തുത​​​ന്നെ​​​യാ​​​ണ് ഈ ​​​എ​​​ഴു​​​ത്തി​​​​ന്റെ വി​​​ജ​​​യ​​​വും. പ​​​ത്ര​​​പ്ര​​​വ​​​ർ​​​ത്ത​​​ന​​​ത്തി​​​​ന്റെഅ​​​ന്ത​​​സ്സ​​​ത്ത ഉ​​​ൾ​​​ക്കൊ​​​ണ്ടു​​​കൊ​​​ണ്ട്‌ ഇ​​​ത്ത​​​രം ക്രി​​​യാ​​​ത്മ​​​ക ര​​​ച​​​ന​​​ക​​​ൾ​​​ക്ക് ഇ​​​ട​​​മ​​​നു​​​വ​​​ദി​​​ക്കു​​​ന്ന​​​തി​​​ലൂ​​​ടെ സാ​​​മൂ​​​ഹി​​​ക പു​​​നഃസൃ​​​ഷ്ടി​​​യി​​​ൽ നേ​​​തൃ​​​പ​​​ര​​​മാ​​​യ പ​​​ങ്കാ​​​ണ് മാ​​​ധ്യ​​​മം ആ​​​ഴ്ച​​​പ്പ​​​തി​​​പ്പ് നി​​​ർ​​​വ​​​ഹി​​​ക്കു​​​ന്ന​​​ത് എ​​​ന്ന​​​ത് ശ്ലാ​​​ഘ​​​നീ​​​യംത​​​ന്നെ.

മു​​​ഹ​​​മ്മ​​​ദ്കു​​​ട്ടി എ​​​ള​​​മ്പി​​​ലാ​​​ക്കോ​​​ട്

ഡി​സെ​ബി​ലി​റ്റി പ​ഠ​ന​ങ്ങ​ൾ മ​ല​യാ​ള​ത്തി​ൽ

ഡി​സെ​ബി​ലി​റ്റി പൊളിറ്റിക്സ് ചർച്ച ചെയ്യാൻ പ്രത്യേക പതിപ്പ് പുറത്തിറക്കിയത് (ലക്കം: 1397) ഉ​ചി​ത​മാ​യി.​ ഡോ.​ റീം എ​സ് വൈ​ക​ല്യ​ങ്ങ​ളു​ടെ ഭാ​ഷാ​വി​ഷ്കാ​ര​പ്ര​ശ്നം ച​ർ​ച്ച​ചെ​യ്യു​മ്പോ​ൾ കാ​ട്ടു​ക​ണ്ടി​ കുഞ്ഞബ്ദു​ല്ല സ്വ​ന്തം അ​തി​ജീ​വ​ന​ത്തി​ന്റെ സാ​ഹസി​ക​ ക​ഥ പ​റ​യു​ന്നു.​ അ​ജി​ത് പ​ച്ച​നാ​ട​ൻ ക​ലാ​സാ​ഹി​ത്യാ​വി​ഷ്കാ​ര​ങ്ങ​ളി​ലെ​യും ആ​നു​കാ​ലി​ക​ സാ​മൂ​ഹി​ക​ രാ​ഷ്ട്രീ​യ സ​ന്ദ​ർ​ഭ​ങ്ങ​ളി​ലെയും ശേ​ഷീ അ​ധീ​ശ​ത്വ​ നി​ലപാ​ടു​ക​ളെ വി​ശ​ക​ല​നം ചെ​യ്ത് വി​മ​ർ​ശ​നവി​ധേ​യ​മാ​ക്കു​ന്നു.​ തു​ല്യ​ത​ക്കാ​യു​ള്ള അ​തി​ശ​ക്ത​മാ​യ സാം​സ്കാ​രി​ക​ രാ​ഷ്ട്രീ​യ നി​ല​പാ​ടു​ക​ൾ പു​ല​ർ​ത്തു​ന്ന സ​മ​ഗ്ര​പഠ​ന​മാ​യി ആ ​ലേ​ഖ​നം അ​നു​ഭ​വ​പ്പെ​ട്ടു.

കേ​ര​ള​ത്തി​ലെ അ​ക്കാ​ദ​മി​ക​സ​മൂ​ഹം ഡി​സെ​ബി​ലി​റ്റി​യെ​ന്ന വൈ​ജ്ഞാ​നി​ക ശാ​ഖ​യെ ഏ​റ്റെ​ടു​ത്തി​ട്ട് അ​ധി​ക​കാ​ല​മാ​യി​ല്ല. ഇ​പ്പോ​ൾ സ​ജീ​വ​മാ​യി​ക്കൊ​ണ്ടി​രി​ക്കു​ന്ന ഡി​സെ​ബി​ലി​റ്റി​പ​ഠ​ന​ങ്ങ​ൾ​ക്കൊ​പ്പം ഡി​സെ​ബി​ലി​റ്റി ആ​വി​ഷ്കാ​ര​ങ്ങ​ളും ശ​ക്തി​പ്പെ​ടു​ന്നു​ണ്ട്.​ വാ​ക്കു​ക​ളാ​യും വ​ര​കളാ​യും ആ​വി​ഷ്ക​രി​ക്കപ്പെ​ടു​ന്ന​താ​ണ് അ​വ​യി​ല​ധി​ക​വും.​

അ​ജി​ത് പ​ച്ച​നാ​ട​ൻ, ദിലീ​പ് കി​ഴൂ​ർ, ശ​ബ​രീ​ഷ്, ജി​തി​ൻ​ കൃ​ഷ്ണ, ഗ​ണേ​ഷ് കുമാ​ർ കു​ഞ്ഞി​മം​ഗ​ലം എ​ന്നി​വ​ർ അ​തി​ൽ പ്ര​ധാ​ന​പ്പെ​ട്ട​വ​രാ​ണ്. അ​നു​ഭ​വ​ങ്ങ​ളു​ടെ​യും വി​ശ​ക​ല​ന​ങ്ങ​ളു​ടെയും ഭി​ന്ന​ശേ​ഷി​ കു​റി​പ്പു​ക​ള​ട​ങ്ങു​ന്ന ദി​ലീ​പ് കി​ഴൂ​രി​ന്റെ ‘ദൈ​വ​ത്തി​ന്റെ ഇ​റ​ച്ചി’ എ​ന്ന പു​സ്ത​കം 2017ൽ ​പു​റ​ത്തി​റ​ങ്ങി. ഡി​സെ​ബി​ലി​റ്റി സാ​ഹി​ത്യം എ​ന്ന ഗ​ണ​ത്തി​ലു​ൾ​പ്പെ​ടു​ത്താ​വു​ന്ന മ​ല​യാ​ള​ത്തി​ലെ ആ​ദ്യ​ത്തെ ഉ​ട​ലെ​ഴു​ത്താ​യി ദി​ലീ​പ് കി​ഴൂ​രി​ന്റെ ‘ദൈ​വ​ത്തി​ന്റെ ഇ​റ​ച്ചി’ എ​ന്ന കൃ​തി​യെ കാ​ണാം.

ഡി​സെ​ബി​ലി​റ്റി സാ​ഹി​ത്യ​ത്തി​നു​ള്ളി​ൽത​ന്നെ കാ​ഴ്ച​പ​രി​മി​ത​രു​ടെ സാ​ഹിത്യ​ത്തെക്കു​റി​ച്ചു​ള്ള വേ​റി​ട്ടൊ​രു കാ​ഴ്ച​പ്പാ​ട് എം.​ അ​ബൂ​ബ​ക്ക​ർ പ​ങ്കു​​െവച്ചി​ട്ടു​ണ്ട്.​ അ​ജി​ത് എം.​ പ​ച്ച​നാ​ട​ൻ, ശ​ബ​രീ​ഷ്, സ​ത്യ​ശീ​ല​ൻ മാസ്റ്റർ തു​ട​ങ്ങി​യ​വ​രു​ടെ കു​റി​പ്പു​ക​ളും അ​നു​ഭ​വാ​ഖ്യാ​ന​ങ്ങ​ളും ആ​ലോ​ച​ന​ക​ളും സൈ​ദ്ധാ​ന്തി​ക വി​ചാ​ര​ങ്ങ​ളും സ​മാ​ഹ​രി​ക്ക​പ്പെ​ടാ​തെ കി​ട​പ്പു​ണ്ട്.​ അ​ക്കാ​ദ​മി​ക മേ​ഖ​ല​യി​ൽനി​ന്ന് ഡോ.​ ആ​ർ.​

ജ​യ​കു​മാ​റി​ന്റെ ‘ഭി​ന്ന​ശേ​ഷി​യു​ടെ അ​ട​യാ​ള​ങ്ങ​ൾ മ​ല​യാ​ള നോ​വ​ലി​ൽ’​ എ​ന്ന​ ഗ​വേ​ഷ​ണ​ പ്ര​ബ​ന്ധം​ പു​സ്ത​ക​മാ​യി​ പു​റ​ത്തി​റ​ങ്ങി​യി​ട്ടു​ണ്ട്. ഡോ.​ ഹ​ബീ​ബ് ചു​ള്ളി​യി​ൽ, ഡോ.​ അ​ക്ബ​ർ​ ചു​ള്ളി​യി​ൽ, ഡോ.​ ബീ​നാ​ കൃ​ഷ്ണ​ൻ എ​സ്.​കെ, മ​ണി കെ.​പി, മു​ത്തു കെ, എം.​ അ​ബൂ​ബ​ക്ക​ർ എ​ന്നി​വ​രു​ടെ എ​ഴു​ത്തു ക​ളും പ്ര​ഭാ​ഷ​ണ​ങ്ങ​ളും മ​റ്റി​ട​പെ​ട​ലു​ക​ളും വ​ള​രെ വി​ല​പ്പെ​ട്ട​താ​ണ്.

കേ​ര​ള​ സ​ർ​വ​ക​ലാ​ശാ​ല​യു​ടെ ഗ​വേ​ഷ​ണാ​നു​കാ​ലി​ക​മാ​യ ‘ഭാ​ഷാ​സാ​ഹി​തി​’യു​ടെ 2020 ഡി​സം​ബ​ർ ല​ക്ക​ത്തി​ൽ 34 ലേ​ഖ​ക​രു​ടെ ഡി​സെ​ബി​ലി​റ്റി പ​ഠ​ന​ങ്ങ​ൾ സ​മാ​ഹ​രി​ക്ക​പ്പെ​ട്ടു. ഡി​സെ​ബി​ലി​റ്റി പ​ഠ​ന​ങ്ങ​ളു​ടെ മ​ല​യാ​ള​ത്തി​ലെ ആ​ദ്യ​ത്തെ സ​മ​ഗ്ര​ സ​മാ​ഹ​ര​ണം ഇ​താ​യി​രി​ക്കണം.​

ഡോ.​ ഷീ​ബ എം. കു​ര്യ​നാ​ണ് ഇ​ത് എ​ഡി​റ്റു ചെ​യ്ത​ത്. 2024​ൽ ഡോ.​ സി​സ്റ്റ​ർ നോ​യ​ൽ​ റോ​സ് എ​ഡി​റ്റു ചെ​യ്ത ‘ശേ​ഷീ​വാ​ദം-​വി​ചാ​ര​വും വി​ശ​ക​ല​ന​വും’​ ഷീ​ബ എം.​ കു​ര്യ​ൻ എ​ഡി​റ്റ് ചെ​യ്ത ഭി​ന്ന​ശേ​ഷി -​സ​മൂ​ഹം ശ​രീ​രം സം​സ്കാ​രം’, ഡോ.​ കെ.​പി. ര​വി​ച​ന്ദ്ര​ൻ എ​ഡി​റ്റു ചെ​യ്ത ‘ഡി​സെ​ബി​ലി​റ്റി-​പ്ര​തി​നി​ധാ​നം വ്യ​വ​ഹാ​രം’ എ​ന്നീ പു​സ്ത​ക​ങ്ങ​ളും പു​റ​ത്തി​റ​ങ്ങി.​

മ​റ്റു മേ​ഖ​ല​ക​ളി​ൽ ന​ട​ക്കു​ന്ന ഇ​ട​പെ​ട​ലു​ക​ളേ​ക്കാ​ൾ കു​റ​വാ​ണ് ഡി​സെ​ബി​ലി​റ്റി​യു​മാ​യി ബ​ന്ധ​പ്പെ​ട്ട് ന​ട​ക്കു​ന്ന ഗ​വേ​ഷ​ണ​ങ്ങ​ളും പ​ഠ​ന​ങ്ങ​ളും എ​ന്നാ​ണ് മ​ന​സ്സി​ലാ​ക്കു​ന്ന​ത്. പാ​ർ​ശ്വ​വ​ത്കൃ​ത സ​മൂ​ഹ​ത്തെ കേ​ന്ദ്ര സ്ഥാ​ന​ത്തു നി​ർ​ത്തു​ന്ന തു​ല്യ​ത​യു​ടെ രാ​ഷ്ട്രീ​യ​മാ​ണ് ഡി​​െസ​ബി​ലി​റ്റി പ​ഠ​ന​ങ്ങ​ൾ​ക്കു​മു​ള്ള​ത്. വി​വി​ധ പാ​ർ​ശ്വ​വ​ത്കൃ​ത സ​മൂ​ഹ​ങ്ങ​ളു​ടെ അ​നു​ഭ​വ​ങ്ങ​ളും ആ​വി​ഷ്കാ​ര​ങ്ങ​ളും പോ​രാ​ട്ട​ങ്ങ​ളും പാ​ഠ്യ​പ​ദ്ധ​തി​യു​ടെ ഭാ​ഗ​മാ​വു​ക​യോ അ​ക്കാ​ദ​മി​ക വ്യ​വ​ഹാ​ര​ങ്ങ ളി​ലു​ൾ​പ്പെ​ടു​ക​യോ ചെ​യ്തു. എ​ന്നാ​ൽ ഡി​സെ​ബി​ലി​റ്റി പ​ഠ​ന​ങ്ങ​ൾ​ക്ക് അ​ങ്ങ​നെ​യൊ​രു പ​രി​ഗ​ണ​ന ല​ഭി​ച്ചി​ട്ടി​ല്ല.

ഡോ.​ കെ.​പി.​ ര​വി​ച​ന്ദ്ര​ൻ, അ​സോ​. പ്രഫസർ, മ​ല​യാ​ള​ വി​ഭാ​ഗം ഗ​വ. വി​ക്ടോ​റി​യ കോ​ളജ്, പാ​ല​ക്കാ​ട്

ഗുരുവിനെ കുറിച്ച നിരീക്ഷണം ശരിയല്ല

Disability Politics ​മു​ഖ്യ​വി​ഷ​യ​മാ​ക്കി​ പ്രത്യേക ലക്കം പുറത്തിറക്കിയ മാധ്യമത്തിന് അഭിനന്ദനം. അ​ജി​ത് എം. ​പ​ച്ച​ന​ാട​ന്റെ ലേ​ഖ​ന​ത്തി​ൽ ശ്രീ​നാ​രാ​യ​ണ​ഗു​രു ‘അ​ന്ധ​നെ’ ഉ​ദാ​ഹ​ര​ണ​മാ​ക്കി​യ​തി​നെ വി​മ​ർ​ശി​ച്ചു ക​ണ്ടു. അ​ക്കാ​ല​ത്ത് ആ ​പ്ര​യോ​ഗം സാ​ധാ​ര​ണ​യാ​യി​രു​ന്നു. അ​ത് ശേ​ഷി​യെ ഇ​ക​ഴ്ത്തി​ക്കാ​ട്ട​ലാ​യി ചി​ത്രീ​ക​രി​ക്കു​ന്ന​ത് ശ​രി​യാ​യ നി​രീ​ക്ഷ​ണ​മ​ല്ല. ‘അ​ന്ധ​ർ ആ​ന​യെ കാ​ണു​ന്നപോ​ലെ’ എ​ന്ന​ത് സം​സ്കൃ​ത​ത്തി​ൽ ഒ​രു വ​സ്തു​വി​നെ പൂ​ർ​ണ​മാ​യി കാ​ണാ​തെ മ​റ്റൊ​ന്നാ​യി ക​രു​തു​ന്ന​തി​ന് ഉ​ദാ​ഹ​ര​ണ​മാ​യാ​ണ് പ്ര​യോ​ഗി​ച്ചി​രു​ന്ന​ത്.

അ​ന്ധ​ഗ​ജ​ദ​ർ​ശ​ന ന്യാ​യം, സ്ഥാ​ലീ​പു​ലാ​ക​ന്യാ​യം, സ്ഥൂ​ണാ​നി​ധ​ന ന്യാ​യം തു​ട​ങ്ങി​യ​വ പോ​ലെ ഒ​രു ന്യാ​യ​മാ​യാ​ണ് ക​രു​തു​ന്ന​ത്. ‘‘അ​ന്ധ​ർ അ​ന്ധ​രെ ന​യി​ക്കു​ന്ന പോ​ലെ’’ എ​ന്നും പ​റ​യാ​റു​ണ്ടാ​യി​രു​ന്നു. ആ ​അ​ർ​ഥ​ത്തി​ലാ​ണ് നാ​രാ​യ​ണ​ഗു​രു​വും ആ ​പ്ര​യോ​ഗം ഉ​പ​യോ​ഗി​ച്ച​ത്. അ​തി​ൽ വ​ലി​യ തെ​റ്റു​കാ​ണേ​ണ്ട​തു​ണ്ടോ?

പ്ര​ധാ​ന പ്ര​ശ്നം ഇ​ന്ന​ത്തെ കാ​ല​ഘ​ട്ട​ത്തി​ലും ന​മ്മു​ടെ രാ​ജ്യ​ത്ത് വൈ​ക​ല്യമുള്ള​വ​ർ​ക്ക് മ​റ്റു​ള്ള​വ​രോ​ടൊ​പ്പം എ​ല്ലാ​യി​ട​ത്തു​മെ​ത്താ​നും ക​യ​റാ​നും ക​യ​റി​പ്പ​റ്റാ​നു​മു​ള്ള സാ​ഹ​ച​ര്യ​മു​ണ്ടാ​കു​ന്നി​ല്ല എ​ന്ന​താ​ണ്. പ​ടി​ക​യ​റാ​ൻ ഒ​രു പി​ടി ഉ​ള്ള ഓ​ഫിസു​ക​ൾ, ക​ല്യാ​ണ​മ​ണ്ഡ​പ​ങ്ങ​ൾ, ക​ലാ​പ്ര​ദ​ർ​ശ​ന ഇ​ട​ങ്ങ​ൾ എ​ത്ര​യെ​ണ്ണ​മു​ണ്ട്? ഒ​രു വീ​ൽചെയ​ർ വാ​ങ്ങി​​െവ​ക്കാ​ൻ കൂ​ട്ടാക്കാ​ത്ത​വ​യാ​ണ് ഏ​റെ​യും. മാ​റ്റിനി​ർത്ത​പ്പെ​ടു​ന്ന ഇ​ട​ങ്ങ​ളും ഏ​റെ​യാ​ണ്. വൈ​ക​ല്യം അ​തി​ജീ​വി​ച്ച് മു​ന്നി​ലെ​ത്തി​യാ​ലും അം​ഗീ​ക​രി​ക്കി​ല്ല! അ​താ​ണ് സ​മൂ​ഹം. അ​വ​രു​ടെ മ​നോ​ഭാ​വം മാ​റാ​തെ എ​ന്തു തു​ല്യ​ത​യാ​ണ് ല​ഭി​ക്കു​ക?

ആ​ർ. ഗി​രീ​ഷ്​ കുമാ​ർ, മു​ൻ ചീ​ഫ് മാ​നേ​ജ​ർ, ഐ.​ഒ.​ബി തി​രു​വ​ന​ന്ത​പു​രം

ആർട്ടിസ്റ്റ് ഗോപാലന് അർഹിക്കുന്ന ആദരവ് നൽകാൻ വൈകരുത്

ആഴ്​ചപ്പതിപ്പി​ന്റെ 12 ലക്കങ്ങ​ളി​ലാ​യി ജീ​വ​ച​രി​ത്ര​കാ​ര​നും മു​തി​ര്‍ന്ന പ​ത്ര​പ്ര​വ​ര്‍ത്ത​ക​നു​മാ​യ ബൈ​ജു ച​ന്ദ്ര​ൻ കോ​റി​യി​ട്ട ആ​ര്‍ട്ടി​സ്റ്റ് ഗോ​പാ​ല​ന്‍റെ ജീ​വി​ത​മെ​ഴു​ത്ത് ന​ൽ​കി​യ വാ​യ​ന​സു​ഖം അ​വാ​ച്യം. ഗോ​പാ​ലേ​ട്ട​​ന്റെ രേ​ഖാ​ചി​ത്ര​ങ്ങ​ളെ​പ്പോ​ലെ ത​ന്നെ അ​തീ​വ ഹൃ​ദ്യ​മാ​യി​രു​ന്നു ആ ​ജീ​വി​ത​മെ​ഴു​ത്തും. ഫോ​ട്ടോ​ഗ്രാ​ഫ​ർ​മാ​ർ കാ​ഴ്ച​ക​ളെ മ​നോ​ഹ​ര​മാ​യി കാ​മ​റ​ക​ളി​ൽ പ​ക​ർ​ത്തു​മ്പോ​ൾ ചി​ത്ര​കാ​ര​ൻ കാ​ണാ​മ​റ​യ​ത്തു​ള്ള​വ​യെ ഭാ​വ​ന​യി​ൽ ക​ണ്ട് മാ​യാ​ലോ​കം സൃ​ഷ്ടി​ക്കു​ന്നു.

അ​ങ്ങ​നെ​യു​ള്ള ഒ​രു അ​പൂ​ർ​വ പ്ര​തി​ഭ​ക്ക് ബൈ​ജു ച​ന്ദ്ര​ൻ സ​മ്മാ​നി​ച്ചി​രി​ക്കു​ന്ന സ്നേ​ഹ​ശീ​ത​ള​മാ​യ പൂ​ച്ചെ​ണ്ട് ഏ​റെ​ക്കാ​ലം ഒ​ളി​മ​ങ്ങാ​തെ വാ​യ​ന​ക്കാ​രു​ടെ മ​ന​സ്സി​ല്‍ അ​നു​ര​ണ​ന​ങ്ങ​ള്‍ സൃ​ഷ്ടി​ക്കും.

ആ​ര്‍ട്ടി​സ്റ്റ് ഗോ​പാ​ല​ന്‍ വ​ര​ക്കാ​ത്ത ആ​നു​കാ​ലി​ക​ങ്ങ​ളോ, വാ​ര്‍ഷി​ക/ഓ​ണ​പ്പ​തി​പ്പു​ക​ളോ മ​ല​യാ​ള ക​ഥ-​ക​വി​ത-​സാ​ഹി​ത്യ ലോ​ക​ത്ത് വി​ര​ള​മാ​യി​രു​ന്നു. ‘‘കു​ങ്കു​മ​ത്തി​ന്റെ​യും കേ​ര​ള​ശ​ബ്ദ​ത്തി​ന്റെ​യു​മൊ​ക്കെ താ​ളു​ക​ളി​ലൂ​ടെ ഗോ​പാ​ല​ന്‍ അ​ക്ഷ​ര​ങ്ങ​ളെ​ക്കൊ​ണ്ട് നൃ​ത്തം ചെ​യ്യി​പ്പി​ക്കു​ക​യാ​യി​രു​ന്നു’’ എ​ന്ന ബൈ​ജു ച​ന്ദ്ര​ന്‍റെ നി​രീ​ക്ഷ​ണം അ​ക്ഷ​രാ​ര്‍ഥ​ത്തി​ല്‍ ശ​രി​യാ​ണെ​ന്ന് 1970 മു​ത​ല്‍ ഇ​റ​ങ്ങി​യി​ട്ടു​ള്ള ഒ​ട്ടു​മി​ക്ക ആ​നു​കാ​ലി​ക​ങ്ങ​ളും വാ​യി​ച്ചി​ട്ടു​ള്ള എ​നി​ക്ക​റി​യാ​വു​ന്ന​താ​ണ്.

മ​ന​സ്സി​ലും കൈ​ക​ളി​ലും പ്ര​പ​ഞ്ച​ത്തെ ഒ​ളി​പ്പി​ച്ചു​വെ​ച്ച ഈ ​ചി​ത്ര​കാ​ര​നെ അ​ദ്ദേ​ഹം അ​ര്‍ഹി​ക്കു​ന്ന വി​ധ​ത്തി​ല്‍ സാം​സ്കാ​രി​ക ലോ​കം ആ​ദ​രി​ക്കാ​തെ പോ​കു​ന്ന​ത് അ​ക്ഷ​ന്ത​വ്യ​മാ​യ തെ​റ്റാ​ണ്. അ​ഭി​മാ​നി​യാ​യ ആ ​ചി​ത്ര​കാ​ര​ൻ ‘‘എ​നി​ക്കൊ​രു അ​വാ​ർ​ഡ് ത​രൂ’’ന്നും പ​റ​ഞ്ഞുവ​രു​മെ​ന്ന് ക​രു​തു​ന്ന​വ​ർ മൂ​ഢ​സ്വ​ർ​ഗ​ത്തി​ലാ​ണ്.

സ​ണ്ണി ജോ​സ​ഫ്‌,മാ​ള

എ​​​ന്തൊ​​​രു ക​​​വി​​​ത​​​യാ​​​ണി​​​ത്!

മു​​​ഹ​​​മ്മ​​​ദ് കു​​​ട്ടി എള​​​മ്പി​​​ലാ​​​​േക്കാ​​​ടി​​​ന്റെ കവിത (ലക്കം: 1397) വ​​​രാ​​​ഹ​​​മു​​​ക്ര കാ​​​വ്യത്തീ ​​​തീ​​​ർ​​​ക്കു​​​ന്ന ഹിം​​​സ്ര​​​ജ​​​ന്തു, ന​​​ര മു​​​ഖാ​​​മു​​​ഖ​​​ത്തി​​​​ന്റെ ആ​​​യി​​​രം കാ​​​ന്താ​​​രി പൂ​​​ക്ക​​​ളെ​​​രി​​​ച്ച​​​യു​​​ടെ അ​​​തി​​​തീ​​​വ്ര​​​ഭാ​​​വം, ന​​​ര-വ​​​രാ​​​ഹ​​​മു​​​ഖാ​​​മു​​​ഖം. ക​​​വി​​​യെ നി​​​ർ​​​മി​​​ക്ക​​​ല​​​ല്ല എ​​​ഡി​​​റ്റ​​​റു​​​ടെ പ​​​ണി; ക​​​വി​​​യെ ക​​​ണ്ടെ​​​ത്തു​​​ക എ​​​ന്ന​​​താ​​​ണ്. മാ​​​ധ്യ​​​മ​​​ത്തി​​​​ന്റെ ടീം ​​​അ​​​തി​​​ൽ വ​​​ല്ലാ​​​തെ വി​​​ജ​​​യി​​​ക്കു​​​ന്നു. ക​​​വി​​​ത​​​ക്കും ക​​​വി​​​ക്കും ഐ​​​ക്യ​​​ദാ​​​ർ​​​ഢ്യം.

ബാ​​​ല​​​ഗോ​​​പാ​​​ല​​​ൻ