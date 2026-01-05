Begin typing your search above and press return to search.
    എഴുത്തുകുത്ത്

    Posted On 5 Jan 2026 6:00 AM IST
    Updated On 5 Jan 2026 6:01 AM IST
    letters
    ‘ഉ​​രു​​ക്കു​​വ​​നി​​ത’: മ​​ല​​യാ​​ളി​​ക​​ൾ വാ​​യി​​ക്കേ​​ണ്ട ക​​ഥ

    ആ​​ഴ്ച​​പ്പ​​തി​​പ്പ് വാ​​യി​​ക്കു​​മ്പോ​​ൾ ക​​ണ്ണു​​ട​​ക്കി​​നി​​ന്ന​​ത് വ​​ത്സ​​ല​​ൻ വാ​​തു​​ശ്ശേ​​രി എ​​ഴു​​തി​​യ ‘ഉ​​രു​​ക്കു​​വ​​നി​​ത’ എ​​ന്ന (ല​​ക്കം 1451) ക​​ഥ​​യി​​ലാ​​ണ്. ജീ​​വി​​ത​​മാ​​കെ ക​​ഥ​​യാ​​ണ​​ല്ലോ പി​​ന്നെ​​ന്ത് ക​​ഥ വാ​​യി​​ക്കാ​​ൻ എ​​ന്ന് ക​​രു​​തു​​ന്ന വീ​​ട്ടി​​ലെ ശ്രീ​​മ​​തി ആ​​ഴ്ച​​പ്പ​​തി​​പ്പി​​ലെ ഈ ​​ക​​ഥ പ്ര​​ത്യേ​​കം വാ​​യി​​ക്ക​​ണം എ​​ന്ന് എ​​ന്നോ​​ട് ഉ​​പ​​ദേ​​ശി​​ക്കു​​ന്നു. ഐ.​​സി.​​യു അ​​നു​​ഭ​​വം എ​​നി​​ക്ക് ഉ​​ള്ള​​തു​​കൊ​​ണ്ടാ​​യി​​രി​​ക്കും വാ​​യി​​ക്കാ​​ൻ പ്രേ​​രി​​പ്പി​​ച്ച​​ത് എ​​ന്നാ​​ണ് ആ​​ദ്യം എ​​നി​​ക്ക് തോ​​ന്നി​​യ​​ത്. ഒ​​രു മ​​ണി​​ക്കൂ​​റി​​നു​​ള്ളി​​ൽ മൂ​​ന്നു​​പ്രാ​​വ​​ശ്യം വീ​​ണ്ടും വീ​​ണ്ടും വീ​​ണ്ടും ഈ ​​ക​​ഥ വാ​​യി​​ക്ക​​ണം എ​​ന്ന് പ്രേ​​രി​​പ്പി​​ക്കു​​ക​​യാ​​യി​​രു​​ന്നു.

    ക​​ഥ​​യി​​ലേ​​ക്ക് ക​​ട​​ന്ന​​പ്പോ​​ൾ ജീ​​വി​​തം ത​​ന്നെ​​യാ​​ണ് ക​​ഥ എ​​ന്ന് തോ​​ന്നിത്തു​​ട​​ങ്ങി. ഭ​​ർ​​ത്താ​​വി​​നു​​വേ​​ണ്ടി ജീ​​വി​​തം ഉ​​ഴി​​ഞ്ഞു​​വെ​​ച്ച് നോ​​വു​​ക​​ൾ, ആ​​ഗ്ര​​ഹ​​ങ്ങ​​ൾ, ചി​​ന്ത​​ക​​ൾ ഒ​​ക്കെ​​യും അ​​ടി​​യ​​റ​​വെ​​ച്ച സ്ത്രീ​​യി​​ൽ ഒ​​രു വി​​മോ​​ച​​ന​​സ്വ​​പ്നം കാ​​ണു​​ന്ന​​ത് ആ​​ശ്ച​​ര്യ​​മ​​ല്ല ന​​ൽ​​കു​​ന്ന​​ത്. (ഭാ​​ര്യ​​യെ വി​​ശ്ര​​മി​​ക്കാ​​ൻപോ​​ലും അ​​നു​​വ​​ദി​​ക്കാ​​തെ ഒ​​രു ചെ​​മ്പ് വെ​​ള്ള​​ത്തി​​നു വേ​​ണ്ടി കു​​ടും​​ബ​​ത്തി​​ലെ കു​​ട്ടി​​ക​​ളോ​​ട് പ​​റ​​യാ​​തെ മു​​ത്ത​​ശ്ശ​​ൻ ത​​ന്‍റെ വ​​യ​​സ്സാ​​യ ഭാ​​ര്യ​​യെ വി​​ളി​​ക്കു​​മ്പോ​​ൾ കു​​ട്ടി​​ക​​ൾ ഞ​​ങ്ങ​​ൾ കൊ​​ണ്ടു​​വ​​രാ​​മ​​ല്ലോ എ​​ന്തി​​നാ​​ണ് ഇ​​പ്പോ​​ഴും അ​​മ്മൂ​​മ്മ​​യെ വി​​ളി​​ക്കു​​ന്ന​​ത് എ​​ന്ന് മു​​ത്ത​​ശ്ശ​​നോ​​ട് ചോ​​ദി​​ക്കു​​മ്പോ​​ൾ മു​​ത്ത​​ശ്ശ​​ൻ പ​​റ​​യു​​ന്ന ഒ​​രു വാ​​ക്കു​​ണ്ട്, ഒ​​രു ത​​മി​​ഴ് ക​​ഥ​​യി​​ൽ.

    ത​​ന്‍റെ ഭാ​​ര്യ കി​​ട​​പ്പി​​ലാ​​ണോ ഇ​​പ്പോ​​ഴും പ്ര​​സ​​ന്ന​​ത​​യോ​​ടെ എ​​ണീ​​റ്റു ന​​ട​​ക്കാ​​നാ​​വു​​ന്നു​​ണ്ടോ എ​​ന്നു മ​​ന​​സ്സി​​ലാ​​ക്കാ​​ൻ ആ​​ണ് വ​​യ​​സ്സാ​​യ ഭാ​​ര്യ​​യെ വി​​ളി​​ക്കു​​ന്ന​​ത് എ​​ന്ന് മു​​ത്ത​​ശ്ശ​​ൻ പ​​റ​​യു​​ന്ന​​താ​​യി ത​​മി​​ഴി​​ലെ സു​​പ്ര​​സി​​ദ്ധ ക​​ഥാ​​കാ​​ര​​ൻ കി. ​​രാ​​ജ​​നാ​​രാ​​യ​​ണ​​ൻ എ​​ഴു​​തി​​യ ഒ​​രു ക​​ഥ​​യാ​​ണ് ഓ​​ർ​​മ​​യി​​ൽ വ​​ന്ന​​ത്) പ​​ക്ഷേ, ത​​ന്‍റെ അ​​മ്മ​​യു​​ടെ പ​​ഴ​​യ ക​​ഥ​​ക​​ൾ അ​​തു​​പോ​​ലെ ത​​നി​​ക്കും ഒ​​ന്നു​​ണ്ടാ​​വ​​ണം എ​​ന്നു ക​​രു​​തി ഐ.​​സി.​​യു​​വി​​ൽ​​നി​​ന്നു​​മു​​ള്ള അ​​പ്ര​​ത്യ​​ക്ഷ​​യാ​​ക​​ൽ, ആ ​​രോ​​ഗി ന​​ട​​ത്തു​​ന്ന പ​​ലാ​​യ​​നം അ​​ഥ​​വാ അ​​വ​​രു​​ടെ തീ​​ർ​​ഥാ​​ട​​നം ഡ​​ൽ​​ഹി​​യി​​ൽ മ​​ഹാ​​ത്മാ​​ഗാ​​ന്ധി സ്മാ​​ര​​ക​​വും ക​​ട​​ന്നു ആ ​​ഉ​​രു​​ക്കു​​വ​​നി​​ത​​യു​​ടെ സ്മാ​​ര​​ക ശി​​ല​​യി​​ലേ​​ക്കാ​​ണെ​​ന്ന് അ​​റി​​യു​​മ്പോ​​ൾ സം​​തൃ​​പ്തി​​യോ​​ടൊ​​പ്പം വാ​​യ​​ന​​ക്കാ​​ർ​​ക്ക് കു​​ടും​​ബ​​ത്തെ പ​​റ്റി​​യും അം​​ഗ​​ങ്ങ​​ളു​​ടെ ധാ​​ർ​​മി​​ക ക​​ട​​മ​​ക​​ളെ പ​​റ്റി​​യു​​മൊ​​ക്കെ ചി​​ന്ത​​ിക്കാ​​നും പ്രാ​​വ​​ർ​​ത്തി​​ക​​മാ​​ക്കാ​​നും സ​​ദു​​പ​​ദേ​​ശം ന​​ൽ​​കു​​ന്ന ക​​ഥ​​യാ​​ണ് ഇ​​തെ​​ന്ന് രേ​​ഖ​​പ്പെ​​ടു​​ത്താ​​ൻ ആ​​ഗ്ര​​ഹി​​ക്കു​​ന്നു. ക​​ഥ​​യു​​ടെ ശീ​​ർ​​ഷ​​കം ന​​രേ​​ന്ദ്ര​​ന്റെ അ​​മ്മ എ​​ന്നു ന​​ൽ​​കാ​​മാ​​യി​​രു​​ന്നു എ​​ന്നാ​​ണ് വാ​​യ​​ന​​യു​​ടെ ആ​​ദ്യം ക​​രു​​തി​​യ​​ത്. പ​​ക്ഷേ വാ​​യ​​ന പൂ​​ർ​​ത്തി​​യാ​​കു​​മ്പോ​​ൾ ശ​​രി​​ക്കും അ​​നു​​യോ​​ജ്യ​​മാ​​യ ശീ​​ർ​​ഷ​​കം​​ത​​ന്നെ​​യെ​​ന്ന് തോ​​ന്നി. മ​​ല​​യാ​​ളി​​ക​​ൾ തീ​​ർ​​ച്ച​​യാ​​യും വാ​​യി​​ക്ക​​ണം ഈ ​​ക​​ഥ എ​​ന്ന് അ​​പേ​​ക്ഷി​​ക്കു​​ന്നു.

    പൊ​​ന്മ​​ന വ​​ത്സ​​കു​​മാ​​ർ, ക​​ന്യാ​​കു​​മാ​​രി ജി​​ല്ല

    ത​​ദ്ദേ​​ശ സ്ഥാ​​പ​​ന​​ങ്ങ​​ളി​​ലെ ഫ​​ണ്ട് വി​​നി​​യോ​​ഗം: വ​​സ്തു​​താ​​പ​​ര​​മാ​​യ എ​​ഴു​​ത്ത്

    ത​​ദ്ദേ​​ശ സ്ഥാ​​പ​​ന​​ങ്ങ​​ളി​​ലെ ഫ​​ണ്ട് വി​​നി​​യോ​​ഗ​​ത്തി​​ലു​​ള്ള അ​​ഴി​​മ​​തി​​യെ ക്കു​​റി​​ച്ച് വ​​സ്തു​​താ​​പ​​ര​​വും സ​​മ​​​ഗ്ര​​വു​​മാ​​യ ഒ​​രു റി​​പ്പോ​​ർ​​ട്ട് (ല​​ക്കം 1499) ത​​യാ​​റാ​​ക്കി​​യ അ​​ബ്ദു​​ൾ ല​​ത്തീ​​ഫ് മാ​​റ​​​ഞ്ചേ​​രി​​ക്ക് ഹൃ​​ദ​​യ​​ത്തി​​ന്റെ ഭാ​​ഷ​​യി​​ൽ അ​​ഭി​​വാ​​ദ്യ​​ങ്ങ​​ൾ. കാ​​ര​​ണം, അ​​ത്ര​​മാ​​ത്രം പ​​ഠ​​നാ​​ർ​​ഹ​​മാ​​ണ് അ​​ധി​​കാ​​ര വി​​കേ​​ന്ദ്രീ​​ക​​ര​​ണ പാ​​ളി​​ച്ച​​ക​​ളെ​​ക്കു​​റി​​ച്ചെ​​ഴു​​തി​​യ ഓ​​രോ വാ​​ക്കു​​ക​​ളും. കേ​​ര​​ള​​ത്തി​​ൽ കൃ​​ഷി വ​​കു​​പ്പ് ആ​​രം​​ഭി​​ക്കു​​മ്പോ​​ൾ 8.76 ല​​ക്ഷം ഹെ​​ക്ട​​റി​​ൽ ഉ​​ണ്ടാ​​യി​​രു​​ന്ന നെ​​ൽ​​കൃ​​ഷി ഇ​​ന്ന് 1.97 ല​​ക്ഷം ഹെ​​ക്ട​​റി​​ലേ​​ക്ക് ചു​​രു​​ങ്ങി​​യെ​​ന്ന​​ത് ആ​​ശ്ച​​ര്യ​​പ്പെ​​ടു​​ത്തു​​ന്ന ക​​ണ​​ക്കാ​​ണ്. രാ​​ജ്യ​​ത്തെ അ​​ന്ന​​ദാ​​താ​​ക്ക​​ളാ​​ണ് ക​​ർ​​ഷ​​ക​​ർ. ഹ​​രി​​ത വി​​പ്ല​​വ​​ത്തി​​ലൂ​​ടെ രാ​​ജ്യ​​ത്തെ ഭ​​ക്ഷ്യോ​​ൽ​​പാ​​ദ​​നം സ്വ​​യം പ​​ര്യാ​​പ്ത​​ത​​യി​​ലെ​​ത്തി​​ച്ച ക​​ർ​​ഷ​​ക​​ർ അ​​വ​​ഗ​​ണി​​ക്ക​​പ്പെ​​ടു​​ക​​യാ​​ണ്. രാ​​ജ്യ​​ത്തെ പ​​കു​​തി​​യി​​ലേ​​റെ ക​​ർ​​ഷ​​ക​​രും ക​​ട​​ഭാ​​ര​​മേ​​റു​​ന്ന​​വ​​രാ​​ണ്. ഓ​​രോ കൃ​​ഷി​​ക്കാ​​ര​​നും വാ​​ർ​​ഷി​​ക ക​​ട​​ബാ​​ധ്യ​​ത 74,121 രൂ​​പ​​യാ​​ണെ​​ന്ന് കേ​​ന്ദ്ര സ​​ർ​​ക്കാ​​റി​​ന്റെ വാ​​ർ​​ഷി​​ക വി​​ശ​​ക​​ല​​ന റി​​പ്പോ​​ർ​​ട്ടി​​ൽ പ​​റ​​യു​​ന്നു. ഈ ​​ദു​​ര​​വ​​സ്ഥ​​യി​​ലാ​​ണ് കൃ​​ഷി​​ക്ക് നീ​​ക്കി​​വെ​​ച്ച ഫ​​ണ്ട് ഉ​​ദ്യോ​​ഗ​​സ്ഥ​​രും ത​​ദ്ദേ​​ശ സ്ഥാ​​പ​​ന​​ങ്ങ​​ളി​​ലെ ജ​​ന​​പ്ര​​തി​​നി​​ധി​​ക​​ളും ചേ​​ർ​​ന്ന് ക​​ട്ടു​​മു​​ടി​​ക്കു​​ന്ന​​ത്.

    കൃ​​ഷി​​യി​​ല്ലാ​​ത്ത ന​​മ്മു​​ടെ നാ​​ട്ടി​​ൽ സ​​ർ​​ക്കാ​​റി​​ന്റെ കീ​​ഴി​​ൽ എ​​ന്തി​​നാ​​ണി​​ങ്ങ​​നെ ഒ​​രു ത​​ട്ടി​​ക്കൂ​​ട്ട് കൃ​​ഷി​​വ​​കു​​പ്പ്? ഒ​​രു​​കാ​​ല​​ത്ത് കൃ​​ഷി​​കൊ​​ണ്ട് കു​​ടും​​ബം പോ​​റ്റി​​യ​​വ​​ർ ഇ​​പ്പോ​​ൾ നി​​ത്യ​​വൃ​​ത്തി​​ക്കാ​​യി ഇ​​ത​​ര തൊ​​ഴി​​ലു​​ക​​ൾ ചെ​​യ്യേ​​ണ്ട ഗ​​തി​​കേ​​ടി​​ലാ​​ണ്. പ​​ട്ടി​​ക​​ജാ​​തി-​​പ​​ട്ടി​​ക​​വ​​ർ​​ഗ​​ത്തി​​ന്റെ ഉ​​ന്ന​​മ​​ന​​ത്തി​​നാ​​യി കോ​​ടി​​ക​​ൾ വ​​ർ​​ഷം​​തോ​​റും സ​​ർ​​ക്കാ​​ർ ചെ​​ല​​വ​​ഴി​​ക്കു​​ന്ന​​തും ഉ​​ദ്യോ​​ഗ​​സ്ഥ​​രു​​ടെ​​യും രാ​​ഷ്ട്രീ​​യ​​ക്കാ​​രു​​ടെ​​യും കീ​​ശ​​യി​​ലാ​​ണ​​ത്രേ പ​​തി​​ക്കു​​ന്ന​​ത്. ഒ​​രു ഒ​​റ്റ​​മു​​റി വെ​​യ്റ്റി​​ങ് ഷെ​​ഡി​​നു 10 ല​​ക്ഷം ദു​​ർ​​വ്യാ​​യം ചെ​​യ്യു​​ന്ന സ​​ർ​​ക്കാ​​ർ, കേ​​വ​​ലം 4 ല​​ക്ഷം രൂ​​പ പാ​​വ​​പ്പെ​​ട്ട​​വ​​ർ​​ക്ക് ഭ​​വ​​ന നി​​ർ​​മാ​​ണ​​ത്തി​​ന് ന​​ൽ​​കു​​ന്നു എ​​ന്ന​​തും പ​​രി​​ഹാ​​സ്യ​​മാ​​ണ്; പ്ര​​തി​​ഷേ​​ധാ​​ർ​​ഹ​​മാ​​ണ്. ആ​​ദി​​വാ​​സി​​ക​​ളു​​ടെ ഭ​​വ​​ന​​നി​​ർ​​മാ​​ണ​​ത്തി​​ലാ​​ണ് ഏ​​റ്റ​​വും വ​​ലി​​യ ത​​ട്ടി​​പ്പ്. അ​​ഴി​​മ​​തി​​​ക്കാ​​രെ സം​​ര​​ക്ഷി​​ക്കു​​ന്ന​​ത് രാ​​ഷ്​​​ട്രീ​​യ​​ക്കാ​​രാ​​ണ്. രാ​​ഷ്ട്രീ​​യ​​ക്കാ​​രും ഉ​​ദ്യോ​​ഗ​​സ്ഥ​​രും ‘ഇ​​ല​​ന​​ക്കി പ​​ട്ടി​​യു​​ടെ കി​​റി​​ന​​ക്കി​​ക​​ളാ’​​യാ​​ൽ എ​​ന്തു​​ചെ​​യ്യും?

    ഫാ. ​​ഡാ​​ർ​​ലി എ​​ട​​പ്പങ്ങാ​​ട്ടി​​ൽ മു​​ള​​ന്തു​​രു​​ത്തി

    ജീ​​വി​​ത​​സ​​ന്ദേ​​ശം ന​​ൽ​​കു​​ന്ന ക​​ഥ

    വി.​​കെ. ദീ​​പ എ​​ഴു​​തി​​യ ‘ജോ​​ഷ്വാ​​യും പു​​ണ്യാ​​ള​​നും’ (ല​​ക്കം 1448) എ​​ന്ന ക​​ഥ വ​​ള​​രെ ര​​സ​​ക​​ര​​മാ​​യി ആ​​ഖ്യാ​​നം​​ചെ​​യ്തി​​രി​​ക്കു​​ന്നു. ക​​ഥ​​യി​​ൽ പ​​രി​​ണാ​​മ​​ഗു​​പ്തി​​യു​​മു​​ണ്ട്. വീ​​ണ്ടും വാ​​യി​​ക്കാ​​ൻ തോ​​ന്നു​​ന്ന​​താ​​ണ് ക​​ഥ ന​​ന്നാ​​യോ ഇ​​ല്ല​​യോ എ​​ന്ന​​തി​​ന്റെ മാ​​ന​​ദ​​ണ്ഡം. ആ​​ദ്യ വാ​​യ​​ന​​യി​​ൽ ചി​​ല സം​​ശ​​യ​​ങ്ങ​​ൾ തോ​​ന്നി​​യെ​​ങ്കി​​ലും പു​​ണ്യാ​​ള​​നെ കു​​റി​​ച്ച് ഒ​​രു സം​​ശ​​യ​​വും തോ​​ന്നി​​യി​​ല്ല. എ​​ന്നാ​​ൽ, ഇ​​സ്ഹാ​​ഖ് മു​​ത​​ലാ​​ളി​​യെ കു​​റി​​ച്ച് തോ​​ന്നു​​​​ക​​യുംചെ​​യ്തു. ഏ​​താ​​യാ​​ലും മ​​നു​​ഷ്യ​​മ​​ന​​സ്സി​​ന്റെ ഗ​​തി​​വി​​ഗ​​തി​​ക​​ൾ ക​​ഥ​​യി​​ൽ ഒ​​ളി​​ഞ്ഞും തെ​​ളി​​ഞ്ഞും കി​​ട​​ക്കു​​ന്നു​​ണ്ട്. പു​​ണ്യാ​​ള​​ൻ ഒ​​രു ക​​ള്ള​​ൻ​​ത​​ന്നെ​​യാ​​ണെ​​ന്ന് തോ​​ന്നാ​​ൻ തു​​ട​​ങ്ങി​​യ​​പ്പോ​​ഴാ​​ണ് അ​​യാ​​ൾ ഒ​​രു യ​​ഥാ​​ർ​​ഥ മ​​നു​​ഷ്യ​​ൻ ത​​ന്നെ​​യാ​​ണെ​​ന്ന് മ​​ന​​സ്സി​​ലാ​​യ​​ത്.

    ഏ​​താ​​യാ​​ലും അ​​യാ​​ളു​​ടെ ഉ​​ള്ളി​​ലും സ്നേ​​ഹ​​ത്തി​​ന്റെ പൊ​​ൻ ത​​രി​​ക​​ൾ സൂ​​ക്ഷ്മ​​മാ​​യി ക​​ഥാ​​കൃ​​ത്ത് ഗോ​​പാ​​നം ചെ​​യ്തി​​രി​​ക്കു​​ന്നു. കാ​​ര്യ​​ങ്ങ​​ൾ അ​​യാ​​ൾ​​ക്ക​​റി​​യാ​​മാ​​യി​​രു​​ന്നെ​​ങ്കി​​ലും അ​​യാ​​ൾ ആ​​രെ​​യും കു​​റ്റ​​പ്പെ​​ടു​​ത്താ​​തെ ആ​​രു​​മാ​​യും സം​​ഘ​​ട്ട​​ന​​ത്തി​​ലേ​​ർ​​പ്പെ​​ടാ​​തെ സ്വ​​യം ഒ​​തു​​ങ്ങി​​പ്പോ​​വു​​ക​​യാ​​ണു​​ണ്ടാ​​യ​​ത്. മു​​ത​​ലാ​​ളി​​യും ഒ​​രു പി​​താ​​വി​​ന്റെ വാ​​ത്സ​​ല്യ​​ത്തോ​​ടു​​കൂ​​ടി ജ്യോ​​ഷ്വാ​​യെ പ​​രി​​പാ​​ലി​​ക്കു​​ക​​യും സ്നേ​​ഹി​​ക്കു​​ക​​യും ചെ​​യ്യു​​ന്നു. അ​​മ്മ​​ക്ക് സ്നേ​​ഹ​​ത്തി​​ൽ​​നി​​ന്നു​​ദി​​ക്കു​​ന്ന വെ​​റു​​പ്പാ​​ണ് ഭ​​ർ​​ത്താ​​വി​​നോ​​ടു​​ള്ള​​ത്. എ​​ന്നെ​​ങ്കി​​ലും തി​​രി​​ച്ചു​​വ​​ന്നാ​​ൽ വെ​​ട്ടാ​​ൻ വാ​​ക്ക​​ത്തി​​യു​​മാ​​യി കാ​​ത്തി​​രു​​ന്ന​​തും ഈ ​​നി​​ർ​​വ്യാ​​ജ​​മാ​​യ ഭ​​ർ​​ത്തൃ സ്നേ​​ഹ​​ത്തി​​ന്റെ പു​​ല​​ർ​​വെ​​ളി​​ച്ച​​ത്തി​​ൽ വേ​​ണം കാ​​ണാ​​ൻ.

    മ​​നു​​ഷ്യ​​മ​​ന​​സ്സ് ഏ​​തെ​​ല്ലാം വ​​ഴി​​ക​​ളി​​ൽ എ​​ങ്ങ​​നെ​​യൊ​​ക്കെ സ​​ഞ്ച​​രി​​ക്കു​​മെ​​ന്നാ​​ണ് ഈ ​​ക​​ഥ​​യി​​ലൂ​​ടെ വി.​​കെ. ദീ​​പ സൂ​​ചി​​പ്പി​​ക്കു​​ന്ന​​ത്. സ്ത്രീ ​​ഹൃ​​ദ​​യം പു​​റ​​മെ ക​​ഠോ​​ര​​മാ​​യി തോ​​ന്നു​​മെ​​ങ്കി​​ലും അ​​ത് നാ​​ളി​​കേ​​രം​​പോ​​ലെ അ​​ക​​മേ മാ​​ധു​​ര്യ​​മു​​ള്ള​​തും സ്നി​​ഗ്ധ​​വു​​മാ​​ണെ​​ന്ന് ക​​ഥ​​യി​​ലെ നാ​​യ​​ക​​നാ​​യ പു​​ണ്യാ​​ള​​നും വ്യ​​ക്ത​​മാ​​ക്കു​​ന്നു​​ണ്ട്. ക​​ഥാനാ​​യ​​ക​​ൻ ജോ​​ഷ്വാ ത​​ന്നെ​​യാ​​ണ്. പു​​ണ്യാ​​ള​​ൻ ഉ​​പ​​നാ​​യ​​ക​​നും മു​​ത​​ലാ​​ളി നോ​​ക്കു​​ന്നി​​ല്ല​​യെ​​ങ്കി​​ലും മ​​നു​​ഷ്യ​​ത്വ​​മു​​ള്ള​​വ​​നാ​​ണ്.

    ജോ​​ഷ്വാ​​യു​​ടെ ഒ​​രു കു​​ട്ടി ത​​നി​​ക്കു​​ണ്ടാ​​ക​​ണ​​മെ​​ന്ന് ആ​​ത്മാ​​ർ​​ഥ​​മാ​​യി ആ​​ഗ്ര​​ഹി​​ക്കു​​ന്ന ‘ഈ​​വ’ യ​​ഥാ​​ർ​​ഥ​​ത്തി​​ൽ ജോ​​ഷ്വാ​​യെ അ​​ക​​മ​​ഴി​​ഞ്ഞ് സ്നേ​​ഹി​​ക്കു​​ന്ന​​യാ​​ൾ ത​​ന്നെ​​യാ​​ണ്. അ​​ങ്ങ​​നെ​​യും പെ​​ൺ​​മ​​ന​​സ്സ് ചി​​ന്തി​​ക്കാ​​മെ​​ന്നാ​​ണ് ക​​ഥാ​​കൃ​​ത്ത് വ്യ​​ക്ത​​മാ​​ക്കു​​ന്ന​​ത്. പു​​ണ്യാ​​ള​​ൻ പ​​റ​​യു​​ന്ന​​തും ശ​​രി​​ത​​ന്നെ​​യാ​​ണ്. താ​​ൻ ക​​ള്ള​​ന​​ല്ല മ​​നു​​ഷ്യ​​നും ദൈ​​വ​​ത്തി​​നും ഇ​​ട​​യി​​ലു​​ള്ള ഒ​​രാ​​ൾ എ​​ന്നാ​​ണ​​ല്ലോ അ​​യാ​​ൾ പ​​റ​​യു​​ന്ന​​ത്. എ​​ല്ലാം ക്ഷ​​മി​​ക്കു​​ക​​യും സ​​ഹി​​ക്കു​​ക​​യും ചെ​​യ്ത് അ​​യാ​​ൾ തി​​രി​​ച്ചു​​വ​​രു​​ന്ന​​തും അ​​തു​​കൊ​​ണ്ട് ത​​ന്നെ​​യാ​​കാം. ജോ​​ഷ്വാ​​ക്ക് അ​​ത് ആ​​രാ​​ണെ​​ന്ന് തി​​രി​​ച്ച​​റി​​യാ​​ൻ അ​​വ​​സാ​​ന നി​​മി​​ഷം വ​​രെ കാ​​ത്തി​​രി​​ക്കേ​​ണ്ടി​​വ​​ന്നു. അ​​തു​​ത​​ന്നെ​​യാ​​ണ് ക​​ഥ​​യു​​ടെ പ​​രി​​സ​​മാ​​പ്തി​​യും പ​​രി​​ണാ​​മ​​ഗു​​പ്തി​​യും. ഏ​​താ​​യാ​​ലും ക​​ഥ​​യി​​ൽ വ്യ​​ക്ത​​മാ​​യ ഒ​​രു സ​​ന്ദേ​​ശ​​മു​​ണ്ട്. അ​​ത് തി​​രി​​ച്ച​​റി​​യാ​​ൻ ക​​ഴി​​യു​​മ്പോ​​ൾ ക​​ഥ തീ​​ർ​​ന്നു​​പോ​​യ​​ല്ലോ എ​​ന്ന തോ​​ന്ന​​ലാ​​ണ് വാ​​യ​​ന​​ക്കാ​​ർ​​ക്ക്.

    സ​​ദാ​​ശി​​വ​​ൻ നാ​​യ​​ർ, എ​​ര​​മ​​ല്ലൂർ

    ആ​​കാം​​ക്ഷ​​ക്ക് മ​​ങ്ങ​​ലേ​​റ്റി​​ല്ല; നോ​​വ​​ൽ തു​​ട​​ക്കം ഗം​​ഭീ​​രം

    വ​​ലി​​യ ആ​​കാം​​ക്ഷ​​യോ​​ടെ​​യാ​​ണ് അ​​ഷ്ട​​മൂ​​ര്‍ത്തി​​യു​​ടെ നോ​​വ​​ൽ ‘ജ​​മ​​ന്തി​​പ്പൂ​​ക്ക​​ള്‍ -ഒ​​രു നീ​​ണ്ട​​ക​​ഥ​​യു​​ടെ ക​​ഥ’ വാ​​യി​​ച്ചു തു​​ട​​ങ്ങി​​യ​​ത് (ല​​ക്കം 1450). പ്ര​​തീ​​ക്ഷ തെ​​റ്റി​​യി​​ല്ല -അ​​ദ്ദേ​​ഹ​​ത്തി​​ന്‍റെ ആ​​ത്മാ​​വ് തു​​ടി​​ക്കു​​ന്ന വാ​​യ​​നാ​​സു​​ഭ​​ഗ​​ത​​യു​​ള്ള എ​​ഴു​​ത്തും, പു​​തു​​മ നി​​റ​​ഞ്ഞ പ്ര​​മേ​​യ​​വും. ഒ​​രു വാ​​ക്കി​​ല്‍നി​​ന്ന് അ​​ടു​​ത്ത​​തി​​ലേ​​ക്ക്, ഒ​​രു വാ​​ക്യ​​ത്തി​​ല്‍നി​​ന്ന് അ​​ടു​​ത്ത​​തി​​ലേ​​ക്ക് അ​​ങ്ങ​​നെ വാ​​യ​​ന​​യെ മോ​​ഹി​​പ്പി​​ക്കു​​ന്ന ഈ ​​നോ​​വ​​ല്‍ അ​​നു​​വാ​​ച​​ക​​ശ്ര​​ദ്ധ പി​​ടി​​ച്ചെ​​ടു​​ക്കു​​മെ​​ന്ന കാ​​ര്യം ഉ​​റ​​പ്പ്‌. Well begun is half done എ​​ന്ന് ഇം​​ഗ്ലീ​​ഷി​​ലും, തു​​ട​​ക്കം ന​​ന്നാ​​യാ​​ല്‍ ഒ​​ടു​​ക്ക​​വും ന​​ന്നാ​​വും എ​​ന്ന് മ​​ല​​യാ​​ള​​ത്തി​​ലും പ​​റ​​യാ​​റു​​ള്ള​​തു​​പോ​​ലെ തോ​​ന്നി​​പ്പി​​ക്കു​​ന്ന ‘റി​​സീ​​വ​​ര്‍’ എ​​ന്ന ആ​​ദ്യ അ​​ധ്യാ​​യം ത​​ന്നെ ബ​​ഹു​​കേ​​മം. എ​​ലി​​സ​​ബ​​ത്തി​​ന്‍റെ ചി​​ത്രീ​​ക​​ര​​ണ​​വും ന​​വ്യം, ഊ​​ഷ്‌​​മ​​ളം, അ​​നു​​ഭൂ​​തി​​ദാ​​യ​​കം –പ്ര​​ത്യേ​​കി​​ച്ച് പേ​​ജ് 13ൽ ​​സൂ​​ക്ഷ്മ​​ത​​യോ​​ടെ വ​​ര​​ച്ചു​​വെ​​ച്ച റി​​സീ​​വ​​റു​​ടെ മു​​റി എ​​ന്നെ അ​​ത്ഭു​​ത​​പ്പെ​​ടു​​ത്തു​​ന്നു.

    സ​​ണ്ണി ജോ​​സ​​ഫ്‌, മാ​​ള

    ചി​​ന്തി​​പ്പി​​ച്ച ‘പു​​ഴു​​വും തേ​​ര​​ട്ട​​യും’

    ആ​​ഴ്ച​​പ്പ​​തി​​പ്പി​​ൽ അ​​ര​​വി​​ന്ദ് വ​​ട്ടം​​കു​​ളം എ​​ഴു​​തി​​യ ‘ര​​ണ്ട് ക​​വി​​ത​​ക​​ൾ’ (ല​​ക്കം 1451) വാ​​യി​​ക്കാ​​നി​​ട​​യാ​​യി. ‘പി​​ട​​ച്ചി​​ൽ’ എ​​ന്ന ഒ​​ന്നാ​​മ​​ത്തെ ക​​വി​​ത ഏ​​റെ ചി​​ന്ത​​നീ​​യ​​മാ​​യി​​രു​​ന്നു. നാ​​ട്ടി​​ൻ​​പു​​റ​​ത്തെ പു​​ഴ​​ക്ക​​ട​​വ് പോ​​ലു​​ള്ള സ്ഥ​​ല​​ങ്ങ​​ളു​​ടെ അ​​നു​​ഭൂ​​തി അ​​റി​​യാ​​ൻ ക​​ഴി​​യാ​​ത്ത​​വ​​രെ ഒ​​രു പു​​ഴു​​വി​​നോ​​ട് സ്പ​​ഷ്ട​​മാ​​യി​​ത്ത​​ന്നെ ക​​വി ഉ​​പ​​മി​​ക്കു​​ക​​യാ​​ണ്. തു​​ട​​ർ​​ന്ന് ആ​​രു​​ടെ​​യോ കാ​​ലി​​ന​​ടി​​യി​​ൽ​​പെ​​ട്ട് ആ ​​പു​​ഴു പി​​ട​​യു​​ക​​യു​​മാ​​ണ്.

    ‘സ​​മ​​യം’ എ​​ന്ന ശീ​​ർ​​ഷ​​ക​​ത്തി​​ലാ​​ണ് ര​​ണ്ടാ​​മ​​ത്തെ ക​​വി​​ത​​യു​​ള്ള​​ത്. ഇ​​വി​​ടെ തീ​​വ​​ണ്ടി​​യു​​ടെ മി​​നി​​യേ​​ച്ച​​റാ​​യി​​ട്ട് തേ​​ര​​ട്ട​​യെ വി​​ശേ​​ഷി​​പ്പി​​ക്കു​​ന്ന​​താ​​ണ് ഏ​​റെ ഹൃ​​ദ്യ​​വും ദീ​​പ്ത​​വു​​മാ​​യ​​ത്. സ​​മ​​യ​​ത്തി​​ന്റെ പ്രാ​​മു​​ഖ്യ​​ത്തെ ഒ​​രു തീ​​വ​​ണ്ടി​​യി​​ലേ​​ക്ക് ഉ​​പ​​മി​​ച്ചു​​കൊ​​ണ്ട് സാ​​ഹി​​തീ​​യ​​മാ​​യ ഒ​​രു ക​​ട​​ൽ ആ​​വി​​ഷ്ക​​രി​​ക്കു​​ക​​യാ​​ണ് ക​​വി. ഒ​​ന്നാ​​മ​​ത്തെ ക​​വി​​ത​​യി​​ൽ ‘പു​​ഴു’​​വും ര​​ണ്ടാ​​മ​​ത്തെ ക​​വി​​ത​​യി​​ൽ ‘തേ​​ര​​ട്ട’​​യു​​മാ​​ണ് കേ​​ന്ദ്ര​​ബി​​ന്ദു.

    കെ. ​​മു​​ഹ​​മ്മ​​ദ് ആ​​രി​​ഫ്, കാ​​ഞ്ഞി​​ര​​പ്പു​​ഴ

