മതിയായ ഒരു പ്രസ്ഥാനം ഇല്ലെന്നത് അലോസരപ്പെടുത്തുന്നു

രാജ്യത്തെ ഹിന്ദുത്വയുടെ ആധിപത്യത്തെയും സമകാലിക അവസ്​ഥകളെയും പരി​േശാധിക്കുകയാണ്​ സാമൂഹിക ശാസ്​ത്രജ്​ഞനും അധ്യാപകനുമായ സുഹാസ്​ പൽശികർ ഇൗ ഹ്രസ്വ സംഭാഷണത്തിൽ. പ്രമുഖ അക്കാദമിഷ്യനും സാമൂഹിക ശാസ്ത്രജ്ഞനും രാഷ്ട്രമീമാംസകനുമാണ് സുഹാസ് പൽശികർ. സാവിത്രിഭായി ഫൂലേ പുണെ യൂനിവേഴ്സിറ്റിയിൽ രാഷ്ട്രമീമാംസ അധ്യാപകനായ അദ്ദേഹം ‘Studies in Indian Politics’ ചീഫ് എഡിറ്ററും ലോക് നീതി പ്രോഗ്രാം ഓൺ കംപാരറ്റിവ് ഡെമോക്രസി സഹ ഡയറക്ടറുമാണ്. ‘The Political culture of ‘New’ India: Some Contradictions’, ‘Re-forming India: The Nation Today’ (Penguin, New Delhi, 2019), ‘Indian Democracy, (OISI, OUP, New Delhi, 2017), Electoral Politics in India: The Resurgence of the Bharatiya Janata Party (Routledge, edited with Sanjay Kumar & Sanjay Lodha) തുടങ്ങിയവ പ്രശസ്ത കൃതികൾ. ​തെരഞ്ഞെടുപ്പ്​ അടക്കമുള്ള...