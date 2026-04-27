    എഴുത്തുകുത്ത്

    Posted On date_range 27 April 2026 7:00 AM IST
    മ​നു​ഷ്യ​രെ ഒ​ട്ടാ​കെ ബ​ന്ധി​പ്പി​ക്കു​ന്ന ‘ചെ​യ്ത്താ​ൻ​പാ​ലം’

    മ​ല​യാ​ള സാ​ഹി​ത്യ​ത്തി​ൽ പ​ല കൃ​തി​ക​ളി​ലും പാ​ലം പ്ര​മേ​യ​മാ​യി വ​ന്നി​ട്ടു​ണ്ടെ​ങ്കി​ലും വ​യ​നാ​ട്ടി​ലെ ചെ​യ്ത്താ​ൻ പാ​ല​ത്തെ​ക്കു​റി​ച്ചൊ​രു ക​ഥ ആ​ദ്യ​മാ​യാ​ണ് വാ​യി​ക്കു​ന്ന​ത് (ല​ക്കം 1468). ചെ​യ്ത്താ​ൻ പാ​ലം എ​ന്ന യ​ഥാ​ർ​ഥ സ്ഥ​ല​ത്തെ പ്ര​മേ​യ​മാ​ക്കി എ​ഴു​തി​യ ക​ഥ​യാ​യ​തു​കൊ​ണ്ടുത​ന്നെ അ​തി​ന് പു​തു​മ ഏ​റെ​യാ​ണ്.

    ചെ​യ്ത്താ​ൻപാ​ല​ത്തോ​ട് ചേ​ർ​ന്നു​ള്ള ജീ​വി​തം, സം​സ്കാ​രം എ​ന്നി​വ ക​ഥ​യി​ൽ തു​ടി​ച്ചുനി​ൽ​ക്കു​ന്നു. എ​ഴു​ത്ത് സ്വാ​ത​ന്ത്ര്യം ഇ​ല്ലാ​താ​ക്ക​പ്പെ​ടു​മോ എ​ന്ന് ഭ​യ​പ്പെ​ടു​ന്ന കാ​ല​ത്താ​ണ് ന​മ്മ​ൾ ജീ​വി​ക്കു​ന്ന​ത്. ഭ​ര​ണ​ഘ​ട​ന അ​നു​വ​ദി​ച്ച സ്വാ​ത​ന്ത്ര്യ​മാ​ണ് എ​ഴു​ത്ത് എ​ന്ന് ക​ഥ ഒ​രി​ക്ക​ൽകൂ​ടി ഉ​റ​പ്പി​ക്കു​ന്നു. വ​യ​നാ​ട്ടി​ലെ മ​നു​ഷ്യ​ർ സം​സാ​രി​ക്കു​ന്ന കൃ​ത്യ​മാ​യ ഭാ​ഷാ​ഭേ​ദ​ങ്ങ​ൾ ആ​ഖ്യാ​ന​ത്തി​ന്റെ ഭാ​ഗ​മാ​കു​ന്നു. ഇ​ത് ക​ഥ​ക്ക് കൂ​ടു​ത​ൽ സ്വാ​ഭാ​വി​ക​ത ന​ൽ​കു​ന്നു. യ​ഥാ​ർ​ഥ ജീ​വി​തസം​ഭ​വ​ങ്ങ​ൾ​ക്കി​ട​യി​ലേ​ക്ക് നാ​ടോ​ടി​ക്ക​ഥ​ക​ളെ​യും മി​ത്തു​ക​ളെ​യും അ​തി​ഭൗ​തി​ക​മാ​യ കാ​ര്യ​ങ്ങ​ളെ​യും ഇ​ഴ​ചേ​ർ​ക്കു​ന്ന രീ​തി ക​ഥ​യി​ലു​ണ്ട്.

    സ്ഥ​ല​കാ​ല​ങ്ങ​ൾ ത​മ്മി​ലു​ള്ള ക​ഥ​യി​ൽ അ​തി​ർ​വ​ര​മ്പു​ക​ൾ മാ​ഞ്ഞു​പോ​കു​ന്നു. ആ​ത്മ​ക​ഥാ​പ​ര​മാ​യ ആ​ഖ്യാ​ന​മാ​ണ് (Auto-fiction) ‘ചെ​യ്ത്താ​ൻ പാ​ലം’. എ​ഴു​ത്തു​കാ​രി ത​ന്നെ ക​ഥ​യി​ലെ ക​ഥാ​പാ​ത്ര​മാ​യി മാ​റു​ന്ന​തോ, സ്വ​ന്തം ജീ​വി​താ​നു​ഭ​വ​ങ്ങ​ളെ ക​ഥ​യു​മാ​യി നേ​ർ​രേ​ഖ​യി​ൽ ബ​ന്ധി​പ്പി​ക്കു​ന്ന​തോ ആ​യ രീ​തി​യി​ലാ​ണ് ക​ഥ വി​ക​സി​പ്പി​ച്ചി​ട്ടു​ള്ള​ത്. ഇ​ത് ക​ഥ​യു​മാ​യി കൂ​ടു​ത​ൽ ആ​ത്മ​ബ​ന്ധം തോ​ന്നാ​ൻ കാ​ര​ണ​മാ​കു​ന്നു. ക​ഥ​ക്കു​ള്ളി​ൽ ക​ഥ എ​ന്ന രീ​തി​യി​ൽ നെ​യ്തെ​ടു​ത്ത ഇ​തി​ലെ ക​ഥാ​പാ​ത്ര​ങ്ങ​ൾത​ന്നെ പു​റ​ത്തി​റ​ങ്ങി എ​ഴു​ത്തു​കാ​രി​യെ വി​ചാ​ര​ണചെ​യ്യു​ന്ന​ത് ക​ഥ​യു​ടെ ആ​ഖ്യാ​ന​ഭം​ഗി​യാ​ണ്. ച​രി​ത്രം ഉ​റ​ങ്ങു​ന്ന ‘ചെ​യ്ത്താ​ൻ പാ​ലം’: മ​ല​യാ​ള സാ​ഹി​ത്യ​ത്തി​ൽ പാ​ലം എ​ന്ന​ത് കേ​വ​ലം ഒ​രു വ​ഴി മാ​ത്ര​മ​ല്ല; അ​ത് ഗ്രാ​മ​ങ്ങ​ളെ ത​മ്മി​ലും ഭൂ​ത​കാ​ല​ത്തെ​യും ഭാ​വി​കാ​ല​ത്തെ​യും ത​മ്മി​ലും അ​ല്ലെ​ങ്കി​ൽ മ​നു​ഷ്യ​ബ​ന്ധ​ങ്ങ​ളെ​ത്ത​ന്നെ​യും ബ​ന്ധി​പ്പി​ക്കു​ന്ന ഒ​രു പ്ര​തീ​ക​മാ​ണ്.

    ര​ണ്ട് വ്യ​ക്തി​ക​ളെ​യോ കു​ടും​ബ​ങ്ങ​ളെ​യോ ത​മ്മി​ൽ ബ​ന്ധി​പ്പി​ക്കു​ന്ന പ്ര​തീ​ക​മാ​യി പാ​ലം മാ​റു​ന്നു. ‘ചെ​യ്ത്താ​ൻ പാ​ലം’ (Devil's Bridge) എ​ന്ന പേ​ര് നി​ഗൂ​ഢ​ത​യും ഭ​യ​വും ക​ല​ർ​ന്ന ച​രി​ത്ര​മു​റ​ങ്ങു​ന്ന ഇ​ട​ങ്ങ​ളെ സൂ​ചി​പ്പി​ക്കാ​നാ​ണ് ഉ​പ​യോ​ഗി​ക്കാ​റു​ള്ള​ത്. പു​ഴ ക​ട​ക്കാ​ൻ ശ്ര​മി​ക്കു​മ്പോ​ൾ ജീ​വ​ൻ ന​ഷ്ട​പ്പെ​ട്ട​വ​രോ, അ​ല്ലെ​ങ്കി​ൽ നി​ർ​മാ​ണ​ത്തി​നി​ട​യി​ൽ ദു​രൂ​ഹ​ത​ക​ൾ ന​ട​ന്ന​തോ ആ​യ പാ​ല​ങ്ങ​ളെ​യാ​ണ് ക​ഥ​ക​ളി​ൽ ഈ ​പേ​രി​ൽ വി​ശേ​ഷി​പ്പി​ക്കു​ന്ന​ത്.

    ഐ​തി​ഹ്യ​മാ​ല പോ​ലു​ള്ള​വ​യി​ൽ രാ​ത്രി​കാ​ല​ങ്ങ​ളി​ൽ ചെ​കു​ത്താ​നോ യ​ക്ഷി​യോ കു​ടി​യി​രി​ക്കു​ന്ന പാ​ല​ങ്ങ​ളെ​ക്കു​റി​ച്ച് പ​രാ​മ​ർ​ശി​ക്കാ​റു​ണ്ട്. വി​ജ​ന​മാ​യ സ്ഥ​ല​ങ്ങ​ളി​ലെ പാ​ല​ങ്ങ​ൾ വ​ഴി പോ​കു​മ്പോ​ൾ ചെ​കു​ത്താ​ൻ വ​ഴി​തെ​റ്റി​ക്കു​ന്ന​താ​യും മ​റ്റും വി​വ​രി​ക്കു​ന്ന നാ​ടോ​ടി​ക്ക​ഥ​ക​ൾ ഷീ​ല ടോ​മി എ​ന്ന എ​ഴു​ത്തു​കാ​രി​യെ​യും സ്വാ​ധീ​നി​ച്ചി​ട്ടു​ണ്ട്.

    ക​ഥാ​പ​രി​സ​രം: ഒ​രു ഗ്രാ​മ​ത്തി​ലെ പ​ഴ​യ​തും ജീ​ർ​ണി​ച്ച​തു​മാ​യ ഒ​രു പാ​ല​മാ​ണ് ഈ ​ക​ഥ​യി​ലെ കേ​ന്ദ്ര​ബി​ന്ദു. ആ ​നാ​ട്ടു​കാ​ർ അ​തി​നെ ‘ചെ​യ്ത്താ​ൻ പാ​ലം’ എ​ന്ന് വി​ളി​ക്കു​ന്നു. ഭ​യ​വും നി​ഗൂ​ഢ​ത​യും നി​റ​ഞ്ഞ ഒ​രു അ​ന്ത​രീ​ക്ഷ​മാ​ണ് എ​ഴു​ത്തു​കാ​രി ഇ​തി​ൽ സൃ​ഷ്ടി​ച്ചി​രി​ക്കു​ന്ന​ത്. പാ​ലം കേ​വ​ല​മൊ​രു നി​ർ​മി​തി​യ​ല്ല. മ​റി​ച്ച്, അ​ത് മ​നു​ഷ്യ​രു​ടെ​യു​ള്ളി​ലെ ഭ​യ​ത്തി​ന്റെ​യും അ​ന്ധ​വി​ശ്വാ​സ​ങ്ങ​ളു​ടെ​യും പ്ര​തീ​ക​മാ​ണ്. ആ ​പാ​ലം ക​ട​ന്നു​പോ​കാ​ൻ ആ​ളു​ക​ൾ ഭ​യ​പ്പെ​ടു​ന്നു​ണ്ടെ​ങ്കി​ലും, അ​ത് അ​വ​രു​ടെ ജീ​വി​ത​ത്തി​ന്റെ ഭാ​ഗ​മാ​യി മാ​റി​ക്ക​ഴി​ഞ്ഞി​രി​ക്കു​ന്നു. ക​ഥ​യി​ലെ കോ​ട​തി​മു​റി: മ​ല​യാ​ള സാ​ഹി​ത്യ​ത്തി​ൽ കോ​ട​തി​മു​റി എ​ന്ന​ത് കേ​വ​ലം നി​യ​മം ന​ട​പ്പാ​ക്കു​ന്ന ഒ​രി​ടം മാ​ത്ര​മ​ല്ല, മ​റി​ച്ച് മ​നു​ഷ്യ​ജീ​വി​ത​ത്തി​ലെ സം​ഘ​ർ​ഷ​ങ്ങ​ളും നീ​തി​യും അ​നീ​തി​യും ഇ​ട​യി​ലു​ള്ള പോ​രാ​ട്ട​ങ്ങ​ളും അ​ര​ങ്ങേ​റു​ന്ന തീ​ക്ഷ്ണ​മാ​യ ഒ​രു പ​ശ്ചാ​ത്ത​ല​മാ​ണ്. എ​ഴു​ത്തും അ​ധി​കാ​ര​വും: സ​ത്യ​വും അ​സ​ത്യ​വും ത​മ്മി​ലു​ള്ള വേ​ർ​തി​രി​വ് കോ​ട​തി​മു​റി​യി​ലെ വാ​ദ​ങ്ങ​ളി​ലൂ​ടെ ക​ഥാ​കൃ​ത്ത് നാ​ട​കീ​യ​മാ​യി അ​വ​ത​രി​പ്പി​ക്കു​ന്നു. ഇ​ര​യാ​ക്ക​പ്പെ​ടു​ന്ന സ്ത്രീ​യും അ​ധി​കാ​ര​വും ത​മ്മി​ലു​ള്ള സം​ഘ​ർ​ഷം ക​ഥ​യി​ലു​ണ്ട്.

    ഷീ​ല ടോ​മി​യു​ടെ എ​ഴു​ത്തി​ന്റെ ഏ​റ്റ​വും വ​ലി​യ പ്ര​ത്യേ​ക​ത പ്ര​കൃ​തി​യും മ​നു​ഷ്യ​നും ത​മ്മി​ലു​ള്ള അ​വി​ഭാ​ജ്യ​മാ​യ ബ​ന്ധ​മാ​ണ്. മ​നു​ഷ്യ​ർ മാ​ത്ര​മ​ല്ല, മ​ര​ങ്ങ​ളും പു​ഴ​ക​ളും കാ​റ്റും മൃ​ഗ​ങ്ങ​ളും അ​വ​രു​ടെ ക​ഥ​ക​ളി​ൽ സം​സാ​രി​ക്കു​ന്ന​വ​രും വി​കാ​ര​ങ്ങ​ളു​ള്ള​വ​രു​മാ​ണ്. പ്ര​കൃ​തി​യെ കേ​വ​ലം പ​ശ്ചാ​ത്ത​ല​മാ​യ​ല്ല, മ​റി​ച്ച് ക​ഥ​യെ മു​ന്നോ​ട്ടു ന​യി​ക്കു​ന്ന ഒ​രു ചാ​ല​ക​ശ​ക്തി​യാ​യി​ട്ടാ​ണ് അ​വ​ത​രി​പ്പി​ക്കു​ന്ന​ത്. വ​യ​നാ​ടി​ന്റെ ച​രി​ത്ര​ത്തെ​യും അ​വി​ടത്തെ കു​ടി​യേ​റ്റ ജീ​വി​ത​ത്തെ​യും വി​വ​രി​ക്കു​മ്പോ​ൾ അ​വ​ർ മി​ത്തു​ക​ളെ​യും ഐ​തി​ഹ്യ​ങ്ങ​ളെ​യും വി​ദ​ഗ്ധ​മാ​യി ഉ​പ​യോ​ഗി​ക്കു​ന്നു. മി​ത്തും യാ​ഥാ​ർ​ഥ്യ​വും ത​മ്മി​ലു​ള്ള അ​തി​ർ​വ​ര​മ്പു​ക​ൾ മാ​ഞ്ഞു​പോ​കു​ന്ന ഈ ​ശൈ​ലി ക​ഥ​ക്ക് ഒ​രു നി​ഗൂ​ഢ സൗ​ന്ദ​ര്യം ന​ൽ​കു​ന്നു.

    ക​ഥ​യി​ലെ വി​വ​ര​ണ​ങ്ങ​ൾ വാ​യ​ന​ക്കാ​ര​ന്റെ ഇ​ന്ദ്രി​യ​ങ്ങ​ളെ സ്വാ​ധീ​നി​ക്കു​ന്നു. വാ​യ​ന​ക്കാ​രി​ലേ​ക്ക് എ​ത്തി​ക്കു​ന്ന ത​ര​ത്തി​ലു​ള്ള ബിം​ബ​ങ്ങ​ൾ (Images) ധാ​രാ​ള​മാ​യി ഉ​പ​യോ​ഗി​ക്കു​ന്നു. വാ​യ​നവേ​ള​യി​ൽ ആ ​സ്ഥ​ല​ത്ത് നി​ൽ​ക്കു​ന്ന ഒ​രു അ​നു​ഭ​വം ഇ​ത് ന​ൽ​കു​ന്നു. ഒ​രു ക​ഥ പ​റ​യു​മ്പോ​ഴും അ​തി​നു പി​ന്നി​ലെ പ​രി​സ്ഥി​തി രാ​ഷ്ട്രീ​യ​വും (Eco-politics) കു​ടി​യേ​റ്റ​ത്തി​ന്റെ സാ​മൂ​ഹി​ക പ്ര​ത്യാ​ഘാ​ത​ങ്ങ​ളും കൃ​ത്യ​മാ​യി അ​ട​യാ​ള​പ്പെ​ടു​ത്തു​ന്നു. അ​ധി​കാ​രം പ്ര​കൃ​തി​ക്കും മ​നു​ഷ്യ​നും മേ​ൽ ന​ട​ത്തു​ന്ന ക​ട​ന്നു​ക​യ​റ്റ​ങ്ങ​ൾ ആ​ഖ്യാ​ന​ത്തി​ൽ സ​ജീ​വ​മാ​യി ച​ർ​ച്ച​യാ​കു​ന്നു.

    വ​യ​നാ​ട​ൻ മ​ല​യോ​ര ജീ​വി​ത​ത്തി​ന്റെ പ​ശ്ചാ​ത്ത​ല​ത്തി​ൽ പ​രി​സ്ഥി​തി​യെ​യും മ​നു​ഷ്യ​ബ​ന്ധ​ങ്ങ​ളെ​യും നി​ഗൂ​ഢ​ത​ക​ളെ​യും എ​ങ്ങ​നെ എ​ഴു​ത്തു​കാ​രി ഇ​ഴ​ചേ​ർ​ക്കു​ന്നു എ​ന്ന​ത് ഈ ​ക​ഥ​യി​ൽ വ്യ​ക്ത​മാ​ണ്. ഈ ​ക​ഥ​യി​ലെ പാ​ലം പ​ഴ​യ കാ​ല​ത്തെ മ​നു​ഷ്യ​രു​ടെ അ​തി​ജീ​വ​ന​ത്തി​ന്റെ​യും വീ​ഴ്ച​ക​ളു​ടെ​യും സാ​ക്ഷി​യാ​ണ്. വ്യ​ക്തി​പ​ര​മാ​യ ഓ​ർ​മ​ക​ളും (Personal memory) സ​മൂ​ഹ​ത്തി​ന്റെ പൊ​തു​വാ​യ ച​രി​ത്ര​വും (Collective history) ഇ​വി​ടെ സ​മാ​ന്ത​ര​മാ​യി സ​ഞ്ച​രി​ക്കു​ന്നു. ഷീ​ല ടോ​മി​യു​ടെ ഭാ​ഷ ഈ ​ക​ഥ​യി​ൽ കൂ​ടു​ത​ൽ ദൃ​ശ്യാ​ത്മ​ക​മാ​ണ്.

    പു​ഴ​യു​ടെ ഇ​ര​മ്പ​ലും കാ​റ്റും പാ​ല​ത്തി​ന്റെ ഇ​രു​ട്ടും വാ​യ​ന​ക്കാ​ര​ന് അ​നു​ഭ​വ​വേ​ദ്യ​മാ​കു​ന്ന ത​ര​ത്തി​ലു​ള്ള പ​ദ​പ്ര​യോ​ഗ​ങ്ങ​ളാ​ണ് ഉ​പ​യോ​ഗി​ക്കു​ന്ന​ത്. ക​ഥ​യി​ൽ സ്ത്രീ​പ​ക്ഷ കാ​ഴ്ച​പ്പാ​ടു​ക​ളും സ്ത്രീ ​ക​ഥാ​പാ​ത്ര​ങ്ങ​ളും പാ​ലം എ​ന്ന ഭൗ​തി​ക സാ​ഹ​ച​ര്യ​വു​മാ​യി ആ​ഴ​ത്തി​ൽ ബ​ന്ധി​ക്ക​പ്പെ​ട്ടി​രി​ക്കു​ന്നു. സ്ത്രീ ​ക​ഥാ​പാ​ത്ര​ങ്ങ​ളെ സം​ബ​ന്ധി​ച്ചി​ട​ത്തോ​ളം ഈ ​പാ​ലം വെ​റു​മൊ​രു വ​ഴി മാ​ത്ര​മ​ല്ല, അ​വ​രു​ടെ അ​തി​ജീ​വ​ന​ത്തി​ന്റെ അ​ട​യാ​ള​മാ​ണ്. പു​രു​ഷാ​ധി​പ​ത്യ​പ​ര​മാ​യ സാ​മൂ​ഹി​ക​ചു​റ്റു​പാ​ടി​ലോ അ​ല്ലെ​ങ്കി​ൽ കാ​ടി​ന്റെ വ​ന്യ​ത​യി​ലോ ഒ​റ്റ​പ്പെ​ട്ടു​പോ​കാ​തെ, ജീ​വി​ത​ത്തി​ന്റെ മ​റു​ക​ര തേ​ടി​യു​ള്ള അ​വ​രു​ടെ പ്ര​യാ​ണ​ത്തി​ന് ഈ ​പാ​ലം ഒ​രു പ്ര​ധാ​ന സാ​ക്ഷി​യാ​കു​ന്നു. കാ​ടി​നും നാ​ടി​നും ഇ​ട​യി​ലു​ള്ള ഒ​രു സു​ര​ക്ഷാ​ക​വ​ച​മാ​യി സ്ത്രീ​ക​ൾ ഈ ​പാ​ല​ത്തെ കാ​ണു​ന്നു.

    ‘ചെ​യ്ത്താ​ൻ പാ​ലം’ എ​ന്ന പേ​രുത​ന്നെ ഒ​രു ത​രം അ​ജ്ഞാ​ത​മാ​യ ഭ​യ​ത്തെ സൂ​ചി​പ്പി​ക്കു​ന്നു. സ്ത്രീ​ക​ളു​ടെ ജീ​വി​ത​ത്തി​ലെ അ​ര​ക്ഷി​താ​വ​സ്ഥ​യും (Insecurity) അ​വ​ർ നേ​രി​ടു​ന്ന സാ​മൂ​ഹി​ക​മാ​യ ഭ​യ​ങ്ങ​ളും ഈ ​പാ​ല​ത്തി​ന്റെ നി​ഗൂ​ഢ​ത​യു​മാ​യി ചേ​ർ​ന്നു​നി​ൽ​ക്കു​ന്നു. പാ​ല​ത്തി​ൽ ഉ​റ​ങ്ങി​ക്കി​ട​ക്കു​ന്ന​താ​യി പ​റ​യു​ന്ന ‘ചെ​കു​ത്താ​ൻ’ എ​ന്ന​ത് പ​ല​പ്പോ​ഴും സ്ത്രീ​ക​ൾ​ക്ക് നേ​രെ ഉ​യ​രു​ന്ന സാ​മൂ​ഹി​ക വി​പ​ത്തു​ക​ളു​ടെ​യോ അ​ല്ലെ​ങ്കി​ൽ അ​വ​രു​ടെ ആ​ന്ത​രി​ക സം​ഘ​ർ​ഷ​ങ്ങ​ളു​ടെ​യോ പ്ര​തീ​കാ​ത്മ​ക​മാ​യ രൂ​പ​മാ​യി വ്യാ​ഖ്യാ​നി​ക്കാം.

    പ്ര​കൃ​തി​യും സ്ത്രീ​ത്വ​വും കൂ​ടി​ച്ചേ​രു​ന്ന ഇ​ക്കോ ഫെ​മി​നി​സ്റ്റ് ത​ല​ത്തി​ൽ നി​ന്നുകൂ​ടി ഈ ​ക​ഥ​യെ വാ​യി​ക്കാം. ഷീ​ല ടോ​മി​യു​ടെ പ്ര​കൃ​തി കേ​ന്ദ്രീ​കൃ​ത​മാ​യ കാ​ഴ്ച​പ്പാ​ടി​ൽ (Ecofeminist) സ്ത്രീ​യും പ്ര​കൃ​തി​യും ഒ​രേ​പോ​ലെ ചൂ​ഷ​ണം ചെ​യ്യ​പ്പെ​ടു​ന്ന​വ​രാ​ണ്. പു​ഴ​യെ​യും കാ​ടി​നെ​യും മു​റി​ച്ചുക​ട​ക്കു​ന്ന പാ​ലം എ​ങ്ങ​നെ പ്ര​കൃ​തി​ക്കുമേ​ൽ അ​ധി​കാ​രം സ്ഥാ​പി​ക്കു​ന്നു​വോ, അ​തു​പോ​ലെ ത​ന്നെ സ്ത്രീ ​ശ​രീ​ര​ത്തി​നും മ​ന​സ്സി​നും മേ​ൽ സ​മൂ​ഹം ഏ​ർ​പ്പെ​ടു​ത്തു​ന്ന നി​യ​ന്ത്ര​ണ​ങ്ങ​ളെ ഈ ​പാ​ലം പ്ര​തി​നി​ധാനംചെയ്യു​ന്നു. പാ​ലം ക​ട​ക്കു​ക എ​ന്ന​ത് സ്ത്രീ​ക​ൾ​ക്ക് ത​ങ്ങ​ളു​ടെ പ​രി​മി​തി​ക​ളെ മ​റി​ക​ട​ക്കു​ന്ന​തി​നു​ള്ള ഒ​രു വെ​ല്ലു​വി​ളി​യാ​ണ്. കൂ​ടാ​തെ, ച​രി​ത്ര​ത്തി​ൽ അ​ട​യാ​ള​പ്പെ​ടു​ത്താ​തെ പോ​യ സ്ത്രീ​ക​ളു​ടെ ക​ഥ​ക​ളും വേ​ദ​ന​ക​ളും ആ ​പാ​ല​ത്തി​ൽ ഒ​ളി​ഞ്ഞി​രി​ക്കു​ന്നു. ക​ഥ​യി​ലെ സ്ത്രീ ​ക​ഥാ​പാ​ത്ര​ങ്ങ​ൾ പാ​ല​ത്തി​ലൂ​ടെ ന​ട​ക്കു​മ്പോ​ൾ, അ​ത് അ​വ​രു​ടെ സ്വ​കാ​ര്യ​മാ​യ വി​ചാ​ര​ങ്ങ​ളി​ലേ​ക്കും ഭൂ​ത​കാ​ല സ്മ​ര​ണ​ക​ളി​ലേ​ക്കു​മു​ള്ള ഒ​രു യാ​ത്ര​യാ​യി മാ​റു​ന്നു.

    കു​ടും​ബം, പ്ര​ണ​യം, മ​ക്ക​ൾ എ​ന്നി​വ​രെ ബ​ന്ധി​പ്പി​ക്കു​ന്ന ക​ണ്ണി​യാ​യും പാ​ലം വ​രു​ന്നു​ണ്ട്. പ​ല​പ്പോ​ഴും സ്ത്രീ​ക​ൾ കു​ടും​ബ​ത്തി​നു​വേ​ണ്ടി ചെ​യ്യു​ന്ന ത്യാ​ഗ​ങ്ങ​ൾ, ര​ണ്ട് ക​ര​ക​ളെ ബ​ന്ധി​പ്പി​ക്കാ​ൻ സ്വ​യം ഉ​രു​കി​ത്തീ​രു​ന്ന പാ​ല​ത്തി​ന് സ​മാ​ന​മാ​ണ്. പാ​ലം ത​ക​രു​മ്പോ​ൾ അ​ല്ലെ​ങ്കി​ൽ അ​ത് അ​പ​ക​ട​ത്തി​ലാ​കു​മ്പോ​ൾ സ്ത്രീ​ക​ളു​ടെ സു​ര​ക്ഷി​ത​ബോ​ധംകൂ​ടി​യാ​ണ് ത​ക​രു​ന്ന​ത്.

    എ​ഴു​ത്തു​കാ​രി വ​യ​നാ​ട​ൻ പ​ശ്ചാ​ത്ത​ല​ത്തി​ൽ സ്ത്രീ​ജീ​വി​ത​ങ്ങ​ളെ അ​വ​ത​രി​പ്പി​ക്കു​മ്പോ​ൾ ഈ ‘​ചെ​യ്ത്താ​ൻ പാ​ലം’ സ്ത്രീ​ക​ളു​ടെ മ​ന​സ്സി​ന്റെ ത​ന്നെ ഒ​രു ഭൂ​പ​ട​മാ​യി മാ​റു​ന്നു എ​ന്ന​താ​ണ് ഇ​തി​ന്റെ ഏ​റ്റ​വും വ​ലി​യ പ്ര​ത്യേ​ക​ത. വ​യ​നാ​ട​ൻ ജീ​വി​ത​ത്തി​ന്റെ വേ​രു​ക​ൾ തേ​ടി യാ​ത്രചെ​യ്യു​ന്ന എ​ഴു​ത്തു​കാ​രി​ക്ക് ഹൃ​ദ​യം നി​റ​ഞ്ഞ ആ​ശം​സ​ക​ൾ.

    ഡോ. ​അ​ഞ്ജ​ലി എ (ഫേസ്ബുക്ക്)

    ​ലി​യോ ടോ​ൾ​സ്റ്റോ​യി​യു​ടെ അ​ന്ത്യ​ഘ​ട്ട​ത്തി​ലെ സ്പ​ന്ദ​ന​ങ്ങ​ൾ

    പി.​എം. ഷു​ക്കൂ​ർ എ​ഴു​തി​യ, വി​ഖ്യാ​ത​നാ​യ ലി​യോ ടോ​ൾ​സ്റ്റോ​യി​യു​ടെ ‘അ​ന്ത്യ​ഘ​ട്ട​ത്തി​ലെ’ സ്പ​ന്ദ​ന​ങ്ങ​ളെ അ​ട​യാ​ള​പ്പെ​ടു​ത്തു​ന്ന ലേ​ഖ​നം ‘അ​സ്റ്റാ​പോവൊ​യി​ലെ ചി​ര​പ​രി​ചി​ത​രാ​യ ര​ണ്ട് അ​പ​രി​ചി​ത​ർ’ (ല​ക്കം 1468) ശ്ര​ദ്ധേ​യ​മാ​യി. 82കാ​ര​നാ​യ ടോ​ൾ​സ്റ്റോ​യ് ഗു​രു​ത​ര രോ​ഗ​ബാ​ധി​ത​നാ​യി റ​ഷ്യ​യി​ലെ ഒ​രു കു​ഗ്രാ​മ​മാ​യ അ​സ്റ്റാ​പോവൊയി​ലെ റെ​യി​ൽ​വേ നി​ല​യ​ത്തി​ൽ ക​ഴി​യു​ന്നു. ഇ​ന്നും, ആ ​റെ​യി​ൽ നി​ല​യ​ത്തി​ലെ തി​ര​ക്കു​ക​ൾ തു​ട​രു​ന്ന​ത് ഏ​തോ വി​ദൂ​ര യാ​ത്ര​ക്കൊ​രു​ങ്ങു​ന്ന യാ​ത്രി​ക​രു​ടെ താ​വ​ളം എ​ന്ന നി​ല​ക്ക​ല്ലെ​ന്നും, മ​ഹാ​പ്ര​തി​ഭ​യു​ടെ അ​ന്ത്യ​നി​ശ്വാ​സ​ങ്ങ​ൾ പ​തി​ഞ്ഞ ചു​വ​രു​ക​ളെ അ​റി​യു​ക എ​ന്ന​തി​നാ​യി അ​വി​ടെ​യെ​ത്തി​പ്പെ​ടു​ന്ന​വ​രു​ടെ ബാ​ഹു​ല്യംമൂ​ല​മാ​ണെ​ന്നും ക​ഴി​ഞ്ഞ മാ​സ​ങ്ങ​ളി​ലൊ​ന്നി​ൽ അ​വി​ടം സ​ന്ദ​ർ​ശി​ച്ച ലേ​ഖ​ക​ൻ പ​റ​ഞ്ഞു​വെ​ക്കു​ന്നു.

    അ​ത്ര​മേ​ൽ ലോ​ക​ത്തെ സ്വാ​ധീ​നി​ച്ച വ്യ​ക്തി​ത്വം! എ​ന്തി​നേ​റെ മ​ഹാ​ത്മാ​ഗാ​ന്ധി ത​ന്നെ ത​ന്റെ ആ​ത്മീ​യ ഗു​രു​വാ​യി ക​ണ​ക്കാ​ക്ക​പ്പെ​ടു​ന്ന എ​ഴു​ത്തു​കാ​ര​നാ​ണ​ല്ലോ ലി​യോ ടോ​ൾ​സ്റ്റോ​യ്. ടോ​ൾ​സ്റ്റോ​യി​യു​ടെ ‘ദി ​കിങ്ഡം ഓ​ഫ് ഗോ​ഡ് ഈ​സ് വി​ത്തി​ൻ യു’ (The Kingdom of God is Within You) ​എ​ന്ന പു​സ്ത​കം ഗാ​ന്ധി​ജി​യു​ടെ അ​ഹിം​സാ സി​ദ്ധാ​ന്ത​ത്തി​ലും സ​ത്യ​ഗ്ര​ഹ​ത്തി​ലും വ​ലി​യ സ്വാ​ധീ​നം ചെ​ലു​ത്തി​യ​താ​യി അ​ദ്ദേ​ഹം വെ​ളി​പ്പെ​ടു​ത്തി​യി​ട്ടു​ണ്ട്. ആ​ശ​യ​പ​ര​മാ​യ ഈ ​ബ​ന്ധം 1909-10 കാ​ല​ഘ​ട്ട​ത്തി​ൽ ഇ​രു​വ​രും ത​മ്മി​ലു​ള്ള ക​ത്തു​ക​ളി​ലൂ​ടെ തു​ട​ർ​ന്നി​രു​ന്നു. ജീ​വി​ത​മെ​ന്ന പ്ര​ഹേ​ളി​ക​ക്ക് അ​ർ​ഥം തേ​ടി​യു​ള്ള അ​ന്വേ​ഷ​ണം ടോ​ൾ​സ്റ്റോ​യി​യു​ടെ ര​ച​ന​ക​ളി​ൽ പ്ര​ക​ട​മാ​ണ്.

    ലേ​ഖ​ന​ത്തി​ൽ എ​ഴു​ത്തു​കാ​ര​ൻ ടോ​ൾ​സ്റ്റോ​യി​യു​ടെ ഭാ​ര്യ സോ​ഫി​യ​യു​ടെ ആ​ത്മസം​ഘ​ർ​ഷ​ങ്ങ​ളി​ലൂ​ടെ​യാ​ണ് സ​ഞ്ച​രി​ക്കു​ന്ന​ത്. ഇ​ത്ര​യും​നാ​ൾ പ്ര​ണ​യി​ച്ചും ക​ല​ഹി​ച്ചും ജീ​വി​ച്ച സോ​ഫി​യ, ഉ​പേ​ക്ഷി​ക്ക​പ്പെ​ട്ട​വ​ളെ​ങ്കി​ലും ഭാ​ര്യ​യാ​യി​രു​ന്ന​ല്ലോ. ഭ​ർ​ത്താ​വി​ന്റെ പേ​രി​ൽ ലോ​കം മു​ഴു​വ​ൻ അ​വ​ഹേ​ളി​ച്ചി​ട്ടും തി​ക്കി​ത്തി​ര​ക്കി ആ​ൾ​ക്കൂ​ട്ട​ത്തി​നി​ട​യി​ലൂ​ടെ അ​വ​ൾ അ​യാ​ളെ കാ​ണാ​നാ​ഗ്ര​ഹി​ച്ചു, അ​തി​നാ​യി ശ്ര​മി​ച്ചു. ആ​ൾ​ക്കൂ​ട്ട ബ​ഹ​ള​ങ്ങ​ൾ​ക്കു ന​ടു​വി​ൽ ഒ​രു ക​റു​ത്ത പൊ​ട്ടു​പോ​ലെ സോ​ഫി​യ നി​ന്നു. ഭ​ർ​ത്താ​വി​ലേ​ക്ക് ത​ന്റെ ലോ​ക​വും ജീ​വി​ത​വും ചു​രു​ക്കി​യെ​ടു​ത്ത സ്നേ​ഹ​ബ​ന്ധ​മാ​ണ് അ​വ​രെ അ​വ​സാ​ന മ​ണി​ക്കൂ​റു​ക​ളി​ൽ ഭ​ർ​ത്താ​വി​നെ ശു​ശ്രൂ​ഷി​ക്കാ​നാ​യി എ​ത്തി​ച്ച​ത്.

    പ്ര​ശ​സ്ത​രാ​യ പ​ല​രു​ടെ​യും പോ​ലെ വി​ധി വേ​ർ​പെ​ടു​ത്തി​യ ഭാ​ര്യ​മാ​രു​ടെ ഇ​ത്ത​രം രം​ഗ​ങ്ങ​ൾ ലോ​ക​ത്തി​ന് പു​തു​ത​ല്ല. തീ​ർ​ത്തും അ​പ​രി​ചി​ത​വും ഭീ​തിദവു​മാ​യ ഒ​രി​ട​ത്ത് എ​ത്തി​പ്പെ​ട്ട​തു​പോ​ലെ സോ​ഫി​യ ശ്വാ​സ​മ​ട​ക്കി നി​ന്നു. ആ​യി​ര​ക്ക​ണ​ക്കി​ന് ക​ർ​ഷ​ക​ർ പ്രാ​ർ​ഥ​നാ നി​ര​ത​രാ​യി ന​ന​വു​റ്റ ക​ണ്ണു​ക​ളോ​ടെ നി​ൽ​ക്കു​ന്ന കാ​ഴ്ച സോ​ഫി​യ​യി​ൽ പ്ര​ത്യേ​കി​ച്ചൊ​രു വി​കാ​ര​വും സൃ​ഷ്ടി​ച്ചി​ല്ല. ആ​ൾ​ക്കൂ​ട്ട​ത്തി​ൽ ത​നി​ച്ചാ​യി​രു​ന്നു അ​വ​ർ. ഭ​ർ​ത്താ​വാ​യ ടോ​ൾ​സ്റ്റോ​യിയി​ൽ​നി​ന്ന് അ​ക​ന്നു​പോ​കാ​ൻ ക​ാര​ണ​ങ്ങ​ൾ ഏ​റെ​യു​ണ്ടാ​യി​രു​ന്നു സോ​ഫി​യ​ക്ക്. അ​തി​ലൊ​ന്ന് ടോ​ൾ​സ്റ്റോ​യ് ത​ന്റെ ഭ​ർ​ത്താ​വാ​ണ്, ത​ന്റെമാ​ത്രം ഭ​ർ​ത്താ​വ് എ​ന്ന അ​ധീ​നബോ​ധം (possessiveness). ഒ​രു സാ​ഹി​ത്യ കാ​മി​നി എ​ന്ന നി​ല​യി​ൽ ടോ​ൾ​സ്റ്റോ​യി​യോ​ടൊ​ത്ത് ക​ഴി​ഞ്ഞി​ട്ടും അ​വ​ർ​ക്ക് ഒ​രു വെ​റും ഭാ​ര്യ എ​ന്ന പ​ദ​വി​ക്ക​പ്പു​റ​ത്തേ​ക്ക് ക​ട​ക്കാ​നാ​യി​രു​ന്നി​ല്ലെ​ന്ന് നി​രീ​ക്ഷ​ക​ർ സ​മ്മ​തി​ക്കും.

    1910ലെ ​ഒ​രു ത​ണു​ത്തു വി​റ​ച്ച അ​ർ​ധ​രാ​ത്രി​യി​ൽ മ​ക​ൾ സാ​ഷ​യു​ടെ അ​നു​വാ​ദ​ത്തോ​ടെ, ത​ന്റെ സ​ഹ​ചാ​രി​യെ​യും കൂ​ട്ടി മൈ​ലു​ക​ൾ​ക്ക​പ്പു​റ​ത്തേ​ക്ക് തീ​വ​ണ്ടി ക​യ​റി​യ​തി​ന്റെ അ​വ്യ​ക്ത​മാ​യ കാ​ര​ണ​ങ്ങ​ൾ ഇ​ന്നും തേ​ടു​ന്ന അ​ന്വേ​ഷി​ക​ളു​ണ്ട്. ഒ​രു വ​ശ​ത്ത് ടോ​ൾ​സ്റ്റോ​യി​യു​ടെ ദു​ർ​ന​ട​പ്പ്, അ​തു​മ​ല്ലെ​ങ്കി​ൽ, സ​ർ​വ​തി​ന്റെ​യും പ​ങ്കു​പ​റ്റി പി​ന്നീ​ട് അ​ഹ​ന്തയുള്ള ഒ​രു ഭാ​ര്യ​യു​ടെ കു​റ്റ​മെ​ന്ന ഒ​രു ക്ലീ​ഷേ ചി​ന്ത ! എ​ന്തു​മാ​വാം.

    ഏ​താ​യാ​ലും ലേ​ഖ​ക​ൻ എ​ന്ന ടോ​ൾ​സ്റ്റോ​യ് ഗ​വേ​ഷ​ക​ൻ നി​ല​യു​റ​പ്പി​ക്കു​ന്ന​ത് ഇ​തി​നു ര​ണ്ടി​നു​മി​ട​യി​ലാ​ണ്. ഒ​ന്ന് അ​നി​ത​ര സാ​ധാ​ര​ണ​മാ​യ, വി​ജ്ഞാ​ന​ത്തി​ന്റെ സ​ർ​വ​മേ​ഖ​ല​ക​ളു​ടെ​യും ഉ​ള്ള​റി​ഞ്ഞ് പ്ര​ശ​സ്തി​യും പൊ​രു​ളു​മാ​ർ​ജി​ച്ച ഒ​രു ഇ​ന്റ​ലെ​ക്ടിന് ഇ​ങ്ങ​നെ​യേ പ​രി​ണ​മി​ക്കാ​നാ​കൂ എ​ന്ന​ത്! സോ​ഫി​യ എ​ന്ന ഭാ​ര്യ സ്നേ​ഹ​നി​ധി​യും പ്ര​ണ​യപ​ര​വ​ശയുമാ​യി​രി​ക്കു​മ്പോ​ഴും ഭ​ർ​ത്താ​വി​നോ​ളം പോ​ന്ന സ​ർ​ഗപ്ര​തി​ഭ​യു​മാ​യി​രു​ന്നു. ഇ​വ​ക്ക് ര​ണ്ടി​നു​മി​ട​യി​ലെ സ്വാ​ഭാ​വി​ക ഘ​ർ​ഷ​ണ വി​ഘ​ർ​ഷ​ണ​ങ്ങ​ളു​ടെ പ​രി​സ​മാ​പ്തി ഇ​ങ്ങ​നെ​യ​ല്ലെ​ങ്കി​ൽ പിന്നെ​യെ​ങ്ങ​നെ? ലേ​ഖ​ക​ൻ പി.​എം. ഷു​ക്കൂ​റി​ൽ​നി​ന്ന് വാ​യ​ന​ക്കാ​ർ​ക്ക് ടോ​ൾ​സ്റ്റോ​യി​യു​ടെ ജീ​വി​താ​ഴ​ങ്ങ​ളി​ൽ​നി​ന്ന് ഇനി​യു​മേ​റെ പ്ര​തീ​ക്ഷി​ക്കാ​മെ​ന്നു​ത​ന്നെ ക​രു​തു​ന്നു.

    ന​സീ​ർ അ​ലി​യാ​ർ, മൂ​വാ​റ്റു​പു​ഴ

