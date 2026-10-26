എഴുത്തുകുത്ത്
കെ. ദാമോദരനെ വായിക്കണം, ആഴത്തിൽതന്നെ
രാഷ്ട്രീയത്തിൽ നടന്നുപോന്നിട്ടുള്ള വഴികളെ പുനഃപരിശോധനക്ക് വിധേയമാക്കുകയും തിരുത്തലുകൾക്ക് തയാറാവുകയും ചെയ്ത് സ്വതന്ത്രമായ വീക്ഷണത്തിൽ മുന്നോട്ടുകുതിക്കാൻ ശ്രമിച്ച കേരളത്തിലെ ഒന്നാമത്തെ കമ്യൂണിസ്റ്റുകാരൻ എന്ന വിശേഷണമുള്ള വ്യക്തിയാണ് കെ. ദാമോദരൻ. ആഴ്ചപ്പതിപ്പി ൽ (ലക്കം 1492) വന്ന ഡോ. ശ്രീകല മുല്ലശ്ശേരിയുടെ ലേഖനം വായിക്കേണ്ടതാണെങ്കിലും അദ്ദേഹത്തെ കുറിച്ച് അൽപംകൂടി വിശദീകരിക്കാമായിരുന്നു. കാരണം, പല കമ്യൂണിസ്റ്റുകാർക്കും കെ. ദാമോദരനെ അത്ര പരിചയമില്ല.
ഇന്ത്യൻ കമ്യൂണിസ്റ്റ് പ്രസ്ഥാനത്തിന്റെ തിരുവിതാംകൂർ ശാഖ എന്ന നിലയിൽ അഖിലേന്ത്യാ സംഘടനയുമായി ബന്ധമില്ലാതെതന്നെ പൊന്നറ ശ്രീധരൻ, കുരിക്കൾ തുടങ്ങിയവർ 1931 മാർച്ചിൽ കമ്യൂണിസ്റ്റ് ലീഗിന് രൂപംനൽകി. ഏഴു പേരായിരുന്നു അംഗങ്ങൾ. പൊന്നറ ശ്രീധരൻ, എൻ.സി. ശേഖർ, എൻ.പി. കുരിക്കൾ, തിരുവട്ടാർ താണുപിള്ള, ശിവശങ്കര പിള്ള, ആർ.പി. അയ്യർ, തൈക്കാട് ഭാസ്കരൻ എന്നിവരായിരുന്നു അവർ. കുരിക്കളായിരുന്നു സെക്രട്ടറി. കമ്യൂണിസ്റ്റ് ലീഗ് എന്നത് ഒരു രഹസ്യ പേരായിരുന്നു. അതുകൊണ്ടായിരിക്കാം ഇന്ത്യൻ കമ്യൂണിസ്റ്റ് പാർട്ടിയിൽ അംഗത്വം ലഭിച്ച ഒന്നാമത്തെ മലയാളിയായി കെ. ദാമോദരൻ മാറിയത്.
കമ്യൂണിസ്റ്റ് ആശയങ്ങളെ വിട്ടുകളയാതെയായിരുന്നു കെ. ദാമോദരന്റെ എല്ലാ അന്വേഷണങ്ങളും പഠനങ്ങളും. ഇന്ത്യൻ കമ്യൂണിസ്റ്റ് പാർട്ടിയുടെ സ്ഥാപക നേതാക്കളിൽ പ്രമുഖനായ എം.എൻ. റോയ് കമ്യൂണിസത്തെ ഒരുപാടു കാലമൊന്നും ചുമന്നുനടന്ന ആളായിരുന്നില്ല. കമ്യൂണിസത്തെ വിവിധ കോണുകളിലൂടെ കാണുന്നവരുണ്ട്. ദാമോദരന് കമ്യൂണിസത്തെപ്പറ്റി ശരിയായ വീക്ഷണമായിരുന്നു.
പ്രായോഗിക രാഷ്ട്രീയത്തിൽ പലതിനേയും മറികടക്കാനും ന്യായീകരിക്കാനും പ്രസംഗിക്കാനും ദാമോദരൻ പ്രമുഖനായിരുന്നു. കമ്യൂണിസ്റ്റ് രാഷ്ട്രമായിരുന്ന ഹംഗറിയെ മറ്റൊരു കമ്യൂണിസ്റ്റ് രാഷ്ട്രമായ സോവിയറ്റ് യൂനിയൻ ആക്രമിക്കുന്നു. ഇതിനെ ന്യായീകരിക്കാനും സ്വയം ബോധ്യപ്പെടാനും ജനത്തെ ബോധ്യപ്പെടുത്താനും താൽപര്യമില്ലാതെ മനംനൊന്ത സി. അച്യുതമേനോൻ കേന്ദ്ര കമ്മിറ്റിക്ക് പാർട്ടിയിൽനിന്നുള്ള തന്റെ രാജിക്കത്തയച്ച് അദ്ദേഹം കൊടുങ്ങല്ലൂരിലുള്ള ഭാര്യ വീട്ടിലേക്ക് പോയി.
മേനോന്റെ രാജി അറിഞ്ഞ് ദാമോദരൻ കൊടുങ്ങല്ലൂരിലെത്തി ഒരു ദിവസം മുഴുവൻ പ്രശ്നങ്ങൾ ചർച്ചചെയ്തു. അതിന്റെ അടുത്ത നാൾ മേനോൻ പാർട്ടിയിൽനിന്നുള്ള രാജി പിൻവലിച്ചു. ദാമോദരനാകട്ടെ ഹംഗറിയിലെ സോവിയറ്റ് ഇടപെടലിനെ ന്യായീകരിച്ച് ലഘുലേഖ എഴുതി.
എന്നാൽ, കേരളത്തിൽ കാലാവധി പൂർത്തിയാക്കിയ ആദ്യത്തെ മുഖ്യമന്ത്രിയാണ് സി. അച്യുതമേനോൻ. 1969 നവംബർ ഒന്നുമുതൽ 1970 ആഗസ്റ്റ് ഒന്നുവരെയും 1970 ഒക്ടോബർ നാലു മുതൽ 1977 മാർച്ച് 25 വരെയും കേരള മുഖ്യമന്ത്രിയായിരുന്നു അദ്ദേഹം. വ്യക്തിയല്ല പ്രസ്ഥാനമാണ് പ്രധാനമെന്ന് എന്തെളുപ്പത്തിലാണ് പറഞ്ഞുകേൾക്കാറ്; അത് ശരിയാണെങ്കിൽ പ്രസ്ഥാനം കരിങ്കല്ലും ഇരുമ്പും മരവുമല്ല; എല്ലാ മാനുഷിക വികാരങ്ങളുമുള്ള പച്ചയായ മനുഷ്യർ ചേർന്നതാണ്. ഇന്ത്യൻ ജനതയുടെ ജീവിതത്തിൽ ഏറ്റവും ആഴത്തിൽ സ്വാധീനിച്ച ഘടകമാണ് ജാതി. ആശയപരമായി ജാതിയെ എതിർക്കുന്നവർപോലും കെട്ടുറപ്പോടെ മനസ്സിൽ ജാതിയെ സൂക്ഷിക്കുന്നവരാണ്.
വർഗസമരത്തിന്റെ വികാസത്തിലൂടെ ജാതിയും മതവും കൊഴിഞ്ഞുപോകുമെന്ന കമ്യൂണിസ്റ്റ് സെദ്ധാന്തികരുടെ സമീപനം പൊള്ളത്തരമാണെന്ന് ചരിത്രം തെളിയിച്ചു. ദാമോദരനെ പോലെയുള്ളവർ സ്വപ്നം കണ്ട ഒരു കമ്യൂണിസ്റ്റ് ഭരണമായിരുന്നില്ല നിലവിൽ വന്നത്.
കെ. ദാമോദരന്റെ ചരിത്രത്തോടുള്ള സമീപനം സാധാരണ കമ്യൂണിസ്റ്റുകളിൽനിന്നും അൽപം വ്യത്യസ്തമായിരുന്നു. അദ്ദേഹത്തിന്റേതായി മാത്രം കുറെ നിയമാവലി അദ്ദേഹം തീർത്തിരുന്നു.
മാർക്സിസമാണ് ലോകത്തെ എല്ലാറ്റിനും പരിഹാരമായി അദ്ദേഹം കണ്ടത്. ഡയലക്ടിക്കൽ മെറ്റീരിയലിസം (Dialectical Materialism) എന്നതിന്റെ തർജമയാണ് വൈരുധ്യാത്മക ഭൗതികവാദം. സാധാരണക്കാർക്ക് മാത്രമല്ല, അൽപസ്വൽപം വിവരമുള്ളവർക്കുപോലും വൈരുധ്യാത്മക ഭൗതികവാദം എന്താണെന്നത് പിടികിട്ടാത്ത പ്രയോഗമാണ്.
പാർട്ടിക്കാർ വൈരുധ്യാത്മക ഭൗതികവാദത്തെപ്പറ്റി ഇപ്പോൾ മിണ്ടാറില്ല. കെ. ദാമോദരനെ പോലെയുള്ള വ്യക്തിയെ പഠിക്കുകയും വായിക്കപ്പെടുകയും ചെയ്യേണ്ടത് രാഷ്ട്രീയത്തിൽ താൽപര്യമുള്ളവർക്ക് ഏറെ ഗുണകരമാണ്. അദ്ദേഹത്തിന്റെ ‘കേരള ചരിത്രം’, ‘ജൈവചരിത്രം’, ‘മനുഷ്യൻ’, ‘ഭാരതീയ ചിന്ത’ ഇവയെല്ലാം ഇന്നും വായിക്കപ്പെടുന്നതാണ്.
ദാമോദരന്റെ ചിന്തയും പഠനവും സമൂഹത്തിന് ഇന്നും വിലപ്പെട്ടതാണ്. എങ്കിലും കെ. ദാമോദരന്റെ കൃതികളിൽ ഈടുറ്റ വിജ്ഞാനദായകമായ ഗംഭീര ലേഖനങ്ങൾ ഉൾപ്പെട്ടതാണ് ‘ഭാരതീയ ചിന്ത’ മറ്റെല്ലാ കൃതികളിലെന്ന പോലെ ‘ഭാരതീയ ചിന്ത’യിലും കെ. ദാമോദരനിലെ കമ്യൂണിസ്റ്റുകാരനെ കാണാം.
ടി.പി. ആന്റണി, തൃക്കാക്കര കൊച്ചി
അക്കാദമി കോൺഗ്രസിനെ ശൂന്യതയിലേക്ക് നയിക്കും
എഴുത്തുകാരനായ കൽപറ്റ നാരായണനോട് ഏറെ ആദരവുള്ള ഒരു വായനക്കാരനാണ് ഈ എഴുതുന്നത്. ‘‘ഞാൻ വലതുപക്ഷമല്ല’’ എന്നും “അക്കാദമി സർക്കാറിന്റെ പി.ആർ പണി ചെയ്യില്ല’’ എന്നുമുള്ള തലക്കെട്ടുകൾ കണ്ടപ്പോൾ വളരെ ആകർഷകമായി തോന്നി. പക്ഷേ, സംഭാഷണത്തിന്റെ ഒരു ഘട്ടത്തിൽ അദ്ദേഹം പറയുന്നത്; “ഈ സർക്കാറിന്റെ കാലത്താണ് ഏറ്റവും സർഗാത്മകമായി അക്കാദമി പ്രവർത്തിച്ചതെന്ന് നാളെ രേഖപ്പെടുത്തും’’ എന്നാണ്! ഇതുതന്നെ സർക്കാറിനുവേണ്ടിയുള്ള പി.ആർ വർക്കിന്റെ തുടക്കമല്ലേ? അതിനു പകരം ‘‘കൽപറ്റ നാരായണന്റെ കാലത്താണ്’’ എന്ന് രേഖപ്പെടുത്തിയിരുന്നെങ്കിൽ അദ്ദേഹത്തിന് മൾട്ടിപ്പിൾ ക്ലാപ്പ് കൊടുക്കാമായിരുന്നു.
‘അരാജകവാദം’ എന്ന വാക്കിലെ ‘അധികാര നിരാസം’ എന്ന ആശയത്തെ മാർക്സാണ് തിരിച്ചറിഞ്ഞത്. പക്ഷേ, അധികാരം കൊഴിഞ്ഞുവീഴുന്ന കാലത്തേക്കുള്ള ദുർഘടം പിടിച്ച യാത്രയെക്കുറിച്ച് കൽപറ്റ സംസാരിക്കുന്നില്ല എന്നത് വേദനയുളവാക്കുന്നതാണ്.
നാലു മാസത്തെ വി.ഡി. സതീശൻ സർക്കാറിന് മാർക്കിടുമ്പോഴും, യു.ഡി.എഫ് സ്ഥാനാർഥിക്കുവേണ്ടി പ്രവർത്തിച്ചു എന്നു പറയുമ്പോഴും, താൻ ആനുകാലികൻതന്നെയായ ഒരു ശരാശരി കോൺഗ്രസുകാരൻ മാത്രമാണ് എന്ന് സ്വയം വെളിപ്പെടുത്തുകയാണ്. താൻ ‘വലതുപക്ഷമല്ല’ എന്നു പറയുമ്പോൾ, വി.ഡി. സതീശൻ കൽപറ്റയെ ഒരു രാഷ്ട്രീയ ദൗത്യം ഏൽപിച്ചിട്ടുണ്ട് എന്നുവേണം കരുതാൻ. അത്, മറ്റൊന്നുമല്ല, കേരളത്തിലെ ഇടതുപക്ഷത്തിന്റെ ‘കുത്തക’, അതിന്റെ യഥാർഥ പിൻഗാമികൾ കോൺഗ്രസാണെന്ന് സ്ഥാപിച്ചെടുക്കുക! ചെറുപ്പക്കാരുടെ ഇടയിൽ കോൺഗ്രസിന് നേട്ടമുണ്ടാക്കുക; ഈ രാഷ്ട്രീയ ദൗത്യങ്ങൾ അദ്ദേഹം ഏറ്റെടുത്തുവെന്നാണ് ആഴ്ചപ്പതിപ്പിൽ വന്ന സംഭാഷണത്തിന്റെ (ലക്കം 1494) ആകത്തുക.
ഇത് വിജയിക്കുമോ എന്ന് ചരിത്രത്തിനു മാത്രമേ തെളിയിക്കാനാകൂ. പ്രത്യേകിച്ച് 1990ലെ അഖിലേന്ത്യാ കോൺഗ്രസിന്റെ സാമ്പത്തിക-രാഷ്ട്രീയ നയംമാറ്റം കേവലം 30 വർഷംകൊണ്ട് ഇന്ത്യയെ ഫാഷിസ്റ്റ് മേൽക്കോയ്മക്ക് കീഴിലാക്കിയ സവിശേഷ സാഹചര്യത്തിൽ! കോൺഗ്രസ് എന്നാൽ കേരളവും കർണാടകവുമൊക്കെയായി അവശേഷിച്ച ചരിത്ര പശ്ചാത്തലത്തിൽ. നന്ദി.
എ.എസ്. ഹരിദാസ്, അങ്കമാലി
നല്ല കാമ്പുള്ള കഥ
നന്ദിനി മേനോൻ എഴുതിയ ‘നല്ല കളറ്ള്ള ഫോട്ടോ’ എന്ന കഥ
(ലക്കം 1493) കാലിക പ്രസക്തിയുള്ളതാണ്. നാലു പേജുകളിലായി ചുരുക്കിയിരിക്കുന്ന കഥയിൽ കനം തൂങ്ങുന്ന കരിമേഘംപോലെ ദുഃഖം തളംകെട്ടി കിടക്കുന്നു. കഥയിലെ പവിത്രന്റെ ഭാഷയിൽ ‘അടിസ്ഥാന വർഗത്തിൽ’പെട്ട ഒരു കുടുംബത്തിന്റെ സ്നേഹസ്വപ്നങ്ങളുടെ ആകത്തുകയായ ഒരു കൊച്ചു പെൺകുട്ടി. പഠിക്കാൻ മിടുക്കിയായിരുന്ന ആ കുട്ടിയെ കെണിയിൽ വീഴ്ത്തി ഒടുവിൽ മരണമുഖത്തേക്ക് വലിച്ചെറിയുന്ന ഒരു ചെറുപ്പക്കാരൻ. അവനു വധശിക്ഷ വിധിക്കുന്ന പെൺകുട്ടിയുടെ അച്ഛൻ. ഇതാണ് കഥാതന്തു. അച്ഛനും അമ്മയും പെൺകുട്ടിയുമടങ്ങുന്ന പാവപ്പെട്ട കുടുംബത്തിലെ വ്യക്തിബന്ധങ്ങൾ, കരുതലുകൾ, മകളുടെ അകാലത്തിലെ വിടപറയൽ ആ കൊച്ചു കുടുംബത്തിലുണ്ടാക്കുന്ന ആഘാതം... എല്ലാം നല്ല മികവോടെ ഇതിൽ അവതരിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നു.
മുഷിഞ്ഞ തുണികൾ തൂങ്ങുന്ന ഇടുക്കുമുറിയിൽ നാറുന്ന തുണിക്കഷണംപോലെ കിടന്ന അമ്മയിൽ ഉപരിയായി ആ അവസരത്തിലെ ഒരമ്മയെ എങ്ങനെ അവതരിപ്പിക്കും. മരണമടഞ്ഞ പെൺകുട്ടിയുടെ മേശ തപ്പുന്ന പൊലീസുകാരന്റെ വിരലിൽ മുടിപ്പിന്നുകൊണ്ട് ഒരു കുത്തുകൊടുക്കാനും എഴുത്തുകാരി മറന്നില്ല.
ചുവപ്പ് ഷർട്ടിൽ കറുത്ത ചിലന്തിവലയുള്ള ചെറുപ്പക്കാരന്റെ വലയിൽ പെൺകുട്ടിയുടെ ജീവിതം അസ്തമിക്കുന്നു. ആ പെൺകുട്ടിയുടെ ഒരു നല്ല ചിത്രം അവളുടെ വീട്ടിൽ ഇല്ല. എന്നാൽ, അവളുടെ ഏറ്റവും നല്ല ചിത്രങ്ങൾ അവളെ ചതിച്ച ചിലന്തിയുടെ കയ്യിൽ മാത്രമാണുള്ളത്, നല്ല കളറ്ള്ള ഫോട്ടോകൾ. നമ്മുടെ സമൂഹത്തിൽ ഈ കറുത്ത ചിലന്തിവലകൾ വല്ലാതെ പെരുകിയിരിക്കുന്നു, അതിൽ വീഴുന്ന ഇരകളും. അത്തരത്തിൽ ഒരു മുന്നറിയിപ്പു കൂടിയാകുന്നു ഈ കഥ.
ബദറുദീൻ എം കുന്നിക്കോട്
ഉത്തരവാദിത്തം ഉറപ്പാക്കുന്ന മാധ്യമപ്രവർത്തനം
കേന്ദ്ര തെരഞ്ഞെടുപ്പ് കമീഷനെതിരെ ‘ഇന്ത്യൻ എക്സ്പ്രസ്’ റിപ്പോർട്ടർ ഋതിക ചോപ്ര തയാറാക്കിയ അന്വേഷണാത്മക റിപ്പോർട്ടിനെക്കുറിച്ച് മീഡിയാസ്കാനിൽ (ലക്കം 1493) യാസീൻ അശ്റഫ് എഴുതിയ ‘നേരുകൊണ്ട് അധികാരത്തെ പൂട്ടിയ വാർത്തയെഴുത്ത്’ വായിച്ചു. ഋതിക ചോപ്രയുടെ ഈ വാർത്തയെഴുത്തിനെ തീർച്ചയായും ഉത്തരവാദിത്തം ഉറപ്പാക്കുന്ന മാധ്യമപ്രവർത്തനം (Accountability Journalism) എന്നു വിശേഷിപ്പിക്കാവുന്നതാണ്. പൊതുതാൽപര്യം മുൻനിർത്തി രേഖകളുടെ പരിശോധന, വസ്തുതകളുടെ സ്വതന്ത്രമായ വിലയിരുത്തൽ, കർശനമായ ചോദ്യംചെയ്യൽ എന്നിവയിലൂടെ ഉന്നതസ്ഥാനങ്ങളിലിരിക്കുന്നവരുടെ തേർവാഴ്ചകളെക്കുറിച്ച് വായനക്കാർക്കു മുന്നിൽ തുറന്നുകാട്ടിയത് ഏറെ ശ്ലാഘനീയംതന്നെ.
ദുഷ്ടാധികാരശക്തികളെ വാഴ്ത്തിപ്പാടുന്ന സുഖിപ്പിക്കൽ മാധ്യമപ്രവർത്തനത്തിന്റെ ആദർശ ഭ്രഷ്ടത നടമാടുന്ന ഈ കെട്ടകാലത്തിന് ഇതൊരു നല്ല തിരുത്താണ്. മാധ്യമപ്രവർത്തനത്തിന്റെ എല്ലാ സാധ്യതകളും സമർഥമായി പ്രയോജനപ്പെടുത്തിയ ഈ വാർത്തയെഴുത്ത് മാധ്യമപ്രവർത്തനത്തിന്റെ പൗരധർമംതന്നെ. മൂല്യബോധത്തിന്റെ, ധാർമിക പ്രതിബദ്ധതയുടെ അത്യുന്നത ശിഖരങ്ങളിൽനിന്നു മാധ്യമലോകം ഒരിക്കലും താഴ്ന്നുപോകരുതെന്ന ഉദ്ബോധനം ഇക്കാലത്ത് കൂടുതൽ കൂടുതൽ മുഴങ്ങിക്കേൾക്കേണ്ടതുമുണ്ട്.
ടി.ഐ. ലാലു, പഴമുക്ക് തൃശൂർ