എഴുത്തുകുത്ത്

    Posted On date_range 27 Oct 2025 7:00 AM IST
    Updated On date_range 27 Oct 2025 7:00 AM IST
    Letters
    മ​ര​ണാ​ന​ന്ത​രം വ​യ​ലാ​ർ ഗാ​ന​ങ്ങ​ൾ

    1975 ഒ​ക്ടോ​ബ​ർ 27ന് ​വ​യ​ലാ​ർ രാ​മ​വ​ർ​മ മ​ൺ​മ​റ​ഞ്ഞ​തി​നു​ശേ​ഷ​വും അ​ദ്ദേ​ഹ​മെ​ഴു​തി​യ പ​ല ഗാ​ന​ങ്ങ​ളും ഒ​ട്ട​ന​വ​ധി മ​ല​യാ​ള സി​നി​മ​ക​ളി​ലൂ​ടെ പ​ല സം​വി​ധാ​യ​ക​രും ഉ​ൾ​പ്പെ​ടു​ത്തു​ക​യു​ണ്ടാ​യി. മാ​സ​ങ്ങ​ളും പ​ല കാ​ര​ണ​ങ്ങ​ൾ​കൊ​ണ്ട് ചി​ല​പ്പോ​ൾ വ​ർ​ഷ​ങ്ങ​ളും എ​ടു​ത്ത് പൂ​ർ​ത്തി​യാ​യ ചി​ത്ര​ങ്ങ​ൾ മ​ല​യാ​ള സി​നി​മ​യു​ടെ സു​വ​ർ​ണ കാ​ല​ഘ​ട്ട​മാ​യ 1970ക​ളി​ൽ ധാ​രാ​ള​മു​ണ്ടാ​യി​ട്ടു​ണ്ട്. ശ്രീ​കു​മാ​ര​ൻ​ ത​മ്പി ഈ ​വി​ഷ​യ​ത്തി​ൽ ത​ന്റെ ‘സം​ഗീ​ത​യാ​ത്ര​ക​ൾ’ പ​ര​മ്പ​ര​യി​ലൂ​ടെ പ്ര​തി​പാ​ദി​ച്ചു​ പോ​കു​മ്പോ​ൾ ആ​ശ​ങ്ക​പ്പെ​ടു​ന്ന​ത് കാ​ണു​ന്നു (ല​ക്കം 1442). പ്ര​ത്യേ​കി​ച്ച് ജി. ​ദേ​വ​രാ​ജ​നും വ​യ​ലാ​റും ഒ​ന്നി​ച്ച ഗാ​ന​ങ്ങ​ളെ​ക്കു​റി​ച്ച് പ​റ​യു​മ്പോ​ൾ അ​വ​യു​ടെ പ​ല​തി​ന്റെ​യും കൈ​യെ​ഴു​ത്ത് പ്ര​തി​ക​ൾ സം​ഗീ​തസം​വി​ധാ​യ​ക​ർ സൂ​ക്ഷി​ച്ചി​രി​ക്കാം! അ​നു​കൂ​ല​മാ​യ അ​വ​സ​രം വ​ന്ന​പ്പോ​ൾ അ​ത് ഉ​പ​യോ​ഗി​ച്ചി​രി​ക്കാം!, അ​ത് ത​നി​ക്ക് ജി. ​ദേ​വ​രാ​ജ​നോ​ട്‌ ചോ​ദി​ക്കാ​ൻ പ​റ്റി​യി​ട്ടി​ല്ല!, ഈ ​അ​റി​വ് സ​ത്യ​മാ​ണോ എ​ന്ന് നി​ശ്ച​യ​മി​ല്ല! എ​ന്നൊ​ക്കെ അ​ദ്ദേ​ഹം പ​റ​ഞ്ഞു​പോ​കു​ന്നു. എ​ന്താ​ണ് ഇ​തി​ലി​ത്ര അ​ത്ഭു​ത​പ്പെ​ടാ​ൻ?

    വ​യ​ലാ​റി​നെ​യും ദേ​വ​രാ​ജ​നെ​യും ‘ച​തു​രം​ഗ’​ത്തി​ലൂ​ടെ ആ​ദ്യ​മാ​യി സി​നി​മ​യി​ൽ അ​വ​ത​രി​പ്പി​ച്ച ജെ.​ഡി. തോ​ട്ടാ​ൻ എ​ന്ന സം​വി​ധാ​യ​ക​ന്റെ ‘നു​ര​യും പ​ത​യും’ എ​ന്ന സി​നി​മ​പോ​ലും വ​യ​ലാ​ർ മ​രി​ച്ച് ഒ​ന്ന​ര വ​ർ​ഷ​മാ​കു​മ്പോ​ഴാ​ണ് റി​ലീ​സ് ആ​യ​ത്. അ​തി​ലും ഈ ​കൂ​ട്ടു​കെ​ട്ടി​ന്റെ പാ​ട്ടു​ണ്ട്. പി.​എ. ബ​ക്ക​റി​ന്റെ ‘പ്രേ​മ​ലേ​ഖ​നം’ വ​രു​ന്ന​താ​ക​ട്ടെ 1985ൽ!

    ‘‘​താ​മ​ര​പ്പൂ​ക്ക​ളും ഞാ​നു​മൊ​ന്നി​ച്ചാ​ണ് താ​മ​സി​ക്കു​ന്ന​തീ നാ​ട്ടി​ൽ...’’ എ​ന്ന ഗാ​നം മ​ല​യാ​ളി​ക​ൾ​ക്ക് അ​ത്ര​മേ​ൽ പ്രി​യ​പ്പെ​ട്ട​താ​ണ്. വ​യ​ലാ​ർ മ​രി​ച്ചി​ട്ട് നീ​ണ്ട കാ​ല​യ​ള​വി​നു​ശേ​ഷം അ​ദ്ദേ​ഹ​ത്തി​ന്റെ ‘‘സു​ഭ​ഗേ സു​ഭ​ഗേ’’ എ​ന്ന് തു​ട​ങ്ങു​ന്ന വ​രി​ക​ൾ ദേ​വ​രാ​ജ​ൻ മാ​ഷി​ന്റെ സം​ഗീ​ത​ത്തി​ൽ യേ​ശു​ദാ​സി​ന്റെ ശ​ബ്ദ​ത്തി​ൽ സി​നി​മാ​ഗാ​ന​മാ​യി വ​രു​ന്ന​ത് 1991-92 കാ​ല​ഘ​ട്ട​ത്തിൽ ‘എ​ന്റെ പൊ​ന്നു​ത​മ്പു​രാ​നി’​ലൂ​ടെ​യാ​ണ്. ‘ധ്വ​നി’ അ​ട​ക്ക​മു​ള്ള സി​നി​മ​ക​ളി​ലൂ​ടെ മി​ക​ച്ച ഗാ​ന​ങ്ങ​ൾ അ​വ​ത​രി​പ്പി​ച്ച സം​ഗീ​ത​ബോ​ധ​മു​ള്ള സം​വി​ധാ​യ​ക​നാ​യി​രു​ന്ന എ.​ടി. അ​ബു​വി​ന്റെ പ്ര​ത്യേ​ക താ​ൽ​പ​ര്യ​മാ​ണ് ആ ​ഗാ​ന​വും ഒ​പ്പം വ​യ​ലാ​റി​ന്റെ മ​ക​ൻ ശ​ര​ത്ച​ന്ദ്ര​ന് പ്ര​സ്തു​ത സി​നി​മ​യി​ലെ മ​റ്റു ഗാ​ന​ങ്ങ​ൾ എ​ഴു​താ​നും അ​വ​സ​ര​വും കൊ​ടു​ത്ത​ത്. ഗാ​ന​ങ്ങ​ളെ​ല്ലാം ഹി​റ്റാ​യി​രു​ന്നു. ദേ​വ​രാ​ജ​ൻ മാ​സ്റ്റ​ർ മാ​ത്ര​മ​ല്ല അ​ർ​ജു​ന​ൻ മാ​സ്റ്റ​ർ, ശ​ങ്ക​ർ ഗ​ണേ​ഷ്, വി. ​ദ​ക്ഷി​ണാ​മൂ​ർ​ത്തി അ​ട​ക്ക​മു​ള്ള​വ​രും വ​യ​ലാ​റി​ന്റെ മ​ര​ണാ​ന​ന്ത​രം അ​ദ്ദേ​ഹ​ത്തി​ന്റെ വ​രി​ക​ൾ ചി​ട്ട​പ്പെ​ടു​ത്തി​യ സം​ഗീ​തസം​വി​ധാ​യ​ക​രാ​ണ്. ശ​ശി​കു​മാ​ർ സം​വി​ധാ​നംചെ​യ്ത ‘സ​ന്ധ്യാ​വ​ന്ദ​ന’​ത്തി​ലെ (1983) എ​ൽ.​പി.​ആ​ർ. വ​ർ​മ ചി​ട്ട​പ്പെ​ടു​ത്തി​യ ‘‘സ്വ​ർ​ണ ചൂ​ഡാ​മ​ണി ചാ​ർ​ത്തി’’, ‘‘സ​ന്ധ്യാ​വ​ന്ദ​നം...’’ എ​ന്നി​വ​യെ​ല്ലാം ആ​കാ​ശ​വാ​ണി​യി​ൽ ഇ​ന്നും ശ്രോ​താ​ക്ക​ൾ നി​ര​ന്ത​രം ആ​വ​ശ്യ​പ്പെ​ടു​ന്ന പാ​ട്ടു​ക​ളാ​ണ്.

    കെ.​പി. മു​ഹ​മ്മ​ദ്‌ ഷെ​രീ​ഫ്, കാ​പ്പ്, പെ​രി​ന്ത​ൽ​മ​ണ്ണ

    ലേഖനത്തിന് രണ്ട് തിരുത്ത്

    മാധ്യമം ആഴ്ചപ്പതിപ്പിൽ ‘അബ്ദുറഹിമാന്റെ 60 പ്രഹേളികാവർഷങ്ങൾ’ എന്ന അനുസ്മരണം (ലക്കം 1441) വായിക്കാനിടയായി. േലഖനത്തിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന മുല്ലവീട്ടിൽ അബ്ദുറഹിമാൻ സാഹിബിന്റെ മൂന്നാമത്തെ മകൻ പരേതനായ ഹംസയുടെ (ബാപ്പുട്ടി) മകനാണ് ഞാൻ. വളരെ മനോഹരമായി വിശദീകരിച്ച ലേഖനത്തെ അകമഴിഞ്ഞ് അഭിനന്ദിക്കുന്നതിനോടൊപ്പം ഒരു പിഴവ് ചൂണ്ടിക്കാണിക്കാനും ആഗ്രഹിക്കുന്നു. അദ്ദേഹത്തിന്റെ പേര് ‘എം. അബ്‌ദുറഹിമാൻ സാഹിബ്’ അഥവാ ‘മുല്ലവീട്ടിൽ അബ്ദുറഹിമാൻ സാഹിബ്’ എന്നാണ്. ആഴ്ചപ്പതിപ്പിന്റെ ആദ്യ പേജുൾ​െപ്പടെ ഏഴിലധികം ഇടങ്ങളിൽ ഈ പേര് തെറ്റി ‘മുഹമ്മദ് അബ്ദുറഹിമാൻ സാഹിബ്’ എന്നാണു പരാമർശിച്ചിട്ടുള്ളത്.

    ഒരാളുടെ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ഐഡന്‍റിറ്റി അയാളുടെ പേര് ആകയാൽ ഇത്തരമൊരു തെറ്റ് വന്നതിൽ വിഷമം രേഖപ്പെടുത്തുന്നു. കൂടാതെ മുഹമ്മദ് അബ്ദുറഹിമാൻ സാഹിബ് എന്ന പേരിൽ ഇദ്ദേഹത്തിന് മുമ്പ് ജീവിച്ചു മരിച്ച പ്രശസ്തനായ ഒരു സ്വാതന്ത്ര്യ സമര സേനാനി നമുക്ക് ഉള്ള സാഹചര്യത്തിൽ, ലേഖനം വായിക്കുന്നവർക്ക് തെറ്റിദ്ധാരണ നേരിടാനും സാധ്യതയുണ്ട്. സാഹിബിന്റെ മൂത്തമകനായ മൊയ്‌തീൻ മുല്ലവീട്ടിൽ, ‘ബാവക്ക’ എന്ന പേരിലാണ് അറിയപ്പെടുന്നത്. ലേഖനത്തിൽ അത് ബാവുക്ക എന്നാണ് കാണുന്നത്. വളരെ ചെറിയ ഒരു അക്ഷരപ്പിശകാണെന്നേ ഉള്ളൂ അത്. നല്ല രീതിയിൽ ഗവേഷണം നടത്തി എഴുതിയിട്ടുള്ള ഈ ലേഖനം തീർച്ചയായും വരുംകാലത്തേക്കുള്ള ഒരു മുതൽക്കൂട്ടാണ്. ഒരിക്കൽകൂടി ആശംസകൾ നേരുന്നു.

    ഡോ. റമീസ് റഹ്മാൻ മുല്ലവീട്ടിൽ (അസി. പ്രഫസർ, കൊച്ചിൻ കോള​ജ്, കൊച്ചി)

    സ​ത്യ​സ​ന്ധ​നാ​യ ക​മ്യൂ​ണി​സ്റ്റു​കാ​ര​ൻ

    മാ​ധ്യ​മം ആ​ഴ്ച​പ്പ​തി​പ്പി​ൽ തു​ട​ർ​ച്ച​യാ​യി വ​ന്ന ജി. ​സു​ധാ​ക​ര​ൻ-​വി.​എം. ഇ​ബ്രാ​ഹീം സം​ഭാ​ഷ​ണം ഒ​ര​ർ​ഥ​ത്തി​ൽ സ​ത്യ​ത്തി​ലേ​ക്കു​ള്ള ന​ട​പ്പാ​ത​യാ​ണ്. ബം​ഗാ​ളി​ലെ​യും ത്രി​പു​ര​യി​ലെ​യും ദു​ര​ന്തം കേ​ര​ള​ത്തി​ലെ ക​മ്യൂ​ണി​സ്റ്റ് പാ​ർ​ട്ടി​ക്ക് ഉ​ണ്ടാ​കാ​തി​രി​ക്കാ​നു​ള്ള മാ​ർ​ഗനി​ർ​ദേ​ശ​ങ്ങ​ളാ​ണ് സു​ധാ​ക​ര​ൻ ആ​ത്മാ​ർ​ഥ​മാ​യി പ​റ​യു​ന്ന​ത്. നി​ർ​ഭാ​ഗ്യ​വ​ശാ​ൽ പി​ണ​റാ​യി​ക്കു​ശേ​ഷം കേ​ര​ള​ത്തി​ൽ ക​മ്യൂ​ണി​സ്റ്റ് പാ​ർ​ട്ടി ത​ക​ർ​ന്ന് ത​രി​പ്പ​ണ​മാ​ക​ണം എ​ന്ന നി​ർ​ബ​ന്ധ​ബു​ദ്ധി പി​ണ​റാ​യി​യു​ടെ ഭ​ര​ണ​ത്തി​ൽ തെ​ളി​ഞ്ഞു​കാ​ണാം. വി.​എ​സി​ന്റെ വ​ഴി​യേ പോ​കാ​ൻ ആ​​ഗ്ര​ഹി​ക്കു​ന്ന ഏ​ക വ്യ​ക്തി സു​ധാ​ക​ര​ൻ മാ​ത്ര​മാ​ണ്. കോ​ൺ​ഗ്ര​സി​ലെ സു​ധീ​ര​നും സു​ധാ​ക​ര​നും ഒ​രേ തൂ​വ​ൽ​പ​ക്ഷി​ക​ളാ​ണ്.

    62 വ​ർ​ഷ​ത്തെ പാ​ർ​ട്ടി ജീ​വി​തം പൂ​ർ​ത്തി​യാ​ക്കി​യ സു​ധാ​ക​ര​ൻ ത​ല​മു​റ​യു​ടെ മാ​റ്റം ആ​ഗ്ര​ഹി​ക്കാ​ൻ ത​യാ​റാ​കാ​ത്ത​ത് പി​ണ​റാ​യി വി​ജ​യ​ന്റെ​യും പാ​ർ​ശ്വ​വ​ർ​ത്തി​ക​ളു​ടെ​യും കു​റ്റ​മാ​യി കാ​ണാ​ൻ ക​ഴി​യി​ല്ല. 1960ൽ ​ത​ന്നെ ക​മ്യൂ​ണി​സ്റ്റ് മാ​നി​ഫെ​സ്റ്റോ വാ​യി​ക്കു​ക​യും ആ ​ത​ത്ത്വ​സം​ഹി​ത​ക​ളി​ൽ ആ​കൃ​ഷ്ട​നാ​കു​ക​യും ചെ​യ്ത സു​ധാ​ക​ര​ന് ക​മ്യൂ​ണി​സ്റ്റ് പ്ര​ത്യ​യ​ശാ​സ്ത്ര​ത്തി​ൽ​നി​ന്ന്‍ വ്യ​തി​ച​ലി​ക്കാ​ൻ ക​ഴി​യി​ല്ല. ഈ ​സാ​ഹ​ച​ര്യ​ത്തി​ൽ സു​ധാ​ക​ര​നെ​പ്പോ​ലു​ള്ള നീ​തി​ബോ​ധ​മു​ള്ള യ​ഥാ​ർ​ഥ ക​മ്യൂ​ണി​സ്റ്റു​കാ​ര​ന് സ്വ​സ്ഥം ഗൃ​ഹ​ഭ​ര​ണ​മാ​ണ് ഉ​ത്ത​മം. കാ​ര​ണം, പി​ണ​റാ​യി​യു​ടെ നേ​തൃ​ത്വം തെ​റ്റു​ക​ളി​ൽ​നി​ന്ന് തെ​റ്റു​ക​ളി​ലേ​ക്ക് കൂ​പ്പു​കു​ത്തു​ക​യാ​ണ്. ഏ​ത് ചെ​കു​ത്താ​നെ കൂ​ട്ടു​പി​ടി​ച്ചും അ​ധി​കാ​രം നി​ല​നി​ർ​ത്തു​ക, മ​രു​മ​ക​ന്റെ രാ​ഷ്ട്രീ​യ ജീ​വി​തം സു​ര​ക്ഷി​ത​മാ​ക്കു​ക എ​ന്ന​തി​ല​പ്പു​റം നി​ല​വി​ലെ നേ​താ​വി​ന് മ​റ്റൊ​രു ല​ക്ഷ്യ​വും ഇ​ല്ല.

    സ​ർ സി.​പി​യു​ടെ പു​തി​യ അ​വ​താ​ര​മാ​ണ് പി​ണ​റാ​യി വി​ജ​യ​നും മോ​ദി​യും. ഇ​വ​രെ തി​രു​ത്തു​ക അ​സാ​ധ്യ​മാ​ണ്. തോ​പ്പി​ൽ ഭാ​സി, കാ​മ്പി​ശ്ശേ​രി ക​രു​ണാ​ക​ര​ൻ, തോ​പ്പി​ൽ കൃ​ഷ്ണ​പി​ള്ള, കെ.​പി.​എ.​സി സു​ലോ​ച​ന, പു​തു​ശ്ശേ​രി രാ​മ​ച​​ന്ദ്ര​ൻ എ​ന്നി​വ​രു​ടെ നാ​ട്ടി​ൽ ജ​നി​ച്ച് വ​ള​ർ​ന്ന ജി. ​സു​ധാ​ക​ര​ൻ, കേ​ര​ള​ത്തി​ൽ അ​വ​ശേ​ഷി​ക്കു​ന്ന കൈ​വി​ര​ലി​ൽ എ​ണ്ണാ​വു​ന്ന യ​ഥാ​ർ​ഥ ക​മ്യൂ​ണി​സ്റ്റു​കാ​രി​ൽ ഒ​രാ​ളാ​ണെ​ന്ന​ത് നാ​ടി​ന് അ​ഭി​മാ​ന​മാ​ണ്.

    ഫാ. ​ഡാ​ർ​ലി എ​ട​പ്പ​ങ്ങാ​ട്ടി​ൽ, മു​ള​ന്തു​രു​ത്തി

    ന്യൂ​ന​പ​ക്ഷ​ങ്ങ​ളു​ടെ നി​ല​നി​ൽ​പി​നെ ചോ​ദ്യം ചെ​യ്യു​ന്ന നി​യ​മ​ങ്ങ​ൾ

    മ​ത​ന്യൂ​ന​പ​ക്ഷ​ങ്ങ​ളെ​യും പ്ര​ത്യേ​കി​ച്ച് മു​സ്‌​ലിം​ക​ളെ​യും പ്രാ​ന്ത​വ​ത്ക​രി​ക്ക​പ്പെ​ട്ട സ​മു​ദാ​യ​ങ്ങ​ളെ​യും ഉ​ന്മൂ​ല​നം ചെ​യ്യു​ക എ​ന്ന​തി​ൽ മാ​ത്ര​മാ​ണ് കേ​ന്ദ്രസ​ർ​ക്കാ​ർ മു​ഴു​വ​ൻ ശ്ര​ദ്ധ​യും ഊ​ന്ന​ലും ന​ൽ​കു​ന്ന​ത്. രാ​ജ്യ​നി​വാ​സി​ക​ൾ അ​നു​ഭ​വി​ക്കു​ന്ന ജീ​വ​ൽ​പ്ര​ശ്ന​ങ്ങ​ളു​ടെ പ​രി​ഹാ​രം സ​ർ​ക്കാ​റി​ന്‍റെ അ​ജ​ണ്ട​യി​ൽ ഒ​രി​ക്ക​ലും സ്ഥാ​നം പി​ടി​ക്കാ​റി​ല്ല. ഇ​ക്കാ​ല​യ​ള​വി​ൽ കേ​ന്ദ്ര​സ​ർ​ക്കാ​ർ പാ​സാ​ക്കി​യ പ്ര​ധാ​ന നി​യ​മ​ങ്ങ​ളെ​ല്ലാം മു​സ്‌​ലിം​ക​ളു​ടെ നി​ല​നി​ൽ​പി​നെ ചോ​ദ്യംചെ​യ്യു​ന്ന​തും അ​വ​രു​ടെ സ്വൈ​ര​ജീ​വി​ത​ത്തെ ത​ട​സ്സ​പ്പെ​ടു​ത്തു​ന്ന​തു​മാ​ണെ​ന്ന് വ​ള​രെ വ്യ​ക്ത​മാ​ണ്. ത​ങ്ങ​ളു​ടെ ദേ​ശ​ക്കൂ​റും ആ​ത്മാ​ർ​ഥ​ത​യും നി​ര​ന്ത​രം തെ​ളി​യി​ച്ചു​കൊ​ണ്ടി​രി​ക്കേ​ണ്ട ഗ​തി​കേ​ടി​ലാ​ണ് മു​സ്‌​ലിം സ​മു​ദാ​യം.

    വി​വാ​ദ​മാ​യ വോ​ട്ട​ർ​പ​ട്ടി​ക തീ​വ്ര പു​നഃ​പ​രി​ശോ​ധ​ന​യു​ടെ​യും (എ​സ്.​ഐ.​ആ​ർ) ഉ​ന്നം മ​റ്റൊ​ന്ന​ല്ല. സ​ർ​ക്കാ​റി​ന്‍റെ ക​ഴി​വു​കേ​ട് മ​റ​ച്ചു​വെ​ക്കാ​ൻ അ​നാ​വ​ശ്യ​മാ​യ വി​വാ​ദ​വി​ഷ​യ​ങ്ങ​ൾ ചു​ട്ടെ​ടു​ത്ത് ലൈ​വ് ആ​യി നി​ല​നി​ർ​ത്തു​ക​യും ജ​ന​ങ്ങ​ളു​ടെ പ്ര​തി​ക​ര​ണ​ശേ​ഷി​യെ മ​ര​വി​പ്പി​ക്കു​ക​യും ചെ​യ്യു​ന്ന​തി​ൽ ഫാ​ഷി​സ​ത്തി​ന്റെ മി​ടു​ക്ക് അ​സൂ​യാ​ർ​ഹ​മാ​ണ്. ഇ​തി​നെ​തി​രെ സം​ഘ​ടി​ത​വും ശ​ക്ത​വു​മാ​യ പ്ര​തി​രോ​ധം ജ​ന​ങ്ങ​ളു​ടെ ഭാ​ഗ​ത്തു​നി​ന്ന് ഉ​ണ്ടാ​വേ​ണ്ട​തു​ണ്ട്. ഈ ​സ​വി​ശേ​ഷ സാ​ഹ​ച​ര്യ​ത്തി​ലാ​ണ് കേ​ര​ള നി​യ​മ​സ​ഭ​യു​ടെ പ്ര​മേ​യം പ്ര​സ​ക്ത​മാ​കു​ന്ന​ത്. നി​യ​മ​സ​ഭ പ്ര​മേ​യ​ത്തെ പ്ര​മേ​യ​മാ​ക്കി ത​യാ​റാ​ക്കി​യ ‘തു​ട​ക്കം’ (ല​ക്കം 1441) പ്ര​ശ്ന​ത്തി​ന്റെ മ​ർ​മം അ​ട​യാ​ള​പ്പെ​ടു​ത്തു​ന്ന​താ​ണ്.

    അ​ബൂ​റ​മീ​സ് ചേ​ന്ദ​മം​ഗ​ലൂ​ർ

    അ​നു​ക​ര​ണ​ത്തി​നു​മ​പ്പു​റം നി​റ​ഞ്ഞു​നി​ന്ന വാ​ർ​ഷി​ക​പ്പ​തി​പ്പ്

    ഇ​​പ്രാ​​വ​​ശ്യ​​വും മാ​​ധ്യ​​മം വാ​​ർ​​ഷി​​ക​​പ്പ​​തി​​പ്പ് വാ​​ങ്ങി. ഇ​​തി​​ൽ​ പ​​റ​​യു​​ന്ന​​പോ​​ലെ ഇ​​ത് ച​​രി​​ത്ര​പ​​തി​​പ്പ് ത​ന്നെ. മ​​നോ​​ര​​മ, മാ​​തൃ​​ഭൂ​​മി, ജ​​ന്മ​​ഭൂ​​മി തു​​ട​​ങ്ങി​​യ​​വ​​യു​​ടെ​​യും വാ​​ർ​​ഷി​​ക​​പ്പ​​തി​​പ്പ് വാ​​ങ്ങാ​​റു​​ണ്ട്. ച​​രി​​ത്ര​പ​​തി​​പ്പി​​നെ വ​​ർ​​ത്ത​​മാ​​ന​​കാ​​ല​​ത്തേ​​ക്ക് കാ​ണി​ച്ചു​കൊ​ടു​ക്ക​ൽ അ​ത്ര നി​​സ്സാ​​ര​മ​​ല്ല. ഇ​തി​നു​പി​ന്നി​ൽ ക​ഠി​ന​പ്ര​യ​ത്നം​ത​ന്നെ ന​ട​ത്തി​യി​ട്ടു​ണ്ടെ​ന്ന​ത് വ്യ​ക്ത​മാ​ണ്.

    ഇ​​വി​​ട​ത്തെ പ​​ഴ​​യ ച​​രി​​ത്രം, പ​​ല രീ​​തി​​യി​​ലാ​​ണ് പ​​റ​​യു​​ന്ന​​ത് എ​​ന്ന​​തി​​നാ​​ൽ വാ​​യി​​ക്കു​​ന്ന​​വ​​ർ ഏ​​ത് ശ​​രി എ​​ന്ന് സം​​ശ​​യി​​ക്കു​​ന്നു. മ​​ൺ​​മ​​റ​​ഞ്ഞ പ്ര​​തി​​ഭാ​​ശാ​​ലി​​ക​​ളു​​ടെ (എം.​​ടി.​ വാ​​സു​​ദേ​​വ​​ൻ നാ​​യ​​ർ, കെ.​​ടി. മു​​ഹ​​മ്മ​​ദ്, ടി. ​​ദാ​​മോ​​ദ​​ര​​ൻ, തി​​ക്കോ​​ടി​​യ​​ൻ ഉ​ൾ​പ്പെ​ടെ), വ​​ലി​​യ എ​​ഴു​​ത്തു​​കാ​​രു​​ടെ പം​​ക്തി​​യും ഉ​​ണ്ട​​ല്ലോ. എ​ന്നാ​ൽ, ച​​രി​​ത്ര​​കാ​​ര​​ൻ​​മാ​​ർ ഭൂ​​രി​​പ​​ക്ഷ​​വും സ​​വ​​ർ​​ണ​​ർ ആ​​യ​​തി​​നാ​​ൽ പ​​ല​​പ്പോ​​ഴും അ​​വ​​രു​​ടെ തെ​​റ്റാ​​യ ച​​രി​​ത്ര​​മാ​​ണ് ആ​​ളു​​ക​​ൾ ശ​​രി എ​​ന്ന് ക​​രു​​തി വാ​​യി​​ക്കു​​ന്ന​​ത്. കാ​​ലം കാ​​ത്തു​​വെ​​ച്ച കാ​​വ്യ​​നീ​​തി (ദീ​ദി), മ​​റ​​വി​​യു​​ടെ വ​​ഴി​യ​​മ്പ​​ലം (പ്രേം​​ച​​ന്ദ്) തു​​ട​​ങ്ങി​​യ ര​ച​ന​ക​​ളെ​ല്ലാം ​ശ്ര​​ദ്ധേ​​യം. പ്ര​​ത്യേ​​കി​​ച്ച് ര​​വി​ മേ​​നോ​​ന്റെ ‘ഇ​​​ത്ര​​മേ​​ൽ മ​​ണ​​മു​​ള്ള കു​​ട​​മു​​ല്ല​​പ്പൂ​​വു​​ക​​ൾ’ പം​​ക്തി. ക​​വി​​ത​​ക​​ൾ സ​​ച്ചി​​ദാ​​ന​​ന്ദ​​ൻ, അ​​ക്ബ​​ർ, പ്ര​​ദീ​​പ് രാ​​മ​​നാ​​ട്ടു​​ക​​ര, കെ.​​ആ​​ർ. ടോ​​ണി എ​​ന്നി​​വ​​രു​​ടേ​​ത് ഉ​​യ​​ർ​​ന്ന നി​​ല​​വാ​​രം പു​​ല​​ർ​​ത്തി.

    ആ​​ർ. ദി​​ലീ​​പ്, ശ്രീ​​വി​​ഹാ​​ർ, മു​​തു​​കു​​ളം

    ജീ​വി​ത​യാ​ത്ര പ​റ​യു​ന്ന ‘വെ​ന്തി​ങ്ങ’

    മാ​ധ്യ​മം ആ​ഴ്ച​പ്പ​തി​പ്പി​ൽ സ​ജി​ൻ പി.​ജെ എ​ഴു​തി​യ ‘വെ​ന്തി​ങ്ങ’ എ​ന്ന ക​വി​ത (ല​ക്കം 1442) വാ​യി​ക്കാ​നി​ട​യാ​യി. ക​വി ത​ന്റെ ക​വി​ത​യി​ലൂ​ടെ ന​മ്മ​ളോ​ട് പ​ങ്കു​വെ​ക്കു​ന്ന​ത് ന​മ്മ​ളോ​രോ​രു​ത്ത​രു​ടെ​യും ജീ​വി​ത​യാ​ത്ര​യും അ​തി​ൽ ന​മ്മ​ൾ ക​ട​ന്നു​പോ​കു​ന്ന സ​ന്ദ​ർ​ഭ​ങ്ങ​ളെ​യും സാ​ഹ​ച​ര്യ​ങ്ങ​ളെ​യും കു​റി​ച്ചാ​ണ്. ന​മ്മു​ടെ ജീ​വി​ത​ത്തെ ഒ​രു കാ​റി​ൽ ന​മ്മ​ൾ സ​ഞ്ച​രി​ക്കു​ന്നപോ​ലെ​യും യാ​ത്ര ചെ​യ്യു​ന്ന​തി​നെ ജീ​വി​ത​യാ​ത്ര​യാ​യു​മാ​ണ് ക​വി സ​ങ്ക​ൽ​പി​ക്കു​ന്ന​ത്. ന​മ്മ​ൾ ക​ട​ന്നു​പോ​കു​ന്ന​തും ക​ണ്ട​തു​മാ​യ സാ​ഹ​ച​ര്യ​ങ്ങ​ളെ​യും ഉ​യ​ർ​ച്ച​യാ​യും താ​ഴ്ച​യാ​യും ക​വി വി​വ​രി​ക്കു​ന്നു. ക​വി ന​മ്മ​ൾ ആ​ദ്യ​മാ​യി ഒ​രു വെ​ന്തി​ങ്ങ​യു​ടെ അ​ടു​ത്തു​കൂ​ടെ​യാ​ണെ​ന്ന് പ​റ​യു​ന്നു. അ​തു​പോ​ലെ​ത്ത​ന്നെ ക​വി ത​ന്റെ ക​വി​ത​യി​ലൂ​ടെ ന​മ്മോ​ട് കൂ​ടെ സ​ഞ്ച​രി​ച്ച​വ​രാ​രും ന​മ്മോ​ട് കൂ​ടെ എ​ത്തി​ല്ല എ​ന്നും അ​വ​ർ ന​മ്മ​ൾ ആ​ദ്യ​മാ​യി സ​ഞ്ച​രി​ച്ച വെ​ന്തി​ങ്ങ​യു​ടെ അ​ടു​ത്തു​ മാ​ത്ര​മേ എ​ത്താ​നാ​വൂ എ​ന്നും പ​റ​യു​ന്നു. ക​വി പ​റ​യു​ന്ന​ത് ഇ​ങ്ങ​നെ, ‘‘ന​മ്മെ തേ​ടി വ​രു​ന്ന​വ​ർ​ക്കു വെ​ന്തി​ങ്ങ​യോ​ളം മാ​ത്ര​മേ എ​ത്താ​നാ​വൂ.’’

    ശ​മീം ച​ള​വ​റ

    ല​വ് ഈ​സ്‌ ബ്ലൈ​ൻ​ഡ്

    ആ​ഴ്ച​പ്പ​തി​പ്പിൽ ​പ്ര​സി​ദ്ധീ​ക​രി​ച്ച, ജെ​നി ആ​ൻ​ഡ്രൂ​സ് ര​ചി​ച്ച ‘ചി​ല​പ്പോ​ൾ ഒ​രു പൂ​വി​നെ’ എ​ന്ന ക​വി​ത (ല​ക്കം 1441) പ്ര​ത്യേ​ക പ്ര​ശം​സ അ​ർ​ഹി​ക്കു​ന്നു. ചി​ല ജീ​വി​തം അ​ങ്ങ​നെ​യാ​ണ്. അ​ന്ധ​കാ​ര​ത്തി​ൽ​നി​ന്നും പ്ര​ശ​സ്ത​മ​ല്ലാ​ത്ത പ്ര​ണ​യ​ലാ​ളി​ത്യം ല​ഭി​ച്ചാ​ൽ പി​ന്നെ മ​ന്ദ​ഹാ​സ പൂ​ന്തോ​പ്പി​ലേ​ക്ക് എ​ത്തും. അ​തെ, പ്ര​ണ​യം അ​തൊ​രു ഹ​ലാ​ക്കാ​ണ്. ഏ​തി​നെ​യും ന​ന്മ​യി​ലേ​ക്കും തി​ന്മ​യി​ലേ​ക്കും ന​യി​ക്കാ​ൻ കെ​ൽ​പു​ള്ള എ​ന്തോ ഒ​ന്ന്.

    ‘‘നി​യ​മാ​വ​ലി​ക​ൾ ഞാ​ൻ പ​ഠി​ക്കു​ന്നി​ല്ല/ ഹൃ​ദ​യം അ​വ​നി​ൽ ചേ​ർ​ന്നാ​ൽ/ നി​യ​മാ​വ​ലി താ​നെ ഉ​രു​വാ​കും/

    നി​യ​മ​ങ്ങ​ൾ പാ​ലി​ക്ക​പ്പെ​ടും.’’ ശ​രി​യാ​ണ്, ഹൃ​ദ​യം ത​മ്മി​ൽ ചേ​ർ​ന്നാ​ൽ പ​ര​സ്പ​രം നി​യ​മാ​വ​ലി താ​നേ ഉ​രു​വാ​കും. ഒ​രാ​ളും നി​യ​മ​ങ്ങ​ൾ പ​ഠി​ക്കാ​തെ​ ത​ന്നെ നി​യ​മ​ങ്ങ​ൾ പാ​ലി​ക്ക​പ്പെ​ടും. ത​ണ്ടു​ക​ളി​ലൂ​ടെ ഉ​യ​ർ​ന്ന വേ​രു​ക​ളി​ലേ​ക്ക് എ​ത്തി​യ സ്നേ​ഹ​ത്തെ പി​ഴു​തെ​റി​യാ​ൻ ക​ഷ്ട​മാ​ണ്. ഇ​ത്ത​രം ജീ​വി​ത​ത​ല​ങ്ങ​ളെ​യാ​ണ് ക​വി​ത കൈ​യൊ​പ്പ് ചാ​ർ​ത്തേ​ണ്ട​ത്.

    റി​സ്‌​വാ​ൻ, മം​ഗ​ലം ഡാം

