Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
profile-avator
notify
    proflie-avatar
    Login
    Homechevron_rightWeeklychevron_rightInterviewchevron_rightടെ​യ്ൽ​സ് ഫ്രം വ​ക്കം,...

    ടെ​യ്ൽ​സ് ഫ്രം വ​ക്കം, പോ​ള​ണ്ട്​ ആ​ൻ​ഡ്​ ഗ​ൾ​ഫ്

    Posted On date_range 1 Sept 2025 7:30 AM IST
    Updated On date_range 1 Sept 2025 7:30 AM IST
    ടെ​യ്ൽ​സ് ഫ്രം വ​ക്കം, പോ​ള​ണ്ട്​ ആ​ൻ​ഡ്​ ഗ​ൾ​ഫ്
    cancel
    By
    എം.എൻ സുഹൈബ്​
    text_fields
    bookmark_border

    ആം​ഗ്ലോ ഇ​ന്ത്യ​ൻ എ​ഴു​ത്തു​കാ​രി​ൽ ശ്ര​ദ്ധേ​യ​നാ​ണ്​ മ​ല​യാ​ളി​യാ​യ സ​ബി​ൻ ഇ​ഖ്ബാ​ൽ. രാ​ജ്യാ​ന്ത​ര ത​ല​ത്തി​ൽ ശ്ര​ദ്ധേ​യ​നാ​യ അ​ദ്ദേ​ഹം ലി​റ്റ​റ​റി ക്യു​റേ​റ്റ​ർ കൂ​ടി​യാ​ണ്. സാ​ഹി​ത്യ സം​രം​ഭ​ങ്ങ​ളു​ടെ മു​ന്ന​ണി​യി​ലു​ള്ള അ​ദ്ദേ​ഹം ത​ന്റെ പ​ശ്ചാ​ത്ത​ലം, എ​ഴു​ത്ത്, നി​ല​പാ​ടു​ക​ൾ എ​ന്നി​വ പ​ങ്കി​ടു​ന്നു.സ​മ​കാ​ലിക ഇ​ന്ത്യ​ൻ രാ​ഷ്ട്രീ​യ​വും സാ​മൂ​ഹി​കാ​വ​സ്ഥ​യും പൗ​ര​ന്‍റെ സ്വ​ത്വ​പ്ര​തി​സ​ന്ധി​യു​മൊ​ക്കെ പ്ര​മേ​യ​മാ​കു​ന്ന ധീ​ര​മാ​യ പ​രീ​ക്ഷ​ണ​ങ്ങ​ളാ​ണ് സ​ബി​ൻ ഇ​ഖ്ബാ​ലി​ന്‍റെ നോ​വ​ലു​ക​ൾ. പ​ക്ഷേ, ആ ​രാ​ഷ്ട്രീ​യം പ്ര​ഖ്യാ​പി​ക്കാ​ൻ...

    Already subscribed?

    Your Subscription Supports Independent Journalism

    View Plans
    ആം​ഗ്ലോ ഇ​ന്ത്യ​ൻ എ​ഴു​ത്തു​കാ​രി​ൽ ശ്ര​ദ്ധേ​യ​നാ​ണ്​ മ​ല​യാ​ളി​യാ​യ സ​ബി​ൻ ഇ​ഖ്ബാ​ൽ. രാ​ജ്യാ​ന്ത​ര ത​ല​ത്തി​ൽ ശ്ര​ദ്ധേ​യ​നാ​യ അ​ദ്ദേ​ഹം ലി​റ്റ​റ​റി ക്യു​റേ​റ്റ​ർ കൂ​ടി​യാ​ണ്. സാ​ഹി​ത്യ സം​രം​ഭ​ങ്ങ​ളു​ടെ മു​ന്ന​ണി​യി​ലു​ള്ള അ​ദ്ദേ​ഹം ത​ന്റെ പ​ശ്ചാ​ത്ത​ലം, എ​ഴു​ത്ത്, നി​ല​പാ​ടു​ക​ൾ എ​ന്നി​വ പ​ങ്കി​ടു​ന്നു.

    സ​മ​കാ​ലിക ഇ​ന്ത്യ​ൻ രാ​ഷ്ട്രീ​യ​വും സാ​മൂ​ഹി​കാ​വ​സ്ഥ​യും പൗ​ര​ന്‍റെ സ്വ​ത്വ​പ്ര​തി​സ​ന്ധി​യു​മൊ​ക്കെ പ്ര​മേ​യ​മാ​കു​ന്ന ധീ​ര​മാ​യ പ​രീ​ക്ഷ​ണ​ങ്ങ​ളാ​ണ് സ​ബി​ൻ ഇ​ഖ്ബാ​ലി​ന്‍റെ നോ​വ​ലു​ക​ൾ. പ​ക്ഷേ, ആ ​രാ​ഷ്ട്രീ​യം പ്ര​ഖ്യാ​പി​ക്കാ​ൻ വേ​ണ്ടി​യ​ല്ല നോ​വ​ലെ​ഴു​തു​ന്ന​തെ​ന്നും ത​നി​ക്ക് ചു​റ്റു​മു​ള്ള മ​നു​ഷ്യ​രാ​ണ് പ്ര​ചോ​ദ​ന​മെ​ന്നും അ​വ​രു​ടെ ക​ഥ​ക​ൾ പ​റ​യു​മ്പോ​ൾ അ​തി​ൽ സ​മ​കാ​ലി ജീ​വി​തം സ്വാ​ഭാ​വി​ക​മാ​യി ഉ​ൾ​ച്ചേ​രു​ന്ന​താ​ണെ​ന്നും വി​ശ​ദീ​ക​രി​ക്കും, സ​ബി​ൻ. അ​ഞ്ചു​ വ​ർ​ഷ​ത്തി​നു​ള്ളി​ൽ പു​റ​ത്തു​വ​ന്ന ‘ദി ​ക്ലി​ഫ്ഹാ​ങ്ങേഴ്സ്’, ‘ഷ​മാ​ൽ ഡെ​യ്സ്’, ടെ​യ്ൽ​സ് ഫ്രം ​ഖ​ബ​റി​സ്ഥാ​ൻ’ തു​ട​ങ്ങി​യ നോ​വ​ലു​ക​ൾ ഇം​ഗ്ലീ​ഷ് ഇ​ന്ത്യ​ൻ സാ​ഹി​ത്യ​ത്തി​ൽ പു​തി​യൊ​രു ശ​ബ്ദ​ത്തി​ന്‍റെ നാ​ന്ദി കു​റി​ക്കു​ന്ന​വ​യാ​ണ്. സ്വ​ത്വ​രാ​ഷ്ട്രീ​യ​ത്തി​ന്‍റെ ആ​ശ​യ​ഗ​തി​യെ ഒ​രു തീ​ര​ഗ്രാ​മ​ത്തി​ലെ നാ​ലു ചെ​റു​പ്പ​ക്കാ​രു​ടെ ജീ​വി​ത​ത്തി​ലേ​ക്ക് വി​ള​ക്കി​ച്ചേ​ർ​ത്ത ‘ദി ​ക്ലി​ഫ്ഹാ​ങ്ങേഴ്സ്’ ആ​ണ് സ​ബി​ൻ എ​ന്ന നോ​വ​ലി​സ്റ്റി​നെ ആ​ദ്യം ശ്ര​ദ്ധ​യി​ലെ​ത്തി​ക്കു​ന്ന​ത്. മ​ല​യാ​ളം എ​ഴു​ത്തു​കാ​ർ വ​ര​ച്ച ഗ​ൾ​ഫ് പ്ര​വാ​സ ചി​ത്ര​ത്തി​ന്‍റെ എ​തി​ർ​വ​ശ​ത്ത് നി​ൽ​ക്കു​ന്നു, ‘ഷ​മാ​ൽ ഡെയ്സ്’. മ​ല​യാ​ളി​ക്ക് ഏ​റെ പ​രി​ചി​ത​മാ​യ ഗ​ൾ​ഫ് പ്ര​വാ​സ സാ​ഹി​ത്യ​ത്തി​ന്‍റെ ശാ​ഖ​യെ മ​റ്റൊ​രു ദി​ശ​യി​ലേ​ക്ക് പ​ട​ർ​ത്തു​ക​യാ​യി​രു​ന്നു അ​തി​ൽ.

    അ​ക​വും പു​റ​വും മ​ല​യാ​ളി​ക്ക് പ​രി​ചി​ത​മാ​യ കാ​യ​ലോ​രം എ​ന്ന സ​ങ്ക​ൽ​പ​ദേ​ശ​ത്തി​ന്‍റെ​യും അ​വി​ടെ​യു​ള്ള മ​നു​ഷ്യ​രു​ടെ​യും ജീ​വി​തം പ​റ​ഞ്ഞ ‘ടെ​യ്ൽ​സ് ഫ്രം ​ഖ​ബ​റി​സ്ഥാ​ൻ’ ഒ​രു​ത​ര​ത്തി​ൽ സ​ബി​ൻ ഇ​ഖ്ബാ​ലി​ന്‍റെ ആ​ത്മ​ഭാ​ഷ​ണ​മാ​ണ്. സ്വ​ന്തം ജീ​വി​ത​ത്തെ​യും പ​രി​സ​ര​ത്തെ​യും ക​ൽ​പ​ന​യു​ടെ പ്ര​വി​ശാ​ല​മാ​യ ഭൂ​മി​ക​യി​ലേ​ക്ക് മാ​റ്റി​ന​ട്ട്, വേ​രു​പി​ടി​പ്പി​ച്ച് പൊ​ലി​പ്പി​ച്ചെ​ടു​ത്ത ‘ഖ​ബ​റി​സ്ഥാ​നി’​ൽ മാ​ജി​ക്ക​ൽ റി​യ​ലി​സ​ത്തി​ന്‍റെ നൂ​ത​ന പ​രീ​ക്ഷ​ണ​ങ്ങ​ൾ നി​ഴ​ലി​ക്കു​ന്നു. ഉ​ട​ൻ പു​റ​ത്തു​വ​രാ​നി​രി​ക്കു​ന്ന ര​ണ്ടു നോ​വ​ലു​ക​ളും പ​ണി​പ്പു​ര​യി​ലു​ള്ള അ​സം​ഖ്യം ര​ച​ന​ക​ളും സ​ബി​ന്‍റെ എ​ഴു​ത്തി​ന്‍റെ വേ​ഗ​ത​യു​ടെ​യും ആ​ഴ​ത്തി​ന്‍റെ​യും നി​ദ​ർ​ശ​ന​ങ്ങ​ളാ​കു​മെ​ന്ന​തി​ൽ സം​ശ​യ​മി​ല്ല.

    എ​ഴു​ത്തെ​ന്നാ​ൽ ശ്വാ​സോ​ച്ഛ്വാ​സം പോ​ലെ​യാ​ണെ​ന്ന് സ​ബി​ൻ പ​റ​യു​ന്ന​ത് വെ​റു​തെ​യ​ല്ല. എ​ഴു​താ​ൻ വേ​ണ്ടി​യാ​ണ് സ​ബി​ൻ ആ​ദ്യം ക​വി​യാ​യ​ത്, പി​ന്നെ മാ​ധ്യ​മ​പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ക​നും. സാ​ഹി​ത്യ​സം​ഘാ​ട​ന​ത്തി​ലേ​ക്ക് തി​രി​ഞ്ഞ​തും അ​തി​ൽ തു​ട​രു​മ്പോ​ൾത​ന്നെ നോ​വ​ലു​ക​ളി​ലേ​ക്ക് ചു​വ​ടു​വെ​ച്ച​തും മ​റ്റൊ​ന്നി​നു​മ​ല്ല. ഏ​തോ ജ​ന്മാ​ന്ത​ര വാ​സ​ന​പോ​ലെ എ​ഴു​ത്ത് സ​ബി​ന്‍റെ ജീ​വി​ത​ത്തെ പ​രി​വ​ർ​ത്ത​ന​പ്പെ​ടു​ത്തു​ക​യാ​യി​രു​ന്നു. എ​ഴു​ത്തും വാ​യ​ന​യും മാ​ത്ര​മ​ല്ല അ​ച്ച​ടി​യും പ്ര​സാ​ധ​ന​വും വ​രെ നി​റ​ഞ്ഞു​നി​ന്ന കു​ടും​ബ​മാ​ണ് സ​ബി​ന്‍റേ​ത്. സാ​ക്ഷാ​ൽ വ​ക്കം മൗ​ല​വി​യു​ടെ ചെ​റു​മ​ക​ൻ എ​ന്ന​ത് വെ​റു​മൊ​രു അ​ല​ങ്കാ​ര​മ​ല്ല സ​ബി​ന്. മ​ല​യാ​ളം പ​ത്ര​പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ന​ത്തി​ന്‍റെ​യും അ​ച്ച​ടി​യു​ടെ​യും ഉ​ന്ന​മ​ന​ത്തി​നാ​യി ജീ​വി​ത​വും സ​മ്പ​ത്തും ഹോ​മി​ച്ച മു​ത്ത​ശ്ശ​ന്‍റെ ചെ​റു​മ​ക​ന് എ​ഴു​താ​തി​രി​ക്കാ​നാ​വു​ന്ന​തെ​ങ്ങ​നെ.

    വ​ക്കം അ​ബ്ദു​ൽ ഖാ​ദ​ർ മൗ​ല​വി​യു​ടെ പ​ത്തു​മ​ക്ക​ളി​ൽ ഏ​ഴു​ പേ​രും എ​ഴു​ത്തു​കാ​രാ​യി​രു​ന്നു. ഏ​റ്റ​വും ഇ​ള​യ മ​ക​നും കോ​ള​ജ് അ​ധ്യാ​പ​ക​നു​മാ​യി​രു​ന്ന മു​ഹ​മ്മ​ദ് ഇ​ഖ്ബാ​ലി​ന്‍റെ മ​ക​നാ​ണ് സ​ബി​ൻ. വ​ക്കം മൗ​ല​വിയുടെ ഭാര്യാ സഹോദരനും മു​ഹ​മ്മ​ദ് അ​ബ്ദു​റ​ഹ്മാ​ൻ സാ​ഹി​ബിന്‍റെ ഉറ്റ സുഹൃത്തും ‘അ​ൽ അ​മീ​ൻ’ പ​ത്രാ​ധി​പ സ​മി​തി അം​ഗ​വും എ​ഴു​ത്തു​കാ​ര​നു​മൊ​ക്കെ ആ​യി​രു​ന്ന കാ​യ​ൽ​പ്പു​റം സ്വ​ദേ​ശി മു​ഹ​മ്മ​ദ് ക​ണ്ണ് സാ​ഹി​ബി​ന്‍റെ മ​ക​ൾ സു​ഹൈ​ല​യാ​ണ് മാ​താ​വ്.

    1905ൽ ​വ​ക്കം മൗ​ല​വി തി​രു​വ​ന​ന്ത​പു​ര​ത്ത് സ്വ​ദേ​ശാ​ഭി​മാ​നി​ക്കു​വേ​ണ്ടി പ്ര​സ് സ്ഥാ​പി​ക്കു​മ്പോ​ഴോ അ​ഞ്ചു​വ​ർ​ഷ​ത്തി​നു​ശേ​ഷം രാ​ജ​ഭ​ര​ണ​കൂ​ടം അ​ത് ക​ണ്ടു​കെ​ട്ടു​മ്പോ​ഴോ സ​ബി​ന്‍റെ പി​താ​വ് ഇ​ഖ്ബാ​ൽ ജ​നി​ച്ചി​ട്ടി​ല്ല. മാ​ധ്യ​മ സം​രം​ഭ​ങ്ങ​ളും സാ​മു​ദാ​യ, സാ​മൂ​ഹി​കോ​ന്ന​മ​ന ഉ​ദ്യ​മ​ങ്ങ​ളും കാ​ര​ണം സാ​മ്പ​ത്തി​ക​മാ​യും ശാ​രീ​രി​ക​മാ​യും പ​രി​ക്ഷീ​ണ​നാ​യ വ​ക്കം മൗ​ല​വി 1932ൽ ​മ​രി​ക്കു​മ്പോ​ൾ ര​ണ്ടു​വ​യ​സ്സു​മാ​ത്ര​മാ​യി​രു​ന്നു ഇ​ഖ്ബാ​ലി​ന്.

    തി​രു​വ​ന​ന്ത​പു​രം സെ​ൻ​ട്ര​ൽ ജ​യി​ലി​ൽ നി​ഷ്ക​രു​ണം ഉ​പ​യോ​ഗി​ക്ക​പ്പെ​ട്ട് ത​ള​ർ​ന്ന പ്ര​സി​നെ പി​ന്നീ​ട് സ്വാ​ത​ന്ത്ര്യ​ത്തി​നു​ശേ​ഷം 1957ൽ ​ഇ.​എം.​എ​സ് സ​ർ​ക്കാ​ർ, കു​ടും​ബ​ത്തി​ന് കൈ​മാ​റു​മ്പോ​ൾ അ​തി​ന് സാ​ക്ഷി​യാ​യി​രു​ന്നു ഇ​ഖ്ബാ​ൽ. പി​ന്നെ​യും ഒ​ന്ന​ര പ​തി​റ്റാ​ണ്ടു ക​ഴി​ഞ്ഞാ​ണ് സ​ബി​ന്‍റെ ജ​ന​നം. അ​തി​ഗം​ഭീ​ര​മാ​യ ര​ച​നാ​ജീ​വി​തം ന​യി​ച്ചി​രു​ന്ന പി​തൃ​സ​ഹോ​ദ​ര​ന്മാ​രെ ക​ണ്ടും കേ​ട്ടു​മാ​ണ് സ​ബി​ൻ വ​ള​രു​ന്ന​ത്. സ​മ​കാ​ലിക ഇ​ന്ത്യ​ൻ ഇം​ഗ്ലീ​ഷ് എ​ഴു​ത്തു​കാ​രി​ൽ ക​രു​ത്തു​റ്റ സാ​ന്നി​ധ്യ​വും ഉ​റ്റ ബ​ന്ധു​വു​മാ​യ അ​നീ​സ് സ​ലീ​മാ​ണ് സ​ബി​ന്‍റെ പ്ര​ചോ​ദ​ക​രി​ൽ പ്ര​ധാ​നി. പ​ക്ഷേ, ആ​ധു​നി​ക തി​രു​വി​താം​കൂ​റി​ന്‍റെ ച​രി​ത്ര​ത്തി​ൽ സാ​മൂ​ഹി​ക​മാ​യും ര​ച​നാ​പ​ര​മാ​യും വ​ലി​യ സം​ഭാ​വ​ന​ക​ൾ അ​ർ​പ്പി​ച്ച കു​ടും​ബ​ത്തി​ന്‍റെ പു​തി​യ കാ​ല​ത്തെ പ്ര​തി​നി​ധി എ​ന്ന ഈ ​മേ​ൽ​വി​ലാ​സ​മ​ല്ല സ​ബി​നെ പ്ര​സ​ക്ത​നാ​ക്കു​ന്ന​ത്. സ​ബി​ൻ ന​ട​ന്ന വ​ഴി​ക​ളാ​ണ്. ആ ​വ​ഴി​ക​ൾ​ക്ക് ശാ​ഖ​ക​ളും ഉ​പ​ശാ​ഖ​ക​ളും ധാ​രാ​ള​മു​ണ്ട്.

    മാ​ധ്യ​മ​പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ന​ത്തി​ലാ​ണ് തു​ട​ക്കം. പി​ന്നെ ഗ​ൾ​ഫി​ലേ​ക്ക്. അ​വി​ടെ​യും ക്ര​മേ​ണ മാ​ധ്യ​മ​പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ന​ത്തി​ലെ​ത്തി. ഗ​ൾ​ഫ് മേ​ഖ​ല​യി​ലെ പ്ര​ഥ​മ സ​മ്പൂ​ർ​ണ കാ​യി​ക മാ​ഗ​സി​ൻ ആ​രം​ഭി​ച്ച​തും ഇ​ക്കാ​ല​ത്താ​ണ്. നി​ര​ന്ത​ര​മാ​യ യാ​ത്ര​ക​ൾ, സ്പോ​ർ​ട്സ് റി​പ്പോ​ർ​ട്ടി​ങ്, അ​തി​നൊ​പ്പം തു​ട​ർ​ന്ന ഫി​ക്ഷ​ൻ ര​ച​ന. ’99ൽ ​തീ​വ്ര​വാ​ദി​ക​ൾ ഇ​ന്ത്യ​ൻ എ​യ​ർ​ലൈ​ൻ​സ് വി​മാ​നം റാ​ഞ്ചി കാ​ണ്ഡ​ഹാ​റി​ലേ​ക്ക് കൊ​ണ്ടു​പോ​കു​ന്ന​തി​നു​മു​മ്പ് ദു​ബൈ​യി​ൽ ഇ​റ​ക്കി​യ​പ്പോ​ൾ നേ​രി​ട്ട് റി​പ്പോ​ർ​ട്ട് ചെ​യ്യാ​ൻ അ​വ​സ​രം ല​ഭി​ച്ച​താ​ണ് മാ​ധ്യ​മ​പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ന​ത്തി​ലെ മ​റ​ക്കാ​നാ​കാ​ത്ത അ​നു​ഭ​വ​ങ്ങ​ളി​ലൊ​ന്നെ​ന്ന് സ​ബി​ൻ പ​റ​യു​ന്നു. ദു​ബൈ​യി​ൽ മാ​ധ്യ​മ​പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ക​നാ​യി​രി​ക്കു​മ്പോ​ഴാ​ണ് ജീ​വി​ത​പ​ങ്കാ​ളി മ​റി​യം മാ​ത്യു​വി​നെ​യും ക​ണ്ടെ​ത്തു​ന്ന​ത്. 2005ൽ ​ര​ണ്ടാ​മ​ത്തെ കു​ഞ്ഞി​നെ പ്ര​സ​വി​ച്ച് അ​ഞ്ചാം​ദി​നം മ​റി​യ​ത്തി​ന് അ​തി​മാ​ര​ക​മാ​യ പ​ക്ഷാ​ഘാ​തം സം​ഭ​വി​ച്ചു. ര​ണ്ടു ശി​ശു​ക്ക​ളു​മാ​യി ജീ​വി​ത​ത്തി​നു​മു​ന്നി​ൽ നി​സ്സ​ഹാ​യ​നാ​യി നി​ന്ന ദി​വ​സ​ങ്ങ​ൾ​ക്കു​ശേ​ഷം സ​ബി​ൻ പി​ന്നെ​യും എ​ഴു​ത്തി​ന്‍റെ രം​ഗ​ത്തേ​ക്ക് തി​രി​ച്ചെ​ത്തി. പ​ര​സ​ഹാ​യ​ത്തോ​ടെ​യാ​ണ് ക​ഴി​ഞ്ഞ 20 വ​ർ​ഷ​മാ​യി മ​റി​യം ജീ​വി​ക്കു​ന്ന​ത്. ഈ ​സം​ഭ​വ​ത്തെ ജീ​വി​ത​ത്തി​ലെ ഒ​രു ദു​ര​ന്ത​മാ​യ​ല്ല, വെ​ല്ലു​വി​ളി​യാ​യാ​ണ് സ​ബി​ൻ കാ​ണു​ന്ന​ത്. മ​റ്റു​ള്ള​വ​രു​ടെ ജീ​വി​ത​ത്തെ കൂ​ടു​ത​ൽ അ​നു​താ​പ​പൂ​ർ​വം പ​രി​ഗ​ണി​ക്കാ​ൻ പ്രേ​രി​പ്പി​ക്കു​ന്ന അ​നു​ഭ​വ​മാ​യും.

    ലി​റ്റ​റ​റി ക്യു​റേ​ഷ​ൻ എ​ന്ന സാ​ഹി​ത്യ സം​ഘാ​ട​ന​മാ​ണ് സ​ബി​ന്‍റെ പ്ര​ധാ​ന മേ​ഖ​ല. ‘മാ​തൃ​ഭൂ​മി’​യു​ടെ ലി​റ്റ​റേ​ച്ച​ർ ഫെ​സ്റ്റ് ഉ​ൾ​പ്പെ​ടെ സാ​ഹി​ത്യ​മേ​ള​ക​ളു​ടെ ക്യൂ​റേ​റ്റ​റാ​യി​രു​ന്നു ദീ​ർ​ഘ​കാ​ലം. നൊ​ബേ​ൽ ജേ​താ​വ് അ​ബ്ദു​റ​സാ​ഖ് ഗു​ർ​ന​യെ തി​രു​വ​ന​ന്ത​പു​ര​ത്ത് കൊ​ണ്ടു​വ​ന്ന​താ​ണ് ത​ന്‍റെ ലി​റ്റ​റ​റി ക്യു​റേ​റ്റ​ർ ജീ​വി​ത​ത്തി​ലെ അ​വി​സ്മ​ര​ണീ​യ മു​ഹൂ​ർ​ത്ത​മെ​ന്ന് സ​ബി​ൻ പ​റ​യും. സ​മ​കാ​ലിക സാ​ഹി​ത്യ​ത്തെ​ക്കു​റി​ച്ചു​ള്ള അ​നു​ഭ​വ​ജ്ഞാ​ന​ത്തി​നൊ​പ്പം ലോ​ക​ത്തെ എ​ണ്ണം പ​റ​ഞ്ഞ എ​ഴു​ത്തു​കാ​രു​മാ​യു​ള്ള അ​ടു​ത്ത സൗ​ഹൃ​ദ​ത്തി​നും ഈ ​മേ​ഖ​ല​യി​ലെ പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ന​ങ്ങ​ൾ സ​ഹാ​യി​ക്കു​ന്നു. ര​ണ്ടു നൊ​ബേ​ൽ ജേ​താ​ക്ക​ളു​ടെ വീ​ടു​ക​ളി​ൽ താ​മ​സി​ക്കാ​നു​ള്ള അ​ത്യ​പൂ​ർ​വ അ​വ​സ​രം ക​ര​ഗ​ത​മാ​യ​തും അ​ങ്ങ​നെത​ന്നെ. അ​ടു​ത്തി​ടെ​യാ​ണ് ഏ​ഷ്യ​ൻ ഗ്രൂ​പ് ഓ​ഫ് ലി​റ്റ​റേ​ച്ച​റും യു.എ.ഇയിലെ ട്രോഗോൺ ഗ്ലോബലും അ​വ​രു​ടെ ഏ​ഷ്യ​ൻ ലി​റ്റ​റ​റി ഫെ​സ്റ്റി​വ​ൽ​സ് ആ​ൻ​ഡ് പ്രൈ​സ​സി​ന്‍റെ ഗ്ലോ​ബ​ൽ ഡ​യ​റ​ക്ട​റാ​യി സ​ബി​നെ നി​യ​മി​ച്ച​ത്. ഏ​ഷ്യ എ​ന്ന ഭൂ​ഭാ​ഗ​ത്തെ മാ​ത്ര​മ​ല്ല ഏ​ഷ്യ എ​ന്ന സ​ങ്ക​ൽ​പ​ത്തെ​ത്ത​ന്നെ ആ​ക​മാ​നം പ്ര​തി​നി​ധാ​നം ചെ​യ്യു​ന്ന​താ​ണ് ഏ​ഷ്യ​ൻ ഗ്രൂ​പ് ഓ​ഫ് ലി​റ്റ​റേ​ച്ച​ർ. ഇ​തു​വ​രെ എ​ഴു​തി​യ മൂ​ന്നു​നോ​വ​ലു​ക​ളു​ടെ​യും ത​മി​ഴ്, സിം​ഹ​ള പ​രി​ഭാ​ഷ​ക​ൾ ഉ​ട​ൻത​ന്നെ പു​റ​ത്തി​റ​ങ്ങും. ‘ക്ലി​ഫ്ഹാ​ങ്ങേഴ്സി’​ന്‍റെ പോ​ളി​ഷ് പ​രി​ഭാ​ഷ നേ​ര​ത്തേ വ​ന്നി​രു​ന്നു. പോ​ള​ണ്ടി​ലെ സാ​ഹി​ത്യ​ലോ​ക​വു​മാ​യി അ​ടു​ത്തബ​ന്ധം പു​ല​ർ​ത്തു​ന്ന സ​ബി​ൻ അ​വി​ടെ വി​വി​ധ സ​ർ​വ​ക​ലാ​ശാ​ല​ക​ളി​ൽ ക്ലാ​സു​ക​ളും ന​യി​ക്കു​ന്നു. സ​ബി​ൻ സം​സാ​രി​ക്കു​ന്നു:

    ‘‘Another one goes to hell’’ എ​ന്ന ഒ​രു​ത​രം ശാ​പ പ്ര​സ്താ​വ​ന​യു​മാ​യാ​ണ് താ​ങ്ക​ളു​ടെ പു​തി​യ നോ​വ​ലാ​യ ‘ടെ​യ്ൽ​സ് ഫ്രം ​ഖ​ബ​റി​സ്ഥാ​ൻ’ ആ​രം​ഭി​ക്കു​ന്ന​ത്. അ​തി​ലെ പ്ര​ധാ​ന ക​ഥാ​പാ​ത്ര​ത്തി​നും പ​ശ്ചാ​ത്ത​ല​ത്തി​നും താ​ങ്ക​ളു​ടെ ജീ​വി​ത​വു​മാ​യി വ​ല്ലാ​ത്ത സാ​മ്യ​വു​മു​ണ്ട്. യ​ഥാ​ർ​ഥ​ത്തി​ൽ എ​ത്ര​മാ​ത്രം ആ​ത്മ​ക​ഥാ​പ​ര​മാ​ണ് ഈ ​നോ​വ​ൽ?

    ‘ടെ​യ്ൽ​സ് ഫ്രം ​ഖ​ബ​റി​സ്ഥാ​നി’​ൽ ആ​ത്മ​ക​ഥാം​ശം ഉ​ണ്ടെ​ന്ന​ത് വ​സ്തു​ത​യാ​ണ്. ഉ​മ്മ​യു​ടെ കു​ടും​ബ​വും അ​വ​രു​ടെ നാ​ടും അ​വി​ടെ​യു​ള്ള ആ​ൾ​ക്കാ​രു​മൊ​ക്കെ അ​തി​ൽ വ​രു​ന്നു​ണ്ട്. ആ ​ച​ട്ട​ക്കൂ​ടി​നെ ഉ​പ​യോ​ഗി​ച്ച് വ​ലി​യ തോ​തി​ൽ ഫി​ക്ഷ​ന​ലൈ​സ് ചെ​യ്യു​ക​യാ​യി​രു​ന്നു. എ​ല്ലാം വ​സ്തു​താ​പ​ര​മാ​യി ശ​രി​യ​ല്ല. സ​ർ​ഗാ​ത്മ​ക​ത​യു​ടെ സാ​ധ്യ​ത​ക​ൾ ഉ​പ​യോ​ഗി​ച്ച് പ​ല​തും വി​ക​സി​പ്പി​ച്ചി​ട്ടു​ണ്ട്. പി​താ​വി​ന്‍റെ മ​ര​ണംപോ​ലു​ള്ള ഘ​ട​ക​ങ്ങ​ൾ സ്വ​യം ക​ട​ന്നു​പോ​യ, അ​നു​ഭ​വി​ച്ച കാ​ര്യ​ങ്ങ​ൾത​ന്നെ​യാ​ണ്. അ​ദ്ദേ​ഹം മ​ര​ണം കാ​ത്തു​കി​ട​ക്കു​ന്ന നാ​ലു​ദി​വ​സ​ങ്ങ​ൾ ജീ​വി​ത​ത്തി​ലു​ണ്ടാ​യ​താ​ണ്.

    പി​ന്നെ, മാ​ർ​കേസ് ആ​ണ് എ​ന്‍റെ പ്ര​ചോ​ദ​നം. അ​ദ്ദേ​ഹ​ത്തി​ന്‍റെ മാ​ജി​ക്ക​ൽ റി​യ​ലി​സ​മാ​ണ് എ​ന്‍റെ സ്വ​പ്നം. ആ ​വാ​ക്കി​ന്‍റെ ഒ​രു പ്ര​ശ്ന​മാ​യി തോ​ന്നി​യി​ട്ടു​ള്ള​ത്, ന​മ്മ​ൾ മാ​ജി​ക് മാ​ത്ര​മേ കേ​ൾ​ക്കാ​റു​ള്ളൂ. റി​യ​ലി​സം കേ​ൾ​ക്കാ​റി​ല്ല. ശ​രി​ക്കും പ​റ​ഞ്ഞാ​ൽ റി​യാ​ലി​റ്റി​യി​ൽ നി​ന്നു​കൊ​ണ്ടാ​ണ് മാ​ജി​ക്കി​ന്‍റെ അ​നു​പാ​തം സൃ​ഷ്ടി​ക്കു​ന്ന​ത്. ഇ​തി​നാ​ണ് ഞാ​നും ശ്ര​മി​ക്കു​ന്ന​ത്. എ​ന്‍റെ ചു​റ്റി​ലു​മു​ള്ള സ​മൂ​ഹം, നാ​ട്, ആ​ളു​ക​ൾ എ​ന്ന റി​യാ​ലി​റ്റി​യെ ഒ​ന്ന് വി​ക​സി​പ്പി​ക്കാ​നും ഉ​ച്ച​ത്തി​ലാ​ക്കാ​നു​മു​ള്ള ശ്ര​മം. ഭാ​വ​ന​യു​ടെ എ​ത്ര ആ​ട​യാ​ഭ​ര​ണ​ങ്ങ​ൾ അ​ണി​യി​ച്ചാ​ലും അ​ത് നി​ല​കൊ​ള്ളു​ന്ന​ത് യാ​ഥാ​ർ​ഥ്യ​ത്തി​ന്‍റെ അ​ടി​ത്ത​റ​യി​ലാ​ണ്.

    ഏ​തു​രീ​തി​യി​ൽ നോ​ക്കി​യാ​ലും മാ​ർ​കേസി​ന്‍റെ ഭൂ​മി​കപോ​ലെ ത​ന്നെ​യാ​ണ് കേ​ര​ള​വും. എ​ത്ര​ത്തോ​ളം ന​മു​ക്ക് എ​ഴു​തി​പ്പി​ടി​പ്പി​ക്കാ​ൻ ക​ഴി​യും എ​ന്ന​തുമാ​ത്ര​മാ​ണ് വെ​ല്ലു​വി​ളി. അ​തി​നു​ള്ള എ​ന്‍റെ പ​രി​ശ്ര​മ​ങ്ങ​ളാ​ണ് എ​ന്‍റെ എ​ഴു​ത്തി​ൽ കാ​ണു​ന്ന​ത്. അ​തു​പ​റ​യു​ന്ന​തി​ൽ എ​നി​ക്കൊ​രു കു​റ​ച്ചി​ലു​മി​ല്ല. എ​ല്ലാ​ദി​വ​സ​വും മാ​ർ​കേസി​നെ വാ​യി​ക്കാ​റു​ണ്ട്. ഇ​തു​വ​രെ എ​ഴു​തി​യ നോ​വ​ലു​ക​ളി​ലെ​ല്ലാം അ​തി​ന്‍റെ അ​നു​ര​ണ​ന​ങ്ങ​ൾ ഉ​ണ്ടെ​ന്ന് ത​ന്നെ​യാ​ണ് വി​ശ്വാ​സം.

     

    നൂ​റു​വ​ർ​ഷ​ത്തി​ലേ​റെ നീ​ണ്ട ഭാ​ഷ​യു​ടെ​യും അ​ച്ച​ടി​യു​ടെ​യും സ​മൃ​ദ്ധ​മാ​യ പാ​ര​മ്പ​ര്യ​ത്തി​ന്‍റെ ഭാ​ര​മാ​ണ് താ​ങ്ക​ളു​ടെ ചു​മ​ലു​ക​ളി​ലു​ള്ള​ത്. എ​ഴു​ത്ത് തു​ട​ങ്ങു​മ്പോ​ൾ അ​തൊ​രു അ​നു​ഗ്ര​ഹ​മാ​യി​രു​ന്നോ അ​തോ, വെ​ല്ലു​വി​ളി​യോ?

    വ​ക്കം മൗ​ല​വി​യു​ടെ ച​രി​ത്ര​വും പാ​ര​മ്പ​ര്യ​വും എ​ന്‍റെ എ​ഴു​ത്തി​നെ സ്വാ​ധീ​നി​ച്ചു​വെ​ന്ന് പ​റ​യാ​നാ​കി​ല്ല. പ​ക്ഷേ, ആ ​കു​ടും​ബ​ത്തി​ന്‍റെ പ​ശ്ചാ​ത്ത​ലം ഗു​ണം ചെ​യ്തി​ട്ടു​ണ്ട്. പു​സ്ത​ക​ങ്ങ​ളും സാ​ഹി​ത്യ​വും അ​തി​നെ കു​റി​ച്ചു​ള്ള ച​ർ​ച്ച​ക​ളും നി​റ​ഞ്ഞു​നി​ന്ന വീ​ടാ​യി​രു​ന്നു ഞ​ങ്ങ​ളു​ടേ​ത്. ഭ​ക്ഷ​ണം ക​ഴി​ക്കാ​ൻ ഒ​ന്നി​ച്ചി​രു​ന്നാ​ൽപോ​ലും വാ​പ്പാ​യും അ​ങ്കി​ൾ​മാ​രു​മൊ​ക്കെ സം​സാ​രി​ക്കു​ന്ന​ത് ഇ​തൊ​ക്കെത​ന്നെ​യാ​ണ്. അ​ത് ക​ണ്ടും കേ​ട്ടു​മാ​ണ് വ​ള​ർ​ന്ന​ത്. സ്കൂ​ളി​ൽ

    പ​ഠി​ക്കു​മ്പോ​ഴും വ​ക്കം മൗ​ല​വി​യു​ടെ ചെ​റു​മ​ക​ൻ എ​ന്നനി​ല​യി​ൽ അ​ധ്യാ​പ​ക​രും മ​റ്റും പ​രി​ച​യ​പ്പെ​ടു​ത്തു​മാ​യി​രു​ന്നു. അ​തൊ​ക്കെ ചെ​റു​പ്പ​ത്തി​ലേ മ​ന​സ്സി​ലു​ണ്ടാ​യി​രു​ന്നു. ആ ​പാ​ര​മ്പ​ര്യം ഒ​രു ഭാ​ര​മാ​യി തോ​ന്നി​യി​ട്ടി​ല്ല. എ​ങ്കി​ലും അ​ന്നേ ഒ​രു കാ​ര്യം എ​നി​ക്ക് വ്യ​ക്ത​മാ​യി​രു​ന്നു; എ​ഴു​ത്താ​ണ് വ​ഴി. ജേ​ണ​ലി​സം അ​ല്ലെ​ങ്കി​ൽ മ​റ്റേ​തെ​ങ്കി​ലും ത​ര​ത്തി​ലു​ള്ള എ​ഴു​ത്ത് ത​ന്നെ​യാ​ണ് വ​ഴ​ങ്ങു​ക എ​ന്ന് മ​ന​സ്സി​ലാ​ക്കി​യി​രു​ന്നു.

    വാ​യി​ക്കാ​നും എ​ഴു​താ​നു​മു​ള്ള പ്രേ​ര​ണ വീ​ട്ടി​ൽത​ന്നെ ഉ​ണ്ടാ​യി​രു​ന്നു​വെ​ന്ന് സൂ​ചി​പ്പി​ച്ചു. പ​ക്ഷേ, എ​ഴു​ത്ത് മാ​ധ്യ​മം ഇം​ഗ്ലീ​ഷ് ആ​കു​ന്ന​ത് എ​ങ്ങ​നെ​യാ​ണ്?

    വീ​ട്ടി​ൽ നി​റ​യെ പു​സ്ത​ക​ങ്ങ​ളാ​ണ്. വാ​പ്പ ന​ന്നാ​യി വാ​യി​ക്കു​ക​യും എ​ഴു​തു​ക​യും ചെ​യ്തി​രു​ന്നു. ഉ​മ്മ ബി.​എ ഇം​ഗ്ലീ​ഷ് ബി​രു​ദ​ധാ​രി​യും. വാ​യി​ക്കാ​ൻ അ​വ​രൊ​ന്നും നി​ർ​ബ​ന്ധി​ച്ചി​രു​ന്നി​ല്ലെ​ങ്കി​ലും ആ ​അ​ന്ത​രീ​ക്ഷ​ത്തി​ൽ ന​മ്മ​ൾ സ്വാ​ഭാ​വി​ക​മാ​യും വാ​യി​ച്ചു​പോ​കും. വാ​പ്പ​യു​ടെ കു​ടും​ബ​ത്തി​ൽ ഏ​താ​ണ്ട് എ​ല്ലാ​വ​രും എ​ഴു​തു​ന്ന​വ​രാ​ണ്. ഞ​ങ്ങ​ൾ​ക്കി​പ്പോ​ൾ വ​ക്ക​ത്ത് വ​ക്കം മൗ​ല​വി റി​സ​ർ​ച് സെ​ന്റർ ഉ​ണ്ട്. അ​തി​ന്‍റെ ഭാ​ഗ​മാ​യി ആ​ർ​ക്കൈ​വ്സ് പ​രി​ശോ​ധി​ക്കു​മ്പോ​ൾ വാ​പ്പ​യു​ടെ സ​ഹോ​ദ​ര​ങ്ങ​ൾ മി​ക്ക​വ​രും ന​ന്നാ​യി എ​ഴു​തി​യി​രു​ന്ന​വ​രാ​ണെ​ന്ന് മ​ന​സ്സി​ലാ​ക്കാ​നാ​യി.

    ഇ​ട​വ ന​ട​യ​റ കാ​യ​ലി​ന് സ​മീ​പ​ത്തെ കാ​യ​ൽ​പ്പു​റ​മാ​ണ് ഉ​മ്മ​യു​ടെ നാ​ട്. ഒ​രു ഉ​ൾ​നാ​ട​ൻ പ്ര​ദേ​ശം. ഉ​മ്മ​യു​ടെ പി​താ​വ് വ​ലി​യ എ​ഴു​ത്തു​കാ​ര​നാ​യി​രു​ന്നു. അ​വി​ടെ​യും വാ​യ​ന​യു​ടെ അ​ന്ത​രീ​ക്ഷ​മു​ണ്ട്. വേ​ട​ർ​കു​ന്ന് ട്രൈ​ബ​ൽ സ്കൂ​ളി​ലാ​ണ് ചെ​റു​ക്ലാ​സു​ക​ൾ പ​ഠി​ച്ച​ത്. പി​ന്നീ​ട് വ​ർ​ക്ക​ല​യി​ലേ​ക്ക് മാ​റി. ചി​ല​ക്കൂ​ർ, വ​ർ​ക്ക​ല ഗ​വ. സ്കൂ​ളു​ക​ളി​ലാ​യി​രു​ന്നു പി​ന്നീ​ടു​ള്ള വി​ദ്യാ​ഭ്യാ​സം. ശി​വ​ഗി​രി​യി​ലാ​ണ് വാ​പ്പ സ്വ​ന്ത​മാ​യി വീ​ടു​വെ​ച്ച​ത്. അ​ങ്ങ​നെ ശി​വ​ഗി​രി ശ്രീ​നാ​രാ​യ​ണ സ്കൂ​ളി​ലെ​ത്തി. പ്രീ​ഡി​ഗ്രി വ​ർ​ക്ക​ല എ​സ്.​എ​ൻ കോ​ള​ജി​ലും ഡി​ഗ്രി​ക്ക് കൊ​ല്ലം ഫാ​ത്തി​മ​മാ​താ കോ​ള​ജി​ലും.

    ഇം​ഗ്ലീ​ഷാ​ണ് പ​ഠി​ച്ച​തെ​ങ്കി​ലും ഇം​ഗ്ലീ​ഷ് അ​ത്ര ന​ന്നാ​യി സ്വാ​യ​ത്ത​മാ​ക്കാ​ൻ ക​ഴി​ഞ്ഞി​രു​ന്നി​ല്ല. ന​മ്മു​ടെ അ​ന്ന​ത്തെ അ​ധ്യ​യ​നരീ​തി പ്ര​കാ​രം ടെ​ക്സ്റ്റ് ബു​ക്ക് പ​ഠി​ക്കു​ന്ന​തി​ന​പ്പു​റം കാ​ര്യ​മാ​യി ഒ​ന്നു​മി​ല്ല​ല്ലോ. ഇം​ഗ്ലീ​ഷി​ൽ എ​ഴു​താ​നൊ​ക്കെ വ​ലി​യ ബു​ദ്ധി​മു​ട്ടാ​യി​രു​ന്നു. പ്രാ​യോ​ഗി​ക​മാ​യി ഇം​ഗ്ലീ​ഷ് ഭാ​ഷ ഉ​പ​യോ​ഗി​ക്കാ​നു​ള്ള പ​രി​ശീ​ല​ന​മൊ​ന്നും ല​ഭി​ക്കാ​റി​ല്ല. എ​ല്ലാ​വ​രെ​യുംപോ​ലെ ഇം​ഗ്ലീ​ഷി​ൽ സം​സാ​രി​ക്കാ​നും ബു​ദ്ധി​മു​ട്ടാ​യി​രു​ന്നു.

    പി​ന്നീ​ട് എം.​എ​ക്ക് തി​രു​വ​ന​ന്ത​പു​ര​ത്ത് ഇ​ൻ​സ്റ്റി​റ്റ്യൂ​ട്ട് ഓ​ഫ് ഇം​ഗ്ലീ​ഷി​ൽ എ​ത്തു​മ്പോ​ൾ ഒ​പ്പ​മു​ള്ള​തെ​ല്ലാം ബ്രി​ല്യ​ന്‍റാ​യ സ​ഹ​പാ​ഠി​ക​ൾ. മി​ക്ക​വ​രും അ​നാ​യാ​സം ഇം​ഗ്ലീ​ഷ് ഉ​പ​യോ​ഗി​ക്കു​ന്ന​വ​രും റാ​ങ്ക് ജേ​താ​ക്ക​ളും. ഞാ​ൻ മാ​ത്രം ഒ​രു വി​ല്ലേ​ജ് ബോ​യ്. പു​റം​ലോ​ക​ത്തേ​ക്കു​ള്ള ബ​ന്ധം തു​ട​ങ്ങു​ന്ന​ത് അ​വി​ടെനി​ന്നാ​ണ്. ഇം​ഗ്ലീ​ഷ് ഭാ​ഷ വ​ഴ​ങ്ങി​ത്തു​ട​ങ്ങു​ന്ന​തും അ​വി​ടെനി​ന്നാ​ണ്.

    ‘ടെ​യ്ൽ​സ് ഫ്രം ​ഖ​ബ​റി​സ്ഥാ​നി​’ൽ പി​തൃ​വി​യോ​ഗം വ​ലി​യൊ​രു ഘ​ട​ക​മാ​യി തെ​ളി​ഞ്ഞു​നി​ൽ​ക്കു​ന്നു​ണ്ട്. എ​ങ്ങ​നെ​യാ​ണ് അ​ത് ജീ​വി​ത​ത്തെ ബാ​ധി​ച്ച​ത്?

    തൃ​ശ്ശി​നാ​പ്പ​ള്ളി ജ​മാ​ൽ മു​ഹ​മ്മ​ദ് കോ​ള​ജി​ൽ ഇം​ഗ്ലീ​ഷ് അ​ധ്യാ​പ​ക​നാ​യി​രു​ന്നു വാ​പ്പ. ഗ​ൾ​ഫ് ബൂ​മി​ന്‍റെ കാ​ല​മാ​യി​രു​ന്നു അ​ത്. എ​ല്ലാ​വ​രും ഗ​ൾ​ഫി​ലേ​ക്ക് പോ​കു​ന്നു. വാ​പ്പ ലീ​വ് ചോ​ദി​ച്ച​പ്പോ​ൾ കോ​ള​ജ് അ​ധി​കൃ​ത​ർ ന​ൽ​കി​യി​ല്ല. അ​ങ്ങ​നെ ജോ​ലി രാ​ജി​വെ​ച്ച് അ​ദ്ദേ​ഹം യു.​എ.​ഇ​യി​ലേ​ക്ക് പോ​യി. പ​ക്ഷേ, സാ​മ്പ​ത്തി​ക നേ​ട്ട​മൊ​ന്നും ഉ​ണ്ടാ​ക്കാ​ൻ പ​റ്റു​ന്ന രീ​തി​ക​ളാ​യി​രു​ന്നി​ല്ല അ​ദ്ദേ​ഹ​ത്തി​ന്‍റേ​ത്. അ​വി​ടെ​യും വാ​യ​ന​യും എ​ഴു​ത്തു​മൊ​ക്കെ ത​ന്നെ​യാ​യി​രു​ന്നു. അ​തി​ന്‍റെ ഞെ​രു​ക്ക​ങ്ങ​ൾ ഞ​ങ്ങ​ൾ അ​നു​ഭ​വി​ക്കു​ക​യും ചെ​യ്തി​രു​ന്നു. അ​ങ്ങ​നെ ക​ഴി​യ​വേ​യാ​ണ് അ​ദ്ദേ​ഹം രോ​ഗി​യാ​കു​ന്ന​ത്. അ​ദ്ദേ​ഹം മ​ട​ങ്ങി​വ​ന്നു. അ​പ്പോ​ൾ ഞാ​ൻ പി.​ജി പൂ​ർ​ത്തി​യാ​ക്കി​യി​ട്ടി​ല്ല. കോ​ഴ്സ് ക​ഴി​ഞ്ഞി​രു​ന്നു, പ​ക്ഷേ, പ​രീ​ക്ഷ എ​ഴു​തി​യി​ല്ല.

    കു​ടും​ബ​ത്തി​ന്‍റെ ഉ​ത്ത​ര​വാ​ദി​ത്തം ഞാ​ന​റി​യാ​തെ ത​ന്നെ എ​ന്‍റെ ചു​മ​ലി​ലാ​വു​ക​യാ​യി​രു​ന്നു. മാ​താ​പി​താ​ക്ക​ൾ​ക്ക് പു​റ​മേ, ഒ​രു സ​ഹോ​ദ​രി കൂ​ടി​യു​ണ്ട്. അ​ങ്ങ​നെ​യാ​ണ് ഗ​ൾ​ഫി​ലേ​ക്ക് പോ​കാ​ൻ തീ​രു​മാ​നി​ക്കു​ന്ന​ത്. അ​വി​ടെ ഒ​രു​വ​ർ​ഷ​ത്തോ​ളം വി​സി​റ്റ് വി​സ​ക​ളി​ൽ ക​റ​ങ്ങി. പ​ല​ ജോ​ലി​ക​ളും ചെ​യ്തു​നോ​ക്കി. ക​ൺ​സ്ട്ര​ക്ഷ​ൻ ക​മ്പ​നി​ക​ളി​ൽ വ​രെ ജോ​ലി​ക്കു​പോ​യി. ഒ​ന്നും ശ​രി​യാ​യി​ല്ല. ആ ​അ​നു​ഭ​വ​ങ്ങ​ളി​ൽനി​ന്നു​ള്ള പ​ത്തു ചെ​റു​ക​ഥ​ക​ളു​ടെ സ​മാ​ഹാ​രം ഇ​പ്പോ​ൾ ത​യാ​റാ​ക്കി​ക്കൊ​ണ്ടി​രി​ക്കു​ക​യാ​ണ്. യ​ഥാ​ർ​ഥ ഗ​ൾ​ഫ് ജീ​വി​തം എ​ന്താ​ണെ​ന്ന് പ​ഠി​പ്പി​ച്ച​ത് ആ ​ഒ​രു​വ​ർ​ഷ​മാ​ണ്.

    അ​പ്പോ​ഴേ​ക്കും വാ​പ്പ​യു​ടെ രോ​ഗം മൂ​ർ​ച്ഛി​ച്ചു. അ​തോ​ടെ മ​ട​ങ്ങി​വ​രേ​ണ്ടി​വ​ന്നു. തി​രി​ച്ചെ​ത്തി​യ എ​ന്നോ​ട് എ​ങ്ങ​നെ​യെ​ങ്കി​ലും പി.​ജി എ​ഴു​തി​യെ​ടു​ക്ക​ണ​മെ​ന്നാ​ണ് വാ​പ്പ ആ​വ​ശ്യ​പ്പെ​ട്ട​ത്. വൈ​കാ​തെ വാ​പ്പ മ​രി​ച്ചു. ഇ​നി​യെ​ന്ത് എ​ന്ന ചോ​ദ്യ​മാ​ണ് മു​ന്നി​ൽ. വാ​പ്പ​യെ​ന്ന ത​ണ​ൽ പോ​യി, ജോ​ലി ഇ​ല്ല, പി.​ജി എ​ഴു​തി​യി​ട്ടു​മി​ല്ല, കൈ​യി​ലാ​ക​ട്ടെ അ​ധി​കം കാ​ശു​മി​ല്ല.

    പി.​ജി എ​ഴു​തി​യെ​ടു​ക്ക​ണ​മെ​ന്ന വാ​പ്പ​യു​ടെ ആ​ഗ്ര​ഹം ത​ല​ക്ക് മു​ക​ളി​ൽ നി​ൽ​പ്പു​ണ്ട്. ഒ​റ്റ​യ​ടി​ക്ക് എം.​എ​യു​ടെ മു​ഴു​വ​ൻ പേ​പ്പ​റും എ​ഴു​തി ജ​യി​ച്ചു. പി​ന്നെ​യും ജീ​വി​തം ബ്ലാ​ങ്കാ​ണ്. എ​ഴു​ത​ണ​മെ​ന്ന ആ​ഗ്ര​ഹം മാ​ത്രം ഇ​ങ്ങ​നെ തി​ക​ട്ടി​വ​രും. ക​വി​ത​ക​ളാ​ണ് അ​ക്കാ​ല​ത്ത് എ​ഴു​തി​യി​രു​ന്ന​ത്. ഓ​ൾ ഇ​ന്ത്യ പോ​യ​ട്രി സൊ​സൈ​റ്റി​യും ബ്രി​ട്ടീ​ഷ് കൗ​ൺ​സി​ലും ന​ട​ത്തു​ന്ന ക​വി​ത മ​ത്സ​ര​ങ്ങ​ളി​ലൊ​ക്കെ പ​ങ്കെ​ടു​ത്തി​രു​ന്നു. അ​വി​ടെ എ​ന്‍റെ ക​വി​ത​ക​ൾ തി​ര​ഞ്ഞെ​ടു​ക്ക​പ്പെ​ട്ടി​രു​ന്നു. രാ​ജ്യ​ത്തെ ശ്ര​ദ്ധി​ക്ക​പ്പെ​ടേ​ണ്ട യു​വ ക​വി​ക​ളു​ടെ അ​വ​രു​ടെ പ​ട്ടി​ക​യി​ലൊ​ക്കെ പേ​ര് വ​ന്നു. ഒ​രു സ​മാ​ഹാ​രം ഇ​റ​ക്കു​ന്ന​തി​നെ​ക്കു​റി​ച്ചു​വ​രെ ആ​ലോ​ചി​ച്ചി​രു​ന്ന​താ​ണ്. പ​ക്ഷേ, പി​ന്നീ​ടൊ​രി​ക്ക​ൽ ഈ ​ക​വി​ത​ക​ൾ വീ​ണ്ടും പ​രി​ശോ​ധി​ക്കു​മ്പോ​ഴാ​ണ് അ​തു​നി​റ​യെ ര​ക്ത​വും നി​രാ​ശ​യു​മൊ​ക്കെ​യാ​ണെ​ന്ന തി​രി​ച്ച​റി​വു​ണ്ടാ​കു​ന്ന​ത്. ഈ ​ക​വി​ത​ക​ൾ പ​ല സു​ഹൃ​ത്തു​ക്ക​ളെ​യും വി​ഷ​മി​പ്പി​ക്കു​ക​യും ചെ​യ്തി​രു​ന്നു. അ​ങ്ങ​നെ ഒ​രു പു​ന​രാ​ലോ​ച​ന​യി​ൽ ക​വി​ത​യെ​ഴു​ത്ത് നി​ർ​ത്താ​ൻ തീ​രു​മാ​നി​ച്ചു.

    ഇ​നി​യെ​ന്തെ​ന്ന് ആ​ശ​ങ്ക​പ്പെ​ട്ട് ക​ഴി​യു​മ്പോ​ഴാ​ണ് തി​രു​വ​ന​ന്ത​പു​രം ഇ​ൻ​സ്റ്റി​റ്റ്യൂ​ട്ട് ഓ​ഫ് ജേ​ണ​ലി​സ​ത്തി​ന്‍റെ ജേ​ണ​ലി​സം കോ​ഴ്സ് ശ്ര​ദ്ധ​യി​ൽ പെ​ടു​ന്ന​ത്. ന​ല്ലൊ​രു ബാ​ച്ചാ​യി​രു​ന്നു അ​വി​ടെ. അ​ന​ന്ത​പ​ദ്മ​നാ​ഭ​ൻ, നി​കേ​ഷ് കു​മാ​ർ, മു​ര​ളി ഗോ​പി, മ​നു ര​മാ​കാ​ന്ത് തു​ട​ങ്ങി​യ​വ​രൊ​ക്കെ​യാ​ണ് ഒ​പ്പ​മു​ണ്ടാ​യി​രു​ന്ന​ത്. കോ​ഴ്സ് ക​ഴി​ഞ്ഞ് ‘ഇ​ന്ത്യ​ൻ എ​ക്സ്പ്ര​സി​’ൽ ട്രെ​യി​നി​യാ​യി. മേ​തി​ൽ രാ​ധാ​കൃ​ഷ്ണ​ൻ എ​ഡി​റ്റ് ചെ​യ്തി​രു​ന്ന യൂ​ത്ത് എ​ക്സ്പ്ര​സി​ൽ ആ​യി​രു​ന്നു ജോ​ലി. അ​ദ്ദേ​ഹ​ത്തി​ന്‍റെ അ​സി​സ്റ്റ​ന്‍റാ​യി​രു​ന്നു. കു​റേ​ക്കാ​ലം അ​വി​ടെ ജോ​ലി ചെ​യ്തി​ട്ടും സ്ഥി​ര​പ്പെ​ടു​ത്തു​ന്നി​ല്ല. അ​ടു​ത്ത​ത് ഞാ​നാ​കും എ​ന്ന് ഓ​രോ ത​വ​ണ​യും പ്ര​തീ​ക്ഷി​ക്കും. വീ​ട്ടി​ലാ​ക​ട്ടെ കാ​ശി​ന്‍റെ ആ​വ​ശ്യ​മു​ണ്ട്. ട്രെ​യി​നി ആ​യി​രി​ക്കു​മ്പോ​ൾ എ​ഴു​തു​ന്ന​തി​ന് മാ​ത്ര​മാ​ണ് പ്ര​തി​ഫ​ലം. എ​ന്‍റെ കു​ടും​ബ പ​ശ്ചാ​ത്ത​ല​മൊ​ക്കെ അ​റി​യാ​വു​ന്ന​തി​നാ​ൽ​ത​ന്നെ അ​ങ്ങ​നെ​യൊ​രു സാ​മ്പ​ത്തി​ക ബു​ദ്ധി​മു​ട്ട് ഉ​ണ്ടാ​കു​മെ​ന്ന് ക​രു​തി​യി​രു​ന്നി​ല്ലെ​ന്ന് എ​ക്സ്പ്ര​സി​ന്‍റെ എ​ഡി​റ്റ​റാ​യി​രു​ന്ന മാ​ധ​വ​ൻ​കു​ട്ടി സാ​ർ പി​ന്നീ​ട് പ​റ​ഞ്ഞു.

    എ​ന്തു​കൊ​ണ്ടാ​ണ് അ​ങ്ങ​നെ സം​ഭ​വി​ച്ച​ത്. നൂ​റു​വ​ർ​ഷം മു​മ്പ് വ​ലി​യ​തോ​തി​ൽ കാ​ശു​മു​ട​ക്കി പ്ര​സ് ഒ​ക്കെ ഇ​റ​ക്കു​മ​തി ചെ​യ്യാ​ൻ കെ​ൽ​പുണ്ടാ​യി​രു​ന്ന ഒ​രാ​ളു​ടെ ചെ​റു​മ​ക​ന് ഇ​ത്ര​യും ബു​ദ്ധി​മു​ട്ട് വ​രാ​ൻ കാ​ര​ണം?

    അ​തെ. ആ ​കാ​ര്യം എ​നി​ക്കി​പ്പോ​ഴും ഒ​രു പ്ര​ഹേ​ളി​ക​യാ​ണ്. പ​ക്ഷേ, വ​ക്കം മൗ​ല​വി അ​തി​സ​മ്പ​ന്ന​ൻ ആ​യി​രു​ന്നെ​ങ്കി​ലും മ​രി​ക്കു​മ്പോ​ൾ ക​ട​ത്തി​ലാ​യി​രു​ന്നു. പ്ര​സ്, വി​വി​ധ അ​ച്ച​ടി സം​രം​ഭ​ങ്ങ​ൾ, മ​റ്റു സാ​മൂ​ഹി​ക ഇ​ട​പെ​ട​ലു​ക​ൾ എ​ന്നി​വ​യു​ടെ ബാ​ക്കിപ​ത്ര​മാ​യി​രു​ന്നു ആ ​ക​ടം.

     

    മാ​ർ​കേസ്,വ​ക്കം മൗ​ല​വി

    മ​ല​യാ​ളം പ​ത്ര​പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ന​ത്തി​ന്‍റെ​യും അ​ച്ച​ടി​യു​ടെ​യും ഉ​ന്ന​മ​ന​ത്തി​നാ​യി മൗ​ല​വി​യു​ടെ കു​ടും​ബം ഈ ​ദു​രി​ത​ങ്ങ​ൾ സ്വ​യം വ​രി​ക്കു​ക​യാ​യി​രു​ന്നു​വെ​ന്ന് തോ​ന്നാ​റു​ണ്ടോ?

    ഇ​പ്പോ​ൾ റൊ​മാ​ന്‍റി​സൈ​സ് ചെ​യ്ത് അ​ങ്ങ​നെ​യൊ​ക്കെ വേ​ണ​മെ​ങ്കി​ൽ പ​റ​യാ​മെ​ങ്കി​ലും യ​ഥാ​ർ​ഥ​ത്തി​ൽ അ​തു​ത​ന്നെ​യാ​യി​രു​ന്നു ക​ഥ. എ​ല്ലാം സ​മൂ​ഹ​ത്തി​നും സ​മു​ദാ​യ​ത്തി​നും വേ​ണ്ടി ന​ൽ​കി​യ​ശേ​ഷം വീ​ട്ടി​ൽ ഒ​ന്നും ബാ​ക്കി​യി​ല്ലാ​താ​യ അ​വ​സ്ഥ​യാ​യി​രു​ന്നു. രാ​ജ ഭ​ര​ണ​കൂ​ടം ക​ണ്ടു​കെ​ട്ടി​യ പ്ര​സൊ​ക്കെ പി​ന്നീ​ട് അ​ര​നൂ​റ്റാ​ണ്ടി​നു​ശേ​ഷം ഇ.​എം.​എ​സ് സ​ർ​ക്കാ​റി​ന്‍റെ കാ​ല​ത്ത് തി​രി​ച്ചു​കി​ട്ടി​യെ​ങ്കി​ലും അ​തി​ലൊ​ന്നും വ​ലി​യ കാ​ര്യ​മു​ണ്ടാ​യി​രു​ന്നി​ല്ല. 12,000 രൂ​പ കൊ​ടു​ത്ത് ഉ​പ്പാ​പ്പ വ​രു​ത്തി​യ ആ ​പ്ര​സ് അ​പ്പോ​ഴേ​ക്കും ഉ​പ​യോ​ഗ​ശൂ​ന്യ​മാ​യി​രു​ന്നു. 20ാം നൂ​റ്റാ​ണ്ടി​ന്‍റെ തു​ട​ക്ക​ത്തി​ൽ പ്ര​സി​നാ​യി മൗ​ല​വി ഇ​ത്ര​യും പ​ണം മു​ട​ക്കു​മ്പോ​ൾ തി​രു​വ​ന​ന്ത​പു​രം ന​ഗ​ര​ത്തി​ൽ ഒ​രേ​ക്ക​ർ സ്ഥ​ല​ത്തി​ന് നൂ​റു രൂ​പ​ക്ക് അ​ടു​ത്തേ വി​ല​യു​ണ്ടാ​യി​രു​ന്നു​ള്ളൂ എ​ന്ന് ഓ​ർ​ക്ക​ണം. അ​ക്കാ​ല​ത്ത് തി​രു​വി​താം​കൂ​റി​ലെ ഏ​റ്റ​വും ധ​നി​ക​രാ​യ മു​സ്‍ലിം കു​ടും​ബം ഒ​രു ത​ല​മു​റ ക​ഴി​യു​മ്പോ​ൾ ഈ ​രീ​തി​യി​ൽ മാ​റി​പ്പോ​യ​ത് എ​ന്നും എ​നി​ക്ക് അ​ത്ഭു​ത​മാ​ണ്. ജീ​വി​തം അ​ങ്ങ​നെ​യൊ​ക്കെ​യാ​ണ്. അ​തി​ൽ വി​ഷ​മ​മൊ​ന്നു​മി​ല്ല. അ​തി​ന്‍റെ ഒ​രു വി​രോ​ധാ​ഭാ​സം ഇ​ട​ക്ക് ഇ​ങ്ങ​നെ തി​ക​ട്ടി​വ​രു​മെ​ന്നു മാ​ത്രം. വാ​പ്പാ​ക്കോ അ​ദ്ദേ​ഹ​ത്തി​ന്‍റെ സ​ഹോ​ദ​ര​ങ്ങ​ൾ​ക്കോ ഇ​തി​ലൊ​ന്നും ഒ​രു ബു​ദ്ധി​മു​ട്ടും ഉ​ണ്ടാ​യി​രു​ന്നി​ല്ല. അ​വ​രു​മൊ​ക്കെ ക​ഷ്ട​പ്പെ​ട്ടാ​ണ് പ​ഠി​ക്കു​ക​യും ജീ​വി​ക്കു​ക​യും ചെ​യ്ത​ത്. എ​ങ്കി​ലും ഉ​പ്പാ​പ്പ​യു​ടെ പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ന​ങ്ങ​ളി​ൽ അ​ഭി​മാ​നം മാ​ത്ര​മേ അ​വ​ർ​ക്കു​ണ്ടാ​യി​രു​ന്നു​ള്ളൂ.

    താ​ങ്ക​ളി​ന്ന് അ​റി​യ​പ്പെ​ടു​ന്ന ഒ​രു എ​ഴു​ത്തു​കാ​ര​നാ​ണ​ല്ലോ. എ​ന്തു​കൊ​ണ്ടാ​ണ് കു​ടും​ബ​ത്തി​ന്‍റെ ഈ ​ക​ഥ​ക​ൾ രേ​ഖ​പ്പെ​ടു​ത്താ​ത്ത​ത്?

    എ​ന്നെ​ങ്കി​ലും ഞാ​ൻ അ​തൊ​ക്കെ ചെ​യ്തേ​ക്കും. എ​ന്‍റെ എ​ഴു​ത്ത് ക​രി​യ​റി​ൽ എ​വി​ടെ​യെ​ങ്കി​ലു​മൊ​ക്കെ അ​തു​വ​രും. ഉ​പ്പാ​പ്പ​യു​ടെ ഒ​രു ബ​യോ​ഗ്ര​ഫി ഇം​ഗ്ലീ​ഷി​ൽ ചെ​യ്യ​ണ​മെ​ന്ന് വ​ലി​യ ആ​ഗ്ര​ഹ​മു​ണ്ട്.

    ഇ​ട​ക്ക് ജേ​ണ​ലി​സ​ത്തി​ൽ ഭാ​ഗ്യം പ​രീ​ക്ഷി​ക്കാ​ൻ ഡ​ൽ​ഹി​യി​ലും ശേ​ഷം ഗ​ൾ​ഫി​ലും പോ​യ​തി​ന്‍റെ അ​നു​ഭ​വം എ​ന്താ​ണ്?

    ‘ഇ​ന്ത്യ​ൻ എ​ക്സ്പ്ര​സി’​ൽ ജോ​ൺ മേ​രി സാ​ർ, മാ​ധ​വ​ൻ​കു​ട്ടി സാ​ർ, മേ​തി​ൽ രാ​ധാ​കൃ​ഷ്ണ​ൻ തു​ട​ങ്ങി വ​ലി​യ ആ​ളു​ക​ൾ​ക്കൊ​പ്പ​മാ​ണ് ഉ​ണ്ടാ​യി​രു​ന്ന​ത്. അ​വ​ർ​ക്കി​ട​യി​ലി​രു​ന്ന് ഇം​ഗ്ലീ​ഷി​ൽ ജേ​ണ​ലി​സം തു​ട​ങ്ങി​യ​ത് ത​ന്നെ ഭ​യ​പ്പാ​ടോ​ടെ ആ​യി​രു​ന്നു. ഒ​രി​ക്ക​ൽ ഒ​രു റി​പ്പോ​ർ​ട്ട് എ​ഴു​തി കൊ​ണ്ടു​കൊ​ടു​ത്ത​പ്പോ​ൾ ജോ​ൺ മേ​രി സാ​ർ വ​ലി​ച്ചെ​റി​ഞ്ഞ​ശേ​ഷം ചോ​ദി​ച്ച​ത് ‘എ​ന്താ​ണ് കു​ട്ടീ, ക​വി​ത എ​ഴു​തി​ക്കൊ​ണ്ടു​വ​ന്നി​രി​ക്കു​ക​യാ​ണോ’ എ​ന്നാ​യി​രു​ന്നു. പി​ന്നീ​ട് പ​ക്ഷേ, അ​തു​മാ​യി പൊ​രു​ത്ത​പ്പെ​ട്ടു.

    അ​തി​നു​ശേ​ഷ​മാ​ണ് ഡ​ൽ​ഹി​യി​ലേ​ക്ക് പോ​യ​ത്. തി​രു​വ​ന​ന്ത​പു​ര​ത്തെ പ്ര​മു​ഖ മാ​ധ്യ​മ​പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ക​രു​ടെ ശി​പാ​ർ​ശ​ക്ക​ത്തു​മൊ​ക്കെ​കൊ​ണ്ടാ​ണ് യാ​ത്ര. സ്പോ​ർ​ട്സ് ജേ​ണ​ലി​സ​മാ​യി​രു​ന്നു ല​ക്ഷ്യം. ഡ​ൽ​ഹി​യി​ലെ അ​തി​പ്ര​മു​ഖ​നാ​യ മ​ല​യാ​ളി മാ​ധ്യ​മ​പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ക​നെ പോ​യി ക​ണ്ടു. ശി​പാ​ർ​ശ​ക്ക​ത്തു​ക​ളൊ​ക്കെ അ​ദ്ദേ​ഹ​ത്തെ കാ​ണി​ച്ചു, ആ​ഗ്ര​ഹം ബോ​ധി​പ്പി​ച്ചു. ‘എ​ന്താ​ക​ണം?’ എ​ന്ന് അ​ദ്ദേ​ഹം ചോ​ദി​ച്ചു. സ്പോ​ർ​ട്സ് ആ​ണ് താ​ൽ​പ​ര്യം എ​ന്ന് എ​ന്‍റെ മ​റു​പ​ടി. ത​ല​യു​യ​ർ​ത്തി അ​ദ്ദേ​ഹം ആ​രാ​ഞ്ഞു; ‘ത​ന്‍റെ പേ​ര് ര​വി ശാ​സ്ത്രി എ​ന്നാ​ണോ, അ​ല്ല, സു​നി​ൽ ഗ​വാ​സ്ക​റെ​ന്നോ ദി​ലീ​പ് വെ​ങ്സ​ർ​ക്കാ​ർ എ​ന്നോ ആ​ണോ?’ ഞാ​ൻ പേ​ടി​ച്ചു. ത​ല ചൊ​റി​ഞ്ഞ് മു​ഖം കു​നി​ഞ്ഞു​നി​ന്നു. വീ​ണ്ടും ചോ​ദ്യ​ങ്ങ​ൾ: ‘ജോ​ൺ ആ​ർ​ല​ട്ടി​നെ​യോ ക്രി​സ്റ്റ​ഫ​ർ മാ​ർ​ട്ടി​ൻ ജെ​ൻ​കി​ൻ​സി​നെ​യോ വാ​യി​ച്ചി​ട്ടു​ണ്ടോ?’. ഇ​ല്ലെ​ന്ന മ​റു​പ​ടി​ക്ക് പി​ന്നാ​ലെ അ​ദ്ദേ​ഹം എ​ന്നെ വി​ര​ട്ടി. ‘ഇ​ങ്ങ​നെ​യാ​ണോ പ​ത്ര​പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ക​ൻ ആ​കാ​ൻ വ​രു​ന്ന​ത്. നാ​ട്ടി​ൽ പൊ​യ്ക്കോ. ഇ​തൊ​ക്കെ വാ​യി​ച്ചി​ട്ട് വാ. ​അ​പ്പോ​ൾ നോ​ക്കാം’. അ​ക്ഷ​രാ​ർ​ഥ​ത്തി​ൽ അ​വി​ടെനി​ന്ന് ക​ര​യു​ക​യാ​യി​രു​ന്നു ഞാ​ൻ. ബൈ​ക്ക് വി​റ്റി​ട്ടാ​ണ് ഡ​ൽ​ഹി​യി​ലേ​ക്ക് വ​ണ്ടി​ക​യ​റി​യ​ത്. ആ ​കാ​ശ് തീ​രു​ന്ന​തി​നു​മു​മ്പ് തി​രി​ച്ചു​പോ​കാ​മെ​ന്ന് അ​തോ​ടെ ഉ​റ​പ്പി​ച്ചു. തി​രി​ച്ചു തി​രു​വ​ന​ന്ത​പു​ര​ത്ത് എ​ത്തി​യ​തി​ന് പി​ന്നാ​ലെ ‘ദ ​വീ​ക്കി’​ലെ എ​ൻ​ട്ര​ൻ​സ് എ​ഴു​തി. വൈ​കാ​തെ ല​ഖ്​േ​നാ​യി​ലേ​ക്ക് ട്രെ​യി​നി റി​പ്പോ​ർ​ട്ട​റി​നു​ള്ള ഇ​ന്‍റ​ർ​വ്യൂ കാ​ർ​ഡ് വ​ന്നു.

    ആ ​സ​മ​യ​ത്താ​ണ് സ​ഹോ​ദ​രി ഭ​ർ​ത്താ​വ് അ​ബൂ​ദ​ബി​യി​ൽ ഒ​രു ജോ​ലി ശ​രി​യാ​ക്കി അ​വി​ടേ​ക്ക് ക്ഷ​ണി​ക്കു​ന്ന​ത്. ര​ണ്ടി​നും ഇ​ട​യി​ൽ പെ​ട്ടു​പോ​യി. ല​ഖ്നോ​വി​ലേ​ക്ക് പോ​യാ​ൽ സ്വ​പ്നം ക​ണ്ട​തു​പോ​ലെ മാ​ധ്യ​മ​പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ക​നാ​കാം. ഇ​ന്‍റ​ർ​വ്യൂ​വി​ൽ ജ​യി​ക്കാ​മെ​ന്ന ആ​ത്മ​വി​ശ്വാ​സം ഉ​ണ്ടും​താ​നും. വീ​ട്ടി​ലെ ഉ​ത്ത​ര​വാ​ദി​ത്തം നി​റ​വേ​റ്റാ​നാ​ണെ​ങ്കി​ൽ മു​ന്നി​ലെ മാ​ർ​ഗം ഗ​ൾ​ഫാ​ണ്. അ​വി​ടെ ജോ​ലി​യും ന​ല്ല ശ​മ്പ​ള​വും താ​മ​സ​വു​മൊ​ക്കെ ഉ​റ​പ്പാ​ണ്. ഉ​മ്മ​യാ​ക​ട്ടെ എ​ന്‍റെ സ്വ​പ്ന​ത്തി​നൊ​പ്പ​മാ​യി​രു​ന്നു. എ​ഴു​ത്തു​കാ​ര​നാ​ക​ണ​മെ​ന്ന ആ​ഗ്ര​ഹം ന​ട​ക്ക​ട്ടെ​യെ​ന്നാ​ണ് ഉ​മ്മ എ​പ്പോ​ഴും പ​റ​യു​ക. പ​ക്ഷേ, ഉ​മ്മാ​ക്കും അ​റി​യാം, കാ​ശു​ണ്ടെ​ങ്കി​ലേ ജീ​വി​ക്കാ​നാ​കൂ. ല​ഖ്നോ​വി​ൽ പോ​യാ​ൽ കി​ട്ടു​ന്ന കാ​ശു​കൊ​ണ്ട് എ​നി​ക്ക് മാ​ത്രം ജീ​വി​ക്കാ​നേ ക​ഴി​യു​ള്ളൂ. ര​ണ്ടു​ക​ട​ലാ​സു​ക​ളും കൈ​യി​ൽ പി​ടി​ച്ച് തീ​രു​മാ​ന​മെ​ടു​ക്കാ​നാ​കാ​തെ കു​റേ ദി​വ​സം ത​ള്ളി​നീ​ക്കി.

    ഒ​ടു​വി​ൽ വ​ള​രെ വി​ഷ​മ​ത്തോ​ടെ ഇ​ൻ​റ​ർ​വ്യൂ കാ​ർ​ഡ് വ​ലി​ച്ചു​കീ​റി​ക്ക​ള​ഞ്ഞ് അ​ബൂ​ദ​ബി​യി​ലേ​ക്ക് വി​മാ​നം ക​യ​റി. അ​ങ്ങ​നെ​യാ​ണ് ’98ൽ ​വീ​ണ്ടും ഗ​ൾ​ഫി​ൽ എ​ത്തു​ന്ന​ത്. യു.​എ.​ഇ​യി​ലെ വ​ൻ​കി​ട ക​മ്പ​നി​ക​ളി​ലൊ​ന്നാ​യ അ​ൽ​ജാ​ബി​റി​ലാ​ണ് ജോ​ലി. ഫി​നാ​ൻ​സ് മാ​നേ​ജ​രുടെ സെ​ക്ര​ട്ട​റി പോ​സ്റ്റാ​ണ്. ന​ല്ല മ​നു​ഷ്യ​നാ​യി​രു​ന്നു ബോ​സ്. ല​ബ​നീ​സ്-​ആ​സ്ട്രേ​ലി​യ​ൻ സ്വ​ദേ​ശി. ജോ​ലി​യൊ​ക്കെ സു​ഖ​ക​രം ത​ന്നെ​യാ​യി​രു​ന്നു. പ​ക്ഷേ, ഞാ​ൻ തൃ​പ്ത​നാ​യി​രു​ന്നി​ല്ല. എ​ല്ലാ​ദി​വ​സ​വും ജോ​ലി ക​ഴി​ഞ്ഞ് മു​റി​യി​ലെ​ത്തി​യാ​ൽ ഒ​റ്റ​ക്കി​രു​ന്ന് ക​ര​യും. ഇ​ത​ല്ല എ​ന്‍റെ വ​ഴി എ​ന്ന് മ​ന​സ്സ് ആ​വ​ർ​ത്തി​ച്ചു​കൊ​ണ്ടേ​യി​രു​ന്നു. എ​ഴു​ത്തോ അ​തി​ൽ ചു​റ്റി​പ്പ​റ്റി​യു​ള്ള ലോ​ക​മോ ആ​ണ് ആ​ഗ്ര​ഹി​ച്ച​ത്. ആ​ത്മ​ഹ​ത്യ ചെ​യ്താ​ലോ എ​ന്നു​വ​രെ ആ​ലോ​ചി​ച്ച ദി​വ​സ​ങ്ങ​ളു​ണ്ട്.

    ആ ​ദി​വ​സ​ങ്ങ​ളി​ലൊ​ന്നി​ലാ​ണ് ‘എ​മി​റേ​റ്റ്സ് ന്യൂ​സ്’ എ​ന്ന സ​ർ​ക്കാ​റി​ന്‍റെ പ​ത്രം ശ്ര​ദ്ധ​യി​ൽ​പെ​ടു​ന്ന​ത്. ഓ​ഫി​സി​ൽ ഉ​ച്ച​ക്ക് എ​ല്ലാ​വ​രും ഉ​റ​ങ്ങാ​റു​ണ്ട്. 12 മു​ത​ൽ മൂ​ന്നു മ​ണി​വ​രെ. ഞാ​ൻ ഉ​റ​ങ്ങി​ല്ല. ഓ​ഫി​സി​ൽ നി​ന്നി​റ​ങ്ങി ഇ​ൻ​ഡ​സ്ട്രി​യ​ൽ ഏ​രി​യ​യി​ൽ പൊ​രി​വെ​യി​ലി​ൽ ന​ട​ക്കാ​ൻ പോ​കും. എ​നി​ക്ക് ഭ്രാ​ന്താ​ണെ​ന്ന് ഒ​പ്പ​മു​ള്ള​വ​ർ ക​ളി​യാ​ക്കും. ഈ ​ന​ട​ത്ത​ത്തി​നി​ട​യി​ൽ കാ​ണു​ന്ന കാ​ഴ്ച​ക​ളും വാ​ർ​ത്ത​ക​ളും എ​ഴു​തി ‘എ​മി​റേ​റ്റ്സ് ന്യൂ​സി​’ൽ അ​യ​ക്കാ​ൻ തു​ട​ങ്ങി. ഒ​ന്നും അ​ച്ച​ടി​ച്ചു ക​ണ്ടി​ല്ല. മൂ​ന്നു​മാ​സം ക​ഴി​ഞ്ഞ​പ്പോ​ൾ ഒ​രു കോ​ൾ വ​ന്നു. ‘എ​മി​റേ​റ്റ്സ് ന്യൂ​സ്’ എ​ഡി​റ്റ​ർ പീ​റ്റ​ർ ഹെ​ല്യ​ർ ആ​ണ്. അ​ദ്ദേ​ഹ​ത്തെ വ​ന്നു​കാ​ണാ​ൻ ആ​വ​ശ്യ​പ്പെ​ട്ടു. എ​മി​റേ​റ്റ്സ് ന്യൂ​സി​ന്‍റെ ഡെ​സ്കി​ൽ ഒ​രു ജോ​ലി ഓ​ഫ​റാ​ണ്; അ​തും ഇ​പ്പോ​ൾ കി​ട്ടു​ന്ന​തി​ന്‍റെ ഇ​ര​ട്ടി ശ​മ്പ​ള​ത്തി​ൽ. ജേ​ണ​ലി​സ​ത്തി​ലേ​ക്ക് തി​രി​ച്ചു​പോ​കാ​ൻ അ​പ്ര​തീ​ക്ഷി​ത​മാ​യി അ​വ​സ​രം വ​ന്നി​രി​ക്കു​ന്നു. ക​ണ്ണ് നി​റ​ഞ്ഞു. ഒ​ന്നും നോ​ക്കാ​തെ അ​വി​ടെ ജോ​യി​ൻ ചെ​യ്തു. സ്പോ​ർ​ട്സ് ആ​യി​രു​ന്നു മേ​ഖ​ല. അ​പ്പോ​ഴു​ണ്ടാ​യി​രു​ന്ന സ്പോ​ർ​ട്സ് എ​ഡി​റ്റ​ർ കു​റ​ച്ചു​കാ​ല​ത്തി​നു​ശേ​ഷം നാ​ട്ടി​ൽ പോ​വു​ക​യും പി​ന്നീ​ട് മ​ര​ണ​പ്പെ​ടു​ക​യും ചെ​യ്ത​പ്പോ​ൾ എ​ന്നെ അ​സി​സ്റ്റ​ന്‍റ് സ്പോ​ർ​ട്സ് എ​ഡി​റ്റ​റാ​ക്കി.

    ന​ല്ല ചി​ല ന്യൂ​സ് എ​ഡി​റ്റ​ർ​മാ​രെ ക​ണ്ടു​മു​ട്ടി​യ​ത് അ​വി​ടെ വെ​ച്ചാ​ണ്. ഗോ​വ​ക്കാ​രും മ​റ്റു​മാ​ണ്. അ​വി​ടെ​നി​ന്നാ​ണ് ശ​രി​ക്കും ഭാ​ഷ എ​ന്താ​ണ്, അ​ത് ഉ​പ​യോ​ഗി​ക്കേ​ണ്ട രീ​തി എ​ങ്ങ​നെ​യാ​ണ് എ​ന്നൊ​ക്കെ പ​ഠി​ച്ച​ത്. എ​ങ്ങ​നെ എ​ഴു​ത​ണ​മെ​ന്ന ധാ​ര​ണ ഉ​റ​ച്ച​തും അ​വി​ടെ വെ​ച്ചു​ത​ന്നെ. പി​ന്നീ​ട് ഗ​ൾ​ഫ് ടു​ഡേ​യി​ലേ​ക്ക് വ​ന്ന​പ്പോ​ൾ അ​വി​ടെ വി​വേ​കാ​ന​ന്ദ​ൻ സാ​റു​ണ്ട്. ഗ​ൾ​ഫി​ൽ മാ​ധ്യ​മ​സ്വാ​ത​ന്ത്ര്യം ഇ​ല്ലാ​യി​രി​ക്കാം. പ​ക്ഷേ, ഗ​ൾ​ഫ് മാ​ധ്യ​മ​പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ന​മാ​ണ് യ​ഥാ​ർ​ഥ​ത്തി​ൽ എ​ന്നി​ലെ ജേ​ണ​ലി​സ്റ്റി​നെ രൂ​പ​പ്പെ​ടു​ത്തി​യ​ത്. പി​ന്നീ​ട് സ്വ​ന്ത​മാ​യി മാ​ഗ​സി​ൻ ഇ​റ​ക്കാ​ൻ വ​രെ ക​ഴി​ഞ്ഞ​ത് ഗ​ൾ​ഫി​ലെ സാ​ധ്യ​ത​ക​ൾ കാ​ര​ണ​മാ​ണ്. ഒ​രു​പാ​ട് യാ​ത്ര​ക​ൾ​ക്ക് അ​വ​സ​രം കി​ട്ടി, ഭാ​ഷ മെ​ച്ച​പ്പെ​ട്ടു. സം​സാ​ര​ത്തി​ലെ​യും എ​ഴു​ത്തി​ലെ​യും ഭാ​ഷ എ​ത്ര​യോ മാ​റി. ആ ​നി​ല​ക്ക് ഗ​ൾ​ഫ് ജീ​വി​തം എ​നി​ക്ക് ന​ൽ​കി​യ​ത് ഗു​ണ​ങ്ങ​ൾ മാ​ത്ര​മാ​ണ്. മ​റ്റൊ​രു​ലോ​ക​ത്തി​ലേ​ക്ക് ഞാ​ൻ എ​ടു​ത്തി​ട​പ്പെ​ടു​ക​യാ​യി​രു​ന്നു.

    അ​രു​ന്ധ​തി റോ​യി​,സ​ബി​ൻ ഇ​ഖ്ബാ​ൽ

     

    അ​വി​ട​ത്തെ ന്യൂ​സ് ഡെ​സ്കി​ലെ അ​നു​ഭ​വം എ​ങ്ങ​നെ​യാ​യി​രു​ന്നു. ഒ​രു​പാ​ട് നാ​ട്ടു​കാ​രു​ള്ള രാ​ജ്യ​മ​ല്ലേ?

    യു.​എ.​ഇ ആ​യ​തി​നാ​ൽ ത​ന്നെ ഏ​താ​ണ്ടെ​ല്ലാ പ്ര​ധാ​ന രാ​ജ്യ​ക്കാ​രും ഡെ​സ്കി​ലും ഉ​ണ്ടാ​യി​രു​ന്നു. പേ​ജി​നേ​ഷ​നി​ലും മ​റ്റും പാ​കി​സ്താ​നി​ക​ളാ​ണ് കൂ​ടു​ത​ൽ. മ​റ്റു​മേ​ഖ​ല​ക​ളി​ൽ ധാ​രാ​ളം ഇ​ന്ത്യ​ക്കാ​രു​മു​ണ്ട്. ഷാ​ർ​ജ​യി​ൽ ഇ​ന്ത്യ​യും പാ​കി​സ്താ​നും ക​ളി​ക്കു​മ്പോ​ൾ അ​തി​ന്‍റെ പി​രി​മു​റു​ക്കം ഡെ​സ്കി​ലു​മു​ണ്ടാ​കും. ‘ഷ​മാ​ൽ ഡെ​യ്സി’​ൽ അ​തൊ​ക്കെ എ​ഴു​തി​യി​ട്ടു​ണ്ട്. ഷാ​ർ​ജ​യി​ൽ ആ​സ്ട്രേ​ലി​യ​ക്കെ​തി​രെ സ​ചി​ൻ ടെ​ണ്ടു​ൽ​ക​ർ ‘ഡെ​സ​ർ​ട്ട് സ്റ്റോം’ ​ഇ​ന്നി​ങ്സ് ക​ളി​ച്ച മ​ത്സ​രം സ്റ്റേ​ഡി​യ​ത്തി​ൽനി​ന്ന് റി​പ്പോ​ർ​ട്ട് ചെ​യ്യാ​ൻ അ​വ​സ​രം കി​ട്ടി. അ​വി​ടെ സു​നി​ൽ ഗ​വാ​സ്ക​ർ, ടോ​ണി ഗ്രെ​ഗ് തു​ട​ങ്ങി​യ മ​ഹാ​പ്ര​തി​ഭ​ക​ൾ​ക്കൊ​പ്പം ഇ​രി​ക്കാ​നും ക​ഴി​ഞ്ഞു. ഇ​വ​രു​ൾ​പ്പെ​ടെ ഒ​ട്ടു​മി​ക്ക ക​മ​ന്‍റേ​റ്റ​ർ​മാ​രെ​യും ക​ളി​ക്കാ​രെ​യും ഇ​ന്‍റ​ർ​വ്യൂ​വും ചെ​യ്തു. ലെ​ജ​ൻ​ഡ​റി ക​മ​ന്‍റേ​റ്റ​റാ​യ ടോ​ണി ഗ്രെ​ഗു​മാ​യു​ള്ള അ​ഭി​മു​ഖ​മാ​ണ് ഇ​പ്പോ​ഴും ഓ​ർ​മ​യി​ലു​ള്ള​ത്. ക​ളി​ക്കി​ട​യി​ലെ ബ്രേ​ക്ക് സ​മ​യ​ത്ത് സം​സാ​രി​ക്കാ​മെ​ന്നാ​ണ് അ​ദ്ദേ​ഹം പ​റ​ഞ്ഞ​ത്. അ​വി​ട​ത്തെ തി​ര​ക്കി​നി​ട​യി​ൽ പ്രൊ​ഡ​ക്ഷ​ൻ റൂ​മി​ലെ ത​റ​യി​ൽ കു​ത്തി​യി​രു​ന്നാ​ണ് അ​ദ്ദേ​ഹ​വു​മാ​യി സം​സാ​രി​ച്ച​ത്. ഫെ​ഡ​റ​റും ന​ദാ​ലും ക​ളി​ക്കു​ന്ന​തും നേ​രി​ൽ കാ​ണാ​നാ​യി. മി​ക്ക​പ്പോ​ഴും ക​ളി​ക​ൾ റി​പ്പോ​ർ​ട്ട് ചെ​യ്യാ​ൻ പു​റ​ത്തേ​ക്കു​പോ​കാ​ൻ അ​വ​സ​ര​ങ്ങ​ൾ ല​ഭി​ക്കു​ക​യും ചെ​യ്തി​രു​ന്നു. അ​വി​ടെ നി​ന്നാ​ണ് സ്വ​ന്ത​മാ​യി ഒ​രു സ്പോ​ർ​ട്സ് മാ​ഗ​സി​ൻ ആ​രം​ഭി​ക്കാ​നു​ള്ള ആ​ശ​യം ല​ഭി​ക്കു​ന്ന​ത്. ഗ​ൾ​ഫ് മേ​ഖ​ല​യി​ലെ ആ​ദ്യ​ത്തെ സ​മ്പൂ​ർ​ണ സ്പോ​ർ​ട്സ് മാ​ഗ​സി​ൻ ആ​യി​രു​ന്നു അ​ത്. ര​ണ്ടു​വ​ർ​ഷ​ത്തി​ലേ​റെ അ​തു കൊ​ണ്ടു​ന​ട​ന്നു. കൈ​യി​ലെ കാ​ശ് തീ​ർ​ന്ന​പ്പോ​ൾ അ​വ​സാ​നി​പ്പി​ച്ചു.

    ഗ​ൾ​ഫി​ൽ നി​ന്ന​ല്ലേ ജീ​വി​ത​പ​ങ്കാ​ളി​യെ​യും ക​ണ്ടെ​ത്തു​ന്ന​ത്?

    ഗ​ൾ​ഫ് ടു​ഡേ ബ്യൂ​റോ​യി​ലാ​യി​രു​ന്നു മ​റി​യം. നേ​ര​ത്തേ പ​റ​ഞ്ഞ​തു​പോ​ലെ ഞാ​ൻ ഡെ​സ്കി​ലും. ക​ണ്ടു, പ​രി​ച​യ​പ്പെ​ട്ടു, ക​ല്യാ​ണം ക​ഴി​ച്ചു. യു.​എ.​ഇ​യി​ലെ ഇ​ന്ത്യ​ൻ കോ​ൺ​സു​ലേ​റ്റി​ൽ വെ​ച്ചാ​യി​രു​ന്നു വി​വാ​ഹം. ഞ​ങ്ങ​ൾ​ക്ക് ര​ണ്ടു​ മ​ക്ക​ൾ, കെ​സി​യ, ഷോ​ൺ. കെ​സി​യ ക്രി​ക്ക​റ്റ് രം​ഗ​ത്തു​ണ്ട്. യു.​എ.​ഇ ദേ​ശീ​യ വ​നി​ത ടീ​മി​ൽ ക​ളി​ക്കു​ന്നു. മ​ക​ൻ ബം​ഗ​ളൂ​രു​വി​ൽ വി​ദ്യാ​ർ​ഥി.

    ജേ​ണ​ലി​സ്റ്റ് ക​രി​യ​റി​നെ കു​റി​ച്ചാ​ണ് ഇ​തു​വ​രെ സം​സാ​രി​ച്ച​ത്. എ​ങ്ങ​നെ​യാ​ണ് ഫി​ക്ഷ​നി​ലേ​ക്കു​ള്ള ക​ട​ന്നു​വ​ര​വ്?

    ’97ൽ ​അ​രു​ന്ധ​തി റോ​യി​ക്ക് ബു​ക്ക​ർ പ്രൈ​സ് കി​ട്ടി​യ​താ​ണ് യ​ഥാ​ർ​ഥ​ത്തി​ൽ എ​നി​ക്കും വ​ഴി​ത്തി​രി​വാ​യ​ത്. അ​ന്ന് അ​ബൂ​ദ​ബി​യി​ലാ​ണ്. അ​രു​ന്ധ​തി റോ​യി സ്വ​ന്തം നാ​ടി​നെ കു​റി​ച്ചാ​ണ് എ​ഴു​തി​യ​ത്. എ​ന്‍റെ ഉ​ള്ളി​ലും ക​ഥ​യു​ണ്ട്. നാ​ടാ​യ കാ​യ​ൽ​പ്പു​റ​ത്തും ക​ഥ​ക​ളു​ണ്ട്. അ​ന്ന് എ​ഴു​തി​ത്തു​ട​ങ്ങി​യ​താ​ണ് ഇ​പ്പോ​ൾ ഏ​റ്റ​വും ഒ​ടു​വി​ലാ​യി പ്ര​സി​ദ്ധീ​ക​രി​ച്ച ‘ടെ​യ്ൽ​സ് ഫ്രം ​ഖ​ബ​റി​സ്ഥാ​ൻ’ എ​ന്ന നോ​വ​ൽ. അ​ന്ന് പ​ല​യി​ട​ത്തും ഇ​തു അ​യ​ച്ചു​കൊ​ടു​ത്തെ​ങ്കി​ലും ആ​രും പ്ര​സി​ദ്ധീ​ക​രി​ക്കാ​ൻ ത​യാ​റാ​യി​ല്ല. പ​ല പ​ബ്ലി​ഷ​ർ​മാ​രും ലി​റ്റ​റ​റി ഏ​ജ​ന്‍റു​മാ​രും നി​ര​സി​ച്ചു. പി​ന്നീ​ട് 2020ൽ ​‘ക്ലി​ഫ്ഹാ​ങ്ങേ​ഴ്സും’ 2021 ഷ​മാ​ൽ ഡെ​യ്സും പ്ര​സി​ദ്ധീ​ക​രി​ക്ക​പ്പെ​ട്ട ശേ​ഷ​മാ​ണ് വീ​ണ്ടും മാ​റ്റി​യെ​ഴു​തി​യ ‘ടെ​യ്ൽ​സ് ഫ്രം ​ഖ​ബ​റി​സ്ഥാ​ൻ’ പ്ര​സി​ദ്ധീ​ക​രി​ക്ക​പ്പെ​ടു​ന്ന​ത്.

    യ​ഥാ​ർ​ഥ​ത്തി​ൽ അ​രു​ന്ധ​തി റോ​യി​ക്ക് അം​ഗീ​കാ​രം ല​ഭി​ച്ച​ത് ത​ന്നെ​യാ​ണ് എ​നി​ക്കൊ​രു സ്പാ​ർ​ക്ക് ആ​യ​ത്. കേ​ര​ള​ത്തി​ലെ ഒ​രു​ഗ്രാ​മ​ത്തി​ന്‍റെ ക​ഥ​ക്ക് ഇ​ത്ര​യും സ്വീ​കാ​ര്യ​ത ല​ഭി​ക്കു​മെ​ന്ന​ത് എ​നി​ക്ക് മാ​ത്ര​മ​ല്ല നി​ര​വ​ധി മ​റ്റെ​ഴു​ത്തു​കാ​ർ​ക്കും വ​ലി​യ പ്ര​ചോ​ദ​ന​മാ​യി​രു​ന്നു. അ​രു​ന്ധ​തി​യു​ടെ ത​രം​ഗം നി​ല​നി​ന്ന അ​ക്കാ​ല​ത്തൊ​ക്കെ ‘ഇ​ന്ത്യ​ൻ നോ​വ​ൽ’ എ​ന്ന് സ​ബ്ജ​ക്ട് ചെ​യ്ത് അ​യ​ച്ചാ​ൽ പെ​ട്ട​ന്നു​ത​ന്നെ പ്ര​സാ​ധ​ക​ർ പ്ര​തി​ക​രി​ക്കു​മാ​യി​രു​ന്നു. എ​നി​ക്കും ആ​ദ്യം ഇ​ത്ത​രം പ്ര​തി​ക​ര​ണ​ങ്ങ​ൾ ല​ഭി​ച്ചു​വെ​ങ്കി​ലും പ്ര​സി​ദ്ധീ​ക​ര​ണ​ത്തി​ലേ​ക്ക് എ​ത്തി​യി​ല്ല.

    ഫി​ക്ഷ​ൻ എ​ഴു​ത്തി​ലേ​ക്ക് വ​ന്ന​പ്പോ​ൾ നാ​ട്, പ്ര​ത്യേ​കി​ച്ച് വ​ർ​ക്ക​ല എ​ങ്ങ​നെ​യാ​ണ് ഉ​ള്ളി​ൽ പ്ര​വ​ർ​ത്തി​ച്ച​ത്?

    സൈ​ക്ക​ളോ​ജി​ക്ക​ൽ അ​ല്ലെ​ങ്കി​ൽ റി​ലേ​ഷ​ൻ​ഷി​പ് ആ​ണ് മി​ക്ക പു​തി​യ അ​ന്താ​രാ​ഷ്ട്ര നോ​വ​ലു​ക​ളി​ലും പ്ര​മേ​യം. ലി​റ്റ​റേ​ച്ച​ർ ഫെ​സ്റ്റി​വ​ൽ ക്യു​റേ​ഷ​ൻ രം​ഗ​ത്ത് വ​ന്ന​ശേ​ഷം സ​മ​കാ​ലിക ലോ​ക നോ​വ​ൽ മേ​ഖ​ല​യു​മാ​യു​ള്ള സാ​മീ​പ്യ​ത്താ​ൽ ഇ​ക്കാ​ര്യം കൂ​ടു​ത​ൽ വ്യ​ക്ത​മാ​യി. ബ​ന്ധ​ങ്ങ​ളും അ​തി​ലെ പ്ര​ശ്ന​ങ്ങ​ളു​മാ​ണ് മി​ക്ക​വ​ർ​ക്കും എ​ഴു​താ​ൻ താ​ൽ​പ​ര്യം. പ​ക്ഷേ, എ​ന്‍റെ നോ​വ​ലി​ൽ പ്ര​ധാ​നം മ​നു​ഷ്യ​രാ​ണ്. ആ ​മ​നു​ഷ്യ​രാ​ക​ട്ടെ കൂ​ടു​ത​ലും ഗ്രാ​മ​വാ​സി​ക​ളാ​ണ്. ഞാ​ൻ വ​ള​ർ​ന്ന, എ​നി​ക്ക് പ​രി​ച​യ​മു​ള്ള ചു​റ്റു​പാ​ടു​ക​ളി​ൽനി​ന്നു​ള്ള​വ​രാ​ണ് ക​ഥാ​പാ​ത്ര​ങ്ങ​ൾ. സു​ദൃ​ഢ​മാ​യ വേ​രു​പി​ടി​ച്ച ഒ​രു സ്റ്റോ​റി ലൈ​നി​നേ​ക്കാ​ൾ എ​ന്‍റെ നോ​വ​ലി​ൽ നി​ങ്ങ​ൾ കാ​ണു​ക ക​ഥാ​പാ​ത്ര​ങ്ങ​ളെ​യാ​കും. ഈ ​ക​ഥാ​പാ​ത്ര​ങ്ങ​ളു​ടെ ക​ഥ​യാ​ണ് നോ​വ​ലി​ന്‍റെ ക​ഥ. അ​ല്ലാ​തെ ക​ഥ​ക്കു​വേ​ണ്ടി ഞാ​ൻ ക​ഥാ​പാ​ത്ര​ങ്ങ​ളെ സൃ​ഷ്ടി​ക്കാ​റി​ല്ല.

     

    ഷിം​ബോ​ർ​സ്ക​,മി​വോ​ഷി​

    താ​ങ്ക​ളു​ടെ നോ​വ​ലു​ക​ളി​ൽ രാ​ഷ്ട്രീ​യ​വും സാ​മൂ​ഹി​ക അ​ന്ത​രീ​ക്ഷ​വും ദേ​ശ​ത്തി​ന്‍റെ പൊ​തു​നി​ല​യു​മൊ​ക്കെ പ്ര​ക​ട​മാ​യ സാ​ന്നി​ധ്യ​ങ്ങ​ളാ​ണ് എ​ന്നി​രി​ക്കെ എ​ങ്ങ​നെ​യാ​ണ് ഇ​ത് സാ​ധ്യ​മാ​കു​ക?

    ക​ഥാ​പാ​ത്ര​ങ്ങ​ളാ​ണ് ക​ഥ തീ​രു​മാ​നി​ക്കു​ന്ന​ത്. അ​വ​രു​ടെ രാ​ഷ്ട്രീ​യ​മാ​ണ് നോ​വ​ലി​ന്‍റെ രാ​ഷ്ട്രീ​യം. ആ​ദ്യ നോ​വ​ലാ​യ ‘ക്ലി​ഫ്ഹാ​ങ്ങേ​ഴ്സ്’ ഐ​ഡ​ന്‍റി​റ്റി​യെ കു​റി​ച്ചാ​ണ് സം​സാ​രി​ക്കു​ന്ന​ത്. അ​തൊ​രു രാ​ഷ്ട്രീ​യ നോ​വ​ലാ​ണ്, അ​ങ്ങ​നെ തോ​ന്നു​ന്നി​ല്ലെ​ങ്കി​ലും. ശ​ക്ത​മാ​യ ഒ​രു രാ​ഷ്ട്രീ​യം അ​തി​ലു​ണ്ട്. ഐ​ഡ​ന്‍റി​റ്റി​യു​ടെ രാ​ഷ്ട്രീ​യം ത​ന്നെ​യാ​ണ് അ​ത് പ​റ​യു​ന്ന​ത്. പ​ക്ഷേ, ആ ​രാ​ഷ്ട്രീ​യം പ​റ​യാ​ന​ല്ല നോ​വ​ൽ എ​ഴു​തു​ന്ന​ത്. അ​തി​ലെ ക​ഥാ​പാ​ത്ര​ങ്ങ​ളാ​യ കു​ട്ടി​ക​ളു​ടെ ക​ഥ എ​ഴു​തി​യ​പ്പോ​ഴാ​ണ് അ​തി​ൽ രാ​ഷ്ട്രീ​യ​ത്തി​ന്‍റെ ഘ​ട​ക​ങ്ങ​ൾ വ​ന്നു​ചേ​ർ​ന്ന​ത്. കാ​ല​ഘ​ട്ട​ത്തി​ന്‍റെ​യും സ​മൂ​ഹ​ത്തി​ന്‍റെ​യും പ്ര​തി​ഫ​ല​നം എ​ഴു​ത്തി​ലു​ണ്ടാ​കു​മെ​ന്നാ​ണ് വി​ശ്വാ​സം. പ​ക്ഷേ, എ​ന്‍റെ രാ​ഷ്ട്രീ​യം പ്ര​ഖ്യാ​പി​ക്കാ​നോ അ​ടി​ച്ചേ​ൽ​പി​ക്കാ​നോ നോ​വ​ലു​ക​ളെ ഉ​പ​യോ​ഗി​ക്കാ​റി​ല്ല. എ​ഴു​ത്തു​കാ​ര​ൻ നി​ല​നി​ർ​ത്തേ​ണ്ട ബാ​ല​ൻ​സി​നെ​ക്കു​റി​ച്ച് കൃ​ത്യ​മാ​യ ബോ​ധ്യ​മു​ണ്ട്. എ​ഴു​ത്തി​ന്‍റെ സ്പി​രി​റ്റ് ന​ന്നാ​യി​ല്ലെ​ങ്കി​ൽ അ​ത് ര​ച​ന​യി​ൽ തെ​ളി​ഞ്ഞു​കാ​ണും.

    ‘ക്ലി​ഫ്ഹാ​ങ്ങേ​ഴ്സി​ന്‍റെ’ പോ​ളി​ഷ് വി​വ​ർ​ത്ത​ന​ത്തി​ന്‍റെ പ്ര​കാ​ശ​ന ച​ട​ങ്ങി​നാ​യി പോ​ള​ണ്ടി​ൽ എ​ത്തി​യ​പ്പോ​ൾ അ​വ​ർ ചോ​ദി​ച്ച​ത്, ഇ​ന്ത്യ ഇ​പ്പോ​ൾ എ​ങ്ങ​നെ​യാ​ണ് എ​ന്നാ​ണ്. സ​മ​കാ​ലിക ഇ​ന്ത്യ​ൻ എ​ഴു​ത്തു​കാ​രു​ടെ അ​ധി​കം ര​ച​ന​ക​ൾ പോ​ളി​ഷ് ഭാ​ഷ​യി​ലേ​ക്ക് വി​വ​ർ​ത്ത​നം ചെ​യ്യ​പ്പെ​ട്ടി​ട്ടി​ല്ല. അ​വ​ർ​ക്ക് അ​തു​കൊ​ണ്ടുത​ന്നെ പു​തി​യ ഇ​ന്ത്യ എ​ന്താ​ണെ​ന്ന് അ​റി​യ​ണം. മാ​റു​ന്ന ഇ​ന്ത്യ​യു​ടെ ഒ​രു മു​ഖ​മാ​ണ് എ​ഴു​തി​യ​ത് എ​ന്നാ​യി​രു​ന്നു എ​ന്‍റെ മ​റു​പ​ടി.

    ഒ​രു ഫി​ക്ഷ​ൻ എ​ഴു​ത്തു​കാ​ര​ൻ എ​ന്ന നി​ല​യി​ൽ ‘മാ​റു​ന്ന ഇ​ന്ത്യ’ എ​ന്നാ​ൽ താ​ങ്ക​ൾ​ക്ക് എ​ന്താ​ണ്?

    ഓ​രോ​രു​ത്ത​രും അ​വ​ര​വ​രു​ടെ രീ​തി​യി​ലാ​ണ് ഈ ​മാ​റ്റ​ത്തെ കാ​ണു​ന്ന​ത്. ഒ​രു മു​സ്‍ലിം നാ​മ​ധാ​രി എ​ന്ന നി​ല​യി​ൽ എ​നി​ക്ക് അ​തി​ലൊ​രു കാ​ഴ്ച​പ്പാ​ടു​ണ്ട്. എ​ന്‍റെ പേ​ര് എ​ന്താ​ണെ​ന്ന് കേ​ൾ​ക്കു​ന്ന മാ​ത്ര​യി​ൽ ത​ന്നെ അ​പ്പു​റ​ത്തു​നി​ൽ​ക്കു​ന്ന ആ​ൾ 50 ശ​ത​മാ​ന​ത്തി​ലേ​റെ വി​ല​യി​രു​ത്തി​ക്ക​ഴി​ഞ്ഞി​രി​ക്കും. എ​ന്‍റെ നി​ല​പാ​ടു​ക​ളോ രാ​ഷ്ട്രീ​യ​മോ ഒ​ന്നും അ​യാ​ൾ​ക്ക് വി​ഷ​യ​മേ ആ​കി​ല്ല. പേ​ര് പ്ര​തി​നി​ധാ​നം ചെ​യ്യു​ന്ന ഒ​രു രാ​ഷ്ട്രീ​യ​മാ​ണ​ത്. പേ​രു​ക​ൾകൊ​ണ്ട് ആ​ളു​ക​ൾ പ്ലേ​സ് ചെ​യ്യ​പ്പെ​ടും. അ​തു​ക​ഴി​ഞ്ഞി​ട്ടേ ബാ​ക്കി​യു​ള്ള​തി​ലേ​ക്ക് ച​ർ​ച്ച​യു​ള്ളൂ. ആ ​അ​വ​സ്ഥ​യെ​ക്കു​റി​ച്ച് പ​റ​യാ​നാ​ണ് ‘ക്ലി​ഫ്ഹാ​​േങ്ങഴ്സി’ൽ ശ്ര​മി​ച്ച​ത്. അ​തി​ലെ നാ​ലു ക​ഥാ​പാ​ത്ര​ങ്ങ​ൾ അ​ങ്ങ​നെ​യൊ​രു പ്ര​തി​സ​ന്ധി​യു​ടെ ഉ​ൽ​പ​ന്ന​ങ്ങ​ളും ഇ​ര​ക​ളു​മാ​ണ്. അ​വ​ർ അ​പ്പു​റ​ത്തു​മി​ല്ല, ഇ​പ്പു​റ​ത്തു​മി​ല്ല എ​ന്ന അ​വ​സ്ഥ​യി​ലാ​ണ് ക​ഴി​യു​ന്ന​ത്.

    ഈ ​പ​റ​യു​ന്ന ക​ഥാ​പാ​ത്ര​ങ്ങ​ൾ അ​വ​ർ പ്ര​തി​നി​ധാ​നം ചെ​യ്യു​ന്ന സ​മൂ​ഹ​ത്തി​ന്‍റെ മു​ഖ്യ​ധാ​ര ച​ട്ട​ക്കൂ​ടി​ന് അ​ക​ത്തു​ള്ള​വ​ര​ല്ല. അ​തേ​സ​മ​യം അ​വ​രു​ടെ പ്ര​തി​നി​ധാ​നം കാ​ര​ണം വേ​ട്ട​യാ​ട​പ്പെ​ടു​ക​യും ചെ​യ്യു​ന്നു. ഇ​ത് യ​ഥാ​ർ​ഥ​ത്തി​ൽ സ​ബി​ൻ ഇ​ഖ്ബാ​ലി​ന്‍റെ ജീ​വി​താ​വ​സ്ഥ​യു​ടെ പ്ര​തീ​ക​മാ​ണോ?

    അ​ത് ശ​രി​യാ​ണ്. എ​ന്‍റെ പേ​രി​ന്‍റെ ബ്രാ​ക്ക​റ്റി​നു​ള്ളി​ൽ അ​ക്ഷ​രാ​ർ​ഥ​ത്തി​ൽ ഉ​ൾ​പ്പെ​ടു​ന്ന ഒ​രാ​ള​ല്ല ഞാ​ൻ. അ​തു​കൊ​ണ്ടാ​യി​രി​ക്കാം ഒ​രു​പ​ക്ഷേ, എ​നി​ക്ക് അ​വ​രെ കൂ​ടു​ത​ൽ അ​നു​ഭ​ാവ​പൂ​ർ​വം സ​മീ​പി​ക്കാ​ൻ ക​ഴി​യു​ന്ന​ത്. അ​വ​രു​ടെ ധ​ർ​മ​സ​ങ്ക​ടം എ​ന്‍റേ​തും കൂ​ടി​യാ​ണ്. പ​ല​യി​ട​ത്തും എ​നി​ക്കും ഇ​തൊ​ക്കെ നേ​രി​ടേ​ണ്ടിവ​ന്നി​ട്ടു​ണ്ട്. ഡ​ൽ​ഹി​യി​ൽ ജോ​ലിചെ​യ്യു​മ്പോ​ൾ പേ​രു​കേ​ട്ട് മാ​ത്രം എ​നി​ക്ക് ഫ്ലാ​റ്റ് നി​ഷേ​ധി​ച്ചി​ട്ടു​ണ്ട്. ഒ​രി​ക്ക​ൽ മും​ബൈ വി​മാ​ന​ത്താ​വ​ള​ത്തി​ൽ​വെ​ച്ച് പാ​സ്പോ​ർ​ട്ട് പ​രി​ശോ​ധി​ച്ച ശേ​ഷം മു​ഖ​ത്ത് പ്ര​ക​ട​മാ​യ അ​വ​ജ്ഞ​യോ​ടെ ഉ​ദ്യോ​ഗ​സ്ഥ​ൻ എ​ന്‍റെ നേ​രെ ത​ട്ടി​യി​ട്ടി​ട്ടു​ണ്ട്. ഞാ​ൻ കൗ​ണ്ട​റി​ൽനി​ന്ന് പാ​സ്പോ​ർ​ട്ട് എ​ടു​ത്ത് മ​ട​ങ്ങാ​ൻ തു​ട​ങ്ങു​മ്പോ​ൾ കൂ​ടെ ഉ​ണ്ടാ​യി​രു​ന്ന സു​ഹൃ​ത്ത്, എ​ന്തി​നാ​ണ് അ​ങ്ങ​നെ ചെ​യ്ത​തെ​ന്ന് ആ ​ഉ​ദ്യോ​ഗ​സ്ഥ​നോ​ട് ചോ​ദി​ക്കാ​ൻ പ​റ​ഞ്ഞു. പ​ക്ഷേ, അ​യാ​ൾ അ​ത് നി​ഷേ​ധി​ച്ചു. നി​ഷേ​ധി​ച്ചു ക​ഴി​ഞ്ഞാ​ൽ തെ​ളി​യി​ക്കാ​ൻ ക​ഴി​യി​ല്ല​ല്ലോ. എ​ങ്കി​ലും ന​മു​ക്ക് മ​ന​സ്സി​ലാ​കും, അ​യാ​ളു​ടെ മു​ഖ​ത്തും മ​ന​സ്സി​ലും എ​ന്താ​ണ് ഉ​ണ്ടാ​യി​രു​ന്ന​തെ​ന്ന്. ഇ​തൊ​രു ചെ​റി​യ കാ​ര്യ​മാ​ണ്. ഇ​ത്ത​രം ഒ​രു​പാ​ട് ചെ​റി​യ കാ​ര്യ​ങ്ങ​ൾ വ​ഴി​യാ​ണ് ന​മ്മ​ൾ എ​വി​ടെ​യാ​ണ് ആ​ക്ക​പ്പെ​ടു​ന്ന​തെ​ന്ന് ന​മ്മ​ൾ തി​രി​ച്ച​റി​യു​ക.

    വി​വി​ധ മ​ത​ങ്ങ​ൾ​ക്കു​ള്ളി​ലെ പ്ര​ശ്ന​ങ്ങ​ളെ നോ​വ​ലു​ക​ളി​ൽ സ​ജീ​വ​മാ​യി ത​ന്നെ പ​രി​ഗ​ണി​ക്കു​ന്നു​ണ്ട്. നേ​ര​ത്തേ പ​റ​ഞ്ഞപോ​ലെ അ​ണി​ഞ്ഞി​രി​ക്കു​ന്ന നാ​മ​ത്തി​ന്‍റെ ബാ​ധ്യ​ത ഇ​ത്ത​രം വ​സ്തു​നി​ഷ്ഠ വി​മ​ർ​ശ​ന​ങ്ങ​ളി​ൽ കൂ​ടു​ത​ൽ സൂ​ക്ഷ്മ​ത പു​ല​ർ​ത്താ​ൻ പ്രേ​രി​പ്പി​ക്കു​മോ?

    അ​ങ്ങ​നെ ഉ​ണ്ടാ​കാം. പ​ക്ഷേ, ഞാ​ൻ പ്ര​തി​നി​ധാ​നം ചെ​യ്യു​ന്ന വി​ശ്വാ​സ​ധാ​ര​യു​ടെ പ്ര​ശ്ന​ങ്ങ​ളെ​ന്ന് ക​രു​തു​ന്ന ഘ​ട​ക​ങ്ങ​ളെ​പ്പോ​ലെ ത​ന്നെ മ​റ്റു​ മ​ത​ങ്ങ​ളെ​യും പ​രി​ഗ​ണി​ച്ചി​ട്ടു​ണ്ട്. ഒ​രി​ക്ക​ൽ കേ​ര​ള​ത്തി​ന് പു​റ​ത്തു​ള്ള ഒ​രു ലി​റ്റ​റേ​ച്ച​ർ ഫെ​സ്റ്റി​വ​ലി​ൽ മ​ല​യാ​ള​ത്തി​ലെ ഒ​രെ​ഴു​ത്തു​കാ​ര​നു​മാ​യി ഞാ​ൻ സം​വ​ദി​ച്ചി​രു​ന്നു. ശേ​ഷം ചോ​ദ്യോ​ത്ത​ര സ​മ​യ​ത്ത് ‘‘ഇ​ക്കാ​ല​ത്ത് എ​ഴു​താ​ൻ പേ​ടി​യു​ണ്ടോ’’ എ​ന്ന് അ​ദ്ദേ​ഹ​ത്തോ​ട് ഒ​രാ​ൾ ചോ​ദി​ച്ചു. അ​ദ്ദേ​ഹം ഭൂ​രി​പ​ക്ഷ മ​ത​വി​ഭാ​ഗ​ത്തി​ന്‍റെ പ്ര​തി​നി​ധി​യാ​ണ്. പ​ക്ഷേ, പേ​ടി​യു​ണ്ട് എ​ന്നു​ത​ന്നെ​യാ​യി​രു​ന്നു അ​ദ്ദേ​ഹ​ത്തി​ന്‍റെ മ​റു​പ​ടി. ‘‘എ​നി​ക്ക് വീ​ട്ടി​ൽ അ​മ്മ​യും ഭാ​ര്യ​യും മ​ക​ളു​മു​ണ്ട്. അ​വ​ർ​ക്ക് ഞാ​നേ​യു​ള്ളൂ’’ എ​ന്നാ​ണ് അ​ദ്ദേ​ഹം വി​ശ​ദീ​ക​രി​ച്ച​ത്.

    ഉ​ള്ളി​ൽ ന​മ്മ​ളെ​ല്ലാം എ​ന്തി​നേ​യോ ഭ​യ​ക്കു​ന്നു എ​ന്ന​ത് വ​സ്തു​ത​യാ​ണ്. എ​നി​ക്ക് എ​ന്തെ​ങ്കി​ലും സം​ഭ​വി​ച്ചാ​ൽ എ​ന്‍റെ കു​ടും​ബം അ​നാ​ഥ​മാ​കും. ഭാ​ര്യ​ക്ക് ന​ട​ക്കാ​ൻ പോ​ലു​മാ​കി​ല്ല. ര​ണ്ടു കു​ട്ടി​ക​ളു​ണ്ട്. എ​ഴു​തു​മ്പോ​ൾ അ​തൊ​ക്കെ എ​ന്‍റെ ഉ​ള്ളി​ലു​ണ്ട്. ‘കാ​ര​വ​ൻ’ ഉ​ൾ​പ്പെ​ടെ മാ​ഗ​സി​നു​ക​ളി​ലേ​ക്ക് ക്ഷ​ണം വ​ന്ന​പ്പോ​ഴും ഇ​തേ​ ഭ​യം ഉ​ണ്ടാ​യി​രു​ന്നു. ഇ​ൻ​വെ​സ്റ്റി​ഗേ​റ്റി​വ് ജേ​ണ​ലി​സം ചെ​യ്യു​മ്പോ​ൾ അ​ൽ​പ​മാ​യി ചെ​യ്യാ​നാ​കി​ല്ല. ന​ന്നാ​യി ചെ​യ്യ​ണം. അ​പ്പോ​ൾ റി​സ്കു​ണ്ടാ​കും. എ​ന്നെ​പ്പോ​ലെ ഒ​രാ​ൾ​ക്കു​ണ്ടാ​കു​ന്ന റി​സ്ക് മ​റ്റു​ള്ള​വ​രേ​ക്കാ​ൾ കൂ​ടു​ത​ലാ​യി​രി​ക്കും. ആ ​റി​സ്ക് എ​ടു​ക്കാ​ൻ എ​നി​ക്ക് ധൈ​ര്യ​മി​ല്ല.

    താ​ങ്ക​ളു​ടെ മൂ​ന്നു​ നോ​വ​ലു​ക​ളും പ​രി​ശോ​ധി​ച്ചാ​ൽ മു​ദ്രാ​വാ​ക്യ സ്വ​ഭാ​വ​മു​ള്ള ആ​ശ​യ​ങ്ങ​ളു​ടെ പ്ര​തി​ഫ​ല​നം പ്ര​ക​ട​മാ​ണ്. അ​ത് മ​ന​പ്പൂ​ർ​വം സ്വീ​ക​രി​ച്ച ശൈ​ലി​യാ​ണോ?

    ഇ​ത്ര​യും കാ​ലം എ​ങ്ങ​നെ​യെ​ങ്കി​ലും എ​ഴു​ത​ണം, പ​ബ്ലി​ഷ് ചെ​യ്യ​ണം, അ​റി​യ​പ്പെ​ട​ണം എ​ന്ന​ത് മാ​ത്ര​മാ​യി​രു​ന്നു ല​ക്ഷ്യം. എ​ഴു​ത്തു​കാ​ര​ൻ എ​ന്ന നി​ല​യി​ലു​ള്ള ഉ​ത്ത​ര​വാ​ദി​ത്തം എ​ന്നി​ൽ സ്വ​യം അ​ടി​ച്ചേ​ൽ​പി​ച്ചി​രു​ന്നി​ല്ല. യ​ഥാ​ർ​ഥ​ത്തി​ൽ ഇ​പ്പോ​ഴാ​ണ് എ​ഴു​ത്തി​നെ ഗൗ​ര​വ​ത്തി​ൽ സ​മീ​പി​ക്കു​ന്ന​ത്. സീ​രി​യ​സ് റൈ​റ്റ​ർ എ​ന്ന നി​ല​യി​ൽ ഇ​നി​യു​ള്ള എ​ഴു​ത്ത് അ​ങ്ങ​നെ​യാ​കും എ​ന്നാ​ണ് പ്ര​തീ​ക്ഷ.

    കേ​ര​ള​ത്തെ​ക്കു​റി​ച്ച് എ​ഴു​താ​നാ​ണ് ആ​ഗ്ര​ഹ​മെ​ന്ന് നോ​വ​ലു​ക​ളു​ടെ പ്ലോ​ട്ടി​ൽ നി​ന്ന് വ്യ​ക്ത​മാ​ണ്. അ​തി​ന് അ​നു​സ​രി​ച്ചു​ള്ള ക​ഥ​ക​ളി​ലേ​ക്ക് എ​ത്തി​പ്പെ​ടു​ക​യാ​ണോ?

    ആ​ദ്യം എ​ഴു​തി​യ​ത് സ്വ​ദേ​ശ​മാ​യ വ​ർ​ക്ക​ല​യെ കു​റി​ച്ചാ​ണ്. പി​ന്നീ​ട് ഉ​മ്മ​യു​ടെ നാ​ടാ​യ കാ​യ​ൽ​പ്പു​റ​ത്തെ ഭാ​വ​നാ​ത്മ​ക​മാ​യി പു​നഃ​സൃ​ഷ്ടി​ക്കാ​ൻ ശ്ര​മി​ച്ചു. ഇ​നി പ്ര​സി​ദ്ധീ​ക​രി​ക്കാ​നി​രി​ക്കു​ന്ന നോ​വ​ൽ തി​രു​വ​ന​ന്ത​പു​ര​ത്താ​ണ്. ഈ ​ന​ഗ​ര​ത്തി​ന്‍റെ ഹൃ​ദ​യ​ത്തി​ലാ​ണ് നോ​വ​ൽ പ്ലേ​സ് ചെ​യ്തി​രി​ക്കു​ന്ന​ത്. ഫോ​ർ​ട്ട് കൊ​ച്ചി​യി​ൽ തു​ട​ങ്ങി, യു.​എ​സ് വ​ഴി ഡ​ൽ​ഹി​യി​ൽ അ​വ​സാ​നി​ക്കു​ന്ന മ​റ്റൊ​രു നോ​വ​ൽ ര​ച​നാ​ഘ​ട്ട​ത്തി​ലു​മു​ണ്ട്. ഏ​താ​നും മാ​സംകൊ​ണ്ട് തീ​രു​മെ​ന്ന് പ്ര​തീ​ക്ഷി​ക്കു​ന്നു. ബി​നാ​ലെ​ക്കു​വേ​ണ്ടി ഫോ​ർ​ട്ട് കൊ​ച്ചി​യി​ൽ താ​മ​സി​ക്കു​മ്പോ​ഴാ​ണ് ആ ​ആ​ശ​യം മ​ന​സ്സി​ലു​ണ്ടാ​കു​ന്ന​ത്.

    ഞാ​ൻ ജീ​വി​ച്ച ജീ​വി​ത​ങ്ങ​ളാ​ണ് എ​ഴു​ത്തി​ൽ വ​രു​ന്ന​ത്. ന​മ്മ​ൾ സം​സാ​രി​ക്കു​ന്ന ഈ ​നി​മി​ഷംപോ​ലും ന​മ്മ​ള​റി​യാ​തെ എ​പ്പോ​ഴെ​ങ്കി​ലും എ​ഴു​ത്തി​ലേ​ക്ക് ക​ട​ന്നു​വ​രാം. ഈ ​നി​മി​ഷം മ​ന​സ്സി​ൽ പ​തി​ഞ്ഞു​കി​ട​ന്ന​ശേ​ഷം ര​ച​ന​യു​ടെ ഏ​തെ​ങ്കി​ലും ഘ​ട്ട​ത്തി​ൽ മ​റ്റേ​തെ​ങ്കി​ലും കോ​ൺ​ടെ​ക്സ്റ്റി​ൽ പു​തി​യൊ​രു രൂ​പം​പ്രാ​പി​ച്ച് വ​രി​ക​ളാ​യി മാ​റും. അ​താ​ണ് എ​ഴു​ത്തി​ന്‍റെ മാ​ജി​ക്. നാം ​ക​രു​തു​ന്ന​ത​ല്ല പ​ല​പ്പോ​ഴും എ​ഴു​തു​ന്ന​ത്. ഒ​രൊ​റ്റ വാ​ച​ക​ത്തി​ൽ തു​ട​ങ്ങി​യ​താ​ണ് ‘ക്ലി​ഫ്ഹാ​ങ്ങേ​ഴ്സ്’. പി​ന്നീ​ട് അ​ങ്ങ് എ​ഴു​തു​ക​യാ​യി​രു​ന്നു. ചി​ല അ​ധ്യാ​യ​ങ്ങ​ൾ ഒ​രു ടൈ​പ്പി​സ്റ്റി​നെ​പോ​ലെ ഭ്രാ​ന്ത​മാ​യി ടൈ​പ് ചെ​യ്യു​ക​യാ​യി​രു​ന്നു.

    അ​തി​ലെ മൂ​സ​യു​ടെ ഉ​മ്മ എ​ന്ന ക​ഥാ​പാ​ത്ര​മൊ​ന്നും മു​ൻ​കൂ​ട്ടി പ്ലാ​ൻ ചെ​യ്ത​താ​യി​രു​ന്നി​ല്ല. അ​വ​രി​ങ്ങ​നെ എ​ന്‍റെ മു​ന്നി​ൽ വ​ന്നു​നി​ന്നു. പി​ന്നീ​ട് അ​വ​ർ സം​സാ​രി​ക്കാ​ൻ തു​ട​ങ്ങി. അ​തു പ​ക​ർ​ത്തു​ക​മാ​ത്ര​മാ​യി​രു​ന്നു എ​ന്‍റെ ജോ​ലി. എ​ഴു​ത്തി​ന്‍റെ മാ​ന്ത്രി​ക​ത​യി​ലേ​ക്ക് വീ​ഴു​ന്ന അ​വ​സ്ഥ​യാ​ണ​ത്. എ​ഴു​താ​തി​രി​ക്കാ​ൻ എ​നി​ക്ക് ക​ഴി​യി​ല്ല. ദി​വ​സ​വും നി​ശ്ചി​ത സ​മ​യം എ​ഴു​തി​യി​രി​ക്കും. ജീ​വി​ത​ച​ര്യ​യു​ടെ ഭാ​ഗ​മാ​ണ​ത്.

    എ​ഴു​ത്തി​ന് പു​റ​മെ​യു​ള്ള ജീ​വി​ത​വും ജീ​വി​ത​ച​ര്യ​യും എ​ന്താ​ണ്?

    ഇ​പ്പോ​ൾ ക്യു​റേ​ഷ​ന്‍റെ പ​ണി​ക​ൾ ഉ​ള്ള​തു​കൊ​ണ്ടാ​ണ്. അ​ല്ലെ​ങ്കി​ൽ ദി​വ​സ​വും മ​ണി​ക്കൂ​റു​ക​ളോ​ള​മാ​ണ് എ​ഴു​തു​ക. 2005 ലാ​ണ് ഭാ​ര്യ​ക്ക് സ്ട്രോ​ക്ക് സം​ഭ​വി​ക്കു​ന്ന​ത്. അ​തോ​ടെ, ജീ​വി​തം ആ​കെ മാ​റി​മ​റി​ഞ്ഞു. ഇ​ങ്ങ​നെ​യൊ​ന്നു​മ​ല്ല ഞ​ങ്ങ​ൾ ജീ​വി​ത​ത്തെ കു​റി​ച്ച് ചി​ന്തി​ച്ചി​രു​ന്ന​ത്. ഭാ​ര്യ​യും മാ​ധ്യ​മ​പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ക​യാ​യി​രു​ന്നു​വെ​ന്ന് പ​റ​ഞ്ഞു​വ​ല്ലോ. ഞ​ങ്ങ​ൾ ഒ​ന്നും സ​മ്പാ​ദി​ച്ചി​രു​ന്നി​ല്ല. അ​വ​ധി കി​ട്ടു​മ്പോ​ൾ ഒ​രു​മാ​സ​മൊ​ക്കെ യൂ​റോ​പ്പി​ൽ പോ​യി താ​മ​സി​ക്കും. ധാ​രാ​ളം യാ​ത്ര ചെ​യ്യു​മാ​യി​രു​ന്നു. കു​ഞ്ഞു​ങ്ങ​ളാ​യ ശേ​ഷം ജീ​വി​തം കൂ​ടു​ത​ൽ ന​ന്നാ​യി ക്ര​മീ​ക​രി​ക്കാ​മെ​ന്ന് ക​രു​തി​യി​രി​ക്കു​മ്പോ​ഴാ​ണ് എ​ല്ലാം ത​കി​ടം മ​റി​യു​ന്ന​ത്. ആ​ദ്യ​ത്തെ മ​ക​ൾ​ക്കു​ശേ​ഷം ര​ണ്ടാം​വ​ർ​ഷം മ​ക​നെ പ്ര​സ​വി​ച്ച് അ​ഞ്ചാം​ദി​നം ഭാ​ര്യ​ക്ക് പ​ക്ഷാ​ഘാ​തം സം​ഭ​വി​ച്ചു. അ​വ​ർ പൂ​ർ​ണ​മാ​യും കി​ട​പ്പി​ലാ​യി. ഇ​തെ​ന്നെ വ​ല്ലാ​തെ ഉ​ല​ച്ചു. ജീ​വി​തം പ്ര​തീ​ക്ഷി​ക്കാ​ത്ത മ​റ്റൊ​രു വ​ഴി​യി​ലേ​ക്ക് പാ​യാ​ൻ തു​ട​ങ്ങി. ഒ​ന്നേ​കാ​ൽ വ​യ​സ്സും അ​ഞ്ചു​ദി​വ​സ​വും മാ​ത്രം പ്രാ​യ​മു​ള്ള കു​ഞ്ഞു​ങ്ങ​ളു​മാ​യി ഞാ​ൻ പ​ക​ച്ചു​നി​ന്നു.

    എ​ഴു​ത്താ​യി​രു​ന്നു ആ ​ദി​വ​സ​ങ്ങ​ളി​ലും എ​ന്‍റെ ഏ​ക ആ​ശ്ര​യം. എ​ല്ലാ​ദി​വ​സ​വും എ​ന്തെ​ങ്കി​ലു​മൊ​ക്കെ എ​ഴു​തു​ക. എ​ഴു​ത്ത് മ​റ്റൊ​രു​ത​ര​ത്തി​ൽ ര​ക്ഷ​പ്പെ​ട​ലാ​യി​രു​ന്നു. ജീ​വി​ത യാ​ഥാ​ർ​ഥ്യ​ങ്ങ​ളി​ൽനി​ന്നു​ള്ള ര​ക്ഷ​പ്പെ​ട​ൽ. ശ്വ​സി​ക്കു​ന്ന​തു​പോ​ലെ​യാ​ണ് അ​ന്നൊ​ക്കെ എ​ഴു​തി​ക്കൊ​ണ്ടി​രു​ന്ന​ത്. വീ​ട്ടി​ൽ എ​ന്തൊ​ക്കെ പ്ര​ശ്ന​ങ്ങ​ളു​ണ്ടെ​ങ്കി​ൽ ഞാ​ൻ അ​തി​നി​ട​യി​ലി​രു​ന്ന് എ​ഴു​തും.

    തീ​രെ ചെ​റി​യ കു​ട്ടി​ക​ളാ​ണ​ല്ലോ അ​ന്ന് അ​വ​ർ. എ​ങ്ങ​നെ​യാ​ണ് ഇ​തി​നി​ട​യി​ൽ എ​ഴു​തു​ക. എ​ങ്ങ​നെ​യാ​ണ് ഈ ​രീ​തി​യി​ൽ ശ്ര​ദ്ധ മാ​റ്റി എ​ഴു​ത്തി​ൽ കേ​ന്ദ്രീ​ക​രി​ക്കാ​ൻ ക​ഴി​യു​ക?

    അ​തി​ജീ​വ​ന​ത്തി​ന്‍റെ ഭാ​ഗ​മാ​യി​രു​ന്നു ഈ ​ശ്ര​ദ്ധ​മാ​റ്റ​ൽ. റൈ​റ്റേ​ഴ്സ് റെ​സി​ഡ​ന്‍സി​ക്കൊ​ന്നും ഞാ​ൻ ശ്ര​മി​ക്കാ​റി​ല്ല. കാ​ര​ണം എ​നി​ക്ക് വീ​ട്ടി​ൽനി​ന്ന് മാ​റി​യി​രി​ക്കാ​ൻ ക​ഴി​യി​ല്ല. ഈ ​പ്ര​ശ്ന​ങ്ങ​ളു​ടെ ന​ടു​വി​ൽ നി​ന്നാ​ലേ സ്വ​സ്ഥ​ത​യു​ണ്ടാ​കൂ. ഭാ​ര്യ​ക്ക് വ​യ്യാ​താ​കും, കു​ട്ടി​ക​ൾ​ക്ക് സു​ഖ​മി​ല്ലാ​താ​കും, ആ​രും നോ​ക്കാ​നി​ല്ല, എ​ല്ലാ​ത്തി​നും വി​ളി വ​രും. ഈ ​സാ​ഹ​ച​ര്യ​ത്തി​ൽ വീ​ടു​വി​ട്ട് പോ​യി മാ​റിനി​ന്നാ​ൽ സ​മാ​ധാ​ന​മു​ണ്ടാ​കി​ല്ല. എ​ഴു​താ​ൻ സ്വ​സ്ഥ​ത​യും സ​മാ​ധാ​ന​വും വേ​ണ​മെ​ന്നി​ല്ല. എ​ഴു​ത്തും ഈ ​ജീ​വി​ത​ത്തി​ന്‍റെ ഭാ​ഗ​മാ​ണ്. അ​ല്ലാ​തെ ജീ​വി​ത​ത്തി​ൽ​നി​ന്ന് വേ​റി​ട്ട ഒ​രു ഘ​ട​ക​മ​ല്ല. ആ ​വി​ശ്വാ​സ​വും ജീ​വി​ത​ത്തി​നു​മേ​ലു​ള്ള പ്ര​തീ​ക്ഷ​യു​മാ​ണ് ജീ​വി​ക്കാ​ൻ ത​ന്നെ പ്രേ​രി​പ്പി​ക്കു​ന്ന​ത്. എ​ല്ലാം ഒ​രി​ക്ക​ൽ ശ​രി​യാ​കു​മെ​ന്ന പ്ര​തീ​ക്ഷ. ഉ​മ്മ എ​പ്പോ​ഴും പ​റ​യും: ‘എ​ല്ലാം ശ​രി​യാ​കും’. ജീ​വി​ത​ത്തെ മു​ന്നോ​ട്ടു​കൊ​ണ്ടു​പോ​കു​ന്ന ആ​പ്ത​വാ​ക്യ​വും ഇ​തു​ത​ന്നെ. ഈ ​പ്ര​തീ​ക്ഷ​യെ​ന്ന​ത് ഒ​രു മാ​ജി​ക്ക​ൽ അ​നു​ഭ​വ​മാ​ണ്. ഈ ​പ്ര​തീ​ക്ഷ എ​ഴു​ത്തി​ൽ​ക്കൂ​ടി കൊ​ണ്ടു​വ​രാ​നാ​ണ് ശ്ര​മി​ക്കു​ന്ന​ത്. എ​ത്ര ഇ​രു​ളേ​റി​യ യാ​ഥാ​ർ​ഥ്യ​ങ്ങ​ൾ​ക്കി​ട​യി​ലും പ്ര​തീ​ക്ഷ​യു​ടെ ഒ​രു നാ​മ്പ് വേ​ണം.

    എ​ഴു​ത്തു​കാ​ര​ന്‍റെ മാ​ന​സി​കനി​ല മാ​ത്ര​മ​ല്ല, പ്രാ​യോ​ഗി​ക​ത എ​ന്നൊ​രു വി​ഷ​യം കൂ​ടി​യു​ണ്ട​ല്ലോ. എ​ങ്ങ​നെ ഇ​തു ര​ണ്ടും മാ​നേ​ജ് ചെ​യ്യും?

    ഒ​ന്നു​കി​ൽ അ​തി​രാ​വി​ലെ എ​ഴു​ന്നേ​റ്റ് എ​ഴു​താ​നി​രി​ക്കും. ഇ​ല്ലെ​ങ്കി​ൽ കു​ട്ടി​ക​ൾ സ്കൂ​ളി​ൽ പോ​യശേ​ഷം. എ​ങ്ങ​നെ​യാ​യാ​ലും കു​റ​ഞ്ഞ​ത് ര​ണ്ടു​മ​ണി​ക്കൂ​ർ ദി​വ​സ​ത്തി​ൽ എ​പ്പോ​ഴെ​ങ്കി​ലും ക​ണ്ടു​പി​ടി​ച്ചി​രി​ക്കും. സ്വ​ന്ത​മാ​യി വീ​ടി​ല്ലാ​ത്ത​തി​നാ​ൽ ത​ന്നെ ഓ​രോ​കാ​ല​ത്തും അ​തി​ന് അ​നു​സ​രി​ച്ചു​ള്ള താ​മ​സസ്ഥ​ല​ങ്ങ​ളി​ലാ​യി​രി​ക്കും. ന​ഗ​ര​ത്തി​ൽ നി​ന്ന് വി​ട്ടു​നി​ൽ​ക്കു​ക​യെ​ന്ന ല​ക്ഷ്യ​ത്തോ​ടെ ക​ഴ​ക്കൂ​ട്ടം, മേ​നം​കു​ളം ഭാ​ഗ​ത്താ​ണ് ആ​ദ്യ​കാ​ല​ങ്ങ​ളി​ൽ കൂ​ടു​ത​ലും താ​മ​സി​ച്ചി​രു​ന്ന​ത്. അ​വി​ടെ​യു​മി​പ്പോ​ൾ സി​റ്റി​യാ​യി. ‘ബി​സി​ന​സ് ഇ​ന്ത്യ’​യി​ൽ ജോ​ലി ചെ​യ്തി​രു​ന്ന​പ്പോ​ൾ ദ്വൈ​വാ​രി​ക ആ​യ​തി​നാ​ൽ വ​ല്ല​പ്പോ​ഴും ഒ​രു സ്റ്റോ​റി ഫ​യ​ൽ ചെ​യ്താ​ൽ മ​തി. അ​തി​നാ​യി ആ​രെ​യെ​ങ്കി​ലും കാ​ണാ​ൻ ഇ​ട​ക്കൊ​ന്ന് സി​റ്റി​യി​ൽ വ​രും. ബാ​ക്കി ദി​വ​സ​ങ്ങ​ളി​ൽ വീ​ട്ടി​ലി​രു​ന്ന് എ​ഴു​ത്തു​ത​ന്നെ. കു​റ​ഞ്ഞ​ത് ര​ണ്ടു പു​സ്ത​ക​മെ​ങ്കി​ലും ഒ​രേ സ​മ​യം എ​ഴു​താ​റു​ണ്ട്. അ​തെ​ങ്ങ​നെ സാ​ധി​ക്കു​ന്നു​വെ​ന്ന് എ​ല്ലാ​വ​രും ചോ​ദി​ക്കാ​റു​ണ്ട്. വാ​യി​ക്കു​ന്ന​തും അ​ങ്ങ​നെ ത​ന്നെ. പ​ല പു​സ്ത​ക​ങ്ങ​ളാ​ണ് ഒ​രേ സ​മ​യം വാ​യി​ക്കു​ക. എ​ഴു​തു​മ്പോ​ൾ ഓ​രോ പു​സ്ത​ക​ത്തി​നു​മു​ള്ള വ്യ​ത്യ​സ്ത ഭാ​ഷ​യി​ലേ​ക്കും ഭൂ​മി​ക​യി​ലേ​ക്കും അ​നാ​യാ​സം സ്വി​ച്ച് ചെ​യ്യാ​ൻ ക​ഴി​യും.

    എ​ഴു​താ​നി​രി​ക്കു​മ്പോ​ൾ വ​രു​ന്ന​തു​പോ​ലെ​യാ​ണ് എ​ഴു​തു​ന്ന​ത് എ​ന്ന് പ​റ​ഞ്ഞു. അ​പ്പോ​ൾ ഒ​രു​ത​ര​ത്തി​ലു​ള്ള ഔ​ട്ട്ലൈ​നും ഇ​ല്ലാ​തെ​യാ​ണോ തു​ട​ങ്ങു​ന്ന​ത്?

    ഒ​രു​ നോ​വ​ലി​ന്‍റെ​യും ആ​ദ്യ​ത്തെ അ​ധ്യാ​യ​മാ​യി​രി​ക്കി​ല്ല ആ​ദ്യം എ​ഴു​തി​യി​ട്ടു​ണ്ടാ​വു​ക. നോ​വ​ലി​ന്‍റെ ചി​ന്ത കാ​ലാ​നു​സൃ​ത​മാ​യി​ട്ടാ​ക​ണ​മെ​ന്നി​ല്ല. പ​ല​ർ​ക്കും അ​ത് പ​ല രീ​തി​യി​ലാ​കും. ഫ​സ്റ്റ് ഡ്രാ​ഫ്റ്റ് എ​ഴു​തി​ത്തീ​ർ​ന്ന ശേ​ഷം വാ​യി​ച്ച് അ​ധ്യാ​യ​ങ്ങ​ൾ ക്ര​മ​പ്പെ​ടു​ത്തു​ക​യും പി​ന്നീ​ട് അ​തി​ന് അ​നു​സ​രി​ച്ച് കൂ​ടു​ത​ൽ എ​ഴു​തു​ക​യോ തു​ട​ർ​ച്ച സൃ​ഷ്ടി​ക്കു​ക​യോ ആ​ണ് ഞാ​ൻ ചെ​യ്യു​ന്ന​ത്. ഷ​മാ​ൽ ഡെ​യ്സി​ന്‍റെ ആ​ദ്യ അ​ധ്യാ​യ​മ​ല്ല ആ​ദ്യം എ​ഴു​തി​യ​ത്. നി​ല​വി​ലെ അ​വ​സാ​ന അ​ധ്യാ​യ​മാ​ണ് ആ​ദ്യം ഉ​ണ്ടാ​യ​ത്. ന​ല്ലൊ​രു എ​ഡി​റ്റ​റു​ടെ കൂ​ടെ പ്ര​വ​ർ​ത്തി​ക്കു​ക​യെ​ന്ന​താ​ണ് ഇ​തി​ൽ പ്ര​ധാ​നം.

    എ​ഴു​ത്തും എ​ഡി​റ്റി​ങ്ങും ര​ണ്ട് വ്യ​ത്യ​സ്ത പ്ര​ക്രി​യ​ക​ളാ​ണ്. ദൗ​ർ​ഭാ​ഗ്യ​ക​ര​മെ​ന്ന് പ​റ​യ​ട്ടെ, മ​ല​യാ​ള​ത്തി​ൽ എ​ഡി​റ്റി​ങ് എ​ന്നൊ​രു ശാ​ഖ​യേ ഇ​ല്ല. അ​തൊ​രു കു​റ​വ് ത​ന്നെ​യാ​ണ്. ത​ന്നെ എ​ഡി​റ്റ് ചെ​യ്യ​രു​തെ​ന്ന​ത് ഒ​രു ഈ​ഗോ ആ​ണ്. പ​ക്ഷേ, നാം ​വാ​യി​ക്കു​ന്ന മി​ക്ക പ്ര​ധാ​ന വി​ദേ​ശ എ​ഴു​ത്തു​കാ​ർ​ക്കും ന​ല്ല എ​ഡി​റ്റ​ർ​മാ​രു​ണ്ടാ​യി​രു​ന്നു. ടി.​എ​സ്. എ​ലി​യ​റ്റി​ന്‍റെ എ​ഡി​റ്റ​റാ​യി​രു​ന്നു എ​സ്രാ പൗ​ണ്ട്. എ​ലി​യ​റ്റി​ന് എ​ന്തെ​ങ്കി​ലും കു​റ​വു​ണ്ടാ​യി​ട്ടാ​ണോ ഒ​രു എ​ഡി​റ്റ​ർ വ​രു​ന്ന​ത്. എ​ഡി​റ്റി​ങ്ങി​നെ കു​റി​ച്ച് പ​റ​യു​മ്പോ​ൾ ‘കി​ല്ലി​ങ് യു​വ​ർ ഡാ​ർ​ലി​ങ്സ്’ എ​ന്നൊ​രു പ്ര​യോ​ഗ​മു​ണ്ട്. ന​മ്മു​ടെ ഡാ​ർ​ലി​ങ്ങി​നെ ഒ​രി​ക്ക​ലും നാം ​കൊ​ല്ലി​ല്ല. പ​ക്ഷേ, എ​ഡി​റ്റി​ങ് പ്ര​ക്രി​യ വേ​റെ​യാ​ണ്. ര​ച​ന​യി​ൽ ഈ ​ഭാ​ഗം ആ​വ​ശ്യ​മി​ല്ല എ​ന്ന് എ​ഡി​റ്റ​ർ​ക്ക് തോ​ന്നി​യാ​ൽ എ​ന്തും ഒ​ഴി​വാ​ക്ക​പ്പെ​ടാം. ആ ​യാ​ഥാ​ർ​ഥ്യം എ​ഴു​ത്തു​കാ​ര​ൻ മ​ന​സ്സി​ലാ​ക്കി​യേ പ​റ്റൂ.

    എ​ന്താ​ണ് എ​ഴു​ത്തി​ന്‍റെ ഇ​ന്ധ​നം?

    വ​ലി​യൊ​രു വാ​യ​ന​ക്കാ​ര​ന​ല്ല ഞാ​ൻ. സെ​ല​ക്ടിവാ​യി, താ​ൽ​പ​ര്യ​മു​ള്ള​തു മാ​ത്ര​മാ​ണ് വാ​യി​ക്കു​ക. ആ​ളു​ക​ളെ കാ​ണാ​നും കേ​ൾ​ക്കാ​നും ഇ​ഷ്ട​മാ​ണ്. അ​വ​രു​ടെ ക​ഥ​ക​ൾ, ചേ​ഷ്ട​ക​ൾ, സം​സാ​ര​രീ​തി തു​ട​ങ്ങി​യ​വ​യൊ​ക്കെ ശ്ര​ദ്ധി​ക്കും. എ​ന്‍റെ പ​ഠ​നം മു​ഴു​വ​ൻ മ​നു​ഷ്യ​രി​ലാ​ണ്. ര​ണ്ടു ന്യൂ​സ് റൂ​മു​ക​ളി​ലെ ഞാ​ൻ ക​ണ്ട ക​ഥാ​പാ​ത്ര​ങ്ങ​ളാ​ണ് ‘ഷ​മാ​ൽ ഡെ​യ്സി​’ൽ. അ​ഞ്ചു​മി​നി​റ്റി​നു​ള്ളി​ൽ ന​മു​ക്കൊ​രു മ​നു​ഷ്യ​നെ ബാ​ഹ്യ​മാ​യി മ​ന​സ്സി​ലാ​ക്കാം. ശ​രീ​ര​ഭാ​ഷ​യി​ലൂ​ടെ ഒ​രാ​ളു​ടെ ഉ​ദ്ദേ​ശ്യം എ​ന്താ​ണെ​ന്ന് ഏ​ക​ദേ​ശം വെ​ളി​വാ​കും. എ​ല്ലാ എ​ഴു​ത്തു​കാ​രും ഈ ​നി​രീ​ക്ഷ​ണം ന​ട​ത്തു​ന്നു​ണ്ടാ​ക​ണം. അ​തു​കൊ​ണ്ടാ​ണ​ല്ലോ ക​ണ്ട​തും അ​നു​ഭ​വി​ച്ച​തു​മെ​ല്ലാം മ​റ്റൊ​രു സാ​ഹ​ച​ര്യ​ത്തി​ൽ ഭാ​വ​നാ​ത്മ​ക​മാ​യി പു​നഃ​സൃ​ഷ്ടി​ക്ക​പ്പെ​ടു​ന്ന​ത്. അ​തി​ല്ലാ​ത്ത​വ​രാ​ണ് ഒ​ന്നും ശ്ര​ദ്ധി​ക്കാ​തെ ന​ട​ക്കു​ന്ന​ത്.

    പി​ന്നെ, ഉ​മ്മ പ​റ​യു​ന്ന ക​ഥ​ക​ൾ. ലോ​ക​ത്തേ​ക്കു​ള്ള എ​ന്‍റെ ജാ​ല​ക​ങ്ങ​ൾ ഉ​മ്മ​യു​ടെ ക​ഥ​ക​ളാ​ണ്. നാ​ട്ടി​ൻ​പു​റ​ത്തെ ആ​ൾ​ക്കാ​ർ, അ​വ​രു​ടെ വി​ശേ​ഷ​ങ്ങ​ൾ അ​ങ്ങ​നെ. ‘ടെ​യ്ൽ ഓ​ഫ് ഖ​ബ​റി​സ്ഥാ​നി​’ലെ പ​ങ്ക​ൻ എ​ന്ന ക​ഥാ​പാ​ത്രം എ​ന്‍റെ വീ​ട്ടി​ൽ വ​ന്നി​രു​ന്ന ആ​ളാ​ണ്. ആ​രെ​യും കാ​ണു​ന്ന​ത് ക​ഥാ​പാ​ത്ര​മാ​യാ​ണ്. അ​വ​രൊ​ക്കെ എ​വി​ടെ​യെ​ങ്കി​ലും എ​ന്‍റെ എ​ഴു​ത്തി​ലേ​ക്ക് വ​ന്നു​ചേ​രും.

    ഒ​രു​ത​രം ത്രി​ല്ല​ർ സ്വ​ഭാ​വം താ​ങ്ക​ളു​ടെ എ​ഴു​ത്തി​ൽ കാ​ണാം. വാ​യ​ന​ക്കാ​ര​നെ എ​ളു​പ്പ​ത്തി​ൽ വി​ട്ടു​പോ​കാ​ൻ അ​നു​വ​ദി​ക്കാ​ത്ത നി​ല​യി​ലു​ള്ള പി​രി​മു​റു​ക്കം. ജേ​ണ​ലി​സ​ത്തി​ന്‍റെ സ്വാ​ധീ​നം അ​തി​ലു​ണ്ടോ?

    ഡി​സ്ക്രി​പ്റ്റിവാ​ണെ​ന്ന് തോ​ന്നാ​റു​ണ്ട്. വി​ശ​ദീ​ക​രി​ച്ചെ​ഴു​താ​നാ​ണ് താ​ൽ​പ​ര്യം. ക​ഥ പ​റ​ച്ചി​ൽ അ​ല്ല, പ​റ​ച്ചി​ലി​ൽ ആ​ണ് ഊ​ന്നു​ന്ന​ത്. ക​ഥാ​പാ​ത്ര​ങ്ങ​ളു​ടെ ക​ഥ​യാ​ണ് എ​ന്‍റെ ക​ഥ​യെ​ന്ന് പ​റ​ഞ്ഞ​ല്ലോ. ഒ​രു സി​നി​മ കാ​ണു​ന്ന​തു​പോ​ലെ വാ​യി​ച്ചു​തീ​ർ​ക്കാ​ൻ ക​ഴി​ഞ്ഞു​വെ​ന്ന് പ​ല​രും ‘ക്ലി​ഫ്ഹാ​ങ്ങേ​ഴ്സി​’നെ കു​റി​ച്ച് പ​റ​ഞ്ഞി​ട്ടു​ണ്ട്.

    ‘വ​ർ​ക്ക​ല ക​സി​ൻ​സ്’ എ​ന്ന് വി​ളി​ക്കാ​വു​ന്ന ബ​ന്ധ​മാ​ണ​ല്ലോ താ​ങ്ക​ളും അ​നീ​സ് സ​ലീ​മു​മാ​യു​ള്ള​ത്. ആ ​അ​ടു​പ്പ​വും ബ​ന്ധ​വും എ​ഴു​ത്തി​നെ എ​ങ്ങ​നെ​യാ​ണ് സ​ഹാ​യി​ച്ച​ത്?

    എ​ഴു​ത്തി​ൽ അ​നീ​സി​ന്‍റെ ഫാ​നാ​ണ് ഞാ​ൻ. വാ​പ്പ​യു​ടെ ക​സി​ന്‍റെ മ​ക​നാ​ണ് അ​ദ്ദേ​ഹം. അ​തി​ലു​പ​രി ഞ​ങ്ങ​ൾ ത​മ്മി​ൽ ന​ല്ല അ​ടു​പ്പ​മാ​ണ്. ചെ​റു​പ്പ​ത്തി​ലേ ഒ​രു​പാ​ട് വാ​യി​ക്കു​ക​യും എ​ഴു​തു​ക​യും ചെ​യ്യു​ന്ന ആ​ളാ​ണ് അ​ദ്ദേ​ഹം. അ​ക്കാ​ല​ത്ത് വ​ർ​ക്ക​ല​യി​ൽ അ​ടു​ത്ത​ടു​ത്ത വീ​ടു​ക​ളി​ലാ​ണ് ഞ​ങ്ങ​ൾ താ​മ​സി​ച്ചി​രു​ന്ന​ത്. അ​ന്നേ അ​ദ്ദേ​ഹം പ്ര​ചോ​ദ​ന​മാ​ണ്. എ​നി​ക്കാ​ദ്യ​മാ​യി വി.​എ​സ്. ന​യ്പാ​ളി​നെ പ​രി​ച​യ​പ്പെ​ടു​ത്തി​യ​തും ഒ​രു പു​സ്ത​കം ത​രു​ന്ന​തും അ​ദ്ദേ​ഹ​മാ​ണ്. എ​ഴു​ത്തു​കാ​ര​ന്‍റെ ക​ണ്ണു​ക​ളി​ലെ അ​ഗ്നി അ​ദ്ദേ​ഹ​ത്തി​ൽ ക​ണ്ടി​രു​ന്നു. ടൈ​പ് റൈ​റ്റ​റി​ൽ ഇ​ട​വേ​ള​ക​ളി​ല്ലാ​തെ ടൈ​പ് ചെ​യ്ത് നീ​രു​വെ​ച്ച കൈ​വി​ര​ലു​ക​ളും ക​ണ്ടി​ട്ടു​ണ്ട്. എ​ഴു​തി​വെ​ച്ച ഒ​രു​പാ​ട് മാ​നു​സ്ക്രി​പ്റ്റു​ക​ൾ കാ​ണി​ച്ചു​ത​രു​മാ​യി​രു​ന്നു. എ​നി​ക്കും എ​ഴു​ത്തു​കാ​ര​നാ​ക​ണം എ​ന്ന മോ​ഹം എ​ന്നി​ലു​ണ്ടാ​ക്കി​യ​ത് ഇ​തൊ​ക്കെ​യാ​ണ്.

    പി​ൽ​ക്കാ​ല​ത്ത് എ​ഴു​ത്ത് തു​ട​ങ്ങി കു​റേ​യി​ട​ങ്ങ​ളി​ൽനി​ന്ന് തി​ര​സ്ക​രി​ക്ക​പ്പെ​ട്ട് നി​രാ​ശ​നാ​യ ഘ​ട്ട​ത്തി​ൽ ഇ​തൊ​ക്കെ മ​തി​യാ​ക്കു​ക​യാ​ണെ​ന്ന് അ​നീ​സി​നോ​ട് പ​റ​ഞ്ഞു. tenacity is a virtue എ​ന്നാ​യി​രു​ന്നു അ​ദ്ദേ​ഹ​ത്തി​ന്‍റെ മ​റു​പ​ടി. എ​ന്തു​വ​ന്നാ​ലും പി​ടി​ച്ചു​നി​ൽ​ക്ക​ണം, എ​പ്പോ​ഴാ​ണ് ന​മ്മു​ടെ വാ​തി​ലു​ക​ൾ തു​റ​ക്ക​പ്പെ​ടു​ന്ന​തെ​ന്ന് അ​റി​യി​ല്ല. അ​താ​ണ് പി​ന്നെ​യും എ​ന്നെ എ​ഴു​ത്തി​ൽ നി​ല​നി​ർ​ത്തി​യ​ത്. എ​ഴു​ത്തി​ലെ​യും ജീ​വി​ത​ത്തി​ലെ​യും പ്ര​തി​സ​ന്ധി​ക​ളി​ൽ ഒ​രു താ​ങ്ങാ​ണ് അ​ദ്ദേ​ഹം. എ​ഴു​തു​ന്ന ആ​ദ്യ ഡ്രാ​ഫ്റ്റു​ക​ൾ അ​യ​ച്ചു​കൊ​ടു​ത്തി​രു​ന്നു. അ​ദ്ദേ​ഹ​ത്തി​ന്‍റെ അ​പ്രൂ​വ​ൽ എ​നി​ക്ക് പ്ര​ധാ​ന​മാ​ണ്.

    പോ​ള​ണ്ടു​മാ​യി വി​ശേ​ഷ​പ്പെ​ട്ട ബ​ന്ധ​മാ​ണ​ല്ലോ. അ​വി​ട​ത്തെ ഭാ​ഷ​യി​ലേ​ക്ക് ‘ക്ലി​ഫ്ഹാ​ങ്ങേ​ഴ്സ്’ വി​വ​ർ​ത്ത​നം ചെ​യ്യ​പ്പെ​ടു​ന്നു. ഇ​ന്ത്യ​ൻ സാ​ഹി​ത്യ​ത്തി​ന്‍റെ പോ​ള​ണ്ടി​ലെ അം​ബാ​സ​ഡ​റെ​പ്പോ​ലെ പ്ര​വ​ർ​ത്തി​ക്കു​ന്നു. എ​ന്താ​ണ് ഈ ​കൗ​തു​ക​ക​ര​മാ​യ ബ​ന്ധ​ത്തി​ന് പി​ന്നി​ൽ?

    സാ​ഹി​ത്യ​ത്തി​ൽ മാ​ത്രം അ​ഞ്ച് നൊ​ബേ​ൽ ജേ​താ​ക്ക​ൾ ഉ​ള്ള രാ​ജ്യ​മാ​ണ് പോ​ള​ണ്ട്. ന​മു​ക്ക് ആ​കെ ഒ​രാ​ളേ ഉ​ള്ളൂ എ​ന്ന് ഓ​ർ​ക്ക​ണം. പോ​ള​ണ്ടി​നെ കു​റി​ച്ച് സാ​ഹി​ത്യ, യാ​ത്രാ​വി​വ​ര​ണ സ്വ​ഭാ​വ​മു​ള്ള ഒ​രു പു​സ്ത​കം എ​ഴു​താ​ൻ പോ​ളി​ഷ് ഇ​ൻ​സ്റ്റി​റ്റ്യൂ​ട്ടാ​ണ് നി​യോ​ഗി​ച്ച​ത്. അ​തി​നാ​യി പോ​യ​പ്പോ​ൾ നൊ​ബേ​ൽ ജേ​താ​വാ​യ ഷിം​ബോ​ർ​സ്ക​യു​ടെ (Wis awa Szymborska) പേ​രി​ലു​ള്ള ഫൗ​ണ്ടേ​ഷ​ൻ അ​വ​രു​ടെ സ്വ​ന്തം ഫ്ലാ​റ്റി​ൽ ര​ണ്ടാ​ഴ്ച താ​മ​സി​ക്കാ​ൻ അ​നു​വാ​ദം ന​ൽ​കി. കോ​ർ​ണി​ക് എ​ന്നൊ​രു ത​ടാ​ക​ത്തി​ന്‍റെ ക​ര​യി​ലു​ള്ള വീ​ട്ടി​ലാ​ണ് ഷിം​ബോ​ർ​സ്ക ജ​നി​ച്ച​ത്. പി​ന്നെ മി​വോ​ഷി​ന്‍റെ (Czes aw Mi osz) ലി​​േത്വ​നി​യ​ൻ അ​തി​ർ​ത്തി​യി​ലു​ള്ള വീ​ട്ടി​ലും താ​മ​സി​ച്ചു. അ​ദ്ദേ​ഹ​ത്തി​ന്‍റെ അ​പ്പാ​ർ​ട്മെ​ന്‍റ് അ​ങ്ങ​നെ ആ​ർ​ക്കും തു​റ​ന്നു​കൊ​ടു​ക്കാ​റി​ല്ല. അ​ദ്ദേ​ഹം മ​രി​ച്ച​ശേ​ഷം അ​തേ​പോ​ലെ ത​ന്നെ സൂ​ക്ഷി​ക്കു​ക​യാ​ണ് അ​വി​ടം. അ​ദ്ദേ​ഹം അ​വ​സാ​ന​മാ​യി ഊ​രി​വെ​ച്ച ഷൂ ​അ​ങ്ങ​നെ​ത​ന്നെ അ​വി​ടെ​യു​ണ്ട്. ജാ​ക്ക​റ്റ് ഊ​രി ക​സേ​ര​ക്ക് മു​ക​ളി​ൽ വെ​ച്ച​ശേ​ഷ​മാ​ണ് മ​ര​ണ​പ്പെ​ടു​ന്ന​ത്. അ​ദ്ദേ​ഹ​ത്തി​നു​ശേ​ഷം ആ​രും ആ ​അ​പ്പാ​ർ​ട്മെ​ന്‍റി​ൽ ഒ​ന്നും അ​ന​ക്കി​യി​ട്ടി​ല്ല. അ​ദ്ദേ​ഹം പു​റ​ത്തു​പോ​യി​രി​ക്കു​ക​യാ​ണ്, ഇ​പ്പോ​ൾ തി​രി​ച്ചു​വ​രു​മെ​ന്നൊ​രു ഫീ​ൽ ആ​ണ് അ​വി​ടെ ക​യ​റു​മ്പോ​ൾ കി​ട്ടു​ക.

    അ​വ​രെ​നി​ക്ക് അ​പ്പാ​ർ​ട്മെ​ന്‍റ് തു​റ​ന്നു​ത​ന്നു. അ​ങ്ങ​നെ ര​ണ്ടു നൊ​േ​ബ​ൽ ജേ​താ​ക്ക​ൾ ജീ​വി​ച്ച മു​റി​ക​ളി​ൽ താ​മ​സി​ക്കാ​ൻ അ​വ​സ​രം കി​ട്ടി. പോ​ള​ണ്ട്- ലി​​േത്വനി​യ​ൻ അ​തി​ർ​ത്തി​യി​ൽ ബോ​ർ​ഡ​ർ ലാ​ൻ​ഡ് ഫൗ​ണ്ടേ​ഷ​ൻ എ​ന്നൊ​രു സം​വി​ധാ​ന​മു​ണ്ട്. അ​തി​ർ​ത്തി​ക​ളി​ൽ വ​സി​ക്കു​ന്ന മ​നു​ഷ്യ​രു​ടെ സം​സ്കാ​ര​വും ജീ​വി​ത​വും പ​ഠി​ച്ച് അ​തി​നു​വേ​ണ്ടി പ്ര​വ​ർ​ത്തി​ക്കു​ന്ന​താ​ണ്. അ​വി​ടെ​യാ​ണ് മി​വോ​ഷി​ന്‍റെ കു​ടും​ബവീ​ട്. വി​ജ​ന​മാ​യ പ്ര​ദേ​ശ​മാ​ണ്. തൊ​ട്ട​ടു​ത്ത ക​ട പ​ത്തു കി​ലോ​മീ​റ്റ​ർ അ​ക​ലെ​യാ​ണ്. ഇ​തൊ​ക്കെ എ​ഴു​തു​ന്നു​ണ്ട്. ക്രി​യേ​റ്റി​വ് നോ​ൺ ഫി​ക്ഷ​ൻ എ​ഴു​താ​ൻ വ​ലി​യ താ​ൽ​പ​ര്യ​മു​ണ്ട്. അ​തി​നു​ള്ള അ​വ​സ​ര​മാ​യും ഉ​പ​യോ​ഗി​ക്കു​ന്നു. പോ​ള​ണ്ടി​ലെ ഒ​രു യൂ​നി​വേ​ഴ്സി​റ്റി​യാ​ണ് ‘ക്ലി​ഫ്ഹാ​​േങ്ങ ​ഴ്സ്’ പോ​ളി​ഷി​ലേ​ക്ക് വി​വ​ർ​ത്ത​നം ചെ​യ്ത​ത്. അ​വി​ടെ ഇ​പ്പോ​ൾ ക്ലാ​സ് എ​ടു​ക്കു​ന്നു​മു​ണ്ട്.

    News Summary - interview with Sabin Iqbal
    X