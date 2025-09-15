Begin typing your search above and press return to search.
    എഴുത്തുകുത്ത്

    Posted On date_range 15 Sept 2025 7:00 AM IST
    Updated On date_range 15 Sept 2025 7:00 AM IST
    വി​ഭ​വസ​മൃ​ദ്ധം, ഓ​രോ ല​ക്ക​വും

    ഒ​രാ​ഴ്ച എ​ടു​ത്ത് വാ​യി​ച്ചാ​ലും തീ​രാ​ത്ത​ത്ര വി​ഭ​വ​ങ്ങ​ൾ കൊ​ണ്ട് സ​മൃ​ദ്ധ​മാ​ണ് മാ​ധ്യ​മം ആ​ഴ്ച​പ്പ​തി​പ്പ് ഓ​രോ ല​ക്ക​വും. ല​ക്കം 1435ന്‍റെ തു​ട​ക്കം ‘ആ​സാ​ദി​യു​ടെ നി​രോ​ധ​നം’ മു​ത​ൽ ഒ​ടു​ക്കം –വോ​ട്ട് മോ​ഷ്ടി​ച്ച് ഓ​ടു​ന്ന തെ​രഞ്ഞെ​ടു​പ്പ് ക​മീ​ഷ​നെ ടോ​ർ​ച്ച​ടി​ച്ച് വെ​ളി​ച്ച​ത്ത് കൊ​ണ്ടു​വ​രു​ന്ന വി.​ആ​ർ. രാ​ഗേ​ഷി​ന്‍റെ കാ​ർ​ട്ടൂ​ൺ വ​രെ ഗൗ​ര​വ​ത​ര​മാ​യ വാ​യ​ന അ​ർ​ഹി​ക്കു​ന്നു. തൊ​ഴി​ലാ​ളി വ​ർ​ഗ രാ​ഷ്ട്രീ​യ​ത്തി​ന്‍റെ പ്ര​തി​നി​ധി​ക​ളാ​യ മ​ന്ത്രി​മാ​ർ ല​ക്ഷ​ങ്ങ​ൾ വി​ല​വ​രു​ന്ന ആ​ഡം​ബര വ​സ്തു​ക്ക​ൾ ഉ​പ​യോ​ഗി​ക്കു​ന്ന​തി​നെ പ്ര​ശ്ന​വ​ത്ക​രി​ക്കു​ന്നു വി​ജു വി. ​നാ​യ​ർ ത​ന്‍റെ ഒ​റ്റാ​ലും തെ​റ്റാ​ലിയും പം​ക്തി​യി​ലെ ‘ഒ​യ്യാ​ര’​ത്തി​ൽ. ലാ​ളി​ത്യ​ത്തി​ലും ആ​ഡം​ബര​ത്തി​ന് സാ​ധ്യ​ത​യു​ണ്ട് എ​ന്ന് ഗാ​ന്ധി​ജി​യെ മു​ൻ​നി​ർ​ത്തി പ​റ​യു​ന്ന​ത് ര​സാ​വ​ഹ​മാ​ണ്. അ​തി​ന് അ​ദ്ദേ​ഹം സ​രോ​ജി​നി നാ​യി​ഡു​വി​നെ ഉ​ദ്ധ​രി​ക്കു​ക​യും ചെ​യ്യു​ന്നു​ണ്ട്.

    ‘‘ഹി​ന്ദു​മ​ത​ത്തി​ൽ ഉ​ൾ​പ്പെ​ടാ​ത്ത​വ​ർ ആ​രുംത​ന്നെ പ​ട്ടി​ക​ജാ​തി പ​ദ​വി​ക്ക് യോ​ഗ്യ​ര​ല്ല’’ എ​ന്ന 1950ലെ ​പ്ര​സി​ഡ​ൻ​ഷ്യ​ൽ ഉ​ത്ത​ര​വി​നെ​തി​രെ ഈ​യി​ടെ കേ​ര​ള​ത്തി​ലെ പ​ട്ടി​ക​ജാ​തി ക്രി​സ്ത്യാ​നി​ക​ൾ പ്ര​തി​ഷേ​ധി​ച്ച​തി​നെ​ക്കു​റി​ച്ചാ​ണ് അ​ഡ്വ. സ​ജി കെ. ​ചേ​ര​മ​ന്‍റെ ലേ​ഖ​നം. ക്രിസ്ത്യാ​നി​ക​ളാ​യ പ​ട്ടി​ക​ജാ​തി​ക്കാ​ർ മാ​ത്ര​മ​ല്ല മു​ഴു​വ​ൻ പ​ട്ടി​ക​ജാ​തി​ക്കാ​രും ആ ​ഉ​ത്ത​ര​വി​നെ​തി​രെ പ്ര​തി​ഷേ​ധി​ക്ക​ണം എ​ന്ന ലേ​ഖ​ക​ന്‍റെ നി​ല​പാ​ടി​നോ​ട് യോ​ജി​ക്കു​ന്നു. കാ​ര​ണം, ന​മ്മു​ടെ നാ​ട്ടി​ലെ ദ​ലി​ത​രും ഗോ​ത്ര​വ​ർ​ഗ​ക്കാ​രും ആ​ദി​വാ​സി​ക​ളും ഒ​ന്നുംത​ന്നെ യ​ഥാ​ർ​ഥ ഹി​ന്ദു​മ​ത വി​ശ്വാ​സി​ക​ളോ, അ​ത​നു​സ​രി​ച്ചു​ള്ള ആ​ചാ​രാ​നു​ഷ്ഠാന​ങ്ങ​ളു​ള്ള​വ​രോ അ​ല്ല. അ​വ​രെ ഹി​ന്ദു​മ​ത​ക്കാ​രാ​ക്കി​യ​താ​ണ്.

    എ​ങ്കി​ലും പ്ര​സ​ക്ത​മാ​യ ഒ​രു ചോ​ദ്യ​മു​ണ്ട്: സ​മൂ​ഹ​ത്തി​ൽ നേ​രി​ടു​ന്ന അ​യി​ത്ത​ത്തി​ൽനി​ന്നും, വി​വേ​ച​ന​ത്തി​ൽനി​ന്നും, പി​ന്നാ​ക്കാ​വ​സ്ഥ​യി​ൽനി​ന്നും മോ​ച​നം നേ​ടാ​ൻ വേ​ണ്ടി​യാ​ണ​ല്ലോ പ​ട്ടി​ക​ജാ​തി​ക്കാ​രാ​യ ഹി​ന്ദു​ക്ക​ൾ ക്രി​സ്തു​മ​തം സ്വീ​ക​രി​ച്ച​ത്. എന്നിട്ടും അ​വ​രു​ടെ ഈ ​ദു​ര​വ​സ്ഥ​യൊ​ന്നും മാ​റി​യി​ട്ടി​ല്ല; പ​ട്ടി​കജാ​തി​ക്കാ​ർ​ക്കു​ള്ള ആ​നു​കൂ​ല്യ​മെ​ല്ലാം ത​ര​ണം എ​ന്നാ​ണെ​ങ്കി​ൽ പി​ന്നെ ഇ​വ​ർ മ​തം മാ​റി​യ​തെ​ന്തി​നാ​ണ്? മ​തംമാ​റ്റംകൊ​ണ്ട് സാ​മൂ​ഹിക സാ​മ്പ​ത്തി​ക മാ​റ്റ​മൊ​ന്നു​മു​ണ്ടാ​യി​ട്ടി​ല്ല എ​ന്നാ​ണോ? ആ​ത്മ​ക​ഥ എ​ന്നാ​ൽ ഒ​രു വ്യ​ക്തി​യു​ടെ ജീ​വി​ത​ക​ഥ മാ​ത്ര​മ​ല്ല, അ​ദ്ദേ​ഹം ജീ​വി​ച്ച കാ​ല​ത്തി​ന്‍റെ​യും പ​രി​തോ​വ​സ്ഥ​ക​ളു​ടെ​യുംകൂ​ടി ക​ഥ​യാ​ണ്. സ​ലിം കു​മാ​റി​ന്‍റെ ആ​ത്മ​ക​ഥ ‘ക​ടു​ത്ത’ വാ​യി​ച്ചു തീ​രു​മ്പോ​ൾ ക​ണ്ണ് ന​ന​യും. ഉ​യ​ർ​ന്ന ജാ​തി​ക്കാ​രാ​ൽ ബ​ലാ​ത്സം​ഗം ചെ​യ്യ​പ്പെ​ടു​ന്ന ആ​ദി​വാ​സി പെ​ൺ​കു​ട്ടി കോ​ട​തി​യി​ൽ വി​ചാ​ര​ണ എ​ന്ന പ്ര​ഹ​സ​ന​ത്തി​ൽ വീ​ണ്ടും പി​ച്ചി​ച്ചീ​ന്ത​പ്പെ​ടു​ന്ന ദു​ര​വ​സ്ഥ, ഇ​ന്നും മാ​റ്റ​മി​ല്ലാ​ത്ത അ​വ​സ്ഥ. ലേ​ഖ​ന​ത്തി​ൽ ഒ​രു പി​ഴ​വു​ണ്ട്. സ്വ​ത​ന്ത്രചി​ന്ത​ക​നാ​യ ബ​ർ​ട്ര​ന്റ് റ​സ്സ​ൽ അ​മേ​രി​ക്ക​ക്കാ​ര​ന​ല്ല; ബ്രി​ട്ടീ​ഷു​കാ​ര​നാ​ണ്. സെ​ബാ​സ്റ്റ്യ​ൻ പ​ള്ളി​ത്തോ​ടി​ന്‍റെ ജൊഹ​ാനസ്ബ​ർ​ഗി​ലൂ​ടെ​യു​ള്ള യാ​ത്രാ​വി​വ​ര​ണ​വും ആ​സ്വാ​ദ്യ​ക​ര​മാ​ണ്. ഗാ​ന്ധി​ജി നി​ർ​മി​ച്ച ടോ​ൾ​സ്റ്റോ​യി പാ​ർ​ക്കി​ൽ ടോ​ൾ​സ്റ്റോ​യി​യു​ടെ പ്ര​തി​മ​യും അ​വി​ട​ത്തെ ലൈ​ബ്ര​റി​യി​ൽ ഗാ​ന്ധി​ജി​യു​ടെ ഗ്ര​ന്ഥങ്ങ​ളും ഇ​ല്ലാ​ത്ത​ത് കൗ​തു​ക​മാ​യി.

    ഇ.​സി. മു​ഹ​മ്മ​ദ് കു​ഞ്ഞി,കാ​സ​ർ​കോട്

    സ​മ​ഭാ​വ​ ദ​ർ​ശ​ന​ത്തി​ന്റെ​ പ്ര​തീ​കം

    പ്ര​ഫ. എം.​കെ. സാ​നു​ മാ​ഷി​ന്‍റെ ദേ​ഹ​വി​യോ​ഗാ​ന​ന്ത​രം ഓ​ർ​മ​ക്കു​റിപ്പു​ക​ളു​ടെ പ്ര​ള​യ​മാ​ണ് മാ​ധ്യ​മ​ലോ​ക​ത്ത് കാ​ണാ​ൻ ക​ഴി​ഞ്ഞ​ത്. ഡോ. ​സു​മി​ജോ​യി, ഡോ. ​ര​തി മേ​നോ​ൻ, ജോ​ൺ ടി. ​വേ​ക്ക​ൻ എ​ന്നി​വ​രു​ടെ അ​നു​സ്മ​ര​ണ​ക്കു​റി​പ്പി​ൽ ഡോ. ​ര​തി​മേ​നോ​​ന്റെ എ​ഴു​ത്ത് ആ​ത്മാ​വി​ൽ നി​ന്നാ​ണെ​ന്ന് മ​ന​സ്സി​ലാ​ക്കാം (ലക്കം- 1433). സാ​ഹി​ത്യ വി​മ​ർ​ശ​ന​ത്തി​ലും രാ​ഷ്ട്രീ​യ സാം​സ്കാ​രി​ക ജീ​വി​ത​ത്തി​ലും സ്നേ​ഹ​ഭാ​ജ​ന​മാ​യി വി​ള​ങ്ങി​യ സാ​നു മാ​ഷി​ന്‍റെ കു​ടും​ബ​പു​രാ​ണം ല​ളി​തഭാ​ഷ​യി​ൽ അ​വ​ത​രി​പ്പി​ച്ച​ത് ഡോ. ​ര​തി​മേ​നോ​ൻ മാ​ത്ര​മാ​ണ്. എ​ട്ടാം കേ​ര​ള നി​യ​മ​സ​ഭ​യി​ൽ എ​റ​ണാ​കു​ള​ത്തി​ന്റെ പ്ര​തി​നി​ധി​യാ​യി പ​രി​ല​സി​ച്ച സാ​നു മാ‍‍ഷി​ന് കേ​ന്ദ്ര-​കേ​ര​ള സാ​ഹി​ത്യ അ​ക്കാ​ദ​മി അ​വാ​ർ​ഡു​ക​ൾ ഉ​ൾ​പ്പെ​ടെ നൂ​റോ​ളം അ​വാ​ർ​ഡു​ക​ൾ ല​ഭി​ച്ചി​ട്ടു​ണ്ട്.

    ത​ന്റെ മ​ക​ന് ക​ത്തെ​ഴു​തു​മ്പോ​ൾപോ​ലും മ​നു​ഷ്യസ്നേ​ഹ​ത്തെ നെ​ഞ്ചോ​ടു ചേ​ർ​ത്തു​പി​ടി​ച്ച​തി​ലൂ​ടെ മാ​ന​വി​ക​ത​യി​ലൂ​ന്നി​യ സ​മ​ഭാ​വ​ ദ​ർ​ശ​നം അ​ദ്ദേ​ഹ​ത്തി​ൽ കാ​ണാം. ഒ​രു​ നൂ​റ്റാ​ണ്ടി​ന്റെ ധ​ന്യ​ജീ​വി​ത​ത്തി​ലേ​ക്ക് അ​ടു​ത്തു​കൊ​ണ്ടി​രി​ക്കു​മ്പോ​ഴാ​ണ് മാ​ഷി​നെ മ​ര​ണം ക​വ​ർ​ന്നെ​ടു​ക്കു​ന്ന​ത്. മ​ല​യാ​ളി​യു​ടെ സാ​മൂ​ഹി​ക ജീ​വി​ത്തി​ന്റെ സ​ർ​വ​ത​ല​ങ്ങ​ളി​ലും കൈ​യൊ​പ്പു ചാ​ർ​ത്തി​യ അ​പൂ​ർ​വ​പ്ര​തി​ഭ​ക​ളി​ൽ ഒ​രാ​ളാ​യ സാ​നു മാ​ഷി​ന്‍റെ ജീ​വി​തം ഒ​രു പാ​ഠപു​സ്ത​ക​മാ​ണെ​ന്ന് ത​ന്നെ പ​റ​യാം. കാ​ര​ണം, ഒ​രു ഗു​രു​നാ​ഥ​ന്റെ സ്ഥാ​നം സ​മൂ​ഹ​ത്തി​ൽ എ​ന്താ​യി​രി​ക്ക​ണ​മെ​ന്ന് തെ​ളി​യി​ച്ചു ത​ന്ന മ​ഹാ പ്ര​തി​ഭാ​ശാ​ലി​യാ​യി​രു​ന്നു അ​ദ്ദേ​ഹം. സാ​നു എ​ന്ന പേ​രി​ന്റെ അ​ർ​ഥം കൊ​ടു​മു​ടി എ​ന്നാ​ണെ​ങ്കി​ലും വ​ലി​യ​വ​രോ​ടും ​ചെ​റി​യ​വ​രോ​ടും ഒ​രു​പോ​ലെ പെ​രു​മാ​റി താ​ഴ്വാ​ര​ത്തി​ലൂ​ടെ സ​ഞ്ച​രി​ച്ച അ​ണ​യാ​ത്ത സൗ​മ്യ ദീ​പ്തി​ക്ക്​ പ്ര​ണാ​മം.

    ഫാ. ​ഡാ​ർ​ലി എ​ട​പ്പ​ങ്ങാ​ട്ടി​ൽ, മു​ളു​ന്തു​രു​ത്തി

    പി.​കെ. റോ​സി​യു​ടെ ‘പ്രേ​ത​സ​ഞ്ചാ​ര​ങ്ങ​ൾ’

    ആ​ഴ്ച​പ്പ​തി​പ്പി​ൽ (ല​ക്കം 1434) ദീ​ദി എ​ഴു​തി​യ ലേ​ഖ​നം പ​ഴ​യകാ​ല​ത്ത് നി​ല​നി​ന്ന ദ​ലി​ത​ർ​ക്കെ​തി​രെയുള്ള ക​ഠി​ന ജാ​തി​വി​വേ​ച​ന​ത്തെ (ഇ​പ്പോ​ഴും ഇ​ത് പൂ​ർ​ണ​മാ​യി മാ​റി​യി​ട്ടി​ല്ല) തു​റ​ന്നുകാ​ണി​ക്കു​ന്നു. ദ​ലി​ത് ക്രി​സ്ത്യാ​നി​യാ​യ​തി​നാ​ൽ റോ​സി​ക്ക് നാ​ടു​വി​ട്ട് പോ​കേ​ണ്ടി​വ​ന്നു. അ​വ​രു​​ടെ വീ​ട് സ​വ​ർ​ണ​ർ തീ​വെ​ച്ച് ന​ശി​പ്പി​ച്ചു. അ​വ​ർ അ​ഭി​ന​യി​ച്ച സി​നി​മ​യോ​ടി​യ തി​യറ്റ​ർപോ​ലും ജാ​തി​ഹി​ന്ദു​ക്ക​ൾ തീ​വെ​ച്ച് ന​ശി​പ്പി​ച്ചു. എ​ന്നാ​ലി​പ്പോ​ൾ പു​തി​യ സ്ത്രീ​ശ​ബ്ദം ഉ​യ​ർ​ന്നു​വ​രു​ന്നു. അ​തി​ന് ഉ​ദാ​ഹ​ര​ണ​മാ​ണ് സാ​​ന്ദ്രാ തോ​മ​സി​ന്റെ പ്ര​തി​ഷേ​ധം.

    എ​വി​ടെ​യും സ്ത്രീ​ക​ൾ ര​ണ്ടാം​ത​രം പൗ​ര​ന്മാ​രാ​യി ക​ഴി​യേ​ണ്ടി​വ​രു​ന്നു. ഇ​​​പ്പോ​ൾ കു​റേ വ്യ​ത്യാ​സ​ങ്ങ​ൾ ഉ​​ണ്ടെ​ങ്കി​ലും പ​ഴ​യ​തി​ൽ സ്ത്രീ​ക​ൾ, ദ​ലി​ത​ർ എ​ന്നി​വ​ർ​ക്ക് സി​നി​മ നി​ർ​മി​ക്കാ​ൻ ഒ​ന്ന​ര​ക്കോ​ടി രൂ​പ ന​ൽ​കാ​നു​ള്ള സ​ർ​ക്കാ​ർ തീ​രു​മാ​നം അ​ടൂ​ർ ഗോ​പാ​ല​കൃ​ഷ്ണ​നെ പോ​ലെ​യു​ള്ള സ​വ​ർ​ണ സി​നി​മ പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ക​ർ​ക്ക് അ​ത്ര ര​സി​ച്ചി​ല്ല. ഇ​തു വ​ലി​യ പ്ര​തി​ഷേ​ധ​മു​ണ്ടാ​ക്കി. ദ​ലി​ത​ർ ആ​യ​തി​നാ​ൽ അ​ന്ത​രി​ച്ച ക​ലാ​ഭ​വ​ൻ മ​ണി, മ​ണി​യു​ടെ സ​ഹോ​ദ​ര​നും ന​ർ​ത്ത​ക​നു​മാ​യ ആ​ർ.​എ​ൽ.​വി. രാ​മ​കൃ​ഷ്ണ​ൻ, ന​ട​ൻ തി​ല​ക​ൻ, പൂ​ജാ​രി നി​യ​മ​ന​ത്തി​ന് ചെ​ന്ന​പ്പോ​ൾ പ്ര​ദീപ്കു​മാ​ർ, ഉ​ണ്ണി ​പൊ​ന്ന​പ്പ എ​ന്നി​വ​ർ​ക്ക് സ​വ​ർ​ണ​രി​ൽനി​ന്നു​ണ്ടാ​യ വി​​വേ​ച​നം ജാ​തി​പരമായി​രു​ന്നു. അ​നീ​തി​ക്കെ​തി​രെ ശ​ക്ത​മാ​യി പ്ര​തി​ക​രി​ക്കാ​ൻ ഇ​ന്ന് കാ​ര്യ​മാ​യി ആ​രു​മി​ല്ല. പ​ണ്ട് ശ്രീ​നാ​രാ​യ​ണ​ഗു​രു, ആ​റാ​ട്ടു​പു​ഴ​ വേ​ലാ​യു​ധ​ പ​ണി​ക്ക​ർ, അ​യ്യൻകാ​ളി, ടി.​കെ. മാ​ധ​വ​ൻ എ​ന്നി​വ​ർ ജാ​തി​വ്യ​വ​സ്ഥ​ക്കും സ​വ​ർ​ണ ആ​ധി​പ​ത്യ​ത്തി​നു​മെ​തി​രെ പോ​രാ​ടി​യ​വ​രാ​ണ്. അ​ത്ത​ര​ത്തി​ലു​ള്ള തു​റ​ന്ന പോ​രാ​ട്ട​ങ്ങ​ൾ ഇ​ന്ന് അ​നി​വാ​ര്യ​മാ​ണ്.

    ആ​ർ. ദി​ലീ​പ്, ശ്രീ​വി​ഹാ​ർ, മു​തു​കു​ളം

    സാ​നു​ മാ​ഷ് ജാ​ഗ്ര​ത്താ​യ മ​നീ​ഷി

    സാ​നു​ മാ​ഷി​നെ​ക്കു​റി​ച്ച് ഇ​നി ഒ​ന്നും എ​ഴു​താ​നി​ല്ലെ​ന്നാ​ണ് ഓ​രോ അ​നു​സ്മ​ര​ണ​ം വാ​യി​ക്കു​മ്പോ​ഴും തോ​ന്നി​യ​ത്. എ​ന്നാ​ൽ, എ​ത്ര എ​ഴു​തി​യാ​ലും തീ​രാ​ത്ത ഒ​രു മ​ഹാ​മ​നീ​ഷി​യാ​യി​രു​ന്നു അ​ദ്ദേ​ഹ​മെ​ന്ന് ബോ​ധ്യ​മാ​വു​ക​യുംചെ​യ്തു. ഏ​തൊ​രാ​ൾ​ക്കും സ​ഹാ​യ​ഹ​സ്തം നീ​ട്ടു​ന്ന​തി​ൽ ജാ​തി-​മ​ത-​ലിം​ഗ, ക​ക്ഷി​ ഭേ​ദ​ങ്ങ​ൾ അ​ദ്ദേ​ഹ​ത്തി​നു​ണ്ടാ​യി​രു​ന്നി​ല്ലെ​ന്ന് ഡോ. ​ര​തി​ മേ​നോ​ൻ (ലക്കം 1433)എ​ഴു​തി. ആ​രു​ടെ ഏ​ത് അ​ഭ്യ​ർ​ഥ​ന​യും അ​വ​ഗ​ണി​ക്കാ​ത്ത പ്ര​കൃ​ത​മാ​യി​രു​ന്നു​വെ​ന്നും അനുകമ്പ അ​​​ദ്ദേ​ഹ​ത്തി​ന്റെ സ​ഹ​ജ​ഭാ​വ​മാ​യി​രു​ന്നു​വെ​ന്നും ലേ​ഖി​ക ഓ​ർ​ക്കു​ന്നു. ന​ന്മ​ മാ​ത്രം കാ​യ്ക്കു​ന്ന ഒ​രു​ പൂ​മ​ര​മാ​യി​രു​ന്നു സാ​നു​ മാ​ഷ് എ​ന്ന വി​ശ്വാ​സ​മാ​ണ് ലേ​ഖി​ക​ക്കു​ള്ള​ത്. എ​ല്ലാ​വ​രു​ടെ​യും സു​ഖ​ത്തി​ലും ദുഃ​ഖ​ത്തി​ലും അ​ദ്ദേ​ഹം കൂ​ടെ നി​ൽ​ക്കു​മാ​യി​രു​ന്നു. മാ​ഷി​ന്റെ സൗ​മ്യ​ഭാ​വം എ​ല്ലാ​വ​ർ​ക്കും സാ​ന്ത്വ​ന​മാ​യി​രു​ന്നു​​വെ​ന്നും ലേ​ഖി​ക എ​ഴു​തു​ന്നു. ത​ന്റെ അ​ധ്യാ​പ​ന​ത്തി​ലൂ​ടെ​യും എ​ഴു​ത്തി​ലൂ​ടെ​യും പ്ര​ഭാ​ഷ​ണ​ങ്ങ​ളി​ലൂ​ടെ​യും എ​ന്നും ഇ​തി​നു​വേ​ണ്ടി അ​ദ്ദേ​ഹം അ​നു​ഭ​വി​ച്ച ജീ​വി​ത സം​ഘ​ർ​ഷ​ങ്ങ​ൾ​ക്ക് അ​തി​രി​ല്ലെ​ന്നും ലേ​ഖി​ക പ​റ​യു​ന്നു.

    സ്നേ​ഹ​ത്തി​ന്റെ​യും ക്ഷ​മ​യു​ടെ​യും ആ​ൾ​രൂ​പ​മാ​യി​രു​ന്നു അ​ദ്ദേ​ഹ​ത്തി​ന്റെ പ്രി​യ​പ​ത്നി​യാ​യ ര​ത്ന​മ്മ​യെ​ന്നും മാ​ഷി​ന്റെ ആ​ത്മ​ബ​ലം അ​വ​ർ ത​ന്നെ​യാ​യി​രു​ന്നെ​ന്നും ആ ​കു​ടും​ബ​ത്തി​ന്റെ ക​ടി​ഞ്ഞാ​ൺ അ​വ​ർ ത​ന്നെ​യാ​യി​രു​ന്നു​വെ​ന്നും ആ ​മ​ഹ​തി​യു​ടെ ത്യാ​ഗ​വും പ്ര​തി​ബ​ദ്ധ​തയു​മാ​യി​രു​ന്നു മാ​ഷു​ടെ മു​​ന്നോ​ട്ടു​ള്ള പ്ര​യാ​ണ​ത്തി​ന് ശ​ക്തി​പ​ക​ർ​ന്ന​തെ​ന്നും ലേ​ഖി​ക എ​ഴു​തി. സൗ​ഹൃ​ദ​ങ്ങ​ൾ​ക്ക് ഏ​റെ വി​ല​ക​ൽ​പി​ച്ചി​രു​ന്ന വ്യ​ക്തി​യാ​ണ് മാ​ഷ്. എ​ഴു​തി​ തെ​ളി​ഞ്ഞ​വ​രു​ടെ മാ​ത്ര​മ​ല്ല, എ​ഴു​തി തു​ട​ങ്ങു​ന്ന​വ​രോ​ടു​​പോ​ലും മാ​ഷ് കാ​ണി​ക്കു​ന്ന താ​ൽ​പ​ര്യം മാ​തൃ​കാ​പ​ര​മാ​യി​രു​ന്നു.

    മ​ല​യാ​ള​ത്തി​ൽ ഏ​റ്റ​വും​ കൂ​ടു​ത​ൽ ജീ​വ​ച​രി​ത്രം എ​ഴു​തി​യി​ട്ടു​ള്ള മ​ഹ​ദ് വ്യ​ക്തി​യാ​ണ് സാ​നു​ മാ​ഷ്. വാ​യ​ന​ക്കാ​രെ വ്യ​ക്തി​യു​ടെ സ​വി​ഷേ​ത​ക​ളി​ലേ​ക്ക് ആ​ന​യി​ക്കു​ന്ന ഒ​രു എ​ഴു​ത്തു​രീ​തി​യാ​ണ് ജീ​വ​ച​രി​ത്ര ര​ച​ന​യി​ൽ അ​ദ്ദേ​ഹം അ​വ​ലം​ബി​ച്ചി​രു​ന്ന​ത്. എ​ല്ലാ​ കാ​ര്യ​ത്തി​ലും മാ​ഷി​ന് കൃ​ത്യ​മാ​യ നി​ല​പാ​ടു​ക​ൾ ഉ​ണ്ടാ​യി​രു​ന്നു. പ്ര​ഭാ​ഷ​ണ​ത്തി​ൽ ഇ​ത്ര​മാ​ത്രം ഓ​ർ​മ​ശ​ക്തി​യും പ്ര​ത്യു​ന്ന​മ​തി​ത്വ​വും പ്ര​ക​ടി​പ്പി​ച്ച​വ​ർ സാ​നു​ മാ​ഷും ലീ​ലാ​വ​തി ടീ​ച്ച​റും എ​ന്ന് ലേ​ഖി​ക. ലേ​ഖ​ന​ത്തി​ന്റെ സാ​രാം​ശം ചോ​രാ​തെ സം​ക്ഷി​പ്ത​മാ​യി എ​ങ്ങ​നെ അ​വ​ത​രി​പ്പി​ക്കാ​മെ​ന്ന് ത​ന്നെ മ​ന​സ്സി​ലാ​ക്കി​ത്തന്നത് സാ​നു​ മാ​ഷ് ആ​ണെ​ന്ന് ശി​ഷ്യ വ്യ​ക്ത​മാ​ക്കിത്തരു​ന്നു. ‘ഉ​റ​ങ്ങാ​ത്ത ​മ​നീ​ഷി’ എ​ന്ന ഡോ. ​സു​മി ജോ​യി മാ​ലി​പ്പു​റ​ത്തി​ന്റെ ലേ​ഖ​നം മാ​ഷി​നെ കു​റി​ച്ച വ്യ​ക്ത​വും സ​മ​ഗ്ര​വു​മാ​യ ചി​ത്രം ന​ൽ​കു​ന്നു​ണ്ട്. മാ​ഷെ സ​മ​ഗ്ര​ത​യോ​ടെ അ​നു​സ്മ​രി​ച്ച എ​ല്ലാ എ​ഴു​ത്തു​കാ​ർ​ക്കും അ​ഭി​ന​ന്ദ​ന​ങ്ങ​ൾ.

    കെ.​ആ​ർ.​ സ​ദാ​ശി​വ​ൻ നാ​യ​ർ, എ​ര​മ​ല്ലൂ​ർ

    ‘ഒ​രു ചെ​മ്പ​ര​ത്തി’ ചിന്തിപ്പിച്ച കാ​വ്യാ​നു​ഭൂ​തി

    മാ​ധ്യ​മം ആ​ഴ്ച​പ്പ​തി​പ്പി​ൽ (ല​ക്കം 1435) പ്ര​സി​ദ്ധീ​ക​രി​ച്ച ജ​സ്‌​ന സിയു​ടെ ‘ഒ​രു ചെ​മ്പ​ര​ത്തി’ എ​ന്ന ക​വി​ത വ​ള​രെ ഹൃ​ദ​യസ്പ​ർ​ശി​യാ​യി അ​നു​ഭ​വ​പ്പെ​ട്ടു. ചി​രു​ത എ​ന്ന സ്ത്രീ​യെ ജ​ന​ങ്ങ​ൾ ഒ​രു ഭ്രാ​ന്തി​യാ​യി ക​ണ​ക്കാ​ക്കി, ഭ്രാ​ന്തി​ന് മീ​തെ അ​വ​ർ വ്രണ​ങ്ങ​ൾ സൃ​ഷ്ടി​ച്ചു. എ​ന്നെ ഏ​റെ ചി​ന്തി​പ്പി​ച്ച ഒ​രു കാ​വ്യാ​നു​ഭൂ​തി​യാ​യി ഈ ​ക​വി​ത അ​നു​ഭ​വ​പ്പെ​ട്ടു. ‘‘സ്‌​നേ​ഹി​ക്കു​ന്ന​വ​ർ അ​ടു​ത്തി​ല്ലെ​ങ്കി​ൽ വ​രു​ന്ന​താ​ണ് ഭ്രാ​ന്ത്’’ എ​ന്ന ര​ണ്ടു വ​രി​ക​ൾ എ​ന്നെ ഏ​റെ നി​മി​ഷം നി​ശ്ച​ല​നാ​ക്കി. കാ​ല​ങ്ങ​ൾ​ക്ക​പ്പു​റം മ​ൺ​കൂന​ക്കു​ മീ​തെ ഒ​രു ചെ​മ്പ​ര​ത്തി അ​ർ​പ്പി​ച്ച് ചി​രു​ത​ക്കൊ​പ്പം ക​വയ​ിത്രി​യും മ​ട​ങ്ങു​ന്നു. കൂ​ടു​ത​ൽ ഉ​യ​ര​ത്തി​ലെ​ത്താ​ൻ ക​വയ​ിത്രി​ക്ക് സാ​ധി​ക്ക​ട്ടെ, ആ​ശം​സ​ക​ൾ.

    സ​ബീ​ൽ അ​ല​ന​ല്ലൂ​ർ

    നോ​വ് പെ​യ്യു​ന്ന ഫ​ല​സ്‌​തീ​ൻ

    ഫ​ല​സ്തീ​നി​ന്റെ പ​ട്ടി​ണി​യും നോ​വും പ​റ​യു​ന്ന ‘തി​ര​ക്ക​ഥ​യി​ൽ കൂ​ട്ടി​ച്ചേ​ർ​ത്ത മൂ​ന്നു​ സീ​നു​ക​ൾ’ എ​ന്ന ക​വി​ത (ലക്കം 1436) പ്ര​സി​ദ്ധീ​ക​രി​ച്ചത് വാ​യി​ക്കാ​നി​ട​യാ​യി. ഇ​സ്രാ​യേ​ലി​ന്‍റെ അ​ധി​നി​വേ​ശം കാ​ര​ണം ഫ​ല​സ്‌​തീ​ൻ ജ​ന​ത അ​നു​ഭ​വി​ക്കു​ന്ന വി​ഷ​മ​ങ്ങ​ളും പ​ട്ടി​ണി​യും അ​ടി​സ്ഥാ​ന സൗ​ക​ര്യ​ങ്ങ​ളു​ടെ ല​ഭ്യ​ത​ക്കു​റ​വു​മെ​ല്ലാം ഒ​രു ഫ​ല​സ്തീ​ൻ പൗ​ര​ന്റെ മ​നോ​ഭാവ​ത്തോ​ടെ ഏ​റെ വ്യ​ക്ത​മാ​യി ത​ന്നെ​യാ​ണ് ജ​യ​ശ​ങ്ക​ർ പി.​എ അ​റ​യ്ക്ക​ൽ ഇ​തി​ലൂ​ടെ വി​വ​രി​ച്ചി​ട്ടു​ള്ള​ത്. ഫ​ല​സ്തീ​ൻ ഇ​ന്ന് അ​നു​ഭ​വി​ക്കു​ന്ന ഏ​റ്റ​വും പ്ര​ധാ​ന​പ്പെ​ട്ട പ്ര​ശ്നം വി​ശ​പ്പ് എ​ന്ന​ത് ഇ​തി​ൽ ഒ​രു ക​വി​ത​യാ​യി ചേ​ർ​ത്ത​തി​ൽ ക​വി​യോ​ട് ബ​ഹു​മാ​നം തോ​ന്നു​ന്നു. ഫ​ല​സ്തീ​ന് വേ​ണ്ടി ഒ​രു ഐ​ക്യ​ദാ​ർ​ഢ്യ​മാ​യി ഈ ​ക​വി​ത​യെ പ്ര​ഖ്യാ​പി​പ്പി​ക്കാ​ൻ ഞാ​ൻ ആ​ഗ്ര​ഹി​ക്കു​ന്നു.

    ഷ​മീം ച​ള​വ​റ

