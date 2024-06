ത​മി​ഴി​ലും മൊ​ഴി​മാ​റ്റ​ത്തി​ലൂ​ടെ​ രാ​ജ്യാ​ന്ത​രത​ല​ത്തി​ലും ശ്ര​ദ്ധേ​യ​നാ​യ എ​ഴു​ത്തു​കാ​ര​ൻ​ പെ​രു​മാ​ൾ മു​രു​ക​നുമായി നടത്തിയ സംഭാഷണത്തി​ന്റെ കഴിഞ്ഞ ലക്കം തുടർച്ച. പെരുമാൾ മുരുകൻ ത​ന്റെ ഇ​പ്പോ​ഴ​ത്തെ ജീ​വി​ത​വും നി​ല​പാ​ടു​ക​ളും പറയുന്നു.

അ​​ങ്ങ​​നെ സെ​​ൻ​​സ​​ർ ചെ​​യ്യു​​ന്ന​​ത് എ​​ഴു​​ത്തി​​ന്‍റെ മൗ​​ലി​​ക​​ത​​യെ ബാ​​ധി​​ക്കി​​ല്ലേ?

എ​​ല്ലാ​​ത്തി​​നും സെ​​ന്‍സ​​ർ ഇ​​ല്ലേ. സി​​നി​​മ​​ക്കുപോ​​ലും ഇ​​ല്ലേ. ഇ​​ങ്ങ​​നെ സെ​​ൻ​​സ​​ർ ചെ​​യ്യേ​​ണ്ടി​​വ​​രു​​ന്ന സാ​​ഹ​​ച​​ര്യം എ​​ഴു​​ത്തി​​ൽ വ​​രു​​മ്പോ​​ൾ അ​​തി​​നെ വേ​​റെ ഏ​​ത് വി​​ധ​​ത്തി​​ൽ കൈ​​കാ​​ര്യംചെ​​യ്യാം എ​​ന്ന് ആ​​ലോ​​ചി​​ക്കും. അ​​തി​​ന് ചി​​ല ടെ​​ക്നി​​ക്കു​​ക​​ൾ ഒ​​ക്കെ ഉ​​ണ്ട​​ല്ലോ. അ​​തി​​നെ ഉ​​പ​​യോ​​ഗി​​ക്കും. എ​​ഴു​​താ​​ൻ ഉ​​ദ്ദേ​​ശി​​ച്ച ഒ​​രു കാ​​ര്യം ഈ ​​പ്ര​​ശ്നം കാ​​ര​​ണം എ​​ഴു​​താ​​തെ വി​​ടാ​​റി​​ല്ല. വേ​​റെ രീ​​തി​​യി​​ൽ എ​​ഴു​​തും. റി​​യ​​ലി​​സ്റ്റി​​ക്കാ​​യിത​​ന്നെ എ​​ഴു​​ത​​ണ​​മെ​​ന്നി​​ല്ല​​ല്ലോ.

താ​​ൻ ക​​രു​​തി​​യ​​ത് മു​​ഴു​​വ​​ൻ അ​​തേ​​പ​​ടി എ​​ഴു​​താ​​ൻ ക​​ഴി​​യാ​​തി​​രു​​ന്ന ഒ​​രാ​​ളാ​​ണ് പെ​​രു​​മാ​​ൾ മു​​രു​​ക​​നെ​​ന്ന് ഭാ​​വിത​​ല​​മു​​റ വി​​ല​​യി​​രു​​ത്തു​​മോ?

എ​​ല്ലാ​​വ​​ർ​​ക്കും ഈ ​​പ്ര​​ശ്ന​​മു​​ണ്ട്. നി​​ങ്ങ​​ൾ അ​​വ​​രോ​​ട് സ്വ​​കാ​​ര്യ​​മാ​​യി കേ​​ട്ടു​​നോ​​ക്കൂ. ഞാ​​ന​​ത് തു​​റ​​ന്നു​​പ​​റ​​യു​​ന്നു​​വെ​​ന്നുമാ​​ത്രം. എ​​നി​​ക്ക് നേ​​രി​​ട്ട പ്ര​​തി​​സ​​ന്ധി കാ​​ര​​ണ​​മാ​​ണ് ഞാ​​ൻ പ​​റ​​യു​​ന്ന​​ത്. ഞാ​​നു​​മാ​​യി ബ​​ന്ധ​​പ്പെ​​ട്ട വി​​വാ​​ദ​​ങ്ങ​​ൾ ക​​ഴി​​ഞ്ഞ​​ശേ​​ഷം ഒ​​രു എ​​ഴു​​ത്തു​​കാ​​ര​​ൻ എ​​ന്നോ​​ട് പ​​റ​​ഞ്ഞ​​ത് അ​​ദ്ദേ​​ഹ​​ത്തെ ഇ​​ത് എ​​ങ്ങ​​നെ ബാ​​ധി​​ച്ചു​​വെ​​ന്ന് വി​​ല​​യി​​രു​​ത്തി എ​​ന്നാ​​ണ്. അ​​ടു​​ത്തി​​ടെ എ​​ഴു​​തി​​യ ഒ​​രു ക​​ഥ അ​​ദ്ദേ​​ഹം പ​​ത്തു​​ദി​​വ​​സം ക​​ഴി​​ഞ്ഞ് വാ​​യി​​ച്ചു​​നോ​​ക്കി. അ​​പ്പോ​​ഴാ​​ണ് അ​​ദ്ദേ​​ഹം അ​​ക്കാ​​ര്യം ശ്ര​​ദ്ധി​​ക്കു​​ന്ന​​ത്. ജാ​​തി​​നാ​​മ​​ങ്ങ​​ളൊ​​ന്നും അ​​തി​​ൽ ഉ​​പ​​യോ​​ഗി​​ച്ചി​​ട്ടി​​ല്ല. ത​​ന്‍റെ ജീ​​വി​​ത​​ത്തി​​ൽ ആ​​ദ്യ​​മാ​​യാ​​ണ് ഇ​​ങ്ങ​​നെ എ​​ഴു​​തി​​യ​​തെ​​ന്ന് അ​​ദ്ദേ​​ഹം പ​​റ​​ഞ്ഞു. പ​​ക്ഷേ, എ​​ഴു​​തി​​ക്കൊ​​ണ്ടി​​രി​​ക്കു​​മ്പോ​​ൾ അ​​ദ്ദേ​​ഹം അ​​ക്കാ​​ര്യം തി​​രി​​ച്ച​​റി​​ഞ്ഞി​​ല്ല. അ​​റി​​യാ​​തെ ത​​ന്നെ ഒ​​രു സെ​​ൻ​​സ​​ർ ത​​നി​​ക്കു​​ള്ളി​​ൽ ഉ​​ണ്ടാ​​യെ​​ന്ന് അ​​ദ്ദേ​​ഹം പി​​ന്നീ​​ടാ​​ണ് മ​​ന​​സ്സി​​ലാ​​ക്കി​​യ​​ത്.

താ​​ങ്ക​​ൾ​​ക്കു​​ണ്ടാ​​യ ദു​​ര​​നു​​ഭ​​വം കൂ​​ടു​​ത​​ൽ ശ്ര​​ദ്ധാ​​ലു​​ക്ക​​ളാ​​കാ​​ൻ മ​​റ്റു എ​​ഴു​​ത്തു​​കാ​​രെ​​യും നി​​ർ​​ബ​​ന്ധി​​ത​​രാ​​ക്കി?

ഉ​​റ​​പ്പാ​​യും. ത​​മി​​ഴി​​ൽ മാ​​ത്ര​​മ​​ല്ല, രാ​​ജ്യ​​വ്യാ​​പ​​ക​​മാ​​യി എ​​ല്ലാ എ​​ഴു​​ത്തു​​കാ​​രെ​​യും അ​​ത് ബാ​​ധി​​ച്ചി​​ട്ടു​​ണ്ടെ​​ന്ന് ത​​ന്നെ​​യാ​​ണ് ഞാ​​ൻ ക​​രു​​തു​​ന്ന​​ത്.

എ​​ന്ത് എ​​ഴു​​താ​​നി​​രി​​ക്കു​​മ്പോ​​ഴും ഇ​​തി​​ന് എ​​ന്ത് രാ​​ഷ്ട്രീ​​യ പ്ര​​ത്യാ​​ഘാ​​തം ഉ​​ണ്ടാ​​കു​​മെ​​ന്ന് ആ​​ശ​​ങ്ക​​പ്പെ​​ടു​​ന്ന​​ത് ഒ​​രു അ​​സൗ​​ക​​ര്യ​​മ​​ല്ലേ?

അ​​തെ. പ​​ക്ഷേ, ആ ​​അ​​വ​​സ്ഥ​​ക്ക് ഞാ​​നെ​​ന്തി​​ന് ആ​​ശ​​ങ്ക​​പ്പെ​​ട​​ണം. സ​​മൂ​​ഹ​​ത്തി​​നാ​​ണ് ആ ​​ആ​​ശ​​ങ്ക ഉ​​ണ്ടാ​​കേ​​ണ്ട​​ത്. ഒ​​രു എ​​ഴു​​ത്തു​​കാ​​ര​​ന് ഇ​​ത്ത​​ര​​മൊ​​രു അ​​വ​​സ്ഥ ഉ​​ണ്ടാ​​കു​​ന്ന​​തി​​ൽ സ​​മൂ​​ഹ​​മാ​​ണ് വേ​​ദ​​നി​​ക്കേ​​ണ്ട​​ത്. എ​​നി​​ക്കെ​​ന്ത് ചെ​​യ്യാ​​ൻ ക​​ഴി​​യും. എ​​ല്ലാ​​ക്കാ​​ല​​വും പ്ര​​ശ്ന​​ങ്ങ​​ളെ നേ​​രി​​ട്ടു​​കൊ​​ണ്ടി​​രി​​ക്കാ​​ൻ എ​​നി​​ക്ക് ക​​ഴി​​യി​​ല്ല. കൂ​​ട്ട​​മാ​​യി എ​​തി​​രി​​ടാ​​ൻ വ​​രു​​ന്ന​​വ​​രോ​​ട് സം​​സാ​​രി​​ച്ച്, അ​​വ​​ർ​​ക്ക് വി​​ശ​​ദീ​​ക​​ര​​ണം ന​​ൽ​​കി എ​​ന്നും ക​​ഴി​​യാ​​ൻ പ​​റ്റു​​മോ? ക​​ഴി​​യി​​ല്ല​​ല്ലോ. സാ​​ഹി​​ത്യ​​ത്തെ വാ​​യി​​ക്കു​​ന്ന​​തി​​ലും മ​​ന​​സ്സി​​ലാ​​ക്കു​​ന്ന​​തി​​ലു​​മു​​ള്ള സ​​മൂ​​ഹ​​ത്തി​​ന്‍റെ കാ​​ഴ്ച​​പ്പാ​​ടാ​​ണ് മാ​​റേ​​ണ്ട​​ത്. സ​​മൂ​​ഹ​​ത്തി​​ന് അ​​തി​​നു​​ള്ള വി​​ദ്യാ​​ഭ്യാ​​സം ല​​ഭി​​ക്ക​​ണം. അ​​പ്പോ​​ഴേ എ​​ഴു​​ത്തു​​കാ​​ര​​ന് അ​​യാ​​ൾ നി​​ന​​ക്കു​​ന്ന​​ത് എ​​ഴു​​താ​​ൻ ക​​ഴി​​യൂ.

ഒ​​രു സെ​​ൻ​​സ​​റും ഉ​​ള്ളി​​ലി​​ല്ലാ​​ത്ത ഒ​​രു പെ​​രു​​മാ​​ൾ മു​​രു​​ക​​നെ ഇ​​നി എ​​ന്നെ​​ങ്കി​​ലും ന​​മു​​ക്ക് വാ​​യി​​ക്കാ​​ൻ പ​​റ്റു​​മോ?

എ​​നി​​ക്ക​​റി​​യി​​ല്ല. കാ​​ലം ത​​ന്നെ അ​​തി​​ന് മ​​റു​​പ​​ടി പ​​റ​​യ​​ണം. എ​​ന്താ​​യാ​​ലും എ​​ന്‍റെ ആ​​യു​​സ്സ് ക​​ഴി​​യു​​ന്ന​​തി​​നുമു​​മ്പ് അ​​തി​​ന് അ​​വ​​സ​​രം ല​​ഭി​​ക്കു​​മെ​​ന്ന് തോ​​ന്നു​​ന്നി​​ല്ല.

ഇ​​ന്ത്യ​​യി​​ൽ ഇ​​പ്പോ​​ൾ നി​​ല​​നി​​ൽ​​ക്കു​​ന്ന രാ​​ഷ്ട്രീ​​യ അ​​ന്ത​​രീ​​ക്ഷം എ​​ഴു​​ത്തു​​കാ​​ര​​ന് എ​​ന്തു​​ത​​ര​​ത്തി​​ലു​​ള്ള ബു​​ദ്ധി​​മു​​ട്ടു​​ക​​ളാ​​ണ് ഉ​​ണ്ടാ​​ക്കു​​ന്ന​​ത്?

എ​​ത്ര​​യോ എ​​ഴു​​ത്തു​​കാ​​ർ മൗ​​നി​​ക​​ളാ​​യി. എ​​ത്ര​​യോ പേ​​ർ ഒ​​തു​​ങ്ങി​​പ്പോ​​കു​​ന്നു. പോ​​രാ​​ട​​ണ​​മെ​​ന്ന് ഒ​​ക്കെ പ​​റ​​യാം. എ​​ഴു​​തു​​ക എ​​ന്ന​​താ​​ണ് എ​​ഴു​​ത്തു​​കാ​​ര​​ന്‍റെ പ്ര​​ഥ​​മ ബാ​​ധ്യ​​ത. അ​​തി​​നെ വി​​ട്ടി​​ട്ട് നി​​ങ്ങ​​ൾ അ​​തു​​ ചെ​​യ്യൂ, ഇ​​തു ചെ​​യ്യൂ എ​​ന്നൊ​​ക്കെ പ​​റ​​ഞ്ഞാ​​ൽ എ​​ങ്ങ​​നെ ക​​ഴി​​യും. അ​​തി​​നാ​​ൽത​​ന്നെ നി​​ര​​വ​​ധി എ​​ഴു​​ത്തു​​കാ​​ർ ത​​ങ്ങ​​ളു​​ടെ ര​​ച​​നാ​​രീ​​തി മാ​​റ്റി. ഇ​​ന്ത്യ​​യി​​ലെ​​ങ്ങും ഇ​​പ്പോ​​ൾ അ​​ങ്ങ​​നെ ത​​ന്നെ​​യാ​​ണ്. ഒ​​രു സ്വാ​​മി​​യെ കു​​റി​​ച്ച് എ​​ഴു​​താ​​നാ​​കി​​ല്ല, ആ​​ഘോ​​ഷ​​ത്തെ കു​​റി​​ച്ച് എ​​ഴു​​താ​​നാ​​കി​​ല്ല. എ​​സ്. ഹ​​രീ​​ഷി​​ന് എ​​ന്ത് പ്ര​​ശ്നം ഉ​​ണ്ടാ​​യി എ​​ന്ന് ന​​മു​​ക്ക് അ​​റി​​യാം.

ഹ​​രീ​​ഷി​​ന് പ്ര​​ശ്നം വ​​ന്ന​​പ്പോ​​ൾ കേ​​ര​​ള​​ത്തി​​ൽ അ​​ദ്ദേ​​ഹ​​ത്തി​​ന് പി​​ന്തു​​ണ​​യു​​മാ​​യി ഏ​​റെ പേ​​ർ വ​​ന്നു. താ​​ങ്ക​​ൾ​​ക്ക് ബു​​ദ്ധി​​മു​​ട്ട് ഉ​​ണ്ടാ​​യ​​പ്പോ​​ഴും കേ​​ര​​ള​​ത്തി​​ൽ നി​​ര​​വ​​ധി ആ​​ൾ​​ക്കാ​​ർ പി​​ന്തു​​ണ​​ച്ചു. അ​​ന്ന് ത​​മി​​ഴ്നാ​​ട്ടി​​ലെ എ​​ഴു​​ത്തു​​കാ​​രു​​ടെ നി​​ല​​പാ​​ട് എ​​ന്താ​​യി​​രു​​ന്നു?

ധാ​​രാ​​ളം പേ​​ർ പി​​ന്തു​​ണ​​ച്ചു. ഒ​​ന്നു​​ര​​ണ്ടു​​ പേ​​ർ മാ​​ത്ര​​മാ​​ണ് വേ​​റെ കാ​​ര​​ണ​​ങ്ങ​​ളാ​​ൽ എ​​തി​​ർ​​ത്ത​​ത്. എ​​നി​​ക്കുവേ​​ണ്ടി കോ​​ട​​തി​​യി​​ൽ പോ​​യ​​ത് ത​​ന്നെ ഇ​​വി​​ട​​ത്തെ പ്രോ​​ഗ്ര​​സിവ് റൈ​​റ്റേ​​ഴ്സ് അ​​സോ​​സി​​യേ​​ഷ​​നാ​​ണ്. ഞാ​​ന​​ല്ല പോ​​യ​​ത്. വി​​വാ​​ദ​​ത്തി​​നി​​ടെ ന​​ട​​ന്ന ഒ​​രു ച​​ർ​​ച്ച​​യി​​ൽ എ​​നി​​ക്ക് വേ​​ണ്ടി വ​​ന്ന അ​​ഭി​​ഭാ​​ഷ​​ക​​നോ​​ട് ആ​​ർ.​​ഡി.​​ഒ ചോ​​ദി​​ച്ചു: ‘‘നി​​ങ്ങ​​ൾ ഇ​​പ്പോ​​ൾ ഇ​​തൊ​​ക്കെ പ​​റ​​ഞ്ഞി​​ട്ട് പോ​​കു​​മ​​ല്ലോ സ​​ർ. പെ​​രു​​മാ​​ൾ മു​​രു​​ക​​ന​​ല്ലേ ഈ ​​നാ​​ട്ടി​​ൽ ജീ​​വി​​ക്കേ​​ണ്ട​​ത്.’’ പ്രാ​​യോ​​ഗി​​ക​​മാ​​യി നോ​​ക്കു​​മ്പോ​​ൾ അ​​വ​​ർ ചോ​​ദി​​ച്ച​​താ​​ണ് ശ​​രി. കേ​​ര​​ള​​ത്തി​​ലും എ​​നി​​ക്കുവേ​​ണ്ടി പ്ര​​തി​​ഷേ​​ധ​​ങ്ങ​​ളും യോ​​ഗ​​ങ്ങ​​ളും ന​​ട​​ന്ന​​ത് അ​​റി​​യാം. ‘മാ​​തൊ​​രു​​ഭാ​​ഗ​​ൻ’ നോ​​വ​​ലി​​നെ ഒ​​രു പ​​രി​​പാ​​ടി​​യി​​ൽ പൂ​​ർ​​ണ​​മാ​​യി വാ​​യി​​ക്കു​​ക വ​​രെ ചെ​​യ്തി​​രു​​ന്നു. അ​​തെ​​ല്ലാം ന​​ല്ല​​താ​​ണ്. അ​​തി​​ലെ​​നി​​ക്ക് ന​​ന്ദി​​യു​​മു​​ണ്ട്. പ​​ക്ഷേ, (ഒ​​രു​​പാ​​ട് എ​​തി​​രി​​ട്ട് നി​​ന്നാ​​ൽ) എ​​നി​​ക്കി​​വി​​ടെ താ​​മ​​സി​​ക്കാ​​നാ​​കി​​ല്ല. ഞാ​​ൻ വേ​​റെ എ​​വി​​ടേ​​ക്കെ​​ങ്കി​​ലും വി​​ട്ടു പോ​​കേ​​ണ്ടി​​വ​​രും. 50 വ​​യ​​സ്സി​​ലേ​​റെ ക​​ഴി​​ഞ്ഞ ഞാ​​ൻ മ​​റ്റൊ​​രി​​ട​​ത്ത് പു​​തി​​യൊ​​രു ജീ​​വി​​തം തു​​ട​​ങ്ങേ​​ണ്ടി​​വ​​രും. ഞാ​​നൊ​​രു കാ​​ർ​​ഷി​​ക കു​​ടും​​ബ​​ത്തി​​ൽനി​​ന്ന് വ​​ന്ന​​യാ​​ളാ​​ണ്. എ​​നി​​ക്ക് അ​​തെ​​ല്ലാം വ​​ലി​​യ ബു​​ദ്ധി​​മു​​ട്ടാ​​ണ്.

ഒ​​രു ആ​​ട് നാ​​യ​​ക ക​​ഥാ​​പാ​​ത്ര​​മാ​​കു​​ന്ന​​താ​​ണ് ‘പൂ​​നാ​​ച്ചി’. എ​​ന്താ​​യി​​രു​​ന്നു അ​​തി​​ലെ ട്രി​​ക്ക്?

ഇ​​തു​​വ​​രെ എ​​ഴു​​തി​​യ​​തി​​ൽ വ്യ​​ത്യ​​സ്ത​​മാ​​യി എ​​ഴു​​തി​​യ ഒ​​രു നോ​​വ​​ലാ​​യി​​രു​​ന്നു ‘പൂ​​നാ​​ച്ചി’. മു​​ഴു​​വ​​നാ​​യി മ​​ന​​സ്സി​​ൽ രൂ​​പം ആ​​ർ​​ജി​​ച്ചാ​​ൽ മാ​​ത്ര​​മാ​​ണ് ഒ​​രു നോ​​വ​​ൽ എ​​ഴു​​താ​​ൻ ക​​ഴി​​യു​​ക​​യെ​​ന്ന് നേ​​ര​​ത്തേ ഞാ​​ൻ പ​​റ​​ഞ്ഞു​​വ​​ല്ലോ. എ​​ന്നാ​​ൽ, ‘പൂ​​നാ​​ച്ചി’ അ​​ങ്ങ​​നെ​​യാ​​യി​​രു​​ന്നി​​ല്ല. എ​​ഴു​​തി​​ക്കൊ​​ണ്ടി​​രി​​ക്കു​​മ്പോ​​ൾ വി​​ക​​സി​​ച്ചു​​വ​​ന്ന നോ​​വ​​ലാ​​യി​​രു​​ന്നു അ​​ത്. ‘മാ​​തൊ​​രു​​ഭാ​​ഗ​​ൻ’ വി​​വാ​​ദ​​ത്തെ തു​​ട​​ർ​​ന്നു​​ള്ള കോ​​ട​​തി ഉ​​ത്ത​​ര​​വു വ​​ന്ന​​തി​​നുശേ​​ഷം ര​​ണ്ടു​​ വ​​ർ​​ഷ​​ത്തേ​​ക്ക് ഒ​​ന്നും എ​​ഴു​​തി​​യി​​രു​​ന്നി​​ല്ല. എ​​ഴു​​ത്ത് എ​​ന്ന​​ത് ഒ​​രു അ​​ഭ്യാ​​സ​​മാ​​ണ​​ല്ലോ. അ​​തി​​ന്‍റെ സി​​ദ്ധി എ​​ന്നി​​ൽനി​​ന്ന് അ​​ക​​ന്നു​​പോ​​യോ എ​​ന്ന് എ​​നി​​ക്ക് അ​​ക്കാ​​ല​​ത്ത് വ​​ലി​​യ ആ​​ശ​​ങ്ക​​യു​​ണ്ടാ​​യി​​രു​​ന്നു. ആ​​ഗ്ര​​ഹി​​ക്കു​​ന്ന​​തുപോ​​ലെ എ​​ഴു​​താ​​ൻ ഇ​​നി ക​​ഴി​​യി​​ല്ലേ എ​​ന്ന ഭ​​യം പി​​ടി​​കൂ​​ടി.

അ​​ക്കാ​​ല​​ത്തൊ​​ക്കെ ചി​​ല ക​​വി​​ത​​ക​​ൾ മാ​​ത്ര​​മാ​​ണ് എ​​ഴു​​തി​​യ​​ത്. ഗ​​ദ്യ​​മൊ​​ന്നും പ​​രീ​​ക്ഷി​​ച്ചി​​ല്ല. അ​​ങ്ങ​​നെ ആ ​​ഭ​​യ​​ത്തി​​ന്‍റെ പു​​റ​​ത്ത് എ​​ന്തെ​​ങ്കി​​ലും എ​​ഴു​​തി​​നോ​​ക്ക​​ണ​​മ​​ല്ലോ എ​​ന്ന ചി​​ന്ത വ​​ന്ന​​പ്പോ​​ഴാ​​ണ് ‘കീ​​ഴാ​​ള​​ൻ’ നോ​​വ​​ലി​​ലെ ചെ​​മ്മ​​രി​​യാ​​ടു​​ക​​ളു​​ടെ ആ​​ലോ​​ച​​ന വ​​ന്ന​​ത്. ഇ​​ത്ത​​വ​​ണ വെ​​ള്ളാ​​ടി​​നെ കു​​റി​​ച്ച് എ​​ഴു​​തി​​യാ​​ലോ എ​​ന്നാ​​യി ചി​​ന്ത. ഒ​​രു ചെ​​റു​​ക​​ഥ​​ക്ക് ശ്ര​​മി​​ക്കാം എ​​ന്ന് ക​​രു​​തി​​യാ​​ണ് തു​​ട​​ങ്ങി​​യ​​ത്. പ​​ക്ഷേ, എ​​ഴു​​തി​​ക്കൊ​​ണ്ടി​​രി​​ക്ക​​വേ, ഒ​​രു ഒ​​ഴു​​ക്കു​​പോ​​ലെ അ​​ത് വി​​ക​​സി​​ച്ചു​​കൊ​​ണ്ടി​​രു​​ന്നു. എ​​ഴു​​താ​​ൻ ക​​ഴി​​യു​​ന്ന അ​​ത്ര​​യും എ​​ഴു​​താം, ബാ​​ക്കി പി​​ന്നീ​​ട് നോ​​ക്കാം എ​​ന്ന് ഉ​​റ​​പ്പി​​ച്ചു. അ​​ങ്ങ​​നെ​​യാ​​ണ് ‘പൂ​​നാ​​ച്ചി’ ജ​​നി​​ക്കു​​ന്ന​​ത്.

ചെ​​റു​​പ്പ​​ത്തി​​ൽ ആ​​ടു​​ക​​ളെ മേ​​യ്ച്ചി​​ട്ടു​​ണ്ടെ​​ന്ന് വാ​​യി​​ച്ചി​​രു​​ന്നു. അ​​വ​​യു​​മാ​​യു​​ള്ള ഈ ​​സ​​ഹ​​വാ​​സം നോ​​വ​​ലി​​ൽ എ​​ന്തു​​ത​​ര​​ത്തി​​ലാ​​ണ് ഗു​​ണംചെ​​യ്ത​​ത്?

കു​​ട്ടി​​ക്കാ​​ലം മു​​ഴു​​വ​​ൻ ആ​​ടു​​മാ​​ടു​​ക​​ൾ​​ക്കൊ​​പ്പം ആ​​യി​​രു​​ന്നു. അ​​വ​​യു​​ടെ ജീ​​വി​​ത​​മൊ​​ക്കെ ന​​ന്നാ​​യി അ​​റി​​യാം. ആ ​​അ​​നു​​ഭ​​വം ഉ​​ണ്ടാ​​യി​​രു​​ന്ന​​തി​​നാ​​ലാ​​ണ് ‘പൂ​​നാ​​ച്ചി’ എ​​ഴു​​താ​​ൻ ക​​ഴി​​ഞ്ഞ​​ത്. അ​​വ​​യു​​ടെ ലോ​​കം വ​​ള​​രെ ര​​സ​​ക​​ര​​മാ​​ണ്. ഈ ​​നോ​​വ​​ലി​​നെ പ​​ല​​രും പ​​ല​​ത​​ര​​ത്തി​​ൽ വ്യാ​​ഖ്യാ​​നി​​ക്കു​​ന്നു​​ണ്ട്. പൂ​​നാ​​ച്ചി എ​​ന്ന​​ത് ഒ​​രു ആ​​ട​​ല്ല, അ​​തൊ​​രു പെ​​ണ്ണ് ആ​​ണെ​​ന്ന് പ​​ല​​രും പ​​റ​​യു​​ന്നു. പ​​ക്ഷേ, എ​​നി​​ക്ക് പൂ​​നാ​​ച്ചി ഒ​​രു ആ​​ട് ത​​ന്നെ​​യാ​​ണ്. ആ​​ട് ഈ ​​രീ​​തി​​യി​​ൽ ചി​​ന്തി​​ക്കു​​മോ, പ്ര​​വ​​ർ​​ത്തി​​ക്കു​​മോ എ​​ന്നൊ​​ക്കെ ചി​​ല​​ർ ചോ​​ദി​​ക്കു​​ന്നു​​ണ്ട്. ഏ​​താ​​ണ്ട് ആ ​​രീ​​തി​​യി​​ലൊ​​ക്കെ ആ​​ടു​​ക​​ൾ ചി​​ന്തി​​ക്കും എ​​ന്നുത​​ന്നെ​​യാ​​ണ് എ​​ന്‍റെ മ​​റു​​പ​​ടി.

ആ​​ടി​​ന് ഒ​​രു​​പാ​​ട് കാ​​ര്യ​​ങ്ങ​​ൾ അ​​റി​​യാം. നി​​ങ്ങ​​ൾ അ​​തു​​മാ​​യി ഇ​​ട​​പ​​ഴ​​ക​​ണം. അ​​പ്പോ​​ൾ നി​​ങ്ങ​​ൾ​​ക്ക് മ​​ന​​സ്സി​​ലാ​​കും. ആ​​ടു​​ വ​​ള​​ർ​​ത്തു​​ന്ന​​വ​​ർ​​ക്ക് അ​​ത​​റി​​യാം. നൂ​​റ് ആ​​ടു​​ക​​ൾ ഉ​​ണ്ടെ​​ങ്കി​​ൽ ആ​​ദ്യ​​മാ​​യി കാ​​ണു​​ന്ന ആ​​ൾ​​ക്ക് ഈ ​​ആ​​ടു​​ക​​ൾ ത​​മ്മി​​ൽ ഒ​​രു വ്യ​​ത്യാ​​സ​​വും കാ​​ണി​​ല്ല. പ​​ക്ഷേ, എ​​നി​​ക്ക് അ​​തു ക​​ണ്ടു​​പി​​ടി​​ക്കാ​​ൻ ക​​ഴി​​യും. ഞാ​​ൻ പേ​​ര് ചൊ​​ല്ലി വി​​ളി​​ച്ചാ​​ൽ ആ​​ട് ഓ​​ടി​​വ​​രും. ചെ​​റു​​പ്പ​​കാ​​ല​​ത്ത് ആ​​ടു​​ക​​ളെ വീ​​ട്ടി​​ൽനി​​ന്ന് വി​​റ്റു​​കൊ​​ണ്ടു​​പോ​​കു​​മ്പോ​​ൾ ഞാ​​നൊ​​ക്കെ ക​​ര​​ഞ്ഞ് ബ​​ഹ​​ളംവെ​​ച്ചി​​ട്ടു​​ണ്ട്. ഞ​​ങ്ങ​​ൾ അ​​റി​​യാ​​തെ രാ​​ത്രി​​യും മ​​റ്റു​​മാ​​ണ് അ​​പ്പ​​നും അ​​മ്മ​​യും ആ​​ടു​​ക​​ളെ കൈ​​മാ​​റു​​ക. ആ​​ടു​​ക​​ളു​​മാ​​യി അ​​ങ്ങ​​നെ അ​​ഗാ​​ധ​​മാ​​യ അ​​നു​​ഭ​​വ​​ങ്ങ​​ൾ ഉ​​ള്ള​​തി​​നാ​​ൽത​​ന്നെ​​യാ​​ണ് ആ ​​നോ​​വ​​ൽ എ​​ഴു​​താ​​ൻ ക​​ഴി​​ഞ്ഞ​​ത്.

ആ​​ട്ടി​​ൻകു​​ട്ടി​​ക​​ൾ ജ​​നി​​ക്കു​​മ്പോ​​ൾ കാ​​തു​​കു​​ത്തി രേ​​ഖ​​പ്പെ​​ടു​​ത്തു​​ന്നു​​വെ​​ന്നും മ​​റ്റു​​മു​​ള്ള പ​​രാ​​മ​​ർ​​ശ​​ങ്ങ​​ൾ മു​​ന്നി​​ൽവെ​​ച്ച് പി​​ൽ​​ക്കാ​​ല​​ത്ത് രാ​​ജ്യ​​ത്ത് വ​​ന്ന പൗ​​ര​​ത്വ​​നി​​യ​​മ​​ത്തെ​​യും മ​​റ്റും പ്ര​​വ​​ച​​നാ​​ത്മ​​ക​​മാ​​യി സൂ​​ചി​​ച്ച​​താ​​ണെ​​ന്ന വാ​​യ​​ന​​ക​​ൾ ഉ​​ണ്ട​​ല്ലോ?

യാ​​ദൃ​​ച്ഛി​​ക​​മാ​​യാ​​ണ് അ​​ത് എ​​ഴു​​തി​​യ​​ത്. ഇ​​ട​​ക്കൊ​​രി​​ക്ക​​ൽ ദ​​ക്ഷി​​ണ കൊ​​റി​​യ​​യി​​ൽ പോ​​യ​​പ്പോ​​ൾ അ​​വി​​ടെ ആ​​ടു​​മാ​​ടു​​ക​​ൾ​​ക്ക് കൃ​​ത്യ​​മാ​​യി ര​​ജി​​സ്ട്രേ​​ഷ​​നു​​ള്ള കാ​​ര്യം ശ്ര​​ദ്ധ​​യി​​ൽ​​പെ​​ട്ടി​​രു​​ന്നു. ആ ​​ര​​ജി​​സ്ട്രേ​​ഷ​​ൻ രേ​​ഖ കാ​​തി​​ൽ പി​​ൻ ചെ​​യ്തി​​രി​​ക്കും. അ​​വി​​ടെ​​യൊ​​ക്കെ മ​​നു​​ഷ്യ​​രെ​​പ്പോ​​ലെ മൃ​​ഗ​​ങ്ങ​​ൾ​​ക്കും ക​​ണ​​ക്കു​​ണ്ട്, രേ​​ഖ​​യു​​ണ്ട്. ആ ​​ഓ​​ർ​​മവെ​​ച്ചാ​​ണ് അ​​തെ​​ഴു​​തി​​യ​​ത്.

അ​​തി​​ന് ര​​ണ്ടു​​ വ​​ർ​​ഷ​​ത്തി​​ന് ശേ​​ഷ​​മാ​​ണ് സി.​​എ.​​എ പോ​​ലു​​ള്ള നി​​യ​​മ​​ങ്ങ​​ൾ വ​​ന്ന​​ത്?

അ​​ത് യാ​​ദൃ​​ച്ഛിക​​മാ​​യി സം​​ഭ​​വി​​ച്ച​​ത് മാ​​ത്ര​​മാ​​ണ്. അ​​പ്പോ​​ഴും, ഒ​​രു ഗ​​വ​​ൺ​​മെ​​ന്‍റ് ഇ​​ങ്ങ​​നെ​​യൊ​​ക്കെ ചി​​ന്തി​​ക്കു​​മെ​​ന്ന് ന​​മു​​ക്കും ചി​​ന്തി​​ക്കാ​​മ​​ല്ലോ.

താ​​ങ്ക​​ളു​​ടെ നോ​​വ​​ലു​​ക​​ളി​​ൽ വ​​ലി​​യ വൈ​​കാ​​രി​​കരം​​ഗ​​ങ്ങ​​ൾ ധാ​​രാ​​ള​​മാ​​യു​​ണ്ട്. പ​​ക്ഷേ, അ​​തി​​ന്‍റെ വി​​വ​​ര​​ണം വ​​ള​​രെ സാ​​ധാ​​ര​​ണ​​മാ​​യാ​​ണ്. സാ​​ഹ​​ച​​ര്യ​​ങ്ങ​​ളാ​​ൽ വാ​​യ​​ന​​ക്കാ​​ര​​ൻ വ​​ലി​​യ സം​​ഘ​​ർ​​ഷം അ​​നു​​ഭ​​വി​​ക്കു​​മ്പോ​​ഴും എ​​ഴു​​ത്ത് നി​​ർ​​വി​​കാ​​ര​​മാ​​യി തു​​ട​​രു​​ന്നു. ഭാ​​ഷാ​​പ്ര​​യോ​​ഗ​​ങ്ങ​​ൾ കൊ​​ണ്ട് അ​​ന്ത​​രീ​​ക്ഷ​​ത്തെ കൂ​​ടു​​ത​​ൽ ക​​ലു​​ഷി​​ത​​മാ​​ക്കാ​​ൻ എ​​ഴു​​ത്തു​​കാ​​ര​​ൻ ശ്ര​​മി​​ക്കാ​​തി​​രി​​ക്കു​​ന്ന​​താ​​ണോ ന​​ല്ല​​ത്?

സാ​​ധാ​​ര​​ണ​​മാ​​യി എ​​ഴു​​തു​​ന്നു എ​​ന്ന്​ പ​​റ​​യാ​​നാ​​കി​​ല്ല. പ​​ല​​പ്പോ​​ഴും വൈ​​കാ​​രി​​കരം​​ഗ​​ങ്ങ​​ൾ എ​​ഴു​​തു​​മ്പോ​​ൾ വ​​ല്ലാ​​തെ വി​​കാ​​ര​​ങ്ങ​​ൾ​​ക്ക്​ വ​​ശം​​വ​​ദ​​നാ​​കാ​​റു​​ണ്ട്. എ​​ഴു​​ത്തു​​കാ​​ര​​നും ആ ​​അ​​വ​​സ്ഥ ഫീ​​ൽ ചെ​​യ്യും. എ​​ഴു​​താ​​ൻ ക​​ഴി​​യാ​​തെ പോ​​യ സാ​​ഹ​​ച​​ര്യ​​ങ്ങ​​ൾ വ​​രെ​​യും ഉ​​ണ്ടാ​​യി​​ട്ടു​​ണ്ട്.

‘മാ​​തൊ​​രു​​ഭാ​​ഗ​​നി’​​ൽപോ​​ലും ഇ​​​ട​​ക്കൊ​​രു ഘ​​ട്ട​​ത്തി​​ൽ സ്​​​റ്റക് ആ​​യി നി​​ന്നു​​പോ​​യി​​ട്ടു​​ണ്ട്. പൊ​​ന്ന (നാ​​യി​​ക ക​​ഥാ​​പാ​​ത്രം) ആ ​​തി​​രു​​വി​​ഴ​​ക്ക്​ പോ​​കു​​ന്ന സാ​​ഹ​​ച​​ര്യം. അ​​വി​​ടെ എ​​ത്തി​​യ​​ശേ​​ഷം എ​​ന്തു​​ചെ​​യ്യാ​​ൻ പോ​​കു​​ന്നു എ​​ന്ന​​തി​​നെ കു​​റി​​ച്ച്​ പൊ​​ന്ന​​യെ ​​പോ​​ലെ ചി​​ന്തി​​ക്കു​​മ്പോ​​ൾ എ​​നി​​ക്ക്​ ഒ​​രു പി​​ടി​​ത്ത​​വും കി​​ട്ടു​​ന്നി​​ല്ല. അ​​വ​​ൾ അ​​മ്മ​​ക്കൊ​​പ്പ​​മാ​​ണ്​ പോ​​കു​​ന്ന​​ത്. അ​​ടു​​ത്ത ഘ​​ട്ട​​ത്തി​​ൽ എ​​ന്തു​​ചെ​​യ്യാ​​ൻ പോ​​കു​​ന്നു? ആ​​ലോ​​ചി​​ക്കും​​തോ​​റും സ​​മ്മ​​ർ​​ദം ഏ​​റി​​വ​​രു​​ന്നു. പൊ​​ന്ന നേ​​രി​​ടു​​ന്ന പ്ര​​തി​​സ​​ന്ധി എ​​ന്നെ​​യും മാ​​ന​​സി​​ക​​മാ​​യി ബാ​​ധി​​ച്ചു. ഒ​​രു ദി​​വ​​സം, ര​​ണ്ടു​​ ദി​​വ​​സം... അ​​ങ്ങ​​നെ അ​​ത്​ നീ​​ണ്ടു​​പോ​​കു​​ന്നു. എ​​ഴു​​താ​​ൻ ക​​ഴി​​യു​​ന്നി​​ല്ല. ‘മാ​​തൊ​​രു​​ഭാ​​ഗ​​ൻ’ എ​​ഴു​​താ​​ൻ സേ​​ല​​ത്തെ ആ ​​ഹോ​​ട്ട​​ലി​​ൽ മു​​റി​​യെ​​ടു​​ത്ത്​ ന​​ൽ​​കി​​യ സു​​ഹൃ​​ത്തി​​നോ​​ട്​ പ​​റ​​ഞ്ഞി​​ട്ട്​ അ​​വി​​ടെനി​​ന്ന്​ വെ​​ക്കേ​​റ്റ്​ ചെ​​യ്തു.

ഈ ​​മാ​​ന​​സി​​കനി​​ല കു​​റ​​ച്ച്​ മാ​​റ​​ട്ടെ, അ​​തി​​നു​ശേ​​ഷം പി​​ന്നീ​​ട്​ നോ​​ക്കാം എ​​ന്ന്​ തീ​​രു​​മാ​​നി​​ച്ചു. എ​​ഴു​​ത്തു​​കാ​​ര​​ന്​ എ​​ല്ലാ കാ​​ര്യ​​ത്തി​​ലും എ​​പ്പോ​​ഴും സ​​മ്പൂ​​ർ​​ണ​​മാ​​യ ക്ലാ​​രി​​റ്റി ഉ​​ണ്ടാ​​കി​​ല്ല. ക​​ഥാ​​പാ​​ത്ര​​ത്തി​​ന്​ വ​​രു​​ന്ന പ്ര​​ശ്​​​ന​​ങ്ങ​​ൾ ന​​മു​​ക്കും വ​​രും, ന​​മ്മെ​​യും ബാ​​ധി​​ക്കും. ‘കീ​​ഴാ​​ള​​ൻ’ നോ​​വ​​ലി​​ൽ കൂ​​ല​​യ്യ​​നെ പീ​​ഡി​​പ്പി​​ക്കു​​ന്ന രം​​ഗം എ​​ഴു​​തു​​മ്പോ​​ഴും ഇ​​തേ പ്ര​​ശ്നം ഉ​​ണ്ടാ​​യി​​രു​​ന്നു. എ​​ന്താ​​ണ്​ ന​​ട​​ക്കാ​​ൻ പോ​​കു​​ന്ന​​ത്​ എ​​ന്ന്​ എ​​നി​​ക്ക​​റി​​യാം. പ​​ക്ഷേ, എ​​ഴു​​താ​​നാ​​കു​​ന്നി​​ല്ല. മ​​ന​​സ്സി​​ൽ ആ ​​കാ​​ഴ്ച ഉ​​ണ്ട്, എ​​ങ്ങ​​നെ എ​​ഴു​​ത​​ണ​​മെ​​ന്ന്​ കൃ​​ത്യ​​മാ​​യ ധാ​​ര​​ണയുണ്ട്. പ​​​ക്ഷേ, എ​​ഴു​​താ​​ൻ മാ​​ത്രം ക​​ഴി​​യു​​ന്നി​​ല്ല. വ​​ല്ലാ​​തെ ബു​​ദ്ധി​​മു​​ട്ടി​​ലാ​​യി. വ​​ള​​രെ സ​​മ​​യ​​മെ​​ടു​​ത്ത്, ഓ​​രോ പാ​​ര​​ഗ്രാ​​ഫ്​ വീ​​തം മെ​​ല്ലെ മെ​​ല്ലെ​​യാ​​ണ്​ എ​​ഴു​​തി പൂ​​ർ​​ത്തി​​യാ​​ക്കി​​യ​​ത്.

എ​​ഴു​​ത്തി​​ലെ ഇ​​ത്ത​​രം പ്ര​​തി​​സ​​ന്ധിഘ​​ട്ട​​ങ്ങ​​ളി​​ൽ ജീ​​വി​​തം എ​​ങ്ങ​​നെ​​യാ​​ണ്​? എ​​ഴു​​ത്തു​​കാ​​ര​​ൻ എ​​ന്ന നി​​ല​​യി​​ൽ മേ​​ൽ​​പ​​റ​​ഞ്ഞ വെ​​ല്ലു​​വി​​ളി​​ക​​ൾ നേ​​രി​​ടു​​മ്പോ​​ഴും താ​​ങ്ക​​ൾ ഒ​​രു അ​​തി​​സാ​​ധാ​​ര​​ണ ജീ​​വി​​തം ന​​യി​​ക്കു​​ന്ന ആ​​ളാ​​ണ​​​ല്ലോ. വീ​​ട്ടി​​ൽ കു​​ടും​​ബം ഉ​​ണ്ടാ​​കും, ഇ​​ട​​ക്ക്​ പു​​റ​​ത്തു​​ പോ​​കു​​ന്നു​​ണ്ടാ​​കും, ക​​ട​​ക​​ളി​​ൽ പോ​​യി സാ​​ധ​​ന​​ങ്ങ​​ൾ വാ​​ങ്ങും, ച​​ട​​ങ്ങു​​ക​​ളി​​ൽ പ​​​​ങ്കെ​​ടു​​ക്കും. എ​​ഴു​​ത്തി​​ലെ വി​​കാ​​ര​​ങ്ങ​​​ൾ പു​​റം​​ജീ​​വി​​ത​​വു​​മാ​​യി ബാ​​ല​​ൻ​​സ്​ ചെ​​യ്യു​​ന്ന​​തെ​​ങ്ങ​​നെ?

ഒ​​രു വ​​ലി​​യ ആ​​ൾ​​ക്കൂ​​ട്ട​​ത്തി​​നി​​ട​​യി​​ൽകൂ​​ടി എ​​നി​​ക്ക്​ ത​​നി​​ച്ചി​​രി​​ക്കാ​​ൻ ക​​ഴി​​യും. എ​​ന്‍റെ മ​​നോ​​ലോ​​കം അ​​പ്പോ​​ൾ പു​​റം​​ലോ​​ക​​ത്തി​​ൽനി​​ന്ന്​ വി​​ട്ട്​ സ്വ​​ന്ത​​മാ​​യി ച​​ലി​​ക്കു​​ക​​യാ​​യി​​രി​​ക്കും. ര​​ണ്ടും സ​​മാ​​ന്ത​​ര​​മാ​​യി ഓ​​ടി​​ക്കൊ​​ണ്ടി​​രി​​ക്കും. ര​​ണ്ടി​​നെ​​യും ക​​ണ​​ക്ട്​ ചെ​​യ്യാ​​തെ കൊ​​ണ്ടു​​പോ​​കാ​​ൻ എ​​നി​​ക്ക്​ ക​​ഴി​​യു​​ന്നു​​ണ്ട്.

എ​​ഴു​​ത്തി​​ൽ സം​​ഘ​​ർ​​ഷം അ​​നു​​ഭ​​വി​​ക്കു​​ക​​യാ​​ണെ​​ന്ന്​ അ​​പ്പോ​​ൾ വീ​​ട്ടു​​കാ​​ർ​​ക്ക്​ മ​​ന​​സ്സിലാ​​കു​​മോ?

നി​​രീ​​ക്ഷി​​ക്കു​​ക​​യാ​​ണെ​​ങ്കി​​ൽ അ​​വ​​ർ​​ക്ക്​ മ​​ന​​സ്സിലാ​​കും. ചി​​ല​​സ​​മ​​യം ഒ​​ന്നു​​മേ സം​​സാ​​രി​​ക്കു​​ന്നി​​ല്ല​​ല്ലോ​​യെ​​ന്ന്​ ഭാ​​ര്യ പ​​റ​​യാ​​റു​​ണ്ട്. ബ​​സി​​ലും ട്രെ​​യി​​നി​​ലു​​മൊ​​ക്കെ യാ​​ത്ര ചെ​​യ്യു​​മ്പോ​​ൾ എ​​ന്‍റെ ചു​​ണ്ടു​​ക​​ൾ ച​​ലി​​ച്ചു​​കൊ​​ണ്ടി​​രി​​ക്കു​​ന്ന​​ത്​ കാ​​ണാ​​റു​​ണ്ടെ​​ന്നും ഭാ​​ര്യ പ​​റ​​യും. ഞാ​​ൻ ഏ​​തോ ലോ​​ക​​ത്തെ ക​​ഥാ​​പാ​​ത്ര​​ങ്ങ​​ളാ​​യി സം​​സാ​​രി​​ക്കു​​ക​​യാ​​വും അ​​പ്പോ​​ൾ. പ​​ക്ഷേ, എ​​നി​​ക്ക​​ത്​ മ​​ന​​സ്സി​​ലാ​​കി​​ല്ല.

‘ആ​​ളാ​​ണ്ട​​പ​​ച്ചി’ കു​​ടി​​യേ​​റ്റ​​ത്തി​​ന്‍റെ ക​​ഥ​​യാ​​ണ​​ല്ലോ. അ​​ത്​ സ്വ​​ന്തം കു​​ടും​​ബ​​ത്തി​​ന്‍റെ ക​​ഥ​​യാ​​ണെ​​ന്നും പ​​റ​​ഞ്ഞി​​രു​​ന്നു...

അ​​തെ. ഒ​​ന്ന്​ ര​​ണ്ട്​ ത​​ല​​മു​​റ​​ക​​ൾ​​ക്ക​​പ്പു​​റം എ​​ന്‍റെ കു​​ടും​​ബ​​ത്തി​​ലു​​ണ്ടാ​​യ ഒ​​രു അ​​നു​​ഭ​​വംത​​ന്നെ​​യാ​​ണ്. അ​​ത്ത​​രം കു​​ടി​​യേ​​റ്റ ക​​ഥ​​ക​​ൾ ധാ​​രാ​​ള​​മു​​ണ്ട്. അ​​തി​​ൽനി​​ന്ന്​ ഒ​​ന്നെ​​ടു​​ത്ത​​താ​​ണ്. എ​​ന്‍റെ മു​​ത്ത​​ശ്ശ​​ന്‍റെ പി​​തൃ​​സ​​ഹോ​​ദ​​ര​​ങ്ങ​​ൾ അ​​ങ്ങ​​നെ പ​​ല​​ നാ​​ടു​​ക​​ളി​​​ലേ​​ക്ക്​ ജീ​​വി​​തവൃ​​ത്തി​​ക്കും കൃ​​ഷിസൗ​​ക​​ര്യ​​ത്തി​​നു​​മാ​​യി പ​​ലാ​​യ​​നം ചെ​​യ്ത​​വ​​രാ​​ണ്. ഒ​​രാ​​ൾ​​ക്ക്​ പ​​ത്തേ​​ക്ക​​ർ നി​​ല​​മു​​ണ്ടാ​​കും. അ​​തി​​ൽ കൃ​​ഷിചെ​​യ്ത്​ ജീ​​വി​​ക്കു​​ന്നു. അ​​യാ​​ൾ​​ക്ക്​ മൂ​​ന്നോ നാ​​ലോ മ​​ക്ക​​ളെ​​ങ്കി​​ൽ ഓ​​രോ​​രു​​ത്ത​​ർ​​ക്കും കൃ​​ഷി​​യി​​ട​​ങ്ങ​​ൾ വീ​​തംവെ​​ക്കു​​മ്പോ​​ൾ ആ​​ർ​​ക്കും അ​​ധി​​ക​​മൊ​​ന്നും ഉ​​ണ്ടാ​​കി​​ല്ല. അ​​പ്പോ​​ൾ കൂ​​ടു​​ത​​ൽ സാ​​ധ്യ​​ത​​ക​​ൾ തേ​​ടി മ​​റ്റി​​ട​​ങ്ങ​​ളി​​ലേ​​ക്ക്​ അ​​ടു​​ത്ത ത​​ല​​മു​​റ നീ​​ങ്ങും. മു​​ത്ത​​ശ്ശ​​ൻ ജീ​​വി​​ച്ചി​​രു​​ന്ന​​പ്പോ​​ൾ അ​​ങ്ങ​​നെ മാ​​റി​​പ്പോ​​യ കു​​ടും​​ബ​​ങ്ങ​​ളു​​ടെ ഊ​​രു​​ക​​ളി​​ലൊ​​ക്കെ പോ​​കു​​മാ​​യി​​രു​​ന്നു. ഇ​​പ്പോ​​ൾ ആ ​​ഓ​​ർ​​മ​​ക​​ൾ മാ​​ത്ര​​മാ​​ണ്​ ബാ​​ക്കി.

‘മാ​​തൊ​​രു​​ഭാ​​ഗ​​ൻ’ വി​​വാ​​ദം വ​​ന്ന​​പ്പോ​​ൾ ലോ​​കം ​ശ്ര​​ദ്ധി​​ച്ച ഒ​​രു ഫേ​​സ്​​​ബു​​ക്ക്​ പോ​​സ്റ്റി​​ട്ടാ​​ണ്​ അ​​ങ്ങ്​ എ​​ഴു​​ത്തി​​ൽനി​​ന്ന്​ വി​​ര​​മി​​ച്ച​​ത്. ‘‘പെ​​രു​​മാ​​ൾ മു​​രു​​ക​​ൻ എ​​ന്ന എ​​ഴു​​ത്തു​​കാ​​ര​​ൻ മ​​രി​​ച്ചു. അ​​യാ​​ൾ ഒ​​രു ദൈ​​വ​​മ​​ല്ലാ​​ത്ത​​തി​​നാ​​ൽ ഇ​​നി ഉ​​യി​​ർ​​ത്തെ​​ഴു​​ന്നേ​​ൽ​​ക്കു​​ക​​യി​​ല്ല. പി. ​​മു​​രു​​ക​​ൻ എ​​ന്ന അ​​ധ്യാ​​പ​​ക​​ൻ മാ​​ത്ര​​മാ​​ണ്​ മേ​​ലി​​ൽ ജീ​​വി​​ക്കു​​ന്ന​​ത്​’’ എ​​ന്നാ​​യി​​രു​​ന്നു ആ ​​പോ​​സ്റ്റ്. പി​​ന്നീ​​ട്​ അ​​തേ വ്യാ​​പ്​​​തി​​യി​​ൽത​​ന്നെ ​അ​​റി​​യ​​പ്പെ​​ട്ട ഒ​​രു കോ​​ട​​തിവി​​ധി താ​​ങ്ക​​ൾ​​ക്ക്​ അ​​നു​​കൂ​​ല​​മാ​​യി വ​​ന്നു. എ​​ഴു​​ത്തി​​ലേ​​ക്ക്​ തി​​രി​​ച്ചു​​വ​​രാ​​ൻ പ്രേ​​ര​​ണ​​യാ​​യ​​ത്​ ഈ ​​കോ​​ട​​തിവി​​ധി മാ​​ത്ര​​മാ​​ണോ?

ആ ​​കോ​​ട​​തിവി​​ധി സൂ​​ക്ഷ്മ​​മാ​​യി വാ​​യി​​ച്ചാ​​ൽ കേ​​വ​​​ല​​മൊ​​രു നി​​യ​​മവ്യാ​​ഖ്യാ​​നം എ​​ന്ന്​ മാ​​ത്രം പ​​റ​​യാ​​നാ​​കി​​ല്ല. യ​​ഥാ​​ർ​​ഥ​​ത്തി​​ൽ അ​​തൊ​​രു സാ​​ഹി​​ത്യ​​വി​​മ​​ർ​​ശ​​നംപോ​​ലെ തോ​​ന്നും. ആ ​​ജ​​ഡ്ജ്​​​മെ​​ന്‍റ്​ ത​​മി​​ഴി​​ലേ​​ക്ക്​ വി​​വ​​ർ​​ത്ത​​നംചെ​​യ്ത്​ പു​​സ്​​ത​​ക​​മാ​​യി​​ട്ടു​​ണ്ട്. മ​​ദ്രാ​​സ്​ ഹൈ​​കോ​​ട​​തി ചീ​​ഫ്​ ജ​​സ്റ്റി​​സ്​ സ​​ഞ്ജ​​യ്​ കി​​ഷ​​ൻ കൗ​​ളും ജ​​സ്റ്റി​​സ്​ പു​​ഷ്പ സ​​ത്യ​​നാ​​രാ​​യ​​ണ​​യു​​മാ​​ണ്​ ആ ​​വി​​ധി എ​​ഴു​​തി​​യ​​ത്. ജ​​സ്റ്റി​​സ്​ കൗ​​ൾ പി​​ന്നീ​​ട്​ സു​​പ്രീംകോ​​ട​​തി ജ​​ഡ്ജി ആ​​യി, അ​​ടു​​ത്തി​​ടെ​ വി​​ര​​മി​​ച്ചു. അ​​തി​​ഗം​​ഭീ​​ര​​മാ​​യ കാ​​ഴ്​​​ച​​പ്പാ​​ടോ​​ടെ​​യാ​​ണ്​ ആ ​​വി​​ധി​​ന്യാ​​യം ത​​യാ​​റാ​​ക്ക​​പ്പെ​​ട്ട​​ത്. ഈ ​​നോ​​വ​​ൽ പൂ​​ർ​​ണ​​മാ​​യി വാ​​യി​​ച്ച്​ അ​​തി​​നെ കു​​റി​​ച്ച്​ ഒ​​രു നി​​രൂ​​പ​​ണംത​​ന്നെ ഉ​​ത്ത​​ര​​വി​​ൽ ചേ​​ർ​​ത്തി​​ട്ടു​​ണ്ട്. ആ​​വി​​ഷ്​​​കാ​​ര സ്വാ​​ത​​ന്ത്ര്യ​​ത്തെ കു​​റി​​ച്ചു​​ള്ള അ​​വ​​രു​​ടെ കാ​​ഴ്​​​ച​​പ്പാ​​ട്, ലോ​​ക​​വീ​​ക്ഷ​​ണം തു​​ട​​ങ്ങി​​യ​​വ അ​​തി​​ൽ പ്ര​​ക​​ട​​മാ​​ണ്.

വി​​ധി വ​​ന്ന ഉ​​ട​​ൻ ത​​ന്നെ എ​​ഴു​​ത്തി​​ലേ​​ക്ക്​ മ​​ട​​ങ്ങി​​വ​​രു​​ക​​യാ​​ണെ​​ന്ന്​ ഞാ​​ൻ പ​​റ​​ഞ്ഞി​​ല്ല. വി​​ധി​​ന്യാ​​യം സൂ​​ക്ഷ്​​​മ​​മാ​​യി പ​​ഠി​​ച്ച സു​​ഹൃ​​ത്തു​​ക്ക​​ളും അ​​ഭ്യു​​ദ​​യ​​കാം​​ക്ഷി​​ക​​ളും എ​​ന്നെ എ​​ഴു​​താ​​ൻ പ്രേ​​രി​​പ്പി​​ച്ചു. അ​​തി​​ന്‍റെ അ​​വ​​സാ​​ന വാ​​ച​​കം നി​​ങ്ങ​​ൾ ശ്ര​​ദ്ധി​​ച്ചി​​രു​​ന്നോ. We conclude by observing this: Let the author be resurrected to what he is best at. Write. ‘എ​​ഴു​​തു​​ക’ എ​​ന്ന അ​​വ​​സാ​​ന വാ​​ക്കി​​ലാ​​ണ്​ സ​​ക​​ല​​തും ഉ​​ൾ​​ക്കൊ​​ണ്ടി​​രി​​ക്കു​​ന്ന​​ത്. ‘എ​​ഴു​​തൂ’ എ​​ന്ന്​ കോ​​ട​​തി ​ന​​മ്മോ​​ട്​ ഉ​​ത്ത​​ര​​വി​​ടു​​ക​​യാ​​ണ്. ആ ​​വാ​​ക്ക്​ എ​​ന്നി​​ൽ പ്ര​​ക​​മ്പ​​നം ഉ​​ണ്ടാ​​ക്കി. ഇ​​ത്ത​​ര​​മൊ​​രു അ​​നു​​കൂ​​ല ഉ​​ത്ത​​ര​​വ്​ വ​​ന്നി​​ട്ടും ഞാ​​ൻ എ​​ഴു​​ത്തി​​ലേ​​ക്ക്​ മ​​ട​​ങ്ങി​​വ​​ന്നി​​ല്ലെ​​ങ്കി​​ൽ ന​​മ്മു​​ടെ നീ​​തി​​വ്യ​​വ​​സ്ഥ​​യെ മ​​തി​​ക്കു​​ന്നി​​ല്ല എ​​ന്ന​​ത്​ മാ​​ത്ര​​മ​​ല്ല, എ​​ഴു​​ത്തു​​കാ​​രു​​ടെ ത​​ല​​മു​​റ​​​ക​​ളോ​​ട്​ ചെ​​യ്യു​​ന്ന പാ​​ത​​കം കൂ​​ടി​​യാ​​യി​​രി​​ക്കും.

‘എ​​ഴു​​ത്​’ എ​​ന്ന്​ ഒ​​രു കോ​​ട​​തി​​ക്ക്​ ഉ​​ത്ത​​ര​​വി​​ടാം. പ​​ക്ഷേ, അ​​തു​​കൊ​​ണ്ട്​ സ​​മൂ​​ഹ​​ത്തി​​ൽ ജീ​​വി​​ക്കു​​ന്ന ഒ​​രാ​​ൾ​​ക്ക്​ അ​​തി​​നു​​ള്ള ധൈ​​ര്യം കി​​ട്ടു​​​​മോ. എ​​ന്നും വീ​​ട്ടി​​ൽ ​പൊ​​ലീ​​സ്​ സം​​ര​​ക്ഷ​​ണം ഉ​​റ​​പ്പാ​​ക്കാ​​ൻ ക​​ഴി​​യു​​മോ?

യ​​ഥാ​​ർ​​ഥ​​ത്തി​​ൽ ഉ​​ത്ത​​ര​​വി​​ലെ ആ ​​വാ​​ക്ക്​ ത​​ന്നെ​​യാ​​ണ്​ എ​​നി​​ക്ക്​ ധൈ​​ര്യം പ​​ക​​ർ​​ന്ന​​ത്. നാം ​​വി​​ശ്വ​​സി​​ക്കു​​ന്ന​​ത്​ നി​​യ​​മ​​വ്യ​​വ​​സ്ഥ​​യെ ആ​​ണ​​ല്ലോ. ഇ​​ല്ലെ​​ങ്കി​​ൽ ജീ​​വി​​ത​​ത്തി​​ൽ നി​​ങ്ങ​​ൾ​​ക്ക്​ ഒ​​ന്നി​​നോ​​ടും വി​​ശ്വാ​​സ​​മു​​ണ്ടാ​​കി​​ല്ല. കോ​​ട​​തി​​യാ​​ണ്​ ആ ​​വി​​ശ്വാ​​സം ന​​ൽ​​കു​​ന്ന​​ത്. ഇ​​ത്​ എ​​ന്‍റെ മാ​​ത്രം പ്ര​​ശ്ന​​മ​​ല്ല. കോ​​ട​​തി ഉ​​ത്ത​​ര​​വി​​ട്ടി​​ട്ടും ഞാ​​ൻ എ​​ഴു​​തു​​ന്നി​​ല്ല, എ​​നി​​ക്ക്​ ഭ​​യ​​മാ​​ണ്​ എ​​ന്ന്​ പ​​റ​​ഞ്ഞി​​രു​​ന്നാ​​ൽ എ​​ന്തു സം​​ഭ​​വി​​ക്കും. ഇ​​നി ​വേ​​റൊ​​രു എ​​ഴു​​ത്തു​​കാ​​ര​​ന്​ ഇ​​ങ്ങ​​നെ​​യൊ​​രു പ്ര​​ശ്നം വ​​ന്നാ​​ൽ എ​​വി​​ടെ പോ​​യി നി​​ൽ​​ക്കും.

യ​​ഥാ​​ർ​​ഥ​​ത്തി​​ൽ അ​​ത്​ എ​​നി​​ക്കുവേ​​ണ്ടി മാ​​ത്ര​​മു​​ള്ള ഒ​​രു വി​​ധി​​യ​​ല്ല. ഞാ​​ൻ പ​​റ​​ഞ്ഞു​​വ​​ല്ലോ, ആ​​വി​​ഷ്കാ​​ര സ്വാ​​ത​​ന്ത്ര്യ​​ത്തെ കു​​റി​​ച്ച്​ അ​​തിവി​​ശാ​​ല​​മാ​​യി അ​​തി​​ൽ പ്ര​​തി​​പാ​​ദി​​ക്കു​​ന്നു​​ണ്ട്. ഇ​​ഷ്ട​​മ​​ല്ലാ​​ത്ത നോ​​വ​​ൽ വാ​​യി​​ക്കു​​ന്ന​​തെ​​ന്തി​​ന്​ എ​​ന്നാ​​ണ്​ കോ​​ട​​തി ചോ​​ദി​​ക്കു​​ന്ന​​ത്. ഇ​​ഷ്ട​​​മ​​ല്ലെ​​ങ്കി​​ൽ വ​​ലി​​ച്ചെ​​റി​​യാ​​മ​​ല്ലോ. ആ ​​അ​​വ​​കാ​​ശം വാ​​യ​​ന​​ക്കാ​​ര​​ന്​​ ഉ​​പ​​യോ​​ഗി​​ക്കാം. എ​​ല്ലാ​​വ​​രും നി​​ങ്ങ​​ൾ​​ക്ക്​ ഇ​​ഷ്ട​​പ്പെ​​ടു​​ന്നപോ​​ലെ എ​​ഴു​​ത​​ണ​​മെ​​ന്ന്​ നി​​ങ്ങ​​ളെ​​ന്തി​​ന്​ വാ​​ശി​​പി​​ടി​​ക്ക​​ണം. ഇ​​തു ഭാ​​വി​​യി​​ലെ സ​​മൂ​​ഹ​​ത്തി​​നും എ​​ഴു​​ത്തു​​കാ​​ർ​​ക്കും ഒ​​രു പാ​​ഠ​​മാ​​ണ്.

വി​​വാ​​ദം ഉ​​ണ്ടാ​​കു​​ന്ന​​തി​​നും കോ​​ട​​തിവി​​ധി​​ക്കും ഇ​​ട​​യി​​ൽ കു​​റേ മാ​​സ​​ങ്ങ​​ൾ ഉ​​ണ്ടാ​​യി​​രു​​ന്ന​​ല്ലോ. എ​​ങ്ങ​​നെ​​യാ​​യി​​രു​​ന്നു അ​​നി​​ശ്ചി​​താ​​വ​​സ്ഥ​​യു​​ടെ ആ ​​കാ​​ല​​ത്തെ ജീ​​വി​​തം?

ഞാ​​ൻ ഇ​​വി​​ടെ (നാ​​മ​​ക്ക​​ൽ) നി​​ന്ന് ട്രാ​​ൻ​​സ്ഫ​​ർ വാ​​ങ്ങി ചെ​​ന്നൈ​​ക്ക് പോ​​യി. എ​​നി​​ക്ക് ട്രാ​​ൻ​​സ്ഫ​​ർ കൊ​​ടു​​ക്കാ​​ൻ കോ​​ട​​തി ത​​ന്നെ പ​​റ​​ഞ്ഞി​​രു​​ന്നു.

നാ​​മ​​ക്ക​​ലി​​ൽ വ​​ല​​തു​​ തീ​​വ്ര ക​​ക്ഷി​​ക​​ൾ അ​​ത്ര ശ​​ക്ത​​മാ​​ണോ?

ഈ ​​പ്ര​​ശ്നം ഉ​​പ​​യോ​​ഗി​​ച്ചുത​​ന്നെ​​യാ​​ണ് അ​​വ​​ർ സ്വാ​​ധീ​​നം ഉ​​ണ്ടാ​​ക്കി​​യ​​ത്. ഇ​​ത്ത​​ര​​ത്തി​​ൽ എ​​ന്തെ​​ങ്കി​​ലും വി​​ഷ​​യ​​ങ്ങ​​ളെ പ​​ർ​​വ​​തീ​​ക​​രി​​ച്ചാ​​ണ​​ല്ലോ അ​​വ​​ർ സ്വാ​​ധീ​​ന​​വും പി​​ന്തു​​ണ​​യും ഉ​​ണ്ടാ​​ക്കു​​ന്ന​​ത്. ജാ​​തി​​വി​​കാ​​ര​​വും വി​​ശ്വാ​​സ​​ങ്ങ​​ളും അ​​വ​​ർ ഇ​​ള​​ക്കി​​വി​​ടും.

ഇ​​പ്പോ​​ൾ ഇ​​വി​​ടെ ഭീ​​ഷ​​ണി ഒ​​ക്കെ ഇ​​ല്ലാ​​താ​​യോ... താ​​ങ്ക​​ൾ നാ​​മ​​ക്ക​​ലി​​ൽ റോ​​ഡി​​ൽ ഇ​​റ​​ങ്ങിനി​​ന്നാ​​ൽ ആ​​രെ​​ങ്കി​​ലും തി​​രി​​ച്ച​​റി​​യു​​മോ?

ഇ​​ല്ല. ആ​​രും തി​​രി​​ച്ച​​റി​​യി​​ല്ല. ന​​മ്മു​​ടെ ജ​​ന​​ത പെ​​​െട്ട​​ന്ന് കാ​​ര്യ​​ങ്ങ​​ൾ മ​​റ​​ക്കു​​ന്ന​​വ​​രാ​​ണ്. അ​​വ​​ർ​​ക്ക് സി​​നി​​മ താ​​ര​​ങ്ങ​​ളെ​​യാ​​ണ് ഓ​​ർ​​മ​​യു​​ണ്ടാ​​കു​​ക.

താ​​ങ്ക​​ളെ ശ​​ത്രു​​വാ​​യി ക​​രു​​തു​​ന്ന​​വ​​ർ ഈ ​​സ​​മൂ​​ഹ​​ത്തി​​ൽ ഇ​​പ്പോ​​ഴു​​മു​​ണ്ടെ​​ന്ന് ഭ​​യ​​പ്പെ​​ടു​​ന്നു​​ണ്ടോ?

അ​​ങ്ങ​​നെ​​യൊ​​ന്നും ഞാ​​ൻ ക​​രു​​തു​​ന്നി​​ല്ല. പു​​സ്ത​​കം വാ​​യി​​ച്ച​​വ​​ർ വ​​ന്ന് സം​​സാ​​രി​​ക്കാ​​റു​​ണ്ട്. എ​​ങ്കി​​ലും എ​​ന്‍റെ സ്വ​​ന്തം നാ​​ട്ടി​​ൽ (നാ​​മ​​ക്ക​​ലി​​ന് സ​​മീ​​പ​​ത്തെ തി​​രു​​ച്ചെ​​ങ്കോ​​ട്) ഇ​​പ്പോ​​ഴും എ​​നി​​ക്ക് ധൈ​​ര്യ​​ത്തോ​​ടെ പോ​​കാ​​നാ​​കി​​ല്ല. എ​​ന്തെ​​ങ്കി​​ലും ആ​​വ​​ശ്യ​​മു​​ണ്ടാ​​യാ​​ൽ കാ​​റി​​ൽ പോ​​യി വേ​​ഗ​​ത്തി​​ൽ കാ​​ര്യം ക​​ഴി​​ഞ്ഞ് തി​​രി​​ച്ചു​​വ​​രും. ഉ​​ട​​നെ ഇ​​വി​​ടേ​​ക്ക് വ​​രേ​​ണ്ടെ​​ന്ന് നേ​​ര​േത്ത ബ​​ന്ധു​​ക്ക​​ളൊ​​ക്കെ ഉ​​പ​​ദേ​​ശി​​ച്ചി​​രു​​ന്നു. തി​​രു​​ച്ചെ​​ങ്കോ​​ട് മ​​ല​​യി​​ലൊ​​ക്കെ പോ​​യി​​ട്ട് പ​​ത്തു​​ വ​​ർ​​ഷ​​ത്തി​​ലേ​​റെ​​യാ​​യി. പോ​​ക​​ണ​​മെ​​ന്ന് വ​​ല്ലാ​​തെ ആ​​ഗ്ര​​ഹ​​മു​​ണ്ട്. എ​​ന്‍റെ ഊ​​ര​​ല്ലേ അ​​ത്. അ​​വി​​ടെ​​യ​​ല്ലേ ഞാ​​ൻ പി​​റ​​ന്ന​​ത്. അ​​വി​​ടെ റോ​​ഡി​​ലൊ​​ക്കെ ഇ​​റ​​ങ്ങി​​ന​​ട​​ന്നാ​​ൽ ആ​​രെ​​ങ്കി​​ലും എ​​ന്തെ​​ങ്കി​​ലും ചെ​​യ്യു​​മോ എ​​ന്ന ഭ​​യം ഇ​​പ്പോ​​ഴു​​മു​​ണ്ട്. അ​​വി​​ടെ പ​​ല​​ർ​​ക്കും എ​​ന്നെ അ​​റി​​യാം.

വി​​വാ​​ദ​​ത്തി​​ന്‍റെ കാ​​ല​​ത്ത് എ​​ങ്ങ​​നെ ജീ​​വി​​ച്ചു​​വെ​​ന്ന ചോ​​ദ്യ​​ത്തി​​ന് മ​​റു​​പ​​ടി പ​​റ​​ഞ്ഞി​​ല്ല​​ല്ലോ?

ആ ​​കാ​​ല​​ത്തെ കു​​റി​​ച്ച് അ​​ധി​​കം സം​​സാ​​രി​​ക്കാ​​ൻ ഞാ​​ൻ ആ​​ഗ്ര​​ഹി​​ക്കു​​ന്നി​​ല്ല. ആ ​​ക​​ഷ്ട​​പ്പാ​​ടു​​ക​​ൾ വീ​​ണ്ടും ഓ​​ർ​​ക്കാ​​ൻ ഇ​​ഷ്ട​​മ​​ല്ല.

ആ ​​കാ​​ല​​ത്തെ ചി​​ന്ത​​ക​​ളു​​മാ​​യി ‘കോ​​ഴ​​യി​​ൻ പാ​​ട​​ൽ​​ക​​ൾ’ എ​​ന്ന ക​​വി​​താസ​​മാ​​ഹാ​​രം എ​​ഴു​​തി​​യ​​ത് അ​​റി​​യാം. ത​​നി​​ക്കെ​​തി​​രെ ഫ​​ത് വ പു​​റ​​പ്പെ​​ടു​​വി​​ക്ക​​പ്പെ​​ട്ട കാ​​ല​​ത്തെ ഒ​​ളി​​വു​​ജീ​​വി​​ത​​ത്തെ കു​​റി​​ച്ച് സ​​ൽ​​മാ​​ൻ റു​​ഷ്ദി പി​​ന്നീ​​ട് വി​​ശ​​ദ​​മാ​​യി ഒ​​രു പു​​സ്ത​​കം ത​​ന്നെ എ​​ഴു​​തി​​യി​​രു​​ന്നു. താ​​ങ്ക​​ളും എ​​പ്പോ​​ഴെ​​ങ്കി​​ലും അ​​ങ്ങ​​നെ​​യൊ​​രു പു​​സ്ത​​കം എ​​ഴു​​തു​​മോ?

അ​​റി​​യി​​ല്ല. എ​​ന്താ​​യാ​​ലും ഇ​​പ്പോ​​ൾ അ​​ങ്ങ​​നെ​​യൊ​​രു പ്ലാ​​ൻ ഇ​​ല്ല. എ​​ഴു​​താ​​നൊ​​ക്കെ ഒ​​രു​​പാ​​ട് ഉ​​ണ്ട്.

ഇ​​പ്പോ​​ഴ​​ത്തെ അ​​വ​​സ്ഥ​​യൊ​​ക്കെ മാ​​റി മ​​ന​​സ്സ് കൂ​​ടു​​ത​​ൽ ശാ​​ന്ത​​മാ​​കു​​മ്പോ​​ൾ, ഒ​​രു പ​​ത്തു​​വ​​ർ​​ഷംകൂ​​ടി ക​​ഴി​​ഞ്ഞാ​​ൽ ഈ ​​പ്ര​​ശ്ന​​ത്തെ​​യൊ​​ക്കെ അ​​ക​​ന്ന് മാ​​റിനി​​ന്ന് കാ​​ണാ​​ൻ ക​​ഴി​​യി​​ല്ലേ?

അ​​ങ്ങ​​നെ​​യൊ​​രു കാ​​ലം വ​​ന്നാ​​ൽ, മ​​ന​​സ്സ് അ​​തി​​ന് സ​​ന്ന​​ദ്ധ​​മാ​​യാ​​ൽ എ​​ഴു​​തു​​ന്ന കാ​​ര്യം നോ​​ക്കാം.

‘കോ​​ഴ​​യി​​ൻ പാ​​ട​​ൽ​​ക​​ൾ’ അ​​ഥ​​വാ ഭീ​​രു​​വി​​ന്‍റെ പാ​​ട്ടു​​ക​​ൾ എ​​ന്ന ക​​വി​​ത​​ക​​ളി​​ൽ സ്വ​​ന്തം അ​​വ​​സ്ഥ ത​​ന്നെ​​യ​​ല്ലേ വി​​വ​​രി​​ക്കു​​ന്ന​​ത്?

അ​​ന്ന് ഞാ​​നെ​​ടു​​ത്ത തീ​​രു​​മാ​​നം (എ​​ഴു​​ത്തി​​ൽനി​​ന്ന് പി​​ന്മാ​​റി​​യ​​ത്) ഭീ​​രു​​ത്വ​​മാ​​ണെ​​ന്ന് പ​​ല​​രും ആ​​ക്ഷേ​​പി​​ച്ചി​​രു​​ന്നു. അ​​ങ്ങ​​നെ​​യൊ​​ന്നും വ​​ഴ​​ങ്ങി​​ക്കൊ​​ടു​​ക്ക​​രു​​താ​​യി​​രു​​ന്നു, ശ​​ക്ത​​മാ​​യി നി​​ൽ​​ക്ക​​ണ​​മാ​​യി​​രു​​ന്നു എ​​ന്നൊ​​ക്കെ അ​​വ​​ർ വി​​മ​​ർ​​ശി​​ച്ചു. അ​​തി​​ന് മ​​റു​​പ​​ടി​​യാ​​യാ​​ണ് ആ ​​ക​​വി​​ത​​ക​​ൾ എ​​ഴു​​തി​​യ​​ത്. പ​​റ​​യാ​​ൻ എ​​ളു​​പ്പ​​മാ​​ണ്, പ​​ക്ഷേ പ്ര​​യോ​​ഗ​​ത​​ല​​ത്തി​​ൽ ഏ​​റെ ബു​​ദ്ധി​​മു​​ട്ടാ​​ണ്. തീ​​രു​​മാ​​നമെ​​ടു​​ക്കു​​ന്ന​​ത് ഞാ​​ൻ മാ​​ത്ര​​മ​​ല്ല. ഭാ​​ര്യ​​യോ​​ടൊ​​ക്കെ ആ​​ലോ​​ചി​​ച്ചി​​രു​​ന്നു. കു​​ടും​​ബ​​ത്തെ​​യൊ​​ക്കെ ബാ​​ധി​​ക്കു​​ന്ന വി​​ഷ​​യ​​മ​​ല്ലേ. ആ ‘​​ഭീ​​രു​​ത്വ’​​ത്തെ പ​​രാ​​മ​​ർ​​ശി​​ച്ച് 200ലേ​​റെ ക​​വി​​ത​​ക​​ൾ എ​​ഴു​​തി.

പെ​​രു​​മാ​​ൾ മു​​രു​​ക​​ൻ സം​​ഘ​​ർ​​ഷ​​ഭ​​രി​​ത​​മാ​​യ ജീ​​വി​​തം ന​​യി​​ക്കു​​മ്പോ​​ൾ എ​​ഴു​​തി​​യ ക​​വി​​ത​​ക​​ളാ​​ണ​​ല്ലോ അ​​ത്. അ​​ന്ന​​ത്തെ മ​​നോ​​നി​​ല വ്യ​​ക്ത​​മാ​​കു​​ന്ന വ​​രി​​ക​​ൾ. എ​​ന്തു​​കൊ​​ണ്ടാ​​ണ് അ​​ങ്ങ​​യു​​ടെ മ​​റ്റു​​ ര​​ച​​ന​​ക​​ളെ പോ​​ലെ അ​​തൊ​​ന്നും മ​​ല​​യാ​​ള​​ത്തി​​ൽ വ​​രാ​​ത്ത​​ത്?

മ​​ല​​യാ​​ള​​ത്തി​​ൽ ക​​വി​​ത​​ക​​ൾ ആ​​രും വ​​ലു​​താ​​യി ആ​​വ​​ശ്യ​​പ്പെ​​ടാ​​റി​​ല്ല. ആ​​രും ചോ​​ദി​​ച്ചി​​ല്ല, കൊ​​ടു​​ത്തി​​ല്ല. അ​​ത്ര​​ത​​ന്നെ. എ​​ന്താ​​യാ​​ലും ക​​ണ്ണ​​നോ​​ട് (കാ​​ല​​ച്ചു​​വ​​ട് പ​​ബ്ലി​​ക്കേ​​ഷ​​ൻ​​സ്) ഇ​​നി പ​​റ​​യാം.

ടി.​​എം. കൃ​​ഷ്ണ​​യു​​മാ​​യു​​ള്ള ബ​​ന്ധമെ​​ന്താ​​ണ്?

‘മാ​​തൊ​​രു​​ഭാ​​ഗ​​ൻ’ വി​​വാ​​ദ​​ത്തി​​നുമു​​മ്പ് അ​​ദ്ദേ​​ഹ​​ത്തെ പ​​രി​​ച​​യ​​മു​​ണ്ടാ​​യി​​രു​​ന്നി​​ല്ല. ക​​ർ​​ണാ​​ട​​ക സം​​ഗീ​​തം കേ​​ൾ​​ക്കു​​ന്ന ആ​​ളെ​​ന്ന നി​​ല​​യി​​ൽ അ​​റി​​യാം എ​​ന്നുമാ​​ത്രം. വി​​വാ​​ദം ഉ​​ണ്ടാ​​യ​​പ്പോ​​ൾ കൃ​​ഷ്ണ എ​​ന്നെ പി​​ന്തു​​ണ​​ച്ച് എ​​ഴു​​തു​​ക​​യും സം​​സാ​​രി​​ക്കു​​ക​​യും ചെ​​യ്തു. ‘കോ​​ഴ​​യി​​ൻ പാ​​ട​​ൽ​​ക​​ൾ’ പോ​​ലെ ചി​​ല​​ത് എ​​ഴു​​തു​​ന്ന കാ​​ല​​മാ​​യി​​രു​​ന്നു അ​​ത്. ക​​ർ​​ണാ​​ട​​ക സം​​ഗീ​​ത ക​​ച്ചേ​​രി​​ക്ക് മു​​മ്പ് വി​​രു​​ത്തം എ​​ന്നൊ​​രു സം​​ഗ​​തി​​യു​​ണ്ട്. അ​​ത് പാ​​ടി​​യി​​ട്ടാ​​ണ് കീ​​ർ​​ത്ത​​ന​​ത്തി​​ലേ​​ക്ക് പോ​​കു​​ന്ന​​ത്. ത​​മി​​ഴ് വി​​ദ്യാ​​ർ​​ഥി ആ​​യ​​തി​​നാ​​ൽത​​ന്നെ ആ ​​പാ​​ര​​മ്പ​​ര്യ​​ത്തി​​ൽനി​​ന്നു​​കൊ​​ണ്ടു​​ള്ള വി​​രു​​ത്തം ഞാ​​ൻ എ​​ഴു​​തു​​മാ​​യി​​രു​​ന്നു. അ​​ങ്ങ​​നെ 40 വി​​രു​​ത്ത​​ങ്ങ​​ൾ ഞാ​​ൻ എ​​ഴു​​തി​​യി​​രു​​ന്നു. അ​​ന്ന​​ത്തെ ആ ​​സം​​ഘ​​ർ​​ഷാ​​ത്മ​​ക മാ​​ന​​സി​​കാ​​വ​​സ്ഥ​​യി​​ൽനി​​ന്ന് ര​​ക്ഷ​​പ്പെ​​ടാ​​ൻ ചെ​​യ്ത നി​​ര​​വ​​ധി കാ​​ര്യ​​ങ്ങ​​ളി​​ലൊ​​ന്നാ​​യി​​രു​​ന്നു ഇ​​തും. ആ ​​വി​​രു​​ത്ത​​മെ​​ല്ലാം ‘മാ​​തൊ​​രു​​ഭാ​​ഗ​​നേ’ എ​​ന്നാ​​ണ് അ​​വ​​സാ​​നി​​ക്കു​​ക.

കോ​​ട​​തി​​വി​​ധി​​ക്ക് ശേ​​ഷം കാ​​ല​​ച്ചു​​വ​​ട് മ​​ധു​​ര​​യി​​ൽ ന​​ട​​ത്തി​​യ ഒ​​രു പു​​സ്ത​​ക​​പ്ര​​കാ​​ശ​​ന ച​​ട​​ങ്ങി​​ൽ ഞാ​​നും കൃ​​ഷ്ണ​​യും പ​​ങ്കെ​​ടു​​ത്തി​​രു​​ന്നു. സം​​സാ​​രി​​ക്കി​​ല്ല, ഒ​​രു ക​​വി​​ത മാ​​ത്രം ചൊ​​ല്ലും എ​​ന്ന് പ​​റ​​ഞ്ഞാ​​ണ് ഞാ​​ൻ അ​​വി​​ടെ പോ​​യ​​ത്. കൃ​​ഷ്ണ​​യു​​ടെ പ്ര​​സം​​ഗ​​വും ഉ​​ണ്ടാ​​യി​​രു​​ന്നു. അ​​ന്നാ​​ണ് ഞ​​ങ്ങ​​ൾ ആ​​ദ്യ​​മാ​​യി കാ​​ണു​​ന്ന​​ത്. അ​​വി​​ടെ വെ​​ച്ച് ഞാ​​നെ​​ഴു​​തി​​യ വി​​രു​​ത്തം അ​​ദ്ദേ​​ഹ​​ത്തി​​ന് കൈ​​മാ​​റി. അ​​തി​​ൽ ഒ​​ന്നോ ര​​ണ്ടോ തി​​ര​​ഞ്ഞെ​​ടു​​ത്ത് എ​​നി​​ക്ക് വേ​​ണ്ടി പാ​​ടി​​ത്ത​​ര​​ണം എ​​ന്ന് അ​​ഭ്യ​​ർ​​ഥി​​ച്ചു. നി​​ങ്ങ​​ളു​​ടെ സ്വ​​ര​​ത്തി​​ൽ കേ​​ട്ടാ​​ൽ ന​​ന്നാ​​യി​​രി​​ക്കും എ​​ന്നും കൂ​​ട്ടി​​ച്ചേ​​ർ​​ത്തു. നോ​​ക്കാം എ​​ന്ന് പ​​റ​​ഞ്ഞ കൃ​​ഷ്ണ ആ ​​വി​​രു​​ത്തം വാ​​യി​​ക്കാ​​ൻ എ​​ന്നോ​​ട് ആ​​വ​​ശ്യ​​പ്പെ​​ട്ടു. ഓ​​രോ വി​​രു​​ത്ത​​ത്തി​​നും ഒ​​രു താ​​ള​​മു​​ണ്ട്. ആ ​​താ​​ള​​ത്തോ​​ടെ​​യാ​​ണ് ഞാ​​ൻ വാ​​യി​​ച്ച​​ത്. വാ​​യി​​ച്ചു​​കേ​​ട്ട​​യു​​ട​​ൻ താ​​ങ്ക​​ൾ​​ക്ക് വേ​​ണ്ടി മാ​​ത്ര​​മ​​ല്ല, ക​​ച്ചേ​​രി​​യി​​ൽ ത​​ന്നെ പാ​​ടാ​​മെ​​ന്ന് കൃ​​ഷ്ണ പ​​റ​​യു​​ക​​യാ​​യി​​രു​​ന്നു. തൊ​​ട്ട​​ടു​​ത്ത ദി​​വ​​സം കോ​​യ​​മ്പ​​ത്തൂ​​രി​​ൽ ന​​ട​​ന്ന ക​​ച്ചേ​​രി​​യി​​ൽ അ​​ത് പാ​​ടി. അ​​ങ്ങ​​നെ​​യാ​​ണ് അ​​ദ്ദേ​​ഹ​​വു​​മാ​​യി സൗ​​ഹൃ​​ദ​​മാ​​കു​​ന്ന​​ത്.

രാ​​ഗാ​​ടി​​സ്ഥാ​​ന​​ത്തി​​ലു​​ള്ള കീ​​ർ​​ത്ത​​ന​​ങ്ങ​​ൾ എ​​ഴു​​തി​​ക്കൂ​​ടേ​​യെ​​ന്ന് പി​​ന്നീ​​ട് അ​​ദ്ദേ​​ഹം ചോ​​ദി​​ച്ചു. ക​​ർ​​ണാ​​ട​​ക സം​​ഗീ​​ത​​ത്തി​​ൽ പാ​​ടു​​ന്ന കീ​​ർ​​ത്ത​​ന​​ങ്ങ​​ളി​​ൽ 90 ശ​​ത​​മാ​​ന​​വും ഭ​​ക്തി അ​​ധി​​ഷ്ഠി​​ത​​മാ​​ണ്. 200-300 വ​​ർ​​ഷ​​മാ​​യി ഈ ​​ഭ​​ക്തി ത​​ന്നെ​​യാ​​ണ് ആ​​ല​​പി​​ച്ചു​​കൊ​​ണ്ടി​​രി​​ക്കു​​ന്ന​​ത്. പ​​ക്ഷേ, വേ​​റെ വി​​ഷ​​യ​​ങ്ങ​​ളും പാ​​ടാ​​മ​​ല്ലോ. അ​​തി​​നും ഇ​​ടംകൊ​​ടു​​ക്ക​​ണ്ടേ. ഭാ​​ര​​തി​​യാ​​ർ കൃ​​തി​​ക​​ളു​​ണ്ട്. അ​​തി​​ൽ പ്ര​​ണ​​യ​​മു​​ണ്ട്. സാ​​മൂ​​ഹി​​ക പ്ര​​ശ്ന​​ങ്ങ​​ൾ തു​​ട​​ങ്ങി​​യ വി​​ഷ​​യ​​ങ്ങ​​ളൊ​​ക്കെ പ​​രി​​ഗ​​ണി​​ക്കാ​​മ​​ല്ലോ. ഭ​​ക്തി​​ര​​ഹി​​ത ആ​​ത്മീ​​യ​​ത​​ക്കും സ്ഥാ​​ന​​മു​​ണ്ടാ​​ക​​ണ്ടേ. അ​​തൊ​​ക്കെ നി​​ങ്ങ​​ൾ എ​​ഴു​​തി​​യാ​​ൽ, പാ​​ടാ​​ൻ ഞാ​​ൻ ത​​യാ​​റെ​​ന്ന് കൃ​​ഷ്ണ പ​​റ​​ഞ്ഞു.

എ​​നി​​ക്ക​​ത് വ​​ലി​​യ പ്ര​​ചോ​​ദ​​ന​​മാ​​യി. ക​​ർ​​ണാ​​ട​​ക സം​​ഗീ​​തം വ​​ള​​രെ പാ​​ര​​മ്പ​​ര്യ​​മൂ​​ല്യ​​ങ്ങ​​ൾ കാ​​ക്കു​​ന്ന​​താ​​ണ്. പു​​തി​​യ കാ​​ര്യ​​ങ്ങ​​ളെ​​യൊ​​ന്നും അ​​ക​​ത്തേ​​ക്ക് പ്ര​​വേ​​ശി​​ക്കാ​​ൻ അ​​നു​​വ​​ദി​​ക്കി​​ല്ല. അ​​ങ്ങ​​നെ​​യു​​ള്ള ഒ​​രു സം​​വി​​ധാ​​ന​​ത്തി​​ന് ഉ​​ള്ളി​​ലേ​​ക്കാ​​ണ് കൃ​​ഷ്ണ​​യെ​​പ്പോ​​ലെ ഒ​​രാ​​ൾ വ്യ​​ത്യ​​സ്ത ര​​ച​​ന​​ക്കാ​​യി എ​​ന്നെ ക്ഷ​​ണി​​ക്കു​​ന്ന​​ത്. അ​​ങ്ങ​​നെ​​യാ​​ണ് കീ​​ർ​​ത്ത​​ന​​രൂ​​പ​​ത്തി​​ൽ അ​​ദ്ദേ​​ഹ​​ത്തി​​നാ​​യി എ​​ഴു​​താ​​ൻ തു​​ട​​ങ്ങി​​യ​​ത്. പ​​ഞ്ച​​ഭൂ​​ത​​ങ്ങ​​ളെ കു​​റി​​ച്ചാ​​യി​​രു​​ന്നു ആ​​ദ്യ​​ര​​ച​​ന. പാ​​ര​​മ്പ​​ര്യ​​ കീ​​ർ​​ത്ത​​ന​​ങ്ങ​​ളി​​ൽ പ​​ഞ്ച​​ഭൂ​​ത​​ങ്ങ​​ളെ കു​​റി​​ച്ച് ധാ​​രാ​​ളം എ​​ഴു​​ത​​പ്പെ​​ട്ടി​​ട്ടു​​ണ്ട്. അ​​തി​​ൽ നി​​ല​​ത്തി​​നെ ഈ​​ശ്വ​​ര​​ന്‍റെ ഒ​​രു വ​​ടി​​വ​​മാ​​യാ​​ണ് കാ​​ണു​​ന്ന​​ത്. ഞാ​​നെ​​ഴു​​തി​​യതാ​​ക​​ട്ടെ ഒ​​രു ക​​ർ​​ഷ​​ക​​ന്‍റെ കാ​​ഴ്ച​​യി​​ലെ നി​​ല​​ത്തെ കു​​റി​​ച്ചാ​​ണ്. കാ​​റ്റി​​നെ കാ​​റ്റാ​​യി എ​​ഴു​​തും. വാ​​യു​​ ഭ​​ഗ​​വാ​​നാ​​യി ചി​​ത്രീ​​ക​​രി​​ക്കി​​ല്ല. ആ ​​കീ​​ർ​​ത്ത​​ന​​ങ്ങ​​ൾ കൃ​​ഷ്ണ​​ക്ക് ന​​ന്നാ​​യി ബോ​​ധി​​ച്ചു. പ​​ന​​മ​​ര​​ത്തെ കു​​റി​​ച്ച് എ​​ഴു​​തി​​യ​​തും അ​​ദ്ദേ​​ഹ​​ത്തി​​ന് ഇ​​ഷ്ട​​മാ​​യി.

ഇ​​പ്പോ​​ൾ കൃ​​ഷ്ണ​​ക്ക് ധാ​​രാ​​ളം വി​​മ​​ർ​​ശ​​ന​​ങ്ങ​​ളേ​​ൽ​​ക്കു​​ന്നു. ഒ​​രു​​പാ​​ട് ശ​​ത്രു​​ക്ക​​ളു​​മു​​ണ്ട്. അ​​തി​​ന് താ​​ങ്ക​​ളും ഒ​​രു കാ​​ര​​ണ​​മാ​​ണ്?

അ​​തെ. അ​​തി​​നൊ​​ക്കെ ഞാ​​നും ഒ​​രു കാ​​ര​​ണംത​​ന്നെ​​യാ​​ണ്. 2022ൽ ​​അം​​ബേ​​ദ്ക​​ർ ജ​​യ​​ന്തി​​ക്ക് അ​​ദ്ദേ​​ഹ​​ത്തെ കു​​റി​​ച്ച് ഒ​​രു കീ​​ർ​​ത്ത​​നം എ​​ഴു​​തി​​ക്കൊ​​ടു​​ക്കാ​​ൻ അ​​ദ്ദേ​​ഹം ആ​​വ​​ശ്യ​​പ്പെ​​ട്ടി​​രു​​ന്നു. അ​​ത് പാ​​ടി അ​​ദ്ദേ​​ഹം യൂട്യൂ​​ബി​​ലി​​ട്ടു. ക​​ച്ചേ​​രി​​യി​​ലും പി​​ന്നീ​​ട് പാ​​ടി. വൈ​​ക്കം സ​​ത്യഗ്ര​​ഹ​​ത്തി​​ന്‍റെ ശ​​താ​​ബ്ദി ആ​​ഘോ​​ഷ​​ത്തി​​ന്‍റെ ഭാ​​ഗ​​മാ​​യി പെ​​രി​​യാ​​റി​​നെ കു​​റി​​ച്ച് ഒ​​രു കീ​​ർ​​ത്ത​​ന​​മെ​​ഴു​​തി. അ​​താ​​ണ് ഇ​​പ്പോ​​ൾ അ​​ദ്ദേ​​ഹ​​ത്തി​​ന് വ​​ലി​​യ പ്ര​​ശ്ന​​മു​​ണ്ടാ​​ക്കി​​യ​​ത്.

ഇ​​പ്പോ​​ൾ എ​​ന്താ​​ണ് എ​​ഴു​​തു​​ന്ന​​ത്?

കു​​റ​​ച്ച് ചെ​​റു​​ക​​ഥ​​ക​​ളാ​​ണ് ഇ​​പ്പോ​​ൾ എ​​ഴു​​തു​​ന്ന​​ത്. വ​​ള​​ർ​​ത്തു​​മൃ​​ഗ​​ങ്ങ​​ളെ വെ​​ച്ച് ചി​​ല ക​​ഥ​​ക​​ൾ. ക​​ഴി​​ഞ്ഞ ജ​​നു​​വ​​രി​​യി​​ൽ ഒ​​രു സ​​മാ​​ഹാ​​രം വ​​ന്നു. പ​​ത്തു​​ ക​​ഥ​​ക​​ളു​​ടെ ആ ​​പു​​സ്ത​​കം ചെ​​ന്നൈ ബു​​ക്ഫെ​​യ​​റി​​ൽ പ്ര​​കാ​​ശ​​നംചെ​​യ്തു. അ​​തി​​ന് ശേ​​ഷ​​വും ആ​​റു ക​​ഥ​​ക​​ൾ എ​​ഴു​​തി. നോ​​വ​​ലൊ​​ക്കെ ആ​​ലോ​​ച​​ന​​യി​​ലു​​ണ്ട്. ചെ​​റു​​ക​​ഥ​​ക​​ൾ എ​​ഴു​​തു​​ന്ന മൂ​​ഡ് ആ​​യ​​തി​​നാ​​ൽ ബാ​​ക്കി​​യു​​ള്ള​​തൊ​​ക്കെ മാ​​റ്റി​​വെ​​ച്ചി​​രി​​ക്കു​​ക​​യാ​​ണ്. 2002ൽ ​​എ​​ഴു​​തി​​യ ‘നെ​​ടു​​നേ​​രം’ എ​​ന്നൊ​​രു നോ​​വ​​ൽ ഉ​​ട​​നെ ഇം​​ഗ്ലീ​​ഷി​​ൽ വ​​രും. പെ​​ൻ​​ഗ്വി​​ൻ ആ​​ണ് പ്ര​​സാ​​ധ​​ക​​ർ.

