എഴുത്തുകുത്ത്

വി​നി​ൽ പോ​ളി​ന്റേ​ത്​ അ​​ക്കാ​​ദ​​മി​​ക ഉ​​ത്ത​​ര​​വാ​​ദി​​ത്ത​​മി​​ല്ലാ​​യ്മ ത​​ന്നെ​​യാ​​ണ്

മ​​ഹാ​​ത്മാ ഗാ​​ന്ധി സ​​ർ​​വ​​ക​​ലാ​​ശാ​​ല​​യു​​ടെ ച​​രി​​ത്ര സി​​ല​​ബ​​സി​​ൽ ക​​ഴി​​ഞ്ഞ ഇ​​രു​​പ​​ത് വ​​ർ​​ഷ​​ത്തി​​നു​​ള്ളി​​ൽ പ്ര​​സി​​ദ്ധീ​​ക​​രി​​ച്ച ഒ​​റ്റ പ​​ഠ​​നംപോ​​ലു​​മി​​ല്ല എ​​ന്ന വി​​നി​​ൽ പോ​​ളി​​ന്റെ വ​​സ്തു​​താ​​വി​​രു​​ദ്ധ പ്ര​​സ്താ​​വ​​ന​​യോ​​ടു​​ള്ള പ്ര​​തി​​ക​​ര​​ണം (ല​ക്കം: 1380) എ​​ന്ന നി​​ല​​ക്കാ​​ണ് ‘വി​​മ​​ർ​​ശ​​ന​​ങ്ങ​​ൾ വ​​സ്തു​​താ​​പ​​രം ആ​​ക​​ണം’ എ​​ന്ന ത​​ല​​ക്കെ​​ട്ടോ​​ടെ മാ​​ധ്യ​​മ​​ത്തി​​ൽ മ​​റു​​പ​​ടി (ല​ക്കം: 1382) എ​​ഴു​​തി​​യ​​ത്. കേ​​ര​​ള ച​​രി​​ത്രം കൈ​​കാ​​ര്യം ചെ​​യ്യു​​ന്ന കോ​​ഴ്‌​​സു​​ക​​ളി​​ലും മ​​റ്റ് കോ​​ഴ്‌​​സു​​ക​​ളി​​ലു​​മാ​​യി ര​​ണ്ടാ​​യി​​ര​​ത്തി​​നുമേ​​ലെ വ​​രു​​ന്ന വാ​​യ​​ന നി​​ർ​​ദേ​​ശ​​ങ്ങ​​ളി​​ൽ 1100നു ​​മേ​​ൽ ഈ ​​കാ​​ല​​യ​​ള​​വി​​ൽ പ്ര​​സി​​ദ്ധീ​​ക​​രി​​ച്ച​​വ​​യാ​​ണെ​​ന്നും വാ​​യ​​ന നി​​ർ​​ദേ​​ശ​​ത്തി​​ൽ ഉ​​ൾ​​പ്പെ​​ടു​​ത്താ​​ത്ത പ​​ണ്ഡി​​ത​​ർ എ​​ന്ന നി​​ല​​ക്ക് അ​​ദ്ദേ​​ഹം ഉ​​ദ്ധ​​രി​​ച്ച​​വ​​രു​​ടെ പ​​ഠ​​ന​​ങ്ങ​​ൾ സി​​ല​​ബ​​സി​​ന്റെ ഭാ​​ഗ​​മാ​​ണെ​​ന്നും ചൂ​​ണ്ടി​​ക്കാ​​ണി​​ക്കു​​ക​​യാ​​യി​​രു​​ന്നു മ​​റു​​പ​​ടി​​യു​​ടെ ഉ​​ദ്ദേ​​ശ്യം.

സി​​ല​​ബ​​സി​​ന് ഇ​​ണ​​ങ്ങു​​ന്ന നി​​ല​​ക്ക് ഇ​​നി​​യും വി​​ക​​സി​​പ്പി​​ക്കാ​​ൻ ഓ​​രോ അ​​ധ്യാ​​പ​​ക​​ർ​​ക്കും സാ​​ധ്യ​​ത​​യു​​ള്ള പാ​​ഠ്യ​​പ​​ദ്ധ​​തി​​യാ​​ണ് സ​​ർ​​വ​​ക​​ലാ​​ശാ​​ല​​യു​​ടേ​​തെ​​ന്നും സൂ​​ചി​​പ്പി​​ക്കു​​ക​​യു​​ണ്ടാ​​യി. എ​​ന്നാ​​ൽ, സി​​ല​​ബ​​സ് ശി​​ൽപ​​ശാ​​ല​​യി​​ൽ പ​​ങ്കെ​​ടു​​ത്ത സ​​ർ​​വ​​ക​​ലാ​​ശാ​​ല​​യി​​ലെ അ​​ധ്യാ​​പ​​ക​​രെ അ​​തി​​നു​​ള്ള യോ​​ഗ്യ​​ത ഇ​​ല്ലാ​​ത്ത​​വ​​രാ​​യി ആ​​ക്ഷേ​​പി​​ച്ചാ​​ണ് വി​​നി​​ൽ പോ​​ൾ അ​​തി​​നോ​​ട് പ്ര​​തി​​ക​​രി​​ച്ച​​ത് (ല​ക്കം:1384).

മ​​ഹാ​​ത്മാ ഗാ​​ന്ധി സ​​ർ​​വ​​ക​​ലാ​​ശാ​​ല​​യു​​ടെ ച​​രി​​ത്ര സി​​ല​​ബ​​സ് രൂ​​പ​​പ്പെ​​ടു​​ത്തി​​യെ​​ടു​​ത്ത​​ത്, വി​​നി​​ൽ പോ​​ൾ പ​​റ​​യു​​ന്ന​​തു​​പോ​​ലെ ഒ​​രു സം​​ഘം അ​​ല്ലാ​​യെ​​ന്ന് ആ​​ദ്യംത​​ന്നെ പ്ര​​സ്താ​​വി​​ക്കു​​ന്ന​​ത് ഉ​​ചി​​ത​​മാ​​ണെ​​ന്ന് ക​​രു​​തു​​ന്നു.

സ​​ർ​​വ​​ക​​ലാ​​ശാ​​ലാ നി​​യ​​മ​​ങ്ങ​​ള​​നു​​സ​​രി​​ച്ച് തി​​ര​​ഞ്ഞെ​​ടു​​ക്ക​​പ്പെ​​ട്ട പ​​ഠ​​ന ബോ​​ർ​​ഡും അ​​വ​​ർ ക​​ണ്ടെ​​ത്തി​​യ വി​​ഷ​​യ വി​​ദഗ്ധ​​രും സ​​ർ​​വ​​ക​​ലാ​​ശാ​​ല​​യി​​ൽ അ​​ഫി​​ലി​​യേ​​റ്റ് ചെ​​യ്യ​​പ്പെ​​ട്ട കോ​​ള​ജു​​ക​​ളി​​ൽനി​​ന്നും സി​​ല​​ബ​​സ് ശി​​ൽപ​ശാ​​ല​​യി​​ൽ പ​​ങ്കെ​​ടു​​ത്ത ച​​രി​​ത്രാ​​ധ്യാ​​പ​​ക​​രും തി​​ക​​ച്ചും ജ​​നാ​​ധി​​പ​​ത്യ​​പ​​ര​​മാ​​യ രീ​​തി​​യി​​ൽ ന​​ട​​ത്തി​​യ ച​​ർ​​ച്ച​​ക​​ളി​​ലൂ​​ടെ​​യും സൂ​​ക്ഷ്മപ​​രി​​ശോ​​ധ​​ന​​യി​​ലൂ​​ടെ​​യു​​മാ​​ണ് ബി​​.എ ച​​രി​​ത്ര സി​​ല​​ബ​​സ് നി​​ർമി​​ക്ക​​പ്പെ​​ട്ടി​​ട്ടു​​ള്ള​​ത്. തി​​ക​​ച്ചും നി​​യ​​മ​​പ​​ര​​വും ജ​​നാ​​ധി​​പ​​ത്യ​​പ​​ര​​വു​​മാ​​യി പൂ​​ർ​​ത്തീ​​ക​​രി​​ച്ച പാ​​ഠ്യ​​പ​​ദ്ധ​​തി ഒ​​രു സം​​ഘ​​ബ​​ല​​ത്തി​​ന്റെ സൃ​​ഷ്ടി എ​​ന്നു വി​​ശേ​​ഷി​​പ്പി​​ക്കു​​ന്ന​​ത്, അ​​ദ്ദേ​​ഹ​​ത്തി​​ന്റെത​​ന്നെ സം​​ഘ​​ബ​​ല​​ഭാ​​വ​​ന​​യാ​​ണെ​​ന്ന​​ത് വ്യ​​ക്ത​​മാ​​ണ്. ഒ​​രു അ​​ക്കാ​​ദ​​മി​​ക കൂ​​ട്ടാ​​യ്മ​​യെ ആ ​​ത​​ര​​ത്തി​​ൽ അ​​വ​​ഹേ​​ളി​​ച്ച​​ത് ഔ​​ചി​​ത്യ​​മി​​ല്ലാ​​യ്മ ത​​ന്നെ​​യാ​​ണ്.

പാ​​ഠ്യ​​പ​​ദ്ധ​​തി​​യി​​ലു​​ള്ള കോ​​ഴ്സു​​ക​​ൾ അ​​തി​​ൽ​​ത്ത​​ന്നെ അ​​വ​​സാ​​ന​​വാ​​ക്ക​​ല്ല. ഒ​​രു കോ​​ഴ്സി​​ന്റെ ഉ​​ദ്ദേ​​ശ്യല​​ക്ഷ്യ​​ങ്ങ​​ൾ അ​​നു​​സ​​രി​​ച്ചാ​​ണ് അ​​തി​​ൽ വി​​ദ്യാ​​ർ​ഥി​​ക​​ൾ വാ​​യി​​ക്കേ​​ണ്ട റ​​ഫ​​റ​​ൻ​​സ് ഗ്ര​​ന്ഥ​​ങ്ങ​​ൾ കൊ​​ടു​​ക്കു​​ന്ന​​ത്. ഇ​​തി​​ൽ കൊ​​ടു​​ത്തി​​രി​​ക്കു​​ന്ന ഗ്ര​​ന്ഥ​​ങ്ങ​​ൾ​​ക്ക​​പ്പു​​റ​​ത്ത് പോ​​കേ​​ണ്ട​​ത് കോ​​ഴ്സു​​ക​​ൾ കൈ​​കാ​​ര്യം ചെ​​യ്യു​​ന്ന അ​​ധ്യാ​​പ​​ക​​രു​​ടെ നി​​പു​​ണ​​ത​​യി​​ലൂ​​ടെ​​യും വി​​ദ്യാ​​ർ​​ഥി​​ക​​ളു​​ടെ തു​​ട​​ർ അ​​ന്വേ​​ഷ​​ണ​​ത്തി​​ലൂ​​ടെ​​യു​​മാ​​ണ്. അ​​തു ത​​ന്നെ​​യാ​​ണ് ഉ​​ന്ന​​ത​​വി​​ദ്യാ​​ഭ്യാ​​സ​​ത്തി​​ൽ സം​​ഭ​​വി​​ക്കേ​​ണ്ട​​തും.

അ​​തു​​പോ​​ലെ ഒ​​രു കോ​​ഴ്സി​​നെ പ​​രി​​ശോ​​ധി​​ക്കേ​​ണ്ട​​ത് എ​​ങ്ങ​​നെ​​യാ​​ണ്? അ​​തി​​ന്റെ ഉ​​ള്ള​​ട​​ക്ക​​മാ​​ണ് പ്ര​​ധാ​​ന​​മാ​​യും പ​​രി​​ശോ​​ധ​​ന​​ക്ക് വി​​ധേ​​യ​​മാ​​ക്കേ​​ണ്ട​​തെ​​ന്ന് ഉ​​റ​​ച്ചുക​​രു​​തു​​ന്നു. ആ ​​കോ​​ഴ്‌​​സ് അ​​വ​​ത​​രി​​പ്പി​​ക്കു​​ന്ന മേ​​ഖ​​ല​​യെ​​പ്പ​​റ്റി വി​​ദ്യാ​​ർ​​ഥി​​ക്ക് ധാ​​ര​​ണ ന​​ൽ​​കു​​ന്ന​​താ​​യി​​രി​​ക്ക​​ണം പ്ര​​സ്തു​​ത കോ​​ഴ്സി​​ന്റെ ഉ​​ള്ള​​ട​​ക്കം. അ​​തി​​ന് സ​​ഹാ​​യി​​ക്കു​​ന്ന​​താ​​യി​​രി​​ക്ക​​ണം വാ​​യ​​ന നി​​ർ​​ദേ​​ശ​​ങ്ങ​​ൾ. ചു​​രു​​ക്ക​​ത്തി​​ൽ ഒ​​രു കോ​​ഴ്സോ റ​​ഫ​​റ​​ൻ​​സ് ഗ്ര​​ന്ഥ​​ങ്ങ​​ളോ ഒ​​രു അ​​ന്തി​​മ വി​​ധി പ്ര​​സ്താ​​വ​​മ​​ല്ലെ​​ന്നു പ​​റ​​യ​​ട്ടെ. സ​​ർ​​വ​​ക​​ലാ​​ശാ​​ല​​യു​​ടെ പാ​​ഠ്യ​​പ​​ദ്ധ​​തി​​യി​​ൽ ഉ​​ൾ​​പ്പെ​​ടു​​ത്തി​​യി​​ട്ടു​​ള്ള ഗ്ര​​ന്ഥ​​ങ്ങ​​ൾ അ​​ത​​തു മോ​​ഡ്യൂ​​ളു​​ക​​ൾ​​ക്ക് കൃ​​ത്യ​​മാ​​യ ദി​​ശാ​​ബോ​​ധം ന​​ൽ​​കു​​ന്ന തെ​​ര​​ഞ്ഞെ​​ടു​​ക്ക​​പ്പെ​​ട്ട ഗ്ര​​ന്ഥ​​ങ്ങ​​ൾ മാ​​ത്ര​​മാ​​ണ്.

അ​​ത് ഒ​​രു ബി​​ബ്ലി​​യോ​​ഗ്ര​ഫി​​യ​​ല്ലെ​​ന്ന് മ​​നസ്സി​​ലാ​​ക്കു​​ന്ന​​ത് ന​​ല്ല​​താ​​യി​​രി​​ക്കും. അ​​നാ​​ൽ ച​​രി​​ത്ര​​ത്തെ പ​​രി​​ച​​യ​​പ്പെ​​ടു​​ത്തു​​ന്ന ഭാ​​ഗ​​ത്ത്, എ​​ല്ലാ പ്ര​​മു​​ഖ അ​​നാ​​ൽ ച​​രി​​ത്ര​​കാ​​ര​​ന്മാ​​രു​​ടെ കൃ​​തി​​ക​​ളും വ​​രു​​ത്താ​​ൻ ശ​​മി​​ച്ചി​​ട്ടു​​ണ്ട്. എ​​ന്നാ​​ൽ, അ​​നാ​​ൽ ജേ​​ണ​​ലി​​ലെ ഏ​​തെ​​ങ്കി​​ലു​​മൊ​​രു ലേ​​ഖ​​നം ഇ​​തി​​ൽ വ​​ര​​ണ​​മെ​​ന്ന്‌ ശ​​ഠി​​ക്കു​​ന്ന​​ത് വ്യ​​ക്തി​​പ​​ര​​മാ​​യ താ​ൽപ​​ര്യം മാ​​ത്ര​​മാ​​ണ്. അ​​ത്ത​​ര​​ത്തി​​ലു​​ള്ള വ്യ​​ക്തി​​പ​​ര​​മാ​​യ തി​​ര​​ഞ്ഞെ​​ടു​​പ്പു​​ക​​ൾ സം​​ര​​ക്ഷി​​ക്കു​​ന്ന​​തി​​നു​​ള്ള​​ത​​ല്ല ഒ​​രു സ​​ർ​​വ​​ക​​ലാ​​ശാ​​ല​​യു​​ടെ പാ​​ഠ്യ​​പ​​ദ്ധ​​തി. ത​​നി​​ക്കു വേ​​ണ​​മെ​​ന്ന് തോ​​ന്നി​​യ ഒ​​രു പ​​ഠ​​നം ഉ​​ൾ​​പ്പെ​​ട്ടി​​ട്ടി​​ല്ലെ​​ങ്കി​​ൽ ആ ​​സി​​ല​​ബ​​സേ മോ​​ശ​​മെ​​ന്നു​​ള്ള വി​​ധിതീ​​ർ​​പ്പും അ​​ക്കാ​​ദ​​മി​​ക​​മ​​ല്ല.

കേ​​ര​​ള​​ത്തി​​ൽനി​​ന്നു​​ള്ള ച​​രി​​ത്ര ഗ​​വേ​​ഷ​​ക​​രെ പ​​രി​​ച​​യ​​പ്പെ​​ടു​​ത്തു​​ക എ​​ന്ന​​ത​​ല്ല ഈ ​​സി​​ല​​ബ​​സിന്റെ പ്രാ​​ഥ​​മി​​ക ധ​​ർ​മം. അ​​ത്ത​​ര​​ത്തി​​ലു​​ള്ളൊ​​രു ഉ​​ദ്ദേ​​ശ്യം സി​​ല​​ബ​​സ് നി​​ർ​​മാ​​ണ ശി​​ൽപ​​ശാ​​ല​​ക്ക് ഉ​​ണ്ടാ​​യി​​രു​​ന്നെ​​ങ്കി​​ൽ മ​​റ്റു​​ള്ള പ​​ല പ്ര​​സി​​ദ്ധീ​​ക​​ര​​ണ​​ങ്ങ​​ളോ​​ടൊ​​പ്പം ക​​മ്മി​​റ്റി​​യി​​ലെത​​ന്നെ പ​​ല അം​​ഗ​​ങ്ങ​​ളു​​ടെ​​യും റി​​സ​​ർ​​ച് ജേ​​ണ​​ൽ പ്ര​​സി​​ദ്ധീ​​ക​​ര​​ണ​​ങ്ങ​​ൾ സി​​ല​​ബ​​സി​​ൽ ഉ​​ൾ​​പ്പെ​​ടു​​ത്തു​​മാ​​യി​​രു​​ന്നു. വാ​​യ​​ന നി​​ർ​​ദേ​​ശ​​ത്തി​​ൽ ഉ​​ണ്ടാ​​വേ​​ണ്ട​​ത് എ​​ന്ന നി​​ല​​ക്ക് ചി​​ല അ​​ക്കാ​​ദ​​മി​​ക-ഗ​​വേ​​ഷ​​ണ പ്ര​​സി​​ദ്ധീ​​ക​​ര​​ണ​​ങ്ങ​​ളു​​ടെ പേ​​ര് വി​​നി​​ൽ പോ​​ൾ സൂ​​ചി​​പ്പി​​ക്കു​​ന്നു​​ണ്ട്.

ഈ ​​സി​​ല​​ബ​​സി​​നെ ഒ​​റ്റനോ​​ട്ട​​ത്തി​​ൽ ഓ​​ടി​​ച്ചുനോ​​ക്കു​​ന്ന സാ​​മാ​​ന്യ ഗ്രാ​​ഹ്യ​​മു​​ള്ള ആ​​ർ​​ക്കും ക​​ണ്ടെ​​ത്താ​​വു​​ന്ന​​താ​​ണ് വി​​നി​​ൽ പോ​​ൾ പ​​റ​​ഞ്ഞ​​തും അ​​തി​​ലു​​മേ​​റെ പ്ര​​ശ​​സ്ത​​മാ​​യ പ്ര​​സിദ്ധീ​​ക​​ര​​ണ​​ങ്ങ​​ളി​​ലും വ​​ന്ന പ​​ഠ​​ന​​ങ്ങ​​ൾ ഉ​​ൾ​​പ്പെ​​ട്ടി​​രി​​ക്കു​​ന്ന സി​​ല​​ബ​​സി​​ലെ വാ​​യ​​ന നി​​ർ​​ദേ​​ശ​​ങ്ങ​​ൾ. ഒ​​രു​​പ​​ക്ഷേ, പോ​​പു​​ല​​ർ ച​​രി​​ത്രര​​ച​​ന​​യു​​ടെ ഭാ​​ഗ​​മാ​​ണെ​​ന്ന് വി​​നി​​ൽ പോ​​ൾത​​ന്നെ അ​​ഭി​​പ്രാ​​യ​​പ്പെ​​ട്ട അ​​ക്കാ​​ദ​​മി​​ക നി​​ല​​വാ​​രം കു​​റ​​ഞ്ഞ അ​​ദ്ദേ​​ഹ​​ത്തി​​ന്റെ പു​​സ്ത​​ക​​ങ്ങ​​ൾ ആ​​യി​​രി​​ക്കും ഇ​​തി​​നൊ​​രു അ​​പ​​വാ​​ദം.

സ​​ന​​ൽ മോ​​ഹ​​ന്റെ ഗം​​ഭീ​​ര​​മാ​​യ അ​​ക്കാ​​ദ​​മി​​ക ഭാ​​ഷ​​യെ ല​​ളി​​ത​​മാ​​യി മ​​ന​​സ്സി​​ലാ​​ക്കാ​​നു​​ള്ള ആ​​മു​​ഖ​​മാ​​യി ഉ​​പ​​യോ​​ഗി​​ക്കാ​​ൻ ഈ ​​പു​​സ്ത​​ക​​ങ്ങ​​ൾ സ​​ഹാ​​യ​​ക​​ര​​മാ​​ണെന്ന് ക​​ണ്ട​​തു​​കൊ​​ണ്ട് മാ​​ത്ര​​മാ​​ണ് അ​​വ സി​​ല​​ബ​​സി​​ൽ ഉ​​ൾ​​പ്പെ​​ടു​​ത്തി​​യ​​ത്. തന്റെത​​ന്നെ റി​​സ​​ർ​​ച് ജേ​​ണ​​ൽ പ്ര​​സി​​ദ്ധീ​​ക​​ര​​ണ​​ങ്ങ​​ൾ സി​​ല​​ബ​​സി​​ൽ ഇ​​ല്ല എ​​ന്ന വി​​നി​​ലി​​ന്റെ ആ​​ക്ഷേ​​പ​​ത്തി​​നു​​ള്ള മ​​റു​​പ​​ടി​​യും ല​​ളി​​ത​​മാ​​ണ്. സ​​ന​​ൽ മോ​​ഹ​​ൻ മു​​ന്നോ​​ട്ടുവെ​​ച്ചി​​ട്ടു​​ള്ള ആ​​ശ​​യ​​ങ്ങ​​ളെ മ​​റി​​ക​​ട​​ന്നുകൊ​​ണ്ടു​​ള്ള പു​​തു​​മ​​യോ ഉ​​ൾ​​ക്കാ​​ഴ്ച​യോ ബി.​​എ സി​​ല​​ബ​​സി​​ൽ ഉ​​ൾ​​പ്പെ​​ടു​​ത്താ​​ൻ മാ​​ത്രം ഈ ​​പ്ര​​സി​​ദ്ധീ​​ക​​ര​​ണ​​ങ്ങ​​ൾ ന​​ൽ​​കു​​ന്നി​​ല്ല എ​​ന്ന​​താ​​ണ് ല​​ളി​​ത​​മാ​​യ ആ ​​മ​​റു​​പ​​ടി.

ഒ​​രു സി​​ല​​ബ​​സിന്റെ സാ​​ങ്കേ​​തി​​ക​​ത​​ക​​ളെ​​ക്കു​​റി​​ച്ച് പ​​രി​​മി​​ത​​മാ​​യ അ​​റി​​വുമാ​​ത്ര​​മാ​​ണ് ലേ​​ഖ​​ക​​നു​​ള്ള​​ത് എ​​ന്നാ​​ണ് അ​​ദ്ദേ​​ഹ​​ത്തി​​ന്റെ മ​​റു​​പ​​ടി​​യി​​ൽനി​​ന്ന് മ​​ന​​സ്സി​​ലാ​​കു​​ന്ന​​ത്. സി​​ല​​ബ​​സി​​ൽ 100 മു​​ത​​ൽ 400 വ​​രെ ലെ​​വ​​ലി​​ലു​​ള്ള കോ​​ഴ്സു​​ക​​ളു​​ണ്ട്. സ്ലോ ​​ലേ​​ണേ​​ഴ്സ് മു​​ത​​ൽ അ​​ഡ്വാ​​ൻ​​സ്ഡ് ലേ​​ണേ​​ഴ്സ് വ​​രെ​​യു​​ള്ള പ​​ല ത​​ട്ടു​​ക​​ളി​​ലു​​ള്ള വി​​ദ്യാ​​ർഥി​​ക​​ളെ ഉ​​ദ്ദേ​​ശി​​ച്ചു​​ള്ള​​താ​​ണ് ഒ​​രു സി​​ല​​ബ​​സ്.

എ​​ല്ലാ വി​​ഭാ​​ഗ​​ങ്ങ​​ളി​​ലു​​മു​​ള്ള വി​​ദ്യാ​​ർഥി​​ക​​ളെ​​യും ഉ​​ൾ​​ക്കൊ​​ള്ളു​​ന്ന​​തി​​നു​​വേ​​ണ്ടി​​യാ​​ണ് മ​​ല​​യാ​​ള​​ത്തി​​ൽ ഉ​​ള്ള​​ട​​ക്ക​​മു​​ള്ള ല​​ളി​​ത​​മാ​​യ വാ​​യ​​ന നി​​ർ​​ദേ​​ശ​​ങ്ങ​​ൾ സി​​ല​​ബ​​സി​​ൽ ഉ​​ൾ​​പ്പെ​​ടു​​ത്തി​​യി​​ട്ടു​​ള്ള​​ത്. വി​​ദ്യാ​​ർഥി​​ക​​ളി​​ൽ ച​​രി​​ത്ര​​ത്തെ​​ക്കു​​റി​​ച്ചു​​ള്ള ജി​​ജ്ഞാ​​സ വ​​ർധി​​പ്പി​​ക്കാ​​നും അ​​ക്കാ​​ദ​​മി​​ക ഗ്ര​​ന്ഥ​​ങ്ങ​​ൾ വാ​​യി​​ക്കാ​​ൻ അ​​വ​​രെ പ്രേ​​രി​​പ്പി​​ക്കാ​​നും ഈ ​​ല​​ളി​​ത പ്ര​​സി​​ദ്ധീ​​ക​​ര​​ണ​​ങ്ങ​​ൾ​​ക്ക് സാ​​ധി​​ച്ചേ​​ക്കും എ​​ന്ന ചി​​ന്തകൂ​​ടി അ​​വ​​യെ സി​​ല​​ബ​​സി​ന്റെ ഭാ​​ഗ​​മാ​​ക്കി​​യ​​തിന്റെ പി​​ന്നി​​ലു​​ണ്ട്.

പ​​ല പ്ര​​സി​​ദ്ധീ​​ക​​ര​​ണ​​ങ്ങ​​ളും റീ​​ഡി​​ങ് ലി​​സ്റ്റി​​ൽ ചേ​​ർ​​ക്കാ​​തെ ‘‘സി​​ല​​ബ​​സി​​ലേ​​ക്ക് അ​​ത​​ത് കോ​​ള​​ജു​​ക​​ൾ ആ​​വ​​ശ്യാ​​നു​​സ​​ര​​ണം ലേ​​ഖ​​ന​​ങ്ങ​​ൾ ചേ​​ർ​​ത്തുകൊ​​ള്ളാ​​നാ​​ണ് സി​​ല​​ബ​​സ് നി​​ർ​​മാ​​താ​​ക്ക​​ളു​​ടെ ക​​ൽ​​പ​​ന’’ എ​​ന്ന ത​​ര​​ത്തി​​ലു​​ള്ള ലേ​​ഖ​​കന്റെ ആ​​ക്ഷേ​​പ​​ത്തി​​ൽനി​​ന്നുത​​ന്നെ സി​​ല​​ബ​​സ് സാ​​ങ്കേ​​തി​​ക​​ത​​ക​​ളെക്കു​റി​​ച്ചു​​ള്ള അ​​ദ്ദേ​​ഹ​​ത്തിന്റെ പ​​രി​​മി​​ത​​മാ​​യ അ​​റി​​വ് വ്യ​​ക്ത​​മാ​​ണ്. പു​​തി​​യ നാ​​ലു​​ വ​​ർ​​ഷ ബി​​രു​​ദ ക​​രി​​ക്കു​​ലം അ​​നു​​സ​​രി​​ച്ച് ഓ​​രോ കോ​​ഴ്സി​​ലും ടീ​​ച്ചേ​​ഴ്സ് സ്പെ​​സി​​ഫി​​ക് മൊ​​ഡ്യൂ​​ളു​​ക​​ൾ വേ​​ണം എ​​ന്നു​​ണ്ട്. സി​​ല​​ബ​​സ് ച​​ട്ട​​ക്കൂ​​ട് എ​​ന്ന വെ​​ള്ളംകേ​​റാ​​ക്ക​​ള്ളി​​യി​​ൽ ഒ​​തു​​ങ്ങിനി​​ൽ​​ക്കാ​​തെ അ​ധ്യാ​​പ​​ക​​ർ​​ക്ക് ത​​ങ്ങ​​ളു​​ടെ അ​​ക്കാ​​ദ​​മി​​ക നൈ​​പു​​ണ്യം ക്ലാ​​സു​​ക​​ളി​​ൽ പ്ര​​യോ​​ഗി​​ക്കാ​​ൻ സാ​​ധി​​ക്കുംവി​​ധം സി​​ല​​ബ​​സി​​നെ വ​​ഴ​​ക്ക​​മു​​ള്ള​​താ​​ക്കു​​ക എ​​ന്ന​​താ​​ണ് ഇ​​തിന്റെ പ്ര​​ധാ​​ന ഉ​​ദ്ദേ​​ശ്യം.

മ​​ഹാ​​ത്മാ ഗാ​​ന്ധി സ​​ർ​വ​​ക​​ലാ​​ശാ​​ല​​യു​​ടെ ച​​രി​​ത്ര സി​​ല​​ബ​​സ് പൂ​​ർ​​ണ​​ത​​യു​​ള്ള​​താ​​ണെ​​ന്നോ വി​​മ​​ർ​​ശ​​ന​​ങ്ങ​​ൾ​​ക്ക് അ​​തീ​​ത​​മാ​​ണെ​​ന്നോ അ​​ഭി​​പ്രാ​​യ​​മി​​ല്ല. ജൈ​​വി​​ക​​മാ​​യ വി​​മ​​ർ​​ശ​​ന​​ങ്ങ​​ളെ ഉ​​ൾ​​ക്കൊ​​ള്ളു​​ക​​യുംചെ​​യ്യു​​ന്നു. ഈ ​​സി​​ല​​ബ​​സി​​ന്റെ പ​​രി​​പ്രേ​​ക്ഷ്യ​​വും അ​​ക്കാ​​ദ​​മി​​ക നി​​ല​​പാ​​ടു​​ത​​റ​​യും അ​​ട​​ക്ക​​മു​​ള്ള കാ​​ര്യ​​ങ്ങ​​ൾ ക​​ഴി​​ഞ്ഞ ത​​വ​​ണ പ​​റ​​ഞ്ഞി​​രു​​ന്ന​​തി​​നാ​​ൽ വീ​​ണ്ടും ആവ​​ർ​​ത്തി​​ക്കു​​ന്നി​​ല്ല. അ​​ക്കാ​​ദ​​മി​​ക താ​ൽപ​​ര്യ​​മു​​ള്ള​​വ​​ർ​​ക്ക് ഒ​​ക്കെ​​യും പ​​ങ്കെ​​ടു​​ക്കാ​​ൻ ത​​ക്ക തു​​റ​​വി ഉ​​ള്ള​​താ​​യി​​രു​​ന്നു ഇ​​ത്ത​​വ​​ണ​​ത്തെ സി​​ല​​ബ​​സ് ശി​ൽപ​​ശാ​​ല. ത​​ന്റേ​​താ​​യ സം​​ഭാ​​വ​​ന​​യോ വി​​മ​​ർ​​ശ​​ന​​മോ സി​​ല​​ബ​​സ് നി​​ർ​​മാ​​ണ​​ത്തി​​ന്റെ​​യോ പ​​രി​​ശോ​​ധ​​ന​​യു​​ടെ​​യോ ഒ​​രു ഘ​​ട്ട​​ത്തി​​ലും ന​​ൽ​​കാ​​ൻ ത​​യാ​​റാ​​കാ​​ത്ത വ്യ​​ക്തി ഈ ​​സ​​മ​​യ​​ത്ത് ആ​​ക്ഷേ​​പ​​ങ്ങ​​ളു​​മാ​​യി വ​​രു​​ന്ന​​ത് അ​​ക്കാ​​ദ​​മി​​ക ഉ​​ത്ത​​ര​​വാ​​ദി​ത്ത​​മി​​ല്ലാ​​യ്മത​​ന്നെ​​യാ​​ണ്. അ​​ക്കാ​​ദ​​മി​​ക​​മാ​​യി സൃ​​ഷ്ടി​​പ​​ര​​മ​​ല്ലാ​​ത്ത​​തും എ​​ന്തെ​​ങ്കി​​ലും ഗു​​ണ​​പ​​ര​​ത പ്ര​​തീ​​ക്ഷി​​ക്കു​​ന്നി​​ല്ലാ​​ത്ത​​തു​​കൊ​​ണ്ടും ഇ​​വി​​ടംകൊ​​ണ്ട് ഈ ​​വി​​ഷ​​യ​​ത്തി​​ലു​​ള്ള പ്ര​​തി​​ക​​ര​​ണം അ​​വ​​സാ​​നി​​പ്പി​​ക്കു​​ക​​യാ​​ണ്.

ലി​​ജോ സെ​​ബാ​​സ്റ്റ്യ​​ൻ- (എം.ജി സ​​ർ​​വ​​ക​​ലാ​​ശാ​​ല​ ഹി​​സ്റ്റ​​റി- ബി​​രു​​ദ എ​​ക്സ്പെർട്ട് ക​​മ്മി​​റ്റി അം​​ഗമാണ്)

ഓർമയിലെ ഋ​​തു​​ഭേ​​ദ​​ങ്ങ​ളും എ​​യ്ഡ​​ഡ് മേ​​ഖ​​ലാ സം​​വ​​ര​​ണവും

ആഴ്​ചപ്പതിപ്പിൽ പ്രസിദ്ധീകരിക്കുന്ന ‘ഓ​​ർ​​മയി​​ലെ ഋ​​തു​​ഭേ​​ദ​​ങ്ങ​​ൾ’എ​​ന്ന അ​​ഡ്വ. കാ​​ളീ​​ശ്വ​​രം രാ​​ജി​​ന്റെ ആ​​ത്മ​​ക​​ഥ​​യി​​ൽ സം​​വ​​ര​​ണ​​വും സാ​​മൂഹിക​​നീ​​തി​​യും സം​​ബ​​ന്ധി​​ക്കു​​ന്ന കേ​​സു​​ക​​ളെ പ്ര​​തി​​പാ​​ദി​​ക്കു​​ന്ന കേ​​സു​​ക​​ളെ സൂ​​ചി​​പ്പി​​ക്കു​​ന്ന ഭാ​​ഗ​​ത്തി​​ന് ‘വേ​​റെ​​യും ചി​​ല തൊ​​ഴി​​ൽ അ​​നു​​ഭ​​വ​​ങ്ങ​ൾ’ എ​​ന്ന ത​​ല​​ക്കെ​​ട്ടാ​​ണു​​ള്ള​​ത് (ല​​ക്കം: 1384). ഉ​​ത്ത​​ര​​വു​​ക​​ൾ നി​​ല​​നി​​ന്നി​​ട്ടും ഗ​​വ​​ൺ​​മെ​​ന്റു​​ക​​ൾ ന​​ട​​പ്പാ​​ക്കാ​​ൻ വി​​സ​​മ്മ​​തി​​ക്കു​​ന്ന കേ​​സു​​ക​​ളെ​​യും അ​​തിന്റെ ബ​​ലാ​​ബ​​ല​​ങ്ങ​​ളെ​​യും ഈ ​​ഭാ​​ഗ​​ത്ത് പ്ര​​തി​​പാ​​ദി​​ക്കു​​ന്നു.



1996ൽ ​​ഭി​​ന്ന​​ശേ​​ഷി​​ക്കാ​​ർ​​ക്ക് സം​​വ​​ര​​ണം അ​​നു​​ശാ​​സി​​ക്കു​​ന്ന കേ​​ന്ദ്ര​​നി​​യ​​മം വ​​ന്നെ​​ങ്കി​​ലും 2016ൽ പു​​തി​​യ നി​​യ​​മം വ​​ന്ന​​പ്പോ​​ൾ ആ​​ദ്യ​​ത്തേ​​ത് പ്ര​​തി​​സ്ഥാ​​പ​​ന​​പ്പെ​​ട്ടു. പി​​ന്നീ​​ട് ഭി​​ന്ന​​ശേ​​ഷി​​ക്കാ​​രു​​ടെ സം​​വ​​ര​​ണം ന​​ട​​പ്പാ​​ക്കാ​​ൻ ഹൈ​​കോ​ട​​തി​​യി​​ൽ ഇ​​ട​​പെ​​ട്ട് അ​​ദ്ദേ​​ഹം കേ​​സ് വി​​ജ​​യി​​പ്പി​​ച്ച കാ​​ര്യം എ​​ഴു​​തു​​ന്നു​​ണ്ട്. സം​​ഘ​​ടി​​ത സ​​മു​​ദാ​​യ​​ങ്ങ​​ളു​​ടെ എ​​യ്ഡ​​ഡ് വി​​ദ്യാ​​ല​​യ​​ങ്ങ​​ൾ​​ക്കു നേ​​രെ വി​​വി​​ധ സ​​ർ​​ക്കാ​റു​​ക​​ൾ സാ​​മൂ​​ഹി​​ക നീ​​തി ന​​ട​​പ്പാ​​ക്കാ​​തെ ഉ​​ത്ത​​ര​​വു​​ക​​ൾ മ​​ര​​വി​​പ്പി​​ച്ചു നി​​ർ​​ത്തു​​ക​​യാ​​ണ് ചെ​​യ്തുപോ​​രു​​ന്ന​​ത്.

സ​​ർ​​ക്കാ​​റുക​​ൾ അ​​ന​​ങ്ങാ​​പ്പാ​​റ​​ന​​യം സ്വീ​​ക​​രി​​ച്ച​​പ്പോ​​ൾ ഒ​​രു അ​​ഭി​​ഭാ​​ഷ​​ക​​ൻ എ​​ന്നനി​​ല​​യി​​ൽ ഹൈ​​കോട​​തി​​യി​​ൽ ഇ​​ട​​പെ​​ട്ട് ഭി​​ന്ന​​ശേ​​ഷി​​ക്കാ​​ർ​​ക്കു​​ള്ള സം​​വ​​ര​​ണം ന​​ട​​ത്തി​​ച്ചെ​​ടു​​ക്കാ​​ൻ ക​​ഴി​​ഞ്ഞ​​തി​​ൽ അ​​ദ്ദേ​​ഹ​​ത്തി​​നു​​ള്ള ചാ​​രി​​താ​​ർഥ്യ​​വും എ​​ഴു​​ത്തി​​ലു​​ണ്ട്. ജ.​​ ഷെ​​ഫീ​​ക്കി​​ന്റെ ബെ​​ഞ്ചി​​ൽ അ​​ദ്ദേ​​ഹം അ​​വ​​ത​​രി​​പ്പി​​ച്ച എ​​യ്ഡ​​ഡ് മേ​​ഖ​​ലാ സം​​വ​​ര​​ണം സം​​ബ​​ന്ധി​​ക്കു​​ന്ന കേ​​സി​​നെക്കു​​റി​​ച്ച് അ​​ദ്ദേ​​ഹം സൂ​​ചി​​പ്പി​​ക്കു​​ന്നു: ‘‘സാ​​മു​​ദാ​​യി​​ക സം​​വ​​ര​​ണ​​ത്തി​​ന്റെ കാ​​ര്യം പ​​റ​​യു​​മ്പോ​​ൾ എ​​യ്ഡഡ് കോ​​ള​​ജു​​ക​​ളി​​ലെ സം​​വ​​ര​​ണ​​മി​​ല്ലാ​​യ്മ​​യു​​ടെ കാ​​ര്യം പ​​റ​​യാ​​തെ പോ​​കാ​​നാ​​വി​​ല്ല. എ​​ല്ലാ​​വ​​ർ​​ക്കും അ​​റി​​യാ​​വു​​ന്ന​​തു​​പോ​​ലെ, എ​​യ്ഡ​​ഡ് കോ​​ളജു​​ക​​ൾ സ്വ​​കാ​​ര്യ​​സ്ഥാ​​പ​​ന​​ങ്ങ​​ൾ ആ​​ണെ​​ങ്കി​​ലും ജീ​​വ​​ന​​ക്കാ​​ർ​​ക്ക് ശ​​മ്പ​​ളം ന​​ൽ​​കു​​ന്ന​​ത് സ​​ർ​​ക്കാ​​റാ​​ണ്.

പൊ​​തു ഖ​​ജ​​നാ​​വി​​ൽനി​​ന്നും വേ​​ത​​നം ന​​ൽ​​കു​​ന്ന ഈ ​​സ്ഥാ​​പ​​ന​​ങ്ങ​​ളി​​ലെ അ​​ധ്യാ​​പ​​ക ത​​സ്തി​​ക​​ക​​ളി​​ൽ എ​​സ്.സി/​​എ​​സ്.ടിക്കാ​​രു​​ടെ പ​​ങ്കാ​​ളി​​ത്തം തി​​ക​​ച്ചും നാ​​മ​​മാ​​ത്ര​​മാ​​ണ്. ഏ​​താ​​ണ്ട് ശൂ​​ന്യ​​ത​​യോ​​ട് അ​​ടു​​ത്തുനി​​ൽ​​ക്കു​​ന്ന പ്രാ​​തി​​നി​​ധ്യം, ഇ​​ക്കാ​​ര്യം സ​​ർ​​ക്കാ​​റി​​നെ ഇ​​രു​​ത്തി ചി​​ന്തി​​പ്പി​​ക്കേ​​ണ്ട​​താ​​ണ്. സം​​വ​​ര​​ണ ക്ര​​മം എ​​യ്ഡ​​ഡ് കോ​​ള​​ജു​​ക​​ളി​​ൽ ബാ​​ധ​​ക​​മാ​​ക്ക​​ണ​​മെ​​ന്ന് ആ​​വ​​ശ്യ​​പ്പെ​​ടു​​ന്ന ഒ​​രു കേ​​സി​​ൽ കേ​​ര​​ള ഹൈ​​കോ​​ട​​തി​​യു​​ടെ സിം​​ഗി​​ൾ ബെ​​ഞ്ച് അ​​നു​​കൂ​​ല​​മാ​​യി വി​​ധി ക​​ൽ​​പി​​ച്ചു എ​​ങ്കി​​ലും ഡി​​വി​​ഷ​​ൻ ബെ​​ഞ്ച് ആ ​​വി​​ധി റ​​ദ്ദാ​​ക്കി ഇ​​പ്പോ​​ൾ വി​​ഷ​​യം സു​​പ്രീംകോ​​ട​​തി​​യു​​ടെ പ​​രി​​ഗ​​ണ​​നയി​​ലാ​​ണ്.’’ അ​​ദ്ദേ​​ഹം സിം​​ഗി​​ൾ ബെ​​ഞ്ചി​​ന് മു​​ന്നി​​ൽ വി​​ജ​​യി​​ക്കു​​ക​​യും ഡി​​വി​​ഷ​​ൻ ബെ​​ഞ്ചി​​ന് മു​​ന്നി​​ൽ തോ​​ൽ​​ക്കു​​ക​​യുംചെ​​യ്ത ആ ​​സം​​വ​​ര​​ണ​​ക്കേ​​സ് ആ​​ത്മ​​ക​​ഥ​​യി​​ൽ അ​​വ​​ത​​രി​​പ്പി​​ക്കു​​മ്പോ​​ൾ, ഈ ​​കേ​​സ് കൊ​​ടു​​ക്കു​​ന്ന​​തി​​നു​​വേ​​ണ്ടി അ​​ദ്ദേ​​ഹ​​ത്തെ സ​​മീ​​പി​​ച്ച ആ​​ളു​​ക​​ളെ സൂ​​ചി​​പ്പി​​ക്കു​​ന്നി​​ല്ല. ഏ​​താ​​യാ​​ലും ഒ​​രു ജു​​ഡീ​​ഷ്യ​​റി ആ​​ക്ടി​​വി​​സം എ​​ന്ന നി​​ല​​യി​​ൽ അ​​ദ്ദേ​​ഹം സ്വ​​യം ന​​ട​​ത്തി​​യ കേ​​സ​​ല്ല അ​​ത്.

ദ​​ലി​​ത് സ്റ്റു​​ഡ​​ൻ​​സ് മൂ​​വ്മെ​​ന്റി​​​ന്റെ (DSM) മു​​ൻ​​കൈയി​​ൽ രൂ​​പവത്ക​​രി​​ച്ച, എ​​യ്​​ഡ​​ഡ് മേ​​ഖ​​ലാ സം​​വ​​ര​​ണ ​​പ്ര​​ക്ഷോ​​ഭ സ​​മി​​തി​​യാ​​ണ് ആ ​​കേ​​സു ന​​ട​​ത്താ​​ൻ അ​​ദ്ദേ​​ഹ​​ത്തെ സ​​മീ​​പി​​ച്ച​​ത്. മു​​ത്ത​​ങ്ങ സ​​മ​​ര​​ത്തി​​ന്റെ കേ​​സു​​ക​​ളു​​മാ​​യി എം. ​​ഗീ​​താ​​ന​​ന്ദ​​നൊ​​പ്പം പോ​​യി​​രു​​ന്ന ഘ​​ട്ട​​ത്തി​​ലാ​​ണ് അ​​ഡ്വ​​. കാ​​ളീ​​ശ്വ​​രം രാ​​ജി​​നെ പ​​രി​​ച​​യ​​പ്പെ​​ടു​​ന്ന​​ത്. ഗീ​​താ​​ന​​ന്ദ​​നോ​​ട് വ​​ലി​​യ അ​​ടു​​പ്പം അ​​ദ്ദേ​​ഹം സൂ​​ക്ഷി​​ക്കു​​ന്ന കാ​​ര്യം നേ​​രി​​ട്ട് അ​​റി​​യാം.

ഗീ​​താ​​ന​​ന്ദ​​​ന്റെ നി​​ർ​​ദേ​​ശപ്ര​​കാ​​ര​​മാ​​ണ് എ​​യ്ഡ​​ഡ് മേ​​ഖ​​ല റി​​സ​​ർ​​വേ​​ഷ​​ൻ കേ​​സ് ഞ​​ങ്ങ​​ൾ അ​​ഡ്വ​​. കാ​​ളീ​​ശ്വ​​രം രാ​​ജി​​നെ ഏ​​ൽപി​​ക്കു​​ന്ന​​ത്. എം.ബി.​​ മ​​നോ​​ജ്, അ​​നി​​ൽ അ​​മ​​ര, സു​​നി​​താ തോ​​പ്പി​​ൽ, ജ​​യ​​സൂ​​ര്യ​​ൻ, രേ​​ഖ രാ​​ജ്, ഒ.കെ. സ​​ന്തോ​​ഷ് തു​​ട​​ങ്ങി​​യ നി​​ര​​വ​​ധി പേ​​ര​​ട​​ങ്ങു​​ന്ന ഞ​​ങ്ങ​​ൾ കാ​​ല​​ത്ത് എ​​യ്ഡ​​ഡ് കോ​​ളജു​​ക​​ളി​​ൽ ഇ​​ന്റ​​ർ​​വ്യൂ​​ക​​ളി​​ൽ പ​​ങ്കെ​​ടു​​ത്തി​​രു​​ന്നു. അ​​ത്ത​​രം ഇ​​ന്റർ​​വ്യൂ​​ക​​ൾ ജോ​​ലി ത​​ന്നി​​ല്ല എ​​ന്ന് മാ​​ത്ര​​മ​​ല്ല, പ​​ച്ച​​യാ​​യ ജാ​​ത്യാ​​വ​​ഹേ​​ള​​ന​​ങ്ങ​​ളാ​​ണ് നേരിട്ടത്​. ഞ​​ങ്ങ​​ളു​​ടെ സ​​ർ​​ട്ടി​​ഫി​​ക്ക​​റ്റു​​ക​​ൾ നോ​​ക്കി​​യി​​ട്ട് അ​​തി​​നി​​വി​​ടെ സം​​വ​​ര​​ണം ഇ​​ല്ല​​ല്ലോ എ​​ന്നുപോ​​ലും പ​​റ​​ഞ്ഞ ഇ​​ന്റർ​​വ്യൂ​​ക​​ൾ ഓ​​ർ​​ക്കു​​ന്നു. ഈ ​​അ​​നു​​ഭ​​വ​​മാ​​ണ് കേ​​സ് കൊ​​ടു​​ക്കാ​​ൻ ഞ​​ങ്ങ​​ളെ പ്രേ​​രി​​പ്പി​​ച്ച​​ത്.

കേ​​സി​​നാ​​യി ആ​​ദ്യ​​ഘ​​ട്ടം കാ​​ളീ​​ശ്വ​​രം രാ​​ജി​​നെ സ​​മീ​​പി​​ച്ച​​പ്പോ​​ൾ ഈ ​​കേ​​സി​​ന് ‘മെ​​റി​​റ്റി​​ല്ല’ എ​​ന്നുപ​​റ​​ഞ്ഞ് അ​​ദ്ദേ​​ഹം ഞ​​ങ്ങ​​ളെ നി​​രു​​ത്സാ​​ഹ​​പ്പെ​​ടു​​ത്തി​​യി​​രു​​ന്നു. എ​​ന്നാ​​ൽ, കാ​​ല​​ങ്ങ​​ളാ​​യി കേ​​ര​​ള​​ത്തി​​ലെ കൊ​​ളീ​​ജി​​യ​​റ്റ് എ​​ജു​​ക്കേ​​ഷ​​ൻ പൂ​​ഴ്ത്തിവെച്ചി​​രു​​ന്ന 2005ലെ ​​യു​​.ജി​​.സി ഉ​​ത്ത​​ര​​വ് കൊ​​ണ്ടുചെ​​ന്ന​​പ്പോ​​ൾ അ​​ദ്ദേ​​ഹം ഉ​​ത്സാ​​ഹ​​ത്തോ​​ടെ സ​​ത്യ​​വാ​​ങ്മൂ​​ലം ത​​യാ​​റാ​​ക്കി​​യ രം​​ഗം ഓ​​ർ​​ക്കു​​ന്നു.

ന്യൂ​​ന​​പ​​ക്ഷ​​ങ്ങ​​ളു​​ടേത​​ല്ലാ​​ത്ത എ​​യ്ഡ​​ഡ് സ്ഥാ​​പ​​ന​​ങ്ങ​​ൾ അ​​ധ്യാ​​പ​​ക, അ​​ന​​ധ്യാ​​പ​​ക നി​​യ​​മ​​ന​​ങ്ങ​​ൾ ന​​ട​​ത്തു​​മ്പോ​​ൾ 15 ശതമാനം എ​​സ്.സി ​​സം​​വ​​ര​​ണ​​വും 8.5 ശ​​ത​​മാ​​നം എ​​സ്.ടി ​​സം​​വ​​ര​​ണ​​വും അ​​നു​​ശാ​​സി​​ക്കു​​ന്ന​​താ​​ണ് 2005ലെ ​​യു​​.ജി​​.സി ഉ​​ത്ത​​ര​​വ്. കേ​​സി​​ന്റെ ന​​ട​​ത്തി​​പ്പി​​നാ​​യി, വി​​വി​​ധ സ​​ർ​​വ​​ക​​ലാ​​ശാ​​ല​​ക​​ളി​​ലെ​​യും സ​​ർ​​ക്കാ​​ർ സ്ഥാ​​പ​​ന​​ങ്ങ​​ളി​​ലെ​​യും ദ​​ലിത് ഉ​​ദ്യോ​​ഗ​​സ്ഥ​​രെ സ​​മീ​​പി​​ച്ചാ​​ണ് കേ​​സ് ന​​ട​​ത്തി​​പ്പി​​നു​​ള്ള പ​​ണം ഞ​​ങ്ങ​​ൾ ക​​ണ്ടെ​​ത്തി​​യ​​ത്. അ​​നി​​ൽ അ​​മ​​ര, എം.​​ബി. മ​​നോ​​ജ്, ഒ.​​പി. ര​​വീ​​ന്ദ്ര​​ൻ, അ​​ഡ്വ.​​ കെ.കെ. ​​പ്രീ​​ത, ഡോ. ​​ഡി. രാ​​ജീ​​വ്, അ​​ക്വി​​ലീ​​സ് തു​​ട​​ങ്ങി​​യ നി​​ര​​വ​​ധി പേ​​രു​​ടെ ശ്ര​​മ​​ങ്ങ​​ൾ ഈ ​​കേ​​സി​​ന്റെ ച​​രി​​ത്ര​​ത്തി​​ൽ പ്ര​​ധാ​​ന​​മാ​​ണ്.

ഒ.​പി. ര​​വീ​​ന്ദ്ര​​ന്റെ ‘എ​​യ്ഡ​​ഡ് മേ​​ഖ​​ല​​യി​​ലെ സ്വ​​കാ​​ര്യ കോ​​ള​​നി​​ക​​ൾ’ എ​​ന്ന പു​​സ്ത​​ക​​വും ഈ ​​കേ​​സി​​ന്റെ ച​​രി​​ത്ര​​മാ​​ണ്. എ​​യ്ഡ​​ഡ് കോ​​ള​​ജു​​ക​​ളി​​ൽ സം​​വ​​ര​​ണം ന​​ട​​പ്പാ​​ക്ക​​ണം എ​​ന്ന ജ. ​​ഷെ​​ഫീ​​ക്കി​​​ന്റെ സി​​ംഗിൾബെ​​ഞ്ച് വി​​ധി വ​​ന്ന​​ത് പി​​റ്റേ ദി​​വ​​സ​​ത്തെ പ​​ത്ര​​ങ്ങ​​ളി​​ലെ​​ല്ലാം മു​​ൻപേ​​ജി​​ലെ പ്ര​​ധാ​​ന വാ​​ർ​​ത്ത​​യാ​​യി​​രു​​ന്നു. ആ ​​ഘ​​ട്ട​​ത്തി​​ൽ ആ ​​വി​​ധി സ​​മ്പാ​​ദി​​ച്ച​​തി​​ന് സ്വ​​ന്തം പേ​​ര് ചേ​​ർ​​ത്ത് നി​​ര​​വ​​ധി ‘എ​​ട്ടു​​കാ​​ലി മ​​മ്മൂ​​ഞ്ഞുമാ​​ർ’ നി​​ര​​ത്തി​​ലി​​റ​​ങ്ങി​​യി​​രു​​ന്നു. ഞ​​ങ്ങ​​ളെ​​പ്പോ​​ലു​​ള്ള​​വ​​ർ അ​​വി​​ടെ​​യും തമ​​സ്ക​​രി​​ക്ക​​പ്പെ​​ട്ടി​​രു​​ന്നു. ആ ​​കേ​​സ് ഡി​​വി​​ഷ​​ൻ ബെ​​ഞ്ചി​​ൽ പ​​രാ​​ജ​​യ​​പ്പെ​​ട്ട​​പ്പോ​​ൾ അ​​ത്ത​​രം എ​​ട്ടു​​കാ​​ലി മ​​മ്മൂ​​ഞ്ഞുമാ​രെ കാ​​ണാ​​താ​​യി. ഇ​​പ്പോ​​ൾ ആ ​​കേ​​സ് സു​​പ്രീം​​കോ​​ട​​തി​​യി​​ൽ ന​​ട​​ക്കു​​ന്നു. അ​​തി​​ൽ ഒ​​ന്നാ​​മ​​താ​​യി ഒ​​പ്പി​​ട്ടി​​രി​​ക്കു​​ന്ന​​ത് സു​​നി​​ത കു​​മാ​​രി ടി.​​കെയാ​​ണ്.

ആ ​​കേ​​സി​​ന്റെ വി​​ധി അ​​നു​​കൂ​​ല​​മാ​​യാ​​ലും പ്ര​​തി​​കൂ​​ല​​മാ​​യാ​​ലും അ​​ന്ന് നീ​​തി​​ക്കു​​വേ​​ണ്ടി കേ​​സു​​ കൊ​​ടു​​ത്ത​​വ​​ർ എ​​ല്ലാ​​വ​​രും ജോ​​ലി​​യി​​ൽ ക​​യ​​റേ​​ണ്ട പ്രാ​​യ​​പ​​രി​​ധി ക​​ഴി​​ഞ്ഞി​​ട്ട് ഇ​​പ്പോ​​ൾ എ​​ത്ര​​യോ കാ​​ല​​ങ്ങ​​ളാ​​യി​​രു​​ന്നു.​​ സ​​ർ​​ക്കാ​​ർ സ​​ർ​​വി​​സി​​ൽ ക​​യ​​റി​​യ ചി​​ല​​രെ​​ങ്കി​​ലും റി​​ട്ട​​യ​​ർ​​മെ​​ന്റിനോ​​ട് അ​​ടു​​ക്കു​​ന്നു. മ​​ഴ​​ക്കാ​​ല​​ത്തെ ത​​ണു​​പ്പി​​ന് ആ​​വ​​ശ്യ​​പ്പെ​​ട്ട പു​​ത​​പ്പ് വൈ​​കി​​ച്ച് പൊ​​രി​​വേ​​ന​​ലി​​ൽ കി​​ട്ടി​​യി​​ട്ടെ​​ന്ത് കാ​​ര്യം? വൈ​​കി​​യെ​​ത്തു​​ന്ന നീ​​തിപോ​​ലും അ​​നീ​​തി ത​​ന്നെ​​യാ​​ണ്.

എ​​യ്ഡ​​ഡ് മേ​​ഖ​​ല​​യി​​ൽ അ​​ഡ്വ. കാ​​ളീ​​ശ്വ​​രം രാ​​ജ് ന​​ട​​ത്തി​​യ ഭി​​ന്ന​​ശേ​​ഷി സം​​വ​​ര​​ണ പോരാട്ടം വി​​ജ​​യി​​ക്കു​​ക​​യും ദ​​ലി​​ത​​രു​​ടെ സം​​വ​​ര​​ണം പ​​രാ​​ജ​​യ​​പ്പെ​​ടു​​ക​​യുംചെ​​യ്തു. ഭി​​ന്ന​​ശേ​​ഷി സം​​വ​​ര​​ണം ന​​ട​​പ്പാ​​ക്കാ​​ൻ കേ​​ര​​ള​​ത്തി​​ലെ മാ​​നേ​​ജ്മെ​​ന്റു​​ക​​ൾ സ​​മ്മ​​തി​​ച്ച​​ത്, സ്വ​​ജാ​​തി​​യി​​ൽനി​​ന്ന് ഭി​​ന്ന​​ശേ​​ഷി​​ക്കാ​​രെ ക​​ണ്ടെ​​ത്താ​​ൻ ക​​ഴി​​യു​​മെ​​ന്ന​​തു​​കൊ​​ണ്ട്. ജാ​​തി​​ക്കോ​​ള​​നി സ്റ്റാ​​ഫ്റൂം എ​​ന്ന അ​​വ​​രു​​ടെ ‘എ​​യ്ഡ​​ഡ് ജാ​​തി ബ്രാ​​ൻ​​ഡ്’ നി​​ല​​നി​​ർ​​ത്തു​​ന്ന​​തി​​ൽ ഭി​​ന്ന​​ശേ​​ഷി സം​​വ​​ര​​ണം പ്ര​​ശ്ന​​ങ്ങ​​ൾ ഉ​​ണ്ടാ​​ക്കു​​ന്നി​​ല്ല.

കേ​​സി​​നെ കു​​റി​​ച്ച് കു​​റെ​​ക്കൂ​​ടി അ​​ഡ്വ. കാ​​ളീ​​ശ്വ​​രം രാ​​ജ് എ​​ഴു​​ത​​ണ​​മെ​​ന്ന് അ​​ഭ്യ​​ർ​​ഥി​​ക്കു​​ന്നു. ആ​​ദ്യ​​ഘ​​ട്ടം വി​​ജ​​യി​​ച്ച സാ​​മൂ​​ഹി​​ക നീ​​തി ര​​ണ്ടാം​​ഘ​​ട്ട​​ത്തി​​ൽ അ​​ട്ടി​​മ​​റി​​ക്ക​​പ്പെ​​ട്ട​​തി​​നെകുറിച്ച് കൂ​​ടി സ​​മൂ​​ഹം അ​​റി​​യേ​​ണ്ട​​തു​​ണ്ട്. ഞ​​ങ്ങ​​ളു​​ടെ​​യെ​​ല്ലാം രാ​​ഷ്ട്രീ​​യജീ​​വി​​ത​​ത്തി​​ൽ സു​​പ്ര​​ധാ​​ന​​മാ​​യ എ​​യ്ഡ​​ഡ് മേ​​ഖ​​ല റി​​സ​​ർ​​വേ​​ഷ​​ൻ കേ​​സ് ‘ആ​​ത്മ​​ക​​ഥ​​’യി​​ൽ പ​​രാ​​മ​​ർ​​ശി​​ച്ച​​തി​​ന് അ​​ദ്ദേ​​ഹ​​ത്തോ​​ട് ക​​ട​​പ്പാ​​ട് സൂ​​ചി​​പ്പി​​​​ക്കുക​​യുംചെ​​യ്യു​​ന്നു.

ഡോ. എ.കെ. വാസു